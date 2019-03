Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 3 00:06 y ahora se cierra en Bilbao la capilla ardiente del histórico dirigente del PNV Xabier Arzallus fallecido ayer Esther Bazán buenas

Voz 1454 00:13 buenas tardes han pasado esta tarde por el tanatorio varios dirigentes políticos a dar el pésame a su familia mañana será su funeral en Azcoitia su localidad natal información de Gonzalo Lozano

Voz 4 00:22 sigue llegando gente anónima a esta capilla ardiente durante esta tarde hemos podido ver aquí a muchos representantes políticos vascos desde Arnaldo Otegi o Patxi López hasta Francisco Álvarez Cascos todos han mostrado su respeto hacia la figura de Xavier Arzallus y han destacado el peso que tuvo en la política vasca y española tanto en la etapa de la transición como en los años posteriores mañana por la mañana está previsto que se acerque el lehendakari Iñigo Urkullu ya por la tarde se oficiará el funeral en Azcoitia su localidad natal

Voz 1454 00:52 por segundo viernes consecutivo decenas de miles de argelinos se han manifestado para protestar por la decisión de su presidente de aspirar a un quinto mandato y para mostrar su rechazo con un régimen dicen incapaz de atajar la situación de crisis económica que vive el país desde el año dos mil catorce información de swap de Swat nadie

Voz 5 01:09 en estos momentos está registrando numerosos enfrentamientos entre los manifestantes y la policía que se están saldando con detenciones en el centro de la capital estas protestas se suman a la de los días anteriores convocadas principalmente por los jóvenes varios medios locales informan de que se está procediendo a la detención no sólo de manifestantes sino también de periodistas las fuerzas de seguridad argelinas han respondido con dureza ante las protestas de estas últimas semanas tras conocerse la candidatura de Buteflika tras diecinueve años en el poder el presidente argelino aspira a revalidar su mandato en medio de unas protestas masivas motivadas principalmente por el descontento entre los jóvenes que constituyen más del cuarenta y cinco por ciento de la población y las escuetas apariciones públicas del máximo mandatario tras sufrir un infarto cerebral en dos mil trece las elecciones presidenciales tendrá lugar el próximo dieciocho de abril

Voz 1454 01:57 el Gobierno ha aprobado hoy casi una veintena de decretos en el último Consejo de Ministros antes de la disolución de las Cortes y esto ha provocado las críticas del Partido Popular que considera que el Ejecutivo está haciendo electoralismo los decretos más importantes están relacionados con los alquileres la ampliación de los permisos de paternidad o un decreto ley sobre igualdad de trato y oportunidades y la reacción de Pablo Casado ha sido esta

Voz 1454 02:38 el Gobierno ha aprobado también una declaración institucional de apoyo a las mujeres pensando en el ocho de marzo Ciudadanos también se prepara para esa cita Rivera ahí Arrimadas presentarán este domingo el que han llamado decálogo feminista en qué consiste Óscar García buenas tardes buenas tardes y Se trata de un conjunto

Voz 1645 02:53 propuestas que pretenden según Ciudadanos eliminar barreras permitir que todo el mundo sea una al feminismo no criminalizar a una parte son palabras de Toni Roldán diputado de Ciudadanos

Voz 6 03:02 el feminismo no es eh comunismo feminismo es decir portavoz a ese feminismo es a hacer políticas públicas efectivas basados en la evidencia para eliminar las barreras

Voz 1645 03:13 el partido de Rivera rechaza por cierto el autobús de Hazte Oír con la cara de Hitler y el mensaje esto fémina CIS Roldán dice que no

Voz 1454 03:20 no se debe dar ni un paso atrás en los derechos conseguidos Nos queda en los titulares del deporte Uxue Caballero buenas tardes buenas tardes ya en baloncesto hoy tenemos Euroliga a partir de las nueve Barcelona Real Madrid será el primer enfrentamiento tras la polémica final copera también habrá homenaje a Juan Carlos Navarro donde se retirará su camiseta allí esta noche comienza la jornada veintiséis de Liga con el Rayo Vallecano Girona en el estadio de Vallecas partido por la permanencia el equipo madrileño necesita volver a ganar tras cuatro jornadas consecutivas sin sumar los tres puntos y el Girona que quiere alejarse de la zona de peligro además la selección española femenina de fútbol está jugando la segunda jornada de la Copa Algarve ante Polonia de momento pierde tres a cero pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de todo lo que hay

Voz 1 04:02 pasado este viernes a las ocho las siete en Canarias en el informativo Hora veinticinco

Voz 8 04:41 el esquí la veintena de la culpa

Voz 2 04:47 por y el ocio

Voz 3 05:00 abrigos ya la agenda en Madaya Espinós qué tal buenas tardes

Voz 0564 05:03 las tardes iniciamos hoy esta semana

Voz 3 05:05 el recorrido en Barcelona

Voz 9 05:12 si es así porque

Voz 3 05:25 el teatro la Academia de Barcelona acaba de estrenar la obra acabada Davis y Joan Crawford que pasó con Bette Davis y Joan Crawford que sube al escenario el odio visceral entre las dos actrices

Voz 0564 05:37 una obra escrita por el francés Jean Marie de Ed y que a partir de anécdotas y hechos reales imagina una correspondencia ficticia y corrosiva entre las dos grandes actrices que soñaron con intensidad a algunos todo esto les sonará a la serie de la HBO con Susan Sarandon y chica Lance aquí vemos otro duelo en este caso sobre el escenario y que llevan a cabo las Price es karma alías Vicky Peña el odio entre vez Davis Joan Crawford nació en mil novecientos sesenta y dos cuando ambas rodaron la película que fue de Baby Jane de Robert Aldrich las dos rozaba los sesenta años aquella era la oportunidad de ambas para brillar en un mundo capitaneado por las actrices jovenes hemos hablado con el director de la obra con motor lo niega

Voz 3 06:44 pero aquel lo dio si la rivalidad fue decir

Voz 10 06:59 otra Oscar fue nominada solamente Bette Davis Joan Crawford se volvió loca desde que ya tenía dos Oscar Joan Crawford sólo unos John Crawford llamó a la época todas las actrices que estaban nominados de acuerdo con Bale David Lee Anne Bancroft que estaba trabajando en Nueva York pues no Vieira extremeños Play les pregunto si podía haberlo y ya sí fue esta noche Bette Davis que estaba tan emocionada llegó una hija John Oscar como si fuera ella la ganadora

Voz 3 07:41 saltamos a Málaga donde el Museo Picasso abierto las puertas de esta semana de la exposición sobre Olga Klopp

Voz 0564 07:48 la muestra surge a partir del numeroso material documental encontrado en un baúl de viaje de Olga pone el acento en los años en los que ella hay Pablo Picasso fueron pareja una exposición en la que vemos obras del artista pero también fotografías cartas documentación películas al director artístico del Museo a José Lebrero leemos contado quién era Olga coqueteaba fue uno

Voz 12 08:09 la bailarina rusa a la cual ser que Avilés el creador de los Ballets Rusos contrata para que vaya con ellos con esos ballets a París estamos en mil novecientos once ir eh conoce en Roma a un artista un artista malagueño que se llamaba Pablo Picasso al cual también ser Diaghilev había contratado para hacer los vestuarios y hacer los telones de un vale vale en el llamado para de

Voz 3 08:41 y acabó siendo la primera mujer de Picasso que protagonismo tuvo en su obra

Voz 12 09:00 a medida que la relación cambia porque unos años después aparecerá el famoso triángulo amoroso aparecerán otras mujeres en la vida de Picasso habrá conflicto y ese conflicto esa dureza y acritud esa culpabilidad del propio artista también lo podemos sirviendo en esas obras ya de los años veinticinco veintiséis veintisiete la pintura

Voz 13 09:24 en este caso da cuenta de una relación apasionada de una relación difícil de una relación tortuosa de una relación de diríamos de personas modernas del siglo veinte

Voz 14 09:41 está

Voz 3 09:44 no queremos fotografía en el Círculo de Bellas Artes de Madrid

Voz 0564 09:48 sí acoge hasta finales de abril la exposición creadores de conciencia que muestra ciento veinte imágenes de casi medio centenar de fotoperiodistas entre ellos Kim Manresa Santi Palacios Javier Bauluz o Gervasio Sánchez el suyo es un oficio que exige un compromiso que va mucho más allá de la mera vocación hemos hablado con el comisario de la exposición con Chema Conesa que lamenta que nunca ha sido tan difícil vivir del fotoperiodismo como ahora en el que cualquier aficionado armado con su móvil hace una foto y la vende barata a Conesa le hemos pedido que nos describa una de las fotos de la muestra se queda con la de Samuel Aranda

Voz 15 10:22 la imagen con la que estamos comunicando la exposición que es una mujer que cae al agua cuando está desembarcando él es pues en una isla griega es una refugiada que lleva en brazos a un niño se cae al agua Ikea el agua curiosamente en un sitio donde no hay mayor problema no se va a ahogar porque está en la orilla está

Voz 12 10:41 por delante de bastante voluntarios que de aquí a

Voz 15 10:46 dudar desembarco de esta gente no hay no hay corren peligro y sin embargo la cara de de de horror te hace comprender que refugiado de este refugiado esta refugiada no representa a todos

Voz 3 11:06 nos quedamos en Madrid en la capital se celebra hasta la semana que viene el Festival Internacional de Magia que este año entra ya llega ya a su novena edición

Voz 0564 11:14 sí considerado como el mejor festival de magia abierto al público de Europa y el que más número de espectadores congrega una cita que permite a ver las distintas disciplinas de magia ya los mejores ilusionistas del momento además este año hay conferencias sobre la historia evolución y curiosidades de la magia el festival ha inaugurado dos premios uno el mago Nobel y otro a la mejor trayectoria mágica que como no podía ser de otra manera ha coronado a Tamariz el director del festival es Jorge Blass ya él le hemos preguntado con qué actitud hay que ir a ver un espectáculo de magia

Voz 16 11:44 la mejor actitudes escrutar dejarte llevar dejar al niño que tenemos ven propia hagan que juegue Iker bueno también a veces recibimos pues me visión muy exigente

Voz 10 11:56 preocupada tras descubrir secreto pero Ferrán disfrutas mucho mejor dejarse llevar igual tarde Misteri

Voz 17 12:04 los o a a a vos o Man a la

Voz 18 12:19 Boris

Voz 17 12:23 la está a gol así nos ha dado

Voz 18 12:33 jugó muy cara

Voz 3 12:40 pues nos vamos a acercar ahora hasta Valencia porque este domingo la Rambla acoge el estreno de mil novecientos cuarenta y uno es un nuevo espectáculo de Godoy

Voz 0564 12:47 mil novecientos cuarenta y uno no fue un año cualquiera Japón atacó Pearl Harbour empezó a publicarse la revista de humor La Codorniz y el dieciocho de diciembre nació el humorista uruguayo Godoy que es este espectáculo pues vamos a empezar por lo que no es un monólogo y lo que sí nos lo cuenta él mismo

Voz 19 13:05 la vida la vida no cosas que esta que es la vida amor sexo fuerte contradicción paradoja estupidez idiotez y sobre todo sexo Tommasi Porta pero más importante la historia yo para para a mi entender cosas fundamentales que hay en la historia sí pero

Voz 10 13:26 desde pero sí que es primero el sexo

Voz 19 13:29 la segunda me importa un carajo

Voz 3 13:32 has visto alguna vez en directo a Godoy ya no no tiene tienes que ver eso sí

Voz 20 13:35 no

Voz 3 13:50 hasta el nueve de marzo se celebra el Festival de Jerez en el que se suben al escenario un montón de artistas entre ellos al que estamos escuchando a José Quevedo bolita que lo hará mañana a las siete de la tarde

Voz 0564 14:01 sí el de Jerez es un festival que llega a su vigésimo tercera edición sin envejecer ni un poco y a ritmo de baile y cante flamenco el flamenco es una disciplina que aúna todo tipo de géneros desde lo más tradicional hasta las vanguardias haciendo especial hincapié en el baile y cómo se lleva a lo tradicional con lo moderno My Benavente es la directora del festival

Voz 21 14:21 no es que yo creo que el el flamenco está pasando hoy día una gran revolución pero esa revolución está acompañada de mucha sabiduría sea es una revolución de gente que sabe muchísimo que mira la tradición que está evolucionando o rompiendo la directamente bueno que hay muchas críticas y mucha gente que que puede llevarse las manos a la cabeza también reconocen que los que están digamos liderando esa revolución de gente que viene del flamenco que sabe de flamenco y que puede hacerlo

Voz 3 15:01 los viernes es el día de estrenos en la cartelera

Voz 22 15:07 justo

Voz 3 15:17 hoy es el turno de cuatro latas una película que dirige Gerardo Olivares y que cuenta con el actor francés gaditano ya han una aventura cuatro la taza es la historia de

Voz 0564 15:33 los amigos que ocho Jean Pierre que al enterarse de que uno de sus amigos que viven Mali está enfermo deciden ir a verle y lo hacen un cuatro latas con el que tendrán que atravesar el Sahara tal y como lo hacían de jóvenes en los ochenta Un viaje al lugar del que es subdirector Gerardo Olivares enamoró siendo un adolescente

Voz 12 15:49 la primera vez que fui al desierto fue con mi padre cuando yo tenía quince años y fuimos en un Renault doce Hay no fui no no no llegamos detrás de si esto porque porque con el Renault doce no podía muy muy lejos pero sí recuerdo que la carretera acababa la entrada el desierto mi hija y mi padre me dijo mira aquí lo tiene yo lo que quería era seguir seguir y seguir y ver lo que había detrás de la duna y desde ese momento se convirtió en una obsesión el poder a adentrarme hasta

Voz 3 16:17 corazón del Sahara esta película tiene más de comedia o derrotismo

Voz 0564 16:21 pues de ambas pero no sólo le hemos pedido una definición a Gerardo Olivares

Voz 3 16:25 pues yo creo que es una

Voz 23 16:27 va a Woody aventura Easy Concept Un construido

Voz 12 16:32 poquito de de drama un poquito de de comedia no que al final es un poco pues también como yo he ido viviendo viaje por el desierto no pero si la tuviera que definir creo que lo mejor sería decir una comedia de aventuras

Voz 3 17:03 qué esperanzas me da uno esta canción porque se cree que sabe inglés perfectamente verdad lo domino el así se entiende todo lo bueno llega con redoble de tambores eso sí el plan paran

Voz 0564 17:13 y esta semana nos vamos al Museo de la Evolución Humana en Burgos donde mañana a partir de las once han programado un taller para niños de entre cuatro y siete años por Puyo sí gracias y cuyo objetivo es hacer el mono hemos hablado con Gonzalo de Santiago responsable de comunicación del museo

Voz 3 17:31 partiendo de la visita a la exposición

Voz 1346 17:34 que tenemos actualmente en la evolución humana las fotografías de la artista de ser menos queda retratado a varios chimpancés bonobos y gorilas de África les sacamos una introducción en esa exposición para que conozcan las características físicas de estos animales y luego les llevamos a una zona de talleres que tenemos en el museo para que ayudados por vídeos

Voz 25 17:55 de la primatóloga Jane Goodall aprendan lo que hacen es sobretodo los chimpancés no como hacen herramientas como pescaban

Voz 3 18:06 hay tiempo para todo hay momentos para hacer el mono llega ahora el turno de los conciertos

Voz 0564 18:10 que empezamos con Pedro Guerra que estará esta noche en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao

Voz 2 18:16 el árbol viéndolos

Voz 26 18:18 es de las más esquí

Voz 2 18:21 a tu ritmo

Voz 26 18:25 Casspi creer

Voz 2 18:28 cayendo libros que yo no contamina pero está Pedraza

Voz 0564 18:57 a partir de las nueve la sala Copérnico de Madrid acoge un concierto solidario a favor de la asociación nazis en el que entre otros tocará la banda hard ride

Voz 22 19:09 sí el veinte

Voz 0564 19:21 terminamos con con Alfred García que esta noche está en la Joy Eslava de Madrid

Voz 27 19:55 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 0137 20:02 el Festival Internacional de Artes Escénicas para niños y jóvenes de la Comunidad de Madrid lo mejor del teatro la danza la música los títeres y el circo hasta el treinta años

Voz 0867 20:31 Bibi menos robos Carmena y rejón presentan sus listas de más Madrid en unas primarias hechas a su medida sin sorpresas la alcaldesa de la capital suelta lastre y aparte sus dejarles más radicales Errejón echa mano de los diputados afines que ahora están en Podemos en una lista ojo de la que se queda fuera José Manuel López el primer portavoz que tuvo Podemos allí en la Asamblea de Madrid

Voz 29 20:55 campaña de chantajes con muletas es que yo también ya está ya está ya puedan darse que la han dicho los médicos puesto va todo muy bien y ya está y que haya pueda eso sí primero el pie malo y lo bueno primero el Pemán luego el bueno recordarlo pero dentro de dos semanas pero que ya los dos pies puede tener cada uno a su aire de no está en la campaña así silla por descontado no la echa de menos ese no nada nada nada disimulé además neto

Voz 30 21:19 semanas si queréis ver se creo que sí

Voz 29 21:21 las tazas y Madrid

Voz 0867 21:43 hola buenas tardes a todos lo queremos Charles no queremos ganarles el viernes pero las listas de Carmena y Errejón en más Madrid dejan muchos mensajes entre líneas sorprende que no esté José Manuel López sorprende también que muchos diputados y diputadas de Podemos vayan a compartir partido durante unas semanas estarán en Podemos y también en las listas de más Madrid y en el caso de Carmena no sorprende nada porque básicamente es su equipo de gobierno plasmado en una lista electoral Ésta es la oferta de Mas Madrid que tendrá rivales electorales situados evidentemente más a la izquierda Ike va a culminar este proceso de primarias rebajando mucho las posibilidades de participación llevando a rango de líderes indiscutibles a sus cabezas de cartel Carolina Gómez qué tal muy buenas tardes un arrancó por la lista de más Madrid al Ayuntamiento de la capital la lista de Carmena donde además de los concejales digamos más radicales se caen también los ediles de Izquierda Unida no

Voz 0393 22:38 si no está en esa lista Mauricio Valiente que es tercer teniente de alcalde será el candidato de Izquierda Unida pero la formación se presentará al margen de más Madrid en el Ayuntamiento por las diferencias con Carmena cuenta de la Operación Chamartín no repiten la los concejales más díscolos como Romy Arce Celia Mayer Pablo Carmona Montserrat Galcerán el concejal de Seguridad Javier Barbero que ha tenido enfrentamientos con la policía y los bomberos durante esta legislatura sí que repite pero no va en puestos de salida va de número trece Manuela Carmena reserva todo los los puestos de salida para su equipo de gobierno Marta Higueras que será número dos seguida de Rita Maestre Pablo Soto José Manuel Calvo e Inés Sabanés por este orden de número siete Nacho Murgui ID nueve el actual concejal de Hacienda Jorge García Castán

Voz 0867 23:20 bueno pues esto en el Ayuntamiento en la comunidad Carolina simbólico lo de Luis Alegre cerrando esa lista uno de los fundadores de Podemos pero sobre todo especialmente llamativo y es el titular de la tarde no es la presencia Olano presencia en este caso la desaparición del ex portavoz parlamentario en Vallecas de Podemos José Manolo

Voz 0393 23:37 si López fue apartado como portavoz de Podemos en la Asamblea por Serafín Errejón y ahora Errejón le deja fuera los puestos de salida en las primeras plazas en esa plataforma a excepción de la número dos que es Clara Serra de Podemos son para independientes de número tres ha fichado a Diego Figuera que es un prestigioso psiquiatra

Voz 31 23:54 la al que Carmena concedió la Medalla de Oro

Voz 0393 23:56 de la ciudad de número cuatro Alicia Gómez una reputada abogada laboralista de Comisiones Obreras de cinco Héctor Tejero investigador de enfermedades oncológicas y de número ocho la ecologista al odia Pérez de los diputados de Podemos esta legislatura repiten Mónica García

Voz 31 24:11 Jazmín Beirak Eduardo Robinho

Voz 0393 24:14 Martínez Abarca hija Emilio Delgado se incorpora como número seis Tania Sánchez como siete repite el diputado de Equo Alejandro Sánchez Pérez la lista la cierra como dices Luis Alegre que va de XXXI es de una manera simbólica porque no es previsible que salga elegido pero sí que es muy simbólico porque es uno de los cinco fundadores de Podemos que se va a hacer la foto con el otro fundador de Podemos que ese Errejón al margen de partido de Pablo Iglesias respaldada

Voz 0867 24:42 sombra de Carolina Bescansa y podría tener mucho más fondo del que parece según ha sabido la ser hijo López no estaba bien situado en los planes iniciales de Íñigo Errejón y eso ha podido provocar cierta tensión y enfado durante la negociación de las listas en cualquier caso Carmine y Errejón se blindan con los suyos dar carpetazo definitivo a la confección de listas participativas al final ni primarias ni participar lo cuento que Bañuelos en la web de Radio Madrid punto Es una especie de triquiñuela que se han inventado ha blindado también no sólo a los cabezas de cartel sino también la confección y el cierre de los equipos el de la tarde y veinticinco minutos del resto de cosas del día en Madrid resumen informativo Cristina Cifuentes se da de baja temporalmente en el PP baja temporal explica ella misma en su cuenta de Instagram

Voz 32 25:32 me parece que lo lleva

Voz 3 25:34 no

Voz 0867 25:36 Juan Pablo Casado no conocía la decisión de Cifuentes casado habrá habrá tenido tiempo desde la mañana ya leer la frase que ha dejado la ex presidenta de la Comunidad de Madrid a los usuarios de esta red social una frase de Roosevelt en política no hay casualidades misil Asahi están muy bien preparadas Cifuentes cierra una mala semana entre la petición de cárcel de la Fiscalía también la citación para la semana que viene la Asamblea por el caso Master Cifuentes va a reaparecer en Vallecas el próximo miércoles para dar explicaciones ante los grupos políticos se lo hemos adelantado hoy aquí en la SER la justicia ha admitido a trámite el recurso presentado por la Universidad Complutense de Madrid contra la creación de tres nuevas universidades privadas en la región lo hemos contado aquí uno de esos centros privados que actualmente está adscrito a la Complutense Ike pretende utilizar los terrenos cedidos por esta universidad pública para su actividad académica actividad privada información de Laura Gutiérrez

Voz 1275 26:33 la resolución fechada el pasado veintiuno de febrero da veinte días a la Comunidad de Madrid desde que les sea notificada para que se remita al tribunal el expediente administrativo en el que se aprobó el reconocimiento de la universidad privada que une universidad también ordena abrir una pieza separada sobre las medidas cautelares que ha solicitado la Complutense en contra de esa decisión designa a una magistrada ponente del recurso el Gobierno de Ángel Garrido aprobó el pasado trece de febrero el proyecto de ley por el que autorizaba tres nuevas universidades privadas en la comunidad y ordenaba su remisión a la Asamblea para que fuera tramitada y en lectura única un trámite de urgencia que permitiría aprobarlo antes de las elecciones de mayo de esa decisión nos informó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno a pesar de su relevancia a la apertura de los tres nuevos centros había puesto el consejo universitario madrileño con un informe desfavorable la Complutense ha llevado ahora a la apertura de cunetas ante la justicia en sus alegaciones en contra argumenta que se asienta en unos terrenos que no son de su propiedad sino de la Complutense y que el convenio firmado con la Asociación Española de Banca propietaria de Kuneva establece que esos terrenos sólo pueden ser utilizados por un centro que preste un servicio público

Voz 0867 27:38 el Gobierno regional pretende imponer una distancia mínima de cien metros entre las casas de apuestas y los colegios una distancia inferior a la exigida en otras regiones que ya han regulado sobre esta materia es una de las medidas contempladas en el borrador del decreto sobre salones de juego que está desarrollando el Ejecutivo regional y que contempla también la prohibición en las salas de juegos recreativos infantiles de máquinas que tenga los menores vales para canjear por juguetes Teresa

Voz 1933 28:01 volvió el borrador se refiere a esas máquinas que dependiendo de la habilidad del niño que juega cuando finaliza la partida recibe vales ficha su elementos similares que luego puede cambiar por juguetes estas máquinas tendrán que desaparecer en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma ya a partir de entonces no estará permitida su comercialización explotación instalación respecto la distancia mínima con los centros escolares como decías será de cien metros cuando la normativa valenciana marca setecientos la de Murcia quinientos y trescientos metros la de Extremadura se va a regular también la rotulación de fachadas y Exteriores de los salones de juego y locales de apuestas donde no se podrá exhibir ni los pronósticos ni los coeficientes de apuestas esa incluye también destinar el cero con siete por ciento de la recaudación procedente de la tasa del juego a la prevención y tratamiento de la ludopatía sí se podrá instalar un servicio de cafetería destinado a los clientes pero tendrá que estar separado del espacio habilitado para el juego situado de modo que para acceder al mismo el usuario haya sido previamente identificado y registrado en el control de admisión el borrador de decreto arranca ahora el tramite de audiencia pública con lo que todavía pueden cambiar algunas cosas pero la intención del Gobierno es aprobarlo a finales de marzo o principios de abril

Voz 0867 29:14 estudiantes contra el cambio climático en Madrid

Voz 33 29:17 queremos eh que los políticos escuchen a los científicos y hagan algo respecto al cambio climático lo que estamos pretendiendo es que podremos once años de

Voz 0867 29:25 concentración en la capital de fraudes por future la iniciativa que puso en marcha un estudiante sueca Ikea llevado a estos chavales hasta las puertas de esta mañana del Congreso de los Diputados y la sanidad madrileña sentado esta mañana un tratamiento pionero un tratamiento para pacientes con lesión medular traumática una puerta a la esperanza en tratamiento que puede cambiar la vida de muchos enfermos Laura Marco

Voz 0809 29:46 Andrés Herrero sufrió un accidente de moto hace doce años le dijeron que no volvería a caminar pero hoy ha subido andando con muletas al escenario a explicar cómo se convirtió en el primer paciente con lesión medular incompleta en someterse al ensayo clínico de esta terapia celular pionera en Europa

Voz 34 30:03 dile a a los amigos amigas oye me tenéis que ayudar que que me choca también es complicado ahora puedo presumir de que controlo ahí de maravilla ya me cago

Voz 0809 30:14 además del control de esfínteres también mejoró su sensibilidad tiene menos dolor y menor rigidez muscular todo después de que el doctor Jesús Vaquero le extrajera sus células madre las multiplicará en el laboratorio hasta los trescientos millones hice las volviese a inyectar justo en el sitio de la lesión

Voz 35 30:30 es un tratamiento hecho a la medida de cada paciente esto no vale decir con un paciente que tiene una lesión medular inyectamos las pruebas no hay que estudiar exactamente con una precisión milimétrica expresión tiene de enfermos

Voz 0809 30:42 este tratamiento exclusivamente hospitalario sólo sirve para crónicos y aunque este año lo recibirán los treinta enfermos más graves Se espera llegar a un centenar al año

Voz 0867 30:51 siete de la tarde y treinta y un minuto

Voz 0809 30:54 al

Voz 2 33:00 la La Ventana de Madrid

Voz 0867 33:05 digo ya el fin de semana sin lluvia en el pronóstico no hay cambios previstos hasta la semana que viene llega con un panorama incierto para la nieve porque ni las nevadas tardías se han producido inhibimos en una especie de primavera adelantada que ha terminado por estropear la temporada de los deportes de invierno Alfonso Ojea director de pistas Blancas en ruta desde Benasque qué tal muy buenas tardes cómo estás hola Javier qué tal muy buenas tardes Alfonso en Madrid no pero bueno hay algo de nieve has podido ver no aquí en Madrid la cosa está Downey tinta realmente fea

Voz 0089 33:37 pues sí desde luego aquí en el Valle de Benasque en la Alta Ribagorza oscense de Huesca pues la nieve es evidente de hecho en la estación de Cerler que es donde hemos estado en las últimas horas pues la los espesores de nieve son importantísimo se puede hacer esquí alpino se puede hacer también esquí nórdico estamos en el Pirineo dudes que superan los mil ochocientos metros y es normal evidentemente que a que haya una nieve perfecta son muchísimos también hay que decirlo los madrileños Javier que se están desplazando las estaciones del Pirineo catalán pero también del Pirineo oscense porque este fin de semana es tiempo de carnavales y tiempo de carnavales en España aparte de disfraces significa también que las familias se suelen desplazar a las estaciones de esquí bueno pues a la práctica de su deporte preferido

Voz 0867 34:24 pasamos si quieres los niveles y las pistas en las que se puede esquiar aquí en Madrid

Voz 0089 34:29 ni la situación en Madrid pues tú lo decías al principio esta primavera adelantada ha machacado a triturado realmente la temporada de esquí las estaciones de la meseta de la zona centro son el mejor ejemplo pero no obstante

Voz 34 34:43 hay nieve y hay nieve en las estaciones madrileñas

Voz 0089 34:46 las sobretodo en Valdesquí más que suficiente para disfrutar de un fin de semana que Si bien mañana sábado va a ser muy soleado ya Aldo

Voz 3 34:55 Mingo comenzar a cubrirse de cara a esas precio

Voz 0089 34:57 situaciones que vamos a recibir a partir del miércoles

Voz 3 35:00 el próximo pero en todo caso Valdesquí

Voz 0089 35:02 espera a los aficionados a los esquiadores con espesores que van desde los quince centímetros hasta los sesenta con diecinueve pistas en funcionamiento que son aproximadamente unos dieciocho kilómetros de dominio esquiable preparado para que eh los deportistas puedan utilizarlo eh un kilómetro y medio siquiera llega a esa a esa

Voz 3 35:24 a un kilómetro cuatrocientos metro

Voz 0089 35:26 eso es lo que ofrece Navacerrada que también tiene abiertas varias pistas y que los espesores son muy similares a los de Valdesquí entre quince y sesenta centímetros pero como tú comentabas la esta primavera adelantada machacado la temporada de esquí Illa cerrado un centro invertir invernal muy importante en la meseta que es el puerto de Navafría la estación de esquí de fondo de Navafría que ha tenido que cerrar momentáneamente porque habían aparecido ya

Voz 3 35:55 demasiadas calvas demasiada

Voz 0089 35:58 se inhiben algunas de sus pistas que impiden que esta estación de Kiev de esquí de fondo

Voz 0867 36:02 la función pues Alfonso Ojea buen viaje de regreso un sí

Voz 2 36:05 no lo voy

Voz 0867 36:09 nieve no hay mucha pero se pueden hacer otras cosas este fin de semana en Madrid a fin de semana de ARCO la feria de arte contemporáneo polémica cada año Iceta importante para muchos visitantes que vienen a Madrid a pasar estos días entre toda la oferta que hemos visto allí bueno su tronos hemos quedado con una escultura que quizá no haya tenido el eco mediático del Ninot del Rey pero que resulta realmente sorprendente ese reloj de arena con vidrio reciclado una reivindicación la meta más sostenible bajo el título La memoria del vidrio Javier Gregory la obra sin duda más psicológica

Voz 0882 36:43 Estrella de ARCO es un reloj de arena gigante de más de cuatro metros de altura Iker

Voz 3 36:48 ha sido realizado con materiales reciclados

Voz 0882 36:50 por cien como acero inoxidable vidrio además se de una obra participativa porque centenares de personas se pueden subir por una escalera para depositar en el reloj hermosos ojos azules de cal CIM el vidrio reciclado como nos explica el propio artista el escultor madrileño Juan Garay Zabala

Voz 39 37:09 ha sido un experimento total ella junto a los cuatro ideas que por primera vez han tomado cuerpo ahí en medio día

Voz 40 37:17 yo nunca he visto una economía interactuar con esa fuerza y con tanta gente con tanta gente entrando en medio y sabiendo con tanta gente mirando lo he visto nunca

Voz 0882 37:27 las cultura que ha sido pagada por Ecovidrio será donada de forma gratuita a la ciudad de Madrid

Voz 3 37:32 Diz y en ella el vidrio fluye como un

Voz 0882 37:36 ciclos sinfín de reciclaje de envases para precisamente fomentar la cultura del recital

Voz 41 37:42 entre ciento yo de la dulce niña Carolina que no tiene adaptar a hacer el amor mi madre me estará buscando eso es lo que creo yo pero entre tú y yo yo soy tu gatita tú a Tita y soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero yo hoy quiero que las niñas amigo casas lugar hola qué tal muy buenas tardes qué tal buenas tardes

Voz 0867 38:02 esto sí que parece un reciclado de canciones no muy conocidas que no suenan a todos que contienen letras que hacen referencia a las mujeres sino siempre en el mejor de los sentidos no

Voz 1751 38:11 mira esto que escuchamos se llama cállate déjanos bailar y es un grito de guerra es un poema feminista que tiene más de dos millones de visitas en Facebook lo ha construido la poeta y actriz Alejandra Martínez de Miguel partiendo de retales de canciones con frases machistas y con esta intervención Alejandra ganó el un concurso de poesía de Madrid hace ahora un año el vídeos hizo viral estará mañana con nosotros en el programa que estamos preparando no

Voz 0867 38:36 las dos y cinco arrancamos una edición especial de Vivir Madrid dedicada al ocho de marzo en una semana buena una semana justa de la convocatoria de huelga Hydro que será seguro otra gran manifestación muchas mujeres y también de muchos hombres contra el machismo y en defensa de la igualdad quién estará mañana con nosotros aquí

Voz 3 38:52 bueno pues ha sido ha sido muy difícil no

Voz 1751 38:54 construir este programa de de mañana la idea es contar con mujeres muy distintas de profesiones muy diferentes para que nos cuenten cómo se sienten a una semana de la huelga es Madrid más feminista hoy que hace un año cuáles son este año los motivos para la huelga bueno nos va a visitar una mujer pionera en la información de nuestro país más de cincuenta años de profesión hablaremos con Rosa María Calaf hemos decido sentar a dos mujeres que nos acompañaron en especial del año pasado esa él cadenas de la Comisión ocho m Valle Ramos presidenta de Mujeres Rurales de Madrid Illes preguntaremos qué ha cambiado cómo se plantean el ocho de marzo Nos va a visitar también una mujer científica Concha Monje que trabaja con robots y este año ha sido lo decías tú el año de las mujeres en el fútbol Isabel la campeona del mundo sub diecisiete y la música la pondrá ella la leona Miriam Rodríguez

Voz 36 39:42 qué

Voz 0137 39:42 lo escuchaba se llama mejor sin miedo es fresco cicatrices Míriam mañana en el programa aquí con nosotros y cinco Se puede salir por Stream

Voz 2 39:49 tú gracias mucha suerte ustedes el Hugues estamos de vuelta en La Ventana de Madrid hasta el lunes adiós vale que nombre Hispania añadió

Voz 29 40:11 la culpa de todo la tiene Satán una forma como otra cualquiera de externalizar en problemas

Voz 42 40:15 la culpa fue en el Congreso que los niños son muy mal no anda asentando siempre hace poeta siempre por estas tierras que que no respetan nuestra capacidad

Voz 2 40:41 a vivir que son los sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 3 41:05 de qué hablamos hoy desde estartapeando Xavi dorado qué tal hola

Voz 0867 41:08 saludos a pesar del avance en el uso de nuevos materiales y tecnologías de producción traemos hoy el ejemplo de una startup catalana que ha recuperado un calzado tradicional mallorquín para pies modernos hizo eco friendly gente que le

Voz 43 41:21 Deza pro lado a la artesanía un público interesado en producto pues de kilómetro cero un producto pues sabiendo quién hay detrás y que es una producción sostenible

Voz 0867 41:33 Alicia Roselló es socia de la empresa siesta han recuperado un calzado en peligro de extinción los porqués

Voz 43 41:39 viene originalmente de los campesinos mallorquines los años veinte para impermeabilizar su calzado empezar a Nozar trozos de telas del toldo de la de los coches y las felaciones románticos detectaron la oportuna

Voz 0867 41:52 da de negocio en las calles de Nueva York

Voz 43 41:54 a nuestra socios Miguel no va por ahí la gente me paraba por la calle preguntarle de dónde eran esos zapatos tan bonitos así que entre nostalgia indie y amor por el diseño y la artesanía decidimos buscar los fabricantes de porque eras que quedaban encontramos dos que quedan dos eh en Mallorca sólo vendemos en el Festivalito on line desde el año pasado tiene versión online con lo cual podemos llegar a todo el público interesado en el diseño y la artesanía

Voz 0867 42:29 en de No Line en festivales punto com

Voz 44 43:02 el mejor de los bienes que siempre es impropio

Voz 45 43:12 la

Voz 30 43:12 de tanda de dos vidas

Voz 2 43:16 Paco Nadal

Voz 3 43:24 a ver si hoy tenemos la posibilidad aprovechamos el tiempo para hacer un buen maricón do en el buzón de buen viaje arroba Cadena Ser punto com lo ponemos en orden porque tenemos ahí un montón de consultas pendientes de hace ya varias semanas Paco Nadal qué tal buenas tardes muy bien en qué te advierto que yo soy más de entropía que de maricón no me gusta mucho más el caos desorden no así así así tenemos este sí voy voy bueno pues un buen viaje arroba Cadena Ser punto com vamos a iniciar por cierto el viaje a través de las consultas

Voz 25 43:58 con una música que a ver quién quién nos acerca a la Patagonia

Voz 3 44:06 el lugar desde el que recuerdo que ya no estuviste contando cosas interesantísimas

Voz 1679 44:12 sí porque acabo de volver de allí que a ver qué quiere saber nuestro oyente porque no tengo frío

Voz 3 44:17 por eso Jesús qué tal buenas tardes

Voz 10 44:20 Roberto buenas tardes aprovecharon eso nunca

Voz 3 44:22 ahora dicho que ha venido Paco Nadal hoy con las ideas muy frescas desde allí desde la Patagonia cuando vas

Voz 10 44:29 pues mira eh vamos del veinticuatro de octubre al diez de noviembre

Voz 1679 44:33 no más bien buenas fechas ya empezando a los hijos

Voz 3 44:37 que quiénes a ver Jesús

Voz 10 44:39 bueno pues tengo tengo un par de dudas y yo creo que había estaremos aproximadamente quince días con sur de Patagonia y claro nuestra idea es empezar en Bariloche bueno salten en Calafate llegar Ushuaia muy intentar también llegar a Puerto Madryn pero claro la duda es cómo podemos confeccionan la ruta o el tema de transporte traslados por allí tal y en la principal duda si con quince día llegamos bien vamos un poco apurados

Voz 1679 45:12 pues a ver te digo esa estás de abarcando un territorio que puede ir desde Madrid a Moscú casi no entonces no sé qué qué idea tiene y movernos en avión en coche

Voz 10 45:23 pues en principio la idea era alquilar un coche pero claro imagino que habrá que hacer a lo mejor algún traslado eh

Voz 1679 45:29 no sé en coche en coche lo veo ahí si tienes quince días apurado eh porque a ver empezar por Bariloche está muy bien yo te recomiendo estar dos o tres días Bariloche mira si vas allí no dejes de ir a un albergue de montaña que se llama Pampa Linda está a ochenta kilómetros de Bariloche a los pies del cerro tronador ahí autobuses que llevan allí a diario desde Bariloche hay un albergue allí muy agradable en habitaciones dobles y luego también en plan albergue desde y se pueden hacer unas excursiones a caballo al otro lado al cerro volcánico que es un antiguo volcán que hace frontera entre Argentina Chile muy interesante a ver eso se Pampa Linda en Bariloche Bariloche tiene muchas cositas que ver el Nawal hubo Happy mucha naturaleza Si quieres ir al sur a Puerto Madryn está mil kilómetros hacia el este sí y luego tienes que volver otra vez a la cordillera bajar mil quinientos kilómetros hacia El Calafate si quieres ver la zona el Calafate que es todo muy cerquita pero el coche que te gusta mucho conducir eh

Voz 10 46:38 que sea limitar no por tanto se yo te

Voz 1679 46:41 en vida ir a Bariloche en avión desde Buenos Aires estar ahí de cuatro días podía incluso cruzar a la zona de Chile Puerto Varas y Osorno por lo que llaman el cruce de los lagos porte Ulla y ahí está viviendo una parte de la Patagonia los Andes patagónica muy interesante yo lo cogería un avión a Calafate que está a mil quinientos kilómetros al sur e como si te va de Madrid Amsterdam más y hacer de la zona de El Calafate y Perito Moreno y y a Torre del Payne que las tenis al otro lado puedes alquilar un coche y mover por esa zona no hiló ya otro avión a Ushuaia Ushuaia hay otros mil kilómetros que bueno es un viaje bonito pero es pan aquello es pelado no yo yo haría tres zonas pero moviéndose en avión dedica cuatro cinco días a cada una es mucho entonces el coche quizás solamente para la zona de Cala claro en la zona de Calafate si puedes alquilar un coche se puede cruzar a Chile y reportó natal de Torre del Payne y esa zona porque la zona de Bariloche se mueve más en más por Lagos barcos en Lagos que que por carretera en la que no hay para cruzar a Chile en ese sentido no

Voz 3 47:43 espero que te haya servido a ver si os queda

Voz 1679 47:46 es un viaje muy eso pero lo del coche ir a puerto es que Puerto Madryn yo te digo está otra

Voz 3 47:50 hora punta eh pues otro viaje bueno un abrazo Jesús m a ver si lo pasé muy bien mira estamos escuchando al violinista pianista director de orquesta rumano George está considerado uno de los más importantes músicos de de ese país país que es el destino del viaje de nuestro próximo oyente consulta ante Pedro qué tal buenas tardes

Voz 46 48:22 buenas tardes y buenas tardes muerto que más de radio tienes bordillos también no tengo nada que ver con la radio pues por desgracia daría el bien darías bien

Voz 47 48:35 si va de muchas gracias vamos a ver eh nosotros eh vamos en junio del dieciséis al veintisiete a Rumanía entonces eh vamos a Bucarest de esa Deimos desde Valencia a Bucarest y luego volvemos desde Bucarest a Valencia

Voz 3 48:50 ya lo hemos dicho todo esto con mucha seguridad es decir que billetes ya tenéis

Voz 46 48:53 ahora bien pronto que no cueste muy claro

Voz 47 48:59 de momento lo único que tenemos y entonces yo lo que me gustaría es que vamos que que la intención es alquilar un coche y hacer como una rutita circular e ir abrazó sirio

Voz 48 49:12 el club yo de hay

Voz 47 49:15 volver otra vez a buscaré Teeth de Bucarest

Voz 3 49:17 la verdad

Voz 47 49:20 y a ver que qué me recomiendas

Voz 1679 49:22 bueno pues mira a ver muy bien elegido a Rumanía es un país precioso a mí me encantas y el grandes conocidos Europa música y cultura hay unas ciudades maravillosas ha citado algunas hizo un país que que bueno mucha gente piensa que que no que no es turístico pero os va a gustar mucho y además en cierta medida también una inmersión en una Europa de hace cincuenta años porque es zona de Rumanía que parece que está todavía el telón de acero por ahí a ver yo te diría yo es recorridos Rumanía siempre alquilando un coche es muy fácil está muy bien pues hacerlo sin problema subir de Bucarest hacia Sibiu parar en el monasterio de Escocia en el camino muy bonito Sibiu es fabulosa es una pequeña Praga es una ciudad maravillosa de las mejores que hay en quedan en Europa hay que dedicarle luego de Silvio quiso sigue Suárez la otra gran ciudad bonita por en medio está la ha ido está aquí la ciudad se llama medias y otra viertan son antiguos ciudades teutona de de origen alemán también muy muy interesantes sobre dos sus Iglesia fortificadas así tienes que dedicarle tiempo y luego yo diría que fue hacia la esquina noreste ya no es Transilvania no me acuerdo ahora qué regiones Ballack ya tampoco verla del sur es otra de las regiones pero bueno es la ciudad central allí donde tenéis que alojarse Gemma de sus sucede a tener alojar yo estudiaba y esa es la zona donde están los monasterios pintados Marcel aplicado por dentro y por fuera el demolido vida el de sus evita el de Brunet esa zona Dennis que verla no y os pilla era bueno es muy al noroeste y luego ir bajando otra vez bajar hacia Brasil pop rock también es una ciudad muy interesante y en medio la iglesia fortificada de Premier o la Harman el animal Brasil están muy bien hay otra ciudad muy interesante Se llama Alba Giulia también incluye cruje la poca sinceramente no la conozco no he pasado por allí tiene fama también de ser bonita pero yo creo que Alba Giulia es más interesante entonces es ese sería el circuito clásico típico pero no de decir aquella esquina Noreste es fronteriza ya con Moldavia y los monasterios de moscovitas evita habrá Brunet porque es una parte fundamental para conocer la historia y la y la arquitectura y el Patrimonio de de Roma

Voz 46 51:38 ha tomado nota de todo eso Pedro es si que soy el porque he visto muchas gracias tenía muy bien dotado sí

Voz 3 51:58 cuál será nuestro próximo destino me estoy haciendo una idea Dani qué tal buenas tardes hola muy buenas tardes Roberto dónde quieres ir pregunta ir responde Paco

Voz 10 52:10 a la India una vemos y yo voy a la India mira

Voz 47 52:13 tenemos la idea de ir las tres primeras semanas de septiembre Venter veintiún días ahí teníamos pensado la parte norte de la India muy bueno era para que no nos aconseja a un poco más Molló ya hemos leído varias cosas Si bueno lo típico a Agra vamos no puede faltar aquí y luego pues no se leído mucho sobre que no se Jaipur Linares también queremos ir y luego queríamos movernos también por Nepal no sé cómo lo ves tú si son de temas bongos días

Voz 46 52:44 no para para tres semanas está bien

Voz 1679 52:47 bien pues yo no no baja descubrir Nepal pero sí suele ser un salto habitual sobre dos si estás en en para nazi Maynard es bueno pues yo te digo para una primera merece nuestro primer viaje a la India no

Voz 47 52:57 sin duda si es decir en septiembre final