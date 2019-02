La Ventana (20/02/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias va a esta hora regresamos al Tribunal Supremo porque continúa la declaración de la ex consellera basa hija Esther

Voz 1454 00:12 entre otras cosas ha negado que el objetivo del referéndum fuese la independencia Alberto Pozas buenas tardes

Voz 0055 00:18 si la ley del referéndum aclara si hay más votos a favor que en contra se declarar la independencia de Cataluña Dolors Bassa exconsellera de trabajo acaba de decir que no que ese no era el objetivo que era una herramienta para negociar con el Estado

Voz 2 00:28 no era un acto yo repito no era un acto concluyente siempre cuando se empezó a hablar de este tema era un simplemente para ligar como decíamos siempre al diálogo para poder ligar a una negociación pacto

Voz 0055 00:45 también se le acusa de hacerse cargo de los centros cívicos de la Generalitat justo el fin de semana del referéndum dice que no fue por el referéndum sino porque se habían pedido muchas actividades como partidas de ajedrez o baile de personas mayores

Voz 1454 00:56 impuesta la mayor multa en Francia un banco ha sido en una sentencia que condena por blanqueo París Carmen Vela buenas tardes

Voz 0390 01:02 buenas tardes el Tribunal de Gran Instancia de París ha condenado al banco suizo UBS por blanqueo de dinero y fraude fiscal ha grabado una multa récord de tres mil setecientos millones de euros es exactamente lo que pedía la Fiscalía Nacional que considera que el instituto helvético el mayor gestor de patrimonios del mundo organizó un vasto sistema para ayudar a sus clientes a defraudar impuestos el primer banco privado del mundo enviaba sus comerciales a cacerías torneos de golf fiestas variadas para cazar a clientes y convencerles de llevarse el dinero a Suiza con esas prácticas las autoridades estiman que unas decenas de personas defraudaron en torno a diez mil millones de euros entre dos mil cuatro y dos mil dos

Voz 1454 01:41 ser hallado otro planeta fuera del Sistema Solar y próximo a la Tierra Javier Gregori buenas tardes

Voz 3 01:46 buenas tardes este exoplaneta tiene una masa tres veces

Voz 0882 01:49 pero ahora la terrestre y orbita alrededor de la estrella Gliese cuatrocientos once en la constelación de la Osa Mayor su relativa proximidad ocho años luz lo convierte en un objetivo ideal para los futuros telescopios gigantes cuya tecnología está diseñada para poder analizar su atmósfera de este modo poder comprobar si podrían albergar vida

Voz 1454 02:07 vamos con los titulares del deporte Paco Hernández qué tal buenas tardes

Voz 4 02:10 tal buenas tardes Champions Liga octavos de final última jornada con los partidos de ida al Atlético de Madrid recibe a la Juventus en el Wanda Metropolitano a partir de las nueve de la noche y con una novedad importante la alineación Miguel Martín Talavera buenas

Voz 1576 02:21 tardes buenas tardes Paco con una gran sorpresa y es que Diego Costa el punta de lagarto va a ser titular en el frente de ataque al lado de Antoine Griezmann mandando al banquillo a Álvaro Morata por lo tanto se la va a jugar con el delantero brasileño Diego Pablo Simeone para intentar sorprender en este primer partido a la Juventus de Turín

Voz 4 02:38 gracias Talavera a la misma hora se va a jugar en el Schalke cero cuatro Manchester City toda la Champions en Carrusel Deportivo a partir de las ocho y media y hoy también Europa League acaba de comenzar el partido del Sevilla de momento va empatando a cero ante el hacho el conjunto sevillista que en el partido de ida ganó por cero uno tiene ventaja eliminar

Voz 1454 02:56 seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 1 03:00 cadena ser madre

Voz 5 03:02 sí

Voz 1915 03:03 el Ayuntamiento de Madrid va a recurrir ante el Supremo la anulación del Plan Director del sureste acordada recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desde el Consistorio entienden que el voto particular de aquella sentencia les da la razón José Manuel cabos el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible

Voz 6 03:17 no la sentencia a la acatamos faltaría más nosotros acatamos la sentencia aunque no compartimos el resultado por eso recurrimos en casación porque no estamos de acuerdo con el contenido esa sentencia y además vemos reforzado nuestra posición con el voto particular de nada más y nada menos que el presidente de la sala es que el presidente de la Sala esta diciendo que está de acuerdo con los argumento el Ayuntamiento y que no entiende cómo el tribunal ruso

Voz 1869 03:39 vuelve lo que está resolviendo el alcalde de Pinto

Voz 1915 03:42 imputado por un presunto delito de revelación de secretos Rafael Sánchez de ganar Pinto la marca de Podemos en esa localidad está citado como investigado el próximo once de marzo ante el juez por haber obtenido información supuestamente confidencial para retirar el contrato de recae de recogida de basuras a la UTE Valoriza Gestión ahí a pasar el servicio a la empresa municipal SER Madrid Sur Víctor Rodríguez

Voz 7 04:02 el alcalde de Pinto declarada como investigado por un presunto delito de revelación de secretos tras la denuncia de la Unión Temporal de Empresas encargada de la limpieza tal y como ha adelantado el diario ABC Valoriza gestiona sostiene que una empleada filtró documentos con información confidencial que terminaron llegando al Ayuntamiento y sirven como base para el intento de R municipal del servicio que está en proceso sin embargo el alcalde Rafael Sánchez atribuye su imputación por parte de la empresa a que el intento de recuperar el servicio de limpieza es enfrentarse a los poderosos es algo que espera

Voz 5 04:31 cuando uno

Voz 7 04:32 vuelta a los poderosos Rafael Sánchez asegura que al Ayuntamiento llegó un dispositivo de memoria portátil anónimo con información sobre los

Voz 0313 04:39 incumplimientos de la empresa ya ha confirmado que se están planteando denunciar al Unión Temporal de Empresas por falsedad documental

Voz 1915 04:45 la Fiscalía pide dos años de cárcel para Francisco Granados por el soplo que le dio la Guardia Civil sobre la operación Púnica pide al Supremo que confirme la sentencia de la Audiencia Nacional que acredita que el exconsejero se sirvió de ese soplo para ocultar dinero y destruir pruebas

Voz 1454 05:03 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las siete de las seis en Canarias

Voz 3 05:10 las eh

Voz 1 05:12 servicios informativos

Voz 8 05:14 no

Voz 9 05:18 preocuparte pensar que no me merezco pagar tanto por Mista ocurridos

Voz 10 05:22 mutuas de traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajando su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 9 05:39 oye de alarma de Securitas Direct no viviese con piso de alquiler claro

Voz 12 05:45 pero cuando te instarán la alarma ya es tu Jaycee te cambias de casa les llama cite la vuelven a poner donde les digas

Voz 1 05:50 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu Vauvert llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 11 06:04 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gas

Voz 13 06:07 a usted nuestros de notaría gestoría registro tasación hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobran y gasto

Voz 14 06:15 ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING la hora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros y como siempre con cero comisiones y al precio que buscas desde Euribor más uno coma once por ciento uno coma noventa y nueve por ciento Tin primer año uno coma setenta y seis por ciento TAE variable más información en ING punto es

Voz 15 06:37 sí me gustaría anunciar mi negocio en la radio claro

Voz 3 06:40 pues aquí quiero escucharemos así como millones de personas

Voz 16 06:43 lo que me cueste mucho dinero y que sea fácil rápido y que yo tenga que hacer lo menos posible

Voz 17 06:48 y esto es lo que quieres aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primus portal de venta online para que las labios más escuchadas sigue sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entra el ser publicidad punto es con pruebas de tu mismo

Voz 9 07:08 te gusta ahorrar en Hipercor y supermercado El Corte Inglés revisamos nuestros precios continuamente

Voz 18 07:13 y ahora además tienes el higiénico escotes en distintos formatos compran dos setenta por ciento de descuento la segunda unidad sólo tres con treinta euros toda un setenta por ciento acostumbra te ahorrar Hipercor y supermercado el Corte Inglés alimenta tu vida

Voz 12 07:30 llega la tarifa más grande ya abundante que jamás ha presentado ya

Voz 19 07:33 en la doblemente irresistible XXV pedazo de gigas dos líneas de móvil llamadas ilimitadas para fijo y móvil ICIT obra cien megas a un precio irresistible sólo este mes date prisa llama al quince diez ya estén

Voz 20 07:50 un le cuando no se visita

Voz 3 07:53 se siente

Voz 21 07:55 se aprende Región de Murcia legado vivo

Voz 22 08:01 una son doscientas gafas gafas de sol lentillas audífonos tuvo el cincuenta por ciento en vena la Super Rebajas sólo en visión consulta condiciones

Voz 5 08:11 quiere reconciliarse con el mundo escucha el nuevo podcast pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación espacial

Voz 23 08:22 ya que crea una empresa me entró en la empresa que eduquen

Voz 24 08:24 que enseñó unos valores que respete el medio ambiente

Voz 5 08:27 pienso luego actuó ya disponible en la web de la app de Podium podcast ahí Vox iTunes Google pocas

Voz 21 08:34 no es que nuestro día y quiénes Zaman hay quién aprende a quién enseña

Voz 25 08:40 hay quienes hablan hacen

Voz 21 08:44 tú qué piensas El país

Voz 3 08:49 tengo una semana de vacaciones pero si me caso el día veinte me salen otras dos semanas ya son tres pillo cuatro días del puente más un fin de semana

Voz 0313 09:00 con un par de días de mudanza

Voz 5 09:02 pues bueno mes si juegas vientos números puede ganar mucho como eres su bronce de la ONCE el juego de apuestas en el que por sólo un euro puedes ganar hasta un millón de euros

Voz 26 09:19 hola tiene patas impermeables y con corta

Voz 1869 09:22 Nos

Voz 27 09:23 son si eres urbano y salvaje a partes iguales te presentamos el nuevo SUV Ford Eco Sport totalmente equipado por ciento veinticinco euros al mes con navegador pantalla táctil de ocho pulgadas control de crucero luces LED sensor de parking cristales de privacidad todo o por ciento veinticinco euros al mes entre hace cuatro mil doscientos ochenta y nueve euros siete mil trescientos ochenta y cinco euros continúe meses nueve con treinta y tres por ciento TAE financiando con FC banca este fin de mes condiciones en puntuales

Voz 22 09:46 de una a dos horas doscientas gafas gafas de sol lentillas audífonos tuvo el cincuenta por ciento en vena la Super Rebajas sólo en visionar consulta condiciones

Voz 5 09:58 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 10:03 son las seis y diez las cinco en Canarias hace unos días asomó a la ventana Zara para presentarnos su último disco que se titula astronauta y que está inspirado en el primer viaje del hombre del hombre a la Luna y en lo sólo que debía sentirse el único de los tres que se quedó en la nave bueno pues hoy les contamos otro episodio de la conquista o mejor dicho de la carrera espacial porque en este caso va directamente de carrera

Voz 28 10:27 en La Ventana acontece que lo es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 10:43 en el Despacho Oval de la Casa Blanca nueve de la mañana del veinte de febrero de mil novecientos sesenta y dos John Fitzgerald Kennedy está reunido con su gente para las cosas estar de los gobernantes pero sin quitar ojo del televisor del despacho estaba pendiente de Cabo Cañaveral porque llevaba un año esperando dar en los morros a la Unión Soviética con el envío de un astronauta orbitar la Tierra y hoy era el día sonó el teléfono le confirmaron que el despegue iba a producirse acabó la reunión todos pegaron la nariz a la tele a estas horas hace cincuenta y siete años John Glenn ya estaba dando una vuelta por ahí arriba Estados Unidos se paralizó porque todo el mundo estaba pendiente de que aquello saliera bien la gente se ha remolino en tiendas y bares con televisión y las calles se quedaron vacías si el despegue se frustrara harían un ridículo espantoso llevaban un año de retraso en la carrera espacial desde que el ruso Yuri Gagarin les metiera un gol por la escuadra dándose un garbeo por la órbita terrestre y colocando a la Unión Soviética a la cabeza de todo hasta entonces Estados Unidos sólo había enviado monos bichos varios a las nueve horas y cuarenta y siete minutos la cuenta atrás llegó a cero se oyó eso de ignición la cápsula amistad siete salió disparada hasta ahí todo bien ya sólo faltaba esperar a que John Glenn se diera una vuelta volviera porque sino la cosa no tenía gracia había que volver volver vivo y efectivamente cuatro horas y cincuenta y cinco minutos más tarde después de dar no una sino tres vueltas a la Tierra la nave se estampó contra el Atlántico de allí salió como un pato mareado el coronel John Glenn aturdido feliz y sospechando la que le esperaba en cuanto tocara tierra porque era el nuevo héroe nacional cuando en dos mil siete se conmemoró el cuadragésimo quinto aniversario de aquel éxito la NASA se felicitó por su gran hazaña diciendo que se logró en un momento donde era muy dudoso sobrevivir en el espacio así como haciéndose los tontos creyeron que se nos había olvidado que Yuri Gagarin lo hizo un año antes

Voz 5 13:25 pues no no podemos olvidarnos falsos para mí

Voz 0313 13:27 Moria parece justa la historia porque por cierto mira tú Roberto que se ha hecho película sobre esto del del Félix el espacio que es un género en sí sí claro Boyero lo salvará esto no de las que se han hecho todas no sé si todas pero una cosa sí que tiene

Voz 14 13:46 cada miércoles tenemos una cita con un señor que Amaiur

Voz 3 13:50 una historia de amor muy bonito hay que no no voy a contar que que final tienen que dice lo que piensa para bien me parece pero uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirma a alguien que se define con

Voz 0324 14:08 la obra es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine Carlos Boyero hola buenas tardes como eso

Voz 0313 14:32 yo no sé si tú recordarás muchas o pocas de pelis del espacio no no vale dos mil uno tiene que ser otra

Voz 0324 14:37 la guerra de las Galaxias pero

Voz 0313 14:40 yo no esta semana que si la de los Oscar

Voz 0324 14:42 que me estaba dando Gravity Kravitz

Voz 0313 14:46 ganó un Oscar en en dos mil catorce por por Gravity sí y ahora puede repetir con Roma no los K

Voz 3 14:52 al mejor director del director y está muy bien de ahora gusto grave de mira que es difícil ahí tirarte dos horas con al principio están Clooney ella pero luego se queda ella solita Nolito y mantener la la tensión y tenía como un clima esa película

Voz 0324 15:13 sí a mí me parece muy bonito Aaron puede volver a ganar no yo creo

Voz 3 15:18 yo creo que sí vamos Si sí

Voz 0313 15:21 diez nominaciones y tuviera

Voz 3 15:24 sentido de la lógica ahí se olvidara de que ese es un es un producto mexicano aunque Cuarón trabaje en en fin americano es es una película pero además ferozmente mexicana no yo creo que no no tiene no tiene oponentes sea de Roma es es una obra de arte no hizo sino lo consideran así puede ser un un poco escandaloso porque además ya te contaba que el que la películas este año para el Oscar dices o tienes bueno que hay hay alguna que estaba bien y tal pero sí que no

Voz 0324 16:01 normalmente pero no pero no no no no no

Voz 1826 16:04 pero el número de nube de denominaciones al menos no se han olvidado no quiero decir que esta gran favorito

Voz 0324 16:10 pero vamos que es es ser fieles a la a la evidencia si es que

Voz 3 16:16 y luego espero que colgarse se llevara el Oscar a la a la mejor película extranjera lo cual pues sería

Voz 0324 16:23 la sería muy justo pero ya veremos porque están

Voz 3 16:28 está muy locos

Voz 0313 16:30 ahora han rectificado lo de la ceremonia que sean los premios es que maquillaje peluquería fotografía montaje y corto y corto de ficción no se darán durante los anuncios sino que llegarán durante la gala que por cierto como aspirante al Oscar al mejor corto de ficción está recordemos Rodrigo su madre

Voz 2 16:54 ha dado padre a la playa con amigos no está solo en la playa que hay mucha gente en la playa ahí donde estás ahí está vacía

Voz 30 17:28 Santos cascando su batería

Voz 2 17:31 mira la vida del teléfono

Voz 0324 17:37 están angustioso este corto te gusta ahora vamos te quiero decir y lo he pasado fatal yo también

Voz 3 17:44 debe durar yo también trece a catorce horas Oramas ya hacía tiempo que no recordaba tener tanta tanta angustia no el el tema es es fuerte no esa madre que su niño se lo ha llevado al padre no suponen que estar separados y lo ha llevado a una playa de Francia Hay que habla él y que el niño le cuenta que papá ha desaparecido que estás solito en la playa que hay un señor con y de repente aparece un señal pero te quiero decir hay que ser muy buen director pues

Voz 0313 18:19 magnífico el cuatro planos a través de que va a una película

Voz 3 18:23 algo que me dicen que es el que es el comienzo

Voz 0313 18:25 que arrancará el final del corto ya veremos qué ocurre en aquel a quien hayan aquella playa joder

Voz 3 18:31 los mantener ese bueno él se climas durante durante dos horas

Voz 0324 18:35 es que pueden haber ocurrido muchísimos no porque pensamos todo no

Voz 0313 18:40 claro cuando estamos casi nada

Voz 0324 18:43 casi nada o en casi era hijo o es lo lo más terrible del mundo un niño no está solo y amenazado vete a saber porque bueno hay asisten los ogros para para los niños ojalá le vaya para los corruptos

Voz 0313 18:59 por cierto hablando de de los Oscar déjame que te diga una última cosa

Voz 5 19:08 que el Parlamento de la banda sonora

Voz 0313 19:13 bueno hay unos tienes en Madrid para que no se de aquí los cines Verdi donde se puede ver Roma es una de las poquitas salas de toda España que exhiben esta producción de Netflix desde ese lío ya hablaremos otro día de plataformas distribuidoras también supo ver la favorita bueno Peris que tiene una cartelera siempre muy interesante los Verdi no qué pasa que han colgado un cartel te voy a leer en un cartel nos enteramos a través de un Twitter otro día un tuit de de Cristina el Eiros el cartel dice él las críticas expuestas porque es verdad que en un corcho cuelgan ya lo sabes todo a arrasando juegan las críticas que se publican las películas no y al lado de las críticas está hay un cartel que dice las críticas expuestas son para disfrute general del público que estos recuerdan por otra época dice rogamos que el interesado o interesada especialmente las críticas de Boyero se abstenga de continuar sistemáticamente dando las caras llevándose las cada semana para su colección provecho el caso de las críticas robadas

Voz 3 20:19 sí me encanta está muy bien que estén robando no el problema de cualquier forma en los cines siempre ponen la proponen las críticas de las que hablo bien de la película así

Voz 0324 20:35 no no no no sé si la si yo no he visto no he visto en una tampoco

Voz 3 20:41 caso es que alguien se tendría muchas gracias pero sí es la daría estaría bien porque entre otras cosas mucha gente que que no está no estará de acuerdo conmigo jamás sería un aliciente para entrar Alpine a que ir Boyero seguro que no soy yo te lo han dicho muchas vidas

Voz 1869 20:58 según lo que diga Boyero pero en sentido contrario

Voz 3 21:03 es muy gracioso es tú sabías que había un alguien por ahí que decir sí pero no estoy haciendo estoy preparado para todo pero así se piensa igual descubrió un mercado negro de criticar miramos ahora mismo los cines Verdi de Madrid

Voz 0313 21:22 a comprobar cómo están las cosas Ignacio Barrón buenas tardes

Voz 24 21:25 hola Carles qué tal pues mira estoy ahora quiere entrada de los cines Verdi estoy delante de los cortos en los que están colocadas las críticas pues podemos encontrar la de Kfar no está Green boca aquí la favorita por supuesto hasta Roma que casualidad o no es la única crítica de Boyero que has sobrevivido no sabemos es porque está muy alto porque casa es que es la única que que me corto estaba hablando con Raquel Villanueva la gerente de los cines Verdi me ha contado que el cartel lo han puesto porque las críticas de Boyero de las tres últimas semanas se las han llevado entonces basta ya no sabemos si es porque le gusta Boyero porque odia Boyero porque las tradicionales pero basta ya de llevarse las prácticas esta misma mañana se han llevado la crítica de Kfar now

Voz 3 22:12 anda qué persona más

Voz 24 22:15 el educada pero no lo es tanto porque se ha dedicado a recolocar el resto de críticas para que no quede el hueco así no haga feo o sea que es mal educado pero no tanto

Voz 0313 22:25 de Bogotá o tarde más o tarde más en descubrirse la fechoría

Voz 24 22:30 el caso es que tiene una fijación con Boyero excepto con la de Roma de momento están repuestas ya se han dedicado a irle poniéndolas iban a seguir haciéndolo hasta que deje de hacerlo porque realmente no vale nada comprar

Voz 0313 22:43 el periódico en los psicópatas comparta muy ordenados

Voz 3 22:46 por qué hay que averiguar hay que averiguar quiénes un sale

Voz 31 22:49 todo muy cordial la ladrona ladrona de mis

Voz 3 22:53 de mis critica si tal que resulta muy buenos artistas escuchando la radio caros ya me

Voz 0313 22:58 a favor y sí que es verdad

Voz 3 23:01 sí yo les pero aquí la entrevista Ignacio

Voz 5 23:08 o te imaginabas de todo pasa me pasan cosas muy raras en al Gobierno ha corrido

Voz 3 23:15 la vida eh pero pero si esto me sorprende me ha ocurrido por ahí por algunas veces más de una vez por la noche en bares así de de alguien que se pone a hablar contigo y que me ha dicho que que que es la íntimo amigo íntima amiga de Carlos Boyero Fislem pues mire usted eso es imposible y tal porque yo es que soy yo estoy preparado para todo

Voz 5 24:06 sí sí

Voz 0324 24:16 a enseguida hablamos estreno se paciencia

Voz 5 24:23 es una noticia de interés para toda la población Un gran seísmo se acerca informen a todos sus familiares y conocidos es muy importante línea directa nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 33 24:39 abrir la factura de la luz y no entender nada lo normal

Voz 5 24:42 sentir que me toma el pelo lo no

Voz 11 24:44 en Luceros sabíamos que había otras maneras de hacer las cosas así que elegimos la más honesta ofrecer luz a precio de coste Si estás cansado de las eléctricas de siempre entran luciera era punto es Si descubre cuánto puedes ahorrar en tu factura de la luz luz lo cera Si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gas

Voz 13 25:02 los gastos de notaría gestoría registro tasación pero si buscas hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobran y gasto

Voz 14 25:10 ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING la con todos los gastos gratis incluido el de tasación si firmas con nosotros y como siempre con cero comisiones y al precio que buscas desde Euribor más uno coma once por ciento uno coma noventa y nueve por ciento Tin primer año uno coma setenta y seis por ciento TAE variable más información ahí NG punto es

Voz 8 25:33 le

Voz 12 25:41 semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés y Travel Plan disfruta de hasta trescientos euros de ahorro y reserva por sólo sesenta euros con el mejor precio garantizado además los niños viajan gratis o con grandes descuentos semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés y Travel Plan consulta condiciones

Voz 8 26:06 la Ventana en las redes sociales roja La Ventana La Ventana

Voz 9 26:18 Cadena hacer presente el plazo

Voz 0419 26:22 el de escuchar muchos años después frente al pelotón de fusilamiento el coronel Aureliano Buendía billetes recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo el Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y caña Prada construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras Pulguitas clan casi enormes como huevos prehistóricos

Voz 21 26:52 el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre para mencionar las había que señalar las con el dedo cien años

Voz 34 27:02 en este soledad Gabriel García Márquez mil novecientos sesenta y siete

Voz 35 27:10 el placer de escuchar

Voz 3 27:17 en el deporte siempre se dan situaciones muy polémicas

Voz 16 27:20 hoy lo ha perjudicado si lo vamos a hablar y es que el que está en el bar es igual de malo que estar el campo Luis una herramienta noticias tan rematadamente mal bueno no en sus armario Mario que ha tenido arriba arriba bebí cómo es posible que no lo vean de campo por qué no le abisal de que estás buscando imágenes dónde te reafirme a ti decir no lo voy a David porque está decidiendo título de Liga no pita penalti la que se espera falta de patio de colegio cuarto B segundo pitan falta Mena el portero que le ante los seguimos jugando sacarle al aquí te estoy diciendo que para mí no

Voz 36 27:51 cuenta detrás Bataclan recuperación

Voz 16 27:55 diciendo que yo no estoy preparaba este a viernes

Voz 37 27:57 desde las once y media hasta la una y media por el larguero

Voz 3 28:00 trataremos toda la actualidad deportiva con la paz

Voz 37 28:03 así aunque se merece que apenas eh

Voz 21 28:08 por todo

Voz 5 28:10 sí porque tú lo has dicho Harry no hoy correo

Voz 0419 28:19 con quién mantuvo correspondencia durante años a quién escribirle una carta que nunca ha sido a que te echen las cartas dejarnos tus mensajes

Voz 14 28:29 este poder en el whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres ir nuestra cuenta de Twitter arroba El Faro se esta noche llegamos de cartas el la

Voz 25 28:44 con Mara Torres

Voz 3 28:46 Ben Nasser

Voz 5 28:54 cuenta con las sea

Voz 25 28:57 pase lo que pase

Voz 9 29:12 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 29:28 bueno pues aquí seguimos en la Ventana del cine con Carlos Boyero lo prometido es deuda hemos dicho vamos a hablar de estrenos de estrenos hablamos este viernes estrena destruyeron una mujer herida con Nicole Kidman como protagonista

Voz 5 29:40 además

Voz 0313 29:46 la mujer había trabajado en su juventud como policía encubierta en una banda muy muy chunga muy peligrosa del desierto de California cuando el líder de esta banda vuelve a dar señales de vida comprueba que no ha superado el trauma de haber trabajado con él

Voz 3 30:02 que hay cosas peores

Voz 0313 30:12 qué tal esta esta película Carlos Camps

Voz 3 30:15 la habían vendido vacua han contando por ahí que la mejor interpretación de Nicole Kidman que iban a dar el Oscar y tal

Voz 40 30:23 sí pero está nominada

Voz 0324 30:26 yo creo que sí habla creo que no lo sé no lo sé

Voz 40 30:30 entonces es ella aparece

Voz 3 30:34 desfigurada completamente pues es una alcohólica una tía machacada un poco como Charlize Theron sí gozó es que estoy de de que El Asad primero Nicole Kidman ya es tampoco desfigurada por todas las operaciones que que se ha hecho en un momento que era hierática eran humo la máscara Osaka aumentar esos hasta extremos Saleh fea no hice es que las mujeres guapísimas hombre guapísimo Se sea fe en hasta

Voz 0313 31:04 vemos como hizo Charlize Theron de seis Monsters Monsters es bueno porque era brutal en Monster así

Voz 3 31:10 se llevo el se llevó el Oscar John

Voz 0313 31:13 que no está nominada Nicole Kidman está dominada no será que me han contado que vamos que estaba de para que le vieran el

Voz 3 31:19 el Oscar la película que la dirige una señora a mi me parece muy tediosa muy pretenciosa y aburrida aguerrida alza siendo una intriga policiaca sí sí esto es eso de de de una tía que que recuerda cuando estaba infiltrada Hay como su vida y su carrera se truncaron porque fue una experiencia feroz pero sí está contado con con con unas pretensiones y con un ritmo que

Voz 40 31:49 a mí me

Voz 3 31:52 yo ya te digo yo prefiero otras interpretaciones de de Nicole Kidman que ha missing me está criticaron no la colgarán tú crees en los no cuelgan las que que la cuelga a ver si se llevan también las malas pero bueno vamos a ver tiene buena suerte con la B otros tres esta semana es baja

Voz 0313 32:25 es de verano una peli colombiana sobre los

Voz 3 32:27 eje del narcotráfico

Voz 5 32:31 como tú

Voz 0313 32:38 en en una historia real explica el origen de eso del narcotráfico en Colombia años setenta la juventud Norteamérica gana fugada marihuana en plena época de lo hippie es Flower Power y todo eso y los agricultores colombianos se convirtieron pues el empresario incluida una familia indígena You del desierto de Guajira más

Voz 41 33:05 sí

Voz 2 33:12 para que lo cual no orbita sus

Voz 3 33:17 Leza Carlos es curiosa que son muy curiosa me habían contado ya precipitadamente que era una obra maestra no me lo parece pero tiene la originalidad y que el narcotráfico siempre lo lo está describiendo el el cine norteamericano fundamentalmente

Voz 0313 33:37 estás otra mirada pro grandes estrellas

Voz 3 33:40 no esta es una mirada pues y contando T algo que que ocurrió que es en lo en los setenta cuando lo los indios los indígenas descubren con una anticipado el sentido de el capitalismo que es mucho más provechoso traficar con marihuana y la cocaína todas coreano marihuana que se la piden los los americanos hippies con pasta que pues que han descubierto que que colocándose con la marihuana colombiana pues que que es el subes al cielo no que es excelente toro ciertos es una película que recoge seis dice que es deudora del mundo de García Márquez que García Márquez vivió con con tribus indígenas pasó bastante obvio entonces hablan pues de de su extradición ex de rituales de de la muerte de los sueños de el desprende sensación de sensación de verdad que debió la realidad debía de ser bastante bastante parecida abarca una década de principios de los setenta hasta los ochenta y luego pues ocurre lo que lo que pasa siempre en estas movidas que después de la esplendor viene bien a la ruina viene la las competencias no entre gente tribal con un sentido de la familia no oí de las tradiciones enorme repito la es me parece me parece curiosa es una película Mellizo me parece distinta no

Voz 0313 35:23 pájaros de veranos estrena este viernes

Voz 42 35:29 no

Voz 43 35:31 legislativo como tú a otro tipo tan

Voz 0313 35:41 la despedida hay cierre de La Ventana del cine como siempre con música que ha elegido el propio Carlos Boyero

Voz 3 35:46 muy Brassens Brassens a ese señor del que ya no hablan árabe no no te activamente no no es verdad que a mí me parece uno de los mayores poetas que fíjate que empleó la palabra poeta no canta él no tenía nada especial era muy normal

Voz 43 36:03 a las canciones más bellas

Voz 3 36:06 desde el mundo era un un libertario auténtico con un sentido de la vida

Voz 31 36:12 la Unión hay un humor corrosivo y no un verdadero

Voz 3 36:18 yo ácrata uno de los ácrata es más inteligentes podía ser ya te digo ofero podía ser tierno esta canción que se llama los enamorados de los bancos públicos habla pues de de esos los enamorados ese pico otean emplea el término picotear en los bancos públicos que cuando haya pasado el tiempo y en las nubes cubran el cielo hoy y los días grises es sucedan siempre recordarán que lo lo más hermoso de de su amor ocurrió picotear en los bancos públicos no pero es que tiene doscientas canciones señoras en es maravillosas

Voz 43 36:58 a mí me daré la familia Galán

Voz 3 37:14 no no no

Voz 43 37:16 con mi esconde de esa canción le

Voz 0324 37:40 Carlos Boyero hasta la próxima semana Vigo ha sido unas lecturas pero

Voz 44 37:47 nadie pensó que sufriría una inundación nadie creyó que fuera necesario tener un seguro para pagar daños a terceros in que lo cubría llama línea directa porque ahora tienes el luego seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 45 38:04 y hasta ahora

Voz 5 38:09 siempre

Voz 46 38:13 Asociación Española Contra el Cáncer para todo lo que necesites a cualquier hora todos los días gratis

Voz 0419 38:19 en el novecientos cien cero treinta el seis llena Ed

Voz 46 38:21 este punto es

Voz 12 38:25 llega la tarifa más grande y abundante que jamás ha presentado ya está

Voz 19 38:28 en la doblemente irresistible veinticinco pedazo de gigas dos líneas de móvil llamadas ilimitadas para fijo y móvil Ibra cien megas a un precio irresistible sólo este ves date prisa llama al quite de Jazztel

Voz 9 38:45 hola Nieves veo que te has puesto alarma sí ahora como viajo más la casa se queda más tiempo sola y qué tal pues la verdad que muy contenta por lo que cuesta no sabes es la tranquilidad que te da estaba pensando ponerme a una pues no te lo que

Voz 1 38:57 les protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma más recomendada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una Inem Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 12 39:16 un material que tiene las mismas funciones que el plástico pero que es completamente biológico porque se obtiene a partir de residuos vegetales como la piel de las naranjas o de las patatas se llama H B V puede usarse para el envasado de productos de alimentación bebidas como nos explica Jorge García el investigador que lidera este proyecto Pío

Voz 24 39:36 pero al final lo que estamos hablando es de pasar de EU de lo que estamos haciendo hasta ahora

Voz 25 39:42 sea lineal de producir

Voz 24 39:44 salí tirar

Voz 47 39:45 a intentar cerrar el ciclo es decir imitar un poco lo que viene siendo

Voz 24 39:50 la naturaleza eh que funciona por ciclos donde tú la naturaleza no hay un residuo porque al final esos residuos pues se descomponen e sobre al final el sustrato para otras cosas que van haciendo creciendo

Voz 0882 40:02 el mueren y vuelven a cerrar el ciclo Yeste vio plástico tiene grandes ventajas frente a los derivados del petróleo porque se puede reciclar como forzar es decir se transforma en abono para las plantas hice vio degrada si se vierte al mar es decir a ti

Voz 24 40:18 desde pues el reciclaje por ejemplo o

Voz 47 40:20 o la confortabilidad o incluso la degradación

Voz 24 40:25 eh poder convertir esos residuos en en productos en materias primas secundarias que se vuelvan a reintroducir

Voz 0882 40:31 siglo este plástico sostenible también contribuye a reducir la basura porque reutilizar los residuos que provienen de mercados y otras instalaciones en las que se desechan grandes cantidades de productos vegetales

Voz 24 40:44 como todo la economía circular e como es economía también no sólo circular pues tiene que generar tiene que generar empleo verde que son claros ejemplos de de emprendimiento verde de de de empresas que que nacen Inter

Voz 0882 40:57 tan cerraron un poco ese ciclo por lo tanto este nuevo material es una buena alternativa a los plásticos de un solo uso como vasos platos y páginas cuya utilización prohibirá la Unión Europea en un plazo máximo

Voz 1869 41:09 más de dos años

Voz 48 41:11 en el ciclo colaboración con Ecoembes

Voz 9 41:17 la Ventana con Carles Francino

Voz 5 41:23 los números con Santiago Cerra fusión

Voz 16 41:28 es el posee ejecutivos capaces de hundir coso ahorros corroboran pues los toros ahora que Wall Street suena la campana que saltan las es su relación con él

Voz 0313 41:48 Santiago Niño Becerra buenas tardes Carles qué tal buenas tardes Ángel Millán Roberto la oficial hoy hay que hacer números más que nunca eh porque los números no cuadran desde hace bastante tiempo la en la Seguridad Social el futuro de las pensiones y digamos siendo generosos que bueno que se tambalea el Pacto de Toledo en calla au acaba de encallar se necesitan ingresos con urgencia e IU una pregunta el camino o una parte del camino

Voz 0324 42:15 puede ser que los robots coticen

Voz 0313 42:18 que es una idea que hace ya algún tiempo alguien puso sobre la mesa y que ahora resucita empecemos por ahí Santiago qué te parece luego hablamos ya del Pacto de Toledo de todo eh pero el tema concreto de los robots que coticen AVE

Voz 1869 42:28 a ver esto es un este es un tema que puede sonar nuevo pero en en Francia a mediados de los noventa el Gobierno de Misiego K ya lo puso encima de la nosotras no recordaba eso sí a mediados del año noventa y cuatro noventa y cinco entonces cuál es el problema claro automáticamente salió la patronal francesa como lobos diciendo argumentando lo siguiente vamos a ver si nosotros robotizados lo hacemos para ganar productividad de reducir costes y ser más competitivos sea usted nos coloca un un impuesto porque la idea era la idea era era claramente muy fuerte la idea era quise un robot sustituía a cinco seis siete diez personas ese robot para la Seguridad Social de cinco seis siete diez personas es decir pagar la Seguridad Social de sino toda casi toda de las instruía entonces claro evidentemente la patronal los hechos vamos encima no llegó a nada pero absolutamente nada yo y cuidado estamos hablando de una tecnología que en comparación con la actual la medida esos noventa hacia risas

Voz 0313 43:36 pero pagar la Seguridad Social pero no los salarios

Voz 1869 43:40 claro claro no no evidente no no evidentemente tiene que amortizar la maquinaria también claro sí yo yo dicho así osea que que las los robos paguen la Seguridad Social de las personas que sustituye yo sinceramente no lo veo no lo no no lo veo que que se haga una especie de impuesto con carácter lineal general evidenció donde la potencia de robo todo esto esto no lo sé pero de todas maneras tenía que ser en general es decir no si esto lo hace por ejemplo España no lo hacen ni Alemania ni Holanda ni Francia Anita o sea esto no no no tiene recorrido en qué punto

Voz 0313 44:18 no estamos de la robotizado Santiago más o menos en los en Europa en China por buscar un referente en qué punto estamos de década mil trabajadores cuántos son robots cuán cuántos son y trabaja movidos por algoritmos por ejemplo bueno esto

Voz 1869 44:34 eso depende de los países pero sea dos cuatro cinco pero pero el problema no existe la idea no es esta la idea es la la tendencia hacia donde vamos yo yo yo recuerdo buenos recordaréis el el caos que se formó en España cuando las entidades bancarias incluyo también a las cajas se instalaron Cage bueno hubo humo ríos de tinta diciéndole otra casaría que como una abuelita iba a ir con su cartilla al bueno ya resulta que todo el mundo va cajero automático sin entonces entonces lo que pasa con una tecnología es que la vamos a asimilando sin darnos cuenta entonces que ahora ya dos trabajadores o sea perdón dos robos por cada mil trabajadores esto indica muy poco o haya tres la pregunta es dentro de cinco años cuanto sabrá entonces vamos a lo que se llama el el el el índice de potencialidad de robotizado osea o de o de rol cotización potencial que que que por ejemplo en en Corea está en el treinta y tantos por ciento

Voz 0313 45:42 nosotros en Europa o en España

Voz 1869 45:45 en en España en España que dio está está más bajo por por claro porque eso también está en función del valor añadido de la fabrique pero vamos estamos rondando el como el catorce y el quince por ciento entonces claro ya ya no es tanto la actualidad sino la tendencia lo que lo que lo que se espera a donde se apunta Ícaro en lo que se apunta esa que la la robótica opción vaya más claramente

Voz 0313 46:10 lo que pasa es que va a depender también de cuál sea el motor de tu ex

Voz 1826 46:12 mira quiero decir que bien una como la española donde tiene mucho peso el turismo un poquito más difícil que donde fabriquen coches de última generación sí evidentemente sí

Voz 1869 46:23 bueno cuidado esto entonces claro entre la segunda variable el precio de la tecnología osea hoy hay muchas tareas por ejemplo sea no podía sorprender que haya personas introduciendo melocotones en cajas dice bueno

Voz 0313 46:38 ya ve que no es robots que pueda intrusismo los eh

Voz 1869 46:40 la frase evidentemente que los hay claro seleccionando los que están mejor o peor me explico no existe esa tecnología pero aún es más barato tener personas introduciendo melocotones Bono fruta en general en cajas que no robots claro pero esa tecnología bajará de precio entonces el año que viene en el dos mil veintiuno y veintidós la pregunta es seguirá siendo más barata más Fratto tener personas introduciendo melocotones encaja que un robot si la pregunta es que no aquí tenemos un problema

Voz 0313 47:12 oye tú habla de melocotones mira te te te cambio melocotones por aceite ya verás

Voz 49 47:19 queda cantando alegremente cientos de yo perentoria y ahí estaba

Voz 0313 47:35 imagínate Santiago que que un día una tarde haciendo la compra en en el pasillo de los aceites ahí donde te encuentras con un pato bueno me me explico un aceite que está envasado en forma de pato que además es aceite extra ecológico de una calidad exquisita que acaba de ser el galardonado con el gol de los premios Penta Wars en el en el Guggenheim de Nueva York donde además ahora está expuesto es decir un aceite con botella en forma de pato expuesto en un museo premiado ver hay que acarrear todo esto Raquel García buenas tardes Raquel es la CEO de este aceite de Jaén tan especial que es el aceite a ver yo quiero saber de entrada la idea esta de porque cuántos años lleva ya más de cincuenta no creo en en en la empresa en la familia

Voz 50 48:22 sí sí sí vale cincuenta años produciendo así una ayer este caso bueno en este último año ha apostado por por elaborar aceite de oliva virgen extra es de recolección temprana y con una antiquísima calidad pero

Voz 0313 48:35 pero esta idea del pato de donde es de donde sale cómo surge esto

Voz 50 48:39 tiene tiene su historia está inspirada hay en concreto es un homenaje a a una finca familiar llamada los Paco tenía aún embalse en llevan de compactos In bueno lo que es que teníamos muy claro que queremos vincular la imagen que apostamos por por hacer una imagen innovadora a los patos nuestra infancia rodeado de olivos con estos datos lo tenemos muy claro

Voz 0313 49:04 bueno es un reclamo también particular no para para el consumidor para la gente que va que va a comprar y luego iremos al al valor del propio aceite no que ese también es es es es parte añadida pero ya el hecho de de de de ver un un envase que que te llama la atención que que rompe con lo tradicional y que y que muestra algo distinto esto Santiago es un intangible o se puede medir

Voz 1869 49:27 bueno esto y a ver quién no sé qué decir a ver no

Voz 0313 49:33 si sales tú ves

Voz 1869 49:35 no no se envases especiales hay entonces claro esto yo Raquel ha dado una razón por la cual se llegado al envase con forma de pato lógica claro el la pregunta es cuál ha sido cuál es cuál está siendo la respuesta del mercado cual extras y todo

Voz 0313 49:54 él

Voz 50 49:56 fue está siendo muy positiva de hecho

Voz 0313 49:58 bueno bien ha dicho

Voz 50 50:01 con ha sido galardonado con el premio Hugo Col

Voz 0313 50:04 agua Orenga que ya salida

Voz 50 50:07 nada ha sido un gran reconocimiento sobre todos nosotros lo que queríamos a la hora de de posicionarnos en el mercado de la virgen extra al ver quiere aquí la imagen de este producto era muy barroca fue una apuesta por innovar la imagen en este producto en La Oliva bueno y los resultados están siendo muy muy positivo haciendo un será aceptando muchísimo y muy bien en todos los mercados

Voz 0313 50:30 yo fíjate has utilizado un verbo que es el verbo innovar que nosotros que todas las semanas tratamos de de de echar una ojeada al mundo de los de los emprendedores yo creo Santiago que es uno de los es una de las piedra filosofal es de ese de ese sector no claro uno cuando piensan innovar pues piensan lo que antes hablábamos en la robótica pasión en la tecnología y tal pero bueno también lo de lo de lo del diseño que salgo como más básico más artesanal bueno también suma no

Voz 1869 50:53 lo que sí sí pero cuidado cuidado yo me quedo con dos cosas a uno le uno el envase que insisto el mercado como lo ve pero lo importante o tan importante como el diseño del envase es lo que hay de él

Voz 0313 51:07 activamente sí hemos estamos hablando

Voz 1869 51:10 yo un aceite de primerísimo nivel porque claro si desembalse tan genial no pone es algo que te haga consistencia pero si eso tiene el recorrido que tiene

Voz 0313 51:22 vais a ese público es algo voluntario no lo es para un público como por decirlo así no

Voz 50 51:29 bueno en realidad es un producto como sido el las sitios iba adicionales para tan saludable para todos los públicos lo que hace que de oliva virgen extra es igual a salud entonces al tener tantísimas propiedades saludables como lo han cubierto ya está al alcance de todos los bolsillos tanto para consumo como para regalo pues ésta para todos los públicos evidentemente producto como el su modelo de de aceituna de esta calidad debe de dirigirse a todo a todo el público

Voz 0313 52:02 parte de de de producción vendéis en en España hay fuera

Voz 50 52:06 bueno por ahora hemos comenzado este año la campaña con el noventa por ciento en España están están comenzando a exportar a Corea pero pero poquito a poco estamos cerrando acuerdos con con con el extranjero oí ya exportando poquito a poco por ahora casi todo está en España

Voz 0313 52:25 pasito a pasito oye Raquel el precio por favor ya que estamos el precio cuál es porque hay tres tipos no de de aceite sí

Voz 50 52:32 tres tipos nosotros elaboramos un una siete de oliva virgen extra de cosecha temprana ir a uno de la de la variada que tenemos en la variedad Royale que está muy valorada por la escasez de su producción y que es autóctona de la zona de la de la sierra de Cazorla

Voz 0313 52:49 sí de hecho bueno pese al que también tienen

Voz 50 52:51 son aceites que estamos bajo la denominación de origen que también te da una garantía de calidad entonces también tenemos la él

Voz 52 52:59 la excelencia ventas serio en este caso no ya ya ya ya lo sé ya lo sé porque estoy muy bueno muy bueno

Voz 51 53:14 y el precio de los tipos es el Raquel

Voz 50 53:17 el precio del aceite está en Ellis en el Club del Gourmet El Corte Inglés el Royale a cincuenta el el cual orgánico A23 precio que yo creo que para un producto que se puede tener en casa que tiene una duración puedes tenerlo durante un mes en casa comparándolo como por ejemplo con una botella de vino encima durante minutos

Voz 0313 53:40 es que

Voz 50 53:42 que tiene un precio razonable teniendo en cuenta el productor de altísima calidad que estamos Barcelons saludables

Voz 0313 53:47 muy bien Raquel García de aceites muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana hay mucho ánimo de verdad que vaya muy bien aquel beso chao

Voz 49 54:03 para que en términos cientos para cantar yo perentoria gestada empezó a cantar

Voz 0313 54:15 me ha gustado mucho esta incursión en el mundo del del aceite del del diseño y en el mundo emprendedor a través de unas claves que no solemos tocar mucho en esta en esta Ventana de los de los números hoy más numeroso Santiago A las horas extras no pagadas en España esto es un estudio muy interesante Se comen miles de empleos tantos como más de setenta mil

Voz 5 54:37 no está mal eh bueno yo yo

Voz 0313 54:39 personalmente etarras Roberto pienso

Voz 1869 54:42 es son más que son más eh yo yo creo que sí lo que pasa lo que pasa es que yo no le llamaría horas extras no pagadas ni trabajo gratuito no yo yo no lo llamaría así como digo yo le llamaría oye esto tiene que estar para mañana te tienes que quedar

Voz 0313 54:58 los trabajo forzado no te gusta pues ya

Voz 1869 55:01 la aquí fuera hay una cola de gente que está dispuesta sal

Voz 0313 55:03 lentejas no

Voz 1869 55:06 sí yo yo lo veo así a ver si la tasa de paro en vez de ser la que es fuera del tres por ciento ya un estoy seguro que pasaba yo estoy seguro que en Suiza o Noruega con tasas de paro del tres y medio esto no pasa siempre segurísimo y descaro aquí aquí es un un pez que se muerde la cola decir como I'll el desempleo que hay el subempleo que hay pues bueno quién quién va a decir que no existan esas circunstancias a quédate hoy mañana hay el tiempo que sea no entonces claro yo por eso yo pienso teniendo en cuenta que estamos hablando de una tasa de subempleo del quince por ciento yo pienso que es más de sesenta mil empleos bastante selvas

Voz 0313 55:51 oye si la cosa está mal aquí que lo está o no está del todo bien y finas vamos a Alemania lo digo porque es que hoy hemos conocido otro estudio donde en fin se refleja que necesitan prácticamente de todo no es que en un momento dado médicos en otro maquinista de tren no es que decidan prácticamente de todo

Voz 1869 56:10 sí bueno a ver

Voz 0313 56:12 qué pasa en Alemania qué ocurre bueno a ver