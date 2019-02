La Ventana (26/02/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 otra las tres en Canarias

Voz 1454 00:05 el líder de los laboristas en el Reino Unido acusa a mí de bloquear una solución al Brexit con su obstinación en su comparecencia en el Parlamento la primera ministra ha dejado la puerta abierta a que se pueda votar sobre una prórroga más allá del veintinueve de marzo la fecha de salida prevista una situación ha dicho Corbijn únicamente necesaria por las caóticas negociaciones de la primera ministra y su decisión de dejar claro

Voz 3 00:25 por el reloj Charlize en este tío Miquel esta Cámara rechaza un Brexit sin acuerdo el Gobierno presentará una moción el catorce de marzo preguntando al Parlamento si quiere una prórroga corta ilimitada para el artículo cincuenta

Voz 0889 00:39 no obstante los laboristas aceptamos el resultado de

Voz 4 00:43 el referéndum pero creemos que los términos del Brexit deben acordarse bien por eso creemos en nuestro plan alternativo nosotros no podemos arriesgar el futuro del país y por eso creemos que si consigue seguir adelante de alguna manera la gente debe poder confirmar que en efecto

Voz 5 00:58 eso es lo que tiene fuego

Voz 1454 01:01 el líder del Partido Popular ha celebrado hoy en el Congreso su última reunión del grupo parlamentario antes de la disolución de las Cortes si Pablo Casado se ha referido aunque sin citarlo al último fichaje de Ciudadanos la ex presidenta del Parlamento en Castilla y León que anunció su marcha su baja del Partido Popular el pasado jueves

Voz 6 01:18 a nosotros no nos hace falta ir a pescar en caladeros ajenos e intentar fichar a personas de otros partidos de unos hace falta siquiera tenemos las dificultades que estamos viendo ahora telefoneado todos los municipios en los que no tienen ni una sede abierta ni tiene ni siquiera un concejal nunca han presentado listas nosotros somos el partido que hemos ido siempre el ancla para la gente de la España rural porque hemos tenido listas hemos tenido compañeros

Voz 1454 01:44 la presidenta de la Asociación de Víctimas del accidente del metro de Valencia ocurrido el tres de julio de dos mil seis ha mostrado su satisfacción por la decisión de apertura del juicio oral por aquel accidente en el que murieron cuarenta y tres personas y otras cuarenta y siete resultaron heridas es un paso menos ha dicho de los que les queda en el camino para llegar al final de lo ocurrido el próximo aquí once de marzo Se ha convocado una huelga de estudiantes a nivel europeo contra el cambio climático en nuestro país hoy se han anunciado los primeros movimientos informa Adela Molina el capitalismo Emma

Voz 1362 02:13 a nuestro planeta es el lema con el que el Sindicato de Estudiantes llama los alumnos españoles a sumarse al paro estudiantil convocado en institutos y universidades de toda Europa contra el cambio climático Coral la torre es la secretaria general

Voz 7 02:25 vemos que es muy importante señalar a los auténticos responsables de toda esta catástrofe que no somos los jóvenes que no somos los trabajadores eh ni los adultos sino que son precisamente pues las grandes multinacionales los gobiernos también al servicio de los grandes capitalistas que destruyen nuestro planeta para seguir obteniendo pues grandes y su cosos beneficios a costa de toda esta de toda esta explotación

Voz 1362 02:48 por ahora hay convocadas concentraciones el quince de marzo en más de una docena de ciudades españolas

Voz 1454 02:53 y una previsión para esta tarde noche hora española hay una convocatoria una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para analizar la crisis en Venezuela cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 2 03:05 cadena SER Madrid

Voz 1454 03:08 en Nueva descarta pronunciarse sobre Cristina Cifuentes después de que la Fiscalía haya solicitado tres años y tres meses de cárcel para ella por un delito de falsedad documental en su máster en la Rey Juan Carlos el Gobierno regional sí ha salido en defensa de la expresidenta dicen que creen en su inocencia al vicepresidente Pedro Rollán

Voz 0313 03:22 sí

Voz 8 03:22 sí bueno hemos defendido la la inocencia de Cristina Cifuentes porque conocemos a Cristina Cifuentes porque el día a día ella sido sin ningún lugar a dudas referente en combatir cualquier tipo de anomalía

Voz 1454 03:36 en la oposición el PSOE sigue sin aclarar si va a apoyar que la ex presidenta acuda a la comisión de Universidades de la Asamblea la semana pasada con su abstención permitió el veto de esta comparecencia el portavoz de los socialistas Ángel Gabilondo

Voz 0175 03:48 hemos tenido es que vengan quiénes verdaderamente puedan conociendo las causas teniendo responsabilidad sobre esas causas pues aclarar dar luz o para poderlo evitar y no queremos ninguna otra

Voz 1454 04:03 sólo en la capital la oposición ha aprobado este mediodía una proposición del PSOE para pedir la destitución de Javier Bardem

Voz 1362 04:08 como delegado de Seguridad tras la dimisión de la cúpula de ver

Voz 1454 04:11 Canarias el portavoz socialista Ramón Silva le ha acusado de mentir en la negociación con los bomberos para aplicar la jornada de treinta y cinco horas Barbero el acusaba de estar pensando ya en estrategias electoralistas

Voz 9 04:22 pero claro que señor tiene todo mi respeto como oficial de bomberos pero cuando aceptan que usted les nombre para esos puestos están quemados porque todos los costes toca lo quema

Voz 10 04:33 usted tiene que salir del área señor silbo ya entrado en campaña electoral es verdad quiero decirle que me he sorprendido y me ha decepcionado que ha comprado el discurso de las falsedades de los intereses particulares

Voz 1 04:46 no del interés común esta tarde se va a reunir el pleno de forma extraña

Voz 1454 04:50 Mary previsiblemente la oposición va a pedir a propuesta del PP

Voz 1 04:52 hoy con los votos a favor de peso y Ciudadanos va a pedir a Carmena que destituya Barbero por lo que consideran una gestión nefasta de su área

Voz 1454 05:01 es todo empieza a La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las cinco las cuatro en Canarias

Voz 11 05:07 cadena S

Voz 2 05:10 servicios informativos

Voz 12 05:25 la Cadena SER La ventana con claro

Voz 3 05:31 en fin

Voz 0313 05:34 hola buenas tardes en no suele ocurrir mucho de pero que un estudio elaborado con recursos y de forma concienzuda te dé la razón en algo que tuya pensado eso ya intuían bueno pues no deja de ser una alegría es verdad que muchos de ustedes ya habían notado que el debate político se ha convertido en los últimos tiempos como lo diría en algo poquito simplón non poco tabernario como de barra de barro o de patio de colegio no sólo en España eh a que lo han notado bueno pues eso que efectivamente es muy visibles es muy notorio tiene bastante más enjundia de lo que parece no es que la crisis económica lo haya estado todo que también nos con los políticos de última generación se hayan vuelto dos de golpe que alguno hay nos que la revolución digital ahí ha multiplicado la estupidez por metro cuadrado con un poquito sí pero no no esto responde a un proceso que comenzó en EEUU en los años ochenta en los años ochenta coincidiendo por cierto con la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca Ikea conseguido que triunfen los líderes que abordan problemas difíciles y complejos con respuestas simples aparentemente seguras de fácil comprensión cuál es el mejor ejemplo de esta teoría o de esta tendencia pues Donald Trump Trump sin duda osea que él no es un accidente no no surgió de la nada y quiénes lo han estudiado son investigadores de las universidades de Prince Ashton de Texas de Amsterdam de Dublín que sean dedicado a analizar centenares de miles de discursos entrevistas mítines textos políticos artículos un trabajo ingente en varios países que les ha servido para llegar a esta conclusión entonces moraleja o pregunta sí sabemos oficialmente científicamente que los tratan como idiotas que hacemos seguimos igual o intentamos cambiarlo hombre yo creo que al menos podríamos pensarlo un poquito y la música siempre ayuda a pensar bienvenidos a La Ventana

Voz 13 07:24 sí

Voz 2 08:11 sí de inversión hecha eh a que V lo Watts

Voz 14 10:43 tú

Voz 1 10:50 Roberto Isaías Luz Sánchez Mellado buenas tardes

Voz 0802 10:52 en Asia es la música hemos hecho calidad a pensar a

Voz 1 10:55 pensé ya sabemos ahora que me específicamente nos confirman que nos tratan un poquito como lo que me resulta más sorprendente trabajo por cierto que es verdad lo de trabajo

Voz 0827 11:06 sí sí pero muy interesante en lo sospechábamos pero que han hablado con gente que está muy bien y lo que más me sorteo

Voz 1 11:11 fíjate tan atrás claro pero lo que más me sorpresa

Voz 0827 11:14 de sexto no que en una época en la que tenemos no solamente en España sino en todo el mundo las generaciones mejor formadas sean capaces o seamos capaces de tragar nos algunas cosas que nos tenemos que tragar pasó un poco en los años treinta también no cuando surgen el fascismo el nazismo el franquismo Europa vivía una explosión muy interesante desde el punto de vista intelectual y sin embargo llegaron

Voz 1362 11:37 estos van dar Ras

Voz 0827 11:40 siguieron todo patas arriba en el mundo la forma S

Voz 1362 11:42 el Fondo también hoy la forma es el mensaje de hecho cuesta encontrar a algún político que no es que tenga un mensaje simple o complejo sino que simplemente lo tenga original porque por la mañana a las ocho de la mañana reciben cada uno en sus móviles el argumentario del día si les escuchas durante toda la jornada se se limitan a repetir el mantra que les ha llegado por por su redes sociales particulares sí son calcados los mensajes que son simples no vamos no no no me sorprende en absoluto de todas formas esto contrasta un poco con una ola que hizo que que hubo hace no demasiados años que el albur Bushi que era complicar las frases para que no se entendiera nada y al fin y al cabo es lo mismo es la misma Cata y que como en su traducción electoral pero por distinto a por distintos métodos va complicando el mensaje simple o diciéndolo simplemente

Voz 0889 12:33 un correo otra tradición que para eso de que si no que se me ocurrió otra atracción por la gilipollez bien la es ideal que es lo que como decía Isaías que nos tragamos porque a lo

Voz 1 12:44 por tendríamos que que tener un criterio de mayores

Voz 0889 12:46 exigencia no respecto a lo que esta información no

Voz 0313 12:49 estos estudios que a mí me parece interesantísimo lo hemos leído en el diario El País y hemos invitado a asomarse a la ventana

Voz 1 12:54 la su autor Javier Salas buenas tardes hola qué tal

Voz 15 12:57 buenas tardes qué tal Javier como a eso oye pero

Voz 1 13:00 nosotros una cosa estamos en un proceso de de simplificaciones

Voz 0313 13:03 en bruto de cimiento porque no es lo mismo eh

Voz 15 13:05 bueno en principio simplificación no tienen por qué ser madre lo que dicen los los investigadores que no tiene porque ser malo simplemente puede ser un fenómeno que que implique que es esta la digamos a hablando a toda la población no ya no se habla como a principios del siglo XX a a las elites ese corporal a los jóvenes incorporada a la mujer a al voto y a lo mejor simplemente estamos tratando de llegar a todo el mundo a la hora de hablar digamos de una forma

Voz 0453 13:27 a simple lo que pasa es que esto puede tener un otra

Voz 15 13:30 John distinta no que es que el el mensajes este simplificando porque lo que queremos es en una época de incertidumbre no como decíais antes ofrecerme de mensajes cada vez más simplistas para digamos darles aseguró a la gente no que sabemos que en este tipo de de de situaciones de incertidumbre y demás en su recompensa mucho este tipo de mensaje en el que detrás hay una solución sencilla que te da seguridad y que lo tuvo todo con con un con un poco con un poco de de nada no

Voz 0313 13:57 igual igual es muy simple lo que te voy a plantear precisamente pero el hecho de que este estudio sitúen poco los los orígenes hola raíces de esta de esta tendencia en en los años ochenta bueno minuto ochenta llega a Ronald Reagan a la presidencia hoy tenemos a Donald Trump yo yo yo le veo puntos en en común aún hoy otra figura de la política y uno de esos puntos en común clarísimamente es el de los mensajes muy concisos muy muy directos muy muy ramplón es en ocasiones pero que funcionan que funcionan claramente

Voz 15 14:28 bueno lo que sí que sabemos es que te pongan de de digamos de de mensaje más simple son menos complejos o con menos pensamiento analítico forman parte del discurso de la derecha esto sí que está comprobando

Voz 0453 14:39 con estos estudios también está comprobado que les gusta

Voz 15 14:42 a los votantes de derechas no digamos que que no sabía nada raro lo que pasa es que verdad que son escalones que vamos bajando Iker que vamos bajando que seguimos bajando Iker siguiente no lo no lo su vecino que lo vuelve a bajar no llegamos que cuando hay alternancia política el siguiente ya se queda en el nivel en el alimente anterior no digamos que es al fenómeno que estaba en los últimos años

Voz 1362 14:59 la digitalización tiene tiene que ver con esto pero no sólo la digitalización sea porque es verdad que los mensajes por las redes sociales exigen una brevedad una contundencia que que el lenguaje hablado no no lo requiere pero los mítines al final estamos y nos vamos a hartar de oírlos está acompaña estas campañas electorales que son mensajes simples mensajes muchas veces maniqueo cuando hablas de la derecha por ejemplo estoy pensando en él la España vive viva de Vox eh bueno pues la España viva cuál es la otra España la España muerta a la que estaba de parranda es decir claro son mensajes tan tan tan unívoco si tan absolutamente maniqueo que otear es o no quieres yo creo que la digitalización es parte pero no no no lo explica todo tú Javier en en este sentido ha pero estamos fondo de los años ochenta en los ochenta las redes no tenían culpa de nada pues aquí arregla culpa al móvil tampoco es la solución

Voz 15 15:55 entonces entonces trabajo lo que ven es que la tecnología va influyendo después ya que entre la radio influya que la televisión digamos que cada vez que entraba algún un aparato estos nuevos influye la manera comunicar no lo que sí que vieron es que por ejemplo en el lenguaje escrito del New York Times no no varía en nada es decir no iba Bulgari estando como estamos diciendo sin embargo la CNN sin que la CNE esta los vínculos políticos hablando en primera persona no digamos que que la televisión también influye mucho y ahora también la la la las las redes sociales y demás también tenía estarían jugando su papel pero pero hagamos tienen que es un vehículo que que influye pero no sería no sería el principal según sogas investigadores creemos que que hay alguna razón detrás que mueva a los políticos hablar cada vez más más

Voz 0313 16:36 pero pero yo quería preguntarte eso Javier y no no no no quiero parecer conspiran hoy que para nada pero esto responde a un plan o ha sido una deriva que bueno que ha ido inclinando digamos la la balanza hacia este lado

Voz 15 16:49 de que a lo mejor estamos simplemente intuitivo mira hay un estudio que se hizo con lo la manera de hablar que tenían Blair y Bush

Voz 1 16:55 si antes y después de de el once de septiembre

Voz 15 16:58 eh después del 11S de septiembre sus discursos hay simplificado mucho esto es mucho más seguro mucho más mucho más sencillo por qué porque al momento trescientos hombre ellos inconscientemente saben que tienen que hablar la gente con más seguridad darle respuestas sencillas que no no no no necesariamente tendría que ser la respuesta digamos en el discurso sencilla también ser la respuesta política igual si ya no igual podían plantear un discurso e más simple para tranquilizar a la gente pero luego emprender políticas más complejas no la movida es cuando te simplifica el discurso también se simplifican la respuesta política

Voz 0453 17:32 sí

Voz 0827 17:33 pero es que yo creo que habría que matizar entre lo sencillo lo simple no está muy bien que la política se haya acercado al

Voz 0802 17:39 danos sobre todo en una democracia para que el mes

Voz 0827 17:41 Page sencillo llegue a todos los ciudadanos pero una cosa es la sencillez y otra cosa es la simplificación no cuando abordamos grandes problemas con recetas baratas que además como decía alucinantes Se repiten como Papagayo en el argumentario yo creo que esta es la deriva preocupante

Voz 15 17:57 claro en uno estos estudios lo que lo que encuentran es que los líderes políticos más que tienen este lenguaje menos complejo y menos analítico de de toda Europa concretamente en los líderes de lo de la ultraderecha sueca en la ultraderecha holandesa es decir que digamos que caer un patrón bastante claro no quiere simplificar también significa simplificar mucho la respuesta apelar a esa emoción narrativa hacia el relato que a la gente les deje tranquilo cuando la digamos que

Voz 16 18:22 lo lo que reinos Ángel tengo hombres porque porque bueno

Voz 1362 18:25 la derecha es verdad que que usa Hayabusa de este de este patrón pero bueno no olvidemos por ejemplo la gente la casta de

Voz 1 18:31 si podemos que también es bastante

Voz 1362 18:34 a simple no sea es es un contenedor que abarca todo que carece absolutamente de matices

Voz 1 18:40 mira estos días no estamos hablando mucho de Machado que sería el perfecto ejemplo de cómo se puede utilizar para expresar ideas y sentimientos profundos utilizando sólo el lenguaje sencillo efectivamente

Voz 0802 18:52 es la cuestión muy bien

Voz 1 18:54 oye Javier compañero muchísimas gracias por este ratito aquí en la en la Ventana eh encantada venga un abrazo muy grande mira estamos hablando de

Voz 0313 19:02 de la del lenguaje político de cómo ha ido perdiendo de la de la ausencia de matiz

Voz 1 19:07 sí es de la importancia de recuperar ese tono y tal vamos a hablar con alguien que después de una vida cargada de experiencia profesional de actividades etcétera etcétera han decidido ahora justo acabado de jubilarse hace nada Amparo tres meses da el salto a la política vamos a hablar con alguien que es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Murcia catedrático de Enseñanza Secundaria director de la Escuela de Administración Pública así Spector de educación iba a ser en principio el cabeza de lista por el Partido Socialista al Ayuntamiento de Alcantarilla en en Murcia vuelves anima a hacerlo Francisco Saavedra buenas tardes buenas tardes qué tal muy bien encantados

Voz 0313 19:49 qué tal jubilado desde diciembre creo que es no

Voz 16 19:52 desde el diecinueve de diciembre del dos mil dieciocho

Voz 0313 19:56 Bono y comprenderá que le pregunte que no es frecuente llegamos a este este salto a una edad digamos tan tan veterana a la política de de primera línea porque lo hace no sé estar aburriendo o no tiene cosas que hacer

Voz 16 20:09 estaba o no estaba aburrido cuando surgió el resto pues no lo hace usted como un compromiso que se tenía yo he estado en casi cuarenta y dos años de que es la trabajando en la Administración creo que tenía una deuda pendiente dominan pagando por toda persona que gracias a tenemos a ese país yo entendía que el conocimiento que ya había atesorado de alguna forma el el esfuerzo hecho conmigo me obligaba a de alguna forma devolver eso la sociedad entonces pruebas razón fundamentalmente por lo que por lo que dio paso al frente de dijeron lo un poco

Voz 17 20:52 no lo entendía que bueno que había que arrimar el hombro

Voz 16 20:54 ya aportar mi granito de arena a la sociedad oiga

Voz 0313 20:57 Francisco le pregunta qué le han dicho en su casa su familia a sus amigos

Voz 0827 21:01 quién te manda

Voz 16 21:03 con lo que se puede trabajar de también en total que abra que tenían otra cosa que hacer como acertada esto y al final yo también un poco poner en valor los jubilados de este país

Voz 1 21:16 sí hay mucho esfuerzo

Voz 16 21:19 a yo qué recién jubilado pero sí he visto en el meta profesional que viví la crisis de rebote como con amigos y ella que los jubilados en este país que no que es año puedan el sostén no sólo económico y material sino también emocional y entonces hay mucho que aportar y esa es la razón por la que ahora mismo yo creo que la experiencia te da una sensatez de ver las cosas al alcance de cosas que se pueden mejorar he acostumbrado sobre todo a dialogar con la gente y a ponerte en el lugar del otro y entonces entendía que la política tiene que pasarse pero ya tolerancia en el diálogo hay quedan de Pal participación activa no es la cuestión es acertar no podemos a en Parque por ejemplo sin saber que que que ha sufrido un parque insite en casa yo sé que lo necesiten porque hay niños que hacen esto personas mayores que entonces él con esa visión bueno pues voy a intentar dar el paso y la verdad es que ha sido muy gratificante para ganar yo no ganaré dependerá de que los ciudadanos confíen en mí realmente lo que puedo hacer personalmente llevando mucha satisfacción en la centralita que hago con la persona para ayudar al equipo para ver cómo se incorporó a la gente a al trabajo estoy encontrando mucho en alta mucha ilusión y ganas de embarcarse lo que empezó como referente de que va que también hizo esto porque anda me recuerden pues cosas de mi familia de padres y que te tienen una con una consignación de todo eso me lo llevo no serían haré o no ganaré

Voz 1362 23:02 eso le iba a preguntar Don Francisco qué qué qué expectativas hay no sé si hay encuestas en Alcantarilla o que alcalde de qué signo es el el de ahora qué qué posibilidades tiene

Voz 16 23:12 el cine actualmente desde el Partido Popular la encuesta de una estoy mirando yo yo le un activista cuando la gente va digo hay veintiún concejales Dios Loto hace primeros tienen que ser de personas que representen a la sociedad de Alcantarilla en general y que al día siguiente de ganar podamos gobernar no podemos defraudar a las personas que como nosotros entonces los sondeos uno piten que salió a cotas regulado Todd Akin y yo a veinticuatro años ganando el Partido Popular no es fácil yo entiendo también esa realista hay una fácil la tarea pero bueno yo creo que también podemos aportado cosas desde el aunque yo voy como independiente pero yo lo que desde el Partido Socialista se puede costar dos cosas ilusión compromiso y si somos capaces de transmitir que la gente confíe en nosotros protesta delante hay una cosa que éramos nuca sí lo que no complementamos Él lo que tenemos que hacer cuando se analizan los programas ya analizado últimamente el programa del partido que gobierna aquí ideas que muchas de las cosas que no se cumplen podía hacerlo sí cuando no se pueda cumplir una cosa pues me quiero decir que al final la gente tiene que ser escuchada mucho tenemos que hablar con la gente tenemos que sonreír porque hay que poner ninguna cara la cada más importante a las personas no sea político pero lo importante es escucharla para encontrar soluciones

Voz 0827 24:43 siente uva aquí un presidente de Gobierno que dijo que no había cumplido con su palabra porque tenía que cumplir con su deber yo creo que el principal deber de un político bueno yo creo que de cualquier persona pero de un político especialmente es cumplir con su palabra

Voz 16 24:57 yo yo te totalmente totalmente totalmente de acuerdo pero que es de sino al final podrá comprender muchas cosas para vender un pero la gente al final la confianza la gente de la confianza de políticos

Voz 1 25:11 se parece a mí me parece de mucho

Voz 0889 25:13 carece de mucho valor el paso queda usted

Voz 0313 25:15 Francisco porque lo que hace no sé si lo pondrá son los carteles son los eslóganes es el es el el el candidato el jubilado candidato el pensionista candidato es poner en valor un colectivo que está bregado desde hace bastante tiempo incluso en la calle Bono imponer en valor también la experiencia porque si discurso que hace usted de que la palabra que cumplirla la podría hacer un chaval de dieciocho años recién llegado a la política e incluso la vida profesional y lo está haciendo ahora usted con sesenta y cinco

Voz 16 25:43 sí presos son también de balones que yo creo que hay que inculcar era yo creo que también tiene Trias un poco la educación con una recibido no es la educación valores como que la palabra de las personas que es una cosa digamos que tiene valor por sí Madrid ya suponen el mayor compromiso de pueden tener si al final de la política y tardamos seis el mensaje podemos hacer que se recupere esa credibilidad

Voz 1 26:11 yo entiendo no está en política hasta ahora

Voz 16 26:13 pero si está comprometido en mi profesión liguilla entiendo que que que si al final es en en política uno se compromete con unos a comprometer de verdad las cosas

Voz 1 26:24 no hace falta una política para cambiar las cosas

Voz 16 26:27 para mí la definición de políticamente correcta no es el arte que procurar hacer posible lo que aparentemente parecía imposible esa es la obligación entiendo desde el P

Voz 0313 26:39 pues Francisco déjeme que le pregunto una cosa para terminar no no le molestaba más ya ahora ya está metido en precampaña en fin esta conversación forma parte de eso que va a dejar de hacer por dar el salto a la política como era hasta hoy su día a día como jubilado

Voz 16 26:53 por momentos de momento te intentando porque si uno de alguna forma defiende la importancia de la conciliación de la vida familiar y laboral y a la hora de confeccionar la lista de muchas muchas personas que podían estar en problemas que todavía no

Voz 1 27:09 ya civilización porque igual

Voz 16 27:11 lleva ya dicen para hacerla hay que inventarse han sombras fundamentalmente porque estoy a veces pues lógicamente se quita un poco de tiempo ocho durante mi mujer

Voz 0453 27:23 a dos gemelas que tengo pues

Voz 16 27:25 el cuando en el momento que necesitan es hijo eso no lo desea teniendo de momento estoy compaginando las jornadas largas me tengo más con mi mujer cuando dicen acción que llevamos

Voz 1 27:36 abro ha trabajado adiós

Voz 16 27:38 yo no me voy ahora trabajo de ocho a once

Voz 1 27:41 Nos y ex alcalde siempre les puedo decir que irá obras

Voz 16 27:46 estaremos

Voz 1 27:48 muchísimas gracias a si hay suerte muchísima tenga un abrazo

Voz 16 27:53 de madera fíjate que que tiene siente

Voz 0313 27:56 cinco años te juveniles sesenta y cinco sesenta hay jubilan de la dos meses después de que te ofrece dicen venga a la Liga hay que tener ganas

Voz 0827 28:03 está muy bien muy bien yo yo creo mira una de las posibles reformas del Senado podría ser esto no es decir llenarlo de gente con experiencia de gente jubilada de gente que esté de vuelta en la vida de gente que tenga la vida construida con lo cual no tendrá otras tentaciones que devuelvan asociadas lo que ha recibido la sociedad que es el discurso sencillo yo pero no simple que nos ha transmitido

Voz 0802 28:26 M Javier Reverte buenas tardes buenas tardes

Voz 1 28:29 Javier como eso felicidades eh

Voz 0453 28:31 no si es revertir ha ganado un juicio

Voz 0313 28:34 de la Seguridad Social y podrá cobrar tanto su pensión de jubilación estábamos comentando como los derechos de autor de sus obras hace cuatro años yo de recuerdo que lo hablamos aquí en la en la Ventana recibió una notificación de Hacienda que atención le reclamaba el pago de una multa de Porro atrasos y multa de tal en ciento cincuenta mil euros verdad

Voz 0453 28:51 porque eran ciento veinte mil más treinta y tres que consideró

Voz 0313 28:55 con incompatible ambas actividades buenos

Voz 0453 28:58 ya escribirlas no podía cobrarlas

Voz 0313 29:01 es todo además abre el camino y abre la puerta a otra gente verdad Javier que está en situación parecida la tú

Voz 0453 29:07 hombre yo creo que sí creo que no no entiendo mucho de leyes y procedimientos jurídicos pero yo creo que la gente que esté en mi situación tiene hay un precedente abierto entre otros ver a nuestro querido y añorado Forges que era sí señor siempre era yo estoy peleando en este tema porque le pasaba como a mí incluso a pagar más todavía que yo porque la vean multado mucho más alta que a mí bueno unas ciento veinte mil

Voz 1 29:33 unos ciento sesenta mil más o menos incómodo

Voz 0453 29:35 su familia está pagando desde que murió yo creo eso les puede servir como un precedente para

Voz 1 29:40 bueno porque no está

Voz 0313 29:43 perdona Roberto esta esta esta orden vamos a ver todo el mundo se puede equivocar puede corregir tales aquí había mala baba detrás crees

Voz 0453 29:51 yo creo que el PP porque nadie vamos a ocultar en un momento concreto que el Gobierno que era un enemigo de la cultura lo demostró en muchas ocasiones incluso lo dijo porque yo recuerdo que Montoro o me acuerdo el momento a los me a los cineastas se van a enterar os vais a enterar no envilece bueno hay subió Oliva les hizo la vida imposible hay una tradición de la derecha española muy caverna Naga multa Verneda que interpretaba sobretodo el último PP sobre Montoro y la señora Báñez fíjate tú uno Un multado como digo pues se suicidó bueno pero con muchos de estos hombres esta gente al parecer banal cero directos pues no hay ningún problema se murió la mujer ya está no pero la verdad es que fondo yo había una mujer que a día que un dada a encantaría tener una derecha como luego la mujer de un autor inmutado ver si que como todo en en Asturias vamos mil euros entonces pusieron a la venta el día anterior a la mujer pero es hago

Voz 0889 30:52 que no quiere quedar asciende a su nombre ya ya

Voz 0453 30:56 lo cito claro pero está en los periódicos se hayan periódicos de la época están publicados fue el años dieciséis no Iggy bueno pues una insensibilidad absoluta ante la cultura incluso una persecución de la cultura esto es una cosa que viene de siglos ya a mi me encantaría tener una derecha como la europea me gustaría que hubiera hombres como Char Chile como Raymond Aron pero Pino serán con demasiada frecuencia y sobre todo en las filas del último vez no

Voz 0313 31:22 oye y el actual Gobierno sea poquito lo tenía en cartera hacer posible esta compatibilidad jubilación y derechos de autor pero no acabado

Voz 0453 31:31 hay que ver un proyecto de decreto ley que había ya incluso aprobó en el Consejo de Ministros y que parece ser que iba a pasar o qué va a pasar en el próximo Consejo de Ministros jugó en el último que es dentro de dos semanas parece pero sin embargo este decreto de a pasar no contempla el que nos devolvieran las cantidades con estamos penalizar

Voz 16 31:49 los unos cuantos un domingo unos cuantos

Voz 0453 31:52 creadores no contemplaba eso pues no sé supongo porque Hacienda no les gusta devolver el dinero nunca oye lo que yo he conseguido

Voz 1 32:00 derechos actuales es decir los que generen tus obras ahora actualmente si sigues escribiendo eso qué pasa

Voz 0453 32:05 eso poner mi granito serán para mi obsesión se como derecho la vivir ya que no tenía según la normativa antiguas y cobra una pensión no cobraba por mis libros tampoco lo fuera no pero porque cobrase no no y ahora sin embargo pues se ganó el derecho a que me devuelvan ese dinero no entonces al en este momento tiene la Seguridad Social porque el fallo ha sido hoy en la Seguridad Social tiene la posibilidad de reclamar de de recurrir

Voz 1 32:31 sí claro durante cinco días

Voz 0453 32:33 hace absurdo que recurrir a contra esta cuando un juez cuando tienen en cartera precisamente tiene en cartera una ley para anular la ley justamente me me me castigó a mí y a otros no salir porque si no sí

Voz 1362 32:47 si esto hubiera salido bueno no a tu favor qué hubiera pasado con esos derechos donde van

Voz 0453 32:54 hubiera cobrado Hacienda real o pagar la multa como está pagando en un momento terminó vez me habían quitado la Seguridad Social es durante el año entero estaba pagando una multa de cuatro años de seguridad social no podía ganar más de nueve mil euros al año se saboreó épico

Voz 1362 33:13 claro que si tú vendes X libros X libros de tus obras anteriores esos derechos de autor que te responde

Voz 0453 33:19 voy a cobrar esos parece que sí porque era una renovación de derechos lo que ha hecho el trabajo que te ahora se sicoseado un trabajo entonces una ley antiguas decidió que que que bueno que sí que había considerado trabajo que en ese momento bueno podrías cobrar Arrúe asociarse estaba jubilado no podías bueno bueno la pensión pero pero bueno algo que ha determinado este juez es que no está bajo que son derechos de autor y además hay es que es así porque vosotros hay muy bien como entonces ese momento concreto yo la verdad será un libro en definitiva lo único órgano es el derecho a tener un libro en un escaparate saber cómo

Voz 1 34:00 dormir a la historia Javier Reverte un abrazo muy grande

Voz 0453 34:04 yo venga

Voz 12 34:08 equivocarse

Voz 1 34:09 creer que el mejor seguro es el más caro traer

Voz 18 34:12 de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 12 34:34 la Ventana en las redes sociales roja La Ventana La Ventana

Voz 20 34:45 cadena SER representa el placer de escuchar el gato Río al B

Voz 21 34:52 era Alicia parecía tener buen carácter consideró Alicia pero también tenía unas unas Muela

Voz 3 34:59 así un gran número de dientes de forma que pensó que convendría tratarlo con el debido respeto

Voz 22 35:05 mi niña de seis empezó algo tímidamente pues no estaba del todo segura de que le fuera gustar el cariñoso tratamiento pero el gato siguió sonriendo más y más vaya parece que le gusta no pensó Alicia

Voz 21 35:21 me podría indicar por favor hacia dónde tengo que ir desde aquí

Voz 5 35:28 contento

Voz 23 35:31 Alicia en el país de las maravillas Lewis Carroll mil ochocientos sesenta y cinco

Voz 20 35:39 el placer de escuchar

Voz 24 35:43 en

Voz 25 35:52 cuál es su ha sido tu línea de autobús con quienes coincides todos los días a veces me mareó los autobuses eres conductor o conductora de autobús qué haces cuando vas en autobús estas miran miras por la ventanilla o te entretienes en otras cosas

Voz 3 36:08 puedes dejarnos tus mensajes de voz en el whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres nuestra cuenta de Twitter arroba el faros

Voz 25 36:17 esta noche cogemos la odisea el Faro de las había pedido al autobús no

Voz 3 36:21 Parla para Torres a partir de la Cadena SER

Voz 2 36:27 Larguero palo horizontal de la portería del fútbol y otros deportes los que el larguero es mucho más Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torrejón Pablo Pinto Jordi Martí Marcos López Miguel Martín

Voz 4 36:43 empieza Alargue de lunes a viernes a partir de las once y media una hora menos en Canarias Guerra buenas noches bienvenidos a este Larguero con Manu Carreño

Voz 2 36:54 síguenos también en nuestra aplicación móvil y en el Larguero punto es Cape ser

Voz 20 37:04 este es el momento de poner las cartas sobre la mesa de decir lo que pensamos

Voz 1362 37:08 si ustedes creen que debe dimitir que no lo son

Voz 3 37:11 pero inmediatamente y militancia no guarda nos tiene respuesta para suministrar una pregunta de lunes a viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido seamos claros Cadena Ser

Voz 1 37:28 cuenta con la SER así que pasé

Voz 3 37:35 tú algoritmo que te pasas el día conociendo gente de red social en red social y de dispositivo en dispositivo Cook que busca pruebas emociones y siempre estas mariposas en tus Weitz

Voz 10 37:46 tú que esta es lo quito pues los niños recuerda que siempre serán de las personas

Voz 3 37:50 por una tecnología más humana descubre más en Telefónica punto com barra MW

Voz 26 37:59 gran portón de entrada con portes portugueses que aportan sobriedad aquella que ves la oportunidad tiras la casa por la ventana y cambias por todo lo alto ese suelo tan inoportuno por otro porcelana importado sin granate

Voz 2 38:14 que dure oye multiplica tu vida rascas multiplicador de la ONCE gana hasta quinientos mil euros al instante hay más de ochenta millones de euros en premios rascas multiplicador de la ONCE por ellos

Voz 11 38:29 hay veces que disiparse no vale de mucho otras y reserva ya tus vacaciones en la playa con Viajes el Corte Inglés que disfrutará es de las mejores plazas para este verano con descuentos de hasta el cuarenta por ciento Paco en seis meses y además hasta trescientos euros en una tarjeta regalo de El Corte Inglés had to reserva desde sólo setenta y cinco euros y recuerda que todas estas ventajas también son para Semana Santa y puente de mayo anticipa reserva de tus vacaciones en Viajes el Corte Inglés todo son ventajas financiación ofrecido por Financiera El Corte Inglés es sujeta a su aprobación

Voz 12 39:02 la Ventana con Carles Francino

Voz 3 39:06 David Ferrer batuta crítica de decirle si va espejo pieza

Voz 27 39:26 no ves de reza

Voz 0889 39:32 sí sí

Voz 27 39:38 las crías

Voz 3 39:42 herederos de sabes que

Voz 27 39:52 eh

Voz 0313 39:55 veinte minutos para las cinco de la tarde las cuatro en Canarias y aquí seguimos asomados a la ventana con Roberto con Isaías como todas las tardes hoy tomamos café con Sánchez

Voz 29 40:03 la compañera del del diario El País en bonitas está

Voz 0313 40:06 música e que a menudo hemos hablado aquí de de de las banderas del uso o mal uso que se les dan ocasiones de los líos que provocan hoy en nuestra política tenemos otro capítulo tenemos otro episodio yo creo que absolutamente involución

Voz 0889 40:19 por parte del protagonista pero que está dando mucho que hablar ahí vamos

Voz 30 40:26 la polémica Science Lafuente

Voz 0827 40:30 el pelotari vascofrancés visitó Bilbao ha sido sancionado con un año de suspensión por la Federación Internacional de Pelota Vasca la razón haber exhibido una ikurriña en el podio en los últimos Mundiales de Barcelona en dos mil dieciocho una falta grave para la Federación porque quebranta el reglamento disciplinario al exhibir públicamente una bandera no autorizada el pelotari va a recurrir el castigo y ha recibido además el apoyo del director de Deportes del Gobierno vasco que se ha dirigido a la Federación poniendo en duda incluso que exista el precepto reglamentario en el que se basa estas sanción que califica además de preocupante bueno exista uno el precepto que parece que no parecería también exagerado que un gesto así que hemos visto en circunstancias semejantes en otros deportes merezca castigo Ike en todo caso un desliz protocolario conlleve una sanción deportiva que le va a impedir entre otras cosas participar en la próxima Copa del Mundo en París

Voz 31 41:26 desde luego si no se acepta el recurso y confirma la sanción queda quedara claro que a los sancionadores se les ha ido la pelota

Voz 0313 41:37 yo quiero buenas tardes muy buen compañero cómo estás todo muy bien muy tú conoces un poco esta Federación no o a quién la dirige hoy a quiénes la preside no algo un poco raro esto no

Voz 0802 41:48 sí es muy raro todo tiene una explicación si tratamos de buscar la mira te cuento muy rápido desde el mundo de la de la pelota vasca los huesos los profesionales los que llenan frontones los que se llevan el dinero lo ganan vamos pero además de una forma bastante importante

Voz 0313 42:04 te pregunta eso pero sé que si esos están una

Voz 0802 42:07 es empresas privadas de pelotas una empresas de profesionales y son repito eso es lo importante la flor y nata de la moda de las distintas modalidades de pelota tanto en mano como en cesta como el remonte como como la luego está la Federación Internacional que es la que ha sancionado ha visitado Bilbao es una federación que está a palos con la vascos a no existen relaciones ah amigo está muy bien con la española pero a palos abusos totalmente con la Federación vasca y la Federación vasca no depende de la Federación Internacional sino de otro veinte que se llama Consejo Mundial en definitiva no hay relación entre ellos están a palo limpio y eso pues en cierta medida bueno una cosa es la Federación Internacional sobretodo maneja Campeonatos del Mundo es verdad pero de pelotaris aficionados sobre todo repito las provisiones está en otro dado está como una en la NBA serían las pelota las y los que juegan a pelota de forma profesional y esto sería como la Federación de Kentucky

Voz 0313 43:01 la sanción si se acaban aplicando es para todos los torneos

Voz 0802 43:03 no para los bonos internacionales sino pueden aplicará por ejemplo este chaval es el campeón de Francia tres veces y podría seguir compitiendo en en Francia lo que no podría jugar sería la de París fija como decíais que es en junio

Voz 0313 43:14 ya

Voz 0802 43:15 pero los el resto de de podía foros sin ningún tipo de problemas vamos

Voz 1362 43:18 sí porque este este deporte mueve muchísimo dinero aunque sea

Voz 0802 43:21 pero en profesionales duro mueve mucho dinero en profesionales donde hay unas apuestas tremendas es verdad que han bajado muchísimo como consecuencia de la crisis de la llegada del euro Se jugaba muchísimo en los frontones en el capítulo aficionados que es el que interesa la Federación Internacional de Pelota Vasca ya se mueve bastante menos eh

Voz 0313 43:39 pero te puede ganar un una estrella de la de la pelota

Voz 0802 43:42 a ver yo te voy a hablar ejemplo hace unos años una estrella de la pelota profesional y creo recordar que eran tres mil euros por partido más de un pelotari de algunos jugaban hasta cien partidos al año estamos hablando de profesional sí claro claro una estrella la pelota pues ya te digo pues si le echas tres mil euros por parte no en fin si no no ha habido mucho dinero eh porque se juega mucho se las televisiones pagaban mucho dinero se llenaban los frontones una entrada para ver un partido de profesionales en una final por ejemplo puede rondar los ciento cincuenta euros tranquilamente e se llenan frontones

Voz 1362 44:17 hasta reventar a agotar las entradas en apenas dos días no necesariamente en Europa porque es muy

Voz 1 44:21 o también Estados Unidos y el esta

Voz 0802 44:24 pero todo claro el que lo son las palabras en euskera más conocidas en el mundo en Estados Unidos la luz de las conocía siglas en Roma ha habido por medio mundo tener en cuenta que en el Jai Alai los estadounidenses todavía quedan algunos eh frontones ahí en Miami en Newport y demás eh se llenaban pero no porque les gustara si el deporte que también sino por la puesta que ocurre es que hace ya un montón de años hubo una huelga brutal en Estados Unidos y la gente el público estadounidense dejó de ir a los frontones por ejemplo a los Canódromo apostar a otro tipo de cosas y ahí perdió muchísimo pero a los pelotaris antiguamente vascos que iban a Estados Unidos se formaban pero literalmente eran tratados además como estrellas

Voz 0313 45:05 yo no sabía que estaba lo de las apuestas detrás pensaba que era interés

Voz 0802 45:10 si bien lógicamente pero tener en cuenta que los partidos por ejemplo un partido en Euskadi a cesta apunta que es esa modalidad que que se jugó tanto en Estados Unidos pues Juan a cuarenta XXXV ha en tantos hablo eh eh allí no se jugaba esa forma quinielas porque el tema es apostar continuamente en Estados Unidos hablo donde ha habido más de doce frontales o no sólo doce frontones sino el cuadro de pelotaris permanente es decir que vivían en Estados Unidos hay muchísimos pelotaris vascos Oller retransmitir Íñigo egun partido de pelota vasca por la radio tiene que ser como delicados a mí quítame el partido de fútbol quítame el partido con esto quítame la etapa del Tour del ciclismo y partido de pelota disfruta bien el deporte que más me gusta

Voz 0313 45:50 como es por ejemplo a tuviera

Voz 0889 45:53 sí como ese con la derecha

Voz 0313 45:56 con Izquierda tal cortar ola corta

Voz 0889 45:58 la corta no eso tome una promo que hicimos sobre unos Juegos Olímpicos no no no no no

Voz 0313 46:04 pregunto muy en serio porque debían de tener como todos su dificultad pero como como su es

Voz 0802 46:09 en el ambiente de fondo las pelotas sonando y demás el público en la grada

Voz 32 46:14 ahora Altuna desde el cuatro y medio bota la pelota la pega con la derecha intenta arrimar la pared ojo la pelota que se cuadros nueve arrestado de zurda perfectamente mandando al choco algo así

Voz 0802 46:22 sería hay una raya jugada del choque la espinita pues el chismoso es la la chapa donde suena el pasa a la fala hay muchísima o no pero a mí es un deporte que me absolutamente loco por encima del fútbol el divismo de todo lo que es muy mal pero muy mal

Voz 0313 46:41 cuántos días entrenó un pelotari de estos buenos

Voz 0802 46:44 a diario a diario todo el entrenado osea a ver ya no es como antes que ahora el pelotari un atleta hacen sus horas de Gines Asia en sus horas dentro de gimnasio frontón también lo que pasa es que hay que tener cuidado porque claro la pelota no ojo le das una piedra que pesa cien gramos a ciento y pico gramos eh y eso una y otra vez al final te te destroza en la mano no y luego pues a los pelotaris les gusta mucho más que las gimnasio que también les gusta hacer mucho monte un pelotari repito es un auténtico arte

Voz 0827 47:13 Letta ahora estoy pensando que a lo mejor todo esto así ha sido una estrategia la Federación Internacional para darlo

Voz 0889 47:20 sigo siendo picadores fuera fuera en Euskadi que no se conoce claro pero conoce tanto vamos

Voz 0802 47:26 bueno Soria Valladolid Burgos hay muchísimos pelotaris si hay ejemplos campeonato de Euskadi que son los importantes que organiza la Federación Internacional por muchos que sean Campeonatos del Mundo los importantes son los que se realizan de profesionales en Euskadi en los alrededores y la verdad es que va muchísima muchísima pero cómo es que no me quiten más esto Garrido Garrido muy bien además hordas es eso me he encontrado a mi yo no lo he visto

Voz 1362 47:50 ahora me estoy acordando de Soria en el pueblo de mi madre que es una aldea de Soria María Faubel en la plaza del pueblo había un frontón

Voz 0802 47:56 a mí me decía Pedro Delgado me decía en en Segovia prácticamente no hay por lo que no tenga frontón ya hay muchísimos muchísimos frontones se juega la modalidad reina es la la pelota a mano que se Moha uno contra uno a parejas luego está la pala el Leño que Se conoce que bueno pues es otro tipo de modalidad casi casi radicada ahora mismo sólo en Bilbao casi en ningún sitio y luego está el remonte que se cuadra en una cesta y luego está la cesta apunta que son más internacional de todos que bueno pues también ha perdido bastante en el último

Voz 1 48:23 la mano jugada mi padre y la pelota como una piedra que no sea cura pero vamos es aquel de tu mano

Voz 0889 48:28 no no no no no yo no

Voz 0802 48:31 la piedra ciento seis ganamos con la mano absolutamente todo

Voz 0313 48:37 cuando se sabrá lo de la sanción cuando va a quedar aclarados impone no que que que andan Dario tenemos Íñigo bueno vamos a ver el chaval cuando

Voz 0802 48:43 presenta el recurso pero repito esto sobre todo es que andan a palos andan a torta limpia la Federación Internacional la Federación Vasca osea la Federación vasca necesita

Voz 1 48:52 mitad reciben los deportistas decirlo deportistas

Voz 0802 48:54 sí pero vamos no lo sé yo creo que en los próximos meses sabremos algo de esta auténtica no se barrabasada que meterle un año pues es cuando pasa en otros muchísimos deportes son muchísimas banderas entonces una pequeña venganza por parte de la internacional

Voz 0827 49:07 que una cosa que se llama Federación Internacional de Pelota Vasca le parezca inapropiado les dijo la bandera vasca que suelen quedar en directo

Voz 0889 49:16 un abrazo de cuidarse

Voz 2 49:19 mi trabajo iré

Voz 33 49:50 ochenta

Voz 1 49:55 pues del País Vasco saltamos a a Galicia para hablar de la de la oralidad en todas sus formas también en la improvisación

Voz 0313 50:03 qué puede ser ese hecho una forma de desarrollo

Voz 1 50:05 hay muchas otras capacidades para para niños y para adultos también en Galicia por ejemplo en otros lugares también eh pero en Galicia hace ya unos cuantos años que se está introduciendo esta esta disciplina incluso en institutos en en en colegios como asignatura optativa llena eventos extraescolares para su promoción participación y una vez puesto las cosas en suerte pues suenan más o menos así

Voz 34 50:27 a mí lo Alba María melosa cada tele vais a Rosalía

Voz 0889 50:40 una de las personas impulsoras de la tradición oral gallega que está llevando a cabo todos de todo esto

Voz 1 50:46 tipo de actividades fuera y dentro del ámbito escolar es Alba María cantantes reggae feira filóloga que nos atiende esta tarde estar de Salva qué tal hola buenas tardes hola bienvenida oye que es que es exactamente la la RIC reggae falo digo bien no reggae funk reggae funk que es que es improvisación oral pero tiene que arrimar

Voz 0313 51:06 como como el rap o no forzosamente cómo cómo fue

Voz 1 51:08 para eso

Voz 17 51:09 pues básicamente la revista con género de improvisación moral sí que que

Voz 35 51:15 vas a las localmente una controversia cantadas normalmente a través de coplas populares ahí lleva no de cuatro versos de diez yo de ocho lava con con rimas los Fall buenos fui tiene muchos muchas similitudes con el con el

Voz 17 51:31 la con las de se tiene que rima oye

Voz 0313 51:35 se ha puesto de moda o últimamente por por alguna razón por algún motivo o viene ya de muy atrás esto

Voz 17 51:42 sí desde los años noventa realmente la bueno o aquí

Voz 16 51:45 cómo decenas de moral no se hicieron

Voz 17 51:48 de que promueve la oralidad de moral de Galicia no ha habido como como una tentativa de devolver a a a la a la red de IFA digamos a un ámbito pues me popular no o eventos de que se que casi se pierde esto es un poco más álgidos que paso empezaron a a dar talleres de los institutos e una de hecho una de las personas adquirieron ayer era yo cuando era adolescente

Voz 1 52:19 dado enero si llego