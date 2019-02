La Ventana (22/02/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias

tenemos dieciocho grados en el centro de Madrid

Voz 0057 05:07 en ese

Voz 0313 09:50 son las seis y diez minutos de la tarde las cinco y diez en Canarias Roberto saludamos a la pareja de hecho vamos porque San instigado están pergeñando algo Benjamín Prado Iñaki de la Torre buenas tardes qué tal buenas tardes para Benjamín atraído la la guitarra Iñaki traído la guitarra y alguna señal de peligro pero

Voz 0057 10:06 vamos seguro segurísimo jugar hoy qué te pasa tengo ganas de molestar hoy como siempre como siempre no pero ya verás cómo hacer un juego bonito al que podemos jugar todos los que estamos la mesa que somos muchas

Voz 0313 10:15 bueno yo tengo hoy he de reconocerlo el día dio un poco caprichoso buenos verdad caprichoso no porque Patti Smith nunca es un capricho siempre es mucho más pero quiero abrir con ella esta Ventana de la música en directo un momentito

Voz 21 10:29 y a ni

Voz 22 10:37 nuestra

Voz 0313 10:40 eh

Voz 2 10:46 sí

Voz 0313 10:49 todo tiene tiene motivó hace unos meses seguramente algún oyente lo recordará hablamos aquí en la Ventana de un libro de Patti Smith titulado devoción donde y cuando le preguntaban por qué escribimos ella respondía porque no podemos limitarnos a vivir la frase a mí me parece memorable y el libro todo una oda a la a la inspiración cómo prende la llama para para animarse a contar historias no bueno hoy hemos juntado aquí en La Ventana dos proyectos musicales que creo que tienen mucho que ver con esta filosofía porque a mí al menos me vuelve a la libertad a inspiración ya personalidad entre otras cosas por un lado Susan Santos

Voz 1 11:51 por otro Aurora de Detroit

Voz 2 11:58 y

Voz 0313 12:20 aquí estamos todos sus al haber ido con su Santos es decir avenido cómo estás muy buenas tardes que García ha venido con sus traidores con sus con sus drivers que son Martín García y José Franco mostráis amigos buenas tardes sí buenas tardes eso no nos apuntamos a lo de lo de Patti Smith tamiz que yo lo recuerdo colaboramos con también me parece una frase memorable como para explicar a alguien porque se dedica a la

Voz 1 12:41 creación literaria y musical o artística me da igual los apuntamos hasta a futuros opción sin duda sí claro claro

Voz 0313 12:49 ahora que hay que explicarlo hay argumentarlo eh con el y sólo uno aquella que explicaron un poquito más eh

Voz 24 12:55 bueno bien así que desde mi punto de vista pienso que que yo personalmente desde mi punto de vista pienso que a veces sobre todo los artistas estamos acostumbrados a las emociones fuertes es cierto que vivir solo es aburrido

Voz 0313 13:12 necesitas algo más algo más

Voz 25 13:14 necesitas un poco estar

Voz 24 13:17 deprimido mucho tiempo necesitas estar muy arriba mucho tiempo el escenario no luces ruido movimiento es mi sensación

Voz 1 13:24 por qué la inspiración sus la inspiración llega hay que salir a buscarlo todo depende del momento personal pero sí me sumo a lo que hizo Aurora que es verdad que depende de lo que te esté pasando por la vida va a ser diferente incluso las canciones depende del momento personal en el que te encuentre

Voz 0313 13:43 porque por ejemplo el título de tu último disco prohibido cambiar de sentido tiene que ver con la tiene que ver con la libertad con los principios de de es una

Voz 1 13:51 promesa que con los cinco sentidos exactamente pues antes de componer las canciones del disco se me ocurrió el título sí sí sí

Voz 0313 13:59 eso se hace siempre sí o no o por barrios

Voz 1 14:02 la cumbre para mí y lo que que el disco se llamaba como una de las canciones que está incluida que yo creo que ese es uno de los clásicos pero en este caso era el quinto disco y me puse a pensar es que no veo mi vida se hiciera otra cosa no puedo ahora marcharme coger la maleta y hacer otra cosa es que no no no puedo

Voz 0313 14:23 a mí me da un poquito perdona de de vergüenza de va incluso de pudor cuando cuando venía gente de la música que la radio me da vergüenza pero quiero lo quiero preguntar qué decir que vivís ya de la música sólo de la música Hay desde cuándo y cómo se consigue eso ya ya veo hay gente que ha pasado aparece buenos que veía la música en España

Voz 1 14:44 la ciudad no sé si sois héroes ya en este momento

Voz 26 14:53 siempre venga siempre bueno héroes tampoco al sí sí que es cierto que es complicado muy difícil siempre la así hoy en día más más que nunca no ese a la cabeza cuando le preguntaban a Paco de Lucía qué camino leve que salidas leve a un músico en España contestaba salidas ya por tierra mar o aire era gasto es la forma interesante expresarnos nosotros lleváis juntos cuando cinco años no en el proyecto más

Voz 0057 15:15 punto cinco digitalmente más fácil aunque también fatalmente pagado ser un grupo que no sea de los superventas de los súper festivalero si tal y cual porque hay más garitos pequeños para tocar

Voz 24 15:27 sí además garitos pequeños y bueno las salas medianas que muchas veces no llenas según la ciudad también eh bueno festivales grandes en los cuales pues llegar a la cabeza de cartel Cercas muy difícil no de hecho la diferencia de cachés suele ser abismal

Voz 0057 15:45 diría yo porque decir que en cantidad de trabajo e de noches hechas por ahí en realidad a lo mejor tenéis más posibilidades vosotros que un grupo por ejemplo que haya estaba arriba todo que empiece a bajar un poco y que ya no estén ni para sala medias ni ahí ni para pequeña pero sí

Voz 0313 15:59 cuando gatos no es un tigre tampoco por eso digo que

Voz 10 16:02 el poeta sitios

Voz 0057 16:06 sí pero abundaba en eso en que tienen un trabajo duro pero que en realidad siguen pudiendo hacer cosas aunque sean cada vez más digamos más abundantes tienen que esas mejoras que tiene que ver

Voz 0313 16:15 eso con eso

Voz 1 16:15 la libertad y cómo estamos hablando tanto libertad no directamente

Voz 27 16:25 y

Voz 1 16:55 no es la primera canción que componen para este disco Ésta es la que cayó primero esta fue la primera hecho nunca había hablado sobre esta temática la libertad no algo que todos queremos pero siempre pensamos realmente somos libres pues bueno poco dedicado a a todo eso cómo surgió

Voz 29 17:17 eh moral ante requerir como

Voz 0313 17:19 vamos a hablar de la libertad por algo concreto por algo que ocurrió por algo que leíste

Voz 1 17:24 sabes qué pasa que muchas veces a lo mejor hago la música y de repente me surge algo y tengo claro que lo que le pega hablar sobre esa música una temática y en concreto empezó hace la canción al RIP tenía la melodía y como me pareció casi como rollo la sensación de de estar flotando

Voz 0281 17:43 me pareció que era una temática perceptivo todos los músicos sois libres porque hoy todo porque hacéis algo que os gusta cosa que no puedo decir cuánta gente yo conozco muy pocos músicos que son músicos a la fuerza psicológica mucha gente que Sophie mismo Albacete

Voz 0313 17:55 verdad no pero sí ya es un grado de libertad no hacer lo que te apetece sí pero aparte

Voz 10 18:03 lo raro para hablar también Francino

Voz 0057 18:05 decía que aparte que hable de libertad a la gente que toca y canta blues casi es una obligación porque una música empezaba por esclavos en grande en gran medida originalmente entonces voy a ser obligatorio una canción

Voz 10 18:17 el blues como mínimo cada uno de los Blues me lo primero que fuese sobre la libertad

Voz 0313 18:37 bueno aprovechar ahora que Iñaki Benjamín están momentito calladitos para presentar un adelanto de lo nuevo del disco de metralla muchísimas gracias por el regalo es esto

Voz 30 19:01 no

Voz 31 19:07 Susana una sola más

Voz 32 19:20 eh eh

Voz 33 20:07 y

Voz 0313 20:10 oye lo dicho que muchas gracias por el por el regalo de volver anticipar esto la gente que ha seguido vuestra música desde el desde el comienzo y que os conoce con obra nota a que hay más cosas aquí hay más complejidad esto no no no sólo música negra como

Voz 1 20:25 que el primero que era muy negro muy negro claro chocolate este suceso que

Voz 0313 20:31 a qué responde a ganas encasillarse hay influencias que de repente vuelan como es que siempre nos interesa mucho

Voz 26 20:40 para el proceso que pueda contar el primer disco cuando nos conocimos con Aurora siempre fue como como el punto de partida más afín entre lo queramos siete pulgadas queramos bueno José decir verdades pendones entonces era como el nexo de unión más más fácil no y después de eso pues digamos que no fuimos conociendo más nosotros siempre hemos escuchado mucha música tampoco nos hemos dedicado sólo a un género un palo

Voz 1 21:06 pues vas dando

Voz 26 21:08 vas intentando integrar distintos estilos para conseguir tu cocktail por así decirlo que

Voz 0057 21:13 la función pero es gracioso porque ellos han tenido una evolución parecida a la que ha tenía la musical negra sobre todo del el soul porque Aurora avenida de cantar soul clásico el primer disco vuestro es ya no es exactamente soul clásico pero bueno es como de los amaneceres de los setenta y de repente el siguiente disco ya empezaban a hacer un poco más el macarra tipo Zeppelin

Voz 10 21:30 en el algunos temas más avanzando los setenta grabado macarra sí pero el macarra del bueno por si había oído hay mucho pasto

Voz 0057 21:38 seis Kennedy depende esto vuelve a ser otra otra evolución en el tiempo es gracias a que las los grupos les pasa mucho sobre todo de música negra que empiezan haciendo la historia de la música en diez años óseas tocar lo que destacaban los sesenta después evolución del mismo modo que aquellos pasan las músicas más setentera Si ahora esto pues casi podrían ser no de los ochenta pero vaya que es una evolución de

Voz 0313 21:56 pero tiene algo como de psicodelia esto un poquito no obtiene

Voz 24 22:00 pocos poquito punto tiene un toquecito se los sesenta si más actual también el resto de las canciones puede verse

Voz 10 22:12 la querella termino resuelto el tema oye lo que es una canción

Voz 0313 22:17 anda deja Mójate un poquito más no estaba estaba pensando que es que yo siempre les tengo mucho mucha envidia los músicos porque pueden hacer estas cosas pueden dejar de ser ellos y otros en una canción meterse por caminos por los que nos han metido me imagino que también aprender cosas nuevas para tocar géneros nuevos no para mí me parece muy envidiable en la literatura es mucho más difícil pegar un cambio tremendo y de pronto ser un tipo escritor yo qué sé que una decirte realista costumbrista no sé que va a ser un escritor experimental no es tan fácil casi nadie lo hace pero la música podéis hacer estos viajes que son fantásticos realmente en tome lo hace su sí

Voz 1 22:52 yo creo que el el este quinto disco es una prueba de ello ha dicho cuando has dicho blues me me ha parecido curioso porque yo creo que muchas veces nos pasa es que necesitamos poner una etiqueta a un artista para decir vale hace esto luego si va variando es como que te siguen poniendo Seat y quieta dicho este disco no tiene absolutamente nada que ver con el blues está más cerca de lo que la americana quiere firma ningún blues no hay pero pocas

Voz 10 23:17 más de música la música

Voz 0313 23:20 la la la literatura todo se parece ya cada vez más a a la ropa no es cada vez más grande la etiqueta que el más pequeña la ropa sí a la gallega netos disco es lo que hay entre otras cosas parece es como una como una querencia pequeñito como una incursión ahí en el Far West porque esto es también augura far west

Voz 34 23:44 y ahí

Voz 35 24:06 el

Voz 10 24:40 el título Rioseco se quebraron viendo

Voz 0313 24:43 qué pasa qué te pasa con el Far West o con la música de de las pelis del oeste o no va por ahí la cosa

Voz 1 24:49 sí sí iba a votar mente por ahí no es que sea muy fan de las películas del Oeste en sí un gran conocimiento Víctor las típicas igual que todo el mundo pero sí que me gusta mucho la música que se me metió en la cabeza que tenía que hacer una canción cambió sentara bueno a mí me lleva ir pero que al que lo escuches te lleva

Voz 0313 25:11 a mí me lleva a decir como bueno

Voz 1 25:13 tuvimos del Oeste no que bien

Voz 10 25:17 caballo bueno es que además el género eso que vamos a bueno pues hay por ahí

Voz 0281 25:27 volvería de todas formas es que en en esto de la música del oeste las si pasa como en casi todo la gente estuvo pensando que las bandas sonoras de Ennio Morricone por ejemplo era una cosa muy barata hasta que se dieron cuenta que era un genio y hasta que la gente empezó a pensar por ejemplo en Johnny Cash pero Johnny Cash hacia lo mejor casi que lo consideramos un genio nacido del género que se venía arriba también

Voz 0057 25:48 yo estaba recordando que por cierto que es un es un recuerdo que a qué hago aquí desde la SER ha retirado ayer un tipo que es emblemático para la radio española que es Juan de Pablos si se retiraba jubilado de su Flor de Pasión Él siempre y cuando decía mencionaba el country decía country and western que es como les llamaban realmente los tres estoy en los cuarenta al género no era country solamente sólo gozó

Voz 10 26:09 también cambia de nombre por otras razones pero que el nombre del del del género era es si realmente lo relataba mucho pues esto suena eso

Voz 0313 26:34 sus armónica Benjamín sería capaz de aguantarlo ahí con un poco de entrenamiento si es verdad que si yo yo no sé si esto es exactamente un homenaje pero da igual como si lo fuera como vamos saltando de una patada otra hay una

Voz 1 26:46 paraje clarísimo de Aurora alguien que aparece siempre absolutamente siempre que hablamos de música que se David Bowie

Voz 10 26:52 a ellos Spider se la verdad

Voz 0313 28:04 pudiéramos medir la la influencia de Bobby kilómetros au entrará métricas excepto por dónde andaría mejor lo miles millones

Voz 10 28:17 Hall que ha sido Bowie que es volviendo y más bien que es no ha dejado claro

Voz 0313 28:25 lo componen este es vocablo técnico una Harley verdad pero pero cuánta gente ha desfilado por aquí bueno ahí pero además el consiguió una falla bosque el el toda la vida eso ser moderno y me da las adonde que toda la vida va ser moderno sigue sonando a modernidad todo el día

Voz 24 28:41 bueno eso es complicadísimo a artistas atemporales que siempre serán grandes siempre te podrás escuchar música creo que no muchos artistas lo consiguen

Voz 26 28:51 además de los pasando por por las por las épocas sí pero sin perder su impronta con una impronta tan potente que aunque pase por distintos estilos So influencia sigue siendo él siempre

Voz 1 29:04 el vanguardista siempre en la vanguardia de lo que está pasando un poco como Miles Davis energías no lo quiso todo parecidos

Voz 0057 29:11 lo que le pasaba Bowie que para mí es uno de los tipos más originales de la historia del rock fundamentalmente es que tenía un descaro para lo que decís vosotros para estar en la vanguardia de todo eso yo siempre hago la comparación y mira que yo soy Stonianos está esta semana he hablado dos veces en la radio de los Stones pero la gran diferencia entre Mick Jagger David Bowie que son muchísimas por otro lado que David Bowie iba por delante inventaba ese arriesgaba Italia cuál iba a Jagger lo que le gustaba hacer con los Stones era cuando ya veía que la tendencia está consolidada que iba a haber música disco entonces hacia medio cuando ya veía que la cosa así de rock setentero tipos Santana entonces hacía caños Gimeno King pero él estaba digamos en lo que mola es en ese momento pero él no se iba a ocupar de intentar que aquello Molas será Bowie ah y eso no se arroba nadie haya eso eso es un gusto

Voz 0313 29:53 plazo como cada viernes estar aquí con gente de música hablando de música escuchando música y cumpliendo un compromiso que es que hay que mojarse con algo en directo la primera le toca hoy a Susan Santos cuando quieras

Voz 18 30:17 no llega a tanto ah sí manda

Voz 37 31:02 Ferrer

Voz 2 31:07 tú

Voz 18 31:41 sí que pese a que ya te he brecha la paz

Voz 2 32:25 Taxis ya ah y ya

Voz 31 33:27 bien

Voz 2 39:51 M

Voz 0313 40:13 faltan veinte minutos para las siete de la tarde a las seis en Canarias aquí seguimos en nuestra cita semanal con la música en directo hoy tenemos música por partida doble estamos con hablaran de drivers estamos con Susan Santos

Voz 2 40:54 yo

Voz 0313 40:58 hay algo pero las ganas de Iñaki de la Torre de enredar están como siempre hay presentes es es ir creo que lo vamos a comprobar dentro de muy poquito pero Benjamin está tardando en en en preguntaros por qué cantáis en inglés porque no nos pregunte con mala intención porque el el esa sí pero los saca siempre a la conversación curiosa estar dando hoy o estás perdiendo facultades otras convencido de algo digo

Voz 1 41:20 no tanto como cantan las dos que se creía que estaban cantando en español sí me gustaría de pronto verlas a las torear

Voz 0281 41:29 el morlaco importante como es cantar en castellano es el idioma más con los cuernos más afiladas a lo mejor el inglés no

Voz 0313 41:37 pero espero tire cuerda más afilados cantar en castellano lo pregunto porque más Serres tiene más peso tiene más tesis menos líquidos

Voz 10 41:43 les sí sirve el El español es duro vascosante son más duras las palabras son más más larga no no sé y además que

Voz 24 41:58 el inglés es cierto que te permite te permiten poco más de libertad techo muchas de las grandes canciones de la historia la letrada son bastante sencilla

Voz 0313 42:06 el español y pedir el día que lo descubren una gran decepción a veces esta canción que tanto llegado

Voz 0281 42:12 este hablar de letras quería hablar demasiado porque sus es guitarristas una guitarrista juntos tira encima una guitarrista zurda sí sigo teniendo la sensación no solamente de que hay pocas bandas de mujeres sino de que hay pocas mujeres en las bandas aunque es verdad que se empieza a ver por ahí no vea a Sabina lleva o a Laura Gómez Palma al bajo hace poco estuve viendo a Lichis y a Rubén Pozo Haimar hay una chica que todavía como ellos han pero sigue habiendo pocas mujeres en las bandas no sé si alguna explicación sociológica Si se debe al machismo rampante de este país

Voz 10 42:47 hay una cosa que me llama mucho la atención

Voz 1 42:49 a veces me preguntan qué imagina el Nus por todos decía no del rollo de buena la etiqueta ahí porque la realidad es que con mucho festival de blues aunque como dice sale un poco no que me dicen es verdad que que hay muchos más hombres que mujeres y a mí me parece una gran ironía porque realmente las pioneras del blues eran mujeres negras que tocaban y cantaban tocaban la guitarra y cantaba muchas quizás con el momento en el que el blues se mezcla con el rock hoy los blancos asumen el poder de la música fue en ese momento en el que de repente empezó a convertirse en un mundo más masculino pero pionera solamente tienes que volver volver atrás o encima

Voz 48 43:31 de Youtube y mira si hay podréis ver

Voz 0057 43:34 de Mama Norton llegó buena que esta guitarrista maravillosa también en si sustraerse cierta existe Rosetta esa es una maravilla ese es un gustazo

Voz 0313 43:42 pero es verdad que día por la por la razón que sea desde luego es una razón que en mi opinión hay que cambiar una tendencia que cambiar es verdad que parece que es chica vocalista

Voz 1 43:50 los músicos sí sí sí por supuesto

Voz 0057 43:53 yo creo que es que la cosa también nació hoy lo discutía justo y yo creo que la cosa nació como en todas partes porque las mujeres en general no no podían hacer ninguna otra profesión que no fuera estar en su casa entonces incluso cuando había que convertirse en músico que acosan convertía era el hombre cuando haya que profesionalizar lo era nombres casi siempre las mujeres eran un poco más espectáculo también hablaba yo con otra persona el otro día que en las orquestas de jazz las cantantes serán mujeres porque tenían una función lo siento así de florero porque era tú lo tenías tocadiscos no tenías equipo desorganización el año treinta lo que tienes es una big band para señores que a divertirse y entonces esos señores había que agradables con una señora que cantaba que cantaba bien mejor pero si no cantaba tampoco maravillosamente no pasaba nada porque entonces ese fue el primer papel de la mujer fue cantante a través del jazz fundamental

Voz 0313 44:37 déjame incidir en lo de la lo de la función de cantante de decantar del verbo cantar porque antes Benjamín dice un ojo en Susan el guitarrista además es que bueno Aurora tiene una ventaja que que su instrumento lo lleva a cuestas yo creo que desde el día que nació y eso se nota absolutamente en todas las canciones

Voz 10 44:55 todo el pronto

Voz 2 45:22 está

Voz 1 45:35 oye esto qué era aquello

Voz 0313 45:37 verlo ni en una funda ni en un carrito ni nada que es la voz que no en qué momento en qué momento descubres que que con esto puedes puedes chutar a qué edad

Voz 1 45:48 bueno yo creo que canto desde antes que hablo eh cuando ha pasado

Voz 24 45:54 ante tenía quince años ya sabía que quería cantar pero claro tiene que seguir estudiando y tal aunque en mi familia siempre me ha apoyado en todo lo que he querido pero empecé a cantar profesionalmente

Voz 29 46:04 T a eso de los diecinueve años

Voz 24 46:07 aquí

Voz 0313 46:09 ya no quise hacer nada más fina que tenía trabajo hasta más

Voz 24 46:12 tarde pero

Voz 0313 46:14 pero siempre supe cuantas veces te han dicho que te parece ser

Voz 15 46:17 jo

Voz 0313 46:19 más unas cuantas non pedazo de halago Jamal perdió tele y una vez una entrevista que decías algo sobre lo que yo creo que está bien reflexionar un poquito que nació en España seguramente pero toda la vida actuando por garitos que está muy bien actuar en garitos pero que no hubiera tenido el reconocimiento y el éxito que que tuvo que no pasa en España con la con la música negra con lo que sea no interesa una explicaciones y seguimos escuchando música

Voz 1 46:45 ya no sólo en la música negra en cualquier música que no sea la música comercial de las radiofórmulas sí sí sí sí sí sí tiene razón pero hay otros caminos a lo mejor un poquito más alternativo fotos de música negra además no volvernos masivo pero bueno es más complicado yo por ejemplo hay una cosa que que cuando me es cierto que en el el año pasado de tocado bastante más el noventa por ciento de los sitio han sido fuera de España

Voz 29 47:12 bueno aquí y claro pues oye

Voz 1 47:16 la historia que o con el ejemplo Holanda que puede ser como Extremadura más o menos de dimensiones estuve tres semanas tocando todos los días cuando yo podría hacer eso en España no visto el Extremadura apoyo pues es un ejemplo de que culturalmente son muy diferente ya lo dices tú una de tus canciones poquito a poco a hablar de lo que es tiene

Voz 27 47:54 no iba bien sí

Voz 0313 48:22 mire queda bien esta hora de música mira que está agradable la conversación y están saliendo cosas pero estamos escuchando música magnífica pero

Voz 10 48:30 ya queda Torres guitarra sí señor para jugar quiero jugar quiero que veáis cómo juegan los músicos

Voz 0313 48:38 sale bien lo que haces y

Voz 10 48:41 la verdad porque son ciencias a veces salen bien si no quiero que había

Voz 0057 48:44 es como juegan los músicos fundamentalmente aunque diga que no solamente es de blues que es verdad pero cómo juegan cuando van a una jam sesión de actitud coces la programación de cualquier ciudad de Madrid de crear cualquier ciudad incluida Madrid dicen jam session de blues en otra jam session de blues porque no ponen jam sesión de pop llaves sesión de reggae pues porque realmente el blues es un lenguaje internacional porque tiene una estructura básica de doce compases bueno se puede variar un poquito pero fundamentalmente es una no entonces yo sin sin nada con ellas porque la sea conocida en la puerta asesar toda la puerta ametralladora que te ha dicho

Voz 0313 49:14 Ana no te saludando y mayor unos

Voz 10 49:17 pues hoy para que no me saluden

Voz 0057 49:19 voy a hacer es yo Liga deteriora a Susana de dicho que que se coja la guitarra y el piano tenemos Saura entonces Aurora yo le voy a proponer una cosa nosotros podemos tocar un blues que ahora Susan me tiene que seguir a ver qué se te ocurre cantar después de que oigas la primera parte luego tú ya tienes que enganchar bueno por ejemplo voy a empezar ejemplo uno en la

Voz 32 50:21 sí

Voz 24 50:22 la

Voz 10 50:24 que se me ocurra me encanta

Voz 11 50:31 eh

Voz 10 50:46 entonces tenemos que yo creo que nunca lo hará

Voz 36 50:49 el guitarrista

Voz 10 51:16 aquí hay que sacar voy a proponer otra tonalidad que ver por dónde vamos y otro ritmo aunque la estructura de fondo es la misma veréis puede seguir me yo no tiene en que este tocan

Voz 11 52:01 sí sí que está está venga

Voz 0057 52:33 no

Voz 29 52:50 eh

Voz 35 53:04 yo pienso

Voz 10 53:06 fracaso Santa

Voz 49 53:28 la Rita ratos libres

Voz 0313 53:42 el ex internacional internacionales ya que hoy te has consagrado estoy si no oculta que llevas una buena semana el otro día uno de los Rolling Stones tu estoy muy bien las drogas son buenas si no viste de estuviste francamente bien es que tengo buena compañía también eh porque estaba también

Voz 0057 53:57 esto pianista estaba José I con la guitarra en fin

Voz 0313 54:00 sabes una cosa que son la ratio de momento no se ve pero cualquier persona que haya estado en un en cualquier garito en directo es las Carla Caracas os pone la cara que esos pone a los músicos con esto y con hoy como la creación de la temperatura hay por delante

Voz 10 54:16 por el transformado debería vernos la cara cuando cuando nos pagan en la cara

Voz 0313 54:23 oye como mandáis unos y otros de conciertos de de de de gira disco nuevo vosotros Aurora Susan tu defender el tuyo en directo con mandáis de de de citas por ahí para que la gente lo sepa cómo va a ver

Voz 0057 54:37 mira que las digas

Voz 10 54:39 es hoy el primero

Voz 48 54:44 es de cuatro cinco y seis de marzo estar en el Café Central pero aquí al lado el dieciséis de marzo ya estoy en Holanda entre El Burgo y en abril pues a principios estaremos en el

Voz 0313 55:01 no quiero que aún no están anunciada en abril por Cádiz

Voz 48 55:07 en Inglaterra otra vez aquí en sí

Voz 1 55:09 fíjate que México toma ya Susan se nos va a hacer

Voz 0313 55:11 la grandeza ahora español hizo usan Sara salimos corriendo Aurora cuando tenéis cosas he bueno algún apunte Xisco presentamos sin él

Voz 24 55:22 bueno lo más próximo ya es tipo dos de marzo que estamos en Sevilla veintitrés en Teruel veintinueve en estábamos en Hospitalet que tenemos un montón de fechas que miren nuestra web nuestra red

Voz 0313 55:38 nosotros estamos el lunes en L'Hospitalet haciendo La Ventana pero claro pero no nos regala directo para cerrar esta hora de Ventana ha sido un placer verdad

Voz 0057 55:47 es un atraco buenísimo yo me ganó el sueldo con estas cosas eso

Voz 0313 55:51 está muy bien a eso está muy venía aquí benjamines estaba muy claro

Voz 0057 55:56 para todo el mundo que Benjamín estaba citado con en el caso ha venido sin armónicas

Voz 0313 55:59 Zapatero a tus zapatos Susan Santos muchísimas gracias y mucha suerte ánimo gracias Aurora traidores venga cuando queráis

Voz 50 56:10 pues tú

Voz 51 56:15 el no le dijo

Voz 52 56:22 no pero va a ser un nada

Voz 53 56:43 fan

Voz 30 56:52 dime

Voz 53 56:55 muy una buena actriz

Voz 35 57:03 mi escala eh

Voz 30 57:07 no

Voz 54 57:10 en defensa

Voz 55 57:19 eh

Voz 53 57:23 no

Voz 56 57:33 tú

Voz 57 57:37 a todo

Voz 30 57:58 sí no

Voz 35 58:07 he venido

Voz 30 58:15 no

Voz 35 58:20 ah eh

Voz 30 59:17 un