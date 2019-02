La Ventana (25/02/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

me emocionó Carlas de que de aquí a mi ciudad L'Hospitalet de Llobregat yo soy de aquí he nacido aquí en esta calle no verdad o como busco el aplauso fácil Cord en esta misma calle Oliveras pues he pasado gran parte de mi juventud en el cine Rambla pues he visto cientos de pelis en la champaña haría pues han caído cientos de botellas de cava que era más malo que Hitler en cada en cada esquina de esta calle arrojó cientos de fluidos de Mi cuerpo bueno eso Filippo que este sea el centro mundial de la comunicación del siglo XXI esto es esto es flipante verdad por eso me parece ideal a una persona que reniega de la moderna tecnología para comunicarse esta personas Rómulo Ramos pidió un aplauso para los hola qué tal

las mejoras los oye en tu libro cuentas entre otras cosas que hoy no es suficiente con quererse con amarse sino que hay que hacerlo bien estos enseña se entrena Se aprende oso improviso yo creo precisamente la la gran asignatura pendiente es que amarse aprende cómo se aprende a todo se aprende a hablar se aprende a caminar se aprende a cocinar vende a todo no evidentemente cada cual tendrá su manera de expresarlo no pero pero la cuestión es que creo que la gran asignatura pendiente es hacer una reflexión fíjate que dejamos la reflexión sobre el amor en momentos de desamor o en momentos en los que estamos secuestrados por por por la ceguera de la enamoramos esto no pero de alguna manera lo que es el amor en general no creo que ha sido por supuesto el diferentes filósofos no Platón con Eros Aristóteles con la amistad familia la tradición judía cristiana con el ágape en Hola la compasión no pero pero dejamos poco espacio de reflexionó cuando alguien te dice te quiero te quiero que estas queriendo es decir muchas veces no hay hay hay mucha confusión en muchos problemas

amar es cuidar esencialmente si alguien proclama que te hay un comportamiento coherente acorde a esa a esa declaración enredar las cosas no se dicen se hacen no porque al hacerlo dicen solas no amar también animó deberes es la voluntad de comprender la singularidad del ser amado sus circunstancias tampoco tiene sentido que te digan que te aman sino hay una vocación de diálogo de de de realmente mirar de comprender nos a nosotros y a nuestras circunstancias sin duda es inspirar y eso lo vemos no sólo con la pareja con nuestros hijos con nuestros amigos no inspirar quiere decir hacer la vida grande que no permite permitir que el ser amado pueda devenir quién quiere devenir no por eso decía antes cuando cuando hicimos la entrevista previa me preguntaban las canciones que salieran un montón de habéis elegido cinco maravillosas a mí me encanta esa frase de José Luis Sampedro lo que decía

no no no no no se ha producido no se ha producido en las conferencias por todas partes y todo el mundo sí sí en cambio no hay ningún partido político te ha pedido una vez en no en cierto momento antes de que comenzara la crisis sea me pidieron una serie de partidos

qué sentido tiene todo esto qué sentido tiene todo esto no yo creo que tenemos que buscar a nuestros hijos en su propia dignidad porque cuáles son los límites del amor la propia dignidad porque sí sin psiquiatras pasamos eso estamos con con con con relaciones que nos acaban hundiendo la vida al final del amor es el vínculo lo que da profundo sentido de la vida es la calidad del vínculo al final lo que al final del viaje que te sostiene pues esos dos o tres buenos amigos que has tenido en la vida has tenido la inmensa suerte de encontrar una pareja con la que has prevaleció a lo largo del tiempo incluso si no sigues pero mantienen una relación eventualmente cordial es eso lo que nos sostiene al final Carlas que nos queda poco más que eso yo diría que nada y cuando me refiero relación no me refiero sólo a personas por ejemplo a los que nos encantan los libros o la música o la naturaleza y el del por ejemplo el el deporte no es eso lo que no sostiene por lo tanto creo cuando hablamos de amor no sólo hablamos de de la relación con el objeto amoroso y le deseo sino que tenemos que expandir esa mirada de alguna manera decir si usted le dicen que le aman y no le cuidan no se lo crea usted le dicen que le aman no hacen el esfuerzo de entenderle no se lo crea a usted llaman de alguna manera no procuran por su realización no se lo crea