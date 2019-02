La Ventana (25/02/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1454 00:00 son las seis las cinco en Canarias el número dos del Gobierno trama expresado su apoyo al cien por cien es lo que ha transmitido el vicepresidente de Estados Unidos en una reunión en la sede de la Cancillería colombiana why do por cierto interviene hasta ahora en la reunión del Grupo de Lima Victoria García buenas tardes

Voz 1460 00:19 buenas tardes ese grupo de Lima son un grupo de países latinoamericanos que tratan de forzar la salida de Maduro de Venezuela al encuentro que estaba celebra en Bogotá ha sumado el vicepresidente norteamericano que trae un mensaje de Donald Trump

Voz 2 00:32 fuerza

Voz 3 00:33 lo bueno pues estamos con usted

Voz 1460 00:40 cien por cien Le decía durante su intervención Maitena dijo que Estados Unidos admiraba el valor de White hoy de todos los líderes de la oposición hizo decisión para acabar con el sufrimiento y la opresión que se vive en Venezuela con la dictadura de Maduro

Voz 1454 00:53 de nuestra política hoy se habla de debates preelectorales hace una hora escuchábamos al PP priorizando el cara a cara en el PSOE dicen que no van a excluir a nadie en Podemos esta es la postura que acaba de explicar en el Congreso Irene Montero los obviamente pues los parece

Voz 1433 01:06 perfecto que participen todos los partidos son las fuerzas políticas que en efecto de facto están teniendo relevancia en la actualidad política nosotros preferimos vernos cara a cara hay que Pablo

Voz 1454 01:16 es éste a cara a cara con el señor Abascal AVE

Voz 1433 01:19 a ver si los ciudadanos así pueden juzgar quién tiene argumentos y capacidad para gobernar en este país y para hacer propuestas que piensan en el bien de España

Voz 4 01:26 no no eh como hace está

Voz 1433 01:29 esta escisión del Partido Popular juicio

Voz 1454 01:32 tras Pablo Ibar en Estados Unidos el juez que lleva el caso ha fijado para el quince de mayo la fase final en la que el jurado decidirá los siguientes pasos a darnos cuenta Yasmina si a partir del quince de mayo la fiscalía y la de

Voz 0673 01:44 pensaba podrán presentar tanto argumentos como testigos a favor y en contra de que Pablo Ibar sea condenado a pena de muerte una vez finalizado este primer trámite el jurado tendrá hasta el veintidós del mismo mes para comunicar su decisión al juez la fase oral de este cuarto juicio ya se inició el pasado veintiséis de noviembre en los tribunales de Miami el jurado por unanimidad declaró culpable Aybar de los seis cargos que enfrentaba entre los que se encuentran tres por asesinato en primer grado además de robo robo a mano armada el acusado ya ha pasado veinticuatro años en prisión dieciséis de ellos en el corredor de la muerte

Voz 1454 02:16 el Gobierno quiere poner en marcha a partir de junio cursos para aprender a hacer un uso racional de los medicamentos será en Internet y el Ministerio de Sanidad dice que no cree que estén en peligro por el resultado electoral vamos con los titulares del deporte Toni López buenas tardes

Voz 1643 02:30 qué tal Esther muy buena semana de clásicos el miércoles en Madrid Barça de Copa del Rey de fútbol el viernes el Barça Madrid de Euroliga el baloncesto y el sábado en Madrid Barça de Liga Santander una Liga que cierra hoy la jornada veinticinco con el partido que enfrenta en Montilivi desde las nueve a Girona irreal sociedad y en baloncesto recordemos a las siete y media último partido oficial antes del Mundial España que ya está clasificada se enfrenta a Turquía para cerrar la fase de clasificación será en Tenerife

Voz 1454 02:55 seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 1 03:00 cadena SER Madrid

Voz 1454 03:02 las organizaciones que defienden a las familias beneficiarias de la renta mínima de inserción celebran el apoyo recibido por el Defensor del Pueblo

Voz 0313 03:08 organismo presidido por Francisco Fernández Marugán

Voz 1454 03:11 constatado que la comunidad suspendió de niega estas rentas sin que el ciudadano pueda saber con certeza por qué no cumple los requisitos como anunciaron en mayo del año pasado varias entidades de lucha contra la pobreza Hontanar es Arranz es portavoz de la asociación de apoyo

Voz 1626 03:24 la aplicación del decreto desde dos

Voz 5 03:26 mil catorce está suponiendo para las personas en situación de pobreza en la Comunidad de Madrid un obstáculo para que se pueda cumplir su derecho a una renta que se proceda de oficio al abono de atrasos cuando se ha confirmado que la suspensión cautelar no procedía es absolutamente necesaria

Voz 1454 03:44 el Gobierno de la Comunidad de Madrid admite que no ha puesto en marcha plazas suficientes para los alumnos con autismo hoy les venimos contando que sólo uno de cada cuatro de estos alumnos pueden continuar con sus estudios de secundaria en un instituto preparado y la mayoría acaba cursando la ESO en centros de Educación Especial el consejero de Educación Rafael Van Gravesen

Voz 6 04:00 siempre hacen falta más plazas y de hecho desde que comenzó la legislatura hemos más que duplicado digamos las plaza que tenemos para alumnos con trastornos del espectro autista ahí si mal no recuerdo hay C31 taulas en en Secundaria aquí seguimos aumentando la oferta hay para que todo el mundo tenga esa oportunidad

Voz 1454 04:23 la Pepu Hernández ha presentado ya a todos los avales para ser candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid el equipo el ex seleccionador los ha presentado esta mañana su portavoz es Mar Espinar

Voz 7 04:32 verdad que lo entregamos un día antes de lo previsto pero también es verdad

Voz 2 04:36 en muchos días que tenemos más del Max

Voz 7 04:38 bueno necesario y hemos decidido entregar

Voz 2 04:41 hoy no nos ha costado nada de hecho nos ha nos ha superado

Voz 6 04:44 sumado el número el número de de

es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com Mike volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las siete las seis en Canarias

Voz 2 05:29 claro sí

Voz 1 05:31 servicios informativos

Voz 13 06:58 a medida insistentemente que parece avalan atención al rebote del portero del Chelsea que no quiere que hagan el cambio con Caballero momentos de tensión en Wembley a Borja

Voz 14 07:07 momento increible hemos visto aplicaba yo lo hacía un gesto con el pulgar cometiendo estas bien ha dicho que sí gozar motivo si bien se tiene que ir si el jugador no se quiere retirar ya puede venir el que quiera el usuario sólo técnica jugador dice que va a ir a unos de país que pasó les pregunta si puede seguirá que diferente estamos cambiando porque no queremos tener ninguna duda de cara al circo con portero clave geográfica espera

Voz 15 07:33 espera espera espera atención porque esto a que parece halaga stock que parezca Malaga le va a costar bueno claro algo algo es verdaderamente grave

Voz 22 09:19 qué te hizo reír que te hizo emocionante a leer esta obra de Cervantes quieres más Quijote o más Sancho Panza

Voz 3 09:27 a cazar beca Román que

Voz 18 09:30 puedes leernos el fragmento que más te guste el Quijote o hacer lo exigiera soy de aquellos que sueñan con el faro y el Quijote el seis ocho uno cero uno seis siete tres Fargo con Mara Torres Dulce

Voz 23 09:45 encontramos a partir de la una y media Nasser

Voz 24 09:50 la Ventana desde L'Hospitalet de Llobregat Mobile World Congress dos mil diecinueve

Voz 0313 09:55 son las seis y diez minutos de la tarde a las cinco en Canarias hoy les hablamos desde un escenario que sin duda mira hacia el futuro pero saben que nosotros cada tarde aquí en La Ventana nos empeñamos en hacer el recorrido a la inversa nos empeñamos en repasar la historia hoy el viaje que nos propone Nieves Concostrina arranca en Versalles con un fiestón uno de los que hacen época

Voz 25 10:18 en La Ventana acontece que Luis poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 10:34 no a los vamos a Versalles aún jolgorio con mil quinientos cortesanos disfrazados Luis XV ha organizado un baile de máscaras aquel veinticinco de febrero de mil setecientos cuarenta y cinco pero aquello es más que un baile porque resulta que hace ya cuatro meses que el reino tiene amante oficial que contrariedad vaya por Dios y esa fiesta está hasta los topes de jovencitas que se abren paso a codazos para primero localizar a Luis XV y segundo intentar camuflarse vanos esfuerzos primero porque el Rey iba muy bien camuflado y segundo porque ya había elegido a Madame de pompa Dhul la favorita más influyente de la historia de Francia

Voz 27 11:16 le

Voz 1626 11:36 ser amante del Rey de Francia era una especie de cargo público por eso hubo tortas por acceder a aquel baile de máscaras para ver si caía la breva de ser la elegida lo que nadie sabía es que Luis XV ya le había echado el ojo a una joven casada de veinticuatro años tan monísimo comunista el Rey pensaba aprovechar aquel baile para presentarla oficialmente pero no sin antes jugar un poco se sabía que Luis XV iba a acudir disfrazado de tejo su árbol favorito y allí estaban todas las chicas al oro para localizar el disfraz y arrimarse Rey tiene estas que aparece un tejo y al rato otro Tejo y otros dejó más y otro y así hasta nueve tíos disfrazados de Tejo me arde cuál de ellos era Luis XV las chicas estuvieron que torear con todos por si uno de ellos era el Rey de Francia está claro por qué aquella fiesta pasó a la historia como el baile de los tejos

Voz 26 12:34 y

Voz 28 12:37 ah sí

Voz 26 12:40 y a mí

Voz 1626 12:50 tras todas perdían el tiempo con el Rey equivocado Luis XV se despojó del disfraz lució bailando con Madame de pompa Pompidou culta educada con saber estar fue tal la impronta que dejó que las tornas cambiaron mundano Luis XV pasó a ser el Rey que tuvo el honor de ser el amante de Madame de pompa la parte fea de esta historia las soportó María Alex Rins Ca la esposa del Rey que bueno eso iba en la letra pequeña del contrato porque una de las condiciones que convenía cumplir para ser reina es tener una buena testa que soporte además de la Corona la cornamenta

Voz 18 13:25 el hombre que

Voz 2 13:40 en el en el caso de algunas Reino Unido precisamente de otros siglos estaba pensando que el tamaño de la cornamenta notable no desde luego mucho mayor que el de el de la Corona bueno estaba pensando yo igual igual alguien

Voz 0313 13:52 al escuchar esta historia de Luis XV y su disfraz de teja

Voz 2 13:55 qué pensará que ahí está el origen de la expresión tirarlos

Voz 0313 13:58 jo pues no no no no lo de tirar los tejos vine de un juego que consistía en en lanzar una piedra o un trozo de teja lanzarlo hacia un palo eso se jugaba en las plazas en los parques solamente juegan los chicos hice había alguna chica mirando alguna chica que les interesara pues ya se las apañan para que la teja o la piedra cayeran bien cerquita poderles recoger conocía mucho de ustedes esta historia porque yo francamente me enterado hace hace un ratito la conocía nuestro poeta Benjamín Prado nuestro escritor favorito Javier Sagarna voy a preguntar enseguida porque y abrimos la Ventana de los libros que hoy será por cierto de libros de música

Voz 3 14:36 ya no está incidentes escribía para vivir ahora quiero vivir para contarlo La Ventana de los libros con Benjamín Prado

Voz 2 14:54 Benjamín Prado buenas tardes amigo Javier Sagarna director de la Escuela de Escritores buenas tardes hola qué tal tal estáis compañeros saber respuesta sincera y honesta sabía hechos de los tejos sí o no no estado siempre con la monarquía tira trabajos lejos pero ciudad el origen de la expresión yo no te que tirar los techo estaba esperando cuando mi vecina a decir claro de aquí vienes no ha pues no no lo he mirado precisamente por eso yo he tenido sorpresa bueno no sé qué exactamente eso pero Benjamín Prado la primera vez que tuvo noticias de nuestra invitada

Voz 0313 15:26 esta tarde hizo algo parecido tirarle los tejos porque yo recuerdo la frase textual esta chica tiene algo especial es bueno pero es verdad es verdad que el título de una canción por cierto y es verdad que lo tiene ya he dicho antes que hoy La Ventana de los libros lleva incorporada también música música en directo que nos trae Adriana Moragues

Voz 29 15:56 sí

Voz 31 16:00 en no demasiado los como si no nos dolieron a ver como conocido conocido mira cuando te acercas te un poco más después de tanta guerra ésta

Voz 30 16:34 da para

Voz 32 16:38 me recuerda a lo de

Voz 33 16:45 es una obra una ciudad prohibida y el empleo

Voz 34 16:57 una hora en tu pero

Voz 35 17:02 sí

Voz 31 17:08 fue todo roto

Voz 18 17:15 mire

Voz 36 17:20 a ver

Voz 32 17:23 algo

Voz 31 17:29 como móvil

Voz 36 17:38 de lo que podía haber sido

Voz 30 17:43 ya

Voz 31 17:47 qué decir cuando te tuve me juego mi aprende a equivocar

Voz 35 18:10 a mí porque

Voz 31 18:13 la Copa todo

Voz 36 18:31 a ver

Voz 31 18:40 fue Adecco ha roto una duda

Voz 36 18:51 lo que es

Voz 32 18:59 los

Voz 31 19:03 cuando te dan

Voz 37 19:16 Adriana Moragues directo hoy en La Ventana en la Ventana de los libros aquí en el Auditorio

Voz 2 19:21 barracas del el Real un escenario por cierto Adriana buenas tardes bienvenida cómo estás tú has a que alguna

Voz 38 19:27 no si aquí en él en en el Teatro Barradas y Con

Voz 0313 19:30 con acróbata un festival aquí en Barcelona en el Barnasants sería aseguraban ahí acróbatas y de qué lástima que se haya marchado goles Rovira porque su libro Amor Easy

Voz 2 19:41 algo de la letra de esta canción que acabas de de regalarnos tendrían un punto de debate y de

Voz 38 19:46 en común de excursión muy

Voz 0313 19:48 a la vez bonito muy bonito Bono Adriana Moragues lo he dicho antes está aquí con nosotros para regalarnos música en directo pero también porque acaba de estrenarse hace poquito como como escritora con lo que no pude comparte editada por Grijalbo que es la historia de una chica que se gana la vida tocando en el metro

Voz 0564 20:09 que eran las ocho de la mañana cuando llegue a la línea tres estuve unos minutos quieta observando a las personas escoger su dirección cuando empecé a desenfundar la guitarra me temblaban las manos era esto lo que estaba buscando no lo supe hasta que empecé a interpretar la primera canción My Way de Frank Sinatra no fue una elección casual además de que mi padre la cantara siempre daba sentido me aventura pues yo tenía que vivir a mi manera no a la de ninguna otra persona era una buena forma de comenzar a hacerlo cante con los ojos cerrados sintiendo cada letra la música era lo único que nunca me abandonaría seguí tocando disfrutando reafirmando yo era lo que buscaba estaba eufórica pronto me percaté de que no todo el mundo me prestaba atención la mayoría de los jóvenes llevaban auriculares y los adultos iban con prisas pero entre la multitud hubo personas que separaban a escucharme aunque fuera por unos segundos entre ellas una señora de unos setenta años que se quedó para huir me interpretar gardenias cuando termine se me acercó gracias dijo sus ojos tras lucían cierta emoción hacía años que no escuchaba esta canción la bailaba agarrada mi marido cuando éramos jóvenes buena suerte cantas bonito dijo la funda de la guitarra un billete de diez euros y en ese instante todo adquirió sentido las canciones no serían nada si no hubiera nadie que las cantara pero sobretodo son tanto porque hay gente que las escucha la siente a quienes les hace evocar momentos de sus vidas las canciones nos hacen seguir vivos en alguna parte de un recuerdo

Voz 40 21:43 la

Voz 30 21:45 sí

Voz 6 21:47 o algo parecido ocurre con los verdad

Voz 38 21:50 también forman parte de nuestra vida siempre Nos evocan un momento no sabemos cuándo hemos leído el libro y que parte de nuestra vida

Voz 2 21:59 yo he leído por ahí que alguien definía tu tu novela como una novela urbana porque discurre en Madrid tal yo creo que es también o además el el retrato de una generación de la de la tuya la vuestra con algunas cosas para pasarlas canutas con otras para innovar para cambiar la forma de relacionarse no sé qué intención ha pesado más cuando te pusiste a escribirla

Voz 38 22:19 eh yo creo que lo que no puede contarte es una novela que yo la llevado a mi campo que han sido el de la música pero creo que es una metáfora también de un momento que hemos vivido una generación que hemos tenido que cambiar las reglas de muchas cosas que estaban ya CRIT bueno desde una persona que quiere ser madre soltera al al chico que se llena de tatuajes son personas que se atreven a cambiar la palabra diferente en mi mundo fue de ingeniería para dedicarme a la música

Voz 6 22:48 hoy muchos homenajes a la a la música a vela eh

Voz 0281 22:54 cantar es quitar piedras de la muchísimo y me gusta mucho eso la música siempre vencerá al ruido y uno lo que dices ojalá hombre pela derruido mandaban en el metro que que

Voz 38 23:07 cargan la protagonista se están en el metro tocando yo me fui yo nunca tocado en el metro eso

Voz 0313 23:12 eso iba a comentar ese nunca toca eh pero describe muy bien

Voz 38 23:14 pero me fui durante un año me iba al metro y me me colocaba detrás de de la gente que estaba tocando era muy curioso ver cómo la gente pasaba como separaba alguien como en un metro donde tantos ruido al final tu oído se va para la música no

Voz 0313 23:30 oye qué diferencia hay entre entre escribir canciones escribir un libro

Voz 2 23:35 portal piden

Voz 41 23:37 no veo no yo he para mí

Voz 38 23:39 lo de escribir la novela ha sido el la lo firma más más laborioso que he tenido en treinta y un año

Voz 0313 23:45 pero por por extensión de lo que tienes que contar por por la manera de hacerlo Benjamín también lo hace compone canciones escribe poesía escribe novelas por qué es tan complicado

Voz 38 23:56 yo creo que en mi caso llevo toda la vida escribiendo canciones y cuando me enfrente a la novela resumía demasiado todo entonces la editora me decía está contando en un párrafo lo que son dos capítulos intenta contar las las escenas no suponga uno Benjamin Lacuerda

Voz 0281 24:13 yo espero que las de yo creo que lo mejor de la novela Adriana es que no es una novelista de cantante ni es una novela el novelista de poetas una novelista una novela de narradora está muy bien contra

Voz 0313 24:24 a ver a personas Javier Sagarna que sabe mucho más que yo dijo

Voz 0281 24:26 estamos hablando de estaba diciendo es que que bien estructurada que viene dada a esta novela que bien construida y eso no lo hace que es que ibas canciones sino que sepa escribir novelas imagino que leerlas también que este está perfectamente construida que eso desde luego es la la empieza ahí ve perfectamente cómo pueden pues tenemos una un planteamiento clásico no del héroe se va de casa con van sucediendo los acontecimientos poco a poco como todo un camino todo un todo está estructurado en torno en camino de enero al que no le pasan pocas cosas vamos desde el punto de vista esta magnífica pero además está muy bien cómo se detiene las este enero lo hemos visto ahora con el Betis leídos como sea detenido de repente en en ese momento de empezar a cantar en el metro de lo que vas sintiendo eso es lo que posiblemente se quedaban una canción y sin embargo eran dos párrafos lo tres párrafos que había que desarrollar no creo que se aprendizaje si es que es un aprendizaje Noguer luego tiene puede estar mejores en otra cosa que tiene que tener siempre una buena novela si es que tiene digamos una una tesis tiene un tiene una moraleja la moraleja de esta novela es hay que creer en uno mismo hay que hacer aquello que uno sueña con hacer porque sino te puede pasar lo que le pasa no voy a desvelar cosas de la novela para los electores que no la ya no hayan tenido la oportunidad de verla aún te puedes hacer lo que le pasa la madre es decir que hay un cabrón

Voz 2 25:37 sí porque lo define como tal ya nadie

Voz 0281 25:40 pero bueno eso ya lo mejor de todo que la Nobel al final hay un cruce caminos en el que algunas que parecían peores son mejores y algunos que parecían mejores son peores pero yo creo que la novela se resume muy bien en en la frase que a mi más me ha gustado de todo libro que es nunca dejaré de escucharme las yo creo que esa frase resume muy bien el espíritu de la novela sí Lletres

Voz 38 26:00 que que al final la vida tienes que vivir como como bien la cinta tuvo sea al final te ves envuelto en en unas mareas no que te llevan a un camino digamos el tuyo y bueno Carla tuvo ese valor

Voz 0313 26:13 pero

Voz 38 26:14 bueno como dice Benjamín no quiero desvelar cosa pero bueno el camino también hay que ser conscientes de que te puede cambiar también sigues latiendo en otra dirección

Voz 0281 26:22 podemos contarnos del final de la obra entonces lo tenemos que cobrar impuestos aflojarla

Voz 2 26:28 dado eh cuánto tiempo tardará un año y medio

Voz 0313 26:32 eso eso se ajusta tus plazos a los que siempre es un buen libro Rafita no sé cuantos

Voz 0281 26:36 no yo tardó cuatro años en hacer una novela porque yo soy mucho menos listo que Adriano no hay más que verlos depende es que las novelas depende de qué tipo sean cuando escribes una novela como la Gil usted me últimamente que son novelas con mucha documentación requiere un tiempo pues para ir llenando el granero cuando escribes una novela más me imagino que como casi todas las novelas basada obviamente en algunas experiencias personales en algunas apreciaciones personales pues uno ese tiempo de documentación no lo necesitan

Voz 38 27:02 claro al final yo en mi vida la que estoy contando pero sí que tire al final cariñosos tiene concentraciones muy fácil esa aspiración es muy fácil sacarla porque tu propia experiencia

Voz 0313 27:14 pero fíjate conectando con lo que decía antes del del libro de Alex Rovira yo me he anotado algunas el amor es el el el el hilo central de esta novela el amor el desamor el el uno mismo luna misma al reivindicar Sanitat me apunté algunas frases no conceptos tú decías lo de quitarse piedras de la de la mochila a la hora de componer mira en el amor quedarse callado es llenarse los bolsillos de piedra o sea que sería todo lo contrario no hay mayor libertad que caminar con alguien sin necesidad de amarras esto también es buena ya que hay una que yo creo que vale para el amor y el desamor dos cosas cada vez que llueve recuerdo tus ganas de quedarte en el sofá cojonudo si estás bien lo contrario sino cada vez que sale el sol recuerdo tu ropa de verano claro eso sirve para una cosa que para otra Palamós imágenes amor

Voz 0281 27:57 algo que late también en lo que decía Benjamín

Voz 0313 28:00 la tesis que tiene esta novela no el el planteamiento enajenar el planteamiento vital que nos que no sugiere la autora e crecerse ante la critica estamos en un mundo donde hoy cualquiera de nosotros de nosotras está expuesto a que le notifiquen por el motivo más insospechado eso tiene que frenar o impedir que hacer lo que desea lo que quiere por no lo explica así

Voz 18 28:24 eh

Voz 35 28:34 T

Voz 0564 28:37 no quise dejar que me uniera la critica todos alguna vez hemos sido diana de los dardos del que culpa en algún momento no señalaron con el dedo pero no por ello Nos hundimos al menos llora frente a las ciento vacío de animales di gracias a todos los que en mucha mayor medida que yo había luchado

Voz 18 28:53 aquello que sentían por aquello en lo que creía

Voz 0564 28:56 han por lo que amaban aunque eso los llevara a ser perseguidos oprimidos humillados a los primeros chicos que quisieron ser bailarines de ballet a las primeras mujeres que quisieron ser políticas a todos los poetas que escribieron sobre sexo cuando la censura los asfixiaba a los homosexuales que se besaron en la calle cuando estaba perseguido a los cantautores que hablaban de libertad cuando un dictador amenazaba con cortarles las manos a la primera mujer que usó pantalones al primer hombre que se puso tacones a todos aquellos que lucharon por cambiarle el sentido a la palabra diferente aquel día me acordé de todos ellos cuando me debatía entre ocultar algo o estar orgullosa

Voz 18 29:33 yo y contarlo

Voz 0137 31:12 Congreso ha inaugurado esta mañana en Barcelona y asistimos un año más al cambio a lo que revolucionará nuestro día a día en muy poco tiempo esta cita se convierte en el epicentro de las noticias tecnológicas las grandes empresas del sector presentan sus nuevos dispositivos sus grandes innovaciones sus aplicaciones y una de las presentaciones que más atención ha suscitado ha sido la celebrada esta tarde en el están de Telefónica el presidente de esta compañía José María Álvarez Pallete el presidente de Microsoft sacian Tiana Adela han anunciado un acuerdo de colaboración entre las dos grandes empresas para integrar la inteligencia artificial en las redes y servicios de comunicaciones las aplicaciones reales de inteligencia artificial sumadas a los avances de la red cinco G anuncian una etapa de mayor conectividad con los objetos entre las máquinas y Telefónica y Microsoft han querido dejar claro su interés en avanzar en este Mobile World Congress donde todo lo que allí sucede cambiará nuestras vidas

Voz 9 32:10 espacio ofrecido en colaboración con Telefónica

Voz 45 33:48 su sección está vale entonces era mía ahora no eso que hoy separa que acabarían

Voz 24 35:43 la Ventana desde L'Hospitalet de Llobregat Mobile World Congress dos mil diecinueve

Voz 52 36:12 la

Voz 35 36:23 además ya

Voz 18 36:26 el

Voz 52 36:34 ah sí

Voz 30 36:39 eh eh

Voz 35 36:47 mi mano eh

Voz 2 36:51 aquí seguimos en La Ventana de los libros hoy con música incorporada Adriana Moragues ahora que estamos escuchando y que nos has extirpado algunos cólicos de su primera novela Lo que no pude contarte ya que estamos con la música ya que estamos hoy en L'Hospitalet en el Auditori Barradas con motivo del Congreso Mundial de Telefonía una de las novedades de la edición de este año tiene que ver con eso que llaman realidad virtual e inmersión iba eso está conectado directamente con el ocio con la cultura por ejemplo con la música creo que Adrià tarde que es nuestro en el en el Mobile ha tenido una o dos experiencias al respecto no Adrián

Voz 53 37:27 qué tal Carlos buenas tardes estoy teniendo esta experiencia ahora mismo porque es a ver si estoy en el Mobile el pabellón número cuatro un poco porque lo dice tú porque físicamente si estoy aquí pero si me tuviera que fichar por lo que estoy viendo ahora mismo no estoy ni en el mováis ni en L'Hospitalet en Catalunya estoy en Madrid ahora mismo en concreto en el Teatro Real en una representación de Madame Butterfly no estoy sentado en una butaca ni mucho menos sino en medio del escenario veo ahora mismo a dos cantantes

Voz 2 37:54 justo delante de mí toda el decorado de esta obra de de ópera

Voz 53 37:59 sí me giro sigo viendo imágenes porque no es la imagen unidireccional la que recibo sino que veo toda aquesta justo en el foso justo detrás de ellos pues el patio de butacas de este Teatro Real cómo se consigue esta experiencia que está viviendo insisto desde L'Hospitalet pues con esto que decías tú con la realidad inversora con estas gafas que te meten en cualquier ambiente puede ser este puede ser un concierto de Pablo Alborán por ejemplo como también se ha hecho gracias a esta misma empresa visión que es catalana o puede ser un partido de fútbol por ejemplo

Voz 2 38:27 y eso qué futuro tiene de crecimiento Adrià

Voz 53 38:31 pues parece que mucho porque es lo que permite básicamente lo que comentabas tú en distintos puntos de de este programa la igualdad la igualdad de acceso en este caso a la cultura por ejemplo yo sino estoy en Madrid físicamente pues no podría haber esta actuación clara y ahora veo grabada pero que podría ser en directo sino no tengo el dinero para acceder a la ópera esto tal vez y me lo permita porque hay actuaciones como ésta por ejemplo

Voz 6 38:52 no entiendo que valen sólo tres euros cosa que evidentemente

Voz 53 38:54 nunca cuesta un billete para la ópera

Voz 2 38:56 muy bien tomamos nota un abrazo compañero muchísimas gracias

Voz 3 38:59 un abrazo Carlas

Voz 2 39:28 hoy tenemos final mensual de nuestro concurso Relatos en cadena que ya vayan Antena once temporadas verdad Javier que son once doce temporadas con esta que recibimos cada temporada del orden de veinte dos veintitrés veinticinco mil relatos dique al relato ganador entre todos esos que son muchos se lleva en el último día de la temporada se lleva seis mil euritos de premios que no está que no está nada mal el este mes es curioso en los cinco meses anteriores tenemos a cinco mujeres que se han colado en la final de temporada ya son Eva García que ganó en septiembre Mariam Ramos que ganó

Voz 0313 40:00 en octubre Elena Bethencourt en noviembre Nuria Roca

Voz 2 40:02 las en diciembre Patricia Collazo que repite sí sí finalista del del mes de enero bueno en este cerebros unos han colado tres hombres en la final mensual osea que hoy habrá voy a su nombre según la goleada quedará un pelín atempera son Luvis Talavera Juan Antonio Morán y Leonardo Martínez

Voz 6 40:17 o sea que las mujeres llegan los hombres secuelas como es

Voz 2 40:22 Luis Talavera tiene cincuenta años desde Barcelona es informático y trabaja como profe de programación en la Escuela de Ingeniería Industrial e Lluís

Voz 20 40:29 las tardes bona tarda buenas tardes qué Luis como estás amigo bueno un poquito nervioso no porque te mensual antes no llegado no yo creo que es la primera vez que te estreno solo no es la primera vez

Voz 0313 40:41 oye ya que estamos hoy en un escenario así donde la la tecnología prima manda himno y casi nos obliga a hablar mucho de ello tú lees en en el en libro electrónico sigues en el papel

Voz 54 40:51 los los dos pero creo que el libro electrónico tiene también un papel bastante importante porque pues te permite llevarlo a todas partes no sé yo por ejemplo yendo al trabajo me puedo leer un relato en el móvil

Voz 0313 41:08 tus alumnos también comparten esta esta elección que tu haces de libro electrónico o son más de papel todavía por tu experiencia por lo que ves a tu alrededor

Voz 54 41:19 yo creo que la gente vaya a ello todo yo creo que todavía más de papel yo creo que sí

Voz 0313 41:25 muy bien bueno Lluís que tengas muchísima suerte venga gracias Juan Antonio Morán tiene cincuenta y seis años extremeña vive en San Vicente del Monte en Cantabria silenciado en Geografía e Historia trabajó como profe muchos años en Madrid desde hace quince regenta una casa rural con con su esposa por cierto ellos quieren en esa casa rural lo comentamos en su día te acuerdas ante un concurso

Voz 2 41:44 eso de microrrelatos que se llama esta noche te cuento

Voz 0313 41:46 y que está a punto de llegar a la final también me parece

Voz 0281 41:49 sí porque bueno yo yo como ya como ante el otro día tuvo varios años siendo jurado también con ellos y hace ya algún tiempo que votamos así que yo supongo que Juan nos puede contar

Voz 20 41:59 muchas cosas Juan Antonio buenas tardes hola hola muy buenas tardes

Voz 0313 42:03 tú estás muy cerquita de la final de vuestro concurso también no

Voz 54 42:06 sí es este fin de semana tenemos el veremos el encuentros uno encuentra al que vienen algunos de los que han participado posado ahí en directo abrimos ser sobrevive mozos los grabado desde el año dos mil dieciocho

Voz 0313 42:20 muy bien oye que estás oyendo que tienes entre manos ahora procura curiosidad

Voz 54 42:24 pues mira tengo dos cosas una que que leyéndola que es un libro de relatos de Roberto Bolaño me gustó aquel de llamadas telefónicas y éste de que se llama putas asesinas ando un poco más atascado con el pescado hace dos días una novela de Lincoln coincidieron lo cogía gustando muchísimo

Voz 0313 42:49 en Hamen no no donde te suena no no lo conozco no la Bolaños Bolaño se dejar no lo conozco por por qué te has atascado con con Bolaños para Antonio por curiosidad

Voz 54 42:59 pues vamos o sea que que que que las historias no me terminan de llega como es están todas ahí ambientadas en el espacio hay de México Yes como que no termino de no no termino de ver el escenario termino de encuadrado yo es min y eso no no no creo que lo otro me lo me resultaba más fácil que que con este libro

Voz 0313 43:21 muy bien muy bien mueve Juan Antonio lo que tengas muchísima suerte amigo

Voz 54 43:24 a sea

Voz 0313 43:25 la misma que era deseamos ahora nardo Martínez sesenta años asturiano que vive en Andorra en Teruel trabaja de administrativa en una residencia geriátrica Leonardo buenas tardes hola buenas tardes qué tal amigo cómo estás también de nervios e ilusión que pesa más hasta ahora ver dime

Voz 55 43:39 pues se más los nervios que no sé

Voz 0313 43:42 más nervios que la ilusión oye Leonardo recuérdanos porque empezaste a escribir que lo contaste en su día y me parece muy muy sugerente lo que te de lo que ocurrió

Voz 55 43:50 pues sí porque bueno pues se me quedé en paro se otoño psíquico muy bueno con se estaba voluntario de una ONG llegó con una convocatoria la parte grave que bueno existía Relatos en cadena se iba a dedicar a una campaña contra el hambre que convenía que todos sus senos Maresme la medida que pudiéramos pues escribiera hemos si no estoy di un relato y ese fue el comienzo de todo

Voz 20 44:23 mira donde estas hoy

Voz 55 44:25 desde entonces ya se entonces saca a partir de cuatro años pico a todas las semanas pues pues dos mil nueve que con dos mil relatos me novela

Voz 0313 44:37 muy bien Leonardo pues que tenga mucha suerte amigo muchas gracias venga se a Leonardo Juan Antonio Lluís en antena parte dentro de unos minutos vamos a a elegir al relato ganador de este mes pero ante las recomendaciones de Benjamín Prado

Voz 1 44:57 hoy Camelia sin duda tiene inmensas de perfil

Voz 14 45:13 por dónde empezamos de joven bueno pues esta música que es para Miguel Poveda alcalde Federico García Lorca estoy yo muy equivocado tenemos que empezar por una gran actriz catalana la otra gran actriz catalana

Voz 6 45:24 hay una que es Nuria Espert que felizmente sigue por ahí ganando premios Princesa de Asturias esas cosas otra era Margarita Xirgu nacida en el año mil ochocientos ochenta y ocho en Molins de Rei aquí de la foto de la que ha publicado la editorial Renacimiento una correspondencia que no tiene desperdicio son seiscientas páginas de documentos biografía hartas fotografías algunas de ellas muy desconocidas donde vemos la historia de esta mujer que llevó el teatro español a los clásicos españoles que representó a Lorca Alberti y Alejandro Casona pero también a Calderón a Lope de demás primero en España después de la Guerra Civil que pasó ella estaba haciendo ya obras por Porsche le por por Uruguay por Boudon por Argentina que pasó que la dictadura la acusó de auxilio a la rebelión que es lo que hacían contra aquellos contrarios a los que habían sometido de hecho no ella no quiso volver por supuesto se decretaba la incautación de todos sus bienes y demás no quiso volver a España pero siguió como digo representando el teatro español por todo lo alto especialmente pasando a la historia como la gran interprete seguramente otras obras de Federico García Lorca de hecho la única vez que yo sepa al menos que Margarita Xirgu la gran dama del teatro ese pasó al cine fue para hacer Bodas de sangre yen la quiera es lo está por ahí por For You Tube por Internet para poderlo comprobar predicho de Rey en el año ochenta y ocho mil yo en el año mil novecientos sesenta y nueve en Montevideo es decir ahora estamos celebrando los cincuenta años de su muerte hace un ratito

Voz 26 46:55 eh

Voz 6 47:07 las recomendaciones déjame en otros dos exilios otras dos mujeres para compensarles en no hayan cobrado tres hombres en la final de Relatos en cadena una de ellas un libro impresionante Karina es Borgo la hija de la española una autora venezolana que da una visión de el de la de la Venezuela de Chávez Maduro verdaderamente tremenda no un país en el que cuando empieza a eh el acoso a los a los disidentes se producen apareamiento violaciones con cañones de fusiles un país donde dice ella vivirse ha convertido en salir a cazar y regresar vivo un país del que dice aquella no era una nación era una picadura donde circulan por las ciudades unos individuos llamados los motorizados de la patria que se dedican a dar palizas e incautar bienes llevarse llevarse cosas detener a gente ilegalmente donde hay comisarios políticos que se dedican a ofrecerle a la gente que tiene hambre comida a cambio de que a cambio de

Voz 0281 48:05 delaciones del compañero de trabajo

Voz 6 48:08 el del vecino incluso algunos casos de de los familiares hay

Voz 0281 48:13 policía que se dedica a coger a la gente

Voz 6 48:16 empresa darle palizas todos los días pero en todas partes menos en la cara la cara la utilizan para hacerle fotografías van dárselas a la familia y que la familia siga pagando dinero porque les traten bien tiene una visión verdaderamente demoledora de esta Venezuela que a veces nos llegan tantas noticias pero a veces leer noticias de alguien que ha vivido allí que es de allí y que se ha tenido que exiliarse que cuenta lo que pasaba seguramente será una visión de parte como suele decirse pero desde luego es una visión verdaderamente terrorífica Kalina Asahi Borgo la hija de la española y el otro libro es casi lo contrario la autora cubana el mercenario explosionado a obras de arte cuenta la historia de eh algunos contra revolucionarios cubanos que cuando van a Miami deciden enfrentarse a lo que han perdido en el caso del protagonista que ha sido mercenario ahora está coleccionando antes de que comience el título se dedican a cometer atentados primero en Miami después por otros países de América para atacar al régimen cubano al final es una periodista muy parecida a Wendy Guerra lo encuentra en París la hace una serie de entrevistas donde conocemos cómo algunos de ellos acabaron

Voz 2 49:23 en la en la CIA como al final el mal el gen habrá más mal la violencia más violencia y el odio más odio tomen nota por favor

Voz 1 49:42 ahora

Voz 2 49:49 pues nada vamos a leer a escuchar y a votar a ver quién gana a esta a esta final mensual del concurso Relatos en cadena finalistas Lluís Talavera Juan Antonio Morán heló nardo Martínez el primer relato el de Talavera se titula inocente

Voz 57 50:06 cuál

Voz 0564 50:07 todo se ausenta de casa nuestro padre siempre nos recordaba que teníamos prohibido jugar al escondite sin que el hiciéramos demasiado caso fue en uno de esos días que desapareció Mi hermano Tomás al principio pensamos que quería gastarnos una broma pero jamás lo volvimos a ver las malas lenguas comenzaron a murmuró que papá era violento mientras mamá juraba que le conocía bien jamás haría daño a uno de sus hijos yo sé que es cierto porque me escondía en el sótano y ninguno de los niños que había en el arcón era tomar

Voz 2 50:39 el relato ponen los pelos de punta eh voluntad

Voz 0281 50:43 todo porque está tan bien construido como va a poquito poquito subiendo la tensión cómo va dejando caer primero que tenían prohibido Juan escondido una manera que no sabe muy bien por qué luego de la desaparición de Tomás luego que si el padres violento lo que sin no haría daño a ninguno de sus hijos los ponen los pelos de punta y cuando llega la frase final relato explotan estaba muy difícil mantener la tensión que ha habido creciendo haciendo crecer y Luis Talavera lo consigue una frase magnífica

Voz 0313 51:07 a francamente bien vamos con el segundo el de Juan Antonio Morán que lleva por título cumpleaños

Voz 1626 51:16 ninguno de los niños que habían en el arcón ir a Tomás en cinco años de mago domicilio era la primera vez que me fallaba un truco debía ser el halcón que compró en el bazar o la variación del conjuro de la noche ninfas del día devolvernos la alegría estaba el rubio de la gorra blanca la cosa de las coletas y los dos hermanos pequeños sin embargo en lugar del protagonista del cumpleaños chillón caprichoso y engreído había parecido una princesitas de rasgos

Voz 3 51:47 en tales que nos ofrecía golosinas con gesto sonriente pero los padres de Tomás insistían en recuperar

Voz 1626 51:55 el estúpido de sus

Voz 2 52:00 no se al padre del rato anterior no hubiera acercado León pintura pero a este hijo tanto no sé para qué quiere recuperar ese niña no la verdad es que este rato ver exactamente en otro registro noches todo el humor como bien qué bien con esa enumeración que nos hace no del rubio de la gorra la pequeña las coletas tal Llanos introduce claramente universo donde sabemos tirar del relato nos tenemos que reír se divisiones reímos el relato habrá merecido la pena y efectivamente lo consigue con el estúpido es tu hijo ese que tanto nos gustó su día vamos con el tercer relato el de Leonardo Martínez se titula juguetes

Voz 18 52:37 los padres

Voz 53 52:38 más insistían recuperar al estúpido de su hijo pero es en el colmo de su sentido común no se dejaba presa después de varias horas infructuosas decidieron arrojar la toalla es inútil Se dijeron nunca debimos convencerle de que esas a las de plástico servirían para volar

Voz 1 53:04 está muy bien y además me encanta que

Voz 2 53:06 solamente tiene un sentido común impresionante porque si después de que te han convencido de unas horas de plástico sirven para volar te quieren frenar entonces no tiene ningún sentido

Voz 0313 53:16 venga pues vamos a votar dos primeros que tienen que mojarse son los propios finalistas Leonardo con cuál de los otros dos relatos te quedas tú

Voz 20 53:23 pues yo me quedo como les Lluís con el de Luis Juan Antonio por quién vota esto de Lluís también por el de Luis también yo de Juan por el de Juan

Voz 0313 53:35 muy bien Adriana te toca de como artista invitada a ver cuál de los tres te convence más y porque

Voz 38 53:40 el último en el breve el de la solo

Voz 0313 53:43 de plástico estaba volando me parece

Voz 38 53:46 pues al final niño vuela

Voz 3 53:49 se supone que sí

Voz 0313 53:51 vale pues un voto para Leonardo Benjamín yo voy a votar por Juan Antonio Morán porque es estúpido