La Ventana (27/02/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:07 Mariano Rajoy ha terminado ya su declaración como testigo en el Tribunal Supremo el octavo día del juicio del proceso ha asegurado entre otras cosas el Gobierno el suyo no iba a aceptar nunca un referéndum no hubo conversaciones para ello ha dicho el ex presidente que ha insistido yo no negocio ha dicho ni la soberanía ni tampoco la unidad nacional vamos a resumir lo quedado así esa declaración de hora y cuarenta minutos recordar en qué punto nos encontramos ahora Alberto Pozas buenas

Voz 0055 00:31 buenas tardes Mariano Rajoy ha repetido la declaración de esos vicepresidenta esta mañana se reunió con gente pero no recuerda con quién y cuándo se sentó en la mesa con representantes de la Generalitat se lo dejó bien claro el referéndum no era un tema de conversación

Voz 1487 00:41 eso quedó meridianamente claro desde el primer momento y todos los interlocutores que tuve yo en la Generalitat eran plenamente conscientes de que al menos mientras Mariano Rajoy fuera el presidente del Gobierno de España no habría un referéndum para liquidar la soberanía nacional

Voz 0055 00:57 numerosos enganchones con las defensas y también con el juez a lo largo de Saura y cuarenta minutos de interrogatorio de testificara en estos momentos declaró Cristóbal Montoro ministro de Hacienda explicando el control que el Ejecutivo central hacía sobre las cuentas catalanas hiciera posible que se gasta ese dinero

Voz 1869 01:10 no en el referéndum ilegal esta intervención el amparo lo hace este Tribunal Supremo también porque esa decisión que establecimos que fue eh es palabras el día

Voz 1951 01:24 en el Congreso larga sesión este miércoles con el último pleno antes de que se disuelvan las Cortes pleno dominado por el tono electoral después la sesión de control al Gobierno en los pasillos de la Cámara Se ha hablado de debates lo han hecho el presidente y el líder del Partido Popular en estos términos

Voz 3 01:39 a ya veremos lo que me diga el Comité Electoral todas las legislaturas ha habido un cara a cara con Rajoy con González con Aznar con Zapatero porque Sánchez tiene miedo a cara a lo mejor es porque no va a salir bien parado yo debate a cinco a cuatro pero también a dos porque creo que es lo mínimo que esperan los electores como ha pasado siempre en los últimas décadas

Voz 1951 01:59 en los deportes partido de vuelta de Copa entre el Real Madrid y el Barça Iván Álvarez buenas tardes

Voz 1643 02:03 qué tal buenas tardes Real Madrid Barcelona se juegan el pase para la final de la Copa del Rey empate a uno fue el resultado en el partido de ida a esta hora ambos equipos continúan concentrados antes de partir hacia el Santiago Bernabéu se espera el ambiente de las grandes citas no quedan entradas para el primer clásico de la semana que contaremos desde las ocho menos veinte en Carrusel Deportivo La pelota echará a rodar a las nueve de la noche quién jugará en el lateral izquierdo Marcelo refilón es la principal duda en el once de Solari dos descartes tiene que hacer el argentino en la convocatoria mientras que Valverde se tiene que decidir entre el seno o Ter Stegen bajo la portería azulgrana

Voz 1951 02:36 el Parlamento británico votará esta tarde cinco iniciativas a partir de las ocho de esta tarde hora peninsular iniciativas que van a determinar la hoja de ruta de la salida del Reino Unido de la Unión Europea a mediodía en una comparecencia conjunta Merkel y Macron han hablado del Brexit de de la posibilidad de un aplazamiento Francia y Alemania ya han dicho que si quieren más tiempo tendrán que decir para qué porque la renegociación no se contempla seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 1951 03:06 el PSOE ha evitado con su abstención que Pablo Casado dé explicaciones sobre su master en la comisión de investigación de la Asamblea los socialistas encabezados por Ángel Gabilondo se han unido al PP para impedir también la comparecencia de la ex ministra Carmen Montón el PSOE no ha dado su apoyo según su portavoz Juan José Moreno porque ninguno de esos dos nombres aportaban algo al objeto principal de la comisión que es buscar responsabilidades políticas

Voz 4 03:27 para analizar los accidentes de tráfico en las carreteras quién tiene que venir esquinazo las carreteras los coches el psicólogo no los peatones no pues la en la misma situación queremos que venga quién se han tenido que puede ser institucional quién es responsable de un funcionamiento adecuado adecuado de las instituciones

Voz 1951 03:44 sí tendrá que acudir a la comisión Cristina Cifuentes el próximo seis de marzo hoy por cierto la candidata del PP a la Comunidad de Madrid ha salido en defensa de la expresidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado indignada por las lo lo a solicitud de la Fiscalía ha llegado a comparar la petición de pena para Cifuentes con la que se hizo para la autora del asesinato de niño Gabriel

Voz 5 04:02 no es la asesinada el niño Gabriel a la Fiscalía para ella pide tres años de prisión para Cristina Cifuentes se pidan tres años y tres meses luego no entiendo nada y creo que con ella está viendo un linchamiento que creo que es injustificable

Voz 1951 04:18 en el caso del asesinato de Gabriel la Fiscalía solicitó la prisión permanente revisable Hinault tres años y tres meses de cárcel Begoña Villacís se queda como candidata única de Ciudadanos a las primarias para el Ayuntamiento de Madrid fuentes del partido explican que las los otros dos candidaturas que ayer se contabilizaron junto con la de Villacís han quedado retiradas aunque no concreta los motivos Villacís dice que su elección sólo significa que ha hecho las cosas bien durante esta legislatura

Voz 0275 04:41 bueno pues la verdad es que me siento muy agradecida sobre todo a los afiliados de de la ciudad de Madrid y el hecho de que no se habían presentado pues otras candidaturas au finalmente hayan decidido pues apostar por Damià revela muchas cosas revela que que al final es apoyos y

Voz 0324 04:56 diecinueve grados en el centro de Madrid

Voz 1951 05:00 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las siete a las seis en Canarias

Voz 10 06:00 tierra de España

Voz 14 06:23 y hasta ahora

Voz 15 06:32 Asociación Española Contra el Cáncer para todo lo que necesites a cualquier hora todos los días gratis en el novecientos cien cero treinta el seis llena este Zed punto es

Voz 18 07:46 hola sí me gustaría anunciar mi negocio en la radio y claro me gustaría que lo escuché así como millones

Voz 0324 07:51 de personas pero sin que me cueste mucho dinero eh

Voz 15 10:16 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 10:20 son las seis y diez las cinco en Canarias a estas alturas en fin y no por lo que hemos tenido esta tarde a estas alturas cree que es necesario reivindicar el valor de las leyes como elemento central de la convivencia no lo digo por lo de ahora la ley es verdad que lo que evitas que veamos todos como en una selva pero eso como principio general claro porque luego luego en la historia la historia de las leyes como en todo pues nos topamos con cada cosa poquito rara señoras y señores oyentes de La Ventana con todos ustedes la ley de la silla

Voz 23 10:50 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 11 11:06 en atención a la tonto

Voz 1626 11:09 qué bien en mil novecientos doce y decían que estaba médicamente comprobado que si una mujer estaba mucho tiempo de pie su fecundidad se vería afectada porque ese con gestionaban los ovarios y la matriz lo que podría dar lugar a abortos partos prematuros este fue uno de los argumentos utilizados para aprobar el veintisiete de febrero de mil novecientos doce la ley de la Silvia la que obligaba a los patronos a poner sillas para que sus empleadas pudieran trabajar sentadas o para sentarse de vez en cuando

Voz 11 11:39 la empleadas no empleado

Voz 1626 11:42 ellos siguieron de pie no se le fueran a volver unos vagos los espermatozoides

Voz 24 11:47 después de vi vi tanto que aprendí a llega due to the death decir que no

Voz 25 11:58 no no ya se

Voz 15 12:02 qué

Voz 25 12:06 o qué

Voz 26 12:10 Hereu me

Voz 1626 12:13 la ley de la silla no se aprobó para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en general se aprobó porque cada vez más mujeres se apuntaban a trabajar fuera de casa y las autoridades temían que se les estropeara la máquina de parir si estaban demasiado tiempo de pie podría afectar a la continuidad de Larraz dijeron entonces aquella ley obligaba al empresario facilitar en todos los establecimientos que no fueran fábricas un asiento exclusivo destinado a cada empleada en el local lo que parecía un avance en derechos de la mujer trabajadora en realidad era una forma de hacer hincapié en su condición de sexo débil por eso ellas necesitaban sentarse un ratito cada hora ni que decir tiene que estar muchas horas de pie es malo para la salud de los humanos en general de la circulación en particular y que cuando quedó descartada la chorrada esa de que los ovarios teatro fiaban la ley de la silla se amplió seis años después un Real Decreto extendió el beneficio de sentarse también a los hombres

Voz 26 13:30 eh examen

Voz 28 13:35 ah

Voz 1626 13:37 España no fue una excepción en esto de dictar leyes paternalistas en otros países también legisla van a trompicones con desconcierto por la cantidad de mujeres que hartas de sólo cuidar niños y cocidos se fueron incorporando al mercado laboral como las leyes las hacían los hombres ellos vigilaban sus intereses como cuando Alemania y Francia legislar on sobre el tiempo de descanso de sus trabajadores y trabajadoras en mitad de la jornada laboral y a las mujeres les dieron media hora más lógico para que tuvieran tiempo de hacer la comida a los hombres

Voz 26 14:11 después de de

Voz 0313 14:17 claro tono todo tiene una explicación al final no está mal por cierto recordar estas cosas ahora que se acerca el el ocho de marzo y que los negacionistas del machismo intenta en ganar terreno machismo sigue ahí ha estado siempre viene como acabamos de comprobar de muy atrás viene casi hubiera casi como el paso de la historia no lo que nos toca a todos ya todas sus al menos un poquito intentar cambiarlos

Voz 0324 14:40 cada miércoles tenemos una cita con un sueño Ruiz que ama el cine una historia de amor muy bonito y que no no voy a contar que que final tiene que dice lo que piensa para bien uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirma alguien que se define con una sola palabra es ir frenando a esta hora abre la ventana del cine

Voz 2 15:11 Carlos Boyero

Voz 0324 15:24 Carlos Boyero buenas tardes amigo qué tal cómo estás muy bien muy bien ya hemos terminado con lo del juicio de proceso hemos escuchado a Rajoy no horita larga muy ameno y muy divertido

Voz 0313 15:36 seguido porque fines una comparecencia de que había que seguir Fini tiene su interés y su significado incluso su simbolismo versión poco peñasco

Voz 0324 15:45 pocos sólo llegó

Voz 0313 15:48 pero también es por las preguntas que le hacían no que hoy algunos de los abogados de la defensa se han puesto a la altura de los fiscales las para pasar al Estado hay ser empeñado yo creo que lo han rozado pero pero bueno seguramente hay claves jurídicas que se nos escapan suerte que hemos tenido aquí un un buen día el catedrático que nos iba señalando a la importancia de cada momento pero sí terminado nos ha puesto los subtítulos a las películas esas asiáticas que oye verán preguntarte

Voz 0324 16:13 si ya tienes fibra si me la pusieron ayer ayer sí pero ahora tengo

Voz 0313 16:22 qué pasaba pero cuando tiene problemas esto

Voz 0324 16:24 cuánto tiempo corriendo cuánto cuánto tiempo llevas con lo de la fibra más largo largo sí primero entenderme con esta televisión inteligente AIM está volviendo completamente tonto que saca carteles se habla de soul Eric de eso sí la visiones es increíble pero ahora aunque tengo Net Flis necesito estar un email que me manden la clave o idiota si yo no tengo ir entonces no se adquiera la tienda

Voz 0313 16:57 la vende por alusiones yo creo que deberíamos llamar a Movistar

Voz 0324 17:00 porque no está lógico no se están portando conmigo pues menos mal pero el problema el problema soy yo y qué hará con con tres mandos Salah veces en mi mano para tenías dos no yemas el del que seguiré viendo esto por mucho ahí claro Rey estuve de quiero decir pero que me not in no te montas un jaleo con los no

Voz 0313 17:26 utilizo los cuatro botones que necesito ya sólo tres dos o tres del mando de la tele uno o dos del Blu Ray dos o tres más de lo del Movistar ya está a punto todo lo que tiene comatoso tres yo tengo y hay muchos pero no ni puto caso llegó nada

Voz 0324 17:42 fuera sabes no te harán falta todos cuando toda la señora lo que debe ser muy sencillo para para un bebé muy cuentan que los los niños pequeñitos con dos años extra que mueven Jean las estables que han nacido con ello que tienen una facilidad y tal pero nada pero yo para mí es ese mundo desconocido y no sé cómo no sé cómo adentrarme en el pero vamos eso

Voz 0313 18:07 dicen que vivo para no

Voz 0324 18:10 no no soy de de una torpeza idearon hoy igual es quién tampoco me interesaba por esas cosas ya te digo igual que no pues que no sé conducir que no se freír un huevo que no se de un desastre total bueno por lo menos me gusta el filme algo me quedé no

Voz 0313 18:27 habremos pues decir y hablemos todavía que tenemos en el el el país hablemos un poquito mentir de la de la resaca de los Oscar de los premios en sí mismos de la ceremonia porque entre este momento

Voz 29 18:43 pues no es que

Voz 30 18:45 estará mejor actriz de reparto para Regina King por el blues de Bill Street este otro el Oscar a la mejor película para Green Book bueno entre un momento hay otro pasaron tres horas y veinte minutos por lo que he leído te queda un pelín largas

Voz 0324 19:02 un pelín es una forma piadosa y cm y se remitieron insoportables los Oscars y no los ves acompañados que te quiero decir pues de él ser muy divertido no si los ves sólo a me es un horario además tan criminal porque no no puedes dormirte antes y levantarte a las dos y media de la mañana empalmar este año han sido especialmente coñazo eh son siempre tan correctos políticamente que tocaba el protagonismo si los viste el yo creo que el noventa por ciento eran eh mujeres negras Si hombres negros y te ahora por qué pues porque al parecer es es lo correcto que desprendía como tal y tal atmosférica de seguir

Voz 0313 20:02 corrección política sí sí pero portal

Voz 0324 20:05 los la sea con el empoderamiento y con me el payaso de Spike Lee así que supuestamente gracioso diciendo unas majaderías hablando por ejemplo que es un tema muy serio del día el genocidio de su raza en Estados nidos yo no creo que puedas emplear la palabra genocidio Sad Si torturas humillación ejecuciones asesinatos pero genocidio es es otra cosa allí no Semel es que no recuerdo un un sol de momento y luego ya lo hemos comentado más vez en gremios pues ha para mí había una obra de arte incontestable ahí no que ese Roma no Hinault se lo dieron no el se lo dieron a una pedir a una película está muy bien respeto mucho hecha a la medida de Hollywood absolutamente previsible limbo Quero muy muy lograda no con buenas interpretaciones Si de la cual pues el público sale contento

Voz 0313 21:11 yo lo vea no echado te gusto me gustó mucho están tiene además los dos actores tan sensacional

Voz 0324 21:17 sí pero no tenías la sensación Carlos de que sabía lo que iba a ocurrir en la secuencia siguiente

Voz 0313 21:23 de cómo iba

Voz 0324 21:26 qué va a pasar en la red operó en en tres cero el cine tiene

Voz 0313 21:28 algo de pacto no es como el como el teatro el pacto es que tú te metas ahí te creas lo que te están vendiendo

Voz 0324 21:34 entonces depende del día que te pillen como

Voz 0313 21:36 te cuenten la historia yo el pasteleo que es un final pastelero bonito y no sé qué pues yo lo compró creo el compró pero claro sí me lo comparas con ropas otra

Voz 0324 21:47 el cine también es ridícula seiscientos riesgo Cliff Roma el riesgo absoluto se irá quién le va a interesar mi autobiografía en un barrio de Méjico mis recuerdos de niñez con todo el

Voz 0313 22:00 mañana una una persona la que con voces que queremos y respetamos mucho y le gusta mucho el cine

Voz 0324 22:06 decía que el plano

Voz 0313 22:08 del pasillo con la mierda de perro y el agua del Vall de que va el agua que viene hasta que se abre Yves lo que sí lo sea Roma pues no

Voz 0324 22:18 no igual no hace falta tanto rato no se cada uno tiene bueno para contar las cosas decía eso que para apuntar Nieves Concostrina ha vale donde queremos decir fleteo en ha pasado y nos obliga única tercero en la rama que televisión pierde su Roma vista en televisión pero la división en el cine lo también

Voz 0313 22:37 Roma en televisión pierde por qué porque porque tiene una magnificencia las imágenes la Mola el enfoque lamentó que la tele francesa pequeñito por bien que lo había pierdes

Voz 0324 22:46 pero no hay que olvidar que está producida por

Voz 0313 22:48 Netflix sabiendo que la mayor parte del mundo la va a haber a través de de una pantalla pequeña televisión de lo que se tampoco se haya abonado al vicio del poder que es que es que es excelente claro está muy bien muy bien y Christian Bale está el actor está eminente no todos en general pero no

Voz 0324 23:07 no era te quiero ha sido lo los premios muy previsibles algunos que no entiendo lo del mejor guión a al payaso en el que un gran guión lamentable no índices que puede recordar como algo grandioso estuvo bien la la canción que canta Lady Gaga Cooper sí sí muy bien

Voz 0313 23:31 esto yo no he visto la peli todavía si está bien si se recomendase tú sí pero vamos era común

Voz 0324 23:37 interminable fueron tres horas y veinte que decían que

Voz 0313 23:40 este año iban a ser más cortos

Voz 0324 23:42 yo tenía ahí en mi sofá las sensatas dónde qué había pasado media vida y se puede hacer más cortas esas galas porque el mismo surge después de los Goya yo es que si yo de entrada quitaría los agradecimiento dices que ya sabemos a qué qué qué quieres dedicárselo a pues a toda la gente que te quiere y que lo ha hecho posible pero hay hay agradecimientos infinitos que les puede ICIT se le podía dar más ritmo y más famosa no convertirlo en algo tan tan letal quitan este año no había presentadores pues no sea ha habido años que había presentadores con gracia que le daban su punto otros insoportables pero de verdad que yo lo lo único que le agradecía este año a los Oscar fue el otro día lo escribía que yo que tomo pastillas siete pero para dormir lo leí italo leí Noone necesita olvidar este año olvide de las pastillas Inés en cuanto que es acabaron me metía en las grandes dormí como un angelito saque y después de treinta años tomando pastillas para dormir osea que me voy a poner los Oscar todas las noches Isaac avancen y adición a los ni

Voz 0313 24:57 pero en la época de las pantallas a veces se ha dicho que se haga otra gala en paralelo para los agradecimientos quiero decir que el que va a recoger la estatuilla salga hay después encuentra pantalla

Voz 0324 25:07 las ve como otro canal o que allí dengue el escrito que parece claro y que la familia lo disfrute pero los que no somos la familia pues no tener que necesitemos las pastillas para dormir

Voz 0313 25:21 bueno venga vamos con un ha quedado claro lo de los dos face e hilo de la fibra eh vamos un estrés con un estreno de este viernes este viernes a Bangkok a las puertas de la eternidad por cierto una peli por la que Willem Dafoe aspiraba a un Oscar a mejor actor el pasado domingo que por cierto ganó el premio a mejor actor en el último Festival de Venecia bueno es la historia de este pintor holandés en el año a finales de mil ochocientos ochenta seis Francia allí vive un tiempo muy importante en su vida hay en su proceso artístico conoce a miembros de la vanguardia como Paul Gauguin

Voz 0324 26:02 ya hace cosas muy importante

Voz 23 26:04 en Jaén mecanizado regional por qué dices que eres pintor alquilamos construir una tengo que pintar siempre he sido pintor no sé más

Voz 0324 26:20 además esta película dirigida por un pintor Julian Schnabel sí no conozco la pintura de Schnabel pero su cine no me gustase no no pero pasa algo muy curioso con él tiene tienen una película que se llama Antes del amanecer Antes claro hasta que sea que era la biografía de Reinaldo Arenas de un escritor cubano no la película a mí no me gustó me parecía recargada hay pretenciosa y efectista y sin embargo Javier Bardem estaba genial genial esa idea les cómo puede estos mil si es una contradicción no que que el protagonista te parezca extraordinario que la película no te guste pues aquí me ocurre algo parecido que verla la interpretación de Willem Dafoe

Voz 0313 27:13 buenísimo sí hombre sí pero aquí

Voz 0324 27:16 de una sobriedad Si la película tiende al al exceso y que él les ofrece tantos matices con de forma tan sutil osa y te expresa lo que probablemente quería es Schnabel pero con él lo vives pues la historia de de de una soledad inconsolable Ossa de un tipo que con hambre de amor de amistad de compañía Ike que no no lo tuvo nunca hay que va reflejando su fiebre en esa en esos cuadros maravillosos así eran no cuadros que que que que da miedo yo siempre lo primero que hago en Ámsterdam es irme al Museo Van Gogh Hinault te puedes pasar allí los días y decir hiló la gran paradoja de de este pintor genial que no vendió un cuadro en su vida aquí te habla pues su amistad con Gauguin amistad muy tormentosa por la cual se corta una oreja sus estancias en en múltiples manicomios no que su eterno desamparo fuera de él de plasmar las la naturaleza de todo en la en la Provenza no finalmente su suicidio no no pero repito merece la pena por lo menos Sami por ver era el hombre es mala cara

Voz 0313 28:52 por Platoon pero lo pensaba y no estuvo nominado pero lo ha no no

Voz 0324 28:56 es un actor que siempre es creíble haga el papel que haga ir luego es un tío con un atractivo muy muy potente y aquí ya te dio en la película aquí lo la película bueno bueno tampoco es pero si tiene excesos con la cámara unas especies como tan intensa por parte del director sin embargo él está deslumbrante

Voz 0313 29:22 maravilloso tú te acuerdas aquella canción de Don McClain que estaba de Vincent vivos en la era preciosa hasta Viena el otro día hablando de arte y creo que la pusimos aquí en La Ventana pero voy repitiendo un ratito más que no pasa nada es muy bonita

Voz 31 29:41 me gusta este no sí sí sí

Voz 0324 29:59 eh

Voz 31 30:01 no

Voz 9 30:08 qué trabajando hasta las tantas es uso o ruso jugando a los videojuegos hasta las tantas ya va siendo hora de que sus ahorros se independiza es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña es hora de invertir con mutuo activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco mutua activos la primera gestora independiente

Voz 1031 30:34 el City duda es saber qué corte de traje te va mejor todavía no tenemos asesoría de imagen pero si disponemos de asesoramiento comercial especializado para profesionales y pequeñas empresas con Vodafone One Profesional y nuestros canales de ventas especializados tendrás las soluciones que mejor se adapten a las necesidades de tu negocio informa Acn el catorce cuarenta y su entiendas Vodafone Vodafone Business durará

Voz 32 30:55 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos de gestoría registro casación pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco

Voz 17 31:02 Annie gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca encuentra Lasse ni NG

Voz 1 31:16 abre la puerta a un nuevo local

Voz 9 31:18 tener más espacio va a mejorar tu ubicación ahora en SER

Voz 1626 31:22 de hábitat tú lo Calvo oficina cuna hasta un treinta por ciento de descuento que entren Servihabitat punto com y abre la puerta a una nueva historia

Voz 17 31:32 Iberdrola ha creado la solución definitiva para ahorrar el plan elige ocho ya no tienen más de un millón de clientes como varía

Voz 9 31:39 pues a a la clientes cambias las ocho horas que más interesan para ahorrar

Voz 17 31:44 el plan elige ocho horas tú decides cuando pagarme nos es verde es digital es Iberdrola empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 16 31:53 sí menos que tenían en una región donde más del veinte por ciento de su superficie son espacios no

Voz 33 31:58 naturales protegidos con espectaculares saltos de agua

Voz 15 32:02 sembrados de la banda si te pedimos

Voz 33 32:04 piénsese en esa región y tu respuesta no es Castella

Voz 16 32:07 a la mancha Heskey los collages poco Castilla La Mancha Silvia N

Voz 11 32:12 te vuelves

Voz 34 32:18 el Tigre a La Ventana en las redes sociales

Voz 15 32:23 la Ventana La Ventana te gusta cuidar o que te cuidan quedarse te da cuidar de los amigos de tu pareja The Times

Voz 17 32:45 fue así el planeta ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno seis siete

Voz 15 32:51 el tres uno

Voz 2 32:54 voy a avisar a mi fisioterapeuta para que me tú creamos así cuida la gente llamando a uno de sus

Voz 15 33:00 esta noche hablamos de cuidar en el Faro de láser los encontramos a partir de la OMS

Voz 1031 33:06 con Torres que Cadena Nasser

Voz 29 33:09 estas unos hábitos del estadio de fútbol de

Voz 0324 33:11 hay dos su sentimiento celtiña es tan fuerte que cantan

Voz 29 33:13 en siguiera con el resto del público

Voz 35 33:18 este es se cruzó el Deportivo Melitón Garcés ornitólogo profesional o aficionado bien yo dirijo el proyecto Celta iniciativa que pretende de entrenar a los pájaros para que animen a los equipos de la Liga española este proyecto cuenta con el apoyo financiero y moral de Carrusel deportivo que son los mejores del mundo nadie está apuntar

Voz 36 33:35 ahora mismo con un arma yo estoy leyendo un papel Carrusel deportivo

Voz 29 33:39 por tipo Jaric

Voz 16 33:47 David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Mateos que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado

Voz 37 33:57 en la SER queremos que te rías quedaría con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este miércoles a las ocho de la tarde

Voz 15 34:08 la vida moderna con David Broncano

Voz 37 34:14 un nuevo programa de humor en nuestra es una noticia que pudo bien la arena ser

Voz 17 34:20 cuál es el nombre de la mejor emisora de España a tiempo

Voz 0690 34:24 damos una pista una pista y luego la lista si luego la eh cabina si luego la cadena SER correcto hacer

Voz 38 34:38 pues pues ésta que está usted escuchando a nadar hasta no la Cadena Ser

Voz 39 34:43 R No estoy toda la vida de Dios es que lo que tiene de poner fin cadenaser esto de toda la vida de Dios aquí en la casa de la Cadena SER

Voz 38 34:52 la pena ser cocaína se como

Voz 10 34:55 tú quieras cadenas encaran

Voz 39 34:57 de poner oportuno

Voz 15 35:05 cuenta con que pasa

Voz 9 35:22 arte pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía Mutu arte traería la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 12 35:32 Paul con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llamado

Voz 13 35:35 nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco pavos mutua de consulta condiciones de mutuo apuntó es

Voz 40 35:43 un legado no se visita

Voz 0324 35:46 el se vive sea

Voz 23 35:48 freno Región de Murcia plegado P

Voz 32 35:53 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro pero estoy buscas hipotecas divina aún mejor conocer la de un banco que no se cobra

Voz 17 36:01 Annie gastos ni comisiones elija bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca encuentra láser

Voz 11 36:12 me NG

Voz 15 36:17 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 36:44 esta música no tiene perdido ahí confusión como estamos todavía en la Ventana del cine con Carlos Boyero es buen momento para recordar que esta semana fenómeno bastante insólito regresa a los cines

Voz 15 36:54 una película que ganó siete Oscar regresa veinticinco años después de su estreno lista de Schindler

Voz 0313 37:06 es una conversación sobre el poder ante el plazo un oficial de las SS

Voz 23 37:11 todos tenemos poder para ganar por eso los temen porque tenemos poder para matar arbitrariamente un hombre comete un delito Isabel que puede pasarle hacemos que les y nos sentimos viaja hoy les matamos nosotros y nos sentimos aún mejora pero eso no es poder eso justicia que es diferente al el poder poder es cuando tenemos justificación para matar no lo hacemos

Voz 0324 37:47 hay poquitas películas que aguanten el paso del tiempo también verdad si yo la veo de vez en cuando is siempre acabo estremecido yo creo que es es la mejor película junto a su a que sua no era era un documental pero la vi que era larguísimos verdad si eran nueve horas y así sobre Auschwitz no hay curiosamente Claude Lanzmann el director de Pessoa no le gustaba nada la la lista es sin leer la lista es en me parece que me parece una película grandiosa y complicada beber porel por el retrato de el de los raro que que hacen no estará el fragmento que han puesto antes hablando de el del poder poder sí sí es fantástico no iba aquí el el poder os acordáis es el el comandante de el de el campo de concentración Ralph Fiennes si está tiene algo así sí Ike es un psicópata absoluto de resacas So de es humor pues mata al primero que veo le perdona la vida como si fuera un dios y luego la figura de Oskar Schindler no que de de ser un un negociante vividor canalla descubre que corrompía yendo a los gerifaltes nazis puede salvar la vida de cientos de judíos que que están trabajando para él no un personaje muy muy complejo y muy maravillosamente interpretado por la hayan Neeson

Voz 23 39:29 doce y adversas papeles doce

Voz 15 39:38 gracias a ustedes

Voz 23 39:40 me subí John registros fácil porque están todos otros esto dos personas tenemos dos personas dos personas ponerlas fines por lo menos dejas

Voz 0313 40:55 es una maravilla La lista de Schindler y es una magnífica oportunidad para reposición

Voz 41 41:04 en

Voz 42 41:10 es un tema que todo esto ha hecho va a exigir eh jugó a enero no entran en este Maestre P a nuestro o está eh eh ve Kroes eh nada hago

Voz 0313 41:29 ya hay porque cerramos la ventana del cine con Johnny Cash saber por qué

Voz 0324 41:32 pues porque es una de las voces más cálidas legendarias no sólo es el Rey de del entre es es de los mejores cantantes que yo he oído en mi vida era el ídolo sabes de de los proscritos de los esa ideas de los bandidos tiene dos discos uno grabado en la prisión de San Quintín y otro en la prisión de folk son que que son antológicos que está voces tan magnética Eitan y tiene unirse a esta canción se llama I Walk in ay y era la banda sonora de una película maravillosa John Franken Helimer que sea más yo vigilo el camino con Gregory Peck la recuerdas no sea el que uno se enamora de una cría joven contrabandista de alcohol

Voz 42 42:25 eh eh pero

Voz 0324 42:28 Johnny caras eh es pues eso de los grandes grandes grandes por lo menos para mí

Voz 42 42:34 días eso claro quién me mi suegra que pierde aquí está hoy cuando a Euronews solar está Espadas Petroyo e Naw moto

Voz 0324 42:59 Carlos Boyero hasta la próxima semana amigo muchas horas esta noche te diría lo mismo mira que no vas a ir al campo no al campo no hoy no puedo tú sabes te vas al templo ahora sí y además me me

Voz 42 43:14 informó os lo contaban saberlos

Voz 0324 43:17 voy a ver a Michel Angelo Bono a partir de el fútbol al Picasso del fútbol lo voy a ver hoy a Marcelo el sábado al mes siguiente me encantaría que Messi hiciera cinco obras de arte en cada partido pero que ganara el Madrid lo que muy complicada no sea compatible no se obras de arte nos va a pasar lo de mañana nos dábamos vale

Voz 6 43:47 lo notas se llegó el seísmo libio directa este supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero

Voz 0324 47:47 Santiago Niño Becerra buenas tardes Carles qué tal bueno qué tal Santiago me imagino

Voz 0313 47:52 siguiendo con interés estudio el reestreno de La lista de Schindler que que que que poquitas veces hace esto con las películas se hace sólo con con con las que merece mucho la pena desde luego bueno

Voz 1869 48:02 como como en todo como en todo Carlas yo mi opinión personal es que esto se ha hecho porque evidentemente es una película no excepcional lo siguiente os estaba oyendo antes confirmo tal pero evidentemente es que estos hechos porque se ve que hay un negocio detrás

Voz 0313 48:17 sí pero el que habrá interés que me imagino eh

Voz 1869 48:20 claro claro yo esto se traduce pues en espectadores sentados el si si creyeran que no iba a ser negocio propone que fuese la película nuestra red estrenaría

Voz 0313 48:30 si algún día tendríamos que hacer el el ejercicio de de hacer números que sea lo que te dedicas tú con lo que hicieron los nazis con los judíos y que entra en la lista de motivaciones de porqué hicieron lo que hicieron en qué lugar aparecería el económico bueno

Voz 1869 48:43 pero personalmente creo que el primero buen segundo sin ninguna duda yo creo Amber Starsky demostrado que la altísima burguesía alemana financió al al nacional socialismo vamos está demostrado por activa y por pasiva y que se conseguían dos cosas eliminar alguna oposición de izquierdas pero Izquierda realmente de izquierdas no la izquierda que ahora queda hacer Luisa en segundo lugar se tiraban de medio unos competidores que esto aquí no no no nos movemos de la parte económica

Voz 0324 49:17 controlar la banca por ejemplo sí sí

Voz 1869 49:20 por descontado claro claro y luego a partir de aquí viene todo lo otro

Voz 0313 49:23 y aquí viene todo lo demás pero vamos el la la

Voz 1869 49:27 primerísima motivación fue fue económica

Voz 0313 49:30 pues bien es una motivación haber Santiago pregunta y que hoy tenemos un emprendedor con una historia fantástica detrás pero fantástica eh deberíamos dar podemos drama una segunda oportunidad a los alimentos considerando que en fin más allá de lo que tiran los supermercados y restaurantes por esta rueda infernal en la que estamos metidos eh casi el treinta por ciento de la tierra agrícola del mundo se usa para producir alimentos que nunca se comen qué hacemos ante esto segundas oportunidades alternativas inventos que hacemos ante estos bueno

Voz 1869 50:01 es que yo creo que no no hay que hablar de una segunda oportunidad sino que hay que hablar de eficiencia es decir claro que hay que hacer lo que sea con esto que con este tema de que se hicieran los alimentos por eso ya por descontado pero aquí no hablamos de esto pero por descontado también se ha de hacer por pura eficiencia es decir producía algo para tirarlo es que es que no es eficiente y además no es ético de acuerdo pero además los eficiente sea es que simplemente por eso

Voz 0313 50:27 pues mira a España para que no lo sepa es el somos el séptimo país de la Unión Europea donde más comida se desperdicia y resulta que una empresa que se llama tu good to go se encarga de intentar dar solución a este problema con esta filosofía que decidió de la de la segunda vida para entendernos alimentos que en principio iban a terminar en la basura al final del día pues entre comillas se reciclan un ejemplo muy concreto una barra de pan una barra de pan que de ir directamente al cubo de la basura equivale a ahorrar las emisiones en CO2 que hace durante un kilómetro que hay que pararse momentito para calcularlo pero

Voz 1869 51:05 mucho una simple barra de pan Oriol

Voz 0313 51:07 muy buenas tardes

Voz 38 51:09 hola buenas tardes el director de tu

Voz 0313 51:12 bueno quiero bueno primero cómo surge la idea porque esto esto ya tiene historia en sí mismo cree Oriol

Voz 0690 51:18 pues tiene historia al final tuvo tuvo empieza cuando un grupo de jóvenes están faenando el bufé libre cuando acaba la han disfrutado mucho ya están pues muy nos suenan cuenta cómo el personal coge de toda esa comida en perfecto estado Klar sobrado la tiran directamente a la basura ya que plantea tenemos que encontrar una alternativa esto para que cada noche gente como nosotros pueda venir salvar esa comida que está perfecta antes de que acabe en un cubo de la basura

Voz 38 51:47 esto cuando y donde ocurrió

Voz 0690 51:49 eso ocurra en Dinamarca hace dos años y medio y ahí es donde apareció la las semillas

Voz 38 51:55 en cuántos ERE los comensales

Voz 0690 51:58 pues cuatro jóvenes de diferentes países de Europa compartíamos pues esa pasión por la comida y a la vez pues a partir de ese momento queremos luchar contra este pues

Voz 0313 52:09 vale pues entonces cómo funciona exactamente vuestro vuestro invento el tuvo tuvo Webber

Voz 0690 52:14 pues tuvo se materializan una aplicación móvil gratuita para eso para Android que ayuda es que establecimientos de cualquier circo panadería supermercados restaurantes cafeterías puedan diariamente ofrecer ese excedente de comida que les obras han producido con mucho amor con mucha eficiente como muy bien apuntaba Santiago pero que si no ven ven el día siguiente para tener que tirar a la basura entonces a lo conectamos con usuarios que podría ser cualquiera de nosotros que compra esa comida a través de nuestra aplicación iba a recogerla a la hora de cierre

Voz 0313 52:49 pagando algo imagino o no

Voz 0690 52:51 a un precio reducido por ejemplo sobre unos diez quince euros del producto para pagar entre dos y cinco euros y lo más mágico que tienes tu gusto Go es que lo que se compran en la aplicación es un pack sorpresa y me explico al final los establecimientos no saben que cada día

Voz 38 53:07 muy esta panadería no sabe si hoy serán barras

Voz 0690 53:09 de pan y serán cruasán se hicieran his como no puede prevenir no lo ofrecen tu gusto gol es un pack de diez euros que aquel que no compre pues le costará dos euros y medio cuando vaya a recogerlos encontrará pues con diversos productos que son los los casos graves

Voz 0313 53:25 ahí se puede todo tipo de comida imagino que entre ahí no

Voz 0690 53:28 sí comida preparada teoría pescaderías pero está durante todo el día

Voz 0313 53:34 poner un ejemplo concreto

Voz 0690 53:36 puede ser un ejemplo muy típicos son los sitios de comida preparada y que normalmente se ofrecen unos cuatro cinco pagó Si tú compras son Paqui vas a la hora de verdad que normalmente

Voz 38 53:47 entre el nueve y el gran aproximada

Voz 0690 53:50 ante tres platos de comida que van a variar obviamente alguno pues

Voz 0313 53:54 oye Oriol cuántos usuarios es ahora mismo

Voz 0690 53:57 pues en España empezamos a funcionar en septiembre del año pasado en este tiempo tenemos cien mil usuarios registrados

Voz 38 54:03 mil principalmente mil en Madrid

Voz 0690 54:06 de lona Bilbao Valencia a unas tenemos un plan de expansión muy fuerte para este año en España a nivel de Europa tenemos ocho millones y medio de usuarios

Voz 0313 54:14 establecimientos en España

Voz 0690 54:16 estaba en este momento son España unos quinientos entre repartidos entre estas ciudades al a nivel de Europa de nuevo dieciséis mil

Voz 0313 54:23 en el negocio para para sacar rentabilidad a esto es el usuario paga mucho menos por los productos vosotros intermedia porque la app es gratuita y os lleváis me imagino un un porcentaje una comisión de lo que vende cada cada establecimiento no

Voz 0690 54:38 Justo nos llamamos una pequeña comisión por de comida que el establecimiento y el establecimiento no vende nada no va a tener que pagar nada tuvo tuvo tan solo por aquellas afuera comida sorpresa que consiga vender nuestro de los llevamos una como

Voz 0313 54:52 cuántas personas estáis ahora mismo la empresa trabajando

Voz 38 54:55 pues somos veinte personas en España echaba tenéis pensaba una segunda fase en la que se le lleva al usuario la comida o eso no entra en los planes

Voz 0690 55:05 voy a es una gran pregunta si hay me remito a lo que decías antes del CO2 para nosotros es muy importante que el desperdicio de alimentos es un problema alimentario pero también ambiental porque es el tercer emisor más grandes del mundo los toda la comida que se tira en la que además de que para nosotros queremos fortalecer mucho el consumo en el próximo ahí local Liu Delibes debería ser cien por cien sostenía

Voz 0313 55:30 sí sí claro Santiago yo estoy fascinado con esta historia no sé si te ocurre lo mismo matiz de verdad

Voz 1869 55:34 bueno es que he empezado diciendo sea decir yo yo me fijo en el tema puramente económico pierda eficiencia entonces yo lo que quisiera

Voz 11 55:42 es hacerte una pregunta a ver si habéis pensado ir ir para atrás es decir que el fabricante

Voz 1869 55:52 pienso por ejemplo en producen fabricante de productos lácteos darle una información hacia atrás para que pueda ajustar su línea productiva a estos

Voz 11 56:03 los stocks involuntarios que se generan