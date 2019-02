La Ventana (18/02/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 otra las tres en Canarias

Voz 1454 00:08 acción de la entidad después de que Cultura haya solicitado a la Audiencia la autorización para su intervención en el informativo Hora catorce el presidente de la entidad ha explicado que están a disposición de lo que pida el Ministerio la informaciones de Javier

Voz 3 00:20 Torres asegura José Ángel Hevia que antes de la solicitud de intervención ya ahora su intención siempre ha sido cumplir con la ley y que si no lo han hecho es porque bien hay asuntos como el reparto de derechos que están en los tribunales bien porque sus reglamentos anteriores impedían el voto electrónico bien porque no se han logrado mayorías suficientes para los cambios

Voz 0227 00:38 a mí me ayudaría mucho que el señor ministro me dijera que hay que arreglar exactamente porque a través de los periódicos y de la prensa no tenemos más noticias pero desde luego estamos a arreglar lo que diga el señor ministro

Voz 3 00:50 debía no ha querido decir si piensa dimitir hice remite a lo que pueda decidir la junta directiva de la entidad

Voz 1645 01:04 hoy por mayoría la ejecutiva de Ciudadanos ha decidido que no pactará ni con el PSOE ni con Pedro Sánchez después del veintiocho de abril

Voz 4 01:11 ni con el PSOE ni con Sánchez e Sánchez es el PSOE el PSOE

Voz 4 01:30 si la propuesta de Albert Rivera tiene suficientes apoyos los futbolistas no tendrán capacidad de decisión

Voz 1645 01:37 la ejecutiva ha aprobado también acelerar el calendario de primarias para tener a todos los candidatos incluido a Rivera la presidencia del Gobierno el nueve de marzo

Voz 1454 01:44 la Unión Europea lamenta la expulsión de Venezuela del europarlamentario español Esteban González Pons y de las otras tres personas que la acompañaban pero mantiene intocable sus planes sobre el grupo de contacto corresponsal Griselda Pastor buenas tardes hola

Voz 0738 01:57 muy buenas tardes exactamente si la Unión lamenta que no hayan podido entrar en Venezuela pero ha decidido mantener su objetivo y enviar al grupo de contacto porque hoy la prioridad para los europeos es conseguir elección

Voz 0313 02:08 esto es exactamente igual no a la altura de cáncer

Voz 0738 02:11 el viento que no hayan podido entrar creo que habría sido positivo está explicando Mogherini que ha terminado justo su rueda de prensa informativa tras la reunión de ministros de Exteriores en la que las demandas del presidente del Europarlamento Antoni Tajani para que se tomaran medidas no han estado practicamente en la misa porque en la práctica los ministros han confirmado que la delegación que ha sido expulsada no era una delegación del Parlamento sino del Partido Popular Europeo

Voz 1454 02:35 la valoración medioambiental en los próximos días va a determinar en qué situación queda la zona que se ha estado quemando en Cantabria desde el pasado jueves así lo ha contado en la SER a mediodía el director de Medio Natural del Gobierno de esa comunidad

Voz 5 02:48 más de doscientos que nos han provocado el pasado jueves están en zonas altas inaccesible y ningún riesgo para población para equipamientos lo que sí quiero decirle claramente rotundamente que son todos

cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 1915 03:09 Podemos ha abandonado la comisión de universidades de la Asamblea después de que el PSOE haya unido al PP y haya votado para evitar que comparezcan Cristina Cifuentes Pablo Casado la formación morada reprocha lo que considera una estafa de los socialistas para proteger al PP desde el PSOE explican que antes que Cifuentes au casado deben dar explicaciones los responsables de la Universidad Rey Juan Carlos de la Comunidad de Madrid escuchamos al diputado socialista Ricardo Peña

Voz 1387 03:31 Pablo Casado es un alumno Máster pero digamos responsabilidad directa está en la universidad en la Consejería bien la persona que la Consejería mandó al Rectorado para presionar supuestamente no es que no a que venga señor casado los buenos cuando los planteen para la próxima Comisión más más comparecientes decidiremos sin parece vivir no pero bueno Cristina Cifuentes se ha planteado encima de la mesa pero los propios que lo proponían que era podemos lo han lo han retirar

Voz 1915 03:56 al final en la próxima Comisión la última comparecerán el consejero de Educación Rafael Van Grid que en su asesora María Teresa Feito el rector de la Rey Juan Carlos Javier Ramos y el ex director de la Fundación Madrid más de Jesús Sánchez Martos y la sede de una organización LGT BI de Alcalá de Henares ha aparecido este lunes con pintadas homófobas en su fachada Se trata de Khimki fue una organización que se centra en la defensa del colectivo especialmente entre migrantes y refugiados y que ha sufrido pintadas de este tipo en otra ocasión su presidente Samir gacha

Voz 0313 04:22 claro sí inquieta muchísimo no se pronuncia en voz siempre

Voz 7 04:25 cuesta esta mañana una denuncia porque parece que forma parte de de otras narrativas de novios están resurgiendo con mucha fuerza últimamente

Voz 1915 04:33 ah y un hombre de cincuenta y tres años ha resultado herido muy grave en el incendio de su vivienda en Fuenlabrada al parecer el fuego comenzó en una habitación cuando llegaron a la casa los sanitarios han encontrado al hombre ya con muchas quemaduras por todo el cuerpo en cuanto al tiempo esta tarde van a continuar las temperaturas suaves hay algunas nubes aunque no se esperan lluvias tenemos catorce grados en el centro de Madrid

Voz 0313 05:33 hola buenas tardes dentro de una semana estaremos abriendo la ventana en el BOE My World Congress donde seguro segurísimo qué habrá carreras por conocer lo último de lo último en tecnología móvil resulta evidente que todo lo que tiene que ver con la conectividad es es oro puro en este siglo XXI y además pasto de un consumo voraz desaforado en ocasiones porque a veces no disponer del smartphone más moderno o del gadget más revolucionario puede provocar una gran frustración no me parece bien y mal es lo que hay simplemente lo describo pero la a la cabeza por contraste la imagen de un hombre de setenta y siete años sonriente en camiseta rodeado de barras de pan de todos los tamaños por todas partes que no parece estar muy preocupado por esas cosas

Voz 10 06:17 se llama Dioni seis Armani tal

Voz 0313 06:19 bueno en realidad se llamaba porque murió ayer después de haberse convertido en un icono de la solidaridad este hombre vecino de la isla griega de Cos se pasó varios meses horneado ir repartiendo panes y bollos entre los refugiados que llegaban cuando las autoridades griegas estaban absolutamente desbordadas yo no sé si Dionisio Vanitatis fue una persona feliz aunque estoy convencido de que ayudar a los demás y ser enfático debe sumar bastantes puntos pero es que resulta que hoy hoy precisamente se ha publicado un estudio sobre niveles de felicidad el que del que ahora hablaremos y me he quedado pensando será más feliz el panadero griego o el que se entrega el último grito en tecnología que no son cosas incompatibles ya ya lo sé pero creo que la respuesta la da Séneca la verdadera felicidad no consiste en tenerlo todo sino en no desear nada bienvenidos a La Ventana

Voz 12 07:36 sí era no

Voz 13 09:20 ah sí

Voz 6 09:50 eh

Voz 0313 10:07 Michael Robinson buenas tardes qué pasa con la letra de esta canción seña

Voz 1546 10:11 sí me que antes dejados Martins una del grupo de yo óxido del norte Inglaterra un lugar muy minero canción cuando estaba harto de lo quiere apelar y en el Reino Unido todo es construir derepente la gente pues venía por Susaeta zonas de vivir diciendo que iban a llevarlo y construir nuevas casas de la gente que bueno Mar Versace decidió en Tendero poder a la gente en la escasez de protección pues poder comprarlos entonces muchas veces la gente no tenía y entonces pues un plan de construir nuevas casas de protección para la gente era una época cuando toda construir construir construir construir y tal canción más o menos festeja aquello toda la gente venía con un casco amarillo con botes de goma

Voz 15 11:07 con a medida

Voz 1546 11:09 las entre manos si planes y todo un poco de todo

Voz 0313 11:14 Rafael Santandreu buenas tardes muy buenas tardes chicos

Voz 16 11:18 el el el paradero griego dedo

Voz 0313 11:20 habrá sido muy feliz poco feliz bastante feliz

Voz 10 11:23 yo creo que más Imaz que el que tiene caché de de última generación me opiniones que se porque al hizo caso a Séneca muchos siglos después se dio cuenta que y además hay estudios que afirman que más allá de unos diez mil dólares de renta anual más allá de esa cantidad que es lo que necesitas para para comer y dormir escucharte más allá de esa cantidad un más dinero un incremento no no incrementa la felicidad por lo tanto lo de forma exponencial al menos no no no no era de ninguna manera bueno eso lo vemos por ejemplo también en gente que le toca la lotería y que su hijo que el que la mayor parte luego te dicen que su vida va peor a nivel emocional no entonces es una realidad que nos cuesta ver porque no han vendido de una manera muy insistente de que más que el dinero la como que es todavía peor la comodidad da la felicidad lo cual es una tontería inmensa porque un poco de comodidad es buena demasiada comodidad es un puñazos

Voz 0313 12:30 oye hoy estamos hablando de este estudio una encuesta mundial sobre cuarenta países donde España aparece en el lugar número trece donde se explica que que hemos mejorado con respecto a los años más duros siete ocho años atrás los más duros de la crisis no hay un hay una frase en el artículo de La Vanguardia donde lo leído que está muy bien que dice hombre el dinero no da la felicidad pero salir de pobre si salir de pobre ayuda ayuda un poquito no

Voz 10 12:54 sí a ver ese mínimo del que hablábamos no que que es bueno pues tener los mínimos resuelto sino lo tienes es normal que te preocupes no porque eso sí la comida y la bebida el día sí que es una preocupación realista pero no es una necesidad realista tener muchos amigos los un piso en propiedad un coche muy bonito vestir a la moda

Voz 0313 13:14 entonces qué pasa que convertimos los deseos necesidades

Voz 10 13:17 es es el problema hay haya estado es fíjate qué es lo que yo llamo la maldición de la abundancia dan la la abundancia es una cosa que en principio mola la abundancia de oportunidades no sea así nosotros comparamos nuestras posibilidades de de de la de una persona de hoy con la de nuestros abuelos que no hace tanto tiempo ostras pues nosotros tenemos muchas más opciones Jorge después estudiar cosas diferentes no dedicarte a lo que hacía tu padre vivir donde quieras sacarte una novia de Oklahoma yo qué sé pero que pasa eso es bueno por un lado pero por otro lo de la novio

Voz 0313 13:55 a Juanma así es básico claro eh

Voz 0827 13:58 pero como tú no me ha gustado de sacarte que es como si estuviéramos una máquina Isaac vida

Voz 0313 14:03 ejemplo Rafael una perdonar Michael P I no una personal que esté escuchando ahora la radio no y que no se lleve dos años o un año buscando trabajo y que no encuentra que está en el paro pero de abono bonos sí muy bien pero como existe hay alguien más que que que le diría está una persona Sierra Fabra

Voz 10 14:19 bueno mira yo aquí tengo que ser un poco radical e hice que que esto va suscitar mucha polémica muchas críticas yo creo que estar en el paro mientras puedas tener la comida y la bebida el día más o menos tú te puedes considerar una persona muy afortunada no tienes un problema grave no han vendido que sí pero no es verdad nosotros tenemos la gran fortuna de que vivimos en el primer mundo

Voz 0313 14:45 ya yo no conozco a nadie que haya

Voz 10 14:47 ha estado en peligro de morir de set en mi vida no creo que la conozca nunca aquí en España

Voz 0827 14:52 lo que es grave no es estar en el paro sino que te hayan quitado el horizonte de volver a trabajar y esta es una situación que sí que vive mucha gente es verdad que en estos momentos gente que tiene que está en el paro bueno pues tiene una cobertura que le permite seguir viviendo pero el problema es este no Rafael que que junto a esto se les está quitando últimamente el horizonte vital de poder seguir trabajando a determinada edad por lo menos

Voz 10 15:15 bueno pero fíjate que está bien esto desde un discurso político reivindicativo que me parece fantástico me parece muy tal pero aquí estábamos ahí hemos empezado a hablar de felicidad y que la felicidad es una cosa del espíritu de la cabeza quieren una cosa asista sin el paro Itu consideras que tienes un problema yo no lo considero Iker es arreglarlo me parece muy bien vale pero que tú te amargue este de primas te consideras menor por el hecho de estar en el paro ese es otro problema que yo estoy seguro que hay mirar en el estudio La Vanguardia por ejemplo me parece que entre el primero segundo país en felicidad mundial era gana yo creo que en Ghana tienen otra mirada sobre este tema y no por casualidad ahí el índice felicidad es más

Voz 1546 16:03 el pues una cosa es que yo creo que Rafael que no se han vendido unas cosas distinta o que yo nací en el Reino Unido tengo sesenta años pero a mí me han vendido desde desde el cine los teleseries en sones es un éxito es casi una familiar dos coma cuatro niños los un labrador un coche cuatro por cuatro ITA que nos han vendido un éxito Plame mucho en esas dos looks ser no entonces aquí la Amy pongo no ha inclusive cuando estamos en el mercado hace años para un cigarrillo pues estar encima de un caballo fuerte

Voz 0827 16:41 es un vaquero guapo está

Voz 1546 16:43 no sé qué vendemos el supuesto éxito en ellos opongo de gente de mi generación abrí Nos han para abren vendido algo tan su fantástico y si no cumples con ese propósito con eses ideales eres un blues

Voz 10 17:00 exacto increíble palabra no eso no hay palabras más fea que la Deferr Lulzsec perdedor pero que perder el que joder si aquí lo único que cuenta es ser feliz y a tener buenos amigos es una palabra horrorosa que por cierto ya la hemos importado Michael porque ya ya ya se dice no se instala increíble yo cuando cuando yo era chaval no existía esta traducción esta palabra no pero siempre parece que importamos lo peor sí

Voz 1546 17:25 Nos puede hacer sentir infeliz sino con primos con este supuesto ideal

Voz 10 17:31 claro claro fíjate que mira desde la psicología vemos claramente que practicamente todas las neuronas la ansiedad el estrés la depresión procede de una hiper exigencia que tú te impone a Timisoara vale que que nos lo han vendido pero el dueño de tu mente eres tú entonces al final vamos cargado de Super exigencia te consideras un fracaso del cupón Si no eres muy para cosas materiales e inmateriales e también si no eres extrovertido si tienes muchos amigos Llinás tenido éxito joder ya tienes treinta cuarenta años

Voz 0313 18:04 ayer todo eso estuvo te lo imponen el contenido mira ayer ayer Rafael no sé si era una entrevista en el diario El País con Sergi Arola con el con antes que hablaba precisamente de eso le han ido las cosas mal ahora está remontando decía entre otras cosas eso que en nuestra cultura el concepto fracaso eh no está incorporado bueno no está incorporados delegó en términos positivos en términos negativos si no fracaso pesa tanto en Navidad como como el éxito iba va por temporadas au va por lo que sea no era muy interesante está muy bien la verdad

Voz 10 18:36 sí es cierto que que nos lo impone la sociedad sin darnos cuenta de cada vez la sociedad es más exigente sol tenemos que comparar cómo vivían nuestros abuelos joder yo yo mi abuelo por parte de padre vivía en en en en una montañita lo alto el Pirineo el tío en toda su vida salió de ese pueblo seis acojo salir de su pueblo

Voz 0313 18:57 suerte

Voz 10 18:57 unos zapatos y cosas sino hay vivía súper feliz

Voz 0313 19:01 Kenny novia de Kentucky nada no

Voz 0827 19:04 bueno yo no estoy de acuerdo ni con Francino y con Séneca yo cada tarde entre otras muchas cosas deseo venir a La Ventana

Voz 1546 19:11 eso me hace feliz no yo creo que la infeliz

Voz 0827 19:14 ya se produce cuando pierdes más tiempo en añorar lo que podría ascender a Ken disfrutar lo que tienes no yo creo que hay que saber referidas en claro es que la mayor del suicidio de de de

Voz 1546 19:26 Europa es en el Reino Unido donde mueren veintiuno como cuatro no sé cómo pone punto cuatro uno a partir de alguien no de cien mil de población porque supuestamente y Rafael no han adquirido el supuesto éxito los registros de aquel y sienten fracasados del misma viva

Voz 10 19:44 sí de hecho fíjate qué cosa más curiosa que en estos momentos reúne Reino Unido tiene el récord de consumo de antidepresivos ya lo toma el diecisiete por ciento bares es un horror esa esa cajón ante es casi una de cuatro personas están se psicofármacos en Reino Unido no es cierto Michael nuestro podrá ratificar que yo he vivido un año en Reino Unido hombre hay mucha más presión por el éxito allí en ese país que en España

Voz 1546 20:12 forma Carme absolutamente dice que también Grass midiendo convecinos a comprar un coche nuevo uno nuestros feliz para él piensa Mikado en dice el listón no no sé nada es no porque es muy interesante

Voz 0313 20:25 esto que estábamos comentando voy a pedir es Rafael Santandreu que que psicólogo lo recuerdo y autor de numerosos libros como nada es tan terrible o las gafas de la felicidad por dile que se quede porque vamos a hablar de otro libro donde a través del fútbol Michael atención a través del fútbol como coartada como excusa se intenta también buscar alguna explicación algún código que nos enseñe a entender la vida

Voz 17 20:54 a menos se eh ha en una ha sido

Voz 0313 21:20 no existen un montón de libros sobre sobre fútbol sobre futbolistas famosos biografías en fin con las hazañas el uno del otro y tal pero hoy traemos una historia distinta en la que el fútbol como decía sólo una una coartada una excusa para hablar de mucho más el libro se titula Retrato de del futbolista adolescente ya habla de eso entre otras cosas de la adolescencia pero también de la política del arte desde la vida en definitiva no se cuenta la historia de Valentín Roma que dejó el fútbol cuando empezaba ya asomarse al éxito para dedicarse lo dejó para dedicarse a la carrera de Historia del Arte en la actualidad dirige La Virreina Centre de la imagen de Barcelona es profesor universitario y en ese libro incluye pasajes

Voz 3 21:59 como estas cada cierto tiempo sueño con que soy yo otra vez un futbolista adolescente y me veo de nuevo en el túnel de vestuarios nervioso con frío palpando menos tobillos a lo lejos se oyó una sarta de abucheos que sacude la arquitectura de cemento Robert Vera en las sienes de mis compañeros quizá en nuestras clavícula el césped desprende un aroma limpio es una mezcla de cloro jabón y cítricos ese perfume recordaba entonces de dónde venimos los años jugados en campos de tierra las noches regresando en autobús desde los entrenamientos sombríos silenciosos y aún uno tan prepotentes pero aquel olor también proclamaba que ya éramos una élite que defender una aristocracia Infante utillero es que no doblaban los uniformes masajistas que descargaban estos gemelos delegados que ordenaban cuantos minutos será necesario regar la hierba el ancho de las líneas de cal y la colocación de las redes en las porterías trabajadores no muy distintos a nuestros padres piden los que apenas saluda damos o a quiénes sólo Nos dirigimos para burlar unos de su incomprensible abnegación ella serán la servidumbre que nos correspondía a los fines de semana quiénes con suerte

Voz 0313 23:13 el futuro cuidará de las mansiones que íbamos a comprar nuestras llegarán a profesionalidad Valentín Roma buenas tardes buenas tardes Melendi que gilipollas somos a veces se de de de de adolescentes si de mayores eh ya pues si a vez que si es que además eso que describe es bueno yo Michael logra vivido yo lo he vivido también y además eso no depende tanto del nivel de éxito que puedas alcanzar en él en el deporte el fútbol en este caso da igual ocurre en todos los estratos y simplemente vas bajando más no esa ese mirar por encima del hombro efectivamente al al utillero al al masajista al subalterno en definitiva jo y si lo aprendes mal en la adolescencia luego está jodió toda la vida

Voz 16 23:59 si antes hablaba del éxito yo creo que el libro de alguna manera más un libro de fútbol aunque el fútbol sea un común de fondo incluso el libro En realidad tabla eh de cómo se gestiona ese éxito también habla de algo que tiene que ver con la felicidad que empezar ese programa hoy y que tiene que ver con que se podría definir como bueno la el conflicto que se genera entre las expectativas sociales personales familiares y la lo que uno cree que es sucumbir su con su su su vocación aunque no sabe exactamente si ese término es un término del todo sostenible la adolescencia Se dan sostenible

Voz 0313 24:47 es realmente o es algo en lo que sólo cree tú lo que además Valentín que lo lo describe estuvo en el libro que además ya sé que tiene mucho de autobiográfico sino trasladamos a la época actual esta misma historia esta misma vivencia el presidente que de repente se cabrea porque el chaval le habla de un cuadro que dices pero el hombre es así si lo trasladamos a a esta época es que es multiplicado por mucho eh

Voz 16 25:10 sí absolutamente destruido libro digo que que en realidad estoy escribiendo como una especie de Tríptico es serán tres libros o algo que que que denominó el desplazamiento en España el primer libro lo escribí se titulaba Se titula el enfermero de Lenin y este que lo escribí justo después que a mí me habían no sé si recordáis que me despidieron del Macua cuando acudió la vejiga el soberanismo hablé contigo

Voz 0313 25:41 un acuerdo perfecta te acuerdas

Voz 16 25:43 y entonces estaba así como en un momento que piensa que no no no no entendía muy bien qué es lo que había pasado qué es lo que me había pasado y y entonces empecé como este ciclo el del enfermero Lenin hablaba sobre la figura del padre lo que representa el padre políticamente las opción la la lucha antifranquista Emilia Yeste diría que es esto la gestión entre el éxito oí por supuesto es y sigue pasando digamos en estos momentos tiene una validez y creo que incluso en el futuro seguirá teniéndolo no

Voz 0313 26:13 Michael tú conociste algún caso como el de Valentín de un chaval con talento que todo el mundo le decía que destacaba lo cuenta en el libro por encima de los demás y tal que dijera no pero el decano por ejemplo a la filosofía o Alarte o lo que fuere

Voz 1546 26:25 no pero otros que casi me paso a mí es decir que yo soy de combatir un futbolista profesional de los siete años estaba tan destacado y si esperaba tanto que mi padre el mío a mí yo jugaba con presión desde unidad muy muy joven yo no te puedo decir que disfruté de todo jugó al fútbol no obstante ha pero muchos otros a quién le esperaba tanto pero claro con esa edad tan tierna digamos es que no tienen esas herramientas para para manejar esto muchos acaban diciendo al final pues mira a mi dedicó otro cose no si la filosofía precisamente no conozco ninguno Quito rumbo pero muchos que decidió en tomar otro rumbo donde no iban está mirado con tanta Lupa o que a Mimi salvo que Peña hablando de fracaso del éxito como en

Voz 0313 27:20 el postores sí sí sí yo vez no Abelló

Voz 1546 27:22 pido te manche siete impedía entrenar un día cogió un vuelo a no Sidón a no sé dónde y acaba viendo en Nueva York dos horas de medio va a ser un avión y yo coges ya habían yo me fue mientras yo estuve aquí a estuviera ahí pues intentando hallar mi digamos yo me topé con un poema que ya sabía que suma sí

Voz 0313 27:45 sí seis a Il ahí esto no

Voz 1546 27:47 es eso sí yo podía identificar entre navegar entre esos dos impostores que la como el fracaso el éxito de tratarlos con la misma indiferencia entonces si se hombre no ha mi mi Mimi salvo en gran venido no a era muy difícil con unida tan tierna se espera tantísimo de alguien tan Jovellanos muchos que yo conozco luego Syriza cruelmente yo le he dicho El chico tener talento para no tener talante pero es muy difícil esperar que algo

Voz 0313 28:21 esto no es lo decía los informes algunos ojeadores de Valentín lo puedes reproducir velaban rendir tiene no sé qué tiene gran visión para la jugada pero rehúyen el contacto con los contrarios no por ejemplo decían eso no si yo era un

Voz 16 28:35 el futbolista con mucho miedo y entonces digamos el el el miedo sobre todos los años ochenta la cultura futbolística española que esto Michael sabe muy bien piernas digamos la furia a finales de los ochenta y principios de los noventa la furia el fútbol las pelotas la hombría

Voz 0313 28:56 digamos será como él

Voz 16 28:59 absolutamente una un rasgo caracterizado por entonces cuando es un futbolista miedoso como yo pues pues bueno era un atributo que se expandió fuera al terreno de juego yo era una persona como un adolescente con con mucho miedo a las cosas con muchas dudas hay y digamos que eso penalizaba mucho en un vestuario

Voz 0313 29:24 a penalizar la vida osea penalizaba en todos los estás contento de los Valentín del del cambio de rumbo vamos si yo creo que eso satisfecho tú crees que acercaste si yo creo

Voz 16 29:34 que en el fondo aunque yo tenía muy idealizada la cultura venía de de un ambiente de emigrantes de la periferia industrial de Barcelona teníamos unos no si yo nací en Ripollet entonces tenía hemos como muy muy pocos recursos económicos digamos tampoco no demasiado los horizontes profesionales entonces yo realizaba la cultura tampoco es que quisiese ser escritor filósofo digamos sigue analizaba saber equivocadamente quizás porque luego cuando he sabido me he dado cuenta de que digo bueno a veces no se no no no es una garantía de nada pero en aquellos momentos idealizada va que la gente tuviese preocupaciones espirituales

Voz 10 30:21 digamos que se ha pasado a mí me pasó algo parecido porque y sí de Horta de un barrio obrero de aquí de Barcelona ayuden también una familia muy pobre y tal pero teníamos la cultura yo creo que eso se fue bonito no salvó poquito algunos no duró jugabas al fútbol Rafael no han jugado así pachanguita sí pero no pero no en serio

Voz 0313 30:42 bueno Valentín cuenta que quiero preguntarte cuantas has acertado con la pelota de tenis cuando llegues al despacho porque cuenta que hay mañanas que llega con el empeine hice aplaude asimismo

Voz 0831 30:54 sigue caro uno uno siempre tienen necesidad de San notoriedad de todos cuando cuando acierta si el principio de libro explico esto no que Google que juega un juego personal indicó a sentirme yo aún un poco importante futbolísticamente hablando que es coger una pelota de tenis con el empeine lanzarla una papelera

Voz 0827 31:11 oye Valentín empezaste en el fútbol y terminase en el arte eres la persona adecuada para responder a la gran pregunta porque a veces exagerados un poco el fútbol es un arte

Voz 16 31:22 clarísimo vamos no quiere decir el ay ay

Voz 0313 31:25 bueno no hay fútbol hay jugadores no el fútbol en general

Voz 16 31:30 jugadores que que que que transforman un detrás formal la práctica futbolística en un arte sin duda sin duda y luego bueno claro y un campo de fútbol pasan muchas muchas cosas hay muchas emociones puestas dentro del terreno de juego en la grada fuera he ahí en ese sentido hay una emocional y that de artística no y luego creo que también hay algo fíjate para Iker también hay algo el terreno están bonito el césped Cuadrado huele bien a veces los con los adversarios huelen si en el himno suena la

Voz 0313 32:21 sí sí sí sí de no por cierto

Voz 1546 32:24 Valentín es que hablando de la hace en Ramón de Carranza reza el mejor pan Cate que yo he visto

Voz 0313 32:30 nunca en de cuál es árbitro letón

Voz 1546 32:35 la mejor que he visto su manifiesto Artime

Voz 0313 32:37 el arbitro Valentín Roma ha sido un placer amigo de verdad gracias Rafael Santandreu hasta la próxima cuya tengo la saldrá venga como apretón como el árbitro no

Voz 17 32:51 sido a eh pues muy bien

Voz 6 40:22 la polémica

Voz 0827 40:26 la polémica hoy que comienza con una disculpa porque no vi el partido perro por lo que leo la final de la Copa del Rey de baloncesto se resolvió a favor del Barça por un error arbitral en el que el colegiado insiste aún viendo la repetición de la jugada que tiene su miga el error se produjo tras otra falta no pitada en sentido contrario uno segundos antes así pues hayan es que den compensación en el error la primera pregunta recurrente ahora que estamos borrachos del bar con V para qué sirve el apoyo de la tecnología si la tecnología no sirve en momentos críticos finalmente para enmendar un error pero hay una pregunta más y esa es si ese error como cualquier otro no forma también parte del juego es verdad que un fallo arbitral en el último segundo adquiere una magnitud simbólica muy especial pero si los árbitros han tenido un mal día quizás tropiezos anteriores fueron más cruciales que el postrero impuestos analizar los errores Simi diésemos después los errores de los jugadores quizás las faltas innecesarias los tiros fallados los pases mal dados tuvieron más peso que el polémico error del árbitro así que lo revisamos todo hombre yo entiendo la desazón incluso el cabreo que verbalizó el casi siempre templado Felipe Reyes en el vestuario pero de ahí a convocar un referéndum para que el Real Madrid se vaya de la ACB a no sé dónde quizás eso sí que sea un tiro desviado

Voz 0313 41:51 Juanma López Iturriaga buenas tardes amigo

Voz 31 41:53 hola buenas tardes qué tal hombre cómo estás

Voz 0313 41:56 abrazo Michael

Voz 31 41:58 sí en general del tiempo que no te veo cuál digo aprovechó pues estoy con previstos

Voz 0313 42:12 bueno vamos por partes saber porque esto hecho tiene varios puntos de análisis el primero ir a lo básico es un error de los árbitros en el

Voz 32 42:21 la jugada no toca primero lo talar hoy por lo tanto no ahí no hay discusión es un rebote y rebote

Voz 1220 42:29 bueno lo curioso lo curioso es que en general en en las dos jugadas digamos principales hay cierta unanimidad sea está claro que o parece que está claro que en la última jugada no es que sea rebote es válido en la anterior es bueno una falta es un ya no es tremendo que seguramente me decía no se la faltas sin una una antideportiva no a partir de ahí pues bueno que se ha desatado una una tormenta para bastón bueno bastante no muy excesiva no porque Combo

Voz 33 43:08 como decía a Isaías

Voz 1220 43:11 bueno es un elemento más no el de el de de los árbitros no ir más lejos de simplemente pues bueno que al sida los dos errores tres porque Gaggan lo que está pasando que es bueno divertido te aprende cómo lo miras es que empezamos a arbitrar para atrás porque ya tú vas cuarto

Voz 34 43:32 el esto ya te sale es que si club

Voz 1220 43:34 estaba fuera el capo Isaac a coger la pelota que Si cuando estoy en el fondo pasaron cinco segundos luego el Madrid habla ya de la jugada el año pasado ya hay otros que dicen que hace dos años hubo un campo atrás que hubiese pues bueno negación del Madrid que no se pitó remontando cuando jugó

Voz 0313 43:51 las tú y tú

Voz 1220 43:54 estaba en la pelea aquella que tuve yo con Davis El día es que es que hemos nos lleva es que es un juego además que que que su juego peligroso porque porque bueno realmente lo lo lo lo importante es importante sería hablando y que ayer vimos un partido baloncesto absolutamente soberbio

Voz 0313 44:14 sí señor sí en cambio estamos metidos en qué

Voz 34 44:17 que se que va a hacer el Madrid que no voy a hacer

Voz 1220 44:19 es dicen una cosa puede ser a esa

Voz 33 44:22 y estoy yo creo que

Voz 1220 44:24 en Madrid y en Barcelona eh perfecto hay al Barça triunfos del Barça seguramente sí debían abarcar no no canasta al al barquero buenas fíjate nadie se hubiese montado en Madrid y el Barcelona yo creo que deberían pensarlo tres veces antes de cosas porque yo creo que históricamente si hay algún club vaya o hay dos clubs que han sido más favorecidos que perjudicados eh hay cien puedo hablar por ejemplo desde donde hay fundó hacia el Madrid y el Barcelona los más poderosos entonces a mí es que cada vez que sabe estas pues me parece un poco sacar las cosas de quicio

Voz 0313 45:03 necesitamos a alguien casi siempre en sí claro vamos histéricos y yo era un árbitro una canción un tema de debate sea algo en la tele qué pasa

Voz 1546 45:15 pero yo en el año ochenta y dos pierde el Mundial de España por un un Loquillo pensó que Ros voy para todos y Heights en el árbitro favoreció mucho Bélgica que marcó un gol en el minuto noventa y siete jugamos hasta aquí marcaban Helios y tal yo me acuerdo llorando llámame nos han robado papá no sé qué

Voz 0313 45:39 se lleve más panza puede que sí pero tufo hay así dos claro y el árbitro que te llamamos Pelé no no es que yo los Árbitro árbitro día

Voz 1546 45:55 Juanma Árbitro no es es dando ni una

Voz 0313 45:57 pero ni una disculpa mi señor Pelé

Voz 1220 46:02 cada más es eso es eso es cierto porque aquí hay una cosa con respecto al al al al Madrid digamos el Madrid perdió creo que fueron dieciséis puntos de ventaja que tenía en el último cuarto Indoor se está hablando prácticamente prácticamente digo y luego me hay una cosa que es lo que más me preocupa más me molesta es cuando ves intencionalidad ya ya a mí yo creo que no nos va a hablar hablamos tanto de la tecnología evidentemente hay hay grandes avances tecnológicos que permite afinar pero al final son unos seres humanos viendo unas imágenes ir decidiendo sobre eso con lo cual ese puedan se pueden equivocar no deberíamos asumir que se equivocar ahora bien al final si te fijas siempre vamos a un terreno donde dejamos de su insana como que no ha sido simplemente una error que lo han hecho es porque somos no sé creo porque querían perjudicar no sólo porque hay una hay una persecución hacia nuestro club mitad entonces cuando entras en ese terreno en ese terreno de de de convertirte en una víctima hay empezar a echar eh pues esos balones fuera echan la culpa a todo lo que se mueve me parece una bueno que no es real y segundo que es que es muy peligrosa porque es que al final va como ahora con aire el Real Madrid en este caso cita Cobas Don jugador los bonos señores es que ante el texto cometimos un un sin fin de carrera es que hemos jugado a apenas seis puntos de ventaja a cero

Voz 0313 47:33 pero no porque estamos

Voz 1220 47:36 menos te estás dando carta de naturaleza a una sin pues a supuesto hervor condicionado y bueno luego ya esto

Voz 31 47:43 a ver si es verdad no veo muy partidario

Voz 0313 47:46 en cuanto el diseño

Voz 1546 47:48 en eso Juanma o cuánto es un tiro al aire a el y luego una búsqueda de coaccionar por futuros ocasión gracias

Voz 0313 47:58 yo entiendo el cabreo y mediato quiero

Voz 0827 48:00 decir tú sales de ahí sales muy cabreado y dices es una barbaridad

Voz 0313 48:03 Cruise Aliste mamá diciendo esto no es Arístegui una pista diciendo paso un rabo

Voz 1220 48:08 no hombre sí sí sí seguro pero en la en la jugada ayer es que ayer las dos jugadas fueron fueron tan claras aquel yo entiendo el cabreo de de de del Madrid ahora y es que el escolta según dos Santos había unas horas clamorosa y probablemente es tinte segundos antes otras anual entrar en ese terreno ir más allá de estoy cabreado hemos perdido impecable en todo dirigirlo tan claramente hacia ya hacia unos árbitros a mí particularmente me parece

Voz 0313 48:43 si tú ves llegar así al vestuario no pero lo malo es que el club después te dé cobertura institucional la campaña y los medios de comunicación en torno al club pues sigan también un poco por ahí por esa vereda

Voz 1220 48:54 dado nada es que es que ya se llevan meses pase está Hadassah estaba leyendo hay trastear poquito politono igual no se dicen muchas cosas de lo que va a hacer el Madrid vital yo me gustaría enjuiciar las au poderlas comentar cuando sean algo no un rumor o una noticia estos sino sea Siro la verdad pero allá las declaraciones de ayer ya a mí particularmente chirriar un poquito por qué tal que me parecieran para lo que había pasado me parecieron estoy iba Jos yo fui el primero que Jenson Button va a gustar el Madrid nombres me dio pena cuando no no ganar después de que puede Arda o cualquiera de las dos ahora proyectar todo es simplificar eso es que no hemos ganado la Copa del Rey que los árbitros a pesar de tener las imágenes han querido perjudicados o

Voz 31 49:48 no me parece que ese es un triple Isaías es un tiro un poquito desviado para de Smit Tak

Voz 0827 49:54 las diciendo muchas cosas sensatas pero has dicho una muy importante y es que por hablar de la polémica no estamos hablando de un partido solidario no puedes nos puedes contar en un minuto porque fue un partido soberbio

Voz 1220 50:05 estás

Voz 31 50:06 es bueno que tuvo

Voz 1220 50:09 pues porque yo creo que tuvo de de de todo lo porque es un partido donde

Voz 35 50:12 eh eh el baloncesto

Voz 1220 50:15 bueno pues este se dio un

Voz 35 50:18 esto pues de alta calidad

Voz 1220 50:20 porque hay muchos jugadores y a jugadores importantes y carismáticos que jugaron muy buenos partidos porque cuando un momento tuvo la sorpresa en algún momento distinto del último cuarto que el Madrid parecía que ya lo tenía la mano y una recreación portentosa del Barça porqué una cana hasta el último segundo de Llull que empató por una prorroga porque hubo follón con las decisiones en definitiva que tenía tuvo todos los elementos digamos deportivos y emocionales para decir o sea no que hemos visto no iba la pena fue yo me contaba en cuanto las dos últimas jugadas ya estaba claro que ella lo que había pasado en los cuarenta y cuatro minutos y cincuenta y tres segundos anteriores había desaparecido lo unió aquí va a quedar era la bronca en la que estamos los desde hace veinticuatro horas

Voz 0313 51:12 ya no me encuentro lavado esta mañana un compañero muy aficionado al baloncesto y que yo creo costaría por convocar el referéndum también te lo diré merecía es que esto viene de atrás porque hay un hay un problema con los árbitros que el Madrid el Barça el Baskonia hace tiempo que protestan porque no si yo lo mismo criterio que es la Euroliga esto es así Juanma o tenemos un problema con los árbitros

Voz 1220 51:35 a ver si puede yo yo no sé yo no a ver yo tomé hace dependen de haremos esto que me retire hace ya muchos años yo también Ellison de que en mi vida no va a existir el estamento arbitral entonces yo he comentado Sinead partidos yo estoy donde estoy con lo que hacen los árbitros fin a veces soy más feliz eso porque todo es entrar en llenando chicas que que no sorprende pero sí es probable que haya diferentes criterios en la Euroliga en la Liga en en la Liga en la Liga Endesa la Liga en la Liga ACB pero al final vuelvo a lo mismo sea cada vez que hacen unas un este tipo de quejas sea subyace una Unai intencionalidad que no punto yo creo sinceramente que no existe osea tiempo más a pensar de que los árbitros habrá árbitros malos regulares o bueno explica el arbitraje como por ejemplo ayer en los últimos cinco metros puede ser terrible horroroso eh eh que ya a ir más lejos sinceramente no me atrevo entonces cuando veo que hablan con esa seguridad

Voz 0313 52:39 de es que hay un problema histórico

Voz 1220 52:42 digo como él me preguntan que no es que los árbitros vieron la imagen aquí dijeron como nos hemos equivocado anterior pues vamos a vamos a decir que ha vestido pero como pues afirmar tajantemente cosas en la cabeza de los árbitros

Voz 0313 52:55 claro también le hacíamos a ese mismo compañero que si de verdad hay un problema que viene de lejos que viene de atrás no es momento de como decimos muchas veces legislar en caliente sino a mitad de temporada incluso en un momento en el que no haya partidos entonces los clubes lo que claro y que proponga no ahora en caliente después de haber pasado lo que ha pasado no se para ser un referéndum en Madrid

Voz 31 53:16 hay otras en reparación

Voz 1220 53:18 o sea que sean me parece en me parece que sería sano pasa la la la la patronal todavía no ha dicho nada supo que no estarán pensando porque que bueno con el lío montado esto pero a mí no me parecen no me parece mal aquí se está haciendo allá en la NBA se ha hecho la Euroliga que la ACB reconozca o la órbita que señores ese que saben que nos confundimos en esto no estoy en esto eso yo creo que vendría muy bien que dijese porque por lo que decía antes que pensaron los hábitos pues que los árbitros salgan digan pues señores vimos la jugada y tomó la decisión por esto por este tipo de esto es que hasta o que no era hasta en este caso o no pero que era Ángel

Voz 31 54:06 la verdad es la verdad

Voz 1220 54:08 pues sí osea esa es el reconocer porque yo creo que fuera Mons más digamos radicales o o gente ya más alta del resto entendemos que se puede equivocar entonces cuando el bocas pues efectivamente esto ya para desgastar a los mecanismos que que también se está hablando mucho y no ha quedado muy claro en definitiva aprovecha

Voz 31 54:30 una mala una unas malas acciones para hacer un poco de bueno

Voz 1220 54:35 didáctico y que falaz entre los lo entienda mejor que nos dejemos y por lo menos sepamos sepamos opinión no formas John siendo comentó esta mañana ya

Voz 32 54:44 con Toni Garrido en Hoy por hoy cuando me ha preguntado

Voz 0313 54:47 yo es que creo que todo el fin a lo mejor soy un exagerado pero es la impresión que tengo que todo esto forma parte de un clima un tanto histérico en el que estamos instalados en general es que todos un drama opción es que los que ya lo sé que es un partido es una final y es muy importante pero tampoco son dos mundos que plantear un referéndum malo del referendo en Madrid decía que no pero lo digo en serio pero da igual aunque fuera otro club aunque fuera pero todo es un drama todos una tragedia todos una cosa monumental se hunden los cimientos hay que sentirse muy indignado mostrarse muy indignada

Voz 0827 55:19 pues hay menos mal que el referéndum la planteo al Real Madrid que lo llegar a plantear el Barça aplican es decir el puente y cinco vamos

Voz 1220 55:25 a basada verde de de de cada diez de cada diez críticas que que puede hacer una persona normal que porcentaje de autocrítica es decir nosotros hacemos autocrítica una vez de que Moscú practicar criticaba todo lo que se mueva igual dentro de cuatro días alguien en este caso del hombre pues también es verdad que perdimos una ventaja pero lo primero no sólo ocurre en el dos deportiva el punto de pues es como para ruidoso pero bueno no el metemos en otros universos creados en la política para que alguien haga autocrítica llega pues es que la AUI me he equivocado Itálico no lo primero que hace es echar la culpa a todo el mundo a todo lo que pasa campañas erróneos o lo que sea no y luego igual con un poco de suerte dice bueno sí también quizás nuestra política o en nuestro partido pero bueno sí cada sino va a compañeros

Voz 0313 56:25 piano

Voz 9 56:37 sí sí sí sí

Voz 0313 56:52 Iturriaga eso está muy viene muy bien no como los martes fuera gracias

Voz 36 57:00 sí la nada

Voz 0313 57:09 pero de verdad muy bien muy bien muy visto yo creo que ha puesto cuenta pongan la polémica si si a ver si a ver si recapaciten reflexiona Michael Robinson hasta la próxima semana próxima Hijo Predilecto de Cádiz toma oficialmente bueno ya está ahora por cierto a los amigos y amigas a los que trabajan ya los oyentes de Radio Llodio noventa y ocho punto ocho de la frecuencia modulada desde las cuatro son los últimos vecinos los últimos inquilinos de la cadenas así están ya forman parte del mismo proyecto que Buendía hoy es muy grande escuchan ya los que hacen posible la radio he dicho

