La Ventana (28/02/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 de la tarde las cinco en Canarias seguimos con la noticia política de estas últimas horas ha muerto Chabrier Arzallus lo estamos recogiendo ya las primeras valoraciones sobre su perfil sobre su trayectoria política el lehendakari Urkullu por ejemplo le ha definido como un maestro de la política como un dirigente ejemplar

Voz 1454 00:20 Ester Bazán figura es parte de la historia de nuestro país histórico dirigente del Partido Nacionalista Vasco desde los años ochenta y hasta dos mil cuatro vamos a resumir lo que se está diciendo desde Vitoria con David

Voz 2 00:29 yo red lo citabas entre otras la del propio lehendakari una mente brillante una personalidad arrolladora en una entrega absoluta a favor de la causa del pueblo vasco acaba de dejar escrito en Twitter Iñigo Urkullu nos ha dejado a alguien que lo ha sido todo en el PNV en Euskadi siempre estaremos en deuda con él acaba de tuitear también el presidente del PNV Andoni Ortúzar hemos hablado con Joseba Egibar alumno aventajado de Arzallus

Voz 3 00:52 calificativos de insustituible irrepetible y temas lo escucharemos no pero yo creo que era o no político de puesto de garra de corazón y sobre todo me yo me quedo con esa idea es un referente de un líder líder entre los líderes

Voz 2 01:08 reacciones también desde el independentismo catalán pulmón lo define como un gran patriota quintos ha sumado a las condolencias al igual que los socialistas vascos y la izquierda abertzale

Voz 1454 01:16 en el Supremo novena jornada del juicio del SES continúa la declaración como testigo del que fuera ministro del Interior Juan Ignacio Zoido siguen el Tribunal Alberto Pozas adelante

Voz 0313 01:25 zoido ha criticado abiertamente la actitud de los Mossos d'Esquadra

Voz 0055 01:27 a uno de octubre aunque sin responsabilizar directamente a Joaquín fueron la exconsellera interior si diciendo que el entonces mayor del cuerpo Josep Lluís Trapero era poco colaborador fue imposible dice impedir el referéndum

Voz 1 01:38 no no se cumplió no se cumplió porque insisto

Voz 4 01:43 que era imposible

Voz 1 01:46 de pues de todo lo que se había organizado que de haber unos auténticos escudo humano que impedían que se pudiera acceder

Voz 0055 01:53 zoido acaba de criticar que dotaciones de la Guardia Civil destinadas a Cataluña fueran despedidas de esos cuarteles al grito de a por ellos dice que las imágenes de los disturbios del uno de octubre no les resultan agradables

Voz 1454 02:03 de la actualidad internacional noticia que acabamos de conocer la Fiscalía General de Israel ha anunciado que va a imputar al primer ministro por tres casos de corrupción corresponsal Beatrice algún Berry

Voz 5 02:12 después de tres años de investigaciones el fiscal general de Israel acaba de imputar a Netanyahu

Voz 6 02:17 por por soborno fraude y abuso de confianza

Voz 5 02:20 hasta en tres casos que les salpican que van desde la aceptación de costosos regalos hasta el intento de

Voz 7 02:25 comprar coberturas favorables a su Gobierno

Voz 5 02:28 el fiscal general dará a Netanyahu la oportunidad de defenderse en una audiencia el primer ministro siempre ha negado los cargos y ha dicho que es una maniobra política para acabar con su carrera esta inculpación no impide a Netanyahu ser candidato a su reelección en las elecciones de abril pero sí tendrá influencia entre sus aliados votantes

Voz 0313 02:47 el deporte iban Álvarez es día de Copa del Rey

Voz 8 02:50 qué se juegan el pase a la final tras el empate a dos de la ida a las ocho y media lo contaremos en Carrusel un partido que arranca a las nueve de la noche

seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 0313 03:12 por cada alumno y sin embargo encabezó la inversión en educación

Voz 1915 03:15 privada y concertada la oposición critica la apuesta del Gobierno del PP por ese modo

Voz 8 03:19 lo privado Juan José Moreno PSOE Beatriz

Voz 7 03:21 a Podemos mientras el resto de España está recuperando

Voz 9 03:24 servicios públicos cercanos a los de antes de la crisis incluso mejores Madrid lo hace un ritmo mucho más lento este es el legado de esta legislatura en educación

Voz 10 03:34 Madrid invierte menos las familias gastan más es la sello de identidad de la Comunidad de Madrid eso de los grandes motivos por los cuales la igualdad oportunidades y el acceso a la educación de calidad para todos los nota todas las niñas de Madrid está en peligro

Voz 1915 03:51 el precandidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid el exconsejero Manuel de la Rocha critica que su partido no entrará en el gobierno municipal de Carmen al inicio de la legislatura en un desayuno informativo de la Rocha ha asegurado que si se convierte en alcalde contará con Carmena como vice alcaldesa y ha mostrado su confianza en que la izquierda gobierna en la capital después del veintiséis de mayo

Voz 11 04:08 creo que no haber entrado en el gobierno municipal ha sido un error con dos caras una habríamos mejorado muy manifiestamente la gestión municipal y además habríamos podido explicar a los madrileños que algunas de las cosas más importantes pocas que ha hecho Gauguin adeudaba perdón de Ahora Madrid son iniciativas socialista

Voz 1915 04:31 Carmen Chacón dará nombre a una calle de la capital lo aprobado esta mañana la Junta de Gobierno del Ayuntamiento la que fuera ministra de Defensa tendrá su calle en el distrito de Fuencarral El Pardo en ese mismo distrito se recordará también al periodista José María Íñigo que dará nombre a una zona verde frente a la Ciudad de los Periodistas llega Ayuntamiento de la capital mantiene activado para mañana el escenario uno del protocolo anticontaminación que limita a setenta kilómetros por hora la velocidad

Voz 7 04:54 a colación en la M30 y las vías de acceso en el interior

Voz 1915 04:57 la M40

Voz 12 05:00 este algoritmo que ya es el rey del mambo problema que aparece problema que

Voz 1 05:04 el optimistas y salud tiernas

Voz 12 05:07 crees aclamado por todos y quién no te tienen sus filas no existe que estás haciendo cosas alucinantes con los datos recuerda que siempre serán de las personas por una tecnología más humana descubre más en Telefónica punto com barra línea W

es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com

Voz 6 05:28 S

Voz 1 05:30 servicios informativos

la Ventana con Carles Francino

son las seis y diez minutos de la tarde las cinco en Canarias

Voz 21 10:11 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1 10:22 eh

Voz 1626 10:28 y cómo es posible que la única obra de teatro que se representa con regularidad que gusta a todo el mundo la pongas donde la pongas que hasta ha dado lugar al verbo que se conjuga yodo Janeo tu Don Juan Eneas el Don Juan eh cómo es posible digo que fracasar estrepitosamente el día de su estreno aquel veintiocho de febrero de mil ochocientos cuarenta y cuatro tras la primera representación del Don Juan Tenorio de José Zorrilla el público salió mosqueado el autor no sabía dónde meterse la crítica lo definió como miserable parodia qué bochorno

Voz 22 11:01 sí va a vivir en oro yo barrio tibio

Voz 1626 11:20 primero por si alguien lo desconoce el mito de Don Juan no lo inventó Zorrilla se atribuya Tirso de Molina cuando escribió El burlador de Sevilla y luego también manejaron el personaje Lord Byron Molière Dumas IMO Mozart con Giovanni hasta que propio José Zorrilla revisó la historia irse marcó un drama

Voz 19 11:39 verso que tituló Don Juan Tenorio Íñigo

Voz 1626 11:42 el estreno pero es que no puedes poner a una actriz de ochenta kilos y treinta y dos años en el papel de una doña Inés casi adolescente la actriz era Bárbara Lamadrid y quedó tan mal que la obra fracaso y hubo que retirarla tan disgustado quedó Zorrilla que visto que ya nadie quería representarla decidió vender todos los derechos a un editor para ver si al menos su drama funcionaba vendiéndose como libro ocho mil reales le dieron poca cosa y ahí se desembarazado de su fracasado Don Juan Tenorio pero pasaron dieciséis años y un actor Pedro Delgado decidió reestreno él no Juan con mejores actores mejor puesta en escena menudo exitazo

Voz 22 12:22 con esto

Voz 1626 12:35 aquel reestreno se produjo un primero de noviembre y ahí tienen la explicación de porqué desde entonces ha quedado como tradición representar el Tenorio en esas fechas no crean que Zorrilla se alegró al contrario se pillaba un tremendo cabreo cada vez que le hablaban del éxito de su obra porque como había vendido todos los derechos no recibía ni un real pese a que el Don Juan se convirtió en una máquina de hacer dinero Zorrilla sufrió mucho con las ovaciones y pasó el resto de su vida renegando del Tenorio cuán gritan esos malditos pero mal rayo les parta que por su culpa vendí mi farsa y me salen caros sus gritos

Voz 0313 13:15 qué grande cómo son las cosas verdad a veces tome una decisión por lo que sea te arrepiente toda la vida yo creo que es mejor intentar pasar página y a otra cosa mariposa nosotros ahora por ejemplo Roberto Baus socias de la otra

Voz 24 13:29 a ver

Voz 25 13:51 que ya no puedes tanta ahora síndrome de pesca no pueda después

Voz 0313 14:05 algo muy concreto de teatro desde comienzos de este año se está representando en el en el Lara en Madrid en la sala Lola Yves los miércoles por la noche la obra after work que está escrita por David Barreiro que ha dirigido conoció día y que contó con los actores Fernando coronada Vicente Camacho y José Carretero que explique esta historia Bono algo muy cotidiano el periplo de tres compañeros tres colegas del curro que un día salen después un día bastante complicada bastante duro se van a tomar unas cañas y que pasa pues lo que ocurre en ocasiones lo casi siempre que hay afloran los pros y los contras las frustraciones la envidia la decepción la rivalidad y alguna cosa buena también en nuestro caso además hay una teoría de los espejos que nos toca muy de cerca porque en la obra los ritos están en la octava planta que es donde está la redacción de la Cadena Ser en Madrid y ahora novena están los jefes así que cuando la vas a ver te pasa no pasa lo que pasa

Voz 4 15:00 que parece que deja vacante el puesto de ya como es el de Desarrollo Estratégico Integral no es una propuesta o lo decidido la que tienes que decidir no me lo puedo creer haber que no sólo el corte de empresa no una a cinco reluciente a ver quién es

Voz 0313 15:41 con Bruno Cerga director buenas tardes hola muy buenas Fernando coronado buenas tardes buenas tardes buenos Fernando es el que el que sube en un momento dado no no contará luego cómo les va porque partidos son como terminan no cómo empiezan pero tiene la sensación de subir

Voz 7 15:55 bueno está en una propuesta del todavía aguarda aún se acredita ahí que que no se deja ver hasta el final y que eso animo a la gente que vaya a verlo pero sí es el que tiene la propuesta que llevamos tiempo y el que lo pueden el que ve más cerca la novena que a la vez el que la

Voz 0313 16:12 en este tiempo que oye que está reciente la representa son de de anoche yo quiero saber la reacción del del público porque el la trama lo que lo que planteáis es algo como decía absolutamente cotidiano muy Goitia más Jiménez representado en alguno de los de los papeles hay mucho sentimiento de cabeza algunas alguna cosa mitad la función cómo reaccionar

Voz 7 16:33 las entonces cabeza con yo creo y risas Si

Voz 26 16:37 bueno la sentimiento o al revés o incluso sabrán que se mosquea pues seguramente algún jefe que en alguna novena de este país se haya metido por casualidad en el teatro digamos a salir de aquí

Voz 8 16:48 pero si todo son coincidencias por el hecho

Voz 1826 16:51 de que el autor David Barreiro hubiera estado aquí trabajando hubiera pasado como becario por aquí no tienen que una circunstancia yo creo yo es cierto

Voz 0313 16:59 pensar que es así yo bueno en la obra dice que a los a los becarios o se les ha dejado de de poder echar cacahuetes o sea que algo de resquemor el autor tiene claro algo de verdad eso de lo otro hoy en un edificio lo de nueve plantas nueve por lo menos de una multinacional una gran empresa con muchísima gente tal que será peor me pregunto yo la ambición o la envía

Voz 4 17:24 día feliz junto a él aprendiendo alimentándose de las militares que me va dejando

Voz 27 17:32 pues fotos pescando salmones Asturias o cazando jabalíes junto al alcalde de un pueblo de la sierra nunca des corregirle cuando se equivoca al hablar nunca se te quiten después dice clemencia eso que se va acumulando alrededor de era a medida que avance el día claro si si sabes hacer eso si consigue ser así no vas a tener ningún problema llegará ya lo merece

Voz 0313 18:07 envidia que son cosas distintas puede ser seguramente ambicioso envidiosos otra cosa ya verdad sí bueno es una es Martín

Voz 8 18:18 sí yo creo que el que la envidia es es nos acompaña un poco a todos dicen que como que es muy un sentimiento español no

Voz 7 18:27 la envidia mal llevada que da ya eso da paso a a malas artes ahí está el peligro de la envidia yo creo

Voz 8 18:35 yo creo que exista la envidia sana existe envidia sí o envidia no envidia no no no no

Voz 0313 18:43 en cambio el ambiciones otra cosa no sé

Voz 8 18:45 sí bueno ahí en en el caso de estos tres tipos viven en un mundo donde la ambición está en su ADN no ninguno quiere quedarse atrás así ese ese esa gráfica del edificio plantas en todo el mundo quiere llegar arriba nadie se quiere quedar atrás en ese mundo de éxito y de progreso lo que sí les hace es es esconder esa envidia esa ambición en en amiguismo en de hoy en ese after work poco pues por por ver por dónde van los tiros y por ver dónde pueden pescar

Voz 0313 19:20 de todas formas las peleas por o no pelea se en fin las rivalidades por el éxito por el ascensor por subir plantas yo creo que eso se da en cualquiera de los niveles en la primera en la segunda en la tercera que uno sea cómoda exactamente igual a la pelea as

Voz 8 19:33 sí por supuesto no depende de dónde estén y lo cerca que estés de del de la última planta sino que en las primeras es donde donde más codazos que se pueden ver ahí Kun

Voz 0313 19:45 montón de de situaciones de vida cotidiana del trabajo y no sólo en el trabajo fuera donde todo el espectador se puede sentir absolutamente representado una de las conversaciones yo creo que más recurrentes y que no pueden sonar a todos es cuando alguien que no está adelante que no está presente tú te acuerdas aquel de lo que decía de lo que hacía

Voz 4 20:03 el que que que la pata que pasa cada caja en tu puta vida pero yo creo que contrató y yo no te he visto nunca saludarle verdad cuando pileta así lo digo yo hombre yo la verdad no abren que no encajaba oiga está preguntando en que plante estaba operando al tener cojones no vayas a ver te voy a decir el hombre yo te lo voy a decir fatigados verano tejió mareado de plata no me acuerdo

Voz 0313 20:43 atención atención eh

Voz 4 20:47 dar cuenta de eso

Voz 8 20:51 eso cuando te pillan renuncio es eso

Voz 0313 20:53 un momento hermoso hombre claro y

Voz 8 20:56 estoy muy muy muy dulce para para para el teatro no para la para la comedia no la verdad es que está el test esta cargado de de de de estas ironías y estas conversaciones cotidianas que se que se producen entre entre colegas no hay yo creo que que era sabido retratar muy bien todo ese mundo de empresa pero también lo que hablabas antes no de esa gente que que que asiente como espectador o que se quedan un poco mirando lugares comunes desde fuera a los lugares como pues hay gente que se ve muy identificada porque seguro que ya trabajan una multinacional yo traje que igual no tanto no sabe lo que lo que sucedió no sabe lo que el mundo empresa le viene un poco así pero que en en en lo lo cotidiano esas en esas discusiones y esas conversaciones de amigos donde donde donde se vive y donde se ser

Voz 1826 21:52 si es que hay muchas cosas como lo que acabamos de escuchar que son civiles de la vida no que parece que siempre tenemos tendencia a idealizar a quién se ha ido a echar de menos cuando ya no está

Voz 0313 22:01 en este país en tierra no se espera una vez muerto ya verá nada formas de todas formas y se nota mucho en las ese ese sonido en directo grabado de la representación de la obra se nota en las risas de la gente claro es verdad es una comedia pero tiene mala hostia por debajo que el todo que está contando para reírse pero pagas de ir a la sonrisa si piensas un poco en ello también no me gusta

Voz 8 22:25 pero si eso esperamos no dibujamos tres tipos muy reconocidos pero tres tipos muy ambicioso si tres tipos con también con con sus cosas no como consumidor vida y con su cositas ahí va para para esconder y para tener en cuenta

Voz 0313 22:41 soñador

Voz 28 22:41 uno de los tres es el soñador

Voz 27 22:45 informes de reparo

Voz 0313 22:49 de virus

Voz 27 22:51 mi mi mi mi partirá mimo contó viéndonos

Voz 4 22:58 a era algo totalmente distinto diferente vamos a llamar camino tomar el camino de la vida vueltas una aquí sólo para el hundido aquí esperando pero lo que vimos lo que vamos a hacer

Voz 0313 23:23 claro cuántas cuantas encuentros conversaciones habremos esto donde alguien plantea la empresa a tomar viento vamos a hacer nuestro propio proyecto a seguir nuestro propio

Voz 8 23:32 camino a buscar ideas y luego eso bueno

Voz 28 23:35 no se queda ahí se queda ahí sirve como terapia si sirve pongo manera de despegarse de no creyentes

Voz 7 23:42 me parece interesante es el proceso realmente pase de esto el proceso quiere decir nosotros podemos desmontar y montar una empresa todos los días en serio luego yo Nos vamos del bar esto ya no dejan de gays en serio ahí se queda pero en el momento que se está planteando jugamos es un poco la representación base serio pase a muerte hablen deja la empresa estás hablando de de montar una locura utópica estas más a muerte con eso luego ya te vas te tomo estudiar Lueza ahí mañana hoy que hablamos ayer intentaremos otra empresa mañana es el día a día normal esto is it el la idea o el enganches irá a ir de verdad a muerte siempre nada de voy a es un órdago o no

Voz 0313 24:25 pero olvidarte al día siguiente dedica pasa igual se olvidan exactamente oye pero en vuestro negociado por ejemplo pensar una obra de teatro una serie de televisión incluso una película en cuantas conversaciones sabes a esta esta novela tenemos que hacer algo con esto este guión de tan contado hasta yo tengo con esto

Voz 8 24:46 sí hombre nosotros en nuestro en nuestro mundo

Voz 0313 24:48 lo bueno y la factoría de desde mayo vimos de

Voz 29 24:51 esa coletilla formaliza no pero en los bares vamos montamos funciones

Voz 8 24:57 este teatro montamos películas se series web series para plataformas digitales Si bueno partido

Voz 0313 25:02 políticos de todo hola a nivel de proyecto de futuro que recorrido el veis after work y me gusta mucho que que hablemos de igual que comentábamos antes qué hacemos con la música verdad Roberto que hablemos de los grandes de los consagrados de los discos de las obras de teatro y de los que serán loable Gerardo eh pero tal Il otro que es más pequeñito pero que tienen también su vida y su recorrido que qué plan de futuro tenéis para hacer Work pues nosotros creo

Voz 8 25:27 hemos que tiene un gran futuro de hecho eh yo no es que empecemos ahora sino que ya llevábamos bregado en pequeñas salas de Madrid un tiempo la obra se ha ido adaptando las diferentes salas el texto se ha ido complementando mucho más trabajo de David con conmigo yo creo que hemos hecho un gran tándem de de la puesta en escena y el texto sí lo estamos dejando crecer y alimentando a nosotros estábamos poniendo lo mejor de nosotros mismos y bueno esperemos que tanto aquí en en el Lara cómo como en otras ciudades que estamos estamos en ello para sacarla de gira pues que que se pueda ver confiamos mucho y creemos mucho en el texto así que

Voz 29 26:12 no no no disponemos de una gran una gran plataforma

Voz 8 26:16 a nivel de producción y distribución pero estamos en ello y bueno pues como cómo empiezan las cosas

Voz 0313 26:22 esta mañana en el juicio del es a un testigo le han preguntado que oficie tiene usted ha respondido precario y el juez un perdón dice

Voz 28 26:32 precario ese ese perfil

Voz 0313 26:35 de nuestro mundo aparece también de alguna forma Work

Voz 8 26:38 el perfil de de de de precario del precario sí lo que pasa es que no sé si podemos desvelar bueno pues podemos podemos decir que quién venga verá que si aparece el perfil precario en este mundo hacer Word con con mucha frialdad

Voz 0313 26:56 voy a desvelar una cosa que existe puede porqué de Sí Se Puede porque además también es muy frecuente y recurrente en las conversaciones el episodio del informar es que eso es un mundo aparte

Voz 4 27:06 la lección es que llega queda siempre alta así delante de mí tirándome a la cara o si os aquí con cara de parado así como si estuviera esperando a fondo la gama era conocí forma muchas voces que se planta así me o sea él y Huelva Leire sistema salir sistema parejas estudiado Dunne añadió una carrera para decirme Xavier Vendrell era la del vehículo no te bien y lo que vamos sal de mi despacho la línea hago un poco de sentido terminas el día en la ruta

Voz 28 27:50 tú

Voz 30 28:17 a los seis seis a la

Voz 0313 28:25 porque en la sala membrillo en el Teatro Lara de Madrid muy prontito yo creo que aporta España Bruno Fernando coronada muchísimas gracias a los dos muchísimas gracias por qué amigos tan pronto

Voz 30 29:13 Bed

la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 6 31:57 la Cadena SER presenta el placer de escuchar volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala sus cristales cubano llamaran pero aquellas que el vuelo refrenar van tu hermosura Amy dicha a contemplar aquellas que aprendieron nuestros nombres estás no volverán volverán las tupida madre selvas de tu jardín en las tapias a escalar y otra vez a la cárcel aún más hermosas sus flores pero aquellas coger Basterra cuyas gotas mira vamos temblar y caer como lágrimas de esas no volverá volverán del amor tus hijos las palabras ardientes a sonar tu corazón de su profundo sueño tal vez España pero mudo absorto de rodillas como senadora adiós ante suelta como yo te he querido

Voz 1 32:57 de esto daña te así no te querrán

Gustavo Adolfo Bécquer mil ochocientos sesenta y cuatro el placer de escuchar

Voz 12 34:41 lo que pasa

Voz 34 34:48 ser

Voz 1 34:49 europa

Voz 0564 34:52 Europa envejece España es el tercer país de la Unión Europea a la cola de la natalidad una lista que encabezan Irlanda Suecia y el Reino Unido en dos mil diecisiete hubo en la Unión más muertes que nacimientos los expertos señalan que cuanto más medidas de conciliación y ayudas económicas mayor será la disposición a tener hijos Suecia figura en el imaginario colectivo como uno de los mejores países para ser padres Jean es un restaurador catalán de treinta y ocho años que vive en Malmö

Voz 35 35:20 mi pareja disuelta Hay por lo tanto hace cuatro años cuando mi primer hijo nació Leo decidimos irnos a Suecia a vivir principalmente por las ventajas que teníamos eh aquí lo puede el lujo de estar un año de baja paternal

Voz 0564 35:34 los permisos en Suecia son de cuatrocientos ochenta días a compartir entre la madre y el padre pueden usarse hasta aquel niño cumple doce años noventa de estos días son para el padre sino de los coge los días se pierden hasta que el niño cumple dieciocho años el Estado paga una asignación mensual la familia se considera una responsabilidad nos cuenta Jean está muy mal visto delegar en otros la crianza de los hijos febrero es una fiesta para los virus infantiles y que pasas una mañana en niño se levanta con fiebre

Voz 35 36:03 en febrero se llama papá porque pero el Papa este concepto que como padres tu pues siempre decir que éticas en casa cuidando el pijo porque está enfermo legalmente esta sale el trabajador puede llegarse propia sino enfermedad

Voz 0564 36:18 Marta viven Sofía hay trabaja en la Radio Nacional de Bulgaria este país es el de mayor tasa de mortalidad de la Unión también es el miembro europeo con los sueldos más bajos Marta tiene dos hijos de seis de diez años

Voz 36 36:32 es una maravilla creo que es la mejor baja de maternidad de toda Europa que puede llegar hasta los tres años

Voz 0564 36:37 las este permiso la cosa decae los horarios laborales y los escolares son muy complicados de compatibilizar

Voz 36 36:43 es habitual desde la época comunista que los colegios públicos compartan edificio con institutos con lo cual se hacer jornada intensiva es decir por la mañana un colegio hoy por la tarde un instituto o viceversa y cada semestre los turnos por ejemplo en mi caso este semestre mi hijo pequeño va al colegio de ocho a dos y media hija mayor de un así

Voz 0564 37:04 Raquel es periodista y traductor hay vive desde hace unos meses en Myanmar después de vivir un año y medio en Croacia se fueron allí cuando su hijo tenía dos meses

Voz 37 37:14 Pernía es obligatorio seis meses y luego es ampliable hasta un año los segundos seis meses el sueldo que reciben se rebaja mucho

Voz 0564 37:21 obtener una plaza en una escuela infantil es sencillo la mayoría de los niños están al cuidado de su madre o de los abuelos la escolarización obligatoria no empieza hasta los seis años las canguros y los cuidadores no son habituales la jornada laboral permite conciliar

Voz 37 37:36 de los diez empiezan el colegio entre las siete y media en las ocho de la mañana y acaban a La dos tres de la tarde casi todo el mundo que tiene un horario de oficina antes de las cinco de la tarde está ya están de camino a casa

Voz 0564 37:49 los croatas tienen hijos pronto y como en Suecia la familia se considera algo importante una responsabilidad a la que hay que dedicarle

Voz 1 37:58 Europa espacio ofrecido por el Parlamento Europeo

de La Ventana con la

Voz 1092 38:10 de es una mentira que nos hace darnos cuenta de la realidad

Voz 4 38:16 la bien

Voz 38 38:16 también

Voz 39 38:18 con Miquel del Pozo

Voz 0313 38:27 Miguel del Pozo buenas tardes amigo bienvenido La ventana cómo estás muy bien ver hoy abrimos una ventana del arte un tanto especial bastantes no no vamos tantos a ocuparnos como de costumbre profundizar en una obra concreta sino desarrollar conceptos y a conocer una figura hoy por hoy fundamental en el mundo del arte que es la del galerista como tenemos a uno aquí luego contaré porque le voy a saludar ya Jorge Alcolea buenas tardes

Voz 40 38:49 hola buenas tardes bienvenida a La Ventana que dice diccionarios

Voz 0313 38:51 de la RAE sobre este oficio dice concretamente no dice mucho dice dueño o gestor de una galería de arte yo creo que es bastante más que es que es que es mucho más y que dice el diccionario del arte como concepto pues dice lo siguiente lo define como actividad en la que el hombre el ser humano recrea con una finalidad estética un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas valiéndose de la materia la imagen o el sonido sí como definición está bien pero primera duda si el contrato de compra de una obra de arte obliga al comprador a quemarla al cabo de unos meses esto qué es arte efímero estábamos en las Fallas o se trata de una de una prueba canción yo lo digo por la historia del del Ninot del Rey que se exponen esta edición de de ARCO cuyo comprador es que sale alguno o alguna se compromete a eso a quemarlo al cabo de un año esto de entrados pregunta los dos eh qué que os parece ya sé que el artes provocación que no debe tener límites y tal pero os pregunto en opinión personal sobre esto

Voz 28 39:56 provocación es difícil

Voz 7 39:59 es difícil responder a esta pregunta porque en realidad para mí y lo he dicho algunas meses aquí lo dijo Alarte es el lenguaje que hemos quedado los humanos para hablar con el alma el artista pone algo en la obra IS algo de alguna forma interpela al espectador Nos interpela final que que decide que una una pintura o en este caso a un ninot deje de ser una pintura o una escultura hay se convierta en una obra de arte para mí es la mirada del espectador la que lo convierte en en arte si a ti te emocionas y a Tita interpela si te sientes de alguna forma ha conectado con esa obra estás ante una obra de arte independientemente de si esté en una galería en un museo o tengas la oportunidad de tenerla en tu casa

Voz 1826 40:40 no sólo sirve que abra un debate cómo está abriendo aquí que también porque porque

Voz 7 40:45 hola pero sí sí sí estén y no lo vendieran por fascículos en los kioscos cuando ya al final cuando tuvieras todo lo podrás comprar en tu casa estaríamos hablando de arte estaríamos hablando de una campaña

Voz 0564 40:56 no lo sé a cada uno tiene tiene su

Voz 7 40:59 a cada uno podemos juzgarlo como como nos parezca por el hecho de que esté en una galería para mí no lo convierte necesariamente en una obra de arte nosotros sino es que define qué es una obra de arte para que algo sea considerado arte en la actualidad hacen falta sólo a tres personas un artista que diga esto que yo he hecho es arte me critico un especialista que diga eso

Voz 8 41:21 de hecho el artista es arte hijos falta la tele

Voz 7 41:24 era persona un galerista haga comisario de exposición que lo exponga confirmando la opinión de los otros dos el gas

Voz 0313 41:30 arista Jorge Alcolea que está hoy aquí compraría una obra un ninot en este caso sabiendo que al cabo de un año lo tiene que quemar

Voz 28 41:37 por contrato se podría yo creo que nos estamos sorprendiendo mucho

Voz 40 41:43 y de este hecho no de este contrato que se compromete a quemarropa yo bueno Miquel los habrá siempre ya en la época los impresionistas fue una revolución uno de los pelos el abstracto los pies abstractos también los surrealistas también yo digo que estáis preparados que cada año que cada nueva cada dos o tres años tenemos a Dios con nuevas formas de de de comunicación ni de cosas que se va a sorprender mucho más que son inimaginables está estar preparados porque el arte yo creo que va por delante de todas las investigación los artistas son personajes pensantes que avanzan a todo lo que va a pasar estamos en un momento de de de de sorpresa entonces os os animo a hacer pacientes que cada vez pasaran cosas más Open

Voz 0313 42:31 yo tener la mente abierta indefinidamente esto

Voz 7 42:33 lanzar avanzarse que decía Jorge es lo que hace tan difícil que es una obra estrictamente contemporáneo del tiempo

Voz 8 42:39 aquí hablamos de I el urinario Duchamp

Voz 7 42:42 cuando se presentó muchos contemporáneos no pudieron entender que eso era una obra de arte y ahora seguramente es una de las

Voz 8 42:48 horas de arte más importantes del siglo II mira el arte no lo sé

Voz 0313 42:51 hasta dónde irá pero la figura del Rey está claro que está de moda está de moda en ARCO porque no sólo el Rey el Rey de verdad inauguró el salón nace nada hace apenas unas horas un par de días sino que otra obra es noticia también es un cuadro un cuadro pop donde aparece el Rey de medio cuerpo con traje militar los brazos cruzados con su barba muy bien ya la derecha hay una lista que se titula nuestro Rey de favoritos donde está el Rey León los Reyes Magos

Voz 28 43:17 Martin Luther King Viking el Burger King

Voz 0313 43:21 el tiranosaurio rex Bono hay un montón de digo bueno Iniesta no se lo del Ninot pero esta obra ya tiene comprador es el publicista y coleccionista de arte Lluís Bassat al que hemos imitando momentito asomarse a la ventana Luis buenas tardes bona tarda Lluís pues mira aquí discutiendo hablando de arte con con los contertulios ya ves

Voz 0015 43:41 saludo Alcolea de mi parte porque es de toda la vida mejor dicho conoció a su padre y hace años que tengo relación con la más vi colega

Voz 40 43:51 hoy es un gran salir yo lo que quiero decir una cosa que ha coincide además que en el momento que estaba comprando en el cuadro yo lo he visto

Voz 0313 43:58 anda si hemos coincidido en el momento en que está aquí

Voz 40 44:00 en el cuadro para mi ha sido una gran emoción bueno siempre me gusta ver cómo se compran en cuadros estaba ahí en ese momento él es para mí un poco de la comunicación que al Barça

Voz 0313 44:13 a once mil euros hay que decirlo todo eh compara el valor y el precio que son cosas distintas pero Luis para ti esta obra en concreto que tú has comprado cuál sería el código la la la la definición el valor más notable por el que te has animado a quién

Voz 0015 44:29 lo mire yo yo siempre compró Arcéiz cuando cuando me gusta cuando me emociona cuando algo me he visto que siguen aquí pero claro yo que muy bien pitado del del Rey pero que siguen sentido del humor estupendo cuando habla de belleza bonitos

Voz 0313 44:47 sí esto es Martin Luther King pero también

Voz 0015 44:49 los Reyes Magos de él Burger King no

Voz 0313 44:53 sí sí he visto he visto

Voz 0015 44:56 el autor finlandés

Voz 0313 44:58 que vive cerca de Toledo esto esto esto es el acabose quiere decir un cuadro sobre el Rey con con con toques de humor por lo de la lista los reyes preferidos que pinta un finlandés que vio en Toledo dice sostenía un vendaval esto es lo uno de lo Contencioso

Voz 0015 45:13 pero la verdad se ha gustado a vosotros os voy a exponer los lugares donde yo expongo son la nave

Voz 0313 45:21 en Mataró si se les mucho

Voz 0015 45:24 ahora mismo tenemos es cuestión yo me tengo dicho muy importante en lo vi la semana que viene días de inauguramos una exposición en Nueva York de artistas de Mataró precisamente tenemos previsto era Sevilla incluso un cuadro que baila muchas exposiciones porque la gente va a tener interés en en este cuando del Rey que que no está hecho con mala ideas desde con una con poco sentido del humor pues bastante simpático y todas las construido el gofio finlandés

Voz 8 45:54 también ID

Voz 0015 45:56 que lo he comprado un poquito como reacción al otro Alminova que el Rey que por contrato que lo compre lo quiere que quemado yo creo sinceramente respeto toda opinión respecto a todos los resultados no soy coleccionista de cincuenta años respecto todos los puntos de vista Arbe quemar una obra de arte a mí parece que no no forma parte el juego sea es como si yo me voy a la plaza del son impongo una serie de

Voz 41 46:27 eh

Voz 0015 46:28 cincuenta euros y los que estoy quedar mira mira mira que está quemando doscientos cincuenta euros bueno aparte este prohibido voy a llamar la atención sí pero eso es no la de arte El hecho de quemar algo teóricamente valioso es una obra de arte es cierto que es una provocación Alves por por esa provocación yo erre que no sólo no lo voy a que sino que lo voy a cobrar un montón de museos diferentes donde lo vamos a responder

Voz 0313 46:58 muy bien Lluis oye muchísimas gracias por este ratito en La Ventana allí ya está muy pronto amigo

Voz 0015 47:02 es un gusto saludar a todos

Voz 0313 47:05 la pronto bueno yo decía tenemos un galerista Jorge Alcolea porque porque Jorge ex director del Salón de Arte Moderno esta feria esta feria que coincido con arco está ahora mismo ubicada en la calle Velázquez en Madrid se celebra hasta el próximo domingo merece la pena una visita vamos Sonia Ballesteros ya lo ha hecho Sonia buenas tardes

Voz 7 47:21 la Carlos buenas tardes en la hecho les invito a que entremos todos en la única feria de Europa especializada en van en vanguardias y en Arte Moderno aquí son los exponen y venden obras del siglo XX de los más grandes

Voz 1043 47:34 todas estas obras que están unidas podrían estar en un museo prestar aquí estar aquí a la venta en un museo de acercar a dos metros aquí te pues acercar a cincuenta centímetros

Voz 7 47:43 de Alcolea es director del San con espacio propio en el salón Le pido que me guíe

Voz 1043 47:48 pues te algún recorrido aquí mismo te encuentras son Boris Sotillo un Dali dedicado yo ahora tengo que destacar también aquí Concha cometió un arlequín de de Giacometti me encanta

Voz 7 48:00 y a mí también como el Miró los dos Len implica el otro Dalí colorista que ya se ha vendido nos acercamos a otra Gallery Galería para ver

Voz 1043 48:10 les Jäger Miró Barceló jugado Tàpies impresionantes también no

Voz 7 48:15 Alcolea quiere que nadie tenga miedo entrar en San en Velázquez doce a preguntar a los que más salen

Voz 1043 48:21 tienes todos los marchantes y galeristas que te lo van a explicar anécdotas las piezas

Voz 7 48:26 los colores materiales estructuras y lo hacemos preguntamos nos acercamos a un espacio de la Galería Jorge Juan donde María Paz Pérez apiñan seleccionan cuadro para nosotros

Voz 42 48:36 mire estamos ante una obra del pintor canario Óscar Domínguez que realiza gran parte

Voz 7 48:44 su obra en París la experta nos habla del valor añadido

Voz 42 48:47 la obra que tenemos delante tiene a parte un valor documental porque representa la villa no halle que todavía existe esta villa era de un matrimonio queda mecenas de casi todos los pintores estaban en ese momento en Francia como puede ser Buñuel como puedes llegar por supuesto Domínguez

Voz 7 49:07 Nos cuenta también una anécdota de un Zabaleta colgado al fondo

Voz 42 49:11 como cosa curiosa ese da propiedad de Camilo José Cela hay fotos que va estaremos que traemos a tapar de Camilo como con el cuarto

Voz 7 49:20 la planta de arriba frente a la puerta de entrada nos detenemos ante una obra que ocupa casi toda la pared

Voz 0313 49:24 estamos delante de una obra emblemática de Manuel Pardo

Voz 42 49:27 ves

Voz 7 49:28 que se llama la infanta Margarita Vicente Segrelles de la galería de injurias de Valencia añade detalles

Voz 42 49:33 pues mira es una pieza de metro ochenta por dos metros veinte es un óleo sobre arpillera que es la técnica que utiliza que utiliza Manolo Valdés

Voz 7 49:42 fondo y Segrelles nos habla del color y los materiales empleados el Infanta Margarita de la fuerza de Saura Feito que ir a buscar Estados Unidos y acaba por contarnos un detalle que nos dice mucho de su forma de mirar

Voz 42 49:54 yo veo la tele políticos salvo cuadros al fondo Josune que algunos cuadros donde el presidente de San Vicente al Aaiún vales en la sala de juntas evitarles hay un guerrero sabes yo luego por el pasillo Sauras alguien Barceló precioso como azul de dos metros por dos metros pero

Voz 7 50:12 ya acabamos donde empezamos con Jorge Alcolea que nos muestra un Dali en papel una obra de pequeño tamaño que nunca antes se había visto en España

Voz 1043 50:20 yo estoy muy orgulloso de haber repatriado una obra del año mil novecientos cuarenta y siete Dalí si quieres vamos a acercar a verla vale ese la Artiste la artista en su hijo eso estudio ya que ves a a mi hijo Él ha hecho común

Voz 40 50:39 la exposición con los cuadros más importantes

Voz 1043 50:41 es del subrealismo esos labios tema West la persistencia de la memoria niño XXXI el sueño de treinta y cinco y la visión de la angelical de Creus

Voz 0313 50:53 Jorge cómo se te queda el cuerpo han galerista cuando accede a un a esto por ejemplo a este Dalí

Voz 40 50:59 bueno ahora por teléfono el otro día en mí existe

Voz 0313 51:02 me acaba de llegar una cosa este

Voz 40 51:04 bueno en la entienden galeristas marchantes de recuperar a estas piezas Si conseguirlas para ofrecerles a sus mejores clientes no dicen que los aristas tienen tienen las mejores colecciones no es verdad

Voz 1043 51:17 es un buen galerista ofrece sus mejores

Voz 40 51:20 para los mejores clientes y bueno hay una labor de investigación de certificación de de de cuidado de la obra pero bueno esto es una pieza en concreto por ejemplo que es de la época de cuando estuvo en Dalí en Nueva York que se hizo muy amigo de de Walt Disney o sea dos locos creativos con un proyecto que al final no salió

Voz 28 51:41 no salió hay

Voz 40 51:44 de la película destino que luego se hizo una pequeña versión pues esto es una cosa un elemento histórico que sirvió para esa película el cuadro cierre incluye toda la época representación de los cuadros surrealistas más importantes del incluso ves una representación y un guiño a Picasso con unos trozos del Guernica que salen del cuadro bueno es que aquí está todo los esto tiesos de de de Dalí están muy orgullosos de que habíamos traído

Voz 28 52:10 y por lo tanto vales de Guardo

Voz 40 52:14 se puede decir precios y claro está en ciento veinticinco mil euros

Voz 0313 52:17 ciento veinticinco euros

Voz 40 52:19 pero ésta es el aborto galerista

Voz 0313 52:21 Sonia o Roberto o Mikel o yo vamos al San mañana por la mañana tenemos intención interés en intentar comprar algo en lo que podamos cuál es el papel del galerista guiar y aconsejar mostrar cuál es exactamente el papel de un galerista

Voz 40 52:38 yo he asesorar asesorar mostrar a eh canalizar las emociones de notar lo que el percibir lo que queréis empezar una colección os ya seis coleccionistas establecidos canalizar las emociones sostuvo todo aconsejar ni ser muy didácticos hay coleccionistas y muy muy conocidos con todo lo que ha coleccionista colisionando como es como es