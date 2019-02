La Ventana (19/02/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 este era tarde las cinco en Canarias

continúa hasta ahora el pleno del Senado una sesión marcada por el carácter preelectoral de estos días Ester Bazán

Voz 1454 00:11 a Pedro Sánchez ya se ha marchado después ha empezado el turno de los ocho de ocho de sus ministros en una sesión en la que el presidente de la Cámara ha tenido que intervenir en varias ocasiones para llamar al orden a los senadores Javier Carrera buenas tardes

Voz 0866 00:25 qué tal buenas tardes de hecho ha tenido que interrumpir el debate en varias ocasiones por ejemplo ante los abucheos de la bancada popular cuando el presidente de Sánchez afirmaba que la moción de censura permitió destacar permitió sacara a la política el lodazal decía del Partido Popular el presidente de la Cámara Pío García Escudero acababa haciendo un símil deportivo para tratar de poner orden al final de la intervención del portavoz popular Ignacio Cosidó

Voz 2 00:48 decía Si puedo decir que estamos en un Pleno de control al Gobierno que no estamos en un estadio de fútbol estamos dando un Parlamento vamos a ver si conseguimos crearon un ambiente en el Parlamento

Voz 0866 01:01 a sí como decías esta sesión de control al Gobierno ahora mismo el ministro de Fomento José Luis Ábalos responde a las preguntas de los portavoces de los grupos

Voz 1915 01:08 quién el Supremo el que fuera conseller de Exteriores continúa respondiendo a preguntas de su abogado al único al que va a contestar en el juicio del proceso Raül Romeva se ha sumado a las tesis de Junqueras para definirse como un preso político sobre el uso de dinero público

Voz 1805 01:23 no he visto todavía ni una sola acción llevada a cabo por nuestro departamento que sea constitutiva de delito ni una cero por lo tanto sin ninguna acción era constitutiva de delito en base a qué se considera malversación

Voz 1915 01:38 la OCU advierte de que un coche con etiqueta eco o cero no siempre contamina menos nos lo cuenta Miguel Crespo

Voz 0047 01:44 sí según un estudio de la Organización de Consumidores OCU los nuevos motores de gasolina contaminan menos que los híbridos enchufables de gran cilindrada cuando agotan su batería y lo mismo ocurre dicen con los modelos que funcionan a gas GLP o Gene porque en carretera no se puede comprobarse están usando este combustible o funcionando a gasolina con lo que las emisiones serían mayores el actual sistema de concesión de etiquetas medioambientales aseguran es injusto Hinault clasifica a los vehículos por su verdadero impacto ambiental favorece la compra de coches que funcionan con tecnologías en principio más limpias pero su precio en el mercado acaba limitando a muchos conductores

Voz 1915 02:17 el responsable de la ONG Prodein ha valorado la decisión de la ONU de condenar a España por la devolución en caliente de un chico de quince años que saltó la valla de Melilla el Comité de Derechos del Niño condena al Gobierno por la expulsión a Marruecos de un menor no acompañado José José Palazón está satisfecho

Voz 3 02:32 sobre todo nos anima yo creo que debemos de felicitarnos todos asociaciones que trabajado con él

Voz 0057 02:38 voz infancia debate derecho humano hilos

titulares del deporte Uxue Caballero buenas tardes qué tal buenas tardes esta noche vuelve la Champions para el Fútbol Club Barcelona lo hará desde las nueve ante el Olympique de Lyon ambos equipos llegan a esta ronda traspasan invictos la fase de grupos Valverde no podrá contar con Rafinha Vermaelen y Artur por ley

Voz 1915 03:03 novedades sobre la sociedad de Begoña Villacís según ha sabido la SER Izquierda Unida ultima una querella contra la candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid por un presunto delito de negociaciones prohibidas Carolina

Voz 1516 03:13 mejor Izquierda Unida se va a querellarse contra Begoña

Voz 0393 03:16 ella CIS por un delito como dices de las negociaciones prohibidas a funcionarios públicos al margen de las propiedades que habría adquirido con esa sociedad la formación cree que la portavoz del Ayuntamiento de Madrid debería haberse abstenido en las votaciones del pleno y comisiones municipales sobre la Policía Municipal cosa que no ha hecho porque la sociedad de la que es administradora solidaria junto con su pareja Yuri contenía SL representaba al sindicato de Policía de Madrid que se querelló contra la concejala rumiar hacia algo que incumple de facto dicen la ley electoral en materia de incompatibilidades y conflicto de intereses

Voz 1915 03:46 el Partido Popular va a promover un pleno extraordinario para pedir la destitución de Javier Barbero como delegado de Seguridad tras la dimisión en bloque de la cúpula de emergencias una petición a la que se han sumado todos los grupos de la oposición Barbero defiende su gestión dice que tiene la confianza de Carmena y asegura que la dimisión de los bomberos se debe a que no consiguieron el aumento de categoría de sueldo que habían pedido escuchamos a inmaculadas ante el PP y al propio Barbero durante la comisión

Voz 1516 04:09 de seguridad usted no debe seguir un minuto más al frente de este área porque como digo está poniendo en grave peligro la situación de la seguridad de la operatividad de los cuerpos de emergencias en la ciudad de Madrid Isabel cuál es la mayor emergencia que hoy tiene su área señor barbero que usted se vaya lo mejor palabra que decía

Voz 4 04:23 en el estado de los servicios de emergencias cuando llegamos es deprimidos señoras Sanz ni una plaza en años fíjese el interés que tenían ustedes por los cuerpos de mueren de emergencias probablemente el dinero se necesitaba para Gürtel es y cosas similares

Voz 1915 04:38 ya a partir del verano se podrá pagar con tarjeta de crédito con el teléfono móvil el billete de los autobuses de la EMT de la capital el sistema implanta desde

Voz 5 04:45 hoy en el autobús exprés que une el aeropuerto de Barajas con la capital se extenderá a todo el servicio a partir de junio la idea es según el ayuntamiento que después se extienda a la fórmula al resto de los servicios de la EMT como víctima o el teleférico

Voz 10 07:11 hay quienes piensan que no hay quienes piensan que si hay quienes piensan que todo tiempo pasado fue mejor

Voz 11 07:17 y quienes creen que lo mejor está por venir

Voz 12 07:20 esto qué piensas el país

Voz 0313 09:31 sólo seis y casi diez minutos de la tarde las cinco en Canarias hoy nuestra incursión diaria por la historia vamos a hablar de algo que muchos y muchas de quienes estén escuchando la radio han tenido que afrontar hemos tiene donde mientras estudiaba vamos hoy les hablamos en La Ventana la desamortización de Mendizábal

Voz 22 09:52 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con mía

Voz 1 09:58 el Concostrina Cadena SER

Voz 1626 10:08 en cuando a los trece o catorce años oías decir en clase desamortización de Mendizábal constituye malo tensión de glúteos Peñafort canto es hoy va de decretos de no sé qué vienes de manos muertas de reformas de Hacienda porque primero había que entender qué era eso de desamortización dicho a lo bruto quitarle a la Iglesia terrenos edificios y bienes que habían acumulado a lo loco de donaciones de testamentos o violados ya los que no daban utilidad para luego el Estado venderlos o subastar el diecinueve de febrero de mil ochocientos treinta y seis Se promulgó el primero de los dos decretos de es amortiza Dolores que puso en marcha Juan Álvarez Mendizábal al que por cierto llamaban Juan y Medio porque era muy alto el de ahora no es el original la desamortización que impuso Mendizabal no fue ni la primera ni la última que tuvo España de hecho fue la tercera antes que él Carlos III de es amortizar los jesuitas José I Bonaparte también de es amortizar pero poco después de Mendizabal también de ese amortizar on el general Espartero Pascual Madoz en total hubo cinco pero lo más importante la de mayores consecuencias fue la de Juan y Medio por qué es amortizado matiza porque las arcas del Estado estaban tiritando porque había infinidad de latifundios improductivos en poder de la Iglesia los bienes de manos muertas se trataba de que esas propiedades confiscadas por las bravas pasaran al pueblo a manos que las trabajando la intención parecía buena verdad bueno profunda se gestionó peor que mal fatal los bienes pasaron de manos muertas a manos de rivales

Voz 25 12:12 ya

Voz 1626 12:25 el Estado no hizo pequeñas partición es para que el pueblo pudiera adquirir un terreno hito sino que los terrenos se vendieron en grandes bloques que el ciudadano de a pie no podía pagar es decir que los latifundios fueron comprados por los pudientes así que llovió sobre mojado las tierras de esa amortizadas las quedaron la alta burguesía los nobles y los campesinos más pudientes los paisanos más pobres otra vez se quedaron a verlas venir no se dio oportunidad para adquirir tierras precisamente a quiénes las trabajaban tampoco es que la iglesia se conformará con la medida eh no amenazó con ex comulgar a quiénes amortizar hoy ya quiénes compraran lo de es amortizar pero el efecto fue el mismo que decir a qué te Toxo

Voz 26 13:10 por lo tanto visto lo visto es lícito apelar a aquella frase que dice para ese viaje no es Davos alforjas

Voz 0313 13:16 aunque hay otra más rotundo y más oportuno para esta esto de que acabamos de contar y es que al final siempre acaban peinando los mismos es ley de vida

Voz 1 13:27 si eso no ha ocurrido nunca tiempo un comité de bienvenida a pasito Franco y cargados la monarquía os pone cachondos parece

Voz 11 13:39 el choque de uno

Voz 28 13:42 no ponerme este con los borrasca que penetra

Voz 1 13:44 desde el Atlántico a es que me encanta a La Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 26 14:05 Mariola Cubells buenas tardes bienvenida cómo estás muy bien muy contento muy bien vamos de azul pero en tonos distintos Jaime siempre el matiz no te déjate de te agua cartel pelo y acércate al micro por favor a los cascos y no me queda más tenía

Voz 0313 14:22 la razón Boyero eh no no me está gustando la tercera temporada de True detective allá no me falta me falta el sí a mí también me falta un episodio y tengo ganas ya de que termine exacta en poco harto ya de los saltos de tiempo para arriba pasito p'alante

Voz 29 14:37 añoro a esas lleno ya fuera pros todavía estoy un poco así

Voz 26 14:40 a menudo me está muy bien los actores y tal pero está pero a ver si el último capítulo menos nos dejamos veremos que hacemos lo hablaremos

Voz 1516 14:48 todos los todos los tiempos para contar las historias

Voz 0313 14:51 muy importante y además la primera temporada era la

Voz 1516 14:53 que tenía el efecto sorpresa y lo demás muy poco cansada

Voz 0313 14:57 bueno oye hoy en la muy bien hoy en La Ventana de la tele vamos a ocuparnos de otra ley de vida como esta que antes se comentaba de que pongan los de siempre ley de vida que lo de ser padre ser madre en definitiva he tenido hijos esto es una bendición un castigo respuesta depende depende depende pero que la vida te cambia de cabo rabo de eso no hay la más mínima duda hay te puedes encontrar metido yo que sé en conversaciones sobre alimentación

Voz 11 15:20 pues es la clase de esto sabía una madre que les estornudo en la cara pues es

Voz 30 15:25 claro no les diga nada puede te los encuentras cada día que en qué alegre a todo tiene que tener un niño no sólo miseria eh

Voz 11 15:31 no te puedas arrepentir toda me arrepiento

Voz 30 15:33 pues vuelvo

Voz 31 15:36 no no no tranquilos

Voz 11 15:40 tampoco hay que gritar Hammett de uno de unos cinco volutas y compartí Lucas Lucas de aquí Dios tu merienda dejado dejado cariño no podemos competir con eso con que con la hamburguesa fría si no pasa nada no ven que su madre Soledad crema de brócoli no hay miedo de esos estas hamburguesas frías tienen más sabor que todo lo que han con esta semana junto ya está Laura que comen eso sí se pregunta mamá dónde habéis comido

Voz 0313 16:08 ah bueno te puedes encontrar con esto te puedes hallar en mitad de un debate sobre el nombre de una clase

Voz 11 16:15 la clase nuestros hijos esta clase

Voz 32 16:18 se llama la casa la ratas sí y la otra

Voz 11 16:20 la línea se llama la clase de los pandas y también están los delfines y los leones les gustan los animales delfines hispanas está bien porque son animales simpáticos pero las ratas sí yo también lo pienso reconozco que yo fui la primera sorprendida pero lo escogieron ellos y creemos que es importante que empiecen a tomar sus propias decisiones porque la verdad es que las ratas son animales asquerosos y portadores de enfermedades de verdad queremos que nuestros hijos sean los ratas deciden

Voz 33 16:47 sé yo qué sé los tumores

Voz 11 16:52 por eso los nazis o los de la ETA porque no es que el derecho a decidir tiene que tener unos límites a ver

Voz 20 16:58 digo yo a ver una cosa

Voz 11 17:01 hacemos que vuelvan a votar pero les damos una lista de animales que no se pueden votar que os parece bueno aunque es un derecho a decidir castrado veta ratas hija Esther

Voz 34 17:12 algo más serpientes tenemos ratas hámsters en pie entes cucarachas dos ofertas zorra las palomas arañas algo más

Voz 35 17:24 buitres llenas llenar gracias seguimos con las Reuniones

Voz 0313 17:28 resumiendo que todos los un pollo de eso hablada la serie mira lo que has hecho y resulta que este viernes el Movistar Plus se estrena la segunda temporada Berto Romero Bienvenido a La Ventana

Voz 26 17:38 muy contento de estar aquí si te ríes tú que ya sabes lo que va a venir o sea es

Voz 0313 17:43 la día de éxito pues si miras vuelca Reid

Voz 0057 17:46 que después de escribirlo reescribir lo rodar lo verlo

Voz 29 17:49 Monta treinta veces ya no me hacía gracia pero que hace las nubes la imagen

Voz 26 17:55 está muy bien escrita la sería está muy bien oye pues estamos hablando de lo mejor unionista no venga bueno Berto también ha escrito un guión Enric Pardo ahora tarda buenas tardes al ha escrito mucho

Voz 0313 18:10 de lo de lo de Si se llaman tumores que estudio es de Berto

Voz 0057 18:13 no no se no jugamos y no jugamos ese juego que te quieres cada palabra somos suena luego todo muy muy muy bien avenido oí el trabajo pasa por todas las manos

Voz 1516 18:24 primera temporada ya estaba inscrito en los dos

Voz 0057 18:27 sí sí vamos conocer si Rafel Barceló Enric Pardo y yo mismo somos el equipo de guión de esta serie

Voz 1826 18:33 pero cómo es eso que pasa por las seis manos en este en este caso empiezas tú después se lo cuál cuál es el

Voz 29 18:39 que se lo cuentas tú acceso

Voz 36 18:43 procesos muy muy de hablar es casi como hacer terapia además como es hablar sobre la vida ficción a Alberto tiene un poco de esto de de estar hablando de qué es lo que queremos hablar de qué temas Nos interesaría tocar y luego bajarlo poco a poco papel una vez hemos hablado ya pasamos como uno primero otro después lo hacemos en paralelo al final las seis las seis manos han pasado casi todo

Voz 0057 19:07 el trabajo íbamos reuniéndonos cuando ahí cuando surge un problema o hay que o algo hay que afinar Lois Innova pasando por las manos de todo

Voz 0313 19:14 aficionada a todo o también hay algún punto de inspiración en la bueno es que algunas de las cosas que hemos escuchado yo que como nos han ocurrido más menos urgentemente no

Voz 0057 19:23 tenía que viene de todas partes en lo que se refiere a mi vida lo que hacemos normalmente partir de situaciones que que pudieran haber generado algo y seguramente no en general pues yo he ido a reuniones pero nunca se ha dado un debate pero ni como este ni violento no pero claro tú lo oye pues estas cosas que me suenan pues entonces lo ponemos ahí en la mesa hay entre dos tres unos días que

Voz 1516 19:44 si te na nadie se atreverá a hablar en las reuniones vida

Voz 0057 19:49 me permite hacer cosas que no hago mi vida por ejemplo en segundo episodio le metió una bronca a un agente y si soy para hacerse fotos en la viví efectiva pero no le habrán faltado ganas en la vida real ha pasado nunca es bueno para eso sirve la la ficción no para para exorcizar Parra

Voz 0313 20:05 arte para crear tengo una vida que no vivas

Voz 0057 20:08 porque si no yo es la que tengo ya la tengo oye

Voz 1516 20:10 bueno la serie sí que habla de la tele dentro de la tele que eso es una cosa muy interesante que habéis conseguido de contar una ficción dentro de la ficción yo quiero saber si vosotros os Reis cuando Enric Berto cuándo estáis escribiendo esto cuando París una

Voz 11 20:24 idea vosotros os riáis yo mucho

Voz 36 20:27 de las cosas más chulas de trabajar con Berto sean cuantos propia sí

Voz 1516 20:30 Seas

Voz 36 20:31 con las ideas de todo es que luego él las interpreta en la Writers Room y claros ahí ves si algo funciona no funciona te puede hacer gracia el chiste sobre papel pero si lo interpreta como para que te puedas volver a reír otra vez

Voz 0057 20:42 claro yo a veces me dicen el triste yo lo hago ahora es muy divertida y además en un horario muy poco divertido acostumbramos a quedar a las aquí ahora

Voz 36 20:55 las nueve y media así si es más para la gracias

Voz 0057 20:58 a las nueve y media la mañana de la madrugada se dice venga y entonces nos ponemos una hora y media de concentración yo creo que si somos graciosos a esa hora cogemos pierda cualquier otra Henry porque tú tienes niños no no no yo soy

Voz 36 21:13 solteros y si tiene una sobrina y cree que conocen

Voz 1516 21:17 nada que ver

Voz 0313 21:21 la primera temporada el gran reto de padres primerizos la segunda mellizos ya para tal es el Everest esto bueno tuvo además

Voz 26 21:28 pues sí claro claro sí pero pellizcos son el Everest ya

Voz 0057 21:34 los mellizos son son la NBA sea dos más uno es la NBA no son tres son trescientos pero en la segunda temporada lo que hacemos es para no volver a hablar de lo mismo no lo habíamos pasado muy bien viendo bebés hacemos un poquito Guillén no no ir directamente a eso sino detenernos un un momentito antes en el embarazo porque no habíamos visto embarazo también vemos a través de flashbacks el primer embarazo son muy divertido ver cómo es un embarazo cuando todavía no tenía ningún niño como es otro cuando ya tienes una casa que es otro mundo y entonces ahí vamos a a ver qué pasa con la pareja cómo resiste la pareja eso sí se quiebra si aguanta voy yo creo que una de las cosas que te trae un hijo es poner a prueba como está se está sólida va a salir mal

Voz 26 22:22 por otro cerdito si la casitas de ladrillo de una grieta sí

Voz 1516 22:27 ya que sin como hay hay hay mete la palanca

Voz 26 22:30 se me ocurrió bueno bueno

Voz 0313 22:32 hoy en día en un embarazo puedes aprender incluso nombrarle contracciones

Voz 34 22:35 diecisiete antes una contracción

Voz 37 22:38 ahora me falta mucho para el acto preocupación es muy pronto todavía

Voz 38 22:46 en nada ante todo mucha calma

Voz 11 22:50 eso encontrar tras

Voz 39 22:53 eh

Voz 20 22:58 no

Voz 1 23:08 con un señor

Voz 37 23:11 bueno en uno de los médicos pero uno no lo británico nacido en mil ochocientos y pico en Ray Reino Unido pero se ha dividido en dos en función del show porque dos bailarines de claqué lucen más que oye pero para para

Voz 1516 23:25 que no lo sepa esto es un momento musical dela para que están allí en plena en plena historia hasta de preparación por

Voz 0313 23:31 la día

Voz 1516 23:32 los desarrolla hombre yo quiero saber para Enrique por ejemplo porque para Ci igual es un poco más complicado esa falta a mí me sorprende es la falta de pudor no para poder contar tu propia que alguna vez que te he visto en teatro ya era un material de que tu utilizadas en los monólogos lo de la vida con los niños más para Enric debe ser más fácil llevarlo al papel pero para ti que igual

Voz 0057 23:53 porque los que hacemos ficción da igual el material con el que trabajemos y sino ficción lo pasa

Voz 11 23:59 lo llamas hasta ver todo eso sí que me Federico da igual el y además yo soy bueno lo vista que es que yo creo que esto es importante y los malaguistas hacemos esto siempre desde el primer momento cuando subimos

Voz 0057 24:12 son escenario nos inventamos un personaje una persona personaje a la que llegamos lo que nos apetece de nuestra vida el resto no lo inventamos lo mezclamos con lo que nos apetece contar entonces en la serie al al fin y al cabo yo creo que es seguir haciendo lo mismo con más sofisticado no pero finales yo va al revés de lo que hace por ejemplo cualquier director no nos extraña cuando nos cuenta mira yo creado este personaje es mi alter ego se llama Francisco es un pintor pero él está hablando de él a través del personaje yo creo que a gol el camino inverso yo tengo el personaje hecho lo uso pues como muñeco para hablar de de historias que a veces son mías a veces no es eso son invenciones y además tiene este este componente extra de de saber que el público

Voz 11 24:55 tiene esta sensación rara de pensar si es exhibición

Voz 0057 24:58 el mismo que lo lo acerca mucho al falso documental que es un género que interesa mucho pues es también me gusta mezclar elementos que son reales pues si puede salir Andreu haciendo de Andreu pues venga Maire

Voz 0313 25:09 somos más y si tuviera un documento

Voz 0057 25:12 pese al de mi vida que pudiera mezclar ahí para que aún la confusión fuera mayor por supuesto que lo haría es divertidísimo

Voz 1516 25:19 oye tenemos que hablar de Eva Ugarte que está absolutamente fantástica

Voz 0057 25:22 no eso es una bestia

Voz 1516 25:25 yo no lo sabía yo no no no no había visto nunca ningún sitio antes de me decía Berto antes Enrique no no no

Voz 0057 25:32 has no había trabajado ningún papel importante como éste es el primero

Voz 1516 25:36 que el casting fue una maravilla el cásting fue

Voz 0057 25:39 en este este cásting era muy exigente porque llevamos la sería Duo en la primera temporada más aún casi es un único personaje entonces necesitamos a alguien que tuviera una energía muy similar pero distinta que que contrastar a bien que te creyera es la pareja que hubiera química qué es esa cosa que dos personajes que se caen bien y se entienden en pantalla no probamos como un castigo muy activo además eh y yo muy implicado en el como veinticinco treinta personas hasta que apareció la última además como las sí sí pero a última ola

Voz 1516 26:11 me parece mentira eso no

Voz 0057 26:14 en que se gasten que cuando ellas se marchó luego posterior me contó que ese fue acompañado de champán

Voz 1516 26:20 bueno pero no no ha podido venir porque está rodando cosa que está muy bien que a éste no entiendo cómo nos diga adiós a la otra porque en esta segunda temporada dos mujeres sí pero no eso no se puede desvelar mucho eh bueno hay claro yo estoy rodando la todavía

Voz 0057 26:38 entonces hay como un otro juego de actores

Voz 11 26:43 los actores que ya hacen pero había puesto os habéis hecho un lío ayer

Voz 26 26:47 hay escenas que arrancan para el espectador que está pensando que hay un contexto no no no es el otro si estamos dando no

Voz 1516 26:53 Enric vosotros un poco tonto

Voz 26 26:56 también una entrevista un poquito es un poquito las pero hemos visto que a ti te conozco he y España estos leyenda

Voz 1516 27:06 vosotros lleváis esto lo El Terrat lleváis un montón de tiempo trabajando juntos yo quiero saber ese modelo de funciona muy bien esa esa especie de trabajar con amigos vosotros eso lo lleváis a cabo desde hace cuál

Voz 36 27:18 pues nosotros empezamos con este proyecto lo

Voz 40 27:22 ocho años

Voz 36 27:25 en serio en serio y hoy están haciendo cuentas

Voz 0057 27:28 hace que unos en el en octubre

Voz 36 27:30 mil quince ha jugado pues viéndolos todo todas las semanas los tres veces cuatro veces sino también nos pues mira al principio sí que lo parecía pero pero yo creo que lo hemos cogido como mucho gusto al al trabajar sistemáticamente con el tiempo al al ir que las cosas vayan madurando a

Voz 29 27:53 hay rutinas placenteras otras que son una mierda esa es la diferencia no está Yeray

Voz 0057 27:59 sí claro ocho mira yo siempre tiene

Voz 1516 28:03 trabajar con nota y a veces les salen dicho muy bien

Voz 0057 28:07 el empresario Giuseppe tiene a trabajar con amigos Si puedo trabajar con un amigo mejor prefiero no hacerlo normalmente ocurre que cuando empieza a trabajar con alguien me acabo convirtiendo en esa persona entonces al final siempre acaban siendo amigos pero esto esto que tú cuentas

Voz 0313 28:23 que medio en broma medio en serio

Voz 26 28:26 pero si Dios sobre todo todo menos no no no

Voz 0313 28:29 porque esto que de tu cuenta medio en broma medio en serio para que lo sepan los oyentes la fórmula del Terrat el Terrat original por El Terrat añadidos yo creo que es un modelo a estudiarán esas escuelas de negocio lo digo lo digo con con en fin con absoluto convencimiento porque es la fórmula esa teórica que todo el mundo proclama de que la gente para a trabajar tiene que estar motivada de bien cuidada y tal no no es que aquí la gente muy hubo una buena parte de la gente son amigos son bondadosos son generosos tienen buena relación

Voz 26 28:57 algo porque sino la cosa se hasta la gran historia sólo yo sólo día ha dicho mierda

Voz 29 29:05 no está bien que no se quede corto verdad

Voz 1516 29:10 a ver si no porque a pero podría a yo no

Voz 26 29:13 pero a ver yo sí

Voz 0057 29:16 ha sido bastante así yo por ejemplo con la gente con la que trabajó en el teatro llevo veinte años trabajando con las mismas persona hoy tras veinte años este el año pasado se cumplieron veinte años de trabajo con las mismas personas con Rafel Barceló con que llevo no bajando en este proyecto antes ya también había trabajado pues casi la misma cantidad de tiempo cuando entré en el Terrat me encontré con un perfil muy similar que también lleva este rollo

Voz 0313 29:41 tú entrenas la próxima semana no el teatro

Voz 0057 29:43 dentro del veintiocho de marzo

Voz 0313 29:46 sí estará es todo un mes en Madrid hasta el veinticuatro

Voz 0057 29:48 de ocho de diez de febrero hasta el veinticuatro de febrero

Voz 26 29:51 por las entradas porque se ha arreglado ya os

Voz 29 29:55 la espera de Teatro Capitol Gran Vía

Voz 11 30:02 pues que la lía gorda pero que tenía que haber hecho una lista de de distribución que se llama

Voz 1516 30:07 yo hice una lista de distribuir Francino no tiene grandes

Voz 0057 30:14 la lista a ti te llega mi mensaje ya está todo eso no es eh pero si hago un grupo lo que creo es un chat una bolsa

Voz 1516 30:23 cuarenta y tres pero en este caso ciento quince pero

Voz 0057 30:25 son las que sin ningún criterio mezcla

Voz 11 30:28 es famoso el presentador de televisión actores actrices con gente de tu familia pues amigo

Voz 1516 30:35 tediosa y aquello se convirtió en una peli

Voz 0057 30:37 la de perros rápidamente fue ese grupo de Whats App es ya tu legado

Voz 11 30:43 y entonces me asusté y me salí del grupo satélite del grupo tus derechos como administrador pasan a otro entonces ese otro me volví a meter

Voz 29 30:52 a mucha gente se ha ido pero claro eso no no esto es terrible te hace gracia pero pero aparecen los teléfonos de la gente

Voz 26 31:01 gente conocida con teléfonos de gente

Voz 29 31:04 después me podrían denunciar yo estoy aquí también sí sí podría estar en la cárcel sí

Voz 0313 31:10 Enric si algún día seis tercera temporada esto tiene que forma parte

Voz 29 31:14 esto que está en el guión no es que de grupos de whatsapp decimos una de las de las normas

Voz 1516 31:21 eh tú con tu ahora se supone que es la tercera bueno si hay tercera temporada

Voz 0057 31:26 claro quién sabe si hay tercera temporada

Voz 1516 31:28 los mellizos tendrían que estar ya en en el mundo

Voz 11 31:32 sí sí es lineal y si fuera liarla

Voz 1516 31:36 fuera líneas hipotéticas bien y Enric Pardo ya tendría que ser padre para entonces hombre para hablar también a hacer meta televisión en clave

Voz 29 31:51 a ver qué documentarse diciendo a veces está diverso paralelo vaya a ser necesario vivir las experiencias para hablar de hablar de eso

Voz 26 31:59 claro claro dispuso de la ficción

Voz 1516 32:03 yo quiero saber Berto si tú por ejemplo no lo de

Voz 0057 32:05 reuniones me interesa porque luego cuando vas a las reuniones

Voz 1516 32:08 a los padres deben mirarte mal

Voz 26 32:10 que el mal

Voz 0057 32:13 entre que no todos han visto la serie

Voz 26 32:15 que no que no vas a todas las reuniones los que la han visto el mojón no han visto todos

Voz 0057 32:20 o están durmiendo o que algún a final

Voz 26 32:25 probabilidades gracias al que entra sudado yo le daba un guantazo también se se ha pero vamos sin ningún problema además si te mira mal que te den yo soy muy respetuoso Diogo escribo una ácida sátira

Voz 29 32:36 no

Voz 26 32:41 con valentía Berto Romero Enric Pardo oye muchísimas gracias amigo será genial lo sabéis no

Voz 29 32:48 si bien no

Voz 26 32:51 con lo poco que hemos visto hasta ahora ese se

Voz 0057 32:55 me gustaría que la gente conectara como hizo con la primera porque es lo más bonito que me ha pasado en esta serie es que noté que mucha gente le llegaba hice sentía interpelada

Voz 26 33:03 absolutamente a nosotros tres Nos ha ocurrido No somos una muestra representa

Voz 29 33:09 si los padres como sino se exacto

Voz 26 33:14 sí

Voz 0313 40:11 vamos a tomarnos una vez más a esta Ventana de la filosofía de las últimas entregas hemos diagnosticado que vivimos en una sociedad que padece Dalton mismo político y social y que la escuela debe o debería enseñar sobre todo a vivir no preocuparse por otras historias hoy el tema arranca a partir de un verbo el verbo gustar haber pregunta quién quién quién no quiere gustar e alguien sería capaz de responder que no porque hasta los bebés sonríen para para llamar nuestra atención no para captar Nos ya hacen gestos para que les hagamos caso pero una cosa es gustar y otra vivir vivir obsesionado para gustar a los demás pero claro como en este espacio todo absolutamente todo arranca con un punto de partida cotidiano

Voz 26 40:51 Pepe Rubio buenas tardes hola buenas tardes cuál sería el digo ya ver pues podré

Voz 0313 40:55 me parece un arranque al más puro estilo Villarejo exclusiva de Moncloa punto com porque partimos de la grabación privada de una frase que el director de este programa osea tú qué pasa dijo en una reunión de contenidos con el equipo yo lo que querría saber es cuánto retó in cuantos Like se necesitan para que algo sea considerado viral que alguien me lo diga cuántos cuantos esto cuanto se agravó cuando se habla porque lo dije yo yo sé que lo dije no lo dije pero lo dije porque la pregunta no es inocente sea no hay reunión donde alguien no defienda como argumento para proponer un tema que es viral digo yo que me que me que me mide esto cómo se hace pues bien yo como una hormiguita que es un animal muy filosófico me he puesto a buscar respuesta la primera cerquita de de un redactor de Cadena Ser punto com David justo al que el preguntado cuánto me gusta o lie o cuánto retuvo para que algo sea viral

Voz 41 41:45 no hay una respuesta exacta para para determinar que un contenido sea viral lo no no hay un indicativo que te diga a partir de un millón ya es viral no son varios factores que tenga repercusión mediática que haya un debate en Internet pues me hago

Voz 0057 41:59 estado este último vídeo que ha hecho juega terapias son

Voz 41 42:01 el Día Internacional de cáncer infantil y tú es que Musa un montón de colectivos estén hablando sobre el tema es esos viral si Osán no es únicamente números sino repercusión mediática que pueda tener tanto en redes sociales como en los medios

Voz 0313 42:18 bueno no está mal la primera elección no todo es cantidad bueno si no es lo que tiene estará un espacio filosófico también he ido a consultoría con Andrés Pérez Ortega experto en personal estrategia e instructor Demi le hemos preguntado que si es la cosa es gustará muchos os sólo a seguidores cualificados

Voz 51 42:35 la respuesta políticamente correcta sería no no es la cantidad lo que pasa es que sí que es verdad si resulta que te siguen diez mil personas es mucho más probable que alguien una empresa Tequila contratan al tiempo que tienen influencia en aniversario en mil personas lo importante y lo lógico y lo correcto sería la cara la calidad pero en este momento está primando casi casi el cincuenta por ciento También la también la cantidad

Voz 0313 42:56 pero entonces saber en qué quedamos que va claro yo es bueno gustará mucho sí o no lo importante apunta Andrés Pérez Ortega es no mentir

Voz 51 43:03 lo importante no es lo que ampare sintamos sino lo que aportamos a los demás no es una cuestión de envases no es cuestión de embalaje no es una cuestión de aspecto es una cuestión de que podemos hacer por digamos porque más vale tienes que es lo que está ocurriendo que la gente en lugar de estar mostrando digamos lo que realmente lo que está haciendo es maquillando es mintiendo y en el momento en que tú estás engañando tú estás adulterado lo que realmente eres te estás cargando digamos tu credibilidad te estás quedando tu prestigio mientras que regando tu valor

Voz 1826 43:33 ya es decir que si estuviera aquí señor chato Le diríamos Moraleja iría más o menos por ahí que gustar pero lo negativo es la obsesión por Guzmán no por el puesto exacto porque la obsesión por el postureo provocado

Voz 0313 43:44 ya que Black Mirror por ejemplo de tan famosas convierten una serie del pasado donde acudieron un asesor para que nos diga a quién debemos gustar y a quién no sea algo antiguo

Voz 1 43:54 constan los desconocidos esos su

Voz 52 43:57 la mayoría de esos interacciones se limitan a su círculo interior y son principalmente razone el término personas de nivel bajo su círculo exterior ese cuál tiene muchas cinco estrellas recíprocas de empleados del sector servicios pero poco más por lo que puedo ver a quién le vendría bien un empujón justo ahí lo ideal son positivos y consta

Voz 1 44:16 de personas te Kalina deme uno hombre

Voz 53 45:02 sí

Voz 1 45:05 sí

Voz 0313 45:05 María José Guerra buenas tardes buenas tardes María José Guerra es catedrática de Filosofía Moral en la Universidad de La Laguna hay presidenta de la Red Española de Filosofía hoy la pillamos en Barcelona a ver por dónde empezamos de entrada la filosofía tiene algún tipo de respuesta a esta obsesión galopante por gustar a los demás que siempre la hemos tenido siempre nos ha gustado me imagino agradar al prójimo pero harás obsesivo puede llegar a ser obsesivo

Voz 54 45:28 eh hay un juego narcisista que los mecanismos de las redes sociales han sabido aprovechar muy bien ida alguna forma no tiene algo de adictivo eh el de alguna forma estar produciendo No somos prosigue Summer producimos también contenidos imágenes discursos tuits bueno recibí monja aprobación esto parece que tiene es un refuerzo positivo y se convierte en una suerte de adicción porque claro no no ojalá haga es un mecanismo psicológico ni de psicología social que no Jassé muy muy dependiente a la aprobación siempre lo hemos ido pero ahora amplificado y realizado pero si todo

Voz 0313 46:14 casi todo es es esa apariencia impostura dos cosas una tiene que ser muy cansado eso por un lado dos tiene que haber un momento de la vida o del día en el que o uno o una diga Bono este soy yo de verdad no tengo nada que ver con eso que trata de aparentar

Voz 54 46:31 aquí pienso que antes teníamos lo que llamamos tiempos muertos que no eran tiempos muertos no esperando ahora todos tenemos en la mano no nuestro teléfono móvil ir revisamos continuamente nuestras redes sociales o no entrar en contenidos por los grupos de Whatsapp con lo cual hay una suerte de colonización de la corriente de conciencia así que esos espacios para el diálogo de uno con uno mismo que fue uno de los sentidos primero griegos de la filosofía queda muy muy reducido La sobre estimulación y la saturación es tal que ese tiempo para elaborar problemas ya fueran no personal de políticos de todo tipo laborales pues queda muy muy reducido porque la mayor parte del tiempo estamos expuestos disimulo y en muchas ocasiones sobresaturadas y en muchas ocasiones además recibiendo como información pues relatos ficciones ya no sabemos muy bien dónde queda la línea entre la apariencia y la realidad

Voz 26 47:36 claro ese punto de saturación hará

Voz 1826 47:38 la que en algún momento dado ese ejercicio de vanidad que estás diciendo que se convierte en algo adictivo se torne en algo rutinario y acabemos de todo esto

Voz 54 47:50 bueno esa es una posibilidad la saturación de hecho Remedios Zafra que no es esta especializada en este tipo de cuestiones ya plantea que hay que empezar a plantearse cómo desconectar no tiempos de desconexión cómo gestionar nuestras desconexiones Si con la alimentación hablamos de la Yu no dilas dieta pues a lo mejor en el régimen de exposición a todo este tipo de estímulos audiovisuales a lo mejor tenemos que empezar a plantearnos que es una dietas al una saludable lo griegos ya hablaban del uso de los placeres no predicaban la moderación quizá hace falta una dietética de este tipo de exposición a mensaje es continuas a una comunicación que no cesa

Voz 0313 48:45 si el concepto de vitalidad que es lo que planteábamos al comienzo de esta de esta conversación esta duda filosófica de haber cómo se mide exactamente un algo para definirlo como viral de que depende de los de los lights de los de los tuits cómo cómo se mide eso a su juicio mal

Voz 54 49:00 bueno yo creo que es el imperio de lo cuantitativo no es atención a parir diría

Voz 0313 49:05 lo banal digo yo creo que sí

Voz 54 49:07 no se pierde porque el objetivo final eje esto que se llama el impacto impactar llegar a más gente

Voz 0313 49:16 entonces yo moto que aquella foto de un huevo de hace unas semanas no que se convirtió en un fenómeno mundial la foto de un huevo

Voz 54 49:23 dos no puede ser cualquier cosa ni se sabe muy bien no porque el asunto es el impacto eso es curioso porque no sólo diríamos en un cierto nivel de las redes sociales sino que está pasando también por ejemplo con las publicaciones científicas en el mundo académico no cuanto más citado eres aunque tu artículo sea polémico y despierte no muchísimas críticas pero si te cita mucha gente sube como la espuma en los ránking es decir que hay verdaderas perversiones entorno a él este asunto de la lógica del impacto de lograr el mayor impacto posible

Voz 0057 50:05 se puede decir que vivimos en la era de

Voz 54 50:07 parecer efectivamente no del ser al tener ideal tener al parecer hubo una época donde los símbolos de estatus eran los objetos no tu casa tu coche yo creo que está en esta generalización no tecnológica de las redes sociales coincide también sobre todo para las generaciones más jóvenes con el avance de la precariedad si entonces un selfie no simpático o el prepararte la escena aunque luego tu vida no sin una vida pues precaria con muchas carencias pues te da como ese momento Gloria es una suerte de mecanismo de compensación que quizá sirve para producir una suerte de narcótico en asumir

Voz 26 50:56 en realidad la dureza de la cola ron poquito cobrarle lleva peligro

Voz 1826 51:01 no eso no porque por llevarlo a términos filosóficos creo que podemos estar perdiendo el yo y convertirnos en el otro en ese que proyectamos sí que está muy idealizado

Voz 54 51:11 efectivamente no una suerte de disociación no de no saber muy bien cómo gestionar tu propia identidad de hecho esta es una de las cuestiones que hemos planteado para la asignatura de ética el como aprender a gestionar nuestras identidades virtuales que además pueden ser muchas y hacerlo con responsabilidad porque también los potenciales de acoso de violencia o simplemente de desconexión con la realidad que pueden tener para los adolescentes no nos llevan no como educadores responsables a pensar como ahora ya prácticamente no existe la intimidad se habla de extinguida no esto tiene que ver un poco colaboró con cinco coma se le da la vuelta a las cosas porque todo tiene que ser expuesto todo tiene que estar a disposición de la mirada de los otros claro no representa también muchísimos riesgos la gestión de nuestras identidades virtuales

Voz 0313 52:11 bueno yo creo que está en circulación una moneda nueva que no es el bitcoins like que es una forma de medir la la fortuna fortuna entre comillas por cierto la ética será algún día materia común en cuarto de la ESO María José