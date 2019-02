La Ventana (22/02/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 1454 00:06 el Gobierno dice no tener ningún problema en difundir la carta íntegra remitida a la vicepresidenta por el Secretario de Estado vaticano sobre la exhumación de Franco cree que no hay problema aunque hasta ahora no lo ha hecho de manera oficial eso se ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes mientras en la Ser en el informativo Hora catorce hemos hablado con uno de los frailes benedictinos del Valle de los Caídos asegura que acudirán a Estrasburgo si es necesario para impedir los resumimos con Mariola buenas tardes

Voz 0259 00:32 las tardes Esther Joaquín Montull revela a la Cadena Ser que el prior del Valle de los Caídos les leyó hace unos días a los monjes la carta del Vaticano en la que confirma una vez más la postura de la Iglesia que no se opone a la exhumación de Franco que no quiere intervenir en una cuestión sobre la que además tiene que resolver el Supremo Montull señala que van a esperar a la decisión del alto tribunal si avala la exhumación los benedictinos van a recurrir al Tribunal Superior al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Voz 4 01:05 diera en contra del criterio de la comunidad nos queda todavía Estrasburgo que ya condenó a Polonia por una exhumación sin el consentimiento de los familiares

Voz 0259 01:16 el monje benedictino ha añadido estas declaraciones Hora catorce que el arzobispo de Madrid no pinta nada en este asunto

Voz 1454 01:22 tú UGT da un ultimátum al Gobierno hoy de plazo hasta el martes para que derogue la reforma del Partido Popular sobre las pensiones de lo contrario dicen organizará movilizaciones información de Rafa Bernal

Voz 1762 01:31 todo ha sido durante una reunión de diálogo social sobre pensiones UGT exige al Gobierno que cumpla los compromisos alcanzados con los sindicatos en las negociaciones de los últimos meses y que lo hagan en el próximo Consejo de Ministros Maricarmen Barrera secretaria de Políticas Sociales de UGT

Voz 0144 01:43 ha emplazado a la semana próxima el martes como máximo a que firmó un acuerdo el diálogo social con la derogación de la reforma del trece y con la adopción de medidas para corregir el déficit de la Seguridad Social y que eso además se traslade a un instrumento es jurídico normativo como es un discretamente

Voz 1762 01:59 las principales medidas la vuelta al IPC como criterio de revalorización la eliminación del factor de sostenibilidad y allegar más recursos al sistema Si el día veintiséis no hay respuesta del Ejecutivo UGT promete movilizaciones

Voz 1454 02:10 Vox ha pedido al Gobierno andaluz a través del Parlamento los nombres y apellidos de los trabajadores de las Unidades de Violencia de Género entre los años dos mil doce y dos mil diecinueve dice que quiere fiscalizar y comprobar las ayudas concedidas por la Junta en los últimos años en la ex presidenta Susana Díaz dice que le ha sonado a purga hay persecución enseguida seguida en el inicio de la Ventana ampliaremos este tema hay recogeremos reacciones Los Verdes en el Parlamento Europeo denuncian que liberales populares y la derecha radical han rechazado cursar una invitación a la joven activista sueca que ha iniciado una encendida lucha contra el cambio climático Griselda Pastor

Voz 0738 02:42 exactamente Greta que ayer habló ante el Comité Económico y Social invitada por patronal y sindicatos Los Verdes querían llevarla hasta el plenario para que debatiera con los eurodiputados pero desde la derecha les han dicho que no según el eurodiputado margen es sí porque opinan que estos chavales han volver a la escuela lo escuchamos

Voz 5 02:59 el TAS operación mayúscula porque populares ideales extrema derecha e han dicho en tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 6 03:15 la Universidad Rey Juan Carlos acaba de aprobar la reestructuración del campus de Aranjuez a pesar de las protestas que han mantenido toda la semana los alumnos del centro el año que viene empezarán a dejar de ofrecerse seis títulos Enrique García sí consejo de Gobierno ha aprobado el plan de reordenación académica y el próximo año ya no se ofertarán el primer curso de seis titulaciones en este campus el Consejo se ha celebrado a pesar de que catorce consejeros no han podido acceder al rectorado porque miles de estudiantes han bloqueado los accesos en protesta por este plan los estudiantes están ya recogiendo firmas para presentar una moción de censura contra el rector David Ramos presidente del Consejo de estudiante

Voz 1263 03:47 sinceramente confiábamos en que finalmente Rectorado a echar atrás teniendo en cuenta que tenía todo lo estudian todo y a la facultad en contra pero viendo que no seguiremos condenando la manera de aprobar este plan y finalmente hay Bindi hay encima de la mesa una moción de censura

Voz 6 04:04 iban a continuar con movilizaciones la próxima semana Sanidad investiga un brote de gastroenteritis en un colegio público de Móstoles hay cuarenta alumnos afectados aunque ninguno ha necesitado hospitalización Aurora Santos sale unas afecta

Voz 0159 04:15 dados presentan síntomas leves de la enfermedad y ahora la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad está tratando de localizar el foco del brote para ver si se ha generado o no en el centro para ello siguiendo el protocolo se están tomando muestras de los alimentos del comedor del colegio el Blas de Otero de Móstoles que según fuentes sanitarias sigue funcionando los padres de los alumnos fueron informados de la situación en la tarde de

Voz 1454 04:36 ayer y una cosa más la policía ha detenido a un hombre de cuarenta y nueve años por matar a su Madrid descuartizar el cuerpo en el distrito de Salamanca de la capital una amiga de la víctima dio la voz de alarma porque llevaba semanas sin saber nada de ella la policía ha encontrado el cadáver metido en talleres dentro de la vivienda

Voz 0313 05:33 hola buenas tardes el el movimiento se demuestra andando esta frase que puede parecer muy básica y que de hecho lo es esta frase la pronunció un filósofo Diógenes lo que significa es que en algún momento de la vida en cualquier situación hay que pasar de las palabras a los hechos también en la política claro por eso resulta tan esquí mecedora lo que está ocurriendo esta semana con Vox porque está pasando efectivamente de las palabras a los hechos el otro día en el Senado su único representante en la Cámara bloqueó una declaración institucional contra la violencia homófoba en el deporte Joy hoy nos topamos con algo que va bueno más o menos en la misma dirección esa solicitud a la Junta de Andalucía para que así que a todos los trabajadores y trabajadoras que evalúan las denuncias por violencia de género que se adivina detrás de esta de esta propuesta que por cierto ya está registrada en el Parlamento andaluz bueno pues una de las de las obsesiones recurrentes de la extrema derecha la supuesta ideologización de estas personas osea el feminismo una una de sus bestias negras les suena verdad aquel discurso de los chiringuitos feminista subvencionado Tata que luego con datos se desmonta de Pepa pero bueno da igual da igual porque Vox llevaba en su programa derogar la Ley contra la violencia de género la Ley integral iba a seguir insistiendo qué quiere decir con todo esto que quiero decir todo esto bueno pues que nadie puede fingir sorpresa ni tampoco escandalizarse es lo que había en la famosa fórmula andaluza que justo empieza a andar es lo que hay en la cocina para las elecciones generales en la cocina tanto del Partido Popular como de Ciudadanos y es lo que pude haber tal vez en un futuro gobierno de España creo que está bien saberlo él porque así al menos se aclara el panorama luego que cada uno y cada uno vote lo que le de la gana pero disimular lo que se dice disimular eso sinceramente ya no cuela bienvenidos a La Ventana

Voz 0704 10:35 hoy todos muchos en La Ventana con el director del laboratorio de ideas del Instituto de Salud Global Rafa Vila San Juan que está en Radio Barcelona Rafa buenas tardes qué tal buenas tardes pues muy bien aquí rodeado de Roberto hoy de Isaías como como todas las tardes hola qué tal cómo está qué tal buenos pero sí tratando de

Voz 0313 10:49 pero bueno tampoco muy complicado eh pero tratando de si de de buscarle un poquito las en las claves y los códigos a esta a esta propuesta que ha registrado ya Vox en el en el en el Parlamento andaluz y que por cierto ya no Seara preguntaremos a Ana Fernández de Radio Sevilla si tiene algún tipo de de pega o de contraindicación con el tema de la protección de datos esto a preguntar directamente Ana buenas tardes

Voz 0134 11:12 hola qué tal buenas tardes

Voz 0313 11:15 la canción y la lectura política y no política del asunto pero a mí no se pregunto

Voz 13 11:20 R que igual ahí de entrada hay una hay una pega inicial no sé si tiene algún dato de eso yo creo que sí que

Voz 0134 11:25 puede haber problemas por que esta petición se acoge al amparo del artículo siete del Reglamento del Parlamento andaluz que obliga a que el Gobierno les Tessa información si bien la Ley de Protección de Datos prima haría sobre el reglamento del Parlamento que este rango inferior entiendo

Voz 0313 11:44 hoy los argumentos que ha dado el el diputado Juan Serrano para depurar digamos entre comillas y a quiénes considera que no están formados fetal incluyen la sospecha o alguna denuncia que habrían recibido de que alguna de estas personas está está muy marcada ideológicamente no

Voz 0134 12:00 sí bueno ese es el argumento que vienen sosteniendo desde hace muchísimo tiempo en todo lo que tiene que ver con la con la violencia entre enero y con el tema de igualdad con el fondo con el feminismo esto es una información que publicaba esta mañana el diario ABC Ike Nos contaba como Francisco Serrano efectivamente ha pedido al Gobierno andaluz a través del paro lamentó una relación detallada de nombres apellidos número de colegiados de los psicólogos trabajadores sociales y médicos forenses que han integrado las Unidades de Violencia de Género desde el año dos mil doce hasta este dos mil diecinueve El portavoz parlamentario de Vox de la formación de ultraderecha luego ha aclarado que es esta es una de las muchas peticiones que va a nacer para fiscalizar y comprobar el destino que se ha ido dando a las ayudas concedidas en los últimos años no sólo para esto sino para muchas otras cuestiones por ejemplo en el PSOE andaluz pues ya la socialista Susana Díaz esto les suena a una purga propia de otros tiempos listas negras que dice parecía que se quedaron en el camino hace cuarenta años

Voz 0313 13:02 es verdad yo lo decía hace un momentito que en fin con independencia de lo que opine cada uno a nadie puede sorprender porque Vox esto lo llevaba lo lleva en su en su programa viene insistiendo desde desde el primer día de hecho Juan Serrano verdad Ana tiene ya una una trayectoria de cuestionar repetidamente este tipo de asuntos

Voz 0134 13:19 si Francisco Serrano tiene un historial contra la igualdad extenso ahora como político pero es verdad que antes como juez fue inhabilitado durante dos años por el Tribunal Constitucional por prueba quiere prevaricar perdón

Voz 13 13:31 sí sí con la tutela de un del llamado

Voz 1284 13:34 no te preocupes día de la UVI mal menos mal que esta la todavía

Voz 0134 13:42 decíamos que que le inhabilitaron por prevaricar con la tutela de un menor de padres separados esto ocurrió la Semana Santa de dos mil diez un Viernes Santo como niño quería participar en la estación de penitencia de la Hermandad del Silencio de su padre su abuelo pues el juez que debería devolver ese día al menor a la madre decidió que estaría con un con ella quiero decir con el padre hasta el Domingo de Resurrección fue inhabilitado pero el Constitucional finalmente le dio la razón que Serrano ha pedido una excedencia no ha querido volver a los juzgados siempre ha sido muy crítico con la Ley de Violencia de Género que considera injusta hay perversa le vamos a escuchar

Voz 14 14:18 eso de la la versión de la presunción de inocencia el hecho de que ahora mismo se tenga uno que probar su inocencia el hecho de que casi hubiera boquete tener juicios y condenas sin te realmente haya podido eso incluiría en igualdad de condiciones y con igualdad de armas eso nos lleva a situaciones de posturas inquisitoriales ya posturas quizá por una exageración nos lleven a ese Guantánamo que nadie queremos aquí lo que tenemos que ver calibrar las situaciones llegaron punto de equilibrio que El Péndulo no se los pases un extremo o no se nos pasa

Voz 1781 14:49 los Serrano también insiste en sus manos

Voz 0134 14:53 sí también insiste mucho en que no todas las denuncias que presentan las mujeres son maltrato incluso llegó a cifrar en el ochenta y cinco por ciento las denuncias falsas que se presentan

Voz 0827 15:04 es que parece que entre el ochenta y cinco

Voz 15 15:06 está por ciento de los asuntos considero que no deberían ir a los Juegos y Valencia que las primeras que sale perjudicado de todo esto son las propias mujeres que sufren auténticas situaciones de violencia de género porque esas mujeres sigue sufriendo la hacía además en vista de que está habiendo situación de auténtico abuso además propiciado por falsos profesionales en esta materia resulta que hay otras mujeres que la sufren esa violencia y no se atreven a denunciarlos porque a las que la sufre no les damos la protección efectiva que debería dar la sociedad

Voz 0134 15:34 luego como líder de Vox en Andalucía Serrano vamos a recordar que pidió al Partido Popular para apoyar la investidura de Juan Manuel Moreno derogar la ley de violencia y sustituirla por una ley de violencia doméstica que no prejuzgar el sexo del agresor también decía textualmente Hinault facilite la lluvia masiva de subvenciones a las asociaciones de feminismo supremacía hasta final ente Vox terminó renunciando a estas medidas aunque desde luego no no abandona como puedes comprobar sus mensajes críticos con la igualdad

Voz 0313 16:06 Soledad Pérez buenas tardes

Voz 16 16:08 qué tal muy buenas tardes sobrero fue directora de la

Voz 0313 16:11 tú tú Andaluz de la Mujer de dos mil ocho a dos mil doce y quiero recordar a los oyentes porque no todos lo tienen en la cabeza que Andalucía fue la comunidad pionera en la instalación en la puesta en práctica de estas unidades de valoración integral de violencia de género que yo querría soledad podemos ir también con la valoración en fin lo que puede pasar pero yo querría que que contar a los oyentes bueno el día guía de esta gente de estas unidades los criterios con los que trabajan el número de casos que atienden el cuál es su labor la la la complejidad de los dictámenes cómo cómo funciona como es el día a día de estas personas

Voz 17 16:43 bueno la las unidades de valoración la Obilla como las denominamos están incorporadas en Andalucía dentro de los institutos de medicina legal además nace por la ley integral e integrada desde dos mil cuatro policías que había que crear un Irak le en Andalucía siempre no lo creíble y por lo tanto inmediatamente las pusimos en marcha ir cuanto se crean unidades pues ahí hay hombres y mujeres funcionarios públicos y funcionarias públicas médico forense psicólogo psicóloga que estaban fundamentalmente a disposición de los Oscar los cuesta seis tribunales los que una vez que hay un caso una denuncia de violencia de género si lo consideran oportuno si hace una valoración pericial muy rigurosa

Voz 16 17:33 por médicos forenses psicólogos y trabajadores social

Voz 17 17:36 vale que es el equipo multidisciplinar de esas unidades y por lo tanto se el juez de violencia de género quién reírme reclama a vista unidad que se haga una valoración integral por violencia física psíquica o sexual de las mujeres que sus hijos decide los menores también de la peligrosidad o la posible incidencia hay riesgo de incidencia de los propios agresores por lo tanto un equipo muy complejo muy variado de de personas que están en una escribirá profundamente periciales lo que hace es trabajar al para para los pescados para luego para el Juzgado de Violencia

Voz 0313 18:14 el soledad uno de los de los argumentos lo ha puesto en su Twitter esta mañana el propio Francisco Serrano uno de los argumentos para impedir esta lista de de trabajadores y trabajadoras y tal es que se han recibido denuncias concretas en casos específicos de gente que no está cualificada que no está colegiada creo que dice también bueno cuáles son los los criterios de selección porque habrá algún filtro y habrá algún tipo de de de de de de Canal no para para para vehicular eso

Voz 17 18:41 por supuesto además los médico forense y las médicas encestó Cuerpo Nacional

Voz 13 18:47 sí se pusieron de gusto

Voz 17 18:50 o sea esto no es algo no les gusta unidad es frívola que se inventa aquí a Andalucía fuimos pioneros pero cumplimos escrupulosamente las leyes hombre yo también quiero decir algo yo también soy parlamentaria por hecho el artículo siete que sí hace mención pero ese derecho por supuesto tiene que respetar respetaran lo dice el propio artículo siete no puede en ningún caso conculcar la garantía de la protección de datos de carácter personal nosotros como parlamentarios tenemos derecho a conocer el número de personas las categorías profesionales es de cada provincia todo eso perfecto pero nombres y apellidos de profesionales que son funcionarios y funcionarias pública de la instrucción

Voz 3 19:33 justicia parece una auténtica

Voz 17 19:35 aberración jurídica yo disparate político

Voz 13 19:38 solía luego soledad que además

Voz 0827 19:41 si estás escuchando a Francisco Serrano y parece que hablaba del mismo cuando decía denunciaba la inversión de la presunción de inocencia es decir esto de hemos recibe denuncias bueno digamos cuántas y cuáles y a quién se refiere en todo caso pedir información sobre esas personas concretas lo que no se puede hacer con creces

Voz 13 20:00 claro lo que no se puede hacer es abrir una causa general

Voz 17 20:03 parece que está buscando algunos de carácter personal

Voz 13 20:06 bueno sí señor

Voz 17 20:09 estado compañero mío en el Parlamento de Andalucía aunque en fin bastante escandalizada estoy con ello pues realmente parece que está buscando algo de otro periodo anterior de y nadie puede utilizar el Parlamento andaluz para hacer una vendetta personal y también política de algo que yo este señor le ocurrió que bueno pues

Voz 18 20:30 de pasó lo que le pasó tuve la sentencia

Voz 17 20:32 que tuvo pues había que se la averiguo con sus problemas personales pero desde luego no pueda ser dictó una causa política una persecución de unos profesionales perfectamente cualificados y con él las sospechas sobre funcionario público no parecer escandaloso redondez y lo vamos a denunciar vamos a investigar este asunto desde luego no lo vamos a dejar pasar

Voz 1781 20:55 con Rafa no y además yo iba a decir que que yo creo que tampoco le correspondería incluso en el caso de que hubiera una denuncia sobre un trabajador no le corresponde a un político buscaré un nombre le corresponde en todo caso la Consejería el recibir la demanda de un político es decir oiga voy a ver qué pasa voy a ver cómo lo cómo lo gestionó lo que pasa es que

Voz 13 21:14 no no no nos engañemos soledad

Voz 1781 21:17 les importa un pito la ley de protección de datos lo que quieren hacer Gonzalo Rueda exactamente

Voz 17 21:22 le importan tampoco no entonces esto

Voz 1781 21:25 es un caso en el que puedan demostrar aquello para lo que decían no nos damos porque esto es lo que quieren pero ojo es que para eso yo puedo comprender no lo comprende que nunca pero puedo comprender que haya un argumento político por el cual alguien diga pues yo quiero quedarme esta ley Bono que vaya a la ley que no que no empiecen umma cartelismo absolutamente de pacotilla porque si el nivel de política que han venido a hacer es este pues caramba con lo que nos queda

Voz 0313 21:50 yo lo que me planteo soledad en fin me lo preguntaba hace un momentito al al al abrir la ventana es que a mí me interesaba mucho esto esta esta lista de detalles técnicos que no que no es acaba de ofrecer del trabajo de la composición de estas unidades luego la valoración política creo que hay un segundo estadio ahora con lo de Vox yo creo que nadie puede escandalizarse ni hacer aspavientos porque es lo que es lo que hay pero vamos a ver ahora

Voz 13 22:12 qué recorrido tiene esta propuesta

Voz 0313 22:15 parte de las otras dos formaciones políticas que en fin que forman parte de este de esta de de esta fórmula bautizada como a la andaluza para acceder al Gobierno

Voz 13 22:23 eso eso sí con mucho de

Voz 0313 22:26 ahora solicitudes

Voz 17 22:28 por mucho que un parlamentario una parlamentaria solicite esto lo tiene que ver la amistades

Voz 13 22:32 la Cámara efectivamente una misa la Cámara tiene Matías

Voz 17 22:35 día Partido Popular ciudadano y Vox y desde luego ciudadano y Partido Popular que tienen que hacer un cordón sanitario poner distancia con este grupo político no le pueden permitir ese tipo de de actuaciones porque efectivamente no es que ya estemos bajo sospecha que si utiliza la política como plataforma para bendita personal lo cual ya nos parece escalofriante

Voz 0313 23:00 pero fíjese dentro dentro de ese dentro de esa parte positiva yo trataba de Wert de que todo esto lo que hace es aclarar mucho el panorama tengo la sensación de que este es el primer órdago potente potente que Vox les plantea sus ya Amelia compañeros ocho aliados me da igual no pese al prime este este es duro osea vamos saber cuál es la reacción es muy interesante seguir esto para ver cuál es la reacción de del Partido Popular y de Ciudadanos yo es que me estoy acordando y Rafa en fin que también conoce el el origen y vivió muy de cerca el origen de ciudadano los en Catalunya que lejos me queda aquel Albert Rivera que era fronterizo con la socialdemocracia verdad que en con un con un ideario con una serie de tal jode que ha quedado esto tú

Voz 1781 23:38 pues yo creo que hizo que por un concepto que ya nace con un concepto en Cataluña muy específico de división Cataluña España que es es un concepto de alguna manera que les ha marcado muchísimo yo creo que está perdiendo completamente el centro liberal está perdiendo centrado Shaq es la palabra

Voz 0827 23:54 sabes central ves Rivera eso está clarísimo no hombre el otro día cuando dijo que iba a vetar cualquier acuerdo con el PSOE con Pedro Sánchez que te diga nada de Vox

Voz 0313 24:02 ese cordón al que al que apelaba Soledad raro tan

Voz 13 24:05 es una cosa increíble no cojo que antes de las anteriores elecciones dijo que la línea roja era pactar con Rajoy ya lo que pasa que pasa que si al final un político de le vas acumulando una cantidad de incumplimientos de palabra de tal dimensión que se queda quedan

Voz 0827 24:19 fíjate que hoy hace ochenta años que murió Antonio Machado que escribió sobre la España que bosteza yo creo que escribiría sobre la España que Vox Deza que es mucho más preocupante

Voz 13 24:28 pero bueno tanto ha cambiado que decías Francino hace un momento que estaba limitando con la social democracia no hay en dos mil diecisiete la quitaron de su ideal y si yo lo sé lo sé pero no por eso voy a los orígenes soledad que decida no perdona

Voz 17 24:40 si me permite vimos el primer debate de violencia vejes

Voz 3 24:43 el pleno del Parlamento ayer por la tarde

Voz 17 24:46 llevaba el grupo o el Partido Socialista yo defendí una iniciativa precisamente para blindar las leyes género el Partido Popular lo dijo sin ningún tapujo no vamos a presentar ningún tipo de cordón sanitario contra Bono si yo les increpó al Partido Popular Ciudadanos y les dije que nos están poniendo cordón sanitarios que tienen un cordón umbilical con Vox

Voz 13 25:10 bueno

Voz 17 25:12 lo que está haciendo en este momento Partido Popular y Ciudadanos Andalucía y por lo tanto han pasado de no cordón sanitario acordó no

Voz 6 25:20 el caso confunden se confunden también a los gitanos no

Voz 0827 25:23 por qué se habla de desde estos partidos habla de Vox con un partido constitucional y una cosa es ser un partido legal y otra cosa es ser un partido constitucional y no es que lo digamos nosotros es que Vox por ejemplo se han manifestado a favor de suprimir las autonomías que están en la Constitución luego hay que manejar bien las palabras con precisión para prevenir cosas

Voz 1781 25:44 bueno es muy similares sostuvo al cine hago en el Parlamento

Voz 17 25:46 claro se lo que alega ciudadanos hoy sí lo poquito que es que llevamos el Parlamento andaluz Ciudadanos Partido Popular lo que es que es un partido más y que por lo tanto tienen tanto derecho opinar como cualquier otro hasta ahí nada es ya lo hice derecho a su libertad de expresión pero los políticos no somos impune los políticos no podemos hacer un ejercicio de impunidad hizo saltar no las leyes di

Voz 0313 26:11 muy acosar a la que por lo tanto

Voz 17 26:13 los ojos ahí está la fiscalía hay espantan bien los funcionarios funcionaria pública para reivindicar su derecho por lo tanto hoy

Voz 13 26:22 en política no hay políticos no son imponer si los ciudadanos somos idiotas una cosa claro Rafa que decías verdad

Voz 1781 26:31 no digo que hace dos me parece que hace sistemas meter baza

Voz 13 26:33 me viene cuando quieras eh que estás ahí en reader Samira sería

Voz 19 26:36 a una semana o dos hablabas Carles en tu editorial entrada al programa

Voz 1781 26:41 abrir la ventana diciendo estamos en el contraproducentes y el virus es entidades que pueden ser muy distantes a lo mejor en el pensamiento original pero que les une algo muy poderoso como aquí el pluses unió a la derecha con la extrema izquierda en el mismo bloque exactamente no y eso es lo que tenemos tenemos dos bloques ahí a los que les conviene potenciar este Vox porque ya les va bien porque es parte de lo que

Voz 0313 27:05 de alguna manera su principal caballo debió Tom Paco acabo de entender ahora que lo ha sacado tú el tema del contra sexy abro paréntesis y lo cierro yo mismo tampoco acabo de entender yo se lo han afeado desde la mesa del Consejo de Ministros que va a ser Inés Arrimadas Waterloo bueno sí ya sé lo que va a hacer los altos que es a fin de pulmón llega la República no existe anual que no existe quién es el primero que no lo sabe además pero como la visita el otro día a a su municipio bueno oye claro que está en su derecho de la gana pero pero es ésta la política queremos enfrentar desafiar no sé yo yo personalmente desde luego no es la que es la que deseo Ana quiere es decir algo más es Sevilla

Voz 0134 27:41 simplemente que es verdad que tanto el presidente de la Junta el Partido Popular como el vicepresidente de Ciudadanos en reiteradas ocasiones han dicho que el Gobierno no va a dar ni un paso atrás en materia de violencia de género pero la clave El acaba de dar Soledad Pérez a ver qué votan en la Mesa del Parlamento

Voz 0313 27:59 pendientes de eso Soledad Pérez muchísimas gracias por este ratito

Voz 13 28:02 en La Ventana ya ánimo bueno ahí como luchando

Voz 0313 28:07 oye por cierto que que Inés Arrimadas

Voz 0827 28:09 es vago aterra hacer más o menos lo mismo que hizo el otro día en el Congreso de los Montserrat no es decir el ridículo porque irán a Puigdemont decirle que la república catalana no existe es lo mismo que preguntarle a la vicepresidenta cuando se entera de que los independentistas iban a proclamar la independencia cuando ella estaba sentada en el consejo de

Voz 13 28:27 es una forma de reconocer al rival no exactamente una forma de legitimar su alimentada claro un disco

Voz 1781 28:33 lo que es el que alimenta a todos estos extremos

Voz 13 28:35 no por cierto ya ha dicho que estará encantado de hablar con remarca

Voz 1284 28:38 pues eso es lo hablaron

Voz 0313 28:41 poquito Ana Fernández un abrazo a compañera un abrazo

Voz 20 28:47 y no

Voz 2 28:58 Phi Phi eh vamos pero

Voz 21 30:05 eh

Voz 37 35:27 sí sí sí

Voz 0313 35:49 son las cuatro y treinta y seis minutos de la tarde las tres y treinta y seis en Canarias aquí seguimos asomados a la ventana Berto Isaías un servidor como todos los días hoy tomamos café con Rafa viola San Juan estamos escuchando de fondo John Lennon la madre la madre ha sido desde siempre una figura central para cualquier creación artística ya sea música literatura cine este fin de semana por cierto en la gala de los Oscar vamos a estar muy pendientes de si gana Rodrigo Soro Goya en la categoría de cortos de ficción porque ha hecho una auténtica maravilla precisamente con madre

Voz 1537 36:23 cómo valora a tu padre sido dones Jayne crecida a la playa con amigos esta así con más gente sólo lo hicieron con nadie está solo en la playa hay mucha gente en la playa ahí donde estás y me que vas a nada ahí está vacía durante estos quedando sin batería mira la vida del teléfono cuanta rayitas tiene

Voz 0313 37:07 bueno es una historia realmente angustiosa el niño sólo en la playa la madre desesperada al teléfono vea ya veremos que pasa pero yo quería contarles otra historia qué tiene que ver con una madre que en este caso no transmite angustia sino sentimientos mucho más positivos el pasado día uno con motivo de la gala de los Goya hicimos La Ventana en Sevilla posiblemente lo recordarán porque además bueno entrevistamos al propio Coque Malla a Arantxa Echevarría la directora de Carmen y Lola todos ellos ganaron luego premios al al día siguiente no bueno pues resulta que ese fin de semana estaba de vacaciones en Sevilla una mujer con unas amigas lo habrían planificado hacía bastante tiempo no sabían que iba a coincidir con con los Goya Nicole La Ventana por descontado esta mujer que sea nada Maribel me escribió una carta y ahí me contaba que tiene dos hijos uno de ellos con parálisis cerebral y que el otro hijo había dirigido un corto donde actuaba su propio hermano llene el que se denunciaba en mitad de un día cualquiera en escenas de vida cotidiana las enormes dificultades que siguen teniendo las personas con alguna discapacidad bueno en realidad esto último no lo decía en la carta pero lo vi en el cortometraje que se titula Silencio por favor todo empieza con una madre una madre

Voz 1 38:11 qué tiene prisa que va apurada como tantas

Voz 38 38:18 también acto Javier es que yo llego tarde pero y Lorena pues debe estar acá dijo Ban ese favor ella no iba a la biblioteca pero yo no puedo llegó tarde Javier le dejado toda la ropa preparada ahí en la silla

Voz 8 38:32 la dinero y de pagarle que la hoja eh

Voz 30 38:37 dado ya sea de verdad que yo yo lo llevó lo puede llegó tarde

Voz 0313 38:42 hay que vestir a Javier Javier hace prácticas en una biblioteca pero ese día algo falla

Voz 29 38:47 su les Javier ha debido de haber algún tipo de confusión ha que no lo dejamos trabajar o algo así hemos confundido de día no no no no de hecho tenía dentro a las ideas y me equivoco y entonces buenas Javier vine con Lorena a llegarle dicho cosas tras para que hasta que llegar ya así lo que pasa es que Lorena hoy no ha podido venir pero bueno por eso la compañía yo

Voz 35 39:15 a este es que no han estado nunca metido

Voz 29 39:21 ya claro los avisado a los otros por eso he dejado el trabajo hoy estoy aquí convenio práctica requiere que bengalas estén de durante el horario porque tienen ganas buena aceras pero lo que hace Javier es ordenar esos mismos Darío exacta bueno no creo que hermano necesito mucha yo para eso habrá que sacar algún libro con ponerlos en las estanterías hay arriesgar pero sí Séneca en un libro Leko desayunan recogerlo

Voz 1 39:47 mira que lo va intentando Danielli lo intenta ahí venga venga pero no hay manera yo entiendo que nos podéis hacer lo que te estoy pidiendo es que dejéis Javier

Voz 29 39:58 ordenar esos libros que al fin y al cabo es su trabajo que hace sin cobrar y que no hace falta que lo haga estando Lorena aquí scalextric hacer cargo del yo era el convenio otra quiero Javier que se soluciona según de práctica en las stent tiene que estar alteraron tonos Irujo además tiene que tener la titulación componer recibió una formación adecuada asistencia social sabes menos le comentó que si tú me ostrás encuentre una fotocopia Tejón cantada osea no puedo acompañarle para que haga su trabajo los que según convenio Si yo no tengo todos los John luego cuesta dejarle hace su trabajo por un puto papel porque lo único que escribió sólo estoy haciendo un trabajo psiquiatras esto tú te dejo quedará Jack Bruce tu trabajo bueno pues nada muchas gracias gracias

Voz 0313 40:57 nada el final de la historia al final del corto me lo me lo me lo guardo sólo una pista que a veces las las personas con discapacidad las que pensamos que siempre siempre necesitan ayuda son las que nos pueden sacar del apuro Maribel Peláez buenas

Voz 13 41:09 tardes

Voz 39 41:10 hola buenas tardes Carla muchos no

Voz 13 41:12 te has por la carta sabe por qué muy porque me ha permitido descubrir este corto que no lo conocía que se ha tenido un recorrido ya festivales bastante notable que estuvo nominado a los Goya yo no lo conocía gracias a la carta lo podía descubrir y merece muchísimo muchísimo la opera

Voz 40 41:28 primero cosas menos muchos os escucho siempre quería compartir un poco esta alegría no que nos aportados te corto a la familia a al dato de la Familia los cuatro es porque Carlos considero que ha sido muy valientes rodar con su hermano Javier ha hecho un papel espectacular y si no se reconciliaran poquito a todos los también eh es el día a día

Voz 13 41:50 hola buenas tardes

Voz 17 41:52 hola buenas tardes estudiar es director gracias fuéramos

Voz 39 41:56 sí

Voz 13 41:59 tal qué tal lo de lo lo de rodar con el hermano ha sido complicado que Carlos

Voz 18 42:04 pues el por un lado lado en no porque yo no conocía al claro al hablar de deja vivir nuestra situación era como hablar algo algún conocido no hacerlo con Javier pues permitía como saber muy bien qué era lo que necesitábamos en cada escena y la comunicación con el de la era muy bueno

Voz 0313 42:24 la historia la la historia de la biblioteca la escena de la Biotech está está basada en algo que ocurrió de verdad

Voz 18 42:31 sí ocurrió pero pero hablamos aficionado un poco ya que ocurrió cuando yo estaba en la universidad entonces creímos que era conveniente y la presión fuera una presión laboral porque era algo que se entendía más en un cortometraje es de finales como que todos los personajes no pueden hacer cosas por su trabajo entonces encajaba encajaba todo todo lo más carros esto

Voz 0313 42:53 corto Quiero que empezó siendo un un ejercicio de de tercero en la Escuela Superior de cien y audiovisuales de de Catalunya en la ESCAC que es un centro de muchísimo prestigio en toda España pero se está convirtiendo en mucho más no

Voz 18 43:05 sí sí entonces nada sigo una sorpresa porque bueno nosotros no sabíamos que iba para hacer hacer tienen Restoy sabíamos que queríamos probarlo entonces ha sido como una especie de aprendizaje con perspectiva no de después de todo el proceso de la sorpresa que ha significado para nosotros para todo el equipo hirviendo viendo cosas hemos hecho bien qué cosas podríamos mejorar la verdad es que bueno partiendo desde una anécdota tan pequeña que no esperábamos va a cumplir algo muy pequeño pero que

Voz 13 43:36 que revela un montón de cosas Maribel yo quería preguntarle

Voz 41 43:39 eh y una cuando ve eh

Voz 0313 43:41 en la pantalla una historia que refleja la vida de los hijos y de una misma que siente orgullo un cierto pudor que siente exactamente Maribel

Voz 39 43:51 bueno primero se que se cierto pudor con lo tienen claro estuvo tu sus entrañas no no es un poco se sonado pero sí que es cierto que se pista sabía que las familias que tenemos a algún miembro con diversidad funcional se repite al mucho lo que pasa es que para nosotros como un poco la normalidad que estamos acostumbrados hice tratado de ir luchándolo lo que tampoco yo tenía clara la mirada de Carlos

Voz 17 44:16 pero esa a esa situación

Voz 39 44:18 estado ahí ya te digo

Voz 17 44:21 sí bueno yo te lo dirá porque la dedicación

Voz 39 44:23 dice cada vez que recibieron premios lo dice todo

Voz 13 44:27 a quién se lo dedicas Carlos cuando te premian

Voz 18 44:30 bueno yo se dedicó a familias bueno a mi familia que como una había que conviven con la con la diversidad funcional y normalmente sin hacer sin hacer mucho ruido Center a estas pequeñas barreras que que son cotidiana para para para nosotros pero que realmente bueno te te qué es eso no puerto una cosita estructura ya es todo un poco más

Voz 0827 44:57 Maribel Si estuviera aquí Luis Piedrahita definiría la situación de vuestras familias como familias enfrentadas día sí día no ya no la burocracia sino a la burocracia más a mí

Voz 39 45:10 mira Javier tendrá una discapacidad física yo pensé que las barreras físicas a nivel de estructuras de arquitectura y cuando claro tú tienes un bebé con discapacidad no sé lo que voy pasando una carestía del GAL cuando te vas encontrando con una inserción social en todo guardería colegio laboral es cuando descubre esto todas las barreras que hay a nivel social y mental y luego te encuentras con personas que las están facilitando gratuitamente generosamente eso también es cierto

Voz 0313 45:39 está pensando Maribel y Carlos para los dos pero voy primero con con la madre estaba pensando que este año entre el éxito rutilante de la de la película campeones ahora este corto no sé si hay una tendencia no no quiero decir moda he dicho tendencia por visibilizar esta realidad si está ayudando todo esto sí sí lo está notando Maribel en el día a día

Voz 13 45:57 sí

Voz 39 45:58 yo creo que sí que se nota y sobre todo esto el valor de las capacidades que tienes muchas bueno todos tenemos muchas otras tenemos a la vista

Voz 13 46:06 exacto todos tenemos capacidades discapacidades suicida

Voz 1781 46:09 no que le pregunten a la bibliotecaria

Voz 17 46:14 bueno es un personaje ficticio

Voz 39 46:16 sí pero Pedrosa los encuentras en otros estamentos

Voz 1781 46:21 esas barreras seguro que siguen siendo nuestras de muchos discapacidades no para familias como como la vuestra de las que hay muchas muchas más de la que la gente piensa para las que las

Voz 19 46:32 barreras no dejan de de de desaparecer ahora

Voz 1781 46:35 a mí lo que es realmente valioso es pensar que la cultura el cine está rompiendo unas

Voz 13 46:40 barridas que le ha quizás el periodismo estamos consiguiendo

Voz 1781 46:42 no no estamos consiguiendo en otros ámbitos no

Voz 13 46:48 a ver quién tiene prioridad a la gente con Carlos exclama tú cuando la madre bueno pero los tú

Voz 18 47:02 nada yo yo quiero centrar en la Kirsten supongo que esa primera la laca porque cuando el es como la la la barrera no a finales como lo que mueve toda la la la la narrativa del corto y además lo que lo que nosotros queremos hablar sobre todo creo que como de la comunicación que le apreté relevante que parece que nadie pregunta en el corto a Javier o nadie pregunta a las personas que eso que ver como que que si nos comunicamos signos que estábamos todas esas barreras que pueden ser administrativas que eh pues estas justificaciones al final es una esposa más fácil no

Voz 17 47:42 es un poco lo que

Voz 18 47:44 lo que teníamos a contar con el cuarto te paradoja verdad

Voz 0313 47:46 en el el el momento el donde estamos más común más conectados de toda la historia nos cuesta entendernos los fíjate bueno Carlos Villa Faina Maribel Peláez oye muchísimas gracias a los dos por este ratito en La Ventana Hay felicidades un abrazo muy muy grande verdad eh

Voz 39 48:00 es que habrá que os otros incluidos

Voz 29 49:54 la Ventana con Carles Francino

Voz 2 49:58 no

Voz 45 50:00 a no estoy de una persona que tienes el Tour esperanza

Voz 2 50:22 voy detrás por ahí detrás

Voz 1 50:29 la historia que acabamos de dejar atrás conecte de alguna forma con lo que vamos a contarles a continuación está relacionado con con la manera que tenemos de de contactar con los con los demás los vínculos por los hay otro tipo vínculo puede ser Bar Un grupo de música un equipo de fútbol un hobby el cine el arte un libro o una revista también una revista hace unas semanas la revista Shot down

Voz 0313 50:54 ponía sus seguidores en Twitter que

Voz 1 50:56 selección en tres personalidades con las que les gustaría pasar una de las ir a y las respuestas se dispararon y hubo de todo no

Voz 0313 51:03 quién sale hoy pues Iván Ferreiro al que estamos escuchar

Voz 1 51:06 todo salió James Rowe Elvira Lindo Leiva Ana Millán o Marta Fernández nuestra Marta Fernández

Voz 0313 51:14 entre los suscriptores que habían participado Stone sorteo ya hace un par de noches en el club Matador

Voz 1 51:18 en Madrid se concretó este este encuentro con donde tanto los los los invitados los lectores como los los seleccionados bueno creo que se lo pasaron francamente bien Marta Fernández buenas tardes

Voz 17 51:31 con claro

Voz 18 51:33 pues muy bien muy bien y la verdad es que lo pasamos muy bien la otra noche de matador con los suscriptores y lectores de yo Town

Voz 13 51:40 de qué se habla en un encuentro de este tipo de tía política de fútbol de de la riqueza habla

Voz 16 51:48 bueno después bueno hablamos un poco porque me fundamento estaba jugando el Atleti hace tiempo pero se habló sobre todo de la revista y además yo creo que fue muy emocionante que yo organizaba este encuentro pues porque necesitamos suscriptores porque necesitamos lectores pero también por lo que hablabais hace un momento que la comunicación nos porque la risa siempre se ha comunicado con sus lectores Aspe gracias a las redes sociales y quería crear este ambiente espacio para que los que escribimos que en la revista o la gente que apareció en la revista publicación en contacto directo con los lectores o fue gozada eh no me lo he pasado

Voz 0313 52:25 bueno y vino gente de de de toda España como el invitado que tenemos a continuación llamar Raúl Raúl de Pontevedra es profesor de Contabilidad Universidad de Santiago If a uno de los elegidos Scud suscriptor de la revista desde el cambio de distribución IG se desvinculó del del país y bueno creo que puedo pillar los billetes baratos Italia Isère plantó en Madrid Raúl buenas tardes dos tardes

Voz 13 52:47 hola qué tal bueno qué tal cómo fue la experiencia hombre

Voz 16 52:50 a muy muy divertido la verdad pida estuve hablando

Voz 3 52:55 luego de las personas con las que estoy hablando con Marta precisamente yo estaba todo atenta al partido la verdad que de fútbol

Voz 13 53:03 a qué tres que tres nombres elegisteis tu mujer y tú para esto

Voz 3 53:09 pues hemos elegido a Jane Rodes que estamos aquí en la campaña de hacerlo español por vía de urgencia

Voz 13 53:20 por Real Decreto hace

Voz 3 53:21 sí sí bueno pues a Amazon cuarta que no soy una gran admiradora si después El Tercer Nombre tuve muchas dudas entre lágrimas Raquel Sastre IBI ahora sí me asigne matiz no sé por cuál de las dos eh

Voz 13 53:39 sigues dudando

Voz 3 53:42 me bolardos si la la conozco a través de las redes sociales también hoy me llevo muy bien con ellas y la verdad que sí

Voz 13 53:50 hoy es la primera vez Raúl que acudía a una cita a un encuentro de este tipo

Voz 3 53:54 si es que de hecho normalmente ni siquiera participó en este tipo de sorteos pero lo dije venga vamos a intentarlo

Voz 0313 54:01 dime una frase o algo que te llamara especialmente la atención que te hayas llevado de esa de esa cena Road

Voz 16 54:09 el el el buen rollo sabe lo bien

Voz 3 54:13 que que nos lo pasamos todos lo bien que nos integramos la risa sobre todo muchas risas que nos echamos a lo largo de la noche de política solo no no no la verdad que no sólo nada política hablamos de esgrima se mira arte fútbol poco pero me parece nada

Voz 0313 54:33 tema el tema boxeo Marta tú controlas o qué