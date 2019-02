La Ventana (27/02/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 0313 00:00 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias la atención informativa la tenemos hasta ahora situada el Tribunal Supremo donde en unos minutos tiene que arrancar la declaración de Mariano Rajoy como testigo en el juicio que se sigue contra los líderes independentistas el juicio contra el proceso recordemos que esta mañana entró otros ha declarado su vicepresidenta su número dos Soraya Sáenz de Santamaría Éste será el tema central de la ventana especial que ya ponemos en marcha pero antes Esther Bazán buenas tardes

repasamos también otras noticias supremo nos vamos a ir al Congreso para contarles cómo se está desarrollando el último pleno de la legislatura con tenso ambiente electoral pleno que sea interrumpido por la visita a la cámara del presidente de Perú esta mañana y que se ha prolongado hasta hace sólo unos minutos ahora en la cámara acaba de empezar la sesión de control con una pregunta al presidente del líder del PP allí está Nieves Goicoechea

Voz 1468 00:53 esta vez le han preguntado Pablo Casado también Gabriel Rufián de Esquerra y Aitor Esteban del PNV tono preelectoral como decías en las intervenciones del PP contra Sánchez por los pactos ocultos con los independentistas Pedro Sánchez espera que la crispación que se respira aquí hoy en la Cámara termine con las elecciones con el voto de los ciudadanos

Voz 1 01:11 el creador del no es no nos venga a dar lecciones de diálogo de moderación sinceramente llevar la risa así que Sánchez Berceo también no suerte sino lo mejor en su futura vida política fuera de La Moncloa

Voz 1722 01:23 no sé si seguirá usted uno como líder de la oposición del Partido Popular lo que sí que es pero es lo que les voy a pedir a los españoles es que el próximo veintiocho de abril la mentira y la crispación deje la vida política en este país y pasará ahora

Voz 2 01:37 entre la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo la portavoz del PP en el Congreso de los Montserrat ahora

Voz 1454 01:43 la palabra Carmen Calvo en directo

Voz 0277 01:45 la deslealtad es de un robo en la política absolutamente bochornoso dígase lo dígale que tocan las leyes de Igualdad importantes de este país llevaban firma socialista el y ustedes las llevaron todas al Tribunal Constitucional pero dígale también una cosa mire algunos hombres se portan tan mal tan mal tan mal que se convierten en asesino que no les arrastre la ultraderecha poner en duda que no se conviertan en negacionistas de la violencia de género porque se lo bandas las mujeres en las calles libremente este ocho de marzo el siguiente el siguiente y el siguiente porque no se han acabado de enterar usted

Voz 0313 02:25 sonido en directo desde el pleno del Congreso de los Diputados lo de ayer decíamos buen rollo hasta el final

Voz 1454 02:30 sí de en el Congreso está a la sesión de control ante ha habido pleno más o menos en el mismo tono vamos ahora a una noticia que tiene que ver con lo que va a aprobar el viernes el Consejo de Ministros el decreto de vivienda que tiene previsto aprobar el Gobierno contempla en su borrador la creación de un índice de precios para los alquileres que no va a permitir la regulación a comunidades y ayuntamientos información de Javier Carrera buenas tardes

Voz 0866 02:53 qué tal buenas tardes ese borrador al que ha tenido acceso la Cadena SER establece un sistema estatal de índices que servirá como referencia meramente estadística pero no establece un marco jurídico que permita como tal la comunidad de ayuntamientos regular los precios que era una de las exigencias de Podemos para ellos sería necesario modificar la ley de arrendamientos urbanos algo que según fuentes de la formación morada rechaza el PSOE aún así el partido de Pablo Iglesias que hace un mes votó en contra del anterior decreto se muestra optimista con la posibilidad de apoyar este nuevo texto porque si incluye otras de sus exigencias como las relacionadas con los desahucios o una que

Voz 1454 04:45 jefes pues esto es lo que tenemos a esta hora la espera de la llegada de Rajoy al Supremo

Voz 0689 04:49 la BNS

Voz 1706 04:52 servicios informativos

Voz 4 05:07 en la Cadena Ser la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 05:15 estamos pendientes de eso efectivamente el mantra más repetido desde que comenzó incluso antes de que comenzara el juicio del proceso es que ahora ha llegado el tiempo de la justicia que lo que se ventila no son ideas ni opiniones sino hechos en función de esos hechos el tribunal decidirá si hay o no hay delitos esa es la teoría está muy bien sobre el papel no puedo estar más de acuerdo pero resulta muy complicado fin sobretodo hoy resulta muy complicado abstraerse del contexto de las coordenadas políticas que coinciden con este juicio

Voz 0689 05:40 lo que ya resulta directamente imposible

Voz 0313 05:42 dar aunque no sirva para nada eh no lamentar el fracaso absoluto de la política que algunos políticos que durante tres cuatro cinco seis años asistieron al crecimiento de este lío que tenemos entre manos hasta pasar la pelota a los tribunales por pura incompetencia suya estamos viendo hoy a Mariano Rajoy que toma asiento como testigo en este juicio del SES Javier Álvarez buenas tardes

Voz 0689 06:05 pues como señala Mariano Rajoy el ex presidente del Gobierno está ya sentado delante del tribunal con las manos cruzadas escuchando las explicaciones que le da Manuel Marchena viste una camisa blanca con corbata puntos negros y está pendiente que legal las preguntas ahora están leyendo las generales de la ley que se dice es decir es su nombre apellido Xue da su condición en que trabaja etcétera etcétera para

Voz 0313 06:29 por el cambio de de orden porque le tocaba Montoro princesa

Voz 0689 06:32 vio bueno parece lógico que el tribunal haya querido ajustarse a los horarios ya preestablecido sin empezar por el turno de tarde que le corresponde a Mariano Rajoy inmediatamente después irá a Montoro es un cambio habitual por por economía procesal que se suele decir para que nos para evitar que el testigo que estaba señalado las cuatro puso empiece en un poco más tarde quién comienza ahora está interrogando ya Vox que es quién uno de las primeras partes que proponen al presidente y el presente está el ex presidente mejor dicho perdón está respondiendo a las preguntas de Javier Fernández que es el abogado que en este caso hace las preguntas en nombre

Voz 5 07:07 pues no

Voz 6 07:14 jurar otro el Partido Socialista hay otros la Generalidad entre los años dos mil catorce a finales dos mil quince

Voz 7 07:23 un comité llamado comité restringido

Voz 6 07:25 no

Voz 7 07:28 no conozco ningún comité restringido o ningún comité de ese llamara si Siguero este decir que podría haber conversaciones pues seguro que la sabido como siempre sucede en política pero comité restringido no lo conoce

Voz 0689 07:40 mide en aquella época el presidente de la NBA

Voz 6 07:42 Artur Mas y así nos lo ha explicado en su

Voz 1933 07:45 Fuentes declaraciones

Voz 6 07:48 manifestó que ese había constituido un comité restringido que tenía como principal función y hoy nos lo ha recordado el mantener conversaciones entre la Generalidad los dos principales partidos

Voz 7 08:01 el Partido Popular el Partido Socialista

Voz 6 08:03 con respecto a la situación planteada por la generalidad de llevar a cabo un referéndum le consta usted está este este comité quién formaba parte de él

Voz 7 08:15 pero lo que no me consta es que se llamará comité restringido supongo que ha sido una expresión que ha utilizado el señor Mas como podía utilizar cualquier otra pero es evidente que conversaciones entre miembros de la Generalitat y los distintos partidos políticos pues ha habido siempre la historia yo mismo me he entrevistado siendo presidente del Gobierno ya digo siendo por tanto desde diciembre del año dos mil once en seis oportunidades y luego también lo hice con el señor Puigdemont también otros miembros de mi Gobierno lo han hecho con miembros de la Generalitat las conversaciones entre partidos es algo absolutamente usual en política el problema es en que se plasman o a que se llega en esas conversaciones y sobre el referéndum pues realmente nunca hubo nada de que hablar porque desde que tuve la primera Reunión con el señor Mas siendo yo presidente del Gobierno ya dejé con meridiana claridad es patente que en en ningún caso el presidente del Gobierno de España iba a saltándose la Constitución a liquidar la soberanía nacional tanto sobrepeso no había absolutamente nada de que hablar por eso no ha habido ningún acuerdo como por otra parte todo el mundo conoce muy bien

Voz 6 09:26 a usted usted recuerda así si de ese comité surgió la petición por parte de la generalidad de llevar a cabo un referéndum y que en caso de que no fuese autorizado como se denominaba un referéndum pactado se iba a tener que que llevar a cabo por otras vías

Voz 7 09:43 en absoluto eso es absolutamente falso eran plenamente conscientes lo digo desde el primer día que yo me reuní con el señor Mas que yo no iba a autorizar un referéndum para liquidar la soberanía nacional la unidad de España para asaltar Merapi tanto no ha habido ningún acuerdo ni siquiera conversaciones para llegar a un acuerdo sobre la celebración de un referéndum y además les deje muy claro lo que eran las reglas de juego si usted quiere hacer un referéndum eso lo tiene que decidir el pueblo español tiene que ir usted a las Cortes Generales las Cortes Generales tienen que modificar la Constitución pero no basta con el voto de las Cortes Generales sino que tiene que ser el conjunto del pueblo español el que tome esa decisión porque la Constitución española cuando se aprobó en mil novecientos setenta y ocho dijo que había una parte sustancial de la misma entre otras la soberanía nacional que sólo podía ser modificada por el pueblo español es el pueblo español el que decide lo que es España Hinault los representantes de una comunidad autónoma ni el Gobierno de España ni las Cortes Generales ni mucho menos un comité restringido o no restringido eso quedó meridianamente claro desde el primer momento y todos los interlocutores que tuve yo en la Generalitat eran plenamente conscientes de que al menos mientras Mariano Rajoy fuera presidente del Gobierno España no habría un referéndum para liquidar la soberanía nacional

Voz 6 11:11 bien y a pesar de todo ello se convocó ese referéndum

Voz 7 11:16 bueno mire yo creo que lo que se convocó no es un referéndum se intentó probablemente convocar un referéndum pero como muy bien dejó sentado la Junta Electoral Central el cuatro de octubre poco tiempo después de la celebración de aquellos acontecimientos que todos conocemos allí no hubo ningún referendo

Voz 6 11:37 en qué fecha tuvo conocimiento el Gobierno que usted presidía a través de la información que le llegase de los servicios de información de Policía Nacional Guardia Civil y CNI de que se estaba gestando un proceso para Gemma dar acabó la ruptura de la unidad nacional mediante la declaración de independencia de Cataluña mediante una organización creada desde la propia Generalidad

Voz 7 12:02 bueno realmente no hacían falta los informes a que usted hace referencia porque los propios responsables de la Generalitat dieron a conocer al conjunto de la opinión pública española numerosas oportunidades también lo hicieron algunos diputados senadores representantes de las circunscripciones electorales de Cataluña que ellos iban a hacer el referéndum si au si yo he tenido algunos debates en el Congreso de los Diputados de la el diálogo que se planteaba era referéndum si lo si el propio señor Puigdemont

Voz 8 12:32 te me remitió a mí una

Voz 7 12:35 carta dándome cuenta de un acuerdo del Gobierno de la Generalitat donde se me instaba a negociar los términos condiciones el referéndum tanto si yo sabía que efectivamente pues eso se iba a producir ID hecho a medida que se fueron tomando decisiones tome las decisiones que como presidente del Gobierno podía adoptar para que eso no tuviera lugar

Voz 6 12:55 a eso precisamente me iba a referir precisamente Gobierno toma una decisión importante como usted recordará que fue en la llamada operación Copérnico

Voz 7 13:03 el envío de un contingente de unos cinco mil

Voz 6 13:06 seis mil agentes a reforzar a las Fuerzas y Cuerpos a la pregunta que le hago es este contingente ese envía teniendo en cuenta que hay allí ya una parte de Policía Nacional civil porque no se consideraba suficientes los agentes que estaban allí de Policía Nacional Guardia Civil o porque tenían información de que los Mossos a través de dirección política no iban a cumplir con lo que era su mandato constitucional

Voz 7 13:31 mira ese contingente al que usted acaba hacer referencia forma parte de un amplio elenco de decisiones que tomó el Gobierno para que se respetará la ley en nuestro país hubo recursos como usted sabe muy bien y muchos y sobre los temas importantes ante el tribunal destitución al se tomaron decisiones sobre temas muy importantes en materia de Hacienda Pública hasta llegar intervenir al final el grueso de las cuentas de la Generalitat se tomaron otras decisiones de tipo operativo como esas a las que usted ha hecho referencia lógicamente yo como presidente del Gobierno está en los temas de dirección política en las grandes decisiones pues tenía que hablar con los grupos políticos para intentar llegar a un acuerdo ya un consenso de suerte que el artículo ciento cincuenta y cinco Se pudiera aplicar con el mayor apoyo posible yo tenía que hablar también de explicar las decisiones que se podían tomar a otras personas me ocupaba de los temas de la Hacienda y tenía que pensar y ocupar mi tomarla de lo más importante que era la puesta en marcha artículo ciento cincuenta y cinco el resto de mis colaboradores fundamentalmente la vicepresidenta que estaban cargada de este tema y los ministros tomaban las acciones cada uno dentro de Suárez que les parecía pesen más oportunas y convenientes en cualquier caso pues eh yo la refrendó las contaban y creo que la decisión de que eh policías y guardia civiles pues estuviesen en Cataluña en aquel momento que fue oportunamente comunica cada a la Generalitat era una buena decisión pero teniendo en cuenta que

Voz 6 15:08 la los el cuerpo de los Mossos d'Esquadra tiene despliegue en en materia despliegue en todo el territorio de Cataluña tiene competencias plenas en materia de seguridad la pregunta que yo le hago es porqué había que mandar seis mil agentes de Policía Nacional Guardia Civil en esta operación

Voz 7 15:24 pues porque supongo que los operativos entendieron que era necesario una circunstancia como la que se estaba produciendo en Cataluña que allí estuviera la Guardia Civil y la Policía Nacional

Voz 6 15:36 podríamos entender que era una situación excepcional

Voz 7 15:41 era una situación excepcional como lo demuestra el hecho de que al final tuvimos que tomar una decisión excepcional que es por primera vez en la historia de España poner en marcha el artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución ante

Voz 6 15:53 los los hechos ocurridos el veinte veintiuno de septiembre que no sé si usted recuerda en el entorno de unas Dillinger

Voz 0313 16:01 son las cuatro y cuarto las tres y cuarto en Canarias lesión y yo en directo en la cadena SER desde el Tribunal Supremo en la declaración como testigo de de Mariano Rajoy en una parte de de las preguntas que calca en lo que se le ha planteado esta mañana la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa en el sentido de si temían o tenían constancia de que los Mossos d'Esquadra pudieran haber recibido o recibir órdenes políticas para no cumplir con los mandatos judiciales y la vicepresidenta es decir no ha respondido esta mañana tampoco lo ha hecho hasta el momento el presidente del Govern no Montserrat Domínguez buenas tardes qué tal van a Isaías por eso hemos invitado Luis López Lerma Luis buenas tardes bienvenido buenas tardes para que no salga un poquito Luis López de fue vicepresidente del Tribunal Constitucional también del Consejo General del Poder Judicial y magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es uno de nuestros asesores en este juicio es que tratamos de entender de la de la mejor manera posible yo no sé si está apartado concreto Pia Bosch observado por la mañana en el en el interrogatorio en la declaración de Soraya Sáenz de Santamaría y ahora con Rajoy tiene hay mucha o poca importancia de cara al desenlace de esto dilucidar si los Mossos d'Esquadra tuvieron algún tipo de directriz política por qué les cuesta tanto responder ellos sino

Voz 9 17:10 bueno es posibilidades una es que realmente pues simplemente no lo sepa es decir el de él en este juicio

Voz 0313 17:17 no el operativo el operativo el operativo pero sin responsables políticos un operativo no cala

Voz 9 17:21 quédense aquí tener en cuenta que estamos discutiendo sobre todo en el juicio hechos del veinte veintiuno de septiembre el uno de octubre yo noto cierta tendencia a desviar la atención el hecho muy posteriores como fue la declaración del ciento cincuenta y cinco el veintisiete de octubre reciben tantos días después porqué pues que yo creo hay es decir la tendencia a incluir una dimensión política e que va bastante más allá de las cuestiones estrictamente penales que se están tanteando en este en estos momentos lo cual es una pena déjeme decir que luego lo que yo aprecio creo que apreciamos todos

Voz 0313 17:57 que la oportunidad de la decisión del Tribunal sí

Voz 9 18:00 pemón de la difusión este juicio es decir no sólo por por elementos de mayor confianza en los tribunales situados por los da la oportunidad al publico no

Voz 0313 18:09 carencia transparencia total e hice ver lo que hicieron no

Voz 9 18:12 líderes políticos y ser no

Voz 7 18:14 pero sin suprimir la Generalitat y luego decidimos la convocatoria de elecciones por tanto era un problema de respetar derechos individuales de las personas y entre los derechos individuales de las personas y cambiar un gobierno pues yo preferí tomar la decisión que tome

Voz 6 18:30 tuvo su conocimiento y en su caso como presidente y el resto de miembros de Gobierno la información sobre los actos de violencia que se estaban produciendo en Qatar

Voz 0689 18:38 Coruña a raíz de los distintos registros a los que

Voz 6 18:41 hay referido y especialmente el uno de octubre

Voz 7 18:44 que si tuvimos conocimiento de actos de violencia

Voz 6 18:47 día le concrete un poco más contra los Cuerpos y Fuerzas según el estado Le concreto Un poco más contra Policía Nacional Guardia Civil

Voz 7 18:53 sí tuvimos conocimiento de esos actos que entre otras cosas recogían profusamente los medios de comunicación y sin duda alguna pues eso fueron una de las razones que daban lugar a que como le he dicho antes estuviéramos en una situación de excepcionalidad que al final junto con otros factores nos aconsejaron poner en marcha el procedimiento que la Constitución establece en su artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 5 19:18 usted diría que si no se hubieran tomado

Voz 6 19:21 Adidas excepcionales a las que usted se ha referido tanto desde el punto de vista de la garantía constitucional como es el artículo ciento cincuenta y cinco como las medidas de refuerzo policial considera que la situación hubiera terminado con una evidente ruptura de la unidad nacional y el quebranto del ordenamiento constitucional

Voz 7 19:41 mire yo eh lo que considero es que ningún presidente del Gobierno de ningún país sigue en este caso de una democracia avanzada como es España puede aceptar que alguien pretenda liquidar la legalidad de su propio país qué es lo que ocurrió el pleno que desde el punto de vista democrático fue realmente lamentable que quedará en nuestra reciente historia de los días seis y siete de septiembre cuando se violaron los derechos de los diputados de lo posible don y además lisa y llanamente ese liquidó la legalidad vigente en ese momento la Constitución española y el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña instituyó por una ley que se llamaba La ley de transitoriedad jurídica como usted comprenderá ningún presidente del Gobierno puede mirar para otro lado cuando se producen situaciones de esas características

Voz 0689 20:30 pues lo demás preguntas muchas gracias

Voz 0313 20:33 lo importante en estas palabras de Mariano Rajoy que además coinciden con las que ha dicho esta mañana su su anterior número dos y es que siga admiten haber conocido la existencia de actos de violencia en Catalunya este punto como saben es fundamental para apuntalar o no el relato sobre un un delito de rebelión que es uno de los cargos más graves que pesan sobre los acusados en el pene

Voz 1933 20:51 por lo tanto la ex vicepresidenta con el presidente lo que hace referencia algo que vimos todos a través de las cámaras de televisión es decir no solamente la parte política sino en el caso de veinte veintiuno de septiembre los actos violentos cediendo nadie estaba un informe de seguridad ni de los Mossos no vital para comprobar en directo lo que estaba ocurriendo

Voz 0313 21:12 lo que hay que dilucidar es cuál es el grado bueno eso el jurista nos lo dirá el nivel de violencia que pueda apuntará a esta como la de rebelión es decir una concentración de coches de la Guardia Civil hechos polvo si todo esos es suficientemente grave como para apuntalar ese ese relato de un delito de rebelión que no lo sé me lo planteo

Voz 9 21:31 la cuestión es la imputabilidad a los osados de esos hechos porque claro lo ha habido que claramente ha sido pues convocatoria de manifestaciones convocatoria para acudir a unas elecciones que suponían evidentemente una movilización de masas hasta qué punto puede conseguirse que los hechos violentos que se produjeran durante esa movilizaciones porque siempre ha hecho violento no se puede no se puede vetar hasta qué punto puede considerarse que hay una relación de causalidad que los que convocara esta manifestación lo hicieron para ello o incluso inducieron con el convencimiento y seguridad de que iban a producirse estos hecho porque hay que tener cuidado con esto obviamente porque si baste la mera posibilidad previsibilidad de alguna violencia para evitar que haya manifestaciones simplemente lo que desaparece es el derecho de convocar la Manices

Voz 0313 22:17 que sé que es muy pronto para plantearlo no pero por lo que hemos visto sobre todo en la semana anterior en los interrogatorios de la Abogacía al estadio sobre todo el Ministerio Fiscal buenos digamos siendo así generosos que hay una cierta dificultad en acreditar un nivel de violencia tal como para apuntalar esto no

Voz 9 22:32 de cuando uno se le por ejemplo el auto de un juez instructor que elemento quizá básico por lo menos la impresión era que debían haber previsto que efectivamente podían haberse producido en situaciones de alto nivel de violencia pero claro él difícil reconducir la ya esta existencia una previsibilidad a una imputación directa de vulneración idea alzamiento público violín

Voz 7 22:59 qué

Voz 10 23:03 tengo ante mí una carta de ustedes veinticinco de mayo del dos mil diecisiete dirigida al señor Mon en la que pone de manifiesto todo lo que ahora más o menos ha resumido Cuarte una invitación de aquel a que tuviese en cuenta una moción de celebración del referéndum

Voz 7 23:19 a usted le contesta en primer lugar que mi

Voz 10 23:22 no se puede aceptar

Voz 5 23:23 ninguna primera si descargarán que se el testigo el que dé respuesta a la pregunta sobre el contenido de la carta mejor

Voz 10 23:31 pues volvemos al contenido de la carta en la carta usted les repite que en diferentes ocasiones ha invitado al Congreso de los Diputados para exponer su opinión

Voz 7 23:41 es así recuerdo perfectamente esa carta porque se producía después de que se me citara a mí entre comillas a hablar de los términos de las condiciones del referéndum para que pudieran decidir lo que estimaron oportuno y conveniente de los ciudadanos de Cataluña yo le invité tras reiterarle cuál era mi posición no hacía falta el ya lo conocía que lo procedente era que en las Cortes Generales y ante los representantes de la soberanía nacional e defendiera su posición y dijera lo que estimara oportuno y conveniente

Voz 10 24:18 si en esa misma carta de recordaba Si

Voz 0313 24:21 Javier déjame preguntarte una cosa ayer cuando comenzó el turno de de declaración de los testigos yo he escuchado he leído por ahí pero alguna parte que esto de alguna forma era el el comienzo oficial del juicio que el juicio de verdad empezaba con las con las testificales entonces todas las todo toda la parte anterior el testimonio de los procesados y cómo lo cómo lo cuantifica vamos a título de inventario o qué qué peso qué valor tiene freno

Voz 0689 24:44 es un valor sustancialmente muy importante sobre todo para las defensas digamos que con este tipo de interrogatorios e el tribunal se hace una idea de por dónde van a ir los tiros si ubica un poco en cuáles van a ser los argumentos de los siguientes testigos qué interés tiene cada testigo en responder porque sobretodo el tribunal haber ido reconociendo que lo importante son los hechos es decir la gente que estuvo y que personal Nate debió de la violencia las sintió en su carne en función de eso se harán su composición de lugar no es para que triunfe la acusación y el fiscal ni la Abogacía ni Vox en este caso sino para qué en las defensas desarrollan un poco su estrategia muestren un poco los dientes de por dónde van a ir lo los tiros a lo largo el juicio respecto a ese asunto que decías de de la violencia era muy interesante la otra parte los efectos el Tribunal Si el Gobierno tuvo que aplicar el ciento cincuenta y cinco hay varias hábito varias preguntas el han hecho a Soraya por qué no pensó el Gobierno eh el aplicar por ejemplo el estado de excepción antes si es que vio esa violencia quizá éste sea el punto de inflexión el profesor López Guerra puede explicarlo entre ese detalle de la violencia consumada o el haber visualizado que podría producirse este asunto los dos tanto Soraya como el presidente ha contestado que no se aplicó el Estado lección porque eso sería de alguna manera

Voz 1933 26:06 vulnerar Argo alterar los derechos civiles

Voz 0689 26:08 cuáles mientras que de la otra forma sólo se alteraban los derechos de la Generalitat al suspender de funciones a sus cargos principales

Voz 7 26:17 sí

Voz 9 26:18 yo aquí creo que hay un problema llama la atención problema de fechas el presidente Rajoy hizo referencia a hechos del seis y siete de septiembre del diecisiete el juicio versa sobre hechos de veinte y veintiuno de septiembre y uno de octubre como dije antes artículo ciento cincuenta y cinco se declaró este estado el veintisiete de octubre es decir aquí tenemos casi dos meses resulta difícil encontrar algún tipo para mí por lo menos una conexión de violencia entre lo que ocurrió el día veinte veintiuno de septiembre Illa decís retomó el veintisiete de octubre es decir que parece que no es muy fácil encontrar una conexión una conexión lógica en cuanto la violencia los días veinte veintiuno de septiembre y uno de octubre hombre yo creo que lo que no se puede hacer ahora a un juicio paralelo mientras está funcionando el Tribunal Supremo pero desde la perspectiva lógica viviendo el los días cinco y seis de septiembre no piensa por no se hizo algo entonces que ese fue el momento crítico quise hizo el día veintisiete de octubre por qué se hizo cuáles son las razones y que tenían que ver con la con la violencia reza que la la lógica estos argumentos de la perspectiva digamos de análisis político constitucional pues no está muy claro la es decir estar la violencia con este tipo de de actuación

Voz 1933 27:31 ya pero es imprescindible entender de dónde veníamos y cuáles serán los objetivos para para aclarar si los sucesos que pasaron el veinte es decir esto no es un juicio por desordenes públicos exclusivamente tiene una trascendencia porque sino sería oiga este señor para una manifestación Italia no es que el delitos de rebelión rebelión pero es el el delito que aspira a subvertir el orden del del Estado y eso no se es imposible sostenerlo en algo que ocurrió en la puerta una consejería el día veinte Si lo sacamos dentro de lo que ocurrió en en el Parlamento El día sí siete en el Parlamento de Cataluña es decir que no es no solamente los hechos concretos de si el el se rompió los coches se subió encima de tal es todo el entorno que venía que venía el rey

Voz 0313 28:17 vamos a escuchar qué dice Rajoy

Voz 7 28:19 lo antes un plazo de tres días para rectificar volvió a mandar una carta en la que no contestaba nada y al final pues tuve que tomar la decisión de continuar con el procedimiento del artículo ciento cincuenta y cinco pedir autorización al Senado

Voz 10 28:34 como dice usted después del primer requerimiento del once de octubre existió una carta que usted le remita el dieciséis de octubre explicándole que tenía todavía tres días más para contestar al requerimiento que es el había formulado es decir que antes del diecinueve de octubre debía formular una respuesta sobre ese requerimiento no contestó nada el señor pues tenemos

Voz 7 28:54 sí mandó una carta en la que no contestaba al requerimiento hacía una serie de consideraciones que nada tenían que ver con el requerimiento que nosotros al amparo del artículo ciento cincuenta y cinco Le habíamos dirigido

Voz 10 29:07 quién finalmente se aplicó el artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución

Voz 7 29:11 sí porque en las dos oportunidades que fue requerido pues señor pues de Mon no consideró conveniente hace tal requerimiento que le había planteado el Gobierno

Voz 10 29:20 se consideraba que había un grave incumplimiento de las obligaciones formales de la comunidad y un grave daño para los intereses generales de España que son los presupuestos de ese artículo es así

Voz 7 29:30 efectivamente es lo que dice el artículo ciento cincuenta y cinco y eso es lo que pensó el Gobierno

Voz 1706 29:36 pero la que tiene la sala

Voz 5 29:38 agradecería que posibles hubiese fiscal hiciera preguntas suficiente advierte que era si es posible por favor señor fiscal que la pregunta no vaya a la respuesta le pregunta sobre los presupuestos y sellos sellos testigos

Voz 10 29:53 el texto gracias el artículo ciento cincuenta y cinco por ese incumplimiento tiene ha protestado Javier querer ha protestado uno de los abogados porque

Voz 0689 30:03 parece que el fiscal estaba induciendo a respuesta de están bastante quisquilloso los abogados tanto de de la defensa como de la acusación con las preguntas que se hacen ha dicho la vicepresidenta y al presidente Rajoy puesto que en algunos momentos ni se ciñen a las respuestas ni responde lo que se les pregunta por eso tribunal trata de acotar y trata de perseguir como esta mañana veíamos Alberto Pozas también estaba muy pendiente que eh las preguntas a la vicepresidenta Alberto estaban claramente dirigidas a que respondiera me fuera por las nubes que eso es un poco la impresión queda

Voz 7 30:37 tarde nunca otros cambiaron de criterio en varias oportunidades y otros incluso hablaron una vez que ya se aplicó sí explicaron entonces que es lo que había que haber hecho decir sobre esto ha habido muchísimas opiniones para todos los gustos lo cual pues es muy normal porque España es un el país plural y todo el mundo tiene su opinión tiene derecho a expresarla el problema es que la decisión sobre la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco correspondía porque así lo dice la Constitución al presidente del Gobierno el presidente del Gobierno pues utilizó unos cuantos criterios el primero el más importante era el respeto a la soberanía nacional unidad nacional que como decía antes no por ahí no íbamos a pasar de ninguna de las maneras en segundo lugar el cumplimiento de la ley es algo muy importante porque lo que hay detrás de las pretensiones de algunos está la liquidación de la ley es evidente que un país donde una ley no se cumple pues automáticamente a partir de ahí todo el mundo tiene derecho a que no se aplique la ley ya que no se cumpla y en tercer lugar porque creo que debe hacerlo el gobernante y comprendo que otras personas puedan opinar lo de forma diferente creo que hemos sido prudentes es decir hemos hecho un gran esfuerzo ya se sabía desde hace mucho tiempo que nosotros no podíamos aceptar esto avisamos hasta la saciedad en plenos parlamentarios de que por ese camino no íbamos a ninguna parte fuimos muy prudentes creo que hicimos un esfuerzo para conseguir el apoyo de todos yo creo que soy del pienso que un asunto de estas características aunque mi partido tenía mayoría absoluta en el Senado no hacía falta el apoyo de los demás pero sin embargo trabajamos para hacerlos todos de manera conjunta incluso pues les dimos lado posibilidades rectificara quiénes habían tomado una decisión en mi opinión equivocada decir esto fueron todos los factores que al final me llevaron a tomar la decisión de plantearle al Senado la puesta en marcha ya del artículo ciento cincuenta y cinco en su momento eso fueron los factores que yo utilicé creo que todo el mundo era consciente de cuál era nuestra posición creo que todo el mundo era consciente de que buscamos el máximo apoyo posible el diálogo ese de que se habla pero pasa caro dialogar con alguien que de lo único que quiere dialogar es de ponerle fecha de discutir los términos de cómo se liquida la Constitución española era soberanía nacional pues Lisa llanamente no era posible o por lo menos no lo era para mí como presidente del Gobierno español

Voz 10 33:11 estaba el Gobierno seriamente preocupado por el clima progresivo de violencia que se estaba viviendo en la Comunidad después el veinte de septiembre

Voz 7 33:19 pues mire yo francamente estaba seriamente preocupado

Voz 10 33:22 es decir porque no era una situación normal

Voz 7 33:25 he tenido algunas preocupaciones en mi etapa de presidente del Gobierno bien otras responsabilidades me preocupó mucho la crisis económica pero por supuesto que me preocupaba que una serie un gobierno autonómico elegido al amparo de nuestras leyes constitucionales pues atendiera liquidar la Constitución y todo lo que estaba ocurriendo me preocupan los acosos e a los que ha hecho referencia en respuesta a una de las preguntas anteriores bueno hecho todo cuanto estaba en mis manos y al final pusimos en marcha por primera vez en la historia un artículo el ciento cincuenta y cinco que sólo se prevé para situaciones límite por tanto claro que estaba preocupado sí

Voz 10 34:06 antes del día uno de octubre y especialmente desde el veinte de septiembre mantuvieron conversaciones en las que advertían a los miembros del guber del posible enfrentamiento que podría haber en caso de celebración del referéndum entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad del Estado

Voz 7 34:23 sí yo las últimas

Voz 1706 34:26 fechas ella era muy difícil

Voz 7 34:29 la hablar con el señor Puigdemont pero hubo sin duda alguna gente que pudo haberlo hecho ahí de hecho pues yo recuerdo que en aquel momento había mucha gente que me llama a mí supongo que llamaría también a otras personas para ver si podía arreglarse esta situación yo a todos les dije llevaba diciendo los últimos años aquí se pueda arreglar todo pero lo único que no se puede arreglar es la liquidación de la ley y la liquidación de la Constitución español hay conmigo pues no cuenten ustedes para esto pero era evidente que la situación se veía venir y que los acontecimientos que se produjeron pues no surgieron de ninguna parte se veían venir y eso lo sabían todos porque no había que ser muy avispado para ser consciente de eso Se previeron

Voz 10 35:17 tanto situación ese usted preveía situaciones de enfrentamiento violencia el uno de octubre

Voz 7 35:24 bueno el uno de octubre de lo que se trataba fundamentalmente de acuerdo con las resoluciones judiciales era de que se cumpliera la ley como recordaba antes pues se cumplió la ley porque el día cuatro de octubre la propia Junta Electoral dijo que no se había celebrado el referéndum y realmente pues estaba el aparato informático no se podían contar los votos no se podían constituir las mesas como ocurre en en cualquier situación importante y yo tengo que decir que ahí lo que hicimos fue cumplir la ley e enfrentamientos pues en una situación como esa pues es normal que se puedan producir enfrentamientos y sobre todo cuando hay voluntad en algunos casos concretos de que los haya

Voz 10 36:10 le consta que hubo reuniones entre representantes del Estado y el de la Comunidad Autónoma del Ministerio del Interior con las juntas de en las juntas de seguridad con representantes del poder autonómico

Voz 7 36:23 no no no estuve en los temas más de detalle por importantes que fueran como lo decía antes me ocupaba fundamentalmente de de la dirección política y luego eran mis colaboradores fundamentalmente los ministros los que se ocupaban de los temas más de detalle por importantes que fueran repito

Voz 10 36:42 eh la declaración Auster le pareció simbólica de independencia o le parecía una ruptura del orden constitucional abierta

Voz 5 36:50 con las leyes súper señoría segundito por favor si vamos a evitar decirle al testigo que haga una valoración sobre un juicio de valor acerca de sea simbólica sino la simbólica pregunta vamos sobre los contenidos sobre lobos manifiesto sobre lo que consideren oportuno y luego el Tribunal obtiene las conclusiones las diferencias probatoria sin perjuicio lo vuelvo a decir además que en el informe todo aquello que sea interés se subraye y se enfatizar tanto por parte de la acusación como parcelas

Voz 10 37:26 en definitiva ustedes cuando aplican este artículo ve en un grave riesgo para la integridad territorial para el orden constitucional

Voz 7 37:34 bueno es evidente que no lo hubiéramos hecho si no fuera así fueron muchas las cosas que ocurrieron en Cataluña en ese momento como señalaba en respuesta a una pregunta anterior e intentamos dar la posibilidad de rectificar con los requerimientos Inter estamos acordar con el mayor número de fuerzas políticas esta no es una decisión que pueda tomar una persona solitario sino que es bueno que vaya muy apoyado por una representación muy mayoritaria del pueblo español pero claro es evidente que cuando se produce una declaración de independencia y se le pide al en este caso el presidente de la Generalitat que rectifique se niega a hacerlo es la la decisión que tiene que tomar el Gobierno en mi opinión por eso lo dice es la que tomarlos

Voz 10 38:26 la jornada del uno de octubre la vio desde desde el Palacio de la Moncloa

Voz 7 38:30 si la jornada en un octubre estuve en el Palacio de la Moncloa es decir lo cual es bastante razonable yo era entonces el presidente

Voz 0313 38:38 Luis López Guerra de debe ser proponen ignorancia eh pero estos días a mí personalmente me cuesta veces seguir el hilo de de los puntos importantes del interrogatorio seguro que es una estrategia ahí está todo pensado imagino o no no lo sé pero quiero decir es como preguntarle el otro día uno cero Asociación Cultural bueno sí lo obtuvo en La Moncloa cuál es la falta de costumbre de ver juicios no pero

Voz 9 39:02 es posible que ahí pro motivos de rebelión hay un elemento que se elemento fáctico la la vía lanzamiento violento que por otra parte la finalidad que desgajar una parte del territorio parece que alguna de las preguntas se erigen a este segundo elemento efectivamente había Voluntad o no pero yo sigo viendo lo veía el tribunal que elemento fáctico que aparece más relevante en cuanto a la pregunta de si estaba donde estaba claro aquí yo creo que es muy importante que sea cada esta esta difusión porque cada uno tiene que asumir su responsabilidad es decir no si realmente estamos cumpliendo la ley porque había un mandato judicial bueno que yo sepa los jueces no tienen el mando operativo de las fuerzas de seguridad que la responsabilidad última de la actuación de la fuerza pública la tiene naturaleza en último término al ministro de Interior intimismo terminó el presidente del Gobierno fueron a este tipo de pregunta creo que en esta excavación es decir quién tomó esas decisiones donde usted está ausente cuando se retomaron pero insisto lo que deja al principio de los dos elementos elemento finalista que si se quería no desgajar a Catalunya España ir elemento fáctico o no violencia pues yo creo que el primero porque sino una violencia entonces bueno convocar un referéndum independentista Alex ese o no

Voz 0313 40:19 una especie de consulta vamos no

Voz 9 40:22 referéndum ilegal de por sí no es delictivo no fue suprimido lamente luego hay otros elementos como la desobediencia la violencia etcétera que son los decisivos en este caso me llama la atención que eso nadie parece darle mucha importancia Se está hablando si estaba justificado o no la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco yo diría más del artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 0313 40:44 otro apartado uno porque el apartado dos del artículo cincuenta y cinco dice que el Gobierno podrá dar instrucciones a las autoridades las comunidades autónomas no

Voz 9 40:53 dice que que podrá destituir a las autoridades o podrá eliminar el sistema de autonomía pero eso está pendiente con lo que yo sea ante el Tribunal Constitucional ya veremos aunque el tribunal

Voz 11 41:04 en todo caso se podría haber aplicado el artículo ciento

Voz 7 41:07 cuenta de sin haberse producido una rebelión

Voz 11 41:09 no es necesario que haya una rebelión para que se aplique el bueno

Voz 0313 41:12 quien lo solicitó después de la declaración del y el siete de septiembre

Voz 9 41:15 es que eso hablaba cuando el agrega no está tan claro unas fechas esto

Voz 0313 41:18 tampoco es avalada por el jefe efectivamente no

Voz 9 41:21 le transitoriedad elemento fundamental porque no exacto entonces claro estamos estamos haciendo hipótesis claramente no pero bueno que entrar dentro del ámbito libertad de expresión

Voz 0313 41:30 el fiscal ha terminado ya verdad ha terminado

Voz 0689 41:33 el una pregunta del abogado del Estado que esta mañana no hacía preguntas a Soraya Sáenz de Santamaría ya ahora Torcal turno a los abogados de la acusación Rajoy está mirando a su derecha a su izquierda que es donde están sentados y comenzarán hacerle la defensa es desde

Voz 0313 41:48 bueno pues saber que esta mañana ha habido momentos verdad Javier con qué sensación tras quedado tú esta mañana con el intercambio entre alguno de los abogados defensores y Soraya Sáez de Santamaría

Voz 0689 41:57 bueno Soraya Sáez de Santamaría ha estado negando la evidencia que para los abogados de la defensa es clara la violencia también insistió por parte de las fuerzas de seguridad de ella en ningún momento ha contemplado estas acciones como violentas sí ha destacado las acciones violentas que se hicieron contra las fuerzas de seguridad del Estado impidiendo por ejemplo en el acceso a las sitios de votación para que se consumara el el hecho claro de celebridades

Voz 7 42:22 el

Voz 1933 42:24 si me permitís que salgamos un poco es que este juicio que tiene tanto componente político se juega se juega también un juicio meramente político oyes todo el PP que que acusó a Rajoy de hecho ha provocado una escisión dentro del Partido Popular de no haber hecho lo que tenía que hacer para sofocar la rebelión me da igual Rebelión en el sentido jurídico que eso lo dirán los jueces pero eh digamos el bueno todo lo que provocó la el la declaración de independencia es muy interesante tanto como Soraya Sáenz de Santamaría y Mariano Rajoy insiste en que las medidas se hicieron se tomaron con su momento momento con proporcionalidad desmesura lamentando de evitar no se quita

Voz 0313 43:10 están defendiendo políticamente

Voz 1933 43:13 eh de quienes consideran que que tenían que ver ha actuado mucho antes te dejan ver que respecto al

Voz 1706 43:21 me gustaría que me explicado le pregunto dos cosas una el Partido Popular hay el grupo político de ciudadanos cuántos alcaldes tienen Cataluña

Voz 5 43:31 lo sabe usted pero vamos a ver señor letrado claro es que a tres minutos a esta estrategia ha sido testigo el que el testigo sí sí pero lo ha introducido una respuesta ya no es una pregunta pues lo quiere introducir alguna pregunta no es nuestra nuestra razón

Voz 1706 43:50 voy a hacerle la pregunta de otra manera puede ustedes relatar al tribunal los nombres y apellidos de aquellos alcaldes de Cataluña que hayan sufrido acoso durante estos meses que usted relataba y que tenga usted conocimiento de todo lo que usted ha dicho hoy aquí y me gustaría saber quiénes son exactamente de qué poblaciones

Voz 5 44:06 pues muchos alcaldes el Partido Socialista según

Voz 7 44:09 tuvimos oportunidad de leer en numerosos ocasión

Voz 5 44:12 me siguen los medios de comunicación a lo largo de todo este tio

Voz 7 44:15 tampoco

Voz 5 44:16 pero decir que no hubo ningún

Voz 7 44:18 un acoso ni ninguna crítica ni ninguna

Voz 5 44:21 manifestación contra ningún alcalde con perdón es estar ciego

Voz 1706 44:25 es decir usted el la declaración que ha hecho es en función de lo que ha ha visto en medios de comunicación pero no puede concretar si han habido denuncias por parte de estos alcaldes no lo puede concretar usted no yo lo que he

Voz 7 44:37 esto yo no todo el mundo que quiso verlo

Voz 1706 44:43 en los medios de comunicación una una segunda cuestión a usted le consta que creo que era el día veintiséis de septiembre

Voz 8 44:50 el el senador Xavier García Albiol

Voz 1706 44:55 hizo una comparecencia junto con con otro senador manifestando que con independencia de lo que decidiera el señor Puche Ramón sobre la convocatoria de elecciones sonó se iba a aplicarse el artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 7 45:09 mire perdone yo entonces era presidente del Gobierno yo tomaba mis propias decisiones me las tenía que refrendar en este caso el Consejo de Ministros y después el Senado a partir de ahí todo el mundo como es señalado ante respecto a la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco tenía sus opiniones Le puede volver a reiterar lo que he señalado antes había gente que no quería había gente que estaba a favor había quién me reprochaba que no lo hubiera hecho hace años luego esos mismos dicen ahora cosas diferentes es decir había opiniones para todos los gustos la opinión de esa persona a la que usted ha hecho referencia sí la de otras muchísimas personas nos vamos a las hemerotecas podemos ver ahí lo que opinaban entonces e incluso también lo que opinan después pero yo era el presidente del Gobierno de España tenía clara conciencia de cuál era mi responsabilidades ejercía

Voz 1706 45:57 por tanto a la respuesta es que le consta que se hicieron esas declaraciones por parte de un senador del Partido Popular no nos las respuestas

Voz 5 46:05 yo pero bueno esto señor Rajoy volvamos a no preguntar al testigo sobre la ratificación de lo que ha dicho otra persona pero esto señor Pina usted lo sabe perfectamente usted conoce la técnica del interrogatorio un testigo el examen de un testigo lo haga cosas que anticipadamente saben que va a tener el freno de la sala

Voz 1706 46:28 disculpe pues una última pregunta que le voy a hacer a usted le consta que el lehendakari Urkullu intentó intermediar mediar entre el Gobierno de la Generalitat y ustedes mismo vira en aquella época como he dejado caer en una de las respuestas queda o a otra pregunta

Voz 7 46:48 que sea formulado con anterioridad había muchas personas que quisieron hablar conmigo y hablaron y supongo que habrán querido hablar también con otros pero a todos les dejé absolutamente claro lo que ya he reiterado aquí hasta la saciedad yo no negocio ni el cumplimiento de la ley ni la Constitución española ni la soberanía nacional porque es que de verdad y es que a quién se le puede ocurrir que el presidente de un Gobierno democrático puedan negociar esto es que esto no tiene ningún sentido hilo lo peor de de todo este asunto es que se sabía es que eran plenamente conscientes de que eso no se iba a aceptar de ninguna manera porque no es posible por tanto a todos se les dije exactamente lo mismo en a mucha gente políticos sino políticos los atendía todos créame que escuche a a mucha gente porque era una situación importante ir porque es creo que era mi responsabilidad y créame que tomé esa decisión eh que siendo consciente de que tenía que tomarla es decir que pusieron una situación imposible a sabiendas de que se arriesgaban a eso

Voz 1706 47:58 peor señor Rajoy se lo más sencillo yo le he preguntado por un nombre un señor que se llama Urkullu que ex lehendakari le pregunto el señor Urkullu intentó intermediar en este conflicto sólo me pregunto esto pues mira más

Voz 7 48:14 entiendo yo he sido muy generoso porque le he dicho que han sido muchos los que han querido e intermediar en los que han intermediar no hablar preguntar interés Rajoy pero pero también el señor

Voz 5 48:28 eso ya eso es lo que le ha prestado el señor letrado

Voz 1706 48:31 ya ahora era fundamental para hacerle la última atendió usted al señor Urkullu

Voz 7 48:37 entiendo

Voz 1706 48:39 a todo el mundo importante incluir escucha que todo el mundo lo escuché Yves Le dije lo que le he señalado antes porque muchas gracias que yo no estaba dispuesto a negociar usted personalmente usted personalmente atendió al señor cuyo Urkullu la pregunta la preciso en estos términos es muy importante para mí porque mañana por la mañana bien el señor Urkullu ha declarar pues no sé usted está bajo juramento

Voz 7 49:00 pues no sé si ven pues desde luego

Voz 1706 49:03 yo ya puestos a tal también me llamó el señor Ortuzar quizá normalmente haya hablado con el Señor Señor Rajoy yo le pregunto a usted personalmente atendió al señor Urkullu cuando le demandó intermediar entre el Gobierno la Generalitat y el Gobierno de España