La Ventana (27/02/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0689 00:00 pero Unió está siendo esto muy tolerante en ningún caso Marchena aunque está reconduciendo las preguntas está evitando la duplicidad está procurando que se le pregunta el testigo sobre hechos en los que tuvo idea presencia constancia o sentimiento desde luego no está evitando que se puedan hacer estas respuestas grandilocuentes en el aspecto político porque no las va a tener en cuenta al final es más en la mayoría de los episodios el presidente está diciendo bueno bueno ya tendrá usted ocasión en su alegato final ya se remiten al final juicio cuando hayan pasado todos los testigos en los que uno Mora uno Nos irán diciendo sí o no violencia en qué grado esto es sin duda la preparación de esa parte política del alegato político que tendrán que hacer necesariamente algunos no todos los abogados de la defensa

Voz 0827 00:43 yo creo que también pretende minar un poco el perfil de quien está declarando no que fue el límite de gobierno que no pero quiero decir que él está diciendo que el Gobierno de España se enfrentaba algo grandísimo está diciendo algunas de las cosas que que marcaban la gravedad de lo que estaba sucediendo y que él no es capaz de recordar no sé si esto tiene alguna después trascendencia en el en el desarrollo no pero yo creo que esto es lo que September bueno

Voz 0689 01:09 también le ha advertido de que no tiene mucha memoria mañana cuando se vaya a entrevistar a Urkullu algo la vendió Motorola tienes esto no es no es un delito que haya cometido el presidente claro porque él no se volvieran orando claro primero eso no hombres y suele podría jugar mentira porque eh podría ser acusado de falso testimonio pero no es verdad que sea relevante de fieles una un forzar de la maquinaria Béziers recuerda así exactamente más que nada por la intención de negociar porque que mucha de la gran sentimiento que hay

Voz 1487 01:38 o ha habido a lo largo de la exposición de la defensa es que no

Voz 0689 01:41 teníamos interlocutor no había nadie la otra silla decía Tube teléfono argumento que ya hemos ido contando Alberto Pozas lo explicaba muy claramente el otro día en una de las crónicas un argumento absolutamente desmentido por por uno de los Port Vila uno de los procesados en cuanto que él dijo bueno si había gente que incluso había personas que estaban dispuestas a negociar se cayó por tanto en esa estrategia de la defensa decir no teníamos nadie al otro lado de la silla y yo creo que es un poco lo que tratan de de encerrar en ese juego de ratón y gato al que están sometiendo a Mariano Rajoy

Voz 1603 02:15 bien yo creo que conviene recordar que en esos en esos momentos de máxima tensión cuando en en la Generalitat en el Pablo eran conscientes de que se estaba entrando en una dinámica que tenía muy difícil marcha atrás todos se pusieron en marcha para tratar de ve que cuál era la posible salida cuál no

Voz 0313 02:33 algo a lo que guerras ya y realmente conocemos

Voz 1603 02:35 es parte de la historia Santi Vila ha contado algunas otras otro y tal pero no tenemos ni nunca tendremos la fotografía y las llamadas al borde del de la histeria de gente tratando de encontrar una garantía

Voz 0313 02:47 estoy haciendo tu Urkullu mañana en ese sentido puede ser muy interesante

Voz 1603 02:51 ante vosotros interesante pero ni Urko

Voz 1 02:53 yo no era el único

Voz 1603 02:55 tampoco era el único comentario

Voz 0997 02:57 una pena por las decisiones de de tribunales de otros países él que de la misma forma que está el máximo responsable de la perspectiva que el Estado es el presidente de Gobierno no esté presente en los días máximo responsable desde la otra perspectiva este fin estoy dando de de pulmón por quedarse

Voz 0313 03:15 se solicitó no claro pero así como aquí sí que tienen

Voz 0997 03:18 una posibilidad de de determinar la extensión de la responsabilidad el imputabilidad en cuanto a política el presidente del Gobierno pues la imputabilidad irresponsabilidad por otro lado queda más difusa pero obviamente desde luego en último término la responsabilidad lo tenía el señor Puigdemont pero señor pues no está aquí presente forma que tenemos una un juicio que está un poco se canceló inglés

Voz 1603 03:42 tenemos un vicepresidente del Gobierno de Cataluña que no ha respondido a las preguntas de la de la fiscalía es decir hay uno que está huido efectivamente luego nos perdemos una parte fundamental de la historia pero hay alguien que estaba ahí

Voz 0313 03:55 entonces dejó así que toma decisiones y que podía haber

Voz 1603 03:57 ha contestado a las preguntas incómodas que le podía plantear la fiscalía o no a lo mejor lo UVI hubieran patinado tampoco no hubiera extrañado viendo lo que vemos pero hubiera sido muy interesante que el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña hubiera respondido a las preguntas de la Fiscalía sí pero hubiera sido mucho

Voz 0997 04:16 más interesante es filial respondía al incidente no quiere decir ya había siempre que a un escape a yo no sabía nada

Voz 0313 04:21 ya margen para que estuviera aquí o o por vía de problemática que se solicitó no se negó

Voz 0997 04:27 todos sabemos todos a la Historia no es precisamente por por rebelión y era por lo que no por lo que no podía

Voz 0689 04:34 pero es imposible que estuviera no podía tener una doble condición lo explico un al que realmente no podía

Voz 0313 04:41 exactamente ese no podía ser testigo

Voz 0689 04:43 que está obligado a decir verdad y como acusado está obligado a decir lo que le de la gana entonces esa doble condición no se podía amparar aquí hombre el Tribunal tiene muy claro desde el principio de durante la instrucción señor pude Montse presente yo lo que sí me gustaría como experto en en el tribunal

Voz 1487 04:59 europeo e al profesor

Voz 0689 05:01 perras y me gustaría saber si es posible que esto tuviera algún tipo de recorrido más allá de la sentencia después de que el Constitucional vele por lo que haya pasado exista vulneración de derechos y podría tener algún recorrido en Europa este tipo de alegato que están escuchando aquí está indefensión que teoría alegará han también por la no presencia de puse mal

Voz 0997 05:21 pues yo que el aspecto procesal el Supremo lo estás cuidando muchísimo viendo iba a ser muy difícil creo yo en fin este siempre estamos lo cobrando la vía del derecho al proceso debido pues esto sea muy muy destacable pero ya ya veremos lo que pasa es que junto al proceso debido al precio equitativo pescado hay derecho digamos sustantivos en un proceso equitativo Se puede condenar a una persona a la horca como por ejemplo entonces obviamente por muy creativo que ser proceso hay una vulneración de derechos que hay que que hace media la perspectiva hasta ahora es que este juicio está siendo una transparencia considerable y que es muy útil ya digo desde el punto de vista pues politico institucional hay un peligro esta mañana un artículo muy interesante del fiscal don José María Mena que se refería al problema en el en el país que se refería el problema es que estos juicios se abierto sobre nuestro juicio se muy muy en difundidos sino pueden redundar en en juicios paralelos es decir pero bueno vamos a ver yo yo creo que que la opinión publica simple tiene derecho a estar informada a intervenir creo que los jueces del Supremo pues tiene una profesionalidad muy destacada el único problema en estos juicios que se produzca algún tipo de afirmación no por periodistas por la prensa Kenyon sino por autoridades del estado ahí sí que habría un problema muy grave de presunción desde destrucción de presunción de inocencia pero por todo lo demás hasta ahora en fin no quiso por el lugar de los jueces del Supremo ni el eventualmente el Constitucional eventualmente el Tribunal de Estrasburgo hasta ahora pues la transparencia está siendo

Voz 0313 06:58 por dónde vamos ahora Javier continúa preguntando Frances

Voz 0689 07:00 son continúa así a la espera de respuestas ahora mismo lo va a hacer presidente

Voz 1487 07:08 la reunión pero no lo recuerdo porque se celebra muchas reuniones en aquel momento

Voz 0668 07:12 esta reunión efectivamente se convocó pero usted me dice no recuerda ni tan siquiera Si se celebró no lo recuerdo no no se celebró recuerda así se aplazó hasta en dos ocasiones esta reunión inicialmente prevista para el día seis de octubre de dos mil diecisiete por causa sobrevenida si no Blanca mete tampoco lo recuerdo se que un poco recordará o cuáles eran las causas sobrevenidas no

Voz 1487 07:36 lejos de seguridad nacional se solía reunir los viernes a las nueve de la mañana antes del Consejo de Ministros sin una periodicidad fija pero francamente se lo digo tal y como son las cosas no recuerdo en ese momento que se haya reunido ni que se haya suspendido lo digo porque en esto es en el contexto de los días que hostiase

Voz 0668 07:56 dado como de una en un contexto muy excepcional y con un relato que ha hecho usted Sue aquellos días que es el que ha expresado ante la Sala en este contexto esta reunión se convocó no se celebró

Voz 2 08:09 sí pero ya le digo eh

Voz 1487 08:11 que en esos momentos mi preocupación fundamental estaba en lograr un acuerdo con el mayor número de grupos políticos en estudiarlo cómo íbamos a aplicar y qué medidas íbamos a tomar si poníamos en marcha el procedimiento del artículo ciento cincuenta y cinco porque era un procedimiento nuevo no había jurisprudencia sobre este asunto pero ni siquiera había doctrina no y luego también me estaba ocupando de intentar que se produjera una rectificación por parte de los responsables de la Generalitat de Cataluña asunto en el que como es sabido no tuve éxito esos eran mis prioridades lo que formaba parte de la dirección política que yo ejercía en aquel momento en mi condición de presidente del Gobierno primero los estados decepción sitios seguridad nacional que he visto en algunos medios de comunicación pues en forma en parte de un estudio detallado ni le dedicamos mucho tiempo por las razones a las que antes hizo referencia

Voz 1 09:08 m que yo lo he entendido bien la prioridad a la seguridad nacional y por eso razonablemente la convocatoria de esta reunión paso al final sin producirse porque como ha contado usted otras prioridades tenía

Voz 2 09:21 mire sinceramente eh

Voz 1487 09:24 bueno supongo que esto digo que se intereses muy legítimos como abogado de la defensa pero para mí este no fue un tema importante que es de cara tienes

Voz 0689 09:34 el presidente de Gobierno perfecto

Voz 0668 09:40 porque en septiembre de dos mil diecisiete no solicitaron ustedes ante el Tribunal Constitucional que se adoptarán las medidas previstas en el artículo noventa y dos punto cuatro o el noventa y dos coma cinco de la reformada Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que ustedes introdujeron para asegurar el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional como dijeron en su momento como son como lo son la imposición de multas coercitivas o como lo es la suspensión de funciones de los miembros del la que no pidieron al Tribunal Constitucional como

Voz 1487 10:14 hay que aplicara extras estas prerrogativas que habían introducido una ley orgánica que nada bueno pues eso sería el resultado sin duda alguna un proceso de valoración de las circunstancias esto es como preguntar porqué aplicaron el artículo ciento cincuenta y cinco un día uno un año antes o por siete meses después por qué recurrieron esta ley en concreto ya está otra ley no la recurrieron no buenas pese a que soy lo que había que un gobierno valorar las situaciones que se produce a la vista yo recuerdo claro los temas importantes como cuando Consejo de Estado pues no nos permitió ir al Tribunal no nos permitió no hizo un informe contrario a ir al Tribunal Constitucional y al final decidimos que fuera podríamos haber decidido lo contrario hay muchos temas como usted sabe porque además se ha dedicado esto que son de valoración política si se toma esa decisión a veces acierta y otras no y otras ni siquiera sabemos si aceptamos o no lo hace números es que sé que lo que había en juego era como ha descrito usted

Voz 0668 11:12 a una situación excepcional yo le recuerdo

Voz 3 11:14 eh si no me dirán lo contrario que eh

Voz 0668 11:18 la aplicación de este refuerzo que se lidió para decirlo en términos coloquiales al Tribunal Constitucional a lo pidió el Gobierno en relación a la Sindicatura Electoral y tuvo esto efectos además se mire era tan excepcional

Voz 1487 11:31 que aplicamos por primera vez en la historia de la

Voz 0668 11:33 lo creció español al artículo ciento cincuenta estoy ha quedado claro bueno las cuentas de la Generalitat que presentamos más de veinte recursos entre los narcos instrucción que querría veintiun recursos pues mire fueron veinte esto ha quedado claro lo que hicieron en relación a ciento cincuenta y cinco y además la razones que esté ha expuesto yo simplemente le pregunto que fueron ustedes

Voz 3 11:55 se reformaron la ley orgánica del Tribunal Constitucional para asegurar que dijeron ustedes que no se pudieran

Voz 0668 12:03 incumplir las resoluciones de la pregunta es muy concreta es decir en este contexto después de la suspensión de la ley referéndum de la ley de transitoriedad porque el Gobierno de España no acudió a que la prerrogativa que tenía ante el Tribunal Constitucional para pedirle que actuara en consecuencia suspendiera de responsabilidades al cargo inclusive a los miembros de sanidad porque esto no lo hicieron en aquel contexto a mediados

Voz 1487 12:28 que este consideramos oportuno adoptar otro tipo

Voz 2 12:31 de decisiones señor Alonso muy bien muchas gracias

Voz 0313 12:34 te pero quiero llamar la atención

Voz 0997 12:37 sí sobre este punto yo creo está tocando expertos importante vamos a ver

Voz 4 12:40 la reforma de la ley orgánica el día uno de octubre

Voz 1603 12:43 ninguno ordenó usted

Voz 4 12:45 las clásicas durante el Gobierno de Cataluña Enric Millo en que pidió disculpas

Voz 0997 12:50 que hablaba que de la de la reforma que exige la ley orgánica del Tribunal Constitucional Le dio al tribunal una potestad que no tienen los funcionarios europeos que es proceder a la ejecución incidente de ejecución de sus copias sentencia por ejemplo imponiendo multas mi cuantiosas etcétera claro esto es importante porque en gran parte pues acciones de desobediencia que está en permiten en este juicio se refieren a desobediencia con respecto a estas actuaciones mandatos del Tribunal Constitucional que incluso en algún caso neto agujero en en multas es muy cuantiosas respecto a la Sindicatura Electoral multas que no fueron consideradas contrarias al convenio por el Tribunal Europeo hechos humanos germen caso bien es verdad que la persona quién se han dado sabía multado inmediatamente se retractó de su actuación no hubo ocasión pero esta cuestión de hasta dónde llega la capacidad del Tribunal Constitucional hasta qué punto son suficientemente precisas en los mandatos del Tribunal es muy importante para establecer el dado desobediencia claro claro hasta qué punto los diputados o la presidente al Parlament están estrictamente vinculados por mandatos que no sean lo suficientemente precisa entonces yo creo que es un tema que sea que se va a plantear que creo que posiblemente posiblemente la idea del abogados por ser por ahí no claro es es relevante me parece una cuestión técnica pero en el juez cuesta mucho

Voz 0313 14:13 a ver si no te guían qué es lo que está haciendo usted me gusta mucho seguirlos sino te guía

Voz 0827 14:17 no pero no forme avance el interrogatorio de Homs cobra más sentido la primera pregunta que le hizo está probando es decir siendo todo tan grave usted en La Moncloa cuando recibió esta carta cuando le llamaron que es decir yo creo que va por ahí el interrogatorio vamos a ver yo creo

Voz 0997 14:34 una cuestión es que el los líderes políticos pues tiene una responsabilidad y no pueden descargarla ni en los jueces ni más pectorales bien pequeños ni tampoco que la Administración y las fuerzas de seguridad la responsabilidad última enardecidos la verdad a estar acá tienen Lombán de un naturalismo último término pues la el que está en la cima de la pirámide esa pregunta creo que estuve algo que estuvo bien y de la de Homs en el sentido de por qué no actúa en ese sentido usted con respeto al Tribunal Constitucional por lo menos pues puede inducir a pensar porque el Gobierno no era consciente de los medios que tenía efectivamente pues para evitar todo lo que está pasando

Voz 1603 15:12 bueno quizá porque él estaba cayendo cruda por las críticas de que esto no es algo que tiene que solucionar la justicia esto es algo que tiene que solución la política y entonces que fuera otra vez el Tribunal quién tuviera que tomar o castigar a Bono si tal había una dejación de la de la función

Voz 0313 15:31 con política zona que era el presidente del Gobierno

Voz 1603 15:33 media sus nidos equipo que era también

Voz 0313 15:37 lo he dicho lo dicho hace un ratito eh cuando hemos inicio dado esta retransmisión del del testimonio de Rajoy de hoy que en fin que es muy difícil sustraerse al al contexto político que rodea a este juicio pero más difícil todavía sino imposible no lamentarse del fracaso de la política que estemos donde estamos y luego ya que cada uno reparte sea como quiera no pero es que es la evidencia de este de este de este fracaso es es rotundo el el fin de semana antes de que comenzara el juicio del proceso lo comentamos aquí en La Ventana avión aportada que Roca del diario El Mundo donde aparecía el juez Marchena y el te acuerdas Javier y el pie de foto era el Estado sobre sus hombros que no lo toca un juez asumir esta responda

Voz 0689 16:14 habilidad del Estado sobre sus hombros pobre

Voz 0313 16:17 trabajo tiene no con con impartir justicia hay emitirse

Voz 0689 16:20 esto quizás respondía bien a lo que planteabais sobre el Constitucional es verdad que el Constitucional se le dio un arma que no tenía hasta entonces que era poder sancionar ellos mismos y lo hicieron en la Sindicatura Electoral imponiendo unas multas que luego no se llegaron a cobrar esta este arma como ya contamos en la Cadena SER en su día eh digamos que el Tribunal Constitucional dijo de acuerdo yo pitó el penalti pero no lo tiro es decir ustedes Brandao esto yo falta pito que existe esa falta pero desde luego no me pidáis a mí que yo tire la falta también esto es un poco lo que hicieron a sabiendas de que la respuesta no iba a ser de unanimidad quizá por eso el Gobierno decidió no presenta el recurso en todo caso poco tiene que ver con lo que está pasando o con lo que se juzga aquí quiere decir que a pesar de que la intención de los abogados en un poco es decir bueno ustedes recurrieron una cosa así otras cosas no lo cual quiere decir que no tenían ustedes todas en la mano de que se estuviera aduciendo el clima de violencia si es interesante la respuesta que ha dado el el ex presidente del Gobierno a preguntas de de si había o no o era importante no la seguridad nacional ha dicho el presidente Rajoy que la seguridad nacional no era la prioridad luego de ahí podemos lo ha repetiré efectivamente no habría tal delito de rebelión mezclas

Voz 0827 17:35 es eso es que está pretendientes arreglando

Voz 0313 17:37 SER reunión esa reunión convocada Hinault celebrada esa reunión del Consejo de Seguridad era el día seis de octubre cinco días después del uno de octubre y de y de que ocurriera lo que ocurrió es decir si en ese momento el propio presidente dice bueno pero no pero teníamos otras preocupaciones

Voz 1603 17:52 que vamos a ver eso me parece una lectura pero hace una lectura muy interesada es decir si no se reúne el Consejo entonces resulta que la preocupación es la seguridad

Voz 0827 18:02 no estamos hablando de lo que parezca para cada uno de la estrategia que está siguiendo

Voz 1 18:05 hablo enviada ni habló de lo que opino yo lo de lo que él escucha o es decir él él

Voz 1603 18:12 irá la pregunta hacia hacia un lado es si la reunión no se canceló eso significa que no les importaba las o no están preocupados por la seguridad nación

Voz 1 18:20 la

Voz 1603 18:21 hombre no significa que la reunión de ese de ese órgano luego otra cosa es que Lim fiera que ahí estaban relajados con el puro y sin ningún problema militar pero pero no no no es una prueba desde mi humilde punto de vista fundamental de que no hubiera problema para seguridad porque no se reunirá

Voz 0997 18:38 mal

Voz 0313 18:39 no estaba Fava Javier corrígeme porque nos hemos perdido partes de de esta mañana hay de la tarde acabamos hablando y entrando y saliendo pero nadie nadie ha respondido aún a la pregunta que se ha planteado por lo menos en dos ocasiones de el contingente de policías y guardias civiles fueron desplazados a Cataluña para reforzar o para sustituir a los Mossos la nadie ha respondido a eso todavía o no no no lo escuchó

Voz 0689 19:01 eso ha habido un poco una imprecisión en las respuestas de la vicepresidenta porque el alguno de los abogados de los abogados ha conseguido dejar un poco en evidencia que

Voz 4 19:11 si el contingente se había enviado eh

Voz 0689 19:14 eh para el día después se pues los entiende como desde antes ya estaban los barcos lindando atracar en puerto

Voz 0313 19:20 permiso de El Puerto de Palamós barato de verdad actuar el

Voz 0689 19:25 la que parece que la estrategia el vamos a enviar contingentes allí porque no nos fiamos de que los Mossos vayan hacer todo el ejercicio que tienen que hacer de vigilancia todo lo bien que deberían hacerlo no

Voz 1487 19:35 hoy vamos ninguno vamos a escuchar a un poco más a Rajoy por tanto supongo que el eje de mis intervenciones en aquellos momentos pues hacía referencia a esa circunstancia la última ultimísima ver antes ha dicho que el señor

Voz 0668 19:48 ah no contestó al requerimiento que le mando pero también ha explicado que le mandó una carta pues como a mí no me ha quedado claro si es que la no respuesta a su requerimiento tuviera un juicio de valor o es que no había respondido por escrito lo que le pidió por escrito

Voz 1487 20:05 no me mandó una carta pero la pregunta el requerimiento que se les decía al señor Puigdemont estaba redactado en unos términos perfectamente internos recordamos saber donde está claro que han producido la declaración de independencia hizo si así fuera se lo Le solicitado eh que diera marcha atrás para recuperar la situación de legalidad en Cataluña ya eso no me respondió No recuerdo los términos de la carta me habló del diálogo del derecho a decidir etc etc pero tenga usted la total y absoluta certeza de que los requerimientos se hicieron con arreglo a la ley si los requerimientos no fueron respondidos como por parte del señor presidente de la Generalitat pero

Voz 0668 20:50 contestó a una gran fuera de su agrado pero le contexto preguntó si me mandó o compensando me mandó una carta sangrante hasta dos cartas no hay más

Voz 0313 20:58 el público es público

Voz 1603 21:00 no pero eso es las preguntas están destinadas a aclarar cuestiones que le respondió es público y notorio porque la hizo pública me acuerdo todos analizando sería pero esta frase que has todos locos locos lo que no responde a fuera pregunta que le planteaba el Gobierno ha declarado estará de dependencias y eso no respeto a la carta

Voz 4 21:24 si usted tiene haciendo Jordi alguna situación concreta parece que es el día en el que te está en el uso de la palabra

Voz 0689 21:35 era soy Romeva no tuvo en este momento porque claro

Voz 1487 21:37 a usted le interesa la cronología pero es muy difícil tener en la cabeza sin papeles todos y cada uno de los acontecimientos que se produjeron en aquellos momentos yo lo que tengo es una idea general que he intentado expresar la aquí es decir los acontecimientos que allí se produjeron probablemente realmente no son propios de un país como en fin como es el nuestro es decir antes he contado unos datos y puestos a algunos ejemplos y que realmente creo que a todos nos sorprendieron a todos no circo instaron y a todos nos molestaron pero es evidente que lo que pasó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ante la Consejería de Economía y Hacienda no pues a ante numerosos domicilios particulares etcétera no es algo ciertamente edificante pero eso paso después sabe algún un solo

Voz 4 22:32 esto de violencia anterior el veinte de septiembre pues mire

Voz 1487 22:34 no recuerdo ni tengo aquí los datos muy bien

Voz 4 22:39 después el veinte de septiembre aparte de esa concepción general tiene datos aunque los haya visto por televisión de algún acto algún acto concreto de violencia que sucediera en Cataluña

Voz 1487 22:50 bueno yo he visto los acontecimientos que se produjeron en algunos hoteles donde estaba hospedados policías nacionales he visto eh lo que sucedió delante de algunos juzgados he visto lo que sucedió en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña evidentemente no estamos en una situación de normalidad en mi opinión y creo para cualquier persona que se aproxime con un mínimo de rigor a esto intentando ser objetivo estará en una situación de anormalidad impropia de una democracia avanzada es decir lo que se ha hecho allí es que no se puede hacer es decir yo les entiendo ustedes pero es que esto no se puede hacer

Voz 4 23:30 yo creo saber el grado de detalle con que conocía los hechos y le pregunto a usted como presidente del Gobierno no entendía que había que transmitir a la población que había algún riesgo por ejemplo las los votantes de uno de octubre usted pensó alguna vez que se les tenía que advertir de lo que les podría pasar el uno de octubre a los votantes de octubre mire yo no les podía pasar nada los botones yo le voy a decir

Voz 1487 23:55 cómo ve la situación del uno de octubre si no se hubieran tomado las decisiones importantes que se tomaron ni estaríamos nosotros hoy aquí ni se hubiera producido los acontecimientos del uno de octubre simplemente con que quiénes tomaron la decisión hubieran respetado la ley y la Constitución todo eso no se hubiera producido esto que está produciéndose aquí ahora tampoco hubiera tenía

Voz 4 24:20 el lugar fuera qué riesgos físicos enfrentaba a la gente que fueron a votar los dos millones de personas en uno de octubre

Voz 2 24:26 mire yo he sido ministro del interior

Voz 1487 24:30 puedo asegurarle que yo jamás he tomado ninguna decisión sobre ni el dispositivo policial jamás el ministro del Interior más de dos años en en nuestro país es quién la todos son decisiones que competen pues a quiénes están al frente de los operativos ellos son los que examen los riesgos que hay hilos que supongo informarán en este caso deberían haber informado no sé si lo hicieron o no a la Generalitat de que ésta era una situación eh muy complicado si no era lo razonable

Voz 4 25:06 tienen policía también en España perdón la policía española que información medios usted

Voz 1487 25:10 es lo que Le Bron otro es que yo no me ocupaba de los temas del dispositivo ya he dicho que yo llevaba la dirección política y quién ocupaba pues se ocupaba la persona encargada como por el juez es que no lo sé eso debería preguntárselo al juez que tomó la decisión que puso al frente del operativo la persona de qué se trataba es decir pretender no dedique el presidente del Gobierno tome decisiones sobre operativos policiales de verdad es que no tiene ningún sentido en un Gobierno cada uno tiene su

Voz 4 25:40 es propios fue el coordinador de seguridad que tomó la decisión operativa

Voz 1487 25:44 de cargar contra la gente supongo que aquella persona a la cual a la juez que creo recordar que era una juez tampoco estoy absolutamente seguro eh se lo encargo no sabe quién

Voz 4 26:04 pero como presidente del Gobierno el día uno de octubre estuvo al tanto de lo que sucedía

Voz 1487 26:10 claro

Voz 4 26:12 entonces quién le llamaba para dar informaciones

Voz 1487 26:14 día la vicepresidenta del Gobierno que era la persona que estaba con usted no sí sí claro

Voz 4 26:20 y les llamaba alguien desde Cataluña para explicar qué

Voz 1487 26:22 decisiones ha tomado supongo que la vicepresidenta del Gobierno si se lo ha preguntado esta mañana le habrá respondido yo hablaba fundamental

Voz 0689 26:30 a día de lo mismo que ya de operativos

Voz 0313 26:33 Nos encarga

Voz 1487 26:34 miembro de la de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en absoluto

Voz 0313 26:42 Atlético les veo córneres cara de hay algo raro aquí que ya me vamos yo por lo que yo sé hubo un auto de la jueza

Voz 0997 26:49 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que revocando una orden del ampliamente por el ministerio fiscal ordenó a las fuerzas de seguridad o autoridades que efectivamente se impidiera tiene razón quizá era la reacción de referéndum usando una frase muy interesante sin perjuicio de la convivencia pero claro una jueza si el Gobierno dice que él no puede estar al tanto de actuación en el de las fuerzas de seguridad tampoco puede pero una juez a la jueza da esta hora en general pero aclara activó concretó escopeta en la Mercedes de seguridad y a sus jefes mi ex jefe natural yo no desviar todo Gisel la culpa la jueza no me parece justo realmente

Voz 1603 27:29 el no pero escucharemos a los responsables de ese

Voz 0313 27:32 claro que de la lista de testigos estarán

Voz 1603 27:34 tienes tanto tomaron las decisiones tanto los Mossos como guardia civil como policía con las las juntas de coordinación que dirán también que quiere órdenes obedecían y cómo lo lo organizaron

Voz 0997 27:47 hoy el presidente Truman tenía un cartel en su bueno en su mesa que decía el mochuelo sepárate es decir nadie pues eso debería tenerlo en el Gobierno porque claro hay algún sitio sacaban la responsabilidad

Voz 1487 28:02 como acabo de decirle reiterando palabras anteriores

Voz 4 28:07 se acuerda usted entonces que el mensaje que daba públicamente entiendo que tanto al a la población de España catalanes supongo que su mensaje de va dirigido

Voz 1487 28:15 a a ti

Voz 4 28:16 todo el mundo no no solamente a una parte de España su mensaje de que no habría referéndum al cabo de cuatro días ese esa era la información que usted quería

Voz 1487 28:25 trasladar a la a los votantes sí yo lo que quería trasladar fundamentalmente a la gente es que eh esa era una convocatoria ilegal en aquel momento después de los acontecimientos que se produjeron el veinte septiembre ante la Consejería de Economía Hacienda era evidente que no había sistema informático NYSE podían recontar los votos ni había mesas designadas ni había papeletas y había gente votando por la calle con absoluta franqueza vamos que no iba a pasar nada Él no era otra cosa que no iba a pasar nada entonces el domingo no he dicho que iba a pasar yo he dicho que no iba a haber un referéndum tal como se entiende lo que es un un referéndum ID hecho vuelva reiterarle lo ha dicho la Junta Electoral Central habría otra cosa a mí no sabía una esas personas que fueron allí pero eso no es un referéndum

Voz 4 29:14 volvemos a los hechos los seis mil policías que objetivo tenían cuando los mandaron hacia el puerto de los puertos catalanes plan que venían

Voz 1487 29:25 atender fundamentalmente a una situación de dificultad se le comunicó a la Generalitat que iban a ir estos policías con arreglo a la legislación vigente por que podían producirse acontecimientos que hicieran necesario que también intervinieran

Voz 4 29:43 de esos policías usted pudo ver en octubre por los periódicos digitales la televisión e las lesiones que se causaron a los votantes la que las lesiones que se causaron a los votantes au los acontecimientos

Voz 1487 30:01 bueno realmente Si no se hubiera llamado a la gente a un referéndum ilegal si no se hubieran tomado decisiones quebrantando la legalidad vigente ni usted ni yo ni nadie de los aquí presentes pues hubiéramos tenido que ver pues las lesiones que tuvieron algunas personas y algunos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado eso es lo importante créame que eso es lo importante

Voz 4 30:30 con relación a esos mil ciudadanos que al parecer fueron atendidos por lesiones de la policía el mensaje que usted les puede dar es abrió usted algún tipo de investigación hicieron algún tipo de autocrítica técnica sobre la intervención policial

Voz 1487 30:51 yo estoy absolutamente convencido de que la policía siempre que se produce algún tipo de acontecimiento excepcional luego hace una valoración de si se hicieron las cosas bien o mal pero esto sucede en cualquier faceta de la vida decidiré oiga a la gente que estaba al frente de la Generalitat hizo alguna crítica o autocrítica o pensó si había acertado se había equivocado con las decisiones que tomó en los llevaron a todo esto de lo que estamos tratando aquí pues no lo sé pero yo supongo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sí porque las conozco y tengo de ella es la mejor opinión esté como presidente del Gobierno

Voz 4 31:26 cómo es esa autocrítica que dice que todo el mundo tiene que hacer la hizo usted señor letrado

Voz 0313 31:32 se veía venir veía de

Voz 4 31:35 y como cosas pero escúchame

Voz 1487 31:37 sí mire lo importante es que usted trate de trasladar articular al Tribunal perdón aspectos fácticos de indudable influencia en el juicio de tipicidad Si esa tipicidad algún momento llega a proclamarse después de la práctica de las pruebas entonces la autocrítica que haya hecho la presidencia el Gobierno la antigua Presidencia o el ex presidente del Gobierno acerca de cómo salió a que el operativo puede tener incluso interés informativo puede tener interés político pero como comprenderá interés jurídico para el análisis de los hechos no tiene ninguno entonces si éste quiere seguir ahondando en ese interrogatorio pues estamos todos perdiendo el tiempo no tiene ningún relieve jurídico saber si la presidencia del Gobierno hizo o no hizo autocrítica formule por favor preguntas con la significación jurídica de los hechos

Voz 4 32:34 porque voy a hacerme preguntas sobre la Javier Vives

Voz 0689 32:37 sí sí sí el viejo aforismo jurídico es claro lo hemos contado varias veces los hechos son sagrado las opiniones son libres aquí se pretenden juzgar hechos portando todo aquello que disperse la opinión aunque sea motivo de titular periodístico al Tribunal no le interesa

Voz 1603 32:56 bueno ya pero este es un juicio político también es decir la dimisión

Voz 0689 32:59 no yo no estoy de noventa y seis entre comillas

Voz 1603 33:03 Nos no te estoy diciendo que es un juicio político

Voz 0689 33:06 por por como se ha planteado sino porque

Voz 1603 33:08 sí claramente además los defensores de muchos de los defendidos bueno y ayer ayer mismo Cusack no lo dijo claramente quiero aprovechar no para defender mi inocencia porque me da igual es que es que quiero convertir en esto a eso me refiero Javier cuando habló de un juicio político por la dimensión política que trasciende con muchos de los evitable los delitos de los que se acusa a los acusó

Voz 4 33:32 donde en los colegios electorales durante toda la mañana

Voz 1487 33:36 son de son decisiones operativas que desconozco tampoco sabe quién tomó esa decisión no un poco

Voz 4 33:42 recibieron alguna llamada el Gobierno ninguna yo por lo menos no no no conozco ningún

Voz 1487 33:49 nadie que lo haya recibido

Voz 4 33:56 usted también hablaba no sé si es acuerda desde Estados Unidos de que lo importante era el dialogo leal se acuerda de esta el diálogo leal no sé si lo dije pero estoy de acuerdo

Voz 0313 34:12 hoy en estado puro ese diálogo

Voz 4 34:15 es que hablemos de cuál es la razón de le hemos visto un poquito lento que tengan una intervención sin usted encabezó conversaciones bilaterales con la comisión bilateral con Cataluña la conducción bilateral

Voz 1487 34:28 bueno no se habrá tenido reúne pero ese comisión bilateral con con mucha gente y muchas personas pero lo que sí le puedo decir es que conversaciones sobre temas que interesaban a los ciudadanos de Cataluña hubo muchísimas yo mismo le leer reiterado seis con el presidente de la Generalitat el señor Mas sobre temas que si eran importantes como por ejemplo el tema de la situación de las finanzas catalanas bono basura dieron entonces eh su deuda problemas muy graves impago

Voz 0313 35:00 recuerdos los problemas y lo farmacéutico

Voz 1487 35:02 los bueno creo que allí construimos algo positivo la Generalitat pudo ir reduciendo el déficit público sirvió junto con la reducción del déficit que se hizo en el resto de España para que un país que estaba a punto de quebrar con una prima de riesgo de seiscientos treinta puntos básicos pues pasase en los años quince dieciséis a diecisiete hacer el país que más crecía de la Unión Europea esa era una conversación importantísima para el conjunto de España y también para Catalunya y esa conversación la tuve con el presidente de la Generalitat entonces repito el eh el señor más conversaciones sobre otras muchas cosas hombre alguna tuvimos por alguna pregunta también sobre el fiscal también invité al señor Masa que fuera al Congreso bueno le pareció bien pero yo lo tengo que respetar pero en fin en algunas ocasiones nos ponemos de acuerdo y en otras no se hicieron infraestruturas quiere hacer una segunda fase los con todos pregunta se

Voz 4 35:58 mire un elemento de la acusación tiene que ver con la movilización ciudadana las funciones que tienen los políticos de movilizar a la gente la ciudadanía yo le pregunto cómo ruso yo eh el el cargo de acusación conforme estos señores utilizaban a la población como agente político impulsor de su proceso político esto de que el pueblo es el agente político de su destino vamos a ver señor letrado eh

Voz 1487 36:24 trate de convencer al tribunal de cuál fue el papel de esa movilización no intente convencer al testigo

Voz 4 36:32 bueno qué opina sobre

Voz 1487 36:35 no no no por favor de qué opina él sobre el papel de la movilización La movilización puede ser un elemento clave en la calificación de los hechos a la vista del resultado de las pruebas comienzan a nosotros pero no a través de lo que el señor Rajoy opina acerca del la movilización como factor de carácter social político o de carácter político pero es que no estamos en el análisis y el debate político estamos en el análisis jurídico olvidamos en ocasiones en qué escenario estamos estamos en muchas ocasiones perdiendo el tiempo

Voz 4 37:09 pues el tribunal puede ser más directo

Voz 0689 37:13 estamos te amarilla

Voz 4 37:15 poblaciones la gente político esencial en toda democracia la qué

Voz 1487 37:20 la quela en el dos mil tres que decía yo

Voz 4 37:22 su visión de la España constitucional usé defendía que el pueblo es a la gente político principal de su destino es a la gente político por antonomasia sí

Voz 1487 37:32 eso es la soberanía nacional a alguna defensa quiero hacer alguna pregunta

Voz 1 37:40 pero la gente no la de la señora Rajoy buenas tardes recuerdos te si en febrero de dos mil diecisiete es una plataforma que agrupaba a cuatro mil entidades de la sociedad civil denominada Pacto Nacional por referéndum la remitió a usted personalmente una carta que le ponían a disposición para una reunión para tratar sobre el conflicto catalán y la posibilidad de que hubiera un diálogo quién ha nacional para el referendo febrero me frontón en febrero de dos mil diecisiete

Voz 2 38:14 eh fomenten no me acuerdo

Voz 1487 38:18 bueno el construir yo las conversaciones sobre estos temas pues las he tenido fundamentalmente con los dos presidentes de la Generalitat con los goles he coincidido

Voz 1 38:27 recuerda así se ha reunido en un par de ocasiones con la entidad catalana

Voz 1487 38:34 me he reunido con sociedad civil catalana

Voz 1 38:37 vamos a ver a han en la durante este fue vicepresidente del Gobierno recuerda la degradación del servicio militar obligatorio recuerda si esta derogación se produjo tras después de que miles de insumisos desobedeció eran en cumplieran la ley militar del euros

Voz 1487 38:55 traer al eso el papel de la insumisión desde la perspectiva de la derogación del servicio militar obligatorio por favor por favor usted cree que tiene relevancia para el análisis jurídico de los hechos lo que el señor Rajoy opine sobre la insumisión y el tratamiento legislativo y penal de la insumisión en España no lo tiene su consecuencia y además usted sabe que no lo tiene porque es una excelente profesional y lo sabe y le consta entonces vamos a intentar por favor actuar así como usted sabe hacer no preguntando sobre la insumisión y la derogación del servicio militar obligatorio haga una pregunta relacionada con los hechos

Voz 1 39:36 no pretendían preguntarle opinión sino constatación de del hecho en cuanto que él fue vicepresidente cuando se produjo esta esta observación de la

Voz 1487 39:43 yo creo que tiene relevancia jurídica

Voz 1 39:45 para la tesis de esta defensa sí señoría en cuanto su planteamiento de tesis de defensas lo peor

Voz 1487 39:50 luego mire en el informe sienta se absolutamente libre para enfatizar todo aquello corte considere que consolide la tesis exonera torear pero no necesita usted reforzar ese argumento con la opinión del testigo de este testigo de la de los que han estado o de los que los que tienen que venir no necesita usted el apoyo de ningún testigo sino eso es una línea argumental qué puede perfectamente exponer en el momento el informe

Voz 1 40:19 reiteró que no tenía intención de preguntar la opinión pero continuo han señoría le ha pasado a al al funcionario la ruta de un vídeo sobre el uno de octubre que quisiera dura solo cincuenta segundos y que quisiera preguntar al

Voz 1487 40:31 qué es exactamente lo que el vídeo en favor

Voz 1 40:34 un vídeo sobre una actuación en un colegio electoral

Voz 1487 40:37 lo qué es lo que quiero preguntarle la actuación de la

Voz 1 40:39 ciudadanía sobre la actuación de la Policía Bosso de las actuaciones las tiene nuevo tienes problemas

Voz 1487 40:45 problemas en ver el vídeo ver todos los vídeos pero le vuelvo a decir lo que le he dicho siempre usted cree que lo que opine el señor Rajoy sobre ese vídeo puede ser determinante desde el punto de vista del desenlace jurídico de este

Voz 1 41:00 juicio señoría es que no le voy a preguntar sobre su opinión

Voz 1487 41:03 es lo que le va a preguntar sobre qué acto hacia

Voz 1 41:05 hizo su Gobierno si es que hizo algún tipo de actuación respecto de estas imágenes gracias señoría sólo los cincuenta segundos primeros es suficiente

Voz 5 41:19 Javier si tú lo ves que de momento por la tele no sólo ha ganado seis acreditar pero bueno están entrenando es en el colegio electoral disolviendo como la pretensión que está votando con absoluta tranquilidad y aquí vienen ya las cargas las descargas de la Guardia Civil que está golpeando a las personas que levantan las manos que están sentándose frente a la al colegio donde donde a votar mientras les están dando por la porrazos ir retirando como pueden para evitar que boicotear a ese acto de devoción que era lo que pretendía los manifestantes algunas imágenes de primeros planos de los golpes

Voz 1 41:58 más tarde afectan a Porto unos que que no me han traído unos

Voz 5 42:05 ahora que hemos tenido que les ha llevado un golpe que aclara hay opiniones de de los jóvenes que estaban ese cometa que es antes

Voz 0689 42:13 viendo cómo se produjo este este asalto y que las lágrimas en los ojos están ahorrando para nuestros hechos

Voz 1 42:21 a la pregunta es en usted tuvo conocimiento de este tipo de imágenes que sufrieron el uno de octubre

Voz 1487 42:29 no ser e imágenes de estas eh desgraciadamente visto muchas a lo largo de mi vida y hay otras porque aquí solo hemos hemos visto una imagen que también podrían tener su cierto interés no los efectos que usted plantea pero lo que a mi me gustaría decir antes se habló de este asunto es que la responsabilidad de los dirigentes políticos está en evitar que se produzcan acontecimientos como los que hemos visto aquí desgraciadamente si se hubiese actuado cumpliendo la ley sino se pretendiera violentar la no hubiéramos visto esas imágenes ni otras imágenes parecidas que podríamos a buen tendrán yo lo lamento muchísimo todas estas imágenes como todos ustedes pueden entender no me gustan pero no me gustan ni estas ni otras y por eso creo que la obligación que tenemos los dirigentes políticos es trabajar para que no se den las condiciones para tener que ver estas imágenes

Voz 0689 43:33 la fiereza de veinte las imágenes en las que se veía a los manifestantes esta mañana Soraya Sáez de Santamaría lo decía muy claro si no se les hubiera utilizado como humanas nada de esto habría

Voz 1 43:47 consta si se ordenó en algún momento abrir algún tipo de investigación respecto de estos hechos

Voz 1487 43:52 eso son decisiones que yo no he tomado

Voz 1 43:55 ninguna pregunta más muchas gracias a ella

Voz 1487 43:58 otra pregunta con la venia de

Voz 6 44:00 las próximas a la exclusivamente una pregunta esta vez es verdad esto señor Rajoy le consta de que el Gobierno del Estado español tenga treinta y cuatro sentencias firmes incumplidas del Tribunal Constitucional en el Tribunal Supremo respecto de Cataluña son sentencias relacionadas con becas universitarias concesión de subvenciones a cargo del cero coma siete del IRPF medio ambiente cultura etcétera

Voz 1487 44:27 perdóneme es que no le entendió la primera Palmira el micrófono por favor que es que si no lo queda grabada su respuesta micrófono no mire hacia ella porque entonces no queda grabada su respuesta a vivir micrófono por favor a vale vale si a usted le consta que el Gobierno en España tiene

Voz 6 44:43 treinta y cuatro sentencias firmes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que no las ha cumplido respecto de Cataluña de temas muy diversos de becas universitarias concesión de las subvenciones a cargo del cero coma siete de la RFEF medio ambiente cultura etcétera

Voz 7 44:59 sí que dice que el Gobierno España no ha cumplido las sentencias del Tribunal Constitucional pues no me consta el Tribunal el Gobierno de España siempre es partidario procura actuar en consecuencia de que se cumplan las sentencias del Tribunal Constitucional nunca hubiéramos seguido por ejemplo adelante con un referéndum como el que hemos visto en contra el criterio del Tribunal Constitucional

Voz 6 45:23 de acuerdo gracias

Voz 1487 45:25 bueno pues puede usted marcharse no

Voz 0689 45:30 ya por echarse recoja lo constitucional bueno pues termina termina sino la declaración se levanta Mariano Rajoy se abrocharse el botón superior de la chaqueta y se retira por la puerta distinta a la que ha entrado en normalmente por esa puerta sólo salen las autoridades horas recoge sus pertenencias se sale por la misma puerta que entró el va a recoger su abrigo que antes la gente judicial se lo sostuvo durante un momento le abre la puerta hasta aquí la comparecencia de el ex presidente del Gobierno ha habido fase muy cansina hasta las hojas es verdad pues Ifrán la porque la última parte yo creo que Rajoy ya no estaban y atendiendo a las pregunta que se hacían Senra tocaba en las mismas respuestas en si ustedes no si no se hubiera provocado este estado esta situación ya Jan así habría terminado por cómo se terminó hubo lamentando la violencia de ambas partes en fin yo creo que sí ha podido ser la parte primera más interesante en la que se trataba de poner en evidencia si existió o no ese factor de la violencia sobretodo a efectos de la sentencia no no de la opinión pública política que se pueda tener del juicio Luis López Guerra con sensación se queda en cuanto a peso e importancia de la declaración como testigo de del expresidente del Gobierno los vinos

Voz 0313 46:47 estás nos ha dado ahí aspecto un aspecto general

Voz 0997 46:50 político que yo creo que es interesante la expectativa constitucional desde la perspectiva del juicio en la última parte cierto interés porque la impresión que yo tengo es que las defensas han intentado centrarse en lo que podríamos llamar la responsabilidad de la violencia es decir como todos sabemos con la responsable de los poder públicos no es solamente no vulnerar derechos los sino también por llevar a cabo una acción positiva David prohibiendo Ivan Dando que se produzcan vulneraciones de ese tipo la impresión que yo tengo que la defensa ha venido a decir mire usted la lo que haya podido haber de violencia o alteración del orden en ocasión lesión del referéndum pues en gran parte se debió a que las autoridades no cumplieron los deberes positivos que tenía ante prevenir CET camino el presidente del Gobierno presente Rajoy bueno el presidente Un poco siendo la moda francesa no que yo pero presidentes de bueno el presidente Rajoy viene a decir que él no había sido quién había dirigido el operativo que el que nadie la había llamado vino a decir nadie había llamado mientras estaba ocurriendo esto que él tampoco llevó a cabo ninguna supervisión padecer tampoco es consciente ninguna investigación posterior parece que la idea que tiene es que ese es el Gobierno se lavó las manos de de de aquello claro esto es un argumento que entonces lleva a concita donde está el los podemos llamar el origen de la violencia que quiénes en último término el responsable de esta de estas cosas yo lo entiendo que quizás sea esa la línea que quiera seguirla quiera seguir la la defensa es decir mire usted si es que esto por decirlo así fue una chapuza bueno la verdad es que el presidente Rajoy no no ha aclarado qué pasó en cierto modo exhibiciones porque se una decisión en intervenir en la decisión de dejar de intervenir pero sí son cuestiones ya que supongo espero que la década son testifical efectivamente hay aclarando porque en estos momentos no sabemos quién fue el responsable del operativo de lunes de octubre no salió ningún nombre propio porque la vicepresidenta dijo que ya no fue el presidente se arregla tampoco se ha remitido no fue Isar parece haberse remitido hace diez a la vicepresidencia de forma que va a ser muy interesante oír las declaraciones testificales y que podemos saber efectivamente de donde salieron pues al desagradables imágenes que vimos en el último momento

Voz 1603 49:09 lo que tampoco es exactamente lo pues en medio de lo que se juzga no sé porque la parte rebelión militar igual que que afecta a los que están sentados en el banquillo no se refiere a la violencia del del primero de octubre a mí me ha sorprendido muchísimo eso de yo no sé quién era no sé quién se llamaba no tengo ni idea de quién lo coordina y me ha sorprendido más todavía que no haya hecho una defensa genérica no concreta de la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado cuando tienen una orden me da igual que sea de la juega el el mando oye tal de actuar una orden de hay que impedir que se que se vote ellos cumplen

Voz 0313 49:47 bueno no cumplen porque no lo consiguen cuando cuando usarla cuando habla profesor de chapuza además así claro claro

Voz 1603 49:54 por eso es posterior es un aquí te dicen no se puede votar ya entonces tú entras es igual que te oiga esta los estos jubilados no se pueden manifestar

Voz 0313 50:04 sí sí

Voz 1603 50:05 y alguien tiene que tomar las responsabilidades

Voz 0313 50:07 sí que no semanas