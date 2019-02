La Ventana (19/02/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 3 00:07 UGT acaba de hacer público su informe sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres y según este sindicato en algunos sectores como las actividades administrativas científicas y técnicas esa brecha esa diferencia

Voz 4 00:18 no llega al treinta por ciento tiene más datos Rafa Bernardo

Voz 1762 00:22 según los últimos datos oficiales la brecha salarial general se reduce en medio punto hasta el veintidós con treinta y cinco por ciento las diferencias son grandes no solo por sectores según el estudio de UGT sino también por comunidades Asturias es la que tiene la brecha más grande del veintinueve por ciento por edades Cristina Antoñanzas vicesecretaria general del sindicato

Voz 5 00:39 las mujeres de más de sesenta y cinco años que retrasan su jubilación hasta los sesenta y cinco años tienen una brecha del cincuenta por ciento es decir cobran la mitad que el salario de sus compañeros varones

Voz 1762 00:52 GT aboga por una ley de igualdad salarial y por más actuaciones de la Inspección de Trabajo para acabar con la brecha

Voz 6 00:57 ahora nos vamos hasta el Senado porqué Ester Bazán porque se abre

Voz 1951 01:00 sido el primer cara a cara entre el presidente del Gobierno y Esquerra desde que se diera por roto el diálogo y se los presupuestos argumentos de Joaquín Najat ir de Pedro Sánchez

Voz 7 01:07 esto es un conflicto en su estado no tienen las agallas de intentar resolverlo porque tiene miedo tienen miedo a la ultraderecha la nueva quedó esta nueva porque se alimentan precisamente de la falta de alternativas y soluciones políticas que ustedes lo dan

Voz 1722 01:25 lo cierto y verdad es que ustedes nunca quisieron dialogar porque lo cierto y verdad es que ustedes viven mucho mejor con un gobierno del Partido Popular en Madrid esta es la cuestión sí porque lo quieren ustedes es vivir del conflicto no resolver el conflicto y sabe usted señoría nosotros sí queremos resolver el conflicto

Voz 1951 01:42 mientras en el Supremo ha concluido ya la declaración del que fuera conseller de Presidencia con el interrogatorio de su abogado en qué punto nos encontramos ahora Alberto Pozas buenas

Voz 8 01:49 puedes estar después Raül Romeva se entrega a la estrategia de su compañero de partido Junqueras eludir por ahora las acusaciones concretas que pesan sobre él desarrollar su discurso político Él ha dicho es un preso político

Voz 9 02:01 si en estos momentos soy diputada en el Parlament de Cataluña suspendido de sus funciones por ese tribunal justamente hoy hace un año trescientos sesenta y cinco días que estoy en prisión y por lo tanto me considera un preso político

Voz 8 02:14 la Fiscalía pide dieciséis años de cárcel para él por sacar dinero público para la internacionalización del proceso independentista lo escuchamos en directo repito la idea pero es que me parece central el principio de legitimidad democrática

esta noche vuelve la Champions con dos partidos más de la ida de octavos desde las nueve Olympic de Lyon Fútbol Club Barcelona ambos equipos llegan a esta ronda traspasar invictos la fase de grupos Valverde no podrá contar con Rafinha Vermaelen fieles en y Arthur por lesión y estamos pendientes de una avalancha ocurrida en una pista de esquí del complejo suizo de Montana según ha anunciado la policía un periódico local citando al presidente de la comuna asegura que podrían estar atrapadas entre diez doce personas

Voz 2 03:02 cadena SER Madrid

Voz 1951 03:05 el candidato de Ciudadanos a la Comunidad Ignacio Aguado asegura que hablará con todos los partidos que tengan representación después de las elecciones autonómicas la ejecutiva de ciudad ah no ratificó ayer que no habrá ningún pacto postelectoral ni con Pedro Sánchez ni con el PSOE lo que cierra la puerta a una posible alianza con los socialistas tras las generales pero la decisión no afecta a las elecciones autonómicas y municipales

Voz 0771 03:25 yo pretendo ser presidente de todos los madrileños y para eso hablaré con todos los partidos políticos que tengan representación a partir del veintiséis de mayo y pondremos encima de la mesa un programa y un proyecto de reformas concretas y medidas que se pueden impulsar desde la Comunidad de Madrid y habrá que ver qué hacen otras formaciones políticas el ese señor Gabilondo está de acuerdo en bajar impuestos que lo diga si el Partido Popular está de acuerdo en eliminar aforamientos que se comprometa

Voz 1509 03:50 ha aplazado de nuevo el juicio contra Amazon un juzgado

Voz 1951 03:53 de Madrid ha pedido seis meses más para estudiar las dos cajas de documentación que ha presentado la multinacional los sindicatos de la planta en San Fernando de Henares llevaron a la empresa a los tribunales por aplicar un nuevo convenio que según denuncian recortó derechos laborales a plantilla al delegado de Comisiones Obreras Douglas Harper

Voz 1425 04:07 no sé exactamente en la misma que en los últimos meses no no no hay ninguna voluntad de de a mejorar las condiciones no sentimos ese es el motivo principal porque hemos demandó a la empresa no no cambió las condiciones de forma unilateral sin pactarlo con la parte social y lo que ha venido a Albelda es la negociación colectiva

Voz 1951 04:26 hice lo venimos contando la Consejería de Sanidad ha dejado sin atención sanitaria a una mujer embarazada porque lleva menos de tres meses viviendo en España además según denuncia Médicos del Mundo no es el primer caso con el que se encuentran Sol Martínez de su soporta

Voz 1509 04:38 en esta ocasión después en esa intervención sí

Voz 10 04:40 que en conseguimos que le dieran de alta con el código dar porque pudimos demostrar que sí que llevaba tres meses en España el documento que el estaban pidiendo era el empadronamiento no están mirando

Voz 5 04:50 pasaporte tenemos catorce grados en el centro de Madrid

Voz 1951 05:00 es todo sigue La Ventana que saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis las cinco en Canarias

Voz 11 05:06 cadena S

Voz 2 05:09 servicios informativos

Voz 0684 09:46 la patria una marca yo no veo rojos y azules yo veo españoles y Balbino es el mercado Love ellas y que que la inmensa mayoría de los belenes españoles donde el Partido Popular ya uno lo sabe Lehman eso yo tu problema eres tú

Voz 22 10:07 no me diez

Voz 0684 10:30 habla Jenny

Voz 26 10:38 Toni Martínez Aróstegui Marina García ala Marta del Vado

Voz 22 10:45 no nos nadie en Hoy por hoy esta consultora llamarnos riada pero de nuevo te lo va a poder

Voz 1220 10:58 sí estaba un poco cansado de Pilar

Voz 22 11:00 pues siendo pobre

Voz 27 11:03 te ha sido y a la que se Especialistas secundarios bienvenido a José Antonio Páramo que sea buena ya podemos empezar

Voz 0230 11:10 no Marta para que Marta para que entiendas oye estás con Iturriaga es que Francino cuando está Iturriaga está Iturriaga no hay nadie más el resto del mundo que es prescindible hoy estas con IVA flipado ir

Voz 6 11:30 es más fácil Iturriaga llegó hoy esta

Voz 0230 11:34 los con parada adelante

Voz 28 11:46 Ana la Arahuetes la y el Mini

Voz 0230 11:53 straw del interior del partido de centroderecha Italia Liga Norte que es centro hecho acento hecho se librará de ser procesado por secuestro de decenas de personas eso es un país Follonero y no España lo escuchamos a Joan Solés

Voz 0946 12:06 el líder de la derechista Liga está acusado de abuso de poder con resultado de secuestro de ciento setenta y siete inmigrantes a quiénes no permitió desembarcar en Italia durante una semana obligándoles a permanecer en alta mar aborto de la patrullera de la Guardia de costas de Italia que los había rescatado

Voz 0230 12:24 soles dice en la derechista Liga Norte y otros medios incluso hablan de extrema derecha pero es centro del descenso es España centro tal dicen todo hecho también qué tal está de ánimo el líder del centro hecha Italia Marina García

Voz 29 12:41 pues de gira política por la isla de Cerdeña subió un midió el último fin de semana disfrutando del atardecer frente al mar escuchando al músico italiano Fabrizio de André ir pitillo en mano mientras hablaba ayer echaba el humo por la boca decía atardecer Cerdeño de Andre al teléfono un cigarro este espectáculo es para todos vosotros los italiano

Voz 0230 12:59 aunque con un con un juicio pendiente un procesamiento encima encima que tranquilo es desde luego no es el centro de Chita cobardes cobardes Sadín y en España nos falta poquísimo para tener Mambo español girará el caso

Voz 31 13:21 vamos allá twiterías la política actual genera confusión en el votante Nico Leti anda todo loco

Voz 32 13:30 al final vais a conseguir que confundamos a Pablo Rivera con Albert Casado la frase es el hecho no se ajustan a todo el mundo ya hay que buscar nuevas como esto que proponen percutió los que somos feos buscamos nuestra media Chiri Moya

Voz 31 13:45 luego no estaría mal que alguien revisase esto que nos tutea el muy

Voz 32 13:49 a ver si los planos de la Sagrada Familia había grúas y nosotros aquí treinta años pensando que está sin acabar venga vámonos a cuidados intensivos con Pelícano Manchón es aquí la Unidad de Cuidados Intensivos claro pasa pasa no te quedes fuera que hace frío que eres una manta te trae un café calentito parece es cansado te de un masaje en los pies quieres algo para picar no gracias existe de frío un huevo

Voz 1220 14:12 sí

Voz 31 14:12 y acabamos las teorías muy pertinente a mí me parece esta pregunta qué formula fértiles porque hay hoteles AC pero no

Voz 32 14:20 los hay de fe

Voz 36 14:39 que es trae

Voz 6 14:51 España que hay que tomar aire porque la campaña

Voz 0230 14:55 Toral españolas ha con un poco de suerte habrá cosas distintas se contar cada día por ejemplo el líder de Ciudadanos Albert Rivera ha hecho hoy una propuesta sobre lenguas y educación si nosotros gobernamos la lengua

Voz 14 15:07 común de España el Espanyol va a ser lengua vehicular en todos los colegios de España lo va a ser ya que no le guste que se aguante porque es lo que dice la Constitución

Voz 0230 15:17 pero la propuesta puede estar bien o mal pero esto que ha dicho Rivera no es verdad no es lo que dice la Constitución la Constitución no dice cuál ha de ser la lengua vehicular que puede estar bien O'Malley la propuesta pero mucho menos hay ningún artículo de la Constitución que diga ya al que no le guste que se aguante esto

Voz 26 15:35 no no hay no hay no hay ningún artículo demás digamos uno puede decir voy a proponer voy a

Voz 0230 15:41 yo voy a plantear pero esto va a ser así porque las elecciones generales no es que elijamos un tirano digamos eliges a uno dice a partir de ahora hará lo que les salga el voto rojo

Voz 6 15:55 tampoco lo dice la Constitución estos digamos no

Voz 26 15:59 no me gusta que no bueno no era despido

Voz 0230 16:02 el legislador en el setenta y ocho aunque cada cual recuerda la Transición como mejor le viene escuchamos al senador socialista Ander Gil meterse con Rivera

Voz 1220 16:11 yo no sé qué hubiera sido de este país con Alves Rivera

Voz 37 16:13 la de la transición vetando

Voz 1220 16:15 a quienes piensan a quienes piensan distinto

Voz 0230 16:18 lo dice con mucho sentimiento porque el PSOE está buscando el hígado de Albert Rivera anoche en Hora Veinticinco el ministro de Fomento José Luis

Voz 38 16:29 por eso le cantamos a a consecuencia de todo no que no que nos la contable

Voz 6 16:37 Sanchez Mellado hace un rato que la presentación de la campaña y la precampaña sí se prepare de la precampaña

Voz 0230 16:47 sí vídeo motivo valga la redundancia Ábalos considera contradictorio que Ciudadanos anuncie su rechazo al PSOE

Voz 1379 16:53 aprende mucho que no tenga ningún problema en cerrar la puerta al Partido Socialista pero sin embargo deje todas las posibilidades a la ultraderecha esto para un partido liberal es muy contradictorio

Voz 0230 17:06 tanto ahora en este día hoy asevera lo que pasa pero hoy en este día Ciudadanos le ha puesto las cosas fáciles al PSOE Alfonso Guerra esta mañana en Onda Cero

Voz 39 17:14 descartar a priori cualquiera cualquier combinación desde el punto de vista técnico electoral esto es un error gravísimo

Voz 0230 17:24 cualquiera puede pensar que es un error garrafal de Ciudadanos hay mucha gente diciéndolo hoy pero tal vez nos falta información es posible que Ciudadanos esté perdiendo simpatías hacia Vox esto es lo que dicen algunos estudios demoscópicos al final vaya usted a saber porque luego llegan las elecciones las encuestas son las comemos con patatas

Voz 6 17:41 que en los debates

Voz 0230 17:45 es verdad que los debates políticos exageras y hacen discursos drásticos de hipérbole es etc pero a veces se corre el riesgo de que los electores se crean las exageraciones o por lo menos algunos en el debate político en España si se dice que los independentistas catalanes son como los nazis no hay que sorprenderse de que mucha gente escoja Vox el que más duros enfrenta los nazis es el héroe esto es así si los independentistas son como los nazis Abascal es Indiana Jones y otra parte del electorado de ciudadanos que simpatiza con la izquierda puede estar sufriendo lo que los sociólogos técnicamente llaman el efecto no mejoras es el efecto de oye con Vox no me jodas

Voz 14 18:32 Eric

Voz 6 18:37 Ciudadanos se encuentra encerrado

Voz 0230 18:38 lo con Partido Popular y Vox mientras Pedro Sánchez Hare Krishna yo pacto con todos

Voz 27 18:43 buenos no cierra la puerta esa posible alianza o contar con los apoyos de los de los independentistas a partir de pero

Voz 1722 18:49 no pero como tampoco me cierro a entenderme con Ciudadanos con Podemos o con el Partido Popular

Voz 0230 18:57 cómo puede ser que le hayan dejado tanto espacio político a Pedro Sánchez y al PSOE no se sabe esta mañana ha tenido otro acto Pedro Sánchez Maroto Rato actos inherente ya ha tenido la paciencia de reunir todas sus palabras positivas

Voz 1722 19:10 hable talento igualdad y diversidad optimista abierta solidaria innovadora culta ejemplar tolerante sabiduría progreso útil que ejemplar tolerante fuerte las ganas de avanzar solidaria próspera emprende y abre caminos con una mirada Javier la plural dialoga que avanza unida abierta optimista confiada repleta de

Voz 0230 19:33 danza son veinticuatro segundos todo todo la síntesis de todos sus mensajes positivos en el tiempo coincide casi con el hit de Pablo Casado igual

Voz 40 19:47 la diversidad des le había vagos volvió a su líder innovador adalid de la cara al ridículo muy respecto caso pelón muchas ganas de aguantar cubriera poder prospera emprende y abrir caminos con una mirada abierta plural las dialoga que avanza unida

Voz 0230 20:08 lo que están haciendo todos los portavoces del PSOE y del Gobierno posibilidad radios y televisiones a hablar de la necesidad de hablar de pactar y criticando que Ciudadanos rechace hablar

Voz 1 20:18 cómo alguien puede decir que no vamos a pactar con cuando hay temas de Estado que requiere el consenso de todas las fuerzas políticas

Voz 0230 20:25 estas Margarita Robles ministra de Defensa esta mañana en Radio Nacional más cosas positivas como ser buenos importante yo

Voz 1722 20:31 pero que en esta campaña electoral no es que digamos con quién vas a pactar o con qué nuevas aparcar me parece que lo importante es primero demostrar trasladar a los españoles qué proyecto de país tenemos

Voz 0230 20:42 sí sí han puesto bien las cosas para Pedro Sánchez que hasta Alfonso Guerra dice que le va a votar siempre Lotario

Voz 11 20:50 selecciones están muy lejos

Voz 0230 20:53 luego todo da muchas vueltas mira la final de la Copa del Rey de baloncesto no tenía dieciséis puntos arriba el Madrid se decidió en el último segundo fíjate fíjate fijaros si es importante el diálogo que la ministra de Defensa logra decir tres veces diálogo en un párrafo de seis segundos

Voz 1 21:08 el diálogo es un valor en sí mismo el diálogo no significa ceder como muchas personas piensan el diálogo significa hablar

Voz 0230 21:14 pensar es bueno diálogo cada dos segundos si la frase fuera más larga quizá no mantendría la media bueno bueno vamos a escuchar ahora una frase de veintitrés segundos de Margarita Robles saber cuántas veces dice proyecto en veintitrés segundos John incorporé

Voz 1 21:29 se va a hacer tres años han proyecto sigo creyendo en ese proyecto estoy absolutamente comprometida en ese proyecto y a partir de ahí yo voy a trabajar en este proyecto donde tenga que lo que tengo que trabajar porque para mí ese proyecto es un proyecto que que es un proyecto de cambios un primo de cambio social y sobre todo es un proyecto de estar con aquellos que que por lo menos plantea no tienen voluntad de hacer políticas

Voz 0230 21:51 nueve veces en veintitrés segundos de extiende algo la media es un proyecto cada dos segundos y cuarto pero es muy buen promedio dialogó proyecto tiene un punto cómico escucharon los socialistas repetir diálogo por aquí dialogo subraya si antes hemos escuchado Robles hacer un tres en seis atentos a este cinco el siete de Sánchez aquí lo que se está cuestionando es día

Voz 41 22:09 el diálogo dentro de la Constitución

Voz 1220 22:11 pero el de la legalidad

Voz 0230 22:15 un muchos mucho

Voz 1 22:18 algo proyecto acuerdo hablar que yo creo que en política hay que hablar con todos

Voz 0230 22:21 hablar sí pero sin ceder en realidad según Pedro Sánchez nunca ha tenido acuerdos con independentistas nunca había

Voz 1722 22:27 que un acuerdo con los independentistas a los de

Voz 0230 22:29 desconoce de visto de habérselo cruzado en el Parlamento ayer preguntó Ángels Barceló Ábalos no les vimos votando para que fuera presidente los votos no se pueden rechazar eh

Voz 11 22:40 eh eh es bolitas

Voz 0230 22:41 imagen de Pedro Sánchez obligado a aceptar los votos de los independentistas en la investido

Voz 26 22:45 bueno venga no no no bueno no venía voy porque bueno sería

Voz 0230 22:50 a nivel cita obligada obligado no sé si os habéis fijado en el eh final de Ábalos los votos no se pueden rechazar eh es una cosa que hace a veces es decir que la reacción fue un poco histérica e sin suministro con final de frase Aaron vale

Voz 1379 23:09 pues entiendo que no igual no fue la más afortunada porque esa palabra parece más vinculada a conflictos presos no que nosotros no reconocemos

Voz 11 23:20 vale vale a todo estos sacó

Voz 0230 23:23 vais de la seguro que os acordáis declaración de independencia de Cataluña

Voz 6 23:28 hombre hace un año y medio guisos que provocó un refugio

Voz 0230 23:31 ONU que todavía vivimos

Voz 1220 23:33 la declaración política que va lo ha dicho

Voz 0230 23:36 fue político nada más lo dicho uno de los miembros del Gobierno catalán esta mañana ante el Tribunal Supremo lo ha dicho en un tono de cierto desdén escucharéis dice era una declaración política al Parlamento hace política se sobreentiende un poco el usted no se entera o qué

Voz 0993 23:53 una declaración política o Parlamente Cataluña hace política

Voz 0230 23:56 eh eh esto se lo podrían haber dicho a los miles a los cientos de miles de catalanes que les creyeron hace un año y medio incursos lo podrían haber dicho en ese tono entonces una declaración política porque el Parlamento de política

Voz 11 24:14 todos cuál es bien es verdad

Voz 0230 24:18 que en la siguiente frase ha añadido que había una segunda parte en la que se encargaban cosas

Voz 0993 24:23 esa es la parte como toda propuesta resolución que encarga cosas al gobierno de la Generalitat

Voz 0230 24:28 que hubieran podido decirlo entonces esto una declaración solemne del entonces presidente de la Generalitat Carles Puigdemont hoy presidente de una república imaginaria consecuencia de una declaración política con encargos de cosas pero podrían haberlo dicho hace un año y medio no hemos declarado la independencia encargamos cosas hacen cosas que harán pronósticos todos los jueces decidirán si hay delito o no pero estas alturas ya se sabe que un poquito de caraduras y que

Voz 1509 24:53 Roca que ninguno está viendo en todos sabes lo que te quiero decir

Voz 0230 24:57 tras acusaciones les pasa que se vienen arriba cuando interrogan sobrecoste de referéndum sobre la organización del referéndum

Voz 42 25:03 es cuando ustedes presentaron las urnas como fueron compradas esas urna no lo sabe ni idea pero usted estuvo en la rueda de prensa el HMS si ese medio

Voz 0993 25:13 jo vamos a ir a la rueda de prensa presidente de una urna yo fue la primera vez que vio la urna

Voz 0230 25:21 tienen claramente las acusaciones tienen también claramente enfocado el delito de desobediencia porque hay unas indicaciones de los tribunales que sedes obedecieron pero hay un punto en el que las acusaciones sufren cuando quieren demostrar violencia o que los acusados estaban dispuestos a toda costa

Voz 0993 25:37 te dijo votaremos y ganaremos unos está refiriendo a que vamos a votar e a toda costa no no no es tan sofisticado normalmente no nuevamente cuando uno hace una cuando uno hace una a una campaña a favor de su posicionamiento en un referéndum pues animan a la gente a a votaremos y ganaremos no me imagino un tuit diciendo votaremos perderemos no me imagino

Voz 0230 26:01 las discusiones políticas pasa estas bueno todos nos llevamos sorpresas al final hay que tener paciencia todo bastó va a ser largo en el punto más inesperado te llevas una sorpresa quién iba a imaginar que las uvas crean plasmando lo cuento Nerea Ruiz

Voz 32 26:13 yo si tenéis uvas de un microondas podéis probarlo simplemente tenéis que cortarlo por la mitad introducirla dentro el microondas bueno cómo surge esto es que el equipo de la Universidad de Trent en Canadá publicado el primer estudio sobre este fenómeno y los hallazgos sugieren dos cosas lo primero que una chispa puede cautivar los científicos sino atentos a usted audio

Voz 6 26:36 Juan

Voz 32 26:45 se emocionan bueno y el segundo es que el plasma surja a causa de un flujo de energía entre las rodajas de uvas una fuerza que viaja a través de la piel

Voz 1951 26:53 cuando es acumula suficiente energía pues produce este tipo

Voz 32 26:56 la chispa de plasma y es un gas ionizadas que emite luz en el puente que une cada piel cada de los dos te hacen

Voz 11 37:09 es bonito los queda y el universo Trump

Voz 6 37:33 Marta del Vado

Voz 1509 37:36 a te saludo por primero has visto

Voz 6 37:38 hasta cantando tú también

Voz 1509 37:42 desde un país de emergencia nacional y si hubo un presidente Donald Trump declaró la emergencia por esta situación de inseguridad que vivimos en la frontera sur

Voz 0230 37:54 cualquier bar en braille

Voz 1509 37:56 sí Ros una oración de drogas ya sabéis de traficantes de personas de todo tipo de criminales y de pandilleros ante este peligro inminente el presidente declaró una emergencia que le va a permitir movilizar seis mil quinientos millones de dólares para construir el muro sin la autorización del Congreso el mismo Trump explicaba que la declaración de emergencia abriría la puerta a una batalla legal y lo hacía burlándose lo hacía con tonillo

Voz 56 38:25 Bernard se ante vosotros de Nights Shaker a huevo paz

Voz 0230 38:33 la demanda

Voz 1509 38:35 a ver íbamos a recurrir y lo vamos a acabar en el Supremo y luego

Voz 6 38:44 el caso es que dieciséis

Voz 1509 38:46 Estados han demandado ya al presidente basándose básicamente en que Trump está robando los impuestos de los ciudadanos para construir un muro esto no lo digo yo lo dice el fiscal de California que basa la demanden las propias palabras de Trump que en el mismo momento en el que declaró la emergencia reconoció que lo hacía solo para construir el muro más rápido

Voz 56 39:06 en cuanto a que haya un nicho todas

Voz 1509 39:11 no necesitaba hacer todo esto ahora de declarar la emergencia dice todavía tengo hasta dos mil veinte para construir el muro pero quiere hacerlo ahora lo más rápido posible en fin en esa rueda de prensa trampa contó que el primer ministro de Japón Shinzo Abe le ha propuesto para el Premio Nobel de la Paz Icon suele Dance habitual

Voz 56 39:30 María tipo choque de Jeb tuvo parte

Voz 1509 39:34 esto qué es lo que mucha gente quiere que le den el Nobel y no coma Obama que todavía no sabe ni porque lo gano el caso es que estas declaraciones llegaron a oídos de los japoneses que preguntaron a su primer ministro si de verdad ha propuesto a Trump para el Nobel de la Paz

Voz 57 39:48 ello y objeta ideal de de hoy se extrae no

Voz 1509 39:52 este es el portavoz de AVE que ha explicado que el comité del Nobel tiene como política no publicar las recomendaciones de los nominados y que Japón va a respetar las tripas sí que ni confirma ni ni desmiente Donald Trump ha tenido estos días la revisión médica anual el presidente ha engordado dos kilos del último año que estabais ahí los tiene pelo que Ariel queríais a verlo en total pesa ciento ocho kilos

Voz 0230 40:18 no es gansos gansos

Voz 1509 40:21 en n tiene obesidad soledad tiene según la escala oficial del Centro de Prevención y Control de Enfermedades

Voz 0230 40:28 no soy médico hacer

Voz 1509 40:31 médica certificado que goza de muy buena salud pero el caso es que si su nuevo Índice de Masa Corporal dice que que tiene obesidad entra en el rango de de los obesos ya bueno la verdad es que mide uno ochenta pero

Voz 32 40:45 vamos que está lanzando

Voz 1509 40:50 se ve que para hacer algo de deporte se ha tenido que gastar cincuenta mil dólares no ven instalar un simulador de golf en una habitación de la casa

Voz 6 40:57 la verdad es que en la cama

Voz 1509 41:01 en una de ellas que le va a permitir jugar al golf virtualmente y esto le va a venir muy bien para llenar ese sesenta por ciento del tiempo que tiene de Executive de su horario laboral que va a dejar de ver un poco la tele de tuitear por lo menos se va a levantar ya a mover el culo

Voz 58 41:17 la jornada

Voz 59 41:24 no

Voz 1509 41:26 es la banda sonora infiltrado en el Ku Klux Klan una la peli de lo

Voz 6 41:32 todavía no está muy bien pues tenéis que haberlas

Voz 1509 41:34 una de las nominadas a los Oscar que se van a celebrar el domingo va a tener una va a ser una edición con mucho contenido político Companys bueno como esta como la de Weiss la de Dick Cheney el documental de Ruth Ginsburg la jueza el Supremo el icono feminista de la que hablamos el otro día también y en el caso es que se va a hablar de del racismo institucional que está a la orden del día en este país el catorce de febrero sin ir más lejos en Montana dos mujeres estaban comprando en una tienda cuando un agente les escucho hablando español le pidió los papeles

Voz 60 42:06 también detrás de este stand

Voz 1509 42:09 es esto

Voz 60 42:11 de respeto es una de ellas

Voz 1509 42:13 que la gente que aseguraba que esto no es un asunto racial pero que es que les pedía la documentación porque les resultaba raro escuchar español en ese estado en la frontera con Canadá so we Escámez Dubai mío ya cuentan que estaban en la tienda comprando leche huevos fueron detenidas por un agente al hablar español no llevar

Voz 1 42:34 pasaporte encima porque no va a comprar huevos con el pasado

Voz 1509 42:38 el caso es que las dos han nacido en EEUU aunque son de origen mexicano y esta semana han demandado a las autoridades por vulnerar el derecho a la igualdad y por último una una noticia de hoy es el senador Bernie Sanders que a sus setenta y siete años vuelve a la carrera sí sí sí ha anunciado esta semana que se va a presentar como candidato a las elecciones de dos mil veinte

Voz 57 43:06 pero

Voz 0230 43:08 no

Voz 1509 43:09 y que es inaceptable y ante antiamericano tener un presidente que es un mentiroso patológico sexista racista xenófobo que no tiene precedentes en la división que está provocando que bueno su programa electoral va a ser una continuación ya lo ha dicho esto del que presentó contra Hillary Clinton sanidad universal lucha contra el cambio climático educación pública gratuita subida del salario mínimo quince dólares la hora y hay que ver si los estadounidenses están preparados esta vez para apoyarle oscile consideran como le considera Trump un radical socialista de la extrema izquierda

Voz 0230 43:44 cuántos años cuántos años

Voz 1509 43:47 hay siete tiene Felipe González Felipe González

Voz 0230 43:49 decisiones que presidirá

Voz 23 43:55 hola

Voz 61 55:14 Carroll