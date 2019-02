La Ventana (21/02/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias

Voz 1108 00:24 buenas tardes estoy buenas tardes Carles además de la llamada ley hipotecaria que los bancos tendrán tres meses para implementar el pleno del Congreso ha aprobado otras tres leyes por la que se mejoran por ejemplo las condiciones para los profesores no universitarios en modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aumenta el mínimo de la pensión de orfandad a los hijos de las víctimas de violencia de género esta última por cierto ha sido adoptada por unanimidad un clima de Consell

Voz 0767 00:51 pensó que la presidenta Ana Pastor ha apreciado de esta manera que agradezco también el Spirit

Voz 2 00:56 no

Voz 0767 00:57 eh que se está viendo esta mañana en en la Cámara para mí es

Voz 3 01:01 muy muy bueno y muy positivo

Voz 1108 01:03 la situación en Cataluña no obstante también ha aparecido hoy al rechazarse una moción del PP para aplicar el ciento cincuenta y cinco destituir a Torra e impedir una mesa de diálogo con los partidos independentistas cuyos diputados por cierto han estado ausentes durante el pleno de hoy por la

Voz 1915 01:19 pensando en la cita del veintiocho de abril hay movimientos en Ciudadanos de cara a las listas electorales los planes de la dirección de la formación naranja según hemos podido saber colocan a día de hoy al portavoz parlamentario en el primer puesto en Toledo la informaciones de Óscar García

Voz 4 01:31 sí buenas tardes el actual portavoz de Ciudadanos en el Congreso Juan Carlos Girauta se perfila como el cabeza de lista del partido naranja por la provincia de Toledo de hecho Girauta que se presentó a las generales en esta legislatura por la provincia de Barcelona va a trasladar su residencia en las próximas semanas a la Ciudad de las Tres Culturas con este movimiento la dirección de Ciudadanos quiere reforzar las listas al Congreso con pesos pesados del núcleo duro del partido la vacante de Girauta en Barcelona

Voz 1626 01:57 está por decidir Inés Arrimadas de momento sigue

Voz 4 01:59 el silencio sobre la opción de ser ella la número

Voz 1915 02:02 en el último trimestre de dos mil dieciocho cerró con una nueva subida del precio de la vivienda en España ahí es el décimo quinto con crecimientos anuales ampliamos con Carlos

Voz 5 02:10 ya el precio medio del metro cuadrado de la vivienda libre se situó en mil seiscientos dieciocho euros entre octubre y diciembre del año pasado es un tres coma nueve por ciento más que en el mismo periodo del año anterior como dices es el último de quince trimestres consecutivos de subidas anuales por comunidades autónomas los mayores aumentos se han dado en Madrid un ocho con uno por ciento y en Catalunya un cinco con ocho por ciento por municipios de más de veinticinco mil habitantes el metro cuadrado más caro Se encuentra en San Sebastián casi tres mil seiscientos euros en Ibiza algo más de tres mil quinientos según la serie histórica dos mil dieciocho se cerró con un precio medio de la vivienda libre un veintitrés por ciento más barato que en los primeros meses de dos mil ocho

Voz 1915 03:06 Naciones Unidas vuelve a exigir la paralización del desahucio de una mujer y sus dos hijas de una vivienda en argumentos a once en Lavapiés dos juzgados de Madrid han pedido que mañana se ejecute el desahucio de esta y otra familia del bloque después de varios intentos dicen los jueces que tienen que cumplir con la ley aunque las administraciones no ofrezcan a estas familias una vivienda social Alejandra Jacinto es portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca

Voz 4 03:27 además sesiones Elisa anunció indican la posible comisión de un delito de desobediencia por parte de de las demandadas por parte Rossi por parte de Pepi y también por parte de todas aquellas quejas solidarias que no es un concentramos en las puertas de las casas para impedir atropellos de derechos humanos

Voz 1915 03:46 los bomberos forestales de la Comunidad se han concentrado esta tarde frente a la Asamblea para protestar por la falta de acuerdo sobre su convenio colectivo denuncian que no se ha actualizado en los últimos siete años dejando a la plantilla en una situación crítica porque sean evaluados condiciones especialmente las que tienen que ver con la seguridad impiden a la común

Voz 1255 04:02 las que cumpla con su compromiso José Morillo es portavoz de los bomberos de disponibilidad que tenemos que estar media hora nuestro lugar de trabajo eh

Voz 8 04:12 coste cero no están los senos abonan los en los paga no se nos gratifica en no se nos recompensa de ninguna de las maneras la parte económica de nuestro de nuestro convenio está paralizada desde el año dos mil once no tenemos un reconocimiento de una categoría profes

Voz 1915 04:26 esta noche los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos empiezan un encierro para mostrar su rechazo al cambio de grados de él K en el campus de Aranjuez mañana se van a concentrar frente al rectorado coinciden no con la reunión del Consejo de Gobierno David Ramos ex presidente del Consejo destruida

Voz 1854 04:39 antes porque es un plan que ha sacado un día para otro sin contar con el apoyo ni de la facultad mire estudiantes profesores un plan que nos quieren imponer que en ningún momento nos ha pedido nuestra opinión mientras se desarrollaba por tanto nuestro objetivo es paralizar este plan que se desarrolle uno en el que se cuente con la voz de los alumnos de la facultad

Voz 0564 07:18 tú qué piensas

Voz 1255 07:21 el país hoy quiero alguien que quiera ganar el bote de la primitiva Bruno con la boca pequeña que lo desee de verdad que estoy pensando ahora mismo yo señor todo el mundo lo estará pensando sí pero esa persona lo piensa más fuerte que nadie

Voz 9 07:34 el destino es caprichos hoy puede elegir a cualquiera por el pote de veintidós millones de euros de la primitiva no te la juegues por un euro más hecha la con Joker

Voz 0313 10:07 son las seis y diez las cinco y diez en Canarias hoy en nuestro paseo diario por la Historia nos toca una una de pasado imperial del Imperio que fue España y que dejó de ser de hecho tal día como hoy se quedó sin una tierra especialmente valiosa muy codiciada La Florida

Voz 2 10:20 en un mundo que en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 22 10:34 no

Voz 1626 10:42 si la Florida hubiera seguido siendo española el protagonista de CSI Miami en vez del posturitas de Horatio Caine sería el comisario Roberto Sánchez que de asesino sabe un rato de series además de asesinos de series ni les cuento pero no ha podido ser porque hace hoy dos siglos justos que la Florida tuvimos que dársela a los yanquis el veintiuno de febrero de mil ochocientos diecinueve España y Estados Unidos firmaron el Tratado Adams Onís o tratado de las Florida da igual cómo lo llamen el caso es que les tuvimos que dar todo lo que tuviéramos al este del Mississippi a esas tierras les salieron muchos novios desde que hace cinco siglos el español Juan Ponce de León se empadronada en aquella península tan Florida a la que llegó el día de la Pascua Florida a la que no se sabe por qué extraña razón llamó Florida los franceses la quería los ingleses la quisieron y al final se la quedaron los estadounidenses porque estuvieron listos supieron cuando actuar cuando España estaba en su peor momento con el más tuerto de Fernando VII llevando el país a la ruina con los liberales dando

Voz 0564 12:05 Guerra con las arcas del Estado tiritando

Voz 1626 12:07 estaba España como para dedicar esfuerzos a defender un territorio a siete mil kilómetros El que se olió la que se avecinaba fue el ministro plenipotenciario de España en Washington Luis de Onís que años antes de aquel mil ochocientos diecinueve advirtió de que cuida Dean que Estados Unidos ha puesto el ojo en La Florida pedazo de profeta Él mismo tuvo que firmar aquel veintiuno de febrero con el representante estadounidense John Quincy Adams el Tratado por el que decíamos adiós Florida adiós

Voz 3 12:37 no

Voz 1626 12:49 algo sacaremos a cambio no sí claro se supone que nos dejarían tranquilitos los territorios del oeste California Nevada Nuevo México y Utah Wyoming también nos iban a pagar cinco millones de pesos pero se sacaron de la manga que los españoles habían dañado no sé cuantos intereses particulares de los estadounidenses y ese dinero se destinó a indemnizar a los damnificados que listos ni un duro vimos y al final ruina perdimos todo de aquellos territorios sólo nos queda el Gran Wyoming en y falta que nos hace Horatio Caine que aquí tenemos al comisario Sánchez

Voz 23 13:25 qué

Voz 1255 13:29 aquí mirado además comisario Roberto Sánchez desea usted salvo nueve alguno sino de series por ahí suelto bando muy poco aquí a sospechosos hay siempre pega pues que pase Elvira Lindo

Voz 24 13:42 radio

Voz 25 13:45 a una mirada particular para observar con el vino

Voz 1255 13:50 la lindo soñando

Voz 26 13:55 todo yo no descarto abrió los ojos a mí ellos eh caballito novio poniendo caballito Pla o el yo por los míos son ya por la que lo conocí ella obrero te escapar pero con ido yo sé experto en Hilla al puño cerrado el caballito Colón se defendió que un mes europea a que lo desvela un caballito Sonia ya no volvió a soñar

Voz 1255 14:39 Elvira Lindo buenas tardes hola buenas tardes en los Campos de Castilla de Antonio Machado como canta Paco Ibáñez mañana se cumplen ochenta años que mañana eh

Voz 6 14:51 mañana habrá mucha gente allí en el lusa tumba sencilla en la que yo creo que que viste también a la figura de Antonio Machado no porque se ha hablado mucho de esa tumba incluso de traerlo ah aquí a España pero yo creo que es un buen sitio para que reposan sus restos porque no recuerda siempre que es allí donde tuvo que irse

Voz 1255 15:12 porque se ha sido concretamente esta canción para radio doy bueno no te tú siempre hay algún por ahí detrás

Voz 6 15:19 dar bueno yo creo que hay dos personas muy importantes en España que han musicado a nuestros grandes poetas una de ellas Serrat obviamente Illa otra persona indudablemente es Paco iba Paco Ibáñez no ir si esta canción es eh tiene la apariencia sencilla que siempre tienen Machado pero tiene algo que definitivamente te llega directo al corazón no

Voz 26 15:50 o era un Lillo que soñar no caballos de cartón abrió los ojos a mí ellos eh caballito novio con mientras Valli tope la yo por los míos hoy por la que lo conocí caía sobre excompañera

Voz 1255 16:16 Elvira decía que mañana mañana hay durante todo el fin de semana habrá habrá mucha gente desfilando por porque luego iremos con el retrato de alguien que hasta hace muy poquito a ver que nos cuenta pero yo quiero que que hoy Elvira nos trae la figura de Antonio Machado La Ventana porque quiere escarbar en algunos ángulos menos conocidos tal vez menos reivindicados eso de su biografía que son muy interesantes no deseó de su compromiso de su de su peripecia vital que no era un tipo aburrido ni que estuviera podrá en medio no hizo un montón de cosas no

Voz 6 16:47 sí exactamente yo yo creo que hay personajes la pana poesía de Machado se puede acercar cualquiera porque como

Voz 1626 16:54 seguimos leyendo aquí en el utilizaban las

Voz 6 16:56 palabras del habla las palabras del pueblo aunque luego conseguía una profundidad tremenda en sus versos pero siempre eran palabras que podíamos reconocer y entender

Voz 1255 17:05 lo que es un limonero

Voz 6 17:08 fíjate eh lo lo que pasa es que es verdad que con los personajes hay veces que los man los manipuló vamos tanto o bien para acercarnos a nuestra a han nuestras ideas políticas aquí lo hiciera Machado los utilizado desde Aznar sabes lo hemos seguido en la boca de muchísimos políticos entonces yo creo que hay que sacarlo de de esa especie de baúl en el que metemos a los muertos y contar cómo era Antonio Machado a su poesía es muy fácil acercarnos nos hace mucha compañía a lo largo de la vida pero también hay que recordar cómo era el personaje fíjate que en un año un invierno de esos que pase Nueva York que hacía tantísimo yo cogía el metro todos los días leía una poesía ellos tenían una campaña en el metro de pues sí de de diversos en el metro y de repente vi unos versos de Antonio Machado viaje con ellos muchos días me me me producía muchísima emoción leer porque siempre estaban en inglés los ve

Voz 0313 18:08 es iba preguntarte en este momento bueno era

Voz 6 18:11 era en estos cuatro versos cuatro cosas tiene el hombre que no se venden mar ancla gobernar allí reímos miel en Fraga subrayó mi línea uno leyendas esos himen sentía había algo como de sentirme acompañada no todas fíjate que leía algo muy parecido en un escritor en el súper celebre escritor americano Raimon Carme de él tuvo una una crisis como ocurre eso ocurre a muchos escritores de inspiración de creación se retiró al campo y en ese campo en el que estaba retirado no tenía televisión no le llegaban los periódicos sólo le llegaba la radio y la ponía por las noches no entonces tiene un poema al que se llama ondas de radio volví a mí me me emociona porque además tiene que ver con la radio no tiene un poema que se llama ondas de radio en el que cuenta que se ha retirado allí porque no no no se me ocurre nada porque quiere olvidarse de todo etcétera y de repente dice yo estaba pensando en estas bobadas por la noche sentado en la silla mientras escuchaba mi radio y entonces de pronto Machado sus poemas dice fue casi como ver a un hombre de mediana edad enamorarse de nuevo algo extraordinario hoy también embarazoso y entonces hice tonterías como colgar una fotografía tuya le habla Machado y como colgaron una fotografía tuya o llevarme tu libro a la cama dormir con él así abrazado con el libro en la mano una noche un tren me despertó al pasar por ni sueños

Voz 1255 19:44 a lo primero que pensé con el corazón desbocado

Voz 6 19:46 allí en el dormitorio oscuras fue no pasa nada porque Antonio Machado está conmigo luego pude volver a dormirme he cogido tu libro manchado cuando salía a dar un paseo Mi paseo diario presta atención decías manchado siempre que alguien te preguntaba qué hacer con su vida así que eso ir miré a mi alrededor tome nota de todo luego me senté al sol contiguo en en un sitio junto al río donde viví son las montañas hice los ojos y escuché el ruido del agua luego las abrí y comencé a leer últimas lamentaciones de Abel Martín esta mañana he pensado mucho en tía Antonio Machado y espero sabiendo incluso lo que se acerca de la muerte que recibieran el mensaje que te dirige pero si no es así no pasa nada duerme descansa espero que tarde o temprano podamos encontrarnos y entonces te contaré yo mismo todas estas cosas

Voz 26 20:41 eh Soho guerra con ERC las noches deberá llegar a noches sin embargo un Amaury Jean Marie Sara chispeante estrella de Grimau eh los ojos me repugna a más de un mes

Voz 27 21:01 sí sí sí

Voz 1626 21:04 tu muro

Voz 28 21:06 ah sí

Voz 1626 21:10 dirige

Voz 26 21:12 suspira eh ponernos que los Oscar

Voz 1255 21:17 no tenía ni idea de esta historia nada diga la verdad Dios ni la más remota idea si de repente no descubren un escritor americano a través de la radio aislado de todo porque no me voy a sentir y acompañada porque le a unos tres versos de Machado en en el metro oye quieres que vayamos a a Collina porque a mí me vaya Spinoza Xetra árido o sea traído material muy muy interesante

Voz 0564 21:42 todo terminó aquí en Collioure a las tres y media de la tarde del veintidós de febrero de mil novecientos treinta y nueve murió Antonio Machado tenía sesenta y tres años tres semanas antes había cruzado la frontera con los suyos dos días después murió su madre mañana se cumplen ochenta años de la muerte de Machado el hispanista Ian Gibson Nos cuenta en Collioure en qué estado llegó el poeta

Voz 0767 22:05 yo destrozado llegó después del terrible Exilio y cruzando la frontera a partir de ahí no pudo llegar el vehículo hacia

Voz 2 22:16 nada porque había tanta gente miles y miles de personas

Voz 0767 22:19 bueno con terror huyendo hacia Francia

Voz 2 22:23 con la los aviones a Ahmed fallando

Voz 0767 22:27 sin protección alguna

Voz 2 22:30 su último camino había empezado

Voz 0564 22:31 dos mucho antes primero fue evacuado de Madrid a Valencia luego a Barcelona cuando la capital catalana estaba a punto de caer tenía que irse de inmediato cuentan que por lo general desaliñado aquella vez se puso su mejor traje

Voz 0767 22:45 no si apócrifos y es verdad puedo

Voz 2 22:48 eh espera dentro dijo España a desgana

Voz 0313 22:51 yo creo que él quería quedarse en Madrid

Voz 0767 22:54 de lo que ocurría a estar allí para claro tienes que pensar en la madre si no tiene yo creo que se habría quedado dijo varias veces yo habría preferido morirme con vosotros que no no yendo al exilio

Voz 0564 23:07 llegaron a Francia en una situación muy penosa diluvio se empataron al llegar a la estación de Colliure preguntaron a un joven ferroviario por un hotel barato y les recomendó el lugar donde se alojaba el hotel Buñol Quintana hoy en día el edificio está cerrado en el treinta y nueve lo regentaba Pauline una mujer que simpatizaba con la causa republicana les facilitó comida ropa también tabaco el ferroviario se llamaba Jack al día siguiente al ver en el registro del hotel el nombre de Antonio Machado se sorprendió

Voz 0767 23:35 cuando se da cuenta de que hay un alguien un Espanyol huido en que se pregunta si es el Antonio Machado ocupó buena resulta que si este mando porque este chico ha estado estudiando el castellano y uno veis poeta sus poetas preferidos es un tal Antonio Machado tenía apuntados en su cuaderno poemas de la primera época de Machado de la soledad y se lo lleva

Voz 0564 24:01 a Ian Gibson le gusta pensar en la reacción del poeta yo me imagino

Voz 0767 24:06 el momento de emoción este hombre que ha perdido todo bien joven francés hablan francés y el chico habla español bastante bien copiados estos poemas de la primera época

Voz 2 24:18 Eloy qué les presta libros

Voz 0767 24:20 bueno todo esto me parece a mí un pequeño episodio maravillosas

Voz 0564 24:24 Salut fue empeorando días antes de morir pidió a su hermano José un entierro estrictamente civil la noche antes de su funeral una vecina tejió una bandera republicana para cubrir el féretro algunos presos españoles acudieron al entierro antes de volver a su calabozo

Voz 0767 24:39 eh vinieron políticos algún republicano de Perpiñán o incluso de de París periodistas claro la gente aquí no sabía quién era mucha gente la mayoría no sabían quién era Antonio Machado para claro el alcalde de que acaba de morir en en julio fueron famoso poeta republicano español de hace hacen todos los honores

Voz 0564 25:00 los restos de Machado siguen hoy en Collioure para Gipson el mejor lugar posible

Voz 0767 25:04 el simboliza a todos los exiliados España no resuelto todavía alta nada en absoluto un abocaría yo por la evolución o la es a España entonces hasta que franca no esté fuera no sea en abierto las cunetas y no se hayan recuperado los los más de cien mil víctimas del franquismo tenis que estar aquí para que la gente sepa que grupo éxodo no porque si desaparece de la tumba poco a poco a olvidando que él estuviera aquí

Voz 0564 25:33 Iván Si alguna vez visitan el cementerio reconocerán la tumba enseguida está justo en la entrada siempre rodeada de banderas republicanas y casi siempre acompañada de Flores también de un buzón en el que algunos depositan mensajes es un lugar de peregrinaje para muchos también de adolescentes que acuden con sus maestros cine rinden homenaje leyendo poesía como hizo el propio Gibson este lunes

Voz 29 25:57 estancias son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde más dura el limonero mi juventud veinte años por tierras de Castilla historia ayuda

Voz 2 26:09 los casos de Cordón Hyun se doctor maño

Voz 9 26:14 Prado miles si torpe aliño y mío más recibida Flecha que Messi no digo cuanto ellas pueda

Voz 1255 26:35 racios territorio de emociones pero que ahora mismo tiene que haber mucha gente emocionada yo lo estoy desde luego desde luego ir fíjate que una de las cosas que más me emociona en la historia de Machado es lo unido que él

Voz 6 26:49 estaba sus hermanos por ejemplo a Manuel Machado que se llevaban solamente un año Manuel era un año mayor a su hermano José escribe un libro precioso que yo no sé si conoce mucha gente que se llama Últimas soledades del poeta Antonio Machado que es un recorrido por la vida Antonio muy un recorrido muy cariñoso ya hasta el final porque fue con José con quien murió Machado al otro lado de la frontera cuenta por ejemplo José yo he visto más de una vez a asomar las lágrimas en los ojos de Manuel al leer las composiciones de su hermano decirme después José no sé que tienen los versos de Antonio que tengo que hacer un gran esfuerzo para dominar me cuando los leo

Voz 9 27:32 con lo que va a corto plazo no hablara el elogio es Cole es buena

Voz 30 27:50 que se quiere todo

Voz 31 27:54 la afilan Toro que

Voz 1255 27:59 déjame insistir en un punto que tú consideras muy importante en esta en esta en esta mirara un poco global de de Antonio Machado que es el compromiso totalmente capaz de entender el patriotismo si son patriota es un patriota adiós a la palabra además con todas las letras pero es un patriota muy crítico con con muchas cosas de su país ama España y la isla

Voz 6 28:20 detecta muchas veces a partes iguales porque hay que ser crítico también con lo que uno ama también hay que ver de dónde viene Machado porque mira ahora que está Vela del Campo I el al otro lado del cristal y que siempre compartimos vicios musicales hay que recordar que el que el padre de Antonio Machado que se llamaba Antonio Machado también que era más conocido como demo filo fue uno de los primeros por no decir el primer estudioso del folclore español catalán andaluz extremeño de la diversidad cultural española yo creo que fue algo que influyó muchísimo sea él se crió en una familia que no tenía mucho dinero tantos profesores y estudiosos pero

Voz 1255 29:03 los pero era leído muy leído

Voz 6 29:05 eso sí hay gente que transmitían eran un poco como en la Familia Federico García Lorca Federico García Lorca venía de una familia bien la familia de Antonio Machado estaban siempre y con problemas con problemas económicos y luego esa cosa de Machado que ya lo vimos mayor en las fotos no y además siempre hacemos caso de este retrato en el que él habla de su desaliño indumentario sin embargo el tuvo una vida riquísima socialmente riquísima bohemia en Madrid aparte estudió en la institución libre enseñanza quiere decir que sus valores éticos el la idea de que España era un país culturalmente ha trazado que había que alfabetizada la gente porque por ejemplo cuando él estuvo en Baeza decía es que solamente el treinta por ciento de las personas en toda esta comarca sabe leer imagínate el la España que él visitó a la están en Segovia al estar en Baeza al estar en Soria una España muy atrasada Él se dio cuenta de eso yo creo que que su estancia como profesor de instituto en sitios así en ciudades pequeñas Le cambio y le dio cuenta es como ver desde el campo cómo es la vida de tu país pero al mismo tiempo fue un hombre que disfrutó muchísimo de de los cafés en Madrid que además quiso ser actor que estuvo como meritorio en en la compañía María Guerrero fíjate que es algo que no no te imaginas no de repente verlo actuando desde luego que tuvo en la compañía de sus hermanos con Manuel Machado gracias a la Institución Libre de Enseñanza ida y aquello que se llamaba la Junta ampliación de estudios que permitía que estos jóvenes que iban a ser la élite cultural y luego no hubiera venido la dictadura permitió que gente ya de la generación de Machado luego vino la Generación del veintisiete que pudieran viajar el extranjero que era los erasmus dio por así decirlo de entonces no entonces él viajó a París con con su hermano y es una persona que está muy muy poca es decir que él fue amigo él conoció a Oscar Wilde por ejemplo en en París el conoció a él fue amigo de Valle Inclán el fue muy amigo sobretodo de García claro por eso que dedicó unos versos estremecedores cuando mataron es decir que era una persona muy comprometida también estuvo en el II Congreso de Intelectuales Antifascistas en Valencia escribió un discurso para un mitin en Valencia para las Juventudes Socialistas y es decir estaba con la República signos que llaman a acordar de Machado nos tenemos que acordar porqué murió donde murió cuál fue su compromiso ético toda su vida no era un revolucionario pero era un republicano y lo fue hasta su muerte hizo

Voz 1915 31:50 cuando el catorce de abril él hizo el ex

Voz 6 31:53 daba entonces en Segovia fue de los que izar la bandera republicana en el Ayuntamiento cuando murió su hermano José puso la bandera republicana encima de enlatado

Voz 32 32:12 como au

Voz 27 32:19 sí

Voz 33 32:23 la nota

Voz 3 32:25 bajo

Voz 9 32:32 con Navas todo los Verdes vi no

Voz 1255 32:39 sí

Voz 34 32:47 a mí no irá

Voz 1255 32:57 estamos soñando caminos Elvira Lindo nos vamos con

Voz 6 33:00 este hombre del que Mc Zhao dijo representa un modo de ser la estirpe romántica la sencilla bondad el vigor intelectual y la sincera melancolía

Voz 0313 33:10 beso Elvira gracias

Voz 27 33:18 para Durex

Voz 0313 42:04 Ángel buenas tardes amigo hola muy buenas tardes cómo estás mira lo primero déjame ese no saca lo Nieves Concostrina hora Nieves

Voz 1 42:10 bordo debido a darla dónde estabas saludando un rato

Voz 0313 42:13 bueno todo esto todo tiene su explicación porque es que hoy La Ventana de los clásicos va a ser una ventana multitarea miren vamos a viajar atrás en el tiempo concretamente cinco siglos pero también pretendemos ser muy modernos vamos a interesarnos por la música de café tónica a escuchar fragmentos de la primera ópera que compuso en este formato vamos a viajar a Munich pero también a Yuste ibamos a recuperar algunos personajes históricos desde Juana la Loca hasta Tiziano arte política y todo esto por culpa de quién pues de Carlos I de España quinto de Alemania

Voz 34 42:47 a pesar

Voz 0313 43:03 estos días este representando Múnich Lopera Carlos Quinto donde se cuentan los últimos días del emperador en Yuste poco antes de morir frente a un cuadro de Tiziano La gloria al hombre se sale nota Se nota atormentado es verdad pero tampoco arrepentido esta ópera verdad Juan Ángel tú me corriges es una una reflexión sobre el poder sobre religión y la gran obsesión de Carlos ciento que era el tiempo

Voz 1155 43:24 sí siendo Alar definido perfectamente es así la opera está narrada perfectamente en ese sentido el tiene pues se todas esas connotaciones del sentimiento de lo que es el sufrimiento de de un Carlos Quinto que en un principio que retirarse a Yuste para una vida más o menos tranquila y se encuentra con la situación de los remordimientos el ajuste de cuentas con la historia la muerte de su mujer Isabel de Portugal etcétera claro todo esto puesto música he puesto música deformado de Catholic es decir con esa escala cromática llevadas las últimas consecuencias desde el punto de vista visual con un montaje con una percepción visual

Voz 4 44:07 llevaba a cabo por La Fura dels Baus en concreto

Voz 1155 44:09 Carlos Padrissa en uno de los trabajos más impresionante de toda su trayectoria pues te puedes imaginar que todo eso Múnich que la ópera El Mundo ha sido una conmoción

Voz 0313 44:42 ya no contaba Juan Ángel este Carlos Quinto que se puede ver muy bueno hoy mismo ahí hay hay representación tiene ese otro aliciente de muchísimo valor de mucho riesgo también el como siempre que es la dirección de Carlos Padrissa de La Fura dels Baus mal no debe adherido porque el día del estreno hubo aplausos las crónicas difieren entre trece y veintidós minutos de aplausos luego le preguntaremos si lo si los pudo cronometraje pero claro es que la corona del emperador

Voz 1255 45:08 es una cresta punk

Voz 0313 45:09 dorada un Arturo Vidal vestido de blanco con con estampados es relojes un universo de fuego de agua con los bailarines y los cantantes chapoteando es un escenario Forero a tope Carlos Padrissa buenas tardes

Voz 46 45:23 buenas tardes qué tal cómo estás felicidades

Voz 0313 45:26 Armstrong Carlos I de Alemania no no no pero primero he consagrado

Voz 46 45:31 sí porque hemos hecho cinco espectáculos ahí Esteso quinto justamente hoy acordó no

Voz 0313 45:37 me traste los aplausos del primer día poca

Voz 46 45:39 hombre y además nosotros te digo una cosa si la misión fuera conseguir minutos de aplausos hay gente que organiza muy bien física mucha energía ello cantantes sale otro nosotros salimos todos a la vez

Voz 47 45:54 si nos ponemos a

Voz 46 45:56 mirando a la gente que aplaude AMRO tampoco hacemos son una escenografía para que pide para que aplaudan sea nos da igual lo importante es que les guste

Voz 0313 46:06 el ex las cual es la simbología de cada cosa de cada elemento del fuego de de de de de del agua Carlos Quinto casi no no diría agonizando pero ya al final como si tuvieron un ataque ahí metido cuál es el simbolismo de cada década pasó de estos

Voz 46 46:19 bueno él hay que hay que hay que tener en cuenta que el hombre está está a su juicio final no están en Yuste pero usted que es donde se llevó sólo cuadro de Tiziano que es que es justamente va gloria al que tenemos en el Museo del Prado o también sea llamado Juicio final donde sale el sale su mujer sale a algunos de esos Familia lo con personajes bíblicos etc etcétera hiel esto lo tiene allí como si fuera entonces es uno de los textos que dice él dice bien vi inclinado al abismo de la vida sobre lo que metan baldeo colmado destrucción como un espejo negro llega lleno de sombras Él tenía unos delirios porque tenía una enfermedad que había cogido desde un mosquito soñaba con su caballo soñaba caballo y aunque bañaban y entonces cogió unas fiebres y en esa fiebre es pues me alucina con todo hay bebé toda su vida tiene un confesor y entonces van van viendo que han hecho bien que han hecho mal que era un hombre muy muy muy muy abierto muy y eso hay que tener en cuenta que fue un humanista que es a las derrotaba que que es hay que es que pulso por ejemplo en la escribe una obra que dedica la misma época de Maquiavelo yo creo que el mundo está divido entre los demás que veamos que aquí dice que para conseguir algo da igual dos metió el señor desde hacer todas Nimbus luego que quieras te quieras quedas en cambiar el mundo más de Erasmo de Rotterdam que era un hombre honrado muy muy a las claras digamos muy noble y que es entre parece y él decía la moderación siempre es la táctica preferible no es lo que ir contra los castigos corporales era él decía que sí que hay que dialogar entonces el dice bien me vi estos espejos negros no entonces lo más importante es el espejo que multiplica como un caleidoscopio donde distorsiona también está Rábida como con un sueño no hay que decir que va obra me yo no he hecho sólo en esta vez he contado con la colaboración súper importante de cabellos E Entonces nos hemos juntado porque las ganas de comer Lleida ir a sus obras sus cuadros más a la gente que lo es conoce poco conocido además por su biografía que no supo arte aquí en España pero en afuera es lo contrario es muy conocida ella se fue al once ocho años ha vivido justamente en La Haya hasta ahora ya tiene uno cincuenta y cinco años de historia es una una súper artista yo esa es la gran cosa que yo quiero resaltar que su obra femenina en su mirada femenina muy psicológica ha sido vital sino yo le puse ella puso el vídeo puso en sus cuadros puso su bolso So So de manera de hacer muy profundo

Voz 0313 48:59 parece Juana la Loca vestía de negro pero con la estructura de huesos que que que Lissavetzky son los que siempre cargaba su marido Felipe el Hermoso

Voz 46 49:06 en Texas esos son en genial a toda vez que hasta ella ella es una pintora entonces allá a la luz lo tenía es clarísima sea que hay leyes llegaba ahí en en en unos minutos guiaba ponía todo en orden saca que ha sido quizás ha sido una cosa cincuenta opción fuera por un lado y su experiencia como pintora y como y como también como plástica etcétera etcétera

Voz 1155 49:31 Carlos Carlos una una cosa que yo quiero que nos cuentes y además porque he visto en varias entrevistas que has hecho en periódicos alemanes

Voz 48 49:38 si en el programa de de

Voz 1155 49:41 allí de la ópera de Baviera en la conferencia que diste es aquí en el Reina Sofía además ya habla siempre de la ópera esférica que es la operación

Voz 0313 49:49 el aparatito

Voz 46 49:50 la opera esférica es la ópera que es como la Fura que la gente Fura fuimos famosos porque el público lo colocamos en el escenario

Voz 0313 49:56 hombre claro está

Voz 46 49:58 está rodeado de trescientos sesenta grados de eso digo esférico co por nuevos actores por los cantantes por los músicos esto es lo que ha hecho famosa es nuestra aportación posiblemente más importante en el campo de teatro en realidad es más fiestas ya lo tienen esto Carnaval etcétera etcétera pero al llevarlo al mundo de la ópera esa ha sido quizás aquí donde de las maderas que más lo hemos conseguido porque hay actores que pasan por encima de la gente las sillas lo hacemos bajar tabaco etc etc o sea que que hizo de todo porque Carlos Quinto fue el productor de la saga hace quinientos años más importante que que que nos podemos todo sentido orgullosos que fue dar la primera vuelta al mundo de la mano de Magallanes etcétera etcétera y esto es lo dice

Voz 49 50:49 el lo dice él descubre este mundo no se pone el sol dice al mundo como la saña de colon mostró a la conciencia humana común todo como si fuera una esfera perfecta en los signos astrales finita e infinita a la vez

Voz 34 51:14 no

Voz 0313 51:26 he dicho antes que la presencia de Nieves Concostrina La Ventana de los clásicos tenían motivo y es apuntalar el contexto histórico y vital de la de la figura de de Carlos Quinto porque claro lo primero es muy importante subrayar

Voz 1255 51:40 que no no no no tiene que resultar extraño que esta orquesta opera comience dando gran relevancia a la gloria de Tiziano porque la tuvo tuvo tuvo una uno

Voz 1626 51:51 una importancia tremenda porque fue además la obra cuando hizo su inventario de las cosas que se trata de Bruselas de abdicar para Yuste era lo primero que estaba en su inventario era la gloria de Tiziano además es que es un una pintura aquel encarga especialmente para llevársela con él para que la me España siempre en su descanso eterno de hecho la gloria Se seis tal allí en Yuste con él cuando Felipe II trasladan los restos de carne de Carlos Quinto al Escorial se lleva con él la gloria de Tiziano para que siga con Carlos Pinto pero luego vuelve a hacer otra reproducción para que vuelva a Yuste por eso hay dos glorias ahora una que siguen Yuste que es una copia y la que está en el museo en el Museo del Prado el juicio final que en realidad no son juicio final es el juicio a Carlos Quinto sí que que es el que está pidiendo Déjame entrar tío más fiel o es su propio su propio juicio diciendo que está ahí es muy curioso porque además está no sólo con sus familiares muertos mujer que había muerto es natural que este acoso y segundo que estábamos en su con su hermana y los representa a todos ahí como diciendo que hemos todos muy buenos eh que queremos llegar al cielo contigo y eso es un cohesión cuadros

Voz 0313 53:00 aquí porque se empeño en instalar el palacete junto a un convento que que que que obsesión lo de lo que queda

Voz 1626 53:05 sí tal pues ponerse en paz con Dios que había hecho vamos a ver cuando has pasado cuarenta años de tu vida conquistando el mundo no has entrado dando los buenos

Voz 1255 53:13 las tienes tienes tiene

Voz 1626 53:16 es mucho que tienes mucho en tu conciencia vamos que Carlos V además fue el llevó a cabo el saqueo de Roma permitió el saqueo de Roma permitió que un Papa saliera saliera por pies en el fondo era un tipo que había hecho mucho más secuestrador niños que eran los hijos del Rey de Francia había hecho vamos a ver fue un emperador en su tiempo pero fue un tipo que hizo mal y tenía que hacer ponerse en paz con Dios

Voz 0313 54:00 esta ópera de la que estamos hablando por cierto Carlos Quinto tuvo tuvo un mal arranque porque no pudo estrenarse en la Opera de

Voz 52 54:06 Viena lo impidieron los nazis de Zidane que era música

Voz 0313 54:08 hasta generada buena que las cosas que

Voz 52 54:11 que en fin se preguntara

Voz 0313 54:13 Carlos Padrissa que es la opera esférica Juan Angel Pedrero preguntarte a ti bueno a los dos me da igual pero empieza a tu Juan Ángel que es exactamente la música Dudek afónica