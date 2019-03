La Ventana (04/03/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 cuatro las tres en Canarias

Voz 0196 00:05 la Fiscalía de Cataluña pide que se inmoviliza el autobús de Hazte Oír en el que con una imagen de Hitler Se habla de fémina CIS de violencia doméstica no de violencia de género el Ministerio Público cree que se está cometiendo delito información de Ana Punset el Ministerio Público ha pedido al juez que los Mossos d'Esquadra inmoviliza en el autobús y lo lleven al depósito judicial para cesar así como la actividad delictiva en palabras del fiscal jefe de delitos de odio y discriminación de Barcelona Miguel Ángel Aguilar él autobús aún está circulando por Barcelona aunque ha sido paralizado a la altura de la Diagonal por un grupo de unas veinte personas como relataban los ocupantes del bus desde dentro

Voz 1 00:40 que ahora mismo nos tienen bloqueado

Voz 0259 00:43 el auto los mossos antidisturbios han en cápsulas

Voz 0196 00:45 hoy sacado de la zona a los manifestantes que antes han lanzado pintura al autobús han arrancado parte del cartel adhesivo

Voz 0259 00:55 la Guardia Urbana de Barcelona

Voz 0196 00:56 su parte ha denunciado a los responsables de la autobús por vulnerar la ordenanza de Convivencia y la ley de Publicidad de Cataluña

Voz 1454 01:02 a partir de esta hora están convocadas movilizaciones en Venezuela coincidiendo con la intención del presidente encargado huído de regresara al país después de que hace diez días saliera para participar en el concierto que se celebró en Colombia para recaudar dinero iniciar así la distribución de ayuda humanitaria posteriormente Guarido ha visitado varios países para reunirse con sus presidentes Brasil Paraguay Argentina y Ecuador ampliamos con Álvaro Zamarreño

Voz 0116 01:26 no hay muchos detalles sobre exactamente cuándo y cómo Juanjo Aido quiere llegar a Caracas Caracol Radio deprisa explica que guardó ahora en Colombia antes de tomar el vuelo a la capital venezolana una vez allí puede ser detenido o encontrarse con que la policía no le deja entrar al país por transgredir la prohibición de salida dictada por el Tribunal Supremo ayer domingo explicaban redes sociales que si es detenido será el último gran error de Maduro impide participación masiva en las marchas

Voz 1454 02:01 el Gobierno y los sindicatos han firmado hoy el IV Convenio Único para el personal de la Administración laboral que va a beneficiar a unos cuarenta mil trabajadores entre otras medidas contempla mejoras salariales nuestra cuenta Miguel Crespo

Voz 0702 02:12 un nuevo convenio apoyado por Comisiones Obreras y UGT y rechazado por el sindicato CSIF que afectará a unos cuarenta mil trabajadores parte del personal laboral de la Administración contempla una subida lineal de salario de doscientos ochenta euros y una mejora en las tablas salariales del cinco coma cinco por ciento de media en el caso de la categoría profesional más baja que comprende unos diez mil trabajadores este año el incremento salarial superará el nueve por ciento llegará al once con la subida que se aplicó a principios de año los empleados públicos mil ciento treinta y seis euros al mes que llegarían a mil doscientos el año que viene con los repuntes variables máximos que contempla el acuerdo salarial de los empleados públicos el preside

Voz 1454 02:46 de Vladimir Putin ha firmado el decreto para la suspensión del tratado acordado con entre Estados Unidos y Rusia sobre misiles de corto y medio alcance esta decisión llega casi un mes después de que trama anunciara la suspensión de sus obligaciones con ese tratado hoy el inicio de la retirada de ese pacto cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 1 03:07 sí

Voz 1454 03:09 el consejero de Educación Rafael Van Eric Ken ha reconocido que llamó al rector de la Universidad Rey Juan Carlos para pedir documentación sobre el máster de Cifuentes el día que saltó el escándalo van Griega ha declarado esta mañana en la Comisión de Universidades de la Asamblea justo después del rector del centro de Javier Ramos que ya había señalado en su comparecencia al consejero

Voz 5 03:27 yo hablo con el consejero de Educación en dos ocasiones antes de la rueda de prensa el expediente se remitió a la Consejería de Educación esa mañana se lo pidió

Voz 6 03:38 la Consejería de Educación del Gobierno fue motu propio y lo hiciera aconsejó Educació no había ninguna estrategia simplemente confiamos en la palabra del señor rector por lo tanto en la universidad me hubiera mandado una documentación procede de la universidad en una rueda de prensa no hubiera dado salida a esa documentación le ha dado toda la credibilidad que tenía para mí

Voz 1454 03:58 consejero van Green que ha dicho que sigue creyendo en la inocencia de Cifuentes ha justificado que la ex presidenta exhibiera en redes sociales el acta de notas falsificada dicho porque confiaba en la palabra del rector Cifuentes declarará la el próximo miércoles en la Asamblea en el marco de esta comisión más asuntos el paro volvió a subir en febrero en la Comunidad de Madrid un uno por ciento con respecto a enero dejando la cifra total de desempleados en trescientos cincuenta y cuatro mil doscientos la afiliación a la Seguridad Social la apenas se movió un cero coma cuatro por ciento y la contratación bajó un diez por ciento a cuatro días del ocho de marzo los sindicatos inciden en el crecimiento de la brecha de género el desempleo femenino supone todavía el sesenta por ciento Eva Pérez Comisiones Obreras Isabel Vila Vella UGT

Voz 7 04:37 tanto hombres como mujeres se están incrementando los niveles de precariedad temporalidad y jornadas parciales pero desde luego mucho más y mucho más deprisa entre las mujer

Voz 8 04:47 mire de nuevo esta pérdida de empleo las perjudicadas han sido las mujeres que son un sesenta por ciento de todas las personas que han perdido su empleo en estos dos meses tenemos quince grados en el centro de Madrid

Voz 1454 05:20 es todo empieza a La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1 05:28 en ese

Voz 2 05:30 vicios informativos

Voz 10 05:46 en la Cadena SER La ventana con la espero enfila no

Voz 0313 09:37 aquí estamos con la ventana abierta ya una tarde más en la Cadena SER Roberto Isaías qué tal compañeros buena hasta qué tal Michael Robinson bienvenido qué tal que qué te parece mal de esto que hemos comentado notó muy seguro seguro de que no está muy

Voz 1546 09:49 yo no estoy muy seguro porque yo pienso que puede pero puede esta merced trabas para para que alguien puede tomar las mejores decisiones posibles que no lo sino pues

Voz 13 09:59 contratar asesores eh

Voz 0313 10:02 pero los Salle hay asesores y funcionarios que forman parte de un colectivo que sirve a todos los diputados sean del partido que sean

Voz 1546 10:11 no puedes salir a una compañía para coger a sí sí sí calentita es que si alguien quiere irse político evidentemente no estarán la pasta de ganar entonces al menos todos los candidatos son a antemano pues gente que desea ser pueblo no es tocar es una garantía

Voz 0313 10:32 lo que me parece más interesante de esta de esta

Voz 1546 10:34 la comparativa que no que comparativa de este de este

Voz 0313 10:37 lo que hemos puesto de este mirar un momentito a a Suecia no es tanto que también en los detalles de cómo vive hay un un un parlamentario sino que detrás de esto tiene que ver una idea ID esa idea queremos hablar hoy con con Víctor Lapuente que es catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Gotemburgo Víctor buenas tardes hola

Voz 14 10:55 hola buenas tardes Carlas por por por la parte que te tocan el profesor ya no te pregunto

Voz 15 11:01 sí sí sí

Voz 16 11:04 bueno la verdad es que es es un tema curioso la es un tema curioso la los los sueldos en en Suecia y en general el sector público no la percepción que se tiene en sociedad de que si vives de un sueldo de pagado por todos los demás con sus impuestos pues no solo tienes que vivir de una manera digamos relativamente modestas

Voz 14 11:23 el Kings es un poco también ejemplar

Voz 0313 11:26 esta es la idea motor que yace detrás que subyace detrás de este de este paisaje Victor es lo más importante

Voz 16 11:32 sí yo diría que es el motor de hecho del del estado del bienestar siquiera es que los contribuyentes paguen sus impuestos pues no puede sólo perseguirle sin decirles que Cavani

Voz 14 11:42 al respecto a Hacienda a obligar T apagarse

Voz 16 11:45 lo que tiene que salir un poco de ti no irá para conseguir que las clases medias las clases medias altas que son los que contribuyen de manera neta a la al al presupuesto público pues quieran contribuir pagando pues eso y Repe es alrededor de cincuenta por ciento y el veinticinco por ciento alrededor veinticinco por ciento del IVA para casi todos los productos y servicios pues tienes que intentar convencerles de que es tu dinero tu dinero se va a malgastar no se va a dar hice hay partir en pues eso pues en escuelas hospitales etcétera con lo cual pues es un poco la idea es evitar los privilegios evitar la percepción de que existe una casta privilegiada que por ejemplo viajar en taxi como como en España o en lugar de pues en transporte público etcétera etcétera

Voz 1546 12:30 es que hay antecedentes con ese sistema de la famosa puerta giratoria no que amistad nació en su tiempo como políticos etc etcétera deja su etapa como político luego va a la gran empresa

Voz 15 12:46 bueno

Voz 16 12:48 existen lo de las puertas giratorias es un problema yo creo que en general en todos los en todos los países ir el problema es facilitar una puerta giratoria porque de esta manera así la sigla facilita es lo que estás haciendo es pues bueno de alguna manera dando incentivos motivando alentando a los políticos que acaben legislando y regulando a favor de las de unas determinadas empresas que luego los gana contrata pero también existe el problema contrario problema contra es que existía cierras demasiado las puertas giratorias lo que vas a hacer es no alentar no motiva a los jóvenes preparados ambiciosas que se metan en política porque sabe que luego tiene que pagar una penalización así que es una situación bastante complicada y nosotros nos quejamos en España pero creo que es un problema bastante universal de la de los sistemas democráticos

Voz 0313 13:36 me gustaría Víctor que comentaras que tú lo conoces llena los oyentes de La Ventana que igual están pensando bueno bueno cobran lo que cobran las puertas giratorias están reguladas más menos pero seguro que es gente que se dedica a eso porque puede dedicarse me gustaría que comentaras el caso del actual primer ministro de Stefan no friend

Voz 16 13:55 sí sí bueno en España yo creo en general no tenemos un poco la idea de que de que queremos unos políticos que esté muy bien formados que tengan Masters que tengan un doctorado por por Harvard aunque sea en el campus de de de Aravaca etc etc pero pero a veces nos olvidamos de que tan en los políticos tienen que ser representa antes y que es bueno y que puede ser algo positivo que que los los políticos representen a las procesiones media su a los ciudadanos medios no es el caso de el primer ministro sueco pues que tiene pues una formación y una experiencia como como soldador muy alejado pues de los te te de oposición profesiones que cosas de mucho prestigio eso por una parte indica que eh pues aspira o la meta para conseguir un buen estado de bienestar no es que tengamos estemos dirigidos por gente que tiene muchos más tres muchos doctorados es lo que suele ocurrir las democracias latinoamericanas que tiene tienes doctor los doctores por Harvard en muchos gobiernos sino que también necesitas gente gente corriente por otra parte también implica pues que hay profesiones por ejemplo la formación procesionar pues los países de influencia Mónica tanto pues Suecia como Alemania etcétera pues también tiene un mayor prestigio social no que aquí lo lo desprestigiados un poco no como si no sirviera para para ser político eso fuera una categoría profesional digamos inferior no y esa doble igualación creo que es positiva para para la democracia

Voz 0259 15:27 con todo esto qué percepción tienen los

Voz 0827 15:29 pocos de sus políticos

Voz 16 15:31 bueno la percepción en todos los países eso es unánime existe una doble percepción que pues que los políticos son corruptos o que no cumplen las promesas no pero un trabajo que me que me está bastante interesante que salió publicado recientemente una investigación sobre si efectivamente los políticos cumplían las promesas daba como resultado sorprendentemente que de las democracias estudiadas Suecia y España eran los países de los políticos más cumple las promesas no en particular se refería a los gobiernos del Partido Popular y el Partido del PSOE con lo cual a me me llamó un poco un poco la atención eso sí en han quitado ese esa similitud que tenemos con Suecia sí que tenemos una diferencia muy importante confianza bajísima confianza que en estos momentos existe en España que a la crisis económica en mil el dos mil siete aproximadamente teníamos una confianza relativamente alta en las instituciones públicas el Gobierno el Parlamento ahora somos los países que confiamos menos de toda la Unión Europea en cambio los países nórdicos Suecia son países donde la gente confía en la en en los políticos y de nuevo esos importante no sólo porque la confianza que es algo importante y bueno de por sí porque legitima sistema sino que también esto es bueno porque luego la gente si confías pues de nuevo estás más dispuesto ganar impuesto

Voz 1826 16:51 si no se tiene una idea de que sus políticos son corruptos no llegue eso yo imagino que tiene mucho peso eso que hemos comentado muchas ocasiones que ahora estábamos hablando el hecho de que haya un cuerpo de asesores de técnicos de la propia administración que desde luego si no sirven en principio no son puestos a dedo por el político electo eso hace que se forme ahí un cordón sanitario muy interesante de cara a evitar comisiones y corruptelas no

Voz 16 17:17 sí sin duda si si vemos intentamos ver cuál es la diferencia entre los países mejor gobernados del mundo y los que presentan problemas de corrupción etcétera La diferencia no exista has gobernado por la izquierda o por la derecha no existían un sistema mayoritario electoral lo proporcional electoral no si tienes la diferencia más importante es si el número de cargos de designación a dedo a cuantos más cargos políticos

Voz 0313 17:45 de parecían más asesores este de cargos

Voz 16 17:47 confianza son nombrados a dedo por los por los políticos peor es el país menos eficaz mientras las políticas públicas menos eficaces mayor malgasto de recursos públicos y y más casos de corrupción eso está digamos comprobado dentro que lo podemos comprobar que estadísticamente por tanto es una reforma relativamente sencilla es más fácil cambiar esto es más fácil atar las manos de los políticos impedir que nombren a asesores etcétera que por ejemplo cambiar el sistema electoral del país pero obviamente aunque sea barata económicamente políticamente es muy difícil no quién le pone el cascabel al gato y que político a la oposición todos lo anuncien todos prometen que sacaban los nombramientos sabedor pero cuando llegan al Gobierno lo primero que hacen es es

Voz 0313 18:34 Carlos como mínimo mantenerlos Victory en Suiza y existe una jerarquía

Voz 0827 18:38 es razonable de sueldos públicos en todo el país hoy nos hemos enterado por ejemplo que trescientos a políticos de la Generalitat catalana o del Ayuntamiento de Barcelona cobran más que el presidente de gobierno

Voz 0313 18:50 dos veces más dos veces quiso eso

Voz 0827 18:52 la incluso en el Gobierno español cuando los secretarios de Estado también presidían empresas públicas que un secretario de Estado podía ganar más que su propio ministro

Voz 1826 18:59 alguno de esos asesores a los que nos referimos puestos a dedo de confianza también

Voz 0827 19:02 lloverá más que el presidente eso eso está regulado allí de alguna manera

Voz 16 19:07 sí bueno la la mayor regulaciones la transparencia las metí la luz y los taquígrafos desde finales del siglo XVIII ya hay unas leyes de acceso al a la a información pública en en Suecia que permiten que los ciudadanos desde luego hoy día cualquiera puede coger el número el el marcar el número de teléfono y conocer no sólo sueldo el del primer ministro sino mi última declaración de la renta luego me notificarán sí sí sí Carles Francino ha llamado intentado conocerlo pero me picaron ahí pero como mínimo existe una gran tras una una gran transparencia y es un gran paso no porque eso permite pues que nadie se coloque un sueldo por ejemplo estamos ahora muy cerca del ocho del ocho m soy impide las desigual o va hace más difícil que se discrimine más difícil pero no más difícil que se pueda discriminar en sueldos a las mujeres porque los los los sueldos públicos con lo cual la transparencia es muy buena y esperemos que ahora en España que estamos ya iniciado

Voz 17 20:04 sí como comentabais pues Sistán

Voz 16 20:06 quizás saber ya a los sueldos de asesores sueldos de de otros de todo tipo de cargos esperemos que esa presión social Se tras se traslade a una mayor equiparación de los sueldos y sobre todo que no existe esa percepción en muchos ciudadanos de sector privado muchas muchas personas que trabajan duro Petra Iker y que consideran que pagamos impuestos y que no perciban que están pagando pues digamos los privilegios de una determinada élite

Voz 0313 20:33 muy bien Víctor Lapuente catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Gotemburgo muchísimas gracias por este ratito en La Ventana eh

Voz 14 20:39 gracias a vosotros un fuerte abrazo hasta pronto Víctor adiós

Voz 1546 22:49 vamos café con Michael Robinson vamos a abordar un tema de esos que no

Voz 0313 22:53 suelen estar habitualmente en las en las agendas de de los medios de comunicación pero que forman parte también por desgracia de de nuestra vida cotidiana cada día desaparecen en España unas setenta personas cada día o más eh más porque el cálculo anual oscila entre veinte y treinta mil osea que hagan cuentas esta realidad ignorada como digo como tantas otras sumergida y a la que sólo prestamos atención cuando un caso muy concreto adquiere proyección mediática supone en fin que vamos a contar un auténtico drama para lo que llamaríamos las víctimas colaterales no que son la familia a los amigos los vecinos incluso ahora mismo en España están consideradas oficialmente como desaparecidas más de doce mil personas y es verdad que prácticamente la mitad de esa cifra son menores no acompañados los conocidos como minas por eso las peticiones de búsqueda vienen de otros países como sobre todo Marruecos pero la cifra es realmente alta por eso el Ministerio del Interior ha presentado hoy mismo un nuevo plan para intentar mejorar esos procesos de búsqueda la semana el próximo sábado se celebra el Día de las personas desaparecidas sin casa

Voz 23 23:56 esa aparente personas como Henry Henry Alejandro Jiménez Marín un chaval de veinte años desaparecido en en Orihuela el pasado uno de enero después de pasar la Nochevieja con un grupo de de amigos

Voz 14 24:11 Gina Marín buenas tardes buenas tardes

Voz 0313 24:14 sigue marines la madre de Henry desde hace bastantes semanas ella hay otras madres y otra gente de de de la zona están moviendo cielo y tierra para intentar a través de campañas de colgar carteles de fotografías de llamadas de teléfono que aparezca algún dato algo nuevo pero no era algo nuevo a día de hoy llenado todavía no

Voz 24 24:37 buenas tardes no aún no tenemos nada primero quiero darte gracias por escucharnos porque se quedan escrito

Voz 0313 24:45 sí ayudando

Voz 24 24:47 forma gracias de verdad por por esta llamada porque quiero que el nombre de mi hijo llega mucha gente que no se olviden de sus caras que quién puedan entrar en la plataforma y compartir que lo haga por favor que un vídeo que hemos subido que Montgrí Abbado con la imagen de mi hijo que por favor que nos colaboren compartiendo lo para que llegue a muchos rincones de España

Voz 14 25:13 yo soy yo con

Voz 0313 25:16 China tiene usted tienen ustedes alguna alguna sospecha alguna idea de de de si de si genre pudo yo qué sé marcharse por voluntad propia o que pudo haber ocurrido

Voz 24 25:28 en la desaparición de mi hijo es cien por cien no es voluntaria está claro que no es voluntaria mi hijo es un chico muy noble de buen corazón que está el día a día día a día en veinte años que tiene él jamás ha estado fuera de casa sin avisar me es muy responsable sale siempre a las siete de la mañana estudiar entra a las ocho al Instituto sale el instituto y llega cinco minutos tarde que trabaja conmigo en la peluquería en mi traductor de inglés y francés está con su hermana pequeña que tiene seis años come con ella estar todo el día en la peluquería trabajando y con su hermanita que en ese momento estaba bastante App está en manos de psicólogo y todo porque para ella esto es con seis años no lo puede entender por qué su hermano no regresa y es un chico pues qué hace una vida normal familiar muy familiar pendiente de mí cada segundo si que da conmigo hoy Hinault llega no más llegar diez minutos me avisa y por eso sabemos que no fue voluntaria El desapareción sabemos que tú a las ocho y cuarto de la mañana ya en una esquina de su casa donde lo tiró el compañero quiso al pegarle Illa de ahí no sabemos nada hay un una foto que nos confirma en un vídeo grabado por uno de los compañeros que están con él que estaba ahí en esa esquina de su casa a Elsa ahora que incluso sabía ha enviado la ropa que tenía con la estuvo trabajando hasta la una de la mañana en el restaurante que también trabaja de camarero

Voz 14 27:11 si nada lo único que sabemos de

Voz 0313 27:16 Gina Marín muchísimas gracias por asomarse a la ventana le deseo toda la suerte del mundo

Voz 24 27:20 por por escucharnos queremos que por favor que todo todo España Kutcher nombre mi hijo que no se quede a pique muchas madres se que también pueden estar pasando este dolor no nos rendimos salimos vamos a viajar a Madrid esta semana para ir a televisiones donde donde nos puedan recibir las a todos sitios

Voz 0313 27:41 un abrazo muy grande si no hay mucha suerte

Voz 24 27:43 ya

Voz 0313 27:46 hola buenas tardes rusos teniente de la Guardia Civil del Centro Nacional de Desaparecidos ya hemos comentado hasta el momento que hoy hoy mismo el Ministerio del Interior ha presentado una campaña para mejorar los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas no sé por dónde ir Rosa una mujer como Gina cuál es el protocolo de actuación se han pasado ya unos meses unas semanas cuál que se hace en estos casos que que que

Voz 17 28:08 porque efectivamente el caso de de el caso de Henry si lo conocemos a El centro estamos llegando a un seguimiento particular en relación al mismo pero evidente de contarte que el Centro Nacional de Desaparecidos es un centro estratégico un centro que se encarga de la gestión no centralizada poco para la coordinación efectiva hay permanente de tantos de este sistema que tenemos de personas desaparecidas como a la hora de la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad pero son efectivamente las fuerzas y cuerpos a sea los encargados de la investigación no estamos evidentemente al día en la investigación perdóname que no te dé ningún dato

Voz 0313 28:44 no no lo veo lo entiendo perfectamente menos problemático

Voz 17 28:46 entendernos y la audiencia yo creo que también nos pueden ver seguramente la madre de Henry no nos entenderá pero hicimos el dolor y el sufrimiento que está pasando el abaratamiento que está pasando no pero evidentemente hay que dejar trabajar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en estos casos para que evidentemente lleguen a donde tienen

Voz 0313 29:05 cuánto puede durar una investigación Rosa o no no tiene límite

Voz 17 29:08 pues es investigar yo no no tiene límites es decir tú lo acabas de decir Carlos la investigación no tiene fronteras no es decir hay investigaciones en la mayoría de las denuncias que tenemos conocimiento las fuerzas y cuerpos de seguridad se resuelven en menos de cuarenta y ocho horas

Voz 15 29:25 perdona

Voz 1546 29:25 pero es que el protocolo casi imposible si la gente desaparecidos sin razón aparente es que las razones por las cuales dice parecer is son enormes es un abanico tremendamente abierta debe ser muy difícil seguir un protocolo determinado no

Voz 17 29:44 así es decir la casuística de la mitad de las personas desaparecidas es decir es inmenso es decir no podemos determinar una un emotivo motivo no causa que está detrás de una desaparición de hecho en este nuevo avance de medidas que han expuesto hoy por parte del ministro Marlaska pues es a adoptar una nueva clasificación de personas desaparecidas no en cuanto a que trabajamos en tres en tres dimensiones por un lado aquellas desapariciones que tiene un carácter voluntario otras desapariciones que tiene un carácter involuntario sin causa aparente últimos las desapariciones forzosas que detrás pues tienen evidentemente unos hechos una razones que evidentemente seguramente en algunos indicios delictivos por eso que este nuevo protocolo haciendo hincapié a la a la pregunta tema hacíais pues es que se trata hice abordan estas diferentes desapariciones en función de la causa

Voz 14 30:41 el tipo de actuaciones policiales a seguir en cada una de las porque pendientes cuántos casos quedan por resolver cada año más o menos deportiva

Voz 17 30:48 no saber si cada año insisto si podéis ver El informe que ya hemos publicado hoy que es el tercero desde que llevamos desde la creación de centro veis que años años más o menos a medida que van pasando los años queda aproximadamente entre un uno y medio dos por ciento siempre es decir más del noventa y ocho por ciento La Mayor día de los años acaban resolviendo se las las desapariciones pero es verdad que tenemos hay casi un dos por ciento que son desapariciones de larga duración y que resultan complicadas y que que son difíciles de llevar a cabo la resurrección

Voz 0313 31:23 que luego la pregunta no sé si la pregunta del millón pero una de las importantes y además ahí estamos nosotros directamente involucrados porque unos casos tienen más seguimiento mediático que otros donde está la clave el resorte usted teniente

Voz 17 31:34 no no me me gustaría que no yo creo que la pregunta se la tienen que decir los medios

Voz 0313 31:38 la pregunta yo creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad

Voz 17 31:41 tenemos que hacer a los medios de comunicación no sé cuál es el el el método pero también le digo que eso a las fuerzas de de de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no les afecta es decir nosotros investigamos independientemente de la la dimensión que has quiera evidentemente caso una desaparición en caso con

Voz 0313 31:59 la presión mediática no pero nosotros

Voz 17 32:02 dimos adelante independientemente de donde se de esa circunstancia no

Voz 0313 32:06 bueno pues Auris teniente de la Guardia Civil del Centro Nacional de Desaparecidos muchísimas gracias por estar este ratito en La Ventana

Voz 14 32:12 hay ánimo e a vosotros muchas gracias adiós hasta luego

Voz 17 32:16 buenas tardes

Voz 0313 37:37 yo no sé si os pasa lo mismo vosotros pero yo escucharé esa canción de Navas han de California primer de siempre un Monroyo pone de buen humor sin embargo la historia que voy a contar a los oyentes a condonación no lo expondrá bonus este grupo tenían su formación original dos miembros que eran pareja que eran John Philips alfiles Ivonne no hará como bastante conocido que él digamos que protagonizaba menudo infidelidades y las queremos llamar así no no pasaba nada seguían el cantando junto siguen actuando en Madrid la vida continuaba hasta que un día se le ocurrió hacer Noelia que paso que la echó del grupo automáticamente y de cerrar una cuenta que tenía ignore pasó ni un duro de manutención por una hija que habían tenido en como un bono que Egipto era cantando no sí sí sí sí sino eso eso ocurrió hace un tiempo pero en términos históricos ocurrió ante ayer yo bueno pues nos nos sirve para hacernos la gran pregunta que se está planteando desde comienzo de semana con el ocho la vista no estaba mejor estamos peor p'alante vamos para atrás ahí enfocado en nuestra polémicas de esta tarde

Voz 0827 38:44 ah

Voz 1804 38:48 único la fuente

Voz 0827 38:51 la masiva movilización del pasado ocho de marzo marcó un hito en la reciente historia del feminismo en nuestro país el mito tus soplaba entonces vientos favorables que ayudaron a un movimiento ya de por sí muy potente un año después existe gran expectación por ver si se superará el alto listón alcanzado la fotografía general Nos muestra que las reivindicaciones entonces expresadas siguen todavía hoy vigentes también que frente a un feminismo cada vez más pujante y transversal se ha destapado un machismo que se muestra sin tapujos en su contrataque y que pretende diluir algunas de las conquistas que ya parecían fuera de dudas desde el aborto a la violencia de género sin llegar a sus extremos también aflora o pared aflorar una tercera vía no será la expresada esta misma mañana por Inés Arrimadas en esta cadena de emisoras que defiende un feminismo propio el feminismo liberal que manifiesta discrepancias en materias como la gestación subrogada la prostitución o el lenguaje inclusivo a mí como me gusta ver la botella medio llena creo que el hecho de que el feminismo se haya situado definitivamente en el centro del debate social

Voz 13 39:57 no es una conquista fuera de toda duda ahora

Voz 0827 40:01 sólo falta que el machismo vivo ir de caza

Voz 2 40:03 durante no siga creciendo haga determinante

Voz 0827 40:06 mientras los demás seguimos discutiendo

Voz 0313 40:12 ha ido buenas tardes buenas maridos la jefa de Sociedad de la Cadena SER lo conocen todos los los oyentes de La Ventana empecemos por ahí a tu juicio tu opinión estamos mejor

Voz 0259 40:24 peor o igual que hace un año pues las tres cosas Francino está mejor igual y peor explico mejor porque el éxito de la histórica movilización de del año pasado fue una labor un golpe concienciación desensibilización colocó el feminismo en todas las agendas en la política social económica en la Cultural además entró en todas las casas no el tema de soy feminista ya no ser feminista ya no significa ser una histérica como nos decían hace unos años ni tener ni cuervos qué rasgo es decir todo el mundo ha comprendido que el feminismo es una filosofía de vida una forma de hacer política que sólo busca la igualdad entre el hombre y la mujer entonces ahí todos estamos de acuerdo estamos igual porque no habido medidas cambios sustanciales no ha habido permítanme que en fin para las no hay nada mejor que las estadísticas para visualizar sabrosas a meter te lo voy a repetir lo he dicho esta mañana y lo voy a repetir por ejemplo que el plan económico el setenta por ciento de los contratos a tiempo parcial lo ocupan las mujeres el sesenta y cuatro por ciento de los trabajadores con los sueldos más bajos los tienen las mujeres ganan de media casi seis mil euros menos al año que los hombres el noventa por ciento de las excedencias para cuidados no si los siguen cogiendo las mujeres no hay avances en el techo de cristal me refiero a que la presencia de directivas consejeras en las empresas cotizadas en las del Ibex se ha estancado y además estamos muy alejados de de Europa por ejemplo hablando de las pensionistas cobran hasta trescientas setenta euros menos de pensión que los hombres no hay medidas significativas que digamos podemos decir que las mujeres estamos igual que el año pasado en nuestra vida cotidiana no en general estamos peor en lo político con esa amenaza de Vox que está contagiando y que está contaminando también al partido porque claro pero poniendo perdona yo no que ya me tiene pero esto se está contagiando o está haciendo aflorar algo que ya estaba ahí

Voz 0313 42:40 quiero decir que el el la resistencia organizada a la que se refería Isaías hacer momento en la polémica yo no creo que sea patrimonios creo eh patrimonio exclusivo el Vox su modelo más carcas fachas creo que es una corriente subterránea que va por ahí

Voz 0259 42:55 sí estaba dentro del Partido Popular pero que antes estaba dentro del Partido Popular y bueno más o menos lo tenía los tenían controlados lo que pasa es que siempre que hay una oleada feminista y una eclosión como la que hubo el año pasado siempre hay una contra la reacción del machismo no

Voz 0313 43:13 pero yo pero yo creo que aquí lo estamos yo creo que esa contra reacción que es verdad que existe y que se nota insisto no sólo atribuible a Vox sea no tanto las también creo que también es transversal igual que el avance del feminismo ha sido y es también la reacción luego hay que analizar los motivos de por qué hay gente que no carca ni facha índice esta batalla no va conmigo así no va conmigo pero yo creo que es transversal también

Voz 0259 43:34 efectivamente porque tú has escuchado muchos hombres decir pero que más que de las mujeres exacto eso porque ya igualdad igualdad legal pero no en la igualdad real no entonces y si es verdad que que es transversal esa reacción además muchos chicos jóvenes oye a ver pero sí que más queréis

Voz 0827 43:54 y esto esto es lo que dice nacería un poco que cuando habla es Inés Arrimadas de feminismo liberal no es un concierto que haya inventado ella es un concepto antiguo no digamos que el feminismo liberal lo que dice es bueno una vez que están puestas las bases es decir una vez que legalmente porque España es un país pionero y está en la punta de la igualdad en materia legal falta muchas cosas pero están ha dado una de que ya se han puesto estas bases que cada uno y cada una se apañan como puedas pero claro cuando tienes puestas las bases ir resulta que los datos son los que no se ha expresado Mariola significa que no existe un machismo individual que afecta a una mujer en concreto sino que existe un machismo estructural y hay que remover esas estructuras para que efectivamente la igualdad legal termine siendo igualdad real

Voz 0259 44:37 son las mujeres las que están moviendo removiendo esa estructura patriarcal y son los hombres los que de alguna forma no sé si se sienten atacados por qué

Voz 0313 44:47 hombre no quieren ceder ciertos principios pero entiende perfectamente eso eso sería una descripción precisa de batalla política por el poder exactamente lo mismo es lo que está ocurriendo por esto

Voz 0827 44:57 ya son académico de la Lengua en Oviedo dijo dice no yo estoy de acuerdo con la igualdad y me gustaría tener una academia igualitaria dice pero ni me voy a cambiar de sexo ni voy a asesinar a mis académicos compañeros varones hombre hay un comparado

Voz 0313 45:11 en comparación poco afortunado ayudar

Voz 0827 45:13 tercera vía lo está pidiendo no nadie lo está pidiendo de lo que se trata es decir hombre tenemos ahora mismo cuarenta y seis ocho iraníes que la Academia que lleva ya trescientos años pues ya se podía haber acercado un poquillo más entonces si no se acerca a poder digamos feminismo liberal de decir no aquí a nadie es el impide que por ser mujer entre en la Academia si eso no funciona pues antes habrá que implementar otras medidas para que efectivamente una situación de desigualdad se corrija esto solamente es una anécdota aclara lo fundamental son los datos no

Voz 0313 45:42 Mariola déjame un segundito que seguimos charlando pero dejan es que has hecho referencia antes a los datos del mercado laboral por ejemplo se setenta por ciento de contratos precarios que vana que tienen género que son que son femeninos es que tenemos una historia que a la que hemos accedido y leyendo una carta al director en el diario El País es que creo que es que es muy interesante porque además refleja un punto de vista muy concreto y que enlaza con esto que decíamos de la transversalidad dice la carta estoy buscando un trabajo nuevo encuentro que en varias entrevistas al principio al final de las mismas me preguntan si tengo pareja sí tengo hijos y les cambia la cara cuando digo que no tengo con mis casi treinta años el colmo fue hace una semana la entrevista me la hicieron dos mujeres y me lo preguntaron al principio creo sigue la carta que debería ser denunciable y sancionable que preguntase en este tipo de cosas porque parece que con esta edad nadie quiere contra matar a una mujer por miedo a que se quede embarazada y no creo que a ningún hombre le pregunten esto en una entrevista de trabajo Ana Nieto buenas tardes

Voz 17 46:45 hola buenas tardes verán cómo estás gracias

Voz 14 46:47 tomarte La Ventana eh a vosotras oye

Voz 0313 46:50 cuántas veces te has topado con esta situación no en esa entrevista fue algo que te llamó mucho la atención por novedoso

Voz 17 46:56 pues eso me ha ocurrido en los últimos cuatro meses que estoy buscando trabajo me ha ocurrido en tres ocasiones

Voz 0313 47:01 el tres lejos no actores

Voz 14 47:04 y entre sectores instintos además eh

Voz 17 47:06 bueno en dos pero vamos con entrevistadores mujeres entrevistadores hombres o un sector distinto tanto comercial como de lo que yo he estudiado que es el tema gastronómico y de Medio Ambiente entonces lo primero que me preguntan o lo último pues es cuánto tiempo yo con mi pareja si tengo hijos sí claro pues a mi se me queda cara de póquer al príncipe porque no sé ni qué contestar ya la última ocasión fue la tercera que fueron dos

Voz 16 47:35 mujeres y me lo preguntaron al inicio

Voz 17 47:37 entrevista pues realmente tuve ganas de irme de levantarme irme pero me quedé tan pensó que dije va pues me aguanto hasta el final y me fui bastante enfadada conmigo misma y triste de ver la situación

Voz 0313 47:49 me puedes escribir la galería de caras que te has encontrado delante cuando ha dicho esto

Voz 14 47:55 pues saber codazos

Voz 17 48:00 no de sorpresa sobre todo en la primera ocasión que eran cinco hombres los que me entrevistaban paran trabajo de de agrónomo pues me miraron una así como asustados me dijeron que cómo puede ser que con mi edad no tenga hijos que hay que repoblar el país pero luego no pusieron cara de susto se miraron entre ellos si yo me fui sabiendo que no me iban a contratar cuando la entrevista había ido bastante bien y luego las otras ocasiones pues ya desde el momento que me lo han preguntado yo ya he pensado que que si respondo la verdad que tengo esta edad tengo pareja y no tengo hijos pues que no me va a llamar

Voz 14 48:38 y así ha sido porque entiendo que en la entrevista

Voz 0313 48:40 las entrevistas no han tenido éxito o no de las que nos has comentado no no nota contratado

Voz 17 48:44 esas esas no han tenido éxito evidentemente

Voz 0313 48:47 hoy de todas formas Ana yo no sé si tú has preguntado esto te has asesorado pero me da la sensación vamos creo que es así que que te pregunten esto es directamente ilegal

Voz 17 48:56 si es que verdad lo estaba mirando lo que pasa es que la gente les da igual lo pregunta igual y claro ya está en tu criterio el responder la verdad no responder la verdad decir que pues quiere sin fértil cuando no es cierto o cualquier otra cosa

Voz 14 49:11 para quién noto descarten

Voz 0313 49:15 oye y lo has hablado con con gente de tu entorno conoces casos parecidos esto es moneda de uso común idea

Voz 17 49:22 si en algún caso me han dicho que sí que les ha ocurrido no muy habitual pero pero sí que ha ocurrido sí que tengo conciencia es gente que le pasar pero es que a mí en cuatro meses me ha pasado tres veces

Voz 0827 49:34 parte aparte aparte la mala leche que te queda después de una conversación así después está la angustia porque claro van pasando los años y resulta que ahora te están poniendo barreras por eso porque todavía no eres madre y puede serlo pasado mañana te pondrán porque ya tienen más de cuarenta y a ver quién te va a contratar

Voz 17 49:50 claro exactamente entonces me vuelvo pues bastante frustrar a casa ya parte en esta última entrevista luego me contaron una anécdota de alguien que tenía un era parecida a la mía que es haciendo el proceso de selección sabía que era embarazada se lo comentó a las entrevistadora decidieron no contratarla porque claro era un marrón para ellos y me lo contaron mientras me hacían a mí la entrevista

Voz 0313 50:14 pero claro entonces en qué quedamos claro estás estás atrapado

Voz 17 50:19 claro entonces impotencia en realidad

Voz 1826 50:22 que es están están a punto de que te pidan una declaración jurada conforme no quiere ser madre

Voz 1546 50:27 pues no algo así algo así yo quiero preguntar a Mariola una cosa es que yo tengo aquí hace treinta años cosa si yo no te yo no llegar que había mucho machismo inclusive mi mujer lo vio muy

Voz 0313 50:41 pero más o menos que tu país es cuando llegue

Voz 1546 50:44 tomaron pero mucho más pero muchísimo más de anoche no ha pues hoy día Mariola hay un tema gráfico determinada donde la gente que reduce o qué qué muy

Voz 0827 50:57 extremas machismo quizás la gente

Voz 1546 51:00 de no kale si yo o jóvenes hombres ya son muy famoso que ya piensa en una forma más moderna o los jóvenes son igual que sus padres digamos bueno

Voz 0259 51:12 pues sorprendentemente hay un repunte del machismo también en los jóvenes verdad porque podríamos decir bueno pues es o no de otras generaciones pero sí lo hay sobre todo porque tampoco se ha desarrollado la educación en la educación que es la raíz de este problema no se ha desarrollado una educación en igualdad de las escuelas por ejemplo un dato que se me viene a la cabeza en los libros de texto sólo hay una referencia creo que es del ocho por ciento de las mujeres de mujeres referencia pues científicas de escritoras en fin él y luego la ley y digamos de violencia de género que también teníamos apartado importantísimo no dé para educar en la resolución digamos pacífica de las relaciones personales bueno pues no no no no no se ha aplicado digamos no se ha desarrollado cuántas cuantas profesoras Francino da anulado contigo decía no es que damos clases de forma voluntaria porque tenemos ese compromiso no saldrá

Voz 0827 52:12 después está expuesta al machismo camuflado es el peor de todos es decir es muy difícil que después de una entrevista de trabajo le digan a una mujer como Ana mira no te vamos a contratar porque es que a lo mejor nos va a ser madre no estas cosas no se suelen verbalizar salvo que sea muy bestia el problemas que después de ver la selección de diez Si de repente y cinco mujeres en la circunstancia de Ana se descartan hice elige entre los cinco y al final salen las estáis

Voz 0259 52:35 que también es muy triste que sean las propias mujeres no

Voz 1 52:38 que le pregunte no porque tú tienes la esperanza de que

Voz 0259 52:41 no si la mujer accede a los puestos de dirección de las empresas de selección son mujeres madres van a comprender que la maternidad no pues no tiene por qué penalizar haríais da igual te has ido

Voz 0827 52:54 igual que ha sido un pecado digamos identificar hombre con machista porque no todos los hombres de lo somos también es un poco equivocado identificar mujer con feminista es decir hay muchas mujeres que no lo son para

Voz 1546 53:06 como estuvo mencionabas esto del la lo que me decía la además extrema esta mañana que se le ponen todas las normas hay para que pueda utilizarlo pero la pobre Ana que fue una pregunta legal claro pero luego el uso de ese ese privilegio ahí no sé no sé no