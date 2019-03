Voz 1895 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 1061 00:07 el Consejo de Ministros de hoy ha dado luz verde a varias iniciativas de carácter social un decreto de alquileres la ampliación progresiva de los permisos de paternidad hasta las dieciséis semanas en dos mil veintiuno o un decreto ley sobre igualdad de trato y oportunidades Esther Bazán buenas tardes buenas tardes en materia de alquiler hay algunas novedades hemos hablado de ellas en el informativo Hora catorce con el experto en vivienda y miembro de Economistas frente a la crisis Julio Rodríguez nos decía que no son suficientes pero son positivas y no subrayaba lo más importante del texto

Voz 2 00:35 lo más importante es la prolongación del plazo máximo de quiere que se pasa de tres a cinco años incluso prorrogable de forma tácita hasta tres años yo creo que esta es lo más importante y también que la actualización anual de la cuota no superará el incremento del Indice de Precios de Consumo aunque no lo dice del todo muy claro pero sí queda claro que no podrá no deberá superar esto que ya estaba introducido la normativa del Gobierno socialista del año noventa y cuatro ya estaba la cuestión esta Dalí que se

Voz 0138 01:06 el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda en Madrid ha desarrollado íntegramente un medicamento que consiste en una terapia celular personalizada con el objetivo de mejorar la vida de los pacientes con lesiones medulares

Voz 3 01:17 letras el objetivo es mejorar entre otras cosas

Voz 0138 01:20 su movilidad el control de los esfínteres o la disminución del dolor neuropático Andrés Herrera es uno de esos pacientes ya ha estado hace unos minutos en La Ventana

Voz 1061 01:28 yo confío en que volverá a montar en moto el doctor Vaquero no les gusta que que el doctor porque esto no se puede llegar a montar en moto bueno se ha construido una moto hace poco si estás jugando con ella yo lo he visto Sage poder hacer no puede menos me da miedo es que eso es un poco más cuando sacáis otra vez

Voz 0827 01:59 el Consejo de Ministros conoció

la jornada veintiséis de Liga comienza esta noche a las nueve con el Rayo Vallecano Girona en el estadio de Vallecas las bajas locales son las de Elustondo Jude se en los visitantes las bajas son las de Aday Mojica Juanpe Bono además la selección española femenina de fútbol disputa esta tarde la segunda jornada de la Copa Algarve desde las seis menos cuarto se medirá ante Polonia y en baloncesto hoy tenemos la jornada veinticuatro de la Euroliga con un Barcelona Real Madrid a partir de las nueve de la noche será el primer enfrentamiento tras la polémica final copera

cadena SER Madrid

Voz 0138 03:04 la Comunidad quiere prohibir las máquinas dan premios materiales en las salas de juegos recreativos infantiles es una de las medidas que contempla el borrador del decreto de salones de juego que está desarrollando el Gobierno regional podemos cuestiona el proyecto porque dicen no resuelve problemas urgentes como el de la concentración de salas en los barrios el diputado Emilio Delgado

Voz 4 03:21 Nos parece que el texto es claramente insuficiente y que se deja fuera buena parte de las reivindicaciones que han sido un clamor en la sociedad madrileña este último año y medio como por ejemplo establece criterios de separación entre las salas de apuestas para evitar que se concentren en un mismo barrio o limitar la presencia pública de la publicidad de las apuestas y juegos online e ir en la radio y la televisión madre

Voz 0138 03:42 leña el juicio contra la Comunidad de Madrid por la financiación del Tranvía de Parla será el próximo veinte de mayo el Tribunal de Cuentas recogió en un informe que el Ayuntamiento podría haber pagado seis millones de euros de sobrecoste en la obra del tranvía cuando gobernaba el Partido Socialista el actual Gobierno del PP llevó el asunto a los tribunales para reclamar esa cantidad su portavoces José Manuel Zarzosa durante el pleno municipal

Voz 5 04:01 dicen que no hemos hecho nada sobre los seis millones que nos debe la Comunidad de Madrid según el Tribunal de Cuentas este Gobierno lo llevo por Junta de Gobierno lo ha reclamado el día veinte de mayo es el juicio empieza el juicio contra alguna de Madrid porque este asunto usted reclama en reuniones manifestaciones hechos señores hechos ustedes llevan treinta y seis años Kaká creando en Parla no han conseguido absolutamente nada

Voz 0138 04:24 los desahucios aumentaron en la Comunidad de Madrid un cero coma ocho por ciento en el último trimestre de dos mil dieciocho según los datos publicados hoy por el Consejo General del Poder Judicial Se trata de un ligero incremento pero que confirma una subida interanual del cinco por ciento situando a la Comunidad como la cuarta en la que más alzamiento hipotecario se produjeron en cuanto al tiempo esta tarde van a seguir aumentando las nubes aunque no se esperan lluvias hoy durante todo el fin de semana se van a mantener las temperaturas suaves con máximas a partir de los ven

Voz 1061 04:50 te grados a esta hora tenemos diecinueve en el centro de Madrid

es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis y las cinco en Canarias

cadena SER

Voz 1 05:10 servicios informativos

Voz 8 08:13 de los creadores de Anthony

Voz 1061 10:19 buenos días los aeropuertos no han podido despegar

Voz 21 10:21 los aeropuertos no han podido despegar ni aterrizar Durán

Voz 22 10:24 de cuarenta y cinco minutos fueron los agentes de este cuerpo los que encontraron a los dos fallecidos tío y padre del hombre que se suicidó sin vida que se suicidó sin vida

Voz 0827 10:32 todo apunta a que presentarle ante los así

Voz 23 10:34 no y después se suicidó antes

Voz 1061 10:37 de lanzarse al vacío se suicidó antes de lanzarse Alba

Voz 23 10:40 lo podemos cometer errores

Voz 9 10:42 vivan los horror

Voz 24 10:44 rápido hay que emitir esta cinta esta caravana esto sin más dilatación son las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 6 10:52 cristianas Tears in the v unidad de vigilancia

Voz 9 11:00 el informe yo a quinientos setenta y nueve el que corresponde a este uno de marzo

Voz 0827 11:04 lo que sigue siendo Winter pero tenemos temperaturas desde

Voz 9 11:07 sí de plena Spring sola a las cinco y once

Voz 0827 11:12 en Cantabria que PH efecto en la cuña de Canarias vamos a ver no de Pepa Bueno con las zonas de Cantabria fue estupendo fue muy divertido la semana pasada pero no sé si nos tenemos que empezar a preocupar Roberto porque la cosa sigue modificado ya el huso horario en Cantabria el siguiente paso fue a andar el huso horario canario no y esto lo escucharon Carlos Fernández Mariluz Gaviño

Voz 1594 11:34 once mil kilos en dos mil dieciocho a más de veintidós mil este año siete grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 0827 11:41 son las siete las ocho en Canarias son las siete las ocho en Canarias son las siete las ocho en Canarias ya puesta pues también modificó el calendario en general no sabemos si porque quiere volver al veintisiete de septiembre o porque ya está deseando que pasen todas las selecciones y llegar al próximo día veintisiete septiembre en los vigilantes en este caso son Juan Carlos Orozco José María Riol

Voz 25 12:07 es el miércoles seis veintisiete de septiembre y Bale

Voz 0827 12:10 el siete de septiembre ojo ojo a estos siete de septiembre acabará siendo socia honoraria de la Unidad de Vigilancia Pepa bueno ya hace un par de semanas en los coló la ley la reina Letizia en la Unidad de Vigilancia con sus famosas herramientas

Voz 9 12:31 en esta ocasión el asunto que han elegido es el dolor emocional por tanto saldremos de aquí conociendo mejor cómodo

Voz 27 12:36 ser esa escucha atenta sabiendo cómo respetar determinados silencios sin silenciar teniendo más herramientas más herramientas para poder ayudar

Voz 0827 12:47 además más rápido bueno pues al Rey Felipe parece que le ha dado envidia no ha querido ser menos piensa supiera entre ellos a lo mejor es un juego para estar en la Unidad de Vigilancia ese famoso la reina ello pues tiene ahora una variante adaptativa que a un acto sobre ciencia pues en vez de la Reina ello dices la ciencia yo

Voz 28 13:05 la ciencia de mi Nos alegra a la ciencia de mí no

Voz 9 13:07 con la ciencia

Voz 28 13:10 aquí en femenino nos alegra ya la ciencia también por cierto es seis

Voz 0827 13:17 bueno es que estas sale muy bien del embrollo por cierto nos dice Mariluz Gaviño que quizás es que el Rey ande preocupado porque Pedro Sánchez que habrá ya me pasará a ser presidente del Gobierno en funciones en cuanto se celebren las elecciones a lo mejor le quiere mover las ella porqué va lo dice por esto que escucho que es un ejemplo de cómo cuando no respetamos las pausas podemos coronar incluso a un presidente

Voz 1895 13:38 el Gobierno según ha explicado la Casa Real ha mantenido un encuentro previo con todas estas autoridades con el Rey Pedro Sánchez con el Rey Pedro Sánchez Quim Torra

Voz 0827 13:48 a Colau con el Rey Pedro Sánchez con el Rey coma Pedro Sánchez hubiera quedado un poquito más claro buenos y escuchado lo de la ciencia yo pues podríamos subrayo el condicional Roberto podríamos estar ante una evolución de los discursos reales por cierto hablando del condicional este tiempo verbal ha sumado un par de veces por nuestra Ventana en los últimos días una hablando de la cumbre del Vaticano sobre abusos sexuales en la Iglesia

Voz 0313 14:12 yo tengo confianza en que la cumbre del Vaticano sobre este escándalo sirva finalmente para algo es porque la convocatoria ya supone por sí sola un un antes y un después no año sí años encubrimiento de complicidad de oscurantismo podrían subraya el condicional subraya lo condicional podrían quedar superados si los máximos responsables de la Iglesia católica admiten que su reino sí es de este mundo

Voz 0827 14:34 podríais subrayo el condicional lo de subrayar el condicional para enfatizar lo que queremos decir suele ser una frase hecha que utilizamos comúnmente también se coló el condicional en las twiterías

Voz 1061 14:44 yo acabo Ville sobre gente que se toma demasiado en serio su profesión era un agente de la condicional

Voz 0827 14:50 se podría

Voz 29 14:54 bueno

Voz 0827 14:57 estáis esta Isaías es muy bueno y es muy bonitos y nada que objetar y por otro lado el podría hay podríamos no son formas del condicional pero Roberto como aquí estamos para aprender al condicional lo llaman ahora también pues pretende

Voz 1061 15:11 sí sí los han bautizado os pero varios tipos plan

Voz 0827 15:14 de bautizando los tiempos verbales tenemos que volver a estudiar pero claro en el caso de la tuitera por ejemplo existe no funcionaría es usted gente del post pretérito no la cosa no queda nada bien no sé bueno ya hablando de agentes de verbos cuidado con las influencias que recibimos y cuidado con esos chistes que hacemos en la redacción porque a veces un verbo que usamos de broma en una conversación informal puede llegar a colarse en la antena María Eugenia Jiménez nos envía esto hay varias personas detenidas y la presencia en estos homicida

Voz 1061 15:50 ya ha comenzado de madrugada me también estaban patrullando también estaban patrullando varios agentes de la Policía Local también estaban a patrullando bueno patrullando

Voz 0827 15:59 Simon el Falling

Voz 30 16:02 yo le entre calle ese era más al banquillo

Voz 0827 16:08 en nuestro a patrulla miento pues hemos descubierto más verbos destrozados esta semana el verbo poner convertido en el verbo pusimos por ejemplo no escucharon Juan Antonio Díaz Julián Vega Manuel Paz José Antonio Barrio Nuevo informábamos sobre una agresión de un motorista a un conductor que él estaba pusiese nervioso

Voz 1061 16:26 yo que cuando ya estaba teniendo por la carretera pues el conductor ha estado haciendo maniobras que estaban pues siendo nervioso siendo nervioso en riesgo al motorista maniobras que estaban pusieron

Voz 0827 16:37 impulsan también tenemos este desliz entre dirigir digerir

Voz 1895 16:42 escucho Javier Blanco al jugador del Betis a Joaquín la mecha de CHA fuerte igual que estamos nosotros estas cosas duelen hoy es un día jodido porque esta cosa Face the day de de de

Voz 1061 16:54 de de de similar de similar

Voz 0827 16:57 para digerir es es intenta decir digerir dice similar Il a gran Mercedes Milá que también ha estado por estos estudios esta semana cayó en un error de repetido lo de conjugar prever como proveer que son verbos distintos ayer por la noche

Voz 9 17:11 cuando fuimos a la resistencia que estuve ahí

Voz 15 17:14 trato acabó dormiditas detrás del sofá como las cámaras no previeron eso no previeron eso pues no lo vieron

Voz 0827 17:21 las cámaras no previeron eso bueno el lo claro claro eh el gerundio de proveer es yendo es verdad pero el de prever es previendo

Voz 31 17:30 esto sin duda vamos dos expedientes X resulta que a Picasso le hemos retirado ayer su condición de andaluz

Voz 0827 17:42 precisamente además en el Día de Andalucía no reenvía José Ramón López ha sido Arco

Voz 32 17:48 oye los artistas oye Miró Picasso Picasso Dalí ha dicho Tàpies Plensa es que está lleno de artistas catalanes de artistas catalanes impago y geofísico hemos

Voz 0827 18:00 bueno pues estará lleno de artistas catalanes los que entre los que no cabe incluir a Picasso y casi peor por el número de afectados lo de sacar a dominicanos chilenos de América esto lo escuchó Fernando Castro

Voz 0874 18:12 ser responsable del diseño y la construcción de cuatro aeropuertos en Estados Unidos seis en el continente americano uno en República Dominicana otro en Chile seis en el continente americano uno en República Dominicana otro en Chile

Voz 0827 18:24 claro tal y como está enumerado parece que Chile y la República Dominicana no están en América yo creo que es un error de orden de los factores al pronunciar la frase porque ordenado sí que adquiriría sentido

Voz 0874 18:36 el responsable del diseño y la construcción de cuatro aeropuertos en Estados Unidos uno en República Dominicana otro en Chile seis en el contiene

Voz 0827 18:42 es que uno más uno seis en total pero claro cuando invertimos el orden de la frase pues sí que suena un poquito raro y parece que hemos excluido a dominicanos ya chilenos

Voz 1 18:53 no dudo no

Voz 0827 18:59 con algunas dudas Paula Pérez dudas sobre el género de la palabra JJ Vaquero hablo en Hoy por hoy de la vodka Se refería a Pilar Rahola que esta semana dijo no haber entendido nunca la película acorazado Potemkin por estar en ruso suena a película muda

Voz 33 19:17 qué bien que has hasta para el peso a esta mujer la pierde la vodka a esta mujer la pierde la voz

Voz 0827 19:24 a esta mujer la pierde la voz camino del abismo lo dejamos que tenemos más pero es el vodka

Voz 1061 19:29 en la la busca hoy la voz eh

Voz 0827 19:31 bueno pues ambas opciones serían válidos así eh sí sí sí sí también es posible escribir lo concede o con k con nuestro diccionario académico aunque es más frecuente la segunda opción yo creo que también es más frecuente el masculino el vodka pero está admitido también en su variante femenina son palabras que nos llegan de otros idiomas y que a veces no suscitan dudas de adaptación hace unos días por ejemplo debatían en Hoy por hoy sobre la palabra tupper o TAP Air lo escuchó Andrés Felipe Arias

Voz 34 20:01 yo tengo que decir que de ese titular que lo leí

Voz 0827 20:04 país lo que más me llamó la atención era

Voz 1061 20:06 que tupers se escribe con tilde en la UE

Voz 0827 20:09 entonces yo te pero esto no voy a centrarme en lo del tupers hombre conociendo el ser humano lo más sorprendente de todo es que tú paras escriba así que un mate asomada buen pase todos los días súper o tu Peres seguramente es tu Peres ahí cuantas dudas

Voz 1061 20:23 a ver a ver tan corto espacio así que ahora mismo sexto pero

Voz 0827 20:25 pero vamos por partes y no es un juego de palabras ese recipiente de plástico que ahora también es de cristal con cierre hermético que se usa para guardar o llevar alimentos Nos llegó de Estados Unidos como marca comercial y al final la palabra sea Castellani izado en el último diccionario muy recientemente en el dos mil catorce pero sea Castellón izado frenéticamente es decir lo correcto es escribir decir tapen

Voz 1061 20:49 ataque con tilde la eso es Montilla

Voz 0827 20:52 en la nota Peer Hinault tupers como se decía en este momento de de Hoy por hoy hizo plural conforme a la norma efectivamente sería papeles papeles eh y al menos es lo que por lo que yo leído es como lo escribió el país así que a lo mejor leyeron una cosa interpretaron la otra Imanol Lorenzo tiene dudas sobre si David Broncano tiene claro lo que es un chaleco

Voz 1501 21:14 debajo de la debajo de la americana por correo Sampe pero yo quiero quiero que reivindicamos el chaleco sin mangas y mangas de montaña como una propiedad nacional general

Voz 0827 21:24 así que quiere reivindicar el chaleco sin mangas y

Voz 1061 21:26 si si no claro es evidente porque si reivindicamos

Voz 0827 21:29 el chaleco con mangas estaríamos reivindicando el jersey eh porque el chaleco es lo que tiene web o lo que no tiene el chaleco no tiene mangas eh eso es propio de los chalecos José Antonio Barrera nevó invita a Francino el ausente por este momento en el que habla de unos pero

Voz 1061 21:45 son bajos vamos a interesarnos por la música Mónica a escuchar fragmentos de la primera ópera que compuso en este formato vamos a viajar a Munich pero también a Yuste ibamos a recuperar algunos personajes personajes históricos

Voz 0827 21:58 bueno nuestro vigilante cree que el sufijo tiene un carácter despectivo que no debería ser por el contexto de lo que estaba contando unos Francino tiene toda la razón que el sufijo ajo forma sustantivos y adjetivos pero con un valor eso entre entre despectivo diminutivo no era el caso yo creo que sencillamente se le fue la ONU en vez de la eh no pasó nada más que eso pero si lo hubiera querido emplear con otro valor desde luego sí que sería un error también duda Chimo González si el verbo celebrar es el mejor para referirnos al recuerdo de una muerte hablaba Benjamín Prado del cincuenta aniversario de la muerte de Margarita Xirgu

Voz 9 22:39 el año ochenta y ocho

Voz 35 22:40 yo en el año mil novecientos sesenta y nueve en Montevideo es decir ahora

Voz 9 22:44 estamos celebrando los cincuenta años de su muerte celebrando los cinco

Voz 1061 22:46 engañoso sumó hace ratito estamos celebrando

Voz 0827 22:49 cincuenta años de su muerte bueno dice Ximo que sería más adecuado decir que estamos

Voz 1061 22:53 es conmemorando recordando o recordando

Voz 0827 22:55 lo no es verdad que celebrar es mostrar o sentir alegría o agrado por algo y desde luego no sería este caso alegrarnos por la muerte de Margarita Xirgu a nadie pero atención Roberto porque celebrar es también realizar un acto formal con las solemnidades que éste requiere por qué no pues recordando alguien sí sí

Voz 1061 23:16 podría y claro en este sentido como este año se están producidos

Voz 0827 23:18 de este tipo de actos pues creo que no sería preciso impreciso utilizarlo aunque él lo que pretendía señalar es que justo en ese momento en ese instante estábamos celebrando ya quizás en ese sentido sí que tenga razón nuestro vigilante bueno y antes hemos salvado a Bakero pero creemos que se ha acabado ya el cupo Jaime Milán buen vea invitarlo por estos la ismos que usó hablando también de Pilar

Voz 1061 23:41 la ola según Rahola de Rusia porque la encanta Rusia si compra polvorones siempre de la estepa su compañía aérea favorita es Siberia surtir favorita Bárbara Lenin la encantan todos los zares sobre todos los va

Voz 0827 23:52 zares le encanta Rusia Ilha encantan todos los zares desde luego sí que sería le encanta o le en el encantan aunque es verdad que con el verbo encantar claro si tuviéramos un Rey que la hipnotizado por ejemplo que la encantar a lo mejor esto cambiaría pero Time

Voz 1061 24:10 eso se refería a eso no no se refería ahora

Voz 0827 24:12 en materia el abismo Roberto yo no tengo nada que decir esta semana porque yo mismo he caído caído invitado por vosotros porque yo no me di cuenta de laísmo hablábamos del hiyab deportivo que ha levantado tanta polémica en Francia indigesto así que conviene no pasarse de frenada no vaya a ser que después de siglos en los que se impuso a las mujeres lo que se tenían que poner ahora entremos en la fase de imponerlas entremos en la fase de imponerlas en nombre de la libertad lo que no se tienen que poner en la fase de imponerlas bueno evidentemente el complemento directo en este caso en esta frase sería lo que lo que no tienen que ponerse ya ellas serían el complemento indirecto así que lo correcto sería impone

Voz 1061 24:54 verle diría que lo complica más la vida a los extranjeros que quieren aprender español ya ya ya

Voz 0827 24:58 a los extranjeros ya los de Palencia lo vaya usted a los de Burgos

Voz 6 25:03 diva la telefonía todas sus variantes

Voz 0827 25:07 esta semana se ha celebrado el congreso mundial de telefonía en Barcelona es un evento que se abrió de manera muy solemne nos dicen Carmen Espinosa Rubén Naranjo Chimo González Pepe Rubio

Voz 1895 25:20 la verdad es que la huelga de metros esta notando muy relativamente antes de las siete de la mañana recordemos que no había huelga ya hay mucha gente que ha venido aquí en el primer momento para poder estar justo en la hora de de obertura dio cobertura de puertas

Voz 0827 25:35 a la hora de obertura de puertas creo que en catalán Roberto tú me dirás para la apertura sí que se usa obertura o podría usarse

Voz 1061 25:43 pero Bush no se pagan en todo caso e Music

Voz 0827 25:46 en castellano en castellano obertura es sólo una cosa una pieza de música instrumental con la que se da principio a una ópera oratorio otra composición lírica según nos dicen en el diccionario sea sería más o menos esto no

Voz 36 26:02 ah sí

Voz 0827 26:08 eso sería una obertura ir por cierto tuvimos una entrevista interesantísima con el doctor Antonio de Lacy que han realizado una operación quirúrgica en este congreso una operación a distancia y usando la tecnología cinco y al que casi con la misma velocidad de la cinco G Manuel Córdoba le pilló dos errores

Voz 37 26:26 pero yo quiero aprovechar para decirles de que yo estoy muy contento de que yo estoy muy contento de que de que hay

Voz 9 26:32 sí ha habido estos dos hombres

Voz 0827 26:35 pues sí dos dos ha habido dos errores un dequeísmo Llum hayan habido un error tan extendido ya hemos entrado Francino ya entrado un servidor y ahora te toca a ti y Roberto

Voz 1061 26:51 a ver otros conceptos equivocados esta semana

Voz 0827 26:54 por qué soy Rubén Naranjo Miguel Mendieta te escucharon hablar de alcornoque es ahí cuando ellos creen que la referencia era alcorques que es exactamente lo mismo no claro como reproducía un correo un tuit de un oyente no sabemos de quién es el error a lo mejor incluso del corrector del oyente hablábamos de mascotas

Voz 1061 27:15 ahí un aplauso que envía José Manuel al Ayuntamiento de Palma para obligar a llevar una botella cuando sacas a orinar a tu perro que él es un gran amante de los animales y lo que no entiendo es cómo pueden aparecer pues las calles junto a las farolas fachadas alcornoques alcornoques pues llenos de orines cuando no son Moriles pues bueno

Voz 0827 27:33 alcornoques llenos de orines que no sería eso es lo que es

Voz 1061 27:35 vivió o o a lo mejor el corrector o yo mismo fue el

Voz 0827 27:39 bueno los fíjate lo que te dicen es que no dudan de que en Palma hay alcornoques ya pero no creo yo que se hace al pie de las plantas para detener el agua y en la que suelen mear los perros pues son alcorques Hinault alcornoques y tampoco está mal este es pijo que soltarlos cuando queríamos hablar de espejos lo escucho Alfonso Sanz

Voz 1061 27:58 has un tío que rechaza el abrazo de un compañero después una alegría pues yo creo que no es el espejo que no es el espejo donde se ve de mirarla

Voz 0827 28:07 dos si ha quedado bonito es una especie de palabra Piedrahita e él es pijo que podría ser ese espejo en el que se miran todas las mañanas los pijos

Voz 38 28:16 sí de el tímido

Voz 0827 28:21 venga hablemos de delincuentes y de sus acciones que también van creando poco a poco palabras por ejemplo a quiénes ataca han tiendas están Pando un coche en las lunas en los escaparates los hemos llamado al Unicef

Voz 38 28:33 pero por qué

Voz 0827 28:36 aludía al Niza pero no alucina no bueno eso y parte es verdad que a veces cuando alucinados los llamamos aluciné y a veces vistamos el rizo y acabamos acabamos ya dándonos

Voz 0277 28:48 por el último llevó alunizaje que hizo lo hizo donde en Vallecas Si en Vallecas vive el mejor o el más conocido a lucir

Voz 6 28:55 lo negro diga Otero

Voz 0827 29:00 no se diga bueno pues no se dice así ni siquiera se dice aluciné lucineo sino al un y cero de lunares y a veces también nos equivocamos con las frases hechas esta semana pasó por el Hoy por Hoy Madrid del Grupo Modelo de Respuesta Polar nos dio un poco de Medina como nos referimos a ellos

Voz 9 29:21 bueno vamos a presentar a nuestros invitados de hoy modelo de Respuesta Polar cinco valencianos cinco discos cierra el último este fin de semana en la sala El Sol itinerantes carne de cañón carne de cañón en los carteles de los festivales más importantes del país

Voz 0827 29:34 carne de cañón en los carteles de los festivales más importantes de nuestro país no bueno no sabemos si es que son imprescindibles en todos los festivales que pudiera ser o a lo mejor si actúan frecuentemente de teloneros de otros pero hombre lo de carne de cañón yo creo que ese va un poco creemos que no porque carne de cañón es aquella tropa expuestas sin consideración a peligro de muerte en el caso de guerras y coloquialmente se que se utiliza para referirnos a gente ordinaria tratada sin miramientos no creemos que tengamos esa consideración de ellos según sino todo lo contrario bueno ya hemos hablado también esta semana de de pilas por ejemplo como sí sí cuando viendo Mercedes Milá hablaba de la de su perro de lo que hace el perro con ella

Voz 9 30:17 en un rato otro rato estuvo chupando un poquito la pila escúchame que te cuento les da vidilla

Voz 0827 30:26 bueno pues la apoya que es que te digan que no tenemos cultura de informe pues entonces decimos el pene hay cosas desde luego que es difícil es es anécdota una mejor prescindir de la anécdota con decir que es un perro muy majo pues ya está ahí que cerrase viento y que se quiere mucho que se quiere mucho esta bueno uno de los sonidos de la entrega de los Oscar esta semana fue este que hablaba también de una palabra que nunca sabemos cómo utilizar

Voz 6 30:53 no me puedo

Voz 3 30:54 era una película sobre menstruación acaba de ganar unos

Voz 6 30:56 ya

Voz 12 30:58 la película de menstruación que hable sobre maltrato

Voz 0827 31:00 que gane un Oscar es verdad la menstruación la regla no se habla mucho de ellas a veces no sabemos cómo referirnos a ella así que esta semana Ignacio Parlón ha decidido hablarnos un par de minutitos sobre ello uno de los ojos

Voz 1061 31:13 activos de una lengua eficaz es llamar a las cosas por su

Voz 9 31:15 nombre hola tú no me conoces

Voz 1594 31:18 soy tu menstruación si estamos hablando

Voz 9 31:20 no de la menstruación la regla el periodo son muchas las formas para llamar a lo mismo todas hacer referencia al tiempo el término menstruación tiene como raíz el alpinismo Menzies mes que a su vez tiene su origen en la palabra agrega Luna Menen cómo se tomaban de referencia en los ciclos lunares para medir los periodos de treinta días se relacionan los meses con nuestro satélite a partir de ahí han surgido otras palabras referidas a la regla como menopausia qué quiere decir la pausa del mes o Menard Kia el principio del mes es decir la primera regla pues de la edad

Voz 6 31:54 de

Voz 9 31:58 luego han surgido otras expresiones más coloquiales para llamar hágame extracción en República Dominicana por ejemplo dicen tengo la luna otros nombres son mi amiga la prima el día de San Gregorio y en algunos países de Sudamérica le llaman de una manera muy ingeniosa Merino Andrés que Andrés pues estaréis preguntando eso pues el que viene una vez por mes le hoy en día está muy normalizado pero hace no tanto sea decían verdaderas burradas sobre la regla

Voz 39 32:23 la gente tensos periodos atraen a los osos

Voz 0277 32:26 los tasas pueden oler suben Fillon

Voz 9 32:28 poco fuerte no pues he estado quería que está sacada de una película satírica es mucho mejor que algunas de las cosas que han tenido que sufrir las mujeres por la regla verdad Marina

Voz 40 32:37 pues ojalá hubiesen sido sólo comentarios como ese

Voz 9 32:40 en La Biblia este menciona las mujeres que menstrual

Voz 40 32:42 como impurezas dice literalmente que cualquiera que la toque quedará inmundo hasta el atardecer por poner un ejemplo en la India consideran que cuando la mujer tiene su periodo es impura sucia enferma esta maldita tampoco hay que irse muy lejos durante la Segunda República Española un diputado llamado Ayuso propuso limitar el voto a las mujeres de más de cuarenta y cinco años que es cuando les venía la menopausia o como él la llamó la edad crítica

Voz 9 33:08 por suerte se ha avanzado mucho desde entonces pero siguen existiendo muchos tabúes en torno a la extracción y en muchos países sigue suponiendo un problema para las mujeres como refleja el corto que ha ganado el premio Oscar esperemos que esto deje de ser una regla se convierta en una excepción del pasado

Voz 0827 33:25 la materia para la moneda de vigilancia pero lo que propuso el diputado era limitarlas a las menores de cuarenta años y se consideraba que al llegar a la edad de la menopausia y adquirían ese equilibrio como para poder votar manda narices nuestro periodo es más corto volveremos la próxima semana recordamos nuestra dirección de correo arroba Cadena Ser punto com ya saben sin algo me equivocado que seguro mucho

Voz 1061 33:49 no volverá a ocurrir bueno GISA volvió a ocurrir nos contaras la próxima Isaías descansa igualmente vaya bien bromas mucho

Voz 6 34:03 la Ventana en las redes sociales a La Ventana La Ventana

Voz 1826 39:26 quién dijo miedo ahora toca el momento de sumergirnos como hacemos cada semana en el mundo del terror

Voz 1061 39:33 no saben entrenarnos en ese lado oscuro de las historias con Mona León Siminiani Mona qué tal buenas tardes uno oyes voces por ahí no oyes pianos ni si en ocasiones también en las notas no habrá piano y habrá guitarra en directo como como cada viernes aquí en directo ya digo en la Ventana pero después a partir de las seis oye que nos traes hoy pues ahí vamos

Voz 3 39:54 el nuevo caso real un caso histórico en el que la protagonista es una mujer María Ammán del una guardia femenina de alto

Voz 0827 40:00 a pongo de las SS nazis fue guardia

Voz 3 40:03 en Ravensbrück Dachau y en el mismo Auschwitz ya la verdad es que con sólo este currículum podríamos esperar grandes atrocidades sin embargo manden es especial es un caso aparte tan aparte que es a la conocida como La Bestia de Auschwitz Se trataba de una asesina patológica de tentando un cargo en el que el asesinato no era precisamente un crimen punible Se podría decir en este caso la verdad que mande el encontró el lugar perfecto para dar rienda suelta a su sadismo y poder llevar a cabo sus acciones criminales como si dijésemos como un oso de peluche escondido en una juguetería sólo que en versión bastante más sórdida fue la responsable de la muerte de nada menos que aproximadamente unas quinientas mil mujeres esta escena recreada tuvo lugar en el campo de concentración de Ravensbrück uno de sus primeros destinos

Voz 55 40:49 cuatro una disculpe la interrupción pero las reclusas están exhaustas llevan más de quince horas trabajando

Voz 1 40:55 soy digo señora bando

Voz 55 40:58 y para que las preseas ellas no tiene nuestra cultura no son capaces de apreciar las notas en su conjunto pero la música las Cal creen que están a salvo algo en su cabeza les dice que si suena música van a poder vivir nunca más cree que debemos interrumpir ya el castigo por supuesto

Voz 12 41:20 el castigo ha acabado es momento de darles una lección acerca de trasplantes blanco

Voz 57 41:29 el operario pare la música

Voz 0277 41:32 tensión en un paso al frente de la siguiente reclusas reclusa mil trescientos cuarenta y seis allegada mi salida no estáis satisfechas con las estoy dar cursos dos mil trescientos cuarenta y nueve por culpa de las habladurías de unas pocas habéis pagado todas con el correctivo de trabajar hasta la extenuación hasta tres mil quinientos noventa y ocho espero que no se vuelva a repetir estas y con el resto mantengan su información ya es tanto da señora llevo ya estoy paredón de todos ven el precio que se paga por ser una charla Tana andando claro quiero que me dais atentamente estáis a punto de aprender una lección muy valiosa en el campo de Ravensbrück mantener la boca cerrada nos puede salvar la vida ya podéis iros a vuestros barracones señores oscuros corteinglés pónganos en medio de la plaza de la semana

Voz 12 42:38 ah sí

Voz 1061 42:42 quinientas mil mujeres te escuchado bien antes verdad dicho quinientos mil mujeres claro que en un caso así como como se puede diferenciar lo que le estaba permitiendo hacer alentando incluso hacer el propio régimen por otra parte su propio sadismo

Voz 3 42:57 efectivamente los límites son difusos pero en el caso de del digamos que ya aprovecho el ambiente para extralimitarse aún más de lo que ya los Nazis en general se limitaban la bestia no esperaba a los cuchicheos ni que los presos a quienes llama sus mascotas judías la miras en siquiera a los ojos de hecho de acuerdo con testimonios uno de sus pasatiempos preferidos en Bir que no era colocarse frente al portón de entrada esperando a ver si algún prisioneros se giraba para mirarla quién lo hiciese era llevado fuera del campo y nunca más era visto nacida en mil novecientos doce en un pueblecito de Austria María una joven guapa y con mucha labia comenzó su carrera de guardia de prisión enlisten Burt en mil novecientos XXXVIII un año después la trasladaron al recién construido campo de concentración de Ravensbrück donde su trabajo impresionó tanto a sus superiores que la ascendieron a supervisora en jefe ejecutaba mujeres todos los días paseaba por el campo siempre con guantes blancos porque les gustaba verla la sangre en los guantes blancos esperando a que cualquier presa cometiera el mínimo error para

Voz 12 43:57 leer sobre ella una mañana la mala fe

Voz 3 44:00 tuna recayó sobre una anciana que había robado un trozo de pan

Voz 12 44:03 además de vieja tienes la mano muy larga

Voz 0277 44:08 por favor por qué pegas a una anciana que podría ser tomados

Voz 12 44:13 pues mira otra prisa que intenta hacerse la heroína de la aquí vamos a quitar las agallas a latigazos

Voz 1594 44:22 la él blandió su látigo contra metía pero ésta con un rápido movimiento consiguió zafarse ya Barrada la guardiana por el brazo

Voz 12 44:34 tú no tienes derecho guardias dentro

Voz 1594 44:45 Iker sólo te callas Tagore no lleva la encerraron en una celda completamente a oscuras sólo vio la luz para ser flageló y torturada cada día la manden la visitaba para divertirse golpeando supuestos pero con cada latigazo metía repetir la misma frase una y otra vez día tras día

Voz 12 45:15 los no sabéis tener la boca cerrada es cuestión de raza Faces tu vida

Voz 1594 45:31 fuera de llamándose acerca ella saca su arma contada boca de media

Voz 12 45:36 a ver si ahora eres tan valiente o es que ya no eres nada

Voz 1594 45:47 sabes qué vida pasó seis semanas dentro del pero se dice que cuando la sacaron de aquella celda aún era capaz de aguantarle la mirada al amante

Voz 58 46:09 eh

Voz 3 46:11 esto no es un episodio aislado por lo que me cuentas vamos episodios como éste cada día varios además la del convirtió el búnker de Ravensbrück en un infierno en la tierra las internas sufrían flagelación es en tandas de veinticinco cincuenta setenta y cinco cien golpes cada una hasta que caían exhaustas las obligaba además a contar en voz alta pero ninguna lograba llegar al número diez la mayoría moi morían por hipotermia cuando eran abandonadas al aire libre en pleno invierno en temperaturas que podrían llegar hasta aquí hasta treinta grados bajo cero y mientras las aquí nada en las al nacional socialismo dedicada como sabemos al exterminio sistemático premiaba a La Bestia de Auschwitz sin embargo en un momento determinado ocurrió algo que dio a entender que María Mandela había algo de humanidad aparte de su pasión por Madame Butterfly la ópera de Puccini que hacía ejecuta que hacía ejecutar a las presas Un día un niño se coló en el campo de Ravensbrück los niños estaban prohibidos en los campos de concentración pero las mujeres les intentaban colar metiendo los entre sus faldas uno de estos niños a Aaron de cuatro años hijo de unos gitanos adinerados que habían sido asesinados se convirtió extrañamente en la debilidad de la mande

Voz 12 47:21 una cosa de las cocinas yo puedes abrirlos chocolate belga mejor aquí tiene pero no te lo Cobas todo de golpe eres mi mami bueno quieres que lo siga mis padres de verdad van a venir a buscar entonces sí quiero que seas mi nueva mami

Voz 1594 47:50 la Bestia de Auschwitz la veía sonreír por primera vez sin embargo inesperadamente su alegría se vería truncada

Voz 12 47:58 el resto de su vale todo bien directora Mamez dicho que haga venir al resto de su banda enseguida

Voz 55 48:04 toque no paren de tocar hasta que ellos el ordene la pieza de siempre directoras si partitura cuatro página nueve

Voz 12 48:28 Nos espera espera

Voz 60 48:31 es una sorpresa

Voz 6 48:35 eh

Voz 1594 48:36 eh había recibido hortofrutícola alta comandancia dieran luz en Auschwitz no había sitio para los niños aquella mañana acompañó al pequeño

Voz 6 49:05 entonces es saber de algún modo esta mujer

Voz 1826 49:09 terciado que a veces se diagnostica como de manual en los casos de los más depravado es asesinos tenían parte como dos caras

Voz 61 49:17 sí pero no era ni mucho menos esquizofrénica la el diagnóstico que tú dirías la Mandela

Voz 3 49:22 suena bien cuerda que conocía muy bien las cosas

Voz 61 49:25 cuentas de sus actos para ella las órdenes eran las órdenes está por encima cumplirlas que cualquier otra consideración humana después de este incidente con Aaron continua exactamente igual con sus torturas disparos indiscriminados

Voz 3 49:39 elecciones a la cámara de gas todos sus movimientos eran temidos no sólo por los presos sino incluso por sus propios compañeros y no es de extrañar desarrolló unos sesión también por la música especialmente la de Puccini que ponía en todo tipo de situaciones organizó de hecho una orquesta compresas cualificadas para que formaran parte de ella cuando fue trasladada a Auschwitz continuó desarrollo sus métodos en un momento determinado las pésimas condiciones sanitarias provocaron grandes epidemias de piojos películas y si tifus para reducir los focos la man del programa programaba regularmente de infecciones entre las reclusas sacaba a las presas hasta mil presas al frío y les aplicaba un tinte de desinfección después las rozaban con agua helada aquello podía durar hasta casi un día tiempo suficiente para que la diera tuviera que buscar algún entretenimiento

Voz 12 50:34 cero tú tú no la miraba desafiante a los ojos me me llamó Guërna Honda hombre de mascota vamos a jugar a algo lo vamos a llamar a quién quieres que mate le coloca el cañón de su arma en la frente te voy a hacer una pregunta que maté a tu compañera de la izquierda a la derecha si tienes tres segundos sino responde esté Matti uno mi derecha soldados les dejó el mando repartan los uniformes me retiro estas de infracciones me agota

Voz 0277 51:43 lusas recoge del uniforme volver al barracón en fila india nos vista a la calle hacerlo cuando estáis dentro

Voz 1594 51:51 aquel día murieron de frío trescientas mujeres las que volvieron al barracón no corrieron mejor suerte no se les dio uniformes limpios sino los de reclusas que habían sido aseada Si contenían restos de ciclón ve los efluvios gaseosos altamente tóxicos es provocaron una agónica muerte por asfixia

Voz 62 52:09 todo pagado

Voz 12 52:16 nadie acudió en ayuda de las mujeres murieron prácticamente todas

Voz 1061 52:20 bueno verdaderamente es que es el infierno

Voz 3 52:23 en este sentido me gustaría que hoy como excepción escucháramos algunos testimonios de personas que vivieron aquello escuchemos por ejemplo las impresiones de Neus Català exiliada republicana capturada en la resistencia francesa y superviviente de Ravensbrück a su llegada al campo de concentrar