La Ventana (21/02/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1454 02:34 el Vaticano trabaja en veintiún puntos de partida para combatir los abusos en la Iglesia aunque de la reunión que ha empezado hoy y que se prolongará hasta el domingo no se esperan conclusiones inmediatas el Papa ha dicho el inicio de la cumbre que lo que se espera no es sólo una condena de abusos sino algo más

Voz 1765 02:48 el Santo prosiguió en Santo Pueblo de Dios nos mira allí espera de nosotros no condena simples y evidentes sino que tomemos medidas concretas y eficaces que nos pide concreción

Voz 1454 03:09 el jurado popular ha declarado no culpables a los seis acusados de espiar a rivales políticos de Esperanza Aguirre dentro del Partido Popular los cinco miembros de las fuerzas de seguridad a un trabajador de la Comunidad de Madrid serán absueltos por tanto por la Audiencia Provincial y hoy les venimos contando que la Audiencia Nacional exige al Gobierno de la Comunidad los contratos relacionados con el Campus de la Justicia y que supusieron el saqueo de millones de euros de las arcas públicas madrileña ADS hoy durante el pleno en la Asamblea el portavoz del PP Enrique Ossorio ha reconocido que el proyecto fue un despilfarro

Voz 1765 03:35 yo creo que en el campus hubo mucho descontó

Voz 5 03:38 Paul de del gasto pero no por qué nadie se llevara dinero sino que es verdad que hubo descontrol eso es cierto eran otros

Voz 1454 03:45 nueva agresión machista en la capital la policía ha detenido a un hombre que pegó a su pareja en el metro en la noche de San Valentín en la estación de Opera la grabación de las cámaras del suburbano han permitido localizar al agresor la lucha contra la violencia machista es uno de los asuntos que volverán a centrar las protestas del ocho de marzo hoy UGT y Comisiones Obreras han presentado las movilizaciones de este año Virginia Sarmiento los sindicatos mayoritarios este año dan cobertura legal tanto a los paros de dos horas como a la jornada completa Luis Miguel López Rey yo UGT Jaime Cedrún Comisiones Obreras

Voz 6 04:14 mujeres siguen poniendo asesinadas las mujeres siguen sufriendo discriminación

Voz 0313 04:18 las mujeres siguen teniendo el techo de cristal

Voz 7 04:20 Nos vamos a jornada de lucha movilización convocada por el tenista con paros concentraciones con manifestaciones

Voz 1454 04:26 también acudirán a la manifestación de la tarde con una novedad principal con respecto al año pasado hacer frente a los partidos de ultraderecha Pilar Morales Pacheco comisiones Ana Sánchez de la Cova UGT

Voz 7 04:35 no quieren poner a tener hijos o a poner nuestros bien tres a parir hijos de otros por dinero

Voz 8 04:41 de algunos partidos que pretende que volvamos las mujeres esas situaciones que que creíamos que esto

Voz 0125 04:47 Juan totalmente superadas el llamamiento a la movilización insisten es para hombres y mujeres tenemos dieciséis

Voz 1 05:10 servicios informativos la Ventana con la estela enfila

Voz 0313 05:33 hola buenas tardes los Oscars este año incluyen entre las películas nominadas una que está ahora mismo en cartel que se titula infiltrado en el Cúcuta clan que cuenta la historia historia real atención cuenta la historia de un policía negro que consiguió por poseso infiltrarse en este en este grupo racista y la historia se cuenta con con toques de comedia porque en fin que un negro pase desapercibido en el clan digamos que se parece bastante a un chiste si quieren saber cómo se las apaña al policía tendrán que ir a ver la película que por otra parte no creo que gane que gane el Oscar pero bueno les digo todo esto porque es verdad que el cine ha recreado en un montón de ocasiones este personaje del infiltrado del agente encubierto ahí estuvo Leonardo Di Caprio con con la mafia o o Bryan Cranston con los narco traficantes más recientemente todo eso está muy bien se han hecho grandes películas pero ya en la vida real cómo funciona eso como debe ser lo de vivir con una doble identidad Kenny tu familia puede saber lo que haces tus compañeros que es un día de mierda de la comes tú que no le puedes pedir ayuda a nadie que te pierdas el funeral de tu padre y el de tu madre y Las bodas de tus hermanas como debe ser por ejemplo estar infiltrado en ETA durante varios años ya un hoy andar mirando por las esquinas por si hay algún hay que quiere ajustar cuentas bueno todo esto que acabo de resumirles no es el guión de ninguna película sino retazos de la vida de Mikel Lejarza conocido como el lobo lobo si ahora se acuerdan verdad lobos es una película sobre él en dos mil cuatro pero lo que hoy vamos a conocer es algo mucho más valioso su propio testimonio sus memorias recogidas en un libro titulado Yo confieso tengo ganas de preguntarle muchas cosas pero sobre todo una después de cuarenta y pico de años de todo lo que le ha ocurrido de lo que ha vivido de lo que ha sufrido incluida la medalla que de forma muy discreta de tornaron en el año dos mil diez después de todo eso yo quiero preguntarle a Mikel Lejarza han incidido la pena tengo curiosidad por saber qué responde bienvenidos a La Ventana

Voz 1 07:35 son como miedo vi punta gira venga

Voz 1765 09:08 Zui

Voz 1 09:10 sí

Voz 1765 09:16 claro

Voz 13 09:16 a ver a ver

Voz 1 09:20 esta

Voz 1284 09:51 esta canción que estamos escuchando Montserrat Domínguez buenas tardes

Voz 0752 09:56 buenas tardes una canción forma parte de la banda sonora del lobo no sé si os acordáis de la peli protagonizada por Eduardo Noriega notó el a la vista de la Pelosi yo sí lo era una peli bueno ahora le preguntaremos al lobo de verdad que que que que le pareció pero no pero que está muy bien una peli muy bien rodada con con fue con mucha tensión y tal otra cosa es ya lo que tenga de de verdad es menos verdad el el

Voz 0313 10:18 el personaje bueno decíamos que hoy vamos a hablar de este de este libro yo confieso cuando uno escribe unas memorias de este contenido no lo puede hacer de cualquier manera Mikel Lejarza ha pedido ayuda a uno de los periodistas que tenemos en este país que más y mejor conoce el tema de lo de de de del espionaje de los de los agentes infiltrados de los de los encubiertos toda esa madeja tan difícil de de EC entrañar a veces se llama Fernando Rueda que enseguida vamos a saludarles pero para que entiendan porqué había que pedirle ayuda bueno es que en este libro se cuentan cosas como lo acaban a escuchar a continuación cuando ETA empieza a sospechar que el lobo que hay hay truco

Voz 14 10:54 no sabemos por el movimiento catalán que han oído en las noticias de la BBC que tenemos un agente infiltrado de los servicios secretos españoles

Voz 15 11:02 y ese gente eres tú

Voz 14 11:04 te llaman el lobo de la forma en que me lo dijeron me salía una risa espontánea me partía el culo de risa no se lo podía imaginar Gorka estamos hablando en serio yo seguía llorando de la risa Ezquerra de verdad lo dices en serio sí sí por eso te he contado lo mío de verdad pasan serio repetí Gorka tomárselo en serio yo llevaba dos pistolas Browning grande Lafayette pero más pequeña las Sebas que te las metes por el kurdo sois unos putos migajas

Voz 16 11:32 me tenéis aquí tres meses tirado esperando común puto cabrón escondido como un perro lloro buenísima acusados de ser un agente secreto Si soy un agente ahora me voy con vosotros y me pegaba un tiro me alegro

Voz 15 11:43 que se quedaron fríos

Voz 1284 11:47 yo me extraño Fernando Rueda buenas tardes

Voz 0313 11:52 escuchando lo que tú has escrito verdad como cómo suena eh es que sabéis qué pasó una cosa

Voz 0662 11:59 aquel leyó el libro en folios y luego cuando llegó a papel se se hizo

Voz 1765 12:07 llama y me dice

Voz 0662 12:08 sí que es durísimo lenguaje sobre todo en el en el principio

Voz 17 12:13 por eso me reí ahora no porque realmente el lenguaje lo estaba

Voz 1765 12:16 qué duro o no

Voz 0662 12:19 luego ha habido gente que lo ha leído huy dice es verdad que es duro pero

Voz 1765 12:24 como narras sobre todo esa primera parte no en la palista pasando por situaciones como la que habéis dibujado en el cual él le están a punto de matarle es decir le han descubierto

Voz 18 12:38 cuando él lo narra

Voz 1765 12:40 a Rami lo narra con esas palabras yo podría haber suavizado haber quitado lo lo los tacos pero en aquel momento es que es una situación para escribe yo creo eh a lo mejor me equivoco para describir la así por qué era tan duro tan duro tan duro que alguien cuando está en esa situación no habla diciendo hay que qué mal lo pasé

Voz 0313 13:00 estáis seguros de lo que decía que no tenía una canción Juegos florales que eso que hemos escuchado suena verdad

Voz 1765 13:06 sí

Voz 0313 13:07 ese ese es el barro que te hoy es de las pocas personas que conoce lobo de las pocas que lo conozca y además hace años que os tratamos luego te preguntara qué tipo de relación tenéis tu como qué concepto elegiría como podrías definir cómo podría explicar que alguien durante más de cuarenta años haya sobrevivido a la cantidad de historias que era tocado con las que le ha tocado lidiar desde cuál es el carácter de el rasgo de su carácter más más más potente más predominante

Voz 1765 13:35 yo creo que es el más listo de la clase yo he conocido a muchos otros infiltrados en que ha tenido el servicio secreto a lo largo de todos estos años la mayor parte de ellos son juguetes rotos es decir gente que hizo sumisión que incluso la hicieron bien y que de repente llega un momento en que han terminado el servicio secreto se convierte es para nosotros son un problema quieren quitarse los de enmedio cuanto antes y con Mikel lo intentaron es decir cuando Mikel acaba su infiltración en el setenta y cinco intentaron quitarle de en medio al demandaron a Valencia le dijeron bueno todavía estábamos en el franquismo tú ocupa de de de movimientos sociales en el Hospital de la Fe de Valencia por aquí el cogió en cuanto pasado unos meses Él por su propia voluntad se cogió en su moto se subió al sur de Francia porque le habían operado la cara porque él quería seguir en el en el combate él quiso demostrar rodeado de etarras que no le reconocían él fue el que cuando el el servicio secreto vio que él seguía entonces dijeron bueno pues oye este nos puede ser de utilidad y así lo ha hecho en cada zona de de su vida primero durante catorce o quince años huyendo de etarras para identificarle metiendo en en otro tipo de operaciones y luego cuando se acababa eso él se buscaba la siguiente operación Cata al unha Él se busca una tapadera entonces el servicio fue que no sé es necesario decir Él ha sido el que ha ido generando esas necesidades que han sido super útiles al servicio

Voz 0313 15:11 oye cuál es tu relación con Miquel como la definirías entonces colegas sois amigos sois conocidos

Voz 1765 15:18 somos muy amigos es decir somos yo lo defino como somos amigos con de parejas no

Voz 0662 15:24 es decir que que mi mujer y la mujer de de Mikel son amigas

Voz 0313 15:30 aparece otro de otra de las novedades de del libro Wroclaw

Voz 1765 15:34 claro porque ha sido su compañera su sus

Voz 0313 15:36 su soporte su tapadera en en más de una ocasión

Voz 1765 15:39 me ha llevado a hacer hacer misiones que llevan cuarenta años juntos eh quiere decir que ha sido para mí lo más importante ha sido la la persona que en determinados momentos les ha sacado de las profundas depresiones en los cuales cayó por cierto no por por bandas terroristas sólo esto sino por culpa del propio servicio que en algún momento también la intentado

Voz 0313 16:00 ya quitárselo de medio pero bueno él siempre ha vuelto pues te has casi que saludemos al amigo no Mikel Lejarza buenas tardes

Voz 19 16:07 buenas tardes sea arratsalde on

Voz 0313 16:09 esta Mike enorme a todos

Voz 19 16:13 bueno pues mira estoy recordando mis momentos de la época antigua que ya casi olvidado de cuando tenía que ir a catorce kilómetros pues el monte para poder hablar desde una cabina con Vicente previsto negro para poder hablar con vosotros

Voz 17 16:31 oye eso es ese lugar

Voz 0313 16:34 no voy a ese concepto de de de agente negro con el que tú has sido identificado durante muchos años exactamente qué significa un agente

Voz 1765 16:41 pero

Voz 19 16:43 la gente es negro es el que mide CO que yo lo diga pero eso es que es realmente vimos en la en algunas películas el GPS que de las no eso es que el que no figura ningún sitio el que trabaja realmente para una serie de operaciones especiales y demás pero que si caes caes IT dejó seguido que claramente tú asumes las responsabilidades la gente negro es el que es realmente la verdad

Voz 1765 17:18 el que pie matizó el que trabajando para el servicio secreto no está en nómina por lo tanto si le detienen si te cuando te han detenido el servicio secreto ha desmentido que te conociera no

Voz 0313 17:30 pero tú sigues cobrando no al menos

Voz 19 17:32 sí sí no voy a decir yo no la verdad

Voz 1765 17:35 no

Voz 0313 17:36 y eso se paga como con Un sobre para que no consta en fin cómo se hace eso

Voz 19 17:42 claro lógicamente no podemos estar si tú nuestras el nómina no aparece es oficialmente pues tiene que ser todo extraoficial

Voz 17 17:49 los fondos reservados o como se llamen como si realmente todos los servicios de inteligencia

Voz 19 17:57 partida de fondos reservados para ciertas operaciones especiales para personas en el caso como el mío pues pues hay que para de esta manera no

Voz 0313 18:08 oye Miquel estamos aquí con Fernando estamos aquí compañeros y compañeras con muchísimas ganas de preguntarte de todo yo lo que planteaba a abrir el programa de los reservó para el final

Voz 1765 18:18 los pondrá al final pero Montse hay Roberto

Voz 0313 18:20 bueno y Fernando yo queremos preguntarte muchas cosas Ana de de tu negociado sabe un montón

Voz 0125 18:27 es un bonito

Voz 19 18:29 sí tiene cosas dándole por la cabeza

Voz 0313 18:31 la verdad si no estaba pensando fíjate la

Voz 0125 18:34 me pregunto hablando ahora de de de de de esos fondos reservados no con que sepan hoy a ti el Estado te ha amenazado con quitar textos fondos ahora con esta entrevista y con las que vas a hacer por la promoción del libro

Voz 19 18:47 no no directamente no lo que pasa es que uno ya sabe mucho tener en cuenta que yo practicamente eh nos hemos criado juntos el servicio secreto y o sea que

Voz 1635 18:59 sí

Voz 19 19:00 comenzó en el año setenta y dos ellos con la para trabajar el setenta y tres éramos una pequeña familia entonces no lo cual que no voy a saber yo ya no que te lo que es el servicio secreto lógicamente también tengo que decir que ahora en servicios sobre todo ha cambiado una barbaridad así ahora

Voz 0313 19:20 maravilloso para mal Miquel

Voz 19 19:22 los para bien para dar bien tengo que decirlo claramente para bien pero mucho mejor que antes

Voz 0125 19:28 Mikel tú fuiste es captado por la Policía Nacional de infiltrar sin saber ser espía sin saber moverte en esta doble vida sin conocer prácticamente nada de Hita en la década de los noventa yo luego entrevistado en la década de los noventa quería decir me encontré con algún otro infiltró lo lo entrevistamos a quien la ser el pasado octubre no tiene nada que ver contigo es otra historia completamente diferente pero yo deseo los de leer un poco tu libro y haber estado con esa persona te hago esta pregunta no debería formarse los topos a los infiltrados para realizar estos servicios poder llevar mejor lo que supone tener una doble vida que no es poco

Voz 19 20:07 anda que lo hemos ido yo para que pudiera haber una academia de formación he luchado como como el que más pero bueno no esto no hay manera de que de que suceda de todo hemos también yo opino que muchas veces lo mejor lo mejor que yo lo tengo comprobado que el mejor piropo yo creo que es que es una de la calle no no hubo una persona que tú forme es un ramo eh se pueden formar un Rimbaud y muchos eh no hay ningún problema pero para estos menesteres es totalmente diferente no hemos visto espionaje y y lo Ramos es totalmente diferente solamente puesto los cero cero siete de película

Voz 17 20:51 hola Miquel Serra

Voz 0125 20:52 Mínguez y tengo muchísima curiosidad porque nos cuentes dices que estás y al el servicio o estás en nómina de de quién sea es decir quién te pague en sobrio con fondos reservados nunca he pensado pasarte definitivamente a la empresa privada lo digo porque por lo que estamos viendo resulta bastante más rentable ya sabemos que todos los funcionarios se creó en algún momento de que el Estado paga mal lo que te puede dejar tirado y sin embargo por lo que vemos de Villarejo todas sus empresas tantísimos miembros de las fuerzas de eso exmiembros de las fuerzas de seguridad del Estado que luego han tenido una carrera muy larga desde luego parece que no les ha ido mal económicamente prestando sus servicios a las empresas privadas tú has tenido la tentación de hacerlo aparte de a rachas de manera Full Time o no

Voz 0313 21:43 por cierto desgaste a trabajar con Villarejo alguna vez

Voz 19 21:47 bueno a la última no convivía dejo nunca no me voy a ocurrido de ninguna manera conocía su forma de trabajar lógicamente polemista hallando creadas

Voz 0313 21:59 cuando cuando perdón a Mikel cuando dices conocía su forma de trabajar que ha que no te rías que te refieres

Voz 19 22:05 pues lo que todos sabemos yo que de la la guerra La guerra de dosieres era la época de la guerra de dosieres es dar lo que pasa es que él tuvo unos apoyos importantes ir pues es lo que mono se momento estaba diciendo no el de alguna manera pues llegó un momento que formó su empresa en Sussex esas etcétera y lógicamente el resultado muchísimo más rentable esos dos y de los empleo para poder hacer dinero no lo sé pero para eso hay que valer los cómo somos

Voz 0125 22:39 ha enterado

Voz 19 22:41 no vamos a eh a Nino he de sedición no me ha habido ningún momento poder ir a la empresa privada etcétera lo que pasa es que yo mi mentalidad no ha estado en ese ese camino yo siempre he tenido que buscarme una cobertura para poder trabajar en los trabajos que yo realizado no una cobertura que he tenido yo quién la tuviera esa cobertura me ha proporcionado dinero reestreno siempre esto pasaría perfectamente el servicio a totalmente claro tenían la posibilidad yo tuve la posibilidad de quedarme en mi asesor de entonces no

Voz 0313 23:28 sí

Voz 19 23:29 que un pues sabía que el el trabajo que estamos realizando por petición del que declaró por petición de él y del trabajo que está realizando un trabajo que yo sabía que amén viva proporcionando todos los de casa

Voz 20 23:49 pero pero aún no el trabajo

Voz 19 23:52 esto trabajo ya cuando cuando ya ha realizado un trabajo en el cual no has podido llegar aún filial que tú hubieras querido

Voz 1765 24:03 entonces siempre lo que esto sí

Voz 19 24:04 es buscando más más y más es una enfermedad que te entra dentro puedes dejarlo pero

Voz 0313 24:13 el dinero entonces sale una cosa Miquel Iceta pregunta Fernando también que conoce mucho de esto pero entonces es un problema que ha habido contigo o es un problema general de que no sé si es de España o todos los países todos los gobiernos al final son desagradecido con esta figura

Voz 1826 24:28 gente que que se infiltra que se encubre que se que se incrusta por ahí en en en bandas en mafias y tal

Voz 0313 24:35 nuevo abono bueno estoy acabado y luego me entiendo de todo esto es un problema tuyo es un problema general

Voz 1765 24:40 que hay que yo podía citar me gustaría citar textil Miquel me dejas

Voz 17 24:48 perdón perdón Toni Prats no verá

Voz 1765 24:50 así es que voy a vibrar el libro Toni Verdasco fue Josep pistón que estuvo infiltrado en otra

Voz 0313 24:56 Kylie magnífica también

Voz 1765 24:59 en una mafia de Nueva York durante dos o tres años o le tuvieron que sacar vive como Mikel escondido han pasado los años tiene el mismo riesgo idóneo asco a través de un contacto le dijo que a través de un periodista de Xavier Mina ver Le dijo le mandó a Mikel la siguiente frase sí Miquel hubiera hecho el trabajo que hizo en España en Estados Unidos le habrían dado la medalla del Congreso sería un héroe nacional bueno una vez

Voz 0313 25:25 ya ya en dos mil diez así un poco de escondidas pero te la dieron

Voz 1765 25:28 en forma discreta sí

Voz 19 25:29 se se se bueno pero lo es de agradecer también porque a ningún otro director servía ocurrido ante se le ocurrió anteriormente ni ni lo hubiera hecho sea bueno dentro de todo dentro de acabe es una poesía normalita no tienen muchísima gente eh pero yo lo que tengo que agradecer es la postura de tendinitis sí sí lo que en ese momento pues significó que para mí es importante

Voz 0313 25:57 oye Miquel armado si vas armado eso que decía yo al principio que cuenta además en el libro ese da entender de ETA ya no existe afortunadamente no está disuelta como organización y tal pero es tú todavía vas de vez en cuando mirando para atrás saber si hay algo

Voz 19 26:16 yo todavía voy continuamente mirando atrás de adopción unos lados Nando cuatro vueltas otras rotondas yendo me hablar con vosotros y como he dicho a lugares los pitos

Voz 1765 26:30 ya que hay un dato que hay que tener en cuenta que para que la gente entiende porqué Miquel cuando ya ha acabado ETA sigue el dato es muy claro en el IRA acaba el diez de abril de mil novecientos noventa y ocho en el Acuerdo del Viernes Santo ocho años después Denis Donaldson alguien que es una figura similar al al lobo es asesinado en su casa de campo de un tiro con una escopeta de caza de Cats

Voz 0313 26:54 señor Lira

Voz 1765 26:56 el índice nosotros no tenemos nada que ver quién ha sido

Voz 17 26:59 un loco que te ni le tenía ganas ya ha matado con lo que ha podido un lobo solitario

Voz 19 27:05 ese es el problema Fernando lo hemos hablado muchas becas no

Voz 17 27:08 oye ahora no es cuestión de Torres

Voz 19 27:11 para que se renuencia no es mucho más cómodo lógicamente para los poderes también no sé si mañana alguien me mata pues bueno un delincuente un loco que tenía que quería cinco minutos de gloria

Voz 17 27:28 yo esas cosas todo bien IRS prueba yerran

Voz 0125 27:31 además lo que dices Miquel porque ya no es que te tienes que alguien te reconoce te de un botellazo se me ocurren lumbar que te rompa la cabeza no sea

Voz 0313 27:38 cualquier elemento de estos tipos

Voz 0125 27:41 Nos distorsionador nos podemos encontrar es decir

Voz 21 27:43 ha llevando hablando de coincidencias en un bar a mí del libro

Voz 1826 27:48 varios capítulos pero uno sobre todo antes lo hablábamos de cómo te encuentras creo que es en julio de dos mil uno meses un par de meses antes de los atentados de las Torres Gemelas así como Javed atan bueno tú lo ves que lo reconoces el Café Gijón de de Madrid ya sabías que era él quién era que querer a este tipo de tenías datos de quién era

Voz 19 28:06 no en ese momento no los dos a que yo estaba con unos personajes también poco pitos que realmente está con con con un tal Fernando Baskets que que fue el creador de Chile no imaginaros que era un enemigo Bío el chileno aquí o en España y varias veces incluso fueron los que realmente llevaron el secuestro de padre Julito Iglesias para ETA para ETA

Voz 0313 28:38 el Movimiento de Izquierda Revolucionaria Chile para que se los oyentes es cierto pero no perdona sí que se que Mickelson

Voz 19 28:43 exactamente bueno pues estaba con él

Voz 17 28:46 Icon

Voz 19 28:50 un personaje peculiar porque no sabíamos exactamente si era agente de la CIA o ex jefe de la CIA rezagado eh teníamos la seguridad e asimismo cuando cura pera un hombre importante en francés cuando la época de Reina un Garrido tuvo un problema gravísimo muy bueno aparecieron tres personajes llevan tres otra pequeña dijo desde que en ese momento no sabía qué era yo hablé con Fernando Vázquez le dije que por las costuras por las formas en que te hablaba etcétera lo que poco que yo podía escuchar hoy a hablar de armas cosas del mundo Lasquetty Fernando las que nadie mejor que es estos hay quieren hacer la guerra a Estados Unidos claro que me dio escuché eso bueno se pasa un par de minutos dice voy al baño al lado los baños tiene que hacerse con allá una cabina telefónica de esa cabina telefónica llamé a de servicio y dije me dijeron a ver si me vivan me enteré

Voz 20 30:02 yo lo dije bueno pues

Voz 19 30:06 poco tiempo después en septiembre estamos hablando de julio finales en septiembre todos sabemos pues que siempre cuando salió la imagen de este pájaro yo me tiraba los pelos no lógicamente

Voz 17 30:19 la luego supe que que Fernando Bosque

Voz 19 30:21 tenía una casa en Salou que allí se movía gente muy extraña etcétera y el CDF si había sido avisado no sé si fue de los míos y los míos avisaron a otros esos otros avisaron a ha avisado

Voz 0313 30:41 que pena que pena que es la conexión no funciona la mejor verdad Olic él no te quiero no no no no te quiero meter prisa estamos teniendo una conversación muy muy tranquila yo la quiero continuar déjame que tenemos un compromiso de de tres minutitos con la publicidad y seguimos charlando que esto no quiero que tiene muchísimo menos venga

Voz 34 36:25 con esta Camprodon sólo eh con no es que yo no voy a eso quitar la intenta no de Serra sí

Voz 35 37:27 la letra de esta canción de Manel que estamos escuchando cuenta la la estupidez y el drama de las guerras su miseria y lo absurdo de enviar gente

Voz 0313 37:36 a morir sin ningún objetivo claro a veces por razones espurias los soldados al menos lo que combaten en el campo de batalla tienen entre comillas el consuelo de ver o antes se veía el admiro de cara Isabel más o menos a dónde van o a dónde les mandan el caso de los agentes encubiertos de los soldados no no declarados oficialmente diríamos esa es otra historia yo le estamos conociendo con detalle aquí en La Ventana gracias al libro de de Fernando Rueda yo confieso gracias a Mikel Lejarza el lobo que nos ha contado algunas cositas sólo algunas de su historia de más de cuarenta años como agente encubierto no te puedes imaginar Miquel sigues ahí verdad no no te puedes imaginar ahora mientras mientras escuchábamos los anuncios la cantidad de conversaciones que se han cruzado aquí en el estudio yo le quiero preguntar esto yo le quiero preguntar lo otro

Voz 1765 38:23 Ivonne se decía tú estuviste

Voz 0313 38:27 de alguna manera en la cocina o aledaños de los GAL

Voz 17 38:33 yo he sabido esa pausa que has hecho

Voz 1635 38:38 no vamos a ver no no es una falsa la estrella

Voz 20 38:43 es el hecho de que uno sabe cosas pero Carlas no se puede decir

Voz 21 38:53 vale vale vale pero pero si contamos en el libro altísimo

Voz 1765 39:00 a ver si te quites Fernando al quite de mil novecientos ochenta y dos si antes de la llegada del PSOE al poder a principios a Mikel su oficial de caso que era digamos el responsable del le manda al hotel ya ILE dice que se va a reunir allí con unos empresarios que él no conoce pero que se limite a preguntarles que ellos ya saben preguntarles unos precios cuando Mikel llega allí me imagino que con una grabadora eso ya no me acuerdo entonces se encuentra con que estos lo empiezan a dar precios más o menos de portal tipo de Tarraco vale esto portal el tipo de te vale vale aquello cuando Mikel transmite la información le dice a su oficial de caso pero que estáis haciendo seis meses después a mí que lo mandaron a a México durante dos años

Voz 17 39:50 vale pero no tanto los aledaños de la cocina sirve como te digo en consonancia

Voz 19 39:57 es que el cuántas veces

Voz 0313 40:00 ha cambiado de cara

Voz 17 40:05 vamos a ver si tu gira una vez una vez

Voz 20 40:09 pero pero mi

Voz 1635 40:11 mis cambios son continuos yo procuro cambia de aspecto continuamente esa cumbre está de una manera de otra bandera

Voz 0313 40:20 si te si te cruzas con unos si te cruzas con un familiar o con un amigo de un amigo íntimo que que hace tiempo que noreste reconocería

Voz 1635 40:30 no me he cruzado soy que le he constatado de que no de quedarme reconociendo

Voz 17 40:36 como frutas de visto por eso te decía como te aguantas tú de no de si estoy aquí

Voz 20 40:44 pues se es

Voz 1635 40:46 es la historia de un de un personaje como Iron no la historia de un agente negro no quedaba otra es tienes que vivir con eso que saber vivir es la ley más importante saber vivir con eso

Voz 0125 40:58 Mikel a mí siempre me atrás sino no perdona

Voz 17 41:01 pero continúa continúa perdona

Voz 1635 41:03 no no aquí tizas En del caso mío yo no se lo llevan los siempre bastante bien enteras siempre lo he dicho muchas veces no sea también influye mucho en la forma que sale cada uno los aspectos debido a que cada uno en el sentido de mio por ejemplo yo soy una persona religiosa una persona creyente una persona de fe y eso me ha ayudado muchísimo saldando nuestras hay sabes tú has vivido conmigo los últimos momentos de los últimos meses ya sabes que hemos vivido momentos muy duros yo he vivido momentos muy duros has estado lo mío en ocasiones

Voz 20 41:40 es esa fe eh a mí me ha hecho que yo pudiera seguir hacia adelante con fuerza siempre no sé qué

Voz 1765 41:47 a mí eso es una de las cosas que yo tengo que reconocer que más me ha sorprendido a la hora de escribir el libro no como alguien que ha vivido todo lo que él ha vivido todos lo que ha hecho realmente ha encontrado el ese apoyo hasta tal punto que lo era y cuenta en el libro cómo estando en el sur de Francia

Voz 0662 42:12 ya como miembro de de ETA pendiente de

Voz 1765 42:15 curso de formación se llevó a Lourdes a a otros tres etarras le dejó en la puerta de la iglesia no entrase estuvo a a allí a rezar cuando usted que cuando allí todos eran super ateos no

Voz 17 42:31 y sin embargo eso inciso Fernando me lo estoy estoy de la oreja los dos

Voz 36 42:39 oye mira

Voz 0313 42:40 en una cosa cuando antes comentabas cuando te preguntaba

Voz 37 42:43 la cocina de los GAL y Fernando narraba el episodio de los empresarios de a tanto el etarra de esta categoría de la otra

Voz 0313 42:49 lo que no cuentas lo que no puedes contar es porque es secreto porque es delito

Voz 17 42:56 yo creo que las dos cosas ya vale vale no te coma preguntó si yo tuviera intervención no que ya ya ya había conversado dura a mí me ha para hablarnos de las cosas claro

Voz 1826 43:09 oye y hay cosas que sí que cuentas que son durísimas como que en un momento determinado dices que se podría haber acabado con la banda con ETA en bueno eso sí eso quiero que no se acaba porque no le interesa o no acaba de interesar que eso sea así

Voz 1635 43:25 es una cosa que yo nunca he podido

Voz 20 43:29 comprender e yo

Voz 1635 43:32 creo creo que en aquel momento como no esperaban que la operación fuera tan importante creo que ya entonces les llenó tanto que que dijeron Bojan hasta aquí no de hecho cuando yo digo lo que me dijeron no de ellos dijeron me acuerdo que dice honesto creo que en algún otro libro la película no dijeron si ahora ya sabemos todos sabemos dónde viven todo lo sabemos donde están saberlo cuando lo están etc

Voz 20 44:02 me dicen tú que tienes

Voz 1635 44:05 que pongamos un puesto de pipas eh ahora somos nosotros los los árboles son los que sabemos todo nos necesitan no se era era la forma de pensar de momento era diferente IV lo soltaron así no

Voz 0313 44:17 ya lo que pasa es que llegar a la conclusión de que se podía desarticular a ETA antes de lo que se hizo y que haya motivos en fin que nos acaban de concretar hostia escuchar eso es muy duro que sobre todo o leerlo en este caso vamos hay una anécdota

Voz 0662 44:32 qué Miquel llega un momento en el

Voz 1765 44:34 la última redada ya cuando hacen dos redadas

Voz 18 44:37 la última gran redada

Voz 1765 44:39 se cuenta perfectamente en el libro sí yo soy eso

Voz 0313 44:41 que aún hoy es que estoy muy interesante de verdad

Voz 1765 44:46 en el cual Miquel les dice va ahora te vamos a sacar Se acabó ya la infiltración te vamos a sacar ya veremos a ver qué hacemos y tal y entonces Mikel es dice no mesa Keith porque ahora Si yo voy al sur de Francia soy el jefe de ETA porque con todos los que habían detenido que eran toda la cúpula el digamos el él era miembro de la cúpula de ETA era el jefe infraestructura él habría podido ascender y entonces les dice me pegó un tiro

Voz 0662 45:14 en el en el brazo iraquí

Voz 1765 45:17 o mire tenéis primero y yo me escapo me de un tiro voy al sur de Francis hoy el jefe de ETA y le dijeron que no porque no querían acabar con ETA

Voz 0125 45:26 por lo que fuera por eso te quiero preguntar Miquel porque

Voz 1765 45:28 si hay algo que me llama la atención es que

Voz 0125 45:31 digamos acabas Cunit o Cavas con ETA no acabas de estar infiltrado en ETA y luego te dedicas cambios de tercio hileras a la economía le das al tráfico de drogas le das a otro tipo de delitos no tú te has quedado enganchado a esto tú estás pillado con ser espía doble agente topo

Voz 1635 45:49 lo que lleva cuarenta años en esta vida más de cuarenta años

Voz 20 45:52 Nos

Voz 1635 45:53 lógicamente es porque está enganchado no

Voz 19 45:56 sí eso es es un veneno

Voz 1635 45:58 eso no es una especie de veneno que que llevas dentro y cada vez más y también me gustaría morirme con las botas puestas no se aquí cubrir los seguir haciendo cosas por mi país a mí lo más importante es es trabajar para España baja Països eh aquí dejar vivir a ellos eh

Voz 17 46:21 no es lo más tarde Pere Miquel eh

Voz 0125 46:25 tú has descrito muy bien lo que es ser un agente negro alguna vez te han ofrecido o tú has tenido tentaciones proyectos visto el lado oscuro también el

Voz 1 46:33 dado de los malos también el lado oscuro

Voz 0125 46:36 de los buenos alguna te han ofrecido o te han entrado tentaciones de ser un agente doble

Voz 1635 46:43 no no me sobre la verdad que no me ha pasado nunca con la cabeza

Voz 20 46:50 me tampoco he tenido ninguno

Voz 1635 46:53 porque si bien indignada tampoco que pueda yo haber pensado eso no no no no la verdad es que yo he sido siempre

Voz 20 47:01 Leal total

Voz 1635 47:03 a mi servicio y por supuesto de París eh pero totalmente osea podrán decir lo que quieran y que lo yo más leal

Voz 17 47:14 cuántas veces te has encontrado durante estos años al borde

Voz 0313 47:18 uf me han pillado esto se acaba

Voz 20 47:22 muchas veces muchas muchas ocasiones porque son muchos años muchas experiencias muchas vivencias

Voz 1635 47:32 el mismo muy difícil resumir un libro

Voz 17 47:35 dijo veinticinco años después los ojos pero antes

Voz 0313 47:37 cuando yo lo definiría como el más listo de la clase tú tú sigues vivo porque eres el más listo de la clase o alguna vez te has tenido que defender digamos de de forma extrema

Voz 1635 47:48 yo nunca me he creído has visto la clase yo creo que soy un tío lo más normal siempre he pensado que los agentes negros lo mejor es que sean personajes normales no preparados porque luego fallan por sus propios tics de de esa preparación no no he tenido en situaciones como si por supuesto extremas como la que habéis contado antes no incluso antiguamente la primera vez cuando ya donde ya me dicen que yo tener con los servicios diligencia y querían acabar conmigo bueno pues que no sé que quizás es hace que he tenido siempre me ayudó tanto que que

Voz 20 48:31 ha habido algo con lo cual he podido salir de de todo mis atolladero que han sido muchos muchísimos

Voz 0313 48:39 antes te preguntaba si vas armado tienes buena puntería

Voz 1635 48:44 tengo tengo Dureta

Voz 1765 48:47 eso es que practica a menudo

Voz 1635 48:50 no es eso una cosa es innato osea desde pequeño desde pequeñito yo tiraba con todos sirvieron a Pío no daba en el blanco

Voz 17 49:00 tenía un arco con flechas bueno bueno sería bueno no estaba en habla no estaban

Voz 1765 49:05 hablando de sus ligues de juventud

Voz 36 49:09 hoy

Voz 0125 49:10 oye Miquel déjame preguntarte por una cosa me de califica bastantes de personaje no y a mí uno de las cosas que más me han fascinado los personajes como tú es la posibilidad de poder llegar a intimidar con un compañero de comando sea la posibilidad de poder llegar a intimidar con un enemigo que a la vez es el

Voz 0313 49:26 más íntima

Voz 0125 49:28 llegó a intimar con con con alguien de ETA las llega a contar tus cosas tus problemas todo dentro de esa mentira no que rodea no pero no se has tenido un compañero de viaje con el que has podido incluso en algún momento hasta llorar o compañero o compañera

Voz 1635 49:46 intimar intimar con una etarra no en la cama pero nada más Navas no yo tenía

Voz 17 49:55 tenía dos personajes has dicho que si entonces no

Voz 0313 49:58 ha sido entendido bien he dicho que sí

Voz 17 50:00 más de lo que estamos

Voz 0125 50:03 este es liado con una etapa es que nos hemos quedado todo claro

Voz 17 50:07 no no tampoco recuerdo buenos remolcó no se puede contar aunque amparo

Voz 1765 50:13 el años con una no con más de uno

Voz 17 50:16 no

Voz 1635 50:18 así es así declara no sea que de luego habían los personajes dos muchachos un oro se llama medio millón el otro lo llamamos de división el otro pollo que esto es personajes estaban siempre muy pegados a mí no yo los veía más con más normales comparando pues los demás local por aquello de que cuando estás mucho tiempo mucho tiempo

Voz 20 50:46 a las personas a unos

Voz 1635 50:50 decaer mejor no dentro de de lo que ya sabes como son no como techo después con el tiempo uno de ellos entre o no sé qué pasó pero vamos que

Voz 17 50:59 sí pero bueno teniendo muy claro mi

Voz 1635 51:01 Tura mi posición y tienen yo lógicamente

Voz 20 51:04 e intimidar a nada

Voz 17 51:07 pero ya antes

Voz 1635 51:10 yo Nicolas féminas

Voz 17 51:13 hoy antes de que acabáramos

Voz 1826 51:15 gustaría que Fernando contara porque yo sé que no ha sido fácil el proceso desde que escribes preservar todo el trabajo que habéis hecho que habéis tenido que tener mucho cuidado tu especialmente eh para pasarla a la editorial los primeros manuscritos no podía ser nunca a través de un ordenador ni de un pen drive me ha recordado cuando antes decías cuando Lady los primeros escritos a Mikel lo había leído en papel porque habéis tenido que ser muy meticuloso con esa sabéis habéis visto que había por parte de alguien interés de sabotear el trabajo

Voz 1765 51:47 vamos a ver la verdad que yo creo que se puede decir es que visto lo que había pasado en otros países los agentes secretos no tienden a permitirles que que cuenten determinadas cosas y Mikel desde el principio estaba decidido a contarlo todo y contarlo todo quiero decir que cuando él decía las cosas malas que había vivido ya faenas que le habían hecho etc etc bueno pues eso implicaba a la al servicio secreto implicaba la policía implicaba la a la Guardia Civil porque todo el mundo se suponía que iba a implicar a ETA y eso es así nos lo cuenta no es decir sea sea abierto pero claro cuando te abres no puede ser que haya mucha gente que no le guste el hecho es que el servicio secreto a ver cómo lo digo hubiera preferido que el libro no hubiera salido ya lo que pasa es que se han encontrado yo creo con qué es más antiguo que todos ellos no existe otro agente que cobre del servicio secreto más antiguo que Miquel y entonces bueno pues yo no sé si puedo decir que no les hago no sé si les ha gustado mucho no Miquel pero

Voz 20 53:03 no no Fernando eh tú sabes muy bien lo hemos dicho muchísimas veces yo me desnudo dio cuenta mi despedida no mis problemas mis sensaciones quizás yo me equivoqué cuando Dalí

Voz 1635 53:23 en el despacho de director dijo podía escribir ningún libro de

Voz 20 53:29 eh pues estaciones momentos malos me dijeron que la forma en que se expresaba tengo yo mis sensaciones mis momentos malos etcétera son estos son así Iñaki algunos más lógicamente no suba el problema es de que cuando yo cuento mismo entorno a los imanes sensaciones pues algunos quedas mal que lo voy a hacer yo no he ido a escribir un libro sobre los servicios ni sobre otros servicios mirada no eso sería otra historia totalmente diferente sería

Voz 1635 54:02 pero sería muchísimo más duro eh

Voz 20 54:04 el segundo yo sería pues no se ha traído no sólo os

Voz 1765 54:09 no yo dejé mi el ejemplo es a Mikel en los años ochenta le le meten en prisión Le pilla al a la policía ya en una operación si cuando le pillan en esa operación esa era una operación en la cual es la Guardia Civil había habló con Miquel para llevar a cabo el secuestro de Paquito en Francia traerlo a España para hacerle hablar y para hacerle todas esas cosas que él se había enfrentado a la Guardia Civil pues esto es a lo que creo que se refiere Mike se enfrenta a la Guardia Civil porque una vez secuestrado traído a Madrid e interrogado Mikel lo que quería era que el se les soltara en su pueblo Isabel acabó dejarle andar dicen bueno estoy decía pues no le van a querer lo que cuenta no se tienen Sabato no hablo de lo que era pero el hecho es que la Guardia Civil quería no la Guardia Civil alguna persona

Voz 17 54:58 eso lo que quería lo que quería matizar