La Ventana (19/02/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 2 00:08 notario tenemos mucha actividad tanto en el Congreso como en el Senado último pleno en la Cámara Alta al que ha acudido el presidente del Gobierno y penúltimo en la Cámara Baja Ester Bazán aquí lo más destacado es la iniciativa presentada por el Partido Popular para castigar con cárcel la convocatoria de un referéndum ilegal iniciativa que no tiene ningún recorrido congreso José María Patiño buenas tardes

Voz 1108 00:25 buenas tardes la mayoría de la moción de censura va a volver a reeditarse al menos en votos aquí esta tarde para rechazar esta iniciativa con la que el PP busca denunciar que Pedro Sánchez mantiene su oferta de diálogo en Cataluña con los partidos independentistas lo decía así la portavoz popular Dolors Montserrat

Voz 2 00:42 a ustedes del Partido Socialista

Voz 3 00:44 a poder están dispuestos a vender la soberanía nacional a plazos ustedes pactaron con los independentistas para desalojar al Partido Popular del poder así ustedes socialistas se convirtieron en los presos políticos de los políticos presos

Voz 1108 01:00 precisamente el grupo socialista ha argumentado que el juicio que tiene lugar en el Supremo contra los líderes del pluses muestra que no hay motivos objetivos para modificar el Código Penal volver a introducir una medida que lo hizo a través de Aznar is suprimió después Zapatero

Voz 1454 01:14 el Gobierno asegura que va a solucionar la situación de treinta y nueve parejas bloqueadas en Ucrania con sus hijos nacidos de vientre de alquiler pero Mariola lo unido serán los últimos efectivamente serán los últimos porque el Gobierno no va a permitir la inscripción de más bebés nacidos

Voz 0259 01:28 en Ucrania por vientres de alquiler a partir de ahora para los que nazcan en un futuro las familias tendrán que conseguir de las autoridades de Ucrania un su un pasaporte para que puedan entrar en España como menores ucranianos y una vez aquí será el Ministerio de Justicia el que establezca la fórmula que lo registre como españoles a esas treinta nueve parejas que están atrapadas desde diciembre con los bebés se les va a dar una solución individualizada caso por caso y Exteriores va a trasladar a un diplomático a Kiev para agilizar los trámites que son muy complejos hay que recordar que desde dos mil dieciséis el Gobierno desaconseja la gestación subrogada en Ucrania por graves irregularidades relacionadas con el tráfico de niños y hay que recordar también Esther que estas familias no cumplían los requisitos por no poder acreditar todo el proceso con una sentencia judicial que ucraniano duda

Voz 1454 02:18 caso del tres por ciento de la presunta financiación irregular de la antigua Convergencia dos exaltos cargos de la Generalitat han asegurado ante el juez de la Audiencia Nacional que el exconseller Germà Gordó les presionaba para amañar contratos en formación de Miguel Ángel Campos buenas tardes

Voz 2 02:31 buenas tardes el ex director de la Agencia Catalana del Agua Leonar

Voz 1552 02:34 me colé y el ex gerente de esta misma institución de la Generalitat Joan Piñol han reconocido al juez que el exconsejero de Justicia Gordó les presionó en dos mil once para adjudicar contratos a los grupos Agbar Soler Joan Piñol ha afirmado que Gordó asistió personalmente a varias reuniones para decidir el multimillonario concurso de la concesión de Aigües Ter Llobregat Illes Eto'o literal que nadie se equivoque tiene que ganar Agbar Car le también ha admitido las presiones para adjudicar a Soler y la hostilidad de Gordó ha dicho cuando los técnicos ponían objeciones Se da la circunstancia de que estos dos grupos empresariales son respectivamente el primer y tercer mayor donante de fondos a la Fundación Cat Dem desde donde supuestamente se analizaba la financiación ilegal de Convergència el juez investiga estos vehículos primera

Voz 1454 03:20 puntos para intentar sacar de una ciudad del noreste de Siria bajo el control del da es a la población civil que llevan meses atrapada información desde la zona de Oriol Andrés

Voz 4 03:29 varias docenas de camiones han entrado esta tarde en el pequeño pueblo de del noreste de Siria su objetivo según fuentes kurdas sería evacuar a los civiles atrapados en este último enclave de Estado islámico en el país en total Se trataría de unas doscientas familias según había denunciado horas antes el alto Comisionado por los Derechos Humanos de la ONU

Voz 2 03:48 su portavoz Robert Colville ha exigido la protección de los civiles en la que Don fueran sacrificados por motivos ideológicos ni por Oporto

Voz 4 03:56 mismo militar y es que Trump lleva semanas anunciando su inminente victoria sobre los extremistas en la memoria la destrucción causada por los bombardeos de la coalición sobre ciudades como Mosul en las que se estima murieron miles de civiles

Voz 1509 04:08 en los deportes con Sue Caballero qué tal buenas tardes esta noche vuelve la Champions para el Fútbol Club Barcelona lo hará desde las nueve ante el Olympique de Lyon el Barça con la única duda de quién será el sustituto del lesionado Artur en el once de Valverde a la misma hora se jugará el Liverpool Bayern de Munich en Anfil además en Fórmula uno segundo día de test en Montmeló deja de nuevo a Ferrari Mclaren en la primera y segunda posición aunque en esta ocasión con Leclerc y Norris al volante se lo contamos todo a partir de las ocho y media en Carrusel deportivo con Dani Garrido y todo el equipo

es es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com nosotros volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado este martes a las ocho a las siete en Canarias

Voz 5 04:43 S

Voz 6 04:45 servicios informativos

Voz 7 04:50 todos los oyentes presten mucha atención un gran seísmo llegarán muy pronto dentro de poco recibirán más noticias para que tomen las

Voz 10 06:10 todo

Voz 6 06:34 qué

son sólo siete y siete minutos de la tarde a las seis y siete en Canarias

Voz 1684 07:18 General de Naciones Unidas en la ONU

Voz 2 07:20 es lo que va a hacer dentro de nada menos de dos horas el alcalde de Valencia Rafael Ribó que va a presentar la puesta en funcionamiento del centro mundial para la alimentación sostenible este organismo va a tener su sede en la Marina va a inaugurarse el próximo el próximo uno de abril este centro pretende convertirse en un referente para coordinar en las administraciones locales de todo el mundo políticas alimentarias ecológicas ID proximidad Joan Ribó alcalde Valencia buenas tardes aves Prada es como qué tal cómo va eso iba a preguntarle cómo se pone en el teatro sí

Voz 13 07:58 bueno yo te de reconocer si eso no lo había hecho nunca y por lo tanto es una experiencia nueva yo creo que es una experiencia muy importante es plasmar primera que en España vamos a tener un centro

Voz 13 08:14 para trabajar el tema de la alimentación sostenible y por lo tanto de algo de nervios sí que reconoció

Voz 0313 08:22 cómo cómo funcionan exactamente este este centro mundial para la alimentación sostenible por cierto alcalde porqué Valencia

Voz 13 08:30 yo creo que en primer lugar Valencia porque Valencia fue

Voz 15 08:34 el el primero que firmó una

Voz 13 08:36 de acuerdo con Fado para trabajar los temas alimentarios después es una ciudad que fue elegida en dos mil diecisiete capital mundial de la alimentación sostenible es ciudad que llevamos trabajando ese tema ya desde hace mucho tiempo y además porque la ciudad Dawerti es una de las más importantes de mundo masiva ideal para digamos trabajar estos temas como va a trabajar eh esto pretende ser este centro pretende ser un centro de en primer lugar de recogida de información de todas las tareas que se están haciendo y en segundo lugar un centro de planificación de políticas muy diversificadas muy dio diversas insistir que la alimentación sostenible no va a ser igual en Valencia enteró

Voz 2 09:26 claro claro totalmente diferenciadas

Voz 13 09:28 pero sí que tiene una serie de elementos fundamentales desiguales no la necesidad de buscar unas unos alimentos que sean que sean coherentes con la detención de las personas no como estamos en estos momentos terminando

Voz 16 09:45 los fascismos caminando hacia

Voz 13 09:47 tres millones más de seiscientos millones de personas obesas y que está teniendo problemas ya a nivel sanitario

Voz 0313 09:55 de hecho no hay diga quién no toquemos con alguna noticia que guarde relación con esto que está comentando hoy mismo Reino Unido anunciaba la posibilidad de prohibir el el rellenado debe de bebidas de azúcar lo de las raciones gigantes eso de dos por uno prohibirlo incluso por ley

Voz 13 10:09 efectivamente efectivamente y además es un tema que yo creo que está afectando a todos en general pero especialmente a las capas menos adineradas

Voz 2 10:19 claro hablar soy yo creo que ese tema

Voz 13 10:22 estamos viendo cómo por desgracia fast food es es un alimento más barato las frutas y las verduras suelen ser más caras ya entonces estamos viendo también cómo se está diversificando menos está generando problemas hay que abordar eso no lo podemos dejar solo en manos de los mercados nacionales sino que las distintas administraciones hemos de tomar parte en este tema y trabajar seriamente

Voz 17 10:47 en esta dirección porque nos estamos encono

Voz 13 10:49 la cada vez más parte del problema del hambre que es muy importante el problema de la obesidad

Voz 2 10:55 sí otro no obstante que este acuerdo y si no que este centro de Valencia una especie de faro una especie de guía no

Voz 13 11:03 efectivamente pretendemos que sea un centro donde Plantemos encuentros internacionales hagamos exposiciones tengamos una pagina web muy potentes sea un centro de recepción de ideas sea un centro en definitiva que irradian propuestas que también realizó trabajos osea con distintos con distintos elementos para orientar en esta dirección acabamos de leer un informe de la alimentación el delantero por sino por ejemplo en la revista Lancet de que es una revista de investigado muy importante que nos dice la alarma general en el que está haciendo de este tema no sólo por los problemas de alimentación sino por la insostenibilidad de todo sistema agroalimentario cara al cambio climático Icaria cara a todos los que repensar el sistema agroalimentario de que repensar la alimentación ya hay que preparar informar desde dos chicos más pequeños las personas para alimentarse mejor

Voz 2 12:01 se la juega el alcalde si se lo juegan porque

Voz 0313 12:03 sí en veinte años se calcula que casi el setenta por ciento de la población en grandes ciudades las decisiones que se tomen en ese centro van a marcar en buena parte el futuro eh es un reto bonito por otra parte

Voz 13 12:15 efectivamente en este momento ya más de la mitad de las de las personas viven

Voz 0313 12:22 muy poco tiempo

Voz 13 12:23 más de los dos tercios de ese tema es un tema fundamental porque tenemos que plantearlo porque tenemos que plantear políticas porque por desgracia el tema de la alimentación no ha sido un tema que ha estado en la agenda de las pasiones nos hemos preocupado de que no sean alimentos tóxicos que no tengan tóxicos pero no nos hemos preocupado de los aspectos nutricionales nos hemos preocupado de la gente pero hacían de alimentos que provoca una serie de perturbaciones en medio ambiente totalmente insostenibles

Voz 2 12:54 muy bien pues Rafael Ribó perdón Joan Ribó alcalde de Valencia Joan Joan Joan Ribó muchísimas gracias muchísimas gracias sí suerte oye

Voz 1 13:04 venga adiós adiós buenas tardes

Voz 18 13:10 no

Voz 6 13:22 el el album el cante como canta olvida que huele la luna el día es claro

Voz 2 13:35 la luna no sé exactamente a qué huele sí que esta tarde que esta noche se va a haber muy muy potente muy hermosa muy muy luminosa pero una pregunta pertinente sería si Nos falta mucho tiempo poco con esto de los avances tecnológicos para por

Voz 19 13:48 ver sentir algo a través de Internet no sé tocar besar oler

Voz 2 13:54 hombre lo de oler está cada vez más cerca porque unos investigadores de Universidad Extremadura

Voz 19 13:59 eh han conseguido transmitir el aroma de una copa de vino el aroma de

Voz 0313 14:05 o de un zumo de melocotón y eso puede transmitirse la distancia no sé muy bien cómo vamos a preguntárselo nuestro siguiente invitado Jesús Lozano buenas tardes buenas tardes Jesús es profesor de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura y y eso cómo se hace lo de oler un vino a kilómetros de distancia

Voz 20 14:22 bueno realmente

Voz 13 14:24 la la forma de hacerlo es a poco la analogía como por ejemplo con un fax no dejó de enviar cualquier otra otra sensación digamos que se pueden por por Internet no en en un fax nosotros lo que hacemos escanear el una hoja de papel no Illa hoja de papel nos la quedamos nosotros eso eso caracteres o esas imágenes que tiene ese pasan a formar digital una serie de datos que se envían y luego se generan el destino pues genera algo que que o un estímulo que que no recuerdan que es lo más parecido posible a lo que nosotros hemos escaneado no entonces te has sentido un poco si hace lo mismo lo único que en lugar de tener un escáner lo que utilizamos es una nariz electrónica que que escanea digamos no con Lorenzo los aromas lo clasifican en algo que he aprendido previamente igual que igual que hacemos nosotros nosotros sí si tú no sabes a qué huele de una rosa no la pueden identificar no pues con con este sistema igual lo clasifican algo que me

Voz 2 15:27 he aprendido previamente

Voz 13 15:29 hemos enseñado previamente y luego en el que no de nosotros no lo queremos reproducir bueno pues mediante un lo que se conoce como en Vic Play olfativo cosas genera ese dolor que que no percibe el usuario no

Voz 0313 15:41 yo estoy ambición se puede hacer a cualquier distancia

Voz 13 15:44 sí porque claro es como una vez que que se ha conseguido pasar de de la goma modelos logros de de un producto algún dato digital el enviarlos a otros claro

Voz 0313 15:56 tenemos Tamariz digital cosa que yo no sabía oye pero pero decidirá si van digital

Voz 13 16:04 si la Liga ACB se terminó no ha sido aceptado ha habido una trágica porque por qué

Voz 0313 16:10 trata de

Voz 13 16:13 pero con sistemas electrónicos no

Voz 1826 16:15 a ver si sirve este este símil igual que yo podría enviar cualquier imagen no a través de un correo electrónico y después se imprime con tres colores básicos el negro etcétera Se pueden hacer prácticamente todos los colores Saro más haría falta para después poder reproducir en esa nariz electrónica que está en el en el destino cualquier olor que que se nos ocurra

Voz 13 16:38 claro ahí él ahí no es tan sencillo cunde igual que por ejemplo más o todos estamos de acuerdo o no tú ves una una pared por ejemplo una vez un color verde hay unas cartas de colores Groupon es es el color de la lado de color y dice pues el código Ronald siete mil cincuenta y cinco no con el tema de los colores no no es así a lo mejor tú entras en un sitio y te dices que te huele a pan yo digo que me vuela dulces o me duele me huele a otra cosa entonces el mundo los olores mucho más complicado tanto en una decepción porque cada uno se lanza el olfato se los recuerdos no estuvo transite que dice me recuerdan cuando yo era pequeño a no sé dónde y a lo mejor otra persona lo recuerda a otra cosa no y luego a la hora de la generación de los de los olores no es tan sencillo como mezclar tú mezclas el rojo y el amarillo y el naranja pero con los olores no ya puedes mezclar dos colores Iker salgan cosas completamente diferentes

Voz 0313 17:37 cuánto sólo eres sabes conseguido transmitir de momento

Voz 13 17:40 en la detección varios quince veinte sin problema depende de cuanto sean de diferentes no y luego en la en la generación de los dolores bueno hemos hecho una prueba con cuatro porque luego también la la prueba que hemos hecho es eso transmitir cuatro cuatro bebidas la idea es que el usuario que que que lo que la va a transmitir luego sea capaz de reconocerlos

Voz 0313 18:05 que son vino zumo de melocotones que más vino

Voz 13 18:07 es una cerveza un licor de melocotón y lo que estamos cogido esos cuatro porque son sencillos para para una persona normal pues que que luego lo pueda reconocer cuando el destino porque claro luego la la estamos acostumbrados a tener todos los sentidos a la vez entonces cuando no falla uno de ellos es decir tú tú percibe es el el olor de un zumo de melocotón claro porque está haciendo el zumo de melocotón no cuando te llega el melocotón Siles suele zumo pues quizás es más complicado reconocerlo entonces por eso hemos seleccionado estos cuatro que son muy fácilmente identificados

Voz 1657 18:40 oye Jesús Llona una última pregunta

Voz 0313 18:42 este este experimento fin además de lo del te lo interesante y lo curioso es llamativo que es que aplicaciones prácticas puede tener de de de de que nos va a servir en el futuro poder transmitir aromas además de las emotivas claro

Voz 13 18:54 claro bueno principalmente eso no poco hacer conmigo común lo hemos planteado como un punto de partida no de de ver que éramos capaces de hacer porque aunque son sólo cuatro aromas parece muy sencillo sólo cuatro euros bueno pero claro hay un montón de problemas pues que que hay que solventar en el que hacerlo sistemas robustos va frente a la interferencia de tipo olfativo no plan pues que Si sí yo estoy en una habitación que huele alguna cosa vuelve a otro o que la temperatura más alta más baja hay que el sistema más a un poco la la el el reto nuestro era es vale encuentra explicaciones pues cada uno de los dos sistemas por separado multitud aplicaciones no un sistema de olfato artificial electrónica pues tiene

Voz 2 19:43 claro muchísimas aplicaciones todo aquello

Voz 13 19:46 donde el todo el olfato humano pueda desempeñar su labor pues pues prácticamente se podría se podría utilizar con las limitaciones lógicas de de de un sistema

Voz 2 19:56 dijo que no tiene tantos receptores no

Voz 13 19:59 la parte generación pues imagínate lo que son por eso emociones estados de ánimo relajación eh entrenamiento también de de del sentido del olfato bueno todo eso aplicaciones ahí está

Voz 0313 20:12 vamos estamos poniendo otro puzzle otra pieza en el puzle de la realidad virtual Jesús Lozano muchísimas gracias un abrazo son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 0867 20:46 os rojos por dentro Villacís se hace un Pepo o si lo prefieren casi mejor Villacís se hizo en su día un Pedro Duque la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de la capital comprobó a través de una sociedad limitada el terreno en el que ella y su marido levantaron súper chalé de setecientos metros cuadrados con dos mil metros cuadrados de Barcina una finca situada en la exclusiva urbanización de Villafranca del Castillo una zona desde luego no apta para todos los bolsillos qué hacéis protagonista del día que sortea eso sí la principal acusación vertida esta mañana contra ella en ABC la concejala asegura que no ocultó la declaración de bienes su participación en ese asa en esa sociedad que compartía con su marido Villacís sostiene que en dos mil nueve vendió las acciones y en dos mil once es decir antes de las elecciones dejó de ser administradora sí

Voz 0275 21:40 no no no es cierto sea tuviese insisto no tendría ningún problema en declararlo porque bueno hay partidos que tienen esos complejos nosotros no los tenemos yo lo declararía encantada si la tuviese pues que no la tengo sí que no

Voz 2 21:51 hola qué tal muy buenas tardes qué tal buenas tardes avanzó hace un año

Voz 0867 21:56 saltó hoy ha sido el ABC quién ha aportado más detalles pero bueno documentalmente Villacís ha desmontado al menos una parte de la información al menos la parte a priori más delicada la supuesta ocultación en el registro de su participación en esa sociedad conjunta con su marido

Voz 1454 22:12 sí lo que ha explicado Begoña Villacís es que ella no es propietaria de de esa sociedad desde hace diez años y niega que su marido hice hiciera el cambio de titularidad pocos días antes de las elecciones de dos mil quince como sostiene el diario ABC

Voz 0275 22:25 para ocultar una sociedad rica que tengo una sociedad y eso es lo que es mentira yo me desvincule de esta sociedad no justo antes de entrar en política me desvincule seis años antes de entrar en política concretamente en el año dos mil nueve

Voz 1454 22:40 Villacís Nos ha entregado en escritura pública ante notario que demuestra que vendió esa participación en la sociedad patrimonial en el año dos mil nueve

Voz 0867 22:47 el primero vendió las acciones después dejó de ser administradora de dicha sociedad por porqué entonces y aquí está la clave ahora mismo porque aparecía Villacís en el Registro Mercantil como administradora solidaria ya estado como administrador hasta el año dos mil dieciocho hasta marzo de dos mil dieciocho

Voz 1454 23:03 sí después de dos mil nueve Begoña Villacís sigue siendo administradora solidaria de esa sociedad pero ella dice que es por un error administrativo que corrigió en marzo del año pasado cuando el periódico El salto publica una información similar a la del día

Voz 22 23:17 pero a veces que por error administrativo no

Voz 0275 23:19 había elevado a público en aquel momento lo que hice fue inmediatamente corregirlo en el Registro Mercantil ir pues eh en un plazo cortísimo tiempo pedir cita en la Secretaría del Pleno se modificó en el resto de actividades

Voz 1454 23:33 según ese cambio que notifica ante el Registro Mercantil y que también ha aportado en la documentación Villacís

Voz 0259 23:39 si cesa como administradora solidaria en el

Voz 1454 23:41 el año dos mil once gracias Carolina Aguilar

Voz 0867 23:44 vaya nivelón eh chalé de lujo en Villafranca cuatro viviendas declaradas en la Comunidad de Madrid y lo vamos a hacer demagogia pero claro quizá todo esto explique porque Villacís ha sido siempre tan prudente y movido con tanta cautela al hablar de los casos de Pedro Duque o de Pepu Hernández y compañía rojos no sé si serán pero desde luego ciudadanos muy convencionales no parece

Voz 0827 24:09 casa al siete de la tarde

Voz 0867 24:11 veinticuatro minutos cara a cara de los martes en La Ventana de Madrid hoy duelo de la izquierda con el PSOE ICOM Podemos Clara Serra portavoz parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid qué tal muy buenas tardes y Pilar Sánchez Acera portavoz azul desde el PSOE en el Parlamento autonómico qué tal Pilar buenas tardes

Voz 22 24:26 la tarde excusa vamos a nuestro

Voz 0867 24:29 habitual José Manuel Franco que está participando la presentación de la candidatura primarias del PSOE de el candidato Manuel de la Rocha vamos a ir hasta el Círculo de Bellas Artes en directo ahí está Enrique García Bueno Pedro Sánchez no ha ido no buenas tardes

Voz 23 24:42 qué tal buenas tardes no no ha venido el propio De la Rocha lo invitó por carta pero pero Sánchez no le ha contestado además de José Manuel Franco y Ángel Gabilondo en el acto que hace que ha comenzado hace unos minutos si cuenta ante el público complicados a pie y otras personalidades vinculadas al PSOE como Bono Paca Sauquillo o el ex secretario general de UGT Cándido Méndez la presentación coincide Javier con el inicio de la recogida de avales para presentarse a las primarias al menos como los otros tres candidatos debe recibir el apoyo del cinco por ciento de los afiliados su lema en esta precampaña es yo con De la Rocha y sus prioridades

Voz 24 25:15 Madrid tiene un grave problema de desigualdad hay que abordar el problema de desbordar la actriz indiscutiblemente hay que trabajar Madrid para evitar que ganen las tres derechos hay que movilizarse y hay que ser un proyecto para el Madrid del futuro del siglo XXI pero cambió tiempo atienda las necesidades de la gente con de sus gentes las dos personas terminen en los barrios

Voz 23 25:37 bueno el acto como decía acaba de comenzar y lo ha hecho con un vídeo de presentación que terminaba con una referencia implícita a Pepu Hernández en el vídeo de la Rocha se despedía diciendo que él también hace deporte pero sólo los fines de semana

Voz 0867 25:49 muchas gracias Enrique Villar primarias en marcha que usted tiene ya un candidato favorito

Voz 25 25:57 bueno yo no soy militante de Madrid ciudad con lo cual no estamos ahí si es verdad que yo creo que lo importante es que Madrid tiene sus primarias los militantes de la ciudad de Madrid va a poder elegir entre varios candidatos si a mi me parece interesante el hecho de que alguien fuera de la política pero cercano al proyecto socialista como Pepu Hernández ha llegado ese paso importante e ilusionante para muchos militantes como el de los otros candidatos que bueno pues ahora empezará el momento de recogida de avales Si veremos quién es el candidato que acompañará desde el Ayuntamiento de Madrid Ángel Gabilondo como candidato a la presidencia de la Comunidad

Voz 0867 26:41 cuando simple dependientes al frente de de las dos listas a priori tienen que celebrarse las primarias pero es cierto que Pepu Hernández parte con con cierta ventaja de momento ya con el respaldo de el propio Pedro Sánchez pero digo dos independientes al frente tanto de las listas al Ayuntamiento de Madrid como de la Comunidad de Madrid desvirtúa la figura del Partido Socialista

Voz 25 26:59 yo creo que la engrandece es decir que el Partido Socialista sea capaz de atraer a personas ajenas al ámbito puramente orgánico como muchos de nosotros que que hay que ver lo reconocemos no nos gusta la militancia también ha gustado la vida social en plenos nos hemos acercado al a través de la militancia y otras personas acerca a través de trabajar de aportar en los programas de vez en cuando poniendo los encontrarnos también de carteristas desde hace poco liderando también alguna lista desde el caso pues es verdad matriz puede darse ese caso

Voz 0867 27:33 bueno vamos con todo el día Villacís de mismo los explicado al arrancar dentro de la complejidad de tiene todo este asunto no sé si ustedes creen que que las explicaciones son suficientes si ha sido un error del registro Si Villacís no tenía que declarar su participación en esta sociedad porque ya no estaba allí desde dos mil once que esto es lo que ella dice que en el registro consta va pero que todo se debía a un error bueno Clara Serra cómo lo ve usted digamos que que se da por por convencida con con lo que ha escuchado de Begoña Villacís pues

Voz 22 28:05 pues bueno Sevilla tendrá que dar todas las explicaciones y aclararlo no

Voz 25 28:09 Hay explicarlo

Voz 22 28:12 basado en cualquier caso hay dos cuestiones aquí una hasta qué punto ha falseado su declaración de bienes y la otra cuestión es que tenía una sociedad para comprar vivienda por dos millones de euros IVA obviamente con la función debe pagar menos impuestos yo creo que alguien que es representante público que aspira a ser pues nada más y nada menos que quién gobierna una ciudad de Madrid por cierto en la ciudad de Madrid que tiene como uno de los principales problemas en la cuestión de la vivienda los madrileños y las madrileñas hace poco sabíamos no que el cuarenta y cuatro por ciento del salario de los madrileños y las madrileñas se destinan a la vivienda y hoy justamente salía la noticia de que tenemos la mayor su Vida de los últimos diez años no España es uno de los países de la OCDE que más porcentaje sale de destinar a vivienda una candidata a alcaldesa tiene que hacerse cargo de esto y claro cuando ves que estás en el caso de Begoña Villacís pues entiendes muchas cosas no como ha apoyado al Partido Popular de cuáles han sido sus actuaciones por ejemplo en la Asamblea no lo hemos esto cómo se han opuesto a una Ley de Vivienda la Comunidad de Madrid como se han opuesto a investigar la venta de de vivienda pública fondos buitre y claro la pregunta es para quién gobierna Ciudadanos para quién gobierna para quién gobernaría Villacís para los madrileños que pagan con dificultad sus viviendas o para quién montado una sociedad pantalla para pagar menos impuestos por la vivienda

Voz 0867 29:32 era en cualquier caso Villacís no ha sido la única hemos escuchado en los últimos meses el caso de Pedro Duque con matices el caso de El caso de Pepu Hernández que pasa no con las sociedades y con esta evasión ahorro de impuestos no que parece ser el principal motivo que ha llevado en efecto muchos políticos hacer estos movimientos sí que es cierto es para el común de los mortales no parecen habituales Pilar

Voz 25 29:55 bueno yo creo que como has dicho el tema de con matices porque es verdad que hay matices sobre lugar de residencias y sobre qué actividades son las que ha entrado no pero bueno no vamos a abrir el debate ahí vamos a centrarnos en el en el que hoy tenemos yo creo que la señora Villacís lo que sí que tiene que hacer es dar explicaciones en el Ayuntamiento claras no solamente una rueda de prensa sino tiene que aclarar de una manera muy transparente ahora al pleno del Ayuntamiento de mal Briz que es lo que qué es lo que ha pasado qué es lo que ha sucedido porque tenemos está este no registro sobre su su vinculación con esta empresa una empresa que además tiene también algún algún problema ya que se ha llevado casos de litigios que tienen que ver con la función del Ayuntamiento no

Voz 0867 30:50 precisamente por ese motivo Izquierda Unida se va a querellarse contra contra esa empresa por por la relación que existe entre con su marido por ejemplo litigios que que ha llevado a cabo con con determinados sindicatos de la ponencia Canet padre

Voz 25 31:00 eso quiero decir que esta esta física en este caso no solamente es el caso este sino hasta dónde llegamos y qué información ese manejan comparten cómo se utilizan también algunas empresas no en beneficio pero más allá de eso yo sí creo que ella tiene que dar todas las explicaciones del mundo tiene que dejar claro también cuál es su patrimonio no porque ahora ya no sabemos cuál es su patrimonio Si su patrimonio es el de la empresa que declara el que yo ahora mismo ya no sé si si tiene cuatro viviendas obtiene más de cuatro entonces bueno yo creo que los madrileños quieren saber o necesitan saber esa esa esas medidas de transparencia ya sea a través que lo comparte a través de una empresa a la que fue familiar en un momento determinado o que no pero que nos lo explique no también pues pues que explique un poco cómo fue ese proceso de venta de esa en el dos mil nueve no

Voz 0867 31:52 venta por cierto no da documentación pero está tachado tachado el importe que se CDN unos acceden se creen realmente se venden aunque parece una cesión por el importe que que intuimos puede puede esconder no

Voz 25 32:04 entonces hay que ver por cuánto vendió eso por cuanto tributo su ganancia patrimonial si de alguna manera esa empresa en ese momento valía lo que en la escritura de compraventa parece que está tachado como

Voz 0867 32:17 como escribe

Voz 22 32:19 en el registro mercantil que deja de ser administradora solidaria pues parece como que eso esa fecha parece que puede derivar solamente un acuerdo privado no así que bueno es como mínimo privado con su marido no con un tercero independiente en cualquier caso yo creo que aquí hay un problema también de credibilidad a los políticos tienen que

Voz 2 32:38 es sí claro por supuesto del estamos hablando de Begoña Villacís he citado autor dos políticos del PSOE pero le recuerdo por ejemplo

Voz 0867 32:46 Podemos ya se y salvando las diferencias que ya sé que no se compró a través de una sociedad pero lo que ocurre con el famoso chalé de Pablo Iglesias Irene Montero en Galapagar es decir que al final es que hay que predicar con el ejemplo y a veces eso o en fin es que a los políticos el cartón

Voz 22 33:00 hombre dos millones de euros para vivienda es una cosa que creo que estamos muy muy fuera del alcance de la mayoría de los madrileños pero pero es que tiene algunas otras cuestiones curiosas

Voz 0867 33:11 a seiscientos mil euros que no se crea que no pagarse la compra cualquier madrileño

Voz 22 33:14 pero por ejemplo que no vive en Madrid que es que Begoña Villacís quiere ser alcaldesa de una ciudad en la que no vive no

Voz 0867 33:20 sí sí me parece que para representar a la mayoría

Voz 22 33:23 yo soy madrileñas bueno pues estas cosas son importantes en cualquier caso también por llevar

Voz 25 33:28 de discusión política es que Ciudadanos ahora

Voz 22 33:30 entendemos muy bien cuáles son sus intereses en materia de vivienda que han hecho podríamos decir que no ha hecho nada ciudadanos pero es que es peor no ha impedido que haya una ley en la Asamblea de Madrid que ha impedido a eso que que que ese mandato a revisar de oficio desde la Asamblea de Madrid la venta de vivienda pública a fondos buitre por cierto que está siendo investigada por la Cámara de Cuentas está pidiendo Ana Botella que responda con su patrimonio por esa esa venta Ciudadanos ha bloqueado cada iniciativa que ha habido para para abordar un problema de la vivienda que afecta a la mayoría de los ciudadanos

Voz 25 34:03 sí yo creo que de lo más gordo digamos entre comillas que que ha podido hacer Ciudadanos junto con el Partido Popular oí claro ahora lo podrá corroborar fue cuando aquella iniciativa legislativa de muchos ciudadanos en una iniciativa legislativa apuntó la paga de

Voz 22 34:18 el sindicato inquilino que que que tras

Voz 25 34:20 Gerona a la Asamblea pues con habiéndose comprometido previamente a que se podría tramitar por lo menos para ver si hay que Mendaro no pues al final votó en contra

Voz 0867 34:31 siete de la tarde y treinta y cuatro minutos

Voz 22 37:20 bueno yo creo que esa es una pregunta sobre todo para el Partido Socialista porque desde que existe la Comisión de universidad pues el el Partido Popular lavó la boicoteado sistemáticamente tendría que haber trabajado desde octubre una vez tras otra puesto palos en la rueda para que no se investigue no pero bueno era esperable lo que pasa es que ayer el Partido Popular y el Partido Socialista se unieron para que bueno ya se unieron para que sin habilitar el mes de enero y para para limitar el número de sesiones pero es que ayer cuando se decidía qué personas venían a rendir cuentas nosotros queríamos que viniera Pablo Casado de Cifuentes el partido la socialista de Gabilondo y el PP de Casado se ponen de acuerdo no recuerda los peores tiempos del bipartidismo se ponen a ayudarse a proteger sus intereses en los parece completamente una explica en explicable que la mano en este sentido porque impedir que venga Pablo Casado que ha sido quien más daño ha hecho a las universidades madrileñas no al prestigio y al crédito de las universidades

Voz 1684 38:12 de que ante la carne declarase rápida

Voz 25 38:16 no lo sé yo puede explicar lo que ha hecho el grupo socialista en la Comisión de universidades y es pedir la comparecencia de el rector de la Rey Juan Carlos que creemos que tiene algo que decir pedir la comparecencia del consejero de para educación que creemos que también tienen mucho que decir pedir la comparecencia del ex director gerente Za

Voz 0867 38:42 lo que preguntar de otra manera que no Cifuentes

Voz 25 38:45 porque tengo hay puentes porque no casado Cifuentes no se propuso a votación Liberto no es cierto basados un bosque aseado

Voz 0867 38:53 pero dicho eso archivados los tribunales prescritas Cifuentes el caso es que está más que además es el origen de esta comisión

Voz 25 38:59 pero vamos a ver te digo que es que Cifuentes no se propuso en la comisión para que viniese como para votar propuso casado y ahí nosotros tuvimos porque entendimos que tendríamos que escuchar primero estos a estas personas que hemos llamado ya sabes que hay un límite de comparecientes en la comisión pedíamos entonces

Voz 33 39:17 una nueva Nos Nola que venga para hablar que vengan los responsables de amé ante la amigos parecía en de la universidad los tradición muy importante pero no una conexión hablen ambos en una en unos ampara está parada para está para investigar responsabilidades políticas Pablo Casado pobre claro Zidane

Voz 22 39:38 bueno no me dejas acabar este intercambio de favores sino viene a casa

Voz 2 39:42 no tiene Carmelo amasado Carmen Montón lo tenemos la mejor ministra de Sanidad que ha tenido cáncer a la sanidad pública a todos Clara Serra gracias por venir y hasta la próxima un saludo buenas tardes ya ustedes no estamos de vuelta

Voz 0867 39:55 desde las siete y veinte La Ventana de Madrid hasta mañana adiós

Voz 6 40:15 los octavos de final de la Liga de Campeones

Voz 34 40:21 Stegen pues si y Roversio Ike Jordi dejemos que vive Gutiña Man Ray Camps a Messi Luis Suárez

Voz 5 40:29 dirigido y presentado por ni siquiera información desde las nueve de la noche Hora Veinticinco con Ángels Barceló en tu vial de ser más Capella ser

Voz 8 40:50 la Ventana con Carles Francino

Voz 29 42:58 día con Isaías Lafuente o fútbol eso

Voz 2 43:02 eso vaya que vaya por delante pero claro eso hemos tratado otros temas

Voz 0827 43:05 muchos temas bueno y hemos comenzado el programa hablando del asesinato de Javier ardían es el concejal de Izquierda Unida en Llanes la policía ha detenido ya a cuatro personas y lo que parecía un crimen político parece que tenía otro móvil así

Voz 1657 43:18 es una gran sorpresa bueno una gran sorpresa menos en Llanes nos ha dicho nuestro compañero Pablo Canga sorpresa digamos que para el resto del mundo porque en Llanes y la verdad es que el pueblo desde hace meses ya manejaba como un secreto a voces que la muerte de Javier ardían es tenía menos que ver o nada que ver como has dicho al principio con su actividad política se llegaron a escribir auténticas barbaridades sobre corrupción urbanística sobre sus enemigos políticos y bueno al final estaba en realidad relacionado con un lío sentimental o por decirlo claro con un caso de cuernos

Voz 0827 43:48 el presunto autor del crimen el que contrató a los sicarios ya tiene nombre

Voz 1657 43:52 van a practicar un registro en la vivienda vacacional que es propiedad de Pedro Nieva que es este hombre el primo político de Javier ardían esa es decir el el marido de una prima de su mujer y al que todos los indicios apuntan como el inductor del crimen que supone ejecutado por las otras tres personas detenidas tres sicarios dos de ellos son dos ciudadanos argelinos que consumaron materialmente el asesinato por encargo

Voz 0827 44:12 ya era la única duda que cabe en la que queda en el aire

Voz 1657 44:15 la Guardia Civil tiene algunas dudas de si efectivamente el encargo era que acabaran con su vida o se trataba de darle un escarmiento y al final se les fue de las manos

Voz 37 44:24 eh

Voz 0827 44:30 Nos ha impresionado mucho que un pueblo de Asturias en un pueblo de este país se pueda contratar a cuatro sicarios para asesinar a alguien y se lo hemos preguntado a Carles Quílez escritor periodista y nos ha contado que en realidad no es tan complicado contrató a un sicario aquí

Voz 17 44:45 no es tan complicado como pensamos no lo situamos en las era muchas veces del mundo de las películas no de la y en la vida real pues si no es complicado es verdad que el varios sicarios no hay encargos ir cargos la la cifra para convencer a alguien para que ajusten

Voz 13 45:00 vueltas y aquí por la grada cinco tú qué

Voz 17 45:03 las pues bueno pues hablamos de eso del voy a cambio de doscientos cincuenta gramos a cambio de dinero que en estos momentos mueven entre los mil y los cuatro mil euros pues encuentras a gente que se da de tortas por llevarse el gato al agua allí perpetrar ellos el el ajuste no

Voz 0827 45:15 no es muy caro contratar un asesinato y nos ha puesto un ejemplo concreto

Voz 17 45:19 bueno Jesús Contreras Portell fue contratado para ajustar las cuentas a un narcotraficante por parte de otro narcotraficante que tenía que hacer descerrajar les un par de tiros en cada una de las rodillas y así lo hizo el asunto ahí hizo asista copago acreditado hoy condenado entonces sus Contreras le descerrajó varios dos tiros en en ambas rodillas a este narcotraficante a cambio de que acabe de doscientos cincuenta gramos de cocaína de lo que entonces era de pesetas

Voz 0827 45:46 hemos preguntado si también hay sicarios

Voz 17 45:49 naturalmente que sí sobre todo en un hispano de América tenemos a más de una matrona además de una jefa de clan familiar incluso de esposa de jefe familiar

Voz 15 45:57 que tiene su verdadera su verdadera

Voz 17 46:00 inclinación por llevar a cabo este tipo de cierto protagonismo de todo dentro de la organización que pasó injustamente pero Cataluña matar por matar no ya me encargo yo ya ya de esto ya me encargo yo

Voz 38 46:13 matar gente Code en vivir en paz es algo que es Clegg de matar ya de gente como Clegg hay gente inocente que tiene que comer

Voz 0827 46:23 es verdad que aquí se puede pero son una excepción en otros países no tanto hoy se estrena en España la serie Maras ver oír callar una serie en la que se recogen testimonios tremendos como este de Marcos

Voz 39 46:35 yo conocí muchos muchos muchos niños de ingresaron a la pandilla a los doce años y a los dos años ya habían asesinado a cuatro personas en tan sólo una semana entonces es algo muy triste de que las pandillas estén acabando con la juventud uno está esperando que lo asesinan por así decirlo porque tú sales tú no sabes si vas a llegar a tu casa o va a llegar la noticia y la Universidad familiares mira que Makaay que lo acaban de asesinar o qué

Voz 0827 47:10 una serie de la que sabíamos muy poco bueno tampoco que hoy mismo hemos descubierto que no es una serie de ficción es una realidad la Comisión Española de Ayuda al Refugiado junto a Globomedia ha montado esta campaña disfrazada de ficción para denunciar una situación que viven el Centro América así nos lo cuentan

Voz 40 47:28 en los últimos años las series sobre organizaciones criminales tomaron muestras pantallas mientras tanto España recibía miles de peticiones de asilo de víctimas de otro tipo de organización criminal las Mara

Voz 0557 47:42 eh miles

Voz 40 47:44 de personas a las que no se les reconoce como refugiadas quiénes apenas se habla por eso ya que España no interesan tanto las no se nos ocurría mejor manera de poner el foco sobre las maras que poniendo literalmente los focos sobre las mar

Voz 0827 48:01 y aquí por fortuna el foco está en otro sitio el foto el foco está en la política hoy el presidente de Gobierno ha presentado su nuevo libro bueno su nuevo libro ha salido al mercado titulado Manual de resistencia que lo ha escrito con la colaboración de Irene Lozano que ha contado esta mañana en la SER como se escribió el libro

Voz 0813 48:18 el Lillo estuvimos conversando muchas horas grabábamos esas conversaciones y después con todo ese material pues de todo eso yo hice un libro pero el autor del libro es el presidente quiero decir es su experiencia vital lo que se narra desde que se elige secretario general por primera vez en dos mil catorce con con es verdad con idas y venidas a sus etapas anteriores en política pero es su experiencia es su análisis de la política lo que se cuenta

Voz 0827 48:44 en resumen podía haber dicho es un libro el presidente pero escrito por mí como tenemos la casa el libro aquí enfrente nuestros estudios centrales hoy se ha acercado John y Arenas a ver cómo iba la primera venta no habido colas de madrugada desde luego y una hora después de abrir pues así va la cosa

Voz 1684 49:00 buenos días ni buenos días compañeros efectivamente aquí estamos en la Casa del Libro y estoy delante de libro de Pedro Sánchez manual de resistencia que está franqueado a su parte derecha un libro que se titula Una familia decente podemos confirmar que en estos cincuenta y un minutos ya se ha vendido un ejemplar un ejemplo si bueno era para un compañero de medio de comunicación que eso lo tiene que leer y luego preparar un informe lo más vendido esta mañana un ejemplo alguna persona acaba de coger el libro hola buenos días te llevas el y el presidente soy compañero yo soy periodista vale pues ya van dos periodistas gracias buenos días ojito porque lo acaban de colocar en los más vendidos también ahora mismo