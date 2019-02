La Ventana (27/02/2019 - Tramo de 19:00 a 19:40)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 00:08 continúa esto ahora en el Tribunal Supremo la declaración de los testigos en el juicio del pluses empezábamos a primera hora con el ex presidente Rajoy acaba de terminar el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro así regresamos al Tribunal Alberto Pozas buenas tardes bona

Voz 0055 00:21 las tardes en una cosa en la que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado que representaba su ministerio han sido capaces de cuantificar exactamente la malversación Cristóbal Montoro se ha limitado a asegurar que comprometer dinero público sin gastarlo también es delito ya glosar todo lo que llevó ante la Fiscalía

Voz 0447 00:34 creo son denuncias relativas a actividades como decía de denuncias de en relación con publicidad institucional son denuncias relativas a lo que son los resultados de los costes del uno de octubre son denuncias de este tipo

Voz 0055 00:51 ha terminado Cristóbal Montoro declara desde hace unos minutos una mujer que estuvo imputada en su momento nuestra causa la entonces coordinadora general del PDK Marta Pascal en estos momentos las defensas empiezan a preguntarle hablamos

Voz 0313 01:03 antes del ex presidente del Gobierno pues vamos a resumirles en un minuto y cuarenta segundos una hora y cuarenta minutos de declaración de Rajoy hallaba

Voz 1487 01:11 todos los interlocutores que tuve yo en la Generalitat eran plenamente conscientes de que al menos mientras Mariano Rajoy fuera presidente del Gobierno España no habría un referéndum para liquidar la soberanía nacional

Voz 3 01:22 tengo que preguntarle forzosamente con la avenida el Tribunal si usted se ha comunicado con alguno de los testigos que han depuesto esta mañana en este tribunal o ha seguido el desarrollo de este juicio esta mañana para hacer la afirmación que acaba de hacer refiriéndose al contenido una testifical de esta mañana bueno yo leo los periódicos si no puedo leer periódicos Bélgica es lo que junto el señor Urkullu intentó intermediar en este conflicto es leve sólo le pregunto esto pues mire ante la entiendo yo ha sido muy generoso porque le he dicho que han sido muchos los que han querido e intermediar y los que han intermediar no hablar preguntar Imperio Rajoy pero pero muy heavy pero cabe también el señor quedémonos con lo sustancial todo el mundo sabe que el Gobierno no negoció esto y además lo advirtió desde el principio de todo este procedimiento ya en el año dos mil dos

Voz 4 02:23 entonces porque usted dijo a que no coste no costó ni un céntimo al erario público en sede parlamentaria porque yo no entiendo Si una cosa y la contraria pueden

Voz 3 02:31 ser bueno pues entienden también supongo

Voz 5 02:33 de parlamentaria no recuerdo exactamente cuándo fueren

Voz 3 02:36 intervención pero sí dice usted que lo he dicho lo

Voz 6 02:39 dicho fíjese si se hubiese actuado

Voz 3 02:41 cumpliendo la ley sino se pretendiera violentar la no hubiéramos visto esas imágenes ni otras imágenes parecidas que podríamos a buen se analiza de oro la mente muchísimo todos estas imágenes como todos ustedes pueden entender no me gustan pero no me gustan ni estas ni otras

Voz 0313 03:02 más noticias de este miércoles Ester Bazán vamos a empezar

Voz 1454 03:05 el fútbol a dos horas del Madrid Barça de Copa buscamos en la última hora de ambos equipos con la ayuda de Iván Álvarez buenas tardes

Voz 0889 03:10 hola buenas tardes a las nueve de la noche arranca el clásico en menos de cuarenta minutos desde las ocho menos veinte toda la previa en Carrusel deportivo con Dani Garrido Antonio Romero Lluís Flaquer y el equipo habitual de la Cadena SER nos vamos hasta el Santiago Bernabéu última hora del Madrid Javier Herráez hola

Voz 7 03:24 hola qué tal iba muy buenas tardes el Real Madrid que hasta ahora ultima su partido con Solari la última charla y el once inicial que va a jugar frente al Barcelona dos dudas Marcelo o reggae Don con más opciones para el brasileño en punta Lucas Vázquez o Bale también más opciones para Lucas Vázquez

Voz 0889 03:41 gracias Javi donde situamos a la expedición del Barça Adriá Albets buenos

Voz 0017 03:44 de qué tal buenas tardes los jugadores del Barça están todavía en su hotel de concentración a punto de montarse ya en el autobús que les va a llevar al Bernabéu Valverde les ha comunicado ya el once de esta noche que sigue presentando sobretodo dos dudas quién va a acompañar a Busquets ya Rakitic en el centro del campo Sergi Roberto apunta a titular y Arturo Vidal al banquillo y quién será el portero Özil ese es el portero de la Copa lleva un mes sin jugar por lesión pero ha recibido el alta y quiere jugar veremos si Valverde apuesta por el holandés o

Voz 8 04:11 elige a Ter Stegen Messi Suárez dicen velé en principio formarán el trío

Voz 0017 04:15 ante ofensivo del Barça que busca su sexta final de Copa consecutiva

Voz 0889 04:19 va gracias Adriana Sánchez Martínez dirigirá el partido de Burgos Bengoetxea estará en el bar a las nueve Real Madrid Barcelona tras el empate a uno de la ida buscarán en el Santiago Bernabéu el billete para la final de la Copa del Rey

Voz 1454 04:29 en Estados Unidos declara ante el Congreso el que fuera abogado de Tram condenado a tres años de prisión ha asegurado que el presidente conocía que uno de sus colaboradores estaba en contacto con el fundador de Wikileaks corresponsal Marta del Vado adelante

Voz 1510 04:40 muy buenas tardes Michael Cohen asegura que usaba Trump en el momento en el que Roger esto no colaborador de campaña llamó por teléfono al entonces candidato republicano para decirle que Julian Assange iba a publicar correos electrónicos pirateados que perjudicarían a Hillary Clinton en las elecciones de dos mil dieciséis

Voz 8 04:57 además hoy

Voz 9 05:01 no hubo antes

Voz 1 05:04 eso me suena llamada tras

Voz 1510 05:08 estafador tramposo ha reconocido que pagó a una actriz porno para ocultar la relación que mantuvo con Trump y que amenazó a los colegios donde estudió el presidente para que nunca revelaran sus notas durante estas tres horas que lleva compareciendo Cohen ha asegurado que el presidente y su familia negociaron con Rusia durante la campaña electoral para construir una Trump Tower en Moscú dice que Trump maquillaba sus cuentas para evadir impuestos y que se presentó como candidato porque veía en la campaña una plataforma de marketing para su marca pero que nunca se imaginó que llegaría a sentarse en la Casa Blanca la comparecencia en la Cámara continúa escuchamos en directo Akon

Voz 8 05:42 no

Voz 1454 05:47 gracias Marta terminamos con el pronóstico del tiempo se anuncian chubascos para mañana en Galicia aunque serán poco persistentes es la única novedad porque el anticiclón está anclado en la península de Se mantienen las altas temperaturas y el frío por la noche y a primera hora de la mañana para mañana la AEMET anuncia un descenso en las temperaturas diurnas en la mitad norte salvo en Galicia y suben en el extremo sur y en Baleares

Voz 2 06:40 servicios informativos

Voz 1 06:45 este seísmo hacer una llamada

Voz 18 10:03 eh

Voz 2 10:07 la Ventana con Carles Francino

Voz 11 10:14 es que sí sí sí sí

Voz 1104 11:28 estaba pensando con esto del emprendedor que recupera a través de una aplicación la comida

Voz 0313 11:33 sobrante está pensando que cualquier retrato cualquier diagnóstico cualquier análisis que hagamos sobre nuestro mundo sobre nuestra sociedad tiene que buscar indefectiblemente la importancia de la de la educación y aquí hablamos a menudo en La Ventana de educación de profesores de maestros de maestras y sin embargo es un oficio que no gozan y el reconocía

Voz 1104 11:50 viento en forma de en fin de remuneración mide prestigio que que merece

Voz 0313 11:54 yo que estamos hablando de las personas que entre otras cosas se dedican a apuntalar a enseñar a ayudar a nuestros hijos a enfrentarse a la vida pica

Voz 1104 12:06 tratar la la diversidad que en el aula motivar a estos estudiantes conectar sus intereses reales con con la materia

Voz 20 12:13 es aportarles unas herramientas y enseñarles a pensar de otra forma quizás eh a ser críticos uno

Voz 21 12:21 uno sabe que quiere ser maestro desde muy temprano sí lo he comprobado después también con mi hija hija los diez años con una pizarra Atica estudiaba haciendo como que enseñaba a unos supuestos niños no yo creo que desde los nueve diez años ya me entusiasmó lo que le plena esta profesión de Magisterio creo que se lleva en la sangre

Voz 8 12:41 si partimos de la premisa de que todos pueden cuál es la gran función hacer que quieran entonces los que lo hemos tenemos conseguir es que quieran que se enganchen que entiendan un propósito que que respondan a los para que esa están aprendiendo

Voz 21 12:54 yo he acabado por decir que la gran la magia del maestro está en conseguir que los chicos crean en ellos mismos no sólo en esta

Voz 1104 13:05 que es también estas estas reflexiones es sin embargo cuántas veces hemos escuchado en conversaciones de todo tipo aquella de joder qué bien me lo profes no Juan

Voz 0313 13:12 las horas de clase tres meses de vacaciones Se van a casa de Ana pues eso eso no es así la Federación de Enseñanza del sindicato Comisiones Obreras acaba de publicar un informe un informe que tiene tela Francisco García Suárez buenas tardes buenas tardes Francisco secretario general de la Federación y además profe de Primaria el primer dato que llama muchísimo la atención cuántas horas más qué tanto por ciento más los propios españoles de Primaria trabajan con respecto a sus colegas europeos porque un montón

Voz 0921 13:39 pues hemos hecho un calculo hemos calculado en la media de horas lectivas que tienen los profesores y profesoras de la Unión Europea veintidós iré dependen los niveles pero maestro profe una profesora de Primaria trabaja ciento dieciocho horas más al año que un su homólogo de la Unión Europea si hablamos de la Educación Secundaria Obligatoria un profesor o profesora de España pero bajaría cuarenta y cinco horas lectivas más al año que sus homólogos europeos siguen bachillerato serían cincuenta y ocho el más han años luego al final los profesores españoles trabajan considerablemente más en el aula más horas lectivas que son los compañeros de la Unión Europea

Voz 0313 14:17 osero faltan profesores entre otras cosas pero nos faltan profesores no

Voz 0921 14:21 sí nos faltan profesores porque además a los recortes que se llevaron por delante también muchos puestos de trabajo en los años más duros recortes del Partido Popular se percibe un año para otro ante Brasil dos mil quince ochocientos profesores el problema es que sin esos profesores pues cosas que se hacían para muchas de las cosas que decían los los profesores y profesoras que han hablado yo ah por ejemplo atenderá danza ansiedad de los alumnos en el aula como consecuencia de esa pérdida de profesores las medidas de atención a la diversidad es decir hacer grupos más pequeños para enseñanza idioma en la lengua matemáticas hacer grupos de refuerzo a los alumnos que había suspendido para que pudieran recuperan el nivel volver a aprobar pues todas esas cosas se quitaron enormemente como consecuencia no de cortes y aparte esos profesores que recortaron si queremos tener una jornada lectiva razonable hispanas de los profesores y profesoras puedan hacer todas las cosas que que hacer para preparar bien las una sensible el trabajo en el aula sea verdaderamente eficaz pues harían falta según nuestros cálculos en torno a cuarenta y ocho mil ochocientos profesores más eh más de los que hay ahora para poder hacer bien el trabajo para poder preparar tiendas tras coordinarse bien con los compañeros para programar corregir los exámenes

Voz 0313 15:40 los materiales es que eso eso Francisco me parece muy importante intentar distinguir porque existe una diferencia entre lo que es jornada lectiva y jornada laboral que a veces en fila desde fuera se puede confundir no

Voz 0921 15:53 sí y a veces los responsables políticos no han confundido deliberadamente no los profesores tienen una jornada lectiva que en el caso de los profesores de Infantil y Primaria es de veinticinco horas lectivas en la semana viene de profesores y profesora de secundaria adquirente horas lectivas a la semana después del decreto del Partido Popular que pasó dieciocho a ver sin embargo la jornada laboral de los profesores y profesoras como la de todos pusiera estado está recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público esos treinta y siete horas y media luego todos los profesores trabajan a la semana como todos los funcionarios del Estado treinta y siete horas y media y la jornada lectiva es una parte de de la jornada laboral muy importante pero el resto de la jornada laboral es tan importante como la jornada lectiva para ajustar

Voz 0313 16:38 pero que la jornada lectiva se pueda claro

Voz 0921 16:40 en condiciones óptimas ratito cuántos años

Voz 0313 16:43 eh

Voz 0921 16:44 pues desde el año ochenta y cinco treinta y tres

Voz 0313 16:48 de tres años unos poco unos pocos unos pocos hemos ido a mejor o a peor

Voz 0921 16:54 bueno hemos nada mejor en muchas cosas yo no soy pesimista el sistema educativo ha evolucionado mucho

Voz 0313 17:01 pero la figura del profesor la figura del del maestro

Voz 0921 17:04 Olga figurar profesor tiene yo creo que hay hablaba hablabas en la presentación de árabes en la presentación de la consideración social de profesión que que tiene que correr emparejó con la consideración social de educación sin educación no hay futuro ni en términos de desarrollo económico y de cohesión social una sociedad que sepa eso apuestan a uno por el sistema educativo por mejorar la inversión educativa ni se ha recortado mucho y dos apostará por sus profesores y profesoras porque los profesores y profesoras son la clave de bóveda el sistema educativo si a mí me preguntaran qué es lo mejor que se podía hacer

Voz 5 17:39 educación para mejorar el sistema

Voz 0921 17:41 digo yo diría invertir en profesoral

Voz 0313 17:45 en estos treinta y tres años alguna vez te rondó por la cabeza tirar la toalla

Voz 0921 17:50 no ni un poquito no no porque todos los profesores y profesoras que han habló de alguna manera expresaban que esta profesión que bueno tiene una dimensión profesional uno tiene que estar parado claro bueno musicado pero tiene una par de de compromisos sociales de vocación que yo creo que al que le pica eso ya no

Voz 0313 18:10 bueno eso eso se queda prohibida ya cuentan una historia hermosa que te venga a la cabeza así a bote pronto algo que recuerde sí que explique porqué alguien que se dedica a esto tiene un plus tiene un valor añadido que le les sirve para superar todo tipo de dificultades cuéntame una historia

Voz 0921 18:24 pues mira yo aunque ha hace mucho tiempo ya en clase en primero de primaria no se da se aprende a escribir y entonces empezar el curso con unos alumnos que todavía no leen escriben llega la Navidad de decidir Sidibé que sus alumnos se han soltado casi todos a le di Kemeny que comprende no que le pues yo creo que es una de las cosas más emocionantes que pueden pasar

Voz 0313 18:52 alguno de esos alumnos que aprendió a leer y a escribir contigo luego ya de más tan Judith o te te ha venido Aveiro ha sabido algo de él

Voz 0921 18:59 pues en alguna ocasiones a lo largo de alguno yo creo que los alumnos se suelen acordar de de los buenos profesores sean tanto a cinco cariño

Voz 0313 19:09 Francisco García Suárez secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO profe de Primaria que muchísimas gracias por este ratito lamentar hay muchos ánimos

Voz 0921 19:17 gracias a vosotros pues ahora ahora

Voz 20 19:20 vínculos repuso el viento una prisa tu cara tu sonrisa detrás está pendiente la ropa Varela darle las largas de juegos en Texas entre más de mil Gasset trasero Bendito Julio en la onda

Voz 6 19:39 cinco de la tarde leche con galletas

Voz 20 19:41 estoy dentro del PIB empieza la jornada viví ya ha marcado casi siempre Can bajo la manta mi niña frustrada es como una más es a los ponen a penumbras alquilamos una prevenible y acabamos en la cama a las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 0867 20:04 Madrid La para asistir esta mañana el desayuno informativo de Isabel Díaz Ayuso en el Club Siglo XXI había que pasar porque había que pagar diez euros por el café y el bollo a Isabel Díaz Ayuso le ha presentado el mismísimo Joaquín Leguina ex presidente socialista de la Comunidad de Madrid aplausos

Voz 3 20:25 la Ventana madre de fondo se oye bien hay división de opiniones así no vais a ganar creo que me lo ha pedido la medida quizá no estuviera ensayando corsés

Voz 0867 20:41 el Club Siglo XXI acostumbra a cobrar sus almuerzos su eventos informativos la cocina no es la de una estrella Michelin pero visto el resultado casi ha sido un regalo lo de esta mañana porque el resultado del encuentro ha sido de un valor incalculable sobre David Pérez el disco

Voz 22 20:57 picado que ha sido un buen gestor una persona reconocida y querida en el sur de Madrid ni él ni yo tenemos porque pensar exactamente siempre lo mismo de todo me parece además llamativo que algunos piensen que el dos puede eh corregir al uno Hinault el uno al dos

Voz 0867 21:12 a la pregunta sobre Cristina Cifuentes y la petición de la Fiscalía de tres años y tres meses de prisión por falsificación documental y presionar a terceros para salvar su carrera política

Voz 22 21:21 que me sorprende que a asesinada el niño Gabriel la Fiscalía para ella pida tres años de prisión para Cristina Cifuentes se pidan tres años y tres meses luego no entiendo nada y creo que con ella está viendo un linchamiento que creo que es injustificado Muse

Voz 0867 21:39 a un desliz porque esto no es así primero la Fiscalía no solicita una pena que no esté contemplada en el Código Penal segundo la Fiscalía pidió para la asesina de Gabriel prisión permanente revisable uno ya no sabe si es que el rigor político se ha ido estos días a freír puñetas o hemos entrado ya en los tiempos

Voz 1 21:58 vale porque mienten ustedes tanto se dan cuenta de que faltan al respeto a los ciudadanos

Voz 11 22:07 nada que decir porque da a pensar que es mentira nunca mejor este nivel lo que tengo crezcan vino de ahí

Voz 0867 22:37 esa buenas tardes a todos Cifuentes que el próximo miércoles día seis tiene una cita en la Asamblea finalmente si va a comparecer en la comisión del caso Master ellas sí pero quien ha esquivado el golpe ha sido Pablo Casado que no tendrá que volver de momento a la que durante años fue su casa esa Asamblea de Madrid Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes

Voz 1104 22:56 qué tal buenas tardes pues no no irá el veto del PP lo ha impedido pero ese salvavidas Javier no hubiera servido absoluta

Voz 0861 23:02 de nada sin abstención del Partido Socialista su voto era imprescindible porque Podemos no tiene voto en esa mesa de la comisión el caso Master in lo ocurrido Javier a formación morada junto a Ciudadanos han activado esta mañana las comparecencias de Casado Hydra exministra Carmen Montón pero ninguna de las dos ha salido adelante porque el Partido Socialista se ha abstenido como ya hizo en el caso de Casado la semana pasada lo más llamativo Javier es que en la sesión extra que el Partido Socialista de Gabilondo que había defendido con tanto ahínco no habrá tres sillas vacías al final de los cuatro comparecientes posibles sólo ha convocado a uno a Cifuentes que va a tener que volver a pisar una comisión investigación esta vez lo va a hacer casi en pleno aniversario del caso master el próximo seis de marzo la ex presidenta tendrá que romper

Voz 1 23:45 su silenció el asambleas

Voz 0867 23:48 con vamos veremos si hay paseíllo como aquella vez aquel célebre así lo que parecía una boda esta tarde juntamos en La Ventana de Madrid a Podemos y al PSOE enfrentados por esta comisión es más Ciudadanos y Podemos culpan a los viejos partidos de de pactar la ausencia de Casado en la comisión del caso master a cambio de que Pedro Sánchez en lo explique su tesis doctoral en el Senado Juan José Moreno portavoz de Educación del Grupo Socialista qué tal muy buenas tardes

Voz 6 24:12 hola buenas tardes Eduardo Rubina portavoz en la Comisión

Voz 0867 24:15 de el caso master de Podemos Eduardo qué tal muy buenas tardes bienvenido

Voz 6 24:18 muy buenas tardes y arrancó con Eduardo arrancó con Podemos

Voz 0867 24:20 los esto en efecto es es fruto de un pacto de que existe algún motivo por el que el PSOE de vamos que no ha tenido voluntad y se ha abstenido a al votar la comparecencia de Pablo Casado

Voz 23 24:32 pues sinceramente es que no no lo encontramos otra otra explicación in realmente esta decisión aparecido uno de los momentos más bochornosos que hemos vivido en en toda la legislatura una decisión que ha dado al traste podemos decir con el trabajo que hemos llevado a cabo durante meses para intentar que los responsables de una trama detritus títulos fraudulentos en la en la Comunidad de Madrid pues asuman su rechazo los habilidades entonces claro que la comisión no Invest iré a los principales responsables al señor Pablo Casado a la señora montón pues es tanto como como acabar con gran parte del sentido de esta de esta comisión es tan llamativo ver a al PSOE de Ángel Gabilondo que ha sido ministro educación que ha sido y en fin y rector de una universidad pública hay que habla tanto universidad pública a tomar esta decisión que solamente nos lo explicamos porque Javi un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista que les hace tragarse este sapo que tiene un bien superior que protegerá al señor Sanz

Voz 0867 25:26 sí Juan José Moreno por alusiones hay pacto ha habido un pacto se han intercambiado los cromos

Voz 6 25:32 pues en absoluto en este berrinche que parece que tiene Podemos porque en los alzar las cosas como exactamente ellos quieren que separa pues no ha habido pacto alguno para nosotros lo hemos dicho desde el principio desde el origen de esta comisión hemos entendido que la misión de la comisión y así está recogido en ese objeto es identificar los problemas por los cuales habrían producido una serie de casos en efecto muy mucho no esos pero un ese problema con el fin de resolverlos o conseguir que no volvieran a a a pasar pero también acotar las ciudades porque también queremos demostrar que esas irregularidades están agotadas en un sitio muy concreto en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de manera que vemos el mensaje al resto de la sociedad al resto de los oyentes miro ustedes todos los títulos que no tienen que no están contaminados por el Instituto son unos títulos fuerte potentes de calidad y con ellos todos los estudiantes que han pasado por esas aulas pueden perfectamente ejercer su actividad profesional ese era el objetivo principal de la comisión creo que no nos hemos movido ni un ápice en ese objetivo que teníamos

Voz 0867 26:31 pero me corrigen sin equívoco y que es posible pero yo entiendo que la Comisión de hecho no se titula La Comisión del caso master en la Universidad Rey Juan Carlos quiero decir que tiene un título infinitamente más genérico e incluso los grupos llegaron a acordar la ampliación del foco digamos no para que por ejemplo se Se revisaras se analizará la actividad de los centros adscritos a grandes universidades y aquí se abría la puerta de hecho Eduardo y corrígeme insisto si me equivoco a la entrada a la participación en esa comisión del propio Pablo Casado

Voz 24 27:02 por supuesto es que es que yo creo que una de las tareas

Voz 23 27:06 en tales será preguntarle al señor bueno yo quería preguntarle al señor Pablo Casado de que conocía el señor Álvarez Conde cómo es posible que tuviera un título como una calificación de sobresaliente en una asignatura a la que no había ido a clase

Voz 24 27:17 que cómo es posible que sí

Voz 23 27:20 mostrar los trabajos a la prensa haya sido hay alumnos que están en la misma situación que él que no que hayan reconocido que no habían hecho nada hay que les habían aprobado yo quería saber todo eso entonces no entiendo que el Partido Socialista se niega que le preguntemos al parte a al señor Pablo Casado esto me parece que llamar berrinche a esto pues hombre yo creo que es el berrinche con razón que tienen miles y miles de estudiantes que en toda la Comunidad de Madrid han visto lo desprestigiados sus títulos por culpa estos golfos que han estado en la en la Universidad Rey Juan Carlos dañando su imagen y iría haciendo esto por el simple hecho de tener el carnet de un partido político en el bolsillo que esto es lo grave que la imagen de la universidad pública dañado porque había tratos de favor hacia políticos del Partido Popular también demuestra que conoció el caso de la señora montó en el Partido Socialista y lo que no es la ahora es que Partido Popular y Partido Socialista hagan lo indecible usen todos los argumentos y filibusterismo posibles en la Asamblea para evitar que comparezcan los verdaderos responsables todavía no ha habido un solo argumento por parte del Partido Socialista de porqué no querían hoy ver al señor Pablo Casado en la comisión o a la señora montón Si es que nosotros no nos oponemos a ninguno de los otros comparecientes que ha propuesto el Partido Socialista hemos estado a favor de de ampliar al máximo la Comisión cualquiera que que que el Partido Socialista considerara que tenía que pasar por ahí nos parece bien pero por qué no llamar a los protagonistas porque no escuchar al señor Pablo Casado

Voz 0867 28:38 señor Moreno porque los protagonistas

Voz 6 28:40 como bien dice el título de la comisión son aquellos que han conseguido pervertir el funcionamiento de las instituciones

Voz 0867 28:48 pero claro es pública dijo entonces que no es la Rey Juan Carlos no no se lo se lo digo por lo siguiente ni trato sólo de administrar los tiempos del debate pero es cierto hay que ver qué sobre la mesa estado nada más y nada menos que un alumno este caso señor Pablo Casado que podría haber aprobado asignaturas en un centro adscrito en este caso la Universidad Complutense pero que no que no había ido a clase o que incluso no sabía China ha examinado en algunas materias en las que abrió tenido altas calificaciones

Voz 6 29:16 pero para ello tendríamos que haber concellera me pregunto

Voz 0867 29:19 por qué limitar la comisión sólo a la Universidad Rey Juan Carlos cuando el objeto primero de la Comisión es toda la universidad pública y las posibles irregularidades y los problemas internos de funcionamiento que tiene la universidad pública

Voz 6 29:31 pues porque para eso tendría que haber habido una propuesta de alguien responsable con responsabilidad institucional en esos centros adscritos que dieron un título a señor casado en en no sé qué condiciones

Voz 0867 29:43 eh

Voz 6 29:44 y eso no son lo que tenían que haber venido aquí a explicar qué es lo que funcionaba mal pero en defensa

Voz 23 29:48 hasta entonces según usted Pablo Casado no ha pervertido el funcionamiento de la Universidad Pública de la Universidad Rey Juan Carlos no ha participado Acció aceptando un título fraudulento en la Universidad Rey Juan Carlos usted cree que no

Voz 6 30:00 pasan muchas cosas en el mundo pero para esta comisión lo que importaba era quién ha tomado las decisiones las responsabilidades de conseguir que la universidad no funcionará como día de funcionar y eso era el objetivo es Marín yo creo que lo he hecho

Voz 23 30:13 Carlos deben opinar que por esa responsabilidad

Voz 6 30:16 en el precisamente los los estudiantes Juan Carlos lo que nos están diciendo por favor salvar nuestro prestigio demostrar que esto está un solo sitio y que nosotros hemos hecho bien las cosas en el con estas limpiaron establece la haciendo a que todo está corrompido que toda la universidad pública no funciona que todos los títulos están

Voz 23 30:33 al cómo voy a decir yo eso Juanjo cuando me has oído a mí que llevamos una larga legislatura hablando de universidad decir que toda la universidad está contaminado ni muchísimo menos a cabo precisamente por el mero hecho de precisamente por eso no podemos dejar que se vayan de rositas las personas que son responsables de lo que ha sucedido es

Voz 1104 30:51 quiénes son las personas respuesta evidentemente Dido bueno sí que hayan venido las personas y tiene ha pedido usable

Voz 24 30:58 mire yo creo que por mucho que que se diga

Voz 23 31:02 el Tribunal Supremo en su auto y desde luego la jueza Rodríguez Medel en la exposición razonada que eleva supremo es reconocen que ha podido existir trato de favor entonces independientemente de que las responsabilidades jurídicas

Voz 24 31:14 el Penales estén exhibidas eh

Voz 23 31:17 lo que está claro es que nosotros teníamos el deber y la obligación como diputados y parlamentarios de la Comunidad de Madrid de evaluar las responsabilidades políticas y la señora Cifuentes en algún sentido y la señora montón ya han pagado políticamente por ello porque han dimitido por este caso pero el señor Pablo Casado ha ido de rositas y hoy tocamos prohibido es que el Partido Socialista ha permitido que la impunidad de Pablo Casado se haga efectiva y que finalmente el señor Pablo Casado también se vaya de rositas

Voz 6 31:40 yo es que hemos brevemente porque me quedan un par de minutos Serna M está en la colección una por una visión política de calificación de palabras gruesas de

Voz 23 31:50 en cuando continuas continuas por partes

Voz 6 31:52 señor diputado contra nosotros pero nosotros no creemos en ese tipo de de política nosotros no creemos que eso es lo que debió hacerse nosotros estábamos con un único objetivo en esa comisión que es salvaguardar sobre todo el valor de la universidad madrileños

Voz 3 32:06 estudiantes profesores y acotar donde está el problema

Voz 6 32:09 y esos el objetivo que hemos perseguido alguien se ha hablado de Se trataba de salvar a casarse trataba de salvar a la Comisión Se trataba de salvar a los estudiantes en eso esa nuestra responsabilidad iraquí hemos ejercito al que hemos perdido el registro

Voz 0867 32:20 dado una cuestión más Eduardo de Robinho si José Moreno sobre Cifuentes que esperan de la comparecencia del miércoles de de Cristina Cifuentes en la Asamblea de Madrid que esperan algo más allá de la fotografía que evidentemente es una fotografió con mucho morbo que es la foto de su reaparición

Voz 24 32:37 bueno en primer lugar

Voz 23 32:39 voy a decir que yo no he descalificado a absolutamente a nadie Juan pon tú me conoces sabes que yo siempre he tenido un trato cordial con tu grupo que hemos trabajado juntos en un montón de iniciativas que hemos sacado adelante cosas en el pleno

Voz 1104 32:51 me parece que me parecen que mejor estoy hablantes miren no estoy hablando yo me quedo minuto

Voz 23 32:55 yo sinceramente creo que no descalificado N8 ningún tipo de comentario más que reflejar la verdad Eden is yo lo que espero de la señora Cifuentes es que nos aclare

Voz 24 33:04 sí

Voz 23 33:05 aunque se pueda acoger a su legítimo derecho al silencio por porque está envuelta en un proceso judicial pero yo espero que nos aclare pues algunas de las cosas que dijo por ejemplo el señor Álvarez Conde que explicó cómo había habido presiones desde la Comunidad de Madrid para obtener el acta falsificada pues yo quiero preguntarle a Cifuentes por todo esto a saber hasta que punto se utilizaron las instituciones madrileñas no solamente para para obtener un trato de favor sino también para obtener un documento público falsificado

Voz 0867 33:27 a Juan José Moreno

Voz 6 33:29 para nosotros después de la petición del fiscal de tres años y pico de cárcel con unos argumentos muy sólido no parece que es imprescindible porque precisamente Cifuentes sí que tenía responsable institucional ejercidos a responsable institucional para amedrentar para cambiar voluntades para falsificar elementos dentro la universidad no parece imprescindible que venga y esperamos que todo esto quede con claridad si esto se circunscribe a Cifuentes ha infectado a más gente de desgobierno o de la Consejería Educación para nosotros es fundamental que se establezca y ahí vamos a dejarlo no quiero entrar más en barrios como político que no es nuestro estilo y nuestra forma hacerla

Voz 0867 34:02 Eduardo Robinho Juan José Moreno gracias por estar con nosotros esta tarde y hasta la próxima gracias alos son las siete de la tarde y treinta y cuatro minutos

Voz 14 34:11 cinco

Voz 0867 36:16 siete de la tarde treinta y seis minutos

Voz 14 36:26 como sapito al futbolista que sopesa

Voz 0867 36:43 altivos Barack y a velar esta noche por la seguridad el Real Madrid Barça partido de vuelta de la Copa del Rey con ligera ventaja para el Madrid en esta semifinal organizar y xima ventaja porque hay en Barcelona el partido acabó con empate a uno en el Bernabéu está ya Antón Meana cómo está el ambiente Antón qué tal buenas tardes

Voz 31 37:05 qué tal Javier buenas tardes ambiente precioso justo hora llega el autobús del Real Madrid alguna bengala encendida en la plaza de los Sagrados Corazones mucho público recibiendo al equipo de Santi Solari me veo en la venta están entrando como te digo justo horas San veo mucha luz en la afición blanca prestar en la gran final de Copa el veinticinco de mayo en el campo del Betis

Voz 0867 37:24 gracias Meana Ése es el ambiente ahora mismo en el Bernabéu bueno que todo vaya bien que no haya ningún problema y por supuesto todo lo que ocurra en ese partido lo contamos en nada tres minutos en Carrusel deportivo aquí en la Ser pero antes vamos a completar a Crónica del día en Madrid Podemos renuncia uno de sus leyes estrella estaba previsto que el próximo lunes la formación presentará el dictamen de su ley de residencias para que fuera votada en pleno antes de que terminara esta legislatura pero el resto de grupos incluido el PSOE no piensan permitir que la norma marque el personal que tiene que haber por cada determinado número de mayores la ratios una de las claves de esta ley dicen en Podemos que si no se puede garantizar por ley un mínimo el personal la norma no tiene sentido Teresa

Voz 1933 38:06 por eso podemos ya no va a llevarla a la comisión de lunes la retira porque le parece fundamental que haya una norma que no se pueda interpretar por los diferentes gobiernos que contemple el número de personal que tiene que atender de forma directa los mayores el diputado Raúl Camargo entiende el bloqueo del PP pero no el de Ciudadanos y del P

Voz 3 38:22 pero otra un intento hayamos tenido voluntad de diálogo y de acuerdo en todo momento de hecho Le dijimos a ciudadanos y al resto de grupos que intentábamos acordar una propuesta consensuada pero su única propuesta retirar los ratios de personal de la proposición de ley

Voz 1933 38:38 desde Ciudadanos Alberto Reyero que lo que quería era incluir la cantidad de personal por residente a través de un reglamento dice que ese no ha sido motivo del bloqueo de la

Voz 1081 38:46 la razón real es que el texto de la proposición de Podemos es una chapuza y un disparate no tenía memoria económica nunca han entendido los ratios no han contado con profesionales sindicatos y patronal para su elaboración sólo con sus plataformas afines

Voz 8 39:00 las residencias de la Comunidad se rigen en lo que se refiere a la cantidad de personal por los mínimos que marcó el Ministerio de Sanidad hace once años

Voz 0867 39:08 alguna cuestión más de la tarde los sindicatos de maquinistas de metro acaban de acordar que van a continuar con más paro siguen abril mayo y junio que será la continuidad de los paros que ya se han fijado en el calendario para este mes de marzo que protestan por la situación de la plantilla por el caso amianto en el suburbano en la Comunidad de Madrid ha anunciado hoy una inversión de casi seiscientos millones de euros de aquí a dos mil veinticinco la inversión de la que dependen otras dos legislaturas es parte del plan industrial acordado con la patronal y los sindicatos Iggy no nueva más nos tenemos que marchar mañana más Ventana de Madrid el fútbol hasta mañana