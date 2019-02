La Ventana (21/02/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 00:07 empezamos ahora mismo con noticias que nos llegan desde Venezuela Maduro ha ordenado el cierre de la frontera con Brasil y estudia hacer lo mismo con la de Colombia donde espera como saben la ayuda humanitaria que quiere distribuir el presidente auto nombrado guay Victoria García buenas tardes

Voz 1460 00:22 buenas tardes en esa frontera con Brasil los vecinos han dicho que hay un gran operativo militar incluidas tanquetas esta medida se produce después de haber inhabilitado el paso principal del puente que une Colombia y Venezuela prohibido los vuelos y los amarres de barcos con las Antillas Holandesas donde también hay material humanitario Maduro acompañado de mandos militares venezolanos lo anunciaba

Voz 1623 00:45 igualmente decidido en el sur de Venezuela a partir de las veinte horas de hoy jueves veintiuno de febrero queda cerrada total y absolutamente hasta nuevo aviso la frontera terrestre con Brasil más vale prevenir que lamentar

Voz 1460 01:01 el fin es evitar que entre por allí la ayuda humanitaria que este fin de semana miles de voluntarios venezolanos que acompañan a Juan Gallardo van a intentar meter en el país

además contamos hasta ahora Ester Bazán se ha terminado ya la sexta

Voz 0933 01:11 jornada del juicio del Supremo con la declaración de Jordi Sánchez y el calendario previsto inicialmente puede sufrir cambios porque Alberto Pozas buenas tardes

Voz 0055 01:20 buenas tardes los dos últimos interrogatorios empezarán el martes Jordi Cuixart eso seguro Esther va a tener una consecuencia que los testigos que estaban programados

Voz 0313 01:28 para ese mismo día serranas retrasar si es necesario

Voz 0055 01:30 ha dicho al presidente del Tribunal el Supremo abrirá sus puertas el próximo viernes

Voz 2 01:34 serían convocados para el día uno de marzo viernes durante toda la mañana sólo la mañana

Voz 0055 01:42 entre estos testigos Esther ex presidente Rajoy y sus exaltos cargos de Santamaría Montoro hizo además del lehendakari Iñigo Urkullu

Voz 0933 01:49 mientras en Barcelona manifestación independentista tras una jornada de paro de escaso seguimiento Pau rumbo adelante

Voz 3 01:55 sigue dando buenas tardes decenas de miles quizá centenares de miles de personas llenar ahora mismo del paseo de Gràcia desde nuestra posición al final de esta concentración no se ve literalmente el fin del mar de cabezas que cubre esta céntrica avenida de la ciudad de Barcelona es una nueva demostración de fuerza del independentismo en la calle en una jornada de huelga convocada por un sindicato minoritario que a juzgar por los cánticos que estamos escuchando es una huelga puramente política mensajes a favor de los presos que están siendo juzgados en el Supremo y también a favor de la independencia de Cataluña

Voz 0933 02:26 la policía ha detenido a otros diez trabajadores de la empresa funeraria de Valladolid que supuestamente colaboraron en la estafa de los ataúdes nos lo cuenta José María Francisco

Voz 1097 02:34 con los diez trabajadores detenidos hoy son ya veintiséis los arrestados por su intervención en el cambio de ataúdes en los tanatorios de El Salvador el propietario y sus hijos están en prisión a los veintiséis se les investiga por estafa continuada pertenencia a organización criminal mientras acumulan centenares de denuncias ante la Policía de familias que se sienten afectadas desde mil novecientos noventa y cinco el juzgado son datos provisionales contabiliza seis mil cambios de féretros justo antes de la incineración

Voz 0933 03:04 señores del deporte Toni López buenas tardes qué tal

Voz 4 03:06 buenas recién empezado el jueves de Europa League vuelta de dieciseisavos minuto ocho cero Celtic cero Villarreal cero Sporting de Portugal cero los españoles con ventaja en la ida de cero dos cero uno respectivamente y a las nueve el Betis recibe al está Gené con él tres tres de la ida recordemos que ayer ya se clasificó en Sevilla hay también hoy Euroliga de baloncesto jornada veintitrés en marcha el tercer cuarto derecha esclavos Moscú sesenta y dos Herbalife Gran Canaria cuarenta y siete intrascendente para los isleños y a las nueve de lo español entre Barça Lassa Iker

Voz 0933 03:35 he encontrado un tiranosaurio rex en miniatura tienen noventa

Voz 5 03:38 hay seis millones de años y es la especie de Dinosol

Voz 0933 03:41 murió más antiguo que se conoce Javier Gregory

Voz 0882 03:44 hace casi cien millones de años en una región del continente americano que hoy se llama al Estado de Utah vivía un pequeño dinosaurio de apenas un metro de altura pero que ya tenía el aspecto de los temibles tiranosaurio rex el carnívoros sin duda más cruel de la historia con tres y metros y medio de altura y el dinosaurio más famoso gracias a su intervención estelar en películas como así Park según el estudio que acaba de realizar la Universidad de Carolina del Norte este nuevo fósil rellena un vacío de setenta millones de años en la evolución de los dinosaurios porque se cree que es el precursor de los tiranosaurio es gigantes

Voz 19 08:10 ah sí

Voz 18 08:13 cuando digo que todo un héroe

Voz 20 08:22 no

Voz 18 08:22 no no abraza fuerte la banca no

Voz 0313 08:27 es verdad que la convocatoria anticipada de elecciones generales ha dejado un un montón de asuntos sin resolver pendientes que pueden gustar puedan gustar menos relacionados con los presupuestos leyes que estaban en marcha ya ante se les echa el freno pero afortunadamente algunas cosas que siguen siendo pues bastante indiscutibles Yogui en el Congreso se ha vivido uno de esos ejemplos hoy por unanimidad se ha probado que los huérfano

Voz 0861 08:53 Nos de la violencia machista cobren como mínimo

Voz 0313 08:56 no una pensión de seiscientos euros independientemente de sus madres cotizaron o no estas pensiones que son pensiones no contributivas van a tener un efecto retroactivo desde dos mil cuatro cuando se aprobó recordemos la Ley Integral contra la Violencia de de género que por cierto ese carácter de retroactividad vamos saber eh finalmente en que que era su aplicación practica porque ahora mismo no está claro o al menos nadie no lo sabe contar Joaquín buenas tardes

Voz 21 09:20 buenas tardes Carles mienta es promotor del fondo

Voz 0313 09:23 de Becas Fiscal Soledad Cazorla del que hemos hablado varias veces aquí en La Ventana que ha sirve durante bastante tiempo Volpe el tiempo que ha existido que existe una vía de las poquitas de ayuda ese para ese colectivo de de huérfanos y huérfanas de la de la violencia machista Joaquín tú has estado en el debate en el Congreso bueno estamos acostumbrado estos últimos días se vivieron mal rollo general hoy ha sido un poco a la excepción no al menos

Voz 21 09:47 sí bueno lo importante era eso que todos estaban de acuerdo es decir las causas ya lo que decían y todo eso estaba un poco pensando en la recta que se propone hasta abrir no pero lo importante era que se aprobó la ley que tuvo algún pequeño cambio en el Senado y por lo tanto a partir de que salga en el Boletín Oficial del Estado los huérfanos podrán empezar a pedir que se les pagan esas pensiones

Voz 0313 10:18 pero eso Joaquín fíjate hemos hablado con con gente del del Gobierno del Congreso también nadie no sabe explicar del todo si esa retroactividad desde dos mil cuatro significa que esa cuantía de seiscientos euros la pueden solicitar los huérfanos desde esa fecha o no tú Turull Putín una inflación más

Voz 21 10:34 no no no no sé exactamente lo que está claro es que los huérfanos no sólo es a partir de ahora huérfanos sino los

Voz 0313 10:42 si los tan bien digamos de

Voz 21 10:44 de antes y por lo tanto es tienen fecha de de recibir la pensión esto significa que los que tienen una edad determinada es decir no es sólo a partir de ahora que se les paga sino que se les paga antes lo que no sé es si los que ya son mayores y tienen digamos subida Etxaide más puede en pedir que se les pague de lo que se les hubiese tenido que pagar desde dos mil cuatro creo que eso es un poquito más complicado

Voz 0313 11:11 ya a estas pensiones quiero explicarlo van a tener derecho los hijos de las víctimas que en el momento de la muerte sean menores de veintiún años au o estén incapacitados para el trabajo aunque se podrá mantener esa ayuda hasta los Veinticinco cuando estén estudiando el recurso soy o Joaquín me gustaría que recordarás poco los oyentes de La Ventana como oí por qué surgió la iniciativa de de del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla cuánta gente está llegando ahora mismo

Voz 21 11:37 bueno surgió después de la muerte de Soledad Cazorla que era la pues la primera al de la de Violencia sobre la Mujer y que estableció en España la red de fiscales contra la violencia de género ir ella estaba muy preocupada siempre por los huérfanos porque como decía dice pasa el primer día al segundo día salen en los medios la gente a pobrecitos todo eso pero después nadie se acuerda de ellos si la mayoría de las veces no se sabe ni a dónde van qué ocurre y todo eso todo es por esa razón mis hijos y yo decidimos crear este fondo de becas para ayudar a estos niños que no son los son becas sino que son todo tipo de ayudas como yo les explique a a los miembros del comité que seleccionan las becas y las ayudas No somos una entidad pública damos cuenta hasta el último céntimo que recibe de ella pero al mismo tiempo somos flexibles para así uno necesita porque tiene que trasladarse de un lado al otro para estudiar porque a veces pues gentes muy cruel y los niños son muy crueles en el colegio del pueblo donde están pues no pueden seguir tienen que ir a otro pues nosotros corremos con los gastos de este transporte o ayuda que se necesita especial para los chicos y en estos momentos por ejemplo este año estamos poniendo en marcha también una ayuda jurídica para las familias para que puedan pedir es asesor hemos en los cosas que tienen que hacer ante la Administración y dónde tienen que acudir en

Voz 0313 13:12 mira mira Joaquín voy a poner un ejemplo el que tú conoces perfectamente pero que los oyentes de La Ventana Noise alguno lo sabe se lo vamos a a recordar un caso muy concreto e pagando hablamos de filosofía hay principios hay que ponerle rostro las historias el pasado mes de septiembre Ana pasó por aquí por los micrófonos de la de la Ventana bonos con todas las dificultades que tienen las familias que se hacen cargo de los de los hijos de mujeres asesinadas por violencia de género no este caso y su madre Hilla se hacen cargo desde hace once años once años de sus tres sobrinos y unos contaba eso

Voz 22 13:45 pues todo esto ha sido todo muy difícil desde la pena ver a pérdida por asesinato hacerte cargo de los niños y luego las peleas constantes con instituciones con la Seguridad Social para conseguir cosas que les pertenecen a los niños por por derecho inalienable lo ofrecen y nadie te informa de todo lo que te corresponde tienes que ir tú a pedirlo encima siempre te ponen trabas te ponen zancadillas para así no pueden darte lo no te lo dan todos ha sido todo muy difícil continuamos en la lucha claro y ahora más teniendo en cuenta que este tío ya pues está en la calle el asesino

Voz 0313 14:18 Ana buenas tardes

Voz 23 14:20 hola buenas tardes cómo estás qué tal buenas tardes

Voz 24 14:25 hola Joaquín bueno hay un hay un motivo para estar razonablemente contentos no o

Voz 0313 14:31 fusionados al menos un un paso a un pasito sedado

Voz 25 14:35 sí bueno dentro de nuestra desgracia pues es un punto positivo de verdad

Voz 0313 14:40 Ana cuánto cuánto cobran actualmente tus sobrinos en concepto de orfandad

Voz 25 14:46 por eso yo hace están cobrando las no contributivas porque mi hermana no no cotizó los quince años que se exigían ido es pues se consiguió que eso les ampliara con el complemento de la edad del padre a repartir entre los tres niños eso es proceder a las no contributivas más la más

Voz 24 15:01 en cuanto de

Voz 25 15:05 pues unos trescientos y pico al mes cada niño entonces ahora con cuando aprueben esto que lo que comemos son seiscientos pues que la casi el doble de lo que se estaba cobrando hasta día de hoy

Voz 23 15:15 seguís con la beca Soledad Cazorla también

Voz 25 15:18 sí también estaba teniente de renovarla para este curso siguiente y si también no siguen apoyando

Voz 0313 15:23 me acuerdo que en el mes de septiembre cuando pasaste por la ventana unos contaste que para conseguir que pagaran la la retroactividad de la de la pensión de viudedad a la que tus sobrinos tienen derecho tuvisteis quiera juicio incluso no contra la Seguridad Social no estoy acordando

Voz 25 15:36 eso es entonces cuando han aprobado ahora los de los seiscientos euros nuestra pregunta es cómo familias como los que nos hacemos cargo de los niños es si vamos a tener que ir otra vez a rogar que no se hagan el aumento de la tensión osito va a hacer de oficio luego lo de la esta actividad pues como decía Joaquín no sé si se refiere a retroactividad de la pensión en el tiempo o si se refiere a los casos de las personas que fueron asesinadas antes de esta ley y que se van a beneficiar de esta pensión eso tampoco nos queda muy claro no lo tendrán que explicar un poco más adelante cuando por fin esté ya en marcha todo eso

Voz 24 16:12 no sé si no se perdona Joaquín claro

Voz 21 16:17 lo que sí está claro es que no van a tener que ir por la vía judicial para pedir la pensión es decir eso ya es un derecho conseguido por lo tanto eso no va a ocurrir

Voz 0313 16:27 que no es poca cosa eh exacto no es poca cosa

Voz 21 16:29 es que la Seguridad Social antes actuaba de una manera les decía ustedes tienen derecho pero tienen que reclamar la vía judicial no sólo eso cuando decían que el judicialmente decían que si la Seguridad Social no recurría en algunos casos hemos conseguido ya a través de gestiones con el Ministerio de Trabajo para que la Seguridad Social dejase de recurrir pero era algo que tenían puesto hice recurre todo y entonces se recurría también eso

Voz 0313 17:01 cómo estáis como está la vida cuéntame algo de de la familia que sea que sea bonito cuéntame algo de hoy mismo IPS

Voz 25 17:09 bueno pues vamos avanzando poco a poco los niños van creciendo y bueno pues ir todas las ayudas que no vengan pues son bien recibidas para continuar eh con ellos Cerdá para que crezcan bien y que no sean menos que los demás

Voz 23 17:23 qué tal van en los estudios en todo

Voz 25 17:26 van bien la verdad es que también porque es el nuevo centro sí la verdad es que están muy contentos ellos se están al corriente de todo lo que ocurre pero bueno la casa se habla de todo bueno lo llevamos con naturalidad pues

Voz 23 17:39 estamos Joaquín que nosotros debíamos

Voz 21 17:42 sido una son unos chicos y una chica fantástica en sol tres hermanos que en fin luchan por lo suyo ahí dentro de las dificultades estas dos mujeres han conseguido que sean realmente excepcionales

Voz 0313 17:58 sabes lo único que un día como hoy sabes en un día como él lo que me da un poquito de de de de de Yuyu y de y de temor que con el calendario político que tenemos por delante todo lo que sea aclarar la interpretación de la aplicación de esta norma que les aprobado Talat que se sigue retrasando un poquito más bastante más bueno digamos no

Voz 21 18:19 rápido pero una vez puesta en el BOE la ley entrará en vigor por lo tanto eso ya no se vuelve atrás después serán pequeñas cosas habrá que seguir luchando y peleando pero para eso estamos para seguir peleando

Voz 24 18:33 pero desde luego se resolverá lo inmediato no habrá tiempo de hasta qué punto

Voz 21 18:39 de esto da vía en esto y nosotros vamos a seguir peleando con las familias que nos apoyan y que son realmente lo que interesa en estos casos los huérfanos que necesitan ese apoyo hizo que la sociedad sea un poco consciente también de su a veces no hay que ir por las grandes cosas ni los grandes sino poquito a poco los pequeños los problemas irlo solucionando porque la gente no tiene grandes problemas viene pequeños problemas que le afectan que le afectan terriblemente Bike bloquean su vida entonces con pequeñas cosas se puede desbloquear esa vida

Voz 24 19:17 un abrazo muy grande compañero gracias Carles Ana Lorenzo ya ánimo eh

Voz 26 19:22 ya muchas gracias yo quería agradecer que nos Dale BOC en vuestro espacio en La Ventana a lo huérfanos a las familias que estamos con ellos

Voz 0313 19:29 pero que se hasta pronto Ana

Voz 26 19:32 que ha sabido Cárdenas

Voz 16 19:39 Carmina

Voz 18 19:43 qué tal

Voz 16 19:44 si fuera un decreto

Voz 28 19:49 tú

Voz 16 19:56 cuando fue

son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana en la SER

Voz 2 20:07 necesitan ampliamos nuestra tarifa social aquí también a personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua informa Tel novecientos tres seis cinco tres seis cinco Canal de Isabel Segunda escuchamos el Aqua utilizamos Dati ahí las dichosas

Voz 0867 20:25 campañas electorales las cosas que se dicen las cosas que luego se hacen hace dos meses Manuela Carmena recorrió la Gran Vía para celebrar su esperada inauguración

Voz 29 20:35 aún menos ruidos no si estamos un poquito en silencio a estas bodegas algunos pájaros esto es sólo el principio de los capaz de llegar a ser Madrid o ciudad de verdad con más fina y con menos humos

Voz 0867 20:48 ni esta tarde la alcaldesa ha estrenado junto a su equipo la nueva calle Atocha es hoy en dos mil quince Manuela Carmena no quería saber nada de inauguraciones se acuerdan

Voz 1410 21:00 nosotros no vamos a hacer ninguna inauguración cuando estemos en el Gobierno municipal porque eso de poner una piedra cortar una cinta hacer eso es ridículo eso es un circo no vamos a hacer ninguna inauguración cuando estemos en el Gobierno municipal

Voz 0867 21:16 se llama Lola Carmena las contradicciones de la política más cosas de las campañas electorales buenas tardes a todos y bienvenidos a La Ventana de Madrid en la calle Atocha es ya por fin una realidad más espacio para los peatones carril bici un lavado de cara que honestamente era bastante necesario allí está Enrique García inauguraciones a tres meses de la cita con las urnas no qué tal muy buenas tardes

Voz 0933 21:39 qué tal Javier si la alcaldesa ha recorrido el tramo remodelado de la calle Atocha exactamente entre la glorieta Carlos Quinto y la Plaza de Antón Martín haya comenzado este paseo con cierto aire preelectoral la acompañaban el delegado de Economía y Hacienda Jorge García Castaño el de Desarrollo Urbano Sostenible José Manuel Calvo que además la empujaba en su silla la principal novedad de este tramo y la más visible es un carril bici de color rojo en el centro de la calle que en Antón Martín se convierte en una ciclo vía por lo que al menos la cuesta de un carril propio para los ciclistas en una calle difícil y pesada como explicaba la propia alcaldesa pero en condición de ex ciclista

Voz 1410 22:13 yo creo que ha quedado muy bien más espacio el carril bici pues su carril bonitos una calle difícil puesta en el bien de haber venido con la

Voz 17 22:24 se le da muy bien para la deja pues ése va calle claro bebe

Voz 1410 22:30 carril bici hasta hasta la cuesta luego ya no se pueden mezclar con el tráfico ordinario

Voz 0933 22:36 pero no sólo eso los catorce meses de obras finalizan Javier con un nuevo carril bus más pasos de peatones se han ampliado las aceras ahora hay dos carriles para los coches hay también nuevos árboles el objetivo no es decía era facilitar el espacio a los peatones y la alcaldesa incluso ya considera que está suponiendo mejoras también para los comerciantes de la zona

Voz 1410 22:53 mucho más ancha mucha gente paseando se observan a calle que el comercio se ha revitalizado yo hacía tiempo que no pasaba pero he visto dietas pruebas piensas diferentes tiendas con más brío no con más energía y yo creo que ha quedado muy bien

Voz 0933 23:09 bueno optimista y feliz la alcaldesa a quién por cierto en su pasión la han lanzado algún grito de guapa que ha dotado a este paseo de cierto

Voz 1193 23:15 la procesión ficticias Enrique A

Voz 0867 23:18 partir del cinco de marzo por cierto avisamos se acaba las inauguraciones por orden de la Junta Electoral la que se nos viene encima los próximos días un tornado de inauguraciones por cierto Manuela Carmena ha admitido esta tarde que no que no tienen fecha todavía para comenzará a sancionar en el área de Madrid central cubano

Voz 1410 23:37 pues teniendo determinadas reuniones con la Comisión de Seguimiento de Madrid central me consta que ha habido una reunión hoy a última hora para digamos seguir directamente desde el movimiento de hospital telemático todo lo que está sucediendo creo que están mandando ya muchas cartas ya aviso ya se están recogiendo cartas de aviso a la primera multa exactamente pues no sé cuándo será pero ya lo avisaremos

Voz 0867 24:02 bueno han pasado ya los dos meses de prueba practicamente y en efecto hay muchos problemas cartas con los códigos que todavía no han llegado a los domicilios mucha desinformación y un calendario que juega en contra del Ayuntamiento de Madrid con dos citas electorales la primera las elecciones generales del próximo mes de aquí

Voz 30 24:18 dos fundido

Voz 0867 24:22 este es el gran Miguel Poveda en Lorca crecido cantando por Lorca deberían decir algo

Voz 30 24:29 corría lo lo vi docenas

Voz 0867 24:33 Perico García Lorca protagonista del año Lorca que la Comunidad de Madrid ha organizado Nokia ha vendido a bombo y platillo

Voz 31 24:40 era importante también reflexionar sobre cómo su llegada a Madrid también va a cambiar su manera de enfrentarse a Alarte como de alguna manera pasa de ser un poeta maravilloso a un dramaturgo

Voz 0867 24:52 extinguirse que se pueden imaginar la cara que se le ha quedado esta mañana en la Asamblea Jaime de los santos defensor de la cultura de la figura de Lorca consejero y además el responsable de todos estos actos cuando ha escuchado un diputado del sur empantanar el Partido Popular en una pregunta parlamentaria afirmar que el asesinato de Lorca en realidad había sido un error que era un personaje inteligente liberal Ia ajeno a las ideas políticas Vallecas Javier Bañuelos Eguna Juan Van Halen Partido Popular preguntaba al Gobierno a su Gobierno una pregunta fácil ha terminado por convertirse en un bochorno de cuidado no buenas tardes

Voz 0861 25:28 yo lo que hubiera sido la traca final inesperada de la sesión de control esta mañana he lo decías en teoría el veterano diputado el viejo en tienen que preguntará al consejero de Cultura exactamente en vuelo cómo van a celebrar el Gobierno Love el centenario de la llegada de Lorca

Voz 1193 25:40 ah

Voz 0861 25:40 Madrid pero más que una pregunta Havel ha sido una lección de Historia primero Van Halen bueno ha comenzado rechazando la ideologización que muchos quieren hacer entorno a la figura de Lorca

Voz 0867 25:50 era una persona liberal era una persona que nunca se complementó con una sola cuál era un liberal

Voz 0861 26:00 pero el momento más polémico ha sido cuando Juanma directamente ha dicho que el asesinato de Lorca fue un error de un régimen político sus inicios

Voz 0867 26:09 cometen esa clave asesinato de Lorca es uno peores cometidos por un régimen político en sus inicios

Voz 0861 26:23 bueno nos escuchan pero el diputado de Podemos Alejandro Sánchez gritaba de fondo que fue un crimen un error en el asesinato de Lorca lo cierto es que en la grave del consejero de Cultura Javier puedes imaginar al escuchar su compañero Juanma Halen era un poema o mejor dicho hemos hablado con el diputado en cuestión cojo helenos aclaró que se refería a un error político igual que por ejemplo los decía que el Frente Republicano también cometió el error de asesinar a Pedro Muñoz Seca

Voz 0867 26:47 a Losantos por cierto mañana clausura el congreso Federico García Lorca cien años en más gracias Gemma mayores

Voz 32 26:55 estamos admitiendo que venís aquí una imagen de que estás haciendo algo y la juventud obrera sigue igual no es así títulos el canal Cacho la juventud sumidos en las drogas tenemos una juguetón totalmente nada tiene que proponer lo que integradas por las encuestas la bronca

Voz 0867 27:10 qué le montaron un grupo de chavales de frente obrero a Íñigo Errejón a la salida de un acto en la UVA de Hortaleza Errejón Diallo Gavà con ellos que básicamente les reprochaban a él y al diputado Emilio Delgado lo poco que han hecho por cambiar las cosas desde que están en política les culparon también del ascenso de

Voz 5 27:26 de me acuerdo pronto habrá mar de fondo en bici Gozalo semáforos igual que gilipollas

Voz 0867 27:32 en Podemos no en ascenso de Vox Emilio Delgado qué tal muy buenas tardes

Voz 1193 27:35 hola buenas tardes Javier qué tal muy medido que

Voz 0867 27:38 todos los jóvenes de frente obrero como algunas personas próximas Errejón hablan de escrache Emilio esto es un escrache porque no parece en fin una manifestación frente a la casa de rejones

Voz 1193 27:48 bueno no sé es una manifestación pero yo no lo catalogó como un escrache los escraches tienen su origen en Argentina para denunciar casos de genocidio suena España para denunciar casos de delitos de corrupción de gobernantes y ninguna esa circunstancia será en cualquier caso creo que no es lo más importante no

Voz 0867 28:03 Emilio duele mucho de una protesta de este tipo lo digo porque vosotros habéis estado muchas veces del otro lado

Voz 1193 28:11 claro duele porque porque obviamente la consideramos injusta yo creo que lo fundamental que hay que resaltar en este episodio es que a nosotros nos invitaron a visitar un proyecto en el espacio vecinal de de la UVA de Hortaleza donde hay un señor que se llama Julio Rubio que lleva años proporcionando a través de la excusa

Voz 0313 28:26 del boxeo un espacio de socialización

Voz 1193 28:29 a muchos chicos y chicas del barrio que que no tienen muchas posibilidades y este espacio está en peligro porque el Ivima lo quiera demoler entonces mi compañero Miguel Ardanne hoy llevaba dos años trayendo a julio y a su equipo a varias comisiones de la Asamblea lo ha traído al pleno visitando la escuela no sabían invitado a acudir con Íñigo a visitar el el local y fue lo que hicimos no

Voz 0867 28:48 que entre los reproches hay hay cosas que hemos escuchado incluso al líderes de Podemos no sé es incluso al propio Rejón que parte del ascenso de Vox tiene mucho que ver con la falta de respuesta que ha dado la izquierda durante los últimos años

Voz 1193 29:02 claro es que es una consideración subjetiva que el crecimiento de vos está dando fundamentalmente en barrios de rentas altas y son quienes ya estaban antes en el PP que sean marcha

Voz 0867 29:10 de una campaña la están planificando en barrios que no son de alta precisamente en muchas zonas de la sierra que tampoco son las más favorecidas de la Comunidad de Madrid

Voz 1193 29:18 claro Si boxes normal que tenga su hoja de ruta y quiera extenderse lo que no me parece muy normal que haya gente de izquierdas que pretenda a favorecer la nosotros cuando salimos hicimos lo que creo que tiene que hacer cualquier gobernante gol cualquier cargo público no lo normal que es que si un ciudadano interpela te esperas le escucha letradas con respeto con educación y le contestan a partir de ahí fueron planteando problemas porque claro Nos decía es que a mí vendió a la clase trabajadora bueno pero concreta porque es una cosa acción muy gruesa no entonces no decían estos está llenando de casa de apuestas cannabis hecho nada mira casualmente llevo yo el tema de las casas de apuestas hemos presenta una batería de medidas que aprobó la Cámara el Gobierno no la cumple hemos

Voz 0867 29:54 el Partido Popular la fusilado no te digo pero sí pero el cine

Voz 1193 29:58 iniciativa asemejó seguido que no que no ponga máquinas de apuestas en los bares como era la propuesta del director general vamos a otra

Voz 0867 30:04 toda la gente Quirón futuro quiso trabajo y la gente quiere una salida no lo tiene claro pero creo es decir hace cuatro arenosa organismo reivindicaba una cosa y es cierto que cuatro años después el objetivo la meta no ha llegado

Voz 1193 30:18 no claro lo que pasa que estamos en la oposición es que nosotros no gobernamos

Voz 0867 30:21 ya yo vamos cuando estuvimos allí dimos

Voz 1193 30:23 hay muchos detalles que luego han recortado en el vídeo sobre avances que Sanidad sino en estos cuatro años lo que pasa es que veintitantos años de gobiernos del Partido Popular pues obviamente no se cambian desde la oposición en tres eh entonces cuando cuando vimos que no era posible seguir explicando cuestiones porque ya los argumentos no eran suficientes y empezaron los insultos gruesos por las marchamos creo que es algo que hay que asumir con normalidad no se llamó a la policía no se insultó no se presionó e ahora bien yo yo sí he visto que cuando cuando yo recriminaba políticos en sus funciones pues comportamientos poco edificantes como la corrupción el trato ha sido bien distinto desde luego

Voz 0867 31:00 hay hay una cosa que que al menos no han editado el vídeo que ese momento en el que os reprochan tanto de Rejón como aquí la lucha de egos interna en Izquierda bueno

Voz 1193 31:09 es que seguramente hay aparte es las que lleven razón osea que yo entiendo que que hay gente que puede estar molesta por porque Laja partidos hacia dentro pues son cosas feas y disfrutar de poder ahora olvidar eso olvidar todos los avances que hemos conseguido la Comunidad de Madrid la subida del salario mínimo un montón de avances que se han conseguido en estos cuatro años lo que demasiado olvidar sobre todo que si me interpelar déjame que te conteste porque tengo muchas cosas que contar sino quieres escucharla pues no hablamos pero no puedo hacer otra cosa

Voz 0867 31:36 Emilio Delgado diputado de Podemos gracias un saludo a un saludo el treinta y un minutos lo avanzado y la serie a esta hora les vamos a avanzar también la primera reacción de Francisco Granados al veredicto del jurado del caso espía seis acusados de espiar a rivales políticos de Esperanza Aguirre dentro del Partido Popular el jurado les absuelve Alfonso Ojea Granados con el que acabas de hablar se despacha a gusto con Cristina Cifuentes tampoco sin ninguna sorpresa no buenas tardes

Voz 0089 32:03 buenas tardes Javier desde luego que no lo es pero su disparo directo y cercano a Cifuentes porque fue ella como presidenta de la comunidad la que dio la orden de acusar a los seis trabajadores no lo hizo ni Esperanza Aguirre ni Ignacio González trabajadores que como tú decías hoy ha sido declarados no culpables lo que significa que esa fiesta de letrados de la comunidad acusando en un juicio se ha convertido con esta sentencia o mejor dicho con este veredicto en el abono de las costas judiciales de esta vista la Puerta del Sol ha perdido Francisco Granados

Voz 25 32:32 la señora tipo puentes por motivos políticos

Voz 33 32:35 personales utilizando dinero público se personó y ahora pues todos los madrileños teniente pagar esa esas costas

Voz 0089 32:43 el exconsejero de Justicia que se alegra del veredicto al acabar dice el infierno para seis familias inocentes eso sí Granados se hace la misma pregunta que muchos de los testigos más

Voz 0313 32:54 no Moix la UDEF señalados siempre

Voz 0089 32:56 en una vista pública la Fiscalía mirando para otro lado

Voz 33 32:59 bueno yo creo que esto es gravísimo comisario de policía que dice ávido un fiscal jefe superior de de Madrid y un comisario el jefe de la UDEF que sea o pruebas que han inculpado falsamente que han lesionado gravemente los derechos fundamentales de de una serie de señores con el objetivo de inculpar la pausadamente

Voz 0089 33:21 el ganados evidentemente Javier Granados en estado puro

Voz 0867 33:25 bueno la Audiencia Nacional ha solicitado al Gobierno regional por cierto documento sobre contratos millonarios relacionados con el Campus de la Justicia como una exposición la edición de un libro sobre ese proyecto que nunca llegó a hacerse cuyas maquetas aquellos viajes comprada Londres en hoteles de lujo de los que los periodistas no decía ni pío Enrique Ossorio que es el portavoz parlamentario del PP ha dicho esta mañana que no cree que nadie del Ejecutivo regional se llevara un duro que básicamente se gastó con alegría

Voz 8 33:50 yo creo que en el campus hubo mucho descontrol

Voz 34 33:53 de del gasto pero no por qué nadie se llevara dinero sino que es verdad que hubo descontrol eso es cierto eran otros tiempos no estoy hablando de malversación quiere decir que hubo alegría que se hizo algún acto alguna exposición pues que a lo mejor pues no hacía falta

Voz 8 34:08 y desde luego con la mentalidad de ahora después de la crisis no había que haberlo hecho gastar con alegría gastar

Voz 0867 34:14 alegremente esto está muy bien no cuando uno tira de de su cuenta corriente y de pero claro no cuando tira del dinero de todos los madrileños siete de la tarde treinta y cuatro relatos

Voz 39 36:33 a

Voz 0867 36:34 vamos hasta la calle hasta la Puerta del Sol donde debe estar a punto de finalizar frente a la sede del Gobierno regional una manifestación de los trabajadores de Metro están protestando por los problemas que sufre la plantilla hay por supuesto por el caso amianto y derivadas Puerta del Sol Ana Santos cómo va eso buenas tardes

Voz 40 36:50 Xavier a esta hora cientos de trabajadores de Metro alzan su voz frente a la sede del Gobierno regional para pedir un servicio público de calidad en el centro de sus protestas la presencia de amianto como decías tanto en trenes como en vías y también la necesidad de más plantilla de hecho denuncian que las jubilaciones no se están sustituyendo los trabajadores lamentan el estado del servicio algo que perjudica dicen tanto a ellos como a los usuarios del mismo estos han sido algunos de sus motivos para unirse a la marcha

Voz 5 37:23 a la manera que está gestionado por la falta la falta de personal y de trenes que hay que invertir

Voz 42 37:28 el de Madrid ha estado pidiendo el desalentado de todo

Voz 5 37:31 pero en Madrid la urgencia

Voz 42 37:33 Luz prolongada en el tiempo para todos los trabajadores

Voz 43 37:36 toda la de la protección de la salud que ha hecho la la dirección espetó a sus trabajadores uno de los principales problemas el problema fundamental y del que emanan todos los demás es la falta de plantilla

Voz 40 37:48 durante la marcha que ha bajado por la calle Carretas desde la plaza de Jacinto Benavente donde se iniciaba han pedido la dimisión del consejero delegado de Metro Borja Carabante también más seguridad para evitar nuevos actos vandálicos en definitiva Javier un servicio público de calidad

Voz 0867 38:04 una cosa más el Ayuntamiento de Madrid se niega a ceder a la comunidad dos parcelas para levantar colegios privados concertados la Consejería de Educación asegura que las familias están pidiendo mayoritariamente este tipo de centros pero la delegada de equidad Marta Higueras lo niega asegura que hay más demanda de centros públicos Laura Gutiérrez

Voz 0933 38:20 suelo público a coste cero para levantar dos nuevos colegios privados con concierto en Vall

Voz 44 38:24 de bebas en Vallecas la petición se cursó en diciembre Carmena Le he dicho que no van en el consejero alega que las familias del barrio se decantan por la concertada no ofrece datos el Ayuntamiento argumenta lo contrario que según los datos oficiales son más las familias que piden plaza en la pública escuchamos al consejero y a la delegada de equidad del consistorio Marta Higueras

Voz 45 38:43 a recibir distintas cartas por parte de familias del barrio de Valdebebas solicitamos al Ayuntamiento un terreno para un centro concertado

Voz 5 38:52 es una lástima que en este caso el Ayuntamiento de Madrid

Voz 45 38:54 al que ustedes apoyan se negara de forma tajante a facilitar el terreno para su construcción

Voz 1516 39:00 es mucho más urgente a querer colegios públicos enseñanza publica porque realmente la demanda que tenemos de esa enseñanza es bastante superior a la demanda que tenemos de colegios privados

Voz 0933 39:11 el PSOE ha llevado al pleno este asunto esta mañana la di

Voz 1275 39:14 la socialista Isabel andaluz compara las intenciones del Gobierno de Garrido con la lotería de Carlos Fabra esto yo le llamo hacer sin Fabra

Voz 46 39:20 hola lotería si X mire quién quiera hacer un centro que compre la parcela la pague haga el centro luego si ha lugar que concierto las etapas obligatorias que la ley establece

Voz 1275 39:31 los socialistas también el Ayuntamiento no entienden que sea ahora cuando la Consejería se ha dado cuenta de la falta de plazas en Valdebebas llevan toda una legislatura intentando construir el único colegio público del barrio

Voz 5 39:40 la bien obras con alumnos

Voz 0867 39:43 gracias Laura Nos marchamos mañana es viernes mañana estamos aquí desde las siete y veinte como siempre las siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid en La Ventana hasta mañana adiós

Voz 5 40:04 muy polémicas si lo vamos a hablar y es que está en el paro es igual tema lo que está en el campo

Voz 0313 43:34 vamos a hablar aquí en La Ventana en los próximos minutos vamos a hablar de de animales amigo de mascotas no me gusta vamos a hablar de animales que están estar en casa que los tenemos bueno eso cómo se gestiona como nos relacionamos hay normas si las hay unas escritas otras no bueno resulta que el Ayuntamiento de Palma de Mallorca ha anunciado una nueva ordenanza municipal en el que entre otras cosas limita limita el número de animales que se pueden tener en casa depende si la casas un piso o una vivienda unifamiliar es muy interesante yo creo que generan debate también alguna reflexión vamos del momento ampliar detalles sobre la norma que se prepara con la ayuda de Lucía Bórquez de de Radio Mallorca Lucía compañero buenas tardes hola

Voz 1315 44:15 qué tal buenas tardes una ordenanza que pretende solucionar las quejas de vecinos por problemas de convivencia y que contempla medidas más allá de la restricción en la tenencia de mascotas los dueños de perros tendrán que pasear con una botella de agua para diluir la orina de los canes bajo amenaza de multa de hasta tres mil euros los perros de razas peligrosas los que vivan en fincas de forma permanente los gatos con acceso a la vía pública tendrán que ser externalizados además se multará a dar de comer a las palomas y quedará prohibido sacar a pasear animales exóticos unas medidas que pretenden en palabras de la concejala de Bienestar Animal Neus trullo el mejorar la convivencia vecinal

Voz 25 44:55 porque tenía toda una serie de problemas

Voz 1315 44:57 hemos una serie de problemáticas y denuncias allí donde hay un cúmulo de muchos animales que no están en buenas condiciones sanitarias y de bienestar y eso trasciende a la mala convivencia dentro de la propia vivienda dice trullo el razones que no convencen del todo algunas asociaciones animalistas Guillermo Amengual presidente de Anima Naturalis cree que la ordenanza penaliza precisamente a los voluntarios de asociaciones que acogen animales en sus domicilios para evitar el sacrificio cero que pretende conseguir el Ayuntamiento

Voz 25 45:27 con lo primero que nos tememos es que pueda

Voz 51 45:30 el abandono masivo Dani MANES esto reducirá a tres animales por vivienda en unos casos estaría bien pero hay que reconocer que hay muchos voluntarios y activistas que hace nada en rescates de animales para que no

Voz 25 45:41 sean sacrificados esto podría ser peligroso la ordenanza entrará en vigor

Voz 1315 45:46 Abril con mes y medio de entrenamiento por delante para no olvidarnos de coger la botella de agua antes del paseo sin no queremos rascar no sé

Voz 0313 45:54 sí yo

Voz 52 45:59 yo

Voz 17 45:59 ya voy andando por las calles de Madrid pensando que olía suman

Voz 0313 46:06 el tema es muy interesante todo lo que guarde relación con el vínculo entre personas y animales es siempre un terreno abonado al debate así que oyentes de La Ventana tenéis mascotas tenéis animales en casa muchos pocos como os organizáis no

Voz 0933 46:19 cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta en redes sociales a través de Twitter mascota en casa es la etiqueta Claudio por ejemplo

Voz 53 46:27 dice que ellos tienen un perro enorme un piso muy pequeño es feliz pero

Voz 0933 46:32 que lo pasan mal porel así que Claudia se quedaría con todos los animales con los que se cruza pero ya sabe que eso es imposible mascotas en casa y el teléfono nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 0313 46:42 Aula Calvo buenas tardes

Voz 25 46:44 hola buenas tardes Pablo S

Voz 0313 46:47 la directora de antropología punto com bueno así de entrada lo primero así a bote pronto esta esta norma que se prepara bala una dirección tiene cosas buenas cosas malas cosas regulares como cómo lo ves

Voz 25 47:02 evidentemente tiene cosas buenas por porque se regulan temas que ahora no se habían planteado por qué cara de jugar con de mejorar que me está el hecho de que se penalice aquellos propietarios de perros que no limpien lo que sus perros por las calles y que sean más estrictos con todo esto parece una unas normal lógica pero luego la problemática que pueda surgir porque Herreros y las cosas el numero hacía animales es enorme porque puedes tener animales en perfectas condiciones tener uno que esté labrando día yeso o si va a ser otro problema entonces y tal como comentan algunas asociaciones animalistas es que algún la complicación en el caso de casas de acogida pero también pasó de propietarios que hizo en vale yo puedo tener hasta cinco perros fantásticamente bien porque los paseo porque me ocupo de los porque los cuatro o cinco gatos o tres tortugas hay dos canarios dónde dónde está la diferencia entre especies no coman lo mismo no suponen lo mismo que es una norma muy generalista que no es muy lógica cuando empieza a mirar los pormenores de cada caso

Voz 0313 48:24 esto es Paulao o tenemos algún precedente en España ya ha parecido

Voz 25 48:28 no te tenemos precedente en Girona

Voz 0313 48:31 sí están ahora mismo