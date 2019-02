La Ventana (18/02/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0867 00:00 son las siete de la tarde a las seis en

Voz 1 00:02 Canarias

Voz 0313 00:08 atención esta noticia la ONG Save the Children ha pedido a la Fiscalía de Menores de Barcelona que actúe sobre una cuenta de Youtube de dos niñas de seis y siete años que promocionan productos de maquillaje y que tienen once millones de suscriptores Mariana Loureiro buenas tardes

Voz 0259 00:23 buenas tardes Carles y el vídeo tiene casi cuarenta millones de reproducciones se titula La cita se maquillan hice van a la disco a bailar las dos menores reproducen estereotipos de género tanto este como el resto de los vídeos que cuelgan en su canal son de gran calidad profesional y están dirigidos a un público infantil detrás de ellos están los padres la madre y el padre que también tiene su propia cuenta de Youtube con Men es menos seguidores que sus hijas que aparecen también en escenas familiares donde los progenitores llegan atribuida trivializar queremos decir con la violencia de género lo hacen en un vídeo titulado el golpe de Luisa Mireia la imagen de cabecera es la madre con un ojo morado la voz el arma de todo esto la dado el Consejo Audiovisual de Cataluña a partir de ahí Save the Children y el ex defensor de la Comunidad de menor de la Comunidad de Madrid Javier Urra han pedido a la Fiscalía de Menores de Barcelona que tomen media

Voz 0313 01:19 seguiremos esta historia más noticias Ester Bazán

Voz 1454 01:22 estamos actualizamos decíamos la situación del fuego en Cantabria el número de focos activos desciende a quince aunque todos en concentran en zonas altas sin peligro para personas viviendas o infraestructuras el Plan Especial de incendios forestales se ha desactivado a primera hora de la tarde y la UME se repliega la base ante la mejora de las condiciones meteorológicas han bajado las máximas ha aumentado la húmeda ya ha cambiado la dirección del viento a norte y Yeste las direcciones los distintos partidos han empezado a fijar estrategias después de los actos de partido del fin de semana hoy lo han hecho de manera interna y a pesar de que hablan de que quedan más de dos meses para la cita con las urnas hoy hablan de pactos PSOE PP Podemos y Ciudadanos

Voz 3 02:00 aspiración está conseguir una mayoría no nos hemos planteado no

Voz 1413 02:03 momento de la cuestión de los importante nosotros él

Voz 3 02:05 exacto que ofrecemos es a los españoles como damos

Voz 4 02:08 a pactar con Ciudadanos mucha es imposible que nosotros contemplamos ese escenario global los no va a pactar ni con el PSOE ni con Pedro Sánchez para un futuro gobierno de España

Voz 1454 02:21 la DGT ha iniciado hoy una nueva campaña especial de vigilancia de camiones autobuses y furgonetas los accidentes en los que se ven implicados este tipo de vehículos ha aumentado un cuarenta por ciento en los últimos cinco años nos lo cuenta María Manjón

Voz 1444 02:33 casi la distracción es la principal causa de tanta accidentalidad en este tipo de vehículos que normalmente se utilizan para trabajar detrás de esto hay muchas horas de conducción mucha fatiga sin respetar los tiempos de descanso de ahí que junto a la velocidad sea una de las cosas que se va a vigilar esta semana Ana Blanco subdirectora de Circulación de la DGT

Voz 1490 02:52 primero eso el descanso hacer las pausas preceptivas en la sujeción de la carga ahí es muy importante la implicación tanto de transportistas como cargadores el no de que sus mercancías vayan correctamente estimada sujetas en los vehículos

Voz 0861 03:08 en dos mil diecisiete los camiones estuvieron implica

Voz 1444 03:10 dados en el once por ciento los accidentes con víctimas mortales en las furgonetas en el trece por ciento los controles se van a realizar esta semana en todo tipo de calles y carreteras y a cualquier hora del día

Voz 1454 03:21 los deportes con Toni López termina la jornada

Voz 5 03:24 otro de Liga Santander con el partido que juegan desde las nueve Huesca haya Athletic Club el Huesca seguirá colista pase lo que pase y los bilbaínos ahora mismo están cuatro puntos por encima de los puestos de descenso además esta semana termina a la ida de dieciseisavos de final de Champions mañana Olympique de Lyon Barça y Liverpool Bayern el miércoles Atlético de Madrid Juventus Schalke cero cuatro Manchester City dio Fórmula uno terminó el primer día de test de pretemporada en el circuito de Montmeló en Barcelona de los once que han salido a pista Carlos Sainz ha marcado el segundo mejor tiempo con su Mclaren sólo por detrás de Vettel

pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que ha pasado este lunes a las ocho a las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

Voz 0785 04:00 en ese

Voz 6 04:02 servicios informativos

Voz 7 04:08 todos los oyentes presten mucha atención un gran seísmo llegarán muy pronto dentro de poco recibirán más noticias para que tome las medidas oportunas

Voz 0785 05:33 eh

el ruido son las ocho las siete en Canarias

hora veinticinco Ángels Barceló Cadena SER

Voz 14 05:56 y a la Ventana y con Carles Francino Nagy eh de todo lo que les hola eh eh eh todo eh

Voz 0313 06:45 es suena bien esta canción es la voz de Angelique y que es una de las cantantes y compositores más conocidas de Benin cada año por estas fechas febrero finales de febrero aproximadamente se celebra Magia por Benín es una cita ya ineludible se ha convertido en un clásico ocho magos participan de forma absoluta gente altruista en cinco espectáculos para que el dinero de las entradas se destine a la escolarización seguimiento escolar y mantenimiento de dos centros de acogida de niños gestiona Mensajeros de la Paz en Benin el año pasado joe se recaudaron casi dieciocho mil euros yo creo que en esta edición de la manera que va a la venta de entradas y en fin y confiando en el ánimo y en y en el espíritu de la gente yo que ahora que vamos para récord el promotor de todo esto el padre el fundador de Magia por Benín es Javier Arroyo nos atiende un año más desde Berlín que cierra hacemos la gracia de Berlín a Benin pasando por Madrid Javier buenas tardes

Voz 15 07:42 hola muy buenas tardes Carles cómo estás amigo como eso muy bien muy contento construyese sin venir

Voz 0313 07:48 sino me fallan las cuentas estamos ya la novena edición es esta octava novena edición ya no

Voz 15 07:54 efectivamente empezamos en dos mil diez y este año cumplimos benditas que de pronto oye

Voz 0313 08:00 este año debe haber programa calendario de magos de la gente que va a participar en la presentación como están las cosas a ver

Voz 15 08:07 pues mira te cuento este año vamos a hacer cinco sesiones del del espectáculo que serán este viernes a las ocho de la tarde y el sábado y domingo hacemos doblete cada día el sábado a las cinco de la tarde y a las ocho de la tarde y el domingo a las doce de la mañana más y a las cinco de la tarde para que todo el mundo encuentre un requisito para cumplir como como bien decías corren con el apunte en el calendario ya anual que vamos viendo desde dos mil diez que den entradas todavía Javier quedan entradas sí si el sábado está bastante apretada la cosa pero para el viernes es el primer que es el primero de los somos y para el domingo quedan todavía algunas entradas así que nada recomiendo a toda la gente que le apetezca ver un espectáculo de magia fenomenal que además es para todos los públicos si Brown público familiar que se dirija a la web del proyecto que es Magia por Benín punto com en el que describimos en la que describimos el proyecto y a qué se destinan los fondos además Adige pueden comprar directamente directamente las entradas

Voz 0313 09:08 qué tipo qué tipo de magia podremos ver este año Javier

Voz 1621 09:11 pues este año vamos a dar una imagen muy variada de de magos españoles que está pensando antes que vivir aquí de toda España prácticamente vidente

Voz 15 09:18 Madrid Barcelona Bilbao Valencia Avila sabían ocho magos que va a nacer una magia por primera vez vamos a hacer una magia con cartas las que veremos una cámara hay una mesita para qué

Voz 1621 09:30 que se vea se proyecte en todo el salón de actos haremos

Voz 15 09:35 Imanol que viene de Bilbao a una magia cómica deliciosa muy muy muy buena igual hay magia visual al grandes ilusiones estará muy bien muy bien repartido el elenco

Voz 0313 09:45 yo por la experiencia de otras ediciones Javier lo de la Maggi me gusta toda pero lo de la magia cómica triunfa de manera especial

Voz 16 09:52 sí sí sí la verdad que sí esa mal para los niños hacer estupendo porque los adultos lo pasan genial bastante así que es una cosa muy

Voz 0861 10:00 oye vamos a hacer el esfuerzo de de

Voz 0313 10:02 contar con un poco de detalle a los oyentes a dónde va destinado este dinero cuál es el objetivo porqué Benigni no otro lugar mira Nikos Nicolás Castellano nuestro compañero de aquí de la serie conoces recibió hace unos días de manos del Rey el premio que reconoce iniciativas de trabajo solidarios precisamente por un reportaje que se emitió en Hora Veinticinco sobre la esclavitud de los niños en Benin porque el aliño les venden Nicolás buenas tardes queda directamente Verdú

Voz 1620 10:28 sí lamentablemente niños lugar donde cada año unas cuarenta mil menores son vendidos niñas niños de diferentes edades para explotación laboral para explotación sexual incluso para el tráfico de órganos en países vecinos como Nigeria es un Paradis a la violación de los derechos del niño hoy por eso allí hay proyecto de Manos Unidas de Mensajeros por la Paz y de otras organizaciones que intentan rescatar de las calles a estos niños de hecho si quieres podemos escuchar a una de esas niñas vendida se llamaba habla cuando tenía ocho años sus padres la vendieron un pueblo rural de Benín nueve años después la policía nigeriana y una monja de Benin consiguieron el contactar con la familia gracias precisamente a la radio

Voz 17 11:10 de la lupa ante

Voz 0738 11:12 la alcaldesa de su localidad Nos ayudó a poner un anuncio en radio hicimos un número de teléfono para los junta fue el verdadero padre de habla quien escuchó nuestro comunicarle a radio Nos llamó y fue a ver a la alcaldesa allí se reencontró con su familia con su padre con su madre y su abuela y algunos hermanos con una suerte es como resucitar una niña que había perdido a su familia durante tantos años la extrañamente ya no se podía comunicar con ellos porque había olvidado su lengua local no podía hablar con su madre y necesitaba de un traductor habiendo olvidado su lengua

Voz 1620 11:50 fíjate que está Carlas al menos una historia feliz fue tan

Voz 0313 11:53 dos años separado pero hay miles de esto no

Voz 1620 11:56 es que desaparecen del mapa de las ONG de los gobiernos no hay un censo fiable de nacimiento ni de partida de esos niños otros pueblos dentro de Benin en los países de alrededor por eso es tan importante la labor de estas organizaciones que crean esos hogares esas escuelas apoyadas por Manos Unidas y otras entidades que van sacando de la calle poco a poco a a niños que están en su mayoría por ejemplo en cotos no en el Mercado de Antón ahí hay siete mil niños explotados cada día de las doscientas mil personas que viven y trabas

Voz 0313 12:24 a atados la explotación sexual la entiende todo el mundo coincide de explotación laboral que pueda hacer un niño de

Voz 1620 12:29 cargando piedras picando piedra trasladando mercancías vendiendo niñas de siete ocho años que son comprados por una familia a otras allí escuchábamos cómo este hombre no explicabas exactamente qué condiciones vive los niños

Voz 18 12:45 tras su paso por porque dice que no

Voz 1620 12:50 para pasar la noche sobre la basura sobre los restos del mercado tienen que pagar también esos niños tenga que pagar incluso una pequeña cantidad dinero para dormir en ese mercado que poco a poco va ganando terreno el río y que está sobre un antiguo vertedero en Topas no la situación de la capital económica de de Coto no donde encontramos allí Luis Meilán y que es un italiano que trabaja hace mucho tiempo con con estas ONG religiosa y que nos explicaba esa cantidad de niños y como son vendido en los niños

Voz 19 13:17 aquí en el mercado y caso del Niño vendido

Voz 20 13:20 en cada día y está estimado que hay una venta de entre cuarenta en cuanto a mí las niñas cada años en benigna por qué es explotación con se dice se económica

Voz 19 13:41 sólo diez cuarenta cincuenta mil Se venden para estar en el paro

Voz 20 13:46 sí para llevárselas Adif que puede ser que llegan de de de de de país lado como que están de aquí parten ahí los dos

Voz 1620 14:00 ahí impresiona Carlas cuando ven los carteles de organizaciones humanitarias Naciones Unidas diciendo niños vendidos por sesenta y cinco mil Franco al cambio treinta euros de los niños

Voz 0313 14:09 Xavier sigues ahí verdad aquí si tú cuando has estado en Benin por última vez

Voz 1621 14:14 la última vez que estuve fuerte Julio pasaron dos mil dieciocho aces siete

Voz 0313 14:18 hace siete meses y que te encontraste ahí que que que historia nos puedes contar con final feliz anotan feliz

Voz 1621 14:25 con con las historias que yo conozco por suerte son con finas Felipe además lo que contaba Nico qué es exactamente así es aquí se lo llevan Illes engaña a las familias y les dicen siquiera te preocupes que yo me voy a ocupar de desdicho hoy va a estar bien les dan esos treinta euros desaparece por suerte de muchas veces la policía les intercepta en la frontera ir la Brigada de Seguridad que es la que recoge estos niños lo reparte entre las distintas ONG entonces lo que sí impresionantes que dos niños que Alterio pasados durísimos y que han sido explotados cuando son como eh reintegrados en las en las ONGs se les lleva a los centros esgrime una sonrisa que es espectacular que a la vez es cómo puede ser que con tu pasado este sonriendo así es que en realidad claro ellos compara la historia que ante herido y lo que han tenido que sufrir a que de repente tienen una organización que se encarga de Ellos que está junto con otros niños con los que pueden jugar bailar en nuestro caso cuando subimos en julio con ellos organizábamos actividades de hacer pulseras canto teatro y entonces claro ellos no tienen más que comparar con lo que uno débiles sean los auténticos a pesar de lo difícil situación

Voz 0313 15:31 tú tú volviste haber algún niño que hubieras conocido antes

Voz 1621 15:35 pues mira la si solamente dos este año en el en el campamento de verano había setenta y cuatro niños de los cuales solamente dos yo les había les había visto unos dos niñas Gloria existentes había visto en dos mil once entonces el hecho de que yo me lo recomendó reencontrar a un poco triste porque la idea del del centro es que los niños lleguen al centro de acogida se descuide Se les escolarización les reintegre en familia ya sea con sus padres con sus tíos Ocón o con gente cercana entonces en este caso concreto de de cristal y de Vitoria en la persona responsable del buscar esas a miles que se llama Valerie lleva años y nos contaba que tenía una frustración enorme porque llevaba años tras la búsqueda de alguien cercano a la familia de estas dos cintas no las había encontrado entonces yo por un lado me alegré de volver a ver

Voz 0313 16:21 ya cariño especial

Voz 1621 16:24 pero por otro lado digo esta es pobre días que llevan aquí siete años viendo pasar viendo además cómo entran y salen niños que para ellas eso es frustrante porque ellas querrían salir sin embargo no encuentran a nadie que se haga cargo de ellas entonces un poco una sensación un poco agridulce el hecho de reencontrarse

Voz 1620 16:39 vamos a ponerle nombre a esa esperanza Carla se llama Ullrich estuvo dos años viviendo en la calle precisamente en ese mercado ahí siendo maltratado todo tipo de abusos gracias a los salesianos aprendió un oficio el de panadero y hoy financia los estudios de sus hermanos pequeños

Voz 22 16:55 pum pum pum pum

Voz 3 16:58 sé que para tener un futuro para sino alguien de Pete mismo pasé muchas tapas antes de llegar aquí si llego a saber de la existencia de Canadá Margarit ayuda pues no habría acabado en la calle me he tenido suerte y ahora soy mi propio jefe la vida en la calle es muy dura porque ustedes son oportunidades la calle es muy difícil

Voz 1413 17:16 tuve dos años viviendo en la calle hay mala gente

Voz 3 17:18 en la calle ladrones es demasiado

Voz 1620 17:24 te habla de ese hogar mamá Margarito unos hogares que están Carla cerca del Mercado de Antón hay una caseta que le llaman de la música donde los monitores los activistas estas el van convenciendo a los niños poco a poco de que hay esperanza primero con talleres de percusión les hacen divertirse volver a sentirse niño poco a poco el banco me siento de poder pasar la noche seguros en esos hogares yo recuerdo de manera impactante ir a a ver cómo llevar los niños por la noche y como ellos muchos descalzo con vientos depositaban sus pertenencias en una secta que un nombre a la entrada del centro apuntaba la mayoría de los niños tenían trozos de CRIT de cristal cortante de autodefensa otros juguetes otro unas monedas de dinero era impresionante ver esa mezcla de la dureza de la violencia con con la infancia con esos niños con esos juguetes no pero hay casos brutales quiero que escuchen la hermana Eufor así hablando del caso de un niño que solo encontraron en estas circunstancias

Voz 21 18:22 papá

Voz 1913 18:24 el niño de cuatro años al que su propio padre acto lo sacó como a un animal y lo quiso vender en Nigeria para ganar dinero el padre ya había echado a su madre con mucha violencia y entonces cogió al niño relató lo metió en ese saco de arroz para llevárselo a Nigeria venderlo desafortunadamente para él la policía lo atrapó el camino y lo metió en prisión al niño le trajeron aquí los cuidamos empecé a ir al colegio impactada ver a ese niño que no sonreía jamás era agresivo trabajamos con una psicóloga y un día me dijo Si veo a mi padre lo voy a matar

Voz 1620 19:01 este es un caso también duro Carlas pero en otra zona en el interior del país y al final este niño los recuperarlo las monjas estudio Joyce Un niño con mi trabajo

Voz 0313 19:19 Javier después de estas historias recuérdanos por favor en qué lugar se va a celebrar este fin de semana Magia por Benín recuerda donde pueden adquirirse las entradas por favor

Voz 24 19:28 por supuesto se celebrará como como todos los años de la Escuela de Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid en el centro de Madrid y las entradas se pueden comprar en www punto magia porvenir punto com hizo la mente recordar además a raíz de lo que no está contando Nico que esos catorce euros que vayan las Estrada que además nos hacen pasar un rato extraordinario son capaces de cambiar el duro de un niño que está destinado al fracaso y que sin embargo con la colaboración del público madrileño de España es el puede ir a la escuela y tener un futuro mejor y reiteran

Voz 0313 20:04 Javier Arroyo fundador de Magia por Benín un abrazo muy grande amigo suerte Nico hasta luego hasta luego son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 0867 20:40 sí extrañen si van por el centro y se encuentran por ejemplo en plena calle Fuencarral con esto

Voz 18 20:45 quién me verde clarito verde oscuro

Voz 9 20:49 la ley

Voz 18 20:52 haría parece que no que no tiene Peer Ike es como 3D

Voz 9 20:57 cuando caminas parece que te vas a caer pues no se geométricas no manchas de colores en Fuencarral

Voz 0867 21:03 o un gato nuestro animal más castizo plantado en plena Plaza de Callao Enrique García hasta allí en la calle Enrique a qué se deben todas estas actividades artísticas ir visto lo visto muy singulares buenas tardes

Voz 26 21:15 buenas tardes Javier muy singulares pero abiertas a la imaginación de los transeúntes que como hemos escuchado esta instalación está bastante juego estoy en la calle Fuencarral en el comienzo a unos metros de la Gran Vía aquí el asfalto ha despertado hoy con una sucesión de pinturas pegadas al suelo casi como si se tratara de una alfombra o varias porque son especies de abanicos rellenos de líneas con céntricas que envuelven un eje que en ocasiones es verde azul rojo o naranja esta obra es de la artista urbano mil diez así se llama un artista que ha intervenido calles edificios en varias ciudades europeas y que ahora lo hace en Madrid La técnica consiste en hacer primero modelos en capas de papel con paletas de colores para dar sensación de profundidad cuando se pegan luego en el suelo aquí en Fuencarral la gente se detiene a mirar los algunos incluso los más pequeños han jugado una el hace unos minutos cuando pasaban por allí

Voz 9 22:06 esta instalación forma parte del programa de

Voz 26 22:08 salvaciones urbano que ha vestido el centro de Madrid con obras de cinco artistas Ike intenta anticipar de alguna forma también en la calle

Voz 0313 22:17 lo que ven ahora en Madrid que es la gran cita

Voz 26 22:20 con el arte contemporáneo gracias

Voz 0867 22:22 que el aperitivo de esa semana del arte que arrancará el día veintisiete de febrero coincidiendo con la celebración también aquí en Madrid de una nueva edición de ARCO

Voz 18 22:32 Clinton ha frutos me encanta tengo una canción que te va a encantar

Voz 27 22:36 sí ya empiezan a diferenciar el Santísimo del socialismo ojo

Voz 20 22:43 el

Voz 1 22:45 que me de quiere que querían blanquear de aquellos de naranja

Voz 27 22:54 y que son simplemente un pomelo

Voz 1 22:59 que son aquí tan agita por fuera y por dentro rojos

Voz 0867 23:08 el humor agrio el chiste del pomelo de Díaz Ayuso ayer en su mitin que no despertó gran entusiasmo entre sus compañeros del Partido Popular hay problema nada que no podamos resolver nosotros con prisas delata

Voz 9 23:24 dureza poco a poco la campaña electoral buenas tardes a todos poca risas hoy en la Asamblea de Madrid Cifuentes y Casado sortean su comparecencia por el caso más terminas

Voz 0867 23:34 hombre hay lo hacen gracias al PP al PSOE que en este asunto va de perfil bajo desde siempre ya podemos que prefiere ver a Casado en la comisión que ha Cifuentes actriz principal de este culebrón que en su caso sigue vivo en los tribunales Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes

Voz 0861 23:48 qué tal buenas noches bueno equilibrio decía Javier el único que no quería esta comisión el PP es quién ha salido hoy encantado ha conseguido que Podemos se vaya que no se cita Casado que tampoco si Emma Cifuentes iré paso que el país el PSOE se lleve todas las criticas por no haber impedido el veto del Partido Popular críticas de Ciudadanos pero sobre todo de Podemos muy duras con traje Gabilondo el diputado Eduardo Robinho

Voz 28 24:09 ha puesto voz a ese indignación estamos ante un bochorno absoluto sobre todo por parte del Partido Socialista de Ángel Gabilondo que ha vetado que comparezcan los los verdaderos responsables del caso Máster Cristina Cifuentes Pablo Casado pues Ángel Gabilondo no quiere que comparezcan en la comisión de investigación de los títulos fraudulentos de la Universidad Rey Juan Carlos Nos parece increíble están protegiendo porque probablemente porque han compartido casos de este tipo en las universidades están protegiendo mutuamente

Voz 0861 24:37 bueno lo cierto es que Podemos al final retiró su propuesta de citar a Cifuentes priorizó impuestos a elegir propuso a casado pero lo dicho no comparecerá porque el PSOE se ha abstenido el diputado socialista Ricardo Peña trataba de justificar su voto alegando que tienen otras prioridades o bloques

Voz 1975 24:52 usado es un alumno del Máster pero digamos responsabilidad directa están en la universidad en la Consejería bien la persona que la Consejería mandó al Rectorado para presionarle supuestamente nosotros ahora mismo no nos parece urgente pero no nos negamos a a que venga el señor casado

Voz 0861 25:08 bueno no se niegan pero lo cierto Javier es que cuando se le ha preguntado a los socialistas si apoyarían la comparecencia Cifuentes o de Casado

Voz 29 25:13 en en una hipotética sesión extra no han dicho que sí

Voz 0867 25:17 una comisión parlamentaria que empezó mal y que difícilmente va a servir de algo metidos ya como estamos en precampaña electoral

Voz 9 25:24 a las siete de la tarde

Voz 0867 25:26 en cinco minutos el Ayuntamiento de Madrid ha entregado esta mañana los bomberos su propuesta para tratar de zanjar la grieta abierta en los servicios de emergencias tras la dimisión en bloque de sus manos en desacuerdo con los relevos anunciados por el concejal Barbero al frente de las emergencias y también del servicio municipal de Bomberos Javier Barbero concejal de Seguridad qué tal muy buenas tardes bienvenido La Ventana de Madrid como está

Voz 25 25:48 muy buenas tardes Javier estupendamente

Voz 0867 25:50 junto por la propuesta que han puesto ustedes sobre la mesa esta mañana pero lo primero después de todo lo que hemos escuchado durante todos estos días por parte de los bomberos le quiero preguntar concejal si existe una purga sí si lo relevos hicieron por la oposición de estos mandos tanto de bomberos como de emergencias al plan de aplicación de las treinta y cinco horas

Voz 25 26:11 obviamente no el plan de aplicación de las treinta y cinco horas estaba previsto prefiera tesis de haber visto que en el propio acuerdo con la escala operativa que es de junio de dos mil dieciocho ya está previsto en el punto seis punto tres punto que cualquier modificación de la jornada de trabajo que afectar a los funcionarios públicos del Ayuntamiento será igualmente aplicable a los funcionarios del cuerpo de bomberos estaba he visto como tal de la misma manera que estaba previsto también que en caso de necesidad el propio director general con la autorización del director general de Emergencias se pueden sacar pues la propuesta que hemos hecho ahora es decir estaba ya redactado lo que estamos haciendo es aplicar lo que es lo que hemos presentado esta mañana en mesa sectorial

Voz 0867 26:48 en el me dice usted no hay purga pero coincidirá conmigo concejal en que no parece muy normal que en un cuerpo como el de bomberos dimitan en bloque un montón de cargos no digo que uno puede estar molesto pero pero tantas personas se equivoca no han decidido montar no se una especie de conspiración contra el concejal de emergencia

Voz 25 27:05 el pro probablemente hay algunas razones que se escapan que son distintas a lo de las treinta y cinco horas eso habría que preguntárselo a ellos porque a mí me da la impresión de que cuando esto está diseñado para sacar adelante las treinta y cinco horas cuando hay voluntad política cuando se ha expresado como tal yo no sé porque hay ganas de desviar la atención por otros lados probablemente lo lo podremos sirviendo los próximos días

Voz 0867 27:24 las intuyo entonces que usted cree que en este conflicto hay algo más que un problema con los pluses eso con la negociación de las horas sexo

Voz 25 27:33 intereses personales

Voz 0867 27:36 un interés político también yo creo que sí

Voz 25 27:38 bueno de hecho hay algunos señores de Comisiones Obreras que van con frecuencia a ver a la señora Villacís

Voz 0867 27:45 o sea usted cree que todo lo que ha ocurrido no es casual y desde luego no hubiese ocurrido si el calendario no marcara que estamos a tres meses de unas elecciones municipales

Voz 25 27:54 bueno yo no sé quién es responsable en este sentido como tal de este acoso este acoso que está absolutamente injustificado ya además lleno de mentiras que a mí eso también me produce me produce muchísima tristeza e porque decir cosas que yo no he dicho en ningún momento cuando he dicho que yo quería cerrar parques de bomberos absolutamente falso cuando se ha dicho que el tren de afrontar dentro de los propios bomberos que iba a pasar de ocho a seis bomberos absolutamente falso a que se temen ese tipo de mentiras

Voz 0867 28:26 usted de la mano de Ciudadanos no no no no

Voz 25 28:29 es seriamente no yo se lo digo pero de las visitas al disparo

Voz 0867 28:31 sería bueno yo creo que puede haber otro tipo de intereses

Voz 25 28:34 que a lo mejor tienen que ver con algunos de esa escala técnica que han dimitido con algunos no con todos

Voz 0867 28:41 deja al vamos con las soluciones usted propone a los trabajadores la realización de más guardias extraordinarias que se sumarían a las diez que están ya inicialmente en convenio con esto podría resolverse ese déficit de plantilla sería suficiente

Voz 25 28:54 yo creo que si el déficit plantilla es estructural como todos sabemos el Partido Popular ha estado muchos años sin sacar las sopas de bomberos y de Policía lo cual nos ha dejado una dificultad importante para planificar qué es lo que ocurre que llegan las treinta y cinco horas con lo cual hay que restar cinco guardias a los propios bomberos y lo que hacemos es aportar cinco guardias nuevas obviamente el pagadas no a coste cero como se han empeñado como se han empeñado en decir yo creo que con eso justo con pues los setenta y cinco bomberos conductores que ya en junio salen salen ya para estar trabajando más los ochenta y cinco que tenemos previsto Common bomberos especialistas que salgan más el posibilitar que los que han de ser bien apunta un ochenta y cinco por ciento las guardias extraordinarias bueno vamos a abrir también para que se pueden aportar apuntar el quince por ciento restante bueno yo creo que tenemos en podemos pensar que los los criterios de seguridad de la ciudad de semana mantenerse impuro

Voz 0867 29:47 pero estas guardias son voluntarias qué pasa si los bomberos deciden que que no quieren hacerlo

Voz 25 29:52 bueno vamos a ver en términos de conciliación si ya era algo que estaba planificado como tal en el sentido que sabían que iban a hacer cincuenta y ocho guardias este año vale ahora se restan a cincuenta y tres Se les plantea hacer cinco que además son pagadas yo creo que en términos de conciliación difícilmente se puede argumentar

Voz 0313 30:08 a mí me llamaría muchísimo la atención que algunas centrales

Voz 25 30:11 Cal invitar a los bomberos sabes a no apuntarse a las guardias eso sería una falta de responsabilidad

Voz 0867 30:18 esta mañana los bomberos han recibido la propuesta al Ayuntamiento nosotros hemos llamado esta tarde a los sindicatos iba a pedir que que escuchemos al secretario de Organización de Comisiones Obreras que son sindicato al que usted ha citado que ha estado sentado además en la Mesa Sectorial esta mañana que se llama David Gómez y que no contaba esto

Voz 15 30:34 evidentemente incluso al el mismo decreto

Voz 1251 30:36 la disposición cuarta final dice que la aplicación de la presente instrucción queda condicionada a la existencia de la correspondiente consignación presupuestaria que ellos mismos ni siquiera están diciendo en este documento que haya un aval presupuestario para dotar estas cinco guardias que nos ofrecen bueno que ofrecen no hay ningún ofrecimiento por decreto con lo cual dijimos totalmente el mejor esto ha sido un paripé una función de circo no han ido allí nos han ido hemos sido convocada allí para perder el tiempo para risa nosotros a nuestra cara

Voz 1220 31:05 eh bueno pues

Voz 1251 31:07 la sensación que tenemos ahora mismo pues es que esto ha sido un insulto en toda su magnitud y tenemos que estudiar exactamente las medidas que vamos a hacer

Voz 0867 31:16 a partir de aquí de esta reflexión dos cuestiones la primera dinero hay dinero para pagar esas esas guardias extraordinarias de dónde va a salir ese dinero vamos a ver cuando se elaboran los presupuso

Voz 25 31:25 los elaboran en septiembre octubre y aprueba en este caso en diciembre no estaban contempladas unas treinta y cinco horas que nadie sabía si podían ser reales o no en función en función de que la regla de gasto se pueda cumplir etcétera etcétera que es lo que se hace habitualmente en el Ayuntamiento en todas las instituciones lo que se hace es que tú vas haciendo transferencias de crédito y adiciones de crédito en función de cómo se van desarrollando poco a poco lo que allí está muy claro es que hay una decisión política por parte de por parte del Ayuntamiento sin duda alguna y todo eso se va a ir gestionando es decir tenemos mecanismos contables para poder hacer eso sin problema se ha hecho toda la vida la decisión es muy clara es pública y además estaba incluida en el propio acuerdo de la escala operativa como tal dicho como tal a ver yo creo que es muy claro por eso insisto que me llama mucho la atención que otro tipo de intereses hay en afirmar lo contrario

Voz 0867 32:17 hay dinero segunda cuestión muchos se quejan de las formas dicen que aquí no ha habido negociación alguna que esto es un decretazo que ustedes les han colocado un documento sobre el que nadie va a negociar más estaba en la mesa de dice también este sindicalista

Voz 25 32:29 sí yo no estaba normalmente yo no estoy en las mesas sectoriales y no tendría tiempo para estar en todas las mesas sectoriales de mi área donde diez mil personas trabajando vale lo que quiero expresarles vamos a ver en negociar qué qué sentido tiene negociar cuando ya hay un acuerdo de escala operativa que te da la posibilidad de poder hacerlo lo que estamos haciendo es aplicar el acuerdo para eso se hacen los acuerdos para poder a a aplicarlas distintas circunstancias y además es que el propio acuerdo contempla la posibilidad de que nosotros podamos incorporar esa oferta de cinco guardias extraordinarias

Voz 0867 33:04 una última cuestión antes de irme de irme a publicidad el Partido Popular ha insistido mucho la idea de de que con este conflicto de ese se puede poner en peligro la seguridad de la ciudad esa seguridad está comprometida en como

Voz 25 33:15 mira es una irresponsabilidad afirmar eso es responsabilidad

Voz 0867 33:19 tan enorme es decir estamos tras

Voz 25 33:22 bajando con el mismo número de bomberos se va a hacer exactamente lo mismo intentar jugar con el miedo a la seguridad que es una dinámica habitual del Partido Popular cuando ains han tenido la irresponsabilidad de Osaka por ninguna oferta pública de empleo durante años hay que tener cara dura siete de la tarde y treinta notas

Voz 18 33:42 no

Voz 0867 35:51 siete de la tarde y treinta y cinco minutos el concejal Javier Barbero le tengo aquí alguna cuestión más que tiene que ver con la seguridad la primera con la seguridad de de la Maratón de Madrid en la celebración finalmente coincide con las elecciones generales evidentemente la maratón ya estaba convocada antes de que Pedro Sánchez a realizar el anuncio pero no se planteo pequeño problema sabemos que se está negociando un cambio de fecha hay algo decidido ya

Voz 25 36:14 pues la información que tengo es que es esta blandos está negociando porque sí que es cierto que necesitamos mucha policía en las mesas electorales entonces llegamos hasta donde llegamos no luego me consta también que que ese sábado concretamente bueno se jueves viernes sábado creo recordar también tenemos un simuló a coro internacional para el tema de catástrofes en una cuestión que estamos liderando es del Samur internacional súper interesante eso también supone pues UVI móviles etcétera no sé que no xenón

Voz 0867 36:45 tampoco es fácil por tanto parece que la fecha evidentemente la elegida no no va a ser viable por cuestiones obvias que usted me está contando básicamente por falta de agentes pero adelantar un día tampoco es fácil es cierto que un domingo no es igual que un sábado y la vida en Madrid un sábado funciona un poquito menor pero un poco menos pero pero sí funciona a medio gas por tanto complicaría mucho también la circulación es descartable ahora mismo pensar en una fecha más alejada de de la que inicialmente se había previsto

Voz 25 37:11 a mí lo que me han comentado esta tarde pero no tengo datos precisos es estaba pensando también otras otra fecha en mayo os estaban tanto el sábado del domingo electoral de las elecciones generales y también en mayo pero no tengo más detalles queda pendiente todo de un en

Voz 0867 37:24 pero entre la organización y el Ayuntamiento de Madrid usted sabe si ese encuentro se ha producido ya

Voz 25 37:28 pues yo sé que ha habido contactos pero tampoco ya te digo que ha sido una información de pasillo que me han dado

Voz 0867 37:33 corrió concejal qué pasa con las cámaras de seguridad de Tetuán las vamos a ver instaladas antes de que termine esta legislatura

Voz 25 37:40 bueno están siguiendo todos los los procesos administrativos que se que se siguen para estas cosas que son enormemente garantista si llegamos estupendo yo creo o sea la decisión está tomada yo no estoy poniendo ninguno Vicent ningún impedimento

Voz 0867 37:53 pues las dificultades son técnicas sí sí

Voz 25 37:55 tal cual no parece tan complicado en Noales

Voz 0867 37:58 dos mil diecinueve en el siglo XXI montar unas cámaras de seguridad pero en las primeras que se montan

Voz 25 38:02 es que no es una cuestión técnica también es una cuestión jurídico administrativas hay toda una a una cuestión jurídica de garantías también para que no se vulneren otro tipo de derechos que tienen que ver con la intimidad etcétera etcétera que no es lo mismo que poner unas cámaras para la cuestión de circulaciones que es una cosa muy distinta

Voz 0867 38:19 más complicado estuvo usted en el acto de presentación de más Madrid el pasado sábado en Villaverde

Voz 25 38:24 pues mira no puede estar porque estuve en un máster de cuidados paliativos que hace años que llevo con la gente del hospital de La Paz colaborando en ello y me dijeron Javier llevas aquí veinte años haz el favor de poca haya previsto hace tiempo que no le voy a preguntar si sus

Voz 0867 38:39 de más de Magdalena eso de empanadillas

Voz 25 38:42 pues mira yo sé lo que soy yo de lo que soy fundamentalmente es de aquella cordialidad hacen todo el trabajo político sabes yo creo que las magdalenas lo que están significan básicamente es cordialidad

Voz 0867 38:52 medio ya Si si tiene voluntad de seguir en política

Voz 25 38:56 bueno estos cuatro años yo yo estaría dispuesto pero bueno hay que sentarse y ver un poco las las condiciones porque creo que ha habido una serie de aprendizajes que realizado hay uno San actos que a mí especialmente me interesa pues en el ámbito de lo social de la salud también es cierto que en el ámbito de la seguridad de las emergencias también ha adquirido una serie de bueno pues de conocimientos y habilidades etcétera que yo creo que además hemos tenido un equipo de solvencia como tal no porque fíjate demos el acuerdo de policía que ya está cerrado con todos los avances es que ha habido el acuerdo con bomberos que hemos tenido precisamente la escala operativa también en la escala técnica por lo menos desde la propia Administración toda una serie de tres

Voz 9 39:35 José los pensó me Touré que no siguen pensando Javier Barbero gracias por venir hasta este programa aquel ganábamos hasta la próxima buenas tardes buenas

Voz 0785 39:43 sí

Voz 0867 39:45 a ustedes mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte La Ventana de Madrid hasta mañana adiós

Voz 9 43:31 pues nada a los lunes los solemos observar hay mucha gente que comienza la semana cabreada

Voz 0313 43:35 si no sé por qué eso sí hay unos que comienza

Voz 9 43:38 más que otros

Voz 6 43:41 hola

Voz 0861 43:45 pues lo hemos escuchado a Felipe Reyes tras perder en el último segundo la final de la Copa del Rey de baloncesto por un error arbitral ha sido nuestra polémica Toni Martínez se ha fijado en los árbitros y en las dos decisiones polémicas y equivocadas porque fueron dos en uno y otro lado las que tomaron en los últimos minutos del partido

Voz 0230 44:02 la interpretación benévola sugiere que no se dieron cuenta del pozo ni se dio cuenta de que la pelota había tocado el aro por lo tanto acción rebote pero esto qué es lo que indica qué tres árbitros profesionales entre tres árbitros profesional en una mesa de ayuda el vídeo arbitraje como lo haría unos mitos Rinko tuerto David P que lo hemos visto en política un montón de veces en los casos de corrupción cuando un dirigente dice yo no sabía nada bueno sino lo sabes estas admitiendo una enorme incompetencia porque te estaban robando las narices a veces es mejor a admitir la incompetencia porque la alternativa es admitir delito

Voz 0861 44:33 pero bueno vale lo pudieron hacer los árbitros pero después nos hemos planteado sino es excesiva la polémica levantada hasta un referéndum han dicho que quieren convocar se lo hemos preguntado ahí tú ser poco sospechoso en esta materia hice que sí que hay unanimidad en los errores

Voz 1220 44:49 lo curioso es que las dos jugadas digamos principales hay cierta unanimidad parece que está claro que en la última jugada sea rebote es válido en la anterior es un tremendo que seguramente me decía no se la falta sin una Nancy deportiva no

Voz 0861 45:07 pero siendo todo eso así cree y tú que se ha levantado una tormenta excesiva

Voz 1220 45:12 a partir de ahí bueno te quince ha desatado una una tormenta para mí bastan bueno bastante no muy excesiva es un elemento más no el de el de desde los árbitros porque cada lo que está pasando es que empezamos a arbitrar para atrás y hay otros que dicen que hace dos años hubo un campo atrás que hubiese

Voz 15 45:33 el Madrid que no se pitó es que su

Voz 1220 45:35 juego además que que que su juego peligroso no porque porque bueno realmente lo lo lo lo importante es importante sería hablando y que ayer vimos un un partido baloncesto absolutamente soberbia

Voz 0861 45:50 pues sí un juego un poco perverso que además desvía la atención sobre lo importante y además cuidado decía y tú que el Madrid y el Barça no son precisamente los que tendrían más razones para quejarse en materia de errores que los hayan favorecido

Voz 1220 46:02 en mayo el Barcelona yo creo que deberían pensarlo tres veces antes de ejercitarse porque yo creo que históricamente hay algún club vaya o hay dos clubs que han sido más favorecidos que perjudicados eh ya está hay cien por ejemplo desde depende el Mundial sub doce hacia el Madrid y el Barcelona los más poderosos entonces a mí este esta vez que estas pues me parece un poco sacar las cosas de quicio

Voz 0861 46:29 y hablando de gente cabreada los lunes pues cabreado como Felipe Reyes el autor de la primera twiterías de hoy

Voz 39 46:35 muy bien pétalos de teorías con alguien que parece que han empezado la semana en furgón ya vete como por ejemplo

Voz 9 46:40 digo en mi libro La humanidad es una organización terrorista hablo de la gente que sonríe por las mañanas

Voz 39 46:48 excepto arcano que es un chaval creo que lo que estamos aquí en esta mesa hacemos esto que describe todos

Voz 9 46:52 pilló un día eres joven y al otro y dices al señor cuando terminas

Voz 39 46:59 ya acabamos de dirías funestos tweets que yo creo que Isaías no debería escuchar bajar la radio en la relación por favor el Twitter de hola quería reservar una mesa para esta noche cuanto sois seis

Voz 9 47:12 Don cuántos seis seamos Ross

Voz 0861 47:15 la bajada del volumen en la redacción y la verdad es que encantado

Voz 6 47:19 probable me den su pueblo se recorre quedara como cachorros de bueno

Voz 0861 47:28 en la crisis de Venezuela no ha dejado hoy dos sonidos Nicolás Maduro ha prohibido la entrada en el país a una delegación de eurodiputados invitados por Juan Why do Esteban González Pons uno de ellos contaba esto a la SER desde el aeropuerto de Caracas

Voz 40 47:41 si el Gobierno venezolano no nos ha permitido entrar la única explicación dice hemos vivido es maduro no quiere aquí nos han retirado los pasaportes nos han pasado con ese objetivo control antidrogas necesarios no salen un cuarto yo tengo que dejar porque me están expulsando ahora mismo

Voz 9 47:56 ha sido tremendo el testimonio que Ana Terradillos grabó en Venezuela al jefe de una banda de delincuentes que a la orden de mandos militares y policiales dice él ejecutaban secuestros exprés para conseguir dinero de forma inmediata de no pagar

Voz 41 48:10 pues llegaban al asesinato de Nueva Delhi lamentablemente tenemos que matar si la situación que si hoy en día