La Ventana (19/02/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

la Diócesis de Astorga se convierte en la primera en crear un órgano para atender y acompañar a las víctimas de abuso el obispo de esta diócesis es recordamos el presidente de la Comisión anti pederastia Adela Molina buenas tardes qué tal buenas tardes esa delegación estará coordinada por una psicóloga María José Díaz Alonso hoy contará también con especialistas en Derecho civil canónico y sacerdotes con ha confirmado una portavoz de la diócesis se presentará mañana oficialmente aunque según esta portavoz lleva funcionando alrededor de un mes y ha sido comunicada algunas de las víctimas a través de una carta Se trata del primer órgano de este tipo que la Iglesia católica crea en España y la conocemos a sólo dos días de que empiece en el Vaticano la histórica cumbre del Papa con los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo para tratar el tema de los abusos hoy hemos sabido precisamente también que el presidente de los obispos españoles Ricardo Blázquez ha viajado Montserrat el monasterio donde recientemente se han denunciado abusos a menores por parte de un sacerdote ya fallecido mañana Blázquez se trasladará a Roma pleno en el Senado esta ahora casi en tiempo de descuento con la presencia del presidente Sánchez y con el estreno de varios senadores Javier Carro era adelante

Voz 0866 01:06 buenas tardes entre ellos el ex presidente de la AVT Francisco José Alcaraz que de hecho ya ha tomado posesión mediante un acta notarial y se convierte en el primer parlamentario nacional de Vox por designación del Parlamento andaluz Pedro Sánchez afronta su última sesión de control en el Senado donde responderá a los portavoces de la oposición entre ellos el popular Ignacio Cosidó que le preguntará literalmente si asume el fracaso de su proyecto político el president

Voz 0011 01:29 qué encargado de Venezuela ofrecido Antonio Ledezma que sea su representante ante las instituciones comunitarias según ha podido saber la Cadena SER después de la reunión de hoy de la Asamblea Nacional se van a conocer algunos de estos nombramientos Victoria García buenas tardes

Voz 1460 01:42 buenas tardes el que fuera alcalde de Caracas actualmente exiliado en España Antonio Ledezma aún no ha contestado al ofrecimiento de de aceptarlo sería representante oficial del presidente encargado ante las instituciones europeas no tendría rango de embajador pero sí de interlocutor válido de Why do la tramitación de los asuntos burocráticos oficiales seguirá en manos de la delegación diplomática del régimen de Maduro que siga actuando como tal tanto en España como en Bruselas creándose una bicefalia política diplomática sin precedentes

Voz 0011 02:11 a partir de esta hora se retoma en el Supremo el juicio del proceso lo hará con las preguntas al exconseller de la presidencia de su abogado de los tribunales hoy hemos conocido a los argumentos del Constitucional una semana después de que declararan inconstitucionales los intentos de investir a Puigdemont a distancia información de Javier Álvarez adelante

Voz 0689 02:27 buenas tardes una comparecencia telemática no equivale a una comparecencia presencial es lo que dice por unanimidad el tribunal constitucional ya que el procedimiento parlamentario seguro a los magistrados expresión de la democracia misma exige la interacción entre los presentes las actitudes y reacciones que podría tener el candidato en la exposición de su programa no podrían ser las mismas que las que tendría si estuviera defendiendo un programa de gobierno personalmente ante la cámara además la ausencia del candidato puede conllevar que el debate posterior no se efectúe con la fluidez espontaneidad propias de un debate presencial

cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 1915 03:07 Begoña Villacís niega que ocultara su participación en una sociedad mercantil la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid desmiente la información publicada hoy por ABC dice que ella se desvinculó de esa sociedad en el año dos mil nueve Ikea consta

Voz 0313 03:19 dado como su administradora hasta hace sólo un año por un error

Voz 0275 03:22 es una sociedad implica que tengo una sociedad y eso es lo que es mentira para contarnos sociedad insisto tienes que tenerla yo no tengo ninguna sociedad John me desvincule de esta sociedad y además a través de una escritura que es pública y que os ganamos fácil llegar a todos no justo antes de entrar en política me desvincule seis años antes de entrar en política concretamente en el año dos mil nueve

Voz 0011 03:45 la oposición en el Ayuntamiento le piden

Voz 1915 03:47 lo escuchamos a José Luis Martínez Almeida del Partido Popular a Rita Maestre portavoz del Ayuntamiento hoy a Purificación Causapié del PSOE

Voz 3 03:54 me cuesta pensar que permanecer de administrador en una sociedad se pueda calificar como un error uno cuando es administrador tiene una serie de obligaciones en relación a esa sociedad

Voz 4 04:05 Ciudadanos sostuvo que le parecía una inmoralidad que en determinadas se ministros hubieran hecho una cosa similar yo creo que eso es algo que hay que aclarar si los ciudadanos

Voz 5 04:14 tienen que tener en cuenta que quién miente sobre su patrimonio seguramente puede mentir sobre muchas más cosas

Voz 1915 04:20 el estadio del Rayo Vallecano ha superado en la Inspección Técnica de Edificios después de casi siete años sin pasarla durante el verano la comunidad que tiene cedida su propiedad inició unas obras para solucionar las graves deficiencias en la estructura del campo el vicepresidente Pedro

Voz 6 04:34 además también creo que es una muy buena noticia para los aficionados el que esas reservado un millón de euros más para seguir invirtiendo a lo largo del presente año en mejoras en el estadio eh que con todos conocen copió compite en Primera División

Voz 1915 04:49 solía aumento de las temperaturas en toda la Comunidad

Voz 7 04:52 tenemos catorce grados en el centro de Madrid

es todo empieza La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando las cinco las cuatro en Canarias

la Ventana con

Voz 0313 05:33 hola buenas tardes si nos pusiéramos a medir la la temperatura mediática creo que hay poquitas cosas que puedan competir con el juicio del proceso y con toda la trompeta de la precampaña electoral pero hoy hoy tenemos una historia a la que que hay que prestarle mucha atención el crimen de Llanes el asesinato de Javier ardían ex concejal de Izquierda Unida sobre el que flotó durante vas ante tiempo la sospecha de una una especie de Vendetta por motivaciones políticas el muerto además de ser una persona muy conocida no se andaba por las ramas a la hora de tomar decisiones como concejal de Costas Medio Rural y personal no era ningún secreto la inquina que le tenían algunos empresarios también algunos funcionarios del Ayuntamiento por ahí empezaron las pesquisas de la Guardia Civil pero ahora se descubre que los motivos supuestamente eran otros todo apunta a un asesinato por encargo es decir con la actuación de sicarios por motivos lo que se llama motivos sentimentales por la relación que la víctima mantenía con la esposa de uno de los detenidos así que llegados a este punto Bono otras reflexiones muy breves no que se me ocurren la primera como se lo puede ir la olla a algunas personas con los puñetero celos y la venganza la segunda que miedo da que miedito da saber que hay gente entre nosotros dispuesta alquilar sus servicios para cargarse a alguien y la tercera que los vecinos de Llanes van a poder descansar tranquilos ahora sólo falta que no convirtamos entre todos ese pueblo que muy hermoso por cierto en uno más de la ruta de las tragedias en España somos bastante aficionados a hacerlo pero tal vez deberíamos aflojar un poco bienvenidos a La Ventana

Voz 1 07:04 era nosotros yo era centro de tu vida tú decías Mi reina en la noche del día kale era saber adónde iba Hall la promesa AD en el final de los días Prego el miraron ondeando las excusas siempre

Voz 8 08:12 la pasión correspondida

Voz 0313 09:23 pues ya tenemos la ventana abierta así que haya Roberto buenas tardes compañeros que tomamos café con Luz Sánchez Mellado del diario El País hola luz ahora de cómo estás hoy vámonos rápidamente Radio Asturias porque la operación policial para esclarecer este crimen de Llanes todavía permanecía abierta hace unas horas estaban todavía pendientes de la extradición de uno que están Suiza y estaban registrando domicilios Pablo Canga buenas tardes hola buenas tardes Francino qué tal amigos como eso sí Sorpresa sorpresa al final o no o no tanto no tanto bueno sorpresa digamos que para el resto del mundo porque en Llanes el la verdad es que el pueblo desde hace meses ya manejaba como un secreto a voces que la muerte de Javier es tenía menos que ver o nada que ver como has dicho al principio con su actividad política se llegaron a escribir auténticas barbaridades sobre corrupción urbanística sobre sus enemigos políticos y bueno al final estaban realidad relacionado con un lío sentimental o por decirlo claro con caso de cuernos Iggy sin prejuicio de lo que determine finalmente la investigación pues bueno parece que la rumorología iba bien encaminada de momento que tenemos cuatro personas detenidas no o tres y una quedan que tienen que extraditar desde Suiza que está detenida también IBI domicilios que estaban registrando hace un par de horas todavía efectivamente la última horas que tres de esos detenidos ya están en Llanes a esta hora la Guardia Civil les ha trasladado desde el País Vasco desde Bilbao el entorno donde serán detenidos esta mañana están en Llanes con dos objetivos principales primero van a practicar un registro en la vivienda vacacional que es propiedad de Pedro Nieva que es este hombre el primo político de Javier ardían es decir el el marido de una prima de su mujer y al que todos los indicios apuntan como el inductor del crimen que supone ejecutado por las otras tres personas detenidas tres sicarios dos de ellos son dos ciudadanos argelinos que consumaron materialmente el asesinato por encargo el otro objetivo que decíamos es tratar de reconstruir lo que ocurrió en la madrugada del dieciséis de agosto pasado cuando jardines encontró la muerte fue muy pocos metros de su casa en un camino rural según las investigaciones allí le esperaban los sicarios que primero le apalearon brutalmente y después remataron el trabajo asfixiando al hasta la muerte un plan

Voz 0011 11:23 me parece bien planeado colocaron el mito

Voz 0313 11:26 el camino unas vallas de obra para cerrar el paso le obligaron a que sea piara del vehículo por la espalda iniciaron ese ataque golpeándola en la cabeza con los resultados que ya conocemos cómo es su teoría en el si querían simular que ser tratado de un accidente muy hábiles tampoco fueron no pues no la verdad es que no lo que sí hay es alguna duda yo decía que parece un plan perfectamente planeado aunque la Guardia Civil tiene algunas dudas de si efectivamente el encargo era que acabaran con su vida o se trataba de darle un escarmiento y al final se les fue de las manos está por determinar toda de cómo está la gente en Llanes hoy Pablo como como amanecido el pueblo con confín con esta noticia con todo esto pues bueno ya te digo que lo de contábamos esta mañana en el tramo regional de de nuestro Hora catorce yo creo que hay una sensación más de alivio que desde la presa claro en ocasiones eh la verdad es que resulta incluso un poco ingenuo lo del secreto de sumario porque ya digo que era un secreto a voces que los jardines tenía más que ver con este asunto digamos de carácter sentimental en todo caso alivio y me imagino que cierta preocupación por un aspecto que comentabas al principio el hecho de que a partir de ahora el nombre de Llanes algo de portero va a este caso no Yanes tiene muchas otras cosas por las que ser conocido muchos atractivos buenos una localidad turístico de primer orden en el panorama asturiano muchas personas Pablo sobre todo por encima de todo muchas personas casi quince mil habitantes sí efectivamente eso es lo que tiene eso es yo las playas maravillosas pero en fin eso yo seis de hecho yo creo que es sin exagerar ya han ese triplica prácticamente cuadruplica su población durante los veranos mucha gente del País Vasco de Madrid que que frecuenta esta localidad

Voz 0827 12:55 sí

Voz 0313 12:56 pues bien Pablo un abrazo compañero ya no es vas contando si hay novedades vale eso es un abrazo con eso talego Carles Quílez buenas tardes qué tal muy buenas tardes Carles Quílez conocido de todos los oyentes de la Cadena SER es periodista es escritor y es una persona que sabe mucho de todo esto que estamos comentando hoy yo me en fin de mes vende exclamaba un poquito hace un momentito al abrir el programa de seguramente lo sabemos ya no pero cuando nos topamos así de frente te quedas un poquito más asustadizo aún no es tan sencillo contratar un sicario unos sicarios para que se carguen a alguien

Voz 9 13:26 pues no es no es tan complicado como pensamos no lo situamos en la esfera muchas veces del mundo de las películas no de la ida y en la vida real pues si no es complicado es verdad que hay sicarios Escario y hay hay encargos ir cargos quiero decir no es lo mismo lo que qué han hecho estos individuos que presuntamente habían hecho estos individuos que yo lo situaría si me permitís una catalogación desde luego muy ligera brocha gorda que sería pues un poco la delincuencia un poco de serie B estamos hablando de sicarios hiciéramos ultra profesionales y a la vista está como como perpetraron el asesinato del concejal dejó no más que evidencias etcétera etcétera A pesar quisieron inicialmente a darles la sensación no sé que el concejal había sufrido un infarto y que se había caído servir ha golpeado la cabeza que bueno no no fueron más bien chapuceros decía que hay como dos niveles el nivel más próximo aquellos aquellos delincuentes que se prestan por cantidades seguramente ridículas no de dinero o de otra cosa para llevar a cabo ajustes de cuentas que van desde lo muy el compañero desde Asturias no es decir que esto ha sido un asesinato pero pero quizá inicialmente no lo era Kitty quizá inicialmente lo oculto dos se pretendía darle un susto o hacer una marcada de testosterona por parte de alguien contra alguien y ajustar las cuentas sin llegar a matarlo no eso está al cabo de la calle

Voz 0313 14:48 cuando grandes cantidades ridículas Carlos de que tienen de cuánto dinero estamos hablando

Voz 9 14:52 mira déjame que te hable de casos concretos porque no estoy en disposición de generalizar pero explicando tenga algún caso concreto seguramente llegaremos a a poder hacer un una una situación más un análisis global es Jesús Contreras Porcel el atracador de Chantal de Barcelona desconozco muy bien escrito subidas y tengo una quitarla hombre mi está seguramente nos está escuchando desde la cárcel de Brians en estos momentos bueno Jesús porte Contreras porque él fue contratado para ajustar las cuentas a un narcotraficante por parte de otro narcotraficante que tenía que hacer descerrajar les un par de tiros en cada una de las rodillas y así lo hizo a su va hizo así está copago acreditado y condenado Jesús Contreras le descerrajó varios dos tiros en en ambas rodillas a este narcotraficante a cambio de que acabe de doscientos cincuenta gramos de cocaína de lo que entonces era un billón de pesetas por ese dinero por esa cantidad por esa cartillas de drogas alguien pues los ojos au sino peor para toda la esto es un caso concreto hay otros casos de gente que sea prestado pues con una cierta locura de amor no es decir en causada por los por las artes de determinadas señora o de de algo Caballero en algunos momentos algunas personas se han prestado a ejecutar el plan de esa persona te esa otra persona manipuladora no tenemos varios casos en Madrid tenemos un caso muy muy muy sonado para coincides luego varios casos a quién va a ser una misma toca que los que misma tocarlo informar pero la la cifra para convencer a alguien para que ajuste las cuentas y aquí pon la grabación que tú quieras pues bueno pues hablamos de eso que conozco algún caso que por una pistolas a cambio de una pistola alguien ha hecho cosas que estas a cambio de doscientos cincuenta gramos Jesús lo hizo no a cambio de dinero que en estos momentos jueves entre los mil y los cuatro mil euros pues encuentras a gente que se da de tortas por llevarse el gato al agua allí perpetrar ellos el el ajuste

Voz 0313 16:39 ya mira que citado Barcelona que tú estás ahí ahora hoy mismo hemos conocido que que la Guardia Civil en colaboración con la con la Guardia Urbana de la capital catalana a detuvo cree que fue ayer en plena en plena Rambla a la uno no fue ayer fue hace unos días pero supo ayer a unos sicarios que estos ya son de por lo que se cuenta de un nivel digamos superior no permite la expresión a ver si han apuntado desde Radio Barcelona no suele aportar algún detalle más porque creo que estas personas alguna de ellas al menos cargaba con varios asesinatos a la espalda e Ana ponche buenas tardes hola

Voz 0011 17:10 hola qué tal buenas tardes pues estamos a hablar

Voz 0196 17:13 dos de dos individuos que supuestamente formaban parte de la patrulla de la muerte serán extraditados a Suecia donde se les considera responsables de siete asesinatos en Estocolmo relacionados con el tráfico de drogas junto a tres individuos más que ya fueron detenidos en los últimos meses dos en Suecia y uno también en Barcelona son ciudadano no suecos de entre veinte y treinta años de origen somalí que según la Guardia Civil se dedicaban a introducir grandes cantidades de hachís cocaína también drogas sintéticas en el país escandinavo los integrantes de esta organización según la información de la policía sueca Ivana cometer de manera inminente un asesinato en España probablemente en algún lugar de la provincia de Málaga por lo que aceleraron la investigación en Suecia se detuvo a dos de los responsables

Voz 0011 17:58 esta organización consiguieron saber que uno de los cabeza

Voz 0196 18:01 a ellas se escondía en España una zona de Málaga pero durante un seguimiento descubrieron que había viajado a Barcelona y lo detuvieron esto fue en verano ya hace unos días la Guardia Civil en colaboración con la Guardia Urbana detuvo dos supuestos miembros más de la patrulla de la muerte en la Rambla de la capital catalana cuando iban por la calle

Voz 0011 18:19 oye y además llevaban documentación falsa

Voz 0196 18:22 ambos como decíamos están a disposición de la Audiencia Nacional para ser extraditado a Suecia donde la justicia de su país lo reclama

Voz 0313 18:28 gracias Ana qué te parece Carlas esto de la bueno el nombre a la patrulla de la muerte

Voz 9 18:33 bueno sí sí conozco bien conozco bien el caso la cabeceara dos de los detenidos a los dos suecos de origen somalí eh son son dos hermanos que son los verdaderos hermanos de la muerte son dos verdaderos criminales psicópatas que no no es que fuera el que lo eran sin no es que fue sicarios y dijéramos por lo cuestión dejar así profesionales no es que eran psicópatas que disfrutaban haciéndolo que hacían no solamente eran contratados yo se tomamos la libertad de acabar con gente desde la contra rivales por un quítame allá esas pajas o por cualquier otro motivo con total jactancia Clippers de Telefónica de de la Udyco de la del Cuerpo Nacional de Policía en la Costa del Sol que revela conversaciones absolutamente escalofriantes como un hermano le dice al otro por ejemplo a tal individuo nos lo tenemos que llevar la alfombra y lo ponemos dentro al dilucidar pues el acusado y cosas de que dejaban con los pelos de punta los propios policías bueno parece una película pero es la realidad y una realidad que bueno con la que tocamos fíjate tú es la Guardia Urbana de Barcelona los Mossos d'Esquadra al Cuerpo Nacional de Policía detienen a estos personajes pase no tan tranquilamente por un sitio tan populoso tan concurrido y tan familiar como nuestras Ramblas

Voz 0827 19:43 oye quiénes tengo tengo una duda aparte de estos trabajos de serie B como tú los has calificado las organizaciones criminales están subcontratando este tipo de trabajos quiero decir es mejor contratar a un sicario para hacer un trabajo concreto o tenerlos en nómina de la organización criminal

Voz 9 20:00 no yo creo que lo que hay es personas en disposición de llevar a cabo este tipo de actuaciones ahora nos situamos en la Champions no necesitamos en la en la en la Primera División de este tipo de criminales que lo que hacen es intercambiarse favores aquí por lo que nos dice la policía lo que nos comenta por ejemplo los expertos en Homicidios de la UCO de la Guardia Civil es que lo que se ha detectado son ciudadanos bolivianos ciudadanos colombianos hicieron mexicanos por supuesto también algún españolito no pero objetivamente este tipo de de de sicarios que vienen puntualmente de relevar a algún tipo de acción en nuestro país que no necesariamente pasa por el asesinato en algunos casos pasa por la mera presencia de estos individuos de los que se sabe son asesinos por lo tanto solamente la presencia ya meter en a la persona a la que hay que ha cuclillas buena persona a la que hay que hay que es algo o aún a medio pintar con la con la sola presencia o para llevar en la en la en la actuación actuación que se ejecuta Ike tan pronto se han ejecutado se sacan de medio regresan a su país y ahí sí que es prácticamente imposible en aquel magma de criminalidad poder servir quién ha sido no porque además insisto no es que cada organización cada cada cartel cada que han tenga sus sicarios de De Gea ambos de cabecera no tiene sus sicarios que se intercambian con una forma además despistes no por supuesto todo esto tiene que ver además con la forma del pago os hablado de cantidades relativamente pequeñas no para lo que podía ser pues una muerte robo o un alguna algún ajuste de estas características hablaba de mil dos mil euros de escaso gramos de cocaína etc etc pero las cifras y la y la metodología del pago a estos sicarios de seria ya no es como las conocemos a través de las películas transacciones bancarias Ical las leyes internacionales de control hidrológicos de capitales prácticamente no digo que sea imposible uno muy muy difícil y muy arriesgado por parte de ellos llevará a cabo el cobro a través de paraísos fiscales que que es lo que se está usando últimamente que es lo que se está lo que lo que se estila de último para acá lo que noticia la policía es que va a aparecer un tanto un tanto increíble pero es así se están comprando y vendiendo acciones de este tipo es decir actuaciones de ajustes de cuentas entre bandas hermanadas contra bandas rivales previo pago de el montante el montante en oro el oro de qué forma pues comprando grandes partidas de joyas robadas por clanes hermanados se funden junto con la pedrería y esas el peso de esas bolas que que salir como consecuencia de esa fundación medio kilo de Un kilo de equilibrio de dos kilos en función de esos es la forma de pago no dos pasa a hacer esta actuación va a romper las piernas a este señor pasan matar a esta señora ibas a cobrar dos kilos de oro estos dos kilos de oro se sitúan en un ya en una en una va a ser que la palabra entidades bancarias estas mejoras

Voz 0313 22:52 en una caja sí sí

Voz 9 22:54 o bien en alguna estación de transporte y demás con la llave se coloca allí es decir el sicario lleva a cabo la actuación cobra pero en ningún momento to con dinero del que sí que se beneficie

Voz 0011 23:05 por lo que parece según lo describe es parece todo de de guante blanco que no hay sangre sudor ni ni lágrimas yo no sé si los sicarios que que según aludes a ellos parece casi que que se ofrecen en Infojobs unos del currículum que tienen que acreditar no se Sisa y se les recluta después de salir de la cárcel alguien que un novato no sé un poco el proceso de selección muy claro es que es es es fascinante porque parece que estamos hablando de trabajos que administrativos estamos hablando de sangre sudor y lágrimas

Voz 9 23:34 el proceso de selección de Emin cuando hablamos de la serie B que te te aseguro que no existe es decir hay tortas por hacerse con los trabajos es facilísimo ya nace juega como un elemento fundamental que es el desespero de de un sector de la población que pertenece al amparo mucha un sector muy salpicado por la droga muy azuzado por la droga en ese sentido a llevar a cabo conductas absolutamente desbocada no hay creerme a las montañas de personas que estar en esta en esta exposición lo otro lo otro ese otro perfil del individuo concreto que viene a mostrar su sola presencia para darles un aviso a alguien no para ejecutar lo que tenga que ejecutar ese otro personaje tiene una característica añadida que no tienen mi esto estos han actuado en Irán es minero estos otros a los que hago referencia y que yo me he atrevido adivinar cómo sería yo es que ya se encargan de fregar exactamente el destrozo que llevan a cabo y esto es lo que diferencia a la clase a la clase dentro de lo que sería el pescado los

Voz 0011 24:35 hay una una curiosidad hay alguna si hay alguna mujer

Voz 9 24:39 bueno bueno bueno bueno naturalmente que sí naturalmente que sí naturalmente que sí sobre todo en un hispano de América tenemos a más de una matrona además de una jefa de clan familiar incluso de esposa de jefe familiar que tiene su verdadera su verdadera inclinación por llevar a cabo este tipo por de cierto protagonismo de todo dentro de la organización que pasa por aquí justamente en Cataluña

Voz 0011 25:02 matar matar por matar no ya me encargo yo

Voz 9 25:05 ya ya de esto ya me encargo yo entonces viene esta esta aparece un poco el sur presión psicótico cotiza pero pero pero hay varias referencias estoy una mujer no lo de la memoria ecuatoriana que pertenecía estaba hermanada con uno de los principales capos de de Monterrey en México hace pocos pues fue a Madrid pero en el terreno de la serie even contaríamos muchísimos casos muchísimas Mataharis que han enamorado al tonto que pasaba por allí a través de los de los encantos más fastuosa mentes sexuales es convenidos de la susodicha a cambio de que a cambio de que ese hombre abducido por el amor por la sexual de la señora llevar a cabo los designios de la señora de este caso matar al que le hacía sombra algunos ocasiones estoy pensando eran yo estoy pensando en algunos otros casos muy sonados de los tribunales de Barcelona a cambio de que después de matar al marido con el objetivo pues con los de cobrar el seguro no

Voz 7 26:02 Carlos Quílez compañero en Texas mucho más tranquilo con un buen ejemplo el que por cierto

Voz 0313 26:07 vamos a hablar algo que te va a interesar porque has citado tú lo de lo de las bandas lo de los cárteles Latinoamérica etcétera vamos a hablar de las maras no sé si te has enterado de que Globomedia estaba preparando una serie que se estrenaba hoy bueno no es tal si en realidad sino a una campaña con la colaboración de de CEAR de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado el resultado ya lo verás es realmente espectacular un abrazo amigo lo voy a perder un abrazo compañeros hasta luego

Voz 13 26:43 todos los días

Voz 9 26:44 por todos los días roba todo

Voz 13 26:47 la mar del inesperado

Voz 14 26:51 bueno

Voz 15 26:53 gente matar gente Code en vivir en paz es algo leer de matar ya de gente Clegg hay que gente y nos den te que tiene que comer dejen de mapas es gente joven Leer es vivir en paz es algo que hacer de más ya tengo Diller aquel inocente que tiene cómo se llevan tan temprano para ir a trabajar son dejan de está nunca Londres de familia here plan no obstante que si da gusto a prestarles la amigo pero veo en la noticia de que las peleas de tres a los carteles y las mafias magro del Gobierno ya les importa es erótico

Voz 0313 27:36 en España la serie Maras ver oír y callar es una serie de la que sabíamos muy poquito hasta hoy sólo tiene la campaña de de promoción hoy hemos descubierto eso que decía antes quién es una ficción que es una realidad la Comisión Española de Ayuda al Refugiado junto a Globomedia han montado esta esta campañas un poco de de equívoco para denunciar la situación en Centroamérica y la falta de ayuda que se ofrece explica casos muy concretos historias estremecedoras estábamos hablando de de sicarios de lo que cuesta en determinados ambientes de lo que puede costar el precio de una vida humana Bono lo que cuenta Marcos que conoció a muchos chicos chavales de doce años uno juzguen ustedes mismos

Voz 16 28:13 yo conocí muchos muchos muchos niños ingresaron a la pandilla a los doce años ya los doce años ya habían asesinado a a cuatro personas en tan sólo una semana los pandilleros se ponen el arma en sus manos hice los llevan a asesinar gente que quizás no tiene nada que ver en pandillas y entonces es algo muy triste de que las vías estén acabando con la juventud mundo está esperando que lo asesinan por así decirlo porque tú sales tú no sabes si vas a llegar a tu casa o va a llegar la noticia y la honestidad familiares mira que Makaay que lo acaba de asesinar o qué

Voz 0313 28:57 eso pasa con los niños en las en las maras y con las niñas las niñas que son o quieren ser novias de la pandilla qué ocurre con ellos con ellas nos lo cuenta Milagros fue

Voz 17 29:07 a mi hija la querían obligar a meterse a esto de la pandilla todos los de la pandilla así a la trece MS trece tenía que meterse hay violarla trece miembro de la pandilla siguiera dieciocho eran dieciocho nada tuve que mandarla a la mandé que a España cuando mi hija del medio también cumplió once años hubo un chico de unas pandillas que me Ramón estaba también en que quería que fuera la novia cuando son novia o han pertenecido a la pandilla les cortan los les cortamos los pechos y les tira una piedra en la cabeza y eso es lo que define que ha sido algo de las pandillas

Voz 0313 29:53 estas son dos de las cinco historias que forman parte de esta de esta campaña Maras ver oír y callar donde hablan también víctimas víctimas directas como Jonathan

Voz 18 30:04 es muy doloroso recordar que que en una ocasión cuando regresamos a Centroamérica paseando por un parque fue interceptado por miembros de pandillas y yo iba con mi ahí fuimos víctima de un atraco hoy ir lastimosamente mi hija ha fue víctima de violación sexual gracias a Dios está muy bien de tiene su vida normal como cualquier error un cualquier otra niña pero sí necesitó mucho mucho pollo de parte de nosotros que psicológicamente pasó tu mucho tiempo tratamiento y pensar

Voz 0313 30:49 los que no

Voz 18 30:52 no iba a salir de esto pero sí

Voz 0313 30:54 Soria son brutales me gustaría simplemente para terminar que los oyentes tengan una idea una explicación más clara de por qué esta campaña de un de un cierto equívoco yo creo que sus promotores lo cuenta muy bien

Voz 19 31:05 en los últimos años las series sobre organizaciones criminales tomaron muestras pantallas temáticas como robos extorsiones au Marco tráfico tuvieron muchísimo éxito mientras tanto España recibía miles de peticiones de asilo de víctimas de otro tipo de organización criminal las Mara

Voz 20 31:29 queríamos dar a conocer estaría

Voz 1 31:32 miles de personas

Voz 19 31:33 Nos a las que no se les reconoce como refugiadas y de quiénes apenas se habla por eso ya que España nos interesan tanto las no se nos ocurría mejor manera de poner el foco sobre las maras que poniendo literalmente los focos sobre las presentamos maras de ir una falsa serie que cuenta la historia de varias familias y su lucha diaria para

Voz 0313 31:59 está muy bien pensado e

Voz 0827 32:02 ahora ancho es buenísimo y el recuerdo

Voz 0313 32:04 de al lado que yo en fin no sé si conocía o no había caído que es verdad mucha gente que viene igual que hubiera gente de la guerra de Siria

Voz 0827 32:12 no sé que huyen de las maras es otra guerra

Voz 0313 32:15 duras en el Salvador bueno es que Sorrentino

Voz 0011 32:17 de muy joven que viene a veces siendo menor de edad ciento veces siendo mayor y que está a lo mejor cuidando de nuestros ancianos pero en caso de las mujeres sobre todo pero también de los hombres ayudando en casa y yo conozco algún caso de alguna compañera nuestra que tiene en casa cuidando a su madre enferma a un chaval que llegó huyendo de las maras pero huyendo no de una amenaza teórica no de una estadística no

Voz 0313 32:42 el pie una amenaza real

Voz 0011 32:44 eso en en en otro caso también cercano que conozco a una persona que que hay en casa de un familiar dependiente y tuvo que ir a recoger el cadáver de su hijo Ci U creo a Bolivia porque porque había muerto víctima de una mara había estado intentando resultarles de resistía y finalmente lo ejecutaron en la calle y la madre en en España que había tratado de traerse al al chico con ella en entre

Voz 0827 33:10 trámite y trámite el chico murió pero es muy interesante el enfoque no es decir vemos tanta ficción sobre esto que parece mentira hay aquí nos presentan la verdad

Voz 0011 33:22 aunque parezca mentira claro de hecho está solo es eficaz me estoy acordando ahora mismo pero tuvimos aquí sentado sentado en esta mesa tuvimos al hijo de Pablo Escobar que no contaba que ciertas series diciendo adicciones sin desmerecer su su bueno pues su grado de calidad artística etc el glorificar verdad mágica Weiss glorifica va a este tipo de actividades que nos parecen tan películas y que dejan de serlo cuando bajar a la tierra se convierten en sangre no si buscas hipoteca te viene bien conocer sus

Voz 8 39:33 la polémica

Voz 27 39:37 el alcalde de Campo de Criptana Ciudad Real

Voz 0827 39:39 ha pedido a los partidos políticos que no coloquen propaganda electoral en las calles por donde discurren las procesiones de Semana Santa no es el primero el PP de Jaén ha anunciado que no lo hará en ningún pueblo de la provincia el de Murcia no actos de campaña en esas fechas porque dice el alcalde de Lorca

Voz 0275 39:54 a la Semana Santa es sagrada

Voz 0827 39:56 en la línea de su secretario general Teodoro García Egea que ha declarado que

Voz 0313 40:00 creo en las farolas símbolos de las cofradías

Voz 0827 40:02 las caras de políticos celebrar así la Semana Santa como Dios manda en fin hemos llegado a un punto en que los políticos ya no tienen ni que trabajar sobre los actos políticos cada uno es libre de organizar su agenda tampoco creo que el político más ateo del país convoque un mitin al paso del Santo Sepulcro pero los organizadores de campañas políticas funcionan como los organizadores de las procesiones como las cofradías impuestos a exhibirse buscan los mismos lugares para hacerlo y no quiero ni imaginar el escándalo que sí produciría si un alcalde ordenase desvía dar un itinerario procesional por calles en las que no haya carteles de partidos además como la mayoría de los ciudadanos a estas alturas ya somos capaces de pensar mascar chicle al mismo tiempo también lo serán de concentrar su devoción en la procesión sin despistarse con los carteles electorales o con los recto

Voz 33 40:52 hemos de Victoria's Secret por ejemplo que me imagino que nadie pedirá cubrirlos con lienzos negros en fechas tan señaladas

Voz 0313 41:02 Juan José Téllez buenas tardes hola Juan José Téllez es lo conocen los oyentes de La Ventana director del Centro Andaluz de las Letras escritor y periodista cuyo todo esto cómo lo ves el escenario que se plante a ver dos hablas desde una tierra que vive esto de forma muy particular muy muy singular ya hay que hay que centrarse la ropa antes de decir nada osea que empieza

Voz 34 41:22 hay que vivimos la Semana Santa no vivimos la semana que es imposible disociar de la celebración de la Semana Santa que por otro lado no tiene sólo un componente religioso que como la antropología ha demostrado tiene mucho que ver con con las tradiciones que vienen de hace cuatrocientos años quinientos años que tienen mucho que ver con con la irrupción de de las cofradías de origen laico en un territorio hasta entonces gobernado por la jerarquía eclesiástica en fin hay mucha connotaciones en la Semana Santa no son sólo religiosa prácticas políticas etcétera etcétera es verdad que es la primera vez que una campaña electoral va a entrar de repente en el ámbito de la de la Semana Santa o estuvimos a punto de ocurrir algo parecido en dos mil once en las elecciones municipales autonómicas pero la la semana santa empezó justo después de de la campaña y no en aquel momento no hubo roces Ömer evidentemente va a haber acto de campaña que llamaban poder celebrar la Semana Santa entre otras cosas

Voz 0313 42:29 por qué pues en determinadas ciudades va a ser in

Voz 34 42:31 posible es decir el problema de la movilidad en ciudades como Sevilla Málaga Valladolid pero también hay una tradición importante en Lorca en en muchos lugares de la geografía española es complicado buscar una un una Gemma da que permita que lo los desfiles procesionales coincidan con la campaña lo que ocurre que las campañas electorales ya han cambiado en ahí una campaña electoral y modelo mitin tradicionales los que no puede convivir con la Semana Santa pero hay otra campaña electoral dos punto cero que transcurren las redes sociales que puede ser perfectamente compatible con la elecciones Enrique hombre yo

Voz 0313 43:16 lo más que la cosa más que la cosa práctica Juanjo también quizá el el mensaje que se envía quiero decir estamos hablando de un espacio público de cómo se gestiona de quién es el responsable es decir que un alcalde en fin que tiene todo el derecho a no pero que que que plantee incluso bueno es que estas rutas son sagradas nunca mejor dicho no queden que no se pueden tal bueno a mí eso me parece o cuando menos discutible en fin y con todo el respeto para las tradiciones y todo eh pero dices hombre buenos que esto suena espacio público hombre sobre todo porque en los que han salido al balcón primero son los políticos no otra a los alcaldes cosa que quería hacer un mitin dentro de la Iglesia y eso sería otra cosa pero claro en la calle dice por ejemplo cuando eso es fotos de lo que sea no no sé

Voz 34 43:52 recordar que venimos a España nacional católica que la presencia de de la autoridad política la desfile procesional fue muy común durante la dictadura pero no dejo de serlo en gran medida durante la democracia hay que recordar que el desfile procesional en los años setenta de caía recibiera el aliento decidido de los primero ayuntamiento democrático aquí lo que somos ateo gracias a Dios lo tenemos crudo no hay no hay una disociación entre el Estado y la Iglesia está todo muy imbricados complicado colocaron policía de tráfico que regule la circulación los republicanos que de los valores lo yo hace dos años no es decir cuando no tenemos presidente porque Rajoy estaba continuamente convocando posibilidad de reelección coincidió ayer sábado antes no teníamos ni presidente de Gobierno ni Dios porque estaba muerto entonces el sueño de Durruti presidente Riga

Voz 0313 45:01 se

Voz 0827 45:03 el asunto es que es que se coloque ya la polémica con estas indicaciones primero porque yo me vuelvo a repetir no creo que nadie en la noche del Viernes Santo en pleno desfile procesional convoque un mitin en estas ciudades que viven la Semana Santa con compasión pero en segundo lugar lo de los carteles es que ya digamos que situando la propuesta está situando al otro al que decida colocar un cartel en la calle Mayor de la ciudad que sea bueno practicamente como si estuviera atentando contra la Semana Santa Ana

Voz 0313 45:33 esa no ejercer su derecho político

Voz 0827 45:35 Kiko a reivindicarse como candidato a unas elecciones eso depende también mucho

Voz 34 45:40 eso de la tradicionales que a y ellos me me cupo el honor y la experiencia de de conocer la Semana Santa de Manila que hace unos años que no en la de San Pedro Likud que donde crucifican

Voz 0313 45:54 era en aquella da mucho miedo en la de

Voz 34 45:56 ni la sale en la procesión en la magna de Manila sale el Viernes Santo creo recordar juegue el salen todas la lo lo paso enseñaban pasan son las imágenes los pasos son los penitente allí porque va una zancada enorme en las imágenes que son privada que son de propiedad privada salen a la calle

Voz 28 46:14 allí la imaginé llevan anuncio publicitario los Polisario no sí sí

Voz 34 46:20 si el Enjoy Coca Cola perfectamente

Voz 0011 46:23 convive con la Verónica Nos queda poco pocos espacios sagrados se recoge también pensábamos que iba cambiando de balón los los las portadas de los periódicos olas contra portadas de los periódicos eran sagrados y ahora van patrocinados no pero eso yo creo que es un poco la la la la vieja lucha entre lo divino y lo humano pero nosotros se nos acordamos de que en Viernes Santo acordaos que no había tele SAS se fundía negro no habrían los bares es es un retroceso a la época en lo que lo divino lo sagrado para algunos reinaba sobre

Voz 0827 46:53 lo humano pero esta lucha por el peligro de involución está luchará resolvió Jesucristo al César lo que es del César

Voz 0011 46:59 ya Dios Dios lo que es lo que pasa es que después

Voz 0827 47:01 hay algunos que son más papistas que el Papa que lo que pretenden es bueno que que lo suyo lo Copé absolutamente todo sin respetar a quién no cree o a quién creyendo pues a lo mejor le apetece estar en otro en otro lugar yo creo me

Voz 34 47:16 lo mejor de la Semana Santa de antaño lo que yo recuerdo que aparte de cerrar los bares me parece un craso error hiló cine es que nos ponía música clásica el que no sé

Voz 0313 47:25 sí lo lo integrista

Voz 34 47:28 de de catolicismo ahora nos pondrían reggaetón eso eso podría hacer absolutamente lamentable

Voz 0313 47:33 bueno podríamos en la radio música sacra algún compañeros equivocado decía música sacrílego eso es para la UVI sí para lo bueno irreal

Voz 34 47:43 esto lo anuncio este año en no demasiados datos pero también hay invadieron territorio sagrado el tema de la publicidad de los cuplés del Carnaval de Cádiz de una agrupación las órdenes chefs que ha incluido un anuncio en un cuplé de una empresa de Chiclana de las

Voz 0313 48:00 sí eso es nuevo es el nuevo vídeo

Voz 34 48:03 un cuplé dedicado a un a un a una tienda de electrodomésticos creo recordar que

Voz 0313 48:08 ya saben alguna chirigota tanto para reírse de lo de la erupción Juan José Téllez un abrazo amigos Estados

Voz 28 49:23 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 49:26 oye luz por cierto hablando de de de campaña electoral y precampaña de otras cosas a ti te enviaré honrosas el otro día sí ya sabes quién te las envío pues ahora

Voz 0011 49:35 sí pero el viernes me quede con la duda porque el viernes por la noche tenía flores alguien envió

Voz 0313 49:40 Flores en plural Flores sí ganó una flor seca

Voz 0011 49:42 varias varias flores si me avisó eran Rosas eran rosas de colores eran rosas de colores y además anónimas simplemente venía una una tarjeta además fue gracioso porque yo ya salía por la puerta y de repente me llaman de recepción que tengo flores una nota críptica diciendo que que vamos a emprender una Tura junto a cuento contigo para el futuro y claro de quién son esas flores yo ante la duda es seras día al al guardia de seguridad para que otras regalará a su novia porque llevo una cena y no era cuestión de ir con la de otro señor a esa cena resulta que las flores tenían tenían dueño tenían remitente que Pedro Pedro Pedro de Pedro Sánchez Pedro Pedro Sánchez y eso pues porque no hay invita

Voz 37 50:22 hay Hakkinen

Voz 0011 50:24 apertura de la pareja quiere campaña vale vale de la precampaña y entonces claro hoy estaban allí todos todos con nuestra flores pues yo no sé si lo habrá recibido algún varón pero creo que sí

Voz 0827 50:35 varias compañeras era unisex

Voz 0011 50:38 bueno las rosas tenían tenían dueño

Voz 0313 50:40 si no lo has pasado bien