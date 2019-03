La Ventana (05/03/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1454 00:00 las cuatro las tres en Canarias se reanuda esta hora el juicio del proceso lo hace con la declaración como testigo del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos fue quien coordinó el dispositivo para el uno de octubre Nos vamos a la sede del Tribunal Supremo Alberto Pozas buenas tardes

Voz 0055 00:17 qué tal buenas tardes acabamos de conocer un cambio de última hora hace apenas unos segundos ahora mismo va a declarar Juan Antonio Puigserver Secretario general técnico del Ministerio del Interior en ese momento que fue puesto al frente de la Conselleria d'Interior después de la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco son cambio de última hora ha habido muchos a lo largo de las últimas jornadas en esta sesión del juicio al pluses después si no hay cambios escucharemos a Diego Pérez de los Cobos al coronel de la Guardia Civil que el uno de octubre asumió el mando de la coordinación de todo el operativo policial que se desplegó de Mossos d'Esquadra de Policía Nacional y también de Guardia Civil siempre ha sido muy crítico con la actuación de la policía autonómica catalana llegando a calificar de estafa la actuación de los Mossos durante el referéndum ilegal

Voz 1454 00:56 vamos con otras noticias continúa la elaboración de listas de cara a las elecciones generales y poco a poco vamos conociendo en qué puestos irán los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez la novedad es que el ministro de Ciencia encabezará la de Alicante Inma Carretero

Voz 0806 01:08 sí fue el fichaje estrella de Pedro Sánchez para el Gobierno y ahora Pedro Duque también quiere ser diputado a pesar de que ha llegado a decir que su paso por el Ministerio ha sido una experiencia traumática el astronauta va a ocupar el número uno por Alicante lo confirman a la Cadena Ser fuentes de Ferraz ha causado sorpresa esta decisión en algunos sectores del PSOE aunque en todas las federaciones está admitido que los ministros tienen preferencia en las listas de todas formas hay tensión en algunas provincias en Sevilla por ejemplo

Voz 1362 01:38 Ferraz quiere decidir el nombre de

Voz 0806 01:40 tres de los cuatro puestos de salida y el PSOE andaluz aspira a que haya un reparto al cincuenta por ciento

Voz 1454 01:46 el cincuenta y seis por ciento de los jóvenes españoles defiende posiciones machistas que justifican el ejercicio de la dominación masculina y la violencia derivada de este tipo de relaciones como grabar o hacer fotos a su pareja sin permiso así lo refleja un estudio de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción que hemos conocido hoy en ese informe se constata que los jóvenes españoles de entre quince y veintinueve años se encuentra muy polarizado en sus posturas crea o destruye empleo la robótica opción si lo medimos por lo que dicen los trabajadores uno de cada cinco españoles asegura no temer por su puesto de trabajo no sólo cuenta Miguel Crespo

Voz 0702 02:20 sí aunque el último Eurobarómetro de dos mil diecisiete reflejaba que un noventa por ciento de los trabajadores españoles creía que la automatización va a producir destrucción de empleo ahora un estudio elaborado por la Universidad Oberta de Cataluña entre otros asegura que tan sólo un veinte por ciento considera que será el suyo el puesto de trabajo que se va a destruir en un periodo de aquí a diez años la proporción cae a la mitad si hablamos a corto plazo además cuanto mejor puesto de trabajo y mayor nivel de estudios la visión de peligro Se reduce los más temerosos son los Administrativos Oficiales y operarios trabajadores de servicios por áreas los que sienten más confianza son aquellos en funciones más relacionadas con el trato personal principalmente en marketing recursos humanos servicios jurídicos cuatro y tres

Voz 1454 02:59 minutos tres y tres en Canarias

Voz 1454 03:06 el secretario general de los socialistas de Madrid José Manuel Fran

Voz 1915 03:08 cómo irá en las listas del PSOE al Congreso de los Diputados según cuenta Telemadrid Franco formará parte de los puestos de salida los más cercanos a Pedro Sánchez entre tanto el partido ha fijado ya el próximo jueves como el día en el que se celebrará el debate entre los tres candidatos a la Alcaldía de la capital será en la sede del partido la dirección rechaza por tanto el reclamo de los dos candidatos que no son el favorito del aparato Manuel de la Rocha y el concejal Chema Dávila que reclamaban un debate abierto al público y fuera de la sede

Voz 2 03:34 nosotros tuvimos de la de público un debate abierto a medios de comunicación en medio de comunicación público prisión por eso hemos abierto o partido la posibilidad que nos presentemos tanto gente de gente de fuera que me parece bien

Voz 3 03:46 hagamos estimó formato de cara al debate que tenemos que hacer ese debate tiene que ser un debate que cualquier ciudadano puede hacer

Voz 1915 03:51 el debate será a las once de la mañana y tendrá tres bloques el modelo de ciudad servicios sociales urbanismo y la Asociación turco Reunidos llevará al Ayuntamiento de Madrid a los tribunales por prohibir el uso de animales en sus espectáculos niegan que su actividad suponga un maltrato para los animales iban a pedir responsabilidades penales y patrimoniales al consistorio respondía poco después la alcaldesa Manuela Carmena que decía entender la denuncia

Voz 4 04:14 si no están de acuerdo pues me parece muy razonable y penales se trata simplemente de batir un coco sobre qué conceptos se tiene por animales

Voz 1454 04:29 y una cosa más la estación de Valdesquí ha cerrado hoy sus puertas por la falta de nieve en las pistas la dirección espera poder reabrir en los próximos días cuando se esperan nuevas nevadas la Comunidad el centro ya empezó tarde la temporada el seis de febrero también por la falta de nieve en el caso del puerto de Navacerrada éste permanece abierto con poco más de un kilómetro de nieve esquiable en cuanto al tiempo hoy han seguido bajando las temperaturas si tenemos nubes en la mayor parte de la región que pueden dejar lluvias en la Sierra a lo largo de la tarde a esta hora tenemos catorce grados en el centro de Madrid

Voz 0313 05:54 hola buenas tardes no sé si les pasa a ustedes pero a mí la palabra censura me ha generado siempre un enorme desasosiego que alguien decida sobre lo que puedes ver leer o escuchar sin preguntarte antes me parece muy grave inmuno humillante también lo que han decidido hacer la BBC con Michael Jackson creo creo que apunta en esa dirección que vuelve directamente censura la radio de la BBC que recordemos es una emisora pública ha dejado de poner sus sanciones ya no se podrá escuchar su música al menos hasta nuevo aviso porque se acaba de estrenar un documental donde se retrata a Jackson como un abusador de niños como un auténtico depredador sexual una etiqueta que por cierto ya le acompañó durante bastante tiempo en vida ese documental que podrá verse en España en Movistar Plus este próximo fin de semana incluye testimonios de algunas de sus presuntas víctimas y la verdad es que la imagen del que está considerado como como Rey del Pop bueno queda queda por los suelos de hecho la familia ha puesto el grito en el cielo y ha presentado una demanda multimillonaria contra HB pero a mí lo que me choca lo que sinceramente me chirría es que alguien decida prohibir o censurar boicotear da igual su música porqué quejo esa música es una obra es una creación artística que ya existe al margen de la catadura moral de su autor como se dan casos Xosé andado parecidos en la música misma o en el cine en el arte la literatura porque no está reñido tener talento con ser un cabrón con pintas pero yo me pregunto no entre otras cosas me pregunto el mundo sería mejor sin la música Michael Jackson O'Shea en las películas de Polanski o los cuadros de Caravaggio o los libros el libro en este caso de Salinger para mí la respuesta está bastante clara pero bueno ya veo que no todo el mundo piensa igual y que la moda de prohibir por tierra Mariaire continúa ganando terreno bienvenidos a La Ventana

Voz 0313 10:26 hoy tomamos café en La Ventana con Luz Sánchez Mellado acompañar el diario El País a la luz buenas tardes Roberto Isaías como todos los días compañeros que hoy teníamos que invitar en esta a primera hora de programa nuestro crítico a nuestro productor musical Iñaki de la Torre como estas amigo buenas tardes Un placer era la comentamos la jugada pero lo primero sería saludar a nuestra corresponsal en Londres a Begoña Arce Begoña buenas tardes hola

Voz 3 10:48 Begoña estás ahí estoy aquí perdona

Voz 0313 10:51 hola oye lo primero lo primero es la decisión de la DC con la música Michael Jackson es el para siempre

Voz 1292 10:57 por ver o Bangkok o es un poco equívoco porque oficialmente no hay censura la lo ocurrido es que de esos suelos

Voz 0313 11:05 peores

Voz 1292 11:06 sí lo que ocurrió es que es desde el sábado veintitrés de febrero y Radio dos de la BBC emitió entonces rock

Voz 11 11:13 de juicio y desde ese día no sé

Voz 1292 11:15 vuelta escuchar en las ondas una canción de Michael Jackson pero un portavoz de la BBC ha respondido a quienes afirman que los temas de cantante han sido vetados en Radio dos por el contenido de esos documental ha dicho textualmente nosotros no vimos canciones artistas las canciones de Michael Jackson como las de otros artistas se pueden radicar en la BBC valoramos cada pieza de música por sus méritos y la decisión de cual se va a poner en diferentes cadenas siempre se ha tenido en cuenta lo adecuado para las audiencias el contexto pues quizás es el contexto ahora con ese documental que aquí se emite por cierto mañana y pasado en echar el Ford no aconseje el momentáneamente poner temas de Jackson pero suponemos que será una ausencia temporal en esta cadena de nuevo

Voz 0313 12:03 una parte del argumentario que acabas de leer del portavoz de la BBC coincide en el fondo con la definición de censuras y la buscas en la RAE que tiene que ver con los posibles efectos dañinos o perniciosos que tengan un público por razones políticas morales religiosas hoyo por cierto la radio de la BBC que qué tipo de emisora es cuál es el perfil de audiencia

Voz 1292 12:23 es una emisora básicamente de música

Voz 0313 12:26 más cuarenta a los cuarenta Classics por dónde

Voz 1292 12:29 Mou muy serio se bueno es una mezcla un poco de todo porque hay también comedia hay documentales pero está muy orientado a un público más joven de entre quince y veintinueve años Yuri es la emisora con más oyentes del Reino Unido con una audiencia de unos doce coma seis millones cada cada semana

Voz 1991 12:48 no es una gran potencia no que digo que que la BBC en todo es una gran potencia pero es música también a lo mejor aquí estamos menos enterados pero pero realmente es una grandísima escritora en el Reino Unido y en el resto del mundo cosa que en España de radio musical hay algunos programas prescriptores algunas emisoras con algunos locutores pero no una cadena completa que esto es lo que manda y lo que no es el caso es grave para un lado para otro luego lo discutimos pero es que un señor muy importante te diga aquí no entras

Voz 1292 13:19 eso sí aquí también ha habido polémica pero

Voz 0313 13:22 contarte Begoña sí sí sí es bueno

Voz 1292 13:24 ejemplo el diario The Gardian de ha estado consultando a diversos críticos de música de gente de la espectáculo y ávido un poco de todo algunos piensan que Jackson es demasiado grande para borrarlo del mapa de la música pop reducirlo en silencio afirman que aunque Apple similares vetara en su catálogo siempre habrá copias de sus canciones por todo el mundo se podrá ver en todas partes otra gente dice bueno sus canciones forman parte de la vida de miles de millones de personas ha sido un fenómeno cultural que ha inspirado a muchos jóvenes sobre todo a jóvenes de color otros piensan que sería necesario en este y en otros casos separar al artista al hombre o la mujer de sus trabajos cantantes actores de cine o escritores y pintores separar las cosas para que no ocurran estas censuras So de pronto una figura como esta que puede desaparecer

Voz 1991 14:12 bueno lo de que sean un una figura más importante menos importante también tiene doble dirección porque por qué es importante una figura como la de Michael Jackson o como la de muchos otros porque sea radicado mucho por que esa rodeado mucho no siempre como todos sabemos es porque su calidad sea la mejor de hecho hay mucha gente que dice que la mejor música de Michael Jackson es la de los Jackson Five no la de Michael Jackson

Voz 0313 14:33 yo no estoy de acuerdo con eso pero bueno es estaría otra discusión

Voz 1991 14:36 sí bueno pero quiero decir que también habría que analizar si

Voz 0313 14:39 el criterio es fruto es un producto también de algunos

Voz 1991 14:41 como si hiciera un criterio es simplemente que es un señor que forma parte de la vida de mucha gente

Voz 0827 14:45 de todas maneras y habría que volver al concepto contexto no que a mí sí que me parece importan eso es decir qué sucedería si Michael Jackson no hubiera muerto y qué sucedería si en estos momentos estuviera sentado delante de un tribunal respondiendo a la acusación de haber abusado

Voz 12 15:00 de uno diez veinte no sé cuánto

Voz 0827 15:02 los niños la BBC pondría una canción de Michael Jackson abriendo un programa lo pondría la Cadena SER es decir el contexto yo creo que sí que es importante parece que como ha muerto y que como es historia pasada y que como esto nunca llegó a los tribunales a lo mejor hace tener solamente al cantante y al mito situado en el en el olimpo de los músicos no pero yo estoy convencido que en un contexto diferente con juicio ahora en estos momentos contra este individuo yo creo que muchas emisoras de radio y de televisión harían algo parecido a lo mejor

Voz 1362 15:34 sí por por por preservar la sensibilidad de las personas que les tuvieran acusando entre otras cosas porque sería un vis a vis nunca mejor dicho en directo en los tribunales y no quiero ni imaginar cómo estarían las redes au cómo estaría la opinión pública con este con este asunto Michael Jackson Nos guste o no es un clásico absoluto desde el momento en que está muerto está muerto me refiero a su obra es es es inmortal es un legado es un legado entonces creo que que que el contexto como dices tú es es diferente pero nos lleva a pensar en en en lo mismo que que hay que

Voz 0313 16:04 juzgar la obra o al hombre o la mujer

Voz 1362 16:07 cuál es lo importante que son los dos

Voz 0313 16:09 todos creo que son dos territorios distintos y que no tiene porqué en este caso es alguien que ya no está aquí y que además en fin dejando de encierro también no puede defenderse para entendernos oye pues se documental que además está muy bien mira ayer estuvieron en en Hoy por hoy Jorge Ortiz que es es jefe de factura y actualidad Movistar Plus y que es la persona responsable de que de que hayan comprado los derechos de emisión del documental que se podrá ver este este fin de semana Luis Martínez que es crítico de cine del diario El Mundo estuvieran con Toni Garrido y contaron cosas del documental como que no te puedo

Voz 13 16:41 dejar indiferente de ninguna manera vamos el documental no es ningún juicio el documental simplemente lo que trata de escuchar sólo a las a las víctimas a estas dos personas que ahora mismo tienen treinta treinta y pico años que durante muchos años de de los siete de los diez manifiestan que que fueron han abusado sexualmente con Michael Jackson el deslumbramiento la fascinación y como ellos poco a poco entran en la dinámica de hacerse amigos de Michael Jackson y como Michael Jackson entran en sus casas conoce a sus familias todo se cuenta con con mucho detalle y no sólo eso sino toda la parte de abusos y luego toda la partes hiriente que es la de sentirse rechazados por la estrella sentirse abandonados como entre ellos su familia sus mujeres entran en en la dinámica de depresión y salir de ella a través de denunciar los hechos

Voz 14 17:38 es imposible salir indemne del documental porque sí que toca bastantes bastantes de las de de todas las ideas que tienes de ti mismo no porque al final al cabo todo el mundo tiene incorporado Michael Jackson sea de una forma absolutamente fanática o menos pero todo el mundo lo tiene incorporado a su ADN no forma parte de todas nuestras vidas de una forma u otra iberos retrato que hace este documental sobre todo la primera parte las dos primeras horas que son las que se centra en las acusaciones por decirlo así de forma puntual pues sí claro que sí te deja tocado

Voz 1454 18:07 y entonces pues realmente claro

Voz 14 18:10 todo lo compuso lo canta lo ha tu darnos Nos alguien que hizo lo que hizo no lo hizo de una forma tan sistematizada como muestra el documental no fueron casos puntuales

Voz 0313 18:20 porque Begoña hay algún hay algún precedente en hay en Reino Unido de de algún otro músico que en fin que por mor de su conducta fuera eliminado de las listas son no radial a sus canciones algo así

Voz 1292 18:33 sí sí sí sí ocurrió con con Gary Glitter que era una estrella del pop noventa figura como ya sabéis he aquí fue número uno tres veces en el Reino Unido pero cayó completamente en desgracia cuando se descubrió que era un pederasta de hecho fue encarcelado con una condena de dieciséis años de cárcel por haber mantenido relaciones sexuales con un fan de doce años y por tratar de violar a otro de ocho cuando todo esto salió a la luz simplemente su música desapareció de las emisoras de radio de los programas de televisión pero no fue prohibida oficialmente simplemente se cubrió de silencio es evento y nunca más a su poder

Voz 1991 19:13 de todas maneras yo invitaría al o a los directivos de la BBC entonces también a vetar los discos de Chuck Berry Chuck Berry estuvo en la cárcel varios años

Voz 3 19:21 eh

Voz 1991 19:21 por haber estado manteniendo relaciones eran consentidas pero eran ilegales con menores acabó en la cárcel por eso luego James Brown también no pongamos discos de James Brown porque es un mal ejemplo porque el señor que fue a la cárcel también por maltrato de mujeres y luego también fue

Voz 15 19:36 a la cárcel por hacer

Voz 1991 19:39 evasión de impuestos quiero decir con esto también que es una nueva deriva que es hemos decidido que hay delitos que ahora no suenan peor lo que decía contexto Isaías que de repente lo de abusar de niños es peor que otros delitos éstos lo hemos decidido digamos que socialmente pero gente que no paga impuestos también causa un gran daño a la sociedad también fabrica pobres lo que queramos de ello entonces qué delitos hemos decidido que son suficientes para dejar a alguien sin radar su música y luego gente que tiene los mismos delitos que Michael Jackson porque ponemos sus días

Voz 0313 20:07 a mí me da a mí me da a mí lo que me da pánico es es lo del verbo censurar que decir al principio es decir es naturalmente libre libérrimo para dejar de comprar música de Michael Jackson escucharla o no ver la peli de no sé qué es lo que te dé la gana y una emisora de radio puede por menos como el caso de Gary Glitter que en fin que no Michael Jackson que comentada Begoña mira desapareció algún día de vez en cuando cuando habla del Grammy tal Se recuerda su gran éxito de de rock'n'roll fue número uno efectivamente pero claro la la la el decreto oficial y además una emisora creo que también es un es un añadido de decir prohibir lo borro no existe ostras a mí esto no a mi a mi no me gusta nada me parece muy peligroso

Voz 1362 20:47 la la reprobación social no sólo ponemos el límite el el bueno pues no queremos comprar este o escuchar este tipo de música o ver este tipo de espectáculo porque las personas autoras están inmersas en un proceso de este tipo es legítimo pero decir no desde un desde desde el emisor no emite es no se consumen no se consume no sabes es el círculo vicioso pero siguió bajando el nivel al al tema por ejemplo de de lo que eso no políticamente correcto acordaos de las de músicas de radial o no radial reggaetón programar o no programar reggaeton en fiestas populares no estamos hablando de delincuentes estamos hablando de personas que tienen bueno pues una producción musical presuntamente machista claro es que el límite donde está

Voz 1991 21:31 claro es lo que decía yo creo que el límite en este caso lo han puesto digamos no no me gusta decirlo de este modo para que se entienda la moda social hay delitos que resulta que en ciertas etapas son mucho más admisibles y otros son menos admisibles amor hace quince años si hubiera sido por cosa de niños como sus juicios fueron hace quince años bueno no parecía tan grave no la dejaron de poner y eso que estaba el juicio en marcha como decíais ahí pagó una pasa pero resulta que no

Voz 0313 21:54 a una pasta por librarse vemos que en ese momento millones

Voz 1991 21:57 estaba más en boga defender los derechos de la mujer entonces por detrás de mujer si dejamos de poner discos es que es muy complicado y luego si es por cómo la música de alguien en sus letras como decía luz transpira en una cosa que no nos parezca bien para que llegue a la sociedad pues podríamos es eliminar a mitad de la discografía de la mitad de los músicos últimos años

Voz 0313 22:17 Begoña tus si tienes algo más que decirlo dice no te quedes ahí

Voz 1292 22:21 no tiene mucho más que decírmelo estaba acordando ahora de Keith Richard que aquí es como un gran santo

Voz 1362 22:25 sí yo Cliff Richard sí claro

Voz 16 22:28 sí sí sí perderé del pero bueno aquí es una

Voz 1292 22:30 luego pronunció un Miguel Ríos

Voz 16 22:33 y es muy estoico y entonces

Voz 1292 22:35 se hace unos años no demasiados hubo una acusación no sospechas de que podía haber cometido abusos sexuales y solamente hubo esas sospechas pero estábamos en un ambiente de histeria colectiva bastante grave en aquel momento a la vez no sólo corrió mejor cosa que mandar unos helicópteros y sobrevolar la casa cuando estaban haciendo el registro de de Cliff Richard bueno simplemente con esto después se demostró que no estaba involucrado en nada pero un poco largos meses de investigaciones policiales y demás pero simplemente esas imágenes le hicieron un daño como artista absolutamente terrible porque se creó como una especie de sospecha generalizada en que esta figura que hasta ahora ya digo que la sacrosanta había quedado y él lo ha dicho totalmente totalmente manchada por esto de hecho llevó a la BBC a los tribunales de hecho ganó

Voz 1454 23:24 yo no sé si si yo diría que en este caso

Voz 1991 23:26 nada menos pena porque realmente ahora a los que están llevando el dinero son herederos que no es que no tengan derecho pero quiere dejar a alguien sin comer a alguien sin carrera

Voz 0313 23:33 cuánto dinero son unos cuatrocientos millones al año pero está calculado claro

Voz 1991 23:36 no él él yo creo que es el segundo fallecido músico fallecido más rentable de la historia el primero sigue siendo Elvis Presley sin ningún tipo de dudas

Voz 0313 23:44 no no es es Michael Jackson porque compró los derechos en muchas canciones de los Beatles y eso se suma lo lo suyo propio a lo mejor sí que es el segundo pero con todo eso su familia sus herederos están en fin cobrando un

Voz 3 23:56 tuvo cierta visión comercial Gabilondo tienen la luz pagar alguna vez tampoco tampoco existe una obligación de programar la música de Michael ya no conozco

Voz 0827 24:06 de lo que se trata aquí es de que uno libérrima mente pone la canción y la música y al artista que bueno por los intereses que sea o sencillamente porque le gusta lo pone la radio no y entonces vuelvo otra vez al contexto yo creo que en un contexto concreto seguramente a muchos no vería hemos oportuno programar determina determinado artista o determinada música pues eso en el contexto en el que está siendo juzgado o que acaba de ser condenado por abusar de niños por ejemplo o por haber asesinado a su mujer y a sus cuarenta vecinos a lo mejor por otros delitos que no es que estén de moda o que no estén de moda sino que sencillamente no parece un poco deleznables y además como sabemos que poniendo esa música estamos generando derechos de autor para el homicida o para el abusador pues miel sobre hojuelas todavía yo creo que el contexto es muy importante y no tiene que ver con la censura tiene que ver exactamente con opciones que cada uno toma en un determinado momento no y hay momentos que son yo creo que especiales para hacer según qué cosas

Voz 0313 25:11 este este caso concreto de censura pura y dura

Voz 1991 25:13 este es un aquí yo diría vamos a ver cómo puedo yo central por ejemplo a Bárcenas podría opinar de si tiene un grupo de música o no si lo pongo en la Cadena Ser o no pues hombre como músico no tiene pasado con lo tanto no tengo nada

Voz 0313 25:27 ejemplo también no pero voy a decirte ahí mañana

Voz 1991 25:29 Ana Belén y el mañana no nombran director de contabilidad de la Cadena SER diría joder está dañando la la la imagen y además estábamos entrando en peligro de que haga cosas ilegales no pero sí grababa discos es que la cosa por la que nos parece mal Bárcenas Sport como hacía la contabilidad por llamarlo finamente no entonces ahora vamos a lo contrario a Michael Jackson le sigue tenemos que medir por su música dejen de ponerlo porque por ejemplo tiene un par de canciones que perdió sendos pleitos por ejemplo con un belga por plagio declaraciones entonces en ese caso a lo mejor yo ese día así dejaría de ponen que son no generen derechos con una canción que o con muchas canciones que

Voz 0827 26:02 es una cosa concreta el ejemplo de Bárcenas vamos me viene

Voz 1362 26:05 al pelo quiero decir si Bárcenas mañana

Voz 0827 26:08 escribe una novela nos hemos enteré que nos ha robado cientos de pesetas a todos los españoles pues como hay una lista de novelistas que escriben seguramente mejor que Bárcenas pues uno tiene la libertad para decir hombre quizás pues no voy a contribuir a hacerle el negocio a este

Voz 1454 26:23 yo no el dinero

Voz 1362 26:26 lo o no tener algo o alguien evitarla pero no sé

Voz 3 26:29 mostrar el libro me parecería muy mal gusto libro una lesión

Voz 0827 26:31 sin duda no como medio de comunicación desde luego sí que por lo menos entraría digamos en el criterio de selección cuando debatimos en las reuniones con este personaje tenemos a que no personaje ese sería un argumento de peso para decidir

Voz 1991 26:44 pero si traemos a Bárcenas para promocionar su novela

Voz 0827 26:47 cuando nos ha robado a todos o no pero como de

Voz 0313 26:49 comunicación público que es la BBC no es como si hubiera secuestrado la música de Michael Jackson

Voz 0827 26:55 bueno es que es que ha dicho que Begoña también nos ha dicho que ha sido una censura

Voz 1991 27:01 va explícita no hay una carta diciendo

Voz 0827 27:03 vivido emitirla musical de Michael Jackson ni

Voz 1362 27:06 cuando entramos en el tema de la rehabilitación que esa es otra porque hoy tenemos una noticia los periódicos que una una acusada y condenada por asesinato es candidata si voz o y luego se discutió largo vuestro que

Voz 1991 27:17 claro el tema es yo por eso lo intentaba acotar ahora que vamos a intentar medir a la gente por si lo que hace dentro de su profesión en al día siguiente

Voz 0827 27:25 en esa misma profesional Nos parece bien o mal

Voz 1991 27:28 pero si es de viniendo de otros ámbitos lo que digo pues no pongamos discos de Chuck Berry no pongamos discos de James Brown no hagamos discos de de gente de grupos españoles que ha defraudado a Hacienda ha tenido que pagar quinientos millones de pesetas

Voz 0827 27:39 la canción es exactamente la misma ayer que hoy eso sin duda pase lo que pase lo que pasa es que la decisión que uno tiene para emitir la canción no

Voz 1991 27:47 sí pues a lo mejor no es la misma hoy que ayer pero última cosa te digo lo de los derechos de autor es complicado y hay canciones muchas canciones de Michael Jackson que no están compuesta por Michael Jackson estás vetando a un señor que compuso una canción porque el intérpretes resulta que abusó de niños es complicado siempre desde luego dentro de de la cultura en ver qué quitas y que pones

Voz 1 28:10 yo no

Voz 12 29:12 qué bien dar la bienvenida este seísmo

Voz 18 30:40 hoy en aprendimos juntos nutrió coordine filósofo y profesor de literatura italiana reflexiona sobre las grandes transformaciones de la educación de la investigación científica de la Sociedad entra ahora en el País punto com descubre la entrevista completa con Lucio ordinal aprendemos juntos un proyecto de BBVA con la colaboración de Santillana y El País

Voz 19 31:03 un delicado no se visita se siente se

Voz 12 31:29 en la Cadena SER presenta el placer de escuchar el gato hasta el río al Bera Alicia

Voz 21 31:40 parecía tener buen carácter consideró Alicia pero también tenía unas uñas muy largas y un gran número

Voz 5 31:47 de forma que que convendría tratarlo con el debido respeto empezó algo tímidamente pues no estaba del todo segura de que le fuera a gustar el cariño

Voz 22 31:58 por eso tratamiento pero en el gato siguió sonriendo más sin

Voz 1454 32:01 más

Voz 22 32:02 me parece que ajustando pensó Alicia y continuo

Voz 21 32:06 me podría indicar por favor hacia dónde tengo que ir desde aquí

Voz 27 34:31 aquí de la mano de que hoy que me que

Voz 1454 35:09 me gustaría escribir les con todo lujo de detalles los careto es que acaba pero el Iñaki de la Torre nuestro productor musical porque venimos de una discusión muy interesantes sobre Michael Jackson en su música y ha dicho que esto no lo cumplió la canción forma parte de la banda sonora de Roma a fíjate que yo he visto la película Roma ahí en la peli IET Netflix es más cosas enfocado en nuestro polémica

Voz 5 35:35 la polémica Science Lafuente

Voz 0827 35:39 la polémica que podríamos titular Roma Se merece un Oscar que bueno sería retórica porque ha ganado tres pero resulta que es que el director de cine Steven Spielberg estaba dispuesto a dar la batalla para que películas que producen Netflix y otras plataformas de vídeo bajo demanda no puedan optar a los premios Oscar según su visión una película como Roma que se ha llevado tres no debería haber concurrido a estos premios prejuicio no se basa en la innegable calidad del producto sino en que el modelo de negocio de estas plataformas televisivas con estrenos simultáneos masivos en la televisión testimoniales en los cines rompe las reglas del juego de la industria cinematográfica es un debate muy interesante así en trazo grueso Spielberg defendería que la industria cinematográfica debe llevar a los espectadores a las salas secundaria mente difundirse producto en las televisiones mientras sostiene que su modelo acerca el cine a quiénes no tienen acceso a las salas porque a lo mejor no las hay en suciedad en su pueblo o no pueden permitírselo frente a esa audiencia mil millonaria los secundarios sería llevar el producto a las salas de cine Spielberg plantea llevar el asunto a la próxima junta de los gobernadores de la Academia de Hollywood el próximo mes de abril y la batalla se vislumbra emocionante y además con final incierto como una buena película de Spielberg o de Netflix

Voz 0313 36:59 Mariano Barroso buenas tardes buenas tardes

Voz 1404 37:02 amigos cómo estáis amigo Mariano Barroso como saben

Voz 0313 37:04 el presidente de la Academia y hay que empezar por algo de lo que comentaba Isaías en su en su enunciado que es lo de competir en igualdad de condiciones y es lo que dice Spielberg que además que lo que denuncia se está produciendo un desequilibrio ahí Mariano está jugando con ventaja

Voz 1404 37:21 bueno a ver es que esa es lo que pasa con esto que lo malo y lo bueno es que todo el mundo tiene razón crecer por uno de estos debates que no se acaba nunca a nosotros a nuestro nivel tenemos el mismo debate dicho justamente ayer tuvimos una una reunión para saber qué ocurre con esto de decir Spielberg ocurre igual como a muchos cineastas españoles están en la misma conjura de alguna manera estamos divididos porque es verdad que la que la que el modelo de la industria porque el que ha venido Simon el que ha venido funcionando hasta ahora es el que todos conocemos pero también es cierto que muchas ciudades en las que la gente no tiene pues en las que la gente de la gente no tiene acceso a ver determinadas películas siempre depende de lo que estemos hablando estamos hablando en nombre de espectador que estamos hablando desde los productores y guionistas directores cada cada persona tiene una perspectiva diferente todas tienen trabajador como los buenos cuál es cuál

Voz 0313 38:20 cuál puede ser la Ipod

Voz 1404 38:25 la hipotética tercera vía bueno en Estados Unidos lo tienen lo tienen definido así la Academia de Cine solamente reconoce como películas aquellas que cumplen con los requisitos que que que dicen que tiene que estrenarse en salas Roma se ha estrenado en salas con lo cual cumple los requisitos exactamente lo mismo que ha pasado aquí romansa ha estrenado en salas hay quién dice bueno sólo un paripé bueno pero sido cumplen nadie es quién como para negarle el derecho a acceder a a la carrera de los Oscar nuestro caso en pero qué ocurre con esas películas que no se en salas y qué quiere acceder no sabemos lo que va a pasar entre tres cuatro cinco años pero ahora mismo hay mucha gente que reivindica el derecho a ver esas películas a a ser consideradas sine es verdad que fíjate yo estoy ahora mismo localizando en Bilbao para una serie de una plataforma pero el viernes estuvo en el cine viendo un peliculón disfrutando lo que de esa manera que sólo la disfrutas en una sala en compañía de mucha gente entonces el el debate caro consiste nada menos han definir hasta dónde es cine donde de Halle se ha como mínimo

Voz 0313 39:30 a lo tienes claro ahora como presidente de la Academia quizá no

Voz 1404 39:34 como mira como presidente de la Academia de la Academia de cine pero es el cine pero también dice muy claramente lo que sí tiene son aquellas películas que se estrenan en salas es verdad que cualquier

Voz 0313 39:45 hola

Voz 1404 39:46 puede Artenara salas y cumplir con ese requisito es relativamente relativamente fácil decir quién no lo cumple puede ser realmente porque no tiene no tiene capacidad para convertirlas en una película

Voz 28 39:59 claro al como se entiende desde dentro de la Academia

Voz 1404 40:03 eso es eso es en términos legales fíjate en Inglaterra distinto porque nos basta incluyen películas de cine películas de televisión incluso videojuegos los ahí lo tienen más claro y es todo mucho más abierto pero también es una estructura mucho más compleja a la que tiene

Voz 1362 40:17 pero claro si el debate es que es cine o sea que que el medio es el mensaje solamente el lugar es el mensaje que se estrena en una sala pero el lenguaje cinematográfico los códigos el estilo que es lo que lo que bueno pues el común de los mortales entendemos como cine puede puede exhibirse en cualquier en cualquier plataforma

Voz 0827 40:37 hombre yo creo que la clave es que estos premios a los entrega la industria cinematográfica

Voz 1991 40:41 claro la industria cinematográfica empieza

Voz 0827 40:44 en un despacho y sigue en un estudio termina en una sala de cine después llega a la televisión no entonces claro yo creo que lo que defiende Spielberg es hombre a lo mejor nos estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado porque resulta que estamos premiando desde la industria cinematográfica a un producto que elimina una de las patas es importantes de la industria cinematográfica como son las salas de de exhibición y aquí estaría la clave hasta el momento María no quiero decirlo los criterios eran claros uno hacia una película tenía una vida comercial en las salas de cine y después llegaba la televisión desde luego a ese pueblo en donde no había una sala de cine o el señor o la señora que no se podía permitir a ir a una sala de cine pues después ya la avería en abierto o en una o una plataforma diferente no y sin embargo esas normas y que esa regla yo creo que sí que están intentando romperse

Voz 1991 41:35 yo creo que esto es como si los Premios Ondas no hubiera nunca ha incorporado una categoría de podcast por ejemplo porque como no en la radio tradicional entonces nuevo como uno además ha dado premios a pocas que no están dentro de plataformas de radios convencionales José aquí dos saques como negarse a que esto está ocurriendo al final es lo que dice Luz esto es radio o no es radio esto es cine o no es cine luego ya que la financiado no que también es una visión pecata porque ya no es ese carril que volviendo a lo de Michael Jackson en la industria musical si funcionaba antes así empezaban un despacho oye tú me gustas Gramanet yo te graba un disco que he hecho lo pago yo pasé estudio hacemos la promoción de forma no formamos los dos ahora no ahora hay gente que ya con su maqueta que ha pagado ellos su maqueta iban a un sitio dice me la distribuye es hacemos un acuerdo tal cual son decide también está pasando ya con lo cual es intentar quedarse con un astuto tampoco avejentado

Voz 1404 42:23 fíjate fíjate que no es casual que sea Spielberg no porque su amigo íntimo Scorsese va a estrenar su próxima película producida por mes de hecho se anunció el tráiler se anuncian los Oscar ya como diciendo allá vamos tienen los próximos Oscar de estas no pero no es que sea Spielberg porque justamente es a los directores y productores con más reconocimiento dentro de la industria entre el público a los que más les interesa conservar lógicamente su modelo de su modelo de cine porque lo que dicen lo que dicen algunos colegas españoles es es que en el momento que abra puertas acabó se acabó lo de China tal como lo entendemos entonces es lógico que se resiste aunque algo que muchos de nosotros los recibe estamos a dar ese paso ocurren los festivales en el Festival de Cannes ha habido la misma polémica en el Festival de Berlín pero Isabel Coixet se estrenó con un patio antes de que empezara la película porque estaba producida poner en fin es un debate que está al rojo vivo ahora mismo y que y que bueno que lo hizo seguro que la ola va va decidir por todos nosotros pero mientras tanto hay tenemos que

Voz 1454 43:33 haré igual nos faltan palabras porque las nuevas

Voz 1362 43:35 calidades yo siempre digo que nos faltan palabras y en este caso no es una película no es una serie no es un pájaro es un avión habrá que buscar nuevas películas para un producto cultural que se parece sospechosamente al cine en el sentido del lenguaje cinematográfico los planos cinematográficos pero no es cine porque no se exhibe en una sala cinematográfica quiero decir que y qué bueno que nos están pidiendo yo creo todos los carritos de todos los helados a todas las profesiones no nos faltan Nos faltan nombres los faltan realidades que nos faltan ordenamiento

Voz 0313 44:02 Mariano la última para enredar roto de un poquito más la Academia tiene ya decidido si en los Goya del próximo año habrán a categoría de cada series

Voz 1404 44:10 lo tenemos decidido no vamos a hacer público pronto pero pero es muy difícil encaje porque fíjate por varias razones una porque la Academia de Cine tiene una capacidad muy limitada el sentir de repente el volumen de producción de series de destine para plataformas duplica al volumen de decirme si la Academia de Cine una son muy muy limitada en cuanto a los medios y a la persona y demás eso por un lado y no por otro hay muchas sensibilidades ahí dentro ya no estrenar mi favorito es integrar todas ellas que no vamos a hacer es dividir se pero muy pronto vamos a vamos a decir que cuando se reúna también la junta directiva que se llama la Junta de gobernadores

Voz 3 44:53 es usted muy pronto no somos gobierno muy bien Mariano Barroso presidente de la Academia un abrazo muy grande amigo

Voz 15 45:03 me ha gustado la metáfora de la ola de eso no tenemos que debatir la ola incidir a nosotros

Voz 0313 47:59 hoy el diario El País y otros veintiséis periódicos europeos publican una carta de el presidente francés Emmanuel Macron donde hace una serie de reflexiones muy interesantes para proponer un un un sistema de defensa de los valores de Europa de los valores de progreso de unidad en el terreno económico en el terreno cultural en el terreno social un documento muy interesante y que ha sido objeto de debate durante las últimas horas porque bueno por una serie de propuestas sobre la mesa que merece la pena que por lo menos sean discuto

Voz 1454 48:28 digas

Voz 0313 48:29 pero no es este el único documento del presidente Macron que hoy es noticia porque reto

Voz 1454 48:34 culta es que los alumnos del colegio público la novata en Galapagar que trabajan por proyectos decidieron están tratando de darle la vuelta al mundo

Voz 0313 48:44 si abordan sobre todo el problema de la contaminación

Voz 1454 48:46 un tiempo decidieron todavía es que pues enviar una carta a una serie de líderes de todo el mundo atrás Pedro Sánchez de Angela Merkel también a Macron Macron de momento es el único que ha respondido ha respondido a esta carta

Voz 35 49:04 su país unos de los niños y las niñas Celia clase los Pingüinos ID las premura seis colegio tela que España

Voz 33 49:19 qué es basura en el campo pedimos Anita antes en su país era que lleguen basuras que llevan

Voz 35 49:35 es reciclan Reus que Room Butelle es que esquí Serralde Tristán pudo indica como las cantimploras

Voz 36 49:44 el cubierto el cien en meta con ella así no contaminan digamos que los animales no se exterminado esperamos que salga así que esperemos que con eso la verdad

Voz 1454 50:01 Guiomar Romero buenas tardes

Voz 3 50:03 hola buenas tardes yo es tener esta clase de los Pingüinos si las Pingüinos ha respondido Macron lo primero de todo lo que que te dice en la carta al presidente francés

Voz 28 50:12 bueno yo lo primero que nos dice bueno este es que venzan P que muchas gracias por haber confiado en ellos y que esa alegría que haya gente que está tan pequeña preocupada por el medio ambiente porque ellos son el futuro no que todo plazas importantes las de reducir el plástico

Voz 0313 50:31 sostienen los Pingüinos y la Pingüinos cuántos años tienen

Voz 28 50:34 la mayoría cinco oí ya tres tienen seis

Voz 3 50:37 entre seres echa mano de la clase y en qué momento íntimamente y por qué deciden enviar las cartas a bueno

Voz 0313 50:43 son once cartas en total no

Voz 28 50:45 sí bueno pues en en esta también cerca del campo Campoy solemos salir a pasear entonces siempre que vamos volvemos con una bolsa de basura ahí cuando decidimos se del grupo de los Pingüinos deseamos sobre los Pingüinos ellos vieron que llegaba el plástico hasta la Antártida hay que había Pingüinos que se mejor por consumir plástico cuando se planteó en el proyecto de dándole la vuelta al mundo pues yo les pregunté qué significa dar la vuelta al mundo qué cosas pueden dar la vuelta al mundo Iggy dijeron que el plástico no a verse más cabe en la cabeza que haya gente que tire plástico al suelo que pide basura al suelo lleno porque la tira Dg3 todo es que como se puede investigar eso cero pues yo preguntamos y entre todos elaboramos una encuesta que se llevaron el fin de semana pues para preguntar al Ana de la las gasolineros a sus familiares incapaces llegaron el lunes nadie tiraba al suelo claro yo rompía las botellas de agua y entonces bueno el año anterior escribió una carta al que es así que no la mandamos para poder poner un tema de elefantes que habían visto en Almussafes ciencias naturales

Voz 37 51:57 no lo amigo que no mandamos verdad yo no