La Ventana (26/02/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

son las seis de la tarde a las cinco en Canarias la exhumación de los restos de Franco sobre una nueva complicación un nuevo problema ahora un juzgado de Madrid ha paralizado de forma cautelar el permiso de obras en la basílica del Valle de los Caídos Adela Molina buenas tardes

Voz 0011 00:19 qué tal buenas tardes el juez José Yuste y Bastarreche ha suspendido provisionalmente esa licencia de obras en un auto en el que argumenta que el Ayuntamiento no ha tenido en cuenta que en la exhumación puede haber riesgos de seguridad ya que requiere levantar una losa de mármol de dos toneladas el juez se apoya en un informe técnico de dos arquitectos encargado por la Fundación Franco en su auto el juez también señala que no hay urgencia para exhumar Aldi Ador que lleva enterrado en la Basílica del Valle de los Caídos más de cuarenta y cuatro años Ida tres días al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para que presente alegaciones este magistrado escribió un artículo en el año dos mil siete en una revista en la que criticaba la ley de Memoria Histórica a la ministra de Justicia Le acaba de pregúntele acaban de preguntar por esta decisión judicial en un acto en Valencia Dolores Delgado sólo ha dicho que la va a estudiar

más noticias Ester Bazán

Voz 1915 01:03 puede estar detrás de la caída del sistema de la entidad ABANCA que opera mayoritariamente en Galicia y que ha dejado fuera de servicio en principio sus cajeros también la aplicación móvil cuál es la situación Marcos a Luis buenas tardes

Voz 0882 01:14 buenas tardes así un fallo operativo que desde media mañana ha dejado sin servicio diferentes herramientas de la entidad financiera como los cajeros hola aplicación pero también sistemas internos de las oficinas ABANCA ha señalado a la SER que trabaja para solucionar estos problemas cuanto antes la entidad asegura que las tarjetas si están funcionando pero muchos usuarios afirman que han tenido problemas para hacer uso de ellas hasta hace unos minutos tampoco era posible acceder a la página de ABANCA en Internet esta caída

Voz 0821 01:37 el sistema se produce ha coincidido con

Voz 0882 01:40 el día en que la entidad ha comunicado que renuncia a la opa que pretendía lanzar sobre Liberbank el Vicente

Voz 1915 01:45 es evidente de la Comisión y comisario para el euro asegura que están preparados para evaluar una petición de retraso del Brexit si así lo solicita el Reino Unido potencialmente también apoyarla pues ponerlo un par de meses sería sencillo ha dicho Dombrovskis porque la salida del Reino Unido se produciría antes de que el próximo Parlamento Europeo se constituya en julio tras las elecciones más allá de eso es algo que requiere un análisis profundo en el Parlamento británico el anuncio se producía así esta mañana

Voz 2 02:11 sí clip en Wenzhou tío

Voz 1880 02:12 de que esta Cámara rechaza un Brexit sin acuerdo el Gobierno presentará una moción el catorce de marzo preguntando al Parlamento si quiere una prórroga corta ilimitada para el artículo cincuenta

Voz 2 02:23 no hay pues los laboristas aceptamos el resultado del referéndum pero creemos que los términos del Brexit deben acordarse bien

Voz 3 02:32 por eso creemos en nuestro plan alternativo nosotros no podemos arriesgar el futuro del país y por eso creemos que si consigue seguir adelante de alguna manera la gente debe poder confirmar que en efecto eso es lo que quiere el titular del deporte Toni López

Voz 4 02:45 así ha premiado al Premio Real Madrid Barça la semana mañana juegan la vuelta de la semifinal de Copa del Rey que llega con el uno uno del Camp Nou en Madrid con la única baja de Marcos Llorente el Barça sin en principio sin sir Arthur seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

cadena SER Madrid

Voz 1915 03:04 el Partido Popular ha bloqueado una declaración institucional a favor del movimiento feminista el ocho de marzo en el Ayuntamiento de Madrid es la primera vez en esta legislatura en la que no se consigue un texto conjunto apoyado por todos los grupos vamos a Cibeles Carolina Gómez

Voz 0821 03:17 a diferencia de otros años al Partido Popular se ha desmarcado del texto pactado por Rita Maestre Causapié Villacís un texto que trasladaba el apoyo al libre ejercicio del derecho de huelga de las trabajadoras municipales las campañas de sensibilización entorno a la igualdad y el apoyo al movimiento feminista en la manifestación del próximo nueve de marzo la portavoz municipal Rita Maestre acusa al Partido Popular de dejarse arrastrar por la ultraderecha desde del PP Beatriz Elorriaga dice que esa declaración deja fuera a la mitad de las mujeres que defienden por ejemplo el derecho a la vida

Voz 5 03:45 ese creo que es el mejor favor o compromiso que podéis hacer a las mujeres que vosotros no vais a llegar a ningún sitio de la mano de quien quiere volver a las mujeres en nuestro país hace cinco siglos

Voz 6 03:57 no me van ustedes a apabullar ni aislar porque me digan que nos unimos a vos solo les pido que por favor respeten a las mujeres pero a todas las mujeres

Voz 0821 04:08 como no hay unanimidad el texto sale adelante como proposición no como declaración política

Voz 1915 04:13 el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado la supresión del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos en el que Cristina Cifuentes cursos su master el acuerdo para suprimir la actividad del instituto ha sido ratificado antes de que la Fiscalía pedirá tres años y tres meses de cárcel para la expresidenta madrileña por falsedad documental El vicepresidente

Voz 7 04:29 tres Rollán el Consejo de Gobierno ha quedado informado de tal decisión por tuvo tanto desde el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid respetar y respaldar las decisiones que se adoptan dentro de la autonomía universitaria que es una de las muestras inequívocas que tiene las universidades públicas madrileñas en nuestra ocasión

tenemos veintiún grados en el centro de Madrid

son las seis y diez en las cinco en Canarias en la guerra como como en el boxeo como en el fútbol como cualquier enfrentamiento conflicto las maniobras de distracción desempeñan un papel muy importante y la historia está plagada de ejemplos la garita hoy traemos uno La Ventana uno que nos toca de lleno tiene que ver con la libertad con la censura los Borbones mira tú qué casualidad

Voz 21 10:24 en La Ventana acontece que lo es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 10:42 cuando nos encajaron en el trono al manejable Alfonso XII un Rey en plena edad del pavo con diecisiete recién cumplidos puesto ahí para que el personal se entre tuviera con lo guapo que era tipazo que tenía y lo bien que le sentaba los uniformes empezaron a pasar cosas en España por ejemplo el veintiséis de febrero de mil ochocientos setenta y cinco un Real Decreto prohibió la libre disertación en las aulas universitarias que qué era eso pues que Se acabó en la universidad pensar y transmitir conocimientos libremente por qué abro comillas había que velar por la moral y la sanas doctrinas Fin de la cita no hacían y dos meses que había llegado a pito

Voz 23 11:28 no íbamos quiere estar cuál quieres que es tiempo de viví de soñar y de creer eh quién y que yo creo que tiene que tiene que llover

Voz 1626 11:49 para no enredar nos vamos a explicar esto de la libre disertación tomando como ejemplo a Darwin y la evolución de las especies pero primero recuerde a Isabel Segunda la habían echado de España por inexacta por corrupta seis años antes gracias a eso

Voz 1449 12:03 pudo publicarse en España el origen de las especies

Voz 1626 12:06 desde Darwin ese librito del que se desprende que lo de Adán y Eva la costillitas es un cuento chino la teoría de la evolución penetró en la universidad y los profesores hablaban libremente en clase de este y otros temas animando a utilizar la razón y la lógica y en este periodo librepensador andábamos mientras un grupito maniobraba por lo bajini para traer otra vez a los Borbones lo que se conoce como la restauración bien lo consiguieron restaurar un Aalborg los cambios se notaron de inmediato y una de las primeras medidas fue aquel decreto de veintiséis de febrero prohibiendo la libre disertación en la universidad es decir entre otras muchas cosas se acabó hablar de Darwin del mono de la evolución la costillitas mejor lo de la costillitas

Voz 1 12:53 ya

Voz 1626 13:15 los profesores se rebelaron claro hubo bronca pero la censura se impuso hoy varios docentes fueron expedientados despojados de sus cátedras Giner de los Ríos y Nicolás Salmerón entre ellos varios de estos librepensadores acabaron juntando se fundando después la institución libre de enseñanza para poder disertar en libertad con la razón por delante para seguir hablando de ciencia devolución de lo que se terciaria para preguntar para preguntarse mientras la plebe seguía atenta a los estilismos de Borbón

Voz 23 13:47 pero tuyos sabemos hay señales guión las fiestas

Voz 3 13:56 ya lo creo yo inició hay señales que anuncian ya lo creo movimientos anuncio movimiento no siempre saludables e como es el caso que les hemos contado hoy moraleja a ver si prestamos más atención a las señales

Voz 2 14:07 llenas de humo danzan para despistar en torno a corrida nunca tiempo de un comité de bienvenida la monarquía os pone cachondos

Voz 1 14:23 no parece

Voz 24 14:26 el choque de una ola de aire siberiano por el este con los borrascas que penetran desde el Atlántico

Voz 2 14:32 es que me encanta expulsan agua a La Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 3 14:51 Mariola Cubells buenas tardes buenas tardes Carles cómo estás tal Mariola nuevas muy Tengo una pregunta para vosotros venga vamos habéis visto ya el capítulo final de detecta nos es de noche que ya no no no yo no lo he visto yo no no no me digas nada yo quería saber vuestra opinión lo habéis visto miedo somos porque mucho hablamos no sólo porque sea noche sino que me habla estáis tan mal después del quiero que iba tomando algo en la última parte de esta temporada no pero pero yo hable desde

Voz 0313 15:20 desde la desde la frustración porque es verdad que está la tercera temporada empieza Juan empieza bien se parece mucho a primera Belzoni pero bueno ese bebé data o no pero va más altos

Voz 3 15:29 estoy muy atrás y arriba y abajo venga ya que nada la semana que viene

Voz 0821 15:35 sí que lo vais a ver no

Voz 3 15:37 beber sí sí yo esta noche verá que no lo he visto todavía

Voz 0821 15:40 pero pero instó nada esa película quieres si quieres a ese tema por favor cómo no ha ganado Roma amén lo podéis explica

Voz 0313 15:48 no pregúntele a Boyero que lo que lo cuenta muy bien en el país que tampoco Barros tampoco bueno sabes qué vamos a hacer hoy hoy vamos a hablar de televisión y literatura de ficción y libros que cada vez con más frecuencia por cierto cruzan sus caminos por una buena novela pone una buena escritura historias está bien escrita está bien contado porque no pues soltará la tele no mira el último ejemplo uno de los futuro tenemos será HBO

Voz 25 16:09 con la amiga estupenda de Elena Fernández dinero no es mi amiga genial tienes que ser la más lista de todos hombres y mujeres

Voz 0313 16:40 por cierto inquina carajo será el eran Ferrán te no hay seguido por el Ministerio diga que es mujer que se some poco tonto uno todo eso eh recorriendo mucho a las de deciros ya que estamos aquí muchísimo permiso a mí esa cosa la entidad me harta porque bueno sí escritora de libros de Tele hablas de lo que sea a mí lo que me gusta es poder saludarle la cara de su nombre real por ejemplo María Dueñas buenas tardes bueno

Voz 3 17:03 ver si te contestan perla estar con vosotros os en Radio Madrid Ile preguntas como

Voz 0313 17:13 esas concreto es verdad que mañana viajas a Jerez porque se va a hacer una serie inspira la templanza sí

Voz 3 17:18 no no exactamente cuatro años después de publicar la novela ya tener

Voz 1449 17:23 en serio a la vista ya lo comentamos en su día eh

Voz 3 17:25 la historias de la Montalvo era carne de de de de

Voz 0313 17:30 serie yo no sé si ha cuando escribe a estas alturas en tienes esa parte de la cabecita enfocada a ser una serio va ser una película

Voz 1449 17:39 no todo lo contrario fíjate que que es quiero exactamente lo opuesto que no se me filtre nada no tener la tentación de escribir ya casi en secuencias siguen llena una estructura que fuera fácilmente trasladable a un medio audiovisual porque yo creo que lo que yo tengo que hacer es

Voz 27 17:56 mi mi mes librarme de Tura

Voz 1449 17:59 olvidarme de lo demás ahora que después viene las series bienvenidos sean por supuesto pero pero no no hay de hecho bueno pues esta serie y recuerdo perfectamente que me decían bueno vamos a hacerlo otra vez de la mano de Atresmedia como si los dos colaboradores nuevos pero recuerdo que me parece muy bonito no

Voz 27 18:15 para este año me va a tres grandes

Voz 3 18:18 como venga para para yo me pierdo yo

Voz 27 18:23 los países doscientos países de una tacada eh exacto pero me en principio cuando se quedaron con la con el

Voz 1449 18:29 el guión que fue ya desde muy desde el principio tenían tenían ganas me decían anda guapa que podían haber escrito una serie

Voz 27 18:35 claro cubanos manda Gekko ahora buena ir a Londres también

Voz 1449 18:42 pues a ver pero si esto de de Amazon es una alegría porque bueno es una plataforma con una cantidad de de posibilidades y que llega tantísimos sitios que que vamos a ver qué tal punto de encuentro

Voz 0313 18:54 conste en acta Mariola de digamos a los oyentes a María Dueñas la habíamos invitado antes de saber lo de la templanza porque nos apetecía hablar con ella

Voz 3 19:04 que hay porque intuíamos algo también

Voz 27 19:09 pero yo encantadísima de es contamos siempre es la tele

Voz 0821 19:12 en este caso hoy con esto de Amazon Studios te da una dimensión a tus novelas incluso que yo supongo que de eso eres consciente no porque esto sí tiene el efecto

Voz 28 19:23 de reactivar las novelas

Voz 1449 19:25 ahora ya tres años no que publicasteis como alto cuatro sí sí sí absolutamente entre costuras pasó no había funcionado muy muy bien el libro pero cuando la serie salió en primero en Antena tres y después ya se fue extendiendo habían pasado ya unos cuantos años IBI no reactivar la otra vez y entonces hay mucha gente que después llegó a la novela a través de la serie gente que había leído la peli la había leído la novela y después se encandiló con la serie en fin hay un constante feed back es estupendo para

Voz 0821 19:53 no deja que Carles Roberto El tiempo entre costuras tuvo llegó a tener un veintiocho de bien en algunos capítulos que han más de cinco millones de de espectadores es una tele que ya no existe

Voz 28 20:05 hay algunos llegaron hasta hasta las máquinas de coser que Amazon tenía contrastado como sobre todo

Voz 3 20:12 ya las compras oye las las las

Voz 0313 20:18 a ver cómo te pregunto eso series versus libros quiero decir el el verse en televisión

Voz 28 20:24 le está restando tiempo a la lectura tú crees

Voz 1449 20:26 ya ya sé que es compatible pero pero yo creo que sí he de reconocer que claro no ha recordado que el día tiene veinticuatro horas y al final entre que trabajas vas vienes te mueves tal al final de de tiempo libre para dedicarlo a alguna actividad que te llene de de energía que te apetezca hacer y qué tal pues tienes muy poquitas horas al día si ves te coges relatarles Yves una serie ya nuestras leyendo y al revés entonces yo creo que sí y yo misma me pasa muchas veces tengo que hacer un esfuerzo a decir no no no me llevo la tableta arrancamos la tableta

Voz 27 20:59 claro no estoy leyendo sin embargo sí que hay

Voz 28 21:02 tras teorías no María que sobretodo señalan que sí que puede atraer a nuevos lectores quiero decir no no lectores habituados pero alguien por ejemplo que que conoce el tiempo entre costuras o cualquier otra serie que primero la conoce a través de la ficción audiovisual después se va a la literatura ya lo hemos ganado para la literatura quizá no

Voz 1449 21:20 mente totalmente a mí eso me ha pasado muchísimo con altímetro postura sobre todo fuera de España porque en España todo el mundo casi lo había visto en Antena tres no pero había leído el libro ya conocía el libro después lo lo vio en Antena tres fuera de España había mucha gente que ni me conocía casino en Latinoamérica en muchos sitios que me conocían los lectores verdaderos pero otro tipo de de gente no tan el lector habitual no me conocía se adentraron por la serie y al final acabaron echándose me ha pasado en Estados Unidos mucho por ejemplo

Voz 0821 21:49 no no sucedió en el cuento de la criada estaba

Voz 27 21:52 es verdad que da un libro muy poco conocido decirle mira un libro difícil claro María tú te vas mañana Jerez y qué vas a hacer exactamente cuánta templanza hijos bueno de momento no comentó nada

Voz 1449 22:06 no estoy volvió

Voz 27 22:08 nada nada porque el trabajo grande

Voz 1449 22:11 tienen que hacer los productores ejecutivos cuando ya ya empiece la cosa de momento se está trabajando con muchísimas ganas con mucha ilusión con un poco de prisa porque claro estas cosas ya una vez que se acaban todos los protocolos que se firma todo y que ya delante pues hay que correr para que salga cuanto antes pero la verdad es que vamos a hacer una apuesta muy ilusionante otra vez se va como decía antes se va a rodar en Londres en Jerez por supuesto ese va a asaltar el océano se va ir a México no sé si finalmente las escenas de Cuba al final se harán en La Habana o no eso es lo tengo todavía un poco en el aire porque no me lo han confirmado pero lo que sí se va a hacer es un esfuerzo

Voz 27 22:50 la enorme de de inversión en todo tipo no no sólo de enero

Voz 1449 22:54 el talento no sería antes profesionales yo creo que no solamente los viajes yo creo que eso ya sube sube la cosa iba sé que ahora mismo están trabajando en Castilla en tomar decisiones de dirección de tal pero todavía no sé nada

Voz 3 23:08 el papeles de cosas gracias todavía no no que yo

Voz 1449 23:11 sepa ahí yo creo que está todo abierto pero en el aire

Voz 3 23:13 sería fila María por ejemplo la amiga estupenda la las la de Elena cerrando te gusta las yo no ha visto todavía

Voz 1449 23:19 yo la vi porque me apasiona Aaron los libros

Voz 27 23:22 sí totalmente es maravillosa y entonces en cuanto

Voz 1449 23:24 en cuanto salió velada eh yo creo que en dos días me gustó mucho me parece que que está muy bien hecha que es muy fiel a la novela y además reconforta porque estamos acostumbrados a que las series sean todas como muy rápida no hay que correr hay que dar cosas impactantes no todo tiene que tener mucha intriga o mucho tal no la mayoría bueno hay de todo tipo pero normalmente tendemos a pensar eso que tiene que estar como como todo el rato en movimiento para que pasen grandes cosas para conseguir captar audiencia y esto respeta el alma del libro es una voz de los libros es muy delicada es lenta es intimista a que se tome su tiempo es un hace una constante labor de de de clamor a la lectura al aprendizaje en fin a cosas que no estará es bastante

Voz 27 24:15 minimalista todo acontece en un barrio napolitano un poco deprimido o de gente trabajadora

Voz 1449 24:22 trabajadores y trabajadoras lo que no trabajan los porque ni ni tienen esa posibilidad no era muy bien la insondable

Voz 27 24:28 en Nápoles de aquellos exactamente y entonces

Voz 1449 24:31 son dos amigas muy distintas las conocemos desde niñas del CAS tienen maravilloso porque van cambiando a medida que crecen las las protagonistas las van sucediendo parejas distintas de entonces son fantásticas pero es un tempo reposa

Voz 27 24:44 dado que no hay no hay poco habitual dos no es poco y aún si eso no suda la lentitud totalmente

Voz 1449 24:51 pero resulta absolutamente magnético te sientas en el sofá no te levantas

Voz 0313 24:56 Nos ha que María como estamos hablando de tele y no nos gusta que nos interesa saber que te ves y que gustos tiene siete al igual a mí me tienes que contar que le veías tú a este personaje a ver mujer de veintinueve años el primer ataque hace un mes perdió el habla balbucea como un bebé

Voz 15 25:11 progresivo deterioro del estado mental que das cuenta todo el mundo se piensa que soy un paciente por el bastón pues ponte una bata como los demás entonces parecería tres cuenta de por qué la Administración no le gusta todo titula gente lo quiero médico enfermo ni tampoco me gustan los pacientes sanos esta mujer de veintinueve años que éste podrá es mi prima prima no le gusta el diagnóstico no me extraña tumor cerebral tanto por muerta prima

Voz 2 25:41 que la recta

Voz 3 25:47 es todo personal

Voz 27 25:54 pues me pero ese cinismo suyo esa esa brutalidad sin filtros y a la vez esa sabes que hay un fondo tierno por algún sitio aunque no lo

Voz 3 26:02 no hay que buscarlo eh hay que buscarle mucho pero pero le falta fondo Pérez

Voz 1449 26:09 la inteligencia tan tan descarnada no esa esa frialdad en el trato y esa agresividad con con los pacientes con los sus compañeros pero en el fondo es un tipo que tenía bueno pues pues una barrera ante el mundo no y su defensa tenía su propia frustró

Voz 27 26:25 acciones no esa los agresores

Voz 0821 26:29 des bordes televisivo arde pero cuando me suena

Voz 3 26:32 la corrección política no sería no no era el suyo

Voz 29 26:34 ven al revés era un verdadero de un grande María también este es buenísimo veis a mí me me

Voz 27 26:43 yo creo que era no está ninguna plataforma no se puede no se puede conseguir por algún sitio comprar nada más no pero seguro que

Voz 0821 26:51 alguna cosa ahí oculta de las mil plataformas tú también tienes no muchas plataformas aunque

Voz 1449 26:56 yo tengo Netflix y tengo H veo bueno estamos quedando irregular no sabes qué pasa que yo a ver yo todo en todo esto voy descubriendo cosas ya la la sociedad en principio a las compras que hace claro claro entonces es a partir de ahí cuando cuando ha entrado pero no es la cosa que era la que vas directamente a buscar la que yo iba Aralla así presupuesto ya me voy a a todo pero se estaba preguntando esto de de no encontrar a House en ninguna de esta plataforma ya muchas otras series que nos cautivaron otros tiempos incluso cuando éramos pequeños no a mí me encantaría volver a ver qué pena que no vayan

Voz 0821 27:38 alguna de ellas solamente a este vestían ahora es una cuestión de derechos no los derechos se acaban no se compra otra estamos no porque es muy importante lo decíais antes lo del tiempo para leer esa no ha pasado a todos Carles Roberto claro

Voz 0313 27:53 María como espectador ve serio sobre es más cosas que decir ves informativo desde

Voz 3 27:56 bolo el comentario

Voz 1449 27:59 el cero los documentales de animales poco informativos si serie es también no tantas como bueno me encanta por ejemplo Masterchef me encanta soy

Voz 3 28:11 que no te invito nunca no te ves ahí cocinar

Voz 27 28:14 no y me han invitado y espero que no lo hagan jamás no pero a mí me han contado que más

Voz 0821 28:20 has muy tímida y entonces ella los con estas cosas de tele y tal no le gustan mucho

Voz 27 28:24 te he visto no me gusta nada hasta hacerle ver al tímida pero bueno no es reservada digamos que no que no es me me dio hoy prefiero prefiero dedicarme a amistad zapatos pero se han llegado eh ofertas de estas de realities

Voz 3 28:40 verdad que no que es que no te voy a dar una buena noticia María Cobeña ocho temporada usted doctor House están disponibles en Netflix mira sí sí sí sí

Voz 1449 28:53 debe ser de eso que escarba Si escarba hasta aquí no tengo porque son primeras ni te enteras y a oye pues es ya te estás poniendo miras para darte una encerrona está ha pues voy a buscarlo porque debe estar en esas cosas que al final vas pasando el dedo con el dedo de bueno es que ella

Voz 0821 29:10 es como El Mundo Today hizo aquel chiste de te puedes tirar todo un fin de semana viendo sólo el catálogo de ya el próximo

Voz 28 29:18 ya pone algo

Voz 1449 29:19 y al final acabas desesperados pero yo estaba pensando cuando cuando sabía esta mañana aquí estar con usted con nosotros en la radio estaba recordando series mi infancia me acordaba de algunos títulos de o qué habrá sido de aquellos os acordáis de Aquellos maravillosos años era tan bonita que se llamaba con ocho basta

Voz 27 29:36 hombre normal no si nos sentíamos totalmente claro sí que fue de todo aquello

Voz 0821 29:42 bueno yo siempre digo que gracias a esas heridas estamos aquí no solamente las series estadounidenses como estas sino las series españolas es decir nosotros

Voz 3 29:51 sí señor podemos hacerla templanza porque hicimos verano

Voz 0821 29:53 azul es que esto María es

Voz 27 29:56 muy importante no no estoy totalmente de acuerdo es bueno

Voz 0821 29:59 al día al espectador le educando muy poco a poco y el tiempo entre costuras fue capaz de tener cinco millones de espectadores también por esa razón no porque había habido años de ficción

Voz 3 30:08 alguna más acertada y otra menos sobre Dios Chanquete pero bueno ahí tratando de imaginar

Voz 1449 30:15 no pero sí sí sí sí y además algunas series sea la la respuesta de la audiencia ha sido enorme ejemplo Cuéntame que en mi casa es una serie muy entrañable porque estuvimos viviendo una temporada en Estados Unidos y la veíamos todos los días con mis hijos pequeños y adoptaron a Antonio Alcántara hay Merche como si fueran de la familia y entonces queremos como si fueran como si fueran nuestros sí sí

Voz 0313 30:38 Joan tú de lo que ha sido adicta dicta es esto

Voz 2 30:42 probablemente no lo sepas pero en el colegio estaba creía que para ti solo era el idiota del hermano de Mónica

Voz 11 30:57 casi

Voz 3 31:01 María Dueñas desde la tribuna además todavía

Voz 1449 31:06 cuando esos momentos que vas buscando al no encuentren además pues voy a ver un capítulo yo defendí y cuál es tu personaje French me a mí me encantan todos me me encanta bueno Michel que no se enamoró a todos hombres y mujeres me encanta las tonterías de huy me encantan todos todo realmente me encantan la Casa de ellos el apartamento todo

Voz 29 31:29 la vida que lleva en el cruzar de casa de unos de otros

Voz 1449 31:33 no sé todos todos me encanta en cuando al final Chandler y Mónica se hacen pareja y se transforman poco a todos realmente no no tengo ningún favorito todos y de momento Ross Geller que dicen que se parece a mi hijo me encanta

Voz 27 31:48 eh todo realmente es como son como primos lejanos que tienes algún sitio que tan con acompañado gran parte de tu vida

Voz 0821 31:56 y entonces guión eso es muy exigente lo que ves en pantalla de lo que has escrito tú

Voz 27 32:03 sí yo reconozco que si soy yo sé que soy un poco PG ahora que entre nosotros no se oye nada bueno es que yo creo que hay que conciliar los dos lenguajes y el audiovisual y el literario

Voz 1449 32:15 CSKA coinciden y a veces contrastan entonces bueno pues cada uno ve la por lo suyo es verdad que también después tengo la capacidad para ser flexible cuando cuando hay que serlo y aceptar otras opciones cosas que me van proponiendo pero creo que mi labor y me responsabilidad es velar también porque el alma de mis novelas éste se mantenga digamos los intocable vinos que no se traicione no es que sí

Voz 3 32:39 exactamente no

Voz 1449 32:41 no es por mí solos por por los lectores saben la de veces que me han agradecido qué bien que se parezca tanto la seria la novela y luego admiten que haya cambios que padezcan SUP tramas con las que no contaban personajes secundarios que de pronto son nuevos totalmente pero que se ensamblan en la estructura general eso se permite muy bien en los los lectores lo toleran pero lo que no aceptarían es si se sentirían como decís traicionados

Voz 0313 33:06 éramos vuelco radical María Dueñas un placer como siempre feliz viaje al Jerez

Voz 27 33:14 vamos a hablar con vosotros la próxima vez Nos vemos en el estudio de seguiré gracias adiós

Voz 0313 41:34 estar tocar cada semana en esta Ventana de la filosofía antes de pensar sentimos nos llega algo cotidiano que después elevamos de día a la categoría de de reflexión Pepe Rubio buenas tardes hola buenas tardes qué sentido te llegó el tema de hoy que has bautizado como ciudades franquicia que no gusta a muchos pues

Voz 28 41:53 primero pues el oído y la radio en el programa local de la Serie A Vivir Madrid que dirige Puri Beltrán estaban haciendo una ruta por Madrid a través del cine

Voz 3 42:02 Tovar en otro punto de Madrid en Banco de España

Voz 1626 42:04 las once y media comenzó Un paseo por el universo Almodóvar una una ruta por el

Voz 11 42:08 que aparece en sus películas y que ha pasado por lugares como la desaparecida cafetería Manila de La ley del deseo

Voz 0313 42:20 está la cafetería Daniel que hay ahora procede pues es la tienda de una cadena internacional de moda pero la Ruta Almodóvar siguen el programa

Voz 44 42:30 me emocionaron mucho de verte trazó la hoy con los bastones

Voz 1449 42:36 conversación entre los personajes de Geraldine Chaplin

Voz 45 42:38 Leonor Watling la película Hable con ella y que tiene lugar en una academia de danza que actualmente es un hotel

Voz 0313 42:46 ahora es un hotel también de una cadena española internacional ha pasado una cafetería

Voz 3 42:50 me de baile muy muy de Madrid a dos modelos de negocio

Voz 0313 42:53 qué podemos encontrar exactamente en cualquier otra ciudad del mundo es eso

Voz 28 42:57 de ahí es la idea de ciudad de franquicias sobre la que curiosamente reflexionó horas después me fui decena Cuno unos amigo estuve esperando aquí en el centro de Madrid ID

Voz 3 43:06 la vuelta lo publiqué una osea que hoy tenemos un relato planteamiento más o menos

Voz 15 43:11 hoy tres cuartos de hora antes de una cena con amigos opte por pasear por la calle Fuencarral desde la Gran Vía de Madrid en el tramo que bordea el barrio de Chueca no hace tanto era una vía por la que circulaban coches donde se aparcaba a ambos lados con doble fila que provocaba atascos insoportables era sideral estrechas los bares de menús y los comercios Cook hoy una calle peatonal los atascos son sólo humanos los comercios de moda y complementos de lujo buscas un bar tienes que bajar a la vecina Hortaleza ido restaurantes tal modernos que no se distinguen los unos de los hombros de vuelta al lugar de la cita en la Gran Vía observo que esta centenaria avenida también ha ensanchado sus aceras buscando la peatonalizar los viejos cines son piezas a las antiguas cafeterías han dado paso aquí

Voz 2 44:05 desde de comida rápida hay cafés saben el café las sucursales del banco son Laura joyería

Voz 15 44:12 es de clase media tiendas oficiales de equipos de fútbol de grandes marcas deportivas en el suelo el top manta con las mejores copias de lo que se ofrecen los escaparates y todavía queda espacio para terrazas infernales en las que el turista cree estar reconociendo el modo de vida bueno en Yucatán todo parece estupendo parece haber mejorado y evolucionado pero todo se parece a otras calles y avenidas que has visto en otras ciudades

Voz 2 44:41 mismas tiendas tu café con sabor a vainilla los mismos rescate

Voz 15 44:45 antes acristalados las mismas terrazas los mismos productos en las mantas hasta la gente cuesta diferenciarla todos hacemos lo mismo y los motivos uvas como metáfora de todo lo anterior en un escaparate de un rancio

Voz 46 44:58 centro comercial un grupo de gente

Voz 15 45:00 ha con unas gafas de realidad virtual mientras sólo se mueve su asiento ellos creen estar viviendo una gran aventura en la que el riesgo es extremo al otro lado del cristal los viandantes nos paramos para convertirnos en espectadores de algo que ni sentimos ni dónde

Voz 2 45:19 llegado la hora de la cena hice el tiempo necesario para recordar lo que ya no existe y ver lo que se repita

Voz 47 45:27 el destacando Maika morlaco estaba estado Alito hasta que

Voz 0313 46:18 Fernando Broncano buenas tardes buenas tardes Ferrando es catedrático de Filosofía de la Universidad Carlos III de Madrid y autor del libro culturas nombre de derrota cultura hay poder en los espacios intermedios que nos viene al pelo para el tema que plantea Pepe Rubio que dice la filosofía de la de la gestión de espacios ida la uniformización del paisaje dice algo en el cada vez más estábamos yo creo que muy preocupados en lo que es la especialización de la cultura no en Santiago que la

Voz 48 46:49 el tres somos espacio y los Aspace producimos espacio cada vez que creamos una familia cada vez que veamos una comunidad destruimos espacio cada vez que destruimos el tejido social y me parece que ese es el problema que que está en esta tema tan bonito que ha propuesto Pepe Rubio de la relación de la ciudad la franquicia tiene que ver con cómo producimos espacio Icomos destruimos al espacio a la vez que desteje hemos los lazos sociales que no es una noticia

Voz 0313 47:18 franquiciada por seguir con su terminología en la ciudad franquiciada también el trato entre personas es diferente es más instantes es es es más frío carece de de espacios intermedios en ocasiones directamente porque no están claros a pensaba

Voz 48 47:33 qué pensó que era un simplemente un modelo de negocio en el cual pues bueno estandarizada se podía predecir lo que calcular lo que se va a gastar lo que pasaba consumiendo pero en realidad nos estaba unos estábamos dando cuenta que lo que estábamos cambiando éramos nosotros primero desapareció dependientes desapareció el camarero desapareció aquella persona que que nos contaba que nos hablaba que los escuchaba poco a poco desaparecidos nosotros has hacer poco a poco nuestra propia relación con con el ir a comprar en Liga el IRA a tomar un café liderar a cortarse el pelo

Voz 0313 48:14 era un acto sociedad no era era un acto

Voz 48 48:16 social era la señora que iba a a la carnicería contaba pasada su nuera de de él no se de su nieto explicaba a todos los que estaban allí lo que la subida respondía el carnicero nos estaba dando cuenta pero creaba recreaba el tejido social recreó el barrio cuando tú vas y te encuentras con una alguien con una sonrisa en que lo único que dice es puedo ayudarle en algo ya lo pues hacer nada ya lo que tú vas a esas elegir tu prenda con la imaginario que tengas sales de allí y allí se acabó y lo has hecho un acto que es un acto mercantil pero un acto social has destruido tras

Voz 0313 49:03 que perdemos en el camino que estamos perdiendo en el camino

Voz 48 49:07 lo que estamos perdiendo tejido social pensamos que un barrio una acumulación de casa así puertas tiendas sino un barrio es una estructura complejísima es una estructura muy normativa donde tú sabes dónde puede salir en zapatillas tienes que poner co corbata o te tienes que arreglar donde tienes que cómo puedes hablar y con quién tienes que hablar y que pues es decir cuando según informó a la conducta es lo que estamos es degradando perdiendo toda esta trama sutil de relaciones que nuestra vida cotidiana es como se lo diéramos a a nuestra pareja por la mañana la mano ya no conversaremos dijo me voy bueno pues que qué habría ocurrido bueno pues sabría destruido la Familia pues eso es lo que está pasando con la franquicia de la sociedad

Voz 0313 49:54 parece que hay como como dos modelos muy claros de barrios y es que se les puede seguir llamando así no esté que describía el el paseo que nos que nos presenta a Pepe que es el el barrió Parque temático el barrio escaparate para entendernos y luego están los barrios dormitorio y entre medias queda queda poquita cosa queda poquito modelo donde elegir

Voz 48 50:15 que en realidad es lo mismo porque lo que han convertido el centro es una especie de horno me Moll de enorme centro comercial de El en los barrios es un lugar donde no se puede hacer nada otra cosa que ir o al centro o al centro comercial que ya es lo mismo el centros centro comercial y allí pasear moverse pero ya no encuentras vecinos ya no hay nada en tu barrio lo que lo que no es un barrio sino que es un dormido pero allí lo que haces es justamente te encierran dudas a dar la televisión punto en medio lo que hay es tristísimo yo una vez lo hecho bueno luego lo suelo hacer de vez en cuando pero últimamente lo he lo hice hace hace muy pocos recorrer Carabanchel desde abajo desde Madrid Río hasta río hasta ahora hasta el hospital vas viendo cómo van desapareciendo las franquicias empiezan Air ya bares de siempre peluquerías de siempre tiendas de mercería tiendas de de todo este tipo de variedades de pero también va envejeciendo la política claro ya no queda nadie dentro de pocos asciendan desaparecen porque han desaparecido los clientes

Voz 28 51:27 sí cabe será un entonces más dos dormidera como nos ha explicado Santiago Niño aquí muchas veces ya habrá conseguido Amazon lo que quiere habernos acostumbrado a que sea Amazon el que pase cada día por nuestra por nuestra calle no y eso parece que es un proceso irreversible

Voz 48 51:42 exactamente íbamos a ser el único contacto contáramos con el mundo la contaba PP lo que me produce de la vez de ternura y de miedo el ver cómo la gente mayor intentan con con las cajeras del Merca Donna establecer una conversación contarles su vida cuando le quedan treinta segundos porque están una cola por detrás ellas es el momento en que pueden hablar con alguien intentan hablar con alguien porque va a ser el el momento el día de su relación social ya es imposible es algo que que la propia estructura comercial que es una estructura Por otra parte económicamente puede ser muy eficiente pero socialmente es destructiva esa gente se vuelve a casa con más sentimiento de depresión y soledad que la que salieron porque no han podido siquiera relacionarse

Voz 0313 52:33 Fernando nos está escuchando alguien ahora seguro segurísimo más de una alguien incluso que estará nuestro te has cuidado esta conversación diciendo esto son unos nostálgicos es que éstos echan de menos un tiempo que ya no volverá alguien te dice este Tuc Tuc les respondes desde la filosofía de más desde que que que que les responde cuál es el contra argumento eso es un curso de obseso de Denia años

Voz 48 52:56 sí cuando decimos que hemos perdido algo pensamos que que se puede volver atrás no no no vamos a poder volver atrás la cuestión es cómo recogemos esos lazos que que ya no existen y que sin embargo son centrales que podamos planificar nuestra vida en común para que nuestra vida sea un poco más rica que está angustia que tiene la gente El curioso Zárate el el cómo consume com como consumimos ahora en lugares donde ya la relación social está absolutamente desquiciado no obligamos a intentar expresar nuestra identidad con con nueva ropa cuando todos vestimos igual prácticamente no hay diferencias cuando estamos haciendo nuestras relaciones se han convertido en mecánica bueno no se trata de volver atrás ha tratado enriquecer la pobreza de nuestra experiencia son tratar de de que volvamos a a que nuestras emociones vuelvo a nacer sutiles en nuestras relaciones se hagan cómo es la vida cotidiana largas estructuradas organizado el matiz no está de moda en ninguno

Voz 3 53:59 ni en ninguna bien la verdad estaba recordando ahora que cuando empezaba aquí la radio justamente con Roberto Sanz

Voz 28 54:06 esta ya he mayores son si había en un día sí otro nos creo que tenían

Voz 0313 54:12 los como protagonista de la actualidad al preso

Voz 28 54:15 entre una de alguna asociación de vecinos de Madrid hoy día no aparece ningún corte de voz de ninguna asociación de vecinos han desaparecido ahí empieza todo cuando se rompe esos tejidos de las asociaciones de barrio

Voz 0313 54:27 sí fue un fenómeno que eh