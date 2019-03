La Ventana (01/03/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 las cuatro las tres en Canarias

Voz 1454 00:06 el PP sufre un nuevo abandono esta semana entre sus filas y también con críticas ahora se marche el presidente de la Diputación de Ávila Adrián Prado buenas tardes

Voz 0019 00:13 qué tal buenas tardes y Jesús Manuel Sánchez Cabrera se va decepcionado con el PP y cargando contra casado al que acusa de utilizar los votos de los abulenses como trampolín en su carrera política personal ahora aspira a la alcaldía bajo las siglas de un nuevo partido está marcha coincide con la baja como militante del PP solicitada por Cristina Cifuentes en este caso hasta que se aclare su situación judicial por el caso Máster en la misma semana en la que se ha confirmado el fichaje por ciudadanos de José Ramón Bauzá ex líder de los populares en

Voz 1826 00:39 de es política de fichajes contra la que arremete

Voz 0019 00:41 Pablo Casado instigar el transfuguismo no es bueno estamos viendo casos de personas que están dejando sus cargos para a grupos mixtos municipales y provinciales para luego presentarse protagonistas décimas se intenta vender como regeneración se intenta vender como captación de talento elevan el PP insiste en que su partido no necesita a pescar en caladeros ajenos

Voz 1454 01:02 el Gobierno responde apelando a la normalidad después de las duras palabras lanzadas por el Partido Popular al trabajo del Consejo de Ministros el PP habla de viernes electorales de o de Carnaval de decretazos electoralistas escuchamos a la portavoz adjunta popular en el Congreso a la vicepresidenta a Carmen Calvo estamos estudiando

Voz 2 01:20 que las opciones legales posibles repito cómo entendemos que es algo que vulnera la propia esencia de la naturaleza del Real Decreto Ley de la urgencia en la extrema necesidad nosotros adoptaremos la decisión que al final entendamos que defiende más lo que es la

Voz 3 01:37 el espíritu de la Constitución los reales decretos están eh para las medidas que un Gobierno considera política e y socialmente urgentes y necesarias para su visión de lo que significa gobernar al país protesta a las puertas del Congreso

Voz 1454 01:56 eso de los diputados a mediodía contra el cambio climático la mayoría eran jóvenes y niños siguiendo la iniciativa de la joven sueca Greta Tumblr

Voz 4 02:03 iremos a que los políticos escuchen a los científicos y hagan algo respecto al cambio climático lo que estamos pretendiendo es que pedíamos once años para darle la vuelta a el cambio climático sino me llegar el punto de no retorno dos opciones ya están encima de la mesa los científicos radios no hace muchísimo tiempo entonces dar voz a todo eso para que se aplique de una vez

Voz 1454 02:23 este fin de semana va a seguir haciendo calor las temperaturas estarán muy por encima de lo habitual aunque a partir del lunes y según la Aemet el dominio del anticiclón dará paso a un ambiente inestable de normalización de las temperaturas de la crónica internacional Tram considera que fueron muy sustanciales en las negociaciones mantenidas con el líder de Corea del Norte el presidente norteamericano ha escrito en TIC en Twitter muy buena relación ya veremos qué pasa y una noticia más esta tarde va a salir de prisión el jugador del Levante Toño García se encontraba desde hace tres semanas en la cárcel por su presunta relación con una organización criminal y un delito de blanqueo de capitales cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 1454 03:05 el PP evita pronunciarse sobre la decisión de Cristina Cifuentes de abandonar el partido la expresidenta madrileña ha pedido su baja temporal como militante del Partido Popular lo anunciado ella misma en redes sociales después de que esta semana la Fiscalía pidiera más de tres años de cárcel para ella por inducir a falsificar su acta de notas en la Universidad Rey Juan Carlos tampoco han pronuncia todo en el PP sobre la última reprobación de David Pérez como alcalde de Alcorcón el también número dos de la lista de los populares a la Comunidad de Madrid ha sido reprobado esta vez por destituida el Secretario General del Pleno SER Madrid hizo este Belén Campos

Voz 1600 03:34 pero ovación que ha sido aprobada con los votos a favor de Partido Socialista Ganar Alcorcón Ciudadanos e Izquierda Unida Se trata de la sexta reprobación de David Pérez en esta legislatura las anteriores fueron después de que el regidor no presentara presupuestos por unas declaraciones contra las feministas por no aplicar acuerdos plenarios como el de colgar la bandera el eje TBI en la Casa Consistorial o por expulsar a un edil del debate esto es lo que ha dicho David Pérez

Voz 6 03:58 por tanto queda probado anunció está pruebas

Voz 1826 04:01 ahora queda pendiente de un recurso

Voz 6 04:04 yo por mi parte el alcalde anunciado es

Voz 1600 04:06 en recurso en esta ocasión la reprobación han sido por el cese del secretario general del pleno Gabriel Antonio doctor que fue anulado por una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número nueve de Madrid

Voz 1454 04:17 se lo venimos contando la justicia ha admitido a trámite el recurso presentado por la Complutense contra la creación de tres nuevas universidades privadas en Madrid el presidente de la comunidad Ángel Garrido hizo no estar preocupado aunque la decisión de su Gobierno está pendiente todavía de la aprobación del pleno

Voz 0177 04:29 bueno en realidad eso es en lo relativo a Cruyff por parte de de la Complutense pero no surte efecto alguno porque de hecho el aprobación el Consejo Gobierno a a la asamblea tampoco surten un efecto hasta que sea aprobada como proyecto de ley de estos teníamos la obligación de cumpliéndose aquí

Voz 1826 04:44 los requisitos que se exigen para poder ser Universidad

Voz 0177 04:47 trasladar esto a la Asamblea lo que hemos hecho todavía no hay ningún efecto jurídico porque no ha sido aprobada en la Asamblea de Amelie

tenemos diecinueve grados en el centro de Madrid

Voz 1826 05:50 las cuatro de la tarde y seis minutos las tres y seis en Canarias saludo señoras señores qué tal cómo están muy buenas tardes Carles Francino se lo tomó en serio Isaías Lafuente qué tal buenas tardes buenas tardes acuerdas perfectamente la de la despedida de ayer que yo creía que era pues no sé eh un juego de palabras de esos que habitualmente utilizamos llegó a preguntarnos Francino bueno si mañana no vengo me seguirás queriendo igual no se bueno tenía que ver con la canción con la que despedía el programa de ayer nos dio por decirle no sólo te querremos igual incluso un poquito más bueno pues el otro en enserio el lunes yo creo que volverá a estar a estar por aquí hoy toma café con nosotros como cada tarde Isaías Lafuente saludado ya también hemos invitado Ángeles Caballero Ángeles qué tal buenas tardes

Voz 8 06:32 buenas tardes compañera periodista a la que

Voz 1826 06:35 el hemos habitualmente de El Confidencial que lleva una semana de locos porque As asestado rondando por ahí mucho por el super

Voz 8 06:42 bueno sí estaba rodeado de gente importante ya hay su te apuntas tú o te apuntan

Voz 1826 06:47 te te buena es mitad emita ya

Voz 8 06:49 se me va la marcha osea que que estoy encantada si alguien tiene que hacer de relatora ya que falló a la otra

Voz 1835 06:56 ahora pedir sangre si hace bueno

Voz 1826 07:00 esta interesante además Ángeles que tiene esa capacidad para ver con lupa aquello hasta donde no llegan habitualmente los ojos o la definición por muy alta que sea la definición de las pantallas desde la que se retransmite el el juicio y esta semana ha sido una de las grandes desde luego bueno esta esta es una tarde grande hemos invitado también al doctor Jesús Baquero doctor qué tal buenas tardes que es jefe de servicio de neurocirugía del hospital universitario Puerta ahí erró en Madrid Majadahonda en Madrid muchas veces sí que es cierto que nos achacan no reprochan a los medios de comunicación que tenemos como cierta tendencia a a lanzar las campanas al vuelo con según qué qué descubrimientos con según qué noticias que tienen que ver con el ámbito de la salud pero hoy desde luego no es el caso lo que han presentado hoy doctor eh porque ya queda aprobada por la Agencia Española del Medicamento una de las grandes noticias uno de los grandes avances de de los últimos tiempos no somos sensacionalistas no para nada si decimos que lo que se pone en marcha a partir de ahora en práctica es algo en lo que lleva mucho tiempo experimentando y que es un gran avance que se ha conseguido aquí en España

Voz 9 08:08 pues sí llevamos una línea de investigación desde hace más de veinticinco años en el tema de la terapia celular aplicada las lesiones medulares lo de hoy no es más que el reconocimiento de un medicamento con el cual sería la trabajando ya más de seis uno siete años aprobado por la Agencia ya en su momento pero solamente para estudiarlos con actores de ensayos clínicos ahora lo que se ha visto es que como sus resultados clínicos han sido positivos ese no es autorizado para que éste sea un medicamento ya consolidado que pueda pasadas Sistema Nacional de Salud

Voz 1826 08:41 a y a través de una terapia de tratamiento celular se puede tratar a pacientes con lesión medular eso significa que personas que no tenían hace diez quince años cinco años ninguna esperanza de después de haber sufrido una lesión de este tipo de poder acá de poder volver a caminar ahora pueden hacerlo

Voz 9 08:58 bueno hay que matizar las cosas hay que ser muy prudentes ceder una éxito cuidado a la hora de transmitir las cosas la lesión medular hoy por hoy no se cura nosotros lo que podemos hacer es lograr un aumento de la calidad de vida de los pacientes sobre lo que hay que dejar muy claro

Voz 1826 09:15 que me me decía antes que lleva más de veinte años experimentando cómo se empieza cuál es el primer paso que Seda

Voz 9 09:22 bueno el paso es empezar a diseñar una hipótesis de trabajo luego en el caso concreto de muchos de los trabajos biológicos como estos pues esto exige primero un estudio de laboratorio las bases clínicas en el caso concreto de la terapia celular el estudio de las características de las células que luego se van a aplicar una vez que se pasan una serie de años una serie de estudios pues es el momento quizás eso son positivos de llegar a la fase pre clínica que se llama que eso aplica todas estas cosas a los animales es una fase muy importante pero claro hay que tener en cuenta una cosa que no podemos hacer una medicina basada en estudios del área osea la rata de laboratorio al cerdito adulto etcétera son animales con unas características biología diferencia a los humanos pero claro llega un momento en que a base de esos ensayos clínicos pues obtiene una mayor evidencia de que esto puede ser útil en humano y ese es el inicio de poder solicitar en base a todo esto pues una autorización entonces se te da un medicamento ese diseño medicamento es básicamente igual que estamos utilizando unos autorizado pero que se llama medicamento UPyD llama una fase de investigación si ese adulto en investigación Se considera que es útil a través de estudios ensayos clínicos es cuando ya se diseña el medicamento como tal uso humano

Voz 1826 10:41 esto no es de un día para otro como decíamos ahí cuando empezamos a recibir las primeras informaciones y a lo mejor es que sí que somos no se tenemos como cierta tendencia a ser muy optimista pero hoy desde luego decíamos sí que sí que lo podemos sí que lo podemos ser bueno tenemos un par de ejemplos un par de ejemplos muy muy próximos al doctor que nos acompañan esta tarde Andrés Herrera David Serrano qué tal buenas tardes cómo estáis

Voz 1835 11:05 muy bien muy bien si a ver quién es porque es que acaban de llegar ahora

Voz 1826 11:12 Andrés ida Hadid bueno empezamos contigo a Andrés cuántos años tienes

Voz 10 11:16 bueno yo tengo treinta y nueve años en dormirse y sufrí un accidente de tráfico cuál me produjo una lesión medular aparte de otras secuelas

Voz 1826 11:30 eh

Voz 10 11:31 eh pues empezamos el tratamiento con el doctor Vaquero en dos mil once nos dieron el ok de que íbamos a ser parte de ese de ese gran proyecto fuimos haciendo diversas pruebas en dos mil trece comenzamos con el tratamiento

Voz 1835 11:48 Andrés después del accidente tú no te podías mover no podías andar un

Voz 10 11:53 mi lesiones incompletas y Bale hay yo no conocía al tema de la lesión medular de ley suponía que pues es cuando ves a alguien en silla de ruedas pues es eso piensas que tienes alguna lesión medular y ya está no sabía que existían completas yo como digo tuve la gran suerte dentro de la lesión medular que mi lesión era incompleta entonces seguía teniendo algo de sensibilidad en algunas partes no en todas y tenía algo de movilidad

Voz 1835 12:26 doctor el tratamiento que ustedes ponen en marcha es para este tipo de lesiones para las incompletas o también puede valer para las completas

Voz 9 12:33 el medicamento nosotros hacemos en lo que llevamos tiempo trabajando es para todo tipo de lesión medular lo que parece cada tipo de lesión según dice André de completa incompleta tiene unas connotaciones diferentes por ejemplo un paciente que tienen una visión completa total que no mueve nada pues son pacientes que a lo mejor a poquitos que les demos se mejora mucho y ellos lo notan mucho un paciente con una lesión incompletas porque hay que tener mucho cuidado nosotros por ejemplo el gran cuidado que tenemos que tener eje con nuestros tratamientos no hagamos un estropicio aquello que les conserva todavía defunción se estropee porque eso es lo único

Voz 1826 13:08 qué les queda esta gente tu caso cuál era

Voz 11 13:11 en mía también es incompleta pero cómo fue

Voz 1835 13:14 en un accidente de tráfico en el dos mil dos

Voz 11 13:16 con veintinueve años ahora tengo cuarenta y seis

Voz 10 13:19 hay fondo accidente de moto

Voz 11 13:22 y también tengo una lesión incompleta con el L5 S1 que se zona lumbar baja al lado del Sacro bueno yo también me movía me ponía de pie ya conseguí ponerme de pie al partido del año de salir del hospital ay pero no con la facilidad que tengo ahora Nikkei ni con el equilibrio que vi mal luego la connotaciones una cosa son otras cosas no

Voz 1826 13:48 claro cuando os ofrecen entrar en esta fase de experimentación de esta terapia en qué punto estabas tú por ejemplo

Voz 11 13:55 a ver yo estaba pues lo que te digo me ponía de pie pero me tenía que hacer todos lo movimientos con muleta prácticamente no tenía prácticamente equilibrio de en estado parado Iker te dicen que te dice el locutor el doctor lo primero que hacen es no vendernos humo

Voz 1835 14:12 es que cuando estás

Voz 11 14:13 se ve en una situación como ésta te desesperas si quieres coger cualquier cualquier resquicio que de fantasía que te quieran vender

Voz 1826 14:20 no te quieren abrir ninguna puerta que sea falsa o que te pueda crear falsas expectativas eso quiere decir que recuerdas casi perfectamente las palabras del doctor de lo que te dice evidentemente te dijo que

Voz 11 14:29 no vamos a ver que no no no nos vamos no no no vamos a ir hacer correr una maratón con mis piernas que vamos a ver qué hincar osea esto es como todo cada cuerpo no por mucho que somos tengo todos tenemos un cuerpo no todos somos iguales Si tú no te te curas igual de un hueso que yo aunque tengan seamos los humanos entonces él medicación la medicación a cada uno unos vale de una manera porque además la lesión es diferente al de cada uno entonces es ir a cada uno para de una manera

Voz 12 14:55 en ese intervalo de tiempo una pregunta para para los dos en ese intervalo de tiempo que va desde que tenéis el accidente de tráfico hasta que esos comunica que forma parte de este de este grupo que qué tratamiento sabe y se ha seguido había ahí sin tenido alguna experiencia que os había precisamente a lo mejor dado optimismo IVIMA de repente el desánimo la la frustración

Voz 10 15:19 bueno yo en mi caso había estado hablando con con otro actor hizo bueno a mí el doctor enfrente mía en una mesa me me dijo que a los tres meses volvería a caminar entonces ahí es también depende tanto tú como tu entorno en este caso mis padres estaban conmigo y salimos de aquel despacho dijimos bueno vamos a pensar esto puede ser una mejora pero esto no no va a ser así os hay que ser hay que ser realista todos conocemos como ha dicho David el tema de los vende humo entonces bueno si esto me mejora algo pues bien vamos a intentarlo hay nada y vamos a aprobar entonces había probado de todo yo seguí haciendo mi rehabilitación no no la he dejado muy bueno pues el lo poco que había mejorado intentar no perderlo no siempre pensando en que podría llegar algo más adelante no entonces nunca pierdes tampoco la esperanza al menos en mi caso

Voz 1826 16:19 interés todavía terreno por delante para para mejorar de vuestra vuestra a la maratón sin llegar a bueno yo te digo

Voz 10 16:30 a porque no me gusta correr a mí para para correr me gusta más hacerlo en la moto yo confío en que volverá a montar en moto el doctor Vaquero no les gusta

Voz 1826 16:38 que gustaba eso doctor porque eso que puede llegar a montar en moto

Voz 9 16:43 bueno él se que se ha construido una moto hace poco si estaba circulando con ella hay yo lo he visto sea que por poder hacerlo claro que puede me lo que me da miedo es que se estropee un poco más cuando sacáis otra vez

Voz 1835 16:55 hay que tener cuidado después de explicar en qué consiste este este medicamento porque hablamos de una terapia celular del medicamento al mismo tiempo este medicamento que consiste en extraer para volver

Voz 9 17:05 vamos a ver que es muy complejo todo el tema de la terapia celular está pues muy tienen mucha controversia estos son medicamentos vivos porque son células tuyas unas veces son células tuyas pues el problema que haya son células de un organismo que son diferentes las tuyas mías entonces es muy difícil homogeneizar los tratamientos por otra parte muchos tipos de células madre edición trabaja con células del cordón umbilical nosotros por ejemplo estamos trabajando con células mesenquimales que llamamos que se extraen de la médula ósea del propio paciente entonces lo primero que hay que hacer y esto es un poco el mérito quizá del desarrollo de nuestro trabajo es que no hemos empeñado en hacer una terapia celular que llamamos personalizada a cada paciente entonces es básico estudia la morfología de las lesiones medulares porque claro Parapléjicos hay muchos Si los bueno son muchos y se parecen pero es que no son iguales entonces eso es básico entonces una vez que se estudia que con toda exactitud qué decisión tiene el paciente se ha adaptado se busca un tratamiento adaptado a esas lesiones del paciente por lo que se trata es de los lugares donde hay navidades una de sus lesiones entre rellenas las con células madre que nosotros preparamos solo les diré como pero claro si nosotros para meter las células que queremos poner ahí utilizamos a lo mejor un volumen de líquido de sustrato importante hacemos más daño por efecto de volumen de ahí la importancia de hacer un estudio muy personalizado entonces se células que se ponen en una alta concentración para que haya muchas células un pequeño volumen saber exactamente dónde vamos a colocar las células todos son partes básicas de un tratamiento desde entonces al paciente lo primero que se hace es que se extraen células de su médula ósea en la médula osea hay muchas células madre porque la médula osea donde se forman las células de la sangre los glóbulos rojos blancos etcétera y hay un tipo de células que son hacer horas extra males que se llaman pero que representan menos del cero coma cero uno por ciento Entonces lo primero que hay que hacer es aislar esas células sepárate todas las las pruebas que se han aislado esa esto era cultivar en una sala especial Sara de cultivo hice obtienen pues se trescientos cuatrocientos millones de células específicas para esto ya has unas células que se utilizan para el tratamiento pero claro esto no depende sólo decir cogemos células ya hasta porque eso sería muy fácil entonces es decir bueno según Banco de Células etcétera Esto es un medicamento tal medicamento tiene que tener un principio activo que son las células de la médula ósea el propio paciente y una incipiente y pienso es importantísimo saber cuál es el mejor porque si colocamos las células por ejemplo en suero fisiológico en otros sitios esas células no mantiene la viabilidad necesario entonces una de las cosas distintivas de nuestro medicamento es utilizamos jugó Escipión te plasma del mismo paciente que tiene una serie de factores y eso es hacer medicamento

Voz 1835 19:55 siempre es del mismo paciente podría ser de un familiar por ejemplo a la leucemia pues

Voz 9 20:00 te las células de la médula ósea de ahora mesenquimales teóricamente poco antígeno hijas osea que no tienen un rechazo entonces se podría utilizar células de otra persona para el mismo paciente pero usted muy bien para muchos tipos de terapias células en el sistema nervioso al menos en nuestra experiencia que eso puede funcionar pero malo porque prefiere las células propias para que no haya ningún tipo de rechazo pues nos hemos empeñado los otros en una terapia autor Boga células propias del paciente el problema que tiene esto es que estas células no se pueden comercializar o no es fácil comercializar porque tú comercializadas por ejemplo por una empresa farmacéutica células de este tipo cuando las tiene guardadas ahí en árabe era por así decir exacerba el vienen de otros pacientes pero cuando las células ya son tuyas que te tienes que sacar a ti mismo pues hay una enorme dificultad a la hora de de comer

Voz 1835 20:51 el mucha mucha gente estará pensando ahora este tratamiento es carísimo no es un procedimiento para una persona cuánto costaría

Voz 1826 20:59 complejos desde luego sí que compró pues no es muy lejos lejísimos

Voz 9 21:02 es complejo pero vamos lo que más cuesta los el dinero mayor que se va en estos tratamientos son los controles que tenemos que hacer para garantizar que esas células estén en buenas condiciones estoy infectadas envía ves etcétera etcétera un tratamiento de este tipo en cuenta las características de lo que se hace ir las células que se inyectan pues estaremos en torno entre sí diez mil euros

Voz 1826 21:26 yo siempre aproximadamente es decir que no es una cuestión económica en la que hace por ejemplo y hemos sabido que se va a aplicar a pacientes seleccionados el primer puesto de complejidad el problema fundamental la compra

Voz 9 21:35 de girar y que y que el tiempo que se necesita para alcanzar esos millones de células que necesitamos está en torno a tres semanas aproximadamente que eso supone pues que por mucho que queramos tenemos mucho más demanda que salida esa demanda de ahí la necesidad de priorizar

Voz 1835 21:52 claro siempre que pensamos en el tratamiento que usted nos nos está comentando pensamos en una persona que no puede andar o que puede andar con dificultad y termina andando pero hay otros problemas que se resuelven no por ejemplo el control interés que es muy importante porque ya no solamente es quedarte en una silla de ruedas y no pudiendo levantarte no poder salir de tu casa sencillamente porque es que te atreves no supongo que a vosotros ha pasado

Voz 9 22:16 el problema motor es lo que todo el mundo piensa usted lo haga llegar a están dando bueno pues puedo decir que más del cincuenta por ciento de los pacientes con estas terapias mejoran actividad motora lo que pasa es que hay quiero decir claramente que no es una mejoría capaz de hacer que el paciente pacientes andando ocurre pues que los muros por ejemplo que están por debajo de la lesión aumentan su regeneración entonces hay una un aumento de actividad motora y eso va creciendo con el tiempo pero no sabemos si al cabo de cinco seis años va a ser útil para poder ponerse de pie mejoras cosas por ejemplo tenemos pacientes pues que han pasado de de no poder escribir a mejorar un poco la función motora de un músculo de la mano podrá exhibir o poder partirse filete eso visto desde fuera dicen bueno eso actividad motora muy pequeñita pero es importantísima

Voz 1835 23:05 porque te da autonomía este es vuestro caso nos podéis contar David

Voz 10 23:10 en mi caso el tema los esfínteres fue así yo tenía el mayor problema sobre todo para eso como tú bien has dicho el no salir de casa porque venían los amigos es decir que no me han fallado ninguno han estado siempre ahí apoyándome en muchas ocasiones decía no no no no me voy no me voy por el hecho de que aquel día había te has levantado y no había pasado al baño entonces corría el riesgo de de hacerte caca encima con con veintisiete años que yo tuve el accidente el hecho de de llevar Do Otis hacía unos meses antes de mi accidente yo era quién le decía a mi sobrina de dos años que había quitárselo do this meses después fue ella que me decía tío no tienes que llevar Dorothy y eso era eso era complicado ISI para mí pues esto fue eso el el

Voz 1826 24:03 volverá a la vida por decirlo así eso eso cómo lo vas notando quiero decir cómo vas notando el cambio eso es de un día para otro no imagino hay

Voz 10 24:11 en mi caso por ejemplo hay que trabajarlo yo lo trabaje igual que que lo trabajan las mujeres el tema

Voz 1826 24:17 suelo pélvico y además en me lo ofrecieron

Voz 10 24:20 en en en un centro donde yo lo estaba haciendo rehabilitación me hablaron de bueno pues ha hablando claro implantadas de una sonda anal Vidarte Karan brazos igual que te lo das en en los músculos en el los abdominales pues igual pero entonces acepté sin sin lugar a dudas dije que si hay ir pues eso a la hora de que tú vas al baño pues la fisio igual me decía bueno pues tú aprieta il contrae ahí igual que ejercicios que les dicen a las embarazadas pues igualmente

Voz 1826 24:56 ha seguido fortalecerlo

Voz 10 24:59 músculo Si bueno trabajar trabajarlo bastante Gianluca eso también tu vida ha mejorado no

Voz 11 25:05 sí por supuesto lloro igual yo el tema más más o menos control en el tema de fin de Porro orina por pérdidas y me pasó eso sea era es decir vamos ir al cine y pensar hoy Si me pongo me da ganas de mear voy voy al centro comercial ignora no te daba tiempo a llegar a al baño tener controlado en los servicios de cualquier sitio donde vamos porque era un pánico atroz por sentirte que tienen envía la gente que te has mojado

Voz 1826 25:32 pues esa esa es si se

Voz 11 25:35 miedo ese pudor esa vergüenza porque tienes treinta años y esto es lo que te recluyó doctor

Voz 12 25:42 eh viendo ahora con con el testimonio que no esté están dando estos dos pacientes del impacto que tiene la autoestima y en y en las cosas que para los demás forman parte de nuestro día a día está cuantificado cuántas cuántas personas en España pueden padecer este tipo de lesiones de lesiones medulares que por lo que vemos bueno aquí hay dos casos muchas son consecuencia de accidentes de tráfico

Voz 9 26:06 sí bueno difícil de obtener datos fiables pero vamos la prevalencia de lesión medular en España se estima que está entre cuarenta y cincuenta mil pacientes con una incidencia cada año de ochocientos ó cien nuevos pacientes

Voz 12 26:21 aparte del centro en el que usted desarrolla su trabajo hay otros centros de referencia en España que también puedan ayudar a a buena parte de estos pacientes con tratamientos de este tipo de otros similares

Voz 9 26:32 sí bueno hay centros de excelencia como es lógico el Centro Nacional de parapléjicos de Toledo es el centro de referencia fundamental de nuestro país donde hacen una labor extraordinaria va de labor más enfocada a la rehabilitación y hay otros sitios de Hay centros monográficos en Sevilla en la crítica Goodman en Barcelona si hay muchos sitios ir todos también siguen programas de investigación lo que pasa es que el futuro posiblemente sea la búsqueda de de coordinar algunos tipos de terapia aplicados conjuntamente lo que puede como estos son técnicas que están empezando pues no parece muy lógico pues empezar a utilizar técnicas de simulación medular con electrodos etc junto con terapia celular o junto con otras cosas porque nunca llegamos a saber qué es lo que realmente es eficaz pero vamos lo que está claro es que hace unos años no había nada y ahora pues cada vez hay más posibilidades de mejora la calidad de vida del paciente

Voz 1826 27:23 esta técnica terapia medicamento a partir de ahora se lleva también a a llevar a cabo en otros centros nosotros ahora con la

Voz 9 27:32 autorización de uso que tener los tres primeros años esta terapia se puede aplicar solamente nuestro hospital no puede salir de nuestro hospital ir tenemos unos controles muy rigurosos como debe ser casi iguales tanto como lo hacen los ensayos clínicos y a partir de ese momento en función de unos informes quedaremos y cómo vayan las cosas pues iremos ampliando indicaciones lesiones de más gravedad

Voz 1826 27:58 entonces la médula ya la idea imaginó es que se exporte ya no sólo a otros centros españoles sino en Europa y en todo el mundo no sí por supuesto lo que pasa

Voz 9 28:05 es que hay muchos centros donde están haciendo cosas cada uno pues tiene su propia línea de investigación de hecho hay ahora mismo en España incluso hay dos ensayos clínicos en marcha donde lo que se trata es de hacer lo estos tratamientos por ejemplo en lesiones agudas médula es decir el mismo momento que se produce una lesión medular eso tiene ventajas tiene inconvenientes algunos gusta otros no preferimos una cosa u otra por ejemplo en caso de lesiones agudas que donde parece decir dónde más utilidad puede tener pues tenemos el problema de que hay una serie de pacientes que parece que están totalmente completo sigue ninguna de recupera ya hay seis siete por ciento de presidentes que cabo los primeros años pueden mejorar espontáneamente o sea todo tiene sus connotaciones usted habla de normalidad eso llevaría desde luego no hay

Voz 1826 28:50 doy mucha importancia importancia pero

Voz 1835 28:53 si un día entero como periodista que a un doctor español llamado Jesús Vaquero le han dado el Nobel pues me lo creería osea porque quiero decir que que que es que se ha avanzado mucho aunque todavía estemos en los primeros pasos según nos ha dicho no pero supongo que daré el salto también del ensayo clínico primero en animales ahí después en humanos y ahora ya lo que se abre a partir de ahora que digamos que es generalizar todavía más el tratamiento esto permitirá acelerar mucho la investigación no posible

Voz 9 29:23 sí pero no lo a seguir con la misma línea

Voz 1835 29:26 decíamos que tenemos

Voz 9 29:28 cerrando puertas al desaliento como decimos no

Voz 1835 29:30 otro claro bueno por mucha importancia que

Voz 1826 29:32 que se quite el el doctor con esta modestia que con la que se está exprés estando aquí esta tarde llevar velo si nosotros desde luego no tenemos por menos que felicitarle imagino que David Andrés también tendrán algún algún mensaje no sé si el lo más personal lo más particular ya ya le habéis dicho al doctor todo lo que le tenía que decir agradecer

Voz 11 30:00 eh bueno siempre siempre ha sido un agradecimiento en cada Mail en cada llamada en para nosotros durante el tiempo de toda toda esta terapia ha sido como un familiar a él le le hemos escrito por la noche Mail por el día por un fin de semana no se ha contestado como si habláramos con nuestro padre con nuestro tío con nuestro hermano sacos con esa pero tanto él como la doctora Zurita a todo el equipo

Voz 1826 30:25 queréis de dudas de incertidumbre que te crean en algún momento recuerdas alguno

Voz 11 30:29 sí efectivamente pues pues un día después de la intervención pues el dolor un dolor agudo que cabeza o que que han notado que sea ha movido un poquito más una pierna o cualquier que cualquier duda o ha sido al baño sin sin las cualquier cosa era para nosotros un logro la emoción de llamar Leire de explicarle

Voz 1826 30:49 doctor muchísimas gracias y enhorabuena a usted y a todo el equipo como ahora destacaba

Voz 9 30:54 gracias a vosotros Andrés

Voz 1826 30:57 David muchísimas gracias gracias a los otros suerte llega muy bien eso eso es lo importante

Voz 13 31:03 a mí me eh

Voz 1826 37:50 vamos a veintidós minutos para llegar a las cinco de la tarde las cuatro en Canarias bueno después de conocer casos avances a personas como las que hemos conocido esa son las luces de la vida después están las otras cosas claro ahí claroscuros muchas sombras desde ayer por ejemplo circula por Madrid un autobús al que a ver yo tengo dudas quizá a lo mejor estamos haciendo un poquito al juego y nos estamos fijando en él y le damos mayor altavoz más fotografía más imagen más proyección que el que tendría si sólo circulará por las calles de la ciudad y no Portell es por prensa radio pero bueno sin vocación de entrar en ese debate que sería otro y muy interesante hoy el autobús hitleriano de Hazte Oír está en el eje de la política

Voz 7 38:32 polémica

Voz 0827 38:35 sí porque si alguien no lo ha visto todavía la organización ultraconservadora Hazte Oír está paseando por las calles de Madrid ahora y lo hará después por otras ciudades de España un autobús en el que con el pretexto de denunciar lo que ellos consideran discriminación de las Leyes de Género cargan contra las feministas a las que llaman fémina CIS e ilustran esta infamia con la imagen de Hitler junto a mí solamente me cabe extraer dos posibles ideas o bien equiparan a las feministas con el genocida y las leyes que piden derogar con las que puso en marcha su maquinaria asesina o es que están analizando lo que no se puede banalizar que es el nazismo y su consecuencia el Holocausto y cualquiera de las dos cosas me parece una indecencia es como Alemania seguro que serían perseguibles por el Código Penal porque allí se castiga la apología del nazismo ya quiénes broma analiza mediante el negacionismo aquí de momento el autobús sigue circulando con la misma libertad que la caravana de un circo en nombre de la libertad de expresión en dos mil diecisiete Hazte Oír Llanos ilustró sobre el hecho de que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva lo que nos planteamos desde entonces Joy especialmente es que es lo que tienen estos individuos en la cabeza

Voz 1826 39:46 Yolanda Quintana qué tal buenas tardes

Voz 29 39:49 hola buenas tardes yo exportavoz de la pelota

Voz 1826 39:51 forma en defensa de la libertad de información y bueno fuentes de del Ayuntamiento de Madrid en esta ocasión el área de Seguridad que dice que ha estudiado han estudiado los mensajes considera que no se están en su libertad de circular por ahí con con ese autobús que todos hemos visto porque están en su derecho que entra dentro de la libertad de expresión es así exactamente Yolanda

Voz 29 40:17 sí efectivamente si la edad y el fanatismo desde luego estarán reprobables me merece eran análisis pues como el que acabamos de escuchar ni desde luego son rechazadas venir llamado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reiterado en numerosas ocasiones en libertad que me en nuestros regímenes democráticos tienen cabida incluso las afirmaciones más chocantes y ofensiva sabemos tener en cuenta que este es el sentido del derecho a la libertad de expresión y las garantías de las que goza justamente dar cobertura a aquellas expresiones minoritarias por mucho que sean ofensivas chocantes que esperé más radicales pero que por el hecho de ser minoritarias en en Estados plurales y democráticos deben poder expresarse por mucho que sean rechazables por el conjunto de la población

Voz 1826 41:01 ya aunque uno tenga la sensación de que entran en colisión directa con el delito de odio

Voz 29 41:08 eh bueno por un lado tienen que los límites de de libertad de expresión según la jurisprudencia europeos en internacionales de libertad de expresión la libertad es la regla y los limites son la excepción y estos que están muy tasados en el caso del delito de odio de los delitos de odio también hay que tener en cuenta que son bonitos muy tasados a veces hemos escuchado a colectivos querer al a él pues colectivos religiosos cuando expresa o mensaje de un supuesto delito de ofensas a los sentimientos religiosos suele o colectivos profesionales como la Policía y la Guardia Civil cuando son objeto de determinadas críticas bueno el el y todavía tiene una hacían muy estilista que sólo debe dar cobertura a aquellos colectivos que son objeto de discriminación en un determinado contexto en este caso sí que te puede entender que la mujer todavía a Sucre discriminatorio y por lo tanto si que tenía un sujeto que podría coger a este tipo de delitos sin embargo no cualquier mensaje por mucho que se dirija a un colectivo que es objeto de discriminación en un determinado contexto y para que muy expresión sea razonable y el Tribunal Europeo derechos humanos lo admita deben dar además dos condiciones que este mensaje suponga una incitación directa a la violencia y que esta incitación sea creíble ir el riesgo sea probable es el mensaje no sólo puede decir odiamos a las feministas sino que tiene que incluir una incitación directa a cometer un acto violento ya esta incitación sea verosímil o haya detrás un riesgo cierto probable de que esta incitación acabe en un hecho concreto se materialice en un actor

Voz 30 42:41 pero no sólo porque bailan si no

Voz 29 42:44 la gente que vaya

Voz 1826 42:46 es tan radicales que bueno uno piensa tiende a pensar que fomentan el odio hacia el movimiento feminista

Voz 29 42:54 no no no porque porque bueno pues hay que tener en cuenta que en bueno pues una cosa es obviar expresar odio hace determinado colectivo y otra cosa es que se odio supongo un riesgo para estas personas cosa que no se da en este mensaje entendemos que en una sociedad que estamos viviendo mensajes que acierta a parte de la sociedad a una mayoría de la sociedad de ofenden bien por sus creencias religiosas políticas ideológicas o porque forma parte del acervo social como en este caso los derechos de la mujer que una mayoría de la sociedad entiende que está algo razonable pero aún así se en minoría que entienden otra cosa lo expresan aunque sea de una manera danza hacía tan extremo y tan radical y tan ofensiva aún así tienen derecho a expresarlo porque tampoco existe el derecho a no sentirse ofendido

Voz 31 43:37 Irlanda e perdona ha intentando aparcar un poco el término de de Fermín nazi que que no debemos olvidar que no solo está circulando en este autobús por por Madrid sino que es un término que utilizan con bastante frecuencia diría yo algunos colegas periodistas y líderes de opinión con con como te digo con bastante ligereza de forma bastante habitual me gustaría centrarme en esa imagen de Hitler maquillado también eso es es libertad de expresión utilizó dar esa imagen y ese tremendo terrible paralelismo

Voz 29 44:15 es un es bueno en el caso de la figura de este genocida estaría prohibido si se reproduce de una manera la oratoria en este caso lo que se produce es un paralelismo hacia un colectivo podría darse el caso que se produce el paralelismo entre esta figura hay una persona concreta se pueda interponer una demanda por derecho al honor por daños a la imagen pero en este caso como en la representación no supone elogiar a esta asegura que no estaría prohibido y entraría dentro de lo aceptable dentro de los estándares internacionales de libertades pasó

Voz 0827 44:50 yo lo estoy entendiendo perfectamente muy bien lo que nos está contando pero claro me me cuesta mucho pensar no sé que en el luminoso de Callao de la plaza de Callao de repente se exhibiera la imagen de Hitler sin ninguna connotación salpicada con cruces gamada sin ninguna connotación es que la connotación está en el personaje y está en la cruz gamada decirme me resulta un poco extraño que por las calles de una ciudad europea pueda circular un autobús con el rostro de no ya y encima yace el paralelismo entre este hombre las feministas insistió el paralelismo entre este hombre y unas leyes aprobadas por un Parlamento democrático me resulta extraño que no haya un resquicio en la ley que haga que esto sea impedirle

Voz 1826 45:37 con la salvedad de que además no podría circular por cualquier ciudad europea porque esto tenga o no tenga fines laboratorios en Alemania estaría totalmente prohibido no

Voz 0827 45:46 yo creo que en Alemania no dura un minuto el autobús vamos

Voz 29 45:49 bueno es comprensible las ofensas sin acuerdo pues la libertad información estamos acostumbrados a estos debates pues cuando descendemos en letras de raperos que también hacen de la otra parte de la no que incluyen frases muy gruesas e incluso con alusiones a bandas terroristas sin embargo pues suerte dentro de este bueno pues que este efecto chocante ofensivo que no son unos puede provocar hacia esta parte de la población en la mayoría de la población por suerte bueno ante estas dudas tenemos los patrones de los españoles internacionales el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ahí es muy claro o sea por un lado sí que cuando entran dos derechos en colisión quién tiene que decidir es la figura judicial dos derechos fundamentales

Voz 1826 46:34 porque la libertad personas

Voz 29 46:36 ver cuál es nuestro derecho jurídico que se está protegiendo entonces un habitualmente bueno pues es la vida o la integridad física no puede ser una ofensa o algo que nos no siente mal siempre tiene que ser una figura judicial porque estamos hablando de dos derechos fundamentales y de ponderar los centros poblados que ver si hay otro derecho fundamental en juego por ejemplo el derecho a la vida de las hubiera las personas tiene que ser un juez en este caso no un ayuntamiento como se que afortunadamente no

Voz 1826 47:02 claro por supuesto pero retira

Voz 29 47:05 en todo caso hay que tener siempre en cuenta esto que el derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental es una pieza básica de la democracia y los extranjeros la Lumbrales y arrestar de moda pues esta incomodidad criticó este debate que estamos teniendo que seguramente está sirviendo para que la sociedad conozca la catadura moral lo la cara dura de las personas que bueno pues pronuncian ese tipo de mensajes lo que poner estas campañas en marcha e sirven también para que bueno pues un opiniones minoritarias puedan expresarse

Voz 8 47:35 claro que hay que tener muy en cuenta

Voz 29 47:37 que nos estamos jugando cuando le pedimos restricciones por mucho que las ideas que se expresen

Voz 11 47:43 no nos gusta no nos resuelvan

Voz 29 47:46 cuando pedimos límites a la libertad expresión que están más allá de lo que los estándares internacionales contemplan tienes

Voz 31 47:53 disculpa sería posible que ese autobús circulara en vez de con Hitler con un Francisco Franco maquillado

Voz 29 48:00 eh bueno a nuestro juicio ahí según estos criterios y sí que podría sí que podría circular porque el el los límites a hacer una exaltación de una figura un genocida siempre están en en que no se presenten de una manera elogiosas de una manera laboratorio el próximo pecas son sus entendemos que allá que haya otra opinión jurídica que que lo argumento de otra manera entendemos que sí que

Voz 0827 48:26 cuando en este caso digamos habría algún elemento más al que agarrarse porque tenemos una Ley de Memoria Histórica que en su artículo creo que es el quince

Voz 1835 48:34 en donde efectivamente se prohibe

Voz 0827 48:37 símbolos pero claro la clave está en la exaltación es decir había que demostrar que es el símbolo que ese rostro sea utilizó

Voz 8 48:43 todo más al toro no no a mí me solamente pasárselo

Voz 0827 48:48 me parece que es una forma exaltación sinceramente

Voz 29 48:51 ahora que se se mencionan leí me Espert y que hay que tener en cuenta que fetén de nuestro marco al ordenamiento jurídico español que contemplar ciertos límites abiertas ocasiones numerosas normas al Código Penal la ley que usted acaba de mencionar sin embargo la PNL y unos dejamos siempre los criterios del Tribunal Europeo derechos humanos y los estándares internacionales porque muchas veces las novelas españolas el Código Penal sin ir más lejos por delitos como los sentimientos religiosos fueran crecimiento del terrorismo va mucho más allá de estos límites aceptables en doce es bueno hay que tener en cuenta que es cierto que España tenemos algunas son cosas pero por desgracia y ahí lo acredita el Tribunal Europeo con algunos varapalos que no sabe a nuestro país con determinadas sentenció

Voz 1826 49:29 si nuestro ordenamiento no es muy respetuosa

Voz 29 49:31 hombre con estos estándares internacionales yo no

Voz 1826 49:34 estamos de la plataforma en defensa de la libertad de información muchísimas gracias gracias y buenas

Voz 29 49:38 gracias gracias a sonar

Voz 1826 51:47 y esta tarde como es habitual con Isaías Lafuente yo de él ya más o menos como somos prácticamente familia ya se come duerme pero Ángeles Caballero

Voz 8 51:55 con esta tarde como os de sueño yo duermo muy bien pero supongo que pocas horas

Voz 1826 52:02 es horas si tú eres de las que proyecta en el fin de semana la idea de que llega el oasis en el que vas a recuperar el suyo que que no has podido disfrutar durante la semana