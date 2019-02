La Ventana (22/02/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0313 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias vamos con la noticia a la que hemos dedicado los primeros minutos aquí en La Ventana a la petición de Vox en el Parlamento andaluz para conocer la identidad de los trabajadores de las Unidades de Violencia de Género de los últimos siete años Ester Bazán

Voz 1454 00:18 ya hemos hablado con la que fue directora del Instituto Andaluz de la Mujer entre los años dos mil ocho y dos mil doce diputada socialista en el Parlamento de esa comunidad Soledad Pérez nos ha explicado cómo funcionan estas unidades ha recordado que no se puede conculcar la protección de datos y hacía esta petición

Voz 2 00:31 qué solicitudes por mucho que un parlamentario una parlamentaria solicite hizo lo tiene que ver la Mesa de la Cámara la mesa a la Cámara que tienen mayoría Partido Popular ciudadano y pop sí desde luego ciudadano y popular que tienen que hacer cordón sanitario imponer distancias con este grupo político no le pueden permitir ese tipo de de actuaciones porque efectivamente no es que ya estemos bajo sospecha que si utiliza la política como plataforma para bendita personal lo cual ya nos parece coloquial

Voz 1454 01:04 tensión en la frontera entre Venezuela y Brasil donde ha llegado el primer avión con ayuda humanitaria que se pretende trasladar mañana sábado en el lado colombiano están listas más de trescientas toneladas de productos de primera necesidad la última hora con José Luis García Íñiguez buenas tardes

Voz 1061 01:17 las tardes la frontera entre Venezuela y Brasil continúa cerrada por orden de Maduro aunque mañana está previsto el primer intento de trasladar la ayuda humanitaria al lado venezolano y en ese punto se han producido enfrentamientos de una comunidad indígena partidaria de la entrada de la ayuda

Voz 0827 01:29 ejército los disparos de la Fuerza Armada venezolana han caído

Voz 1061 01:31 usado al menos quince heridos aunque desde la Comunidad hablan de al menos un muerto Américo de gracias diputado de la oposición

Voz 3 01:37 todos heridos de bala

Voz 4 01:40 pues todo va bien

Voz 3 01:42 de las Fuerzas Armadas tanto de Guardia Nacional

Voz 0827 01:45 les como en el lado del afronta

Voz 1061 01:47 la con Colombia según el gobierno de Bogotá el régimen de Maduro ha ordenado soldar varios contenedores del puente de que en dietas para impedir mañana el paso de la ayuda desde Cúcuta

Voz 1454 01:55 más de un millón de trabajadores sufrieron un accidente laboral en dos mil dieciocho según un informe de Comisiones Obreras sólo en el sector de la construcción y servicios se han incrementado en un cincuenta por ciento en los últimos cinco años Miguel Crespo si la mitad

Voz 1915 02:08 esos accidentes que se produjeron durante el año pasado fueron causa de

Voz 0313 02:11 Hajj hasta ochenta mil cedieron en el sector de la costa

Voz 1915 02:13 succión son datos que se extraen de este informe sobre accidentalidad de la Federación de Construcción y Servicios el incremento durante los últimos cinco años en la construcción ha sido de más de cincuenta y seis por ciento aumentaron los accidentes graves y también los mortales durante el último año estos más de un once por ciento en dos mil dieciocho noventa y ocho personas perdieron la vida en obras especializadas ingeniería civil y construcción de edificios según el sindicato hace falta más compromiso de las administraciones para convertir la prevención de riesgos laborales en una prioridad

Voz 1509 02:42 el deporte Uxue Caballero hoy comienza la jornada veinticinco en primera división desde las nueve de la noche español Huesca en baloncesto tenemos cita con la Euroliga el Real Madrid se enfrenta al Bayern de Munich a las nueve de la noche en el win Center y también partido de la selección española desde las seis y media visita a Letonia con la clasificación ya conseguida cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 0313 03:02 sí

Voz 1 03:03 el Real Madrid

Voz 1915 03:05 ni el alcalde de Alcorcón David Pérez será el número dos de la lista del PP a la Comunidad de Madrid según un comunicado del partido los populares quieren aprovechar su eficacia experiencia Javier Bañuelos

Voz 4 03:14 los tras el castigo político

Voz 0861 03:17 lo que sufrió con Cifuentes Casado le rescató de hecho el nombre de David Pérez ha sonado incluso en las listas del PP al Congreso pero al final continuas la Asamblea de Madrid como diputado David Pérez será la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso el actual alcalde Alcorcón representa el pasado del Partido Popular el PP de Madrid en tiempos de Aguirre que de hecho fue quién le nombró portavoz de su grupo parlamentario Isabel Díaz Ayuso empieza poco a poco a confeccionar su propio equipo por cierto el próximo miércoles participará en un coloquio en el Club Siglo XXI presentado por

Voz 1915 03:52 Joaquín Leguina el Gobierno lamenta que la política no haya llegado a tiempo en el caso de las cuatro familias desahuciadas esta mañana en Lavapiés cuatro juzgados de Madrid han ordenado los desahucios por el impago de sus alquileres a la propietaria del edificio en la empresa indie visos seis personas que han tratado de evitar los han sido detenidas la portavoz del Gobierno Isabel Cela

Voz 5 04:10 hay varias personas detenidas Lajusticia ha actuado y la policía ha cumplido su deber pero la política no ha llegado a tiempo como ustedes saben este Gobierno atraer este su Ministerio de Fomento propuso un real decreto ley sobre alquileres que no obtuvo la convalidación del Congreso medidas como éstas hubieran dado mucha más seguridad jurídica y posiblemente hubieran permitido tener una solución para ellos antes de verse expulsados de sus hogares

Voz 4 04:39 el ayuntamiento también ha rechazado la ejecución de estos cuatro desahucios y asegura que va a ofrecer una solución temporal a estas cuatro familias en cuanto al tiempo tarde de temperaturas primaverales con máximas de hasta veintiún grados a esta hora tenemos dieciocho en el centro de Madrid

es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com Mike volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis y las cinco en Canarias

Voz 0313 08:54 con las cinco el nueve minutos las cuatro y nueve en Canarias tarde de viernes Roberto Isaías sabéis dónde vamos no hombre unidad de cabeza la unidad lingüística

Voz 1 09:10 que usted me habla

Voz 18 09:13 ha habido un exceso de manipulación

Voz 1594 09:16 por parte de la derecha

Voz 18 09:20 bueno aquí pero muy gordo vamos con toda la leña al asador vamos con toda la leña al asador

Voz 0827 09:28 sí hemos conseguido premios hemos conseguido ayudas

Voz 19 09:30 no hablo escalas cáncer castañas del juego de aquí al lado

Voz 18 09:33 no buscar es el jugo de de cualquier lado

Voz 8 09:36 vox como tú

Voz 20 09:38 Boris de cuidando la cuidando las veces

Voz 18 09:42 ochenta y tres millones de personas van a estar a menos cuarenta grados bajo cero menos cuarenta grados bajo cero

Voz 8 09:48 pero frío térmico mucho frío en lo que a las temperaturas

Voz 18 09:51 prefiere menos pero grados menos pero grados podemos cometer error iban los horrores

Voz 21 09:57 rápido hay que emitir esta cinta esta cara

Voz 8 10:01 esto sin más dilación las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 9 10:06 días de UBS unidad de vigilancia

Voz 0313 10:15 quinientos setenta y ocho ya vamos al tajo

Voz 0827 10:18 vivimos días muy movidos y eso produce estrés y eso se nota sobre todo así madruga es mucho esta semana Pepa Bueno a construir ha constituido una nueva comunidad autónoma con huso horario propio lo escucharon Mikel Atsuara José Antonio B

Voz 22 10:32 de nuevo con las ocho y doce minutos las doce encantaría las doce encantaría en Canarias ni es decir ya está haciendo ahora mismo en Cantabria que era lo que queríamos decir una hora

Voz 0827 10:42 a menos en Cantabria es una mezcla entre Canarias y Cantabria unos segundos después claro entrevistaba a Miguel Ángel Revilla que no deja pasar una

Voz 22 10:51 Miguel Ángel Revilla presidente de Cantabria buenos días

Voz 23 10:55 buenos días qué te cuento de Cantabria cuenta

Voz 22 11:00 has hecho ahí una mezcla entre las dos comunidades

Voz 23 11:03 es que te Cantabria

Voz 0827 11:07 te voy a mandar una Sánchez Lucas le faltó decir pero no Pepa Bueno sabe muy bien decir Cantabria y al día siguiente lo demostró nada

Voz 0861 11:16 la de Cantabria Cantabria con todas sus le

Voz 0827 11:18 tras los escucho Andrea Martínez

Voz 22 11:23 son las cuatro las cinco y treinta y cuatro en Cantabria treinta y cuatro en Cantabria

Voz 23 11:30 no se de está empeñada eh era Galicia en la que reclaman horario canario

Voz 0827 11:36 pero a este paso no sé cómo va a acabar las cosas en Cantabria pero hay oyentes preocupados con Pepa e Domingo López María de Pablo José Ramón López y José Amador de la piña que creen que necesita unas vacaciones y quizás por eso ayer que era veintiuno de febrero ya decretó la llegada de la primavera recuerdo veintiuno de febrero ayer mismo aquí dice Laura bien pero

Voz 22 11:58 son las siete y media a las seis y media en Canarias comienza el jueves veintiuno de marzo y veintiuno de marzo Joy ahorra Iglesia concluyó

Voz 0827 12:14 de marzo nace la Iglesia católica lo que incidirá pero a mí pasa el tiempo volando desde luego creo que Sabina ya está preparando una versión de su canción

Voz 24 12:25 eh

Voz 0827 12:28 será quién me ha robado el mes de marzo resta un poquito más pero bueno seguramente él lo encaja la verdad es que algo está pasando por qué Pepa salía con las horas iconos meses Toni Garrido salía con los minutos que tiene un médico para atender a los pacientes esto lo escuchó Mario Suárez

Voz 25 12:44 es desde desde octubre según lo que

Voz 8 12:46 lo que de esos tres minutos

Voz 25 12:49 para atender a sesenta pacientes tres minutos

Voz 4 12:51 mira sesenta pacientes

Voz 0827 12:52 sí bueno aunque el médico dice sí que es muy educado en realidad la respuesta es no quedarse no no tiene tres minutos para atender a sesenta pacientes serían unos tres segundos por paciente y la cosa está mal pero tan esto sería un hay un adiós prácticamente sino que tiene sesenta pacientes en lista sólo puede dedicar a cada uno de ellos tres minutos que no es exactamente lo mismo pero oye pelillos a la mar que todos nos guiamos y a veces no solíamos con ganas nos dice bueno te dice a ti Francino

Voz 0313 13:22 qué pasa Alfonso Sanz hace mucho tiempo que Benjamín tenía ganas de toparse con muchas ganas que te digan de muchas ganas que te queda mucho tiempo

Voz 0827 13:32 es lo correcto esto es mucho mejor porque lo de hace que muchas ganas que tenía ganas es un poquito redundante buena es cuando la palabra va por delante del pensamiento no salen este tipo de Gaza pillos y a veces van por delante del corazón Lorea Martínez invita a David Trueba por estos movimientos digamos un poco de es generados

Voz 0313 13:50 a lo mejor que tengo un buen día para mirar lo espero

Voz 26 13:53 sí supongo que los políticos son el día de son alcistas el día de de la después como de la calle no claro

Voz 0827 14:01 acto es bueno son como nosotros pero no pueden ser el Sixto le él Díaz Toledo y Lorea Martínez no recuerda que es son palabras en castellano de género femenino la asisto le o la días Toledo y la verdad es que no es que queramos cargar de trabajo al pobre Joaquín Sabina pero quizás tenga que hacer una versión revisada de esta canción autobiográfica nos dice Ignacio para romper

Voz 27 14:24 con más chica pandilleros el desamor colesterol tras dos partos de acercarme al tercero

Voz 28 14:34 ya ya

Voz 0827 14:42 existe y al días toledano corazón sería a la le eh que encajan también peor en la lo día pero sería lo correcto e se lo decimos desde luego de todo corazón íbamos con alguna noticias de la semana que nos han proporcionado material para la unidad

Voz 9 14:58 entonces pasamos a otra cosa pues si fiscala pasamos a otra cosa

Voz 29 15:05 en

Voz 0827 15:06 el Vaticano se está desarrollando una reunión muy muy importante para analizar los casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Mariola Urrea esta mañana una mujer siempre tan precisa decía esto una lucha

Voz 4 15:17 de poder en la iglesia a la que tampoco podemos abstraernos

Voz 1594 15:21 ay si el resultado de es

Voz 30 15:24 eh con clave no esto y refirió no

Voz 4 15:27 utilizo la palabra técnicamente correcta pero creo que es muy visual

Voz 0827 15:32 cónclave no utilizo la palabra técnicamente correcta decía Mariola al hablar de cónclave bueno tiene razón que hablando de la Iglesia católica cónclave tiene un significado muy preciso que la reunión de cardenales para elegir Papa eh pero cónclave también es la Junta o congreso de gentes que se reúnen para tratar algún asunto además no es una derivación reciente que había aceptado la academia sino que está en sus diccionarios desde hace ya tres siglos y con una curiosidad es una palabra cónclave que tuvo doble acentuación conclave Icon clave ahora ya solamente se acepta la forma es brújula pero a lo largo de su historia esta palabra ha tenido las dos acentuación es ICIC que serviría para cualquier reunión por cierto hace un par de semanas por ejemplo tuvisteis un cónclave entorno a una duda

Voz 0313 16:17 llevamos discutiendo desde el final de de de los relatos de la semana anterior alguna palabra en concreto del relato ganador que era ninguno de los niños que había en Alarcón era Tomás había

Voz 4 16:27 es un el había y hay quien dice que chirría es una construcción que echa en catalán sí pero que al Castellón iniciarla yo creo que podría haber manzanas claro estaba que el arcón yo tampoco tengo nada claro que ser este mal yo creo que esto

Voz 0313 16:40 qué tengo que hacer

Voz 1062 16:43 supongo que no lo resuelva pero yo personalmente tengo mis dudas para mí es lo que a Viera niños para mí sí es correcto no puede decir que los niños estaban en con eso implica de alguna manera una cierta posición activa por parte de los pero pero poder eh

Voz 0313 17:00 a haber diferencia ver aquí está hablando hablando de niños fiambre osea que cadáveres hay hay hay un montón de cadáveres no diremos están un montón de sentíamos hay un montón de gente en la calle

Voz 0827 17:12 bueno la discusión duró mucho más ha habido que recortar la lo de los niños fiambre lo dejamos para otra unidad bueno ninguno de los niños que había en el arcón era Tomás esa era la frase de la polémica el ver va a haber en su forma impersonal que es el caso tiene varias acepciones y una de ellas puede ajustarse a su uso en esta frase que es estar realmente en alguna parte había veinte personas en una reunión por ejemplo pues había tantos niños en el arcón estar yo creo que también se ajustaría porque referida a personas es existir o hallarse en este o en aquel lugar o permanecer o hallarse con cierta estabilidad en un lugar au situación por ejemplo enmarcó así que yo creo modestamente que ambas formas serían correctas con el diccionario en la bueno no obstante dejamos el asunto abierto por si el cónclave se amplía vamos con el libro de Pedro Sánchez del manual de resistencia que nos ha dado mucho juego es el primer libro que publica un presidente de Gobierno ejercicio y es el primero también que se vende con sellos nos dice Marta Pérez después de escuchar esto en la Cadena Ser

Voz 4 18:21 estoy delante de libro de Pedro Sánchez manual de resiste

Voz 26 18:24 decía que esta esta flanqueado a su parte derecha por un libro que se titula Una familia decente

Voz 0827 18:29 el libro que está franqueado bueno franquear es muchas cosas desde pasar de un lado a otro hasta liberar a un esclavo es un término en desuso lo que más se puede aproximar a un libro es ponerle sellos para enviarlo por correo por ejemplo pero me temo que lo que queríamos decir es que el libro estaba flanqueado con L por otros libros es decir que tenía a sus flancos o a sus costados o a sus lados otros que lo acompañaban el libro contiene algunos gazapos que certificó ya en La Ventana Benjamín Prado

Voz 4 18:58 recurre a una frase que dice sólo hay una manera de saber si se puede confiar en alguien Yes confiando en ese alguien como dijo Einstein no por favor esa frases de Hemingway hay otro un poco más grande cuando él cuenta cómo regresa a la secretaría general del partido Socialista dice entonces me acordé de San Juan de la Cruz y su famoso decíamos ayer en la unirse ese hombre no fue San Juan de la Cruz fue Fray Luis de León y este es más modesto no el que más ha llamado la atención la historia de lo primero que cuando llegó al Madrid son porque dos duermo en el mismo colchón sobre hablen de la misma opinión bueno lo que dice el refranero

Voz 0827 19:32 pero de la misma condición todo eso es Ésos son los tres gazapos más reseñables que ya son muchos cuando un libro pasa por tantas manos antes de publicarse sobrero del colchón la condición Toni Martínez hizo una apreciación muy interesante

Voz 26 19:45 hay una cita también la que comparten colchón parte en opinión de Opening pero esto que tendrá que resolverlo Isaías creo que el dicho se refiera que comparte en espacio y tiempo iba mente es decir si hay tema porque si no los hoteles

Voz 8 20:01 todo el mundo acaba compartiría con Rajoy y entonces

Voz 0827 20:04 sí realmente es una imagen un poco perturbadora es que Pedro Sánchez y Mariano Rajoy durmiendo pero tenía toda la razón Tony esto se refiere a la coyuntura eh tiene que ser en el mismo espacio en el mismo tiempo ella puesto Toni Martínez también envió a la Unidad de Vigilancia esta otra frase de Pedro Sánchez en este caso en el debate parlamentario con Pablo Casado

Voz 26 20:24 Pedro Sánchez ha puesto en marcha la máquina de hacer frases en cuatro segundos

Voz 32 20:27 mire señor llamado usted tiene la lengua larga del insulto

Voz 26 20:30 las patas muy cortas de la mentira no debería haber dicho las piernas cortará el gran Isaías depende también depende de si las patas son de Pablo Casado de la mentira Usted tiene la lengua larga para el insulto islas patas cortas las tiene la mentira

Voz 0827 20:49 bueno pues esa sería la explicación que la hizo muy bien Toni Martínez Pedro Sánchez Se refería a la mentira y cuando el dicho se refiere a la mentira Se habla de patas cortas y esta comparación concreta pues más que personificar la mentira lo que ha hecho la lengua es anima a las personas y por eso cuando alguien se equivoca decimos que ha metido la pata Hinault que ha metido la pierna yo no sé si hay que mirar este problema con preocupación pero cada semana detectamos más conjugación es verbales desviadas que tienden a hacer regulares tiempos irregulares tenemos este dormido de Buenafuente que escucharon Rafael Urturi Miguel Castellón Mario Suárez

Voz 33 21:34 digo yo claro como niño fascinado no todo lo que te cuenta su padre es maravillosa era como Gandalf Paradis si lo digo pero a qué te refieres papá dice que a qué me refiero dice el Fontcuberta el otro día durmió

Voz 0827 21:47 hundió un gallinero entre Unió un gallinero entero bueno durmió muchísimo mejor también tenemos este dedujeron que escucharon Laura Lamata Juan Aparicio Natalia López y Carmen Espinosa

Voz 0196 22:00 los educadores de este centro detectaron el lunes que a la pequeña le dolía la espalda y el vientre mientras jugaba sospecharon levantaron la ropa y descubrieron que tenían marcas rojas en la piel dedujeron que lucieron que había sido maltratada con un cinturón

Voz 0827 22:12 de decidieron que sería la forma regular pero incorrecta muy incorrecta de dedujeron Pablo Moscoso y Alejandro García escucharon este detenía Heron que puede ser error de influencia catalana hablaban de una detención de los Mossos d'Esquadra

Voz 34 22:26 era una hemorragia interna fruto de presuntos maltratos los médicos al detectarlo activaron el protocolo habitual y alertaron a los Mossos estos detenidos estos descendieron a la pareja de veintiuno veintidós años

Voz 0827 22:37 es de tendieron bueno en castellano las Dani lo correcto es detuvieron pero sí que tiene influencia no catalana un poquito Jose Javier Simón y mando de Lorenzo nos envían este hagan escuchado en A vivir que son dos días

Voz 4 22:49 cuando pensamos en donación de órganos enseguida nos vienen mente que es algo que tiene una utilidad obvia y quizás en esto no no particularmente tampoco era consciente de que es que hagan falta

Voz 0827 22:59 es más cadáveres para estos usos de que haya falta más cadáveres bueno yo estaba otra escuchada por Enrique López también tiene miga

Voz 26 23:08 es que aquí la gente de la ciudad está muy equivocada muchas veces porque por ejemplo salimos fuera de su de su casa y el de aquella casa no se habla con el que la pero además llevan años sin hablando sea en años sin hablando

Voz 0827 23:21 lindes no cien años sin hablando se las familias que es un cruce muy extraño porque pueden llevar cien años hablando se o cien años sin hablarse peste de cien años sin hablando se la verdad es que es raro raro después están los que quieren forzar la máquina de la lengua conjugar sustantivos le pasó Antonio Orozco lo escucho Marta Estévez

Voz 1 23:44 estoy a punto de cerrar mi equipo me falta nada voy a intentar ver

Voz 0827 23:52 de fuerza voy a intentar conjugar el verbo fuerza

Voz 0313 23:56 me complicada es muy difícil yo no creo en el K

Voz 0827 23:59 desde Orozco lo haya conseguido hasta el momento bueno hay otros confusiones con los verbos no por su conjugación sino por su significado que casi constituyen un Expediente X varios oyentes nos preguntan si tenemos muy claro lo que es un suicidio por ejemplo José Javier Simón Manuel Lorenzo Mari Cruz Pérez y Antonio Nuño nos envían este extraño el caso del hombre que se suicidó cuando ya había muerto

Voz 4 24:26 fueron los agentes de este cuerpo los que encontraron a los dos fallecidos tío y padre del hombre que se suicidó sin vida que se suicidó sin vida en su domicilio de Colmenarejo

Voz 0827 24:35 el hombre que se suicidó sin vida yo creo que es más bien un error de puntuación eh pero bueno al final la frase que decimos es el hombre que se suicidó sin vida mira que era difícil muy difícil bueno pues mira Majo tenemos por ejemplo hay algo semejante que pasó en Televisión Española que sería el extraño caso del hombre que se tiró al vacío después de haberse suicidado que ya es difícil también lo escucharon José Antonio Barrionuevo Ramón Alcarria José Javier Simón

Voz 35 25:00 ayer se solicitaba al lanzarse desde un piso veintidós de un edificio de la capital todo apunta a que presuntamente los asesinó y después se suicidó antes de lanzarse al vacío se suicidó antes de lanzarse al vacío

Voz 0827 25:13 se suicidó antes de lanzarse al vacío ya decimos que sería un gran Expediente X aunque como expediente tampoco está mal el aeropuerto que no pueden y despegaron y aterrizaron lo captó al vuelo un ejercito de controladores Lorea Martínez José Manuel García José Julio Bermejo Mario Suárez Martínez Alfonso Caminero If Lérida Izquierdo

Voz 36 25:34 sí otra vez la supuesta aparición de unos drones vuelve a poner en jaque a un aeropuerto esta vez el de Dubai Rafa Muñiz buenos días los aeropuertos no han podido despegar los aeropuertos no han podido despegar ni aterrizar durante cuarenta y cinco minutos

Voz 0827 25:47 pues menos mal que los aeropuertos no pudieron despegar no solamente durante cuarenta y cinco minutos espejo que todavía al menos el de Barajas siga sin despegar

Voz 4 26:00 vamos con algunas de su ubicaciones desde China hasta el Bierzo Daniel Silva así que es un vigilante por cierto

Voz 0827 26:05 mano que nos escucha desde Noruega desde

Voz 38 26:08 la a Robin Food que China aunque es grande muy grande no es un continente

Voz 37 26:13 en ese ámbito que tienen

Voz 39 26:15 aun cuando vio insisto que no está en contienen sino contienen chino de comer eh por ejemplo mucho

Voz 4 26:21 pescaba mucho marisco en salazón no es tan

Voz 0827 26:23 en el continente chino bueno ni él ni nadie porque China es un país muy grande eso sí pero del continente asiático Yolanda Morán y Jesús Rivas le recuerdan a los Especialistas secundarios que el Bierzo no es una localidad es una comarca

Voz 40 26:37 me siento el paso para que me quedara

Voz 41 26:40 pues bien el cierzo El Bierzo es una loca

Voz 4 26:42 calidad de León y el Bierzo es una localidad de León

Voz 41 26:45 era cierto Cuca estaba chamana

Voz 0827 26:48 en el Bierzo es una localidad de León bueno el Bierzo es una comarca de León no es una localidad alberga eso sí a treinta y ocho municipios o localidades pero es una comarca maravillosa señor por lo demás sino han ido los especialistas que no tarde mucho en ir tampoco es mala Ésta que ya avanzamos hace un par de semanas y que ahora podemos escucharnos la envía Fernando Martínez

Voz 4 27:10 Montse Martínez Dirección General de Tráfico buenos días

Voz 42 27:13 buenos días además esta ahora en Madrid amanece vemos en la capital hispalense con la capital hispalense con dificultades entrada por la A dos en Torrejón de Ardoz

Voz 0827 27:22 bueno pues tras haber permanecemos en Madrid y en la capital hispalense a la vez eh

Voz 0313 27:28 estaba hablando de Madrid Donato claro estaba el Madrid

Voz 0827 27:30 en todo caso sería Sevilla claro porque no se va por la Nacional II a Sevilla está cerca de Torrejón de Ardoz es confundir dos latinistas lo relacionado con Hispania y lo relacionado con Híspalis pero Madrid de momento no es la capital hispalense íbamos cerrando la antología de errores algunos profundos hay otros que son tontos como este que nos envía Mario Suárez que escuchó en Radio Nacional de España a los Golden Apple Quartet salen bien del embrollo hay que decirlo vamos

Voz 4 28:01 doblar de la

Voz 43 28:02 la radio porque el miércoles celebró su Día Mundial por lo tanto por lo tanto por lo tanto por lo tanto tonto tonta tanto vamos a dedicarle nuestra canción dominguero a las usadas

Voz 0827 28:14 por lo tanto bueno y al final tanto tanto y al final corrigieron será el veintiocho de abril la campaña será quince días antes pero ya estamos metidos de hoz y De Coz en la precampaña es una cita electoral y además viene cargada como siempre pues de palabras que manejamos con absoluta naturalidad y en ese bosque a decir meterse esta semana Ignacio Barrón que es tan joven que sólo ha votado en unas elecciones generales

Voz 4 28:40 en poco más de dos meses para las elecciones generales los medios Se inundar de palabras como campaña mitin o candidato lo primero que da comienzo cuando se convocan elecciones es la campaña esta terminó viene del latín Campania y hacía referencia a los largos periodos que pasaban los ejércitos en campo abierto para guerrear de ahí se trasladó a las campañas comerciales de vacunación o política Caballero no pueden pelear aquí este es el departamento es la primera campaña política moderna la llevó a cabo el primer ministro británico William Platz Tom en el siglo XIX por eso nos han llegado desde las islas británicas algunos términos por ejemplo mitin es una Castella iniciación de la palabra mitin Reunión mientras que eslogan bienes del Celta sólo guerra Higuerón grito

Voz 8 29:28 pero

Voz 4 29:32 en España no votamos al presidente del Gobierno sino al partido político son dos palabras con origen latino partir polis que quieren defiende vivir cada partido presenta a un candidato esta palabra viene de Cándido que significa blanco en la antigua Roma los candidatos portaban togas blancas cuando se postulaba Ana puestos públicos

Voz 23 29:52 el te quiere que sean los vecinos el alcohol

Voz 4 29:55 esperemos que este año no se tomen todo al pie de la letra creemos que durante la campaña electoral no llegue la sangre al río que los partidos políticos se unan para llevar a cabo las promesas que nos hicieron vamos que una vez que depositamos la papeleta sean capaces sellos de resolver la papeleta

Voz 19 30:11 es que tengamos algunas cosas

Voz 0827 30:16 la sabía pero lo del eslogan como grito de guerra no tenían de la verdad es que me ha llamado mucho la atención y éste no me puedo quejar pero me quejo que también tiene muy bien como sintonía no porque durante cuarenta años nos quejamos de no poder votar y ahora nos quejamos de votar demasiado buenas iban los tiempos

Voz 44 30:34 en todo que queda pero lo nuestro es pasa pasar haciendo estos Varela

Voz 0827 30:48 hace unos minutos recordábamos que hace un año murió si hace ochenta murió Antonio Machado y no quiero hacer a este rinconcito de la radio dedicado a cuidar las palabras sin acordarme Un día como hoy de Antonio Machado murió hace ochenta años dejó en un papelito en de los bolsillos de su abrigo que este verso estos días azules y este sol de la infancia y ahí quedó inacabada la poesía la verdad es que angustia mucho al fin el fin prematuro de su vida sólo tenía sesenta y tres años y angustia pensar también en los versos que se llevó en su cabeza

Voz 44 31:26 buena súbitamente que va a dar ese Cup ese que

Voz 4 31:39 y nada de eso

Voz 46 31:41 yo camino y nada más caminante no hay camino se hace camino al andar ablandar Se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca ha de volver a pisar

Voz 0827 32:04 el impresionante Machado impresionante Serrat pues nada recordamos nuestra dirección de correo pude V arroba Cadena Ser punto com ya saben sin algo equivocado que seguro que sí

Voz 4 32:18 no volverá a ocurrir el médico deja yo sigo pensando en el fiambre a lo mejor yo creo que hay

Voz 47 32:25 estaba clave de estilo al menos de de esa frase porque a mí me suena bien como hallarse coexistir que es el verbo haber que haya un muñeco pero que el niño esté estás con los niños de Alarcón

Voz 4 32:36 sí sí estoy descansa el fin de semana

Voz 0827 32:41 hoy por cierto hablando de mi equipo equivocaba me he olvidado de él otros Rey el Rey de España así que si a metió la gamba el otro día metíamos a la Reina Letizia yo creo que le ha dado envidia para entrar en dignidad de vigilancia que ayer dijo que la ciencia ello en vez de la Reina ahí yo lo recordaremos la próxima semana

Voz 9 33:07 la Ventana en las redes sociales Roca La Ventana La Ventana

Voz 49 33:18 en Cadena SER presenta el plazo

Voz 9 33:23 el de escuchar ella ya se había levantado y permanecía quieta frente a él indecisa dirigiendo tímidas miradas a su rubia amiga ésta de espaldas a un par de metros de distancia no se daba cuenta de nada

Voz 50 33:36 renunciando a llamar su atención la joven morena tendió la mano al desconocido con una repentina viveza exigiendo de nuevo aquella misteriosa sonrisa en vez de dejarse conducir hacia la pista de baile tiró de él hacia lo más oscuro ya

Voz 8 33:50 estado del jardín entre los árboles con dos parejas bailaban abrazarlos el pijo a aparte era bastante más

Voz 9 34:00 lo que ella y la muchacha se ve obligada echar la cabeza completamente hacia atrás y quería verle la cara el pijo aparte empezó a hablar

Voz 8 34:09 su fuerte era la voz una voz Rom persuasiva sus bellos ojos hacían el resto

Voz 50 34:16 dime una cosa necesitas el permiso de tu hermana para bailar no es mi hermana parece que tengas miedo vienés Teresa vas a la universidad preguntó el Pijuán parte me extraña no haberte visto la muchacha no contexto ya acentuó aquella sonrisa enigmática despacio pedazo de animal de espacio se dijo

Voz 9 34:42 bajando la cabeza ella preguntó

Voz 50 34:45 cómo te llamas Ricardo pero los amigos me llaman Richard Gross

Voz 49 34:50 cuentas claras Últimas tardes con Teresa Juan Marsé mil novecientos sesenta y seis verse dar el placer escuchar

Voz 51 35:08 estoy sería como si la primera tarde buena de primavera tu jefe va a tarde libre y te vas a una terracita ya aparecen todos tus amigos y se quedan llega tu profesor favorito y también se queda Hypo abuela trae empanada casera tú ya sabes no

Voz 52 35:25 Piquer lo bien que te sientan los encuentros de bienestar no es fácil pero puedes venir aún muy comprobarlo tú mismo la SER presenta el encuentro la vida buena en el teatro Gastambiles vine de Tudela del ocho al diez de marzo con Pilar Jericó Carlos Boyero Blanca Romero Francisco Mora Teruel Swan eran Santiago Segura in muchos más adquirida Tupac de dos noches de hotel con desayuno asistencia al Congreso y excursión a las Bardenas Reales de ciento sesenta y tres euros por persona informa te en Cadena Ser punto com y encuentros del bienestar grito es patrocinan Bardenas Reales Reserva de la Biosfera Gobierno de Navarra colabora Ayuntamiento de Tudela

Voz 9 36:04 hola Nieves veo que te has puesto alarma sí ahora como viajo más la casa se queda más tiempo sola y qué tal pues la verdad que muy contenta por lo que cuesta no sabes la tranquilidad que te da estaba pensando ponerme a una pues no te lo que

Voz 1 36:17 les protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma más recomendada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula una email Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece en

Voz 53 36:33 qué tal

Voz 54 36:34 sabes que para ser uno de los mayores expertos en ahorro del país no hace falta saber de macroeconomía que va a basta con contratar el plan elige ocho horas de Iberdrola tener un móvil a mano abrir la aplicación de Iberdrola empezaron raro como pues muy fácil eligiendo las ocho horas en las que quieres ahorrar cada día Easy cambia tu día a día bueno pues cambiar las horas por fin gracias a Iberdrola tienes la solución definitiva para ahorrar tú decides cuando pagar menos un millón de clientes ya cuentan con un plan a tu medida informa ten Iberdrola punto es o llamando gratis al novecientos veinticuatro veinticuatro veinticuatro veinte y empieza a ahorrar Iberdrola empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 56 37:15 oye Páramo digo nervioso muy nervioso

Voz 8 37:18 sí yo pequeños y ahora ya no bastan

Voz 0313 37:21 te también de los animales que va menguando algún animal te da miedo los pájaros eso sí amigo ves que te dan grima a partir de esta tarde tendrá todavía más

Voz 18 37:35 jo

Voz 57 37:36 sí

Voz 52 37:49 no no no no lo digo porque si es que esta tarde Mona León Siminiani hola qué tal buenas qué tal

Voz 1594 37:56 con un clásico viene con los pases Hitchcock Bengasi llegan al cien sí si efectivamente con cualquier ficción estamos hablando de los pájaros de la novela de Darnell Moguer la misma autora por cierto que Rebeca también pelicula famosa de Hitchcock novela que hizo Archie famosísima Hitchcock con su archifamoso pésima película Los pájaros de humo le público este relato en mil novecientos cincuenta y dos y lo ambientó en su natal en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra el relato trata sobre cómo una población todo el país ya de paso se vea asediado por bandas de pájaros kamikazes en una clara alegoría los bombardeos sobre Londres durante la Segunda Guerra Mundial Alfred Hitchcok llevó esta historia a la gran pantalla en mil novecientos sesenta y tres con adaptación de Evan Hunter la música de siempre enorme Berna en Herrmann que es una debilidad para mí Icon Tippi Hedren rock Taylor como protagonistas Hunter y Hitchcock hicieron cambios sustanciales en la adaptación como por ejemplo hacer que la protagonista fuera una mujer pero negra hicimos la adaptación directamente sobre el relato de su Moguer donde el protagonista Esnal jaque en en nuestra adaptación Nat es un ornitólogo que sea reconvertido en Granjero en la costa de con Wall y así comienza esta espeluznante historia con Nat su amigo gin tonics y una sospecha

Voz 19 39:15 bueno pues sí acabó el verano sí eso parece el viento está cambiando viento tiempo tus tú lo has dicho nada acabó el verano venga vamos el pasado viernes les muchos pájaros eso es experto en pájaros a mí esos bichos en el cambio de viento que adelantado algunas migraciones será azúcar hay muchos plazos además que estos vinos pinzones a Londres la playa todas esas gaviotas

Voz 58 39:57 yo que sé con es para mí son todos

Voz 19 40:00 la misma especie putos pájaros Revellín desde luego sí que estás hecho un pájaro anda vamos a estudiar eso que biología

Voz 8 40:13 no

Voz 52 40:28 yo es que no sé es por influencia de la película Si la cosa ya venía de antes posiblemente sí pero la sola idea de que estén reunidos concentrados un montón de pájaros Páramo le daba grima da mal rollo da You sigue miedo

Voz 1594 40:42 en BOJA completamente inquieta muchísimo y además es interesante lo que a mí personalmente en con esto que dices surge la pregunta antes de la película se tendría también este miedo a un montón de pájaros sobre nuestras cabezas esta especie de dormitorio fobia social porque aunque no has visto la película las imágenes se conocen y a partir de la del sesenta y tres están ya en el inconsciente colectivo entonces el relato y la película recogen este miedo como un miedo ancestral o es al revés esto es interesante pero esto sí que es otra historia siguiendo con la nuestra Nati siguen su día esta misma noche la sabes van a manifestar sus intenciones por primera vez en casa de los en donde vive con su mujer Melanie con su hijo Johnny

Voz 8 41:34 pasa hay una ventana como si alguien estuviera tirando piedrecitas Mila qué razón un pájaro pero a estas horas de ser un altillo una lechuza una rapaz nocturna si se hubiera por esta zona pero no las hay mejores un pajarillo que se ha intentado resguardar el viento y que se ha quedado atrapado en la contra ventana qué cabrón picotazo me ha dado gran pájaro parecía un gorrión Joaquín corrieron a estas horas de la madrugada no es nada ha sido más asustó ven ven que te cubre la vida bueno qué está pasando algodón vistos están sucios sí creo que se eso papá pues el experto no lo se Johnny vivir he visto algo así incluirá voy haciendo pero qué es esto no lo sé hija José Mir los alumnos muchos de estos pájaros ni siquiera viven en esta zona probablemente ha sido empujados por el viento desde la parte alta de la región vamos en Cariño sí no bajó me llevan ya está esta pasa

Voz 52 44:20 pues no no sabrá pero por lo que acabamos de escuchar las intenciones de los Pajaritos estos kamikazes no parece muy amistosas

Voz 1594 44:27 si hay algo que advierten de que se suma a la inquietud que ya da todo esto de por sí el hecho de que sea han pájaros que no son propios de la zona y que además están fuera de sus horarios aves diurnas uniéndose al ataque a altas horas de la madrugada por ejemplo y a todo esto también se une el hecho de que esa misma noche entra en la zona un frío polar muy poco común para la época del año recordemos que estamos a finales de verano pero poco se puede hacer cuando lo extraordinario ha decidido hacerse con el control de la situación así que a la mañana siguiente Nat va en la furgoneta con su amigo Jim tris que cuenta el incidente de la noche anterior

Voz 8 45:01 el caso es que esta madrugada ha recogido todos los cadáveres los envuelto en una manta y me los he llevado a la playa para enterrarlos caminando hacia la zona en la que la tierra está más dura que una vez allí he dejado la manta en el suelo para poder cavar Zacharias tan fuerte que ha abierto la manta como Simón que pudo volar los gustos de los pájaros llevado sobre mi cabeza llevados por el viento

Voz 19 45:35 se han dispersado a lo largo de la playa sean pedazos partidos desparramados

Voz 8 45:51 bueno supongo que se habrá llevado la marea de hecho mira el mar está ubicado hay muchas olas blancas vías raro no hace casi como minuto problemas para la furgoneta pero vamos que pasa dónde vas te miran Miramar muchas olas sonoras míralo bien gaviotas unos cientos pero flotan los obreros sobre qué hacen estarán en formación mirando esto no me gusta nada nada tenemos que contárselo a la policía o a las autoridades portuarias alguien no nos creen

Voz 52 46:48 gaviotas información como si se tratara de un ejército eso sí queda Yuyu de verdad pero una cosa eso estaba ocurriendo está ocurriendo en la historia sólo en rencor o es ya un fenómeno general

Voz 1594 46:58 es un fenómeno general de hasta dónde pueden saber nada y ni afecta a todo el país nadie sabe qué está ocurriendo con los pájaros pero desde luego parece que algo planean el número de los pájaros además amenazantes empieza a ascender peligrosamente los hackers y el pueblo entero toman medidas como tapiar puertas y ventanas y mantener las chimeneas encendidas todo el tiempo para evitar que se cuelen por el

Voz 4 47:22 de la chimenea como pueden

Voz 1594 47:24 en tan seguir con su vida en medio de este ambiente distó pico de gran desastre en esto es importante recordar que este relato se ambienta en la problemática Inglaterra supongo que el cuento cambiaría sustancialmente en España pero ellos son ingleses y como tales continúan con sus labores tratando de incorporar el fin del mundo a sus vidas sin embargo Nat por si acaso decide llevará a la escuela no se fía y no le falta razón porque cuando llegan al colegio

Voz 8 47:53 mira Ana lo están por todas partes son cuerpos muchos Colombia esto no me gusta ver que Jon dime papá escucha yo voy a Boyer escuela para sacar a todos algunos de tus amigos que entren en coche contigo y no ha entendido sí que dejó en el coche cuando salgamos pero con cuidado sobretodo no vale chicos al coche conmigo pero no oído buenos días Jaque menos mal que esté usted aquí el rendimiento con usted profesor

Voz 19 48:49 esto ha ocurrido esto que la verdad es que no lo sé creo que lo mejor será sacar a los chicos de aquí si los pájaros atacase no creo que las ventanas resista es importante que lo hagamos en silencio ahora parecen estar tranquilos es posible que si no les molestamos no pasa nada tendríamos que intentar llegar al pueblo bueno hay algunos chicos que viven cerca entonces lo mejor es que ellos vayan a su casa explique usted yo estaré fuera espera

Voz 8 49:14 ciclos chicos escucharme muy lenta que podría estar sola trescientos metros da la tiempo peso expectante estamos sólo tenemos que espacio intensidad me habéis oído chicos vamos

Voz 1594 50:15 fíjate que esto es una nueva variante lo hemos leído

Voz 0313 50:19 esto en el cine ya sólo lo escuchamos da muchísimo miedo esa es NYSE Moyel estoy estoy el cerco se va cerrando un sálvese quien pueda directa Olmert exactamente cómo debían de ser los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial las situaciones

Voz 1594 50:33 las alturas se ha tornado como mínimo agobiante y es obvio que las sabes se muestran cada vez más agresivas atacando los humanos cabría pensar que de modo casi organizado casi estratégico eso es lo que más miedo da que aves de diferentes tipos puedan organizarse para atacar y que incluso se suicida en su objetivo efectivamente esos esa es algo aterrador la ideas aterradora el pánico ya ha cundido ahora ya no son incidentes aislados o unas gaviotas tenebrosas e información sobre el mar pero

Voz 0313 51:02 si esto está ocurriendo en el país entero el Gobierno estará pensando hacer algo o no

Voz 1594 51:06 de hecho lo intentan oyes eso

Voz 8 51:09 que es aviones los aviones del Ejército cuál mejor da resultado habéis oído eso sobre los aviones pócima intervenir el Ejército nipón la tele declarado el estado de excepción así como otras medidas para sí

Voz 62 51:26 salvaguardar las vidas y las propiedades de la población de numerosos aviones del Ejército del Aire están sobrevolando las zonas más afectadas para ahuyentar a las bandadas más agresivas la Dirección de Seguridad recomiendan no abandonar las casas y no permanecer en calles carreteras o lugares desguarnecida dado el carácter excepcional de la situación es próximo

Voz 8 51:46 en de noticias no podrá ser emitido hasta las siete horas de la mañana cañonazos los aviones están bombardeando los pájaros no no lo sé sí sí sí sí yo creo que los están bombardeando nuevas voces que seguramente eso esto sabía destacando estrellas porque los pájaros los han Barreda

Voz 63 52:16 no

Voz 52 52:23 y como como los derriban se meten en los motores lo que ocurre a veces por accidente esté aquí es premeditado claro imagínate como agrupación Kamikaze es que además

Voz 1594 52:33 lo hacen digamos con esa intención la salvación desde luego empieza a dibujarse como un panorama prácticamente imposible Nath me ni Gin deciden organizarse piensan que lo mejor es que Jimmy su familia se instalen en casa de los Hagen juntos piensan podrán hacer frente mejor a la amenaza también prevén que la serio será largo así que necesitan víveres y tienen que la un almacén donde guardan comida para todo el invierno Jim vuelve esta noche a su casa y quedan para la mañana siguiente para ir al almacén y recoger los víveres así que esa mañana y Mélanie van en su coche hacia la cita el propio trayecto hacia el almacén nos podemos imaginar es peligroso la simple recogida de los víveres se promete como una gran hazaña el camino es desolador My nadie en todo el camino y cuando llegan encuentran a la mujer de Gene muerta no hay rastro del propio Gene tampoco melanina separan Mélanie se queda en el almacén cerrado mientras ya nada

Voz 9 53:29 va a buscar a Jim ir encuentra

Voz 19 53:38 deben de tener algún problema con la dimisión o con las antenas

Voz 8 53:41 pero todas las radios del país y como vamos a ver lo que está ocurriendo

Voz 19 53:45 lo peor es que sabemos perfectamente lo que está ocurriendo

Voz 1594 54:03 me acerqué

Voz 8 54:09 el día que os al tan los ojos y casi todo el cabello

Voz 19 54:17 porque cambias de dirección no queremos ver esto Melanie vamos directamente al almacén cogemos nuestros víveres y luego hablaré Conchín pero por favor Melani estoy bien en cuanto paré el coche mientras rápidamente al almacén coge todo lo que puedas yo iré al cobertizo y cogeré carbón velas y madera para la chimenea nos llevaremos todo a casa más tarde volveremos para una nueva carga entendido encontrarle es posible que haya llevado al bebé a casa de los Jameson son los que viven más cerca vamos que esto es nuestra única oportunidad aprovechemos que ahora apenas hay pájaros cierra que cuando estés dentro sí

Voz 8 55:09 bien está dentro vamos al cobertizo

Voz 1594 55:15 como decíamos Nat va a buscar allí encuentra pero el encuentra muerto por las señales que ve no han sido los pájaros los que no han matado él mismo se ha quitado la vida con su escopeta desesperado en medio de uno de los ataques de los pájaros Nat y Mélanie vuelven a su casa ahora el único mandato es sobrevivir Nath se queda solo en el salón pensando en lo que tienen que hacer ahora intentando sobre todo no perder la esperanza cómo acabará esto cuando es más acabará

Voz 19 55:44 cuando Johnny Mélanie se despierten haremos otro viaje que buscaremos algo para entretener a los pájaros es también la radio de Jim a lo mejor las suyas y funciona verdad mañana pondremos alambre de espino delante de las Tablas de las ventanas

Voz 8 55:57 claro puedes intentarlo durante la tregua que están cada día entre las nueve y las tres

Voz 19 56:01 tengo que traer me cigarrillos mira que no traerme ayer cigarrillos se me tenía que haber ocurrido antes que juega nunca es tarde

Voz 62 56:10 Papa vienes a dormir si voy ahora adelanta Tito pues era todo esto acabará hay volveremos a la normalidad verdad

Voz 64 56:23 venga Yanes bueno

Voz 62 56:27 espero no

Voz 8 56:37 la muchísimo miedo