La Ventana (04/03/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 0313 00:08 décima jornada del juicio del proceso en el Tribunal Supremo acaba de terminar la declaración como testigo del presidente del Parlament de Catalunya Alberto Pozas buenas tardes qué tal buenas tardes el Tribunal de hecho Carlas acaba de escuchar dos versiones incompatibles de las que depende el futuro de Carme Forcadell la de la actual presidenta el Parlamento Cataluña Rousset Torrent que asegura que ella estaba obligada a tramitar las leyes de desconexión y por otro lado la que discurre ahora de José María Espejo Saavedra miembro de la Mesa por ciudadanos

Voz 1981 00:32 que dice que él siempre entendió que estaban desobedeciendo al Constitucional

Voz 2 00:36 mire la presidenta porque no podía hacer otra cosa que no fuera admitir a trámite la propuesta de los grupos parlamentarios

Voz 3 00:43 Martí expresamente deje claro que aquello no se podían admite ya admitir porque todos y cada uno de nosotros habíamos sido advertidos por el Tribunal Constitución

Voz 4 00:52 el diputado de Ciudadanos acaba de ser claro era Palma

Voz 1981 00:55 arguye vidente dice que admitir a trámite estas iniciativas iba en contra de lo que había ordenado el Tribunal Constitucional

Voz 0313 01:00 ya hace una hora ella reunido el Consejo Interterritorial de Salud alguna novedad

Voz 5 01:04 el bazar de momento ya terminado ahí algunas comunidades

Voz 1915 01:07 les han pedido que se convoque un extraordinario para cubrir la urgencia que atraviesa la atención primaria no lo cuenta Laura Marcos

Voz 1 01:13 Navarra Galicia o Castilla y León han solicitado una cosa

Voz 1276 01:15 catorce Amir de urgencia porque ese incremento del nueve por ciento de plazas en el examen del próximo año no les parece suficiente para cubrir su falta de médicos en centros de salud de zonas rurales la ministra no se cierra esa opción pero insiste en que no hay formulas milagro que a esos estudiantes hay que tener capacidad para formarlos después y pagarles

Voz 1509 01:34 otros adornos negamos pero que no es una convocatoria a medias

Voz 1276 01:37 esta mañana la sacamos cero eso es una irresponsabilidad Carcedo también ha dicho que a partir de la próxima semana nuestra historia clínica se podrá consultar entre todas las comunidades y las recetas también serán válidas

Voz 1915 01:50 la política a esta hora está convocada una reunión extraordinaria del Gobierno valenciano para adelantar las elecciones autonómicas previsiblemente y hacerlas coincidir con las generales el veintiocho de abril a las seis va a comparecer el presidente de la Generalitat Ximo Puig vamos con los titulares del deporte Toni López qué tal buenas tardes

Voz 6 02:06 bueno esto es muy buenas entramos en semana de Champions sólo juega el Madrid de los españoles mañana juega contra el Ajax a las nueve la vuelta de los octavos de final en la ida en Holanda ganaron uno dos hoy en sala de prensa resaltan las palabras de Modric sobre la falta de gol reconociendo que tras la marcha de Cristiano alguno tendría que haber dado un paso adelante además a las nueve dos partidos el Leganés Levante que cierra la jornada veintiséis de Liga Santander el Deportivo Alcorcón que cierra la veintiocho de dos tres

Voz 1915 02:27 hay una cosa más Renfe ha puesto en marcha un programa que impulsa

Voz 1509 02:30 hace visible el arbitraje femenino nos lo cuenta Xue Caballero valor mujer así se llama el programa que ha presentado esta mañana en el Ministerio de Fomento el presidente de la compañía Isaías Táboas ha firmado un acuerdo con las federaciones de fútbol baloncesto y rugby para apoyar el colectivo de árbitros en estos deportes que suman más de trescientos treinta mil mujeres con licencia federativa para el president presidente de Renfe este acuerdo representa el compromiso de la compañía con la igualdad y con la reivindicación de los valores en el deporte cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 2 03:00 la Cadena SER Madrid

Voz 1915 03:03 el director general del mayor de la Comunidad ha eludido responsabilidades sobre los problemas en la Residencia Fundación Reina Sofía de Alzheimer de la capital sus trabajadores denunciaron la falta de material para los ancianos o el cierre de puertas de emergencia y el asunto ha llegado hoy a la Asamblea Carlos González Pereiro ha dejado cualquier responsabilidad en la empresa adjudicataria de servicio en la empresa Clece responde al diputado de Podemos Raúl Camargo

Voz 1259 03:24 los últimos días han publicado en medios de comunicación aspectos de la gestión de la residencia como pueden ser los relacionados con puertas ceso el control de insectos y el suministro de material de aseo ninguno de estos problemas ha sido ha perdido la visita de inspección que las inspecciones son los mismos días todos los años el director general pregúntele a los trabajadores pregúntenle al centro el mismo día todos los años sabe lo que pasa que cuando llega la inspección está todo de punta en blanco y cuando se va a la inspección empiezan los problemas

Voz 1509 03:53 el Ayuntamiento de la capital ha presentado esta mañana un decálogo

Voz 1915 03:56 de medidas encaminadas a promover la vivienda pública en régimen de alquiler social un plan que contempla que de ahora en adelante el treinta por ciento de la vivienda pública que salga al mercado sea destinado a las familias jóvenes menores de treinta y cinco años y convertirlos digo nos abandonados en suelo residencial a cambio de que los promotores entreguen al Ayuntamiento el treinta por ciento de la vivienda que construyen el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible José Manuel Calvo

Voz 7 04:17 que hay suelo industrial que no que nunca va a llegar esa industria pesada y que podría albergar tres mil viviendas de las cuales como digo en torno al treinta el treinta y cinco por ciento serían entregadas llave en mano al Ayuntamiento esto nos facilitaría evitar todo ese proceso de licitación de ejecución que lo harían los promotores privados los particulares y el Ayuntamiento recibiría esas viviendas en perfecto estado para poder ponerlas inmediatamente el alquiler social

Voz 1915 04:41 y una cosa más la Audiencia Provincial ha ordenado el ingreso inmediato en prisión para los tres acusados de violar a una chica de dieciocho años en Collado Villalba dos de ellos han sido condenados a quince años de cárcel y otro a catorce por un delito de agresión sexual continuada tenemos catorce grados en el centro de Madrid es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las seis las cinco en Canarias

Voz 2 05:11 los informativos

Voz 8 05:20 que pagó de más mutuas de traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua P consulta condiciones en mutuo apuntó es

Voz 0812 05:39 dicen que se acerca el invierno frío y oscuro como la noche no temas pues hay un lugar donde la esperanza brilla con fuerza con la luz de estrellas infinitas y el calor del sol las Islas Canarias cuenta es una Hamen campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Voz 1509 05:58 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus

Voz 10 06:00 esta notaría gestoría registro Puskas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco

Voz 11 06:06 Dani gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que buscas cincuenta

Voz 12 06:17 tras ni NG punto es hay vida

Voz 13 06:19 es que han dejado legado en importantes como la imprenta o la penicilina también hay vidas como las de María o Rubén que gracias a su testamento Solidario Unicef ayudarán a que miles de niños tengan educación vacunas y nutrición en el futuro Súmate habidas que dan vida incluyendo a Unicef en tu testamento informa tienen novecientos novecientos siete quinientos

Voz 14 06:37 Puente estamento Unicef punto es

Voz 0194 06:40 hay silencios que se convierte en un titular siguiesen amigo de Pablo Iglesias no gustó pensar que si presidente Vara es acertada la política de Sánchez sobre Cataluña en estos momentos la única posible presidente Page le perjudica o beneficia

Voz 0230 06:58 no

Voz 15 06:59 perjudican el malentendido de la política que se pueda decir

Voz 0230 07:01 desde el Gobierno

Voz 1 07:03 a cinco Barcelona de lunes a viernes desde las ocho de la tarde la siete en Canarias Cadena SER

Voz 16 07:15 vaya vaya que tenemos aquí Nissan nuevo bueno ya tocaba además con la mejor tecnología me alegro que más puedes pedir nada incluso tengo un año de seguro a todo riesgo gratis

Voz 17 07:24 sólo este mes mis ante beige oferta

Voz 3 07:27 las únicas en toda la cama con la mejor tecnología

Voz 17 07:30 a un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con ERC e Iván

Voz 12 07:33 Nissan Innovation Prize Renfe informa ampliamos el servicio

Voz 18 07:39 reduciendo los tiempos

Voz 1 07:41 trayecto aún cuando ellos pintan los trenes los afectados somos todos que en dos mil dieciocho El gasto de limpieza y mantenimiento de trenes superó los quince millones de euros décimo

Voz 19 07:53 lo publico afectando a nuestro futuro ya el tuyo que el grafiti es un lujo que no nos podemos permitir

Voz 1 08:02 Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de España volverá los días sin IVA de conforma salones tropas del uno al siete de marzo sin IVA aproveche renueva tu casa Maicon forma punto es

Voz 20 08:15 el águila el buitre el nuevo la lechuza

Voz 21 08:20 eso sí

Voz 4 08:26 el mirlo canario

Voz 22 08:29 te gustan los Pacers ornitología

Voz 4 08:32 adiós

Voz 2 08:33 no mensajes de voz tiene el del programa el seis ocho uno cero

Voz 4 08:37 no seis siete tres uno el género humano no las tres

Voz 1 08:46 esta noche nos ponemos un par de alas llenamos de pájaros a partir de los con Mara Torres

Voz 9 08:55 después de andar de puntillas todo en la mañana para los despertarle de no pasar la aspiradora ni siquiera tirar de la cadena para que la cisterna no le moleste abre suavemente las cortinas Illes susurraba hasta la comida está mesa a lo que el te suelta papá que

Voz 2 09:11 le dije es vivir te has preguntado si ser padre compensa con el diecinueve de marzo extraviada el padre de la ONCE diecisiete millones de euros compensa mucho

Voz 23 09:28 la Ventana con Carles Francino

Voz 24 09:36 la patria una marca yo no veo rojos y azules yo españoles blanco y entonces pues es el más caro los demás matarlo la inmensa mayoría de Belén españoles Pol Espargaró popular y a uno de tu problema no soy yo tu problema

Voz 23 09:57 otro

Voz 24 10:01 el eh sí

Voz 25 10:15 el presidente del Gobierno español me contestó diciendo que en lo posible haría lo mínimo

Voz 4 10:24 no volveré a probar la cerveza de me diez fue una semana vas a todo por la radio con Toni Martínez hola Especialistas secundarios El Mundo Today Aróstegui es Roberto Sánchez un servidor en un ratito entrevistar como todos los lunes tres días

Voz 0230 10:45 es decir lo mínimo bueno hay una noticia muy importante hoy es una noticia muy importante durante el fin de semana a ver es una noticia que nos debe conducir a la reflexión a todos es el caso del hombre de raza negra que se ha hecho con el liderazgo de un grupo nazi en Estados Unidos para disolver a esta noticia le falta una palabra para ser del Mundo Today la noticias reales un hombre de raza negra consigue el liderazgo de un grupo de nazis para disolver lo de El Mundo Today sería un hombre de raza negra consigue el liderazgo de un grupo de nazis Dalton Nikos

Voz 4 11:30 para disolver no vieron

Voz 1509 11:33 no no nada cuando decía los Shore descubrió su querido don Félix que es

Voz 0230 11:44 cuenta más datos Nerea Aróstegui el movimiento nadie

Voz 1509 11:46 al socialista es una organización que participó en los actos supremas fiestas de dos mil diecisiete en los que murió un joven a raíz de eso el líder del grupo cedió su cargo a James Stein un reverendo y activista afroamericano que le prometió que iba a mejorar la imagen de la Organización de cara a las demandas a las que se iban a enfrentar este fin de semana Stemm ha concedido varias entrevistas según White Cube ofrece niega una ya ha desvelado su primera decisión como líder del grupo acabar con él lo ocurrido también es cómo se conocieron y es que fue cuando el activista estuvo en la cárcel por fraude donde conoció a un dirigente del Ku Klux Klan quién le cedió también sus bienes pero exactamente lo mismo externo volvió esta rama de la organización racista a su mujer eso su esto es sólo rota quitamos Urkullu pero este grado

Voz 0230 12:35 ahora que nos quejamos de que el proceso está está bastante bien noticias de hoy por si teníamos pocas elecciones a la vista habrá elecciones en la Comunidad Valenciana algún día tenemos que hacer un Campeonato de España de himnos autonómico tú crees yo creo que sí

Voz 26 12:55 la Comunidad Valenciana no pero noche puede votar al propio

Voz 0230 13:00 hay que hacer un ningún campeonato Eurovisión

Voz 26 13:03 claro claro siempre que llegaríamos a las manos debido al patriotismo que la la ola de patio

Voz 1509 13:09 mismo Pepa parece dieron ese nombre a la gente es bueno bueno pues hace bueno pues que elecciones en la Comunidad Valenciana el veintiocho abre la tía les sólo tirarás caso

Voz 27 13:18 no venga de momento twiterías

Voz 28 13:26 yo no os conté que parece protagonizado por uno de nuestros superhéroes sarcasmo manda no tuitear bajar de turno

Voz 29 13:33 en una escala del uno al diez Cobo de sarcástico es usted lo primero decirle que me parece fantástico que me parece haga perder el tiempo y hay gente que no está no está bien como por ejemplo Cruz la población mundial supera los siete mil millones de habitantes y sólo me caen bien tres o cuatro

Voz 2 13:50 como aquí

Voz 28 13:55 cuando ser vidente tiene trampa el Twitter

Voz 29 13:58 me dicen las cartas que va a pasar una mala racha económica te he dicho mil veces que deje de leerme correspondencia

Voz 28 14:05 vamos ahora con una preciosa reflexión sobre el arte a cargo de Pla

Voz 29 14:09 Marta tengo una amiga que trabaja en el Museo de Arte Contemporáneo hicieron una señora de la limpieza que todos los días les dicen esto es arte o lo tiro

Voz 28 14:19 acabamos la ascendería como aquí ya acabamos con una confusión bastante lógica por otra parte es de el Twitter carnal dígame soy Desmond Tutu

Voz 4 14:31 vaya se ha cortado

Voz 30 14:34 no

Voz 1981 14:39 después de esta última twiterías Noticias del Mundo Today con Xavi y Kike por este orden blanco Rice Miguel Bosé asegura Hacienda que esos impuestos

Voz 4 14:49 les funcionan hay que diluir mis

Voz 1981 14:51 lecciones en agua insiste aunque hay la Agencia Tributaria considera que son papel mojado ciudadanos reivindicarán comunismo liberal el próximo

Voz 4 15:00 uno de mayo Rivera

Voz 1981 15:02 a ejecutar la dictadura del proletariado una idea de la que hasta ahora desgraciadamente se había apropiado la Izquierda Radical Interior señala Piolín como el responsable último del operativo del uno de octubre el dibujo animado saldrá mañana de su jaula para ir a declarar centenares de españoles heridos por los valores que chutó Vinicio sí que salieron despedidos del Bernabéu el jugador tendrá que pagar el cristal de la Estación Espacial Internacional que rompió con el balón le dan a probar el vino y pide la opinión de los ciento cincuenta y seis comensales del restaurante yo es que no se de vinos y trabajo mejor en equipo le ha dicho al camarero un edificio crece dos plantas por la cantidad de personas que orinan en sus esquinas como sigan creciendo a este ritmo los edificios te habrá que talar los advierte el Ayuntamiento por culpa del calentamiento global en dos mil treinta y dos de cada tres tintos serán de verano algunos viñedos ya han empezado a regar con gaseosa para que el vino salga veraniego roban la sede del Santander arrastrando la con la cadena del bolígrafo

Voz 4 16:01 lo hará con una cadena más grande

Voz 1981 16:04 pero los expertos confirman que hablar a las plantas de plástico ayuda pero no hace falta que lo que se diga tenga sentido son de plástico y no entienden el significado como las otras pero les gusta que les hable en aclaran Vox exige que Salvamento Marítimo utilice chalecos salvavidas flotan si los utiliza un español

Voz 23 16:37 fui

Voz 0230 17:08 es difícil no seguir dándole vueltas al caso de los nazis de Aldonin pensar cómo se estarán sintiendo ahora cómo se estarán sintiendo algunos seguro que dice yo lo sospechaban sabe mal hoy hablar encima de la música hoy que estamos difundiendo unas conversaciones en la que las que el ex presidente de la SGAE el músico José Manuel Hevia habla de nombrar un presidente que reúnan dos condiciones que sea capaz de aglutinar a los presentes como enemigo y que sea estúpido para poder manejarlo y acaba diciendo tengo la candidata ideal

Voz 31 17:46 aunque de que sean estúpidos como para no ser nación

Voz 0230 17:59 todos en las reuniones privadas decimos cosas pero claro

Voz 32 18:03 porque entonces es cuando se descubre cómo funcionan las cosas engañando a la verdad

Voz 1509 18:09 juicio del Pro se soy con bastantes cosas de película de juicios

Voz 0230 18:23 hoy el ex secretario de Estado de Seguridad Juan José Nieto era secretario de Estado de Seguridad cuando en la época que se juzga ha explicado que la red en las reuniones previas al referéndum ilegal del uno de octubre de dos mil diecisiete ha empleado la expresión surrealistas dice eran surrealistas porque se sentaban en la misma mesa en la Junta de seguridad las personas que tenían encargado el encargo de impedir el referéndum se sentaban con aquellas personas que lo habían convocado y todos hablaban de cómo impedirlo

Voz 25 18:59 es decir todo fue bastante surrealista no pero esa reunión en concreto probablemente una de las momento en el que surrealismo fue más evidente porque estamos en una mesa hablando del dispositivo para evitar la celebración del uno de octubre con quienes habían convocado el referéndum del uno de octubre cosa que era bastante complejo de de

Voz 0230 19:27 manejar la situación de partida en ya era rara las probabilidades de que aquello acabara bien eran reducidas bueno esto sí que lo hacíamos de pequeños ahora hay pues ya se hace menos porque los niños juegan otras cosas pero jugábamos a policías y ladrones quién no ha jugado a Policy la de las Policy ladran además bueno cada cual pues quería ser polio sería ser ladrón según su vocación tutear reunidas con los otros niños de la del patio decidían quiénes eran los polis quienes lo claras hijo juegas juega se juegan pero claro políticos mayores de edad jugando a Policy ladran es eso es rarísimo se reunían para impedir el referéndum con los convocantes del referéndum es un poco Monty Python ahora se está discutiendo en un juicio si aquel uno de octubre hubo una actuación policial desafortunada que ha dejado en mal lugar la imagen de España en el mundo porque sería policías pegando a gente con las manos levantadas aussie en realidad los organizadores del referéndum fueron violentos porque al resistirse a la policía obligaron a la violencia todo esto que sería una disco no en vano montó muy pintoresca

Voz 4 20:44 no

Voz 0230 20:45 cobra gravedad porque la violencia es la base de la acusación de rebelión la acusación de rebelión es la que ha justificado tener en la cárcel de manera preventiva a políticos elegidos

Voz 1509 20:56 vaya psicólogo que me es porque con

Voz 0230 20:59 delitos menos graves la prisión preventiva no habría estado justificado sucede aquí una cosa muy peculiar en este juicio es que las defensas acusan los testigos se defienden porque flota la sospecha de que sea exagerado la violencia para justificar la rebelión que a su vez justifica la prisión preventiva

Voz 4 21:24 juguetona

Voz 0230 21:34 los que estaban en el Gobierno se encuentran en la situación de explicar en el Gobierno de España

Voz 34 21:40 que había mucha violencia

Voz 0230 21:43 pero no saben explicar por qué si había tanta violencia como para ser una rebelión no hacían nada Isère reunían con los otros derecho se reunían en esas juntas de seguridad que llama surrealista El ex secretario de Estado la semana pasada el ministro el ex ministro del Interior dijo bajo juramento en el Tribunal Supremo que él no sabía nada del operativo policial del uno de octubre

Voz 34 22:04 yo no di la orden que que tenían que hacer ni cómo lo tenían que hacer quién la dio que usted sepa quién dio la orden de que esos operativos fueran a ese colegio habló el colegio les buenos los operativos

Voz 0230 22:18 los operativos el ministro del Interior dijo varias veces yo no sabía nada lo desconozco en una rebelión el ministro del Interior dice que no sabía nada José Antonio Nieto ha acusado a los Mossos d'Esquadra la policía catalana de inhibirse en su declaración hoy ha dicho que con seis vivieron no colaboraban permitieron con su pasividad que se cometiera un acto ilegal el referéndum es una acusación grave aún cuerpo policial le escuchamos a José Antonio Nieto

Voz 25 22:49 Vicente claramente insuficiente e ineficaz diría que en algunos caso respondía otro objetivo no al al de impedir la celebración del uno uno octubre sino a dar una apariencia de normalidad en algo que no era normal

Voz 0230 23:05 pero qué sucede en aquellos días como él mismo testigo ha explicado Se reunían los policías no se reunía él con los directores de los otros policías de los Mossos d'Esquadra el dispositivo de los Mossos era insuficiente por qué nadie dijo nada en aquellas reuniones el testigo dice que no lo sabe y entra en debate con el abogado hasta que le llama la atención el juez

Voz 34 23:23 yo le pregunto ante un plan que ustedes se representan y califican como manifiestamente insuficiente alguien diría algo pues está muy mal hay que capitalizar en lugar de ir a todos los centros hay que seleccionar unos cuantos hay que buscarlos más vistosos no pueden ir menos de doscientos hombre no sé alguien dio alguna recomendación de naturaleza técnica

Voz 25 23:41 pues no lo sé pero yo le le digo el de yo no lo conozco pero igual usted si conoce el el documento de ese día veintinueve usted tiene ese documento el día veintinueve

Voz 34 23:51 vamos a ver vamos a ver lo tengo Ornella esto no les puedo formular en este momento lo que tiene que hacer es responder

Voz 0230 23:58 la situación es realmente peculiar porque hay un ex secretario de Estado en el Tribunal Supremo ha acusado a un cuerpo policial de organizar expresamente un dispositivo policial destinado a facilitar un acto ilegal pero cuando le plantean que él mismo el ex secretario de Estado de Seguridad participaba en la organización del dispositivo policial no sabe explicar por qué no se quejó

Voz 34 24:17 no le consta ninguna advertencia reconvención concreta sugerencia o aportación de criterio técnico de modificación de ese documento manifiestamente insuficiente no lo que sí le digo que sí

Voz 25 24:29 de manifiesto que a pesar de cómo fuese ese documento si existía la convicción y la disposición a colaborar con los efectivo que que fuese

Voz 0230 24:42 luego es interesante también comprobar como la percepción de la realidad que tienen las personas que toman las decisiones no siempre coincide con la realidad está seguro de un recuerdo ese recuerdo te lleva a un razonamiento resulta que el recuerdos falso jeque disgusto el ex secretario de Estado de Seguridad ha acusado a los Mossos d'Esquadra de desobedecer una orden de la juez la orden de precintar los colegios electorales al abogado le ha recordado que eso no era una instrucción de una juez sino de la Fiscalía

Voz 34 25:22 apelo a su memoria que lo de los precintos supervisión de los precintos establecimiento de perímetro era un requerimiento de la instrucción número seis de la Fiscalía Superior de Cataluña

Voz 0230 25:34 el testigo se ha reafirmado no no era una instrucción de la Fiscalía hice mencionaba también en el auto de la magistrada

Voz 25 25:40 con seguridad e está en la instrucción número seis de la de la Fiscalía también se hace mención a ella en el auto de la magistrada

Voz 0230 25:51 pero el abogado muestra entonces el documento el auto de la magistrada

Voz 34 25:55 bueno pues aquí en lo que dice usted que se hace mención en el auto de tengo que diferir en todo caso exhibir sólo porque el auto no dice absolutamente nada de precintos quiere usted que lo que lo veamos el auto en cuestión

Voz 0230 26:09 la juez no lo han visto ya ha quedado claro que la juez no decía nada de los precintos el testigo ha dicho que se trata de un recuerdo equivocas

Voz 25 26:16 evidentemente de de un recuerdo es seguramente equivocado que importancia

Voz 0230 26:22 tiene esto si la juez decía es hoy ese auto de la juez invalidaba la orden de la Fiscalía los Mossos no tenían que precintar nada

Voz 34 26:29 en su conocimiento se debía de precinto

Voz 25 26:32 pues evidentemente no porque no es una exigencia recogida la parte positiva del auto de la magistrada

Voz 0230 26:38 por lo tanto los Mossos d'Esquadra no estaban desobedeciendo la juez contrariamente a lo que había dicho el testigo antes que es ex secretario de Estado de Seguridad el veinte de septiembre que es una jornada clave en la acusación de rebelión el ex secretario de Estado dice que es el e informó como informan las personas que toman las decisiones pregunta otro abogado

Voz 34 26:55 M trasladó lo ocurrido el veinte de septiembre utilizado esta esta frase

Voz 0230 27:00 este es EM quiénes responde el testigo

Voz 25 27:04 de TCM es un número importante de persona con lo que yo traté de contrastar esa información

Voz 0230 27:10 por qué no hay ningún informe del Ministerio del Interior que hable de la magnitud de la rebelión del veinte de septiembre está pasando esto ya esto pam pam pam pam porque estaban en reunión permanente y sin forman verbalmente

Voz 25 27:22 yo no tenía que pedir informe porque me informaban de de manera verbal en la que estábamos teniendo in situ no

Voz 0230 27:29 en otro momento dice que en las concentraciones de protesta que otros testigos han llamado de acoso violento participaban dice siempre personas de Omnium idea ANC asociaciones cuyos presidentes están encausados pero cuando le piden que concrete no lo puede hacer ya habla de intuiciones e influencias

Voz 25 27:45 digo que en un número importante de esa concentraciones si aparecían evidencia os ingería que eh por lo menos asistían a ellas también se te podía intuir que participaban en organización personal que tan vinculada a NC

Voz 0230 28:02 esto pasa cuando estamos escuchando los testigos políticos que hablan de intuiciones convicciones personales y conferencias informes orales

Voz 1509 28:10 para una rebelión todo el rato es lo que está

Voz 0230 28:13 creciendo en el juicio que es lo que impide centrarse en los hechos reales hay un problema que es la sospecha de complicidad entre el poder político de entonces y el poder judicial para exagerar una acusación poder tener en prisión preventiva a unos políticos sin algún momento del juicio desaparece la acusación de rebelión el tribunal tendrá mucho más fácil centrarse en los hechos y en el resto de presuntos delitos donde las defensas por cierto sufren bastante más

Voz 1509 28:37 vamos con una noticia que hemos encontrado hoy en Cadena ser noticia curiosa la aerolínea norteamericana Jet Blue ha puesto en marcha un concurso cuyo premio es un año de vuelos gratis va a haber tres ganadores que podrán ir acompañados de una persona más con lo cual seis personas que pueden viajar gratis lo único que es borrar todas las fotos vídeos de nuestra cuenta de Instagram en este concurso al que han bautizado como All You Canjet durará hasta el ocho de marzo Día en el que debe haber borrado todas tus imágenes y colgar una nueva donde debes mostrar cómo serían tus vacaciones soñadas de esta mañana junto a la foto tienes que

Voz 5 29:13 etiquetar a Jet Blue usar el hashtag hoy You can

Voz 1509 29:15 me despisté ex

Voz 4 29:19 los ganadores denunciarán este

Voz 1509 29:20 este mes de marzo una aquí hay mucha gente Instagram pero es que ya hay truco es para poder ocultar como las imágenes hay hay un truco

Voz 4 29:31 ha preguntado si no sólo mi hermana en el cómo se llama estarán cuando tiene salir Charles que mucho que ver cómo se oculta una foto sino usted no voy a tu hermana merece ella misma luego yo yo yo

Voz 13 30:04 un motero siempre llega puntual a cualquier sitio un mutuo hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 8 30:11 veinte a la mutua y que bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea ya

Voz 37 30:15 al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros bienvenidos condiciones en Mutua punto es

Voz 3 30:25 estar aquí los premios más prestigiosos del periodismo en español El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el catorce de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El

Voz 10 30:43 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no se cobra

Voz 11 30:51 Annie gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca y encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 23 31:10 la Ventana en las redes sociales La Ventana La Ventana

Voz 12 31:20 en la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 0598 31:29 los niños crecen excepto uno no tardan en saber que van a crecer Wendy lo supo de la siguiente manera el día cuando tenía dos años estaba jugando en un jardín arrancó una flor más y corrió hasta su madre icónica supongo que debía Stalin

Voz 16 31:47 era es que la señora Darling dijo en la mano al corazón y exclamó

Voz 12 31:53 por qué no quedarte para siempre inútil

Voz 0598 31:56 no hablaron más del asunto pero desde entonces Wendy supo que tenía que crecer

Voz 3 32:02 sí se sabe que a partir de gastos

Voz 38 32:05 los dos eh

Voz 3 32:06 que en el principio del fin Peter Pal James Barrie mil novecientos once

Voz 14 32:16 meses

Voz 12 32:17 el placer de escuchar

Voz 39 32:19 no

Voz 3 32:22 David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este lunes a las siete de la tarde olas Valeria ya Héctor tarde Miguel la lengua moderna con que que Valeria Ross ya las ocho moderno Jimena Sagnier

Voz 21 32:50 aquí la vida moderna con David Broncano alguno

Voz 3 32:55 cada día un nuevo programa de humor en nuestra cadena SER

Voz 40 33:01 a A

Voz 1 33:04 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 3 33:13 sí que será una región donde más del veinte por ciento de su superficie son espacios naturales protegidos con espectaculares saltos de agua y campos sembrados de la banda si te pedimos que pienses en esa región y tu respuesta no es Castilla La Mancha es que los conoces poco Castilla La Mancha si vienes

Voz 41 33:33 es una sí me gustaría anunciar mi negocio en la radio y claro me gusta

Voz 4 33:38 yo quiero escuchar así como millones de personas pero sí sí

Voz 41 33:41 me cueste mucho dinero en y que se llama Adil Rami

Voz 3 33:43 pero yo tengo que hacer lo menos posible

Voz 42 33:46 sí es lo que quiere es aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que anunciante las labios más escuchadas es diga sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entra ser publicidad punto es Icon pruebas de tu mismo

Voz 43 34:04 hola Manu qué tal el fin de semana o están intentado meterse vivir en

Voz 0230 34:07 casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo

Voz 43 34:10 así que imagínate pues a tu hermano que se ponga nada arma es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 13 34:15 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula on line Securitas Direct punto es recuerdo

Voz 34 34:26 la novecientos ciento trece ciento trece

Voz 44 34:30 dicen que a la gente mayor sólo se dedica a mirar las obras puesta en Aquarius queremos desmontar estos invitamos a todos los mayores de sesenta que tengan un proyecto

Voz 1 34:38 a participar en el programa imparables

Voz 44 34:41 News ya sin dejar claro que las ganas no son una cuestión de edad inscripciones hasta el doce de marzo Más información en somos de Aquarius punto es

Voz 13 34:55 los como todos los pijamas de mujer hombre infantil puede el tercero te sale gratis Carrefour todos parecemos lo mejor

Voz 23 35:05 la Ventana con Carles Francino

Voz 24 35:12 hasta

Voz 0313 35:19 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio tenemos ya nuestra invitada sentada en los estudios centrales de la Cadena SER pero antes Especialistas secundarios al ruedo

Voz 28 35:33 yo Carlas quiero hablarte del mundo de la moda de la moda casualmente me da por ahí pues quería he reflexiona sobre el mundo del modelaje pues es duro no dará pues es una es una profesión realmente difícil mucho más de lo que la gente cree los niveles de presión son brutales se produce algo que sabemos que no existían

Voz 32 35:53 ver el sufrimiento de los guapos los

Voz 28 35:55 los guapos y las guapas también lo pasan mal íbamos a aportar algunos testimonios telefónicos para contar esta esta experiencia como como Moon modelos tenemos al teléfono a la Marina Mercante hola Marina qué tal

Voz 45 36:07 hola qué tal bienvenido eso lo digo yo no tengo nada bienvenido a Marina lo digo yo

Voz 28 36:12 bueno marinado a tu pillas te tuviste modelos noventa pies te la época gloriosa de los noventa no esa época de las supermodelos

Voz 45 36:18 sí sí sí sí de la super modelo y de las tres uves del diseño sí sí sí

Voz 28 36:25 desde luego cómo cómo olvidar las bueno una época de muchísima fama en la verdad para vosotros

Voz 45 36:31 eso era el Vietnam de nuestra generación sí si eso era un desfile tras otro desfile interminable yo mira recuerdo que las pasarelas eran de tres kilómetro de largo tres kilómetros de pasarela con tacones se hizo con ansiedad vuelta Juan buenos días te cambiaba de traje y a la desfilar otra vez a desfilar en un desfile normal lo típico lo normal según la web treinta treinta y cinco kilómetros que hacía treinta y cinco kilómetros por sesión conjunta con una pierna como un abrazo de Hulk que no me querían los desfiles entonces no me que había lo vestidos con esa más

Voz 28 37:11 posiblemente no los leggins y es verdad horario

Voz 45 37:15 parecía una metáfora bonitas si no Javier

Voz 28 37:18 entonces dejaste el mundo de la moda nos concede

Voz 45 37:20 Ángel todos no de todos llevaban para hacer de modelo de media jugador de rugby

Voz 46 37:25 bueno al menos es trabajo aquí

Voz 45 37:28 pero bueno la Marina Mercante gracias por tu testimonio venga a fantástico

Voz 28 37:33 del siglo ha sido vamos ahora con un modelo masculino él es Rafa Sinclair modelo internacional de pie sola Rafa

Voz 45 37:40 ellos

Voz 28 37:41 por favor Rafa estas delante del internacional de pies verdad

Voz 45 37:46 BP votaré a veintiuno año me me viene un cazatalentos no cuando el sol en la piscina Mi pueblo Él me dijo tú y que parecen los ojos de Mónica Bellucci

Voz 32 37:57 eso eso es bueno no

Voz 45 37:59 es una metáfora que me parece bonito parece haberle perdido un hito bueno entonces yo no no no no no lo pillas no pero no me contrató para la agencia AP Little cierta especializado en todo lo que es el tema de poco estética elite sí sí cremas desbordante cortado unha calcetines

Voz 28 38:18 con la gente no lo sabe pero la moda de pies puede ser tan dura y competitiva como la de cara verdad Auden o de cuerpo mucho

Voz 45 38:23 no sé si si si hay unos pies increíble con su talón su cinco de ricos llega un momento que bueno te éxito sino decía hacer algo así en Filho la que que dice acudí a lo que cirugía estética para mejorar tu o irme a hacerlo más esbelto fue la pinza fuera cedido al que iba a ser Dios pone puse labios y pechos

Voz 32 38:52 sí pechos

Voz 45 38:54 no no no no es que no no no no no si acaba irrupción vivo no de cirujana de Mickey Rourke podía salir mal claro entonces te pasa algo no sé si tengo Mister Pozzato en cada jornada y ahora que el trabajo y el toro a la película

Voz 46 39:15 bueno algo que estaba puesta

Voz 45 39:19 sí

Voz 28 39:19 algo pues Rafa se inglés gracias por tu testimonio bueno tocarlas

Voz 32 39:23 historias muy bien muy interesante si si te ahí tenemos mucha más no mentira no te digo más pero bueno el otro día otro día para ilustrar esa

Voz 0313 39:30 no sé qué que pensarán nuestra invitada vamos a presentarla como siempre con la banda sonora de su vida y la ayuda de Olga Nebra

Voz 1636 39:39 a nuestra invitada esta canción de Robert Palmer le llevó a fijarse en la unión entre moda y música que le fascinaban las chicas que salían detrás de Robert bueno le fascinaban por su lucha por su estética vamos simplemente irresistible

Voz 47 39:57 a mí

Voz 1 40:00 en París ICSA Laurent les puso el collar del corazón algo emblemático de la maison un gesto muy significativo importante salir desfilando con él la ópera de carne

Voz 48 40:13 no te das cuenta

Voz 1 40:19 Queens siempre le fascinó desde su adolescencia y nueva faceta como diseñadora fue la música que utilizó en su último desfile

Voz 1636 40:32 este sigue bailando sin parar en su casa porque sus hijos como la gran mayoría de los hijos de media España les encanta el reggaeton

Voz 4 40:47 esta tarde en La Ventana en Todo por la radio Nieves Álvarez pero piel son muy mucho no os y o Govou o depende hay que saber decir que no es no que suena en casa yo prefiero igual que yo prefiero todo lo demás pero con la Juventus ahora eso que les gusta

Voz 49 41:07 sí bueno me tienen al al día en esto es lo más suave

Voz 5 41:13 lo duro que es como por favor basta vamos en el coche peleándonos cinco minutos tú diez minutos yo porque si no has visto la peli de Freddie Mercury te gustó presionante presionante a mí eran personaje que me fascinaba mucho desde su estética a lo que el simbolizaba su música como los Rolling escuchaba muchísimo a mis viajes y cuando vivía sola en el extranjero fue la elegida en mi último desfile de ropa de niños de hace de hace unos meses

Voz 0313 41:42 con un personaje como Freddie Mercury es puede convertirse en un icono de la moda o en un referente o era tan excéntrico extremado que

Voz 5 41:50 es un icono es un icono lo era antes y lo sigue siendo ahora es decir que era muy era muy transgresor marcó un antes y un después sus vídeos era un personaje muy muy extravagante pero con mucha personalidad con mucho sentido la estética

Voz 4 42:04 Nieves modelo diseñadora presentarlo de televisión ahora mismo sin Si tuvieras que elegir con qué te quedas que quedaría

Voz 5 42:11 los uy es que yo soy hiperactiva no podría una cosa pero vengo de la televisión esta mañana hay es un mundo que que no pensé que mi fascinar ni que me iba a atrapar tanto llevamos ya silencio

Voz 4 42:25 de lo que hagas en la tele no yo creo que te gusta

Voz 5 42:27 el caso es que tengo un caramelo entonces Flash moda eso es un es un programa que acerca a lo que es la industria de la moda tan importante en este país y que lo lo acerca a todo el mundo de una manera cultural que enseña todo lo que es el backstage y todo lo que la gente quizá no tiene acceso no y es precioso poder ir cada poder estar cada fin de semana haciendo algo que me apasiona

Voz 0313 42:49 hoy estamos en un momento donde las redes sociales Instagram estábamos comentando lo medio en broma hace hace un ratito bueno lo que lo lo que muestran es una pasarela global gigante donde todos tratamos de exhibir no no exactamente como somos sino como más nos gustamos no pero la moda es lo que ha perseguido siempre no tratar de que estemos de acuerdo muy de acuerdo con nosotros mismos que salgamos cada mañana diciendo bueno algunos tan mal en general

Voz 5 43:11 bueno la la moda y las revistas y con esa obra del retoque de las fotos es decir en los años treinta Serra tocaban con pincel con Photoshop pero siempre ha sido un instrumento que siempre y cuando no se lleva al extremo sea ridículo pues sí que es un instrumento artístico maravilloso la revista están para hacer soñar la pasarela está para para crear arte para dar espectáculo no quiere decir que todo aquello que sale una pasarela luego otro tienes que poner te tienes que poner aquello que te sienta bien da igual que esté de moda o que no es decir no hace falta seguir las tendencias que marcan las revistas al pie de la letra

Voz 4 43:46 las de tres kilómetros tú no has conocido no algunas sí

Voz 5 43:52 de larga el campo de fútbol del París Saint Germain recuerdos una buena pasarela bien larga hablamos hablamos hace unos cuantos años cuando te te

Voz 0313 44:02 el arte como bueno pues como un icono como un símbolo de la lucha contra la dictadura de fin de de los cuerpos de los cánones de belleza cuando he visto el libro incluso y tal es que te queda de todo aquello que que pusiste en marcha en aquel momento

Voz 5 44:16 era protesta tan vehemente por lo que está pues sigue ahí sigo ayudando a mucha gente sigo sigo apoyando es decir que que vivimos en una cultura donde ese valor a veces demasiado lo que es nuestro aspecto físico y a veces culpa vamos mucho a la moda no ya todo lo que lo que ella representa pero en el fondo nosotros mismos y la sociedad en la que vivimos somos los que marcamos estos cánones en lo importante es saber que la belleza está ahí que no hay unas reglas es decir todos tenemos algo bello todos somos distintos y eso es lo más bonito e hice lo que me gusta también que se representa dentro de mi profesión no esa belleza global y que cada uno bueno pues tenemos tenemos ese punto distinto que nos hace sumamente único IB

Voz 0313 44:59 si quería preguntarte estamos en la semana del ocho m hoy hemos dedicado a primera hora del programa había comentario algunos aspectos de del feminismo o los feminismo sean plural que están ahora sobre la mesa cuál sería la mirada o el papel de alguien desde la moda sobre este tiempo de reivindicación de la mujer de la igualdad de todo esto cuál sería la mirada específica o el papel que puede hacerlo Almodena

Voz 0230 45:20 esto

Voz 5 45:21 yo justamente vengo de una profesión donde las mujeres siempre hemos tenido un papel muy importante donde no hemos tenido que luchar por que los sueldos iguales porque han sido contrario son los hombres los que siempre han estado por detrás de nosotras sí yo más bien de feminismo yo siempre hablo de igualdad yo espero que que todo este movimiento que últimamente hay tanto en redes sí que se habla tanto sirva para ser movimiento educacional de las nuevas generaciones un momento reflexivo para que aprendamos a hablar de esto de igualdad que no alguien accedan puesto de de trabajo por ser hombre mujer sino porque su validez su talento innato porque lo vale ya está dependiendo el género o Youtube su momento dejas de lo los estudios de políticos

Voz 0313 46:08 estabas con ello para dedicarte a a ser modelo

Voz 5 46:12 en los últimos años viendo lo que pasa

Voz 0313 46:14 en España por retomar los estudios y meterte

Voz 5 46:17 bueno yo yo es un PC hacer Ciencias Políticas porque quería ser periodista y entonces era la única manera que a través de la universidad a distancia me podían convalidar algunas asignaturas para luego poder terminar la carrera y me dio un año porque vi que a mi vida era como frenética y me pasaba la vida de los aviones se dije si me va bien pues abandonó los estudios sino vuelvo a casa y me dedico a estudiar porque es una profesión bastante complicada me fue bien hilo deje sí que eh hace unos años dentro de gusanillo mi madre me decía porque no lo haces viendo que estaba en la televisión viendo que que escribo en un periódico mi hijo me dice porque no lo vuelves a retomar ir bueno son cosas al final que que entre entre la maternidad ser madre y las les cosas que hago pues no me hago tiempo pero sí que es una espinita que me queda o con ella dentro como lo de trabajar diseñar para niños de trabajar con niños como es es fantástico pero son supera exigentes además yo siempre he tenido a a a ellos como cómplices en casa y no hay nada más es bonito pero al mismo es más duro que que diseñar para unos niños que te dice PIC

Voz 49 47:29 ah o no gusta no hay manera es además

Voz 5 47:32 tú diseñas para un niño pero la que compra es la madre osea que tienes que gustarle no solamente a la niña sino también a la madre o a la abuela porque antes las niñas de compraban tu madre de compraba vestido ya está ahí te lo ponías pero ahora las niñas tienen una noción de la moda de lo que se quieren poner qué dices Dios mío de mi vida

Voz 4 47:51 bueno vamos a la conversación hasta ahora ha sido ha ido por unos parámetros más o menos sensatos razonable si no tiene ahora no pienso en la segunda parte

Voz 28 47:59 no no yo noto que hay muchas ganas de

Voz 4 48:01 preguntar como siempre que nos visita alguien aquí aquí en La Ventana en Todo por la radio íbamos a empezar por ejemplo por Íñigo

Voz 0800 48:08 hola qué tal y como estamos mira el herido en la maravillosa de documentación que nos preparan los compañeros que eres de llorar en las pelis pero hasta qué punto cosa que un con qué película tú lloras Piqué dijiste que te gusta

Voz 1 48:23 yo por ejemplo con el final de Rambo cuando hay derrame lágrimas has visto no sé

Voz 5 48:34 es que yo soy de lágrima fácil

Voz 4 48:36 yo soy de lágrima fácil a mí al peli

Voz 5 48:38 hola soy un poquito de drama o románticas a estas cosas lloro pero la última la de Lady Gaga

Voz 4 48:47 la estrella pues ha nacido una con

Voz 5 48:50 esa lloré pero vamos que eso no quiere decir que sea blandito a solas

Voz 4 48:54 hombre

Voz 49 48:56 no pasa nada si no hubiera Platero

Voz 4 49:03 bueno

Voz 32 49:07 si lo ves visto tan grande que te viene el problema cuando se enciende la luz esposa simulando hay disimula

Voz 1509 49:17 hola Nieves me gustaría saber cuántas puertas tiene tu armario si es muy de guardarropa hiciera de prestar ropa cuantas puertas tiene en el armario

Voz 49 49:30 vale vale no no no no

Voz 5 49:33 sí prestó mucho no hay nada que más me gusta es que prestar a mis amigas me encanta cuando me dicen pero Nieves es que tú eres muy alta a mí no me va a quedar igual de da igual sólo cambian largo pero te va a entrar

Voz 32 49:46 son préstamos con devolución os dos solos viaje en una dirección

Voz 5 49:50 peros a pero pero hay piezas que que prestó pero no regalos porque esa es la regalaría a mi niña a mi Bianca pero pero sí las amigas a veces tienen bodas Nieves tengo una boda o tengo a veces la poca que ahora que empiezan no la época de las bodas comuniones a favor presta no salgo entonces vienen al armario y cogen me encanta me parece fracasó

Voz 4 50:12 para comuniones también para todo para todo

Voz 5 50:15 un armario para cada preguntado

Voz 50 50:19 así que si hola Nieves Nieves haber una moda defenestrado que te gustaría recuperar por ejemplo las hombreras los pantalones de campana la americana blanca arremangarse así para

Voz 4 50:31 yo soy muy vago

Voz 5 50:35 es que todo ello lo ves tú le estás dando ya una connotación negativa

Voz 49 50:40 que es así que eso sí con todo yo te pones una americana blanca yo te pones una camiseta hay chin

Voz 5 50:48 pues le puedes dar tu punto las hombreras sino tienes hombre tienes el hombro caído pues te levantan te hacen rellenaron poquito ahí el hombro yo soy solamente a una persona que no le gusta nada las plataformas o eso es lo único que creo que no favorece ni a las que somos muy altas como yo ni a las que no lo son tanto yo mido un metro sesenta

Voz 1981 51:09 ahí tengo una opinión distinta

Voz 4 51:12 a ver

Voz 5 51:15 pero no te favorecen no no ya te digo yo no lo hice

Voz 4 51:19 pero hay modas que con hombreras copa mejor que has visto estuve Luis tú lo has visto visto el resultado igual

Voz 5 51:30 pero pero hombreras con

Voz 4 51:32 con plataforma eso siempre ATA formas con otras plataformas debajo de las hombreras entre los obrera una plataforma para que se abre pero hay modas como igual que pasa con las canciones con ojo las películas que envejecen mejor que otras que aguanten mejor el paso del tiempo lo de lo de la chaqueta remangados Sonic te sigues la verdad es que en su momento molaba y ahora dices vosotros igual si si tú si no un hombre un hombre Diego un tío con con la es todo cuestiona si claro

Voz 5 52:04 es como lo lleves sí

Voz 4 52:07 creo que actitud Francina también habría que verlo pero bueno haber Arman venga hola Nieves

Voz 28 52:19 yo no sé si los los modelos de los modelos sufrís cuando tienes que hacer es la foto del DNI se lleva

Voz 4 52:24 luego fotógrafo profesional de Murcia

Voz 28 52:27 yo yo yo tengo un truco tuvo presionó el Times y funciona yo suelo morder me los carrillos

Voz 5 52:33 por dentro sabes para marcar

Voz 28 52:37 y ese truco sabes lo que quiero decir de no morder por dentro las mejillas

Voz 5 52:42 sí

Voz 28 52:42 no pero eso eso

Voz 32 52:45 empezamos pensó que era un truco de modelo profesional pero me veo que no la reacción no otra cosa pómulos por mí

Voz 4 53:01 tú también

Voz 5 53:02 que no nos vemos luego sales raro cuando llegas a Estados Unidos no te dejan entrar pronto reconocen

Voz 4 53:07 a ver si te extraño

Voz 5 53:10 pero es que nadie sale bien en las fotos de fotomatón en los de carne nadie nadie arreglar no ha pensado

Voz 4 53:16 en inventar un utensilio nuevo algo