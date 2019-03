La Ventana (28/02/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 00:07 el presidente del Gobierno Pedro Sánchez se ha sumado con sus condolencias a la familia del ex presidente del PNV Xabier Arzallus recordemos fallecido esta tarde de él ha destacado entre otras cosas que fue una figura histórica

Voz 1454 00:18 como un maestro de la política Le ha calificado el lehendakari Urkullu el ex lehendakari Ibarretxe ha subrayado que fue un gran hombre de mucho prestigio hay más voces que resumimos ahora desde el Congreso de los Diputados José María Patiño buenas tardes

Voz 1108 00:29 buenas tardes junto a dos fotos de la época en la que Xavier Arzallus era el portavoz del Grupo Vasco aquí en el Congreso en la etapa de la transición el actual presidente del PNV Andoni Ortúzar le ha rendido homenaje como jurista pero sobre todo como uno de los impulsores de la actual Euskadi

Voz 0156 00:45 él era de aquella generación que desgraciadamente se nos está yendo que construyó la Euskadi que hoy conocemos por eso seguramente el mejor homenaje que podemos hacerle a él y a todos aquellos que con él construyeron esa Euskadi es seguir su camino seguir construyendo la ir ir avanzando hacia la libertad de nuestro de nuestro pueblo

Voz 1108 01:07 en el Congreso de los Diputados también ha lamentado la pérdida el político vasco el republicano Joan Tardà que ha dicho sentir admiración por su coherencia posicionamiento político y la portavoz adjunta de Podemos Noelia Vera quién ha reconocido que fue un adversario politico

Voz 0827 01:20 al que había que tener mucho respeto

Voz 1 01:23 la Asociación Infancia robada solicitado Ford

Voz 1454 01:25 mal mente una reunión con el presidente de la Conferencia Episcopal para abordar el papel de la Iglesia con las víctimas de abusos Blázquez no se ha reunido con ellos todavía a pesar de que lo habían solicitado incluso antes de la cumbre del Vaticano informa Adela Molina buenas tardes

Voz 0011 01:38 qué tal buenas tardes el presidente de la asociación Juan Cuatrecasas ha enviado una carta Ricardo Blázquez emplazando la esa reunión a la que ayer el cardenal se mostró dispuesto para trasladarle la las medidas en las que llevan trabajando desde hace tiempo medidas urgentes e inapelables dice la carta si en verdad existe la voluntad de solucionar estos dramas humanos y articular el acompañamiento a las víctimas Cuatrecasas le adelanta también habla Blázquez su desacuerdo por la negativa de los obispos a investigar los casos de abuso del pasado prescindir del pasado en este caso es demasiado grave asegura porque deja sin auxilio y protección a muchas de las víctimas acompañará a todas ellas continúa no es una elección es una obligación de la Iglesia católica a la que también pide pasar de las palabras a los hechos en los casos de abusos son necesarias escribe transparencia inmediatez denuncia la justicia ordinaria

Voz 1454 02:23 la administradora provisional de Radiotelevisión Española Rosa María Mateo anuncia que se marchará en el momento en el que haya nuevo gobierno María buenas tardes

Voz 0259 02:30 buenas tardes hace unos minutos esta misma tarde en la comisión parlamentaria de control de Radio Televisión Española respuesta a una pregunta de una senadora socialista sobre los retos que va afrontar Rosa María Mateo en los próximos meses

Voz 2 02:46 en el momento en que se celebren unas elecciones haya un nuevo Gobierno yo tengo presentaré mi dimisión inmediata para que se acepte o no se acepten dependa en cualquier caso espero estar un tiempo muy determinado en este cargo no me voy a atar a las silla en ningún momento no voy a estar deseando seguir aquí a costa de lo que sea

Voz 0259 03:07 la administradora única de Radiotelevisión Española nombrada en julio ha recordado que aceptó este cargo provisional por un periodo corto de tiempo de dos o tres meses y ha insistido en que está en manos de los parlamentarios que Radiotelevisión Española sea percibida como un servicio público útil

Voz 1454 03:22 titulares del deporte Iván Álvarez olas de buenas

Voz 1643 03:25 de la UEFA sancionado a Sergio Ramos con dos partidos por forzar la cartulina amarilla contra Lalla Se el capitán del Real Madrid se perderá la vuelta de octavos de la Champions ante los holandeses y la hipotética ida de cuartos además el Valencia y el Betis buscarán en Mestalla a partir de las nueve de la noche el billete para la final de la Copa del Rey empate a dos fue el resultado de la ida desde las ocho y media

Voz 0827 03:43 toda la previa en Carrusel Deportivo también hay baloncesto

Voz 1643 03:46 jornada veinticuatro de la Euroliga con dos partidos a las ocho y media Baskonia Zalguiris ya las nueve Gran Canaria Panathinaikos

Voz 1454 03:51 una nueva investigación aporta pruebas de que pudo existir en el pasado vida en Marte que podría haberla ahora en el subsuelo del planeta Javier Gregory

Voz 0882 04:00 o la propia tierra el subsuelo de Marte también estuvo surcado hace tres mil quinientos millones de años por un sistema de lagos interconectados este es el descubrimiento que acaba de realizar una sonda la Mars Express de la Agencia Espacial Europea y es importante porque este descubrimiento refuerza la idea de que en esas cuencas marcianas pudo haber vida en el pasado o incluso la posibilidad de que aún queden pruebas enterradas en los sedimentos porque se han encontrado minerales que en la Tierra se asocian a la vida como arcillas gatos

Voz 1454 04:32 pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que ha pasado este jueves a las ocho a las siete en Canarias en el informativo Hora veinticinco

cadena S

Voz 3 08:24 la Ventana

Voz 1 08:25 con Carles Francino

Voz 11 08:28 hoy puede ser un gran día T A T lo así aprovechar lo que pase de Laredo depende dependen par de aquí

Voz 1 08:51 ir esta canción tiene tela esta canción concretamente tiene historia porque es una versión ya lo han reconocido no de hoy puede ser un gran día de Serrat

Voz 0313 09:04 interpretaron Ana Belén Estrella Morente Miguel Poveda Miguel Ríos Pasión Vega Sergio Dalma Soledad Giménez Víctor Manuel todos a beneficio de la investigación de las enfermedades raras organizativa hace unos años de dos mil catorce Se estima que en España existen algo más de tres millones de personas con este tipo de enfermedades raras o poco frecuentes que son las que afectan a menos de cinco por cada diez mil habitantes que pasa que más del noventa por ciento de los pacientes pues no cuentan con tratamientos específicos Se conoce bastante poco de la vida cotidiana de las dificultades que tienen que hacer frente tanto ellos los enfermos son las enfermas como sus familias pero una novela que recomendamos a ventana hace unos meses que se titula a merced de Un dios salvaje de de Andrés Pascual Bono nos puso en la en la pista y en la piel de Raúl un niño con algún muy concreto muy específico el síndrome de grave

Voz 12 09:56 Raúl dormía a mi lado novio puesto sobre aviso a los dueños de Eutherpe acerca del numerito que podíamos haber montado de madrugada por lo que sentí un doble alivio al comprobar que todo había ido bien me rasque El bigote y la perilla incipientes mirando al techo y solté un sonoro suspiro antes de quedarme de nuevo dormido al rato regrese a la vida con el sobresalto de siempre acentuado por una sensación de ausencia la cama estaba vacía salte al suelo con el corazón en la boca Raúl sin respuesta tiré de la colcha hacia atrás me asomé al baño al interior de las Mario parking viajes esto mi cabeza empezó a hervir de creía estar oyendo sirenas de ambulancia discusiones entre doctores ineptos que nunca tenía en mi idea de lo que le pasaba a mi hijo le daban medicamentos erróneos que grababan la tormenta salí al pasillo y enfiló hacia la planta baja el teléfono de la habitación comenzó a sonar a mi espalda mientras bajaba los escalones de tres en tres allí estaba tan tranquilo de pie en la recepción con la mirada clavada en la propietaria que inmóvil tras el mostrador curvo mantenía el auricular pegados oreja como si estuviera informando de un crimen

Voz 14 11:01 a mí

Voz 0313 11:04 es una novela muy interesante que yo me permite volver a recomendar a merced de Un dios salvaje de de Andrés Pascual hoy podemos hoy que es el día de las enfermedades raras hoy podemos hablar con la madre del niño que inspiró a Andrés para escribir su libro del que tomó prestado también también el nombre Di Luca días buenas tardes

Voz 1875 11:21 hola buenas tardes una peluca bienvenido La Ventana

Voz 0313 11:24 qué tal está

Voz 1875 11:25 bien es muy agradecida de poder hablar con vosotros

Voz 0313 11:29 cómo está Raúl por cierto como Le tenemos hoy

Voz 1474 11:31 bueno hoy hemos pasado una buena noche la verdad es que llevamos unos días bastante buenos y esto hace que se note mucho en su día a día

Voz 0313 11:39 eso te hemos pasado una buena noche ferias bastante buenos vedad entender que hay picos no en la en la evolución de Raúl

Voz 1875 11:45 el pico si va a ayudar eso es

Voz 1474 11:47 sí eso tenemos de todo un poco la verdad es que se va notando los comienzos fueron bastante más

Voz 1 11:53 picados

Voz 1474 11:54 hay ahora que ya tiene trece años y es cierto es que llevamos una temporada bastante buena gracias a un ensayo clínico en el que en el que estamos

Voz 0313 12:05 Raúl puede llevar una vida básicamente normal como el resto de niños en el cole Mi todo con cómo va el día a día

Voz 1474 12:13 bueno a ver nosotros sí que tratamos de darle la máxima normalidad e por nuestra propia familia no por su hermano y por nosotros pero sí que es cierto que el día a día a veces es muy complicado cuando ha tenido una mala noche como hemos comentado pues es muy difícil seguir con las rutinas y las exigencias del día a día pero bueno intentamos que sea así sí que poquito a poco con los apoyos que necesita continuemos

Voz 0313 12:39 cuando le diagnosticaron a Raúl cuando descubrieron que tenía el síndrome de grave

Voz 1474 12:44 bueno pues lamentablemente como no suele pasar con las enfermedades raras Raúl tuvo la primera crisis epiléptica a los seis meses de edad ahí comenzó un periplo de pruebas diagnósticas de visitas médicas de derivaciones idealmente no tuvimos el diagnóstico de lo que a lo que nos enfrentábamos hasta los seis años

Voz 1875 13:04 nos hasta los seis años seis años Francis tenía cinco años y medio

Voz 0313 13:08 buenos lo que decíamos de las dificultades que que rodea las enfermedades conocidas como raras no en España por ejemplo sólo hay un centro en la Clínica Universitaria de Pamplona con una unidad que se dedica al síndrome de grave tiro dirige la Unión Europea otra Rocío Sánchez carpintero doctora buenas tardes qué tal

Voz 15 13:25 bueno está sí conoce usted a Happy Lucas y a Raúl verdad

Voz 1875 13:30 bueno supongo que si me han llamado sí sí sí sí es a través de ellos lo conozco bien

Voz 0313 13:38 cinco años y pico seis años para para diagnosticar definitivamente un jo es que uno lo de fuera seguro que tiene que ser complicado pero es mucho tiempo no

Voz 1875 13:47 es mucho tiempo porque hacer una enfermedad rara es poco conocida eso es lo que a mí me llevó a hacer esta unidad no ya difundir mucho conocimiento sobre la enfermedad que ahora gracias sabios pues se diagnostican mucho antes en torno al año de vida ahora veo niños cada vez más pequeñitos que eso pues no tienen que pasar por lo que ha pasado Raúl

Voz 0313 14:08 pero pero tira tratamiento esta esta enfermedad doctor a día de hoy

Voz 1875 14:12 pero desgraciadamente no no tiene sea tiene tratamientos paliativos pero no tiene una cura realmente de la enfermedad pero bueno para eso está la investigación tú tienes

Voz 0313 14:23 estamos eso iba a preguntarles está investigando en alguna parte del mundo

Voz 1875 14:28 bueno es un gen que ha cobrado mucha importancia en la epilepsia porque te ves lo mejor mejores conocido entonces hay varios grupos haciendo investigación aquí cerquita en la unidad pues tenemos el Centro de Investigación Médica Aplicada encima con el que estamos colaborando pies y trabajando en un modelo de ratón para intentar conseguir una terapia génica que realmente transforme la evolución de la enfermedad

Voz 0313 14:53 Di Luca el ensayo clínico que nos decía que están apuntados cuanto tiempo va a durar cuántos se calcula

Voz 1474 14:59 llevamos ya a Rocío si no me equivoco como un año ya inmersos en el mucho más difícil poquito más Isi y la verdad es que por ahora estamos muy contentos y nos está resultando pues es bastante positivo ahí sí que nos queda por delante medio año no

Voz 1 15:16 más o menos de lo que es el ensayo

Voz 1474 15:19 sí hay Yves pues pues como nos está yendo bien trataremos que nos lo sigan suministrando a través de la farmacéutica apostilla compasiva para no esperar a los dos años lo más que puede tardar en salir al mercado como tal

Voz 0313 15:33 peluca su marido usted trabajan los dos cómo cómo se organizan en el día a día como como pueden contárselo

Voz 1474 15:39 pues mira trabajamos los dos porque además yo creo que lo necesitamos salir un poco también del día a día enfermedades hospitales pruebas médicas sí que es cierto que los dos tenemos un trabajo que nos permite poder y la las citas médicas a las pruebas con habido ingreso hospitalario tampoco nos han puesto problema pero cierto es que si la conciliación en general cuanto tienes hijos es difícil cuando tienes un hijo con problemas de salud todo se complica mucho más

Voz 0313 16:07 doctora cuando desde cuando se conoce esta esta enfermedad este síndrome

Voz 1875 16:11 puede identificado precisamente por la doctora serlo grave en el año mil novecientos setenta y ocho pero no se conocía la causa del año dos mil uno se descubrió el gen que que producía esta enfermedad

Voz 0313 16:26 es una alteración genética no y que la solución hay que buscarla por ahí también claro

Voz 1875 16:29 los genes hay que intentar cambiar el gen que o por lo menos instaurar un gen bueno que que funcione llaga haga lo que debería hacer el gen que está alterado para solucionar la enfermedad

Voz 0313 16:43 acciones como no tenemos ni idea pero eso sólo pregunta si ese tipo de investigaciones tienen que ser siempre un trabajo de picar piedra de mucho tiempo o puede ocurrir que un día de repente pum aparezca algo que sea como milagro no me gusta eso que sea como algo mágico que se descubre de golpe

Voz 1875 16:58 bueno en realidad es siempre dice no que la investigaciones le dicen en inglés no persiguen Inspiration sólo han perseguir Inspiration que noventa y nueve por ciento pues es es trabajo la terapia génica es algo sobre lo que se han puesto las esperanzas de muchas enfermedades a lo largo de muchos años pero ahora el ciudadanas herramientas tecnológicas adecuadas para para avanzar con fuerza en este campo sea que bueno

Voz 0313 17:31 por acto doctora no curiosidad usted ha leído la novela a merced de Un dios salvaje

Voz 1875 17:35 pues todavía no haya tenido tiempo dedicado más bien atrás a los niños que eso sí que es una una novela pero pero bueno me alegré por suya Happy Luca Le gustó

Voz 0313 17:46 te gustó la novela de cómo tratar enfermedad y cómo aborda el personaje de Roura y todo eso

Voz 1474 17:52 sí yo reconozco que Andrés me me permitió leer algunos de los párrafos antes de salir a la obra pues por si había alguna cosa que porque no nos sentíamos cómodo no y la verdad que desde el primer momento bueno el personaje está tratado con muchísimo cariño con muchísimo respeto y sobre todo desde la normalización no que es lo que nosotros

Voz 1875 18:15 queremos yo no quiero transmitir lástima

Voz 1474 18:18 eh dio Mi vida bueno pues es complicada pero pero bueno yo me siento bien y desde desde ese punto de vista la verdad es que que sentirse acompañado por esta novela viviendo tan bonito el personaje pues ha sido un regalo

Voz 0313 18:32 en el libro Raúl lo deja la pelota por nada del mundo en la vida real es igual

Voz 1474 18:36 exactamente igual incluso considera que puede jugar al fútbol en su habitación Ésa es como bastantes

Voz 1875 18:42 general en sus genes

Voz 1474 18:44 sí sí vivir pero sí le encanta yo creo que él ve que el enorme les socialista Móstoles normaliza porque puede hablar con otros niños estamos no tiene ningún problema en ir al parque y aunque no conozca a un grupo que está jugando se acerca Hay como cuando éramos pequeños y no había tanto prejuicio les pregunta si puede jugar no hay día entonces a él bueno pues en él le gusta muchísimo

Voz 0313 19:06 muy bien peluca días muchísimas gracias doctora Rocío Sánchez carpintero igual también gracias por estar este ratito en La Ventana eh

Voz 1875 19:13 muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a dar a conocer la eh

Voz 1 19:16 la enfermedad un beso en muchos ánimos

Voz 16 19:24 son de

son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 0867 20:04 no no es la semana de Cristina Cifuentes hoy la SER listo

Voz 0882 20:09 ha avanzado que la justicia ha decidido archivar

Voz 0867 20:11 la querella del ex presidente de la Comunidad de Madrid contra Francisco Granados por destapar en su día su relación sentimental con Ignacio González no hay caso ayer fue citada para el próximo día seis en la Asamblea dentro de la Comisión del caso Master aunque la lusa más pesada es ahora mismo la petición de la fiscalía tres años y tres meses de prisión para Cifuentes por presunta falsificación documental

Voz 1 20:34 la Ventana de Madrid Javier

Voz 0867 20:36 como rector de la Universidad Rey Juan Carlos qué tal muy buenas tardes bienvenido La Ventana de Madrid como esta

Voz 1875 20:40 hola buenas tardes Javier Cruz encantado de estar contigo y con tu gente

Voz 0867 20:44 eh quizá la Fiscalía no les de la razón del todo porque ustedes pedían cuatro años de prisión para Cifuentes pero sí es cierto que en ese escrito que hemos conocido esta semana se refuerza la idea de esa falsificación documental y también las presiones sobre el mundo universitario e desde la Universidad de están satisfechos con el último movimiento de la Fiscalía

Voz 1984 21:03 bueno desde la Universidad lo que hemos buscado desde el mismo día que conocimos estos hechos es buscar la la la verdad y así lo hicimos el primer día poniendo en marcha una comisión de investigación interna la Universidad IE en cuanto tuvimos indicios de presunto delito de falsificación fuimos nosotros mismos los que se lo comunicamos a la Fiscalía qué sobre una técnica jurídica de lo que ha solicitado fiscal entenderá que pronuncia

Voz 0867 21:38 bueno matiza el escrito de la Fiscalía que Cifuentes indujo a esa falsificación documental con el objetivo de salvar la carrera política su carrera política la de quien entonces era presidenta de la Comunidad de Madrid rector usted siempre ha sido muy cauto lo es siempre con esto de de las presiones sabiendo ya que que existieron como fueron que fuerzas ejerció desde la Puerta del Sol con esas presiones para que alguien decidiera finalmente fabricar una prueba falsa

Voz 1984 22:06 bueno yo repetido desde el primer momento que yo no sentí ninguna presión yo soy una persona de eficiencia un investigador ingeniero y lo que siempre busqué desde el primer momento es la verdad no no me sentiré presionado pero también que en el mismo auto de este fiscal reconoce que no expresiones no fueron a hacia mi persona sino que la las presiones siguen otros otros cauces él mismo auto del fiscal reconoce que que yo desconocía la realidad

Voz 0867 22:43 en su comparecencia de la Asamblea de Madrid Álvarez Conde director del Instituto que impulsaba el master de Cifuentes dijo no así que de que el sucumbió a las presiones de la comunidad de Madrid evidentemente el trata de irse de rositas y de colocar el foco en Cifuentes pero los indicios y los elementos recogidos por la Universidad en todo este tiempo no retratan precisamente a un conde tan inocente como él se pinta no

Voz 1984 23:05 bueno ahí nosotros fuimos conocedores de unas presuntas irregularidades a raíz de este caso pero desde el primer momento quisimos investigar el funcionamiento y preservar el la honorabilidad de todos nuestros profesores y el refuerzo de nuestros estudiantes y en cuanto fuimos conocedores que había otras irregularidades otro tipo no tanto a académicas sino a económicas en ese instituto de derecho público muy muy localizado fuimos nosotros mismos los que más pasó una vez más en en los juzgados trasladamos esa información por lo tanto no si podemos concluir que ha hubo alguna otra irregularidad por parte de este profesor presunta varias en cualquier caso lo que sí me gustaría destacar es que des de que fuimos conocedores de esas irregularidades hemos ha puesto en marcha todos los procedimientos todas las garantías para para el resto de profesores de esa universidad hemos procedido a la clausura de este Instituto de Derecho Público

Voz 0867 24:22 el rector hablando de gente que se va de rositas Rafael Van Griñán consejero de Educación en el actual Gobierno de la Comunidad de Madrid al que muchos sitúan detrás de alguna de esas presiones que comentábamos antes ya sabemos que Cifuentes sí pero como representante político que debe velar por los intereses de la universidad pública banderín también debería dejar su cargo

Voz 1984 24:41 bueno ahí sí que me gustaría dejar a la Universidad Al margen de consideraciones políticas quizá la uno de los problemas que tuvimos en el Instituto de Derecho Público hace diez años fue que no supimos au no supimos supo una persona mantenerse al margen de esas consideraciones políticas eh sobre consideraciones políticas Si responsabilidades políticas pues se justamente tenemos el lunes una una comisión en la Asamblea

Voz 0867 25:13 ha han acudido usted a la Asamblea de Madrid entiendo que va a responder a las preguntas de los grupos parlamentarios no

Voz 1984 25:19 por supuesto responderé con todo mi bagaje de conocimiento ahí con la única intención de

Voz 0867 25:28 que se esclarezcan la verdad en esa comparecencia del lunes rector quién le gustaría aclarar que teme de un cara a cara en un ámbito político que no es un ámbito universitario

Voz 1984 25:38 bueno no tengo nada por qué no nosotros insisto no estamos en la arena política

Voz 19 25:46 y nosotros solo

Voz 1984 25:48 es un servicio público que transforma la sociedad entonces no me preocupa el debate político más allá de que seguirlas las indicaciones que la asamblea de a todas las universidades públicas y hacer el mejor trabajo sí L el debate político no tiene nada que ver con la realidad universitaria que es más cercana un servicio a la ciudadanía que que a unas elecciones que se aproximan

Voz 0867 26:24 el rector no le preguntaron entonces si me parece bingo mal que vaya Cristina Cifuentes y que no vaya a Pablo Casado por ejemplo

Voz 15 26:30 bueno pues si no me lo preguntas no tendría que contestar no

Voz 0867 26:34 voy a preguntar si le parece bien que vaya Cristina Cifuentes sí que no vaya Pablo Casado

Voz 15 26:39 de nuevo yo no puedo valorar

Voz 1984 26:42 el funcionamiento de esta comisión que es de índole político

Voz 1875 26:45 no es una comisión que como su propio nombre

Voz 1984 26:48 Tica es de búsqueda de responsabilidades políticas y yo como representante de una universidad pública al servicio de la ciudadanía en creo que mi obligación es mantenerme neutral en estas decisiones parlamentarias

Voz 0867 27:05 rector vuelvo al ámbito universitario casi un año después existen garantías ahora mismo de que no quedan manzanas podridas en la Universidad Rey Juan Carlos

Voz 1984 27:12 bueno lo que existe la constatación de que hubo manzana podrida hace años en un sitio muy concreto existen constatación de que no nos ha temblado el pulso y hemos depurado responsabilidades hemos investigado hemos trasladado eh indicios de delito a los a los juzgados hemos cambiados procedimiento

Voz 1875 27:39 dos

Voz 1984 27:40 para garantizar que si existiera algún tramposo en la universidad lo tuviera más difícil que en cualquier organización partido político Universidad hospital comisarias de policía no estamos blindados frente a problemas puntuales de ética pero le aseguro que la Universidad Rey Juan Carlos después de lo que ha pasado en que estamos en muy buena forma para detectar muy tempranamente cualquier y que la Kezman a cualquier vulneración ética

Voz 19 28:19 si dar el mejor servicio

Voz 1984 28:21 yo a nuestros a nuestros

Voz 0867 28:23 estudian que tienen fecha ya para que conozcamos las conclusiones de las auditorías internas

Voz 1984 28:29 bueno sí las auditorías las las están realizando en estos momentos tienen fecha nóminas de noria pero en breves creo que nunca más de un mes tendremos la primera auditorías que estos institutos luego se consolidarán auditorías con el con el resto de las auditorías de la Universidad incluidas una auditoria muy novedosa que hemos que hemos puesto Marta que es la del procedimiento otros no tanto de de títulos o o económica que son las habituales en las universidades sino analizar los procedimientos que tenemos implantados a ver si estamos vendiendo todos los potenciales riesgos sí yo confío que antes de abril tengamos tengamos esa información

Voz 0867 29:19 en un par de cosas más ha sido una legislatura como que cada en materia educativa la Leo Messi ha ido a un cajón el consejero Juan Gris que no ha hecho una gestión al menos demasiado productiva eso sí sabemos que la Comunidad de Madrid va a incorporar lo tiene la intención de abrir la puerta tres nuevas universidades privadas en la región y que por tanto van a variar digamos que la radiografía del sistema universitario madrileño le pregunto como responsable de una universidad pública son necesarias tres universidades privadas más

Voz 1984 29:46 bueno yo declaro abiertamente y así lo he hecho desde que soy rector hace apenas dos años es que

Voz 15 29:57 la puesta la puesta Guti da puesta quedaba por

Voz 1984 30:01 eh eh a la sociedad es la universidad pública no no no puedo decir otra cosa también yo mismo he hecho un informe Hay que en enviado unas alegaciones a la Consejería de Educación preocupado porque una universidad pública o privada no es solo dar unas clases uno universidades mucho más allá una universidad el definitivamente es investigar y generar conocimiento nuevo pero también una universidad es transformar nuestro entorno social yo expresé mis dudas a la a la Consejería de Educación sobre si estas nuevas tres iniciativas privadas

Voz 15 30:45 tienen toda esa amplitud de miras

Voz 0867 30:47 por qué tanta prisa

Voz 1984 30:49 lo desconozco es es una cosa que él ya que preguntarle al Gobierno de la Comunidad de Madrid

Voz 0867 30:54 eh rector una cosa más envió un mensaje de tranquilidad a los alumnos del campus de Aranjuez hace una semana asistíamos a las concentraciones que tenían lugar frente al rectorado allí estaban francamente preocupados con la reestructuración que usted plantea temen que ese campus desaparezca que se queden con el grado medio colgando esto puede ocurrir

Voz 1984 31:13 no rotundamente no muy al contrario lo que tenemos es un plan para eh reforzarle el el campus de Aranjuez hemos establecido una comisión paritaria con el Ayuntamiento de Aranjuez justamente para tener un plan que garantice que en en nuestro campus de Aranjuez es un campus con un futuro brillante pero también hay que entender que somos una administración pública somos responsables de hacer un uso eficiente de los recursos yo les he garantizado los estudiantes que los que ya han empezado en juez sus estudios los podrán completar sin ninguna merma en sus derechos el año que viene a aquellos estudiantes de primero que tuviera en alguna asignaturas suspensas podrán seguirlos cursando eh por supuesto los que ya estén en cursos más avanzados tendrán múltiples años para poder seguir cursando los aquellas natural duras que desgraciadamente suspendan hay tenemos un plan estrategia tengo para hacer de Aranjuez un campus que transformen y colabore con la ciudad de Aranjuez para generar un polo de riqueza y de conocimiento allí

Voz 0867 32:38 Javier Ramos usted no ha ocultado ignoró dijo cuando estuvo aquí en su día en la SER que su objetivo era limpiar la universidad resolver en las cuestiones por las que bueno ha tenido que incluso pedir perdón en antena un año después de todo eso con las cosas más calmadas se ve ahora mismo con fuerzas para seguir adelante con este mandato o incluso con un mandato futuro es decir no sé si se da ya por satisfecho considera que es una etapa terminada que cuando finalice este mandato lo va a dejar aquí o si aspira a seguir siendo rector de la Universidad Rey Juan Carlos

Voz 1984 33:08 mire el proyecto de una universidad es el proyecto más ilusionante que puede tener una sociedad en sus manos eh no existe un rector que se canse de intentar transformar la sociedad con la mejor herramienta y esto lo he repetido en múltiples ocasiones con la mejor herramienta que existe para mejorar nuestro entorno que es una universidad en una universidad pública de día excelencia como son a Juan Carlos entonces que a su pregunta no no estoy cansado al contrario hemos en tan sólo un año desde que es alentamos a los medios ir prácticamente dos años desde que tomé posesión hemos cambiado más de una veintena de procedimientos que hemos limpiado como como usted decía aquellas cosas que tenía que ser limpiadas pero sobretodo estamos trabajando en darle los recursos las herramientas aquellas que eran inmensa mayoría de nuestros estudiantes o de nuestros profesores todo nuestro personal que están haciendo un trabajo fantástico y que están que realmente cambiando las vidas de nuestros conciudadanos y ahí seguiremos hasta que los votantes quieran

Voz 0867 34:26 por tanto usted para nada descarta volver a repetir

Voz 1984 34:29 yo lo único que descarto es rendirme ante la transformación a través del conocimiento de la sociedad madrileña

Voz 0867 34:40 Javier Ramos rector de la Universidad Rey Juan Carlos muchas gracias hasta la próxima

Voz 15 34:44 encantado gracias a vosotros

sigue La Ventana en las redes sociales Rojas La Ventana La Ventana

Voz 1 37:04 el Festival Internacional de Artes Escénicas

Voz 23 37:07 para niños y jóvenes de la Comunidad de Madrid lo mejor del teatro la danza la música los títeres y el circo hasta el XXXI de marzo en espacios de toda la región información y venta de entradas en Madrid punto RG Parra Teatralia Comunidad de Madrid

Voz 1927 37:22 siete de la tarde y treinta y siete minutos

Voz 0867 37:25 vamos a completar la crónica del día en Madrid con un anuncio importante atentos conductores ya hay fecha para que comiencen las sanciones en Madrid central empezará a multar en quince días

Voz 1821 37:35 las acciones comenzarán el día quince de marzo como os dijimos íbamos a acoplar los dos plazos de el fin de la llegada de las notificaciones sin sanción y el comienzo de las sanciones para regular la entrada y la salida en en Madrid central

Voz 0867 37:52 es decir multas antes de las elecciones por si había alguna duda el Ayuntamiento de Madrid que admite que poco o nada se puede hacer contra la última campaña de Hazte Oír mensajes contra la ley de violencia de género y acompañado de más seis autobús de lemas como of Fame nazis con una imagen de Hitler con los labios pintados de rosa

Voz 24 38:10 lo que espero es que este mensaje dirigido al trío de Colón no cale en los partidos que se dicen

Voz 25 38:20 moderados ya sabemos que Vox es de extrema derecha lo que esperamos lo que espero es que partidos como Ciudadanos no caigan en el discurso de los que niegan la violencia machista

Voz 0867 38:32 para ir algo habrás de Rita Maestre el Ayuntamiento condena el contenido de esa campaña pero a Hazte Oír no recuerdan en civiles le ampara la libertad de expresión él pide la Comunidad creció un tres coma siete por ciento en dos mil dieciocho según datos de la Contabilidad Regional Madrid registra por tanto cinco años consecutivos de crecimiento por encima del tres

Voz 1626 38:51 es por ciento Engracia Hidalgo consejera de Economía

Voz 0566 38:54 el dato que conocemos hoy es que la economía de la Comunidad de Madrid ha experimentado un crecimiento del tres coma cuatro por ciento interanual es decir con respecto al mismo trimestre del año anterior Si comparamos este resultado con el conjunto nacional España creció en el cuarto trimestre el dos coma cuatro por ciento por lo que el diferencial de crecimiento es de un punto

Voz 0867 39:16 alguna mejora que se traslada a todos los sectores con el sector servicios a la cabeza y Carme Chacón tendrá su calle Madrid la Junta de Gobierno ha dado luz verde a la petición la ex ministra fallecida hace casi dos años tendrá su calle en el distrito de Fuencarral El Pardo nos marchamos les recordamos que mañana viernes sigue activado el escenario uno del protocolo anticontaminación es decir está limitada la velocidad de los vehículos velocidad acceso a setenta kilómetros por hora mañana más Ventana de Madrid

Voz 1626 39:43 desde la City ven en las siete emisoras de la SER en la Comunidad disfruten del jueves hasta mañana adiós

Voz 1136 42:02 todo empezó en un túnel de Madrid ese día mientras conducía Carlos García tomó la decisión que cambiaría su vida había montado ya la primera plataforma de venta online de cerveza pero les había poco era el año dos mil once en plena crisis

Voz 0753 42:15 ella Sidibe pues dejar absolutamente todo viene pasando con los túneles de El Pardo en Madrid no dije llegó la Viena de emprendimiento dentro a buena cerveza y sobre todo me encanta el marketing UTE todos esos esos conceptos monté mi propia fábrica de cerveza

Voz 1136 42:29 la idea de apostar por la cerveza artesanal la captó mientras estaba en los países nórdicos con más cultura cervecera que España confiaba en su apuesta pero los inicios no fueron fáciles

Voz 0753 42:39 yo iba de instruyó distribuidor trescientos lo artesanal y la gente decía oye qué es esto de la artesanal no he yo solamente viendo vinos licores además de España no está nada bien como para ofrecer nuevas cosas

Voz 0827 42:51 tiene su sede en un pequeño pueblo toledano Numancia

Voz 1136 42:54 de La Sagra y además están creciendo acaban de lanzar la franquicia la Sagrada fábrica un templo de la cerveza artesanal que manida con platos seleccionados

Voz 0753 43:03 con una con la filosofía de que poder tomar que es el tema de cerveza artesanal que van a tener cerveza siempre propio local que que solamente sean para la Sagrada fábrica Key donde se ve muchísima importancia a la calidad de la cerveza buena conservación a la generación de Cutura será

Voz 1136 43:21 empezaron vendiendo ochenta mil litros en dos mil once y en dos mil dieciocho han vendido casi un millón de litros

Voz 1 43:28 a ver qué traje te va mejor

Voz 6 43:30 todavía no tenemos asesoría de imagen pero si disponemos de asesoramiento comercial especializado para profesionales y pequeñas empresas con Vodafone One Profesional y nuestros canales de ventas especializados tendrás las soluciones que mejor se adapten a las necesidades de tu negocio informa hacen el catorce cuarenta y tres su entiendas Vodafone Vodafone Business Grady y ahora

Voz 1 43:51 día con Isaías Lafuente pues nos queda por delante fútbol todavía queda por delante a ver qué pasa pero venimos de pozos

Voz 0882 43:59 venimos de más cosas iban hoy comenzamos la ventana de una manera habitual en la radio saludando a uno de nuestros compañeros de la Cadena SER

Voz 0313 44:07 esto que voy a hacer ahora forma parte de de las rutinas habituales de la radio de nuestro día a día Miguel Mena Radio Zaragoza buenas tardes qué tal Carles buenas tardes pero esto rutinario lo que viene ahora ya no Miguel tú fuiste una de las víctimas de Manuel Briñas el fraile marianista que fundó la Escuela de Fútbol del Athletic

Voz 0882 44:25 efectivamente hace cuarenta y tantos años en los años setenta setenta y tres setenta y cuatro de su menos

Voz 0827 44:30 Miguel tiene ahora cincuenta y nueve años esto le pasó siendo adolescente en una España gris en la que ni se atrevía contárselo a sus padres porque seguramente harían más del abusador Miguel ya había narrado esta experiencia hace quince años lo dejó por escrito

Voz 0313 44:43 algunos nos descuartizó la inocencia Un Fraile pederasta el mío era un hermano marianista cuyo nombre prefiero no recordar si las ingeniado para estar cerca del botiquín cerca de los vestuarios cerca de las actividades extraescolares así encontraba buenas excusas para salvarnos recuerdo que me aterrorizada quedarme con él a solas y que en aquella España de mil novecientos setenta y dos no sabía quién pedirá ayuda un país donde había que guardar silencio Un país siniestro en el que aquel tipo desgraciado se había auto condenado a vivir su sexo lo vergonzante entre vírgenes y cruzada fijos entre sotanas entre niños

Voz 0827 45:22 así lo contó por escrito hace tres lustros hice hubiera quedado

Voz 0882 45:24 ahí pero hay lo hubiese mantenido Carlas sino hubiese sido como tú dices por esa exposición pública que sí que me pareció no sé si decir humillante desde luego indecorosa yo creo que esta persona sabiendo lo que había hecho no tenía que salir alegremente en los medios como un héroe de de los jóvenes porque para muchos de nosotros no lo fue

Voz 0827 45:43 Miguel Mena llegó incluso a hablar con su abusador

Voz 0882 45:46 yo hablé con mi abusador hace un año lo conseguí su teléfono localice y hable con él y bueno me pidió perdón pero dijo que yo sólo había sido conmigo hablé yo he leído bastante sobre la pederastia de la conversación es esta

Voz 0867 46:02 crees que a mí me insiste daño si bueno

Voz 15 46:06 por qué si quiere verdaderamente

Voz 1875 46:12 sí sí sí

Voz 15 46:14 se

Voz 0867 46:15 pero yo fui el único al que le eso pues yo fui el único porqué yo esa noche

Voz 28 46:28 feliz no lo sé no lo sé insiste en preguntarle si fue el único porque lo que dice él es mentira ya hay varias denuncias contra este hombre Miguel Mena decía que

Voz 0827 46:40 ha pasado el tiempo que cuenta esto para que otros cuenten también decía que el perdón puede existir yo creo

Voz 0882 46:45 lo que hay que perdonar entonces yo a esta persona lo único que pido es que pida perdón a mí me lo pidió en esa conversación pero que lo pida a los doce que ya hemos salido ya los que van a salir porque espero que salga más de esta conversación que se animen que escriban también como es decir que es ha puesto en contacto conmigo el el máximo dirigente de los marianistas de España ya le dije una cosa le digo yo si quieren disculparse conmigo yo ya me doy por disculpado pero hagan un homenaje a los buenos maestros que tuve

Voz 0827 47:16 la verdad es que la historia de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia de igual pero durante muchos años se ocultó salvo alguna excepción como la que hemos conocido y la que cuenta José Antonio Muñoz Grau en su libro amores sotana chicos un sacerdote que en la Orihuela de mil novecientos treinta y dos fue denunciado llevado a los tribunales por su ayuntamiento por violar a dos niñas en el asilo de la eficiencia el abusador fue condenado pero después fue rehabilitado casi como un mártir de la República

Voz 0753 47:43 sí logró sobrepasar la guerra después de la guerra lógicamente fue la primera víctima de la República dicen Dios y fue incluso obvia hace un cierto modo Enric recuperado para la Iglesia con honores llegó a estar a la hacer canónigo de la catedral de Orihuela

Voz 29 47:59 a está adherido

Voz 0827 48:02 en París no ha llevado y nuestra polémica damos en Francia en donde la cadena Decathlon ha cancelado la venta de su hiyab deportivo tras recibir amenazas de boicot duras críticas en las redes sociales y además protagonista o el centro de un debate político suscitado por esta venta hemos preguntado a Joana Bonet que piensa

Voz 30 48:23 es muy difícil defender el velo incluso rechazarlo porque yo creo que a pesar de que tengan unas connotaciones simbólicas patriarcales tremendas como la tienen otras cosas hacemos nosotras en Occidente como agujerear no sin las orejas o cómo durante tanto tiempo la mujer a dos señoras de o cómo llevaban las mantillas alentadores las iglesias yo creo que tienen que ser ellas las mujeres musulmanas las que tienen que decidir cómo van llevando a cabo esa transición de quitarse y ponerse el velo en el espacio público

Voz 0827 48:58 esa es la opinión de Joana Bonet Matías Vallés con el que hoy hemos tomado café discrepaba si cogemos un país concreto como es

Voz 31 49:05 lo Irán ahora mismo en Irán ahora mismo hay mujeres en la cárcel porque se quitaron es verlo entonces claro lo que no podemos decir es que de repente el velo ni en Irán significa unas cosas y otros países no yo discrepo amablemente de tipo es decir toda porque antes que todas de la moda del velo pero el velo sigue siendo una pero no ha sido nuestra

Voz 1927 49:23 la única polémica

Voz 1 49:27 en la Ventana del Arte hemos hablado de la

Voz 0827 49:30 la que ha suscitado el ninot del Rey condenado a ser quemado que se ha convertido en una de las obras protagonistas de la feria Arco es arte es mera provocación es poco más que una falla bueno pues se lo preguntamos a quién sabe a Miquel del Pozo

Voz 1 49:44 el arte es el lenguaje que hemos quedado los humanos para hablar con el alma el artista pone algo en la obra IS algo de alguna forma

Voz 0827 49:50 interpela al espectador para mí es la mirada del espectador la que lo convierte en si a ti te emocionas y a ti te interpela si te sientes de alguna forma conectado con esa obra estás ante una obra de arte hemos hablado también con el publicista Lluís Bassat que se ha hecho con otro cuadro de Reyes desde los Reyes Magos hasta el Burger King pasando por Felipe si coincidía con Miquel del Pozo en la definición del arte y por eso él nunca pagaría doscientos mil euros por comprar una obra destinada a quemarlos

Voz 1875 50:20 yo siempre compró Artés cuando me gusta cuando devocional cuando algo que diga yo creo sinceramente respeto toda opinión respeto todos los puntos de vista hábil quemar uno de arte a mi me parece que no forma parte del juego sea hoy la rapidez sí pero eso es no sí

Voz 0827 50:39 pues deja la pregunta en el aire el día nos ha traído también la dinamitar la cumbre entre el líder norcoreano y el presidente de Estados Unidos

Voz 3 50:47 bueno

Voz 1 50:57 el presidente de Estados Unidos Donald Trump yo presidente de Corea del Norte Kim Jong-Un han interrumpido la cumbre que tenían estaban en cumbre plan interrumpido Se han enviado tomar sin más ni acuerdo ni nada que ahora tendrán que llamar a Iñigo Urkullu

Voz 1108 51:13 fue el día cuatro de octubre cuando ya a recibir muchas solicitudes de intervención

Voz 0827 51:17 y aquí en España nueva sesión en el Tribunal Supremo en el juicio contra los líderes independentistas ha declarado sí

Voz 1927 51:23 Íñigo Urkullu el mediador ha dado

Voz 0827 51:26 pelos y señales de esa mediación y mientras tanto los partidos van preparando listas electorales

Voz 3 51:31 que esta maña

Voz 0827 51:34 qué ha pasado con la Cadena Ser la ministra Nadia Calviño que la verdad es que no tiene pinta de ir en las listas del PSOE

Voz 26 51:40 yo al presidente le he dicho que estoy totalmente a disposición y comprometida con él y comprometida con España por supuesto ahí y habrá que ver dónde tengo yo mayor valor añadido

Voz 1626 51:50 no estoy segura de que una lista sea donde yo puedo hacer una contribución más más grande no yo ya lo ofrecido el presidente sí claro si la elegida

Voz 0827 52:00 te lo ha ofrecido hoy ella no parece partidaria de hoy hemos conocido la nueva encuesta del CIS sobre sus entresijos alguna noticia de El Mundo Today

Voz 1981 52:09 la señora del PSOE que responde a las encuestas del CIS vuelve a pronosticar la victoria de Pedro Sánchez María Dolores sigue

Voz 0827 52:16 confiando en el socialismo insiste en las encuestas