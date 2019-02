La Ventana (18/02/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1981 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 0313 00:08 los datos oficiales sobre incendios y superficie quemada se han disparado en lo que llevamos de año respecto al mismo periodo de dos mil dieciocho y en estos datos ojo no están incluidos los fuegos de Cantabria que se declararon desde el pasado jueves el Gobierno de esa comunidad desactivado ya el Plan Especial de incendios forestales

Voz 1981 00:24 aunque se mantiene la alerta de Lope

Voz 0313 00:26 Pratibha propio Ester Bazán llegaron a ser doscientos fue

Voz 1454 00:29 dos ahora quedan sólo diecisiete focos esos datos oficiales que nos va a contar Javier Gregory sitúan el inicio de este año en el peor de la última década

Voz 0882 00:39 ya ya las tres mil trescientos setenta hectáreas seis veces más que el año pasado por estas mismas fechas el doble que la media del decenio pero además en lo que llevamos de año según el último balance realizado por el Ministerio de transición ecológica se han registrado ya en nuestro país quinientos incendios forestales el doble que el año pasado y un treinta y tres por ciento más que la media de la última década con estos dos datos tan negativos el dos mil diecinueve es ya de momento el segundo año con más incendios y más árboles quemados desde el dos mil nueve el Gobierno

Voz 1454 01:10 cañón insiste en lamentar que González Pons y otros tres eurodiputados hayan sido expulsados de Venezuela pero no tomará medidas adicionales porque la prioridad mantiene el ministro Borrell es celebrar elecciones como garantía de una solución pacífica

Voz 3 01:23 hay que distinguir entre una misión del Parlamento Europeo un viaje que organizan los eurodiputados representando sea Asimismo o en todo caso a los grupos políticos de los que pertenecen no es lo mismo no es lo mismo que Puigdemont vaya a tomar café en el Parlamento de Berlín posterior Torra a que esté invitado a visitar el Parlamento de Barhum

Voz 1454 01:51 los partidos empiezan a fijar estrategias solo con las encuestas hoy Ciudadanos ha decidido no pactar con Pedro Sánchez ni con el PSOE después de las elecciones del veintiocho de abril el secretario de Organización socialista y ministro José Luis Ábalos poco después respondía

Voz 4 02:07 es que eh no va a pactar con socialdemócratas de cuesta menos hacerlo con extremistas de derecha con eso le cuesta a pactar con socialdemócratas se ve que se pone un poco nervioso es un poco extraño eso en el contexto europeo no sé si es una particularidad eh eh nacional pero en Europa eso no tiene ningún sentido

Voz 0838 02:30 titulares el deporte Toni López buenas tardes a estar muy buena se cierra esta semana la ida de dieciseisavos de Champions League mañana al Barça juegan Lyon contra el Olympique y el miércoles al Atlético de Madrid recibe a la Juventus de Cristiano Ronaldo además hoy termina la jornada veinticuatro de Liga Santander con el Huesca Athletic Club más de primera división en el Celta que lleva dos victorias en los últimos diez partidos se ha vuelto a lesionar Yago Aspas que ha recaído de su rotura fibrilar del gemelo volverá a estar varias semanas de baja en el Valladolid Toni Villa tres meses de baja por un esguince en su

pues es todo sigue no son las cinco y tres minutos no es todo todavía son las cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 1454 03:07 el Ayuntamiento de Madrid ofrece al cuerpo de Bomberos un paquete de cinco guardias extraordinarias voluntarias al año para paliar la falta de efectivos en el cuerpo una medida con la que busca poder aplicar la jornada de treinta y cinco horas Carolina

Voz 0230 03:18 como en la mesa sectorial con los sindicatos

Voz 0393 03:21 delegado de Seguridad Javier Barbero ha ofrecido esta mañana los bomberos la posibilidad de realizar cinco guardias extraordinarias anuales que serán voluntarias y que ese pagarán igual que las diez guardias de la jornada ampliada que ya recoge el convenio delegado de Seguridad pretende suplir así ese déficit estructural de plantilla que atribuye al Partido Popular y que se ha visto acentuado por la aplicación de las treinta y cinco horas semanales de las que de momento los bomberos no pueden disfrutar como el resto de trabajadores municipales fuentes del ayuntamiento aseguran que esas guardias extraordinarias iban a pagar con un crédito que se aprobará cuando se sepa exactamente cuántos bomberos se adhieren a las jornadas ampliada

Voz 1454 03:55 la APA la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha presentado una campaña para evitar los desahucios de personas en situación vulnerable la organización quiere reunirse con los partidos con representación en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid ahora que se aproxima a las elecciones autonómicas y municipales para situar la vivienda en el centro del debate político Francisco Morote es portavoz de la paz

Voz 1982 04:14 pretendemos volver a poner de nuevo sobre la mesa pues la situación de emergencia habitacional que vive este país queremos exigirles a los partidos que van a concurrir a lo diferente procesos electorales que se establezcan compromiso que sirvan para que el derecho de acceso a la vivienda pueda ser una realidad solamente un derecho puede ser una es real cuando la gente puede ejercerlo con independencia de su renta

Voz 1915 04:39 la Policía Nacional ha detenido a veintidós personas en una operación contra el tráfico de marihuana que se ha desarrollado en Madrid en la provincia de Badajoz la operación comenzó hace un año tras la denuncia de varios vecinos de Parla se han desmantelado ocho plantaciones tenemos catorce grados en el centro de Madrid

Voz 1704 05:35 el titular presidente es acertada la política

Voz 6 05:38 ya de Sánchez sobre Cataluña

Voz 7 05:41 en estos momentos la única posible el enteramente si piensa que le perjudica obviamente presidente Page le perjudica le beneficia

Voz 8 05:50 me perjudica el malentendido de la política que se pueda dirigir de del Gobierno

Voz 1981 09:12 Little estratosférico no casi pero es muy gráfico pero no es humano

Voz 19 09:23 ya

Voz 1 09:52 la patria una marca rojos y azules Balbino lo haré así que más matarle la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular aún no lo sabe tu problema no soy yo tu problema eres tú

Voz 22 10:13 mira Crack

Voz 23 10:17 dada

Voz 1981 10:30 se siente ha estado por ahí pero ha estado por ahí haciendo cosas para aquí

Voz 13 10:41 qué va a pasar lista como todos los lunes en Todo por la radio Toni Martínez o la arcano muy bueno especialista secunda

Voz 1220 10:49 Mario Mola El Mundo Today Aróstegui y un anunció hoy en la en tiempo de la entrevista sí si habrá un duelo de gallos se lo diré más

Voz 13 11:00 vais a una pista sin bueno es es algo eso es algo

Voz 0838 11:06 inesperado yo espero tener triunfo la operación

Voz 13 11:10 ahí lo dejamos inesperado tengo hacia callos huelo bueno allí

Voz 0230 11:17 dos menudo pollo con la final de la Copa del Rey de baloncesto los niños el coche es pues un robo dice Felipe Reyes capitán del Real Madrid los árbitros de la final de la Copa del Rey de baloncesto se está comentando acabáis de comentar pitaron los últimos segundos de la prórroga de manera tan disparatada de que sólo hay dos opciones al final lo reduce sólo hay dos opciones o se equivocaron de manera tan grave que hará muy complicado su futuro profesional o más porque las imágenes de televisión muestran que a falta de once segundos a uno del Barça le sacuden un van porrazo que le doblada cuando iba a encestar un lechazo ha dicho y tu hace un rato no el juego sigue el Real Madrid en cesta el Barça ataca de nuevo Tommy que intenta encestar debajo del aro la pelota toca el aro un jugador del Real Madrid coge la pelota en los árbitros después de consultar con el vídeo dan canasta

Voz 21 12:22 lo dijo encontramos a yendo

Voz 0230 12:26 son decisiones tan contrarias al reglamento que sólo puede haber incompetencia o mala fe incompetencia con mucho estrés y con muchos nervios pero es muy difícil tomar decisiones pero la interpretación benévola sugiere que no se dieron cuenta ni se dio cuenta de que la pelota había tocado el aro por lo tanto avión rebote pero esto que también lo comentaba Isaías antes bueno el uso de la tecnología que indica que tres árbitros profesionales porque son tres son el baloncestista dentro de tres árbitros profesional una mesa de ayuda que porque es lo consultaron con el vídeo arbitraje como lo haría un hormiguero Rinko tuerto

Voz 13 13:07 el Atleti de que David

Voz 24 13:09 sí claro esto

Voz 0230 13:11 lo hemos visto en política un montón de veces en los casos de corrupción cuando un dirigente dice yo no sabía nada bueno que sino lo sabes estas admitiendo una enorme incompetencia porque te estaban robando las narices a veces es mejor a admitir la incompetencia porque la alternativa es admitir delito o más complicada mente el caso de Puigdemont o dice que su propósito era mantener la declaración de independencia hasta las últimas consecuencias en cuyo caso a sus ex subordinados que están en el Tribunal Supremo les pueden caer un carro de años o dice que todo era un farol para negociar en cuyo caso tiene que admitir ante sus seguidores

Voz 1 13:48 todo fue un engaño ya donde ligar te lo digo en serio

Voz 0230 13:56 son es desconocida los políticos sobreviven a estos dilemas diabólicos incompetencia o mala fe sobrevivirá la ACB o demostrará el baloncesto ser más serio que la política dilema diabólico para arcano

Voz 1981 14:11 bueno bueno pues saber qué va a pasar con la ACB vamos a contar la aquí haciendo un poquito de frío

Voz 21 14:16 si bien bien bien bien bien no sé qué ha pasado en la CEP que no están de buen humor se preguntan si es gana toros sí es perpetuar pero realmente hicieron favor la Cp para pedir la figura del relator no lo sé es lo que van a necesitar con métricas los árbitros a Bélgica para pillar a iban a decir son presos deportivo a presos políticos arcano lo está haciendo en realidad lo típico la gente se queja esta política tiene sentido por fin la gente se moviliza por un partido aunque sea un partido de baloncesto Lamela que en un momento la exceso o pero bueno la gente quiere escuchar mis rimas porque yo meto triple en forma de peso incluso sobre la bocina

Voz 25 15:00 eh

Voz 26 15:03 ver

Voz 27 15:08 venga vamos twiterías

Voz 13 15:10 y empezamos hacer teorías

Voz 0838 15:12 con mano

Voz 1262 15:14 en la vete como por ejemplo Jan digo en mi libro La humanidad es una organización terrorista hablo de la gente que sonríe por las mañanas eso

Voz 0838 15:24 excepto arcano que es un chaval creo que lo que estamos aquí en esta mesa hacemos esto que describe toro

Voz 1262 15:28 de un día eres joven y al otro y dices hay señor cuando terminas

Voz 0838 15:34 todavía no todavía no sodio Darwin de esta conjetura que propone Wilma

Voz 1262 15:39 estoy segura de que la pubertad es un invento de la naturaleza para evitar que los papás y mamás este muy triste es cuando los hijos finalmente abandonan el hogar las redes sociales ya existía en el Twitter de guiso para multi menciones las que hacía mi abuela para llamar a un nieto cuando estábamos todos los primos juntos

Voz 0838 15:57 acaba Molas de diría estos tweets que yo creo que Isaías no debería escuchar la radio en la redacción por favor el Twitter

Voz 1 16:05 hoy

Voz 0838 16:05 hola quería reservar una mesa para esta noche cuanto sois seis

Voz 1262 16:09 pero

Voz 13 16:10 Don cuántos seis se

Voz 0313 16:19 después de las twiterías llegan las noticias del Mundo Today

Voz 1981 16:24 Pedro Sánchez no sabe cómo decirle a su Falcon que ha convocado elecciones ganaré las elecciones por Ci a susurrando acariciándome el fuselaje cara español tendrá que hacerse cargo del cadáver de Franco durante una semana a a mi vez me lo a mí ha suplicado Santiago Abascal Jordi el niño apoya contrae matrimonio con Montse la niña ocho los dos han decidido esperar a casarse para tener sexo será deporte olímpico o enseño lo experto más playing in explicará las reglas a las mujeres que participen los biólogos reconocen que no saben de qué animal proceden los choques podrían ser de la familia de dos Choco Crispi dicen los expertos Pablo Casado planea nombrar ministro de Cultura Maxi muerta para que vuelva a dimitir a los pocos días será un momento sólo por las risas promete veinte en Instagram se queda sin píxeles para tapar pezones de momento a los está tapando con pitones masculinos porque con ellos no tienen problema Un perro muy fiel Se arranca la patita hiciera entrega su dueño envuelta para regalo no sabe comen volverá la otra cuando se la pida también Sergio Ramos reconoce que forzó la roja para poder jugar en la final de la Copa de baloncesto si no pueda jugar la de baloncesto lo intentaré con la de vas que te ha dicho atraca un banco amenazando con votar a Vox estoy muy loco y no tengo nada que perder ha dicho mostrando la papeleta

Voz 23 18:02 yo bien

Voz 13 18:20 tras las elecciones generales

Voz 0230 18:23 Nos hemos dado cuenta todos de que todos los partidos políticos tienen claro contra quién van ahora sólo falta que nos digan a favor de que eso ya no es tan fácil porque el enemigo está chupado además en política coincide que el enemigo siempre es un imbécil y a veces mala persona con lo cual es muy fácil ser enemigo de la enemigo el enemigo de Pedro Sánchez las tres derechas conmigo una cosa que hay que subrayar con una cosa una cosa seria

Voz 13 18:52 el presidente del Gobierno

Voz 1 19:00 con el curiosísimo síndrome de Louis Armstrong

Voz 0230 19:06 de cuando en cuando se le pone la voz de Louis Armstrong es como un cuento medieval que tuviera un hechizo vamos a escucharlo

Voz 1 19:13 entienden una sola España en la que caben ellos quienes piensan como ellos y nosotros defendemos una España en la que cabemos todos te viene como es común repente que les sobre todo pero de repente empieza a hablar así como por seguido pero no es sólo una vez porque como

Voz 0230 19:38 los políticos sabéis que repiten los frases de mitin en mitin podemos hasta podemos establecer que a Sánchez le invade el Armstrong mismo

Voz 24 19:49 Juan siempre que dice todos había que nosotros defendemos la España que queremos caben todos

Voz 29 19:55 yes

Voz 1 20:01 cada vez que dice el espíritu de Louis Armstrong se apoderó de presidentes

Voz 0230 20:07 es una leyenda de cuento infantil en un país

Voz 30 20:09 muy lejano el presidente fue hechizado por una broma de hecho una maldición

Voz 13 20:20 me digas todos de era nuestro no vamos a vamos a escucharlo ya

Voz 0230 20:35 sin Louis Armstrong porque esta insistencia de Sánchez no es inocente nos indica que este su intento de mensaje en positivo no pelear sus en España cabemos todos y todas dice Yasin a mismo añade todas la que introduciendo no no no no no ya lo norma del todo vamos a escucharlo

Voz 1 20:59 y a todas

Voz 13 21:02 la segunda B

Voz 0230 21:04 y todas eh otra tercera vez todos es bueno aparte de todos el intento es clarísimo que hay un mensaje de bondad y buen rollo diálogo cabemos todos no echemos fuera a nadie frente a los que dicen ni con independentistas Nickon nacionalistas Nickon polemista ni con socialistas y así España será grande que dices hombre cuanto más grande me gente

Voz 13 21:33 pero bueno

Voz 0230 21:37 cuál es la dificultad de Pedro Sánchez que hasta el español menos interesado en la política sabe que no todo el PSOE está en la misma línea

Voz 1 21:47 dentro de mil años en otra tíos mitiga solo gijonés

Voz 0230 21:51 Albert Rivera tienen también su él se propone acabar con las dos Españas es su mensaje en positivo

Voz 32 21:57 así que os propongo que nos contaremos aquí en Barcelona primer acto después de la convocatoria electoral para enterrar las dos Españas y que emerja una España de ciudadanos libres iguales

Voz 0230 22:06 claro esta es el mensaje en positivo de Albert Rivera que también tiene una dificultad dice que se ofrece acabar con las dos Españas y al mismo tiempo dice No hablaré con independentistas no quiero hablar con nacionalistas no pacto comportamientos populistas y hoy ha anunciado que no pactará con socialistas José Manuel Villegas secretario general de Ciudadanos

Voz 1089 22:25 en esta ejecutiva sea ratificado el criterio de que Ciudadanos no va pactar ni con el PSOE ni con Pedro Sánchez para un futuro gobierno de España ningún voto que vaya Ciudadanos va a servir para que Sánchez e siga como presidente del Gobierno

Voz 0230 22:45 pero si sumas toda la gente con la que se niegan a pactar suman más de media España cómo se acaba con las dos Españas sin hablar con media España grandes dices bueno no sé si es grande pero habrá muchos sitio porque falta la gente sí pueden pactar con Vox pero no con el PSOE ya esto lo llamaremos centro político que cada cual es libre tú puedes pactar con Vox hice espanto con Vox esto sí pero con el PSOE no porque estamos en el centro esto claro hay gente que puede poner el nombre de Centro de gente que se pone de nombres Jennifer Estuardo Irún que les va

Voz 1 23:21 sí

Voz 0230 23:25 hay una curiosidad por saber el programa electoral de Vox

Voz 1 23:28 es saber Chita cobarde porque siguen

Voz 0230 23:32 proponiendo la supresión de las autonomías esto no es constitucional

Voz 0838 23:37 descenso de España puede ser tanto España

Voz 0230 23:39 a España le puedes ya le puede llamar Jennifer Estuardo de todos los santos pero constitucional no se de dice sedes dice de la supresión de las autonomías

Voz 13 23:54 era un poco cobarde cobarde demore

Voz 0230 24:01 otro dilema esto estar un poco cansado estar un poco callados en que el Gobierno de Andalucía igual

Voz 33 24:05 dos horas

Voz 0230 24:08 es el mensaje positivo del Partido Popular escuchamos la crónica de nuestro compañero Adrián Prado

Voz 0019 24:14 a ser una campaña en positivo con la que se pretende atraer al votante descontento con el PP pero también al que lo está con el PSOE además se quieren evitar temas controvertidos que puedan enturbiar la campaña como Franco o el aborto del mismo modo que no se va a polemizar con posibles socios como Ciudadanos y Vox

Voz 0230 24:29 bueno el problema del la moderación del Partido Popular es que Pablo Casado sale al escenario y Morilla Tigre tono

Voz 34 24:45 él sabe que tiene que ser moderado quiere ser moderado pero sale a la tribuna y se come a España hay un coach hay un hablando con él diciéndole eres moderado

Voz 21 24:57 si eres y moderados es moderado y cuáles los Choi moderado checo de lo adecuado segun el grupo a

Voz 0230 25:14 el estilo este de Pablo Casado pone en peligro el mensaje de moderación del PP también poner en situación delicada a sus socios escuchamos al ver

Voz 15 25:21 pero yo creo que a Sánchez no suele ganar por insultarle muchas veces con unas poquitas es suficiente no no no nos vamos escuchamos no ser refiero eso yo no quiero echar a Sánchez insulta

Voz 0230 25:33 hace cosas raras Pablo Casado estos por ejemplo estos diecisiete segundos denunciando leyes que no existen

Voz 35 25:40 los gustos de sus ministros han acabado siendo ley sea una ministra no le gustaba la caza prohiba si no le gustan los toros si no le gustan las pesca pruebas gustando motores Diesel prohiban se recuerdan a Maduro ya sabe diciendo es propia se expropia se porque le da la gana uno

Voz 0230 25:57 por quien administra la bueno vamos vamos vamos a ver vamos porque son diecisiete segundos vamos paso a paso

Voz 35 26:05 los gustos de sus ministros han acabado siendo ley

Voz 0230 26:08 los gustos de sus ministros han acabado siendo ley se refiere a Pedro Sánchez vamos a ver qué leyes ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez porque ha dicho han acabado siendo

Voz 13 26:18 yo lo hemos oído eh todo lo que se

Voz 0230 26:26 la primera ley sea una ministra no le gustaba

Voz 35 26:28 la caza prohiba hace sea

Voz 0230 26:31 pido la caza en España que lo sepas a hay una prohibición hay una ley de prohibición de la caza segunda ley

Voz 35 26:36 no le gustan los toros prohíban se en España

Voz 0230 26:38 ya están prohibidos los toros tercera ley

Voz 35 26:41 te gustan las pesca prohiba hacer en España está

Voz 0230 26:43 vida la pesca vaya porque la semana Cuarta ley

Voz 35 26:47 no me gustan los motores Diesel prohiban se

Voz 0230 26:50 están prohibidos los motores diésel hay un montón de delincuentes ahora mismo circulando por España todo lo ha hecho Pedro Sánchez que no recuerda

Voz 35 26:58 dan a Maduro ya sabe en tiendas propias se expropia se porque le da la gana uno

Voz 0230 27:02 Pedro Sánchez ha aprobado estas leyes como Maduro Sánchez porque le ha dado la gana hay por otra razón por con administran apeló el problema es que ninguna de estas leyes existe

Voz 36 27:12 qué tal

Voz 23 27:15 mitad

Voz 0230 27:21 pero mientras nosotros estamos en esto en el resto del mundo que sucede que se ocupan de problemas reales y nosotros no somos quedando a la cola por ejemplo en Austral

Voz 34 27:32 la policía publicado el vídeo de un Omid que dura cuenta Nerea Erostarbe

Voz 37 27:36 pues sí la policía de Bruma en Australia colgado un vídeo en Twitter acompañado del siguiente texto después de revisar las imágenes de las cámaras de vigilancia durante la tormenta que tuvo lugar anoche en la ciudad costera parece que no estábamos solos en el vídeo se observa en la parte superior izquierda como una luz se va moviendo en el cielo una luz con una forma ovalada es algo sospechoso para ellos que lo han identificado como un ovni pero que es bueno pues el periodismo de investigación ha indicado que salud era el reflejo

Voz 1454 28:02 lo que se veía en la lente de la cámara de un coche

Voz 13 28:06 estamos en la parte de abajo del vídeo

Voz 37 28:09 esto se puede ver como un coche arranca da marcha atrás para salir del aparcamiento

Voz 0230 28:14 es el mismo movimiento que se ve en el cielo

Voz 1981 28:16 por supuesto pero esto no se va a quedar así hecho no no se va a quedar así porque tú eliges coche lo extraterrestre que prefieres

Voz 38 28:25 sí yo puedo con todo lo primero

Voz 21 28:29 espera terrestres ya realmente la gente me respeta porque cuando rima parece que de otro planeta os voy a contar que el otro día vi un ovni me puse muy nervioso llamé a mi novia por el móvil le dije cariño por me dijo está seguro yo le dije que sí que decís que piensan por mí sí lo estoy viendo aquí pero iba muy borracho era una luz de la Guardia Civil

Voz 13 28:50 y que al final al extraterrestre

Voz 21 28:52 Pérez dijeron me apoya arrimar Le cuesta quién les cueste realmente es un extra terrestre no me extraña de otro planeta sería tuvieran pactos en España pero bueno esto es lo que no sucede otra palabra me quería soltar Francino arrimar en breve

Voz 1981 29:04 sí

Voz 21 29:05 pues me ponen la pase de nuevo han porque Paul como Un coche en realidad desde luego porque yo cuando ritmo en realidad no me hago el tonto aunque el cerebro me falla más que el coche de Fernando Alonso por eso cuando colla haciendo un buen freestyle mucha gente me dice tú vas rápido como Carlos Sainz pero bueno le pese a quien le pese a juicio funcionó cien por cien no me llaman el motor diésel mera coche pero tiene otra para terminar gracias por esos coros que en aceite fondo para no

Voz 13 29:29 me siento muy bien ningún estorbo

Voz 21 29:32 esperaría coros iguales semifinal ha

Voz 13 29:40 me encantaría tener os animamos a de fondo ahí insisto e insisto eh en un ratito habrá duelo de gallos aquí haber un duelo muy bien dicho por Cano no lo digo lo seguro tal eso pollos no son

Voz 21 29:52 a que yo lo bueno cayó pero gallo

Voz 1981 29:54 sí sí sí aunque estén prohibidos en España cada vez Riberas que tranquilo para que iba a haber una muy intensa y muy legal

Voz 15 34:22 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 23 34:29 la

Voz 22 34:34 no

Voz 13 34:41 oyentes enviando mensajes preguntando pelea de gallos de Sergio

Voz 1220 34:48 de momento Especialistas secundarios venga vamos a verlo

Voz 0838 34:58 bueno yo quiero hablaros de un pueblo de un pueblo de un pueblo que ya desaparecido desapareció por culpa de la televisión por culpa de la presión que ejerció la televisión sobre este pueblo su último alcalde fue don Antonio José Roberto de Luis

Voz 1262 35:15 correcta se una a mi familia no somos mucho de apellidos ya lo veo pero bueno encanta

Voz 0838 35:19 en la Ventana el Nuestra Señora de la Virgen provincia de bajar el nombre no puede si así se llamaba nuestro pueblo un pueblo desaparecido por culpa de la televisión no es una gran pérdida hemos de decir no nuestra pero deberán cosa porque el pueblo no era bonito

Voz 1262 35:36 no no no no era realmente bastante espantoso eh ni siquiera mira cuando nevaba se ponía que yo era igual de feo Shawn nevado era feo quiero me fíjate que lo eligieron para filmar The Walking Dead les pareció demasiado horrible

Voz 0838 35:48 eso es bueno porque fue la televisión allí se perdieron sí

Voz 1262 35:53 iban camino Soria les pilló la nevada ahí tuviera porque quedarse al pueblo para aprovechar puedas pensaron hacer un reportaje de eso de España directo allí no vale

Voz 0838 36:02 los que hacen sobre sobre los pueblos no el típico reporta

Voz 1262 36:04 bueno mal fue Bernal no fatal que cree que ellos querían grabar un clásico haciendo un auténtico pan de pueblo artesanal admite en un horno de piedra y nosotros no hacemos en el pueblo porque ni siquiera Tremor Noriega vosotros teníais el pan nosotras pero en el Paqui como las personas normales

Voz 0838 36:21 como todo el mundo sin nadie nadie la tele insiste

Voz 1262 36:26 yo insistieron y dijimos que no que no sabiendo hacer pan que ya está bien que no hace más y luego no pidieron que quitaron la nieve con con palas del camino se elegimos que teníamos una máquina quitanieves no hacía falta Palace

Voz 0230 36:37 no les gusto no les gusta que Kanye

Voz 1262 36:39 me gusta que tuve máquina quitanieves

Voz 0838 36:41 claro ellos querían verlos haciendo un trabajo así manual para filmar

Voz 1262 36:44 claro soy exactamente no preguntaron por los cultivos los rebaños tampoco tenía ningún no deba ser soñamos ayer Mercadona que donde nosotros no hacemos con los íberos

Voz 0838 36:53 esta vez cortando un poquito el rollo porque supongo que el equipo

Voz 1262 36:55 pero yo buscaba elemento Pinto sólo destellos miel no Mercadona hacéis vino o no algún chico raro así casero tampoco no dije resto de la Guerra Civil no Pablo de setenta dos años no vale vale tradicionales no lo típico hacéis la tele mierda pueblo

Voz 0838 37:19 tengo tengo que los momentos de tensión bastante fuertes como hay un vídeo que circula por redes donde se ve este este

Voz 0230 37:25 el reportaje bueno estoy equipo de reporteros insistiendo existe

Voz 0838 37:27 no para que usáis seis las palas los quitanieves e íbamos a escuchar un momentito que vosotros

Voz 13 37:32 palas quitanieves me de las quitanieves no queda Londres no tenemos Palace que tenemos

Voz 21 37:50 de cara al verano

Voz 13 38:01 no

Voz 0838 38:03 esto no si yo lo he visto más

Voz 1262 38:09 yo ya está presionada porque querían grabar lo hago al ciudadano que no yo que sí que no y entonces la gente Nuestra Señora la Virgen somos pacíficos pero sino busca siempre te aprieta los acaba encontrando amigo

Voz 0838 38:23 daron apretaron y qué pasó

Voz 1262 38:26 no se los comieron comisteis al equipo de televisión yo no yo soy el alcalde a mí no me a mí no me arrolla además pero mi podido

Voz 0838 38:35 sin España directo terrible

Voz 1262 38:38 esto esto es una burbuja en Trip Advisor menos se muy malos se pensamos que ya ser muy mala publicidad así que decidimos volvernos como Radio Futura el pueblo abandonamos al pueblo eliminamos todos los carteles lo lo lo sindicación esa de carretera

Voz 0838 38:52 sí es cierto porque esta señora que que el pueblo llano parece ni en los mapas de internet

Voz 1262 38:56 no no pasó el coche Google Maps en haciendo foto y nos lo comimos en coche con motor todo

Voz 0838 39:02 modo de Dios está está diáspora caníbal digamos donde donde término donde están ahora mismo los habitantes de nuestras hora del norte no Cantabria Galicia por el clima y esos gordos cae bastante pues que aproveche hombre aproveche nada pues muchas gracias señor alcalde no cómo has aprendido es que la presión sin escrúpulo pues puede convertir un pueblo de no

Voz 2 39:30 críticos habitantes en la tele provoca fenómenos

Voz 0313 39:32 inesperados se lo vamos a comentar enseguida nuestro invitado al que presentamos como de costumbre con su banda sonora ir ayuda de Olga Nebra

Voz 1704 39:44 digan lo que digan le recuerda a su madre que es muy fan de Rafael en nuestro invitado también lo hay te da su madre le enseñó a reír a tratar de ser feliz ya disfrutar de cada momento

Voz 1 39:56 tal otro palo una poesía

Voz 1704 40:06 Efecto Mariposa sonaba en su boda aconsejar una productor y periodista como él se conocieron en el comedor de Antena tres fue un flechazo bueno aunque se lo tuvo que currar mucho

Voz 1 40:24 pero

Voz 1704 40:26 esta divertida pegadiza canción infantil sobre una familia de tiburones es la que oye seguramente con lo Weil hongo que es a todas horas con su hija Lola

Voz 23 40:37 bueno

Voz 1 40:39 con catorce de octubre

Voz 1704 40:43 este himno creo que no necesita explicación pero lo tiene claro hasta la muerte

Voz 13 41:04 esta tarde en Todo por Horacio una ventana Un sevillista de pro Roberto Leal que compras este año clasificarse para la Champions ganar otra Europa League

Voz 1220 41:15 qué va qué buena pregunta también pues no se puede no se puede la dos cosas no bueno a lo mejor sí pero yo no yo diría

Voz 13 41:24 clasificarnos para la Champions y que Europa ni tenemos cinco pero pero bueno

Voz 38 41:29 día nada y por no el año que viene Champions que siempre se mueve uno con más soltura Europa que le pasa al Sevilla en la Liga en la Liga

Voz 13 41:38 por qué no hemos desbancado todo hay un poco la opa no pero pero bueno dos

Voz 0313 41:43 la copa fue un partido de la Copa tiene eso pues saber éstas

Voz 38 41:47 porque es verdad aquí pensaba que con con con el dedo fue el dos cero Sánchez Pizjuán llevábamos móvil pero claro no contaba tampoco con que luego iba a quién estuvo Messi

Voz 2 41:56 a todo el plantel que no entiendo tampoco porque no vinieron aquí porque desfondado también para la clonación desfondado cambie si puede bastante moción que lo vieron y luego la semana siguiente promocionando mi programa nuevo allí sobre el CF dónde me había metido se queda muy bonito en el Sevilla que empezó la pretemporada muy pronto con la liguilla de la Europa League y al final bueno yo creo que lo estamos pagando un poco también no tampoco tenemos una plantilla como tienen otros equipo y bueno pero de momento no mantenemos sí

Voz 13 42:22 bueno pero era el Betis empató no hizo Álvaro pero la la la liga son picos y valles en Sevilla está en un valle bueno tampoco hace falta que lo recupere el próximo sábado ya porque tampoco es necesario recuperarlo a ver a ver qué pasa

Voz 0313 42:35 EFE oye cuando contaba la historia del del pueblo desaparecido por la presión de la tele te veía Ángel gestas como de esto me suena en España directo que pasa algo parecido

Voz 2 42:43 bueno a ver nunca es verdad que nunca hemos forzado nada no sino tenía

Voz 38 42:46 ahora no no llegaban un nosotros un Leroy Merlin les montamos un horno a nadie

Voz 2 42:50 no pero sí que es verdad que al final cuando tú buscas un pueblo ya te han documentado antes para cerciorarse de que pintoresco de verdad que alguno de esos elemento pueblo cien en de la palabra hecho mucha gracia porque porque es verdad que no es que tengan una máquina excavadora

Voz 35 43:03 pero sí que es verdad que cuando tú tienes que ilustrará algo como que

Voz 2 43:05 que la nieve está casi copando la mitad de la Puerta del Vecino no puede entrar le dice tiene una pala por ahí

Voz 1534 43:11 te tienen claro el problema que si de dice

Voz 2 43:14 en prevenido cinco minutos antes de empezar el directo se hombre le da la lumbalgia porque Chacón la pala mientras prevenido y el doy

Voz 13 43:20 las tenemos la tenemos sólo para cuando la tele en verdad

Voz 1262 43:26 necesitamos para las para Capello

Voz 13 43:29 más baratas oye Roberto estoy mirando antes de esto

Voz 0313 43:31 la mañana preparando la la entrevista con los compañeros de está mirando que no has hecho en televisión porque desde dos mil uno que yo recuerdo hay siguiendo la pista que empiezas como periodista en informativos en Telecinco hasta hoy está haciendo las cosas

Voz 2 43:44 pero de verdad es verdad que he tenido la suerte de bueno aparte de haber cambiado de cadena ya había estado o no en distintos programas eso de haber temas a un compañero muy grande que he hecho casi casi de todo fíjate que lo último que tenía por hacer era entretenimiento que es lo que siempre quería por mi forma de ser y porque bueno tú

Voz 0313 43:59 Arias más hacer entretenimiento sí sí sí pero

Voz 2 44:02 yo al fin al cabo bueno yo soy periodistas licenciado oí siempre está pegado a la actualidad pero había algo en mí que me decía ojalá algún día no me me llegue la oportunidad de hacer un concurso tal ya había hecho mis pinitos en Disney Channel en un programa de niños se Los Vengadores en acción es como un Gran Prix pero de niños tanto me llegó lo de OT sí claro ahora mismo y si me dice que no has hecho la tele supongo que habrá muchas cosas y me pongo a pensar pero de momento bueno he trabajado en informativos en magacín estaba o en programas de entretenimiento hecho un poco un poco de todo de reportero presentes

Voz 0313 44:33 a las doce campanadas claro es verdad falta

Voz 2 44:36 sí sí que rápido se me pasó que tenis

Voz 0313 44:38 ser un un un un grupo o un club con una tribu Javier Gutiérrez tú di que que jugó todos los minutos adelantado parte esta

Voz 13 44:46 sí sí sí sí

Voz 2 44:50 cachondeo con esa eh porque hubo un momento en que estaban España Directo en Operación Triunfo y sonó mi nombre para la campanada entonces la gente bueno está guay ese chiquillo me puede caer

Voz 1534 45:00 a veces ya te digo pero todo el rato tampoco ministro de Cultura también no pero fueron amigo mío mi compañero trabajos sí sí

Voz 0313 45:07 yo trabajo en la la mejor canción jamás cantada que empezó el el viernes en Televisión Española es un formato nuestro formato nostálgico o tiene algo más

Voz 2 45:16 sí sí bueno juega con la nostalgia al fin y al cabo cuando digo juega me refiero que es uno de sus elementos y eso al final siempre gusta queramos o no porque te la da las canciones siempre te llevan a lugares y son de décadas pasadas pues todavía hoy a gente de diferentes edades y en formato bonito la lo que pasa es que he hecho lo de siempre con la audiencia la semana pasada y tuvimos una audiencia regular y ahora tenemos el segundo rango este próximo viernes pero nosotros salimos de allí con una energía muy bonita porque está está bien también sentar en un mismo banco de concursar dejó de intérprete a gente como Falete con Alfred fre de pronto y con con Bebe con el bebe gentes Mario Pinta y que entre ellos no se conocían entonces me parece que te veo un meeting point un punto de encuentro abierto al cercano

Voz 46 46:00 haría cualquier eh

Voz 13 46:19 tiene gracia porque Alfred cuando esta canción nació no debía haber nacido eh yo creo que el casino no no no tiene veintiún años es que no de hecho de la mayoría de los que estaban en el sofá no habían nacido en los ochenta es curioso eh ya te pilla por recordáis yo era tiene setenta y claro es verdad pero y entre

Voz 2 46:40 incluso hice la pregunta ante a mi me gusta siempre bajarme un poquito antes para quitarme los nervios con ellos hice la pregunta

Voz 13 46:45 cuántos hay levantaron la mano en la típica

Voz 2 46:48 Tribuna de señoras que van a todos los programa dijeron

Voz 1220 46:51 el plan broma pero habría quince sí sí a ver espera esta semana el viernes que vamos a la década de los sesenta a ver a ver qué pasa ella oye que la gente se estará preguntando bueno gallos que todo acabe Roberto Leal con

Voz 1534 47:04 a mí me metió en un lío muy grande no yo estoy ahora mismo ya desplomada de antemano

Voz 2 47:12 a mí me encanta el el hip hop y la batalla de gallos de siempre no se bueno es un pueblo que sea pueblo no del freestyle pero sí que es verdad que me ha gustado siempre ilusión muy fan de arcano le conocí hace poquito en persona después de haber me cruzaba con él algún que otro tuit hicimos una broma hace poco llame reventó pero claro cuando de pronto me entero que viene a la radio lo veo aquí hace cinco minutos que este hombre no tiene límite me da mucha pena pero bueno entiendo que tienen futuro por delante prometedor y ahora lo tengo como compañero también de los medios todavía más cerca claro que no va a dar mucha caña

Voz 13 47:47 no no no no no

Voz 0313 47:50 no no te vas al área pero quiere preguntar todo el mundo así que venga desde Barcelona por ejemplo Arman

Voz 0838 47:55 hola Roberto has estado haciendo de reporteros ir para España directo y tal yo tengo siempre una curiosidad cuando algún plato de los pueblos siempre Enrique no sabe alguna de estas te has metido en la boca alguna cosa tan tan espantoso sostenido que sí

Voz 38 48:15 mira me me metí una una era una oreja

Voz 2 48:19 pero la la Se llamaba además tampoco ayudaba oreja de cerdo tal o que era como una oreja que se pegaba el cocinero una cinco horas dándole vuelta con una cuchara

Voz 1534 48:28 la boca estuve la misma ahora pasa Carme la gente de la lengua yo diría que gol para dar total claro quedaría cosa pero sobre todo pondré por deferencia no a las cinco

Voz 1981 48:42 decía que sí

Voz 1534 48:42 que estaba muy rico pero pero no no cuando yo me quedaba en el restaurante después del directo me comí el plato

Voz 1981 48:47 hay agrega Íñigo

Voz 1262 48:50 hola Roberto ERE runner verdad te gusta salir a correr

Voz 2 48:54 sí tengo Díaz Ferrán el día de corredor runner mira llevas el de ropa fluorescente zapatilla de último modelo y hombre logrando

Voz 13 49:01 el corredor cuando disfrazado a años vista

Voz 0313 49:04 estaba salvado una bici estática

Voz 1262 49:08 pues justamente esa era la pregunta cuál era la diferencia entre Runner corredor más respondida está

Voz 2 49:13 es cierto es cierto que al final al que le gusta correr de verdad de siempre que corredor no eso es como una especie de modernismo de ahora hay que es una saga de J

Voz 1981 49:22 no

Voz 1262 49:22 yo pensaba que la diferencia era entre eh kilómetros cuenta uno corriendo sea partícipe es veinte kilómetros aguanta corriendo menos que a veces sale correr cuando te has dicho seguramente se pregunta a un clásico

Voz 2 49:35 te dirá también que otra diferencia el runner es el que a lo mejor sale un día se cambia de ropa hace fotos para todos los días Toledo sin sal olvida el móvil no pasa nada más correr sin foto también cuenta para él mueve Xavi

Voz 1981 49:46 en qué tal en show crees que sería mejor concursante en uno de música en uno de costura en uno de cocina

Voz 2 49:54 como bebida digan música de música a mí me encanta cantar pero canto fatal

Voz 1534 49:58 al bueno ahora lo veremos no puede disimular elabora un pedido tal pero canto fatal

Voz 2 50:04 y y de de costura mi madre costurera pero nunca aprendí tampoco ha sido bueno a Gomis M cosa pero poco más de cocina quizá fíjate si a mí me encanta la dibujante también bueno es que yo qué pesado no parece un hombre del Renacimiento yo quería quería ser dibujante en mi época de hecho cuando hice la selectividad yo iba de cabeza para vaya arte pero luego sacó una buena nota me dijo un amigo mío fíjate también oye porque en ocho días felicidad y tal porque María asistió creativo con el diseño y puse primero publicidad y luego periodismo yo entré en Periodismo tres meses después de un cajero en un supermercado trabajando sea que al final lo mío es casi accidental

Voz 0313 50:44 bueno has dicho dibujante Cano dibujante y luego seguir un poco Roberto eh empiezas tú dibujante divo

Voz 13 50:51 y luego le metes tú vale amigo no

Voz 21 50:58 lo que pasa aquí con Roberto Leal haciendo un poco de prisa bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien nos ponemos a improvisar tengo directos de Alicante la primera palabra que me ponen para hacerlo el dibujante yo soy un poco feo me tienen respeto pero dicen esa cara que tiene que tapen boceto pues puede parecer realmente tiene el dibujo por eso lo estamos haciendo simplemente yo lo cruzó hablamos de

Voz 1981 51:22 turnos pues ahora te lo paso porque mientras me

Voz 21 51:25 pero aquí con una cara dibujada por Picasso

Voz 1534 51:27 que ahora mismo ya lo habría dibujado la verdad que viendo rape al lado me tiene totalmente acojonado arreglarlo dar improvisando como lo hace él qué pena que lo tenga que hacer delante de todo el mundo la Cadena Ser los Cano dibujante la verdad es que yo habría preferido ser cantante como he dicho antes pero no puede ser porque mi voz no me acompaña pero soy Roberto Leal la gente me conoce como el jefe de España

Voz 13 51:57 muy bien de verdad pero también estará

Voz 0313 52:01 yo sé que así lo lo practicas estos entrena o

Voz 2 52:04 creo que nosotros puede decir él mejor que nadie y al final bueno claro quede mucho escuchar yo Kibo chirigota porque sale y eso ya lo lleva también no que siempre busca la rima pero lo que él hace es otra cosa cuando tú tras una rima Prada o tal lo nota muchísimo y yo creo que tiene que tener un buen background porque él tiene muchísima cultura se nota en cuando cuando va buscando rima pero también se prepara ese trabaja uno no la rima tanto sino también el tema no tú Melody que tengo una vez que cuando él va a competir fuera sobre todo el sabe estudia al rival Isabel tiene que ir más menos pero luego claro la batalla te lleva por dónde te lleva

Voz 0313 52:37 claro al final e improvisaciones conectar ideas de una manera ágil entonces mientras bagaje cultural tengáis esto te sirve todo muy bien Toni

Voz 0230 52:46 de todas las cosas de todas las cosas que has hecho en la tele es aquello que se parece a lo que tú esperabas cuando eras pequeño quería salir por la tele