La Ventana (25/02/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1454 00:07 el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica valorado en la SER en el informativo Hora catorce el plan que estudia el Gobierno para la exhumación de

Voz 0313 00:15 cinco mil víctimas del franquismo en cinco años

Voz 1454 00:18 una propuesta elaborada por doce investigadores y que les hemos adelantado esta mañana Emilio Silva ha sido muy crítico en sus argumentos

Voz 4 00:25 el propio gobernó ha elegido a sus prioridades no evidentemente no ha sido la la de ayudar a las familias entonces decir esto cuando ya la legislatura tiene una fecha de caducidad pues es un poco tristes no porque esto afecta mucha gente lleva ocho años es ochenta años perdona incendios iba ochenta años esperan a encontramos al querido y ocho meses pueden en el resto de su vida no

Voz 1454 00:48 hay nuevos detalles del conocido como crimen de jardines el concejal de Izquierda Unida asesinado en Llanes y cuyos presuntos responsables fueron detenidos en la semana pasada entre uno de ellos y la víctima hubo al menos una comunicación poco antes de lo ocurrido ampliamos desde Radio Asturias con Pablo Canga

Voz 1657 01:03 el atestado de la Guardia Civil al que ha tenido acceso la Cadena SER recoge los informes que el supuesto inductor del asesinato de Javier

Voz 1454 01:09 la ardían es ejecutado materialmente por dos sicarios

Voz 1657 01:12 argelinos se intercambiaba con su mujer mensajes que reflejan el estado de desazón rabia hay celos que vivía Pedro Onieba por la relación que mantenía su esposa con Javier ardientes ardían es llegó

Voz 1781 01:22 a verle un punto simulando un punto final solo

Voz 1657 01:24 horas antes de su muerte hay otro intercambio de mensajes llamativo que es el que mantiene nieva en su mujer minutos después de conocerse la muerte del concejal de Llanes Pedro qué has hecho te va a llamar la Guardia Civil escribe ella yo no hecho nada responde el la Guardia Civil trabajó en silencio durante seis meses para recopilar una a una las pruebas que acorralan a Nieva como presunto inductor de la muerte a golpes de Javier Hardy es algunas de esas pruebas en las puso en bandeja a llevar a reparar su teléfono móvil sólo dos meses después de la muerte del concejal los agentes aprovecharon la coyuntura para intervenirlo

Voz 1454 01:52 el presidente de la Conferencia Episcopal que no se ha reunido con las víctimas de abusos en nuestro país dice haberse emocionado con los testimonios que ha escuchado en el Vaticano en la cumbre anti pederastia que se clausuró ayer informa Adela Molina

Voz 0011 02:03 el presidente de la Conferencia Episcopal ha asegurado que la cumbre ha sido una experiencia durísima en algunos momentos Blázquez ha dicho que ha llegado a llorar escuchando algunas de las víctimas en Roma son declaraciones a la Cope

Voz 5 02:12 han sido escuchadas las víctimas yo recuerdo alguna de las manifestaciones el testimonio de las víctimas que a mí me hacía llorar que abuso tan grave y a veces de años y a veces tergiversado en mal que ya tenía como que hubiera sido culpable con un silencio cómplice encontraba escucha Abc ni siquiera

Voz 6 02:36 la familia ha sido terrible

Voz 0211 02:39 no hemos hecho las víctimas españolas han denunciado que el carné

Voz 0011 02:41 al no les decidió antes de ir a la reunión del Vaticano Blázquez se ha comprometido a que haya una reacción penal de la Iglesia española ante los abusos y a colaborar con el Estado

Voz 1454 03:08 la Comisión de Universidades tendrá finalmente una sesión más con comparecientes ahora los partidos tendrán que volver a a decidir si citan a Cristina Cifuentes a Pablo Casado después de que el PSOE permitiera con su abstención que no fueran llamados a declarar Javier

Voz 0861 03:21 los en esa sesión extra el Partido Socialista no excluirá a nadie la respuesta que nos dan desde la bancada socialista cuando les preguntamos si estarían dispuestos a citar al líder nacional del PP Pablo Casado o a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes de momento no tienen tomada una decisión lo cierto es que esta comisión de investigación del caso master ha quedado reducida prácticamente a la nada el PP le dio la espalda Podemos anunció la semana pasada que se retiraba tras el veto de PP y PSOE a sus comparecientes desde la formación morada nos aclaran que sólo regresarán a esta comisión si el bipartidismo acepta citar a Casado a Cifuentes Carmen Montón

Voz 1454 03:54 Sanida retrasa la puesta en marcha de la reducción de horarios a los centros de salud aunque no frenar definitivamente la medida el consejero ha explicado que deja en la ejecución del proyecto al próximo Gobierno que salga de las urnas el veintiséis de mayo un plan que ya se está probando en catorce centros de salud de la comunidad con la opinión en contra de la mayoría de sindicatos sanitarios Marciano Sánchez Bayle es el presidente de la asociación

Voz 0313 04:13 por la Defensa de la Sanidad Pública piso

Voz 7 04:15 el presidente de la Comunidad de Madrid era por un lado un reconocimiento de que las cosas no estaban funcionando bien ID que había una fuerte presión social profesional contraria a esta reducción de horario y a la vez también era pues una treta ni una engañifa para intentar que estas movilizaciones que se están produciendo a lo largo y ancho de la comida pues perdieron fuelle yo creo que que no tenía otra historia

Voz 1454 04:44 ya hoy hemos sabido que la Policía Municipal ha desalojado este fin de semana un local de Chamberí en el que había cerca de sesenta menores consumiendo alcohol que además no contaba con salidas de emergencia se trata de un caso

Voz 8 04:53 reincidente es local no tiene licencia de uso y acumula dieciocho

Voz 0313 05:35 hola buenas tardes bona tarda también porque hoy les hablamos podría decir que desde Barcelona todo el mundo lo entendería pero no sería exacto esa tarde abrimos la ventana de su Hospitalet de Llobregat que está pegadito a Barcelona ya lo sé pero que es otra cosa es otra ciudad y quiero insistir en eso así de entrada porque creo que tiene que ver bastante con algo de lo que hablaremos después de la importancia de preservar lo individual ante lo global de intentar que la grandes marcas grande marcas de lo que sea que son los iconos de la globalización no se coman todo lo que es más pequeño que ellas ya sean personas empresas o ciudades Barcelona por ejemplo una gran marca muy potente como Madrid como París como como Roma yo qué sé pero hay vida más allá de sus límites esa vida hay que defenderla como por ejemplo así colocándose en el mapa del mundo hoy estamos aquí con motivo del Mobile World Congress el por eso mundial de telefonía que se convertido desde hace bastante tiempo ya en la gran cita anual para ir midiendo cómo avanza esta revolución tecnológica este tsunami de prodigios que hace un tiempo no podíamos ni tan siquiera imaginar la conectividad ese concepto es es oro puro Icon la tecnología cinco G los teléfonos plegables y todo lo que viene la velocidad no Hesse a velocidad de crucero no no es que es de vértigo por eso ya iría tocando pensar cómo queremos que ese avance tiene que funcionar como Nos protegemos de riesgos tan concretos como los asociados a la manipulación o la desigualdad y ahí entra todo absolutamente todo desde la privacidad de cada uno de nosotros hasta la ciberseguridad pública pasando por la inteligencia artificial el famoso Big Data la brecha digital el boom de las plataformas no sé un caso concreto necesitamos aplicar la ética a toda esta movida de las plataformas a todo este desarrollo yo creo sinceramente que sí creo eh porque si no estaremos bueno de hecho ya lo estamos ante monopolios capitalistas cuatro punto cero frente a los cuales tiemblan hasta los propios gobiernos resumiendo que la transformación digital significa un progreso tan gigantesco que iguala o supera descubrimientos como el fuego la rueda por eso

Voz 0861 07:33 precisamente necesitamos herramientas que eviten los insectos

Voz 0313 07:37 Dios y los castaños hoy es un buen momento para hablar de todo eso de progreso de igualdad porque da más tenemos a mano un elemento de conectividad que algunos puede sonar casi jurásico pero que es la hostia que es la radio la radio ya algo incluso mejor y más antigua aún es que no hacemos cara a cara poquito oscuras ahora pero cara a cara en el Auditorio Barradas con un montón de oyentes así que gracias por estar allí por querer compartir en directo una tarde de radio espero que disfruten tanto como nosotros bienvenidos ven Gucci a La Ventana

Voz 10 08:24 qué diva la telefonía en todas sus variantes pensando estaba que te ves cada uno

Voz 6 08:37 nada entrar

Voz 10 08:39 bendita cada cada cada ven dictar radiación de las antenas mientras sea tubos la Academia hable como me hablas que así pena que te Kalise siempre desde antes de saber que te quería dejó este mensaje simplemente para repetir que es sé que bossa vida perdonen que insista en elogiar las telecomunicaciones aunque todos creen que han inventado algo que siguen siendo las mismas las canciones benditos vampiro bendita servilletas de los bares idénticos suspiro quiero es que Red de Caixa siempre desde antes de saber que te quería te dejo esta mensajes simplemente para repetir que es se que bossa vida no no cree versus las confesiones deberán eh pero el mensaje que hice siempre desde antes de saber que te quería T dejó este mensaje para repetir pero sé que voy a Vidal

Voz 0313 10:57 ya tenemos la ventana abierta una tarde más aquí en la Cadena SER hoy tomamos café con el director del laboratorio de ideas del Instituto de Salud Global un habitual de la casa Rafa Vila San Juan buenas tardes bienvenido amigo cómo estamos

Voz 11 11:08 muchísimas gracias al magnífico aquí en Hospitalet este mes no sé por qué pero ya

Voz 1781 11:12 el nuevo tres veces ya son a ver porqué pues mira porque yo creo que aquí está la alcaldesa no la pelota pero que están haciendo cosas interesantes cuando estamos buscando nuevas ideas pues mira nos acercamos como estuvimos hace quince días precisamente pensando un poquito hacia dónde quiere ir hacia dónde tenemos que ir yo creo que aquí Hospitalet convertido en barrio global no sólo debe

Voz 0313 11:30 este concepto conceptos bonito sino también de humo va

Voz 1781 11:33 ah pues yo creo que está poniendo esas bases para que otros pensemos para que algunos pensemos Isaac hemos alguna idea

Voz 0313 11:39 la nueva gesta mal pues junto Rafa tenemos efectivamente tres invitados con los que vamos a intentar cubrir un poco todos los flancos de ese de ese paisaje que describía hace un momento a ver si lo conseguimos por un lado los avances los inventos el último grito este tsunami tecnológico Marimar Jiménez periodista responsable de tecnología de cinco días buenas tardes bienvenidos cómo estás y qué tal con todo este progreso gigantesco que comentábamos necesita seguramente va a exigir una especie de nuevo contrato social yo creo que de eso pueda hablarnos muy bien además Esteban Rodolfo que es director de otro laboratorio de ideas el digital Haití te van buenas tardes bienvenido reserva a los aplauden siempre antes hablar en público o soy recibió una cosa hay una cosa peor que puesto para el que está encontrando el receptáculo de todo eso que comentamos el receptáculo son las personas son las ciudades así que alcaldesa Núria Marín buenas tarde a la bona tarda mí me gustaría decía Rafa que sepan hacer cosas bueno para abrir de metro muy prontito no una nueva precisamente esta semana ha precisado

Voz 12 12:48 ente se hable tenemos haber nosotros no es que sea

Voz 0313 12:51 talismán y nada no nos venimos porque es el que estaba previsto

Voz 12 12:56 serlo más hacia finales del mes de marzo pero bueno finalmente el día dos este sábado vamos a abrir la estación de Provença Ana de la línea diez Si bueno idea que unos meses no muchos abriremos la última estación día de la ciudad que viene a completar pues una red de metro que significa una excelente comunicación entre los ciudadanos de Hospitalet

Voz 0313 13:19 barrio a barrio de hecho bien con lo de distinguir antes muy marcadamente lo que es Barcelona que Hospitalet Barcelona una marca que acoge que bueno paraguas y como emblema es fantástico pero no está mal tampoco diferenciar no

Voz 12 13:31 a ver Hospitalet tienes tu personalidad bien en su idiosincrasia y la tenemos que mantener y estamos muy orgullosos de ser la ciudad que somos no hay de esa ciudad quizás no son que estaba abocado a ser que era un suburbio de la ciudad de Barcelona hace cuarenta años

Voz 0313 13:47 no tantos voy incluso que bueno pues

Voz 12 13:50 con todo el orgullo Somos pues una ciudad con personalidad propia con ese orgullo de haber dado la vuelta a su propio futuro yo voy a coger no es que evento tan importan

Voz 0313 14:00 me gustó mucho el concepto de Rafa de de barrio global para para lo que estamos haciendo estas tomar aquí precisamente

Voz 12 14:06 yo creo que precisamente es esta bueno a hablar de de de algo pequeño no cuando estamos en un mundo cada vez más global pues

Voz 0313 14:16 dices hoy es algunos comentáis grises

Voz 12 14:18 no sé en qué mundo piensan que están no estamos ahora en este evento no en el Mobile que para la gran mayoría de personas pues seguramente no la marca es la marca Barcelona internacional es la que nos sitúa desde el punto de vista potente en el mundo pero que después bueno pues una vez que estamos aquí no ha en una escala más humana pues sabemos que estamos en en L'Hospitalet y Hospitalet pues es una ciudad pues precisamente una ciudad que con toda nuestra modestia pero hemos sabido trabajar muy bien y que hemos bueno con con problemas porque siempre

Voz 0313 14:54 como todas partes como en todas partes pero hemos

Voz 12 14:57 creo que hemos dado una muestra de cómo se puede trabajar como se puede relacionar cómo es posible que haya una excelente convivencia como Bono en la suma de esfuerzos hace que el resultado sea fantástico

Voz 0313 15:11 me gustaría ubicara a todos los oyentes que que no estar aquí ahora en directo aquí también ubicar les un poco a través de de sonidos a través un viaje por el Mobile E sobre lo que exactamente propone irá puede ofrecer esta esta edición del del Congreso que lleva ya un montón de años celebrándose no pero antes de hacerlo queremos un viaje sonoro insisto me gustaría que cada uno de los cuatro invitados de esta tarde lanzaran a dejaran sobre la mesa un un concepto una idea fuerza de lo que esperan que sea lo que suponen que es este este evento Esteban trata acaba primero venga

Voz 0211 15:42 pues la verdad es que el el Mobile es muchísimos cosas como bien mencionados antes pero si tengo que escoger un solo concepto creo que escogería que empecemos a ver la tecnología por lo que realmente es una herramienta que tenemos que pensar para qué queremos utilizarlas no es simplemente viene la tecnología y como es nueva tenemos que implementar la abrazarla y adaptar la adaptarla en todo nuestro vida simplemente pensemos para que me servirá así a dónde quiero ir yo entonces lo aplica de una manera más inteligente que hasta ahora como sociedad no hemos sabido hacerlo

Voz 0313 16:15 Marimar

Voz 6 16:16 bueno yo creo que este Mobile claramente al Mobile del cinco G aunque ya es verdad que viene hablando seré yo hace desde hace varios años pero donde no

Voz 0313 16:25 los cinco G hoy hoy hoy no funcionan

Voz 6 16:27 no me vale vale prácticamente en ningún sitio porque no hay

Voz 13 16:30 Nos veremos si no pero no hay desplegadas pero sí que es verdad que

Voz 6 16:34 en este muy ya empieza a ver eh cosas relacionadas con el cinco G que son reales que ya se muestra en no prototipos sino que ya hay chips que son cinco que se comercializan ya inmóviles cinco G que no están comercializados en este momento pero que si se van a comercializar de aquí a unos meses muy poquitos para el verano va a haber varios terminales en la calle entonces yo creo si tengo que resumir un poco como yo veo extremo bailes el el Mobile del cinco

Voz 1781 17:00 G

Voz 0313 17:01 exactamente que en fin coge exactamente qué es más velocidad solo

Voz 6 17:05 ninguna individual sostiene no sólo no sólo osea es más y más velocidad de hecho se habla de veinte veces más velocidad que está ofreciendo ahora mismo el cuatro G pero también algo muy importante es la latencia que se habla que es el tiempo que pasa desde que tú digamos dabas una orden a un dispositivo hoy recibes digamos la respuesta pues esa la atención caso del cinco G es prácticamente inexistente con lo cual eso es muy importante para temas por ejemplo pues como la cirugía aquel luego hablaremos para poder hacer una cirugía en remoto o lo hará el coche autónomo que donde las ordenes tienen que ser en tiempo

Voz 1781 17:36 es real pero que sea real de verdad y luego está

Voz 6 17:39 que también el cinco G permite que haya muchos más objetos conectados porque cada antena digamos va a poder haber una mayor densidad de dispositivos digamos que se enganchen a esa red entonces base

Voz 14 17:50 ayer el lo que va a dar pie al llamado famosa de forma

Voz 6 17:55 genérica como el Internet de las cosas es decir que todos los objetos que te puedas imaginar pues van a poder estar conectados eh a Internet mandando y enviando información de más y luego si me tengo que quedar con un producto que yo creo que va marca áreas T Mobile va a ser claramente el el móvil plegable

Voz 1781 18:13 que me ha tocado no todo el mundo habla actual

Voz 0313 18:15 el tocar algún Arno porque los tienen

Voz 6 18:18 decididos en en vitrinas y no dejando Carlos pero bueno sí he visto más o menos en funcionamiento porque ayer estuve en la presentación del de Huawei el de Samsung se presentó la semana pasada en San Francisco pero la verdad es que lo he hecho

Voz 1781 18:32 es muy muy cercano pienso me sorprende porque yo esta mañana cuando en Hoy por hoy le oía lo del móvil sonaba al primero que tuve claro así

Voz 13 18:39 claro claro no no no no va por ahí la cosa era porque les Concha

Voz 0313 18:50 a Rafa tú concepto fuerza para España

Voz 1781 18:53 concepto fuerza estamos en en L'Hospitalet en Barcelona que son las dos ciudades que tienen el Mobile E estamos en Cataluña y luego por lo tanto estamos en un lugar en donde hasta donde yo sé eso se seguimos siendo la primera comunidad en estrellas Michelin no pues estos la cocina tecnológica del mundo futuro es decir aquí se está cocinando lo que realmente va a influir en nuestras vidas en los próximos años y eso para mí es lo fundamental es decir igual que hay una semana en Davos donde se cocinan la economía igual que hay una Asamblea Mundial una semana la Asamblea inundados cocinan otras cosita me alegro vale vale ya ya ya los el si dices llevan allá de deparó pero igual que hay una semana en Naciones Unidas donde más o menos se mira la asamblea general que es lo que va a pasar pues durante una semana se está viendo exactamente cómo van a influir los nuevos las nuevas tecnologías en nuestra vida está discutiendo sobre eso que es lo más importante

Voz 0313 19:41 alcaldes han conceptos forzado este Mobile Maneiro después

Voz 12 19:44 de de oir las tres intervenciones creo que aporto o una visión pelín diferente no que es la oportunidad oportunidad que se presta a muchísimas personas más de trece mil personas que van a poder trabajar durante estos días que van a tener un puesto de trabajo que van a generar una riqueza que hay un impacto económico muy grande que eso es muy positivo para esta gran marca no la marca paraguas la marca Barcelona que incluye evidentemente nuestra ciudad hoy hemos visto bueno yo también he podido presenciar no lo de estos nuevos avances tecnológicos los nuevos modelos de demo de teléfono las nuevas me yo me quedo con con lo que comentabas no de la de la utilización inteligente de la tecnología poniendo en el centro al ciudadano cómo vamos a poder ver no el miércoles esa operación

Voz 1781 20:40 sí se remota que es algo más

Voz 12 20:42 pues muy importante no para que podamos salvar vidas y creo que eso también no muchas veces cuando hablamos de tecnología más allá

Voz 0313 20:50 eso es muy tangible verdad eso es muy concreto

Voz 12 20:52 ETA yo creo que eso es lo importante cuando estamos no avanzan de cuando las cosas de un año para otro avanzaran de una forma terrible no ahí la velocidad es imparable que pensemos en cómo esa tecnología ese avance puede beneficiarnos a cada uno de nosotros y creo que eso también es algo fundamental

Voz 0313 21:10 decíamos antes lo de lo de viajar por el por el mováis un viaje sonoro a través de la radio nos hemos buscado

Voz 14 21:16 yo que se llama Adrià tarde a ver qué nos ofrece

Voz 15 21:21 la cosa ya no va de móviles ya no va de tablets ya no va de coches o al menos ya no sólo va de todo esto hace ya unos cuantos años que los ciento veinte mil metros cuadrados del Mobile World Congress Se han vuelto casi intangibles los objetos las cosas han ido perdiendo importancia ahora se llevan las experiencias y sobre todo la conexión de estos dispositivos entre sí y en esta edición viviremos más que nunca esta transición

Voz 16 21:45 eh

Voz 15 21:48 el recorrido por este enorme recinto es a la vez una especie de viaje en el tiempo que va avanzando conforme caminas los primeros pabellones acogen algunas de las empresas ya consolidadas en el sector Android Telefónica Microsoft o Vodafone presentan aquí sus principales novedades será en esta zona donde veremos el teléfono flexible de Samsung el plegable de Huawei o el Xperia Z cuatro de Sony si avanzamos un poco encontramos los mostradores de las entidades públicas donde países y regiones de todo el mundo exponen lo mejor de cada casa esta aquí donde será conocer el talento local presa catalana Erekat por ejemplo trae a esta edición una etiqueta electrónica que convierten inteligente cualquier recipiente en el que se instale desde una botella de vino hasta una probeta de laboratorio

Voz 18 22:32 Haití piqueta luego se lee mediante a la interacción con los marzo donde se guardan todas las lecturas hechas y aparecen los resultados del estado del vino impuesta para interacción con la con una bodega

Voz 15 22:45 o drones que retransmiten sin retrasó las imágenes de un incendio o de cualquier incidente en una red ferroviaria

Voz 6 22:50 el drogan tiene que incorpora todas

Voz 19 22:53 la tecnología que le permita ceder la inspección en primer lugar la autonomía tanto en tiempo de vuelo como el hecho de que puedan volar sin piloto

Voz 15 23:01 son sólo algunos de los centenares de proyectos Kilómetro Cero que también encuentran su lugar en este certamen justo al lado el espacio dedicado a las Smart Cities a partir de este punto la feria empieza a pivotar entre presente y futuro

Voz 20 23:18 el futuro más inmediato pasa por el famoso cinco gen el eje principal de esta edición aquí la innovación ya no se toca pero sí se nota por ejemplo en ambulancias conectadas envidio con el hospital a tiempo real para ir tratando al paciente mientras está en camino en un par de días veremos aquí mismo la primera operación quirúrgica dirigida a distancia gracias a la tecnología cinco G

Voz 15 23:37 en sólo unos meses a partir de dos mil veinte está previsto que esta quinta generación de conectividad este ya en nuestras manos en cuanto a visitantes ilustres el cartel de este año no es muy mediático así que más que de personas habrá que estar pendiente de humanoides hice su inteligencia artificial como los que presenta la compañía Pal Robotics

Voz 21 23:56 Nuestro robots necesitan salir de lo que es la concepción de la robótica sólo como automatismo pero dará los robos también algún tipo de de estos calidad emociones también para que puedan ayudar en determinadas tareas

Voz 15 24:12 pero hasta dónde puede llegar la libertad de una máquina que piensa por sí sola que le dejamos y que no le dejamos hacer el Congreso también acogerá charlar sobre los límites éticos de la tecnología

Voz 20 24:24 nuevos métodos de pago materiales revolucionarios lo experiencias de realidad inversor iba en las que no sólo miras un evento sino que casi te metes en el copan los últimos metros de esta sede de L'Hospitalet pero el Mobile no termina aquí

Voz 15 24:38 a kilómetros de distancia a los pies de la montaña de Montjuïc el Force from now pone las luces largas y apunta hacia el futuro con startups que este año hablarán y mucho de igualdad y es que la tecnología que está por venir no se entiende si no se construye también en femenino

Voz 0313 24:54 pues no no se entiende nada luego luego volveremos a ellos pero vamos a hablar de esa de esa operación aplicando tecnologías a cinco G que va a ser sin duda uno de los momentos estelares de este de este congreso cuando se comunique el quirófano experimental Optimus del Hospital Clínic de Barcelona con una sala del propio Mobile doctor Antonio buenas tardes

Voz 22 25:12 buenas tardes saludamos al jefe del servicio

Voz 0313 25:14 crujía gastrointestinal del Hospital Clínic de Barcelona déjeme que le pregunto una cosa doctor antes de ir al detalle del del tema que nos ocupa cuántos años lleva ejerciendo usted

Voz 23 25:23 cuántos años lleva ejerciendo

Voz 22 25:26 uy pues tengo sesenta y uno de los veinte veintipocos desde antes de ejercer

Voz 0313 25:33 todo empezaba a estudiar Medicina alguna vez había imaginado remotamente que estaría haciendo lo que va a hacer este miércoles

Voz 23 25:40 sinceramente no exactamente

Voz 0313 25:45 exactamente para qué en qué consiste en lo que va a nacer el miércoles saber

Voz 22 25:50 lo que vamos a hacer el miércoles sí que es un sueño que llevamos unos unos diez años lo que ocurre es que es la forma de digamos de que un experto pueda dirigir una intervención quirúrgica distancia esto tiene tiene digamos la idea de mucha gente ya empezó hace bastante tiempo lo que ocurre es que ahora gracias a la nueva tecnología pues podemos hacerlo en lo que han dicho ustedes lo más importante es tiempo real los ingenieros se quejan si yo digo sin latencia porque nunca es cero pero prácticamente no existe latencia con lo cual esto puedes dirigir una intervención a tiempo real

Voz 0313 26:29 para entendernos en segundos que latencia permite la tecnología actual Equal permitirá al cinco G

Voz 22 26:35 hoy va a bajar bajo sea estamos estamos por debajo estamos hablando de milisegundos lo sea cuando nosotros hablamos con los ingenieros e ingenieros dicen que no podemos responder cero a la hora de verlo en realidad lo vean ustedes es prácticamente cero esto es algo que yo he oído el comentario que hacen ustedes yo me atrevo decir que el fin coge no es una evolución del cuatros que salgo que va a ser que no va a cambiar la vida que es totalmente diferente en lo que respecta a mí desde el punto de vista del del del del evento de lo que es Sanidad va a cambiar puede cambiar la estructura sanitaria en los hospitales

Voz 0313 27:14 porque esto no tiene distancias quiero decir esto es una es una tecnología es un avance es una velocidad hala mundial podrá conectar cualquier lugar con cualquier otro en principio no con el tiempo me imagino

Voz 22 27:25 si esa pregunta es muy importante porque cuando nosotros conectamos digamos de una habitación a otra pues un robot obsequia cualquier cosa extinción ciento la latencia si usted en su propia casa usted pueda ver que el gol de de que todo el mundo le gusta mucho el fútbol ese gol que usted ve lo puede ver en dos momentos diferentes en la televisión de su salón no la televisión de su cocina pues todas estas cosas si además sumamos lo que son las fronteras de los países pues todo esto daba más más latencia en estos momentos jovencicos el cinco G no existirán la atención

Voz 1781 28:03 qué quiere decir esto doctor que usted le da unas instrucciones a un bisturí en la distancia aunque se las da a otro cirujano que él es el que aplica la intervención es decir esto va a generar que usted pueda operar en cualquier lugar del mundo en tiempo real

Voz 22 28:20 bueno estoy asedió es otra fase se ha hecho alguna prueba hay algún es con lo que hablan ustedes de que el robot no sea un simple manipulador

Voz 23 28:28 pero todavía no se ha hecho en una

Voz 22 28:31 ya en una fase animal nosotros lo que estamos intentando hacer es hacer la fase uno que es dirigir a tiempo real a unos cirujanos perfectamente entrenados qué vamos a simular que ellos son cirujanos digamos que necesitan la ayuda de un experto pues yo si de diciendo pues qué es lo que creo que deben hacer influyen conceptos como han dicho ustedes éticos e incluso legales porque si nosotros a esto le vamos a Marte elemento el productor in sería que yo le dije ese tienes que hacer es entonces yo tendría el responsabilidad de ese paciente entonces hay que ir con cuidado de que estas pequeñas cosas la segunda fases lo que usted está diciendo que es que a distancia por métodos digamos robóticos o al menos acoplado en brazos robóticos se pueda hacer la intervención a distancia eso sería ya una segunda fase

Voz 24 29:27 no pregunta muy muy básica la la intervención del miércoles es

Voz 0313 29:30 es muy complicada

Voz 22 29:35 yo siempre contesto de cuando los pacientes preguntas lo que dice usted que siempre suelen preguntar cuánto tiempo va a durar y se va a ser muy complicada yo les digo si yo hiciese su trabajo me parecería complicadísimo para nosotros este nivel de complicación pues es nivel pues digamos que medio medio bajo porque porque de estas intervenciones se hacen más de quinientas su seiscientas anuales en mi grupo anualmente

Voz 0313 30:00 doctor me deja para terminar que cuente un pequeño secreta a los oyentes que no lo sabrán sobre su trayectoria profesional eso de los azares de la vida es eh

Voz 22 30:08 hombre hoy en día creo que hay que ir con mucho cuidado acortar secretos

Voz 0313 30:13 bueno estoy estoy creo que se puede revelar vamos a ver usted quería ser traumatólogo en Madrid ya terminaron siendo cirujano digestivo en Barcelona por por por dos errores o algo parecido no bueno

Voz 22 30:25 no quería ser Traumatología ladrillo yo iba a Madrid porque no tenían fama yo soy de Mallorca no tenía familia en Barcelona y entonces se equivocaron en vez de me menos la Clínico Provincial de Madrid me manda Hospital Clínico y Provincial de Barcelona que entonces se llamaba así si yo ayudó un traumatólogo y entonces pedí para entrar interno la cátedra Traumatología y el que me acompañó pues no sabía pese a que era un experto entre comillas no sabía dónde estaba la catedral Traumatología metió la que atraer

Voz 23 30:55 cirugía con esto quiero decir

Voz 22 31:00 bueno sí pues esto es esto realmente de dicen que la vida sí que hay un momento determinado que hay una suerte pero yo quiero aprovechar para decirles que yo estoy muy contento de que de que hayan habido estos dos errores porque yo creo y estoy casi seguro que si toda esta gente que manda esto es que deciden ustedes de Lagos estos que deciros es que cocinan también esto es que decidan ustedes que que que mandan en el mundo vamos aplicar no solamente a aquí a este momento Exactamente tenemos la oportunidad de que Barcelona sea el centro el hat mundial de lo que es el fin coge el aprendizaje en cirugía vamos a ver si lo aprovechamos a ver si esta vez tenemos suerte de nuevo lo aprovechamos

Voz 0313 31:48 y lo sabemos hacer doctor Antonio de las que muchísimas gracias por estar en la Ventana

Voz 25 32:00 qué bien lo vi venir este seísmo verdad

Voz 26 32:05 en ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero

Voz 25 32:12 la consulta condiciones el punto com una compañía Bankinter empiezas la reforma con un gran portón de entrada con pic aportes portugueses que aportan sobriedad ella que ves la oportunidad tiras la casa por la ventana y cambias por todo lo alto ese suelo taninos porque uno por otro porcelana importado y sin granate in

Voz 26 32:32 Dunne hoy multiplica tu vida rascas multiplicador de la ONCE Gun hasta quinientos mil euros al instante hay más de ochenta millones de euros en premios rascas multiplicador de la ONCE por ellos reconciliarse con el mundo excusa el nuevo podcast pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación

Voz 2 32:57 calcula que crea una empresa

Voz 27 32:59 que que enseña unos valores que respete el medio ambiente

Voz 26 33:02 pienso luego actuó ya disponible en la Wedding Lab de Podium podcast ahí Vox iTunes Google pocas

Voz 28 33:10 ahí tengo unas cañitas de un viaje citó esta semana semanalmente que no te puedes hacer una ley de Hita tú lo que necesitas es un verano en miniatura pues tienes tu cita

Voz 26 33:20 prepárate para todo lo bueno del verano pero bueno concentrarlo llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes el Corte Inglés como las de verano pero en miniatura Europa cruceros Caribe seis las con el mejor servicio tuvo otras las garantías disfruta de la Semana Santa con Viajes El Corte Inglés

Voz 0313 38:24 hemos aquí seguimos a La Ventana hablamos desde el Auditori Barradas en Hospitalet de Llobregat estamos acompañados por Rafa viola San Juan Jiménez Esteban Rodolfo y la alcaldesa Núria Marín ya dejado hace unos minutitos nuestro invitado el doctor de Lacy un mensaje así como muy clarito sobre la mesa que creo me da la impresión Isaías Lafuente buenas tardes

Voz 0827 38:43 hola buenas tardes me da la impresión que económica que va con él

Voz 0313 38:45 estar con nuestra polémica de hoy

Voz 3 38:50 polémica Ilyas Lafuente

Voz 0827 38:54 después de la polémica si tienes un minuto me gustaría hacer una queja pero ahora vamos con la polémica porque resulta paradójico que la primera noticia de un congreso que muestra el mundo los avances tecnológicos en materia de intercomunicación planetaria sea que dos de los anfitriones no hayan estrechado la mano del tercero el presidente Torra y la alcaldesa Colau se ausentaron entre bambalinas en el saludo protocolario al Rey para evitar la foto porque en contra Marsé se encontraron damos fe es una especie de no te adjunto que parece más propio de otros ámbitos de otros tiempos de otras edades el gesto desde luego es una falta de educación en toda regla y evidencia el poco respeto que tienen no hacia el monarca sino hacía su propio cargo con el que representan a todos los ciudadanos a los que se alegraría con el exilio el Rey y a quienes les gusta o al menos no le mayor problema a la institución monárquica así que para resolver esta polémica sólo cabe preguntarse qué estarían diciendo hoy estos saludaron Dolores abstinencia es si decidiendo estrechar su mano el Rey se hubiera ausentado a su llegada José hubiera dado la vuelta en el momento preciso bueno pues son más o menos es lo que pensamos muchos en esta circunstancia inversa yo podemos hablar

Voz 0313 40:08 todos pero por por alusiones por alusiones de de colectivo político alcaldesa usted estuvo

Voz 13 40:15 claro claro claro claro

Voz 0313 40:17 diferencias no cómo se vive una situación así desde dentro lo que es lo lo que no vemos desde desde fuera

Voz 12 40:22 bueno yo creo que es lo explica diciendo

Voz 0313 40:25 chao entraré Mis surtirá iremos volveremos a alguien dice algo

Voz 12 40:29 bueno a mí personalmente si el president Torra me lo comentó no que no iba a saludar al Rey pero que después no dentro cuando no hay cámaras pues ya lo salud haría una cosa más de a veces no de de no salir en la foto o de hacer un poco de postureo haber desgraciadamente tenemos una gran trayectoria no de de ese postureo cada uno tiene todo el derecho del mundo de hacer aquello que que considere pero mi opinión es que bueno yo creo que tenemos que tratar de vida dar estos encontronazos estas cuestiones que no aportan nada positivo porque si esto fuera algo positivo de cara a los ciudadanos pues como mínimo te lo podrías plantear pero creo que hacer ese juego no de no saludar pero sí hacerlo dentro bueno pues no aporta nada a una situación que por sí misma ya es complicada es difícil y que por tanto yo como alcaldesa entiendo que soy la alcaldesa de todos los ciudadanos que hayan votado a mi partido político o no lo he hecho yo no pregunto a nadie qué piensa cuando se dirigen a mí para cualquier cuestión y eso es lo que creo que tenemos que hacer con toda con la máxima de educación recibida a cualquier persona que llegan a la ciudad yo así lo hago yo he saludado tanto al Rey como al presidente del Gobierno de España como al president de la mitad de Cataluña como también a todos los concejales Si a la alcaldesa de Barcelona creo que es lo que tenemos que hacer creo que mi experiencia puede servir no cuando sumamos si trabajamos juntos podemos llegar más lejos podemos hacer las cosas mucho mejor esta situación de no no querer y menos hacerlo público pues creo que es un error

Voz 1781 42:21 que yo creo que hay algo más es decir el día que la alcaldesa es lo de alcaldesas está quedando es un alcaldesa es importante su bueno es que la alcaldesa de una ciudad no reciba a alguien no sólo le hace un feo sino que no está cumpliendo como la persona la máxima persona de responsabilidad y representatividad de esa ciudad aunque fuera fíjate voy a poner el caso aunque nos viniera un dictador sanguinario de África que alguien ha invitado saludarlo y que saludarlo otra cosa es porque no saludamos que les decimos lo que sea pero sí

Voz 12 42:51 dudarlo bueno es que yo creo que es un es de educación esto a ver yo independientemente de que pueda pensar políticamente en tener la misma ideología o no que otra persona creo que esta ciudad no hubiera sido posible hacerlo que hemos hecho sin que nos hubiéramos entendido con el Gobierno de España para soterrar las vías del tren con el Gobierno algo verdaderamente a Cataluña para poner en marcha la línea diez este sábado

Voz 0313 43:17 bueno por tanto

Voz 12 43:20 en beneficio no de de la ciudad en beneficio de los ciudadanos hemos de entendernos no con las personas sino con las instituciones nosotros no somos no somos Núria Marín como personas sino representantes de una institución que es en este caso un ayuntamiento como otros representan el Gobierno de España

Voz 0313 43:38 preguntarle a Mari Mar cuán cuántos años lleva descubriendo este este este encuentro este congreso desde hacían CAM hasta aquí es un montón de años

Voz 6 43:46 efectivamente pues la primera vez que fluye era en dos mil cuatro efectivamente en Cannes no tenía nada que ver con la feria que eso era una feria muy muy pequeñita y donde claro los los protagonistas en aquel momento no tienen nada que ver con los que son

Voz 0313 44:01 Ellos que quería preguntarte desde desde tu experiencia desde tu mirada hay desde los los contactos que tienes no estos últimos años donde en fin en Barcelona en Hospitalet por por por razones obvias de de de coyuntura política pues hay follón no yo ya hay momentos tensos con la recepción en los discursos Italia yo te saludo no tratar los responsables el Mobile no hace falta que sea el máximo responsable Hoffmann no lo remondado están un poquito hartos de esto pues notado estoy diciendo es que por qué entrevistáramos antes lo ha dicho con mucha elegancia pero muy clarito también tenemos una oportunidad magnífica el hablaba de lo suyo de que Barcelona se convierta en un JAP médico de operaciones de operacional en cinco G y tal y cual Pascual están un poquito hartos o están a punto yo creo

Voz 6 44:45 pues sí que es cierto que ya llevan varios años hartos del tema básicamente porque las empresas por ejemplo que están con las que yo al menos seguido hablando estos años cree que resta protagonismo realmente a las cosas que vienen ellos a contar a qué es lo que decir decía

Voz 0313 44:59 Isaías no quiere en fin que en un congreso de estos que la primera notica el titular sea quién saluda y quién no

Voz 6 45:04 efectivamente entonces muchas veces los primeros titulares los se los llevan justamente estos temas no ayer estuvo también a punto de pasar de alguna forma no en el cual las movilizaciones de los cierres pues bueno había varias presentaciones ayer importantes en la feria irreal se quedaron un poco descafeinado

Voz 0861 45:25 los fíjate su incluso eso me parece otra cosa distinta quiero decidir el derecho a manifestarse aproximar existe y hay que respetarlo y tal pero las instituciones lo que te son otra cosa son otra cosa sé que ahora habrá personas escuchando la radio edición vagos que hay derecho los presos claro claro pero esto hay que encapsulado sólo cada capítulo del debate tiene su momento y un aumento cada capítulo del debate tienes un momento es decirlo alcaldesa de hospitales para que no recuerde porque es una imagen que se vio en toda España el día del uno de octubre famoso cuando se repartían porrazos aquí a diestro y siniestro medio

Voz 0313 45:56 yo entre los agentes y los ciudadanos que iban a votar

Voz 0861 45:59 haciendo esto no puede ser ignoraban y a favor del referéndum lino beige pero suban hay quien cápsulas cada capítulo del debate esto pues está muy bien que los ediles protesten por la presencia del Rey esta noche derecho coño pero otra cosa es que las autoridades no pueden tener un mínimo fair play porque al final eso redunda en beneficio de la gente a la que sirven que somos nosotros los ciudadanos pero en fin son opiniones

Voz 1781 46:19 ciegamente como es es decir a mí que Núria Marín reciba como responsable del partido PSC aquí en L'Hospitalet haya ellas y me quedé recibir o no como alcaldesa no regrese representa todos yo a ella no la votamos en L'Hospitalet dentro de las cosas pero

Voz 13 46:33 eh

Voz 1781 46:36 pero me tiene que recibir eso es que no puedo entrar en un congreso y que digan no no te voy a dar la mano porque no van ellas yo creo

Voz 12 46:42 que lo decías todo Francina creo que hay momentos para todo cada uno puede pensar lo que piense pero bueno este es un evento muy importante muy importante para para todos para para las personas que en este momento están aquí haciendo un trabajo todos los feos de todas las empresas mundiales están aquí presentes están trabajando están discutiendo están avanzando en algo que nos va a repercutir positivamente a todos los ciudadanos y ciudadanas ya hemos de decir

Voz 0211 47:13 modo algo Congrés realmente es un evidentemente una plataforma de visibilidad por estos edad en estos combates a veces de a ver quién gana ese titular pero es una plataforma internacional todo el mundo las está habiendo una se está viendo por un motivo por la tecnología entonces quizás el problema es al confundir que es una plataforma hay simplemente lo utilizo par cualquier motivo no sentarnos como ha sido el doctor en realmente mostrar cómo somos pioneros en aplicar la tecnología en beneficio como decía a la alcaldesa de la ciudadanía será el final estábamos hablando si una tecnología que ahora es la protagonista en el Congress es sin coger podríamos hablar también inteligencia artificial pero sin coges como que está está ganando mucha mucha fuerza de este proyecto es una forma muy inteligente de presentaron sin coge cinco G que tiene poca la tenencia que es muy rápido bueno a mí han si sólo como ciudadano normal no me dice nada ahora sí veo que hay un médico experto que pueda estar en Australia Isona operarme y él puede dirigir esa operación gracias a esta tecnología importando me puede salvarle la vida esto es lo que realmente haga que yo diga entiendo sin coge entiendo porque lo tengo que tener en mi ciudad porque lo tengo que ganar en mi país Isona porque lo quiera es es es cambiar el chip incluso el el domingo tuvimos doscientos cincuenta expertos en tecnología ciencias sociales de todo el mundo gran discutiendo sobre el futuro de la sociedad esto es increíble es algo que no sea logrado muchas veces en el mundo adaptaba gente como decíamos antes no Economic Forum Naciones Unidas Comisión Europea Facebook ha son estaban todos sentados en una mesa comentando cómo vamos a hacer para que esta ola tecnológica gigantesca que es imparable como la gestionamos mejor Parkinson realmente tengamos una sociedad más justa

Voz 0313 49:08 Esteban cuál es la fórmula mágica la última palabra justa la fórmula mágica para que este este tsunami no aumente aún más las desigualdades de de nuestro mundo

Voz 0211 49:17 sentarnos en la misma mesa y hablar las distintas instituciones grandes los ciudadanos también recuperar el papel de los organismos públicos ser creo que en la parte tecnológica los organismos públicos sean retirado han dejado mucho espacio a las empresas privadas que son quienes están liderando muchos desarrollos de inteligencia artificial que recuperan el protagonismo y que podamos gestionarlo de la manera más inteligente I decidir cómo queremos ser como sociedad y luego vemos co que tecnología daremos para ser eso para hacerlo posible queremos tener una sociedad con una salud accesible fácil y con la mejor posibilidad de extender nuestras vidas tenemos el cinco G que nos permite conectar médicos de muchísimo talento perfecta esta sería la manera sino otra podría ser como hasta ahora hemos hecho que venga la tecnología irnos quedamos más en el en la anécdota la nota fácil de ahora puedo colgar las fotos en Instagram rapidísimo no nos cambiará la vida

Voz 6 50:17 yo creo además de que las instituciones deben de tomar mayor protagonismo yo creo que también los ciudadanos deben de tomar más protagonismo yo creo que tiene que haber una cesión de las empresas de las instituciones públicas hacia el propio ciudadano que debe de tomar más decisiones sobre lo que se hace o no con sus datos por ejemplo no con todo este mundo no conectado que viene ahora es verdad que se está haciendo amasando una cantidad de de información sobre cada una de las personas y a quién que no que no tienen ningún control sobre ello yo creo que en este caso también el ciudadano tiene que estar dentro del debate

Voz 0211 50:54 sin duda sin duda tiene que estar en el debate pero para eso también tenemos que asumir ese rol nosotros como ciudadanos y hablo en mi caso individuales yo cuando era pequeño me acuerdo de ver la televisión es verdad que los canales eran mucho menos que ahora con mis padres y aprendía socialmente como tenía que leer e interpretar eso que veía a través de las cámaras de televisión esto no está pasando ahora simplemente son consumo individual de infinitos canales lo que miran los padres miran los hijos no tienen nada que ver cuando debería haber otra vez un momento de convertirlo un momento para poder enseñar pasar ese conocimiento de una generación a la siguiente no es cuando hablo de una conversación entre institución ya con muy pobre además está muy bien sino que cada uno de nosotros también asuma el rol que tiene que tener no podemos estar pidiendo ley a las autoridades que hagan algo por nosotros todo el rato nosotros también tenemos que cumplir algo una parte de nuestro papel no

Voz 12 51:48 sí a ver yo creo que es muy importante que estemos hablando de eso quizás hace unos años hubiéramos hablado sólo de los avances tecnológicos pero no hablaríamos

Voz 0313 51:57 muy golosos eh muy atractivos que ven