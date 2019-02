La Ventana (25/02/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1454 00:00 con las siete las seis en Canarias informe del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña sobre lo súbete se concluye que el decreto aprobado por la Generalitat para regular el sector vulnera el derecho a la libertad de empresa el

Voz 1826 00:16 forme Monica Peinado no es vinculante

Voz 1454 00:19 el Consejo de Garantías Estatutarias asegura que obligar a contratar

Voz 1600 00:22 servicio de un vehículo VTV con quince minutos de antelación vulnera el derecho a la libertad de empresa recogido en la Constitución española el informe asegura que es una restricción razonable y argumenta que aunque aplicaciones como Uber y Cádiz hay hay han permitido que la pre contratación sea casi inmediata eso no significa que la pre contratación no exista y añade que hay otras formas de garantizar que los vehículos de alquiler con conductor no actúan como un taxi por ejemplo no permitiendo que circulen

Voz 1874 00:50 vacíos en busca de clientes o limitando

Voz 1600 00:52 la geolocalización este dictamen no es vinculante porque el Consejo de Garantías Estatutarias es un órgano consultivo

Voz 1454 00:59 reunión del llamado Grupo de Lima que analiza la situación de crisis política en Venezuela esta tarde ha intervenido el presidente encargado huído y ha lanzado este mensaje a los asistentes entre otros el vicepresidente de EEUU

Voz 1 01:10 ser perseguir permisivos con los pasión de poder que ha llevado adelante te grupo sería una amenaza para la democracia de toda América

Voz 1454 01:20 en nuestro país el Secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica recibido al representante enviado a España la reunión ha tenido lugar a última hora de la mañana en la sede del Ministerio de Exteriores el Tribunal de justo Alicia de la Unión Europea está estudiando si considera abusivo como dicen los consumidores el índice de referencia de préstamos hipotecarios alternativo al euribor o confirma la posición del Supremo el juicio que ha empezado hoy cómo afecta a los que suscribieron en han ese índice en nuestro país Judith Arroyo la Asociación de Usuarios de Banca Seguros Adicae estima que entre un diez y un quince por ciento de las hipotecas tenían IRPH un índice históricamente muy superior al euribor según su portavoz Fernando Herrero puede haber hasta novecientas mil familias afectadas y además estiman una cifra media de lo que la banca tendría que devolver por hipoteca

Voz 0914 02:08 claro unas cifras que pueden suponer que para una hipoteca tipo pues estemos hablando de veinte mil euros que de ser declarado abusiva la condición por la que establecía el IRPH dos podrían ser devueltos al bolsillo de los usuarios

Voz 1454 02:22 desde Adicae estiman que la justicia europea todavía tardará entre tres y seis meses en decidir la sentencia una asociación de Alicante que trabaja con personas con discapacidad psíquica denunciado la discriminación sufrida en un bar de Guardamar del Segura que se negó a servir a uno de ellos información de

Voz 1874 02:37 Claudia Ortega ocurrió ayer y una de las voluntarias lo denunció en Facebook el grupo para almorzar en el bar Hernández pidió refrescos para los XXXIII chavales la dueña les dijo que no tenía para todos pero además uno de los chicos quiso comprar un bocadillo tampoco tenían pan entonces una voluntaria la que no habían visto en el establecimiento pidió uno para ella es se lo sirvieron Juan Lorenzo supervisor del área de ocio de Axa esta organización lamenta que continúen pasando situaciones así

Voz 2 03:03 no podemos pretender ser una sociedad del siglo XXI cuando nuestros actos cotidianos

Voz 1398 03:09 seguimos soportando au seguimos

Voz 2 03:11 los datos lo que estaba era desde el bar insisten en que no

Voz 1874 03:14 ha habido discriminación argumentan que el grupo era muy numeroso y que no tenían género para todos íbamos con los

Voz 1454 03:19 deportes Toni López buenas tardes muy buenas las

Voz 3 03:22 eso ha abierto un procedimiento disciplinario al técnico del Atlético de Madrid el Cholo Simeone por su gesto durante el partido contra la Juventus en octavos de final de la Champions la entidad europea acuso al técnico argentino de conducta inapropiada al llevarse las manos a sus genitales a celebrar el primer gol del encuentro además hoy termina la jornada veinticinco de Liga Santander con el partido que enfrenta a las nueve a Girona y Real Sociedad y por cierto

Voz 0827 03:42 parte médico del jugador del Levante que hay

Voz 3 03:44 lo hizo el penalti polémico sobre Casemiro en el Levante uno Madrid dos al dar la patada al aire y apoya desequilibrado se lesionó el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y por último en baloncesto a las siete y media entrar IFE España Turquía último partido de la fase de clasificación al Mundial

Voz 1454 03:58 está clasificado pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado este lunes a las ocho a las siete en Canarias en el informativo Hora veinticinco

Voz 4 04:11 servicios informativos

Voz 0882 07:15 en La Ventana con Roberto Sánchez

Voz 15 07:21 al mes flota

Voz 16 07:29 una venta

Voz 15 07:39 de

Voz 18 07:52 para que puedan ser

Voz 1826 07:58 osito de la tarde y ocho minutos la seis y ocho en Canarias bueno dentro de un momento también nos harán falta alas porque no es la primera vez que aquí en este espacio confluyen

Voz 4 08:07 la la intención de A

Voz 1826 08:10 y de asomarnos a esos dos grandes mundos a esos dos grandes ámbitos que son los grandes desconocidos por una parte el espacio exterior por aquí está nuestro compañero Javier Gregori Javier qué tal buenas olas buenas tardes pero antes vamos a a sumergir a sumergirnos en las profundidades marinas porque a ver el Ministerio de Cultura ha tardado cinco años en recabar la información para poder realizar el mapa del tesoro más completo que se ha hecho hasta el momento es un mapa donde se localizan donde se ubican seiscientos ochenta y un barcos españoles hundidos en el Caribe

Voz 19 08:44 entre esos años tan temprano

Voz 1826 08:46 Mossos que van entre mil cuatrocientos noventa y dos y mil ochocientos noventa y ocho es una investigación que ha coordinado el arqueólogo submarino Carlos León Carlos qué tal buenas tardes qué tal buenas tardes bueno menuda aventura

Voz 20 08:57 bueno sí la verdad que empezamos hace éxodo como cinco años a recopilar información hemos trabajado sobre todo hoy hemos recopiló información de los países en los que hay mayor concentración de barcos hundidos por eso hemos empezado por ahí por esa por ese área que ha sido toda la zona de República Dominicana Haití Panamá en las costas de Florida a la cosa también atlántica de los Estados Unidos Bahamas etcétera esa esa zona que es donde más naufragios españoles

Voz 1826 09:25 se sabía que había que había tanto

Voz 21 09:28 todo bueno teniéndose así teníamos indie

Voz 20 09:30 Ellos de que de que había una cantidad barcos hundidos muy importante pero no sabíamos si vamos a llegar a localizar información de archivo como para documentar esa esa información que que se tenían poco previa no

Voz 1826 09:43 y hay además nos encontramos con iconos navales por ejemplo tan conocidos como la Santamaría claro es que ahí

Voz 20 09:49 hemos partido desde el primer naufragio que fue el que cambió un poco en la historia de América no que fue el naufragio de de la Santa María de Colón y que no naufraga en realidad bueno en que ya muy cerquita de la costa hasta el último barco español hundido hay con la flota de Cervera en en Cuba

Voz 0827 10:07 tengo hemos cogido todo ese ámbito hemos

Voz 20 10:09 trabajó sobre todos los siglos más más antiguos por eso del siglo XIX y que al principio no lo incluimos en en en el estudio a unos parecía que de eso había además hay información ya pero sin embargo al final hemos considerado que también teníamos

Voz 1826 10:22 no hay muchos barcos pecios Navío los Naos decíamos que aquí en este mapa que abarca ese territorio de esos años pues nos encontramos con seiscientos ochenta y un barcos imagino que la mayoría de nosotros cuando leemos el titular simple si pensamos en las causas de tanto hundimiento imagino que casi por inercia Nos vamos no sé a pensar a los abordajes en la acción de los de los piratas

Voz 22 10:49 pero deseaba mi padre remolinos predio es lo dejó para todos vosotros

Voz 4 11:00 sí

Voz 22 11:01 es un mapa de la isla de las cabezas cortadas el tesoro enterrado de un barco de oro español más oro joyas y botín del que jamás habéis soñado

Voz 1826 11:15 requisar Cyrus lo ha cantado sobre todo la literatura el cine posteriormente pero ves a los diciendo no pero eso no es así bueno es en una proporción ínfima en realidad muy muy esa cantidad

Voz 20 11:27 entre productivamente el el noventa y uno por cien de los barcos que hemos localizado hundidos de barcos españoles en todo este territorio ha sido por causas climatológicas no siempre navegación también tenemos un porcentaje pequeño de barcos que se han hundido eh por qué por temporales huracanes estando en el puerto fondeados pero en su mayoría han sido temporales y huracanes que han sólo sorprendido cuando estaba navegando no

Voz 1826 11:56 Weis cinco años trabajando Se ha recabado toda esa información en lo que podríamos decir que es una bueno es otro tesoro que es esa base de datos pero detrás de los datos hay muchas historias personales hay historias para para escribir más de un hay más de cinco novelas pues si tenemos

Voz 20 12:12 además algunas historias muy muy curiosas de pues es de nado dobles desgracias no gente que a lo mejor pues después de haber es una navegación de casi treinta cuarenta días hasta la zona del Caribe el barco se hunde se salva pero luego después de que quedan poquitos que sean salvado como supervivientes llegan a la costa haylos matan unos indios se acabó o que acaban por ejemplo otros construyen una balsa salvan con ella hice la cargan tanto con la mercancía que querían rescatar del propio navío que se había hundido que también se hunde por segunda vez hay muchas de esas y luego

Voz 23 12:49 eh por ejemplo historias de de de

Voz 20 12:51 bueno este Escalante por ejemplo que que era un niño cuando el cuando su barco naufraga mueren todos o son masacrados por la por los nativos de la zona y sólo se salva el porque es un niño y lo rescatan diecisiete años después después Sir que sirve como persona que será un guía en la zona porque haber convivido con los indios lo de sostener tenemos muchas historias

Voz 1826 13:15 no tiene a quién había documentado cada uno de esos casos es decir cuáles han sido vuestras fuentes a las que habéis acudido para si nosotros

Voz 20 13:23 Nos valemos fundamentalmente de las fuentes bibliográficas es decir nosotros no le hemos todo lo que caiga en nuestra mano que tenga que ver con el tema Por otro lado consultamos en archivo como es el Archivo General de Indias donde tenemos en donde hemos sacado la mayor parte de la información y luego también tenemos que hacer un ejercicio que se que nos cuesta más que es intentar traspasar la información cartográfica o topográfica a la zona es decir a nosotros un un texto que nos podemos encontrar el siglo XVI XVII no puede decir que en tal playa o en tal punta al cabo se ha hundido un barco pero ese cabo puede que ya no se llame así entonces tenemos que recurrir a la cartografía de la zona a ver si encontramos es apunta traspasar la cartografía actual eso es un poco el trabajo que hacemos

Voz 1826 14:09 oye y el fin último de de esta investigación ya entendemos lo hay una evidente razón cultural de acopio historiográfico etcétera pero el fin último quizá alguien se puede llegar a preguntar estos para ir a buscar los tesoros que estén ahí escondidos o es precisamente para lo contrario para evitar su bueno

Voz 20 14:25 el evidentemente es una herramienta de de de protección primero de conocimiento de de tener noticia además de barcos de los que no teníamos prácticamente ningún ningún conocimiento que eran inéditos eso por un lado documentarlo y luego el el utilizarlos con los países en los que pues todos los países que han ratificado la Convención de UNESCO que son protectores del patrimonio

Voz 1826 14:47 el submarino pues intentar

Voz 20 14:50 determinar y trabajar con ellos para decirles oye en tal zona porque hemos localizado doce zonas que hay una gran concentración especial concentración de barcos vallas como la de la bahía de las damas en Panamá por ejemplo que tenemos localizados casi quince barcos hundidos en esa bahía que es pequeñísima pues oye Panamá esto lo que lo que hemos localizado hay tener cuidado porque en esa zona podrá o si aparece algo y a tener una una una colaboración con esos países para poder rescatar o en la mayoría de los casos proteger ese patrimonio hay mucho trabajo por hacer entonces me gusta es la primera fase sólo esta es una primera fase Nos Fasa no faltan países muy importantes de América el el entorno del Caribe como son México Colombia en los que no hemos todavía empezaba a trabajar falta también toda la costa del Pacífico que no nos queda mucho trabajo pero bueno con esto ya ya tenemos la primera parte tenemos la plena enhorabuena muchísimas gracias muchas gracias a vosotros

Voz 6 15:50 Design arte seguir pagando además en alguno de mi seguros mutuamente tráete a la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 5 15:58 a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 6 16:11 llega la tarifa más grande ya abundante que jamás presentado ya de la doblemente irresistible veinticinco pedazo de gigas dos líneas de móvil llamadas ilimitadas para fijo y móvil libra cien megas a un precio irresistible sólo este mes date prisa llama al quince de Jazztel

Voz 1826 16:37 pide las profundidades marinas como decíamos al espacio exterior porque enviar misiones tripuladas a Marte eso como aquel que dice podríamos decir que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina hacia dos mil treinta está previsto que haya astronautas ya por allí y bueno la verdad que una de las cuestiones a las que hay que responder uno de los problemas a los que se enfrentan es cómo conseguimos en este cimiento de de los alimentos de que se alimentan los astronautas bueno pues hoy en Zaragoza se ha resuelto en concurso con el título La patata marciana así como el martes chef donde un jurado gastronómico y jurado científico han elegido dos recetas Javier Gregori habla quiénes han sido los ganados

Voz 0882 17:17 pues mira de los ocho finalistas han elegido dos ganadores uno por cada categoría en la categoría de aficionados ha ganado una cocinera de tan sólo quince años llama Silvia Mañas ha confeccionado el plato llamado patata Martel que nadie se asuste es una patata Grady nada con beicon mientras tanto entre los profesionales ha triunfado Kiko Martins que es portugués pero de origen brasileño con el plato un dos tres Marte que son unas bolas de puré con de patata todo por supuesto con bacalao y chorizo y ambas recetas no sólo son científicamente adecuadas se elaboran con poca agua y con poca energía sino que saben bastante bien no lo decimos nosotros que no hemos tenido todavía oportunidad aprobarlos sino uno de los miembros del jurado que es Eduardo González miembro y científico del CAP del Centro de Astrobiología

Voz 1398 18:05 son datos que son buenos contactos que que luego por otra parte pues bueno el punto periodista gastronómico están están muy bien y bueno pues eh que que sea una comida interesante que no sea una comida aburrida no es un factor hay que hay que cuidar también hecho acto psicológicos de los reds now Tasso de los colonos que puedan estar en marcha decir que van con él de una forma al que no de no coman platos aburridos

Voz 1826 18:28 bueno pues a este primer concurso de cocina espacial de la historia se han presentado doscientos aspirantes aunque sus organizadores creen que a partir de ahora este tipo de concurso a tener cierto protagonismo porque añade nuevos retos a los cocineros

Voz 0882 18:41 es eso lo que den cuenta no es así es porque no sólo del sabor sino también cocinar con muy poca agua con poca energía y con los pocos utensilios que se llevarán los astronautas a Marte porque en el espacio pues todo peso casi vale como como el oro en la tierra pero eso no les decía Eduardo González que este Master Chef va a tener continuadores

Voz 1398 19:00 es una cocina con muchos más retos que el mundo tracción una kecha que la tierra para muchos cocineros va

Voz 24 19:06 va a suponer un reto poder elaborar platos

Voz 1398 19:08 eh con las condiciones que incluso bueno en plantear a largo plazo qué tipo de

Voz 25 19:13 que de darse tales o el ministro se puede

Voz 1398 19:16 en cultivar allí no o sea que que es muy interesante que puede abrir la puerta a muchos a futuros concursos no de esos retos que hay que resolver

Voz 1826 19:25 bueno aparte de la gloria de ser los primeros cocineros espaciales que previo hay algún otro tipo de premio económico que previos han llevado los dos ganadores de la patata marciana hoy

Voz 0882 19:36 pues dos mil euros para cada uno yo creo que que está bastante bien para este primer concurso espacial de la historia que se ha organizado aquí en España por el Centro de Astrobiología hay otras entidades

Voz 1826 19:47 bueno pues ya tenemos la patata marciana como resultado de este Marte chef son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias continúa La Ventana aquí en la SER

Voz 0867 19:59 Pedro García Aguado ficha por el Partido Popular de Madrid hermano mayor se enfrenta a su reto más difícil reconducir a David Pérez flamante número dos de la candidata dio celoso lo dice

Voz 4 20:13 mujeres amargada que hacer mujeres rabiosa fracasada como personas que vienen a dar lecciones a las demás

Voz 7 20:28 tanto va

Voz 4 20:34 mí me llamo Pedro García Aguado

Voz 26 20:46 el vez de Madrid Javier Casal

Voz 0867 20:50 buenas tardes a todos del momento David Pérez se resiste a resiste más que que Dakota y hoy no ha aclarado si finalmente será o no cabeza de cartel en Alcorcón la Comisión del caso master la Comisión apretadito de Vallecas va a tener finalmente una sesión más prueba de fuego para el PSOE de Ángel Gabilondo que hace unos días facilitó con su abstención que Cifuentes au casado no estuvieron en la lista de comparecientes Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes

Voz 0861 21:15 qué tal buenas tardes y será el seis de marzo sobre el PP ha votado encontró y Javier de momento a unos han pactado quiénes serán los comparecientes en esa sesión extra el Partido Socialista no va a excluir a nadie es la respuesta que nos dan Javier desde la bancada socialista cuando les hemos preguntado si están dispuestos a citar al líder nacional del PP Pablo Casado o a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes lo cierto es que esta comisión Jan mire el caso master ha quedado reducida prácticamente a la nada de momento el PP ya sabéis que leído la espalda Podemos anunció la semana pasada que se retiraba tras el veto del PP ir el Partido Socialista sus comparecientes desde la formación morada nos aclaran que sólo regresarán a esta comisión si el bipartidismo acepta finalmente citar a Casado a diferentes ya Carmen

Voz 0867 21:55 Antón ya veremos si ojo habitantes de Alcorcón Móstoles Arroyomolinos y otros municipios que entran a Madrid por la A cinco rojo amarillo y verde mañana comienzan a funcionar los semáforos de entrada a la capital primera fase para convertir esa zona del Paseo de Extremadura

Voz 1316 22:11 hemos oído comisiones de evaluación y análisis de Madrid central pues constituimos también comisiones para evaluar cómo se está mejorando el tráfico

Voz 18 22:22 en relación a la entrada por esta llamada Autopista de amada carretera que en el fondo es una calle la Comunidad de Madrid aspire la

Voz 0867 22:30 la paralización del proyecto los alcaldes de la zona están que trinan con Carmina inauguran mañana un colapso en las entradas La Ventana de Madrid Javier Casal siete de la tarde XXII minutos Reyes Maroto ministro de Industria qué tal muy buenas tardes bienvenido La Ventana el Madrid como está

Voz 24 22:44 hola muy buenas tardes pues muy contenta la de estar aquí en Madrid

Voz 0867 22:49 se ha visto hoy con el presidente de la Comunidad de Madrid bueno por la mañana con la patronal y con los sindicatos y creo que hace un rato he estado en la Puerta del Sol

Voz 24 22:56 así es me ha tenido hoy una visita institucional lo que yo hago en todos los territorios y me parecía que efectivamente bueno mi interlocutores es son los agentes sociales y económicos por cuanto a mis competencias son en materia industrial comercial y turística y que por lo tanto tengo también no que a escuchar cuáles son las necesidades Si las oportunas sabes que tiene Madrid y con el presidente también han compartido la reunión a la consejera de Economía de Turismo y Cultura también el vicepresidente con los que hemos podido bueno pues analizar los elementos bilaterales de convenios que tenemos todavía pendientes por firmar y también un poco hablar de la situación de Madrid y Madrid no en este proyecto de España que el Partido Socialista desde la acción del Gobierno queremos configurar el soul

Voz 0867 23:42 el Gobierno central en la Comunidad de Madrid tienen un tipo de proyecto trabajan de manera conjunta para que Madrid deje de ser una comunidad de entregada al sector servicios aquí desde luego no gozamos y cada vez menos de un tejido industrial puntero

Voz 24 23:57 bueno yo creo que la batalla no de El PP ha sido muy clara ha sido no estará la industria ellos no han tenido en la política industrial dentro de su acción de gobierno de hecho yo durante tres años en el Parlamento hecho enmiendas también el presupuesto para dotarnos de herramientas para poder hablar de Industria y hacer del Industria también una palanca de desarrollo de de esta región o no el Gobierno insistía en que la mejor política industrial es la que no se ACS ha perdido un cuarenta por ciento de suelo industrial yo creo que hoy bueno pues están muy equivocados en cuanto que la industria sin duda representa un eje que permite reequilibrar los territorios que permite crear mejor empleo permite también bueno innovar ir también es un sector que exporta por lo tanto tiene todos los elementos para apostar por la industria y esto es lo que está haciendo este Gobierno

Voz 0867 24:44 estamos muchas veces al Gobierno de la Comunidad de Madrid bueno sacar músculo por que económicamente vamos muy bien que el paro se comporta mejor en Madrid que en otras regiones pero luego cuando uno va al dato pequeño la pequeña cifra de que industrialmente no estamos precisamente a la cabeza

Voz 24 24:59 bueno no sólo estamos a la cabeza sino que estamos a la cola Madrid es la comunidad autónoma donde tiene la industrial menor peso en su riqueza hay por lo tanto yo creo que sólo por están en la cola el Gobierno tenía que haber iniciado desde el principio de la legislatura mucho antes pero al menos desde el principio de la legislatura con la voluntad que los grupos en la Cámara le expresa Vamos una política industrial para que efectivamente la industria tenga también cabida en este territorio yo estado visitando hoy algunas empresas que comentaba por ejemplo que hay una planta de automoción PSA el grupo PSA que así no Ador y que es un sector bueno estratégico para otros territorios pero donde en Madrid no se habla de la industria y esa falta de voluntad política de cero de la industria un eje tractor bueno pues se manifiesta efectivamente la ausencia de una hoja de ruta que nosotros en menos de ocho meses hemos llevado ya el Consejo de Ministros lo que en el anterior Gobierno también a nivel de Gobierno de España había una ausencia de política industrial y como digo en siete meses hemos hecho lo que no ha hecho en siete años el anterior gobierno del Partido Popular

Voz 0867 26:02 me hablábamos antes del sector servicios contra el peso que tienen las oficinas de la Administración pero le pregunto ministra es un error que Madrid ese juegue todas las cartas que toda su apuesta consista en que salga el número del turismo se lo digo básicamente porque nos parece un crecimiento salvaje que está dejando muy el dinero estamos de acuerdo pero que también está acabando con con la vida de muchos barrios del centro disparando y estuvo remarcó porque quizás sea uno de los principales problemas que tiene ahora mismo Madrid que está disparando digo el precio de la vivienda

Voz 24 26:33 claro y yo creo que en materia de política turística había que hablar de gobernanza había que hablar del modelo de turismo que queremos en España en esto hemos estado trabajando estos ocho meses hemos llevado también al Consejo de Ministros negociado con las comunidades autónomas una hoja de ruta donde hacemos una apuesta por el turismo de calidad un turismo de valor añadido por un turismo en el que tenemos que dejó descongestionar las grandes ciudades hay que mover a nuestros turistas también hacia otros núcleos el núcleo rural es muy importante el turismo es una palanca para combatir el despoblamiento el reto de Mora Kiko que es un problema de país y por lo tanto con esa mirada si uno tiene esa mirada y tiene digamos esos principios dentro de su acción de gobierno pues puede definir una gobernanza distinta a la que tiene el Partido Popular en esta región donde bueno pues habla de la intensidad de que cuanto más mejor y nosotros lo que decimos es que cuanta más gasto mejor es decir vamos a vas a nuestro modelo turístico en la calidad en que venga probablemente los que tengan que venir no sé si más ni menos pero desde luego muy bien por un turismo de cal nada que como digo redistribuye hablabas de que Madrid es la región más rica donde se crea empleo pero mi pregunta es ese redistribuye realmente los madrileños viven mejor por el hecho de que Madrid crezca o el modelo del Partido Popular lo que ha hecho sino aumentar las brechas que la respuesta es la segunda es un modelo que abre las brechas que deja a muchos detrás atrás y que por lo tanto su modelo es en duda que hay que cambiar yo confío en que Ángel Gabilondo gane las elecciones yo creo que tenemos un proyecto para Madrid ilusionante y los ciudadanos se van a ver en Madrid cambiado Madrid con ilusión Madrid en arcoíris me gusta hablar del color frente a Madrid el blanco y negro bueno que es el que al que nos ha llevado el Partido Popular Congo no

Voz 0867 28:23 de campaña un inmovilismo absoluto

Voz 24 28:26 bueno entró en estudio

Voz 0867 28:28 que la vivienda hablábamos de turismo pero remarcó esta idea de del precio de la vivienda lo que ha subido lo que supone ahora mismo acceder a un piso para para cualquier familia tanto en régimen de alquiler como de compra la compra de inmuebles con con fines vinculadas al turismo se ha convertido prácticamente en una la regla habitual cada día las consecuencias de lo que hemos dado en llamar no la turística acción yo le pregunto ministra creo que lo proponía Podemos al final la cosa no salió adelante porque no se puede fijar un precio máximo para para la variación de un alquiler no porque no se limita que de un contrato a otro cuando un contrato finaliza un alquiler no se pueda disparar y esto ha ocurrido y lo hemos visto y lo hemos visto muchas veces desgraciadamente en los últimos años ese precio de alquiler hasta un doscientos por ciento

Voz 24 29:12 bueno yo creo que nosotros llevamos un buen Real Decreto Ley en materia de vivienda con elementos que iban a mejorar mucho ya democratizar mucho la vivienda de hecho nosotros entendemos la vivienda como un derecho porque efectivamente uno requiere no de una serie de servicios públicos y al final en la vivienda forma parte también de nuestro bien de nuestro bienestar no oí de nuestra independencia de nuestra calidad de vida y por lo tanto no entendemos por qué ese Real Decreto efectivamente fue vetado en el Parlamento también nos han vetado los presupuestos que eran muy buenos en materia de vivienda proponíamos un parque de alquiler de dos mil viviendas en un ejercicio de pensar en lo que necesitan España lo que necesita también Madrid y por lo tanto yo creo que ha habido también a un ejercicio de no pensar en las necesidades de Madrid en las necesidades de España hay más pensar no en términos electorales hoy estamos ya en ese contexto hoy tenía no un veintiocho de abril un veintiséis de mayo donde efectivamente bueno cada proyecto se tiene que definir nosotros hemos hecho un ejercicio de definir un proyecto para España en estos nueve meses también en Madrid y Gabilondo y su equipo hemos estado yo participado tres años en ese debate en dibujar un proyecto para Madrid extinto a el proyecto del Partido Popular donde bueno pues nos lleva a una inercia de no hacer nada de que se mantenga no en las bases del crecimiento sobre esa desigualdad de la que la que tanto nos duele no que haya trabajadores pobres que haya pobreza infantil en la región más rica sin duda significa que algo el Partido Popular está haciendo mal y nosotros queremos cambiar ese modelo que creemos que casado y que tenemos que crecer pero sin duda redistribuye en que nadie se quede atrás no es el ascensor social

Voz 0867 30:57 a la pregunta eh de porque no se puede colocar un precio máximo al alquiler o no se pueden fijar algún tipo de limitaciones para que esas variaciones entre contratos sean excesivos

Voz 24 31:06 bueno estamos como decía en ese Real Decreto definíamos un modelo todos los baraja ceder te tenemos que definir no cuál es la ese mínimo nosotros estamos trabajando dentro de el programa electoral también en en este ámbito aquí de momento lo que estamos es ofreciendo como digo a la sociedad bueno una democratización de la vivienda que era bueno para Madrid que es bueno para España y aquí estamos también decías que el incremento del precio en Madrid también está relacionado con las viviendas turísticas este gobierno el primer punto del orden del día que llevó a la Conferencia Sectorial de turismo fue la regulación de las viviendas turísticas un tema en el que estamos trabajando

Voz 21 31:47 esto está ahí en la Comunidad de Madrid si mientras no nosotros

Voz 24 31:50 concretamente por lo tanto yo creo que hemos sido un gobierno responsable que hemos puesto en los debates que necesitaba la política turística encima de la mesa y que estamos ahí tomamos tres medidas muy importantes una que nos demandaban las comunidades de propietarios será cambiar la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de propietarios que tuviera la capacidad de vetar en los pisos turísticos lamentablemente el veto no a nuestro Real Decreto de vivienda también tiró por tierra ese artículo que era muy bueno para empezar a regular las viviendas turísticas y también a los vecinos siete de la tarde y treinta y dos minutos

Voz 21 34:38 su futuro pasa por el Congreso de los días

Voz 20 34:40 Estados o pasar por la Asamblea de Madrid

Voz 0867 34:43 seguir siendo ministra

Voz 20 34:44 un le gustaría formar parte de la lista Ángel Gabilondo

Voz 24 34:47 bueno yo estoy abierta yo creo que hasta donde tenga que estar así es como yo llegue a la política de hecho de esta manera es decir que el partido consideró que un independiente como yo cuando llegue a la Asamblea formaba también parte no de esa nueva política que el PSOE yo creo que que se lo cree que los independientes aportamos otra forma de hacer política e así llegue estaré bueno pues donde el partido donde el presidente me pida

Voz 0867 35:12 pero usted se siente cómoda como ministra de Industria quiero decir que habrá muchos planes que todavía hayan quedado en el tintero en esta breve legislatura que tiene mucho trabajo por delante

Voz 28 35:21 es decir que a usted le gustaría estar en el Gobierno

Voz 24 35:23 bueno yo estoy muy contenta de haber está en el Gobierno yo creo que en estos nueve meses hemos podido demostrar lo que se puede construir a mi me gustaría terminar el trabajo que empezado por tanto le gusta al Congreso de los Diputados antes que a abre bueno estaré donde el presidente quiera que esté Le pregunto por las primarias del Partido Socialista

Voz 0867 35:41 yo creo que no puede votar a Pepu Hernández no

Voz 24 35:43 no no soy militante del PSOE de Alcorcón sí

Voz 0867 35:46 era militante de Madrid capital votaría Pepo

Voz 24 35:49 bueno Pepu representa yo creo que los valores que el proyecto de la ciudad de Madrid necesita valores en los que e integra todos cabemos valores en los que los servicios públicos de calidad y nos inspiran y por lo tanto es muy buen candidato pero yo respeto a todos los candidatos creo que que todos en el PSOE bueno tenemos un modelo de ciudad que cualquiera de los que llegue en esas primarias no en esa democracia que de la que nos hemos dotado lo va a hacer muy bien porque efectivamente bueno tenemos un proyecto para esta ciudad que es ilusionante y que seguro que el que lo lidere va a acompañar no ve gente de señales que trabajamos por y para la política hay que va a ser un buen proyecto

Voz 0867 36:29 eh cuente le Pedro Sánchez le llegó a ofrecer ser candidato a la alcaldía de Madrid

Voz 24 36:34 bueno yo siempre estaba en las quinielas pero la verdad es que no hay candidatos que han dado el paso yo creo que Pepu que es el vanidad no se lo monta de Pedro el presidente leyó dijo

Voz 0867 36:45 los ponte el casco que salimos bueno

Voz 24 36:48 ha hablado con Pedro de muchas cosas he hablado de las competencias de mi ministerio ha hablado del partido de cómo vamos el partido hoy hemos hablado también de la ciudad de Madrid pero ya de Diego que yo creo que el candidato que sea elegido es un por por su parte el de alguna manera a presenta dado ese un candidato que comparte los valores eh que tiene el Partido Socialista para la ciudad de Madrid y que serán las primarias las que decidan quién de los cuatro y bueno pues gana a cualquiera de los cuatro está preparado para desarrollar un trabajo que es difícil porque la ciudad de Madrid es difícil pero sin duda sonante para cambiar no esta inercia de un Madrid que necesita renovarse estamos somos dioses mucho ministra usted iba a hacer vulgo bueno yo el año pasado hice huelga eh y este año la verdad es que tenemos que ver porque con el cargo de ministra uno trabaja veinticuatro horas y por lo tanto tenemos los que ver esa si decidimos sonó el el Gobierno hacer huelga pero sin duda y yo el año pasado como digo lo hice era diputada en la Asamblea lo que sí que voy a hacer sin duda es ir a la manifestación creo que es necesario ninguno pensábamos a ninguna mujer pensábamos que este ocho de marzo tendríamos que salir a la calle a volver a reivindicar otra vez nuestra libertad pero la veleta vehemente bueno la derecha que quiere mercante al izar bueno pues se nuestros bien tres ciudadanos o o Vox que amenaza no con nuestra libertad o el Partido Popular que ahora quiere de lo derogar la ley del aborto quiere que las mujeres solucionamos el problema de la sostenibilidad el sistema de pensiones digamos la derecha está ahora mismo atacando a las mujeres yo como mujer saldré el ocho de marzo como salí en los anteriores pero todavía con más fuerza yo pido a todos los madrileños y madrileñas que me escuchen que salgan a las calles porque no puede haber ningún retroceso en los derechos de las mujeres queremos ser libres queremos decidir con libertad lo que queremos ser ir desde luego que no comercialicen mono con en nuestros bien tres y que con libertad podemos decidir lo que queremos hacer

Voz 0867 38:47 que el Gobierno presta el Gobierno central le presta la atención suficiente la la la atención que se merece Madrid usted cree que Pedro Sánchez realmente se ha centrado más en Cataluña es verdad que tenía un incendio allí los sigue teniendo una Andalucía que en la propia Comunidad de Madrid

Voz 24 39:02 yo no es no estoy nada de acuerdo de hecho una de las cosas que ha hecho este Gobierno ha sido recuperar todas las conferencias sectoriales para dar voz a las comunidades autónomas no sólo a Madrid a Extremadura Galicia Andalucía Asturias dar voz a las CCAA en las conferencias que es donde el órgano donde en los últimos Madrid forma parte de las Conferencias Sectoriales de hecho eh nuestro trabajo con el Gobierno yo hoy he mantenido esa reunión en las muchas que puedo tener a lo largo de mi ejercicio no como ministra porque sin duda en nuestra mirada es una mirada territorial una mirada basada en el diálogo por lo tanto tenemos que dialogar con los gobiernos autonómicos con los agentes sociales y económicos de este país Reyes Maroto

Voz 33 39:47 extra industrial agradezco mucho que haya venido esta tarde a La Ventana de Madrid hasta la próxima pues muchas gracias y seguro que pronto nos vemos aquí una esperamos ustedes mañana estamos vuelta desde la City veinte adiós

Voz 1826 41:35 hemos abierto la ventana esta tarde desde el Mobile World Congress ahí seguimos Chevy

Voz 28 41:40 Dorado hola saludos sin duda es el gran referente informativo de la jornada el Mobile World Congress que tiene lugar en Barcelona

Voz 0867 41:48 que ha abierto sus puertas en esta ciudad convertida en capital mundial del futuro del móvil durante unos días solo algunos titulares tecnológicos de los que nos van llegando ya en las primeras horas Nokia presenta un smartphone dotado con cinco cámaras Huawei presenta su móvil plegable preparado para el cinco G Vodafone se prepara para lanzar la Re5 GEM España en el año el dos mil veinte y es que cinco G está siendo el término más usado este año en Barcelona junto a la tecnología de pantallas plegables la red de quinta generación que permitirá multiplicar inicialmente por veinte la velocidad de transmisión de datos y reducir sensiblemente el tiempo de respuesta del dispositivo para responder a una orden nuestra está siendo ya en esta primera mañana la gran protagonista un encuentro que ha traído a la capital catalana a dos mil cuatrocientas empresas y más de cien mil profesionales de más de doscientos países en campos punteros desde la telefonía móvil a los coches autónomos la cita cuenta con todo el apoyo de la Unión Europea han territorio anfitrión de una cita universal amarilla Gabriel comisaria europea de Economía y Sociedad Digital esta mañana participaba en el panel de innovación dedicado a la inteligencia artificial ética diversidad

Voz 0230 42:52 el Mobile World Congress voy

Voz 28 42:55 Da Vinci Farràs sea Chain Bates han sido Technologies dicho esto transforme hizo una Favoloro Gabriel

Voz 0867 43:08 defendido un concepto el de la conectividad inteligente hasta el jueves en Barcelona el futuro del móvil es hoy

Voz 12 43:36 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 1826 43:40 Isaías un día que amaneció después de una larga larguísima intensa noche

Voz 0827 43:44 sí sí sí podemos decir que hemos tenido un lunes de cine después de la noche de los Oscar en donde Javier Bardem aprovechó para reivindicar la creación por encima de las fronteras y de los muros para reivindicar también nuestro idioma

Voz 38 43:56 no hay fronteras no hay muros que frenen el ingenio y el talento en cada región de cada país de cada continente del mundo

Voz 39 44:09 historias que nos conmueven y esta noche celebramos la excelencia y la importancia de la cultura el idioma de diferentes países de los muros a las fosas

Voz 40 44:21 a simple vista sólo esta mañana el director general de memoria histórica del Gobierno Fernando Martínez nos hablaba en la SER del plan del Gobierno para

Voz 0827 44:32 desenterrar el máximo de fosas que ya están localizadas la estimación es que se puedan recuperar en torno a veinte mil veinticinco mil treinta mil cadáveres nosotros vamos a intentar recuperar lo máximo que que podamos primero en este plan de choque del año diecinueve pero después estamos haciendo un plan cuatrienal pues es una buena noticia desde luego es algo que las asociaciones de memoria llevan lustros reclamando en la medida de sus posibilidades haciendo Emilio Silva presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica quería sin embargo que llega muy tarde con una legislatura que ya está languideciendo

Voz 41 45:09 el propio Gobierno ha elegido a sus prioridades intensamente no ha sido la la de ayudar a las familias es decir esto cuando ya la legislatura tiene una fecha de caducidad pues es un poco triste no porque esto afecta a mucha gente que lleva ocho años es ochenta años perdona ingenio iba a ochenta años esperan encontrar a un ser querido y ocho meses puedes en el resto de su vida

Voz 0827 45:36 aquí cada uno a lo suyo Pablo Casado este fin de semana ha creído conveniente recordar algo a las mujeres gestantes españolas como si no lo supieran

Voz 42 45:45 es de ámbito personal como para convecinos con un inicio de parto o amenaza de parto en un tramo legal para abortar libremente según la nueva ley de plazos yo creo sino que las mujeres que se vean en una incertidumbre sepáis simplemente sepan lo que llevan dentro porque yo que tenía que ver una ecografía todos los días a partir de esas semanas veinte veintiuno la verdad es que creo que es bueno simplemente conocer que lo que llevas dentro ya es una vida autónoma

Voz 0827 46:13 que sepan lo que llevan dentro como si no lo supieran en fin los titulares del futuro de ahí nos han traído noticias también de Franco de Satanás y han desvelado un encuentro no conocido entre Arrimadas y Puigdemont

Voz 1022 46:25 Marlaska se lía con unos papeles y traslada el cadáver de Franco a una cárcel vasca Vox crea el Día Mundial del blanco oprimido por el contexto esta festividad pretende dar visibilidad a lo mal que lo pasa esta gente cuando se cruza con un negro se arrima da así pus de coinciden en los probadores Zara de Waterloo la inesperada cumbre se saldó con la compra de dos leggins y una perita el Papa carga contra los zurdos después de criticar el feminismo el Pontífice dice ahora aquí un zurdo no es más que un diestro confundido por

Voz 0230 47:04 apenas hizo abrir el cruce más que encuentro después de Mon y Arrimadas Toni Martínez nos ha contado un aspecto que no ha destacado como deben

Voz 0827 47:11 tenían los medios de comunicación españoles

Voz 0230 47:13 Inés Arrimadas fue ayer hacer este acto político con megáfono frente a la casa donde vive ahora el ex presidente Puigdemont equipo se da una circunstancia curiosa desde el punto de vista de los belgas porque un vecino un belga vio el follón y la megafonía

Voz 0697 47:27 con la policía

Voz 0230 47:31 tenemos que entender a los belgas también el barrio donde vive Puigdemont es un barrio residencial es un barrio de casoplón es la gente que tiene un casoplón no quiere alborotos ya ayuno allá que va diciendo te obliga

Voz 4 47:45 Bush dato estupenda

Voz 0230 47:49 pero da otra con un megáfono veinte acompañantes y cuarenta periodistas con un megáfono a gritar y el belga que ha pasado ha pagado una pasta por el caso pelón piensan que barrios pollo esto está lleno de españoles gritando bajito

Voz 4 48:07 hasta que el vecino El vecino

Voz 0230 48:10 llamó a la policía

Voz 0827 48:14 un poco más la detienen no puede dar el salto a la política nacional como pretende ya anunciado buenas las noticias del Mundo Today también comenzaban hoy en Waterloo

Voz 0882 48:23 roban la república catalana Puigdemont aprovechando que la puerta de su casa estaba abierta

Voz 1981 48:29 es un error en el GPS provocó que Inés Arrimadas informar a una señora belga de que la república catalana no exista el Gobierno permitirá a los españoles elegir al inmigrante que les quitará el trabajo con la medida se pretende atraer a los votantes llevó Pedro Sánchez vender diez mil ejemplares de su libro según el CIS treinta mil según la Delegación del Gobierno catorce según la oposición las marcas de telefonía publican hoy en el Mobile World Congress las fechas en las que morirán nuestros móviles

Voz 0827 49:02 en todo por la radio siempre imaginamos las risas pero y las hemos podido escuchar las de nuestros oyentes que se han acercado hasta L'Hospitalet de Llobregat

Voz 12 49:12 pero todas sus variantes

Voz 0827 49:17 allí se celebra el congreso mundial de telefonía ya hemos estado muy bien rodeados durante toda la tarde viendo y sintiendo la comunicación cara a cara con nuestros oyentes ni a través de los móviles con alguien que se ha querido también hacer presente