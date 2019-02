La Ventana (28/02/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 1454 00:06 han terminado el último pleno en el Congreso de esta legislatura con una emotiva despedida de la presidenta de la Cámara las Cortes recordamos se van a disolver el próximo martes aunque seguirá trabajando y de guardia la Diputación permanente a medio día sea convalidado por unanimidad el decreto ley de medidas urgentes para mejorar la investigación científica y sea aprobado el dictamen sobre la crisis financiera a información de José María Patiño

Voz 3 00:28 única ocasión que Pedro Duque se ha subido a la tribuna de oradores del Congreso ha obtenido un pleno el ministro de Ciencia Tecnología hay universidades ha conseguido el respaldo unánime de la Cámara decreto ley para facilitar el trabajo de los investigadores y que puedan centrarse en el avance del conocimiento científico y su aplicación a la sociedad un decreto que se tramitará como ley en la próxima legislatura el Congreso también ha respaldado por una amplia mayoría las conclusiones de la comisión de investigación sobre la crisis del sistema financiero en España en el que se vierten críticas contra la actuación del Banco de España y de los organismos reguladores y de supervisión hasta el punto de que los letrados del Congreso habían advertido que de dichas críticas Se podrían derivar acciones judiciales en su contra el rechazo de Ciudadanos a suavizar lo ha dejado tal cual el dictamen

Voz 1454 01:16 el CIS el Centro de Investigaciones Sociológicas está elaborando ya el estudio preelectoral habitual que esa dará a conocer a finales de marzo o principios de abril El

Voz 0827 01:24 presidente de este organismo ha explicado en el informativo Hora Kato

Voz 1454 01:26 dice que la conocida hoy la encuesta conocida hoy hay que tomarla con cautela porque está lejos el momento electoral José Félix Tezanos añadía que el panorama está muy abierto y en las próximas elecciones puede pasar cualquier cosa

Voz 4 01:37 son tenido entrevistas con posibilidad de hacer televisión que hay que hacer una proyecto para calcular los votos y los escaños posibles a la sí que habrá una estimación con todos los riesgos que tiene hacer una estimación que lo que sí sabemos por todas las encuestas explican las mismas personas toman la decisión de quién votar en el último momento en las elecciones andaluzas el once por ciento tomó la decisión el mismo día de la votación claro eso hace que vez más imprevisible como de ir y además se mide el punto de vista político además emocionante para todo ciudadano sabe que la cosa no está predeterminada

Voz 1454 02:12 España pide contención a los gobiernos de India y Pakistán ante la escalada de tensión en la que están envueltos ambos países ampliamos con José Luis García

Voz 1061 02:19 en España pide diálogo y colaboración a India y Pakistán en un comunicado en el que llama a las dos potencias nucleares a reconducir la situación después de que la tensión entre ambos países haya ido a más esta semana hasta llegar a una escalada sin precedentes en los últimos años el martes el ejército indio bombardeó un campamento de un grupo terrorista en territorio paquistaní ese grupo había reivindicado el atentado que el pasado día catorce mató a cuarenta y dos policías en la Cachemira india en el peor ataque en la región en treinta años ayer Pakistán aseguró haber abatido dos cazas indios por su parte India aseguró haber derribado un avión de combate paquistanís

Voz 1375 02:49 el deporte noticia de una renovación en el Barça Santi o vaya adelante ya es oficial la noticia adelantada por Manu Carreño en El Larguero el Barça Jordi Alba han llegado a un acuerdo para la renovación del jugador de L'Hospitalet por cinco temporadas tendrá una cláusula de rescisión de quinientos millones de euros

Voz 1454 03:04 cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 1454 03:11 el autobús de la asociación ultra católica Hazte Oír que pide la derogación de la ley de violencia de género con una imagen de Hitler podrá circular por las calles de la capital el ayuntamientos el autorizado porque dicen fuentes del área de Seguridad los mensajes enmarcan en la libertad de expresión Carolina Gómez

Voz 0393 03:25 el bus recorre desde hoy las calles de Madrid recorrerá otras ciudades de España en los próximos días llevaban rótulo en el que se le no es violencia de géneros violencia doméstica debajo un llamamiento a Casado Rivera ya Abascal para que derogue las leyes de género que dicen discriminan al hombre a la derecha de ese rótulo el busto de Hitler con el hashtag Stop Feve y nazis el Ayuntamiento no les va a prohibir circular antes del área de Seguridad aseguran que aunque políticamente es deplorable se encuadra en un marco de libertad de expresión en donde en dos mil diecisiete paralizaron otro Bruce otro bus de acto con un mensaje contra las personas transexuales que decía los niños tienen PN las niñas tienen vulva que no te engañen el Consistorio intervino alegando que contravenía la Ordenanza de Publicidad y la fiscalía llegó a investigarlo por un posible delito de odio pero ni un argumento ni otro prosperaron finalmente ante el juez las

Voz 1454 04:11 notas por acceder sin autorización a Madrid central empezarán el quince de marzo desde la entrada en vigor de la medida el pasado treinta de noviembre el ayuntamiento solo enviaba avisó sin sanción unas catorce mil personas han entrado sin permiso hasta el momento según el consistorio que además ha aportado los primeros datos oficiales de los efectos del plan en tres meses el uso del transporte público aumentado un tres por un tres por ciento los días laborables ha reducido el tráfico urbano sobre todo en la Gran Vía casi un veintiséis por ciento la portavoz municipal

Voz 1821 04:36 es que las medidas que se han puesto en marcha dentro del Plan de Calidad del Aire la primera de las cuales es Madrid central tienen un objetivo claro qué es la reducción de la contaminación en la ciudad de Madrid un objetivo cuantitativo que se coloca en dos mil veinte pero que podemos ir evaluando desde ya hay que recordar que el año dos mil dieciocho fue el mejor año la contaminación en la ciudad de Madrid en durante un periodo bastante largo de tiempo

Voz 0313 05:33 hola buenas tardes esto que voy a hacer ahora forma parte de de las rutinas habituales de la radio de nuestro día a día yo estoy en Madrid estoy en los estudios centrales de la Cadena SER digo Miguel Mena Radio Zaragoza buenas tardes

Voz 1606 05:46 qué tal Carles buenas tardes muy bien Miguel

Voz 0313 05:48 Mañero desde hace un montón de tiempo y no sólo los periodistas escritor también actualmente dirige a Vivir Aragón pero esto es rutinario lo que viene ahora ya no Miguel tú fuiste una de las víctimas de de Manuel Briñas el fraile marianista que fundó la Escuela de Fútbol del Atleti

Voz 1606 06:05 efectivamente hace cuarenta y tantos años en los años setenta setenta y tres setenta y cuatro menos

Voz 0313 06:09 donde ocurrió eso

Voz 1606 06:11 ocurrió fundamentalmente en el colegio Amorós de Carabanchel Alto y en los campamentos que se organizaban en la Sierra de Gredos

Voz 0313 06:17 cuántas veces

Voz 1606 06:19 esporádicamente a lo largo de esos dos años dos años y medio pues no sabría precisar porque digamos que el abusado se convierte en un donde el que intentas es que aparte siempre que puedes pero claro formaba parte de mis actividades cotidianas osea que no sabría decirte tantas veces unas cuantas

Voz 0313 06:34 por qué decides contarlo ahora esta tarde en la radio

Voz 1606 06:37 pues la verdad es que la exposición pública de esta persona en los últimos años me resultó un tanto violenta a en los últimos años ha aparecido mucho en los medios públicos

Voz 6 06:48 bueno como una figura

Voz 1606 06:49 de la Atleti dicho con todo el cariño para los él y los atléticos que conste ellos no no sabían nada evidentemente especialmente el año pasado apareció muchas veces en los medios de comunicación yo venía una tarde de vuelta Zaragoza escuchando Carrusel estaban despidiendo a Fernando Torres si hice hablaba en aquel programa de que ahí estaba esta persona Briñas que elegante era que cuanto había hecho el Athletic yo dije hombre algunas cosas por otras personas las hizo bastante mal y no me parece bien que los que vivimos esto como una vergüenza lo con damos se exhiba claro evidentemente nadie lo sabía pero común personaje como un héroe a quién había sido un abusador

Voz 0313 07:26 Miguel quédate con nosotros se hace hace justo una semana hablábamos aquí en La Ventana con otras víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica lo lo recuerdan verdad está a punto de comenzar la famosa cumbre del Vaticano en la cumbre sobre pederastia que después como ya nos temíamos ha defraudado y mucho las expectativas de esas Vicky más hoy vamos a conocer este otro testimonio el de Miguel y una historia que hace un montón de años que demuestra cómo lo de querer tapar los abusos ya viene de atrás eso ya lo sabíamos pero que demuestra también como si alguien se toma en serio lo de investigar al final se consigue pues consigue lo único que vale en estos casos hacer justicia tratar de que no se repita bienvenidos a La Ventana

Voz 2 08:19 en más dos en verso sí pero lo más anda

Voz 0313 11:20 yo tenemos La Ventana aquí en la Cadena Ser Roberto Isaías buenas tardes compañeros buenas tardes bueno tomamos café con Matías Vallés que están Radio Mallorca Matías buenas tardes buenas tardes la huelga

Voz 1420 11:30 no sí bueno por la paz

Voz 0313 11:32 que me toca simplemente de simplemente de de de decepcionado bueno pues aquí estamos es una historia entre manos justo una semana después de que comenzara la cumbre del Vaticano sobre pederastia otro testimonio otra historia otro ejemplo de cómo este complicado para las víctimas de abusos sexuales poder animarse un día a contar lo que les ocurrió a denunciar a los abusadores en el caso de nuestra compañía lo de Radio Zaragoza de Miguel Mena que lo acaba de de describir en cuatro titulares cuando abrimos la Ventana Bono el ver la exposición pública de esa persona que durante tanto tiempo permaneció como un símbolo como un referente en este caso de como formador de jugadores de fútbol Atlético de Madrid pues es lo que lo que al final te impulso no Miguel vamos a retomarlo conversación si quieres empezamos por donde deseo a no ser que me me da un poquito de de de apuro incluso montarte sado y no te preocupes

Voz 1606 12:24 pues efectivamente ya te digo que el que yo creo yo es un tema que tengo quiero decir asumido hace bastante tiempo y que mi entorno conoce perfectamente Iker a animar a todas las personas que hayan pasado por un trance así que estamos viendo que somos miles osea no somos cuatro-cinco porque ahora se está viendo que somos miles quiero animar y sobre todo a los que lo padecemos en aquella época de la dictadura a que lo compartan con su entorno a que se quitan un poco ese estigma esa vergüenza que todos arrastramos casi es ese sentido de la culpabilidad Iker lo compartan con un entorno en hace muchos años compartirlo incluso lo escribía en un texto ya hace quince años

Voz 0313 13:00 Miguel ahí lo hubiese mantenido

Voz 1606 13:02 Carlas sino hubiese sido como tú dices por esa exposición pública que sí que me pareció no sé si decir humillante desde luego indecorosa yo creo que esta persona sabiendo lo que había hecho no tenía que salir alegremente en los medios como un héroe de los jóvenes porque para muchos de nosotros no lo fue

Voz 0313 13:19 mira este libro de Miguel Mena se titula mil ochocientos sesenta y tres pasos lo escribió efectivamente hace hace quince años y ahí decía eso sí puedo atestiguar que existen algunos nos descuartizó

Voz 8 13:31 ciencia Un Fraile pederasta el mío era un hermano marianista cuyo nombre prefiero no recordar al igual que muchos otros de su condición Se las ingeniado para estar cerca del botiquín cerca de los vestuarios cerca de las actividades extraescolares así encontraba buenas excusas para sobornos pobre hombre recuerdo que tenía una profunda cicatriz en una mano y que su piel era áspera como escamas de lagarto recuerdo que olía alimento recuerdo que se formaban dos hilos de Villa Blanca en la comisura de los labios de acuerdo que se peinaba con esa cortinilla de cabellos que disimula las entradas recuerdo que me aterrorizada quedarme con él a solas y que en aquella España de mil novecientos setenta y dos no sabía quién pedir ayuda luego supe que éramos varios y que todos lo ocultó vamos recuerdo el acoso y la vergüenza recuerdo el miedo a decirlo en casa y la imposibilidad de denunciar la dirección del colegio recuerdo un país gris oscuro un país en el que todo el año parecía Semana Santa Un país donde había que guardar silencio Un país siniestro en el que aquel tipo desgraciado aquel frailes invocación se había auto condenado a vivir su sexualidad vergonzante entre vírgenes y crucifijos entre sotanas y entre niños recuerdo la ansiedad el asco mejor no recordar nada pero nos dices que lo tienes ahí en la cabeza

Voz 1606 14:53 bueno te digo que efectivamente el texto es de hace quince años y bueno fue un alivio en su momento también escribirlo escribir todos lo que lo hacemos nosotros te alivia no te te no se te te te da una cierta paz yo yo no había vuelto sobre el tema ya te digo que mi entorno incluso a mis compañeros de trabajo muchos de ellos lo lo sabía lo habíamos cada vez con absoluta naturalidad fue un episodio desgraciado dentro de unos años por otra parte para mí muy felices porque yo en el colegio Amorós yo la ecología Amorós lo pasé muy bien y tuve profesores estupendos ya antes de que pase el tiempo quiero decirlo es decir yo tuve unos magníficos profesores tuve luego la desgracia de de este profesor sin vocación que era pederasta esa eso es además

Voz 1420 15:33 yo veo Miguel caso datos muy comunes con otros casos que se están viendo en Baleares y por supuesto en toda España por ejemplo el despertar del dolor cuando se homenajea al abusador es decir aquí lo he visto en Mallorca en dedicatorias de calles y plazas a sacerdotes educado es que a lo mejor no eran tanto pero hay una frase que me haya mucha atención de lo que leía ahora de tu libro y es que cuando a jóvenes o personas acusada me lo comento dicen a otros a otros compañeros los dejó indiferente se blindaron ese es el mejor no recordar nada de que que hablas tú que habla de qué hablo

Voz 1606 16:01 has y yo creo que es recordar lo vas a recordar siempre veo lo que tienes que hacer es es un poco yo yo soy un poco estoy con este tipo de cosas quiero decir que asumes que la vida tiene su cuota desgracias y a mí me tocó esta no como otras personas les tocan otras lo que pasa es que esto se puede poner afortunadamente esto eso podría evitar se podría evitar yo creo que en un país democrático moderno tiene que evitar entonces será probablemente más difícil ahora es más fácil y entonces hay que denunciarlo hay que dar ese paso olvidar del todo no lo van a olvidar nunca lo que hay que asumirlo con bueno pues con con esa cuota desgracia que te ha tocado y procurar ser bueno seguirá adelante hay que seguir adelante que mirar siempre ciudadana

Voz 0827 16:37 Miguel quería preguntar ahora al al niño el Miguel Niño identificó desde el primer segundo que aquello no era normal porque también en algunos testimonios de gente que ha sido acusada bueno pues consideraba que claro pues como era el Fraile hora el entrenador pues que a lo mejor eso forma parte de una cierta muy entre comillas normalidad

Voz 1606 16:54 mira hoy en El País se que vuelve Oriol Güell con la noticia que es quién quién ha llevado toda la investigación y aquí quiero agradecérselo relata el testimonio de otro compañero del colegio que yo no conozco porque más pequeño que yo a quién le pasó a los siete años en un campamento por siete años porque ya somos doce los que hemos salido después de que yo hiciera pública la denuncia a través de Oriol Güell del país él a mí me pilló un poco mayorcito me pilló con trece años yo me te quedas paralizado ocurre en la tienda de campaña luego en los vestuarios te quedas bastante paralizado y bueno entras llegas a verbalizar oye por favor por favor Porfi

Voz 9 17:30 por yo me pilló

Voz 1606 17:33 cómo fue durante dos años yo la última vez que lo intentó a esta le dio un manotazo sí fue una noche en una casa de ejercicios espirituales que teníamos marianistas en buen día estábamos allí cinco seis en la habitación lo intentó aquella noche yo aquella noche ya no pude más ya le dio un manotazo nunca más lo volví a intentar pero eso era el año setenta y cuatro o quizás cinco por lo que ha salido en El País venía haciéndolo desde el año sesenta y cinco hasta el noventa y tantos años

Voz 0313 18:02 oye Miguel tú lo contaste a tus padres esto no

Voz 1606 18:04 yo no sólo podía contar a mis padres un uno de los problemas de de hacer público esto es que por lo general estas personas están muy bien consideradas en su entorno en haber yo estaban los Boy Scouts porque mi hermano mayor había estado en los Boy Scouts incluso mi padre había sido de los primeros exploradores de España de los primeros Boy Scout de España mis padres admiraban a esta persona como como la admira

Voz 6 18:25 va todo el mundo porque yo pensaba que llevaba adelante una

Voz 1606 18:27 la tarea educativa y para aquellos que no gustaba al aire libre salir a la montaña y demás entonces bueno a mí padres ya murieron hace años no no se lo podía decir mis padres además eran mayores yo soy como dicen aquí en Aragón el Tardà no hicieran a unas personas pues muy pues muy humildes mi padre había trabajado de carpintero con los marianistas allí en el mismo colegio donde donde me pasó a mí había trabajo tenían una carpintería padre había trabajado allí no lo podía decir a mis padres imposible

Voz 1420 18:57 yo creo que fue muy racional y casi diría que entre gente que no denunciarlas entonces porque estaba que el poder tremendo que tenían por ejemplo los obispos que eran los grandes encubridores pero con la con la colaboración de de fiscales y jueces que más de uno tiene cartas de agradecimiento pero ante ante este trato maltrato con continuado yo te quería pedirme cómo te sientes tú cuando hoy hoy mismo el obispo de Tarragona dice que eso puede ser un mal momento de una persona

Voz 1606 19:19 bueno eso es un disparate porque mira yo hablé con mi abusador hace un año lo conseguí su teléfono localice y hablé con él y bueno me pidió perdón pero dijo que yo sólo había sido conmigo yo bastante sobre la pederastia y la pederastia no sé cómo describirlo como un trastorno que según dicen los psiquiatras exige repetición osea que lo hace lo hace de continuo no es un mal pensamiento no suma el momento es un trastorno es un trastorno que yo me imagino que se podrá tratar de alguna manera desde luego una manera muy fácil de tratarlo apartar a las personas que lo hacen de los niños

Voz 0313 19:54 dices que pudiste localizarle

Voz 8 19:55 sí cómo discurrió eso

Voz 1606 19:58 bueno te te cuento yo yo mantengo ya te digo yo tengo muy buenas relaciones de de compañeros del colegio de todavía yo tengo cincuenta y nueve años sede el Colegio lo deja en el año setenta y seis pero aún tengo amigos mantenemos amistad bueno empecé a indagar a través de amigos que siguen allí en Madrid y a través de un no de ellos conseguí un un teléfono coger conseguía el teléfono particular de de esta persona y bueno me arme de valor porque la verdad es que cuesta mucho eh esto

Voz 0313 20:28 oye nada déjame momentito era compañero de radio sabes que la actualidad tiene prioridad de paso tenemos una noticia de ultimísima hora

Voz 10 20:36 esta mañana uno de los grandes protagonistas

Voz 0313 20:38 a juicio del lehendakari Iñigo Urkullu por el papel que el presidente vasco pudo jugar en toda la crisis de la independentismo bueno acabamos de conocer la noticia de la muerte de una de las figuras clave durante las últimas décadas de la política vasca ha muerto Xavi el Arzallus Radio Bilbao Sonia Lamberto arratsalde on buenas tardes

Voz 1949 20:54 arratsalde on si el PNV confirmaba el fallecimiento de Xavier Arzalluz histórico político vasco miembro del Euskadi Buru Batzar del PNV del que fue presidente ha fallecido

Voz 1454 21:04 a sus ochenta y seis años al parecer llevaba años

Voz 1949 21:06 muy delicado de salud según hemos podido confirmar ha fallecido este jueves veintiocho en las redes el propio partido anunciaba ha fallecido Xavier Arzalluz Nos deja una persona a un jeltzale y un abertzale ejemplar un día de máxima tristeza para su familia sus amigos y sus compañeros en el PNV a quiénes acompañaremos en el dolor descanse en paz fue diputado en Guipúzcoa en el Congreso de los Diputados durante la Legislatura Constituyente de España entre mil novecientos ochenta y dos mil cuatro y asumió también la dirección del PNV entre mil novecientos setenta y nueve

Voz 0313 21:41 gracias Sonia noticias de última hora que acabamos a contarles en La Ventana en la SER ha muerto Chabrier Arzallus cobra para valorar la trayectoria política de este hombre que insisto fue una figura fundamental durante más de veinte años en la política vasca y en la política española pero ahora mismo tenemos entre manos una conversación con nuestro compañero de Radio Zaragoza Miguel Mena que como les decía desde que hemos abierto el programa hoy se ha animado a contar lo que le ocurrió hace un montón de años es una o más consta de de víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia y en este caso a manos de un personaje tan importante como lo Fraile marianista Manuel Briñas que fue durante mucho tiempo fue el fundador de hecho de la Escuela de Fútbol del del Atlético de Madrid es estabas contando Miguel que pudiste localizar a este hombre que pudiste conseguir su número de teléfono y hablar con él preguntaba por cómo discurrió ese momento que debió ser como fue como muy especial no

Voz 1606 22:33 imaginar bueno hay que armarse de valor y bueno yo yo fui lo más comedido y lo más educado como si estuviese haciendo un trabajo periodístico Carlas para para hilo de hecho graba la conversación claro pero yo quería un poco pedir explicaciones bueno si queréis podemos escuchar claro podemos escuchar cómo comenzó esto es lo hago el año pasado después de de que aparezca su nombre fotografiado como todo con todos los honores en la despedida a Fernando Torres entonces le llamo Llesta es el comienzo de la conversación

Voz 9 23:07 hola Manolo Briñas Hollande Manolo me oyes que qué tal estas cosas no querida llevas estás en Santa María del Pilar no sí sí en el yo soy un antiguo alumno del Amorós no sé si te acordarás de ni porque hace muchos muchos años soy Miguel Mena te acuerdas sí sí te acuerdas de de que te acuerdas

Voz 11 23:43 que vuelven firme contra como perdona bueno así a ver quién agradables

Voz 9 23:54 pero desagradables por qué

Voz 11 23:57 no hay ya

Voz 9 24:00 por qué por la vida dices

Voz 11 24:05 bueno y que quiero que

Voz 1606 24:10 pues eso a ver qué recuerdos tenías porque pero cosas desagradables porque crees que hiciste algo malo

Voz 9 24:16 sí

Voz 1606 24:19 bueno esa es la primera parte como veis es el es una persona mayor a la que en entre un poco de esas maneras y luego pues le pregunté abiertamente Si bueno si era consciente del daño que me había hecho crees que a mí me hiciste daño

Voz 12 24:34 sí bueno por qué si que sí que verdaderamente es al femenina

Voz 1606 24:44 pero yo fui el único al que le hiciste eso

Voz 9 24:50 yo fui el único porque yo no lo sé no lo sé

Voz 1606 25:00 bueno simplemente es oí que la noticia hoy el único no Oriol Oriol huella se ha contactado con doce personas que lo que lo que yo desde aquí a ver ya la primera noticia diría yo quiero agradecer la sensibilidad de los Well para tratar este estos temas porque no es fácil no yo llevaba ya unas cuantas semanas en contacto con él yo creo que la aparición de Briñas otra vez en la presentación de Morata ya porque estaba ahí otra vez era un poco ya como muy no se insultante casi no entonces bueno ya al final a mí me costó me ha costado mucho yo he salido con con las siglas nada perdón con con con las iniciales sí sí sí sí bueno yo quiero agradecer a Oriol la delicadeza el trato la amabilidad el en la tranquilidad que transmite el tranquilo no te preocupes si no hace falta no sacamos nada bueno el Amina ayudado mucho y luego también pues cómo han ido apareciendo más gente y nos hemos puesto en contacto quiero agradecer a quienes han ido a continuación pues cantando sus sus casos desde aquí mandarle un abrazo agradecérselo y me siento un poco tengo creo que contra una cierta responsabilidad con ellos para hablar en nombre de todos

Voz 0313 26:08 Miguel te puede pronto a una cosa para terminar la palabra perdón en el diccionario en tu diccionario la tienes

Voz 1606 26:14 sí sí yo la tengo yo la tengo oí yo yo creo que la que el que hay que perdonar entonces yo a esta persona lo único que pido es que pida perdón a mí me lo pidió en esa conversación es reconoció lo que había hecho pero que lo pida a los doce que ya hemos salido ya los que van a salir porque espero que salga más de esta conversación que se animen que escriban lo voy a repetir abusos arroba al país punto es también como es decir que es ha puesto en contacto conmigo el máximo dirigente de los Marianne estas de España ya le dije una cosa les digo yo si quieren disculparse conmigo yo ya me doy por disculpado pero hagan un homenaje a los buenos maestros que tuve ahora que aniversario del Colegio Amorós hagan un buen homenaje a aquellos maestros estupendos que tuve empezando por don Hipólito el primero que tuve que era magnífico y acabando por Moisés Ruano el maestro más querido por todos nosotros que se merece un gran homenaje porque a muchos nos cambió la vida os acordáis de Robin Williams en el culo de los

Voz 0313 27:12 de de pues yo tuve un profesor así

Voz 1606 27:14 del que me quiero acordarme quiero acordar de Moisés que eran profesor genial con el que hacíamos teatro poesía revistas debatimos en clase de todo en plena dictadura era un hombre luminoso yo me acuerdo siempre de Moisés el resto lo perdono y lo olvido bueno lo olvido ahí se queda

Voz 9 27:29 desde aquí pido públicamente

Voz 1606 27:31 eso sí a los marianistas Amorós que le haga un homenaje a los buenos maestros que tuvimos que fueron muchos

Voz 0313 27:37 Miguel Mena compañero de Radio Zaragoza un abrazo muy grande amigo

Voz 13 27:41 gracias Carlas gracias un abrazo gracias

Voz 0313 27:43 pronto bueno este es un caso más

Voz 13 27:46 es un capítulo más en una historia que por desgracia se arrastra desde hace

Voz 0313 27:49 bastante tiempo y que tiene como núcleo como único efecto benéfico positivo últimamente pues que estaban saliendo a la luz tantas historias no insiste conociendo definitivamente la la verdad pero esto viene de muy atrás lo de la ocultación viene de muy atrás y hoy vamos a contarles otra historia que tiene un valor enorme por la época en la que se produjo miren situemos en Orihuela año mil novecientos treinta en plena Segunda República en el asilo de beneficencia dos niñas acogidas en ese orfanato resulta que sufrieron abusos te de un sacerdote hasta el punto de que una de ellas quedó quedó embarazada en un hecho absolutamente insólito el Ayuntamiento la corporación municipal de Orihuela cuando tuvo noticia del caso se atrevió a investigar y consiguió que el culpable fuera identificado castigado el párroco lo condenaron a tres años de cárcel que dice es una miseria peruano hay que situarse en esa época no este hecho un juicio promovido por el Ayuntamiento en los años treinta contra un sacerdote acusado de de violación lo han novelado el escritor hoy Olano José Antonio Muñoz Grau en su obra amores sotana lo hemos evitados en todo asomarse a la ventana José Antonio buenas tardes hola hola muy buenas tardes qué tal fíjate por pura coincidencia lo que acabamos de contar de nuestro compañero Miguel de de de Zaragoza hoy hoy nos choca menos porque hace tiempo ya que hay un hay un goteo de casos que que sale a la luz pública pero hacer lo que hizo el Ayuntamiento bueno cuéntalo tú en aquella época no nada nada nada frecuente

Voz 14 29:12 vamos a poner un punto de partida en la actualidad caso Maristas hay una serie de abusos es un colegio concertado con dinero es decir con dinero público ya vimos el resultado lo estamos viendo no bueno pues en aquel momento en el Año XXXII eh el el Ayuntamiento asume la responsabilidad

Voz 12 29:32 el Gobierno asume la responsabilidad

Voz 14 29:35 la beneficencia es decir quería que poner dinero pagar para que los niños en las niñas que

Voz 12 29:40 allí había pudieran comer

Voz 14 29:42 cuando se encuentran con el problema lo ven famélicos que comían mal etcétera ven que hay mala organización y colocan a un administrador y director al cabo de unos meses el director advierte al Ayuntamiento que está oyendo que hay rumores de que allí se producen actos inmorales así se recoge en las las no y entonces el Ayuntamiento convoca el alcalde Don Alberto Escudero convoca un pleno encarga una comida

Voz 12 30:08 son de investigación a la oposición

Voz 14 30:10 más aún partido ultra católico que solamente era el Partido Radical y solamente tenía un concejal que era más tonto recibidas este señor llega hasta donde puede la autora catódico llega hasta donde puede se cree la versión del Kun

Voz 12 30:22 claro que sí

Voz 14 30:23 la niña mienten ya hay otro pleno ya provocado por el propio gobernador civil que se toma mucho interés porque la Prensa de Madrid ya empieza a sal a a sacar cosas que se filtra no de de la gente que va conociendo el tema la prensa de Alicante de Crevillente de Orihuela el gobernador asiste ese pleno acuerda hacer otra comisión de investigación que el alcalde vuelve a dar a la oposición en este caso al Partido Socialista el alcalde era del Partido Radical Social

Voz 12 30:54 si la oposición investigue con todos esos

Voz 14 30:56 datos lo lleva al juzgado para que el juez determine las responsables políticas o penales tuviera de los calvos que el Ayuntamiento había puesto o no y ahí es donde se produce lo que usted de que le colocan que le ponen tres tres años de cárcel al sacerdote que además habían dejado embarazada Nin hay detalles que claro que ya era imposible Atlantic de la habitación donde se agrupan las violaciones que había un altar justo

Voz 0313 31:24 pese a que las niñas las líneas tuvieron que declarar entonces

Voz 14 31:27 tuvieron que declarar que cuando iban las hace una inspección cuando van hacer una especie de medidas ya dicen que no es necesario porque hay ya les ha pasado esto esto esto y claro ahí se paraliza la la biomédica y entonces pequeño van a dar detalles incluso de la habitación detalles que el cura lógicamente de horarios de coincidencia sin que los familiares cura estaban en misa de coincidencia hace que ellas iban aniquilar la casa tan un altar delante de la pero acaba de estas características con la Virgen aquí el cruce si fue el crucifijo allá tal eso ya en lógicamente no pudo que el descentrar ninguna cuarto quiso eso imposibles las imposible

Voz 0313 32:04 José Antonio qué paso finalmente con el con el sacerdote el condenan a tres años pero como como terminó el

Voz 14 32:11 no es viene durante la guerra en Orihuela el propio alcalde que era socialistas Paco tras escondió curas monjas

Voz 12 32:18 si te echo algún libro de los años setenta

Voz 14 32:21 en los que los propio fáciles agradecen al al ayuntamiento socialista entonces y cuentan como escondieron los sacerdotes de tal logro sobrepasar la guerra después de la guerra lógicamente fue la primera víctima de la República Dios y fue incluso obvia sellaron cierto modo el recuperado para la Iglesia con honores llegó a estar a hacer canónigo de la catedral de Orihuela que todo eso eso que todo como ocurre ahora pero el hecho histórico la lección que nos da la la memoria histórica te por eso el gran valor que tiene que hacer memoria histórica es que no es vez

Voz 12 32:57 yo tiene casi noventa años ha ido pone de actualidad un tema que que que no eso está pasados un ayuntamiento se enfrenta esta Brookings una cosa preciosa ahí me pareció muy bonita y por eso va la novela

Voz 0313 33:12 muy bien José Antonio Muñoz Grau autor de amor esotéricos muchísimas gracias por este ratito en La Ventana ha sido un placer

Voz 12 33:18 el placer ha sido mío muchísimas gracias buenas tardes

Voz 2 33:55 quiero

Voz 15 34:11 ea ah

Voz 2 34:26 no

Voz 16 34:33 la Ventana en las redes sociales arroja La Ventana en Facebook

Voz 17 34:41 la Ventana cerca de las

Voz 0313 39:21 la del gol Carles Francino

Voz 27 39:24 Pablo y dos vez es que yo era mí de Estado

Voz 0313 40:11 aquí seguimos en La Ventana con Isaías y con Roberto como cada tarde hoy tomamos café con Matías Vallés que está en los estudios de Radio Mallorca escuchando una canción preciosa preguntándonos podrán menos me lo pregunto qué está ocurriendo en Francia en los últimos tiempos son que en los últimos años que está ocurriendo con esta revolución entre comillas o en Comillas de los chalecos amarillos con la campaña antisemita que está ocurriendo con lo que plantea nuestra polémica de hoy

Voz 2 40:40 la polémica Isaías Lafuente

Voz 0827 40:44 la noticia es que a la cadena década de capítulo ha cancelado la venta en Francia en aquel país de su hiyab deportivo después de las amenazas de boicot recibidos en sus tiendas de las duras críticas en las redes sociales del debate político suscitado su venta ya sea porque se considera un signo de sometimiento de la mujer o una claudicación a la cultura islámica la prenda es una especie de verdugo ajustado que sólo permite a sumar el rostro de la deportista como si fuera un velo islámico este debate desde luego no es nuevo aunque sí que es complejo y cargado de contradicciones que suscitan dudas porque es paradójico que en nombre de la libertad se imponga prescindir de una prenda que alguien quiera usar libremente porque además es paradójico que un país multicultural se estigmatice Villa Hinault una gorra o un pañuelo pirata que lucen muchos deportistas porque aún puestos en la peor de las hipótesis habría que valorar lo que de avance puede suponer que gracias a esa prenda muchas mujeres puedan hacer

Voz 1606 41:43 una actividad que sin ella no haría

Voz 0827 41:46 así que conviene no pasarse de frenada no vaya a ser que después de siglos en los que se impuso a las mujeres lo que se tenían que poner ahora entremos en la fase de imponerlas en nombre de la libertad lo que no se tienen que poner

Voz 1 42:01 es que tiene razón Isaías es paradójico chirría

Voz 0313 42:04 el choca dos extraña que vuelvo a preguntar

Voz 1 42:07 lo que está pasando corresponsal Carmen Vela buenas tardes

Voz 0390 42:10 pues sí un hiyab deportivo es una especie de pasamontañas que cubre el pelo pero deja ver la cara fue puesto a la venta en Internet por el grupo francés Decathlon ofrecía como una prenda hecha con un material moderno para hacer deporte facilita la respiración transpiración ante algunas protestas airadas en las redes los medios lo resaltaron claro y Decathlon se justifica yo diciendo que la prenda estaba prevista para las clientas en Marruecos horas después reconocieron que habían recibido insultos amenazas y llamadas al boicot y que por eso tomaban la decisión con toda responsabilidad de no comercializarlo en este momento en Francia lo cierto es que otras marcas incluso de lujo hacen ofertas similares da igual en qué país la red llega a casi todas partes en mi opinión la polémicas un reflejo histérico de la actitud que tienen los franceses algo

Voz 1 42:57 unas franceses y francesas ante asuntos

Voz 0390 43:00 eligió Sosa en especial sobre el Islam inmediatamente surgieron los dos campos tradicionales los que hablan de comunitarista como islamismo sumisión a lo que el campo contrario responde con islamofobia racismo laicismo radical Francia es un país laico que ofrece neutralidad relata

Voz 1454 43:15 dos hay el respeto hacia las religiones es símbolo

Voz 0390 43:18 pues las mujeres pueden ir con velo por la calle siempre que no oculten el rostro y esto por razones de seguridad las profesoras no pueden llevarlo cierto en los colegios o guarderías pero sí hay curas y monjas con hábito sotanas cada vez menos es verdad también en algunas escuelas privadas puesto que el velo es un accesorio legal uno se pregunta porqué una tienda no puede vender un velo especial para corto

Voz 0313 43:40 bueno preguntas Joana Bonet buenas tardes

Voz 12 43:42 hola buenas tardes yo ni a la hora de magacín

Voz 0313 43:46 de la vanguardia cómo lo ves que te pareces

Voz 12 43:49 bueno vamos a ver primero como decía Carmen Vela

Voz 14 43:53 yo creo que ahí es la la clave

Voz 12 43:56 bueno Francia es la cuna del laicismo en el siglo de las luces un Estado aconfesional y además bueno siempre ha tenido un siempre había una sequía en especial rechazo hacia símbolos islámicos ABC quien impulsa también quizá pues un poco exagerados porque la trama de sumisión no la novela de de Michel ex famosísima en la que creaba una especie de utopía de su país tomado por los islamistas pues nos da una muestra desde qué punto hasta hasta este punto no llegan a hacer como febriles defiende defienden en la y turismo pero también como un sentimiento de ocupación que a la vez me hace pensar en que en cierta mirada colonial de su parte muy difícil defender el vendo incluso rechazarlo por qué porque yo creo que a pesar de que tengan unas connotaciones simbólicas patriarcales como las otras cosas hacemos nosotras de Occidente como agujerear nos las orejas o cómo durante tanto tiempo la mujer a las señoras le o cómo lo llevaban las mantillas al entrar en las iglesias yo creo que tienen que ser ellas las las mujeres verdad el mujeres musulmanas las que tienen que decidir cómo van llevando a cabo esa transición de quitárselo ponerse el velo en el espacio público

Voz 0313 45:30 este es un episodio concreto Joana en en el mundo de la moda en general tú conoces algún precedente

Voz 12 45:37 en el mundo de la moda todo lo contrario ahora mismo en las pasarelas estuve hace poco bueno aciago la semana pasada en Milán los desfiles de Max Mara siempre ya acostumbrada a salir alguna modelo con el con el hiyab con el velo en una en un atuendo moderno y contemporáneo también las propias mujeres musulmanas cada vez más están realizando el velo me llaman el País el fashion se ponen turbantes como la jequesa de Catar ellas mismas buscan maneras pues por ejemplo subo a la va cada vez también tiene más alteraciones verbalmente ellos pelearse cubren no para salir a la calle con una con una prenda oscura cada vez es más clara yo estoy viendo una evolución en como ellas se representan este auto representa no pero me parece muy hipócrita que desde desde Occidente tengamos esa mirada como moralista yo ahora como si quisiéramos ocuparnos de sus libertades cuando en verdad desconocemos muchísimo su la letra pequeña de su cultura muchas mujeres musulmanas con las que yo he conversado en varios viajes a países árabes me dicen que no forma parte para él no es un símbolo religioso incluso en las que no lo son y se sienten algo desnudo cuando no lo llevan porque he interiorizado que por os comento que yo creo creo que son las mujeres quienes tienen derecho a marcar sus propios tiempos verdad excesos de liberación

Voz 1420 47:19 pero si si cogemos un país concreto como es por ejemplo Irán ahora mismo en Irán ahora mismo hay mujeres en la cárcel porque se quitaron el verlo entonces claro que no podemos decir es que de repente el velo significa unas cosas y otros países no yo discrepo totalmente amablemente de tipo es decir todas antes que todas de la moda del velo pero el velo sigue

Voz 12 47:38 es que siempre partido de la no prohibición es decir

Voz 1420 47:41 pero es canina

Voz 12 47:44 cuando una mujer lo utiliza en un país que que por ejemplo en Francia estábamos diciendo que estaba haciendo Carmen que el velo era legal y no cometió ninguna incorrección si él Si por no llevar velo tuviera que ir a la cárcel yo sería la primera que manifestaría pues

Voz 1420 48:03 no pero iban a pero es que es que va a la cárcel además para mí un problema con el velo

Voz 12 48:06 desde que en algunos países no en todos como habéis visto

Voz 0827 48:09 no en Francia que es donde estamos situando valer algas claro

Voz 1420 48:12 cuál con hablando de Irak

Voz 12 48:14 Irak Irán quién los países Argelia es decir sí

Voz 0827 48:21 pero el problema el problema no es el velo el problema son los regímenes que llevan a las mujeres a la cárcel

Voz 12 48:26 en cualquier parte del velo pero que si el problema

Voz 0827 48:29 ponen el velo es esto y aparte

Voz 1420 48:31 la persona que lleva el velo por un motivo religioso creo que son un coeficiente un porcentaje muy importante las mujeres con velo hay además un instrumento de superioridad es decir sobre la mujer que no lleva velo es decir hay una acusación patriarca es decir impuesta por supuesto por los hombres de estas culturas y civilizaciones que dice la mujer que no lleva el velo todos sabemos lo que piensan en estas religiones de la mujer que no lleva a entonces sí que es un símbolo religioso

Voz 1606 48:54 cómo llevar un crucifijo además un crucifijo de enorme

Voz 1420 48:57 dimensiones y creo que eso se tiene que tener en cuenta pero es que hacemos

Voz 0313 48:59 la con la prenda que propone

Voz 12 49:02 pues a mí me gustaría noche no sé quién no sé quién es el compañero que me ha replicado a vamos a ver que no estamos hablando de lo mismo

Voz 0313 49:13 hacías también están preguntando por una prenda

Voz 12 49:16 que han prohibido en Francia que venden en otras tiendas dicha además además es legal en este país entonces yo sobre este tema tengo un discurso sobre la imposición la la sumisión de las mujeres en países como Arabia Saudí o Comunida en evidentemente tengo otro discurso eso lo quiero dejar muy claro creo que en este momento repito hay un falso feminismo colonialista que pretende inculcar sus métodos a situaciones aceptación que están sujetas a otras posiciones con textualmente diversas es que no se puede aplicar la misma soluciona todos los problemas

Voz 1420 49:58 lo que lo que decías tú cables de qué qué pasa con el caso concreto que nos ocupa Decathlon la diferencia es que Decathlon hizo activismo de la de la entrada en el mercado de esta prenda de este producto que esta prenda ya existe por ejemplo Nike Nike por treinta euros y estarán mucho más barata ocho Eiros

Voz 12 50:13 si a hacerlo esta publicidad recibe una respuesta

Voz 1420 50:15 está una respuesta que no es sólo de los típicos haters y los trozos de Internet de Internet y de Twitter sino que también lo hacen políticos de Macron políticos socialistas políticos de la de la derecha francesa porque efectivamente hay hay un laicismo desde mil novecientos cinco y la propia la propia Decathlon es la que retira el producto por lo que porque dice que sus sus empleados en sus tiendas se siente no se siente amenazado es decir la reacción es de los consumidores todo lo que sí tenemos es que el consumidor decide el producto y en este caso ha decidido que este verlo pues amenazaba la identidad francesa y por supuesto para una parte de los fans

Voz 0827 50:46 ahora mismo Camilo creyendo que a mí me chirría la mercancía que ha decidido que de seguir el consumidor que amenaza es yo le voy a dejar de comprar en sus tiendas y sigue vendiéndose producto

Voz 0313 50:56 es una decisión del consumidor decisión de o no Irak

Voz 10 51:01 emplearlo estamos hablando pero pero amenazar ganó

Voz 0313 51:04 por eso te decía que pasan cosas un poco extrañas en Francia últimamente sí

Voz 12 51:07 sí a ver en Occidente estamos acostumbrados también habrá a hombre salir a correr en camping camiseta una entonces pues no sé qué Decathlon deje de vender todo está mujeres y así pues quizá también se animen las mujeres

Voz 1454 51:20 a fin cambio estamos haciendo cosas

Voz 0827 51:23 demente a deportistas que juegan con gorras con marcas que se dedican a producir en países donde se explota a gente a lo mejor a muchas mujeres sumisas y aquí no pasa absolutamente nada pero una cosa es el problema yo creo que el problema efectivamente que tienen las mujeres con el velo en un país como Irán o en un país como Arabia Saudí pues es que no se puede comparar con Francia es decir ahora el el problema que hay es mujeres musulmanas que utiliza este velo que a lo mejor gracias a utilizar este hiyab pueden hacer deporte o sea que a lo mejor no harían en otras circunstancias esto es lo que tenemos que valorar si esto es algo que prohibe o no

Voz 1420 51:58 pero esta esta integración ya ya sé que en el Quini que decía eso permite que mujeres que otra forma pues se bañan ahora que corra quiero quiero decir eso está clarísimo la gran conquista de la mujer en los últimos años es la ciudad corriendo es decir las mujeres que corren por la ciudad que antes no había todos nos acordamos noria ni una sola y ahora son ya casi mayorías eso es muy importante ahora yo en el comentario que como siempre brillante sólo hay una frase que que discrepo que dice prenda que se usan libremente no el velo no se puede decir estáis

Voz 12 52:25 perdona mandato pero tú ha hablado con mucho

Voz 0827 52:27 claro musulmán porque yo pero

Voz 12 52:30 que tenemos que darles voz a ellas los cuenten su relación con el velo que hablamos nosotros con una superioridad moral de de si es conveniente o no si les inflige que como sí sí es verdaderamente una imposición de verdad que para muchas no lo viven como una imposición como muchas mujeres en España no hemos vivido como imposición otras cosas ir hacemos la que hemos naturalizado mal hecho porque luego hemos ido descubriendo todo eso