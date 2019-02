La Ventana (22/02/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias veremos hasta ahora nuevas reacciones a la petición de Vox en Andalucía sobre la identidad de los trabajadores de las Unidades de Violencia de Género Ester Bazán

Voz 1454 00:16 información desde dos mil doce hasta ahora Vox justifica esta petición en la idea de que los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y con una elevada carga ideológica desde el PSOE dicen que esto les suena a purga persecución subamos a esta hora la valoración de Comisiones Obreras Radio Sevilla Mercedes Díaz adelante el sindicato comer

Voz 1541 00:35 tienes obreras advierte que no van a tolerar una caza de brujas lamentan que se ponga en tela de juicio la profesionalidad del personal que trabaja en los juzgados de violencia machista o en los servicios que se prestan para las mujeres y los hijos de los maltratadores José María Vico responsable de Justicia en Comisiones Obreras Andalucía confía en que el Parlamento y las instituciones ofrezcan una respuesta adecuada a la ultraderecha de Vox

Voz 2 00:56 es una petición inquisitorial no yo quiero creer que eso el Parlamento sabrá responderle así las instituciones sabrá harán una defensa de la privacidad de los trabajadores de la administración pública de derecho desde luego si la Administración Comisiones Obreras siempre estará atenta

Voz 1541 01:20 el parlamentario del partido ultraderechista Bosch que ha registrado esta petición es el juez de Familia condenado por un delito de prevaricación por cambiar la custodia de un menor sin darle audiencia a la madre Francisco Serrano

Voz 1454 01:31 en Venezuela víspera de la distribución de la ayuda humanitaria anunciada por

Voz 0867 01:34 el presidente encargado Why do ahora mismo en la ciudad afrontó

Voz 1454 01:37 quizá de Cúcuta en Colombia se está celebrando un concierto en el que van a participar una treintena de artistas que quieren impulsar esos planes de ayuda es recaudar de más dinero para los venezolanos más necesitados mientras en la frontera con Brasil se ha registrado un incidente cuando un

Voz 0867 01:51 grupo de indígenas ha intentado frenar un convoy militar

Voz 1454 01:53 un diputado opositor asegura que al menos dos personas han fallecido las pernoctaciones en los hoteles españoles subieron un cero con cuatro por ciento en enero con respecto al mismo mes de dos mil dieciocho según los datos difundidos hoy por el INE entre ellos destaca el aumento de los turistas británicos que se alojan en nuestro país en Oslo cuenta Carlos Sevilla

Voz 0325 02:11 es casi una de cada cuatro pernoctaciones hoteleras el veintidós coma ocho por ciento corresponden a turistas procedentes del Reino pero la incertidumbre por el Brexit no parece afectarle aumento al mercado británico que aumenta un dos coma uno por ciento sus noches en hoteles españoles con respecto al primer mes del año pasado los precios en los hoteles suben un cero coma nueve por ciento interanual y la estancia media ACAI casi dos puntos hasta situarse en las tres noches por viajero el sector hotelero aumentó las pernoctaciones en enero tras cerrar el año pasado con una caída de una décima fue su primer descenso en los últimos seis años y contrastó con un incremento del cero coma siete por ciento en el número de turistas que llegaron a nuestro país

Voz 0867 02:45 en los titulares del deporte con Sue Caballero en tal bueno

Voz 1628 02:47 tarde la selección española de baloncesto está disputando la penúltima jornada de clasificación para el Mundial ante Letonia el lunes jugarán en Tenerife ante Turquía hay en la Euroliga el Real Madrid se enfrenta al Bayern de Munich a las nueve en el en fútbol hoy comienza la jornada XXV desde las nueve español Huesca

Voz 1454 03:02 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado este viernes a las ocho a las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

Voz 0564 04:03 dónde vamos vamos al Museo Thyssen de Madrid que acaba de inaugurar una exposición de la que todo el mundo habla la retrospectiva de Balthus un pintor del periodo de entreguerras independiente que no siguió las van tardías ni los movimientos de la época eso le llevó a no ser reconocido hasta la llegada de la posmodernidad a partir de la década de los ochenta su obra despierta pasiones hablaremos después de ello a Juan Ángel López Manzanares uno de los comisarios de la muestra le hemos preguntado el motivo del desapego de Balthus por la modernidad

Voz 5 04:37 tenía una concepción distinta del arte una concepción casi más religiosa en cierto modo o espiritual creía que el artista no de día como hacía el artista del siglo XX tintar hasta canciones obras pseudo intelectuales a intelectuales ni tampoco tenía que dar la espalda a la naturaleza el va a intentar de descubrir los misterios del mundo y eso le hace ser un artista figurativo fundamentalmente también mantenerse un poco apartados de las corrientes fundado

Voz 0313 05:07 volvamos al tema de las pasiones que decías que levanta mucho su obra pero son buenas o malas

Voz 0564 05:11 no hay amor y odio uno de sus temas recurrentes es la infancia en concreto las niñas si doce de estos lienzos exponen en el Thyssen los hay que en los últimos años han visto perversión en esos retratos y lolitas en aquellas adolescentes que posan a veces lánguida de otras dos preocupadas en dos mil catorce un museo alemán llegó a cancelar una muestra para esquivar la polémica y en dos mil diecisiete once mil firmas pidieron la retirada de uno de esos cuadros en una exposición del Metropolitan de Nueva York

Voz 0313 05:39 no sé si le hemos preguntado sobre esto

Voz 0564 05:42 a López Manzanares interpretando

Voz 5 05:44 sí pero como historiadores del arte y como museo creemos que nuestro labor sería un poco poner en contexto el arte en su época la época en la que Balthus tintas sus adolescentes Pérez la época de los años treinta que ya había subido al poder el nazismo también hay un deseo de de explorar los límites los límites de la sexualidad y por otra parte la la crueldad un poco la violencia el arte siempre ha explorado los límites nunca se ha quedado en lo conformista

Voz 7 06:21 en no hacer

Voz 0313 06:25 arte en Madrid Arte en Barcelona Caixaforum abrió las puertas ayer de la exposición de este es otro artista solitario no Max Beck notas

Voz 0564 06:33 si el pintor alemán más destacado del siglo XX una de las figuras clave del arte moderno también tuvo desapego por los movimientos de la época Bateman vivió en primera persona algunos de los acontecimientos más dramáticos del siglo pasado la Guerra Mundial el exilio el ascenso del nazismo al poder y todo acabó traduciéndose en su obra como muchos de los artistas de la época fue a la guerra como voluntario y acabaron dándole de baja por una crisis nerviosa Tomás Llorens es el comisario de la exposición

Voz 0313 07:29 bueno cuando puede verse esta exposición la obra de Bergman en Barcelona hasta finales de mayo

Voz 0313 07:52 más apuntes para nuestra Ventana de la cultura y el ocio en el Pavón Teatro Kamikaze en Madrid puede verse de nuevo ilusiones una obra que dirige Miguel del Arco con

Voz 0564 08:00 darles la historia de dos matrimonios estuvieron

Voz 0313 08:03 juntos más de cincuenta Al Thani Sandra Albert Margarita antes de morir

Voz 10 08:08 han el hijo el amor es algo muy simple al alcance de muy pocos

Voz 0313 08:12 quién está en el reparto de más tan Marta Etura Aida

Voz 0564 08:14 en el Grao lo que vemos son a cuatro personas contándonos la vida de dos parejas cuando ya todos han muerto cuatro amigos que intentaron a lo largo de toda su vida la difícil tarea de encontrar su lugar en el mundo es una comedia agridulce la que acabamos llevándonos a casa la nostalgia a su directora Miguel del Arco le hemos preguntado si contar una vida rememorar la es siempre un ejercicio de ficción

Voz 0313 09:07 es verdad que ilusiones puede definirse como una comedia agridulce pero pero es bastante más no

Voz 0564 09:11 sí también existencialista porque es un texto que nos abre muchos interrogantes y la mayoría tienen que ver con la esencia con lo que somos y lo que queremos ser y despierta la inquietud inquietud sin respuesta en realidad conocemos a los nuestros a la pareja a los amigos íntimos

Voz 11 09:26 pensamos que que conocemos perfectamente a la persona con la que hemos compartido nuestra vida por un lado sí pero por otro lado si nosotros también sí sí somos como decía Pirandello uno y diez mil No somos es como decíais que a que esas cosa que sale tan tan de una forma tan frecuente es que jamás me hubiera imaginado que me hubiera reaccionado de esa manera menganita esto no es que eso mismo nos pasa a nosotros decir muchas veces nos sorprenderemos antes nuestras propias reacciones las las decisiones que tomamos

Voz 0313 10:19 el teatro el yoduro de Barcelona acoge hasta el próximo tres de marzo uno de los grandes éxitos hace un par de temporadas daban la jubilación ante la jubilación un tema de candente actualidad

Voz 0564 10:30 sí una obra escrita por el dramaturgo austriaco del siglo XX Thomas Bernhard y que retrata a una familia intoxicada literalmente por el nazismo hay una cena que como cada año celebran tres hermanos para conmemorar el aniversario de Hitler Rudolf el hermano es un juez a punto de jubilarse también están sus dos hermanas dos mujeres sometidas encerradas la obra la dirige el director polaco Krystian Lupa al ayudante de dirección a Paula Blanco le hemos preguntado en qué se parecen algunas ideologías a un enfermo

Voz 5 10:58 a ver Jarvis dice que que no es el autoritarismo que llevábamos todos centros Ben Harper un autor que analiza mucho como estamos de enfermos como sociedad y como estamos enfermos como individuos en el totalitarismo las abrir las ideologías que se basan en en idea

Voz 14 11:15 las absoluta sí que no permite que no tienen el temor a la penetración de de la duda es como una enfermedad que va extendiéndose como un tumor como un cáncer que va contaminando todo el individuo todas la sociedad

Voz 0313 11:28 y ahora nos vamos a Japón bueno casi

Voz 15 11:35 eh

Voz 0564 11:56 sí un evento que empezó siendo una reunión de amigos que amaban la cultura japonesa es decir el manga el anime los videojuegos la gastronomía y el karaoke y que ahora mismo es una de las citas más importantes de la cultura japonesa en España unos encuentros que cumplen ya diez años Samuel González es uno de los organizadores del Japan Weekend

Voz 16 12:15 de las cosas que más le gusta al público que tenemos en Bilbao principalmente es el el concurso de baile grupos tanto de grupos de bailarines como bailarines individuales que cogen canciones de grupos japoneses o coreanos hice dedican a reproducir las coreografías y en cuanto a lo que son contenidos funcionan muy bien las exposiciones temáticas que hemos llevado a lo largo de los años este año contamos con la colaboración de selecta visión una exposición sobre la última película de Bola de Dragón que ha estrenado hace cosa de un mes

Voz 17 12:51 nueve

Voz 0564 13:12 sí un festival que busca promover la reflexión crítica sobre aquello que causa desigualdad en el mundo con el objetivo de provocar cambios de transformar las cosas pueden verse películas y cortos de todo el mundo con temática que gira entorno a los derechos humanos hasta mañana a las ocho de la tarde hay mucho que ver y escuchar todavía en la sección oficial se proyectan películas sobre cuestión de género también sobre memoria histórica ya hay un foro sobre delitos de odio como lo hace el cine para concienciar Javier Vilalta es el director del festival

Voz 18 13:42 el cine conciencias porque partimos de una realidad no adulterada la realidad de los testimonios de las personas que se vulnerada en los diferentes derechos humanos o realidades que han vivido que tratamos en la temática dentro del festival entonces cuando una persona se sienta cine para la escucharnos testimonios unos relatos de eso hace que la persona no se queda impasible siempre hay algo que lleva a la reflexión entra dentro del cuerpo de unos insiste conecta con la mente y creemos eso hace que puede transforman la sociedad actual

Voz 0313 14:24 días Carlas que este es un fin de semana muy especial para Alpine porque en la madrugada del domingo al lunes va a ser esta la banda sonora de los más cinéfilos hacía aquí en Irak de los carbono llegan los Oscar una gala sin presentador Emma con una favorita evidentemente Ron

Voz 0564 14:40 sí le hemos pedido a nuestro compañero José Manuel Romero de el cine en la SER que nos prepare para la gala algunos cine reponen este fin de semana las películas nominadas que tenemos que ver si O'Shea antes de los Oscar

Voz 1084 14:53 entre o no en la historia de los Oscar Roma es la película del año con una cinta en español en blanco y negro y de Netflix Alfonso Cuarón ha revolucionado la industria con su obra más personal un viaje a su infancia al México de los setenta para escribir una carta de amor a la empleada del hogar que lo cuidó una joven indígena interpretada por ya Aparicio una actriz no profesión

Voz 3 15:10 tras puedan estar acarree yo esto esto la subida Tavano Jartum mamá

Voz 1084 15:15 históricas también la nominación para hablar Panzers la primera película de superhéroes candidata la gran estatuilla Marvel nos lleva a un estado ficticio en una África rica y sin colonizar para contar una historia de empoderamiento negro que reconcilia la Academia con la taquilla

Voz 19 15:29 estamos ante un

Voz 0867 15:43 y entre cintas de autor y Blockbuster Green Book aspira a un Oscar de consenso gracias a una road movie de reconciliación de un racismo amable que no señala los blancos Viggo Mortensen es el chófer

Voz 1084 15:52 Thalía nunca acompaña un virtuoso pianista negro en su gira por los estados del sur nicho de votos ahora de Donald Trump

Voz 20 15:57 jamás ganar asiento dilecto sólo caras cuando mantenga latinidad siempre prevalece

Voz 1084 16:04 Vine con mucho poso social para unos Oscar sin presentador por primera vez en treinta años

Voz 21 16:08 ah me se sale a b6 sin motivo de felicitar en el hoyo pollito ovillo en una semana

Voz 0313 16:18 algo para niños algo concreto tenemos si no

Voz 0564 16:25 el Teatro Arbolé puede verse este fin de semana mañana y el domingo dos cuentos clásicos los siete Campillos Los tres cerditos interpretados por marionetas

Voz 0313 16:33 Zaragoza estamos aquí para mí es un espectáculo

Voz 0564 16:36 compañía madrileña de titiriteros el teatro José Luis Luque ex director y actor de la compañía que reivindica la figura de Lobo porque no no es tan malo como lo pintan

Voz 18 16:45 el cuentos transcurre de una Malena clásica que estar en la manera de Al de hacerlo nosotros que como marionetas bastante vistosas hace que bueno es un juego divertido mucho juego dramático lo único que hacemos luego cuando acaba el cuento una reflexión de que hombre protección alguna manera estaba haciendo lo que el Estado buscándose la vida en estaba buscando alimentos no no es tan malo el logo simplemente estaba siendo buscando

Voz 0313 17:18 antes presumía más bueno no presumimos de que no pasa muy bien de la hora de música en directo este fin de semana hay música en directo por todas partes empecemos con

Voz 7 17:26 yo quería invencible Gary parando otra vez con mis planes posible

Voz 0313 17:36 estamos con Rubén Pozo que estarán mañana en Vitoria

Voz 7 17:40 entre tanta cuenta pendiente bien Adidas herida por un poquito vuelvo los días que pues ya a mi edad de verdad que Vitoria a Bilbao

Voz 22 18:11 arriba evitando que iba iba iba a contemplar que

Voz 0564 18:21 los franceses que estarán mañana a partir de las nueve de la noche terminamos con con Carlos Sánchez que toca mañana en el Huici Center

Voz 23 18:45 y el aire que qué edad en su día en tiña y es que nunca hay que tan buenos

Voz 24 19:02 sí

Voz 0313 19:56 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 0867 21:03 buenas noches a todos los más que un súper Man es un superviviente que David Pérez ha pasado de estar contra las cuerdas en la época de Cifuentes olvidado y despreciado en la bancada del PP moderno que a recuperar un protagonismo que en su día le dio esperanza vuelta los pantalones de campana vuelve la pana resurge la extrema derecha y el Partido Popular no quiere ser ajeno a este Ribeiro el no Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes qué tal buenas tardes y Javier con Cifuentes bueno era Pérez ha resucitado con la expresidenta de Pérez era un cadáver político

Voz 10 21:37 edad vísperas gastado esta mañana en la Asamblea desde primera hora las notas ha habido reunión de grupo lo dije en su momento sus palabras fueron muy desafortunado

Voz 0867 21:44 sí fuente no sólo le desautorizó públicamente Javier por llamar fracasada a las mujeres feministas también lo recordarás le multó por romper la disciplina de voto de su partido sobre la nueva ley contra la el eje debí fobia bueno con Cifuentes David Pérez lo cierto es que ni siquiera

Voz 0325 21:59 era habría repetido como alcalde en Alcorcón

Voz 0867 22:01 pero su amistad con Pablo Casado pues la salvado el internacional le ha rescatado de hecho su nombre Hero recordará son incluso las listas del PP al Congreso pero al final bueno pues va a seguir visitando Vallecas como diputado David Pérez será la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso según su equipo le han fichado como su número dos para aprovechar la experiencia de sugestión ineficacia sus políticas lo cierto es que la Alcalá Alcorcón representa lo decías el pasado del partido

Voz 0325 22:25 el PP en tiempos de Aguirre ha dicho que fue

Voz 0867 22:28 ella quiere nombró portavoz del grupo parlamentario Isabel Díaz Ayuso que empieza poco a poco a confeccionar un equipo por cierto Javier aquí no divinas en quién va a presentar el próximo miércoles a la candidata del PP en un coloquio en el Club Siglo XXI es bueno pues sobre el futuro de la la transición te voy a dar una pista fue presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid bueno presidente presidenta en homenaje a Pasapalabra que además pasó por el programa hace poco Esperanza Aguirre no un poquito más no menciona al centro no

Voz 6 23:00 no no no no no iré a la izquierda

Voz 0867 23:03 es que despista un poquito porque expresidente fue de hecho el primer presidente en pocos Leguina pues si Joaquín Leguina Moodle mío están las cosas en el Club Siglo XXI presentación de Joaquín Leguina a la caña del PP Isabel Díaz Ayuso allí te esperan ahí estaremos hasta luego un Partido Popular que no disimula o eso parece

Voz 3 23:24 el candidato elegido por el PP local para las municipales en El Molar Ernesto Folgueirou

Voz 0867 23:30 ha denunciado que su partido de ha quitado del cartel electoral por ser por ser homosexual han elegir a otro candidato a dedo lo van elegir desde la dirección del partido en Madrid Ferreiro está convencido de que Sergei le ha sacado de la carrera electoral un partido asegura que todavía no se han anunciado los candidatos SER Madrid Norte

Voz 0325 23:48 el comité electoral local eligió como candidato para encabezar la lista Ernesto Folgueirou es además el candidato apoya no por el exalcalde de la localidad y líder de la formación Emilio de Frutos a pesar de ello el partido a nivel regional que es el que tiene que ratificar a los candidatos habría decidido apostar por otro por Borja Díaz él mismo se lo ha comunicado por Whatsapp a sus compañeros de partido el resto Polguera ha señalado que el partidos estás saltando todos los procedimientos y cree que ser homosexual es la principal razón de que le hayan apartado del camino electoral

Voz 28 24:16 porque es Borja la que ha tenido con Jesús Moreno oí no José Luis Anda estaban diciendo que que no podría ir uno homosexual encabezando la lista el partido poco a nivel local me han nombrado como candidato del Partido Popular de Madrid el que lo quiera además ahora que suponen que el Partido Popular ha renovación y tolerancia que tractora pues parece común poco radical la verdad

Voz 0325 24:37 SER Madrid Norte ha contactado con el Partido Popular regional que no ha querido pronunciarse sobre este caso señalando que ni siquiera han confirmado los candidatos públicamente fuentes de la formación eso sí han confirmado que efectivamente será proclamado Borja Díaz y habría sido elegido por ser más idóneo y no por la orientación sexual del candidato propuesto a nivel local una propuesta que han recordado no es vinculante insistía

Voz 0867 24:58 cuando ahora de que David Pérez cuando el Orgullo Mundial escondió la bandera LGTB detrás de una puerta claro colocó incumplió el mandato de de la Corporación y del pleno que les decía que tenían que poner la bandera LGTB la puso pero la tenía escondida de tres de una puerta pues ni el Partido Popular ni el concejal denunciante han querido hablar esta tarde de este asunto con el programa La Ventana de Madrid

Voz 0867 25:24 la vivienda es quizá el principal problema que tiene esta ciudad que tiene Madrid precios de los alquileres por las nubes acceso a un piso imposible los Desahucios como consecuencia de una turísticas en salvaje

Voz 17 25:37 salen sino claro

Voz 0867 25:46 el que sí ha presentado en las viviendas de argumentos a once la comisión judicial que después de meses y meses de protestas y de lucha también de resistencia ha cumplido con la orden ya sacado de allí a las familias de Pepi Rossi Mayra Juani

Voz 29 25:59 lo que no den una solución

Voz 30 26:02 no tenemos claro todavía dónde lo van a llenar ese Maqueda cosa dentro está todo con las carreras porque el encuentro hacia las siete de la mañana a las siete de la tarde de ayer no me da tiempo Mayra está mal por cada acaba de dar a luz hace una semana ya está bastante mal y también se queda con tres niños pequeños allí tenemos todas las cosas ahí los pasillo hay todo tirado todas funk bossa nova

Voz 0867 26:22 dado cosas dentro de casa pero desde esta tarde han tapiado esas puertas y los accesos a las viviendas con ladrillo la portavoz del Gobierno Isabel Cela lamentaron el Consejo de Ministros que no se hayan logrado soluciones políticas a tiempo hay reglas

Voz 31 26:35 las detenidas Lajusticia ha actuado y la policía ha cumplido su deber pero la política no ha llegado a tiempo como ustedes saben este Gobierno a este su Ministerio de Fomento propuso un real decreto ley sobre alquileres que no obtuvo la convalidación del Congreso medidas como éstas hubieran dado mucha más seguridad jurídica y posiblemente hubieran permitido tener una solución para ellos antes de verse expulsados de sus hogares

Voz 0867 27:03 pues seis personas han resultado detenidas esta mañana en algunos a once siete de la tarde y veintisiete minutos Rita Maestre portavoz municipal qué tal muy buen las tardes hola voy con lo más urgente quizá con lo más inmediato han encontrado ya una solución de urgencia para estas cuatro familias que más allá de Deal aliento y del respaldo de los vecinos no han conseguido que en todos estos meses ni la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento les ofrecieron una solución que sea temporal

Voz 2 27:28 bueno por nuestra parte FIA vídeos selecciones temporales que más ha crecido largo de todos estos meses dado que haga oficial no sólo no ha sido esa eje cimiento de viviendas sino también un intento muy muy continuado por que pudieran mantener en su domicilio tres intentamos comprar el edificio donde finalmente se han producido los desalojos eso es posible porque la creatividad no accedió hemos hecho Eric muchísimas negociaciones conjugado para intentar que no se produjera ese desalojo mientras no existiera habitacional ahora mismo tenemos para las familias una solución de emergencia en la que podrán pasar los próximos días pero un gente ya lo vamos a dedicar pese a que no es competencia del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid es encontrarle una solución estable y estamos seguros de conseguir en las próximas semanas

Voz 0867 28:18 el portavoz no es una obviedad que que faltan recursos y resulta chocante que las administraciones tarde en tanto en encontrar una salida no que pasa no está funcionando bien la coordinación entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital en esta materia

Voz 2 28:32 con este materia en la Comunidad de Madrid en las que no esté coordinada es que no sabemos exactamente qué se dedica porque parece que se dedica a nada la falta de recursos es enorme el Ayuntamiento de Madrid perdió veintitrés mil viviendas públicas durante la última década de viviendas que Ampudia públicas a todos los madrileños hice vendiera estado con nosotros llegamos a la merma que se ha producido en el parque público de vivienda era importante y aunque adjudica vamos recién llegados más quinientos dietas en los primeros meses de nuestro Gobierno ya estamos en marcha la construcción de tres mil lo cierto es que son procesos que tardan tiempo que faltar en la ciudad de Madrid en la Comunidad de Madrid son casas la Comunidad de Madrid tiene según un estatuto de autonomía la competencia exclusiva en la gestión y la promoción

Voz 5 29:14 de la vivienda en la Comunidad de Madrid

Voz 2 29:17 también en la ciudad en estos años ha empezado algunas promociones pero tiene muchísimas miles de viviendas vacías sin adjudicar en la ciudad él Comunidad de Madrid imagino que esperando a ver hay algún comprador interesado no el problema con la Comunidad de Madrid ha sido absoluto porque ese día no antes no han hecho nada durante cuatro años de hecho la Comunidad de Madrid unas por las comunidades que no tiene ni siquiera una Ley de Vivienda que garantice algunos se derechos no yo creo que además ese problema que nosotros manejamos porque porque sería negar novedad mira falta estructural de vivienda pública en la ciudad de Madrid también tenemos un problema que es el problema de la falta de regulación que no voy a entrar en en digamos vigésima ese titulares no con una de las que acaban de poner de la ministra

Voz 0867 30:02 Laga pero lo cierto es que más

Voz 2 30:05 ha mantenido una posición muy firme a favor de una ley estatal y también en la comunidad que regule los alquileres que regula los pretende de los alquileres y que no permita que un día para otro un casero pueda aparecer es decir a partir del mes que viene el precio subió trescientos por ciento que es lo que ha pasado

Voz 5 30:20 algo moja sino puedes pagar los pues te vas a la calle

Voz 2 30:23 no pasan llena no pasa en Berlín no pasan las ciudades de el resto de Europa y creo yo no he pasado Madrid mínimo puto España

Voz 0867 30:29 hoy hace una reflexión más global y claro eh creo que margen qué queda entonces no para evitar algo que nos parece lo más serio que le puede pasar una ciudad que es quedarse sin vecinos porque vale efectivamente el Gobierno no crío llegar tan lejos como como Podemos por ejemplo proponía pero la cuestión es que el fenómeno tsunami feroz que cada día va depurando los barrios de Madrid continúa su ocupamos su su ascenso imparable bueno pues hace falta ponerle norma pero sí tenga tu con con tiempo y de manera inmediata es decir tampoco cabe cabe lugar lugar a a mucha discusión mucho tiempo a demora en esa discusión

Voz 2 31:06 si no me equivoco y no están equivocadas pocas fuentes que ha vuelto a producirse una nueva negociación entorno al decreto que vuelve a estar como materia una obsesión yo espero porque al menos de las ciudades que tenemos una un interés no una preocupación grande con esta cuestión cuando parecía que gobierne va aprobar ese ese decreto la mente estábamos ilusionados por poder empezar a hacer cosas que no habíamos podido hacer durante mucho durante varios años creo que ahora vuelve a estar encima de la mesa negociadora negociación yo deseo que de ahí salga un acuerdo para que no sólo una producir imágenes como es este día pero también hay que recordarlo como y lo vemos porque nuestro país se producen cien desahucios la mayor parte por impago de alquiler cada día la mayor parte de los anuncios son silenciosos las personas no tienen conocimiento a organizarse sencillamente dejas casa un día hice van a la calle ocasión familiar son una cuestión dramática que no se puede yo creo enfrentarme con grandes discusiones teóricas sino que hay que aplicar medidas en nosotros en Madrid hemos hecho mucho pero no suficiente es claramente insuficiente ventaja así estamos preocupados por lo que hemos visto hoy podemos decir otra cosa no claramente no hemos llegado a tiempo nosotros ni el resto de las administraciones y eso pues algo que cambiara Djamel B

Voz 0867 32:22 es una cuestión más al margen de la Xunta de provecho que que está aquí y que bueno ya está definido un poquito de el proceso de primarias demás Madrid está a punto de abrirse el proceso de inscripción doy por hecho que Rita Maestre se va a presentar Se va a inscribir iba a estar en la lista que la semana que viene presentan Manuela Carmena no

Voz 2 32:39 si es si se te parte de su equipo con con mucha responsabilidad con mucha alegría la verdad

Voz 0867 32:46 si usted se inscribe presenta por tanto Podemos procederá automáticamente a su expulsión automática según la dirección de Podemos eso ya lo da por amortizado por inevitable

Voz 11 32:59 bueno sí

Voz 2 33:01 sí esas son las de qué acciones pues esa será no yo creo que es el camino correcto camino del enfrentamiento ni el camino digamos de las decisiones unilaterales eso o que Sierra más los espacios eso cierran puertas a personas o colectivos creo que no es en absoluto en en la que Madrid y lo que tiene la Comunidad de Madrid lo que había España que está a las puertas de varios ciclos electorales donde se va a definir pues no sólo los próximos años sino que yo creo que sí que los políticos largos macro creo que en ese sentido lo que hace falta ese generosidad irresponsabilidad dicho lo cual pues bueno pues cada uno toma sus decisiones y no pasa nada todos los días

Voz 0867 33:37 Rita Maestre gracias por estar con nosotros un saludo muy buenas tardes muy buenas tardes los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos han protestado y han bloqueado los accesos al Consejo de Gobierno de la universidad

Voz 3 33:52 la protesta ha retrasado el inicio de la reunión de la que ha salido

Voz 0867 33:55 estructuración del campus de Aranjuez en campus cuyo futuro no corre peligro según la propia Rey Juan Carlos a Santos qué tal muy buena tardes buenas tardes Javier la protesta como Liz

Voz 0159 34:05 César retrasado pero no ha impedido que el Consejo de Gobierno haya aprobado sólo con dos votos en contra el nuevo plan de reordenación académica un Consejo de Gobierno que contaba con el quórum suficiente para celebrarse a pesar de que catorce de sus miembros no han podido acceder al interior a partir del próximo año ya no se ofertará el primer curso de seis titulaciones en el campus de Aranjuez aunque como dices Javier la universidad ha asegurado que aquellos que hayan empezado su grado allí lo podrán terminar con todas las garantías los estudiantes por su parte han anunciado que van a seguir las movilizaciones el presidente del Consejo de Estudiantes David Ramos ha declarado a la SER que siguen condenando la manera en que se ha aprobado este plan ya ha recordado que tienen sobre la mesa una moción de censura contra el rector

Voz 0867 34:46 gracias Aurora son las siete de la tarde y treinta y cuatro

Voz 0867 37:02 nos queda echar un vistazo al amor España Iber cómo andamos de nieve este fin de semana porque de sol no vamos mal no Alfonso Ojea director de pistas Blancas qué tal muy buenas tardes cómo estás

Voz 0313 37:11 buenas tardes bueno de sol como dices tú todo demasiado para las fechas pero bueno inhibe bueno unirme tenemos pero antes

Voz 0867 37:17 las formado sobremanera en estos últimos días las temperaturas hay que tener en cuenta que hoy hemos llegado cerca de los diecinueve grados en Collado Villalba que no está nada mal estábamos pasé tiempo primaveral

Voz 0325 37:28 qué está sucediendo que la nieve como decimos ha transformado se ha reducido la superficie esquiable con respecto a la semana pasada no mucha porque sigue hablando esas altitudes de madrugada pero la nieve ya es de calidad dura primavera vamos con Valdesquí como siempre en la estación más grande de la Comunidad madrileña ofrece veinte kilómetros y medio veintiséis pistas y remontes con espesores que van de desde los veinte hasta los sesenta la semana pasada hablábamos de espesor máximo de ochenta centímetros saque ya se han ido cerca de veinte puerto de Navacerrada muy poquito Javi un kilómetro y medio y también con espesores de veinte a sesenta centímetros y luego la estación de esquí de fondo de Navafría Lozoya muy cerquita diecisiete coma aún kilómetros en las dos pistas que tiene unos espesores que van entre los quince centímetros y los sesenta es cierto que el esquí de fondo no precisa de espesores tan importantes como el esquí alpino pero de cualquier modo lo que se confirma es que se va reduciendo esa capa de nieve ese manto se va transformando no vemos en la próxima semana

Voz 0867 38:24 precipitaciones ninguna que ese es el principal problema que se agotan también las posibilidades de que las nieves de un invierno tardío puedan llegar y que por tanto puedan salvar la temporada

Voz 0325 38:35 sí sí la verdad que está siendo un año lamentable ha pasado ya casi el setenta por ciento de este invierno las precipitaciones en forma sólida y también líquida han sido más bien escasas Se está manteniendo porque sigue no pero desde luego en comparación con el pasado año bueno pues es una una reducción de un sesenta por ciento hay alguno en en las páginas de la M de la Agencia Española de Meteorología sale por ejemplo los espesores medios comparados con fotos aéreas de de este año del pasado durante el mes de febrero

Voz 4 39:04 para el gol de fiesta moco de Diego m sesenta por ciento menos

Voz 0867 39:08 ha llegado tarde ha llegado con poca nieve y ahora lo que está sucediendo ese manto blancos que se está transformando camino ya evidentemente de des de finales de marzo donde llega la primavera tiene que llover porque lo necesitamos ese deshielo aún sin duda alguna gracias a que viene hasta luego ustedes ya saben el próximo lunes estamos de vuelta como siempre aquí en La Ventana de Madrid hasta el lunes

Voz 1679 44:32 el lo en VIP biblioteca biblioteca

Voz 0273 44:34 la Biblioteca inmensa de de estilo gótico victoriano es un edificio ya os digo muy grande con suelos de madera en el interior con jardines en el exterior que se inauguró en mil novecientos cuatro imaginaros y ha sido desde entonces residencia era sobre todo estaba pensada para estudiosos para investigadores pero está abierta al público a los viajeros que quieran disfrutar de ese lugar dentro de esa biblioteca hay doscientos cincuenta mil libros están a disposición de la gente que vaya allí

Voz 0313 45:03 y siquiera quedar en algunas de las veintiséis

Voz 0273 45:06 habitaciones que que es lo que hay bueno el recinto posee además también un pequeño monstruo donde se sirven almuerzos ligeros y cenas una escenas muy británicas debo decir porque la horarios a las seis de la tarde a las habitaciones posen eh radios una una mesa para poder estudiar o leer Iowa hay Fabio Huici eh lo que no tienen edades televisión porque la ideas desconectar allí de de la actualidad del entretenimiento y del mundanal ruido es un lugar para quienes buscan algo de paz algo de tranquilidad ir hay eh bueno ya os digo un entorno muy pintoresco para la gente también por ejemplo que queda hacer máster eso quiere acercarse al Papa de del pueblo que estaba que estaba justo al lado de drogas muy romántico también ir realmente

Voz 39 45:52 eh muy agradecido

Voz 0273 45:55 cuanto a las posibilidades que tiene de alejarse por unos días de de del entorno habitual de una gran ciudad

Voz 1679 46:02 yo yo me pregunto si empiezas un libro esa noche no lo termina Sam y te hacen precio especial en la siguiente o te puedes llevar una casa cuánto cuesta por cierto Begoña

Voz 0273 46:10 es el precio está el precio está muy bien eh en euros viene a ser una una Single unos ochenta euros

Voz 0313 46:17 en unos cien

Voz 0273 46:20 dos veinte la doble ir unos ciento cincuenta euros la suite es un vetan Press FAS eso quiere decir que el desayuno está incluido que se toman un café que se llama Comida para pensar que ya dice bastante de lo de lo que es este lugar toda la comida que haya allí es casera es local no tiene grandes pretensiones pero sitio es realmente quién vea las fotos o los vídeos que a Internet sitios realmente bellísimo

Voz 0313 46:43 no es un book

Voz 1679 46:47 Roberto dime

Voz 0313 48:53 pues porque avisaba europea metro

Voz 0313 49:22 en España no llegamos a tanto es verdad pero pero los alojamientos rurales en los árboles se ha multiplicado durante los últimos años no lo digo yo tenemos una muestra me concreta en Navarra nos lo cuenta nuestro compañero de Radio Pamplona Javier Lorente despertarse en la copa de un árbol rodeado de naturaleza

Voz 43 49:40 con esta banda sonora basó a suites en el robledal día Mathieu Lizaso en el valle de la Autónoma comenzó en dos mil catorce aunque nació años antes en la mente de Iñaki su promotor de iniciativas similares en Francia su hijo diferentes porque no

Voz 2 49:59 no se busca mujer que pudiéramos habitual

Voz 44 50:01 antes sino que se busca justo todo lo contrario entonces eh son son casitas pequeñas el concepto de casa ni

Voz 45 50:08 no

Voz 44 50:09 cuáles son casas pequeñitas en nuestro casas un hotel que está pensado para parejas y entonces las casas no tienen agua corriente no tienen electricidad e lo que sí que tienen es unas vistas espectaculares al bosque

Voz 0831 50:22 tranquilos eso sí porque hay baño seco en cada una de las seis casas de un edificio de servicios en la superficie desayunos y cenas que suben con una por

Voz 46 50:30 que que el cliente nuestro dentro

Voz 44 50:32 la experiencia que está viviendo en Basora suites pues tenga el mínimo contacto con con nosotras y entonces eh no dejamos la Festa ahí desaparece hemos y es el cliente el que sube que sube la cesta con la polea ya dentro de la casa en invierno o en la terraza en verano

Voz 44 51:00 con una tormenta bien fuerte por ejemplo más en vista de la experiencia es porque hay una clase mueve la casa cruje normal de finales una casa de madera pero a mí me gusta sobre todo en los días de tormenta los días de nieve

Voz 0831 51:13 los precios de pasó a suites oscilan entre los noventa y los ciento noventa euros por noche dependiendo de la temporada superficie de cada casa

