La Ventana (04/03/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde a las cinco en Canarias

Voz 0313 00:07 empezamos con la última hora que nos llega desde Venezuela Juanjo habido acaba de regresar a su país diez días después de cruzar la frontera hacia Colombia para coordinar recordemos la ayuda humanitaria hay también para visitar varios países latinoamericanos que sabemos hasta ahora Vitoria García buenas tardes

Voz 1460 00:22 hola buenas tardes sin mayores incidentes al aeropuerto internacional de Maiquetía en Caracas Juan Why do pasó inmigración inseguridad sin mayor problema así paró a saludar a los embajadores europeos que les esperaban allí incluido el español Jesús Silva

Voz 3 00:35 bueno es bueno viendo que no enfrentado

Voz 1109 00:38 eso nunca no he tenido veinte del Rey

Voz 3 00:40 de la dictadura tienen es más fuerte que nunca seguimos en la calle seguimos movilizado estamos aquí Venezuela estábamos

Voz 1460 00:52 a esta hora se dirige al centro de Caracas rodeado de una gran comitiva de vehículos de simpatizantes para encabezar la manifestación han organizado sus seguidores el fiscal general de Venezuela del régimen de Maduro había dictado una orden prohibiendo Le salir del país y se temía que fuera detenido a su regreso

Voz 1109 01:07 eso ya está ahora estamos pendientes de una comparecencia

Voz 1915 01:10 de de la Generalitat Valenciana en clave electoral claro Ester Bazán si está reunido con su Gobierno para comunicarles su intención de adelantar las elecciones al veintiocho de abril coincidiendo con las generales Toni Jiménez alguna novedad un movimiento ya

Voz 4 01:23 los consellers socialistas y los de Compromís han llegado por separado hace cuestión de media hora al Palau de la Generalitat evidenciando así la brecha que ha generado esta decisión en las dos formaciones que componen el Ejecutivo valenciano de hecho Varios Cargos de Compromís han manifestado durante el día de hoy su rechazo a este éxito

Voz 5 01:39 el equipo que ha comunicado a la vicepresidenta

Voz 4 01:42 nica Oltra esta mañana hay que durante los últimos días ha consensuado con su círculo de confianza ahí con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez que le habría expresado el respeto a la misma pendientes estamos está

Voz 5 01:52 a punto ya de comparecer Putin esa de

Voz 4 01:54 la acción institucional en la que va aceptar preguntas de los periodistas un anuncio hay una decisión inédita hasta ahora en la Comunitat

Voz 1915 02:01 pues si hay cualquier novedad la contamos ya en La Ventana una cosa más ciudadanos plantea un pacto por la igualdad en vísperas del ocho de marzo Nos lo cuenta Óscar García

Voz 1645 02:08 de momento y según ha sabido la Cadena Ser está confirmada la asistencia de Inés Arrimadas a la manifestación de Madrid la dirección del partido está decidiendo si Albert Rivera también acudirá a la protesta este viernes el presidente de Ciudadanos ha hecho desde Malagón llamamiento a los líderes políticos para hacer un pacto de Estado sobre igualdad

Voz 0040 02:24 en este asunto vayamos de la mano cuando España ha impulsado pactos de Estado como el de la violencia machista como la lucha contra el terrorismo como los asuntos que afectan a al cambio climático muchos otros son transversales no depende si eres socialista liberal o conservador son causa de todos

Voz 1645 02:39 Rivera ha dicho que en materia de igualdad sólo se pueden dar pasos adelante el deporte Toni López

Voz 5 02:44 noticia en Segunda división la Unión Deportiva Las Palmas sabes

Voz 6 02:46 he ido a Paco Herrera ya ha contratado hasta final de temporada para su banquillo a Pepe Mel lo hoy termina la jornada veintiocho de Liga Un dos tres con el Deportivo Alcorcón a las nueve a la misma hora en Primera el último partido la jornada veintiséis a Santander en Butarque en Leganés

Voz 1915 02:58 el Levante seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 2 03:03 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:06 el consejero de Educación Rafael Van Dyck en asegura que sigue confiando en la inocencia de Cristina Cifuentes van que en ha declarado esta mañana la Comisión de Universidades de la Asamblea en la que ha reconocido a preguntas de la oposición que llamó al rector de la Universidad Rey Juan Carlos el mismo día que saltó el escándalo del máster para pedir la documentación del título de la ex presidenta

Voz 7 03:23 usted cree que la señora Cifuentes ha tenido algún privilegio para obtener

Voz 5 03:28 no sabía

Voz 8 03:29 con quién tiene que contestar esa pregunta búlgara el Betis

Voz 7 03:31 es el consejero educación de la Madrid y me gustaría saber su opinión

Voz 8 03:35 que vuelvo a repetir que mientras no se eh demuestre lo contrario creo en la presunción de inocencia creo que he sido bastante claro una y otra verdad insular señora Montón

Voz 1915 03:47 exactamente lo mismo el próximo miércoles está previsto que acuda a declarar a la Comisión la propia Cifuentes y la alcaldesa de Collado Villalba la popular Mariola Vargas ha llevado a los tribunales a una concejala de su propio partido por injurias y calumnias Se trata de María del Mar Gil investiga también por presuntos amaños en diferentes contratos Raquel feroz

Voz 1315 04:05 según la alcaldesa Mariola Vargas la que fuera concejal de Hacienda María del Mar Gil acusó al equipo de gobierno de que se la había cesado por no haber firmado el contrato para adquirir los contenedores de basura ya que sospechaba que era ilegal

Voz 9 04:19 entendemos que esta afirmación es muy seria y que no se pueden levantar sospechas sobre ninguna de las actuaciones del municipio sin tener las pruebas correspondientes para ello entonces para evitar cual que mal mayor pues hemos procedido a poner esta querella

Voz 1315 04:34 por su parte la concejal denunciada asegura que no recuerda haber dicho ilegal pero que en realidad lo que quiso decir fue irregular al intentar defenderse de acusaciones de posible en capacidad y una cosa más

Voz 1915 04:45 la receta electrónica Inter opinable llega finalmente a Madrid lo hará esta semana lo denunciar la ministra de Sanidad esa receta permite retirar medicamentos en cualquier farmacia de El País en Madrid era la única comunidad que no contaba con este sistema es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvió no importa el resumen de lo que está pasando a las siete a las seis en Canarias

Voz 2 05:10 eh servicios informativos

Voz 10 05:19 no tres

Voz 11 05:22 llegó el seísmo directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 1 05:31 con línea directa punto com compañía Bankinter

Voz 12 05:34 hay veces que anticiparse no vale de mucho otras y reserva ya tus vacaciones en la playa con Viajes El Corte Inglés que disfrutará es de las mejores plazas para este verano

Voz 1109 05:43 con descuentos de hasta el cuarenta por ciento

Voz 12 05:45 el meses y además hasta trescientos euros en una tarjetas regalo de El Corte Inglés acto reserva desde sólo setenta y cinco euros y recuerda que todas estas ventajas también son para Semana Santa y puente de mayo anticipa la reserva de tus vacaciones en Viajes el Corte Inglés todo son ventajas financiación ofrecido por financiera el corte ingleses sujeta a su aprobación

Voz 1 06:04 equivocarme creer que el mejor seguro es el más caro Duarte traer

Voz 13 06:09 en la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T consulta condiciones en mutuo punto es

Voz 14 06:24 hola Manu qué tal el fin de semana o están intentado meterse vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo

Voz 1109 06:30 así que imagínate pues tienes tu hermano que se unos nada

Voz 14 06:33 arma es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 11 06:36 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 15 06:50 vive la primavera Visión Lab a unas todas las gafas graduadas tienen el segundo par de cristales gratis incluidos los progresivos segundo par de cristales gratis para tío para quien tú quieras esta primavera celebra a mira y regalas sola en vicio la consulta condiciones

Voz 14 07:05 dicen que a la gente mayor sólo se dedica admira

Voz 16 07:07 las obras puesta en Aquarius queremos desmontar estos invitamos a todos los mayores de sesenta que tengan un proyecto a participar en el programa imparables y Aquarius y así dejar claro que las ganas no son una cuestión de edad inscripciones hasta el doce de marzo Más información en somos de Aquarius punto es

Voz 11 07:25 si te pedimos que piensas en una región con tres titulares Patrimonio de la Humanidad donde disfrutar la mejor gastronomía de vanguardia y tradición con el viñedo más grande del mundo y algún

Voz 17 07:34 dos de sus mejores vinos si te pedimos que pienses en esa región Itu respuesta no es Castilla La Mancha es que nos conoces poco

Voz 11 07:41 Castilla La Mancha sino vienes

Voz 1 07:45 es ese momento en el que quieres pedir la conciliación familiar a tu jefe

Voz 1109 07:49 pero lo que no es el sueldo porque no sabes a qué tienes derecho

Voz 17 07:53 eso es un momento legalizadas bolo mental desde quince euros al mes y el poder de contar con un abogado tantas veces como necesité llama gratis al novecientos dos seis seis tres

Voz 18 08:05 hay veces que anticipar seno no vale de mucho

Voz 12 08:07 otras y reserva ya tus vacaciones en la playa con Viajes El Corte Inglés que disfrutará es de las mejores plazas para este verano con descuentos de hasta el cuarenta por ciento Paco en seis meses y además hasta trescientos

Voz 19 08:17 es euros en unas tarjetas regalo de El Corte Inglés

Voz 12 08:20 tú reserva desde sólo setenta y cinco euros y recuerda que todas estas ventajas también son para Semana Santa

Voz 18 08:26 Puente de Mayo anticipará reserva de tus vacas

Voz 12 08:28 tienes en Viajes el Corte Inglés todo son ventajas financiación ofrecido por Financiera El Corte Inglés es sujeta a su aprobación

Voz 20 08:36 mira cariño los de la casa de enfrente también se han puesto alarma

Voz 21 08:40 desde que entraron a robar en casa de Laura se han puesto a todos los vecinos deberíamos hacer lo mismo no vaya a ser que vuelvan a robar

Voz 1109 08:46 seamos los únicos sin protege lo que no

Voz 11 08:48 las importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula on line en Securitas Direct punto tres recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 23 09:05 sabes porque dos millones setecientos sesenta mil allí

Voz 11 09:07 antes eligen cada mañana a Pepa Bueno

Voz 23 09:11 no entonces Esta promo es

Voz 24 09:13 Dati Hoy por hoy de seis a doce y veinte de la mañana una hora menos en Canarias con Pepa Bueno Toni Garrido síganos también

Voz 1 09:22 cadena SER hola soy Lucas y busco pareja cada tarde

Voz 1109 09:27 el con una bolsa de manzanas mal agarrada buscando un choque fortuito con una chica para que las manzanas caigan al suelo y al recoger las nuestras manos se junten ni

Voz 20 09:36 nada que tengo la casa llena de mecenas loca es mejor descarga que la aplicación de Meetic y conoce solteras dispuestas a vivir historias reales

Voz 14 09:45 ahora en que reflejen Putin es un tres por dos más cinco mil productos como el aceite de oliva virgen extra comprando tres los tres euros con diecinueve Carrefour todos parecemos mejor

Voz 2 09:59 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 10:02 son las seis y diez minutos de la tarde las cinco en Canarias el fútbol no para fin le voy a contar venimos de una semana ya lo saben con ese doble enfrentamiento Madrid Barça en la Liga ya en la Copa ya estamos calentando motores otra vez ahora para las competiciones europeas bueno pues hoy Nieves Concostrina nos trae precisamente

Voz 1 10:18 una historia de fútbol de fútbol de huelga

Voz 26 10:21 tú

Voz 27 10:25 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la Historia

Voz 18 10:31 Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 26 10:34 no

Voz 1626 10:43 y recuerdan que en agosto los futbolistas amenazaron con una huelga si les obligaban a jugar en Estados Unidos bueno pues hace justo cuarenta años la hicieron el domingo cuatro de marzo de mil novecientos setenta y nueve todos los jugadores de Primera y Segunda División se negaron a jugar era la primera que se hacía en España Isère llamó la huelga de las botas o de las piernas caídas habría que buscar al que puso el nombre y pedirle explicaciones a los jugadores les cayó la mundial con la prensa en contra los aficionados preocupados sólo por si su quiniela valía no valía los directivos cabrea disimulos y aquella Federación mangoneo dada por Pablo Pablito Pablito reporta que más que ayudar incorporaba como Fernando VII pero en fútbol

Voz 2 11:26 cosa de niños viejos

Voz 28 11:28 los Reyes con un balón entre dos porterías veintiún pintura tal en cría los jugadores con sus dos porteros que algunos llaman Campanar

Voz 1626 11:44 las huelgas de futbolistas no entienden porque todo el mundo piensa que con lo que cobran que se aguante pero a veces los árboles como Messi Guti o Ronaldo no dejan ver un bosque repleto de futbolistas más modestos tampoco es que los figurines de ahora sean como los de hace cuarenta años se antes algunos tenían más neuronas que estatus en aquel lejano mil novecientos setenta y nueve los futbolistas no tenían convenio carecían de seguridad social a los más modestos se les debían muchos atrasos les ponía el límite de edad para jugar hasta en Tercera División no podían cambiar de equipo si al presidente de su club no le apetecía el conocido como derecho de retención algún jugador se quejó de que sólo las prostitutas tenían menos derechos que los futbolistas para el que dijo esto retiro lo de las neuronas los futbolistas de Primera y Segunda División se mantuvieron firmes no jugaron ni un partido de aquel fin de semana todos los equipos viajaron todos entrenaron los estadios se llenaron pero nadie saltó al césped

Voz 28 12:42 sal Longo precisó hoy lo veo en casa con dos goles en ellas uno Trayvon van así cuernos Pekín el otro otros encarga las termas con mis padres Alcampo tierra o para desplazarme con mi cuerpo entre cosquilleo con el dolor

Voz 1626 12:59 bueno aguantaron el chorreo de la prensa de esos hinchas que tan pronto te aman como te insultan de sus directivos pero aguantaron ellos los futbolistas más visibles como Vicente del Bosque Reixac tenían que aguantar por los cientos y cientos de tercera división de segunda B de regional que carecían de fuerza para reivindicar nada precisamente los más necesitados consiguió aquella unión de futbolistas hizo la fuerza y aunque merecieron un aplauso sólo se llevaron abucheos hoy los que merecen abucheos por defraudadores salen de los juzgados entre los aplausos de unos aficionados absolutamente Nolis

Voz 1109 13:36 os

Voz 2 13:37 porque eso diga

Voz 0313 13:44 y verdades tan grandes dice siempre Nieves Concostrina ahí como uno justo como el gusta fútbol ya lo siento no puedo evitar pero también me gusta leer a que no es incompatible no no lo es ir sobre todo cuando caen libros en mis manos como el que hoy vamos a comer

Voz 2 14:03 ya no estás de dientes escribía para vivir ahora quiero vivir para contarlo Tana de los libros con Benjamín Prado tener

Voz 29 14:18 el cuello de botella buscando las horas que no son horas con ella se Prado buenas tardes bueno

Voz 1109 14:32 Estados escuchar más que nunca Sabina eh después del del fiestón desde pero del Carnaval de Cádiz fantástico gran pregón pero que gran

Voz 0281 14:40 aunque difícil puesto para abandonar el fondo

Voz 1109 14:42 la forma si Josebi bien la verdad que hasta hace bien

Voz 0281 14:46 hemos pasado muy bien Joaquín hasta dos seis siete meses trabajando en ese pregón en verso domine ya que demuestra que en el arte de de la gracia y el ripio inteligente no tiene rival no solamente el estuvo muy bien y cantó muy bien estuvo muy simpático y muy generoso sino que es que la gente que colaboró Vanesa Martín rozar Jorge Drexler estuvieron todos para comérselos una maravilla decían que había treinta y cinco mil personas en la plaza así que no está mal lo malo va a ser pensar que aquí pues la verdad si fuera yo el año próximo me exiliarse a a Zambia por lo menos

Voz 1109 15:20 Javier Sagarna buenas tardes compañera hola qué tal que hoy tenemos eh dos semanas si preveía para los relatos cuando relatos hemos recibido pues mil ciento noventa y tres relatos mil ciento noventa y tres a partir de la frase por encima de los mil que alguna cosa en estos días de la semana a partir de la frase esa sala ese plástico servían para volar efectivamente que prometía la frase la presionaba mucho para de imaginación tenía su peligro eh pero sería mucho peligro porque además si el verbo no era el que más te podía ayudar yo hora de contar una historia a partir de ahí pero pero bueno pues Mi ciento noventa y tres la verdad es que es muy bueno

Voz 0313 15:55 luego charlamos con los finalistas si votamos saber quién pasa a la final a la final mensual hoy en La Ventana de los libros vamos a meternos en un género del que hablamos del que hablamos poquito la verdad no no sé si porque nos da Yuyu el tema porque es un territorio menos transitado que otro eso por lo que sea es el género del bueno no lo sabe definir de su propio autor pero es un género del del duelo libros que surgen desde desde el dolor más profundo que puede generar una una pérdida y que aportan pues bueno un montón de reflexiones sobre lo que somos lo que fuimos y estamos a gusto con aquello en lo que nos hemos convertido la verdad es que nada como la muerte despierta una sensación tan clara sobre sobre el paso del tiempo y la fugacidad de la vida hoy se asoma a la ventana de los libros Jacobo Bergareche que ha publicado un libro precisamente sobre esto sobre el duelo estaciones de regreso en la editorial círculo de tiza que comienza así

Voz 2 16:52 p

Voz 18 16:56 mientras mi padre contaba por teléfono que habían asesinado a mi hermano pequeño se podía ver desde el balcón tras los setos de Mir y Laurel Don determina el jardín a una pequeña cierva que comía bellotas debajo de una encina los primeros rayos de la mañana recortaban la silueta de su lomo con contornos dorados en su quietud parecía un lo pagano no recuerdo bien los primeros gestos de mi hermano mi madre al recibir la noticia sólo recuerdo a la Cierva con la cabeza gacha impertérrita se que antes de entregarnos al duelo hubo una escena de mucha urgencia planificador a la aquí en informar primero como volver de inmediato a Madrid qué hacer con los niños pero no guardo un registro visual de aquellos momentos memoria no hay detalles lo siguiente que recuerdo con viveza es salir solo al jardín quedarme en cuclillas escondido tras un pequeño limonero observando de nuevo desde a día La Cierva

Voz 0281 17:52 en el cuello y se giró hacia mí

Voz 18 17:55 quizá me distinguió tras el árbol quizás sólo percibió algo de ruido y movimiento el animal se quedó un largo rato mirando suspicaz mente el limonero el sol había subido algo más ya se podían distinguir bien todos los colores del campo los primeros brotes de hierba bajo el pasto seco que había dejado el verano aunque entendía que había una belleza obvia en esa estampa bucólica me sucedía que era incapaz de ver nada en ella

Voz 30 18:21 sí está dedicado

Voz 1109 18:29 todo Bergareche buenas tardes qué tal amigo buenas tardes bienvenido a La Ventana de bien es bastante bien emocionada

Voz 5 18:38 gesto que habéis hecho desde la música no sólo al verdad no la música

Voz 1109 18:42 nunca nunca está música cuántas veces

Voz 5 18:45 muchas después de pues yo la verdad es que escucho obsesivamente hasta tal punto que que que no lo puse porque me daba vergüenza ver cómo la dimensión de de mi capacidad porque sesión pero sí

Voz 1109 18:58 oye cuánto te cifra estaríamos hablando

Voz 5 19:02 pues a lo mejor en una semana quinientas veces lo escuché una más que esta que es otra de otro tipo de Austin que habréis polen y como hará como los Spotify de un reporte de tu propia locura se lo que has escuchado durante años pues más o menos que estaba escuchando aseveran

Voz 1109 19:22 antes Havel que simplemente que sitúa en el contexto de a los oyentes de de La Ventana porque les hemos hablado de la pérdida del duelo el doce de octubre de dos mil doce eh de hermano de Jacobo Roque murió asesinado en Angola lo comentaba esta mañana con Toni Garrido no una historia de esas tan frecuentes no sale de un bar de una discoteca con unos amigos

Voz 0313 19:42 pasar para que no por el coche intentan atacar te resisten pegando tiros si te matan ya ese es el punto de partida y cuando regresaba entre han hacia Madrid después de conocer la noticia tu madre te dice escribe niño escribe algo no y ahí empieza todo cómo va eso

Voz 5 19:57 bueno en realidad todo empieza porque ahí no tenía nada que escribir pero sí que me lo pensé en ese momento que buscas construir sentido de una cosa que no lo tiene

Voz 20 20:08 sí yo me fui de España como se

Voz 5 20:12 a doce días de este es una gran así me fui a Texas al final termine quedándose en Texas de una manera un poco inexplicable al principio fue a la vuelta cuando cuando de cuatro años después volví de Texas a España cuando de repente y la necesidad de terminar dar una manera este duelo no de enfrentarme otra vez a volver a España ir por las mismas calles encontrarme con todo el mundo otra vez en un mundo donde ya mi hermano no iba a estar jamás casi me me impuso este bueno al no sabía lo que estaba escribiendo simplemente abrió una libreta un día empecé a hacer listas de cosas de las cosas que me gustaban en la vida no era no para no olvidarme de de bueno de aquellos que paran si tiene como una especie de promesa de felicidad entre los me dice listas y listas en las listas a convertido

Voz 0281 20:59 libre al fin y al principio no sabes pero al final sí porque da una definición muy concreta dice este libro es una elegía por todas las cosas que se han ido por las que nunca vinieron

Voz 0313 21:08 eh

Voz 5 21:09 eh mira fíjate que esa esa frase que esa frase no es mía trabajando en un libro con todas las buenas

Voz 0281 21:18 libros me pasa lo mismo

Voz 5 21:21 bueno pues este libro yo fui alumno de Constantino Bertolo que no sabe es un gran editor con quince años y siempre quise que alguna vez hacia un libro porque yo pensaba con quince años que iba a ser escritor que alguna vez algún libro me lo editará Constantino sí bueno tuvieron que pasar pues ahora tengo cuarenta hay tres voy saca pasa muchísimo tiempo pero aún así fue Constantino le di el libro dice edita me estoy jubilado ya no edito yo ya quiero quiero que me lo edite y bueno me cortó pues la mitad del libro desapareció y apareció alguna que otra frase alguna otra sugerencia You y esa frase es de Constantino esa concretamente

Voz 0313 22:03 ya has encontrado la definición para explicar exactamente qué es lo que ha escrito además de saber qué es un libro

Voz 5 22:10 pues sí investigado bastante después sobre Sobrequés esto y hay hay un señor que se llama Tillman Habermas es el hijo de Jürgen Habermas el filósofo que habla de del razonamiento autobiográfico que como una manera de reparte después de haber tenido un gran shock no eso es un psicólogo esto la estudiado muchísimo que cuando te pasa una cosa así hay una especie como de producción en tu propia biografía en tu idea de quién eres tú de quién eres tú estamos proyectando hacia he pasado quiénes fuimos y quiénes seremos si de repente así se te muere alguien que tú dependes como como tu hermano con el que tú te construyes tu vida futuro cuando hable con mis sobrinas hermanos hable veía todos los días buf se rompe toda actividad incluso de tu propio yo no porque no te imaginas tu vida sin él la manera de construir esa de volver a tener el hilo de esa continuidad de construir un puente entre entre todo un próximo futuro no lo tienes que te tienes que inventar otros relato que va a ser tu futuro una persona es el razonamiento autobiográfico y esto es ese ejercicio es un ejercicio razonamiento a Otegi de contarme a mí mismo que después de dejar de saberlo no llegue

Voz 0281 23:25 pero pero no solamente lo dices en español también

Voz 1109 23:28 es una cosa muy importante el famoso gol caballos

Voz 0281 23:31 a una expresión neozelandesa que que le dije al protagonista del libro a ti mismo imagino que al menos en un buen tanto por ciento Una no se llama la institutriz el Wall sir ir buscando por otros sitios por otros lugares por todo el mundo bueno pues una mirada con la que volver a al sitio original y un poco también este libro también ese Mengual Cavadas no

Voz 5 23:52 eso hubo total para para encontrarse que perderse primero de entonces ha precisado esas pierde te para para para poder volver a construir tu vuelta estaciones de regreso no yo creo que

Voz 0313 24:06 es es ese evidentes obvios huelen el libro conversando hora contigo te has servido ha tenido una función terapéutica escribir que siempre es caro lectores al menos a mí concretamente me ha conmovido y no sé si era tu objetivo pero a mí me ha emocionado en querría saber

Voz 5 24:24 cómo es esa situación de ser feliz porque aún no

Voz 0313 24:26 sueña con alguien que se ha ido la primera vez que tu consigue soñar con tu hermano como si estuviera ahí Un sueño que puede recordar que son lo bueno bueno lo malo también pero lo bueno lo bueno

Voz 5 24:38 cuando alguien se muere hay una cosa que descubres poco a poco que se va haciendo muy frustrante que es que los se te van borrando poco los recuerdos a veces incluso su caras de tratas de fijar los recuerdos un montón que acude esa fotografías construyes otra vez de que no se me olvide la cara a todo el mundo la angustia que cuando muera olvidarte de cómo era su cara su voz el hilo hizo lo puede revivir lo que has vivido pero a construir una nueva memoria es es una cosa que ocurre en el sueño y entonces muchas veces yo me iba a dormir esperando también aterrado ante la idea de que es lo que voy a encontrarme en contra el asesinato sangre algo terrible me voy a encontrar algo bueno no lo ha compartido con muchos años de mi hermano también de de de de la emoción de poder encontrar un sueño como como una nueva vivencia un nuevo una nueva evidencia económica

Voz 0281 25:29 el sueño se parecen a los viajes en que los dos sirven para marcar distancias también oye eso es eso está mucho en el libro fíjate yo creo que en el libro se explica muy bien y reparando en los poemas que va metiendo al principio en medio al final no el poema que él escribe a su hermano

Voz 1109 25:45 por qué no es versos yo creo que lo

Voz 0281 25:47 vamos a escuchar después porque pero tiene momento importante dos versos que me dicen los que conocen la meta pero no el camino creo que es muy importante porque hay que hay más mirada de viajero que de turista en este libro hay otro de TOWS Bansandre una canción que dice es tarea ausente pero no por mucho tiempo traería de vuelta a las melodías y los ritmos que encuentre pero a mí el que más me ha impresionado en este en este ámbito ha sido el el poema de León Felipe muy famoso poema de León Felipe de Sama Romero solo sino recuerdo mal no y en el que dice que para enterrar a los muertos como debemos cualquiera sirve cualquiera menos sepulturero no sé si esto también de alguna manera es una ceremonia fúnebre este libro también alguna manera

Voz 5 26:30 sin duda es que bueno a aprender a despedirse

Voz 0281 26:34 lo más importante y el final del duelo

Voz 5 26:37 cuando sueltas han muerto igual que sueltas a un globo y lo dejas irse lo de lo volverás encontrar pero hay una cosa no agarrar que incluye todo una película japonesa que llama despedidas de un señor que que que Sama no que son es un músico fracasado Samar y la gente bueno huye un poco por esto de que trabaja con muertos pero lo que se trata es de él enseña a la gente a despedirse despedirse bien esa cosa de lo que le pudo es decir y no dije lo que tal esto que no vivimos toda esa la asunción de esa despedida para también pocos este libro es sino el duelo no acaba nunca así nota aprendes a a cerrar el libro de dejar describirlo

Voz 0313 27:26 me gustaría que despidieran o que me recordaran con un poema como

Voz 5 27:30 esta

Voz 31 27:33 eh

Voz 18 27:36 la A tientas llegamos al fin de dar la vuelta entera hasta llegar otra vez a la orilla de este sol donde te dejamos venimos de doblar los cabos y saber de vientos de subir los picos sin saber del hielo de ir por dónde van los que conocen la meta pero no el Camino Vinos dicen que mañana la partimos de nuevo es el mismo viaje pero habrá menos picos menos cambios rectas más largas autopistas mapas el camino está aprendido serán pocas las novedades porque ya sabemos cómo es la muerte de un venados Inti el parpadeo del Faro sentí la canción lo que cierra la noche sintió y sin que va a ser igual otra vez Nos dicen llegaremos de nuevo a este sol llegaremos al venado muerto Alfaro ya la canción que cierra serán iguales otra vez citan bien tu cara seguirá igual en la foto y lo único que amarilla hará será la nuestra en el espejo este lento Tío Vivo de ausencias en el que vamos acomodando la pena Bioy hoy al llegar a esta orilla fugaz pienso y lo que debo hacer para no salir mañana a buscarte otra vez allí donde no queda más

Voz 29 28:51 que lo que hicimos juntos

Voz 18 28:53 me vienen a la cabeza las hileras de Hortensia que enmarcan el mar en los jardines del verano las flores que mejor crecen donde te enterramos Flores imprevisibles que en sus pétalos traduce la Memoria química de lo que queda atrapado en cada grano de la tierra año tras año día año tras año en el añil de un pétalos en el violento carmín de otro en el pálido gris de un ramo seguimos mezclando la ceniza de tu cuerpo planilla de un cigarro una lágrima el orín del perro siete tormentas la sal de la espuma el sudor de un día de verano en esa hilera de Hortensia es de imprevisibles colores Nada es igual dos veranos

Voz 29 29:39 en ellas estos tú estamos los otros juntos delante del pasado cómo se desnuda uno así

Voz 0313 29:54 quiero decir en este libro hay un montón de vivencias relacionadas con todo tipo de experiencias en fin de sentimentales alcohólicas derivados OTC PC TC eh eso también forma parte de la terapia o yo a viene de oírlo la personal

Voz 5 30:15 bueno a ver este libro es un es un libro con el deporte

Voz 1109 30:19 que preguntarte por el pudor

Voz 5 30:23 estaba muy error publicarlos ha de hecho salió de la imprenta antes de Navidades les pedí a mis padres que no lo leyeran y se acercarán a él hasta por lo menos el siete de enero y y bueno decir

Voz 0281 30:40 en caso creo que sí

Voz 5 30:43 el problema es que todos queremos proteger a las personas que queremos de nuestros propios secretos de cosas que somos que son inexplicables pero bueno pero también todos queremos contar la verdad de lo que somos porque bueno pues optan jesuita de la verdad el Evening un libro de hacer una cosa que te contaba antes un poco de efecto de playa nudista cuando tú llegas una playa nudista de repente tú estás vestido de una ansiedad tremenda de por desnudar las no porque sea estar

Voz 1109 31:16 a destacar esa contrario sí

Voz 5 31:19 con el libro me pasa con mucha gente pues que hace este efecto playa nudista que que después de haberlo leído me quiere contar también sin todas todas sus cosas

Voz 1109 31:27 a escuchar cosas terribles claro determinó que no he dicho que no hace falta que era que era

Voz 5 31:36 hasta mensajes de gente que no conozco contando ve cosas tremendas pero bueno supongo que que esa lo que unos expone cuando cuando hace estos libros nudistas no

Voz 0313 31:46 hoy hay libros revistas me gusta mucho la categoría hay un montón de detalles y de pasajes interesantes en estas estaciones de de regreso y ayuna que luego que recomendar contigo mentido que es Lekeitio

Voz 1109 31:57 no

Voz 0313 31:58 Lekeitio municipio del País Vasco de de la costa tenemos algo en común ahí lo comentamos luego por cierto de vamos a atracar ibas a forma parte del jurado que decidirá después cuál de los relatos pasará siguiente fase

Voz 5 32:09 bueno ese es un son peaje pequeñito pero

Voz 33 32:12 esa Veiga

Voz 11 32:15 una motera conoce la ciudad como la palma de su mano una moto era hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 34 32:22 veinte a la mutua te bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros bienvenidos

Voz 1 32:33 condiciones en Mutua punto es

Voz 11 32:36 hay vídeos que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina también hay vidas como las de María o Rubén que gracias a su testamento Solidario Unicef ayudarán a que miles de niños tengan la educación vacunas y nutrición en el futuro Súmate habidas que dan vida incluyendo a Unicef en tu testamento

Voz 14 32:51 informa tienen novecientos novecientos siete quinientos cuarenta estamento feb punto es

Voz 35 32:56 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos de gestoría registro buscas hipoteca divina o mejor conocer la de un banco

Voz 36 33:04 Dani gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que buscas encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 37 33:19 hola sí me gustaría anunciar mi negocio en la radio y claro me gustaría que lo escucharemos así como millones de personas pero sin Yemen

Voz 1109 33:25 pues bien mucho dinero e incisivo fácil Ramiro

Voz 11 33:28 yo tengo que hacer lo menos posible

Voz 38 33:31 es lo que quiere es aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que las labios más escuchadas sigue sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entra ser publicidad punto es con pruebas de tu mismo

Voz 11 33:51 ya no

Voz 2 33:53 no

Voz 39 33:58 cada viernes con Euromillones más del bote puedes ganar el millón Euromillones un millón que toca en España todos los martes y todos los viernes juega Euromillones no hay nada más

Voz 11 34:10 loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si es mayor de edad

Voz 41 34:23 la Ventana en las redes sociales roja La Ventana en Facebook La Ventana

Voz 42 34:34 esta noche a partir de las once y media Larguero con Manu Carreño cuando decimos

Voz 1109 34:40 con Manu Carreño hola Marc muy buenas

Voz 43 34:42 hola buenas noches vaya carrera que te has marcado

Voz 24 34:45 o en realidad queremos decir con Sergio Scariolo qué tal buenas noches Jorge Garbajosa muy buenas colado un Pau Gasol buenas noches buenas noches ella Mijatovic placer escuchar muchas gracias Cholo Simeone en el Larguero Rafa Nadal muy buena ola buena señora Iniesta Keylor Navas buenas noches Olga Sánchez Vicario Garbiñe Muguruza muy buenas Florentino Pérez

Voz 44 35:03 a la banda al completo está la banda al completo está toda la banda izquierda

Voz 24 35:06 no sé a partir de las once y media una hora menos en Canarias que nos también en El Larguero punto Cadena SER

Voz 11 35:15 David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado

Voz 2 35:23 sí

Voz 24 35:25 en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este lunes a las siete de la tarde

Voz 11 35:35 hola soy Valeria Rogue Jet Miguel la lengua moderna con que que él Valeria Ross a las ocho modernos y malas añoro

Voz 3 35:43 la vida moderna con David Broncano alguno

Voz 11 35:48 cada día un nuevo programa de humor en nuestra

Voz 18 35:52 cadena SER

Voz 1432 35:55 el águila el buitre el nuevo alto

Voz 3 35:58 sí eso sí

Voz 45 36:06 el mirlo el canario el oro

Voz 20 36:09 te gustan los pájaros

Voz 2 36:12 adiós día puedes dejarnos tu extensa este bosque del programa el seis ocho uno cero

Voz 20 36:17 uno seis siete tres uno el general Anoeta el que

Voz 1109 36:26 esta noche nos ponemos un par de alas

Voz 2 36:28 el llenamos de pájaros el Faro de las a partir de la una y media

Voz 11 36:31 el Faro con Mara Torres

Voz 46 36:35 Gemma pisó lo fregado que me enteré yo era padre Pence cuando este fíjate publicidad estamos rompiendo estereotipos repito que me pisa los fregado yo no he sido padre sea juró como que no ha sido no voy a pedir el bar no es ocasión manifiesta padre como que no que no no es un ataque prometedor pero Sabina voy a tuya mira la huellas interpreta

Voz 47 36:51 Table padre ahí no entra al bar jamás de Carrusel Deportivo carrusel esa boquita padre Carrusel deportivo uniendo las familias desde mil novecientos cincuenta y dos ya antes

Voz 48 37:03 el golpe del perfume se puede evitar este bulo que ha regresado

Voz 14 37:07 todo a Washington la policía te cuenta cómo hacerlo en nuestra sección dependencias toma el

Voz 48 37:14 Tron de la Ser lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 20 37:26 Nos vamos de viaje

Voz 49 37:27 a ver llevo los faros bi xenón adaptativa llantas de aleación de dieciocho pulgadas tapicería en cuero parcial cámara de visión trasera aportó manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga Limited Edition que va totalmente equipada hombre hombretón llevó

Voz 17 37:40 las cosas esas maletas eso vive en este mes de marzo apoye estrena por gigantes de Semana Santa desde dieciocho mil quinientos euros con recompra garantizada Pima decrece Bank hasta fin de mes condiciones punto es

Voz 14 37:51 ahora en que refuercen Carrefour puntos tienes un tres por dos cinco mil productos de oliva virgen extra comprando tres los votos han tres euros con diecinueve Carrefour todos conocemos mejor

Voz 15 38:04 vive la primavera Visión Lab ahora todas las gafas graduadas tiene el segundo par de cristales gratis incluidos los progresivos segundo par de cristales gratis para esta primavera celebra a mira y regala consulta condiciones

Voz 2 38:21 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 38:25 son las seis y treinta y ocho minutos de la tarde las cinco y treinta y ocho en Canarias estamos en La Ventana de los libros enseguida saludaremos a nuestros tres finalistas de esta semana del concurso Relatos en cadena pero es una sacar Íñigo Sastre que está ahora mismo yo no sé por qué en Radio Bilbao

Voz 19 38:38 Tales que Carlo Carlas buenas tardes oye hoy vendo con pregunta tarde ha comprado un coche y necesitas un seguro te toca renovar quieres cambiar T

Voz 0313 38:46 bueno lo hizo en su día ya

Voz 19 38:48 pues escucha esto porque te interesa línea directa se ha vuelto a superar por primera vez te da seis meses gratis en tu seguro de coche es el seísmo de Línea Directa que hace temblar el mundo de los seguros seis meses gratis en tu seguro de coche llama ya al nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el línea directa punto com una compañía Bankinter

Voz 0313 39:10 un abrazo le llegó hasta luego oyó Benjamín déjame esto de el seísmo a partir del seis esta construcción ya sé que es anuncia publicidad es ese es válida Se admite si ítalo hubieran cainismo le hubiera encantado como Carlos Edmundo de Ory no lo hubiera sido feliz

Voz 1109 39:25 mensaje con ese hallazgo

Voz 11 39:32 relata encadena una historia en cien palabras

Voz 2 39:36 para un premio de seis mil euros

Voz 1109 39:44 hoy tenemos al director de la Escuela de Escritores a Javier Sagarna sacando pecho como un pavo real porque claro la cifra de mil ciento noventa antes relatos pues es para estar pues sí para mostrar orgullo satisfacción que diría aquel no sea todo lo que sea pasar de Miren estás doble semanas porque la verdad es que es muy gratificante sigo acordándome aquellos casi mil quinientos de de lo que yo creo que es el record pero bueno es así ciento noventa clases medias Javier Sagarna al insaciable hace ya varias

Voz 0313 40:10 bueno los finalista esta semana Enrique San Vicente Fernández y Eva Gutiérrez Enrique tiene cincuenta y seis años es granadino vive en Puerto de Sagunto en Valencia es maquinista de Renfe de mercancías Icomos a trabajando en este momento los apostó en antena su portavoz y amigo Pablo Núñez Pablo buenas tardes

Voz 43 40:27 hola buenas tardes la segunda tercera vez que tengo que hacer esto es si oro tercera vez ya sea pero tiene espíritu Bernal una minuta tú escribes también a concurso o escribe Enrique he llevado yo también escribo lo que pasa que él lo hace bastante mejor

Voz 33 40:44 a ver qué día intercambian los papeles eh

Voz 43 40:47 a ver a ver eso

Voz 0313 40:50 mucha suerte que tengáis mucha suerte Vicente Fernández cincuenta años nacido en Jerez de la Frontera aunque vive en Valladolid es enfermero en un centro de salud Vicente

Voz 43 40:57 buenas tardes hola buenas tardes

Voz 0313 41:00 tras como finalista verdad yo de sí

Voz 43 41:02 desde desde cuando nos envía relatos por curiosidad pero sí que antes de que empezara a tu programa pues ya son muchos pero un montón de años se oye el

Voz 0313 41:14 se lo preguntamos muchas veces a a finalistas en tu en tu ámbito de trabajo te surge la inspiración

Voz 50 41:21 pues mucho muchísimo no es que me muero bueno en mi caso además concreto yo trabajo con mucha gente muy mayor y la gente mayor está muy sola y aparte de que vengan a tomarse la tensión no hacer cualquier cosa lo Bienal contarte su historia te cuentan mil millones se cosa

Voz 0313 41:39 bien oye que estás leyendo ahora que tienes entre manos por curiosidad

Voz 50 41:42 pues Leo de todo y casi siempre dos o de un libro que me tiene fascinado que se Manuel Carrer que se llama conviene tener un sitio adonde ir

Voz 0313 41:50 sí

Voz 50 41:51 porque desde que leí el limón of me quedé encantado encantado el nuevo uno que me que me gusta muchísimo

Voz 43 41:59 no que muy muy bueno es un pastelitos es el de anoche aportaba deseo de que su mensaje de José mensaje después de la señal sí sí sí

Voz 0313 42:06 el aborto avales ilustre escritor oficial del concurso Relatos en cadena Vicente que tenga mucha suerte amigo muchas gracias Eva Gutiérrez cuarenta y ocho años de Marín en Pontevedra trabajo en un colegio de Infantil Primaria como cuidadora de niños con necesidades especiales Eva buenas tardes cómo estás

Voz 33 42:23 hola buenas tardes buenas tardes muy bien muy bien

Voz 0313 42:26 oye tú también debuta en la final del concurso no sé si también viene de tan atrás como Vicente es más reciente tu participación

Voz 51 42:34 bueno salgo más recientes esporádicamente igual hace tres temporadas su así pero bueno con un poco más de continuidad esta temporada última

Voz 0313 42:43 muy bien hoy tu afición por escribir de desde cuando oí que nace

Voz 51 42:49 bueno pues sobretodo fue hace unos años que que un poco casualmente empecé a decir

Voz 0281 42:56 Clinton una gustará a contarles cuentos a los niños

Voz 51 42:58 tejió y claro como yo no sé profesora soy cuidadora pues escribía mis propios cuentos para poder contarlo yo iré ahí le cogí el gusto y a partir de ahí que un taller un taller de escritura creativa

Voz 33 43:12 S y bueno ahí nos juntamos un grupo

Voz 51 43:15 mito de mujeres en ese curso y a partir de ahí pues decidimos reunirnos quincenalmente hicimos bueno con el con el sitio

Voz 0313 43:25 siempre escribes en corto o o te has atrevido a intentar hago un poquito más extenso

Voz 51 43:30 te en corto pero no tan corto igual

Voz 0313 43:34 últimamente no salen como de página

Voz 51 43:35 Jaime días bueno de ahí me cuesta pasar

Voz 0313 43:38 bueno poquito a poco Eva que tengas muchísima suerte

Voz 51 43:41 gracias dejamos a nuestros tres

Voz 0313 43:44 analistas de esta semana para que escuchen también las otras recomendaciones de Benjamín Prado

Voz 52 43:58 Can Nou Camp Nou Camp Nou encanto

Voz 2 44:15 vamos a punto de el ocho de marzo

Voz 0281 44:17 yo quiero hablar de unas cuantas maravillosas de escritoras por ejemplo hay un libro titulado agudas de Michel den que ha publicado la editorial Turner mujeres que hicieron de la opinión un arte son efectivamente al muchas de las grandes escritoras de la historia más o menos reciente algunas de las que han configurado el pensamiento y la literatura modernas son unas biografías muy agudas muy despiadadas a ratos que pueden ser cat puede ser capaz Michel Diana al mismo tiempo de poner por las nubes a Hannah Arendt o Dorothy Parker también señalar todas sus debilidades personales como escritora es fascinante la historia de de Dorothy Parker la famosa articulista crítica teatral en fin una mujer brillante más famosa por sus ocurrencias a veces que pienses que por sus ideas la famosa Mesa del Algodón quién en Nueva York donde dejaban a todo el mundo famosa por frases como en una entrevista no yo lo que quiero ser es rica buena escritora dice si tengo que elegir me quedo con el dinero las cosas cosas por el estilo

Voz 1109 45:16 sí no le faltaba no bastante desgraciada subir

Voz 0281 45:18 a personal con un par de divorcios a las a las espaldas con un intento de suicidio yo creo que por Michelin reconstruida de manera verdaderamente memorable además tiene muchísimo talento para las su digamos Borrero yo no sabía enterado leyendo este este libro como Dorothy Parker cuando conoce a Scott Fitzgerald inmediatamente sale a cuenta de su talento pero cuando su talento es demasiado grande empieza a tener celos no había aquella cosa que que decía creo que era Cuarón sobre García Márquez decían no separan dos cosas mi envidia y su talento le pasaba lo mismo a Dorothy Parker con el Gran Gatsby yo no sabía cuando publicó el Gran Gatsby fue un fracaso absoluto nadie le hizo caso lo que pasa es que después durante la Segunda Guerra Mundial se hizo una edición gratuita para repartirla entre las Fuerzas Armadas a la verdad yo tampoco se convirtió en una en un bestseller ojalá en por ejemplo su extraña relación ganar en la gran en fin defensora hay narradora del horror del Holocausto que sin embargo estuvo muy enamorada y tuvo una larga relación con el filósofo Heidegger que como todos sabemos iba con solapa nació en la en la solapa se canta le reían las gracias a Hitler

Voz 1432 46:23 yo soy

Voz 53 46:27 y que la que la Benjamín dos minutos para

Voz 0281 46:42 juntar a una mujer de el pasado pero de la que se cumplen ahora veinte mil veinte años de su muerte hizo de su nacimiento que es la gran la grandísima escritora Aires Murdoch una de las grandes de del siglo XX yo creo dublinés a profesora de Filosofía estuve dando una clase de Filosofía en Oxford toda su vida ahora se han reeditado dos de sus libros en mí para mí de los mejores el Príncipe Negro el senyor el sueño de Bruno son dos libros parecido sobre personajes que están una enfermos retirado la cama otro en los últimos años de su vida acordándose de lo que les ha pasado ir por ejemplo acordándose en el caso de sueño de Bruno e ir reparando lo que es la familia la familias ese pozo de amor pero también de celos de Bono Duff pero también de rencor de buenos recuerdos pero también de remordimientos sobre todo en el caso en el caso de este autor con una obsesión por las arañas que tiene mucho que ver con el con el desarrollo final de la novela y una mujer de hoy una mujer de aquí María Sánchez tierra de mujeres una mirada íntima y familiar al mundo rural acaba de haber una mano una manifestación por cierto reivindicando exactamente eso dice María Sánchez que las mujeres del mundo rural son dos veces invisibles son mujeres porque están en un ámbito hacia el que no mira nadie en el que nos hemos acostumbrado por ejemplo a que estén en fin que no tengan las mismas cobertura sanitaria así de vas que la gente de las de las ciudades luego al parece una cosa atroz dice que son mujeres anegadas que a veces se empiezan limpiando las casas de la familia de camas limpiando sus tumbas dice que son recordando una frase de Agustín aves a Luis que son hermanas de hijos únicos porque sus hermanos son los que asumen todo el el foco de atención puesto que son los que pueden trabajar a la las tierra nos dice que además viven en pueblos y en los pueblos resulta frase que me ha llamado la atención no existe la indiferencia que porque todo el mundo conoce a todo el mundo todo no está inmiscuido por las cosas de todo el mundo habla del ocho de marzo dice cuando ya viene al ocho de marzo a manifestarse se siente como entre su familia con el resto de las mujeres que están aquí allí reivindicada sus derechos pero que mira alrededor y no ve a las mujeres de nuestro medio rural bueno solamente el dos coma a dos por ciento de ellas están registradas como trabajadoras

Voz 25 48:48 sí

Voz 35 48:55 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos de gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no se cobra

Voz 36 49:02 a gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca encuentra Lasse ni NG full

Voz 11 49:16 los premios más prestigiosos del periodismo en español el País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda que el plazo de presentación de trabajos finaliza el catorce de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El