La Ventana (20/02/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 00:07 ex sea estrenado ya en el Senado y lo ha hecho con polémica la negativa del senador Francisco José Alcaraz a respaldar una iniciativa contra la DGT fobia en el deporte ha impedido que se aprobará una declaración institucional sobre ese tema

Voz 0259 00:21 Mariana Loureiro buenas tardes buenas tardes Carles el primer parlamentario de la ultraderecha no ha explicado los motivos a los senadores del Grupo Mixto al que pertenece tuvo tiempo suficiente para leerla estudiarla pero se negó firmemente a apoyarla dentro de su grupo y la declaración institucional ya no llegó ni siquiera al pleno que tenía previsto aprobarla por unanimidad Lorena Roldán es senadora de Ciudadanos

Voz 1821 00:45 todos los senadores que formamos parte del grupo mixto estábamos de acuerdo en firmar la declaración a excepción del senador de Bosch que ha tomado posesión precisamente en este mismo pleno por tanto pues con su negativa ha impedido que esta declaración institucional pues pudiera convertirse en tal

Voz 0259 01:01 tampoco Vox ha explicado a la Cadena Ser las razones del no de Francisco José Alcaraz a esta declaración promovida por el PSOE con motivo del Día contra la homofobia en el deporte el también ex presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo lleva por cierto Carles todo el pleno sin votar nada ha decidido estrenarse sin apretar ni una sola vez el botón para votar para pronunciarse sobre sobre las iniciativas en este su primer pleno no en el en el Sena

Voz 1454 01:29 bueno es una manera de estrenarse en el Congreso bueno allí la ponencia para reformar la Ley Mordaza también echa el cierre pero a diferencia de lo ocurrido en la comisión del Pacto de Toledo que venimos contando desde ayer y que ha saltado por los aires en este caso hay un compromiso de los partidos de seguir trabajando en la próxima legislatura ya veremos Cámara Baja José María Patiño adelante

Voz 1108 01:48 fórmula que se ha acordado para no echar en saco roto esos acuerdos adquiridos hasta ahora es según fuentes socialistas que los letrados elaboren un documento de trabajo que servirá de base para retomar las discusiones en la próxima legislatura evidentemente la composición de la Cámara al diferente pero todos los grupos han llegado a ese compromiso que preserva haría algunas de las modificaciones de hacer dadas el pasado día nueve como que deje de ser infracción la grabación la difusión de imágenes de los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado durante sus actuaciones también ha quedado sin conclusión la reforma de la Ley de indultos por la que el PP pretendía excluir a los condenados por delitos de rebelión y se cesión el PSOE a los condenados por corrupción o violencia machista los expertos que comparecieron en enero desaconsejaron ambas formaciones modificar esta ley que data nada menos que de mil

Voz 0744 02:35 ochocientos setenta

Voz 1454 02:37 Theresa May está ya en Bruselas para reunirse con el presidente de la Comisión de nuevo con el acuerdo del Brexit encima de la mesa cuáles son las posturas Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 02:46 hola buenas tardes en silencio y muy seria llegado Theresa May esto a pesar de que Juncker que ha salido a esperarle a la puerta lo primero que ha hecho es enseñarle la tirita que lleva en la mejilla para tapar el corte que según nos ha dicho se ha hecho y mientras se afeitaba lo escuchamos

Voz 2 02:59 pues duraría más que que

Voz 0738 03:01 habrán ustedes notado el efecto de un gesto no intencionado afectando me por primera vez en la vida con quince años dice irónico y sangrado idea aquí la tirita se lo digo para que no se crean que ha sido Theresa May son declaraciones previas a la llegada de la jefa del Gobierno británico claro con quién tienen que estudiar hoy hasta dónde podrían ampliarse los plazos siguen ya les reclama una prórroga opción con la que se podría intentar evitar el caos de un Brexit sin acuerdo aunque las elecciones europeas limitan mucho esta posibilidad

Voz 1454 03:31 vamos con los titulares del deporte Paco Hernández buenas tardes

Voz 3 03:34 buenas tardes el Atlético de Madrid se enfrenta en dos horas a la Juventus Turín en el partido de ida de octavos de final de la Champions Diego Costa será la novedad en la delantera junto a Antoine Griezmann Morata se quedará en el banquillo el conjunto rojiblanco recupera en el centro del campo a Koke vuelve al once inicial después de su lesión a la misma hora se juega el Schalke cero cuatro Manchester City hoy también Europa League acaba de comenzar la segunda parte en el Sánchez Pizjuán el Sevilla le gana uno cero a la Lazio con este resultado el conjunto sevillista estaría clasificado para octavos de final teniendo en cuenta también la victoria por cero uno en el partido

Voz 1454 04:06 pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que ha pasado este miércoles a las ocho las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco Nos

Voz 1 04:18 vicios informativos Manuel Jabois Almudena Grandes Iñaki Gabilondo José Antonio Esther Palomera José María Izquierdo Xavier Vidal Folch Mariola Urrea el mundo nos explica

Voz 4 04:38 sólo cada mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo o impuro

Voz 1 04:44 Toni Garrido Cadena SER y quiénes aman hay quien aprende a quién enseña hay quienes hablan tú qué piensas país

Voz 4 05:01 sería como si la primera tarde buena de primavera tu jefe de te da la tarde libre y te basta una terracita ya aparecen todos tus amigos y se quedan llega tu profesor favorito y también se queda Hypo abuela trae empanada casera tú ya sabes no

Voz 5 05:16 aplicarlo bien que te sientan los encuentros de bienestar no es fácil pero puedes venir aún muy comprobarlo tú mismo la Ser presenta el encuentro la vida buena en el teatro Gastambiles de Tudela del ocho al diez de marzo con María Barranco Wyoming Maribel Verdú David Trueba Pilar Jericó Santiago Segura y muchos más adquirida Tupac de dos noches de hotel con desayuno asistencia al Congreso y excursión a las Bardenas Reales desde ciento sesenta y tres euros por persona informa en Cadena Ser punto com encuentros de bienestar edito es patrocinan Bardenas Reales Reserva de la Biosfera Gobierno de Navarra colabora Ayuntamiento de Tudela

Voz 4 05:52 si crees que los primeros años como padres son duros es que no has vivido los segundos y los terceros dos cuartos

Voz 6 05:59 eh te has preguntado si ser padre compensa compensa ya puedes comprar el cupón del extra Día del padre de la ONCE el diecinueve de marzo diecisiete millones de euros ser padre compensa

Voz 4 06:13 por que este miércoles desde las ocho y media

Voz 7 06:16 hora menos en Canarias desde el Wanda Metropolitano Atlético de Madrid Juventus a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones se juega el Carrusel deportivo consola no está dirigido y presentado rival

Voz 8 06:48 si quieres información desde las nueve de la noche hora veinticinco con Ángels Barceló el tutorial de ser más Capella

Voz 9 06:57 SER no

Voz 11 07:04 la Ventana

Voz 1 07:05 con Carles Francino

Voz 12 07:09 sí libro

Voz 0313 07:43 vamos solares en los próximos minutos aquí en la ventana de un asunto relacionado directamente con los

Voz 13 07:47 el publica que tiene noticia noticia desgraciada además miren un dato general primero para situar un poco el contexto cada año en España se detectan unos trescientos y pico cuatrocientos casos graves graves de intoxicaciones por consumo de setas eso que provoca vómitos diarreas y en algún caso muy concreto pues puede resultar mortal no

Voz 0313 08:07 qué ha ocurrido que este fin de semana ha muerto una mujer en Valencia al parecer al mecer por la ingesta de una seta del tipo Colmenar a que es una especie comestible es decir no es una seta tóxica no eso ocurre en un restaurante además con una estrella Michelin un restaurante muy conocido en la ciudad restaurante Rif además hace muy poquito un comunicado oficial informaba de que hay casi una veintena de de afectados bueno qué ha ocurrido qué está ocurriendo Inma Pardo Radio Valencia buenas tardes hola Gemma qué tal buenas tardes qué tal hoyo primero hagamos un poco de cronología de los de los hecho un par de datos pero vamos a completarlo un poco saltó la alarma el domingo a domingo sí cuando

Voz 1454 08:42 trascendió que una clienta de de ese restaurante el Rif una mujer de cuarenta y seis años había fallecido después de encontrarse mal durante la noche tras no superar un episodio de vómitos y diarrea

Voz 0281 08:53 corrió horas después de haber comido el menú degustación

Voz 1454 08:55 este conocido restaurante de la capital valenciana iba acompañada de su marido y su hijo de diez años que comieron lo mismo el mismo menú pero ellos sufrieron síntomas leves el lunes inspectores de seguridad alimentaria ya realizaron una visita a este local no detectaron nada no detectaron deficiencias que hubiesen podido contribuir a esa tos infección se procedió ya a la recogida de muestras de algunas materias primas de los alimentos que formaban parte de ese menú degustación que se están ahora actualmente analizando hice confirmó que otros clientes de ese restaurante que habían comido días antes habían padecido también esos síntomas de forma leve siempre vómitos diarrea durante veinticuatro horas

Voz 1 09:31 ya son dieciocho afectados más esta mujer que

Voz 1454 09:34 yacían pues ahora mismo la investigación continúa abierta no si lo explicaba la consellera de Sanidad Ana Barceló de momento no hay un denominador común que haya podido ser confirmado Se habla de esa seta Colmenar ya presente en el menú degustación pero a día de hoy no hay confirmación oficial de que haya sido la causante de la intoxicación o bien otro producto tampoco está claro lo dirá la autopsia si la mujer fallecida presentaba alguna intolerancia que

Voz 14 09:57 desconociera o alguna otra enfermedad o circunstancia que

Voz 1454 10:00 provocara la muerte escuchamos a la consellera no

Voz 15 10:02 hemos determina si esa es la causa yo creo que en este caso conviene ser prudentes porque no sabemos tampoco si el desenlace el fallecimiento de esa persona es una causa directa

Voz 16 10:15 que le provocó un estado de que le llevó luego al desenlace que tuvo

Voz 1454 10:22 así que la investigación continúa por varias líneas la autopsia de la mujer fallecida el análisis de las muestras recogidas en ese restaurante que están ya en manos del Instituto Nacional de Toxicología y luego las entrevistas con los empleados de este local ninguno de ellos hasta ahora presentado molestia alguna hoy la consellera insistían que en principio el restaurante que ha actuado bien en todo momento continúa cerrado Hinault presentaba a priori ningún tipo de irregularidad

Voz 0313 10:46 sí que han dicho los dueños del restaurante marrón para ellos también que Noel si es un hasta ahora

Voz 1454 10:51 de muy conocido tiene una estrella Michelin muy conocido en Valencia su chef además es una persona muy mediática está cerrado desde el primer momento al público lo dijo él hasta que pueda esclarecerse todo lo que ha pasado ayer en un comunicado el chef Wert Muller y que es este cocinero que dio muy reputado en Valencia decía que en todo momento ha querido colaborar con la Conselleria de Sanidad se muestra muy afectado por lo sucedido se mantiene a la espera del resultado de toda la investigación de las muestras recogidas por supuesto confían que en breve se pueda esclarecer todo

Voz 0313 11:21 muy bien y me apoyarnos dos contando vale muchas Reagan abrazó Jesús Recio buenas tardes

Voz 1193 11:26 hola buenas tardes Carlos recios jefe de medicina

Voz 0313 11:28 en el Hospital Quirón Salud de Valencia bueno ya sé que es muy complicado prematuro sobretodo decir nada no pero podía pasar clara cuando parece una seta en la ecuación todos apuntamos ahí pero no no tiene porque ser forzosamente esto no

Voz 1193 11:42 evidentemente no había presentado francamente son francamente Dina caso lo que sí que parece evidente es que se trata de un cuadro de una posible infección aunque los casos pueden ser múltiples que como alguien dice siempre que aparece en las setas aparecen como principal sospechoso pero evidentemente como se está manifestando habla de Spock todos los análisis de todos los requisitos que cumplía el restaurante pues habrá que esperar a los resultados evidentemente estamos hablando de una sustancia que puede ser potencialmente peligrosa de las toxinas que producen las setas pero solamente especulando

Voz 0313 12:14 especulando un poquito más y por no marcharnos del del del territorio setas se pueden mezclar setas que sean parecidas en el aspecto las comestibles con las que no lo son pero claro que es un restaurante de este nivel no no sé

Voz 1193 12:28 y evidentemente yo soy si se pide con eso

Voz 0313 12:32 ya sé por experiencia

Voz 1193 12:35 es que a veces por sentido común no que la las setas se pueden recolectar diferentes pueden confundirse puede confundirse sé que hay algunos géneros haber paz qué puede parecerse similares que son vistosas que tienen la misma apariencia que se pueden confundir de tal manera que pues sí que pueden llevarse pueden llevar unas setas confundir unas velas como es el caso Jo sé que no me gustaría matizar que en el caso o sin crear alarma porque es todo como hubieran mucha al principio a unos cientos de pocos casos desgraciadamente mortales con lo cual significa que son productos seguros pero sin insistir como ocurre con todos los productos alimentarios de recoger con garantías de una seguridad de lo que estamos consumiendo no dicho esto pues evidentemente fijas e influye tantas variables que hemos podido ver a lo largo a lo largo de la experiencia clínica que te puede ocurrir incluso que tengas la mala suerte que solamente tengas una seta tóxica porque de alguna que que no plato que Blatter que restos tener absolutamente no eh después poder influir muchísimas cosas estamos hablando de toxinas es decir ya son sustancias que ya están formadas con lo cual pasan directamente a al organismo al cuerpo de que a partir de aquí influyan la la interacción entre la toxina entre la persona con lo cual la respuesta es también individual invariables sí sí es bastante las muy complicado pero efectivamente se ponen cuando se pueden confundirse pueden mezclar se pueden consumir unas por otras como

Voz 0313 13:59 Podemos o cómo podemos identificar que los síntomas de una intoxicación son graves doctor me imagino que uno piense encuentra

Voz 17 14:05 mal me ha sentado mal algo en fin me

Voz 0313 14:08 como algo por si acaso y tal hay que esperar mucho tiempo poco tiempo que es lo más recomendable

Voz 1193 14:13 es difícil es en crear una alarma porque como les decía son toxinas lo que produce en este caso a las manifestaciones las manifestaciones clínicas con lo cual como ya es una sustancia formada la aparición de los síntomas puede ser variable en lo que sí que podríamos decir que aquellos síntomas aquellas manifestaciones a las náuseas vómitos diarreas que va más allá de las cuatro horas después de esta podría ser

Voz 0313 14:35 cuatro horas

Voz 1193 14:37 puede aparecer a los que también otros pero no porque decir bueno esto con el antecedente de la ingesta de setas buenos podía hacer pensar que a lo mejor tengo una intoxicación sin más que no va a ir a nada más grave pero peticiones que debería hacernos pensar que podríamos consultar pues a nuestros centros de salud al médico para comprarle un poco la la la evolución diríamos que es la media de cuadros como han visto en lo que a la presentación son cuadros banales que se resuelve en pocas horas aparte de las molestias que condiciones el malestar pero si yo creo que podría ser la pues este periodo de tiempo razonable es decir que tasadoras estas cuatro cinco horas persisten los síntomas o incluso a más debería consultarse era médico

Voz 0313 15:17 bueno pues este dato yo creo que muy interesante para todos los oyentes que están ahora mismo escuchando la radio doctor alguna vez pasó por sus manos un caso de intoxicación tan grave como este que estamos comentando o casi tan grave

Voz 1193 15:29 pues mire desgraciadamente sí sí de primera persona ya hace hace unos años por una por una espera que creo que es conocida por muchísima gente que es la la Peña y la Amanita

Voz 0313 15:37 Amanita Faloides eh

Voz 1193 15:38 Amanita Faloides que es la más conocida que también existe que en caso de intoxicación pañal familiar y que una una de las personas afectadas pues tuvo una evolución peor de una cantidad mayor de de la toxina en este caso es tu organismo que contó sino condicionó una insuficiencia hepática fulminante que requería trasplante hepático facturaban en caso acabo bien pero en espectacular porque si me permite para demostrar que a veces es muy difícil poder demostrar entre comillas la culpabilidad de las setas en este caso las determinaciones que se realiza en el Centro Nacional de Toxicología fue negativa fonético en el resto de comensales solamente sale positiva de trasplante hepático probablemente al resto de setas o no eran tóxicas a fue una cantidad mínima que no se pudo determinar pero en este caso fue desgraciadamente trágico no que requerido como la de bastante

Voz 0313 16:31 ya ya sé que usted médico y uno micólogo eh pero pero por insistir un poco en en el en el tema setas hay dos tres cuatro consejos fundamentales a la hora de de de consumir este este producto no desde su propia recolección tener cuidado con eso hasta la forma de cocinarlo ingerir lo incluso no

Voz 1193 16:49 sí sí lo que lo que os recomiendo en primer lugar en el PSOE en concreto de esta de esta especie que es muy apreciado pero sí que se conoce que a pesar de que es comestible que ya lleva toxinas que es tóxica paradójicamente no quiere decir que no sea comestible pero lo que sí que se recomienda es un buen lavado de vivirlas de ese Carlas los dicen los expertos oncológicos con esto no tiene ninguna capacidad de agradable sabor y la pintura y que incluso hay que desechar el agua en el que se ha realizado hasta esta opción porque es ahí donde puede quedar las toxinas superarlos se habla de más de setenta grados evidentemente no podemos ver una una ebullición es suficiente no podemos estar viendo la temperatura pero una buena posición de ese Carlos y después comunicarlas al calor eliminan las toxinas porque son no mira el calor las células destruidas

Voz 18 17:35 el y sobre todo no confiarse nunca algo porque doctor yo el caso que

Voz 0313 17:39 lo más próximo y más grave

Voz 18 17:42 estuvo a punto de acabar con la vida de esa persona Le ocurrió

Voz 17 17:44 yo a un experto ha aún

Voz 18 17:48 un conocedor de de todas las variantes de de las setas que se confió

Voz 1193 17:52 sí eso es lo que se recomienda y creo que el riesgo cero no existe prácticamente para nada en esta vida pero experto le parece ocurrir que nos pueda decir los amos aficionados no he trabajado muchos años en Barcelona durante son muy aficionados a la recolección de setas y que casi todos somos entendidos setas no yo recomendaría en primer lugar que el consumo sea un consumo pues casi siempre de una presencia habían conocida que está yendo con que está bien documentada etiquetada en que ofrezca muchas garantías yo por ejemplo yo personalmente no sea recolectar setas no soy un experto si las cogía eso seguro que de intoxicar ya con lo cual no ejemplo ordenada pero desde luego es conocer muy a la procedencia sino las desconocemos ante la duda rechazarlas que seguro que tenemos otras dos próximas igual de jugosas

Voz 0313 18:42 doctor cuánto tiempo puede tardar en aclararse este caso por los análisis que habrá que hacer y todo cuanto tiempo puede tardar más o menos

Voz 1193 18:50 yo calculo que a lo largo de todos los análisis análisis toxicológicos tengan cuenta que evidentemente cuando satanizar instigación de este tipo no solamente esta centrarán las hostal que sostenía sino que se intentarán diferenciar de todas las posibles fuentes como me han dicho no a todas las plantas que han tomado y que que bueno que deberán investigarse por supuesto en el caso de la paciente fallecida sin querer elucubrar y sin hacer ninguna consideración desconociendo el caso profundidad evidentemente ver qué más datos clínicos pueden aportar supongo que imagino que los próximos días tendremos tendremos noticia posibles intolerancias y cosas

Voz 0313 19:27 estas no reacciona bien

Voz 1193 19:29 vale ya sabes desgraciadamente no es una ciencia exacta Hay no ocurre en dramas dramas por por por algo tan pronto como comer una Seat así el si al final se al fin al comprobarse que esta ha sido la la sustancia responsable

Voz 0313 19:43 doctor Jesús Recio jefe de medicina interna del Hospital Quirón Salud de Valencia muchísimas gracias por asomarse esta tarde a La Ventana ha sido un placer

Voz 1193 19:50 los carros igualmente adiós buenas tardes

Voz 0313 19:52 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 1275 19:54 sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 1432 20:01 llegan los días sin IVA a los productos marcan or Auto Cat Power Raquel ITA en todas las productos marcan ahora auto aceites baterías piezas transporte y equipamiento y también el mil revisión oficial para tu comunidad reserva online ITA haga entienda

Voz 19 20:14 condiciones en hora auto punto es Noor auto en P

Voz 1454 20:17 eso patrocinadora del equipo paralímpico español Cristo

Voz 0867 20:19 ya no Ronaldo regresa a Madrid y esta vez no es para acudir a un tribunal de justicia

Voz 7 20:26 mira La Ventana de Madrid

Voz 12 20:35 a casa

Voz 21 20:44 eh

Voz 22 20:44 no

Voz 14 20:48 a que esto

Voz 0867 20:55 vuelve la Champions agua anda el Atleti esta noche frente a la Juve en un partido rodeado de fuertes medidas de seguridad pero eso

Voz 1372 21:03 de todo de mucho nervio porque este año este año Manolete no es un año más el que ganas de una final madrileña que tenemos en el Wanda que falacia hace tres años se realizó este sueño que el Atlético lo puede ver sé ya te adelanto sorpresón gordo que no tienen preparado Simeone para todos los que está ahora mismo yendo hacia el Metropolitano no juega Morata juega Diego Costa en el once titular con qué emociones fuertes todos conocemos a Cristiano pero lo más Dante con Javier es que el uno de junio estemos haciendo este programa durante toda la mañana desde el metropolitano porque en Marbella Athletic juegan la final de la está

Voz 2 21:48 este Anita sigue siendo la capital del fútbol mundial y a la tercera va la vencida

Voz 1 21:54 pero hay algún gafe suelto por esta casa hay en lo mandó estético que nos gafas muchos Manolete déjalo déjalo no le inspira ninguna confianza Cerezo día Cerezo nadie acuérdate día Piqué

Voz 1372 22:12 ayer fue claro cuando salió del partido el Barça dijo otro unos protestan por el bar cuando acaba su partido baloncesto y en cambio algo en el metropolitano lo pide

Voz 2 22:22 sólo Manolete suerte esta noche nos gracias salte a besar acariciar hemos otra

Voz 0867 22:28 final en casa con el Madrid como dice Bañuelos

Voz 1 22:32 seguro seguro

Voz 0867 22:35 hola buenas tardes a todos ya hay fecha veintiséis de febrero es es el día martes que viene Sevilla empieza a funcionar todo en toda la red semafórica de de la discordia los semáforos de la A5

Voz 23 22:47 quedaba por resolver una un trámite con lo el suministro eléctrico pero está prevista la puesta en funcionamiento del conjunto de la actuación para finales de este mismo

Voz 0867 23:00 así lo ha anunciado esta mañana en comisión José Manuel Calvo el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible que hace unas semanas participaba aquí en la radio en la Ser en un debate con todos los alcaldes de todos los colores políticos que han cuestionado esta medida conversión en Matt Groening vía urbana de la entrada a Madrid por la cinco creen que traerá más atascos y que será la pesadilla de decenas de miles de habitantes de Alcorcón Arroyomolinos de Móstoles o de Navalcarnero

Voz 2 23:23 no creo que hay un empeño ideológico con estas medidas están creando un muro una frontera se ha reconocido que en más de un trescientos cincuenta por ciento Se van a aumentar los atascos el coche

Voz 24 23:33 arranca para arranca para la entrada a Madrid ha sido un caos generalizado que pasara sino tomamos decisiones conjuntas cuando inician esta restricción

Voz 1 23:42 el a cinco los acaba en el mismo límite del término falta que tuviera la Comunidad de Madrid o el Consorcio Champ

Voz 0867 23:51 igual Núñez es ingeniero de caminos y experto en movilidad Samir qué tal muy buenas tardes y La Ventana de Madrid cómo estás hola buenas tardes qué tan bueno tú has escrito varios artículos sobre el cambio en el paseo de Extremadura que que además conoces bien porque has vivido allí ya hay fecha para los semáforos de la cinco lo hemos conocido hoy la semana que viene se ponen en marcha acabamos de escuchar además a los alcaldes de municipios como Móstoles como Alcorcón ellos están muy preocupados por la situación que se puede generar a partir de ahora está justificada esa preocupación

Voz 25 24:20 a priori sí porque efectivamente durante los primeros días lo razonable es que haya unos atascos importantes sobre todo por la por la reducción de capacidad de la vía sí que es cierto que dentro digamos de una transformación envía urbanas no en los primeros pasos que estando en el Ayuntamiento y bueno hay una paradoja dentro del mundo en transporte que es la paradoja Ebrard es por la cual toda la gente que quiera ir y no tengan una necesidad real de ir por ese camino de utilizar el coche o bien tenderá a utilizar otros modos joven buscará otras alternativas para moverse

Voz 0867 24:59 el proyecto contempla la construcción de aparcamientos disuasorios aquí cuánto hay de infraestructuras de construcción y cuánto de educación en materia de movilidad entre los ciudadanos que es más importante

Voz 25 25:09 es desde luego una vez que se reduzca la capacidad para coches hay que buscar otros modos de transporte ya digo y posiblemente lo que lo que sucede es que haya una inducción de demanda en todos los autobús y Cercanías metro etcétera que vienen del corredor y por tanto haya que reforzar esos esos servicios por supuesto que tiene una componente de sacrificio por parte de algunos de los usuarios porque tienen coche entiendo B para algunos desplazamientos es más cómodo pero bueno tenemos un problema importante de contaminación y también en el caso de las márgenes de la cinco y de ruido de inseguridad y bueno pues hay unos problemas asociados a esas grandes infraestructuras en la ciudad no

Voz 0867 26:00 el caso concreto por ejemplo de del metro del servicio que ofrece la línea diez es un funcionamiento evidentemente mejorable y que evidentemente alguien debe tomarse en serio si alguien tiene intención de que esto triunfe claro que esto funcione

Voz 25 26:13 ha supuesto una cuenta hace unos años con la demanda que temía de viajeros a las cinco en la que tenía la línea diez son menos reduciendo las frecuencia en treinta y uno segundos perdón los periodos en treinta y uno segundos es decir qué pasará un tren cada treinta y uno segundos menos podría absorber aproximadamente la gente que dejara de ir por la A5 en el momento que sea una vía urbana no es desde luego un un servicio que no se pueda prestar porque de hecho la línea diez cuenta con un tipo de señalización ferroviaria que es el CBC que permite alcanzar ese ese grado de de oferta

Voz 0867 26:56 más bien es un problema de voluntad de voluntad de las administraciones hasta qué punto Samir la A5 abrió en canal ese barrio no tu cuenta en un artículo publicado en su día con movilidad que tus padres te decían no te te advertían del peligro de de atravesar los pasos subterráneos

Voz 25 27:13 bueno me decía a mí me dicen porque de hecho el el pasado domingo me acuerdo que volviendo a mi casa fui a coger el treinta y nueve y claro tenía que que cruza el subterráneo y mi madre me dijo por qué no te vas en el cinco bueno pues básicamente porque para Irán sesenta y cinco no hay que cruzar la autovía que es algo que y bueno es un es un problema importante además es una una barrera por ejemplo para llegar a los equipamientos y creo que también es una barrera mental porque en el momento en el cual te tienes que mover hacia por toda la vida que haces hacia el centro hay una menor conexión entre la pieza en la que en la que vivido durante muchos años que es Batman y el resto del barrio que es Lucero hecho e incluso tiene la asociación de vecinos y diferenciada por esta concepción es como un barrio aparte a pesar de que administrativamente depende de otro lugar

Voz 0867 28:11 en unas islas absurdas te pregunto por la limitación a cincuenta kilómetros por hora ese recorte de velocidad va a suponer como dicen los críticos los que se oponen al proyecto más atascos y más contaminación

Voz 25 28:23 es razonable pensar que puede que pueda producir más atascos al menos durante las primeras fases de la medida que después lo normal es que haya gente que opte por otros modos de transporte o por otros itinerarios Is A la digamos ese incremento de la de la intensidad de tráfico disminuya y no se produzcan unos atascos tan grandes eso básicamente lo que se llama disipación el del tráfico que es un fenómeno cuesta bastante escrito y en términos de contaminación sí que es cierto que marginalmente cada coche contamina más al cincuenta no el setenta por cómo son las curvas de consumo pero si se consigue una reducción suficiente en el global posiblemente haya una reducción de contaminación también

Voz 0867 29:15 ha sido una cosa más por las actuaciones urbanísticas pendientes las que serían necesarias ahora en un futuro digamos más o menos inmediato al margen de poner radares y semáforos para que el paseo de Extremadura vuelva a ser lo que tú reclama que vuelva a ser un paseo

Voz 25 29:30 bueno hay la la cuestión está en que para la conversión en vía urbana hay algunas dificultades sobre todo en términos de cotas porque cuando se construyó la actual a cinco en el año mil novecientos sesenta y ocho y se hicieron unos movimientos de tierra que incluso han dejado en en sombras de lo que sería el terraplén de la cinco algunas partes del barrio de Batán y sobretodo de Lucero en Don once y la verdad que creo que desde el punto de vista técnico es un reto impresionante porque claro la la devolución de esos espacios hacer una vía urbana que de verdad conecte con las márgenes es un problemón gravemente a mí no se me ocurre de forma muy sencilla como se podría resolver

Voz 0867 30:18 Samir Awad Núñez te agradezco mucho que ayer estado con nosotros esta tarde aquí en La Ventana de Madrid un saludo y hasta la próxima

Voz 25 30:23 muchas gracias hasta luego

Voz 0867 30:26 vamos a tratar de hasta un máximo de quince años han caído los miembros de la llamada manada de Villalba Tres hombres que abusaron sexualmente de una chica en el año dos mil quince La sentencia llega dos semanas antes del ocho viene muy dura contra los condenados Alfonso Ojea

Voz 0089 30:43 quince años de prisión para dos de los acusados catorce para el tercero un fallo de la Audiencia Provincial de Madrid señala que los tres condenados son responsables de un delito continuado de agresión sexual los tres se pusieron de acuerdo para violar a una joven en un domicilio de Collado Villalba bajo intimidación ambiental un criterio penal que se aplica cuando la víctima está desamparada sola frente a tres agresores que Le amenazan en este caso con no dejarla si quiere abandonar la habitación en la que

Voz 1275 31:11 habían encerrado la declaración de la víctima ante la Sala

Voz 0089 31:14 jugadora queda recogida en la sentencia para concluir que el efecto intimidatorio no precisa de la aplicación de violencia física

Voz 0867 31:21 UGT ha presentado esta mañana un informe sobre la situación laboral de la mujer pasan los años y por si alguien dudó de los motivos para salir a la calle el ocho N hay cosas que evidentemente no cambian según este sindicato la brecha salarial no se cierra de hecho una mujer sigue ganando mucho menos que un hombre aquí en Madrid por hacer exactamente el mismo trabajo Virginia Sarmiento

Voz 1454 31:41 según los últimos datos de la Agencia Tributaria de dos mil diecisiete la brecha salarial apenas ha cambiado en los últimos años Ana Sánchez secretaria de Igualdad de UGT

Voz 27 31:49 y la diferencia salarial entre el hombre y la mujer se sitúa en seis coma veintiséis por ciento el hombre supera los veintiocho mil euros de media al año mientras que la mujer apenas supera los veintiun mil

Voz 1454 32:03 euros menor cuantía de salario y condiciones más precarias con peores contratos sin discriminación a la hora de promocionar las cifras repercuten además en las pensiones donde las mujeres cobran un treinta y uno por ciento menos en la prestación por desempleo con un diez por ciento menos la brecha llega al cuarenta por ciento en entidades financieras tampoco escapa al sector público Rosa Robledano de la Federación de Empleados Públicos de la Comunidad de Madrid

Voz 28 32:23 de esas catorce mil doscientas cincuenta personas que tienen un contrato de funcionario interino diez

Voz 1454 32:29 mil doscientas cincuenta son mujeres

Voz 1 32:32 a esto se suman los sectores amenizados como

Voz 1454 32:34 los servicios los cuidado su el comercio donde los puestos de responsabilidad además los ocupan los hombres por todas estas razones exigen una ley de igualdad salarial con sanciones para las empresas que no cumplen

Voz 0867 32:43 siete de la tarde y XXXII minutos

Voz 30 32:50 sigue a La Ventana en las redes sociales roja La Ventana en Facebook La Ventana

Voz 4 33:02 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana

Voz 1 33:05 el Faro un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos

Voz 2 33:10 todo lo que seamos capaces de imaginar

Voz 1 33:13 tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 14 33:17 el Faro con Mara Torres síguenos también en redes nuestra aplicación móvil a partir de la una y media en la SER

Voz 1 33:26 hasta aquí la audiencia de la cadena SER que es una Rocafort

Voz 2 33:28 hasta Tovar grasa hace tiempo no os mando un oye te una anécdota curiosa y es que a ver a Loquillo y cuando llegó el estribillo de su famosa canción

Voz 1 33:35 la de voy a ser una roca no

Voz 2 33:38 estar pero a su novia cantaba hubo unen

Voz 1 33:41 no voy a ser una roca forestal equívocos rocas forestales por esto Nos urracas forestales a Hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com con esa etiqueta en las redes rocas con Pepa bueno vino también

Voz 4 34:03 en Hoy por Hoy punto es Cadena SER

Voz 31 34:06 la Sociedad Española de Radiodifusión

Voz 1 34:08 desde su poderosa emisora

Voz 31 34:11 en la Cadena SER lleva muchos años a comprar

Voz 1 34:15 muchos años contigo tal vez demasiado no

Voz 32 34:18 perdón digo que ya tal vez demasiados esto ya habría que para atar tanta ser tantas ser tantos años esto nombre no pero pero que es bonito que lleve tantos años de Cadena SER ya cansa pero nombre que que parece que que broma completo pero bueno penosa asusté

Voz 33 34:36 cadena SER

Voz 1 34:38 estaremos siempre con al idiota locutor

Voz 4 34:45 cuenta con la Laser pase lo que pase

Voz 0867 34:53 alguna cosa más del día el nuevo o bachillerato de la Comunidad de Madrid sólo será accesible para las familias que ingresen menos de diez mil euros per cápita anuales y sus hijos no serán aptos y repite en primero de Bachillerato información de Laura Gutiérrez

Voz 1275 35:07 los alumnos que quieran pedir el cheque tendrán que tener una plaza ya reserva en uno de estos centros privados estar cursando determinado cuarto de la ESO en cualquier otro centro no ser repetidores la renta familiar serán

Voz 1 35:18 por tanto sólo podrán pedir la ayuda quiénes estén

Voz 1275 35:20 con una renta per cápita de toda la familia inferior a diez mil euros tendrán más puntos a partir de esa barrera los que tengan menos ingresos Rafael Van cree que el consejero

Voz 0089 35:29 ya hay muchas familias que en ese tránsito de las

Voz 34 35:31 tapa obligatoria en Secundaria a la al Bachillerato que ya no es obligatoria se veían de alguna manera pues que tenían que salir de esos centros concertados porque ahí ya no está soportado digamos con fondos públicos lo que tratamos con ese cheque es que quién

Voz 1 35:49 estoy convencida de una idea de un

Voz 34 35:52 modelo educativo pues pueda tener sus posibilidades

Voz 1275 35:55 el curso que viene solo habrá ayudas en I el siguiente se extenderán al segundo la concertada de momento se conforma Juan Chavarri CC Madrid

Voz 1193 36:03 a nosotros se se abre un escenario nuevo que nos gustaría que enseñan concertada siempre preferimos el concierto pues porque garantiza más pluralidad pero bueno es una nueva oportunidad para aquellas familias que se encuentran en una situación socioeconómica más baja

Voz 1275 36:25 la Comunidad prevé conceder mil quinientos cheques en esta primera convocadas

Voz 0867 36:29 de ahí atentos este empleado empleador si quiere acción prime la policía ha detenido a uno de los empleados de Amazon en la planta de San Fernando por sustraer productos por valor de trescientos mil euros por el tipo los andaba con bromas cerraba pedidos con amigos y luego metía las cajas productos de más valor que luego vendía SER Henares

Voz 0744 36:48 Jorge Pardo el detenido había creado según la policía una compleja organización en la que contaba con varios colaboradores externos que se dedicaban a hacer pedidos de poco valor mediante la aplicación móvil de Amazon pero que recibían en cambio productos de alta gama hasta en veinte ocasiones repitieron esta operación llegando a sustraer género teléfonos móviles y relojes de alta gama en su mayoría por valor de trescientos mil euros la investigación comenzó a finales del año pasado

Voz 2 37:12 cuando el Departamento de Seguridad de la multinacional

Voz 0744 37:15 detectó cinco paquetes cuyos pesos de salida del centro no coincidían con los de entrada la operación se ha saldado con tres detenidos y varias personas investigadas por su posible implicación

Voz 0867 37:26 en Francia ni cosas que no se compran en Amazon uno va por la calle y escucha ya bueno practicamente de todo en el autobús en el metro en la acera pero hay una persona que ha decidido Picard su tiempo a escuchar lo que tienen que contarle los madrileños el escuchantes por plazas va por calles del centro de Madrid ISE para escucharlos a cambio de la voluntad de verdad que lo hace de verdad que existe con el estado de dicho hoy Javier Bañuelos

Voz 1 37:54 hay gente que camina mira otros se sorprenden pero pasan de

Voz 0089 37:59 estuve en la Gran Vía por ejemplo un día era imposible irse a la muy complicado la gente es que en miraban pero Pedro

Voz 0861 38:05 el paciente no le importa pasar horas sentado en un banco en plena Puerta de Alcalá con su gorra sujeto un cartel donde se presenta como eh

Voz 0089 38:14 el escucha ante lo escucho básicamente es lo que hago escucha pero de verdad con intención con interés con el interés de un psicólogo Pedro ofrece su tiempo maneras un momento lo de de pausa parar un poco aunque sea cinco minutos diez la persona me cuenta lo que quiera lo que deben a la cabeza puede ser divertido anécdotas problemas lo que sea

Voz 0861 38:36 ya sea por curiosidad o por necesidad lo cierto es que si hay gente que separa

Voz 0089 38:41 bueno las cosas que me cuentan como comprenderás no las voy a no las voy a decir porque esto se queda aquí no creo que hay que tener un poco de de valor no para para asentar y contarle a un extraño realmente no que no dejó de ser un extraño un poco lo que ronda por la cabeza se mueve por todo Madrid a su próximo destino quizás sea la Carrera de San Jerónimo da igual que venga hola a la persona que venga un político me quiere contar algo pues bienvenido sea supongo que no haría un panfleto no sencillamente me encontré a un poquito más personal sus fincas

Voz 0861 39:14 antaño se escuchan Te ofrece

Voz 0089 39:16 tiempo a cambio de la voluntad pero aclara no lo hace por dinero lo que le llevó aquí es que creo en esto que creo que cada uno en función de lo que sienta tiene que intentar no

Voz 1 39:27 cambiar un poquito no la manera de relacionarnos

Voz 0867 39:31 a él escuchan te en las calles de Madrid nos marchamos mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte como siempre en las siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid en La ventana

Voz 1 39:41 hasta mañana adiós

Voz 35 40:03 hola sí me gustaría

Voz 36 40:05 Pierre me negocio en la radio y me gustaría que lo escuchasen así como millones de personas pero sin que me cueste mucho dinero en y que sea fácil rápido y que yo tenga que hacer lo menos posible

Voz 37 40:15 esto es lo que quiere aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que anuncia tiene las labios más escuchadas sigue sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entra ser publicidad punto es con pruebas de tu mismo

Voz 26 40:34 tobillo el domingo

Voz 16 40:36 sí qué porque no hay correos domingo tú lo has dicho Harry correo

Voz 38 40:45 con quién naturista correspondencia durante años a quién escribirle una carta que nunca en vías te ha sido a que te echen las cartas que yo desde Carles

Voz 1 40:54 estos mensajes de voz en el whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres ir nuestra cuenta de Twitter arroba y faros ser esta noche llegamos de cartas el faro de la SER

Voz 14 41:09 faro con Torres

Voz 1 41:17 la Ventana con Carles Francino

Voz 6 41:23 estartapeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio pesa cerca crezca

Voz 1 41:34 la Cadena SER

Voz 0313 41:37 pues nada que llegue a la hora de saludar a Chevy dorado Chevy buenas tardes hola

Voz 1 41:41 saludos en estartapeando Nos gusta conocer los testimonios en primera persona de los emprendedores que pasan por el programa

Voz 1136 41:48 entendiendo estartapeando como una comunidad de emprendedores compartir experiencia y ofrecer un consejo que pueda ser válido a nuevos emprendedores es algo que nos parece muy útil hoy comparte su consejo Lita Muñoz ex CEO de la plataforma Come dedicada al desarrollo personal de adolescentes de entre doce y diecisiete años buscando fortalecer sus habilidades de liderazgo mediante tutorial ese encuentros de fin de semana o campamentos de verano

Voz 39 42:14 que sí tienen clara su idea que crean en ella que la tengan siempre en mente que su te convierta compongan una obsesión yo estoy pero estar como todo el día pensando en tu idea creer en ella darle darle una vuelta que la compartan que escuchen que hablen que pregunten que tengan un montón de conversaciones y compartan con todas las personas que tengan a su alrededor su idea para hay contrastando si esa idea puede llegar a ser un proyecto viable no instada cosa que voy a hacer para que la Glaser no para que que voy a conseguir con este

Voz 1454 42:44 y recuerda si quieres compartir con no

Voz 1136 42:46 otros tu proyecto de emprendimiento escribe nos ha estartapeando arroba Cadena Ser punto com

Voz 6 42:53 qué cortometraje te va mejor todavía no tenemos asesoría de imagen pero si disponemos de asesoramiento comercial especializado para profesionales y pequeñas empresas con Vodafone One Profesional en nuestros canales de ventas especializados tendrás las soluciones que mejor se adapten a las necesidades de tu negocio informa Acn el catorce cuarenta y tres en tiendas Vodafone Vodafone Business gudari

Voz 26 43:15 lo que queda

Voz 30 43:16 defendía

Voz 2 43:17 con Isaías Lafuente hoy como debe quedar fútbol en este día Isaías de vascos muchas cosas más y porque hoy hemos abierto la ventana la cumbre vaticana sobre abusos sexuales en el seno de la Iglesia el comité organizador se ha reunido con una docena he víctimas entre ellas el español Miguel Hurtado siempre se puede ver la botella medio llena o medio vacía tú miradas desde el optimismo Jesús Bastante redactor jefe de Religión Digital también con matices

Voz 25 43:43 que el Papa haya decidido convocar a todos los presidentes de todas las conferencias episcopales a dar una respuesta unitaria ya es algo que nunca se había hecho qué es lo que sucede que como todas estas cosas en el caso de la Iglesia siempre llegan tarde siempre llegan después de muchísimo sufrimiento ya es lógico y legítimo en ese habláis con algún ahora que las víctimas se sienta decepcionadas y que no se crean que de esta cumbre va a salir va a salir algo claro

Voz 0827 44:08 pues sí hemos hablado hubo un tiempo después de acabar esta reunión con Miguel Hurtado el hombre que denunció por abusos al monje de Montserrat Andreu Soler es hablada en La Ventana de cómo ha sido un encuentro como ha salido

Voz 40 44:20 el censo había mucho dolor y sufrimiento en esa habitación porque éramos doce víctimas de distintos países y también yo creo que una sensación de estáis en tiempo de descuento algo decepcionado porque nada de lo que les hemos explicado lo desconocía tal Vaticano hace décadas te sabe que tiene un problema

Voz 1193 44:41 sí ya servido

Voz 40 44:43 poco no lo sé realmente lo que queríamos era que ellos no se nosotros cuál es el plan de acción pero bueno nosotros hemos sido muy claras que como el lunes no presente un plan a escala global mundial en condiciones Papa Francisco va a perder toda la credibilidad

Voz 0827 44:58 en fin que hayas acabado la época de las buenas palabras hay que pasar a los hechos y Jesús Bastante decía que hay

Voz 0281 45:04 las cosas al menos que tienen que pasar una que

Voz 25 45:06 eh que sacaba crea tolerancia cero se convierta en norma universal de la Iglesia que haya que nadie puede dudar que no conocía que no hay o que no hay reglas segundo que las víctimas sean parte de la solución si no se les considera como casi parte de un problema que tienen que atajar por el por la responsabilidad de de la institución y tal cual yo creo que es terceros que que la Iglesia tiene que prevenir proteger pero también hay un término que acuñó las víctimas que se llama prevención que y que sea a la iglesia en la que se convierta en en en lugar eh de la persona que tiene que afrontar que le han venido que le han venido problemas o delitos la que abra las ventanas y las

Voz 0313 45:45 a que

Voz 0827 45:46 pues de eso se hablará en los próximos días en el Vaticano y aquí en España sesión de control el primer gran mitin colectivo de esta precampaña electoral es ha sido y la sesión de hoy todos mirando ya al veintiocho de abril han cargado muy duro contra Pedro Sánchez primero Pablo Casado

Voz 41 46:03 ahora aquí sabemos en esa feria de las vanidades que la han escrito cuál fue su primera decisión cuando llegó presidente del Gobierno les recomendamos que vaya tomando la última en paquete el colchón porque lo sacará de Moncloa dentro de dos meses porque vamos a ganar las elecciones para recuperar la dignidad de España ha hecho Albert Rivera

Voz 0827 46:19 a qué a solemnizar en el Congreso lo que ha decidido su partido vetar cualquier acuerdo con Sánchez o con el PSOE

Voz 24 46:25 yo tiempo le tira para que no haya presidentes como usted nunca podremos apoyar a un presidente como usted la siguiente legislatura

Voz 0827 46:30 y como todo era bastante previsible el resistentes Sánchez llevaba munición primero contra Casado

Voz 1722 46:36 si usted tiene la lengua larga del insulto y las patas muy cortas de la mentira CEE EE silencio la el próximo abril la mentira y la crispación salgan de la vida política con usted derrotado en las urnas

Voz 0827 46:49 también llevaba una respuesta para Albert Rivera la cosa empezó en colchones y acabó en chaquetas

Voz 1722 46:55 mire señor Rivera debidamente un cosa después de la foto que se hizo usted en Colón con el señor Abascal y con el señor casado en este debe tener un armario lleno de chaquetas el pasado domingo usted dejó la chaqueta del supuesto liberal se ha puesto una chaqueta que huele a naftalina la de la ultraderecha

Voz 0827 47:11 pues esto ha pasado hoy estamos a veinte de febrero y así hasta el veintiocho de abril malamente se presenta la cosa

Voz 14 47:19 el suelo yo estoy buf en las calles

Voz 0738 47:33 era

Voz 1 47:34 en el pasillo

Voz 2 47:45 a ver si está y la blancos Rosalía por Bunbury que es de esos cantantes que podría cantar a coro con Pedro Sánchez

Voz 0827 48:03 se habla mucho de libro de Pedro Sánchez algunos incluso se lo han leído lo ha leído por ejemplo Benjamín Prado en general le ha interesado aunque ha pillado

Voz 2 48:11 algunos gazapos esto es más modesto no el que más

Voz 0281 48:14 ha llamado la atención la historia de lo primero cuando llegó a Madrid ya que dos que duermen en el mismo colchón sólo Ellen de la misma opinión bueno lo que dice el refranero se vuelven de la misma condición

Voz 1 48:24 no pero eso es pequeñitos no eso es pequeñito

Voz 0281 48:26 más grande cuando él cuenta cómo regresa a la secretaría general del partido socialista dice entonces me acordé de San Juan de la Cruz y su famoso decíamos ayer en la Universidad de Salamanca hombre no fue San Juan de la Cruz fue Fray Luis de León ya hay una más recurre a una frase muy famosa que dice sólo hay una manera de saber si se puede confiar en alguien es confiando en ese alguien dice como dijo Einstein no por favor esa frases de Hemingway

Voz 0827 48:52 Jobs tras efectivamente bueno siempre es mejor que te pillen una mala cita a que te acusen de plagio que es lo que le ha pasado a Cristiano a una escritora brasileña de novelas de romance que ha sido acusada de plagio a través de las redes sociales no lo cantado Nerea Aróstegui

Voz 44 49:09 quieren Twitter Courtney Milan que es la escritora de más éxito en este género denunció que en el último libro de Cristián titulado Royal lo había fragmentos de libros suyos tirando del hilo se han encontrado hasta veintiséis autores a los que había copiado hasta menos de lo que se entiende mucho mejor que en los últimos cinco años haya publicado veintinueve libros bueno con esta polémica la escritora publicó dos tuits en el primero que estaba cancelando la venta de sus libros escritos por un Ghosts Guaita es decir un negro e indicaba que además el Ghost rider no le contestaba a las llamadas