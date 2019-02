La Ventana (26/02/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la

Voz 0313 00:02 tarde las seis en Canarias último pleno del Congreso antes de que se disuelvan las Cortes quizá lo más destacado esta tarde sea comprobar si la Cámara consigue la unanimidad por última vez en el tema a famoso del voto rogado José María Patiño buenas tardes hola hola muy buenas tardes Carles

Voz 1108 00:21 es la posibilidad de que los españoles que residen en el extranjero puedan votar en las próximas elecciones autonómicas se desvanece con unas nuevas reglas quiero decir después de muchas negociaciones la iniciativa presentada hace unas semanas por PSOE y Unidos Podemos sólo aspira esta tarde como decías a conseguir la unanimidad pero para poderse recuperada la próxima legislatura según el compromiso el grupo socialista que acusa al PP de no haber querido habilitar un pleno extraordinario el lunes en el Senado para sacar adelante esta ley indignación también con la actitud mantenida por PP y Ciudadanos por haber levantado hoy que ya no hay tiempo de tramitación diecisiete leyes que ha bloqueado en la mesa del Congreso con mayoría Carles Campuzano es portavoz del PDK

Voz 3 01:03 yo me parece un escándalo mayúsculo creo de los mayores escándalos que puede dar nunca en los diputados la mayoría del PP Ciudadanos ha bloqueado con su mayoría la actividad legislativa del con

Voz 1108 01:15 esa la divisiones entre los grupos por cierto posibilitado que la comisión sobre la financiación ilegal del PP ese cierre sin conclusiones tras dos años de Trump

Voz 1454 01:24 el buen rollo hasta el final en el Tribunal Supremo entretanto sigue la declaración de Carme Forcadell es turno ahora para las preguntas en la abogacía del Estado la ex presidenta del Parlament ha reiterado que la declaración unilateral de independencia no tuvo efectos prácticos Tribunal Supremo Alberto Pozas adelante

Voz 0055 01:38 eh Forcadell se ha sumado al resto de acusados para restar importancia la declaración unilateral de independencia de esta vez la fiscal Consuelo Madrigal le ha preguntado si no era algo real entonces que era

Voz 4 01:48 hice votaron hice leyó un preámbulo

Voz 5 01:51 que era una declaración política cuando dice pues sin consecuencias jurídicas lo dice política

Voz 6 01:57 era que era de mentira de broma teatro sainete farsa a qué se refiere cuando dices

Voz 0055 02:02 a Marchena ha acortado la discusión en estos momentos Forcada contesta a las preguntas de la abogada del Estado si su declaración termina hoy y mañana empezarán los testigos entre ellos el ex presidente Mariano Rajoy

Voz 1454 02:12 Ciudadanos responde a la carta remitida por la presidenta del PSOE en la que pedía que reconsiderara su decisión de no pactar ni con Pedro Sánchez con socialistas tras las elecciones en la cartas en la remitió a Albert Rivera pero Óscar García no es él quien responde buenas tardes

Voz 1645 02:25 qué tal buenas tardes no han sido José Manuel Villegas el que ha contestado a Cristina Narbona en la carta a la que ha tenido acceso la Cadena Ser el número dos de Ciudadanos le dice que no tengo una mala noticia para usted señora Narbona Ciudadanos es incompatible con quiénes se alían con aquellos que dan golpes de todo es textual Pedro Sánchez dice la carta está dispuesto a lo que sea con tal de seguir en el poder entre otras cosas indultar a los soberanistas Ciudadanos por tanto cierra la puerta a levantar el veto a Pedro Sánchez ya que dice la carta no puede garantizar que no volverá a pactar con los partidos separatistas

Voz 1454 02:56 el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno da la razón a un asesor del PP en la Comunidad Valenciana que había solicitado información sobre el uso del Falcon por parte del Ejecutivo viajes personas en cualquier caso la decisión de este organismo independiente Julián Jiménez no es vinculante

Voz 0778 03:09 no no lo es en cualquier caso el Consejo de

Voz 1248 03:11 la experiencia y buen gobierno insta a Presidencia de Gobierno a facilitará al asesor del PP en el Ayuntamiento de Valencia Luis Salom en un plazo de diez días el listado de personas que disponen de autorización para usar el avión oficial el número de veces que lo han utilizado entre junio y octubre de dos mil dieciocho y es que según el Consejo el Ejecutivo de Pedro Sánchez no pueda ampararse que se trata de materia clasificada ya que ese concepto se reserva sólo al Consejo de Ministros o a la Junta de Jefes del Estado Mayor y además porque mucho de los viajes son públicos al formar parte de la agenda del presidente a la que además da cobertura informativa Moncloa recordemos sostiene que no ha variado la política informativa respecto al uso del Falcon que venía practicando los anteriores Ejecutivos

Voz 1454 03:50 vamos con los deportes Toni López buenas tardes

Voz 7 03:52 jugar mañana llega al primer Madrid Barça de la semana el sábado será de Liga el de mañana

Voz 1775 03:56 la vuelta de semifinales de Copa del Rey que llega con el uno uno de la ida del Camp Nou esta tarde ha hablado Ernesto Valverde el míster del Barça sobre el madridista Vinicius que no le va a condicionar la alineación

Voz 0588 04:05 en no no a lo segundo lo de condicionar la alineación pero sí en cuanto que es mejor desequilibrante esta temporada me refiero que no me condiciona porque si no pueda fenicios juego Asensio sino cruzada Bale sino jugáis con fin ahí tiene grandes jugadores

Voz 1775 04:19 antes hablado el míster en Madrid Solari será preguntado por los gestos debe el el pasado domingo pero Solari ha evitado responder directamente sobre el tema

Voz 8 04:26 el foco nuestros apostó así no el otro sitio el llegar y el de todos los jugadores estamos todos unidos por el objetivo claro de ganar mañana

Voz 1775 04:33 recordemos que para el jueves queda la vuelta del Valencia Betis que llega dos dos hoy en Sevilla quince mil aficionados béticos han despedido a su equipo en el entrenamiento a puerta del

Voz 1454 04:41 pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado este martes a las ocho las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

Voz 7 04:49 peines

Voz 9 04:52 indicios informativos

Voz 5 04:58 llegó el seísmo

Voz 9 05:01 libre directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero

Voz 5 05:08 el libre directo punto com compañía Bankinter una doscientas gafas gafas de sol lentillas audífonos tuvo el cincuenta por ciento en vena la Super Rebajas sólo en la consulta condiciones

Voz 0867 05:21 se resigna arte seguir pagando de más

Voz 7 05:24 en alguno de Mi seguros mutuas de traer tela mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 10 05:30 hacia la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua P

Voz 11 05:40 consulta condiciones en Mutua punto es hay veces que anticiparse no vale de mucho otras y reserva ya tus vacaciones en la playa con Viajes el Corte Inglés que disfrutará es de las mejores plazas para este verano con descuentos de hasta el cuarenta por ciento Paco en seis meses y además hasta trescientos euros en unas tarjetas regalo de El Corte Inglés had to reserva desde sólo setenta y cinco euros y recuerda que todas estas ventajas también son para Semana Santa y puente de mayo participará reserva de tus vacaciones en Viajes el Corte Inglés todo son ventajas financiación ofrecido por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 12 06:13 hola cariño sabes que hace la Policía bajo si han robado los del

Voz 7 06:17 todo este fin de semana este fin de semana

Voz 12 06:19 enterado de nada ni nosotros ni ellos ni nadie se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fue

Voz 13 06:25 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo Carr llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on en Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 9 06:44 la Ventana con Carles Francino

Voz 15 06:48 la historia queda vienen de cada expresión

Voz 0313 07:25 si son ustedes seguidores habituales a La Ventana sabrán que nos hemos ocupado durante los últimos meses los últimos años incluso en varias ocasiones de eso que se vieron denominar la España vacía nos que sirva de consuelo pero que sepan también que este no es un problema que afecte sólo a nuestro país que hay otros estados de la Unión Europea que también lo sufre por ejemplo Francia lo Italia no hay más que ver el último dictamen aprobado por el Comité de las Regiones donde contempla como desde el año dos mil se ha ido reduciendo de forma paulatina la población en casi todos los países y en algunos de forma especialmente en notable bueno pues se nos hemos fijado en un proyecto que se llama en Europa Europa vacía que está liderado por seis periodistas que viajaron a las regiones más despobladas de lo que digo Francia Italia y España su metas objetivo Bono informar con detalle conocer profundizar en la vida sobre todo la gente más joven que ha resistido a este éxodo que parece a menudo imparable en Radio Madrid Ana valiente Ana buenas tardes buenas tardes nadie Balladolit Álvaro García Álvaro bienvenido buenas tardes muy buenas tardes Álvaro tiene veintiséis años Ana veintiocho XXVIII ellas de Madrid trabaja para Euronews por PSOE viaja varias semanas al mesa a León verdad IA Álvaro está ahora mismo trabajando para la comunicación de un colegio de de Valladolid haber recorrido básicamente para el trabajo la provincia de de Zamora que que porqué la elección de Zamora vez que bueno que es la Laponia Se la conoce no de de porque habéis elegido Zamora

Voz 0909 08:47 pues elegimos Zamora porque estuvimos haciendo un estudio sobre cuáles serán las provincias con mayor

Voz 0867 08:52 la población nos dimos cuenta que en dos mil dieciséis

Voz 0909 08:55 te Zamora había sido la que más rápido había perdido población entonces decidimos ir a allí precisamente por eso

Voz 0313 09:02 son sea por la velocidad de la despoblación por por la

Voz 0909 09:04 sí porque normalmente siempre se piensan Soria pienso en Teruel dando piénsese colación pero nos llamó mucho la atención que Zamora igual que Orense estaban por ahí como entra las primeras hizo lo que nos impulsó a ir encanto

Voz 0313 09:16 dado Álvaro que se hubiese ha contado que no espera seis

Voz 17 09:19 pues nos hemos encontrado Un panorama quizá un tanto desolador no porque realmente nuestro enfoque era sobre todo centrarnos en los jóvenes no así la conclusión es que no hay no de dieciocho a treinta apenas hay hay jóvenes

Voz 0313 09:36 esta tarde ya sea ya pero lo veo muy poco o a lo mejor ya por muchos de los poquitos que hay de los poquito se quedan que que que os cuentan

Voz 0909 09:46 bueno nosotros en el en el reportaje de España decidimos hacerlo sobre mujeres porque vimos que todavía habían menos mujeres que hombres y lo que nos cuentan es que no bueno pues no hay ayudas las políticas no están de su lado y hacen que la gente pues se tengan que marchar porque no hay no hay expectativas

Voz 0313 10:01 de nada ni laborales ni vitales ni ni nada

Voz 0909 10:04 la mayoría de la gente joven sobretodo va pues has entorno a veinte años la mayoría se marchan se marchan a estudiar fuera y una vez que están fuera ya no vuelven

Voz 0313 10:13 no teme una historia concreta que te venga a la cabeza de la gente con la que has hablado un rostro que digas mira esta María tal no sé que hay quien fuera

Voz 0909 10:19 pues mire hay una hay una chica que se llama Rocío

Voz 0313 10:22 sí de hecho creo que luego hablar aquí con nosotros

Voz 0909 10:24 ella es de Zamora y estuvo viviendo en el País Vasco y después con los años decidió volver se dio cuenta de que lo va a contracorriente a contracorriente efectivamente es que en el en el reportaje lo que queríamos también era mostrar un poco ser un poco optimistas tampoco llegará que al drama de que todo el mundo se va esto es lo peor entonces decidimos buscar esas mujeres que querían que que decidieron volver y que decidieron crear sus propias oportunidades en una tierra que parece que no les ofrece nada

Voz 0313 10:50 a ti Álvaro qué historia Tea impresionó te ha conmocionado a más de los que has conocido haciendo este reportaje

Voz 17 10:55 pues yo creo que para mí la de Liliana porque Liliana es una mujer que pues ha estado viviendo en en California en en Australia no sea una persona con con un bagaje envidiable y con una pasión por el mundo los vinos sí decidió irse a la zona de de Arribes no de Arribes del Duero que es una zona donde prácticamente todos los viñedos están abandonados ah pues aquí mi familia vamos a montar una bodega ya ahí está luchando en casi ellos solos no en la zona Arribes pero la bodega está funcionando

Voz 0313 11:29 las perspectivas dentro de lo que cabe

Voz 17 11:31 con buenas perspectivas pero claro trabajando mucho la conclusión que sacamos con todos los que hablamos del que ellos lo hacer el cálculo de a cuánto les sale por hora

Voz 0313 11:40 que no pasarían malos ratos hoy Álvaro tú serías un poco también un ejemplo no porque tú estuviste fuera Hay ha regresado

Voz 17 11:48 bueno en en parte sí porque claro sea yo estoy aquí en Valladolid y para alguien en Madrid era joe Valladolid de la atípica provincia no los típicos comentarios que siempre tenemos un poco ahí con los madrileños pero para alguien de Castilla y León probablemente viajó

Voz 0313 12:02 desde Valladolid lo más clave pero hay un gran movimiento contra el centralismo de Valladolid como bien sabes sí sí sí

Voz 17 12:11 claro que lo hay pero yo soy de aquí de Valladolid estuve estuve fuera estaba en Madrid estuve luego en Inglaterra y luego en París yazidí bueno volverme es verdad que probablemente en cuanto a trabajo pues la vida es más fácil en Madrid Barcelona Valencia pero si estamos todo el rato diciendo que en Castilla y León las cosas están muy difíciles pues vamos a intentar quedarnos a cambiar algo no

Voz 0313 12:34 que mira noticia de ayer en el norte de Castilla un pueblo de Valladolid en busca de hostelero el Ayuntamiento de Villa al barba asume todos los gastos para conseguir la reapertura del único bar tienda del municipio con casa incluida un pueblo sin varias un pueblo medio muerto

Voz 17 12:49 un pueblo sin bares un polo prácticamente muerto

Voz 0313 12:51 ya

Voz 17 12:53 la que ya los ayuntamientos toman la iniciativa no de los clubes sociales que están al lado del Ayuntamiento para que el Lime vengan personas familia Si lo ocupen porque claro al final en cierta medida es el único ocio o la única manera que tienen de interactuar los vecinos del pueblo es el bar llegar tienen una importancia vital

Voz 0313 13:11 la has tenido tentaciones de de quedarte

Voz 0909 13:14 pues yo tengo que decir que yo soy de Madrid sede de aquí de un barrio de Orcasitas

Voz 0313 13:17 sí aunque habido bastante bien y

Voz 0909 13:19 no es algo bastante entonces la veces digo bueno seguí como trabajó con el ordenador desde casa perfectamente podría vivir en un pueblo oí desplazarme cuando necesitara

Voz 0313 13:29 es que me interesa mucho esta visión que estáis dando porque lo que es lo que entiendo que ha sido gozó trabajo no ha sido sólo levantar acta notarial de lo que ocurre que ya sabemos que tiene un sinfín de dificultades problemas de tal sino de poner ejemplos concretos de gente que trata de revertir esta situación tú antes nos hablabas de Rocío roció Gang oso Rocío buenas tardes hola

Voz 0311 13:49 hola buenas tardes qué tal Rocío como esta

Voz 0313 13:51 las

Voz 0311 13:52 pues bien con calor Filho con calor a mí yo poco verano antes vestidos

Voz 0313 13:57 bueno tú estás casada con dos hijos en un pueblo parado que tiene cuántos habitantes cincuenta sesenta setenta

Voz 0311 14:03 bueno sí tiene cincuenta y cinco lo que pasa que por el tema familiar pues decidimos en un pueblo a ocho kilómetros del campo que tiene ochocientos por los niños porque el tema del colegio y por ella más niños para poder compartir juegos

Voz 0313 14:17 Nos decían que tú has estado viviendo un tiempo en el País Vasco trabajando y tal y que decidiste volver porque

Voz 0311 14:24 pues vamos yo soy me creó en mi padre es agricultor entonces poco o aprovechar el relevo generacional se jubilada que yo deje mi trabajo de trabajar en una compañía eléctrica Mi marido estaban paro entonces pues decidimos hacer un pequeño proyecto sí nos plantamos hace cinco años aquí en Tierra de Campos

Voz 0313 14:46 qué hacéis

Voz 0311 14:48 bueno somos agricultores producimos en agricultura ecológica y entonces el nuestro objetivo hemos hecho una pequeña envasadora con marca propia entonces los dedicamos a hay Rocío pero sí he comprado comprado Pro Eco para ser ecológicos entonces no dedicamos eh algo de extensivo que trabajamos con gallegos prácticamente asturianos y gallegos por la proximidad geográfica luego también trabajamos con los trazos de secano legumbre y tenemos un pequeño regadío que metemos de hortícolas ya hemos puesto un pequeño cultivos cultivo alternativo pistacho

Voz 0313 15:25 ellos da para vivir

Voz 0311 15:27 bueno de peleando nosotros al final nuestra propuesta es de de productora consumidor final entonces no ponen con grandes extensiones de los cultivos que realizamos pero intentamos pues todo ese margen del intermediario pues quedarnos nosotros con el consecuente trabajo

Voz 1826 15:46 y como decía Álvaro imagino sin echar muchas cuentas de las horas

Voz 0313 15:50 no quede queda tienen tus tus niños pues tengo un niño de cinco años siete si tú les les futuro hay dónde estáis ahora sinceramente pues ahí está ahí está ahí peleando para que lo tengan

Voz 0311 16:07 sí a ver yo siempre soy partidaria de que estudien y se formen y luego puedes buscar sí si tampoco un futuro que tampoco ha ido un gran futuro en las grandes urbes desde mi punto de vista pues intentar pelear aquí en la tierra y montarte claros los proyectos pues no como antaño sino pues diversificando o buscando otras alternativas como hemos hecho nosotros

Voz 0313 16:30 todas formas yo decía antes que que Rocío va a contracorriente y a lo mejor somos los otros que vamos a contracorriente porque la ONU calcula que en dos mil cincuenta dos terceras partes de la población del mundo vamos o van a estar viviendo en en grandes ciudades con lo cual hay un terrero por ahí libre con posibilidades y con tal al en puñetero caso sobre tengo que yo creo que es ridícula que muchas veces para

Voz 0909 16:53 que vivimos atropellados en la ciudad despacio sin nada tienen sois sin utilizar a igual habría que darle una vuelta de

Voz 0313 17:01 tú también te está

Voz 1454 17:03 esta vez la veo muy tentador

Voz 0313 17:05 sí pero no pero Álvaro por ejemplo apostó lo aplican a en la reivindicación de decir bueno dejemos de quejarnos tratemos de hacer algo cada uno en nuestro propio ámbito no Álvaro sí

Voz 17 17:15 porque es que el eso yo creo que muchas veces la aquí en León tenemos en poco esa sensación no de todo va a ser así y nada va a cambiar un poco la sensación que teníamos también cuando hablamos con todas las mujeres con las que hablamos en Europa es un poco esa noche y sin embargo pues a lo mejor también nosotros podemos hacer algo desde luego hay que pedir muchas cosas a la administración eso no no cabe duda pero si no nos quedamos nosotros nadie lo va a salvar

Voz 1826 17:39 oye decíamos que habéis junto con otros periodistas también ha visto cómo está la Europa vacía es decir otros ejemplos cercanos como Francia Italia Ana por ejemplo en Francia que se han encontrado los compañeros

Voz 0909 17:51 sí pues en Francia a Francia han ido dos compañeros que se llaman Lara Bulent Zafón Abdesalam están allí en viven en París ellos eligieron la el departamento de Lac es que pertenece a la región de la nueva Aquitania está en el centro de Francia y lo que han encontrado básicamente aunque bueno el contexto es un poco diferente al de España es que es una es un departamento que depende mucho de Agricultura Ganadería y que se sienten también abandonados por el Gobierno de hecho viene muy muy a colación con lo que está pasando ahora con los chalecos amarillos muchos de ellos son de esta región porque precisamente se dan cuenta de que aunque trabajen nunca llegan a fin de mes entonces piden que el Gobierno no sea tan centralista que empieza a darse cuenta de que hay mucha gente que no que no puede salir adelante en esta región es precisamente porque están abandona

Voz 0313 18:39 ya en Italia

Voz 17 18:40 pues en Italia hemos estado bueno han estado Verónica Di Benedetti Francesca de en la provincia de Basílica no que tiene dos ciudades un poco más grandes que son materia hipotensión de sesenta mil habitantes de hecho motera pues si buscáis en Google las imágenes es una ciudad de postales súper bonita iba a ser la capital de la cultura europea en dos mil diecinueve y luego pues ya el el resto poblaciones pues son mucho más pequeños una cada cinco pueblos son menores de mil habitantes

Voz 0313 19:08 Nos va la metáfora que un la Capital Europea de la Cultura sea una ciudad medio vacía verdad ya la metáfora bajó en un entorno que de verdad sea así Bale las fotos del proyecto es súper bonito

Voz 17 19:19 pero con una situación muy económica bueno económica perdón muy complicada de hecho está el el caso de ir sino que son menos de cinco mil habitantes en la actualidad y que desde los años ochenta y además ha migrado muchísimas personas de Versina a suelo que está pues se seiscientos kilómetros al norte está bastante lejos

Voz 0313 19:37 oye de déjame que os pregunto unas horas antes de determinar que se nos acaba el tiempo donde se pueden ver estos reportajes

Voz 0909 19:42 pues estos reportajes se pueden ver en Café Babel es Veles medio online con el que hemos hecho el Report el proyecto entonces se puede la gente se puede meter en el punto com

Voz 18 19:53 Abel eh de Álvaro Álvaro me puede

Voz 0313 19:56 mhm masivas bien Café punto en Google bien ahora valiente Álvaro García muchísimas gracias a los dos compañeros gracias Rocío suerte un beso eh gracias a las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 19 20:17 el auto tenemos las mejores soluciones para tu coche treinta tus neumáticas en acto neumáticas de verano cuatro cuatro Si sean tenemos todas las marcas y modelos con precios bajos todo

Voz 20 20:29 el año recuerda ignoró precios bajos en neumáticos todo el año nuevo auto empresa patrocinadora

Voz 0313 20:34 del equipo paralímpico español llegue

Voz 5 20:37 atrae el Festival Internacional de Artes Escénicas para niños y jóvenes de la Comunidad de Madrid

Voz 21 20:43 lo mejor del teatro la danza la música

Voz 5 20:45 los títeres y el circo hasta el treinta y uno de marzo en espacios de toda la región información y venta de entradas en Madrid punto RG Parra Teatralia Comunidad de Madrid el bricolaje te proponemos a partir de este viernes vena tu quieta tenemos todo lo que necesitas para mejorar tu casa precios bajos todos los días

Voz 0867 21:11 nos Cristina Cifuentes Pablo Casado Carmen Montón o el resto de alumnos VIP han sorteado la causa judicial del caso Master curioso para Cifuentes la Fiscalía ha pedido hoy tres años y tres meses de prisión por falsificar presuntamente estos papeles que mostró a la prensa en la Asamblea en las redes sociales

Voz 22 21:30 el pasado día regular he podido y lo han además a todos los medios de comunicación demostrar con papeles que es como hay que demostrar las cosas las cosas pero los papeles hay que enseñar los los papeles están mandados como os digo a todos los medios de comunicación que los tiene aquí está firmado por las tres personas que formaban parte del tribunal calificador la nota

Voz 5 21:55 en La Ventana de Madrid Javier Casal Roy

Voz 0867 22:04 veintiún meses de cárcel cuatro años pide para Cifuentes la Universidad Rey Juan Carlos la Fiscalía dice que Cifuentes indujo esa falsificación para evitar leo textualmente las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse cara los Izquierdo Consejero de Medio Ambiente qué tal muy buenas tardes La Ventana de Madrid buenas tardes José Manuel Franco Secretario General del Partido Socialista de Madrid qué tal muy buenas señor José Manuel

Voz 0743 22:28 todo estar aquí la semana pasada Álvarez

Voz 0867 22:30 de en la comisión parlamentaria acusaba directamente a la Comunidad de Madrid de presionar a la Universidad Rey Juan Carlos lo decía la Asamblea

Voz 23 22:39 el no haberme sabido sustraer los días veinte y veintiuno de marzo del dos mil dieciocho a las fuertes presiones del Rectorado de mil diversidad de la Comunidad de Madrid fui el instrumento idóneo para la caza de otras piezas mayores esté sin pecado capital y creo que ya he sido injustamente vapuleado pobre

Voz 0867 23:03 hoy es la fiscalía la que pone contra las cuerdas a Cristina Cifuentes ya no su medio de comunicación ya no es la Universitat Álvarez Conde que es parte interesada la Fiscalía Carlos Izquierdo usted considera que hay un linchamiento contra Cifuentes y tal y como por ejemplo ha sostenido esta esta mañana en redes sociales la candidata del Partido Popular en la Asamblea de Madrid Isabel Díaz Ayuso

Voz 21 23:24 bueno yo lo que quiero es que tenemos que ser sumamente respetuosos con la Justicia tenemos que dejar absoluta libertad al procedimiento judicial no puede ser en absoluto el procedimiento judicial la resolución judicial estamos en un momento previo por lo tanto no hay ninguna sentencia y lo que sí que es verdad es que ha habido mucho linchamiento a la señora Cifuentes ella ya ha pagado su responsabilidad política presentando la dimisión y por lo tanto yo creo que lo que debemos es pensar en el futuro no volver al pasado sino hablar de propuestas de futuro que lo que realmente importa a los ciudadanos José Manuel Franco

Voz 0743 23:59 si el problema del futuro es si el futuro del Partido Popular se basa en personas que han tenido una relación estrechísima con una señora Cifuentes y con sus equipos ese problema lo que viene a demostrar esto es que la moción de censura que presentó Mi grupo en el Partido Socialista el grupo socialista en la Asamblea de Madrid cuando se produjeron estos hechos está más que justificada queremos efectivamente creemos en la Justicia independiente creemos por supuesto una presunción de inocencia yo lo he defendido y lo defenderé siempre pero es evidente que algo había algo olía a podrido ha dicho así así de claro y de contundente cuando ahora la Fiscalía que supongo que se basará en algún hecho concreto pide tres años de prisión para fuentes nosotros lo que pedimos es que se esclarezca por eso por eso precisamente en la comisión de investigación pedimos entre otras comparecencias la del rector de la Universidad Rey Juan Carlos porque espero que pueda aportar algo quizás también pueda aportar algo en dicha comisión la señora Cifuentes a la vista de la petición del fiscal

Voz 0867 24:58 presuponiendo pero sintiendo lo entiendo José Manuel Franco Caine

Voz 21 25:02 la decisión de la Fiscalía

Voz 0867 25:03 también algo la la postura oficial del Partido Socialista de cara a esa sesión extra del caso Master no que se debe celebrar el día

Voz 0778 25:10 sí yo estoy ustedes sitio

Voz 0867 25:13 darán oso podemos lo piden van a respaldar esa comparecencia de Cristina Cifuentes entiendo

Voz 0743 25:17 a la vista de hoy no podemos oponernos a que lástima Cifuentes comparezca en la comisión de investigación

Voz 0867 25:23 debe hacer lo mismo Pablo Casado

Voz 0743 25:25 nosotros ahora mismo estamos hablando de fuentes lo que ocurra con Casado pues ya lo veremos en el futuro de hecho creo que hay entre las peticiones de comparecencia está también era de Pablo Casado pero ahora mismo lo que ahora mismo nos ocupa ya lo que ahora mismo tenemos sobre la mesa es este hecho que consideran muy grave para las instituciones madrileñas para la salud así titulaciones y ahora mismo nosotros no descartamos sino que creemos que es necesario Casto Ignacio Fuentes diga lo que sabe o lo que quiera decir en la comisión de elecciones

Voz 0867 25:54 que no se van a oponer pero eso no quiere decir que la abstener es decir votarían sí

Voz 0743 25:58 si se propone sí

Voz 0867 26:00 acuerdo me queda claro que la postura del PSOE en este caso Ciudadanos y Podemos Carlos Izquierdo sospechan que ustedes tienen un acuerdo verbal tanto PSOE como Partido Popular hablando a nivel nacional para que Pedro Sánchez no vaya a la comisión de la tesis al Senado Pablo Casado no vaya a la comisión de Madrid esto es cierto

Voz 21 26:20 viento de eso yo lo que quiero es que se esclarezca la verdad en todo que pensemos en el futuro y en los intereses de los ciudadanos que es realmente lo importante que hemos visto cómo las comisiones de investigación en la Asamblea de Madrid son un auténtico paripé donde muchas veces dicen lo contrario a las resoluciones judiciales han demostrado pues su poca credibilidad han demostrado que estaban echan las conclusiones antes de acabar las comisiones y por lo tanto en la Asamblea de Madrid de lo que se tiene que hablar es de modelos de propuestas de futuro de lo que le preocupa a los jóvenes a las mujeres al campo a las Sony no está muy claro salida un saqueo Durán

Voz 0867 26:59 de años de de la Comunidad de Madrid como parece haberlo habido y algunos de ellos están ahora mismo dirimiendo en los tribunales tiene sentido que el Parlamento de Madryn se tenga una buena una comisión sobre la corrupción como la que ha tenido esta legislatura

Voz 21 27:11 lo que estamos hablando a otro lado aquí lo que estamos hablando es de un tema particular

Voz 0867 27:16 yo creo que es un tema particular entonces como como dice la dirección del Partido Popular que decía hoy la gente Pablo Casado no hablamos porque este es un tema privado

Voz 21 27:24 el tema del máster es un tema absolutamente particular y privado que no tiene nada que ver alhajas con la asunción de la Comunidad de Madrid de presidenta de la Comunidad de Madrid ya a menos ya temidos pues entonces bueno a hablar del por lo tanto yo no voy a derogar debemos hacer dinero la candidatura representados por ejemplo están muy por ejemplo no dejemos

Voz 0867 27:45 pero es que dice Carlos Izquierdo es un tema privado bueno recuerdo al actual presidente la Comunidad de Madrid Ángel Garrido defendiendo los pasillos a capa y espada como vicepresidente regional a Cristina Cifuentes

Voz 21 27:56 pero además es que estamos hablando de papeles falsifica

Voz 0867 27:58 dado su presuntamente falsificados que entre otros sitios se muestran en la Asamblea de Madrid pues que Cifuentes comparece en la Asamblea de Madrid enseño los papeles que están presuntamente falsificados esto privado pero es que Cristina Cifuentes lo trasladó a la propia Asamblea de Madrid en Vallecas

Voz 21 28:19 bien porque se preguntó en Madrid pero sí para no parece pero se trata de un máster particular pero habría amén además había habría mentido en sede parlamentaria yo yo de verdad yo creo que debemos estamos pero este tema

Voz 0867 28:36 puede construir el futuro pensar en el pasado

Voz 0743 28:39 Nos de futuro Carlos por supuesto que sí invitó a dar la razón en algo que a veces las resoluciones de la Comisión de Investigación se apartan de lo que es lo que pide la fiscalía hilo que al final sale después un juicio eso es cierto pero hombre hay que investigar hasta el final cuando es un hecho tan grave como el que afecta a la presidenta nada menos la Comunidad de Madrid Si hablamos de futuro por supuesto que sí pero yo creo que también a parte de los problemas de sanidad educación dependencia también importa en qué manos va a estar el futuro Gobierno de la Comunidad de Madrid la candidata que presenta presume de la herencia de Esperanza Aguirre de Cristina Fuentes pues mal futuro le espera a los madrileños y las madrileñas

Voz 21 29:17 pues mire yo lo que creo es que la candidata en estos momentos lo que está hablando es de propuestas para la dependencia para la sanidad para los colegios para todos esos problemas que hoy existen en nuestra sociedad ideó que otros partidos están enrocadas en el pasado unos hablando de lo que ocurría hace cuarenta años y otros hablando de lo que ocurrió hace un año y el único que está hablando de los problemas que estamos sufriendo en la A5 o los problemas que hemos tenido y precisamente con el suelo que se ha quedado bloqueado para que los jóvenes no tengan viviendas o para que no se desarrolle el medio ambiente o para que la economía circular no sea una propuesta de futuro son los partidos precisamente de la oposición lo primero que venimos aquí precisa no eres el Ayuntamiento

Voz 0743 30:00 rotundamente no Carlos Vosotros echando abajo los Presupuestos el proyecto anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado haberse evitado que más de treinta mil jóvenes tuviesen acceso a una vivienda pública en alquiler que habéis sido vosotros junto con Ciudadanos iconos que llamamos todos separatista

Voz 21 30:16 así lo ha hecho dando echando atrás esos presupuestos hemos conseguido que treinta que el Gobierno traidor de Pedro Sánchez no del dinero a los independiente no me extraña antes para Popular no quiere hablar

Voz 0867 30:28 del pasado viendo el fin Paseo de la Fama que él de de Estremera Hay de la prisión de Valdemoro con Francisco Granados con Ignacio González nunca habíamos visto a un ex presidente de la Comunidad de Madrid entre rejas lo hemos visto esta legislatura bueno voy a policia pero ese Nos acumula las cosas esta tarde Franco no José Manuel Franco el dictador en un juzgado de Madrid ha suspendido el informe por el que el Ayuntamiento de San Lorenzo concedía licencia urbanística para llevar a cabo la exhumación dijo de Franco

Voz 7 30:57 Francis Koffi tres dramas

Voz 0867 31:01 aquí en el Gobierno prometió sacar de allí en agosto del año pasado pero que sigue allí al fresquito de Cuelgamuros y otro asunto importante ahora mismo pleno extraordinario en Cibeles la oposición pedía la cabeza de Javier Barbero del delegado de seguridad por su gestión de la crisis de los bomberos por la destitución de su responsable por la aplicación nefasta dicen los bomberos de las treinta y cinco horas y la cosa Carolina Gómez qué tal muy buenas tardes bueno ha ido mal para Barbero no no ha habido sorpresas en la votación

Voz 0909 31:27 ninguna sorpresa el pleno del Ayuntamiento de Madrid acaba de pedir a Manuela Carmena que destituya a Javier Barbero como delegado de Seguridad lo hace a instancias del Partido Popular que había convocado este pleno extraordinario Inmaculada Sanz le ha acusado de ser un sectario poco profesional y de poner en peligro la seguridad de Madrid por vergüenza torera

Voz 24 31:44 váyase pero señora Carmena cómo no lo va a hacer

Voz 7 31:47 que ya ha mostrado es durante estos tres años

Voz 24 31:50 qué le importa bastante poco el devenir de ese área la pelota como bien ha dicho el señor Silva está en su tejado

Voz 0909 31:56 a esa petición de los populares es sumaba además de Ciudadanos el partido socialista Ramón Silva

Voz 25 32:01 desde que esta mañana ellas aprobado por el pleno la la petición a usted para que creo que no debería durar ni un minuto más lo único que que la pido es que ejecute lo que ha decidido el pleno

Voz 0909 32:17 Barbero ha dicho que el verdadero problema con los bomberos ha sido el déficit de plantilla heredado del Gobierno del Partido Popular y considera que quienes generan ruido ahora lo hacen por puro electorales

Voz 26 32:27 mismo del proyecto en materia de seguridad de emergencia hay de todo el área ha sido un proyecto yo creo que bien desarrollado estamos en una de las ciudades más seguras del mundo gracias también a mis compañeros por todo el soporte y me está dando en estos momentos tan duros donde estos señores y algunos ya allí están haciendo campaña electoral antes de lo que toca

Voz 0909 32:46 hay precedentes de censura en bloque a Barbero el delegado de Seguridad fue reprobado el año pasado por los incidentes de Lavapiés la alcaldesa que hoy no ha dicho nada les sigue respaldando al menos eso dijo ayer públicamente

Voz 0867 32:59 gracias Carolina a las siete de la tarde y treinta y tres minutos

Voz 0909 33:02 sí

Voz 6 33:07 sigue a La Ventana en las redes sociales en La Ventana La Ventana

Voz 5 33:15 el de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana el fan

Voz 9 33:21 un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos

Voz 0313 33:26 todo lo que seamos capaces de imaginar

Voz 9 33:29 tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 5 33:33 el Faro con Mara Torres síguenos también en redes nuestra aplicación móvil a partir de la una y media en la SER

Voz 11 33:41 lo que pasa eso que llegas a los aeropuertos y pone tu nombre

Voz 0313 33:43 porque ahí David Bustamante sobretodo hay cosas muy curiosas

Voz 1454 33:46 que hoy en día como las cámaras vinculadas con el móvil y tres horitas antes de haber un montón de señora que ha perdido a que te espera bueno pues se da la foto y ahora ya hemos pasado el vídeo es una cosa maravillosa pero porque antiguamente era mucho más incómodo Got pasaban la llamada convencerle de que este es el bonito y digo pero no menos que alguien cómodo que no se va a creer que soy yo haber canta aquello por el amor de vamos a ver no yo creo que es una mira a tu padre siente

Voz 5 34:13 no

Voz 9 34:14 hoy por hoy con Pepa Bueno Eaton arriba siguen los también en Hoy poner punto es Cadena SER desde la Cadena SER lleva muchos años acompañando muchos años contigo

Voz 28 34:31 sí tal vez demasiado no perdón digo que tal vez demasiados esto ya habría que atacan Taser tantas ser tantos años esto nombre no pero pero que es bonito que lleve tantos años de Cadena SER ya calza esto pero nombre que que parece que que broma hombre pero bueno penosa asusté

Voz 29 34:51 cadena SER

Voz 9 34:52 estaremos siempre con qué él aquel a al idiota locutor

Voz 30 35:00 no cuenta con

Voz 5 35:04 SER pase lo que pase

Voz 31 35:08 siete de la tarde y treinta y cinco minutos ha estrenado hace venimos de Pozuelo a las siete de la mañana las ocho

Voz 0909 35:14 esto se puede combatió anunciado que ya de por sí lo eh

Voz 32 35:16 Carlos Garrido aceleración un semáforo emocionalmente

Voz 0313 35:22 a bordada voy muy bien

Voz 33 35:24 si evitamos cualquier abuso

Voz 0867 35:28 la verdad es que es un poco lío

Voz 34 35:30 en La Ventana de Madrid

Voz 0867 35:32 hoy hemos estrenado los nuevos semáforos de la cinco digamos arrojo está a unir esta mañana ha habido pelea en el paso elevado entre el Partido Popular y los ecologistas bueno peleas Ana para hacerse la foto unos a favor y otros en contra de un proyecto que ha ejecutado a Madrid pero que en su día propuso el PSOE la prueba de fuego será mañana porque el Ayuntamiento de Carmina el le ha dado al botón de de inauguración cuando ya había superado la hora punta es decir poco lío podía haber

Voz 35 35:59 eh el PP está que trina así

Voz 0867 36:01 José Manuel Franco la alcaldesa de Móstoles tampoco es que sea del club de fans de un proyecto que recordemos impulso el PSOE

Voz 0743 36:07 ya sabemos tres ni la alcalde de Alcorcón ni los alcaldes de la zona afectada ni yo mismo que ese hecho

Voz 0867 36:15 mal

Voz 0743 36:16 pues ha hecho mal se ha hecho se ha intentado hacer con prisas de manera electoralista yo estoy convencido de que es un problema que tenemos que solucionar entre todas las administraciones lo he dicho siempre local autonómica y estatal Ministerio Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid pero hay que hacerlo de forma sensata no con prisas no con tintes electoralistas para que de alguna manera se regule detrás con la entrada en Madrid por esa vía hay que ofrecer alternativas hay que ofrecer alternativas a los vecinos que viven en municipios que tienen que utilizar esa vía de entrada a Madrid esas alternativas pasan por aparcamientos disuasorios por un carril bus de alta ocupación Cardiff de Vehículos ocupación que funcione de verdad por refuerzo de transporte público cuando eso se consiga pues conseguiremos paliar de alguna manera este grave problema que tienen esos vecinos al cual yo no sea ajeno yo visitó la zona en dos ocasiones y soy testigo de que tienen serias dificultades para acceder por ejemplo a su centro de salud más próximo para hacer las cosas bien

Voz 21 37:14 Carlos buscando el consenso de todos llega a hacerlos

Voz 0743 37:16 sin perjudicar a casi un millón de ciudadanos que entienden que tienen que entrar a Madrid por esa vía

Voz 35 37:21 a los Carlos Izquierdo parece que el proyecto no salió de de la idea o de de la mente del PSOE

Voz 17 37:27 pues la verdad es que él es corresponsable pero hay que hacer las cosas bien es corresponsable gobierna porque está sosteniendo al Gobierno

Voz 21 37:34 Carmena y lo podía haber parado y eso es lo que tenían que haber hecho porque nosotros siempre hemos defendido que el importante aquí es dejar libertad a la gente para que vaya a trabajar como quiera pero hay que darles facilidades con aparcamientos disuasorios con más transporte público con nuevas vías de acceso con desdoblamientos con oportunidades lo que no se puede hacer es prohibir bloquear poner semáforos restringir un área tan grande como Madrid central simplemente para recaudar más yeso además no eliminará con antelación que era una cosa

Voz 0867 38:06 pues a ver independientemente de que las medidas sean finalmente buenas o malas había que hacer algo no visto coincidirán conmigo en que la contaminación Europa nos avisa o cumplamos cuando multan yo no sé si son correctas o no una parte de las medidas de un grupo de medidas mucho más amplias pero el objetivo que evidentemente debe ser reducir esos índices de contaminación quedarse quietos no

Voz 21 38:31 estamos todos de avidez de la Comunidad de Madrid estamos y yo como consejero evidentemente no porque hacerlo mucho sin habéis hecho ninguno de los hemos prometido hace muy poquito porque el Ayuntamiento de Madrid incapaz de hacerlo ya antes de que acabe la legislatura estarán las primeras en observarnos trasto hemos conseguido reducir la calidad del aire

Voz 0743 38:50 hay que era sobre en esta legislatura

Voz 21 38:53 en toda la Comunidad de Madrid salvo en el centro el centro los demás coches lógico es el coche en toda la comunidad lo que pasa es que en el resto la Comunidad han tomado medidas vamos a proceder o lo marco esa afirme muramos T de trampa hemos tenido el Plan Azul Plus que en este momento estamos revisando acabamos a aprobar hemos tomado muchas medidas que tienen que ver con incentivos a los taxistas a los autónomos a los vehículos comerciales para que sustituyen por vehículos aclaramos quedaba mucho para hacemos pues te queda mucho para hacer a fin pero hay un hay que reforzar ese problema habrán recelos que hay consensuado como medidas y otra que lo hizo

Voz 0867 39:29 esas de los vecinos tampoco es sano ni normal que un barrio que una calle al final se está atravesado por la autopista aquellos un verdadero horror a todos

Voz 21 39:38 yo no contaminen efectivamente hay que solucionarlo pero con sentido común

Voz 0867 39:42 los Izquierdo José Franco estará próxima gracias a ustedes mañana estamos de vuelta bueno mañana hay derbi pero hay programa a las siete y veinte estamos aquí en La Ventana de Madrid en las siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid hasta mañana adiós

Voz 9 40:03 la ciudad como la palma de su mano una moto era hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 37 40:08 veinte a la mutua y que bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco Mutuel

Voz 5 40:19 bienvenidos condiciones el Mutua punto es

Voz 9 40:23 será el sonido de tu coche nuevo serán los fogones de tu nueva cocina será que sí

Voz 38 40:30 este talent tenemos un préstamo de hasta sesenta mil euros sin comisión de apertura sin contratar otros productos para que tu proyecto sea que si entra en Cetelem punto ese informe

Voz 39 40:41 ahora en Carrefour y en Carrefour punto Stiles un tres por dos en más de cinco mil productos como todos los pijamas de mujer hombre infantil lo que comprando dos del tercero te sale gratis Carrefour todos parecemos lo mejor

Voz 9 40:55 la Ventana con Carles Francino

Voz 5 41:00 estartapeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio es hacer que crezca Cadena SER

Voz 18 41:16 quería preguntarle algunas cosas Chevy alguna cosa concreta sobre el vamos a ver va Sergio buenas tardes hola hola

Voz 1136 41:23 la saludos os traigo esta tarde el caso de and Finance un club digital de Finanzas creado por un emprendedor experto en inversiones alternativas y otro emprendedor especialista en negocios digitales que es este club digital de Finanzas Chechu salas cofundador han común

Voz 7 41:38 Finance es un espacio de aprendizaje para aquellas personas que quieren organizar sus finanzas y su futuro de una forma distinta ahí desde el sentido común cómo organizar el futuro financiero de Mis hijos cómo organizar mis finanzas personales ahora que tengo unos ahorros in me gustaría moverlo y no tenerlo parado en el banco

Voz 1136 41:56 si terminas aprendiendo a invertir de manera segura en sectores poco habituales Jorge Segura cofundador poder invertir en seco

Voz 40 42:03 es como la energía solar que dio un siete por ciento de rentabilidad el whisky con un ocho procedentes del año pasado lo voy a nichos más avanzadas como por ejemplo poder invertir en empresas de ciberseguridad hizo de robótica no

Voz 7 42:18 vosotros lo habéis definido como el de Flix de las finanzas si nos gusta consideraran con faenas como una especie de Netflix financiero en el sentido de que es un club por suscripción pero tienes acceso a todo el contenido de forma ilimitada tienes cursos ordenados por temáticas ordenados por niveles tienes acceso a estrategias de inversión indicadores para anticipar movimientos del mercado no dicen dónde invertir

Voz 0743 42:41 decir ellos enseñan a elegir sellar

Voz 7 42:43 Mann Anne Common faenas

Voz 41 42:46 es que cortometraje te va mejor todavía no tenemos asesoría de imagen pero si disponemos de asesoramiento comercial especializado para profesionales y pequeñas empresas con Vodafone One Profesional y nuestros canales de ventas especializados tendrás las soluciones que mejor se adapten a las necesidades de tu negocio informa hacen el catorce cuarenta y tres su entiendas Vodafone Vodafone Business Curie ahora

Voz 7 43:08 día con Isaías Lafuente

Voz 0313 43:12 estamos hoy Isaías pues no se las muestras pero mi madre

Voz 7 43:15 me decía siempre que es bueno tener juicio ahora quizás en están acumulando eh de Cristina Cifuentes casi no sabíamos olvida

Voz 5 43:23 cualquier día se siguen preguntando yo temple Maher

Voz 0778 43:27 apareció tuvo que dimitir como presidenta de la Comunidad pues por ese máster fantasma y ahora la Justicia concreta las cuentas que le piden tanto que piden tres años para Cristina Cifuentes ahora todo se mide en años piden tres años para Cristina Cifuentes la ex presidente de la Comunidad de Madrid por falsificar el documento público que acreditaba que había hecho el máster que nunca hizo

Voz 42 43:49 alta Montes vienen ya de las Heras verdaderas laca sí

Voz 0867 43:52 dos pimpón fuera

Voz 0778 43:55 pero máster lo parece que todo aquello del Master imaginario no fue buena idea en el Tribunal Supremo sigue el juicio contra los líderes independentistas dentro del Tribunal Jordi Cuixart ha vuelto a decir que es un preso político

Voz 1622 44:10 estoy un preso político no soy un político preso junto con mi compañero Jordi Sanchez que hemos entrado en la prisión por el hecho de ser activistas sociales y no políticos

Voz 7 44:17 no tengo un conocimiento en profundidad el número de las

Voz 1622 44:20 leyes dos de las no leyes pero porque yo no participo de la vida vida del día a día Javier a parlamentaria

Voz 0778 44:25 el fiscal andaba preocupado hoy por las grandes también por las pequeñas cosas por ejemplo ocupado en que hablen bien los acusados pero preocupado porque además bueno lo hagan correctamente

Voz 34 44:36 eh ya preveían ustedes actitudes violentas Bera Bera Bera Bera Si esto es motivo de reproche sinceramente creo que es muy lamentable les sugerido por favor ha indicado que evite las intervenciones puramente coloquiales

Voz 7 44:53 el fiscal se quejaba porque Cuixart estaba todo el rato estoy aquí en La Ventana sufriría

Voz 0778 45:00 se pondría las botas el fiscal aquí en La Ventana pueden este dentro de la sala fuera unos policías de la Unidad de Intervención Policial pues han insultado a nuestro compañero Aitor Álvarez cuando estaba sencillamente haciendo su trabajo

Voz 43 45:12 me han pedido el DNI y se han puesto a hacer comprobaciones mientras ocurría esto yo tenía el teléfono en la oreja pues para entrar en directo y me han dicho cuelga el teléfono les he dicho que no podía porque tenía que entrar en directo lo tenían la oreja me estaba a punto de dar paso Josep Cuní a lo que me han empezado a insultar a zarandear a decir que si tenía problemas mentales del cero bueno efectivamente brillen

Voz 0778 45:32 ha dado en los últimos tiempos el escritor Javier Reverte ya ha ganado ha ganado un juicio a la seguridad social que les permitirá cobrar tanto su pensión de jubilación como los derechos de autor de sus obras hace cuatro años recibió una notificación de Hacienda que le demandaba el pago de una multa de ciento cincuenta mil euros Él cree que lo que ha conseguido puede servir de precedente para otros

Voz 0743 45:52 yo creo que sí creo que no no entendemos

Voz 44 45:54 eso de leyes y de procedimientos jurídicos pero yo creo que la gente que esté en mi situación tiene hay un precedente abierto entre otros mira nuestro querido y añorado Forges que era

Voz 17 46:05 sí señor siempre lo yo sí sí

Voz 44 46:08 en este tema porque le pasaba como a mí incluso a pagar más todavía que yo porque la habían multado mucho más alta que bueno a unas ciento veinte mil pro unos centros

Voz 7 46:18 Camil más o menos pues ambos han ganado de alguna manera quizás lo ganen otros se acaba el calvario para Reverte en el que ha percibido un cierto aroma de venganza del anterior Gobierno hacia la cultura