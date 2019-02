La Ventana (15/02/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde a las seis en Canarias

Voz 0313 00:10 la dirección de Airbus España los sindicatos han mantenido hoy su primer encuentro después de que la empresa anunciara ayer en Francia recordemos que va a dejar de construir el A380 Esther

Voz 1454 00:19 una decisión que podría afectar a más de tres mil empleos en Europa en este primer contacto no se han dado cifras en y detalles adicionales se deja para una cita europea el cinco de marzo aunque los responsables en nuestro país les han trasladado un mensaje de tranquilidad con respecto al impacto que podría tener en las fábricas de Getafe Puerto Real Sevilla e Illescas el presidente del comité intercentros ha dicho que aunque la pérdida de un producto siempre es una mala noticia Se puede echar mano de otros programas Donald Trump ha anunciado esta tarde la declaración de emergencia nacional para conseguir los ocho mil millones de euros que necesita para la construcción del muro con México el presidente habla de una crisis en la frontera hay de que Estados Unidos se enfrenta a una invasión de drogas traficantes de personas y todo tipo dice de delincuentes y bandas criminales todos saben que los muros funcionan ha dicho tramo

Voz 1 01:06 yo estoy anunciando unas cuantas acciones que mi administración está tomando para enfrentarnos a un problema que tenemos aquí mismo

Voz 3 01:13 los luchado en guerras a miles de kilómetros en las que no deberíamos saber estado en muchos casos pero no controlamos nuestra propia frontera con

Voz 1454 01:22 el Consejo de Ministros ordinario el que hace ha reunido después de que el presidente anunciara la convocatoria de elecciones para el veintiocho de abril a primera hora de la mañana ha dado luz verde a un plan de ayudas para favorecer la movilidad sostenible entre otros los coches eléctricos Miguel Crespo

Voz 0702 01:37 este programa de ayudas a la movilidad eficiente y sostenible que gestionarán directamente las CCAA destinará cuarenta y cinco millones de euros a incentivar la compra de vehículos alternativos e instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos los importes de las ayudas oscilarán entre los setecientos euros para motos eléctricas y los quince mil para autobuses y camiones con propulsión alternativa la ayuda para comprar un vehículo ligero eléctrico por ejemplo rondaría los cinco mil euros dentro del programa también se incluyen ayudas a la implantación de sistemas de préstamo de bicicletas eléctricas

Voz 1 02:06 y una segunda línea de quince millones de euros para proyectos innovadores de movilidad sostenible en ciudades Patrimonio municipios con altos índices de contaminación o situados

Voz 1454 02:14 las islas España es el tercer país de la Unión con más niños sin acceso al dentista según datos que ha hecho públicos hoy la Oficina Estadística Europea nos lo cuenta Laura Marcos si estamos a la altura de Rumanía en este indicó

Voz 0809 02:26 Ador de pobreza en España casi un seis por ciento de los hogares tiene niños que no pueden ir al dentista para revisarse la boca sólo la vecina Portugal y Letonia están peor en nuestro caso las familias monoparentales sobretodo las encabezadas por una madre con ingresos por debajo al sesenta por ciento de la media son las que más mermadas ven su salud bucodental la barrera de acceso llega al veinte por ciento que es la segunda más alta de toda la Unión Europea sólo por detrás de Grecia al ser un servicio mayoritariamente privado quiénes tienen rentas altas van al dentista el doble que quienes las tienen bajas vamos

Voz 4 02:59 con el deporte Toni López buenas tardes Esther muy buenas en marzo el segundo día de Copa del Rey de baloncesto que se juega hasta el domingo hoy terminan los cuartos de final Francisco José Delgado Pacojó qué tal muy buenas

Voz 0699 03:09 hola buenas tardes Toni López oyentes de la Cadena SER acaba de comenzar el tercer partido de cuartos de final entre Quirós del Joventut de Badalona al primer minuto de juego de este primer cuarto cero tres domina al conjunto visitante recordamos a partir de las nueve y media de la noche segunda semifinal entre Real Madrid y Movistar Estudiantes

Voz 4 03:23 gracias Paco Jo recordemos que Iberostar Tenerife Barça ya están en semifinales además dos de fútbol a las nueve de Liga Santander se juega al Éibar Getafe en Ipurua aún dos tres el Córdoba Granada y el fútbol se juega hoy la semifinal del Europeo femenino desde las ocho España Rusia

pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado este viernes que es mucho a las ocho a las siete en Canarias en el informativo Hora veinticinco

la Ventana con Carles Francino

el esquí la interna de la cultura y el ocio

Voz 8 04:33 Risto

Voz 0313 04:39 el Bayern pinos buenas tardes buenas tardes ya sé que venimos de la cantera de de música pero vamos a recomendar todavía un poquito más en La Ventana de la cultura y el ocio vamos a hablar de teatro de cine de libros ID que más

Voz 0564 04:51 pues esta semana nos asomamos a dos artistas una olvidada el otro desconocido y ambos injustamente

Voz 9 04:59 de los Sampe David Niven

Voz 0313 05:09 cuál es la primera la primera es que iba

Voz 0564 05:12 Ana Eva Bergman a la antigua fábrica de bombas Jens en Valencia convertida ahora en un modernísimo centro de arte acoge la exposición de norte a sur ritmos una retrospectiva de la obra de Ana Eva Bergman murió en mil novecientos ochenta y siete fue una pintora abstracta que desarrolló un estilo muy propio a partir de la apreciación del paisaje la memoria y el trabajo con la luz tuvo relación con España especialmente con Andalucía tras su primer viaje andaluz a principios de los sesenta empezó a pintar uno de sus grandes motivos los horizontes Nuria Enguita es directora de bombas Jens y una de las comisarias de la exposición porque la historia ha olvidado a Ana Eva Bergman

Voz 10 05:47 tuvo una una fortuna crítica hay una vida expositiva hasta su muerte en el año

Voz 1174 05:53 hay siete sobre todo a partir de los años cincuenta

Voz 10 05:56 incluso digamos apoyada por los pintores que había a su alrededor exponía en la galería Ethan hizo exposiciones en el casero que Tívoli en los lugares que eran importantes en la época pero digamos que desde el año ochenta y siete cuando muere pues hay un olvido generalizado y bueno es ahora cuando empieza a verse que es un trabajo de altísima calidad muy innovador también muy diferente muy personal muy bello

Voz 0313 06:30 Muñiz de la pintura a la fotografía

Voz 0564 06:32 la Fundación Mapfre en Madrid acoge Anzo ni Hernández una mirada desconcertante la primera retrospectiva de su obra no en España sino en Europa a pesar de llevar cinco décadas de oficio ha retratado como nadie lo menos glamuroso de Los Ángeles el reverso de la ciudad la letra pequeña las notas al pie Carlos Goyo net es el conservador jefe de fotografía de la Fundación Mapfre

Voz 1174 06:53 hay digamos fiestas condicionante todos los que podemos entender que no sido un fotógrafo suficientemente reconocido en el tiempo en su época por el hecho de no haber vivido en una de las grandes centros de la fotografía en Estados Unidos como voy a hacer una mayor segundo lugar San Francisco Los Angeles por haber tratado una temática con un contenido social que no siempre es agradable a la vista y en tercer lugar por ser también de origen

Voz 11 07:21 en mil no haber tenido una formación académica normalizada

Voz 0313 07:27 nos toman lo que nos ha contado e vivir en la periferia de arte poner el dedo en la llaga y además es de origen hispano lo que se conoce como hat trick sí

Voz 0564 07:34 hay que sumarle algo más como apuntaba a Carlos Goyo net es completamente autodidacta

Voz 11 07:39 el cuando va a la guerra de Vietnam que bueno eso es otro hecho

Voz 1174 07:43 e importe que su biografía porque yo no conozco a ninguno de los grandes fotógrafos que hayan entrado en pie nada porque de alguna otra manera se libraban ya sin embargo sí estuvo dos años en la SGAE aquí cuando estaba allí

Voz 0313 08:17 yo otra mirada propia otro mirada muy particular ahora de teatro

Voz 12 08:22 es decir

Voz 1 08:31 imagino que te refieres al teatro Arriaga de Bilbao donde puede verse esa hasta este domingo Noema una versión es muy muy peculiar

Voz 0564 08:38 es la gran producción teatral del Arriaga para esta temporada una mirada contemporánea Macbeth que ha dirigido Alex Grady haga que hasta ahora sólo había llevado a escena textos propios ahora se atreve con una tragedia que el bilbaíno reconvierte Eva su universo particular Laura tiene una estética que puede recordarnos a series como narco sólo soprano al director le hemos preguntado en qué se inspiró para atraer a Mc Bet al siglo XXI por los retos de contar una historia tantas veces contada

Voz 1679 09:04 bueno lo primero que dice es documentar me sobre todo yo soy cinéfilo mire las películas de Orson Wells de Kurosawa es tan grave que Polanski y lo que hice fue pues abreviar bastante toda esa información que la obra original se repite en vez de a mí no me gusta que un actor haga tres papeles diferentes lo que es justo lo contrario no aunar diferentes papeles en nuestro personal es

Voz 13 09:26 ahí en las contadas contexto coser cuentan a través del del medio visual refuerzan con con audios y sonidos o por la propia banda sonora que que Belako aporta

Voz 0564 09:37 qué es lo que está sonando la banda vizcaínas una de las grandes de la escena independiente actual Yeste Mc Bet suena cien por cien Arola

Voz 13 09:45 la música es algo muy importante a la hora de generar atmósferas de potenciar escenas porque también me gusta mucho la música y creo que que ayuda también luchó al actor no hizo nada dijo como como hacen los esquís con tantas escenas de pudo volver loco con la de referentes musicales que existe después en una semana anales bien Oporto en uno del uno de los temas dije esto puede ser aquí la energía que yo pretendo no lo pudieron hacer una banda original para la obra pero me entregaron todos repertorio tiene la vía tesoros que yo desconocía cosas que ellos en directo lo tocan

Voz 0313 10:17 iré Bilbao saltamos ahora a Barcelona

Voz 14 10:20 sí

Voz 15 10:22 Dios mío yo perdí ha sido bar

Voz 0313 10:34 la sala Villarroel acoge hasta mediados del mes de marzo la obra La danza de la venganza Talaván

Voz 0564 10:40 los protagonistas son una pareja divorciada con un hijo en común entre ellos impera la tranquilidad gracias a un pacto pero éste se rompe y algo estalla lo que veremos sobre el escenario es un combate una batalla campal un thriller emocional que ahonda en lo que somos capaces cuando llegamos al límite los actores son Pablo derbi Laia Marull a ella le hemos preguntado qué clase de veneno es la venganza

Voz 16 11:01 la venganza se sirve siempre en platos fríos no aquí la verdad es que en caliente no se vean motivando uno al otro ninguna de las dos tiene ganas de discutir pero

Voz 17 11:11 hay muchas cosas sobre la mesa lo que dice el otro no convence al revés que es que no

Voz 16 11:19 más fácilmente no que el propio allí pues se empieza a discutir ya estaban más

Voz 0313 11:37 que Roberto Estero Sergio Dalma no hemos empezado la musical Tobía no no no

Voz 1826 11:42 esto tiene que ver con el cine no porque este tema el legendario de Sergio Dalma pertenece a la banda sonora de perdiendo el estable vale que es una comedia que dirige Paco Caballero que protagonizan Julia López Miki B

Voz 5 11:59 no todos los lleva para anoche poniendo todo ojito

Voz 0564 12:05 has venido montaron que es la precuela de perdiendo el norte en este caso el protagonista Braulio decide irse a China a probar suerte no lo tiene fácil no conoce el idioma ni la cultura ni sus costumbres hemos hablado con el director Paco Caballero que es todo un valiente tiene que serlo para debutar dirigiendo una película que hay que rodar en China

Voz 1174 12:23 pues mira al principio pensábamos que iba a ser un desastre total pero una vez ya rodando allí

Voz 16 12:29 es increíble porque tira

Voz 1174 12:32 mucha tradición de cine porque aparte van muchos es en muchas películas grandes allí espera principios de siempre como como los personajes de la piel Live que hacemos aquí ruegas una peli va vamos a morir en el intento

Voz 18 12:46 oye porque el protagonista es al mismo no al que ya vimos pasarlo regular bueno mal en Alemania

Voz 0564 12:51 si no gana para disgustos pero sus desgracias son hilarantes y eso que convierte la película en comedia a su director le hemos preguntado por el secreto para tener éxito cuando uno pretende hacer reír

Voz 1174 13:01 bueno yo creo que es importante ir a China divertirse eso eso es lo principal también creo que la comedia basada en lo social entre comillas sólo cotidiano lo cercano es es es cómo tiene que funcionar la comedia yo creo que es importante que la comedia este con los pies en el suelo y que esté es muy cerca del espectador de lo que vive el espectador que el espectador se conozcan lo que les pasa a los personajes porque es la manera de reírse con con ellos

Voz 1490 13:31 si eran hijos se una con paso tal esa toma aliento y respecto a mi ritmo tal vaya

Voz 0313 13:57 los estrenos de cine saltamos ahora a las a las segundas oportunidades que es lo que pretende un festival que se celebra este fin de semana en la sierra de Madrid

Voz 0564 14:05 el año pasado se estrena en España quinientos ochenta y tres largometrajes casi el setenta por ciento era cine americano esto condenan muchas buenas películas españolas a no sobrevivir en las carteleras de los cines algunas no pasan de la primera semana en la gran pantalla en Moralzarzal en Madrid empieza hoy la cuarta Muestra de Cine efímero que lo que hace es dar a conocer películas made in Spain que pasaron desapercibidas en la taquilla por ejemplo el jefe o alegría tristeza el alma máter del festival es el actor y director Carlos Iglesias a que le hemos preguntado que Films merecen una segunda oportunidad

Voz 1174 14:39 pues hombre yo creo que dentro del cine español muchas merecen una segunda oportunidad porque digamos que la inmensa mayoría de los directores a los productores españoles vamos muy justitos para poder hacer la película pero ya no tenemos fuelle para para venderla como es debido para lo que es las copias y publicidad entonces a no ser que ser ligado a un Telecinco un Antena3 pues la inmensa mayoría lo tiene muy pocos recursos para dejar su huella dentro de la cartelera no

Voz 0313 15:28 la Ventana de la cultura y el ocio en la lista de recomendaciones para el fin de semana no nos olvidamos nunca ni queremos hacerlo de los libros

Voz 0564 15:35 esta semana hemos pedido un titulo a José Luis Hernández de la librería Babel de Palma de Mallorca

Voz 21 15:40 pues bien el libro que se llama vuelves la mirada Illes una serie de ensayos sobre arte básicamente terrorífico su español Félix de Azúa que asumirlo exhibe de mirar hacia atrás un poco atrás la que para para poder hacer una reflexión sobre el presente y en revisar au o volver a mirar el cada vez estas obras de arte inconstante si reflexionar sobre días es una escuela una una visión más más aceptado aymaras Marta Maragall sobre un tiempo que bosque más

Voz 0313 16:11 concurso volver la mirada de Félix de Azúa tomamos nota

Voz 23 16:19 que que Tele de recomendación musical

Voz 1 16:24 para paralelos recomendación siquiera e infantil de moda muy de moda poco gusano mental al que se te mete en la cabeza no hay quien se la quite hasta el lunes por la tarde así que si con esto empezamos el plan Merino

Voz 0564 16:39 sí que nos lleva hasta el museo Artium en Vitoria cada domingo programan talleres infantiles relacionados con la cultura esta semana vamos a proponer la actividad nada es lo

Voz 1 16:48 me parece es para niños de tres a cinco

Voz 0564 16:51 Baños y el punto de partida es que algunas obras de arte quieren engañarnos hemos hablado con Paula Ortiz la responsable del taller

Voz 16 16:58 no me gustaría desvelar mucho porque quiero que también disfruten un poco pero bueno es es el esperado tres horas cosas cuenta una mentira que él no principio igual no es una mentira no era eso su intención pero a su manera nos han contado algo que realmente no vemos entonces junto a los niños vamos a los padres vamos a intentar recuperar esas mentiras

Voz 2 17:24 que quiero volver tantas cosas la que fuera

Voz 0564 17:36 ahora sí en lista de conciertos algunos conciertos para este fin de semana empezamos con Ismael Serrano que estará hoy a partir de las ocho y media en Alicante y mañana en el Vendée él en Tarragona

Voz 2 17:49 vida siguiendo sus pasos atento

Voz 0564 17:56 Nacho Vegas actúa esta noche en el Gran Teatro de Cáceres

Voz 2 18:07 cero y escuela

Voz 0564 18:18 terminamos con Love Of Lesbian que tienen triplete este fin de semana hoy en Almería mañana en Málaga el domingo en Sevilla

Voz 2 18:25 eh acuerda que al no tenía sólo se ha podido tenga ya hay varias canciones e Irak recuerdos que mares acuerda las fuera de España tras esta

Voz 0313 19:55 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 0867 20:33 a todos hoy nos van a permitir que esta Ventana de Madrid arranque con una buena noticia para los aficionados al deporte y a la radio hoy nosotros los que hacemos la serie en Madrid estamos de estreno porque a partir de esta noche el deporte tiene más hueco en la radio porque el deporte de Madrid va a tener el sitio que se merece en ser más Madrid Roussel Madrid las porte la radio y un nuevo programa semanal para hablar del deporte de Madrid cada sábado de doce a una de la tarde Carrusel Madrid con Borja Cuadrado en ser más Madrid ciento cuatro punto tres de la FM pero ya digo esta noche tenemos estreno tenemos dos maestros de ceremonias para arrancar Dani Garrido el gran Francisco José Delgado Pacojo qué tal muy buenas tardes cómo estás

Voz 0699 21:30 hola Javier muy buenas tardes aquí estamos en el Palacio de los Deportes ya

Voz 0867 21:33 lo vamos a arrancar con el basket no porque un rato hay en el Palacio de los Deportes partidazo entre el Estudiantes y el Real Madrid de la Copa del Rey

Voz 0699 21:40 derbi osea a lo grande vamos de vamos a arrancar en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Real Madrid y el Estudiantes y eso significa que va a haber un equipo en semifinales madrileño y eso significa que qué mejor ocasión para estrenar un carrusel Madrid con un derbi de baloncesto con el derbi de basket con el derbi entre los dos equipos de la capital que se tiene muchísimas ganas y que van a reventar el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid así que estamos de estreno estamos de basket también contaremos el fútbol porque hay un partido de Primera división entre el Eibar y el Getafe pero bueno en ser más Madrid en el ciento cuatro punto tres de la FEB como tú decías a partir de hoy los aficionados al deporte madrileño tienen un huequito más en donde van a tener todo el deporte de Madrid

Voz 25 22:19 bueno pues Pacojó mucha suerte

Voz 0699 22:22 muchas gracias aquí estaremos todos dispuestos a contarlo

Voz 0867 22:24 esa remarcar lo bien ciento cuatro punto tres de la FM ser más Madrid arrancamos desde las nueve de la noche al día de estreno iré anuncios importantes uno de ellos colisiona directamente con una cita deportiva de primer nivel en la capital las elecciones generales que ponen en peligro la celebración del maratón de Madrid veintiocho de abril esa es la fecha elegida como saben ya por Pedro Sánchez esa era la fecha para que miles de corredores que se dieron cita en la capital para correr ese maratón esta misma tarde los participantes han recibido un correo Electrónico de la Organización anunciadores que se están buscando soluciones con las administraciones aunque no se descartan cambios en la fecha un lío porque hay muchas personas que viajan a Madrid ese día y que ya tenían sus billetes comprados en principio Ayuntamiento de organización del maratón Se ve la semana que viene tienen una reunión el problema no es tanto de seguridad como de movilidad en la ciudad Delegación del Gobierno deja el asunto en manos de Cibeles y como digo en el consistorio se buscan soluciones de urgencia aunque parece complicado ojo que no haya un cambio de fecha quedaron si electoral que trastoca el Maratón de Madrid pero básicamente lo puramente político trastoca cualquier planificación de campaña mañana Se presentan sacudidos por este XXVIII a Errejón y Manuela Carmena Carmena y Errejón que salten al campo sin resolver sus problemas de integración con el resto de la izquierda más bien todo lo contrario hoy ha sido en cualquier caso día de reacciones al anuncio que no ha llegado desde La Moncloa y aunque en clave local es difícil de asimilar que dos selecciones tan próximas puedan ser beneficiosas para alguien en Madrid sea del partido que sea todos hoy han salido repetir lo que han dicho sus respectivos líderes nacionales clones de sus jefes Ángel Garrido siguiendo la estela de Pablo Casado

Voz 0177 24:08 la influencia sobre restauración esposo en distintas yo creo que al final eh los ciudadanos saben distinguir también entonces siempre hay influencia nacional no pero saben distinguir bien lo que quieren para su comunidad autónoma lo que quieren para para su municipio y de hecho lo vemos con mucha frecuencia que han terminado ayuntamiento se vota una cosa para el Ayuntamiento y otra distinta la comunidad o para el Gobierno yo creo que eso es bueno yo creo que eso es bueno

Voz 0867 24:29 bueno bueno ya veremos Carmena lamenta que Pedro Sánchez no haya podido terminar la legislatura plenamente consciente además de que un debate nacional no favorece para nada un debate municipal más

Voz 1410 24:40 yo creo que no es bueno que se interrumpa un proceso cuando precisamente se está gestionando algo tan importante como los presupuestos no yo creo que todos debemos tender a que los periodos de Gobierno se completen cuando no se completan se producen estructuras de anormalidad que yo creo que no son positivos luego yo por eso sí lamento que no haya podido concluir la legislatura por la normalidad democrática no

Voz 0867 25:07 hay cierta inquietud Nos consta en el equipo de Manuela Carmena con este asunto con este adelanto electoral era un escenario que no gustaba tampoco el de El Súper Domingo pero este adelanto no ha sentado nada bien de hecho hay incluso muchas voces en el partido socialista que aunque no lo digan con el micrófono abierto admiten en privado que sí que es un problema Ike que la campaña electoral se sitúe en clave nacional con cuestiones como Cataluña o otros asuntos no va a beneficiar al debate puramente madre en cualquier caso dos veces a las urnas en menos de un mes dos campañas y una situación nacional muy revuelta y sin solución aparente que se lo va a comer todo difícil hacer previsiones más complicado fiarse en este escenario de encuestas o de pronósticos lo que sí es seguro debe ser de las poquísimas certezas que tenemos es que nos quedan tres meses de cuidado personal como ustedes al rector

Voz 26 26:01 para que saliera yo ofrecieron esta versión no tenemos ninguna necesidad de presionar al rector porque rector entre otras cosas es absolutamente autónomo

Voz 0867 26:15 vuelvan Bangui que en en este mismo programa en La Ventana de Madrid cuando negó que presionarán desde la Consejería de Educación al rector o al Universidad Rey Juan Carlos justo cuando estallaba el caso más el extremo de la Comisión sobre este caso en la Asamblea el responsable del Master de Cifuentes ha dado otro Zas Cal consejero van y Ken al anunciar que sí que existieran presiones directas de la comunidad en realidad Álvarez Conde no respondido ninguna pregunta básicamente porque se ha negado pero lo de las presiones lo ha dejado apuntado en un comunicado que aquello de ir

Voz 0861 26:49 la voz Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes qué tal buenas tardes y un comunicado Javier en el que al calculado al milímetro cada una de sus palabras Enrique Álvarez Conde hablado muy poquito pero ha soltado una bomba que nadie esperaba

Voz 6 27:01 ibérico raras el no haber sabido sustraer a las fuertes presiones del Rectorado embestidas de la Comunidad de Madrid fui el instrumento idóneo para la casa de otras piezas mayor es la primera vez que uno

Voz 0861 27:15 los principales imputados del caso Master ha señalado directamente al Gobierno de la Comunidad de Madrid pero Conde no ha desvelado quién le presionó no lo ha dicho ni en la Comisión ni en los pasillos

Voz 27 27:25 siete de la Comunidad de Madrid

Voz 1 27:28 Le Monde callaba esta mañana esquivado a la prensa pero

Voz 0861 27:37 insinúa que romperá su silencio cuando se resuelva su imputación de momento esta tarde Javier el consejero de Educación que ya decano recordemos ante la jueza como testigo animaba Conde a denunciar en el juzgado las presuntas presiones que habría sufrido presiones que también ha confesado esta mañana la profesora Alicia López de los Mozos

Voz 6 27:54 creo que usted dijo en sede judicial que el señor Álvarez Conde Le coacción social

Voz 28 27:59 m que me presionó a no decir la verdad el día que la Universidad de emite una rueda de prensa que pensó pues que no entendía nada no entendía porque se estaba diciendo eso no daba crédito

Voz 6 28:11 recordará cómo fueron esas presiones qué tipo de presiones fueron que

Voz 28 28:14 no en la en aquella que revela por el comerse decía era e intentar eh bueno pues crear unos detalles en relación a lo que pasó el día de la es es el trabajo

Voz 0861 28:24 importante es eterno crear detalles buena Alicia López de los Mozos que fue una de las profesiones de Cifuentes ha reconoció también que no la recuerda como alumna tampoco Apolo casado los dos por cierto Javier Pablo Casado y Cifuentes podrían ser los próximos en comparecer esa la intención de Podemos que de momento cuenta con el respaldo de

Voz 0867 28:42 ya veremos qué es lo que ocurre en esta comisión Express gracias Javier Bañuelos a vosotros alguna cosa más el día hablando de educación con educación y expertos del Banco de España van a formar a una treintena de de profesores de Primaria para que apliquen en clase conocimientos económicos a niños de entre seis y doce años futuros bloques tal vez hay maestros indignados porque creen que se le quiere dar más importancia a la economía que a otras materias Laura Gutiérrez

Voz 0861 29:09 es un curso de doce horas en el que banqueros y expertos en finanzas van a formar a los docentes en conceptos financieros básicos como créditos valores seguros se hablará de cómo invertir del riesgo que se corre Hydra rentabilidad el objetivo es extraer ideas para que puedan trasladar esos conceptos a las aulas de primarias muchos docentes están escandalizados

Voz 29 29:26 me produce un total desasosiego una enfado increíble con la formación del profesorado creo que la escuela tiene mil necesidades antes que transmitir estos valores a nuestros alumnos salvo que queramos crear una sociedad de consumo que puede que por ahí vaya el objetivo

Voz 30 29:44 es lo que más me llama la atención que no es un curso de matemáticas no es un curso de estrategias para resolver problemas y bueno pues parece un poco perverso se vaya metiendo cada vez pues más tipo de de de ideología dentro de la escuela

Voz 0861 29:59 el curso ha causado también mucho revuelo entre los partidos de la oposición PSOE Podemos creen que hay que destinar más recursos a otro tipo de formación en inclusión convivencia escolar o igualdad de género Podemos ha registrado una pregunta al Gobierno en la Asamblea para que explique las motivaciones académicas y pedagógicas para apostar por este tipo de foros

Voz 0867 30:17 pues yo y se han manifestado no es habitual los ciudadanos chinos por un asunto que ya les hemos contado aquí en la antena de la SER esta semana el bloqueo de sus cuentas corrientes por un problema de entendimiento con el banco en este caso o mayoritariamente el BBVA que no ha recibido información necesaria de estos ciudadanos que ha terminado por bloquear estas cuentas coló eso supone ahora mismo para ellos de hecho por ejemplo no pueden pagar algunos ni las facturas de teléfono Aurora Santos qué tal muy buenas tardes

Voz 1915 30:42 buenas tardes Javier cientos de ciudadanos chinos han pedido justicia ante la sede del BBVA que se ya con el bloqueo de sus cuentas que han denunciado se extiende también

Voz 1509 30:51 los bancos las entidades aseguran que el Acció

Voz 1915 30:53 en se ha producido cumpliendo la ley contra el blanqueo de dinero algo que a los afectados les parece racista porque denuncian han generalizado tan sólo teniendo

Voz 1454 31:02 en cuenta su origen este bloqueo de cuentas

Voz 1915 31:04 afecta a aspectos básicos de su día a día

Voz 0867 31:07 no puede pagar

Voz 15 31:09 sí la sigo del de colegio esta huerto la factura tengo facturas de luz y gas

Voz 1509 31:16 bueno todo teléfono como lo de españoles que si no paga Melo

Voz 31 31:20 cono no tengo ningún recurso no no llevo encima efectivos eh no tengo gastos para cubrir sus necesidades básicas entonces tampoco pudo pagar el alquiler

Voz 1915 31:33 además hoy fuentes del BBVA han confirmado a la SER que se han reunido con representantes de la comunidad china se han disculpado con ellos y les han dicho que a medida que vayan entregando la documentación les irán desbloqueado sus cuentas calculan que esto será Javier como muy tarde a principios de la semana que viene

Voz 0867 31:49 no ya y esta semana se han paralizado los desahucios en Lavapiés uno el de Rossi y su familia en era la primera vez que sí fijaba y suspendía su desalojo pero sí es la primera vez que sea suspendido sin fecha el otro desahucio el de Juan es un caso muy parecido al de Rossi empresa ha comprado el edificio en el que este hombre llevaba viviendo más de treinta años información de Elena Gimeno

Voz 1509 32:11 a vecinos activistas contra los Desahucios han vuelto a acudir a la calle argumentos a número once para impedir que Rossi se fuera así era su cuarto intento de desahucio para ella su marido y su hija de veinticuatro años muy contenta porque no tengo donde ir por lo menos miradas el desahucio se ha quedado sin fecha a la comisión judicial no podía actuar con la protesta vecinal Rossi lleva casi veinte años en la casa dice que un cambio de algunos propietarios le ha supuesto que le pidan cuatro veces más de alquiler la abogada de la propiedad lo niega y dice que debe doce mensualidades Angela Gómez de Lehane

Voz 32 32:49 sí llevamos pues eso un año a año y medio

Voz 0564 32:51 cumpliendo una sentencia un juez leyéndola

Voz 32 32:54 dice sin poder ejecutar esa sentencia

Voz 1509 32:56 mientras se conocía la decisión sobre Rossi los activistas enteraban de que a pocas calles en Lavapiés treinta y seis otro hombre de cincuenta y ocho años más de treinta en el barrio y enfermo se enfrentaba a su tercer intento de desahucio tras más de dos horas el desahucio de Juan

Voz 33 33:13 simplemente lo único que puedo decir agradecer que todos

Voz 1509 33:16 en concreto aquí echándome una mano también separaba sin fecha ambos

Voz 0564 33:21 los desahucio sin presencia de la Policía Nacional

Voz 1509 33:23 sólo tres parejas de la municipal

Voz 5 33:34 siete de la tarde treinta XXXIII

Voz 1 36:32 la serie

Voz 0867 36:34 hacemos presenta un fin de semana a priori de buen tiempo al menos hasta el domingo cuando van a empezar a cambiar un poco las cosas todavía con mucha nieve en la sierra Alfonso Ojea director de pistas Blancas qué tal muy buenas tardes cómo estás

Voz 1 36:46 buenas tardes muy bien disfrutar de la nieve

Voz 0867 36:49 para sobre todo el sábado en efecto vamos a poder disfrutar

Voz 0089 36:51 en un estado magnífico en un estado casi perfecto es verdad que toda esta semana de altísimas temperaturas posa transformado la nieve caída pero seguimos teniendo espesores que rondan en algunas zonas como es Navacerrada el metro por lo tanto eso significa que son noventa ochenta centímetros noventa y cinco una capa importantísima como digo algo transformada formada muy dura a primera hora por las heladas que siguen siendo fuertes a primeras horas del día en esas altitudes pero luego el sol lo va a calentar y lo va a dejar una cálida nieve ideal por ejemplo Valdesquí tiene veinte kilómetros y medio de pistas y entre cuarenta y sesenta centímetros el puerto de Navacerrada tiene menos es una canción bastante más pequeña solamente tres kilómetros pero con un espesor máximo de medio metro cinco pistas abiertas o Navafría a la estación de esquí de fondo del esquí nórdico en la meseta en Madrid bueno pues tiene veinticinco kilómetros de pistas preparadas para poder hacer esquí nórdico ya sean estilo clásico estilo del patinador de veinticinco a sesenta kilómetros en cuanto a la meteorología tú lo decías el domingo por la tarde comienzan los cambios tampoco dramática

Voz 0861 37:55 lo saben pero alguna nube va va va a venir

Voz 0089 37:58 la sierra posiblemente deje alguna precipitación sólida poquito lo que va a caer pero durante todo el sábado durante toda la mañana y la tarde del domingo las temperaturas van a ser incluso altas va a lucir el sol el viento que es un problema en esas altitudes va a ser flojo pero siempre de componente sur por lo tanto la temperatura idea Ma

Voz 0867 38:16 se quejó habitual así madrugón

Voz 0089 38:18 claro el otro día el pasado domingo que estuvimos haciendo otras actividades distintas a la desnudo alpinismo invernal a las ocho de la mañana ya estaban completamente llenos los tres parking de la sierra y otra cosa cuidadito a los que suben con sustancias estupefacientes a la nieve hay una operación denominada Operación Puerto para detectar a los consumidores de drogas en los párkings y esto es una situación que la estamos viendo

Voz 39 38:46 todos los fines de semana y todos los fines de semana Javier aunque nos quedemos un poco alucinados hay numerosos denunciados por llevar sustancias estupefacientes poco ser fútbol incierto eso es falso Ojea gracias un abrazo

Voz 0867 39:01 tal día ustedes ya saben un rato a las nueve en punto de la noche arranca Carrusel Madrid deben ser más Madrid el partido de la Copa del Rey de baloncesto entre el Estudiantes y el Real Madrid con Dani Garrido y Francisco José Delgado y mañana estreno de Carrusel Madrid desde mediodía de doce a una en ser más Madrid ciento cuatro punto tres de la FM toda la información deportiva de los equipos de Madrid a partir de ya desde este fin de semana en ser más Madrid nosotros volvemos el lunes desde las siete y venga adiós

Voz 5 40:06 con Carles Francino el mejor de los

Voz 41 40:15 siempre es en próximos días

Voz 2 40:27 Paco Nadal

Voz 0313 40:36 Paco Nadal buenas tardes amigo hola qué tal muy bueno está dos oye esta semana con motivo del Día Mundial de la Radio estuvieron aquí en el estudio dos chicas que habían hecho uno de los viajes del país contigo me dice preguntar al digo no no Paco el viernes no la vi

Voz 42 40:49 el viernes si y lo pillas aquí de casualidad

Voz 0313 40:52 es el caso de hoy vieja te acuerdas que no comentado pero preguntaron mucho porque si si ellas lo recordaban con cariño aquí

Voz 1679 41:00 mientas que quedaron satisfechas y eran ellas

Voz 0313 41:03 esto un anunciado que te vas a Nueva Zelanda no pero eso será ya casi al final de

Voz 1679 41:06 sí sí ya sabes que sigo haciendo muchos acompañamientos de viaje con el país y tenemos muchos este año estupendos pero uno fabulosos a Nueva Zelanda en noviembre que ya nos pille el inicio

Voz 0313 41:17 has estado alguna vez no Manver pues me apetece mucho y encajado poco eh

Voz 1679 41:22 sí sí ese ese me queda en el currículum pero no lo vamos a quitar este mes de noviembre negro maravilla

Voz 0313 41:30 su viaje estás dispuesta a responder consultas vamos a ello venga canta esta que son es música de forma que es uno de los compositores checos más eh más importantes más conocidos eso no sirve para situarnos en Praga que es un destino ideal para para los amantes de la música entre otras cosas de hecho hay hay ránking sí cosas de éstas que la definen como la ciudad más bellas del mundo que es una de las pues mira tenemos a un oyente viajero de La Ventana que acaba de llegar ahí y quiere preguntarte cosas Rubén buenas tardes buenas tardes como ésta Rubén qué tal lo primero que tiempo tenéis

Voz 1174 42:16 pues bueno hace un tiempo en unos diez grados y son que para ser Praga esto es

Voz 1679 42:22 sea exacto el en la mismísima no están a la cima del Puente de Carlo eso en esta Romer

Voz 1174 42:27 ahora mismo no estoy cerca del reloj astronómico

Voz 1679 42:30 ah bueno sí en estar en la piel

Voz 18 42:33 positivo dime dime

Voz 1679 42:35 casi me podría decir tú cosas de Praga más que yo pero cuéntame cómo cómo te va que ha visto por ahora de momento

Voz 1174 42:42 acabamos de llegar ahí pues nos hemos situado un poco por la ciudad vieja y entonces pues hemos dado una vuelta habiendo pues la el reloj astronómico que la iglesia Epi y me gustaría que nos dijeras eh pues un poco alguna zona que no ser un poco peculiar

Voz 17 42:59 dar de sí

Voz 1679 43:01 a ver Praga tiene eso que es tan bonita tan famosa tan conocida que que que quedó mucho

Voz 0313 43:06 el científico gente el puente de Carlos

Voz 1679 43:08 lo que queda debajo de todos esos turistas que hay que difícil decir algo nuevo de Praga pero yo te diría que una vez que haya visto el castillo en fin todo lo típico la Praga monumental hay un barrio moderno que se llama Hall eso Beach se ya sabes que lo nombre checos son difíciles cuales Olic es el Soho de es el barrio era una antigua zona industrial e renovaba entonces eh

Voz 43 43:33 ahora llena de nuevos edificios arquitectura

Voz 1679 43:35 más moderna pero muchas hay una antigua fábrica de cerveza es un viejo molino hay mucho restauren cito muchas cafeterías y está bien cuanto día vais a estar en Praga nos el domingo a bueno justito así pues entonces os da tiempo acercarnos a Hall eso bicho que está muy bien otra Praga más moderna pero también muy grande y muy muy muy actual no como cafetería restaurante

Voz 1 43:59 hasta ocho muy tiende a Schumacher

Voz 0313 44:01 mí me vale no no

Voz 42 44:04 Gerona

Voz 1679 44:05 me lo perdóname perdóname Isaías eso desde luego no se cerveza qué tal Day de cerveza porque para es que no te gusta en la cerveza hoy muestra

Voz 1174 44:15 pues

Voz 1679 44:16 Nos gusta nos gusta habéis visto ya alguna cervecería o a ir

Voz 1174 44:20 hemos hemos que teníamos pensado ir a AUF Leku que era hemos leído que desde

Voz 1679 44:25 las más importante si no recomendaría u fleco es la más famosa está ahí en pleno centro ella llena de turistas pero hay hay cosas más interesantes mira no diga Lleida para estar Oprah es la el nombre de la cerveza más más conocida de allí de Praga está está en la calle y está en el Distrito cinco también céntrico no tanto pero pero muy cerquita lleva ciento cerveza desde mil ochocientos sesenta y nueve es está muy bien estar oprimen y luego hay otra muy buena también que es el hay una que les llama la cervecería los hipopótamos el nombre impronunciable bueno que es como se dice

Voz 0313 45:02 como es intentar Diallo Pitt Nice un reto

Voz 1679 45:04 eso o algo así que no está en la calle tú nos también bastante céntrico esa está muy bien también no están turística yo gustará luego pregunta por allí o en la oficina de turismo el la la la fábrica cerveza el monasterio de Pérez no que que no está a las afueras está también en la parte central de la ciudad monasterio de Breznev también tienen una antigua cervecería Icon restaurante que os puede gustar

Voz 0313 45:32 no no hace falta que vayáis a toda ser Rubén bueno pues hace lo que queráis pero con las que te ha dicho es verdad porque ponían por día una parrilla

Voz 1679 45:40 pero si pues bien Rubén hoy hay que disfrutes mucho

Voz 0313 45:42 ya está en Praga muchas gracias a un abrazo no exagero Roberto se llegó a través de las consultas

Voz 18 46:02 poquito a la vuelta al mundo no si mira ahora por ejemplo podríamos seguir la música parece que no se boca ir a África África pero vamos a pasar primero por Suiza porque desde ahí ha llamado Pilar Pilar qué tal buenas tardes

Voz 1174 46:14 hola buenas tardes qué tal hola la

Voz 0313 46:17 cuéntame se conexión Suiza África como como bueno lo primero lo primero que hace es en Suiza así no sé si se puede saber

Voz 17 46:24 pues eso ya es bueno trabajó en hospitales España entonces yo siguiente digestivo un par de veces a a rotar aquí es de un hospital una unidad de Andalucía

Voz 6 46:34 y qué viaje quieres hacer África

Voz 17 46:37 pues como acabo ahora como la formación nos vamos prensa amigos Etiopía de nada las que tenemos los vuelos comprados pero no sabemos todavía qué vamos hacer medicinas el Norte Sur Norte y Sur no tenemos nada organizado

Voz 1679 46:55 cuando cuando vais y cuántos días

Voz 17 46:58 vale vamos once día de el veintidós de marzo al uno de abril

Voz 1679 47:02 no vale es buena época el verano allí son muchas lluvias pero estoy buena época pues mira yo te diría a muy bien elegido mi Etiopía me encanta es el país más diferente de África el más original el más auténtico nunca fue colonizado con lo cual es te vas a sentir muchas veces como en una página de la Biblia para diez once días que imagino que incluye en la ida y la vuelta yo te diría que de llegar a sólo al norte porque es mucho más interesante el sur es ya más África Central más sabana más tribus está bastante más turística con el norte Baixa flipado tenéis que dar tenéis que presupuesto a la libélula dedicar dos o tres días a la libélula

Voz 0313 47:44 la Bella La Bella es el sitio de las

Voz 1679 47:46 Iglesias de construidas a construida excavando en las garras de abajo sí

Voz 0313 47:51 para pasar desapercibida justo era era la eran

Voz 1679 47:54 digo en Jerusalen del cristianismo copto ahí te digo que te puedes sentir que te has caído en la Biblia en el Antiguo Testamento porque es que vive tal cual el cristianismo copto a principios de de de de la Cristina

Voz 0313 48:06 tenía que tenían que ocultarse eso se hizo

Voz 1679 48:08 para evitar la las invasiones ya árabe que había por el norte de de de África que llegar ahí encontrarán a sus iglesias no es fabuloso pasaron dos o tres días allí no es tan interesante están los obelisco Si está muy lejos un sitio que no te puedes perder del norte es el lago Tana sus monasterios como tal hago es donde nace el Nilo Azul y el Nilo que aporta el caudal de las crecidas en verano bueno El lago Tana tenéis que ir hay la población principal Se llamaba rajar donde me llegará en avión algo que vayáis ir a los monasterios que hay heridos coptos que hay en las islas del lago Tana alucina veis a eso sí que es un viaje en el tiempo tienen sales cruces libros del siglo quinto el siglo VI lo estén allí te lo deja en la mano al menos por allí allí nace el Nilo Azul podéis ir a las cataratas del libro azul que no son muy espectaculares pero lo hicieron ayer una empresa eléctrica se desvían bastante agua pero con eso se te queda un viaje por Etiopía muy muy interesante y en Addis Abeba así para ser Adís Abeba no es una ciudad bonita pero muy interesante el mercado lo único que les ha quedado el intento de colonización italiana es el nombre no hay mercado es el mercado es un mercado gigantesco muy africano muy interesado

Voz 0313 49:27 has apuntado todo Pilar porque da hecho muchas cosas

Voz 1679 49:29 sí sí pues con ese viaje para diez días estupendo vuestra cuenta

Voz 17 49:35 sí vamos por libre

Voz 1679 49:39 moverse en cuatro por cuatro por allí son kilo son distancia muy larga eh prever a lo mejor avión Alice a la libélula o de Addis dar y luego desde andar movernos por el norte y volver a Addis en en avión sino va ser muy

Voz 0313 49:52 pues que lo disfrutéis Pilar gracias por llamar buena pero están adiós adiós

Voz 45 50:03 estoy era vecino entonces elite Septenio

Voz 0313 50:10 más consultas viajeras en La Ventana José Luis buenas tardes hola hola buenas tardes quieta la Navidad

Voz 1679 50:16 bueno eso qué tal está músico esta música no no

Voz 0313 50:18 áfrica ya no Un viaje José Luis para cuando ya dónde

Voz 18 50:26 pues verás en verano julio agosto se da igual con idea de yo vivo en Málaga que un sitio maravilloso para vivir pues pero julio agosto no resulta ya muy caluroso si queremos salir algún sitio que en verano no sea muy caluroso el año pasado probamos en la liga francesa persona de Lyon Clermont Ferrand pero ya lo propio autóctonos no dijeron que llevaba un par de verano con bastante calor ya Rosa que bueno el cambio climático se va pues buscaron sitio francófono aquello de de hacernos la idea que hablamos otra lengua a intentarlo

Voz 0313 51:05 intentarlo al menos intentarlo al menos

Voz 18 51:07 sí bueno pues ahora la consulta en un sitio fresco bueno fresquito que no haga tanto calor como hasta aquí por el sobre en verano

Voz 0313 51:15 las por Europa o Francia

Voz 1679 51:17 por qué lugar del mundo Franco si no

Voz 18 51:20 está muy lejos mejor verdad

Voz 1679 51:22 mira yo te diría un sitio que se que además le va a encantar a ver cine francófono es decir francés fresquito e interesante en verano Bretaña

Voz 0313 51:31 la Bretaña sí sí sí sí sí señor sí señor Gran Bretaña es la Galicia

Voz 1679 51:37 a francés fresquito lluvioso en verano

Voz 0313 51:39 no importa no importa un paisaje maravilloso pueblo

Voz 1679 51:43 es encantador es buena gastronomía

Voz 0313 51:46 el euro que quiera sí sí hombre diga sí sí sí sí sí sí

Voz 1679 51:51 además la muestra sin ventanas ni si te dan una muestra de que el número uno que aquí vale cuatro euros

Voz 18 51:58 por eso yo creo que la habían inventado los gallegos

Voz 0313 52:01 hay disputa ahí no está claro si eso

Voz 18 52:07 pues los hay un pueblo en Galicia que se llama un nombre muy evocado pero no la miro yo lo bautizó como el planeta queda porque suena así

Voz 0313 52:18 no este planeta

Voz 1679 52:20 en K ver allí bien algo con lo que impera males prueba hay un montón de pueblecito bonitos pero maravilla si queréis alquilar una casa pues en el Golfo de morían que la costa sur

Voz 18 52:34 de medirse en el Golfo

Voz 1679 52:36 es un golfo grande con entrada de agua

Voz 0313 52:39 muchos pueblecitos playas justo en el centro de la costa su cuánto tiempo tenéis José Luis

Voz 18 52:45 he queremos estar un par de semana porque la la la idea que tenemos es ir buscando sitio para la época de verano más calurosa aquí

Voz 1679 52:53 porque no las sabe procurar sitio

Voz 18 52:57 no no era bueno probamos aquí y otro año por aprobaremos en otra razón

Voz 1679 53:02 claro pues Bretaña que os encantará es un sitio que tiene un poquito de todo lo que voy buscando

Voz 0313 53:09 si no te gusta pues y quejarte eso sí