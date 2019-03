La Ventana (04/03/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1981 00:00 son las siete de la tarde a las seis en Canarias

Voz 1 00:07 a esta hora ya es oficial las selecciones autonómicas en la Comunitat Valenciana también semana celebró

Voz 0313 00:11 por el próximo veintiocho de abril el mismo día que las generales lo acaba de hacer oficial el presidente Ximo Puig expresó que convocar al pleno del Consell

Voz 2 00:21 por una provocativa que me atribuye el Estatuto de Autonomía ir allí devolver que propondrá la disolución Les Corts que la convocatoria de elecciones autonómicas

Voz 1981 00:34 Nos vamos al Palau de la Generalitat donde se acaba de hacer ese anuncio allí está nuestro compañero Toni Jiménez buenas tardes

Voz 3 00:40 buenas tardes en una declaración institucional y a preguntas de los periodistas el president de la Generalitat Ximo Puig ha explicado que no es una decisión partidista sino basada sólo en los intereses de los valencianos una oportunidad dice Push de reivindicar y fortalecer el espacio de la comunidad en el debate político estatal en un momento en el que se votará si miramos hacia delante o hacia ese pasado dice de él que hemos huido en referencia a la irrupción de partidos extrema derecha Preguntado por la convocatoria conjunta con las generales en las que se prevé una alta movilización de votantes Puig ha asegurado de cuanto más participación haya mejores decisiones se tomarán porque tienen mayor legitimidad ha dicho Puig que ha explicado también a Pedro Sánchez de esa esa decisión suya adelantar las elecciones el president Pedro Sánchez ya lo habíamos conocido esta mañana le ha dado su conformidad

Voz 1454 01:27 Juan Guarido pide más movilizaciones a su regreso a Venezuela convocado un acto en Caracas al que asisten ahora mismo miles de personas Victoria García buenas tardes

Voz 1454 02:11 la vicepresidenta del Gobierno acaba de participar en un acto institucional de conmemoración del Día de la Mujer la entrega de los reconocimientos a la igualdad dos mil diecinueve En vísperas del ocho m Carmen Calvo ha hablado de feminismo en estos términos Éste es su montaje de algunas de sus ideas

Voz 0376 02:24 el feminismo no representa ninguna amenaza más que para los privilegios desde luego lo es rotundamente para los maltratadores pero para nadie más porque no hay otro rumbo para mejorar la democracia en el siglo XXI que tomarlo desde su raíz Illa raíz es aquellas desigualdades que se siguen construyendo contra las mujeres porque realmente la libertad de unas pocas no es feminismo feminismo es la igualdad de todas

Voz 1454 02:55 los demócrata los demócratas en el Congreso de Estados Unidos han abierto una investigación contra Tram por presunta obstrucción a la justicia corrupción y abuso de poder y han solicitado abundante documentación información de nuestra corresponsal Marta del Vado adelante

Voz 1510 03:08 buenas tardes los demócratas en la Cámara intensifican las investigaciones contra el presidente hoy el Comité de Justicia ha pedido documentación a un centenar de personas allegadas a Donald Trump entre ellas sus hijos sí yerno el director financiero de la organización Trump socios comerciales aliados políticos y funcionarios como parte de otra investigación Parlamento María sobre si el presidente ha cometido los delitos de obstrucción a la justicia corrupción y abuso de poder estas personas tienen dos semanas para entregar la información solicitada este nuevo requerimiento es importante no sólo por la envergadura de la investigación sino porque este comité tiene entre sus competencias iniciar un juicio político si se prueba que el presidente ha cometido delitos graves

Voz 1454 03:49 ahí los titulares del deporte con Toni López buenas tardes

Voz 5 03:51 ahora está muy buenas dos partidos a las nueve que cierran las jornadas de Vermeer hay segunda división de la jornada veintiséis de Liga Santander el Leganés Levante en Butarque la jornada veintiocho dos tres El Deportivo Alcorcón en Riazor por cierto que Las Palmas ha anunciado que Pepe Mel será su entrenador tras la destitución de Paco Herrera para mañana al regreso de la Champions empieza la Vuelta autor de final mañana juega el Madrid contra el Ajax en el Bernabéu recordemos en la ida el Madrid gana uno dos mañana bueno estar sin Ramos sancionado Marcos Llorente lesionado

Voz 1454 04:16 pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que ha pasado este lunes a las ocho las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

Voz 0867 04:25 claro

Voz 0313 07:15 se imaginan poder viajar a la Estación Espacial Internacional pues esto parece parece que podría ser posible relativamente en poco tiempo el pasado sábado la NASA lanzó una cápsula que se llama Crew Dragon en un cohete Falcon nueve con destino a esta estación espacial lo curioso lo llamativo es que esa

Voz 8 07:33 cabe Nova tripulada no iba tripulada sino que llevaba a bordo un un maniquí

Voz 0313 07:38 la sabremos porqué comienza de esta forma la carrera por conseguir llevar astronautas a la Estación algo que sólo ha conseguido hasta el momento Rusia estos van a ser los primeros ensayos del programa de tripulación comercial de la NASA

Voz 15 08:02 eso está

Voz 8 08:05 y esto que escuchamos fue precisamente

Voz 16 08:07 el momento previo al al despegue de esta

Voz 0313 08:10 la cápsula no tripulado Carlos González buenas tardes hola buenas tardes Carles González ex jefe de operaciones de la NASA en Robledo de Chavela lo primero y fundamental que Pinto maniquí en una en una cápsula

Voz 17 08:22 está claro que tiene su razón no sea a ver a los hacen las pruebas por ejemplo de de sistemas de seguridad en los coches para para asegurarse de que los cinturones funcionan como deben y tal pues eso no se hace con gente y lo que hace es que se lo maniquí luego se estrella el coche contra contra lo que sea contra una pared o lo que sea a una velocidad fue previamente calculada ICD cómo afecta al maniquí ese ese tipo de de impacto bueno pues con con los viajes espaciales sucede más o menos lo mismo llevamos muchos años desde que volaron las cápsulas Mercury las Géminis en las que para ser astrónomo tenías que tener un físico excepcional y pasar más pruebas físicas increíbles y tal hemos pasado de repente a que va a la Estación Espacial Internacional pues no es que suba cualquiera pero ya no son necesarias esas pruebas también exhaustivas ahora ya sube gente con una cierta edad sube gente que no está físicamente tan preparada como estaban los asiduo antiguos astronautas etc entonces ahora estamos probando un nuevo sistema de de viajar un nuevo sistema de lanzadores con el Falcon eh que ocurre pues que esté Falcón va a desarrollar una aceleración de cuatro meses y medio cinco Hess durante el despegue y la llegada a la estación de internacional del orden de lo mismo más ominoso quizá un poquito menos en la reentrada eh queremos asegurarnos de que de ya un ser humano no pudo pasar nada cómo lo hacemos pues hay dos métodos uno lo que hacía alarmas al principio que era enredaron chimpancés iban a un chimpancé y otro es coger un maniquí dotarlo de montones de sensores y ver cómo le afecta al maniquí eso ya es eh esa aceleración de salida y desaceleración de renta

Voz 0313 10:19 sí aquel Banic y lleva un traje espacial hay todo tipo de dispositivo

Voz 17 10:23 exactamente múltiples sensores para ver pues todo eh de hecho es prácticamente como si fuera una persona

Voz 0313 10:30 ya he he de reconocer la carros que a las primeras de cambio cuando me han contado esta tarde esto pensaba en en un maniquí con fines puramente estéticos

Voz 17 10:40 en la imagen favorita no no te tiene tiene su razón de ser

Voz 0313 10:45 de todas formas estaba pensando más allá que son importantes se de las finalidades científicas y de investigación esto que no digo que esté mal pero esto tiene una clara finalidad comercial también no parece

Voz 17 10:56 hombre sin duda vamos a ver eh que cuál es el problema amenaza el problema amenaza es que es una Administración federal es decir que sus tres supuestos dependen de lo que dé el Gobierno de los Estados Unidos y obviamente eh la asignación de esos presupuestos depende del contribuyente americano qué ocurre con el americano pues que que ya no tiene interés por la exploración espacial lo sea el la gente de media que de la calle lo preguntas oye qué te parece esto de la ISS que iban allí yacen así que quise nos ha perdido en en la órbita terrestre osea es esto es una pérdida de tiempo esto no Valvanerada consecuentemente la NASA cada vez tiene menos dinero cómo pueden seguir investigando cómo pueden seguir haciendo cosas pues permitiendo que que estamentos de tipo comercial pues hagan este tipo de viajes entonces la danza eh pues yo no recuerdo lo que eh con cuánto dinero ha adoptado a Space ex pero me suena algo así como de mil entre mil doscientos mil quinientos millones de menores y además no sólo el dinero que le ha dado para hacer este este tipo de investigación sino que además les permite hacer este tipo de investigación porque hasta hace poco eso estaba supeditada exclusivamente a lo que se hacía a lo que hacía el Gobierno o no a lo que hagan las empresas privadas qué ocurre con esto pues tenemos dos dos vertientes por una parte la la empresa privada eh adquiere unos conocimientos sí si es capaz de fabricar un unas cosas como el Falcon que a la larga le van a proporcionar beneficios Por otra parte la NASA se nutre de esas investigaciones que hace la empresa privada gastando muchísimo menos dinero

Voz 0313 12:46 ya tenemos un plazo más o menos aproximado en la cabeza para cuando puedan ser realidad estos viajes digamos comerciales

Voz 17 12:53 corre mucha prisa y corre mucha prisa por un motivo fundamental y es un motivo fundamental que yo creo que que la mayor parte de la gente ha olvidado hace ya varios años eh la Federación Rusa

Voz 18 13:05 que dejó claro no dejó muy

Voz 17 13:07 ah claro por lo menos a mi entender que ellos querían tener su propia estación espacial eh no sé cómo van los trabajos de esta estación espacial porque me parece que la cuestión económica en la Federación ruso tampoco es muy boyante

Voz 19 13:21 ya pero de cualquier manera

Voz 17 13:24 algún momento ellos van a tener una estación espacial entre otras cosas porque los chinos van por el mismo camino

Voz 0313 13:29 sí

Voz 17 13:30 qué va a ocurrir cuando los rusos tengan su propia estación espacial pues que van a dejar de volar al ISS si dejan de volar a la ISS cómo suben los americanos y no tienen un vehículo que les transporte pues a ver con un poco de suerte los soviets los soviéticos perdón estábamos los rusos claro rusos dirán bueno pues no pasa nada nosotros actuamos de taxistas Bjork llevamos pero si ahora minutos estamos cobrando entre setenta y ochenta millones de dólares por viajante pues pues una vez que nosotros tengamos nuestra propia estación espacial por subirlos a la ISS os vamos a cobrar ciento veinte millones de dólares

Voz 0313 14:09 sí claro los americanos

Voz 17 14:11 si no hay más remedio que hacer no son nosotros nuestro avión Fito porque si no esto va a ser una ruina total

Voz 0313 14:18 muy bien Carlos González muchísimas gracias por estos minutitos de La Ventana ha sido

Voz 17 14:23 ha sido un auténtico placer llamaron cuando queráis hasta pronto buenas tardes buenas tardes

Voz 0313 14:36 esto ya no tiene que ver también con la fantasía la realidad este próximo viernes estrena Capitán amar del que es la última entrega de la factoría de de superhéroes bueno y la primera que protagoniza una mujer

Voz 8 14:51 así que los Cruz son los malos y ustedes una crisis unas raza de nobles Kertész ceros guerrillas nobles héroes guerreros entre sus

Voz 0313 15:13 superpoderes podemos contar Borrallo con las manos o que puede volar y uno de los responsables de que esto sea realidad es un español al que hemos invitado a asomarse unos minutitos a La Ventana Gonzalo Moyano buenas tardes buenas tardes Gonzales fundador de V F F ex Masip Gravity participa en la película como senior compositor pero esto no tiene que ver con la música no

Voz 19 15:35 no en el en industria en el los efectos visuales el compositor es poseedor de imagen sería como digamos que de una forma muy simple sería común photoshop pero con imágenes en movimiento

Voz 0313 15:53 oye cuánto se puede tardar en editar un plano con este nivel con este tipo de efectos especiales para que la gente salga una idea de la complejidad

Voz 19 16:01 sí bueno tener medidas de complejidad hay sí es algo muy sencillo cociendo un par de día pero en el caso de capitanear el campus pueden ser meses pueden al menos trabajo para para acabar a uno que le has para que lo preveíamos desde con

Voz 0313 16:21 oye cómo llegas a a Hollywood o cómo llega Hollywood y Gonzalo

Voz 18 16:27 bueno

Voz 19 16:29 hice en básicamente hizo un master en Reino Unido que estaba muy conectado allí hay pues nada cuando de master y Ander currículo y Mi demo a todos los que hayan por Europa alemán trabaja

Voz 0313 16:48 pero tú quieres ingeniero

Voz 19 16:50 yo estudié en España de ingeniería o imagen y ahora tienes tu propia

Voz 0313 16:59 has tenido alguna experiencia anterior con con pelis con grandes producciones de Hollywood es la primera esta

Voz 19 17:05 he sino claro yo antes yo Montes empresa un socio hace casi cuatro años en Málaga pero yo estuve trabajando en contra comentaba en Alemania estuve trabajando en Londres también yo trabajaba en un montón de de pero estos así como aquí me Capitán América

Voz 0313 17:27 no he Star Trek

Voz 19 17:31 y aquí pues más ahora que no se me comentó

Voz 0313 17:39 hola estás en todas las fiestas oye una pregunta Gonzalo tú suele ser luego al cine a ver a ver tus pelis con la idea de fijar te específicamente en cómo ha quedado eso o no va porque hay gente que lo es porque no lo vi

Voz 1 17:51 que hasta que no vas al cine o antes has tenido un

Voz 0313 17:54 pase privado alguna

Voz 19 17:56 bueno depende pero hombre sí que veo el trabajo terminado no pero sí que aún así aunque él haya visto doscientas ver que se me pongo nervioso

Voz 0313 18:08 cómo estamos como estamos en España en este sector en este terreno de los de los efectos especiales

Voz 19 18:15 bueno ahora mismo y una empresa

Voz 0313 18:18 sito en Madrid si además ha hablado con ellos alguna vez sí sí

Voz 19 18:21 sí pero el sector es muy pequeño porque aquí estamos en una ventaja muy grande con respecto a Canadá Reino Unido Alemania porque en estos países hay uno que sentí vivo fiscales muy muy fuerte y muy difícil competir con eso porque en Baviera por ejemplo la introducción un sentido al cuarenta y cinco por ciento entonces en España el incentivo a la producción extranjera no sé si tan tres veinte veinticinco Yerba España llega un tope también que en otros países pero entonces no hace a nosotros para competir que la única forma que tenemos ahora mismo es básicamente bajando sueldos perdón

Voz 0313 19:06 pero sin embargo yo yo yo recuerdo ya te digo que hemos que no sólo con la gente de sino que hemos hablado con con con gente con españoles con española también que que están metidos en proyectos de de nivel muy alto sea que aquí lo que es la base la masa crítica de talento si existe parece no

Voz 19 19:21 y yo te digo que queramos yo diría que eran tres somos españoles perfectamente a ninguno estamos el problema es que al ser hay mucho talento en España pero la industria pequeña estaba fuera

Voz 0313 19:40 bueno pues poquito a poco de momento hoy podemos presumir de de proyectos muy concretos y algo es algo Gonzalo Moyano muchísimas gracias por haberte asomado a la ventana Bailly contarnos esta historia vale venga un abrazo son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 22 21:00 esta vez no solo

Voz 23 21:02 con lo con lo que veo te voy a abrir un receso de diez minutos

Voz 24 21:06 sí perdón cambiará enriquecida dos p que es la una y media hora

Voz 23 21:18 a que me está indicando que están en el pasado presenta mira creo que está entrando señor consejero si tiene usted la amabilidad de tomar asiento La Ventana de Madrid

Voz 25 21:30 corriendo por una ciudad que era mi pierna debe ser

Voz 0867 21:46 buenas tardes a todos a la espera de Cristina Cifuentes citada el próximo miércoles en Vallecas lo de hoy ha sido una especie de aperitivo en el que el rector de la Rey Juan Carlos y el consejero de Cifuentes van Griezmann han ido relatando con diferentes puntos de vista lo que pasó aquella mañana en la que estalló el caso Máster consejero y rector han entrado en contradicción por ejemplo con las llamadas que se produjeron aquella mañana y Ken llamó la universidad pero las horas no

Voz 23 22:11 con yo hablo con el consejero de Educación en dos ocasiones antes de la rueda de prensa una sobre las diez de la mañana en la conversación que mantuve con el rector la la aventura antes de las diez de la mañana y otra sobre las doce y media antes de la rueda de prensa de las ocho y media aproximadamente el rector ha dicho que para la vida vayan muy bien así que está bien si el lector pues hay choques a la diez de la mañana yo lo que recuerdo que pueda a las ocho de la mañana

Voz 0867 22:42 el rector admite que desde la Consejería se solicitaron el expediente y el acta el acta que luego resultó ser falsificado y de cuya autoría ni rector ni consejeros hacen responsables

Voz 23 22:52 el expediente que está digitalizado remitió a la Consejería de Educación y esa mañana se lo pidiera Consejería de Educación en el Gobierno fue motu propio piso pidió a la Consejería de Educación

Voz 10 23:05 cuando el señor Ramos de dice que usted vivió reiteradas

Voz 0313 23:08 entre el acta del trabajo del fin de máster

Voz 8 23:11 eh

Voz 26 23:13 eso salud tendrá usted que preguntar desde luego yo no le pedí en algún en ningún momento le pedí ningún acta le pedí la documentación en la que habían basado sus información

Voz 8 23:25 el actor llegó la como ya que yo comprobamos para mí el acta por supuesto es la comprobación

Voz 26 23:34 a ver que existía un acta que menos enviaban digamos en definitiva lo que eran las notas de la de la expresidenta que había obtenido en el máster

Voz 0867 23:47 no queremos aburrir les pero quédense con otro pasaje en referencia Cristina Cifuentes a su presunción de inocencia

Voz 27 23:53 voy a decirle una cosa que es importante si un juzgado declarara que ha que el acta es falso nosotros procederemos a retirar

Voz 28 24:06 usted cree que la señora Cifuentes ha tenido algún privilegio para obtener

Voz 8 24:11 no soy yo

Voz 0838 24:12 a quién tiene que contestar esa pregunta bulbo al atletismo

Voz 0827 24:14 el consejero educación de la que en Madrid industrioso

Voz 8 24:17 el suponía creo en la presunción de inocencia

Voz 26 24:19 yo creo que que sido bastante claro una y otra verdad

Voz 0867 24:23 van que en la terminado enzarzado en una disputa con el diputado de Podemos hubo Martínez Abarca y en el que el consejero templado se ha quitado el trajín independiente

Voz 26 24:32 el señor Íñigo Errejón inhabilitado por una universidad pública

Voz 0838 24:38 yo le ruego que guarde la compostura tendrían que preside en Pekín Anbar mentiroso atrevimiento como bien supo Forrest Gump que la verdad no es un ahí no tiene nada que ver si vamos a ver si termina minas de forma correcta tener un

Voz 26 24:49 silente de gobierno con una Fake tesis total y absolutamente Ci

Voz 0838 24:55 podría ser señor podría ser una buena oportunidad que podía ser sí sí sí permite si me permites señor cable me permiten un momentito por favor le pido que es es gente al orden de lo vivir es la comparecencia

Voz 0867 25:09 la asesora de Cifuentes Maite Feito se ha negado a declarar esta mañana por quedar ni se ha quedado escuchar las preguntas de los grupos han legado ansiedad ha presentado un parte médico siete de la tarde y veinticinco minutos en directo nos vamos a acercar al centro cultural Caixa Forum de Madrid que ha sido desalojado esta tarde al precipitarse una persona por el hueco de la escalera allí se estaba llevando a cabo la inauguración de una exposición sobre el ocho OM una inauguración a la que asistían varios miembros del Gobierno incluida la vicepresidenta a Carmen Calvo allí está Alfonso Ojea vamos con la última hora Alfonso qué tal muy buenas tardes

Voz 0089 25:45 buenas tardes el edificio ha sido desalojado ahora mismo el paseo del Prado Javier es un caos de circulación como es evidente porque hay un carril cortado no hay nadie ya del Gobierno el Gobierno también ha salido como el resto de los asistentes lo que sí podemos confirmar ya es que se trata de una mujer fallecida que en efecto se ha precipitado Javier por el hueco de las escaleras el Samur ha sido llamado inmediatamente ha acudido todavía se encontraba con rastros debido a la persona pero no han podido hacer nada para sacarla hacia adelante ha fallecido aquí en el lugar estamos esperando en estos momentos la llegada de He Hood el juez del juez de guardia para el levantamiento del cadáver la Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones

Voz 0867 26:27 gracias Alfonso esas la última hora desde Caixa Forum aún movemos nuestro cara a cara de los martes al lunes y recibimos al portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid Ignacio Aguado qué tal muy buenas tardes cómo estás

Voz 0827 26:37 buenas tardes voy al portavoz de Podemos

Voz 0867 26:39 la Comisión del caso Máster Eduardo Robinho qué tal muy buenas tardes bienvenido

Voz 1 26:43 los tres hoy portavocía compartida con Hugo Martínez

Voz 0867 26:46 Canut bueno

Voz 1 26:47 yo he tenido la oportunidad de interrogar al rector de la Universidad Rey Juan Carlos también me tocaba el interrogatorio horas señora Feito que no ha podido ser por esa supuesta crisis de ansiedad que legado y que nosotros hemos respetado como no podía ser de otra forma

Voz 1981 27:01 bueno sí la verdad es casi una mañana productiva intensa en asamblea ya verán

Voz 0867 27:06 pero les hemos resaltado algunas contradicciones en portada voy a preguntarles por lo más general obviando la no declaración de defecto y blando y obviando a Sánchez Martos que esta mañana honestamente parecía que pasaba por allí quien les ha convencido más el rector o el consejero en ninguno de los dos

Voz 0771 27:23 bueno yo creo que el consejero Barricada echaba balones fuera como viene siendo habitual por otra parte durante toda esta legislatura en nosotros desde la oposición hemos intentado dotar de más medios de más recursos de más transparencia a a la educación madrileña y lo que nos hemos encontrado pues ha sido con un consejero que ha sido incapaz por ejemplo de poner en marcha la ley de gratuidad de libros de texto hasta extraño que viene vamos a tener que esperar que ha puesto todas las pegas del mundo para intentar pues poner en marcha determinados protocolos en materia por ejemplo LGTB un consejero que además ha sido reprobado un consejero que en definitiva creo que no ha estado a la altura de de la Comunidad de Madrid de los madrileños y que bueno pues hoy ha vuelto a demostrar que no tenían ninguna intención de aclarar nada sino intentar taparlo

Voz 0867 28:10 lo que pudieron letrado es una cuestión a Eduardo Robinho le quiero preguntar luego Ignacio Aguado que bueno porque ha no ha hecho nada para para forzar la dimisión del consejero de Educación bueno

Voz 1 28:21 pues es una buena pregunta pero el el el consejero de Educación yo creo que hace ya mucho tiempo que está totalmente desacreditados lo ganó a pulso como decía el señor Aguado fue reprobado a iniciativa de de Podemos si apoyado por por todos los partidos de la Cámara excepto por el Partido Popular entre otras cosas porque se ha demostrado y eso es lo que estamos conociendo en la comisión de investigación aunque ya había muchas pruebas tanto en sede judicial como como en toda la información Casio pública de que el para el Partido Popular y en concreto el señor Ban griten participó de un plan para intentar salvar a la señora Cifuentes durante la crisis del caso Máster es decir el consejero educación el máximo representante y responsable de la educación en la Comunidad de Madrid se estaba dedicando a intentar tapar a la que estaba estafando un título en lugar de hacer lo que tenía que hacer en virtud de su cargo que era proteger los intereses de la comunidad universitaria de los estudiantes de las universidades en lugar de eso este señor se dedicó a ordenar presiones sobre los cargos académicos y entre otras cosas ahí está una asesora suya que es la señora Feito que se desplaza a la Universidad Rey Juan Carlos la mañana del veintiuno de marzo y que se dedica a decir frases del tipo o arreglamos esto o la presidenta os arranca la cabeza Joe L pues claro Le hemos querido preguntar al señor Ban griten a qué se refería Cifuentes y ex asesora suya que estaba a su cargo cuando decía a profesoras que Leiva arrancar la cabeza sin obtenía un acta que además es falsificada

Voz 0771 29:41 es que al final lo que ha hecho lo que pasa es que el consejero Samuel

Voz 1 29:44 esto en la falsificación de un documento público

Voz 0867 29:46 Tejero reprobado pero por qué ciudadanos que tenía a mano en el Gobierno de Cristina Cifuentes aunque no forma parte del como socio de investidura no intentó forzar la dimisión de del consejero y que que honestamente es el superviviente del caso Máster

Voz 0771 30:00 tenemos tenemos teníamos eh mano pero no hasta cobrar unos esa dimisión no hemos podido pedir la hemos podido reprobar le hemos podido decirle en un cara a cara en el propio pleno que no ha estado a la altura pero yo no depende de nosotros depende una decisión del Gobierno en este caso el señor Garrido ahora lo que tenemos por delante es una precampaña y campaña quedan tres meses de legislatura donde el objetivo tiene que salir a ganarles desde luego creo que en esta legislatura el PP ha hecho más bien poco por regenerar las universidades ha sido una oportunidad perdida entre todos porque ni hay Leider de universidades la comisión de investigación pues el PP se ha opuesto frontalmente y ahora tiene que ser lo madrileños los que decidan qué tipo de gobierno quieren a partir de mayo si quieren un Gobierno que tape lo que ha sucedido la Universidad como por cierto ha hecho Gabilondo impidiendo que vaya el miércoles de ese señor Casa de lesión amontona comparecer o si quieren un gobierno que tenga las manos libres y que se atreva a tirar de la manta sobre toda reformar la Universidad para que funcione lo mejor posible

Voz 0867 30:55 esperemos por favor a que se inaugure oficialmente la precampaña y la campaña electoral que les veo ya soltando los mensajes de cara al futuro más pensando en el futuro con el presente Robinho bueno sí

Voz 1 31:04 lo que desde luego ciudadanos como socio de Gobierno como sostén del Gobierno de la Comunidad Madrid podía haber evitado esta situación pero no hay que olvidar que al fin al cabo de no ser por porque hubo esa iniciativa de moción de censura que apoyamos es desde la oposición pues probablemente la señora Cifuentes también hubiera sobrevivido sí de Ciudadanos se tratara de tal manera que que a mí no me extraña nada que el señor Icahn al final el hayan permitido le han indultado el hayan permitido seguir en su cargo porque al final Ciudadanos es

Voz 0838 31:33 muy duro cuando cuando tiene que

Voz 1 31:36 se va a hacer valoraciones pero a la hora de la verdad ejerce esto es más bien poco las presiones

Voz 0771 31:40 hemos sido responsables y desde luego sino hubiera sido por ciudadanos no habría habido una emisión de Cifuentes porque la suma de PSOE y de Podemos en la Asamblea de Madrid no da para exigir una emisión y para poner en marcha una moción de censura por lo tanto nosotros hemos sido responsables cuando llegue el momento exigimos su dimisión

Voz 1981 31:55 hombre tardar treinta y seis días

Voz 0771 31:58 me mutante cuando mi sino sabíamos que no había intención por parte del Gobierno de de llegar hasta el fondo pero más allá de eso me preocupa que si el próximo Gobierno regional está liderado o por el PP o el PSOE perdamos otros cuatro años de falta de reformas en la universidad que es en lo que estoy pensando cada día como ser capaz de reformar las universidades públicas para evitar que haya políticos que entren con carné de partido Islam con un título debajo del brazo

Voz 0867 32:21 en siete de la tarde treinta y dos minutos ahora la vuelta les voy a contar lo que sabemos con lo que podemos contar de momento de lo que puede hacer Cifuentes el próximo miércoles en la Asamblea de Madrid

Voz 0867 34:41 siete de la tarde y treinta y cuatro minutos ha dicho el miércoles era el día de Cifuentes hay una asamblea veremos si responde o no las preguntas o recoge GS acoge a su derecho a no declarar en esta comisión de momento difícil saber si va habla

Voz 0861 34:53 pero no Javier Bañuelos qué tal buenas tardes qué tal buenas tardes Javier bueno es

Voz 1981 34:57 mal lo que ocurrirá el próximo miércoles así que van

Voz 0861 34:59 Nos a lo seguro sí sabemos que Cifuentes está enterada de que tiene que venir ya sabes que la presencia en ese tipo de comisiones de investigación es obligatoria por ley pero los comparecientes deben darse por enterados Cifuentes Javier lo está firmó hace días de su puño y letra el recibí de la carta con su citación para las once menos cuarto hemos hablado Javier con la abogada de Cifuentes no ha querido desvelar nos el misterio no nos aclara así su clienta romperá o no el silencio aussie se acoge a su derecho a no declarar no es de extrañar que se decante por esto último teniendo en cuenta que sobre ella pesa una petición de tres años de cárcel y las dos veces que pisó una comisión de investigación la Asamblea en Vallecas se calentó bastante sobre todo con el portavoz de Ciudadanos César Zafra lo que sí seguro Javier es que el miércoles pase lo que pase no se repetirá el famoso paseíllo que recordarás le hizo todos parlamentario en la galería de la Asamblea la elección del PP en el Parlamento madrileño no ha contactado aún con Cifuentes así que desconocen si requerirá algún tipo de apoyo aunque técnicamente lo cierto es que desde el pasado viernes ya nada le une al PP después de renunciar temporalmente a su militancia

Voz 0867 36:09 a Segi Jon habrá pero Eduardo Robinho hablar o no hablar a Cristina Cifuentes responderá a las preguntas

Voz 1 36:16 pues no lo sabemos yo tampoco descarto el paseíllo teniendo en cuenta que la señora Ayuso está haciendo una defensa totalmente encendida y utilizando bueno en algunas ocasiones argumentos bastante lamentables como la comparación con el caso de de Almería no del asesinato del niño Gabriel pero pero bueno en cualquier caso sería muy legítimo que no se que no quisiera responder está en su derecho de defensa e Il yo lo que me pregunto entonces es que quién no vamos a ver en el miércoles es al señor casado que este ya no se encuentra inmerso en una causa judicial podría tener que osa podría perfectamente de estas acciones podría hablar no se vería vulnerado su derecho esa con ello y sin embargo el Partido Socialista del Partido Popular han puesto de acuerdo para impedir que podamos preguntarle al Pablo Casado evidentemente tenemos muchísimo interés en preguntar también a la señora Cifuentes ella es si habla yo creo que tiene que explicar tanto si sigue defendiendo que hizo un máster que ya nadie ya nadie cree que que tuviera lugar sobretodo hasta qué punto utilizaron la Comunidad de Madrid utilizaron el Gobierno para intentar tapar aquella aquella situación

Voz 0867 37:21 si hubo o no aquellas aquellas expresiones o hoy esto

Voz 0771 37:23 en investigación tiene un sentido muy claro en esta comisión domesticación no pretendemos juzgar a nadie lo que se pretende es saber cómo es posible que en la Comunidad de Madrid en una universidad pública se haya podido obtener un máster oficial con el sello del ministro de Educación con el sello del rey de España sin haber cursado dos asignaturas sin haber presentado un trabajo de fin de máster o como en el caso de casado sin ni tan siquiera ir a clase y examinarse es que esto es esto es gravísimo lo que estamos hablando es que las universidades públicas que reciben de financiación de todos los madrileños mil millones de euros al año han expedido títulos solamente por llevar el carné de un partido político por eso queríamos que estuviera señor casado sentado además de Cifuentes la señora montón Gabilondo y Ayuso han firmado el nuevo pacto electoral no del bipartidismo de entente decadente a ver si lo donde sólo protege a Suárez

Voz 0867 38:12 Ciudadanos hombre pues debe luego cuando tienen que taparse

Voz 0771 38:15 miserias y sus vergüenzas son los primeros en pactar luego si logra el discurso Se declara la guerra pero cuando tienen que taparse protegerse son los primeros en firmar lo han hecho cuando han bloqueado la eliminación de aforamientos lo han hecho cuando se reparten jueces lo han hecho en este caso cuando han bloqueado las comparecencias de Casado y de montón en definitiva no tienen remedio en que coordinó el cuarto

Voz 0867 38:34 a nuevos establecido por el rector el rector de la Rey Juan Carlos Javier Ramos es suficiente ustedes creen que con las medidas que se han adoptado digamos esto va a salir adelante y no se va a producir otro caso similar al caso Máster

Voz 1 38:46 yo creo que no hay desde luego he planteado hoy en la en la comisión tiene poco sentido que por ejemplo que haya planteado que va a retirar el título a aquellos estudiantes que han reconocido que no hicieron nada cuando precisamente esos excedentes son los que han colaborado con la Justicia ya han admitido lo que sucedió y que mientras tanto haya alumnos que están en idéntica situación como el propio Casado que es compañero de la señora María Dolores Cancio que es una de estas alumnas que que reconoció no haber hecho nada van a ir de rositas que Sabanés de rositas porque nos han querido dar todos los pasos sin llegar hasta el final

Voz 0771 39:17 me quedan diez segundos Aguado yo creo que hay que reformar Madrid más de que es el organismo encargado de velar por por los títulos académicos por el funcionamiento de las universidades desde la Administración hay que apostar porque los trabajos fin de máster y las tesis doctorales sean públicas para que todo el mundo pueda tener acceso a ello hay que ser valiente y yo soy de pedía los rectores persona lo pido también restó grupos políticos valentía para reformar la universidad que dejes endogámica pase del siglo XIX así lo ti

Voz 0867 39:42 tenemos que dejar aquí Ignacio Aguado los dos Robinho gracias para grandes gracias y mañana mañana iniciamos una serie de entrevistas con los candidatos a las primarias del PSOE mañana estará en este programa las City veinte Manuel de la Rocha hasta mañana

estartapeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos

Voz 1136 41:20 saludos el proyecto empezó siendo un libro aprendiendo a ser pequeños ochenta juegos con niños luego vinieron unos talleres presenciales y ahora han lanzado una web y una aplicación que permite llevar el juego en el bolsillo es el proyecto hasta pequeño

Voz 1640 41:33 lo que llevamos persiguiendo con todas estas herramientas que vamos dando es poder facilitar al adulto con todo el cansancio que él trae poder hacer no de con facilidad ese ese equipo de de conexión con el con los niños

Voz 1136 41:47 Olga del alma es fundadora de esta iniciativa en la App aparecen de momento sesenta juegos gratuitos diseñados para personas entre cero hiciera años porque entienden que todos somos niños todos contamos

Voz 1640 41:58 se pintan la cara de la pinta eso que si se ponen cosas que te las pones eso te abre les abre a ellos la mente hacia el mundo de la creatividad pues que también como adultos

Voz 1136 42:09 la aplicación incluyó una serie de filtros para amoldar la propuesta de juego a tu momento

Voz 1640 42:13 yo tengo una niña de siete años estoy en el parque he tengo veinte minutos para jugar quiero que mi hija se cansa pero yo no me quiero cansar eso es un Pinto salen las las plantillas de los juegos que se al punto que otras elegir

Voz 1136 42:25 ya está disponible para descarga tanto niños como en Android

Voz 1640 42:28 es una herramienta super útil para para cualquiera sobre todo educadores no de colegios y demás pues tienen allí muchísimas ideas para poder desarrollar en el aula no también

Voz 1136 42:39 puedes encontrar la plataforma Hazte pequeño en las redes sociales más populares

Voz 0827 43:12 a esta Ventana así con información de sustanciosas el presidente valenciano acaba de llama

Voz 1 43:17 también a los valencianos el veintiocho de abril a votar

Voz 0827 43:19 en las autonómicas después de un fin de semana con una noticia fecha de en Estados Unidos que un poquito retocada podría ser una noticia de El Mundo Today

Voz 0230 43:29 es el caso del hombre de raza negra que se ha hecho con el liderazgo de un grupo nazi en Estados Unidos para disolver a esta noticia le falta una palabra para ser del Mundo Today la noticia reales un hombre de raza negra consigue el liderazgo de un grupo de nazis para disolver lo de del Mundo Today sería un hombre de raza negra consigue el liderazgo de un grupo de nazis Dalton Nikos

Voz 8 43:57 para resolverlo no vieron no sospecharon nada cuando decía sólo superior

Voz 0827 44:10 esta podría haber sido una de las noticias pero hoy nos han traído otras muy interesantes también

Voz 1981 44:17 Interior señala Piolín como el responsable último del operativo del uno de octubre el dibujo animado saldrá mañana de su jaula para ir a declarar por culpa del calentamiento global en dos mil treinta y dos de cada tres tintos serán de verano algunos viñedos ya han empezado a regar con gaseosa para que el vino salga veraniego vox exige que Salvamento Marítimo utilice chalecos salvavidas flotan si los utiliza un español Ciudadanos reivindicará un comunismo liberal el próximo uno de mayo Rivera se con permite ejecutar la dictadura del proletariado una idea de la que hasta ahora desgraciadamente se había apropiado la izquierda radical

Voz 0827 44:55 bueno pues comunismo liberal no pero feminismo liberal si esta mañana mismo aquí en la Cadena Ser Inés Arrimadas lo ha reivindicado feminismo es como el plural

Voz 0793 45:05 sí que ha habido es patria y partidos que han querido patrimonializar el feminismo ya han dicho es aquí no te metas porque si tú dices esto ya al feministas si tu vistas de esta manera ya no es feminista de hecho a mí me ha pasado ayer una criticado una persona conocida en Internet me decía que que ayer yo no puedo hablar de feminismo oyendo con unos tacones de diez centímetros dijo pero bueno esto qué es decir como tengo que vestir como tengo que hablar

Voz 0827 45:28 comienza la semana del ocho de marzo y eso se nota también de feminismo ha hablado hoy Pablo Casado

Voz 37 45:32 todo está muy bien que no qué haremos todos feministas y está muy bien que todos luchemos por los derechos de las mujeres pero sin colectivización sin mentir sin hacer demagogia yo lo que pido en esta semana

Voz 0313 45:44 lo digo como último punto como como reto de la desigualdad

Voz 0827 45:48 sí sí conviene hablar mucho de feminismo porque desde luego en materia de feminismo queda todavía mucho por hacer

Voz 8 45:57 hoy hemos hablado por ejemplo con Nieto que publicaba una carta a la directora de El País

Voz 0827 46:02 es en la que nos contaba cómo se ha visto en entrevistas de trabajo en las que le preguntan por qué no era madre sino pensaba hacerlo en un futuro la primera entrevista fue esta

Voz 38 46:12 en la primera ocasión que eran cinco hombres los que me entrevistaban pues me miraron así como asustados me dijeron que cómo puede ser que con mi edad no tenga hijos que hay que repoblar el país pero luego no pusieron cara de susto se miraron entre ellos si yo me fui sabiendo que no me iban a contratar cuando la entrevista había ido bastante bien

Voz 0827 46:31 pero no importa Ésa fue la primera vez pero no ha sido la única en estos últimos cuatro meses ni los seleccionadores siempre eran hombres

Voz 38 46:39 pues eso me ha ocurrido en los últimos cuatro meses que estoy buscando trabajo me ha ocurrido en tres ocasiones con entrevistadores mujeres entrevistadores hombres entonces lo primero que me preguntan o lo último pues es cuánto tiempo llevo con mi pareja si tengo hijos y claro pues a mi se me queda

Voz 17 46:56 lo que era al principio porque no sé ni qué contar

Voz 38 46:58 está ya la última ocasión que fue la tercera que fueron dos mujeres y me lo preguntaron al inicio pues realmente tuve ganas de irme pero me quedé tan pensó que dije va pues me aguanto hasta el final y me fui bastante enfadada conmigo misma y triste de ver la situación

Voz 0827 47:13 preguntar ese tipo de cosas aparte de mala educación es ilegal pero bueno parece ser que a algunos les da exactamente lo mismo

Voz 38 47:19 si es que lo estaba mirando lo que pasa es que a la gente les da igual los pregunta igual y claro ya está en tu criterio el responder la verdad no responde a la verdad decir que pues quiere sin fértil cuando no es cierto que cualquier otra cosa

Voz 10 47:34 para que no te descarten después está lo de la Sociedad General de Autores

Voz 0827 47:45 que asaltado hoy a través de una grabación y de la noticias ha ocupado Toni Martínez

Voz 0230 47:50 qué malo y hablar encima de la música hoy que estamos difundiendo unas conversaciones en la que las que el ex presidente de la SGAE el músico José Manuel Hevia habla de nombrar un presidente que reúna dos condiciones que sea capaz de aglutinar a los presentes como enemigo y que sea estúpido para poder manejarlo y acaba diciendo tengo la candidata ideal

Voz 41 48:15 aunque a capaz de que sean los estúpidos como para no ser nación peritos

Voz 42 48:29 todos en la Reunión es privada

Voz 0230 48:30 las decimos cosas pero claro

Voz 0827 48:33 claro cuando te graban y te pilla la cosa se sale de madre Pilar Jurado la mencionada ha respondido sin insultar que también podría haber sido

Voz 1640 48:41 es realmente triste es que para una persona que está fuera de de estas situaciones y que en un mundo siempre ha sido independencia hay el actuar con criterio y estoy de acuerdo con una edad

Voz 8 48:55 en fin Mamma Mia

Voz 0771 48:58 el de Suecia nos ha llegado muchas cosas buenas oíamos hablar de de una de ellas de esos políticos que no disfrutan de privilegios como los que tienen otros en otros países como son las de ETA la contratación de asesores particulares o que tienen unos límites muy estrictos a la hora de usar el dinero de los contribuyentes Víctor Lapuente catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Gotemburgo Nos decía en La Ventana

Voz 15 49:21 es un tema curioso la los los sueldos en Sofía en general el sector público no la percepción que se tiene en Suecia de que si vives de un sueldo de pagado portó

Voz 0660 49:31 todos los demás con sus impuestos pues no sé

Voz 15 49:33 lo tienes que vivir de una manera digamos relativamente modestas sino que tiene que ser un poco también ejemplar

Voz 0827 49:38 pero no solamente el sueldo también el número de asesores

Voz 1640 49:41 la diferencia más importante es el