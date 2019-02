La Ventana (20/02/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 cuatro las tres en Canarias

Voz 1454 00:05 la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo ha tranquilizado a los pensionistas un día después de que no se haya alcanzado un acuerdo en el Congreso y eso a pesar del esfuerzo por el consenso decía realizado entre todos los grupos políticos excepto Podemos que ha sido señalado por los demás Celia Villalobos lamentaba no haberlo conseguido pero tranquilizaba sobre las consecuencias hemos hablado con ella en el informativo Hora catorce

Voz 3 00:27 en primer lugar los pensionistas que hoy está cobrando una pensión no tienen ningún problema porque el acuerdo del IPC ya venían los presupuestos del dieciocho que hizo el Partido Popular por lo tanto ese tema no es discutible en la esa prueba un real decreto para el diecinueve con el IPC sin problemas para el año veinte los que ganen las elecciones traerá un nuevo presupuesto y seguro que vendrá con el IPC por lo tanto el el paso de Toledo trabaja no para los pensionistas actuales que también fundamentalmente para los del futuro

Voz 1454 00:55 las víctimas de abuso ya están en Roma la víspera de la cumbre convocada por el Vaticano ha mantenido ya un primer encuentro con altos cargos de la Iglesia y uno de ellos Miguel Hurtado se lo ha contado a nuestro corresponsal pues ha sido una reunión

Voz 0159 01:07 está en donde las víctimas no nos hemos mordido la lengua hemos dicho las cosas como son eh había pues diferente las víctimas tenían diferentes actitudes algunas que ya más otras no en absoluto en la iglesia pero yo creo que todos eh hemos dicho un poco lo mismo no ve que se acabó el tiempo de las palabras que es la hora de tener acciones contundentes que esto es una pandemia global

volvemos a escuchar en unos minutos a Miguel Hurtado el inicio de la ventana para que nos amplía y nos cuente el contenido de esa reunión continúa la investigación para esclarecer las razones del fallecimiento de una mujer después de comer en un conocido restaurante de Valencia el número de afectados aumenta hasta los catorce ampliamos con Inma Pardo buenas tardes

Voz 0808 01:51 es buenas tardes la investigación la sumido el juzgado de Instrucción uno de Valencia de guardia el pasado sábado catorce afectados en total la mujer fallecida en la madrugada del sábado al domingo trece personas más que unos días antes habían comido también en ese conocido restaurante de Valencia el riff de momento según ha confirmado la consellera de Sanidad no hay un denominador común confirmado se habla de la seta culmen ni ya presente en el menú degustación pero a día de hoy no está claro que sea la causante de las intoxicaciones o bien otro producto tampoco está claro lo dirá la autopsia si la mujer fallecida presentaba alguna intolerancia que desconociera o alguna otra enfermedad o circunstancia que le provocara la muerte

Voz 4 02:53 tenemos sol tenemos viento

Voz 5 02:55 tenemos eh embalse

Voz 4 02:58 es para transformarlos en almacenamiento Iberdrola lo lleva haciendo mucho tiempo y tenemos una gran capacidad de hecho en este momento almacenamiento en este momento

Voz 1915 03:14 la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a penas de hasta quince años de cárcel a los tres acusados de agredir sexualmente a una chica de dieciocho años en Collado Villalba en el año dos mil quince Alfonso Ojea

Voz 0089 03:23 quince años de prisión para dos de los acusados catorce para el tercero un fallo de la Audiencia Provincial de Madrid señala que los tres condenados son responsables de un delito continuado de agresión sexual los tres se pusieron de acuerdo para violar a una joven en un domicilio de Collado

Voz 0313 03:38 ya Alba bajo intimidación ambiental Un

Voz 0089 03:41 criterio penal que se aplica cuando la víctima está desamparada sola frente a tres agresores que Le amenazan en este caso con no dejarla si quiere abandonar la habitación en la que le habían encerrado la declaración de la víctima ante las a la jugadora queda recogida en la sentencia para concluir que el efecto intimidatorio no precisa de la aplicación de violencia física

Voz 1915 04:01 la policía ha detenido a un empleado de Amazon en San Fernando de Henares a otras dos personas por robar trescientos mil euros en productos de la empresa el trabajador aprovechaba su puesto en la planta para manipular los envíos

Voz 0281 04:12 llevarse producto

Voz 0744 04:13 los de alta gama serenar es Jorge Pardo el detenido había creado según la policía una compleja organización en la que contaba con varios colaboradores externos que se dedicaban a hacer pedidos de poco valor mediante la aplicación móvil de Amazon pero que recibían en cambio productos de alta gama hasta en veinte ocasiones repitieron esta operación llegando a sustraer género teléfonos móviles y relojes de alta gama en su mayoría por valor de trescientos mil euros

Voz 0281 04:35 la investigación comenzó a finales del año pasado cuando

Voz 0744 04:38 el Departamento de Seguridad de la multinacional

Voz 1 04:40 detectó cinco paquetes cuyos pesos de salida del centro no coincidían con los de entrada la

Voz 0744 04:45 operación se ha saldado con tres detenidos y varias pero

es todo empieza a La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com

Voz 0313 05:34 hola buenas tardes suele pasar con las grandes citas con las cumbres perforadas como hitos de la historia que al final se queden en mucho menos de lo esperado de de defraudan las expectativas yo confío deseo sobre todo deseo que la que empieza mañana en el Vaticano pueda dar una respuesta adecuada y suficiente a un drama de proporciones tan enormes como los abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica

Voz 9 05:56 cuando uno confía en en un sacerdote lo hace como con la confianza que tiene con un padre no incluso hay cosas más íntimas que usa sabes lo que puede llegar a saber que esta persona pues se aprovecha de esa confianza que han depositado en él que esto es un auténtico insecto espiritual según compadre el cual yo confiaba abusó de esa confianza

Voz 10 06:18 de niños le robó la infancia y eso dejó una huella imborrable de la que hemos tratado a los que viendo olvidar tapar Terra sólo superviviente queremos empezar a vivir

Voz 0313 06:33 empezar a vivir no no no está mal como propósito no hay cifras oficiales porque es muy complicado tenerlas en porque muchos casos ni tan siquiera se llegaron a denunciar pero se calcula que las víctimas de abusos pueden ser entre entre cincuenta y cien mil por lo menos sé que es una auténtica barbaridad Isidro tengo confianza en que la cumbre del Vaticano sobre este escándalo sobre este drama sirva finalmente para algo es porque la convocatoria por parte del del Papa Francisco Bono ya supone por sí sola un un antes y un después no año sí años encubrimiento de complicidad de oscurantismo podrían subraya lo condicional podrían quedar superados sí los máximos responsables de la Iglesia católica admiten que su reino sí es de este mundo y reconocen que los abusos además un pecado también son un delito y que a los abusadores por lo tanto a los delincuentes hay que denunciarles ante la justicia no apartarle en un discreto Monasterio para que recen y reflexionen y que las víctimas merecen reparación y respeto no sólo silencio si la cumbre del Vaticano hace suyos estos principios algunos parecidos entonces sí podremos hablar de hito histórico

Voz 0281 07:34 como Dios manda bienvenidos a aventar Lie

Voz 11 07:37 Jaume

Voz 12 07:39 es Getz mucha no

Voz 13 07:48 sé que Dios viva ahí

Voz 14 08:24 no

Voz 2 08:29 a ver

Voz 15 08:42 día a día ha visto

Voz 0313 09:38 ya tenemos la ventana abierta una tarde más en la Cadena Ser con Roberto con Isaías como todos los días qué tal compañeros llevo la UNED tomamos café con Jon Sistiaga hola John hemos invitado también a Benjamín Prado porque ha sido nuestro nuestro lector nuestro guía para el manual de resistencia de Pedro Sánchez ICOM han contra cosas muy curiosas Benjamín buenas tardes con contener según gazapo de una nota luego

Voz 1 10:01 el cabello Benjamín no sé si escuchaste ayer lo que queda del día pero resulta que ayer en la Casa del Libro comer segundo libro vendido lo pusieron entre los más vendidos instó a los escritores nos ofende un pitillo no oye el eritreo quedó semifinalista había vendido uno no estamos para no está mal para una tarde de martes siempre encuentras el verso suelto

Voz 0313 10:19 bueno luego hablamos del luego hablamos del libro y de y de sus gazapos y otras cosas vamos a centrarnos en esta cumbre de la tiara que comienza mañana pero que he tenido y hay unos primeros contactos opera reunión entre alguna de las víctimas que en teoría serán escuchadas y miembros del comité organizador hemos invitado a asomarse a la ventana Jesús Bastante redactor jefe de Religión Digital hola Jesús buenas tardes

Voz 16 10:38 es hola buenas tardes un compañero como eso muy bien muy bien el yo no podré entrar ahí no te preo

Voz 0313 10:44 Cooper pero pero de estás de de de estas de espíritu iré de cuerpo también a través del teléfono otra oye Jesús no yo fin he dicho que que confió y sobre todo deseo como tanta otra gente que la Iglesia católica de una respuesta en fin precisa Hay proporcionada con con la magnitudes tendrá yo tiendo a ver la botella medio llena y no sé si tú la ves medio llena medio vacía hombre la sola convocatoria ya es algo no

Voz 17 11:08 claro yo creo que eso es súper importante que que el Papa haya decidido convocar a todos los presidentes de todas las conferencias episcopales hacer una respuesta unitaria ya es algo que nunca se había hecho qué es lo que sucede que como todas estas cosas en el caso de la Iglesia siempre llegan tarde siempre llegan después de muchísimo sufrimiento es lógico y legítimo no sé si habláis con alguna ahora que las víctimas se sienta decepcionadas y que no se crean que de esta cumbre va a salir va a salir algo clave una víctima hace fortuna no tampoco piden nada del otro mundo e incluso entre los temas irrenunciables ni siquiera están hablando de reparaciones económicas están hablando de que la Iglesia hacia la que tome la la cabeza y no tenga que ser los medios de comunicación no ellas las que estén denunciando sino que sea ella la que la que afronte de una vez por todas decididamente este este drama que sea la que denuncie la que investigue la que pondrá a la gente de patitas en la calle básicamente no están pidiendo nada más tú que tienes que podría o qué

Voz 0313 12:03 o sea que debería ofrecer la Iglesia en esta en esta cumbre que hay que que es lo que podría y debería ofrecer a las víctimas

Voz 17 12:09 yo creo que hay dos o tres cosas que creo que son fundamentales una que que sacaba a tolerancia cero se convierta en norma universal de la Iglesia que haya caído una condena uniforme y clara y concreta con protocolos explícitos que valgan para cualquier lugar del mundo que nadie se puede descuidar que no conocía que no hay o que no

Voz 18 12:28 las eso por un lado segundo que las víctimas

Voz 17 12:31 eh sean parte de la solución

Voz 18 12:34 si no se les considera como casi

Voz 17 12:36 parte de un problema que tienen que atajar por el por la responsabilidad de de la institución Italia

Voz 0313 12:41 Juan creo que eso sería fundamental

Voz 17 12:44 sí yo creo que es terceros que que la Iglesia tiene que prevenir proteger pero también hay un término que acuñó las víctimas que se llama prevención que es tomar la delantera para que este tipo de cosas no pueden pasar y que y que sea la iglesia a la que se convierta en en en lugar de un de la persona que tiene que afrontar que le han venido que le han venido problemas o delitos la que abran las ventanas y las

Voz 0313 13:08 Bush

Voz 17 13:10 ya llegan tarde pero eso es algo que que está exigiendo a las víctimas que creo que no es tan difícil sincera

Voz 0313 13:15 venir hablando de las víctimas y de las que tienen presencia hay protagonismo en esta en estas horas previas de la cumbre del del Vaticano yo quiero subrayar dos nombres propios que además han pasado hace en los últimos tiempos por aquí por los micrófonos de la de la Ventana el primero es el chileno Juan Carlos Cruz quién sufrió abusos del sacerdote Fernando Kadima gracias a cuyo testimonio hay que recordarlo porque tuvo un un enorme valor el Papa acabó interviniendo la iglesia de de Chile expulsó a varios obispos pidió de hecho la renuncia de todo el episcopado de de ese país de de Chile el propio Juan Carlos contaba aquí en La Ventana su experiencia como había sido de terrible

Voz 19 13:49 eh como buen católico yo hice caso y Fuji donde este padre y bueno al poco tiempo empezaron los abusos Yusta tremendamente vulnerable ya este hombre era arado con todo el el el estable entonces ahí empezaron los abusos oí bueno estuve ocho años allí para averiguar en familia pero otros estuvieron mucho más tiempo y sugieran mucho más que yo hoy sufrimos abusos horribles muchos años pasaron antes que nos atrevemos a hablar pero llegó un momento que veíamos quite hombre seguía abusando gente ya había que para hoy en el momento que lo lo lo denunciamos el año dos mil nueve obviamente nadie nos creyó o no trataron de mentirosos de de arruinar la fama de un hombre que iba para los altares en fin a ella el cardenal Herranz era el cardenal arzobispo de Santiago en esa época de él el que tenía que investigar pero todas las investigaciones ahora sabemos que hasta destruyó documento en fin es como un libro de texto de de lo que

Voz 0313 14:58 el indio otra parte Elmo testigo murió de una víctima de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica en Chile vamos con el testimonio de un español que además ha hecho bastante conocido en las últimas semanas porque hace tiempo que lidera una campaña para conseguir que los delitos por abusos a menores no prescriban que no estén como ahora que mucha gente se libra de esto no porque ya la denuncia llega cuando la víctima ya es mayor ha pasado mucho tiempo y luego pasa lo que pasa se llama Miguel Ángel Hurtado denunció por abusos a un monje de Montserrat que murió ya hace unos cuantos años nos contaba así su historia

Voz 20 15:27 una de las cosas que más me ha preocupado durante todo este tiempo es que yo no creo que me abusador iniciara su carrera criminal cuando tenía sesenta años mi temor es que ha sido un depredador sexual que ha actuado con total impunidad durante décadas en estos veinte años no sé si se ha abierto un procedimiento canónico no sé si es el sancionó canónicamente Hinojosa es ese informó el Vaticano

Voz 21 15:49 llega a leer lo que hizo fue mover a mi abusador de sitio enviar una carta a decirme que lamentaban los problemas que había tenido con informa Andreu que estuviera tranquilo porque ya lo había trasladado sitio que ya no está en contacto con menores ir rezo por mi a la Moreneta ir además de mandar una carta esto me enteré después estuvo llamando a mi madre varias veces aparentemente preocupándose por mi bienestar pero persuadió viéndola que por el bien de todos lo mejor era gestionar la internamente no poner una denuncia

Voz 16 16:20 Miguel Ángel Hurtado buenas tardes hola buenas tardes cómo estás amigo como con qué tal ido ese encuentro de hoy

Voz 22 16:29 bueno pues te puedes imaginar que yo tenso

Voz 0313 16:34 no

Voz 22 16:38 había mucho dolor y sufrimiento en esa habitación porque éramos doce víctimas de distintos países también y yo creo que una sensación de estáis en tiempo de descuento osea ya de la época de las bonitas palabras ha pasado el lo que necesitamos son acciones concretas perseguibles con un calendario de implementación y sobre todo con un régimen sancionador para un obsequio Rivers

Voz 0313 17:09 el Papa estado Miguel Ángel

Voz 22 17:12 no no he estado todo

Voz 0313 17:14 sales con sensación de que de que han entendido el mensaje sales sales esperanzados sales decepcionado sinceramente

Voz 22 17:21 va a ver poso algo decepcionado por que nada de lo que les hemos explicado lo desconocía tal que conoces décadas sabe que tiene un problema gigantesco a la Iglesia pues claro que nos pidan opinión eh que escuchen nuestros puntos de vista es que todo lo que les hemos dicho ya sólo han dicho antes muchos otros activistas Naciones Unidas comisiones de investigación estatales te ha servido de poco no lo sé realmente lo que queríamos era que ellos no nosotros cuál es el plan de acción cuál es la hoja de ruta explica algo bueno son que se tiene que hablar que se tiene que debatir que para esto está en la cumbre y que ya el lunes pues ya has ganado las conclusiones no pero bueno nosotros hemos sido muy claros que como el lunes no presenten a escala global mundial en condiciones que el Papa Francisco perder toda la credibilidad

Voz 0313 18:25 cuántos eran ellos me has dicho que estabais doce víctimas de distintos países cuando cuánto locutores

Voz 22 18:31 el comité organizador estaba seriamente chic Luna estaba Lombardi el antiguo portavoz tabaco que Estados Unidos el mes creo el alemán así un indio que ahora mismo no recuerdo el nombre de Mary

Voz 17 18:48 gracias

Voz 0313 18:50 o sea que ahí estaba hay más víctimas que que representantes de la cura no

Voz 22 18:55 sí sé que bueno también es supongo que esa era la idea

Voz 0313 19:02 Jesús qué te parece que conclusión sagas fines pronto a un eh del relato que nos hace Miguel Ángel de este primer encuentro de este primer contacto

Voz 17 19:09 sí bueno yo podía habla con con Miguel Ángel y con y como y que los representantes de las víctimas estaría así sí coinciden en algo que es muy muy desolador que da la sensación de que todos los obispos los presidente de las comparecer dijo para que están allí están esperando que el Papa les digan lo que tienen que hacer

Voz 0313 19:24 ya como si como si no

Voz 17 19:27 damos desde hace muchísimo tiempo que es lo que está bien lo que está mal y lo que no se puede seguir haciendo pero es un poco descorazonador y Miguel Ángel te lo contará que me lo ha contado hace hace un rato a mí les ha sorprendido organizador que el presidente de la Conferencia Episcopal que Ricardo Blázquez que además es el nombre de de Francisco de los pocos que él

Voz 16 19:45 sí

Voz 17 19:46 no se haya reunido con con los representantes de Infancia robada que es una asociación de víctimas en la que está Miguel Ángel la que están Juan Cuatrecasas cuando el cuando él papal esa les Sam casi obligado a los presidente de la Conferencia Episcopal es a que vinieran a este encuentro preparados que habiéndose reunido con las víctimas y eso es muy descorazonador la verdad

Voz 0313 20:05 esta mañana decía esta mañana decía Iñaki Gabilondo que a una institución que tiene más de dos mil años de historia y que trabaja con la eternidad como como terreno de juego pues se puede entender era irónico e que que que tarde un poquito en tomar decisiones no pero lo que cuenta Miguel a gente que estar en tiempo de descuento yo creo que es que es una frase absolutamente certera muy definitoria del estado de cosas en el que nos encontramos no sea es que qué más tiene que pasar qué más tiene que ocurrir que más se tiene que denunciar comer quedan cuatro días por delante de haberse es verdad que aprovechan la oportunidad pero la primera señal muy muy esperanzadora no es voy a modificar mi entrada de programa

Voz 23 20:42 si esto es cierto que

Voz 17 20:44 que nada no hay que olvidar lo que has dicho al principio que el mero hecho de que sean que se reúna en que nunca se ha hecho en la historia es un es un paso es verdad que están esperando a que el papable papá es un Papa que dice cosas habéis hablado antes de Juan Carlos Cruz ICO en el caso de los de los chilenos yo creo que por primera vez en en en muchísimo en pontificados hay un Papa que reconoce que se equivocó porque él se equivocó en su viaje hacia un año diciendo que Juan Barros era era un buen obispo de que los que le acusaran zurdos Ignacio no sé cuántos y luego se dio cuenta se equivocó reconocía que ha equivocado e invitó a Juan Carlos Cruz de otras dos víctimas a pasar tres días con el Vaticano y a partir de ahí fue cuando pidió la dimisión de todos los obispos Estepa papa no es cualquier otro Papa puedes sacar un cortejo las vísceras lo que pasa es que sigue siendo un poquito triste de una institución tan grande como la iglesia que efectivamente tiene dos mil años de historia y muchísima gente muy inteligente que genera cultura de valores y demás tenga que esperar a que sea sólo un hombre el que diga lo que tienen que hacer es así yo no yo no quitaría tu tu editorial de ayer

Voz 16 21:46 no pero sí que creo que puede lo mantengo

Voz 0827 21:49 tengo yo ahora ahora estaba recordando la frase que pronunció Benedicto XVI cuando fue al campo de concentración de Auschwitz me parece decía se preguntaba dónde estaba Dios la pregunta en realidad tenía que ser donde estaba la iglesia y aquí pasa un poco lo mismo no es decir no cabe preguntarse dónde estaba Dios cuando pasaban estas cosas no no la cuestión es dónde estaba la iglesia donde estaban los responsables de la Iglesia y los jefes de aquellos que violaban a niños cuando sucedían estas cosas verdad

Voz 17 22:16 a esa el problema es de ellas que aunque la Iglesia como la deberíamos entender estaba en esos niños que fueron violados los violadores y eso es lo que tiene que tomar así tomar conciencia la Iglesia de Arguedas sea que Jesús carbón gélido están están los chicos a los que viola

Voz 16 22:32 Miguel Ángel que quería hacer algo perdona si se yo si puedo decir dónde estaban encubriendo protegiendo pienso que no las sabe

Voz 0281 22:44 yo tengo la impresión de que de que además ahora estamos en una hora o nunca porque me parece que si no es con este Papa eh que es el más liberal el más abierto el que el que ya ha abierto más ventanas en el Vaticano difícilmente será con el que venga después si no lo supera en este terreno ahora o nunca también porque los delitos pueden terminar prescribió no es lo que al poco tiempo claro yo creo que en España lo tenemos difícil porque la historia del país camina en ese sentido en España después de acabar la dictadura hubo una impunidad absoluta si no hubiera habido una impunidad absoluta no seguirían los torturadores por ahí paseando tranquilamente por las calles no seguiríamos discutiendo si tiene que haber un monumento funerario el Valle de los Caídos

Voz 16 23:31 por eso es

Voz 0281 23:35 pero fíjate una cosa que sí que pensaran en el Vaticano y Pepa pensador Paco Papa Francisco luego hablaremos el libro de Pedro Sánchez pero voy a adelantar una cosa que cuenta que les dice el presidente de Chile Ricardo Lagos no le dice mira yo cuando ganamos las elecciones me reuní con el grupo no gabinete Le dije bueno vamos a hacer esta reunión como siempre ha de ser la primera del gabinete fuera la última la de la despedida pero entonces quiero que cada uno me digáis cómo queréis los recuerden bueno yo si fuera el Papa Francisco quería que me recordase en como el que abrió las puertas a todo este horror el castigo a que tuviera en castellano está mal

Voz 23 24:08 yo le quería preguntar a a Miguel Ángel y las víctimas son han ido con con una serie de normas un decálogo de acciones concretas que hay que hay que tomar no

Voz 6 24:20 a ver si en un colegio se detectan profesor abusador Celler se le aparta rápidamente si si un entrenador de fútbol base SL detecta que está haciendo cosas censurable SL aparta rápidamente y se pone en manos de la justicia penal las víctimas están teniendo como les pasaba la cómo pasan las violaciones a muchas mujeres una doble victimización porque tienen que ir a demostrar como pasó en el caso Romanones que hace veinte años cuando tenía ocho años el caso hermano es al final fue absuelto porque no se consideró había habido no penetración y estás hablando de un chaval que entonces tiene ocho años estás tratando de decirle con sus treinta años que recuerde aquellos momentos y se ponga delante de un juzgado de su propio abusador a ver que él entendía por por penetración o no

Voz 0313 25:06 a mi me parece que está bastante sencillo cuando alguien

Voz 6 25:09 se abusa de alguien hay que ponerlo en manos de un ajuste

Voz 0313 25:12 sí que se pudo dice que no hay duda

Voz 0281 25:14 hace una década

Voz 22 25:17 en el que lo que pasa con esto es que el nuevo Le dije no lo hemos dicho al Vaticano no anda que no sepa

Voz 0281 25:25 en dos mil catorce

Voz 22 25:26 hay me informe de la Comisión de la infancia

Voz 0313 25:31 convenida

Voz 22 25:33 esos ciclos denunciar todos los tramos de pederastas la policía abrir los archivos internos que probarlo documentación de las autoridades civiles el son Poulidor es asumir la responsabilidad subsidiaria eliminar el secreto pontificio está escrito como una hoja de ruta escrita en este informe

Voz 17 25:54 lo peor de todo es que muchas de esas normas que que pedí que pedía Naciones Unidas están escritas también en el Código de Derecho Canónico no se cumplen preceptos lo el lo último que has comentado el secreto en la obligación de denunciar esta hay una norma que aprobó este Papa que los obispos encubridores ese demostrado en quince días podían estar podrían estar en la calle la norma está el problema es que

Voz 23 26:18 no hay nadie que la cumbre por qué por qué Jesús que no está el el disco de The Boston el

Voz 6 26:24 son O'Malley eh que ha sido la persona que el Papa designó en su día no para para poner en marcha esta Comisión de tutela de menores etcétera Por qué no están y convocadas de este sino

Voz 17 26:34 sí es un tema es un tema complicado que a todos Nos nos ha resultado extraño a hubo después de El viaje del viaje a Chile esas palabras desafortunadas del Papa una respuesta contundente de digo mal y al propio Papa viniendo a decir que estaba equivocado y al final el papá que reconocerlo pero desde ese momento las relaciones no son las mejores yo creo que que O'Malley podrá ser recordado como un adelantado a su tiempo en la iglesia de haciendo que él hubiera junto con Marie Collins fruto Peter Sanders podría dos víctimas que están en la comisión

Voz 0313 27:08 se podían haber hecho muchísimo más

Voz 17 27:10 si la curia no les hubiera cortado las alas y yo creo que ahí se rompió algo de confianza pero yo creo que más

Voz 16 27:15 bueno parte de O'Malley que quería ir más rápido

Voz 17 27:18 no yo creo que con más razón que a lo que se podía permitir al Vaticano

Voz 0313 27:22 no ha hecho más que empezar vamos a seguir los detalles da final a ver cómo termina esta historia Miguel Ángel Hurtado un abrazo muy grande amigo de verdad

Voz 16 27:30 aquí también ánimo e ánimo seguiremos

Voz 0313 27:34 venga Jesús Bastante redactor jefe de Religión Digital compañía

Voz 16 27:37 pero obvió un abrazo como siempre un abrazo

Voz 12 27:49 no mira

Voz 1 35:37 diez Lafuente pues ha sido

Voz 0827 35:40 un bar de copas de Daimiel el que ha organizado para este mismo sábado un concurso de belleza para niños y niñas de cuatro a trece años los organizadores dicen que es una actividad lúdica que respeta a los niños pero la iniciativa ha recibido críticas porque fomenta la competitividad y los estereotipos de belleza entre los menores vaya por delante que estos concursos eso los destinados a adultos siempre me han parecido una horterada casposa y que no parece tampoco un bar de copas el mejor ámbito infantil para celebrar nada ni siquiera un Certamen de Lectura de poesía del Siglo de Oro pero dicho esto si repasamos los eventos actividades pasarelas Olimpiadas fiestas patronales concursos de televisión y deportes que fomentan la competitividad todo tipo de estereotipos quizás este con cursillo de Daimiel no ocupase un lugar destacado la protección de los niños es una opción es un deber pero ya que nos ponemos quizás deberíamos elevar un poco el tiro no vaya a ser que nos pongamos muy estrictos con según qué cosas mientras aplaudamos con las orejas otras según de donde venga

Voz 0313 36:46 Empar Prieto buenas tardes buenas tardes en parapetos directora de moda te hemos convocado a La Ventana para que nos apuntes un poquito tus tus criterios tu opinión sobre bueno sobre este episodio en concreto qué te parecen este tipo de concursos

Voz 11 37:00 pues a mí me ha sorprendido mucho sólo esta iniciativa realmente me parece monstruosa así así de claro

Voz 0313 37:08 no pero no deja de de de de calcar lo que ya se en el mundo adulto no

Voz 11 37:12 pues yo creo que depende de cómo lo mire es francamente creo que la moda ahora aquí la belleza está por por romper cánones cánones y estereotipos cada vez más yo creo que estamos en una época muy inclusiva y esto es como si viniera de una burbuja lejana no entiendo más ya

Voz 0313 37:33 sí

Voz 11 37:33 eh orientado a los niños me parece una aberración frontalmente

Voz 0313 37:37 es que un poquito de abogado del diablo hilos Talens de televisión en los Master Chef Junior los de cantantes donde también los niños están sometidos pues a niñas a una determinada presión los padres por detrás enredando y tal qué qué diferencia hay con esto no estoy defendiendo digo por hacer un poco de abogado del diablo que esto una polémica

Voz 11 37:58 bueno esto no logró lo largo del equipo

Voz 0313 38:00 bueno no hemos tenido bronca por una cosa porque algunos hemos dicho yo el primero que más allá de que a mi esto me parece los concursos de belleza como tal como decía Isaías ya me parece lo que me parecen pero es mi opinión y esto de los niños que puede presentarse como un divertimento creo que tiene sus riesgos ya hay que mirarlo pero por otra parte tampoco hasta ahora estoy un poco es así ha dicho las narices estoy un poco está esto es cuarto de cada dos minutos encontrarme algo o alguien que me diga lo que tengo que pensar sobre si está bien o mal esa es otra pero bueno pero eso sería otra prueba aquel tiempo cuarto de eso pero no perdona

Voz 11 38:35 bueno si estamos hablando de un certamen de belleza en sí es decir que se está comparando a unos niños que decís es son edades muy tempranas e es que me parece contra producente totalmente primero porque son osea a esas edades no tienes concienciar sobre tu propia imagen depende mucho de la valoración de tu entorno y tu desarrollo

Voz 0313 38:59 no se muriera etcétera tu personalidad

Voz 11 39:01 depende mucho no entonces verte expuesto aún no era pues muy tierna a una comparación aunque sea entre amigos aunque sea riendo lo que sea no podemos estar dentro de los críos yo no soy psicóloga pero pero entiendo soy madre entonces entiendo que los que no sabemos de ese daño efectivamente lo que tu decías antes no sabemos grados en cada personalidad eso cómo va a impactar entonces además para que es decir es que lo que tenemos que analizar un poco el de divertimento de quién de los adultos en un bar

Voz 0281 39:33 sí pero lo que sí que es es directora de una revista de moda las revistas de bueno de moda también se publican muchos anuncios de niñas y niños modelos pasando Vestuario cosméticos juguetes y de todo también no digo por hacer de abogado del abogado desviarlos

Voz 1 39:51 el catálogos de grandes almacenes

Voz 0827 39:52 también buscaba temporada nos ofrecen pues un montón de niños de cuatro a trece años seguramente bueno pues posando con la ropa no

Voz 11 39:59 eso que estás hablando es es de modelos infantiles no exacta modelos que cada uno puede tener su opinión sobre ellos pero que no están sujetos a un a un espectáculo o a un momento esto

Voz 0827 40:15 muchísimo más vamos de de una pasarela en Daimiel a un catálogo que pueden ver millones de personas me parece casi más grave lo del catálogo

Voz 1 40:23 no pero no están en plena competición y quiero decir que no es tan exhibiéndose en el momento de lo que dice estás bueno para llegar

Voz 0827 40:30 al casting supongo que sí que han estado en plena competición hasta ser elegidos por ejemplo no

Voz 1 40:34 sí actuando de abogada del diablo que hablábamos desde el infierno

Voz 11 40:42 no no entiendo pero entiendo entiendo vuestro punto de vista perfectamente no soy especialista en Castilla pero sé que hoy en días ese tratan estos temas con muchísimo cuidado muchísimo ha cambiado en la en la industria radicalmente porque es normal es decir la moda la belleza están dentro de la sociedad a la sociedad

Voz 37 41:01 va a avanza hacia o

Voz 11 41:04 Nos ciertos eh tendencias vale que que son pues cuidar mucho más al individuo pues ser mucho más diverso y esto es es cierto es decir nosotros lo que hacemos es ser un espejo de lo que está pasando y cada vez hay más avances eso lo tengo clarísimo no no no tiene nada que ver la industrial y ahora a la de hace

Voz 0313 41:25 eso es verdad eso de haber Sistiaga que tú eras fiscal no abogado

Voz 23 41:28 si al final cuando vuelva a Daimiel

Voz 6 41:31 sea imaginaros que es esto cómo va a ser esto es es que he visto algunos de estos desfiles en lugares como Prince etcétera es un poco lo mismo no al final

Voz 0313 41:41 que es Prince día perdón Prince

Voz 6 41:43 son una serie de no son tiendas son los espacios de ocio y donde normalmente sólo va niñas a algún niño donde a las niñas van todas las madres aprovechan para quedase juntas allí o hacer un cumpleaños y las niñas pues desfilan desfilen las visten de princesas porque se Prince y hacen desfile las maquilla las enseñan a maquillas a pintarse los ojos a pintarse las uñas de los pies de las manos etcétera no suena suena algo parecido es una algo igual de casposo los pases estarán alrededor los paneles estarán jaleando están fijándose en la gordita o el gordito que quema Landa torpes en la niña más guapa o el o la Rita que que mona es que parece un ángel al final estas cultivando otra vez unos estereotipos de que las niñas tienen que desfilar los niños serán pues más cachondo ellas tienen que ir de Rosa los niños son más juguetón

Voz 23 42:37 y sobre todo esa competitividad en en creer que el más guapo

Voz 0313 42:42 es mejor no está más sabroso que dice

Voz 11 42:45 tendiendo cánones impresos

Voz 0313 42:48 si la peli que comentábamos si os acordáis Pequeña Miss hoy era era terrorífico lo que mostraba y en Estados Unidos es lo que es esa moda y en algunos países latinoamericano donde también se halla mucho calabozos del nos hay niñas que se someterán operaciones estéticas para ganar concursos

Voz 0281 43:05 inyectan botox que tienen con cinco años ya dentaduras postizas ordenador

Voz 1 43:10 por favor que no venga aquí pero eso es lo que planteaba es que tendríamos que elevar un poco el tiro sí señor irregular desde arriba no para

Voz 0827 43:19 pasen cositas como la de Daimiel o cosas como las de Prince Gandia cosas en otros ámbitos que nos parecen digamos más normales que lo vemos ya con una normalidad que a lo mejor nos tendremos que plantear y que a lo mejor también deberíamos regular sí

Voz 11 43:34 hemos posición pública efectivamente

Voz 0313 43:36 vamos que que a tu juicio lo de Daimiel unos cambios rotundo muy bien pues oye muchísimas gracias por este ratito en La Ventana

Voz 11 43:45 muchísimas gracias a vosotros los directores

Voz 38 44:06 ah bueno pues la verdad no sé que para

Voz 1 44:09 Jon Sistiaga pues sí parece que la sigue empuñando el visto bueno pues la Federación Francesa de esgrima acaba de reconocer el sable de luz como disciplina deportiva e poca broma Carmen Vela Corresponsal buenas tardes la toda ayuda te podría joven bien

Voz 16 44:35 no

Voz 1 44:38 hay muchas mujeres

Voz 16 44:41 sí se puede dar noticia Carles es que el combate con espadas láser como las de Estados Guás son ya una disciplina deportiva en Francia desde hace una semana la Federación de esgrima las autorizado es decir que a partir de ahora habrá reglas los participantes tendrán cinco Please ciertas normativa como como son las espadas pues son réplicas de policarbonato iluminadas con le también éstas deberán cumplir ciertas medidas regladas no pero poderosa atizar poneros a siete tocar son puntos más menos en fin según he leído las de Star Wars el las espadas combinaban cristal plasma y electromagnética es decir que las que se autorizan ahora pues para estos duelos mano a hacer más sencillas no y los combatientes llevan también una máscara de eso

Voz 0827 45:31 mente pueden participar franceses porque Jon Sistiaga tiene

Voz 16 45:34 pues espero que no creo que en España que en España ya ya son una legión los no los aficionados que existe en clubs y por eso sea reglamentado porque al parecer hay muchísimos

Voz 8 45:46 te la ofrecen desde hace años efectivamente muchísimo

Voz 0313 45:51 o sea que hay entrenadores ya de espadas láser

Voz 16 45:54 de que si tiene cincuenta

Voz 1 45:56 no veo como la olímpica ya en Madrid dos mil treinta kilos bueno pero claro

Voz 16 46:04 hacer una disciplina olímpica todo el tiempo

Voz 1 46:07 por ahora darle tiempo esgrima es disciplina sí sí sí sí sí porque porque

Voz 4 46:12 van poder Mazar tres reacciona sí entiendo yo viendo en espada eh

Voz 1 46:18 sí veces que no meter esta no es sobrina que es más moderna no

Voz 0313 46:23 dos y te ser nombres también que es el que sabe más a maestro Yeray no se habrá bueno un club Sistiaga Itziar España ante el cierre

Voz 8 49:16 vamos a hablar de mío que Pedro

Voz 0313 49:18 Sánchez espera pero yo no sé yo no sé si Pedro Sánchez ha escuchado mucho poco a los inhumanos pero esta canción esta canción me conecta con la página sesenta y ocho de su libro recientemente publicado de resistencia donde cuenta algo que tiene que ver con la guapura dice darme a conocer según uno de los subtítulos este capítulo dice aquella fue una época de Pedro el guapo entre comillas eh cuyo mensaje implícito decía como es guapo es frívolo o algo así para combatir esos juicios sobre mí que eran estrictamente hablando prejuicios no tenía más remedio que darme a conocer de ahí mis apariciones en programas de televisión donde hasta entonces los políticos no entraban como por ejemplo el hormiguero sigue diciendo papá papá papá hombre da por hecho que no frívolo pero qué guapo sí oye que que lo es ahora los riesgos a sé si

Voz 1 50:05 bueno todo esto para conectar con Benjamín Prado que decía yo esta tarde al abrirla

Voz 0313 50:09 ventana que ha sido nuestro lector guía en esto del manual de resistencia ha encontrado una ventana lateral para entrar en el en el trabajo de de Pedro Sánchez Irene Lozano que son gazapos alguno ahí cuáles son los que más te de la atención a ver

Voz 0281 50:24 hombre empezando por el que más ha a Yaya ese este es más modesto no el que más ha llamado la atención la historia de lo primero que hago cuando llego a lo que dos que duermen en el mismo colchón Ellen de la misma opinión bueno lo que dice el refranero se de la misma condición no de la misma opinión así hay una pequeña

Voz 0313 50:39 pues ese es pequeñitos no es es pequeñito hay otro un poco más

Voz 0281 50:42 es grande cuando él cuenta cómo regresa a la secretaría general del Partido Socialista y al salir de su casa encuentra a los dos conductores del coche oficial que lo esperan en pie le dan un abrazo se sientan es sin decir una palabra más le dicen a Ferraz dice entonces me acordé de Fray Luis de León me acordé de San Juan de la Cruz y su famoso decíamos ayer en la Universidad de Salamanca hombre

Voz 0313 51:04 no no fue Fray Luis de León no fue no fue San Juan

Voz 0281 51:07 Cruz fue Fray Luis de León no se sabe incluso si para

Voz 0313 51:09 en dijo eso sí bueno Juan de la Cruz bueno pero sí

Voz 0281 51:12 sí sabemos que cuando vamos a ver esa cátedra que desee luego tuvo Fray Luis y no San Juan te sientan

Voz 0313 51:17 su sitio dicen desde aquí pero el Gobierno siempre son falaces