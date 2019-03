La Ventana (28/02/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 0313 00:07 desde recordamos la noticia política de la tarde ha muerto Xavier Arzallus un histórico de la política vasca y española también presidente durante muchos años del PNV cargo que ocupó hasta dos mil cuatro vamos a ampliar con David ocurre David buenas tardes hola

Voz 1981 00:20 hola que sí Xavier Arzalluz ha muerto esta mañana en Bilbao a los ochenta y seis años letrados presidente del PNV en dos etapas entre mil novecientos ochenta y dos mil cuatro fue uno de los referentes del nacionalismo vasco la última vez que pasó por los micrófonos de la SER fue con motivo del cuarenta aniversario de las primeras elecciones

Voz 3 00:36 qué es esta estaba el cambio de régimen ningún cambio en cambio de poder eso fue el a la labor en pro de los representantes de la oposición queda conscientes

Voz 1981 00:46 el PNV ha comunicado el fallecimiento del histórico dirigente a través de las redes sociales nos deja una persona Ángel chal un abertzale ejemplar hundía de máxima tristeza descanse en paz lamenta en su perfil de Twitter

Voz 0313 00:57 más noticias contamos esta hora Ester bastante vamos a recuperar

Voz 1454 00:59 son testimonios que hemos escuchado en la Ventana de una de las víctimas de abuso por parte de Manuel Briñas su Fraile que creó la escuela del Atlético de Madrid y que dirigió durante dos décadas además de ser profesor de educación física en los marianistas Hermanos Amorós de Madrid hemos hablado con nuestro compañero Miguel Mena que ha animado a otros a contar lo que pasaron como ha hecho él hicieron otras once personas e incluso llamó al que fue su agresor y hemos escuchado esa conversación tras la que consiguió que reconociera los abusos

Voz 1005 01:24 crees que a mí me insiste daño

Voz 5 01:33 el medieval femenina sí sí

Voz 0055 01:51 Torres buenas tardes Juan Ignacio Zoido se desvincula de la planificación de los operativos de seguridad del uno de octubre esa no es su función pero ya ha criticado varias veces en la actuación de los Mossos d'Esquadra aquel día en Cataluña defendiendo que la actuación de Policía y Guardia Civil fue proporcionada

Voz 0804 02:05 lo de sexo no lo comparto

Voz 6 02:08 creo que fue una actuación proporcionada dada las circunstancias que concurrieron en ese en ese día

Voz 0055 02:15 Juan Ignacio Zoido cree que ese día los Mossos dejaron a la mitad de los agentes necesarios en los cuarteles

Voz 1454 02:21 vamos con los titulares del deporte iban Álvarez buenas tardes

Voz 1643 02:24 hola buenas tardes el Barça conocerá esta noche a su rival en la final de la Copa del Rey Valencia y Betis empataron a dos en la ida la vuelta se juega las nueve en Mestalla desde las ocho y media lo contaremos en Carrusel deportivo y además Jordi Alba renovado cinco temporadas con el Barcelona hasta junio de dos mil veinticuatro con una cláusula de quinientos millones de euros noticia avanzada por El Larguero el pasado veintinueve de enero

y una cuestión más acaba de terminar el Congreso Mundial del Móvil la cita más importante del mundo que se ha celebrado en Barcelona y lo ha hecho con récord de participación ciento nueve mil personas han pasado en sólo cuatro días por ese recinto cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 2 03:00 la Cadena SER

Voz 1 03:02 Madrid

Voz 1915 03:04 el PIB de la Comunidad creció un tres coma siete por ciento en dos mil dieciocho según datos de la Contabilidad Regional Madrid registra por tanto cinco años consecutivos de crecimiento por encima del tres por ciento una mejora que se traslada a todos los sectores con servicios a la cabeza que sube cerca de un cuatro por ciento con respecto al año anterior la consejera de Economía Engracia Hidalgo

Voz 7 03:21 el reconocen no consigue que la tengo la compra embate experimentó un crecimiento tres coma cuatro por ciento interanual es decir con respecto al mismo trimestre del año anterior si comparamos este resultado con el conjunto nacional España creció en el cuarto trimestre el dos coma cuatro por ciento por lo que el diferencial de crecimiento y de un punto

Voz 1915 03:44 el Supremo ha ordenado repetir el juicio a dos acusados de captar yihadistas en mezquitas de Pinto hizo en Pozuelo Os el alto tribunal ha anulado la sentencia que les condenaba a penas de prisión por considerar que no fueron juzgados con todas las garantías SER Madrid Sur

Voz 1645 03:57 Callejo en mayo de dos mil dieciséis la Guardia Civil detenía a cinco personas acusadas de intentar captar yihadistas en las mezquitas de Pinto Ciempozuelos dos años más tarde el supuesto líder del grupo era condenado a siete años de cárcel por estos hechos y su mujer a dieciocho meses de prisión por la Audiencia Nacional pero ahora el Tribunal Supremo ha estimado parcialmente los recursos de la defensa según la agencia EFE y anula la sentencia ordenando repetir el juicio con otro tribunal diferente según

Voz 1005 04:23 el recurso se vulneró el derecho de los enjuiciados

Voz 1645 04:26 a una tutela efectiva especialmente porque en el juicio original no coincidieron los cinco encausados en una misma vista ya que los otros tres implicados

Voz 1005 04:35 pactaron ante sus penas de prisión con la

Voz 1915 04:37 fiscalía irse lo venimos contando la Audiencia Provincial archivado definitivamente la querella que interpuso la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes contra Francisco Granados que en sede judicial dijo que Cifuentes conocía la caja b del PP porque mantenía una relación sentimental con Ignacio González tenemos dieciocho grados

Voz 1454 05:00 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las seis a las cinco en Canarias

Voz 1 05:07 a venderse

Voz 2 05:09 servicios informativos

Voz 19 07:54 dejaremos a nuestros hijos un mundo donde el agua sea un lujo el aire irrespirable y los recursos energéticos Stein agotados es responsabilidad de todos construir una sociedad en la que el modelo de consumo sea sostenible escucho

Voz 1005 08:05 a todos los jueves en Hora Veinticinco respeto

Voz 19 08:07 simplemente un espacio para motivar el cambio de conciencia a nivel institucional y también personal responsablemente en colaboración con El Corte Inglés

Voz 5 08:16 es

Voz 21 09:30 buenas tardes

Voz 22 09:32 el Real Betis tras el dos dos de la ida se viene una gran noche de fútbol en la que todo está por decidir te lo contamos aquí

Voz 1 09:50 extinguir desinformación son las nueve las ocho en Canarias desde las nueve de la noche hora ser más con Ángels Barceló Cadena SER la patria una marca rojos azules españoles y Balbino lo haría la inmensa mayoría de españoles donde el Partido Popular ya uno lo sabe tu problema no suyo

Voz 6 10:41 era muy poco tiempo para el veintinueve de marzo que saben ustedes es la fecha la fecha para materializar el Brexit y el acuerdo sigue sin ratificar y tengo que decirle señorías que el tiempo apremia y que las señales no son nada buenas

Voz 0313 11:02 pues ya estamos en tiempo de todo por la radio hoy es jueves tenemos equipo largo como casi mire esta Páramo por ejemplo bienvenido Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo Today Aróstegui Susana Ruiz señor Eto'o Iñaki de la Torra

Voz 5 11:18 a bordo no

Voz 0313 11:21 no es que no están esperando grande que no han llegado todavía pero llegarán hoy se espera de las urnas confía como decía convencido

Voz 1005 11:32 Zamora pero comenzamos por una cuestión de comenzamos con una cuestión de jerarquía ha vuelto por unas horas Mariano Rajoy al centro de atención y suya es la primera frase el diálogo hecho de que se habla pero del que usted me habla una cosa bastante importante

Voz 25 11:46 lo era

Voz 0230 11:57 el presidente de Estados Unidos Donald Trump yo presidente de Corea del Norte Kim Jong-Un

Voz 1005 12:03 han interrumpido la cumbre que tenían estaban en curso

Voz 0230 12:05 eh

Voz 1005 12:06 la han interrumpido se han enviado tomar sin más ni acuerdo ni nada que ahora tendrán que llamar a Iñigo Urkullu

Voz 0804 12:13 el día cuatro de octubre cuando iba a recibir muchas solicitudes de intervención

Voz 1005 12:17 con esta voz que tiene Urkullu cómo es posible que no le ha si es como bien

Voz 0804 12:27 sí que las cosas no debían seguir de la manera que estaban conduciendo y que se estaban produciendo hice la observación además de que todos estaba yendo de las manos

Voz 26 12:42 sí Lima

Voz 1005 12:43 Bin te pide algo que menos

Voz 28 12:51 vamos a coro

Voz 1005 12:54 sí

Voz 25 12:56 hay cosas que son más

Voz 29 12:57 antes de lo que parecen como esta situación que ha vivido Pelícano

Voz 30 13:00 yo estaba usted detenido los es y me parado yo vamos con un ejemplo de persona disparada

Voz 29 13:06 esta es María de Lao My God

Voz 30 13:08 buenos días me gustaría abrirme una cuenta de ahorros conjunta perfecto conjunta con Amancio Ortega por favor tiene una sospecha yo creo que ya me vendieron la bata de estar por casa con un kleenex en el bolsillo

Voz 29 13:24 el cuando te di en muy alta estima pero después no las batallas el tuit desde madre de mamones

Voz 30 13:29 su punto fuerte cara este trabajo soy experto en resolución de problemas lógicos y de deducción bien puede irse que no se abre la puerta eso hacia fuera

Voz 25 13:39 y acabamos con el tuit Iturriaga fresco de cada semana haitiano glosario que lo disfruta esto es Duri Joe pero echarle la culpa a Manuel de Barcelona en Islandia los sueños sueños son

Voz 1 13:53 sueño son de apellido

Voz 25 13:59 pues bien lo sabe sueño son nuestra vida

Voz 1 14:02 bastante extendido

Voz 31 14:06 oiga que llegan

Voz 0313 14:07 las noticias que llegan las noticias

Voz 31 14:10 Mundo Today

Voz 1981 14:11 la señora del PSOE que responde a las encuestas del CIS vuelve a pronosticar la victoria de Pedro Sánchez María Dolores sigue confiando en el socialismo insisten las encuestas del CIS no descarta ampliar el número de encuestados se encuentra otra señora del PSOE dispuesta a responder unas preguntas a cambio de un bocadillo el juez Marchena recuerda que el has TAC para tuitear sobre el juicio del SES es almohadilla desafío Supremo todo junto a ellos

Voz 1 14:39 etiquetar bien los Twitter que luego no salimos en los Trending Topic ha dicho el presidente del tribunal un acuerdo publicitario también obligará a preguntar a todos los testigos si han pensado en abrirse una cuenta naranja

Voz 1981 14:52 nos Terra catalanistas aseguran que Cataluña es plana

Voz 0230 14:56 Cataluña tornará ser rica hay plana insisten los independentistas cuando hayan conseguido que Europa reconozca la República intentarán que reconozca también que la tierra no es esférica

Voz 25 15:08 a última hora cuéntanos estar Dax advierte de que sus empleados queman ojo al tocarlos que están muy quemados están concretamente a ochenta grados insiste

Voz 1981 15:18 mañana gracias Armando Amorós ahora con algunos titulares breves Wonder Box lanza el pack vacacional experiencia gritarle cosas a Puigdemont en Waterloo

Voz 1 15:27 Ana Rosa Quintana se compra cincuenta televisores de una tienda al ver que todas emitían su programa película polaca de arte y ensayo triunfa

Voz 1981 15:36 en España porque uno de los actores se parece

Voz 1 15:39 sí dos de cada tres españoles prefiere acudir a un restaurante

Voz 1315 15:43 preguntar si hay un médico en la sala antes que ir a la

Voz 1 15:45 ambulatorio el trabajador de una gasolinera dibujan corazón cada vez que llena el depósito de un coche ahí Pablo Casado acusa de machismo a los que le critican por ser mujer

Voz 32 16:01 muy buenas toda una que es John que vendrá

Voz 1005 16:31 el juez Marchena el juez Marchena se enfrenta a una misión que quizá no sea imposible pero desde luego es ambiciosa aspira a que los políticos le digan la verdad

Voz 33 16:41 a claro

Voz 1309 16:44 de

Voz 1 16:49 después ya se sabe que es un protocolo pero los jueces preguntan a los testigos sí promete no juran decir la verdad

Voz 1005 16:56 el juez Marchena responde estupendo jura o promete decir la verdad promete decir la verdad estupendo Artur Mas Artur Mas también le tocó un estupendo es decir la verdad los Robatto a la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría también promete decir la verdad se por supuesto estupendo vamos a escuchar con Cristóbal Montoro

Voz 1 17:26 el jurado promete decir la verdad

Voz 1005 17:30 a él no le dijo estupendo y quizá por eso luego salió olvido y le volvió a preguntar ha dicho usted que jura decir la verdad si el juez como una rutina pero que un político diga la verdad madre mía nosotros aquí nos la tomamos aquí como fija fíjate una cosa luego la contraria a qué bueno qué bueno pero esto en un tribunal no puede ser este es un tribunal el que los acusados son políticos los testigos son políticos algunos abogados son políticos y algunos políticos no pueden evitar lo hacen chistes Nerea Aróstegui ha recopilado alguno

Voz 1315 18:03 vamos con Gabriel Rufián en su intervención responde a la pregunta cuánto tiempo lleva ejerciendo como diputado

Voz 34 18:09 desde diciembre del año dos mil quince yo unos tres años ya soy practicamente casta

Voz 1315 18:17 te pregunta usted es asociado de Asamblea Nacional Catalana siglas ANC

Voz 34 18:21 de forma parte asociado de ANC yo soy asociado de la UNED de la biblioteca de mi barrio de videoclub bueno me interesaba sólo hay necesidad en ese también muy bien

Voz 1315 18:32 un tribunal quisquilloso podría investigar porque el testigo está obligado a decir verdad y hablado de videoclub y la verdad es que no hay muchos en la tercera pregunta de la letrada ofendido la vanidad de Rufián

Voz 34 18:42 y es diputado por Esquerra Republicana sí la verdad es que exhibe la tele verá que que sí

Voz 5 18:50 bueno ha dado varias respuestas así vamos con otro testigo

Voz 1315 18:53 el portavoz de Podemos en Cataluña explica su profesión al juez Marchena profesor

Voz 1005 18:58 por favor precario perdón

Voz 34 19:01 lo que es precario que es un

Voz 1 19:06 creo yo que es una manera de definir la situación

Voz 1005 19:08 de millones de personas los esto

Voz 0230 19:11 habéis que ha escuchado que acabó diciendo vale perfecto gilipollas y rufianes

Voz 1005 19:20 es un testigo tan favorable quiere ser tan favorable que casi mete a los acusados en un lío porque ha explicado que la noche anterior al uno de octubre mucha gente fue a los colegios ante el temor de que viniera la policía

Voz 34 19:31 vi a gente con un anhelo de votar brutal de hecho la noche anterior hubo mucha gente que que durmió en los colegios electorales ante el miedo de que pudiera venir la publicidad porque ya sonaba que quizá venir a la policía

Voz 1005 19:42 no eso puede poner a los acusados en dificultades porque si se iba a obstaculizar la labor policial hay un poco de sedición el juez está cada vez más activo regañando a todas las partes abogada del Estado la Fiscalía ir diciendo las defensas tienen que convencernos a nosotros al Tribunal no ganarle la discusión alto

Voz 1 19:59 digo yo les les sugiere lo siguiente no trate de convencer al testigo no trata de convencernos a nosotros

Voz 1005 20:08 nosotros nosotros somos nosotros en un momento pareció irritado con uno de los abogados defensores hasta el punto que lo dijo venga una pregunta

Voz 1 20:15 esta pregunta por favor señor sí

Voz 35 20:21 venga su venga sube sube sube sube sube y sube muy bien de él

Voz 1005 20:28 episodio político clave de estos días comenzó ayer cuando uno de los abogados Preguntado Mariano Rajoy si le consta que hubo una intermediación del lehendakari Iñigo Urkullu

Voz 6 20:37 a usted le consta que el lehendakari Urkullu intentó intermediar entre el gobierno de la Generalitat y usted mismo

Voz 1005 20:46 ya desde el inicio de la respuesta de Mariano Rajoy se infiere que muy claro no va a ser miren aquella época

Voz 1 20:55 ahora ella sí que más metales

Voz 1005 20:57 si alguien te pregunta algo concreto comienzas tu respuesta por Miren aquella época ya se ve que la cosa no va ir directo al grano recuerda usted exhibió al vecino del segundo bajar por la escalera

Voz 26 21:07 sí

Voz 0230 21:14 me interesa la vejan sí sí pero sí sí fue famoso yéndose sí por favor si pudiera ceñirse a la pregunta

Voz 26 21:22 sí su bondad por supuesto porque voy consiguiendo

Voz 0230 21:38 a la pregunta Mariano Rajoy seguía dando explicaciones por tanto a todos se les dije exactamente lo mismo mucha gente políticos y no políticos Losa atendía todos créame

Voz 1005 21:52 el abogado al fin después de un rato retomó la palabra

Voz 6 21:55 Señor Rajoy se lo misma sencillo tiene preguntado por un nombre un señor que se llama Urkullu que es lendakari

Voz 1315 22:03 muy majo

Voz 0230 22:05 llega un momento un momento le vais a escuchar en que intervino el juez mira lo entiendo que yo he sido muy generoso porque le he dicho que han sido muchos los que han querido e intermediar y los que han intermediar no hablar preguntar interés Rajoy pero pero también el señor

Voz 1005 22:25 eso le ha preguntado con esta respuesta el abogado pudo seguir preguntando

Voz 6 22:32 si esta era fundamental para hacerle la última

Voz 1005 22:35 atendió usted al señor Urkullu respuesta de Mariano Rajoy yo atiendo a todo el mundo continuación de esta respuesta que el abogado consideró insatisfactoria Mariano Rajoy inició otra disertación

Voz 0230 22:58 tras esta disertación tarde esta disertación concluyó el ex presidente que el abogado no tenía que preguntar cosas anecdóticas y no quedarse con los sustancial

Voz 1005 23:08 pero quedémonos con lo sustancial entonces cerró el abogado

Voz 6 23:13 muy bien no se preocupe señor Urkullu gracias

Voz 1005 23:16 en efecto hoy ha declarado como testigo el lehendakari Iñigo Urkullu hoy podría decirse que su disposición a la línea recta era sensiblemente superior

Voz 0804 23:24 mantuve la reunión con el presidente de gobierno español el diecinueve de julio de ese mismo año dos mil diecisiete por un espacio de dos horas

Voz 1005 23:33 diecinueve de julio dos mil diecisiete dos horas algo más

Voz 0804 23:36 el día veintiuno de septiembre mantuve una conversación telefónica con el presidente Rajoy

Voz 1005 23:43 cuál era su papel lo función

Voz 0804 23:45 esa es la función que yo hice de enlace de intercede Sor entre las realidades de bloqueo que se estaba manifestando

Voz 1005 23:54 la única explicación posibles que Iñigo Urkullu no sabe cantar o no conoce a la abeja Maya y por eso se ve obligado a responder con claridad algo que le preguntan tiene interés la conversación del veintiuno de septiembre porque era al día siguiente de las manifestaciones de protesta o asedios o tumultos o violencia según el relato en los que se basa la acusación de rebelión y así relata Urkullu la conversación con el presidente del Gobierno el ex presidente Mariano Rajoy Urkullu reprochó al presidente Rajoy los registros en las dependencias de la Generalitat

Voz 0804 24:27 le dije que las cosas no debían seguir de la manera que se estaban conduciendo y que se estaban produciendo hice la observación además de que todos estaba yendo de las manos

Voz 1315 24:39 Ike contestó el presidente

Voz 0804 24:41 así han español me contestó diciendo que en lo posible haría lo mínimo

Voz 1005 24:50 Le dijo que haría lo mínimo o el Gobierno no tenía una percepción de rebelión lo realmente es un hombre muy tranquilo las explicaciones de Urkullu han motivado un poco de tormenta contemporánea porque Pablo Casado actual líder del PP ya sabéis Se considera Pedro Sánchez un filón por haber contemplado la posibilidad de un relator y ahora se encuentra el relato de un mediador por fortuna casado tiene soluciones rápidas para todo

Voz 5 25:16 que no sé si actuó como interlocutor pero desde luego no como mediador

Voz 1005 25:20 eh todavía le quedaba Iñigo Urkullu un comentario que puede considerarse poco positivo hacia la actitud política de Mariano Rajoy no era una actitud

Voz 0804 25:31 activa de lo que pudiera ser intentar encauzar la situación

Voz 1005 25:36 no era proactivo lo dice Urkullu como a veces se habla de los hijos en una reunión con el tutor en el colegio chico no es proactivo

Voz 25 25:43 no es porque es buen chaval

Voz 1005 25:46 voluntarioso pero no hemos tenido la mayor crisis constitucional que hemos conocido en España ya ha dado la mala suerte de que el delegado de clase no era proactivo ya por acabar con el testimonio de Urkullu estamos aquí estamos aquí en esta situación por el momento más como en la peli de Woody Allen la pelota tocó la red pudo caer de un lado pudo caer de otro porque Carles Puigdemont ya había aceptado el acuerdo para convocar elecciones pero

Voz 0804 26:11 a las catorce horas de ese día veintiséis de octubre que paso a las catorce horas en el me comunicó lamentando que en las personas que estaban en la plaza Sant Jaume concentradas manifestando se estaban revelando otra cosa que ante entendía que también tenía una presión en su propio grupo parlamentario de sí

Voz 1005 26:33 por lo tanto y que no podía proceder

Voz 0804 26:35 a lo que había sido el acuerdo que se había adoptado en esa noche madrugada de disolver el Parlamento y de convocar las elecciones autonómicas

Voz 1005 26:43 el último no podía proceder a mantener el acuerdo así lo ha contado el lehendakari bajo juramento ante un tribunal Dios mio

Voz 6 26:52 me paciencia pero ya

Voz 1309 26:58 ah sí

Voz 0313 26:59 con toda la paciencia del mundo Especialistas secundarios

Voz 29 27:02 pero todo el mundo sabe que además de estos días se está celebrando en Barcelona en L'Hospitalet el Mobile World

Voz 25 27:07 Congrés el el lunes estuvimos allí

Voz 29 27:10 pero ojo está teniendo muy poca repercusión otro gran evento que justo al lado de Mogwai al que hemos desplazado a un becario cuyo nombre me vais a perdonar pero no no lo recuerdo yo yo yo los becarios es que no me gusta cogerle cariño porque luego

Voz 25 27:23 hasta luego se te mueren en la mano

Voz 29 27:26 encajaban rompiendo el corazón así que vamos a saludarle y luego ya le pregunto en nombre buenas ex compañero por decir algo buenas tardes hola

Voz 37 27:34 hola buenas tardes compañeros su saludo enorme de aquí y una de las Canarias

Voz 29 27:42 tú tú eres el que las la verdad

Voz 37 27:45 el pelo

Voz 29 27:47 me da que te sientas y que ya os el pelo peinado distintas ahí en el

Voz 37 27:51 en el año en el ordenador en el baño

Voz 29 27:54 cierto cariño dónde poner los becarios oye estás en un evento justo al lado de donde se celebra el Mobile

Voz 37 28:00 mis compañeros yo estoy al otro lado de la Gran Vía está celebrando el Congreso Days

Voz 29 28:09 vale cuéntanos cuéntanos Walk Congress

Voz 37 28:12 también ha de telefonía pero para que la gente porque no se aclara gente que esto de la tecnología no le tiene pillar tranquillo la gente que realmente es una lástima aplicaciones por ejemplo esas teléfono se dobla o están firmado puede llevar entre las nalgas aquí la gente tiene una actitud de distanciamiento respetuoso decir hacia todo lo que es el exbarcelonista en cualquier tipo de público muy hay gente mucho Pastor pastor de ovejas eh toro trashumancia en general hay muchas bien amo gente multa Javier Coronas Carles Francino alojamientos como no cantautores argentino la estrella invitada este año es Jorge Drexler

Voz 29 28:57 Jorge Drexler cuidado con lo que estoy diciendo becario vale

Voz 37 29:00 por qué no porque es un uruguayo aquí la gente no los tienen Google aquí preguntas cómo se queda Macaulay Culkin

Voz 25 29:09 es sin duda el chungo oye

Voz 29 29:12 que has visto pero hay que creo es que destacable

Voz 37 29:15 aquí hay unos que está una están que está triunfando que es que demos en directo sobre cómo reacciona por ejemplo si se te moja proponen ayahuasca hacer la de maíz delante cogen haga Trimble ha negado sinceramente yo le pero sí la verdad es que la verdad se utilizaba aquí en la botica propias que me han hecho la prueba hace menos de una hora y estoy a un poquito me da igual bien aquí no caben más que estás muy directo que no llama no me vais a contratar más lo que te digo estas cosas no se dicen que bueno no estuve

Voz 25 30:11 no me los iba a Rita no sea como Carles Francino drogas eh hay cosas buenas

Voz 25 35:45 dirigir

Voz 0313 35:51 para está aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio José Antonio Páramo buenas tardes

Voz 1309 35:56 yo estoy feliz porque da paseo sabe que doy buenos consejos claro como el momento le garitas reclama ser la factura no te hacen caso verdad contrato de alquiler letra pequeña no te hacen caso hay momentos en los que necesitas de quién de un abogado de verdad no te preocupes porque tienes la solución tengo la solución a tu alcance de la mano y ahora delegado citas siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesiten por qué con la tarifa plana de legalizadas podrás consultar por teléfono abogados expertos en todas las materias de derecho cómodo fácil de verdad importante al mes quince sólo quince vamos con el teléfono de cariz entera novecientos

Voz 5 36:38 siento bien seis seis

Voz 34 36:40 tres novecientos novecientos cien llegarle acuña la vale hombre

Voz 41 36:55 soy amigo bienvenido sea el misterio envidiosa la oscuridad

Voz 1 37:01 al explicable and pelos de punta a la piel de gallina la caquita tomado por qué no decirlo

Voz 5 37:07 que no porque no hay hambre

Voz 1 37:11 porque amigo a lo fenómenos paranormales atención espeluznante ocurrido a treinta mil pies

Voz 49 37:19 la me acompañe piloto de combate en el ejercicio españoles Vito ejército gafas del ejercito español

Voz 1 37:27 andante Bustamante con todo aquel que todos buenas bien atención ante el comandante Bustamante estaba sobrevolando el Canal de la Mancha en una misión rutinaria entonces perdió completamente es todo allí sobrevolando que había perdido a un buen ordinario bebido y rutinario si la gestión inquietante que te comunicarte con control de vuelo y ocurrió algo que pone los pelos de punta escuchemos por favor

Voz 50 37:55 por ello sólo yo te da cosas que versarán sobre el grado de de bien que no prevé que evite pero que de la decena de poderes

Voz 51 38:03 desde el PP verlo dando también vale

Voz 1 38:18 escalofrío acierto todavía tuvo que tu mensaje alienígena comandante anotado en su alocución que hay partes en las que no entiende al hablar sí

Voz 29 38:31 bueno aunque el esto es adrede esto es por si nuestras comunicaciones son interceptadas pueden el enemigo pues sobre posibles los entienda

Voz 1 38:37 creo que quiere de coches de nuestra parte de la comunicación alienígena la hemos filtrado aislado quitado ruido y esto es lo que sale

Voz 51 38:55 no

Voz 1 38:55 el comandante usted inglés que tal como

Voz 25 38:58 yo he como todos el medio usual

Voz 1 39:01 o sea nada no de inglés bueno si lo justo de DJ

Voz 25 39:04 pues no Water estudios del miércoles

Voz 1 39:09 bueno porque yo diría que la otra persona le está hablando en inglés no parece para usted ininteligible

Voz 25 39:17 pues pude porque en ese momento estaban en el canal por por la la en inglés se que no es una alien

Voz 1 39:23 desgraciadamente no mal porque a mí me me gusta estos mierdas pero no no es un alguien que habla inglés ojo ojo comandante Case of the ser una puerta interesantísima no atención amigo podemos estar hablando de extraterrestre que dominan la lengua de Circle es un tema que trataremos en profundidad en el futuro pero ahora comandante de hice un abrazo sí bueno yo estoy porque transpola Carmen

Voz 25 39:43 la agenda de lo paranormal Cary que todos atención agenda de lo normal esta noche se presenta el primer móvil que podrá conectarse con el mundo de los vivos una vez muerto es el móvil que funciona desde el más allá

Voz 1 40:00 bueno es una ventana a la tecnología pues hombre al inframundo no a ver qué dicen los muertos de nosotros canastas que más cielo

Voz 29 40:08 bueno pues la moda youtuber esa corona ida dará una conferencia sobre cómo perder esos kilitos que ganas cuando estás poseída por Satanás es verdad que sí es verdad jueves a las veintiuno horas en los vestuarios del Rayo Vallecano el sábado atención en el restaurante La Vaca Muerta de Girona presentación del primer alioli apto para vampiro

Voz 1 40:30 no hubo conejo como es bueno para que vote del misterio amigo zarpa rumbo al fin de semana para disfrutarlo

Voz 14 40:37 los niños tienen partidos niño dos Puyol rostros

Voz 25 40:41 ya

Voz 0313 40:44 te venga de vacas no

Voz 25 40:52 no

Voz 1 40:55 sí

Voz 25 40:59 vacas

Voz 0313 41:00 quiero otra especie del mundo animal en manos de Susana Ruiz cada semana en Todo por la radio en este caso cualquier otra especie del mundo animal vamos con ellos

Voz 52 41:12 la gaviota

Voz 5 41:13 muy bien Carles

Voz 1 41:15 dime qué especie

Voz 35 41:16 Beagle podría águila perdicera pero no águila pescadora la Real águila

Voz 0313 41:22 oye espacial dorada Aguila Calva mira hoy

Voz 1309 41:30 ha caído son las

Voz 1315 41:32 me conocidas como águilas americanas es el símbolo nacional

Voz 0313 41:35 pues sí

Voz 1315 41:37 bueno pues bien vamos con una historia de águilas calvas Justin el macho y Liberty la hembra son la pareja de águilas calvas más famosa de Washington son producto de un exitoso programa iniciado en los noventa para reintroducir la especie en el Distrito de Columbia estos dos pájaros llevaban juntos desde dos mil cinco y desde entonces han tenido una veintena de polluelos en dos mil trece se instalaron unas cámaras para observar el nido todo lo que hacen de forma continua el año pasado recibieron

Voz 5 42:05 cincuenta millones de visitas e osea que son

Voz 1315 42:07 sí hay mucha gente que está pendiente de la historia de esta pareja pues bien la historia ha llegado a San Gil porque ha terminado de forma abrupta

Voz 14 42:14 sí

Voz 1315 42:14 como cada temporada a principios de febrero la pareja sea para el día nueve de febrero estuvieron copular lo toda la mañana con normalidad pero por la tarde Él se fue del Nido

Voz 1309 42:25 es toda la mañana no es con normalidad allí iban en su casa

Voz 1315 42:27 sí que iban pasando los días Justin no aparecieron por el nido nuevos pretendientes pero Liberty rechazando el día catorce puso en juego y el dieciséis otro esto es todo una pauta normal pero ya estoy seguía sin volver la ausencia del macho obligó a la hembra abandonar el nido para salir a buscar comida y en una de sus ausencias uno de los machos que la Corte dejaban muy pillo se instaló en el nido se puso en apoyar los huevos en plan pelota este gesto enteros

Voz 5 42:54 aquí advertía

Voz 1315 42:55 nadie ocupa pero muy lagarto también porque el hijo mira mira te estoy cuando los huevos para el día veinte ya estaban estos dos nuevos vale que la han llamado m2 pero los huevos los hijos de Justin estaban sentenciados a muerte porque ipso facto dejaron de de encontrarlos con lo cual pues murieron si ahora Liberty m2 ocupan el nido y se espera que en las próximas semanas en su estirpe en común

Voz 0313 43:19 has de está no se ha podido explicar eso

Voz 1315 43:22 claro porque las ayudas calva son fieles de por vida sus parejas el día que desapareció otro machos

Voz 35 43:27 devoró el nido hoy tenía heridas muy importantes en una hipótesis uno que hubo una pelea

Voz 1315 43:33 hay posiblemente el que ya tenía veinte años pues salió mal para Dean en cualquier caso todo esto se puede ver y lo están siguiendo miles de personas a través de Facebook gracias a esas cámaras instaladas en el día

Voz 25 43:44 hablar con Marta el próximo día habérselas asisto acogida de La Vanguardia

Voz 35 43:50 bueno estamos en Huesca

Voz 53 43:58 es cierto millennials

Voz 0313 44:00 escuchar el águila está algo especial algo conocido no

Voz 25 44:05 no sé yo me pongo en trató de los ancestros Rangers

Voz 41 44:11 eso por lo que

Voz 5 44:14 miraba que tras esto ya verán por antes de de explicar lo que te voy a aplicar un término más poder aquí estamos para entender a los miren es un término que que los foros de internet y explique lo que comer y ahora voy a explicar lo que es un número dos del inglés Doom como caos fin es es un es una perito

Voz 0313 44:38 la caótica caótico no va más por la depresión

Voz 54 44:43 ti te Francine esa represión política expresiva que parece una generación deprimida del fracaso fracaso Crack os vamos a aplicar lo he sido escaso Francino hay gente ante la venga desesperanzado anti redes sociales Ylenia que real

Voz 5 45:02 en todas las épocas ávido de la revolución industrial pues el tío que decía al final que se va a acabar con las máquinas del mundo pues es una persona así no que que cree que pues no bueno en pensiones es una realidad no es

Voz 25 45:15 lo que es es un catastrofista se va

Voz 5 45:17 la el petróleo tanto el cree que no deberíamos tener guasa es todo lo que todo lo culpo al final pues al racismo al final todo lo lleva pues a la derecha sabes y es esa clase de persona que opina en las redes sociales dormida dumper yo traigo con con el fin del mundo he hace poco me llegó un mail de una empresa que se llama satisfecho que lo que hace es le satisfacen son batidos osea son una especie de polvos que se convierten en batido son sustitutivos de comidas completas

Voz 1005 45:52 pero son tengo aquí

Voz 5 45:55 a todo esto no tengo usa Iker de estos como de de gimnasio no

Voz 0313 46:01 entonces una mención es una papilla para dos partes

Voz 5 46:04 milenio es lo que promete colores caldo y me dicen que que sabores que promete esa es que éste sea el sustitutivos de las comidas diarias sea tú te comes tres al día

Voz 1315 46:18 qué se supone que es sexto inmenso

Voz 5 46:21 ya todo entonces esto es lo que lleva realmente los siguientes es gofio

Voz 55 46:26 la harina harina de soja aceite de oliva virgen en polvo proteína de

Voz 0313 46:32 sí sí sí sí polvo no volvamos a veinte de oliva pausas los datos

Voz 5 46:41 dice canales tiene una colección de vitaminas enorme sugiere todas las vitaminas necesarias y minerales osea te promete todo lo necesario para una comida diaria en astronauta sería si si si esto es lo que es lo que se ha hablado cuando cuando el pequeño o los yo qué sé lo supersónico que cosas así que les daban pastillas para comer y cosa ese era el futuro pues el futuro ya está aquí es que estos tíos cuando me enviaron todas la caja de todas la de los sobres de proteína probable sí si no yo creo que lo he traído para que lo probé me enviaron también la película de soy les gringos tras echar Rolling Stone claro muy recordáis esa película sí sí sí

Voz 0313 47:15 no voy a leer la premisa de la

Voz 5 47:17 película yo no yo es el año dos mil veintidós queda calla la gente es igual que siempre harán lo que sean para conseguir lo que necesita y ellos necesitan soy León Green y soy LECrim al final lo que era una marca era una marca es una empresa que es lo que hace

Voz 55 47:31 ya era matar a gente

Voz 5 47:33 con la gente fabricaba la comida que convivían porque no habían porque era peliculón atrás

Voz 1005 47:41 el detalle mataran

Voz 0313 47:42 gente mayor antes de permitirles durante unos minutos ver un paisaje de los que ya no existe en la Tierra Oriol tranquilos

Voz 25 47:51 de hecho con eso pero es carne de hippy el tope

Voz 5 47:57 es cuando como ya no había comida de la tierra utilizaran el soy LECrim Green como alimentos si esto se llaman como un poco lo San Jacobo en el voto por el sí sí forma la isla la historia es que esto viene esta es una marca española había una ya que se llamaba soy lento que y ahora aquí en España ya tenemos esta le email envía una muestra yo pues lo estoy agitando durante todo este tiempo quiero que suene que suele sí sí sí

Voz 25 48:22 el delantero cómo suena como como agita

Voz 5 48:28 vale pues esto el Comité vista yo me muchísimo el convenir que dice el comunista lo estuvo probando durante unas semanas yo llevo dos días con esto eh no comía otra cosa que esto por ahora semi está rugiendo el estómago que Fleet la la movida que decía es el comunista era que

Voz 9 48:43 tras su tras siete día comiendo esto

Voz 5 48:46 eh al primer día yo la verdad que el primer día comía no tenía nada de hambre tal segundo voy bien pero ya necesitó masticar algo a lo que te digo yo tengo algo muy no pudo abrir los paquetes de patatas

Voz 1005 48:59 bueno comer lo es

Voz 5 49:01 claro yo con mis tías yo de verdad también es religión

Voz 0313 49:05 decía lleva catadores de pizzas

Voz 5 49:08 es esa pisa mala pero bueno sí sí sí sí sí

Voz 0313 49:14 pues vamos a parar vamos a probar ahora mismo ya hoy una moraleja sino prueba no no estoy aquí vamos a darlo ahora vamos a aprobar esto a ver qué tal pues es papilla quería probarlo sabe yo no no queremos esto es una papilla para cincuenta ha dicho

Voz 1005 49:39 mayores yo no me quiero enganchar a Francino eh Coco

Voz 5 49:45 a a vainilla bañeros nada pues ya está alguien a como el probarlo por lo que no potable la boca ayer no pues este batidas Duque que podría beber durante una semana entera sin comer nada más hubiera chuletón sí

Voz 0313 50:03 pues no podrá quitarnos

Voz 5 50:05 quitarnos la comida puedan quitar los derechos pero jamás podrán quitarnos los Macarrón a las cinco de la mañana en el futuro está aquí sí sí

Voz 25 50:11 ah

Voz 23 50:29 sí

Voz 1309 50:32 señor son los Beatles te acuerdas que la semana pasada estuvimos repasando cosas menos conocidas de los Rolling Stones y cómo lo pasamos bien dije bueno pues voy a hacer otro poco de los Beatles hace unos años cuando yo trabajaba en Rolling Stone en la revista leí en algún sitio que una encuesta entre los creo que los lectores de Rolling Stone decían que cuál era el grupo más famoso de la historia decían los Beatles todo el mundo no es noventa y nueve por ciento y luego decían puede usted firme más de cinco nombres de canciones de los Beatles casi nadie verá alucinante esto con cadena contra cosa que hacía John Lennon decía yo Ono a su mujer es la artista famosa menos conocida del mundo desvía que todo el mundo sabía que la artista pero nadie conoció una sola obra de ella osea que no no se molestaban en verlo bueno pues hay un montón de canciones de los Beatles que son aprovechables y que yo me he traído este es el audio sin que es del sesenta y seis del disco de Revólver voy a hacerlo más o menos cronológico pero quiero que conozca es también otra que salió que era una canción pues realmente que habían guardado en los cajones que se llamaba name y que no salió hasta los ochenta en un disco de recopilaciones que se llamaba

Voz 41 51:32 Past masters

Voz 1309 51:50 Liz pues esto es John llamo tu nombre esta era la habían grabado la lectura como de sesenta y cuatro por ahí pero se quedó en maqueta abonó en maqueta pero en grabación de esas que luego no se editan luego hay otra canción muy poco conocida que salgamos hoy de los Beatles o por lo menos para los no fans en el año sesenta y cuatro en el disco Peters por que no los es es el tercer disco sino recuerdo mal Se llamaba Every little thing era muy bonita

Voz 56 52:14 los la guitarra de doce cuerdas

Voz 23 52:21 decía que ya sabes

Voz 41 52:32 he escuchado nunca

Voz 1309 52:54 del sesenta y cuatro yo pero que de mis discos preferidos el que más de las que el que más canciones mese es el disco de gel que es muy famoso por la canción gel y luego la gente no sabe mucho hay una canción medianamente rara de armonía de John Lennon muy bonita que se llama It's only love

Voz 23 53:12 estoy eh

Voz 25 53:25 rara de armonía pero ya que los Beatles ellos invitará es festejaba en gel y luego si te vas al año sesenta y cinco también

Voz 1309 53:55 haber soul como los Beatles sacaban dos discos al año pues resulta que hay otra canción muy bonita que es ya se nota el rollo Mon que había en Londres

Voz 58 54:36 yo igual

Voz 1309 54:38 drama esta para ver que le interese Il luego ya en el sesenta y seis llega un disco que se edita que es la revolución de los Beatles yo creo que fue mucho más paulatina que eso pero Revólver ese tiene como el gran disco en el que empiezan a hacer ya grandes experimentos bonitos en el sesenta y seis tiene una canción que como ha llegado también el mundo de la psicodelia pues habla de eso de los sueños pero en el sesenta y siete realmente el disco de los experimentos grandes el que todo el mundo que soy imitar en un libro muy bonito en casa donde Bani van viendo qué ambiente había en Londres en ese momento y como los Beach Boys también querían nutrirse de ese disco era él Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Band en el que hay una canción no muy famosa muy bonita que se llama Getting better osea lo estás haciendo cada vez más

Voz 41 55:36 ya está bien pues eh

Voz 1309 55:46 el único con un montón de coros con una fábrica melodías esta vez maravillosa si esto esto es McCartney es un tema de McCartney Quiroga llena el Magic al míster y turca es un disco asociado a una película que se llamaba igual que era una paranoia hay una estupidez hay una canción muy bonita en la que Lennon estar lo más vi el que sabes que verla muy contar pero Lennon reflexiona que hace como que alguien está preguntando cómo es eso de ser rico

Voz 25 56:24 dice que te guardas el dinero la bolsa marrones y luego ellos ya pueden contestarlas ya podían pero vamos