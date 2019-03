Voz 1 00:00 son las seis las cinco en Canarias

Voz 1826 00:05 se ha presentado el Barómetro Sanitario dos mil dieciocho el informe anual que refleja cómo los españoles puntuados al sistema público Ester Bazán

Voz 0825 00:12 en general la opinión mayoritaria es que el sistema funciona bien no bastante bien aunque necesita algunos cambios y son más los que prefieren el sistema público al privado los datos con Laura Marcos

Voz 1276 00:22 las tardes buenas tardes los españoles ponen un seis y medio nuestro sistema sanitario una nota ligeramente más baja que en dos mil diecisiete y los tiempos de espera siguen siendo la principal queja casi la mitad de los españoles no aprecia mejoras en esas listas entorno a un setenta por ciento cree que tenemos una sanidad buena o bastante buena aunque necesita algunos cambios uno de cada cuatro encuestados considera que esos cambios son fundamentales crece la confianza en el sistema público frente al privado tanto en Primaria como para especialistas e ingresos y cae hasta el tres por ciento el número de personas que abandonan su tratamiento porque no pueden pagarlo en esta encuesta realizada a siete mil ochocientas personas entre marzo y octubre del año pasado hay otro dato muy relevante un sesenta y dos por ciento cree que el cigarrillo electrónico

Voz 3 01:08 polaco sin combustión también deberían regularse

Voz 1276 01:10 en lugares públicos más medidas a las que el Gobierno

Voz 0825 01:13 ha dado luz verde y que les estamos contando a lo largo de esta tarde el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto para eliminar

Voz 0825 01:21 viertan en contratos a partir de la entrada en vigor del texto información de Javier Gregori

Voz 0882 01:26 aunque los investigadores todavía estén en fase de formación la principal novedad es que a partir de ahora todas las becas se convierten en contratos laborales y esta es una de las viejas reivindicaciones de los jóvenes científicos como reconocía la propia vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo al anunciar la aprobación de este nuevo decreto ley

Voz 0882 01:56 además este nuevo Estatuto establece también un aumento del salario que ahora perciben los jóvenes investigadores ir les otorga nuevos derechos EEUU Unidos

Voz 0825 02:04 dice que acabará el muro con México antes de que termine el mandato de Trump y eso sería en dos años lo ha dicho el número dos del Gobierno norteamericano que ha defendido además en la declaración de emergencia que ordenó el presidente hace unos quince días para conseguir la financiación necesaria para su construcción o buenísimo ya hemos empezado a construir el muro

Voz 5 02:29 bueno medios hago una promesa

Voz 0825 02:31 antes de que acabe nuestro mandato lo terminaremos entero

Voz 1509 02:38 vamos con el deporte Uxue Caballero buenas tardes qué tal buenas tardes a las nueve comienza la jornada veintiséis de Liga con el Rayo Vallecano Girona en el estadio de Vallecas partido por la permanencia el equipo madrileño necesita volver a ganar tras cuatro jornadas consecutivas sin sumar los tres puntos Girona que quiere alejarse de la zona de peligro en valen baloncesto y tenemos Euroliga a partir de las nueve Barcelona Real Madrid

Voz 0825 03:04 doce diputados de Podemos se van finalmente a la lista de Madrid en la comunidad con Íñigo Errejón hoy se ha conocido la composición al completo también de la lista de Manuela Carmena para el Ayuntamiento de la capital en la que reserva los puestos más altos a sus concejales de confianza

Voz 1826 03:17 Molina Gómez si la publicación completa confirma que

Voz 0393 03:19 se han caído de la lista de Carmena los concejales que más fricciones han tenido con ella no repiten y rumiar zen y Celia Mayer ni Pablo Carmona tampoco está en esa lista Mauricio Valiente de Izquierda Unida la formación no ha llegado a un entendimiento con la alcaldesa por la Operación Chamartín el concejal de Seguridad Javier Barbero que ha tenido enfrentamientos con la policía y los bomberos durante esta legislatura sí que repite pero nueva en puestos de salida va de número trece Carmena reserva

Voz 0825 03:42 la todos los puestos de salida para su equipo

Voz 0393 03:45 lo de gobierno Marta Higueras Rita Maestre Soto Calvo e Inés Sabanés por este orden por el contrario Íñigo Errejón ha apostado por independientes para las primeras plazas como el psicólogo Diego Figuera o el investigador contra el cáncer lector Tejero su numero dos sin embargo será Clara Serra portavoz de

Voz 0825 04:02 Podemos en la Asamblea y otros once diputado

Voz 0393 04:05 dos de la formación morada la lista la cierra de manera simbólica Luis le

Voz 0825 04:10 Ganar Alcorcón ha denunciado ante la Fiscalía Provincial a la segunda teniente de alcalde de la localidad Susana Mozo por presunta malversación de fondos públicos de la Empresa Municipal de la Vivienda un trato de favor que aseguran enriqueció de forma ilícita a las constructoras Ferrovial y Fomento que construyeron el Centro de Creación de las Artes de la localidad Jesús Santos es portavoz de ganar al Alcorcón en

Voz 6 04:29 Torcón había una empresa municipal de la Vivienda que el Partido Popular quiso que entrara un concurso voluntario de acreedores esto ha tenido consecuencias muy graves para el municipio de Alcorcón e hoy en día no podemos ofertar vivienda pública desde el Ayuntamiento porque no está esa empresa eso significa que nuestros jóvenes para seguir con su vida en Alcorcón tienen muchas dificultades porque no podemos ofrecer por ejemplo pisos de protección oficial

Voz 1826 09:39 las seis y diez cinco y diez en Canarias la de la música en directo tenemos Iñaki de la Torre qué tal buenas tardes buenas tardes Roberto hoy tenemos a tu amigo Benjamín Prado dicen en Jerez Benjamín qué tal buenas tardes buenas tardes buenas tardes Iñaki hola o hija a ver nos trasladamos pero de momento a otra fecha a otro lugar sábado a uno de diciembre de dos mil dieciocho Auditorio Víctor Villegas de Murcia el conocido grupo de pop Maldita Nerea después de más de quince años en los escenarios después de varios discos de platino números uno de todo tipo de de premios pues el grupo afrontaba uno de los momentos más especiales más importantes de su trayectoria

Voz 0281 10:14 en un concierto con con orquestación

Voz 1826 10:17 por arreglos la interpretación de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia uno de los periodistas más veteranos de de la región llama Albarracín o Hama Albarracín ya Amelia verdad ya en el periódico la verdad escribió lo siguiente

Voz 16 10:31 la noche había advertido en la víspera Jorge Ruiz el cantante y compositor de Maldita Nerea que el del sábado junto a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia era el concierto más difícil de su vida tiene sentido pese a llevar década y media demostrando con solvencia sus cualidades escénicas el sigue siendo más comunicador que interprete más autor que performer Por otra parte estaba por ver cómo

Voz 14 11:01 sus canciones sencillas nítidas las que el silencio a menudo juega como un elemento más daban con toda una orquesta

Voz 1 11:11 hay que decirlo claro el concierto fue un éxito

Voz 14 11:15 desde luego de público que abarrotó la sala grande del Víctor Villegas y al que le costó contenerse con las palmas y vítores pero también en el aspecto sonoro y artístico Jorge Ruiz no le arredra los retos este que no resultaba menor lo superó con creces junto a sus músicos una maldita sinfónica que bien hubiera podido llamarse maldita cinematográfica una banda sonora más bien bendita

Voz 17 11:46 en Liga ante las cosas que dice no historias de buena Feli fe

Voz 18 11:59 Miren moños de idas y parte

Voz 19 12:03 ah como no

Voz 20 12:07 se puede eh

Voz 19 12:08 la alerta caso

Voz 21 12:13 el mundo Gene ante las cosas que hay que Soros estrellas mil

Voz 18 12:39 qué

Voz 1826 12:40 se puede llegar a sonar mejor es una experiencia que luego se repitió en Barcelona en Madrid para unos pocos afortunados y que y que ya se ha convertido en un disco más DVD

Voz 3 12:51 que suena así

Voz 21 13:08 espera deja escrito en algún papel que yo he Affleck perdone kilos según los abrazos que quedan todo la primera

Voz 2 13:39 a y Messi

Voz 1826 14:01 Jorge Ruiz de Maldita Nerea Jorge qué tal buenas tardes encantado estar aquí con vosotros muchísimas gracias por acompañarnos oye tú imaginabas que iba a sonar así tu tenía reticencias cómo surge el proyecto quién te lo prometo

Voz 0155 14:13 ha muerto de miedo porque ha hecho llamen en su artículo es tal cual yo estoy acostumbrado a hacer canciones para que la gente las cante de hechos y no las cantan las retiro del repertorio porque yo tengo esa vocación de escuchar que es muy de radio escuchar escuchar escuchar colgar un cantante porque esto es raro no están acostumbrados a que Midas Iman aquí tenía que cantar y la gente estaba sentada porque la orquesta impone mucho no hay pues fue fue bastante difícil para mí pero ha sido un sueño hecho realidad también

Voz 1826 14:42 bueno el sueño hecho realidad prueba si es que era una prueba si te lo planteaste en algún momento como reto prueba superada supera dijimos sí porque iba a hacer uno pero f3 has visto el valor ya ya debe cambiar tanto para ti la perspectiva que ahora cuando escuchas las canciones de Maldita Nerea por cierto ya con pruebas de cómo no es incompatible gente canten porque después además hay gente a muchos momentos del concierto donde cantaron seguir decanta donde cantan y donde sobretodo tiene mucho protagonismo digo que ahora en lugar de ir con una guitarra por ahí pues Jorge va con guitarra pero también con pianista por ejemplo que el usando estalla Chris Chris Rubio esta estrategia con nosotros porque ya sabes que aquí mire los artistas nosotros encantadísima de que lo hagáis pero con el impuesto revolucionario de tener que regalarnos un bar un par de piezas que te ha parecido a ti que aparece imaginamos la música de Maldita Nerea así arropada con la orquesta la verdad es que no

Voz 22 15:36 pero resulta que es un tipo de música al que si lo miras digamos en la teoría le tiene que pegar bien porque al pop siempre

Voz 0788 15:42 veía ya la velocidad media le viene muy bien siempre la orquesta de hecho en los sesenta en los cincuenta el pop así este sentido estricto pero sesenta el estaba lleno de que estaciones de este tipo no tan magníficas como una gran orquesta pero aquello estuvo muy presente en aquellos años para volver a recuperarlo dentro del pop era era atrevido pero realmente era su estado natural

Voz 22 16:05 sí bueno yo sé que me venía súper grande porque no estaba acostumbrado y me daba bastante miedo pero precisamente por eso lo que es incómodo o no lo hago claro de hecho por ejemplo que esté Chris hoy aquí porque mismos

Voz 1826 16:18 dos tantos fuera no es la primera que vamos a tocar

Voz 22 16:21 ante un ensayo que es una gran pianista yo lo había visto y también canta súper bien pero yo no estoy acostumbrado nuestro así que bueno pues es una prueba para mí pero no quería venir con todos los sesenta músicos de la orquesta porque no cabía en que has tenido tu que cambiar el modo de cantar con tú te ves delante de la orquesta la primera vez que vas a ensayar dices a lo mejor esto no lo tengo que cantar igual que lo cantaba antes O'Shea o que es que esa es mi caso es que no canto verdad yo sé que la gente noventa

Voz 0825 16:49 en unos que lo parece divertido que es no no era de seis mil quinientos buena veinte

Voz 22 16:55 esa realmente hacer la canción y que la cante a la gente eso es muy de verdad lo que pasa es que circunstancialmente tengo ganas pero entonces bueno en este caso la disciplina como es muy diferente a la del pop pues lo que hice fue ponerme al servicio de Virginia Martínez la la directora de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia de un arreglista maravillosa dos bailarinas fantásticas dos mujeres que me mandaban y me daban órdenes todo el rato yo encantado si me metía como un violín se lo más sabes

Voz 1826 17:22 qué bien eso sí sí sí sí yo yo sabía que

Voz 23 17:25 el el factor femenino había decantado desde

Voz 1826 17:27 luego la la balanza así Jorge había tenido algo de no sé si miedo pero dudas habían sido dos personas funda bueno han sido son dos personas fundamentales en este proyecto Virginia Martínez que es directora de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia hasta hace un ratito casi la teníamos la tenemos aquí en Radio Murcia pero al final le ha surgido un ensayo Pero Alicia Moreno sí que nos acompaña desde nuestra emisora en Murcia que Alicia buenas tardes hola buenas tarde pues aquí aquí están los artistas cuál fue la primera vez que os conocía aislantes o cómo surgió de cuando fue el primer momento que habla

Voz 22 18:01 cae a te lo tenías eh

Voz 0825 18:04 mañana y no lo he dicho nada la vuelta

Voz 22 18:07 sólo cuando yo he bueno como quiera

Voz 24 18:09 cuéntalo tú alguien

Voz 22 18:12 yo yo dije que era una me gustaría que fue un arreglista mujer porqué porque siempre estaba rodeado mujeres esto suena a veces según quien lo escuche mal no es una entonces llamé a mi compañía editorial IBI a llamaron a Julio Godoy un gran compositor y fijen un hay una chica al Murcia que ha sido alumna mía que es muy bueno en Murcia no me lo puedo creer claras además de Murcia entonces les escribí por Instagram si le dije te atreves elige

Voz 1826 18:38 por por Instagram yo el teléfono no porque no lo tenían nada

Voz 22 18:42 tenía entonces le escribí por Instagram y me mandó una demo de dos minutos que es la canción los habla sugieren que el avispero santo hizo los arreglos ya para que veas cómo quedaría para aprobar para ver si la Él la eligió elegir elegiste tuvo Alicia el tema ese sobrecoste trabajar los dos minutos

Voz 24 18:57 yo elegí los abrazos que queda porque bueno de alguna manera me tocó de primeras al escuchar el disco oí nada me deprime primera me llamó para para empezar a hacer algo y me salió muy natural

Voz 22 19:10 Alicia tú tienes costumbre perdóname la pregunta

Voz 0788 19:13 por eso un poco de gas Rulo no desde narró lo que solamente

Voz 22 19:15 venga pop pero tú tienes costumbre de oir pop y rock quedar igual que hay mucha gente que está en en en orquestación y está en música clásica que no le interesa mucho el pop Hinault no oye tú tú escuchas habitualmente Satellite fue fácil el lenguaje

Voz 24 19:27 sí me gusta mucho el pop y el rock me gusta mucho lo de los setenta también muy donde hay mucha música sinfónica grabada en estudio y todo eso entonces estoy muy acostumbrado al lenguaje sinfónico del rock porque bueno desde siempre me ha gustado mucho

Voz 1826 19:41 sí sí de ahí de momento estás quedando bien pero

Voz 3 19:44 ver

Voz 1826 19:46 Alicia pero habrá un momento que Jorge no te escucha tu conocía la música de Maldita Nerea lo suficiente como para meterte ya de para tirarte a la piscina o que conocías de Maldita Nerea

Voz 24 19:54 yo conocía lo que todos conocemos no lo que se baila en los bares discotecas el secreto de las tortugas no las canciones más famosas y las conocía

Voz 1826 20:04 bueno lo que lo que quería Jorge porque como quiere canciones en las cantemos todos pues ya eso yo creo que ya pasaba la la prueba del nueve haber Alicia que es graduada de la prestigiosa Escuela Berklee College of Music donde fue dedicada después de obtener matrícula de honor en el grado de piano en el Conservatorio de Murcia es compositora es orquesta adora es arreglista en activo desde dos mil cinco Jorge te te sonaba no llegan llegamos que sonaba que no lo sabía no pero quiero decir quiénes irás ajeno igual que le hemos preguntado sobre qué relación tiene con la música popular pop tú con la música así de orquestación la música clásica

Voz 22 20:42 entre cero y menos uno el de hecho yo no entiendo de esto pero siente lleno de talento yo no sabía el currículum de eligen ya me enteré después el golpe yo no tengo ningún currículum musical sabía al final

Voz 1826 20:54 esto tienes que osea o funciona

Voz 22 20:57 no no funcionan entonces cuando demandó el arreglo dije bueno también tengo que decir para que no lo sepa que la Universidad de Berkeley es como la gran universidad donde se estudia música actual por así decirlo pop rock bossa nova jazz todo esto que es como aprender armonía donde se tiene que aprender de la música actual lo digo porque claro ya hay voy entendiendo poco más como ella ve tan fácil la conexión entre la música sinfónica del pop

Voz 21 21:21 eso pues sí

Voz 1826 22:28 y el criterio de selección de los mismos que iban a entrar ahí me han dicho que Alicia también tuvo mucho mucho que ver y que tu idea Jorge era que que fuera no sé si estuviera compensado equilibrado el hecho de que convivirán aquí canciones muy conocidas con otras que en realidad no los hongos sólo son muy muy muy específicas del público muy demandó si había una parte de eso

Voz 0155 22:51 ah y otra que Alicia que era un poco lo que tenía que bucear realmente sacarle partido pues a lo mejor y me pueden pillar una canción pero si ya no les saca jugo no tiene sentido hacer la ciudad iraquí de hecho nos equivocamos por ejemplo esta canción se la está escuchando no lleva arreglo orquestal porque no la dejamos fuera de la selección y fue él fueran dejamos dos el secreto de las tortugas si está ahí fueron las dos más votadas por el público vea ley dije Alicia Alicia puedes hacer un arreglo así como muy rápido del secreto de las tortugas impidió un arreglo de cuerdas en tiempo récord que quedó muy bien interpretada con nosotros en el escenario ideas quién está tocando el piano

Voz 3 24:40 oye fiesta conversaciones eran por teléfono Alicia cuando Jorge te decía a ver si haces un arreglo pero para para antes de ayer tú tú qué cara le ponía pero bueno se habla de un día para otro muchacho

Voz 24 24:54 no bueno tampoco íbamos bien de tiempo en realidad yo tenía mi calendario como compositora nos vamos haciendo nuestro calendario de entrega y todo eso bueno íbamos bastante bien así que esa presión no la he tenido mi encuentra entregas tampoco en cuanto a creatividad porque he tenido bastante libertad cómo es esto

Voz 0788 25:17 cuando te dan cuando ya decidís la lista de canciones piensas una lógica que valga para todas y luego vas aplicando esa lógica cada una de ellas o dices bueno cada una hay que tratarla por separado no sé cómo se hace eso

Voz 0825 25:27 en cada una hay que tratarla por separado lo que

Voz 24 25:30 pasa es que hay elementos que hacen que en unas dentro en encontrar ahí hay motivos por ahí musicales que si te escucha mucho en disco dista identifiques en una canción luego en otra también para darle un poco de unidad y luego también a nivel de instrumental acción de orquestación tiene todo bastante unida porque bueno también he sido yo sola a la que lo he hecho ha sido más arreglista y eso hace que este mi lenguaje ahí presente

Voz 1826 25:56 a Alicia habrá muchas cosas que tienen que ver con lo emocional y otras esas que sean que se nos escapen por lo técnico y que no nos puedas contar pero por ejemplo de cómo te has ido enfrentando a cada uno de los temas al secreto de las tortugas que tampoco estaba previsto bastaba si te dice Jorge oye pues si al final lo vamos a lo vamos a incluir Quique cuál fue tu primera idea que que primera idea te viene si después el resultado tiene mucho que ver con esa primera idea

Voz 24 26:23 en el caso de esta canción en concreto fue algo mucho más mecánico por una cuestión de tiempo y luego pues el tempo de la canción y sabiendo que esta canción iba a ser de lo visto de las última tenía que ser movida yo no podía hacer una versión lenta de esta canción

Voz 22 26:37 no no entonces

Voz 24 26:39 hay fui muy práctica y bueno más que emocionan tras de divertirme adopta meterle mucha caña

Voz 3 26:46 no

Voz 0155 28:15 dime la verdad porque estabas levitando un poquito en el escenario ahí ya estaba relajado pero es que no digo digo durante todo el concierto no te creas eh yo estaba súper sobretodo emocionado emocionado de que por ejemplo están alguien tiene tantas cosas esta canción no se sabe es una canción que habla de filosofía

Voz 1826 28:32 te iba a preguntar por eso es que

Voz 0155 28:34 es que luego otra cosa curiosa es que los discos sinfónicos uno lo suele hacer en el cénit de su carrera nosotros estábamos más que nunca de hecho si os fijáis quién el DVD o cualquiera lo puede ver Internet súper joven esto está lleno de de de de cosas que no son habituales en en la música a mí no me gusta está no me gusta cantar aún gentes de filosofía de arreglo pensé esa aunque por ejemplo Alicia no nosotros habíamos podían porque es muy difícil de versionar claro por eso hay tan pocas versiones por no decir que no hay ninguna de esta canción porque esa canción muy personal ni yo misma me atrevía

Voz 1826 29:13 oye después me cuentas lo de la filosofía que además aquí en este programa somos tan de filosofía que tenemos un ratito a la semana que que dedicamos a a pensar y a proponer a a los oyentes que piensen con nosotros pero ahora a la que a la que veo con ganas de tu no sé si tienes ganas de cantar perro aquí rubios y con muchas ganas se ve me veía para allá para para llegar a perpetra

Voz 0155 29:33 era una canción bueno seis Petra que va a ser no pido

Voz 1826 29:35 tanto idiota venga dame minuto Eloy minuto claro oye Benjamín que no te escucho se ha cortado la línea concreta

Voz 3 29:41 no pero os veo tan a gustito excusándose con la maqueta de cuadros aquí no estamos pensando que que Jorge ha contra una cosa que seguramente

Voz 0281 29:52 es verdad que le gusta mucho escuchar a los espectadores claro si el ex logopeda es es maestro de Audición escucharla otra que iguales menos verdad que le gusta saltar con sin red pero aquí tenía una red estaba tocando en Murcia estaba tocando en casa y yo creo que en el aplauso del público se nota sobre los sinfónico hombre lo ha hecho todo el mundo desde él mis Presley y a Miguel Ríos ahora mismo pero yo creo que sobre todo lo hicieron en el en el mundo pop los Beatles y lo que hacen los Beatles a los demás les da ganas de intentarlo también alguna alguna vez no así que me imagino que todo eso está en este en este bonito disco que tiene un verso que dice que quiero ser un recuerdo para estar en ti las canciones son esos recuerdos que luego se convierten en bandas sonoras de la vida de la gente por eso me parece divertido enviarlas llevarlas a otro elemento por ejemplo este caso a los sinfónico en convertirlas en otra cosa a lo mejor entonces uno puede tener con la misma canción dos recuerdos distintos lo cual es interesante vamos entonces

Voz 1826 30:50 desnudar la un poquito pero con piano y con guitarra Jorge Maldita Nerea cuando quieras

Voz 25 30:59 la verdad

Voz 27 31:05 sí

Voz 20 31:20 no sé no hemos hablado está algo cansado de que ídem con motivos para que compre que es suena prime estos once digo por fin siendo asegura que no existe causa alguna hará que falla así es que ella nunca tiene oficie es muy poco Independence deja

Voz 29 32:00 pero luego te ahoga

Voz 26 32:03 pero lo te que haga sea vasos de agua no lo entiende ya que su canción le presta atención el acto Car tu corazón tanto idiotas nada

Voz 30 32:30 están

Voz 20 32:31 J

Voz 30 32:35 tanto idiota

Voz 26 32:37 qué quieres que te que era la primera a hablar con claridad empleará esta historia de quien lo Case arrepienten porque siempre se convenza de que no puede cambiar es la crónica Diego y su mentira mil veces repetida convertida en verdad para luego ahogar ten tu bajas

Voz 15 33:18 eh

Voz 26 33:21 tú no lo entiende ella quiere el escribe vasos campeón en la escuches que le prestas atención que la envites barato GAR tu corazón no pide tanto idiota un oro entiende ella que él escriba su canción le presta atención en la envites acto Car tutora los pies tobillos

Voz 32 34:15 Tigre a La Ventana en las redes sociales Rojas La Ventana La Ventana

Voz 1826 39:42 estábamos a veinte minutos para llegar a las siete de la tarde las seis en Canarias hoy con maldita sinfónica lo último de Maldita Nerea está aquí Jorge Ruiz frío acompañado de Chris Rubio al piano los escuchábamos hace un momento en en directo lo que ha sido casi un ensayo porque Nos decía que no han estado hoy todo el día incluso destinando a ver que qué temas interpreta con esta tarde aquí darla a conocer hace hace

Voz 0788 40:04 claro

Voz 1826 40:05 bueno bueno toca con un gran amigo mío es sabido pero pero nunca habíamos

Voz 3 40:09 yo me equivocaba yo quedó la letra de esta canción casi nunca ha tocado pero suele pasar los grandes verdad yo lo pequeño disculpas a la audiencia

Voz 0155 40:19 Blanco

Voz 3 40:20 han sido una décima de segundo pero bueno ellos han notado porque como estaban cantando qué es lo que tú pides cada uno estaba cantando estamos esta tarde también Galicia Morote quiso coches para sepa que a lo único que se olvidados ahí los astros empeorando la otro becario Benjamín Prado hablando

Voz 0788 40:38 diciendo justo cuando ha dicho esto durante dicho te es porque Lou Reed iba a comprometer Dylan le quedan diez días pronto a escondidas no ya estamos rezando y dejadme que agradezca

Voz 1826 40:49 a Alicia que esta tarde se ha acercado a los estudios de Radio Murcia has sido arreglista ha sido alma máter nunca mejor dicho de de que este producto salga vea la luz que sea una realidad se quedan menos cuarto tenía un ensayo así que no no le vamos a hacer sufrir más Alicia muchísimas gracias tienes algo que decir ahora

Voz 3 41:09 cayó para siempre bueno nada que me encanta

Voz 24 41:12 nada de estar con vosotros desde Murcia y bueno que la experiencia como Maldita Nerea de malditas Sinfónica ha sido maravillosa espectacular pero que que lo disfruté muchísimo

Voz 1826 41:23 lo estamos disfrutando Alicia enhorabuena muchísimas gracias muchas gracias guapa pero bueno estamos disfrutando algo que has been también estaba comentando que Iñaki ha cogido al vuelo de dicho déjame que yo comente algo sobre esto que ya que ha dicho Benjamín de que haber ahí como cierta tradición El Mundo rockero pero sí de irse a a los sinfónico

Voz 0788 41:44 me da rabia darle la razón a Benjamín pero ha dado en el clavo en dos o tres cosas que ha dicho antes porque hace hasta hace pocos años los pop pero rockeros y demás y tal y cual y los músicos sinfónico se miraban como perros cabreados dice mi hermano miraban pero era un poco hipócrita porque a los unos a los otros interesan las músicas de los unos de los otros sobre todo decía yo antes en los sesenta estaban muchos de los arreglos hechos por músicos con formación clásica Chen balón que tocaba George Martin productor de los Beatles pues claro Él tenía una formación clásica ir de vez en cuando les colaba estas cosas sólo en Eleanor Rigby o todas estas cosas Ayeste lleno de arreglos orquestales de ese tipo y luego también es sabido que a los músicos de clásica les gusta investigar la simpleza del pop y el rock los la contado antes Alicia y por eso hace no mucho empezaron a colaborar unos y otros en España llevamos unos cuantos años muy coloridos con eso la cosas Florin prolija por ejemplo otra vez en Murcia ya sabes que esto es Vetusta Morla con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia precisamente que fue un concierto benéfico con el Conservatorio Narciso Yepes de Lorca por por aquello del terremoto que se destrozó no acordaros de este aparte de acordarnos de este disco hay otra cosa que hizo la Sinfónica Radio Televisión Española hace como unos diez años que hizo un ciclo similar con grupos y solistas de los ochenta por ejemplo chapeau La Frontera Los Secretos o con Germán qué opine que era cantante de los golpes bajos

Voz 3 43:37 ya y de Pablo Novoa nuevos sonoro nunca lo los arreglos tan lujosos hasta

Voz 0788 43:57 ya digo que sea solamente con ellos y luego también grabó un disco Radio Televisión Española su orquesta

Voz 3 44:02 un disco completo con la con con el mismísimo Camilo Sesto otro experimento que yo miro a Camilo Sesto y no veo al mismísimo noveno Jasper sedes y nos vemos en el tema el ex mismísimo celeste bien anotado

Voz 0788 44:29 hoy está sembrado y luego hay otra cosa que decía yo que me gusta que es un experimento quizá Santiago Auserón que es asoció hace pocos años con la Original Jazz Orquesta

Voz 1826 44:36 es españolas

Voz 0788 44:38 que al final ese tipo de estas venían de ser como la Sinfónica se redujeron para el jazz ya sabéis las big band ir redescubrió su propio repertorio como Juan Perro pero también como Radio Futura lo que decía Benjamín con mucha propiedad que el año pasado también estuvo de gira lo da a descastados de diciembre pero creo que volverá a retomar Miguel Ríos que estuvo de gira directamente pues haciendo algo que se llamaba sinfónica tiene una versión maravillosa de su propio éxito inicial que se llamaba el río

Voz 2 45:11 por qué te diría que nos Fuji

Voz 3 45:41 el disco sinfónico ahora Jorge en que estas hay próximo libro

Voz 0155 45:48 estamos fíjate que seguimos no paramos la Irán continúa tengo que entregar quince veinte días una canción nueva porque a final de año vamos a hacer algo como grande para nuestros seguidores si quieren ir dejando canciones nuevas hasta ese momento no entonces tengo que entregar la ya y no sé no tengo nada todavía parece no

Voz 3 46:09 bonito te parecerá bonito pero cómo vas a hacer este disco luego en directo cuando ahora te hagas algunos bolos de aquí a que no es que en concreto este en concreto bueno

Voz 0155 46:20 Nos han hemos recibido varios oferta eso

Voz 24 46:22 pero no podemos no pues decirte

Voz 22 46:25 sí pero no como decías que estarán ensayo digo igual es que esta juntando te para unos golito

Voz 0281 46:29 además una orquesta sinfónica tienen que ser como más de sesenta músicos no sé ahí para transporte y además es un pero estaba pensando mientras hoy a Iñaki que también hay discos en dirección contraria también hay grandes divas y divos de la música clásica que hacen discos Placido Domingo lo hizo Ainhoa Arteta lo ha hecho o Pavarotti lo hizo mi opinión es que por alguna razón les queda peor a los divos de la ópera hacer música pop ya los cantantes pop hacer un disco con una orquesta no sé si es que la músicas más fácilmente asimilable no sé si es que

Voz 22 47:02 el cambio de elemento es más difícil

Voz 0281 47:04 la dirección que en otra no no sé pero me da esa empresa

Voz 22 47:07 no es que el los músicos de pop son mosca

Voz 1826 47:10 ticos lo hemos hecho con sinfónicos son orden

Voz 22 47:13 entonces es más fácil meter el caos en el orden que el orden en el caos

Voz 0788 47:16 una filosofía de acuerdo es un bebé en mil ahí sí señor

Voz 1826 47:20 no te preguntaba antes Jorge por lo del libro porque tu disco anterior coincidió con la salida de tu primer libro que va muy bien en ventas el otro día estudios entrevistando aquí desde Barcelona hicimos el ramo en el Mobile World Congress al artista Adriana Moragues que también ha editado su primera novela y que esta semana hemos conocido que un músico un músico que es muy amigo tuyo guardas una gran relación estrecha relación de amistad va a sacar el libro el catorce de marzo es un libro que se llamará precipicio no

Voz 21 47:50 aquí será

Voz 3 48:12 este músico cantante amigo metido a escritor es David Otero David qué tal buenas tardes

Voz 45 48:18 buenas tardes cómo estáis aquí aquí está conmigo

Voz 3 48:21 bien encantados de saludar de como siempre Jorge David David Jorge además es es es mi casero así no me digas a ver explica eso pero pero paga bien no es cómo es eso de que de su casino David

Voz 45 48:34 la religiosamente que fuera yo tengo una casita a las afueras de Madrid si una casita eh yo diría que inspiradora la casa que se hace muchos muchos años construir una casa de madera finlandesa muy bonita Hay

Voz 3 48:51 cuando yo estaba alquilado unos días vendiéndola pero en algún momento lo dejará pues se lo alquilas tu

Voz 45 48:58 casa tiene un imán un iban creativo bonito y Jorge lo ha descubierto ir de vez en cuando pues cuando tiene que crear se va para allá Hay ICREA yo encantado de que de que está casa viva ex primer mente la creación de cosas tan guapas como como han sido canciones de Jorge su libro parte de su libro y bueno

Voz 3 49:19 yo mismo tiene ahora tiene algo de magia finlandés hay la madera finlandesas son fantásticas

Voz 1826 49:27 es por la educación entonces al final todo nos lleva eso a la tú donde encuentras la la magia y la inspiración para este precipicio en el mar por ejemplo David

Voz 45 49:35 pues esté precipicio al mar que es el nombre de de de de este libro que es mi primer libro que nunca había escrito

Voz 3 49:41 sí había escrito muchas cosas muchas veces pero nunca

Voz 45 49:44 se ha planteado un libro hasta que llegó un amigo Gonzalo y Ana de Sony y me empujaron hasta de hacía ese viaje yo soy fiel a a escribiria interpretar ya a componer canciones sobre las cosas que más siento más vivo y en este caso mi experiencia como padre ha sido el motor no sólo de mi vida desde hace ya doce años que es lo sentí por primera vez ya con mi segundo hijo y cinco sino que ha sido el motor para para muchas horas de creatividad en muchas horas de de contar cosas y de explicar cosas no y en este caso pues es lo que yo les denomina una especie de autobiografía Un padre del siglo XXI y explico mi experiencia con mis hijos montón de de de cosas que he sentido que siente que sentiré les deja un legado de de esta edad también para cuando yo sea más más es decir lo que quieran volver estoy pensando que uno de los

Voz 0281 50:42 de los versos que más me gustan del del disco de de Maldita Nerea es algo así como los sueños nunca tienen bastante

Voz 3 50:50 para que los sueños nunca tienen bastante sobre todo para la gente que sí

Voz 0281 50:52 dedica hacer cosas creativas fíjate como ninguno de ellos ni David ni Jorge ni otros muchos porque ahora los músicos antes éramos los poetas los que soñábamos que unos musical a narra son los músicos los que publican los que publican libros como no tienen bastante y exploran otros sitios donde decir probablemente otras cosas como las mismas con una manera de una manera

Voz 1826 51:09 distinta si yo yo estaba pensando en algo parecido porque cuando estado escuchando hablar a David Otero de de como está ahora que lo que he dicho ya estaba dispensando un mundo no mira lo que sí que estaba pensando es que cuando he arrancado la frase de que iba a contar lo que estaba

Voz 3 51:26 como digo Benjamín dirá vaya hombre ahora ahora

Voz 1826 51:28 así de fácil pero que el copyright de casi todo no pero quiero decir que uno puede llegar a pensar que hay algo más íntimo que los versos de una canción para volcar pensamientos en cambio David tú has encontrado por ahí otra otra vía no en este libro que son una especie de relatos cortos au

Voz 45 51:44 no son en realidad es una una retrospectiva activa diría yo porque

Voz 46 51:50 eh según estoy aquí

Voz 45 51:53 analizando y contando mi niñez este contando la emisora hijos no es un acercamiento de mi niño el que experimento experimentó una cantidad de cosas brutales a a mis hijos no hoy casi que el nos ponemos los tres en el mismo plano a jugar a experimentar y a contarlo que es lo que les va pasando había sido como me pasó a mí

Voz 3 52:13 no te castillos que no eres tan bajito de David

Voz 45 52:17 tiempo y eso es lo bonito es que viene a través de una canción como no que sea no precipite al Márquez que estamos escuchando y que es el le escribí a mi hija Luna que tiene doce pretendidamente animando la volar libre y en esa vida hay que hay no no seamos sus padres los que ah pues por así decirlo les pongamos barreras o objetivos o limitaciones o a veces les empuje más hacia sitios donde no

Voz 22 52:42 ya lo sé lo sabe que la canción dedicada a ella y la entiende y tal y cual porque Pino por aquí Coque Malla nos contó que creo que es la última canción de su disco anterior el que no era el de en directo el del último en la tierra y la niña Se aterrorizó a la nana que había compuesto para ella

Voz 45 52:56 no no no le encanta le gusta lo sabe ya son muchas canciones que he escrito a mis hijos ibamos y muchas más que les haré si ellos quieren y me siguen dejando presupuesto

Voz 1826 53:05 pues seguro que es así al mar como decíamos es catorce de marzo

Voz 45 53:10 eso es el libro habito tiro algún con

Voz 1826 53:12 Jorge ahora que se lanza al vacío del mundo editorial

Voz 22 53:17 estamos zona fuera de nuestra zona de confort amigos músicos pero que lo disfrute si es sabe este tío es muy listo oye déjame la casa limpia eh

Voz 47 53:26 que la limpia mañana que no usted Malek una conversación privada que hacemos en la radio

Voz 3 53:31 es que eso hubiera también

Voz 47 53:34 por ahí todo me salía todo lo bueno que soy muy fan vuestro también te unos días muchas gracias David Un besito destrozado

Voz 1826 54:15 pero habla aquí habitualmente Benjamín pero tú querías de tenerte la letra de bailarina

Voz 0788 54:20 sí es bailarina me gusta porque dice dice Si la llevas a bailar no necesita ni una palabra escúchame te gusta no porque exactamente es como gente que todo legal hasta bailando lo tiene todo completado no me recuerdan te mazo a lo George Michael que acaba de lanzar Juan Celada Celada que se llama ahora simplemente que que se llama hasta que no me bailes bueno es maravillosa esta canción maravillosa sí verdad encantados la que hoy de hecho Súper disco esta canción ha pillado muy bien el son de los noventa y luego hay una que me gusta también muchos de los lobos que era

Voz 0155 55:04 yo lo único que quería era bailar

Voz 0788 55:23 in estaba recordando también a la Trini den ser de Elton John que también habla de una chica que vive feliz solamente para andar bailando por la calle aunque la bonita es simplemente la espera esta mira con Irán que bailes al ritmo de tu desgracia para espantar la desgracia para que no olvides nunca que siempre el otro bailarín ese tema

Voz 2 55:52 da

Voz 1826 55:54 dice Ramos con música en directo el repaso de esta tarde de maldita sinfónica con Jorge de Maldita Nerea con Chris Rubio al piano con que nos vamos Jorge pues vamos a perpetrar muy bien pues nosotros queremos escuchar muchísimas gracias y suerte

Voz 20 56:19 sí Jairo en la historia trago él tan Pereza o otro error otro error sin memoria no esto ahora que empezaba la estado ves Paz no saben bien qué pensar ahora que todo lo andaba buscando bailamos en todo lo que da asco

Voz 26 57:05 escucha lo que cuenta el Ministerio a los peca ya ley era pues saber que ahora funciona aunque lo secó eh sí

Voz 20 57:36 no es nada la duda de nuestra eres tú eres tú es la espera está a dejarme llevar quedarme sin armar

Voz 26 57:59 quitar Armero sólo era ese tipo

Voz 20 58:11 en silencio de aquí a no

Voz 26 58:16 que a quién quién eras que se fue en la noche a mis brazos a eh eh el tema está luna alma este tema cielo su amiga aunque luego estés siempre eh eh fiel que lo suele abriga estés siempre

Voz 20 59:23 Roma