La Ventana (05/03/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0313 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha comunicado a la Fiscalía la intención del autobús de Hazte Oír de circular esta misma tarde por la ciudad de Valencia ese vehículo recordemos que lleva impresa una imagen de Hitler que ya son ganas y que habla de fémina AFIS Inma Pardo alguna novedad hasta ahora

Voz 0808 00:23 punto todo el dispositivo está ya preparado la Policía Local de Valencia a esta hora está pendiente de la llegada del vehículo porque si finalmente consiguieran entrar en la ciudad se activaría el dispositivo para denunciarlo por delitos de odio e inmovilizada inmediatamente en aplicación de esa ordenanza de publicidad así que no hay posibilidad de que el autobús circule por la capital valenciana libremente como era su intención y como dices la Delegación del Gobierno va a dar traslado a la Fiscalía de los eslóganes los mensajes de este autobús por si fueran constitutivos de un delito de odio

Voz 0313 00:50 vamos ahora con el juicio del Prius es once jornadas ya hasta Ester Bazán

Voz 1915 00:54 sí buenas tardes ha reanudado la declaración de los testigos hace una hora más o menos aunque con una modificación en el orden como nos contaba Alberto Pozas en el anterior boletín así que está declarando el responsable de Interior en Catalunya durante la aplicación del ciento cincuenta y cinco Alberto adelante buenas tardes buenas tardes

Voz 0313 01:09 a críticas tan duras a los Mossos como el resto de testigos Juan Antonio Puigserver ha dicho que el uno de octubre de la Generalitat de Cataluña buscaba la cuadratura del círculo cumplir las órdenes judiciales sin impedir el referéndum

Voz 2 01:19 sí que teníamos alguna alguna discrepancia sobre la posibilidad de alcanzar una coordinación eficaz entre ambas administraciones porque teníamos dudas de que los objetivos perseguidos por ahí

Voz 0313 01:34 los mismos quién más se juegan estos interrogatorios estrés Joaquim Forn exconseller de Interior su abogado ha preguntado directamente a ver si en las reuniones que tuvieron influyó de alguna manera en lo que dijeran los Mossos ya ha contestado que no

Voz 1915 01:46 se ha reactivado el incendio declarado hace un par de días en Muskiz en Vizcaya en una zona de eucalipto el fuego se había dado por extinguido y ahora que ha pasado Sonia Lamberto buenas tardes

Voz 1917 01:56 al parecer el viento ha sido el culpable de que el fuego se haya reactivado en Muskiz en el Carrascal mismo punto donde se inició el pasado domingo por la tarde y que ha afectado a un total de ciento diez hectáreas de bosque de conflictos según las primeras mediciones según fuentes forales en estos momentos hay doce personas del cuerpo de bomberos forestales trabajando en el lugar no parece revestir gravedad aunque no se descartan cambios recordamos que estamos en aviso amarillo en Euskadi por riesgo de incendios forestales hasta el miércoles por la noche a esta hora hay tres incendios activos en Bizkaia en así

Voz 1915 02:23 Arias todavía quedan doce incendios activos en Cantabria son cinco vamos con los titulares del deporte Óscar Egido hola

Voz 4 02:57 nueva reyerta en la capital una pelea en Villa de Van

Voz 1915 03:00 de casa en la que han resultado heridas leves cinco personas tres de ellas por arma blanca dos de estas personas están detenidas ya las primeras investigaciones apuntan a que la peleas

Voz 3 03:08 a provocada por un asunto de drogas

Voz 1915 03:10 si la Fiscalía pide cuarenta años de cárcel para la auxiliar de clínica del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares que mató a dos ancianas ingresadas en el centro inyectando les aire con una jeringuilla el Ministerio Público la considera culpable de dos delitos de asesinato Alfonso Ojea

Voz 0230 03:24 la fiscalía solicita cuarenta años de cárcel

Voz 0089 03:26 el para Beatriz Doncel la auxiliar de clínica del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares a la que se le imputan dos delitos de asesinato sobre dos pacientes de ese centro médico el Ministerio Público señala en su escrito de acusación recién entregado al juzgado que hasta en dos ocasiones inyectó gran cantidad de aire en el sistema respiratorio de dos ancianas que estaban ingresadas causándoles directamente la muerte por embolia gaseosa masiva Doncel permanece en prisión provisional desde los primeros días de agosto del año dos mil diecisiete

Voz 1509 03:59 el Consejo de Gobierno de la Comunidad ha aprobado la moda

Voz 1915 04:01 fijación del Decreto de Libertad de elección educativa que permitirá a las familias escolarizar a los hermanos en el mismo centro la medida que entrará en vigor el próximo curso se aplicará en todos los centros públicos desde infantil hasta el bachillerato el vicepresidente Pedro Rollán

Voz 5 04:15 ha sido que anteriormente en los hermanos

Voz 6 04:17 los que podían estar ya cursando

Voz 5 04:20 estudios en un centro se puntúa van con un máximo de diez puntos independientemente del número de hermanos con la nueva modificación lo que se otorgan son diez puntos por cada hermano ya escolarizado en el centro

Voz 1915 04:37 y un apunte más los madrileños son los españoles que más leen once libros al año de media según un estudio de la comunidad el ochenta por ciento de los madrileños lee habitualmente según este informe que sitúa al perfil de lector medio como el de una mujer de entre cuarenta y cinco y cincuenta y cinco años entre los niños el ochenta y seis por ciento de los madrileños lee en su tiempo libre tenemos catorce grados en el centro de Madrid es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis las cinco en Canarias

Voz 1 09:52 la patria una marca no le pedido que yo no veo yo José Julio de octubre

Voz 1814 09:57 españoles de blanco ya ha marcado

Voz 10 10:02 ella que más natal que la inmensa mayoría de Belén donde el Partido Popular aún no lo saben problema no yo tu problema

Voz 9 10:12 no

Voz 21 10:31 pues aquí lo que dice usted de que se hace mención a ella en el auto tengo que de diferir

Voz 2 10:37 en todo caso exhibirse porque el auto no dice absolutamente nada de precintos quiere usted que lo que lo veamos

Voz 4 10:43 la cuestión

Voz 22 10:51 cuidado con lo que se ve con lo que se oye Toni Martínez buenas tardes hola Especialistas secundarios Iñaki de la Torre sigue aquí aquí se va a hablar de Francisco Marta este de crear obsequia José Antonio Páramo que estoy aquí

Voz 18 11:07 la

Voz 0230 11:12 hoy en la Academia sueca ha anunciado que este año concederá dos premios Nobel de Literatura el gran

Voz 11 11:27 dos premios Nobel entendemos nos Premios Nóbeles nidos Premio Nobel esto último que no mola que se búnker ganó un Premio Nobel es un premio Nobel dos Premio Nobel de

Voz 0230 11:41 literatura que por cierto dos papas

Voz 22 11:43 sí tenemos nosotros nos Reyes etapa ambiente

Voz 0230 11:46 hemos ya hay dos presidentes en Venezuela

Voz 4 11:48 pero qué pasó con el de Venezuela que no no acaba de arrancar e iba a ser una cosa de Préval

Voz 23 11:57 eh

Voz 4 12:03 yo ahora mismo tú

Voz 9 12:04 quería revivir pero no es verdad

Voz 4 12:08 venga va

Voz 21 12:09 llevamos unos dietas malo ya sabéis de fallecimientos de famosos por eso yo creo que es pertinente esta reflexión Deba

Voz 4 12:16 siempre se van los mejores así que vosotros tranquilos

Voz 21 12:22 el tuitear sobre uno de estos momentos mágicos que vivimos siempre con nuestros hijos

Voz 4 12:27 Manolo el niño ya anda pero no llore mujer algún día tenía que dejar el ordenador lo videojuegos para levantarse comer

Voz 21 12:36 consejos para el orden doméstico a cargo de Don Díaz a que no es cuando ya os lo digo

Voz 4 12:41 bueno como doblar una sábana bajera en cuatro sencillos pasos son doblar por la mitad juntar los extremos hacer una bola como se pueda igualar

Voz 21 12:51 tuit DJ pintor que yo creo que por ahí

Voz 4 12:54 no pasó todos eh bueno pues después de dos horas de tener enchufado el móvil procedo encender el interruptor de la regla

Voz 21 13:02 ya acabamos con Casino Royale que él sólo quiere un un electrodoméstico que

Voz 4 13:06 ayer una báscula de baño que diga estás bien pues ya está

Voz 25 13:27 Antonio eh

Voz 1 13:46 no

Voz 11 13:52 una cosa del juicio del proceso llevamos semanas oyendo políticos que hablan y hablan y cuentan

Voz 3 13:59 aplican y hablan y hablan y hablan y sí que hay una general coincidencia en que esto está situación política no está bien que no era algo deseable

Voz 0230 14:10 cada cual pensará pero asombrosamente de todos los políticos que hablan ninguno ni uno solo ha dicho me equivoquen esto

Voz 26 14:23 David P B que por lógica alguien habrá hecho algo

Voz 0230 14:26 mal no por cierto que Rafael Gómez el que fuera legendario concejal de Córdoba ha salido de la cárcel sí

Voz 0313 14:32 mana reitarado su libertad tras ser condenado por unos

Voz 0230 14:36 delitos contra la Hacienda Pública ya ha salido de la cárcel hablando bien de los funcionarios bien de la comida de la cárcel había un poco de viento en el momento en el que lo contaba pero se le oye bien

Voz 27 14:50 con los compañero en definitiva que ponen aquí en Eindhoven

Voz 9 15:00 aquí no oye buena crítica tripa la cárcel

Voz 0230 15:06 es así unos salen otros entran una exconsejera del Gobierno de Puigdemont que dimitió en los días críticos Neus Munté ha dicho hoy en el Tribunal Supremo que dejó su cargo en el Gobierno cuando vio que se intuía un escenario de desobediencia

Voz 2 15:25 el único escenario que yo podía intuir era una desobediencia

Voz 0230 15:29 los acusados dicen que ellos no cometieron desobediencia una poco el testigo estrella de hoy ha sido el ex delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo ha hablado hoy de cómo vivió aquellos días ha abundado mucho en la desobediencia en el engaño que según él tomaban los Mossos d'Esquadra con una actitud pasiva para permitir el referéndum ilegal aunque no puede explicar por qué viendo tan clara esa actitud de boicot no se tomaron medidas donde está el lío con esto de la pasividad de los Mossos

Voz 4 15:57 no muy lejano

Voz 0230 16:01 en aquel momento el Gobierno catalán anunciaba que se abrirían los colegios electorales como siempre que hay elecciones

Voz 21 16:06 ah muy bien muy bien es muy guay

Voz 28 16:09 mucha gente si la gente muy divertida bailando bebiendo todo muy bien el fiscal dio una instrucción esto es ilegal

Voz 0230 16:18 IU que ese precedente en todos los locales que se impida la circulación en un perímetro de cien metros

Voz 2 16:26 vamos a llevarnos bien porque si no paga pero donadas de aquí

Voz 0230 16:29 pero una juez anuló esa orden del fiscal ir rebajó la exigencia de fiscal a la juez ordenó que no se impidiera la actividad de fin de semana en los colegios que pasó entonces que comenzaron a organizarse actividades extraescolares de fin de semana

Voz 11 17:05 todo el mundo a los colegios en fin de semana el domingo cuando venga la policía ya no se encuentra dentro decía no íbamos

Voz 0230 17:11 los en actitud festiva pero cuidado porque por más que vayas con guitarra Si vas a impedir la acción de la policía puedes estar cometiendo un delito que el hecho de llevar guitarra de ser una actitud festiva no impide que sea un delito a atracar un banco con guitarra es decir que el hecho de ser tuvo no no impide pues no es lo que hubo fue muchas actividades extraescolares ese fin de semana que dice no vamos a ver vamos a hacer cosas así lo ha explicado Enric Millo ex delegado del Gobierno ante el Tribunal Supremo es decir hubo ahí pues una

Voz 29 17:44 en una necesidad expansiva de actividad extraescolar durante de semana

Voz 0230 17:48 absolutamente inusitada desconocida en la historia

Voz 29 17:50 vanidad

Voz 0230 17:52 este follón este follón es el núcleo de la discusión sobre si los Mossos d'Esquadra impidieron el referéndum o fueron pasivos las acusaciones dicen que los Mossos fingía en colaborar las defensas sostienen en cambio que los Mossos no actuaron porque ya había mucha gente y el ex gobierno dice que eso era una excusa así lo dijo ayer el ex secretario de Estado José Antonio Nieto excusas que justificara

Voz 2 18:21 que no se iba a hacer

Voz 0230 18:23 pero excusas o criterios policiales distintos es el debate formalmente es el debate jurídico que hay

Voz 4 18:33 sí se dijo pues no poco

Voz 0230 18:35 esta pero había tensión en las en las reuniones que convocaban aquellos que querían impedir el referéndum con aquellos que lo habían prometido y convocado todo esto de ir a los colegios electorales para encontrarse la provincia es desobediencia o es una acción organizada para impedir a la policía cumplir la ley que sería un poquito de sedición ir eventualmente impedirlo con violencia qué sería un poquito de rebelión que disgusta el testimonio del ex delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo sobre la violencia en Cataluña ha comenzado así

Voz 29 19:09 se géneros empieza a generar en Cataluña un clima

Voz 6 19:12 eh de conflictividad y que fue aumentando progresivamente y que dio lugar a de episodios realmente de fin de de de de de acoso de hostigamiento de violencia

Voz 0230 19:24 como veis la secuencia es sacos hostigamiento violencia empezado a explicar cómo había una situación podía se producían situaciones de acoso de hostigamiento y a partir de aquí ha ido explicando una violencia creciente hasta prácticamente un terremoto siete en la escala Richter él ha descrito mucha violencia esto puede ayudar a la fiscalía o puede ser contraproducente porque habrá quien diga aseguró que hubo tanta

Voz 18 19:47 acá engaña engaña que lo diga la verdad

Voz 0230 19:50 que no puede ser engaño porque declara bajo juramento y mentir sería delito pero Enric Millo ha contado cosas que ciertamente nadie conocía

Voz 11 19:59 ha hablado

Voz 0230 20:00 lo de artefactos incendiarios

Voz 11 20:03 ha hablado de agresiones múltiples

Voz 4 20:06 si bien es verdad que no ha concretado

Voz 0230 20:10 dónde ni cuándo ha explicado que visitó a los policías después del uno de octubre

Voz 29 20:15 cuando en lo en el puerto de Barcelona e los barcos donde estaban todavía alojados policías y guardias

Voz 30 20:22 les visité y que vio sí la verdad es que los testimonios eran estremecedores

Voz 3 20:29 estremecedores descripción de eso de lo que vio

Voz 29 20:32 su deber de lesiones no pude ver dedos rotos pude ver alguna fractura de pierna pude verle

Voz 3 20:41 alguna fractura de pierna bueno

Voz 0230 20:45 pero tenemos un momento porque llamativamente el día anterior el exsecretario de Seguridad José Antonio Nieto había dicho que ningún policía había tenido que coger la baja ni dejar de trabajar que ninguno fue hospitalizado

Voz 2 20:55 a mí no me consta que ninguno cogiera la baja no me consta

Voz 0230 20:59 bueno al final esto es un poco absurdo porque es bonito es más mediático que jurídico porque que sepamos no existe ningún artículo en el Código Penal que diga Si lleva barba San Antón Sidibe hoy una pierna rota rebelión tono no es así pero se va creando un clima sobre la violencia que ha relataba Enric Millo ha explicado otro otro es obvio de vivencia que ya podría calificarse de brutalidad porque incluía patear en la cabeza a los policías

Voz 29 21:26 entre explicó que le había caído en la trampa de Fairey yo pregunte qué es esto no es pueblo posee en verter detergente la entrada de algunos colegios para que cuando los policías entraran patinar al caer al suelo y luego les patearon en la cabeza no esto es lo que me explicaban me explicaban ellos no

Voz 0230 21:43 el el uno de octubre de dos mil diecisiete en ese momento en la sala ha habido murmullos y suspiros como lo sabido aquí ahora allí el presidente del tribunal ha tenido que llamar la atención a la gente diciendo por favor no me opinen ha dicho no no no podemos hacer comentarios sobre ETA según Enric Millo el uno de octubre de dos mil diecisiete independentistas catalanes catalanes patearon la cabeza de policías y no se tomaron medidas por cierto en aquel momento había una acción organizada de Fairey pateó de cabeza no hubo reacción policial nadie sacó su arma reglamentaria para defender al compañero no habido investigación por este acto de auténtica brutalidad a un policía les rompieron el chaleco antibalas con un arma blanca

Voz 29 22:23 pude ver un chaleco antibalas rajado de extremo a extremo y esto evidentemente con una uña no se puede hacer esto hay que utilizar un objeto punzante no para hacerlo

Voz 0230 22:32 todo esto genera un contexto de relato violento incluso brutal pero sí puede ser contraproducente para la tesis de la rebelión ya que la propia inadecuación del material

Voz 3 22:43 podría hacer pensar que nadie va a una rebelión con Fail Bono Icon artes marciales la utilización de artes marciales para golpear también en la nuca

Voz 0230 22:54 todavía ha habido un episodio más curioso con Enric Millo y es que le han preguntado por una entrevista en TV3 en la que el pidió disculpas a los ciudadanos catalanes que habían sido golpeados por la policía y la Guardia Civil una cosa que a lo mejor no se hay un juez investigando si la policía tuvo con fuerza desproporcionada ese día ese juez ha dicho hoy que va a estudiar si hay responsabilidad de los jefes operativos por lesiones causadas en estas intervenciones policiales es decir que eso eso sí que está investigado por el juez Enric Millo ha explicado qué pidió disculpas El el día seis en una entrevista en TV3 ha dicho que sí que pidió disculpas pero que era en nombre de Puigdemont no era que estos o no es fácil de seguir dice Enric Millo que como Puche de Montse había ido de Cataluña es el presidente de la Generalitat quién es el máximo representante del Estado en una comunidad autónoma y el culpable de la violencia era Puigdemont como Puigdemont no pedía disculpas El el delegado del Gobierno pidió disculpas en nombre de Puigdemont

Voz 4 23:59 Pilar de Francisco no entendido mira él él

Voz 0230 24:04 lo que ha explicado Ocaña es que un poco se puso ante la cámara de televisión hijo o los hoy Puigdemont y quiero disculparme por lo mal que me he portado aunque pidió disculpas el como Puche Mon asumiendo asumiendo la culpa de Puche Mono así lo ha dicho bajo juramento ante el Tribunal Supremo ha ayudado por el fiscal

Voz 29 24:21 entre veinte quién debería pedir disculpas era el presidente de la Generalitat que era el responsable ir representante del Estado al no hacerlo el Dome arrogó esa representación dice también no en nombre de yo disculpas eso su nombre

Voz 0230 24:34 claro claro pidió disculpas en su nombre

Voz 22 24:37 el fiscal

Voz 0230 24:38 claro responde el testigo ha dicho Millo que si en las hemerotecas porque ponemos en Google ni yo pide disculpas figura Millo pide disculpas por la actuación de la policía fue porque la pérfida TV3 convirtió sus disculpas en nombre de con en unas disculpas en nombre de los policías guardias civiles titular

Voz 4 25:00 de natural naturalizado

Voz 0230 25:01 mi mensaje no claro si será pérfida TV tres que todavía se puede encontrar en Internet esa disculpa que ha dado

Voz 4 25:07 vamos a escuchar

Voz 0230 25:09 y en esa disculpa dice las imágenes me producen tristeza y lo único que puedo hacer es pedir disculpas en nombre de los agentes que intervinieron

Voz 29 25:19 yo no me escala disculpas Honda dando excavar intervenir para las posibles consecuencias que te encuentras pero es que

Voz 18 25:27 además engañando diga la verdad

Voz 0230 25:31 nos está engañando porque declara bajo juramento sobre equivocado hoy puede ser el idioma también porque el equipo el equívoco puede estar que en catalán Puigdemont que van a intervenir a veces uno quiere decir pido disculpas en nombre de Puigdemont en catalán se traduce por da Manu disculpas a Cavani tanto esto es así pero además pedía disculpas dirigidas a unas personas armadas con Fair y que patrullaban cabezas y Lucas mediante artes marciales lógicamente era imposible pedir disculpas

Voz 1 26:11 brutal

Voz 4 26:13 vaya a las seis en un ratito

Voz 22 26:19 de Mariola Cubells con una cosa muy chula de la tele que hemos debatido sobre si ni siquiera cine cine una cosa Tele sino ya veremos un aperitivo con Marta este lunes la competencia lo que tanto verdad

Voz 9 26:32 si bien el cojonudo que he dicho ahora a Jens no has dicho

Voz 31 26:37 poner la competencia televisiva por la noche está entre la voz en Antena tres sigo tal en Telecinco y la distancia lo cierto es que cada lunes se va acortando bueno en este último programa en voz Talent se ve a gente como el cejas

Voz 1509 26:51 es un mallorquín de diecisiete años

Voz 31 26:53 es que revolucionó el talent show Placa placa así es bueno yo digo que talentos como estos no sé si es necesario descubrirla

Voz 32 27:03 a saber Chati tiene novio el método placas que lo que que ya lo soy

Voz 9 27:23 marmita contra él y no del ocho

Voz 4 27:33 arbitral

Voz 9 27:37 sí sí sí es un poco yo ya no sé si es es poco

Voz 4 27:46 el plan la placa

Voz 1509 27:49 con todos no menos Paz Padilla pero te digo que es mucha gente que va cantando verdad Pilar ves muy famoso

Voz 22 27:58 es la plaga aún hay esperanza menos yo

Voz 0230 28:04 Nos hemos quedado con cosas inesperadas que nos contaban Nerea Aróstegui que ahora no sé si es la del Bridge

Voz 4 28:10 eh eh El viaje de este día es el Sevilla

Voz 1509 28:15 ese sumó Rajoy jóvenes de tarot

Voz 4 28:18 ante este viernes cogieron el tren de alta velocidad en las

Voz 1509 28:20 estación de Delicias con destino Sevilla el crees que descubrieron un rostro conocido Llera Mariano Rajoy así que le pidieron si podía

Voz 33 28:26 estar con ellos yo subido el presidente tomó por un

Voz 1509 28:29 hombre al por un hombro al novio

Voz 4 28:34 a ver

Voz 1509 28:36 a cargos del jardín cucaracha con lo cual podían confundirse y por otro lado a un compañero y posaron sonrientes aseguran los jóvenes en las redes sociales que a Rajoy como presidente parecía no muy alegre pero que en las cortas distancias ha ganado mucho se toma un whisky con ellos al menos eso dicen pero no hay fotografiaba esto así que no sé

Voz 22 28:56 a el vino

Voz 10 29:01 una motera conoce la ciudad como la palma de su mano una moto era hace lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua y que bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenidos

Voz 11 33:57 tener

Voz 22 33:59 José Antonio Páramo recuperado el micrófono ya estás ahí

Voz 27 34:02 yo lo bien que hoy ha visto te he visto antes que sí he tenido pilla marcas a un abogado para que bueno atajó

Voz 9 34:11 ya les colocaba y claro cuántos B

Voz 27 34:14 es cuantas situaciones que no sabemos actuar frente a nuestros derechos ahora mismo firma del contrato de alquiler reclamaron una factura reclamar su sitio aquí en la radio

Voz 0057 34:24 son momentos en los que necesitas a alguien real

Voz 27 34:27 sepa un abogado bueno pues yo tengo la solución podéis haceros sentir ese poder contar un abogado cuántas veces necesitas porque con la tarifa plana desde Galicia es puedes consultar por teléfono abogados expertos bueno en materias de derecho y por sólo quince euros al mes y os voy a el teléfono que ya lo sabéis casi novecientos

Voz 30 34:47 cien seis seis tres novecientos

Voz 44 34:50 el seis seis

Voz 0057 34:53 el reformar legal

Voz 4 34:55 el último

Voz 22 35:03 Pilar corresponsal en forma compilar hoy hablaremos de la tele estoy más vale Eva Nasarre Canaria Eva Nasarre bueno para avisar que podría quedar incluso luego si quieres la novena ya está

Voz 1509 35:28 ahí estaré yo tengo pues se prepara para el ocho de marzo Día Internacional de la Mujer en la SER haremos huelga para que lo entienda mi pequeñita las mujeres de hacer paramos y algunas saldremos a la calle a gritar por la igualdad y otras lo harán susurrando

Voz 1490 35:42 yo me vine del clan lo FAES MR bayana Muñoz ella dedica su último vídeo al ocho M

Voz 45 35:54 pero estoy dijo hoy es el día de la mujer trabajadora era una mujer tiene esta claro una vez

Voz 4 36:07 bueno y un programa de radio si guardias

Voz 1509 36:20 bueno pues porque no mítines pero esta chicas en beta claro es parte de la relajación no rasca el juicio no no entiende casado bueno los políticos en precampaña lo van a pasar fatal gente que va a tener que trabajar ellos sí son un colectivo desfavorecido teniendo que trabajar siete días a la semana como ha hecho Pedro Sánchez Pablo Casado ya lo hace en su Instagram gente pasándolo muy mal teniendo que memorizar muchísimos textos para eso está escuela de memoria va ayudarte a memorizar tu discurso en el mitin aprenderse un texto literal vamos a empezar por artículos de la Constitución se hace así

Voz 46 37:01 hoy voy a explicarnos cómo hay que almorzar la Constitución unos quince minutos en memorizar un artículo básicamente hacemos es hacer una asociación que incluya la imagen mental que incluya el contenido o imaginar como un montón de diccionarios Plenaria lenguas españolas desprende hemos fuego grandes Mohamed sube una columna de humo cuanto mayor sea la música de culto mayor Sara entonación

Voz 4 37:30 pues esa es la imagen mental

Voz 1509 37:33 de ahí se queman un poco discursó BOC no sé

Voz 4 37:35 bueno

Voz 1509 37:38 a Vox se bueno Malaria no que la gente sepa la constitución de memoria en los conciertos la gente lo pida en plan artículo cinco de tres estado dando un vi está Hay cambiemos a ciencia el canal Val Val Pat estima tiene ochocientos suscriptores pero va a pegar fuerte yo lo veo vale lo lleva Valeria una niña de nueve años que quiere ser ingeniera ella hace vídeos de robótica con su profesora Si con fe con nueve años con quince pues irá a Silicon Valley con treinta no gobernará todos con su ejército de robots asesinos cosas sencillas

Voz 1490 38:11 me Valeria programar una ballesta electrónica y terminada construcción

Voz 47 38:19 ahora nos falta adoraba

Voz 33 38:22 así que esto es que al pulsar el sensor que eso

Voz 18 38:26 nueva el motor ahora voy a probar como dispara

Voz 48 38:30 ha terminado de poner la pelota en su sitio entonces hemos programado que al descenso

Voz 1509 38:36 pues que la vale

Voz 18 38:44 el acaba de lado

Voz 4 38:48 eso era un niño programado una valla

Voz 1509 38:50 esta electrónica ha puesto la pelotita justamente pasar su hermano por delante y echa vamos a probar que sirve la ciencia así no puedes hacer un ensayo

Voz 22 38:59 los colaterales

Voz 11 39:02 está yermo T

Voz 1509 39:05 va enseñando y hay una especie legos que son así científicos que tú puedes programar que pienso Software y los niños pueden

Voz 4 39:12 aprender a programar ya verás

Voz 1509 39:15 ya una Llesta Física Electrónica de tu ordenador pues decir quiero que vaya a esta velocidad que gire a tanto que haga tanto daño

Voz 4 39:23 previamente dedicada a mi hermano a varios días antes

Voz 33 39:32 pese comprabas ver que las cosas

Voz 1509 39:34 que aprenda cuáles son útiles así es como se te quedan vamos más cosas más referentes las elecciones europeas están a la vuelta de la esquina y El músico Jaime Altozano ha hecho una campaña colaborando con el Parlamento Europeo el invito a todo el que quisiera a versionar el Himno de la Alegría el resultado todo sorprenderá escuchemos ahora estas versiones del Himno a la Alegría empezando por Saúl Martín

Voz 49 40:11 no

Voz 4 40:13 eso

Voz 49 40:16 salimos

Voz 4 40:29 bien

Voz 18 40:33 claro la versión Rosalía no podía faltar tras ganar

Voz 1509 40:38 en la versión Rosalía algo pero bueno ya conseguido más unida que que Theresa May en todos estos meses todo el recinto más que Eurovisión ha conseguido que la gente a fine otro reto más humilde que no sencillo el Canale escupiendo purpurina

Voz 0230 40:51 descubriendo purpurina no hay que a una madre

Voz 1509 40:53 la hija y han conseguido el reto de pasar el día entero en Mercadona cierto que este reto no lo estaba pidiendo nadie pero mira los patines eléctricos igual si ahora les va bien vamos a ver si consiguieron esto de pasar el día en Mercadona

Voz 4 41:08 no se me acaba de ocurrir que podíamos pasar veinticuatro horas es decir todo año de abierto desde la puerta hasta que la Sierra Porto tú me pedí pero ya no de gracia

Voz 51 41:23 no está clara contra Holanda muchísimo a la cabeza si no hablábamos ni a media hora para que hiciera Mercadona

Voz 4 41:33 bueno

Voz 52 41:36 es una falta

Voz 4 41:38 Iker opina pero el futuro esto no te habitación negar tuvieran yo estoy te vas a Mercadona encerrarse

Voz 49 41:57 atento

Voz 10 41:59 no

Voz 9 42:00 mira bueno luego lo no

Voz 21 42:05 hacía mucho tiempo que no se ha pasado por aquí nuestro chef particular francés

Voz 4 42:09 yo susurra Hornillo

Voz 21 42:26 es genial bueno con ellos líder y maestro el mundo la cocina que Francino otro día te colocó en el mundo de la

Voz 33 42:34 jamás poca broma porque es la cocina del Bosque muchas ocasiones van de la mano yo por ejemplo siempre que no aparto aparto la piel de conejo para luego hacer un bolso

Voz 4 42:48 el otro día una clienta lo hice unas uno

Voz 33 42:50 para Gates preciosas con unas cabezas de gambas

Voz 4 42:53 si bien chupar

Voz 33 42:56 es que esos por su marido chupa la oreja del empleo

Voz 18 42:58 ah

Voz 4 43:01 bueno cierto porque aquí es está muy liado la verdad es que se ha abierto una visión fusión fisión para la central nuclear

Voz 21 43:21 bueno en qué otro lugar justificar oye Francisco te apetece que habremos consultorio porque tenemos un montón de

Voz 4 43:29 de conjunto si de cartelería por ejemplo mira Juliana ha dicho

Voz 18 43:40 me daba Juliana Juliana mira a Juliana vale me Clayton Juliana

Voz 21 43:46 eh email que nos llega desde Valladolid de un tal Michelin hice sí hola Francisco un chico de veinte años estudiante de informática quiere invitar a cenar una chica que me gusta mi piso de estudiantes aprovechando que este fin de semana instalé sólo porque he matado a todos mis compañeros pregunta cuántos el mínimo de marisco que él para poder llamarlo en puridad salpicón de marisco gracias Francisco creo que tú y Rosalía estas data eh creo que entre Rosalía estáis cambiando este país para bien

Voz 33 44:11 bueno que bajo Michelin a ver la pregunta es muy pertinente porque hay muchísima contra berciano la OMS dice una cosa la Fiscalía dice otra criterios dispares sobre eso que pregunta pero yo cocinero creo que con un mejillón un trocito de palitos de cangrejo es suficiente si coges un par de fideos en las pintas unos ojitos con Robin van a aparecer angulas si quedará el salpicó mucho eso tú le llevar perfectamente ilegalmente salpicón de marisco John

Voz 22 44:46 trocito está desgranando una última consulta esto es de Ginés magia casi la cocina

Voz 21 44:58 no quiero que cobra bueno Hornillos genes canté cuento el otro día entré en Wall la porque quiero comprarme una bicicleta pero describe escribí mal bicicleta y me salieron fotos de chopos no quería comprar nunca chopo pero al ver las fotos me estoy pensando enviarme uno que venden por quince euros muy buena pinta solo está mordido por un extremo la pregunta es pudiera buscar yo sólo le pido un amigo que me ha transportado es que por la foto tiene pinte besar mucho gracias y felicidades por el programa supongo

Voz 4 45:32 no es relanzar la e interesante pregunta para que seguir solos

Voz 33 45:40 yo creo que poder sólo eso sí de una carretilla con carretilla en absoluto a pretende llevar nunca chopo en brazos tú solo vale estas las consultas de los fisioterapeutas están llenas de gente que ha intentado levantar un cachorro

Voz 20 45:56 todas ellas marineros pues nueve tipo programas muchísimas gracias a placer

Voz 33 46:04 me vuelvo a la central nuclear que las merluza con tres ojos Anson

Voz 22 46:10 yo pescado enfrente de la central nuclear de Vandellós yo pesca pesca submarina a sus estás

Voz 4 46:19 no sabemos si hasta aquí Tesalónica mandando a casa a lomos de pescado

Voz 22 46:25 no todavía cacharro que no veas

Voz 0230 46:29 cacharro en argot pescado grande

Voz 22 46:31 no no a

Voz 1 46:43 el PP

Voz 17 48:41 o sea

Voz 55 48:44 sí

Voz 17 48:48 vale

Voz 49 48:52 da

Voz 22 49:02 no estoy acostumbrado a esta quietud en Todo por la radio que ronda por aquí Iñaki de la Torre

Voz 0057 49:07 bueno sí la y la quietud de George Harrison que ya sabes que decían que era el Beatle tranquilo aunque luego resulta que el tipo era bastante más rebelde de lo que parecía primero de sus ideas digamos íntimas segundo que luego no tenía tampoco ese buen encaje que se decía que tenía de buen humor no le importaba que los que estuvieran al frente de los Beatles fueran más bien Lenon McCartney escribía hace unos años para nosotros para Rolling Stone Diego Manrique un artículo muy interesante sobre la personalidad bastante peculiar de George Harrison pero si te acuerdas la semana pasada estábamos ahí buscando canciones de los Beatles que no fueran tan famosas de dije John que dijese te vamos a discutir disputamos porque dije yo el que verdaderamente entiende de los Beatles entiende de ellos Harrison tampoco puedes tú tampoco que estamos los dos porque esta sede yo Toxo tutor

Voz 9 49:49 se pasando muy bueno canciones de yo

Voz 0057 49:52 presión que es lo que decía que no son tan conocidas pero es una pena porque tiene rinconcito de la discografía muy bonitos esto es lo conoce todo el mundo Ésta es el Sam Ting pero hay una que es con la que él debutó como cantante que fue el primerísimo disco de los Beatles que se llamaba The así

Voz 1 50:20 eh

Voz 50 50:26 Eto'o ahí

Voz 9 50:34 la voz así de Pollini muy graciosa y aparte era el más joven además de

Voz 0057 50:41 los Beatles pero es muy gracioso porque bueno el cantaban modo muy formal y también con mucho acento nos desarrollan mucho de él porque los Beatles Lennon y McCartney eran un poco digamos más cuidadosas con el acento ir luego había esto es del sesenta y tres ya digo del primer disco

Voz 21 50:55 de los Beatles pero luego el como compositor se le se hizo ya digamos que

Voz 0057 51:01 presente dentro de la discografía de los Beatles en el poder Micra un disco que salió casi el mismo año creo que también el sesenta y tres Ike era así era muy gracioso porque ya tenía un aire raro como le gustaba a Harrison que luego notaremos que eso sea Honda mucho

Voz 50 51:29 solo

Voz 0057 51:44 no me molestes que antes hablábamos en la primera hora de los políticamente correcto o no correcto un montón de letras sobre todo de los sesenta muy muy machistas esto de la chica lo me molesta es que lo importante soy yo sí es verdad que hay un montón de calidad así mira me gusta escribió sube sube Alicia a un ritmo un poco especial esta canción con respecto a lo que hacían los Beatles que todavía era muy recto pero quemado en el Mercy Mercy es el río que pasaba por Liverpool era el tipo de música que tocaban ellos no el esquife el también que era una especie de folk country hecho en Reino Unido y ahí ya empezaba él a asomar la cabeza como alguien que hacía cosas un poco peculiares y luego hay una canción ahí me encanta que están me parece que en el disco de The

Voz 7 52:39 las

Voz 0057 52:40 a falta seis Knight que es el es una canción de lo más alegre muy poco famosa de él pero es la verdad maravillosa ya encima dice eso sí encantado de bailar contigo

Voz 50 53:19 Aragonés ya

Voz 0057 53:38 bailada más que yo quisiera hacer en este mundo que no fuese bailar contigo no tiene este aire melancólico el estudio escuchan a aunque la canción que a mi más me gusta de Harrison con los Beatles era una que estaba en semana You Like mi Too much es una maravilla de tranquilita también empieza a asomar el rollo Dylan que olía bueno el disco The Help maravillosa a mí es bueno pues muy bueno habla mucho de el del otro del revólver pero sabe que este también maravillosos hay tenía una canción que más me gustan muchísimo y es como una cosa entre el folk entre Dylan y los propios Beatles originales Karim encantada

Voz 50 54:33 de que sirva a él le gustaba mucho

Voz 0057 55:10 son los atrevidos así sentimental clones mira cómo son habrá Shelley siempre se ponen poco mustio los estribillos Harrison le gusta pero es que él era un tipo así especial curioso y luego tiene una muy bonita que le delata muchos la de taxi Mann que es el hombre de los impuestos las Tax es decir se quejaba mucho de eso

Voz 1 55:37 psicodelia tocar déjame que te diga cómo va a ser sino para mí diecinueve para

Voz 0057 55:57 hoy el hombre de los impuestos da bastante obsesionado con ese asunto porque luego hay otra canción en lista de turca se llama Only Another son osea he compuesto solamente otra canción de la editorial nos den que es la que dotar a sus canciones porque total al final la canciones más de ellos que mía que les llevaban un montón en impuestos llegó a ser la cosa del noventa y tantos por ciento que es por lo que los quiten bueno los Stones también se exiliaron llegaban Never say on Main Street esto era realmente por la letra más que nadie el rollo psicodélico pero quiero caiga Israel sólo a ver si llega porque es muy curiosa la historia

Voz 50 56:30 Diez

Voz 57 56:46 pues que es Paul McCartney el que sólo que él era el bajista pero de repente hay una casona también preciosa el Álbum blanco que se llama London Low

Voz 0057 56:55 es de las que a él le gustaba hacer mucho más sensuales maravillosa bares como canta el de Suárez hito de Tiermes

Voz 55 57:09 sí

Voz 17 57:11 verás

Voz 0057 57:21 luego él se fue de los dietas como todo el mundo ya estaba grabando antes de abandonar los Beatles lleva años setenta sacó un disco donde estaba aquello tan famoso de más

Voz 4 57:28 dos donde también grabó

Voz 0057 57:58 cómo se va bien con todos los Beatles todavía sigue ayudando a John Lennon a grabar algunas guitarras ir en solitario quiere decir iba a Ringo Star le compuso esta canción otras obras dice cada vez que veo tu foto de Al me acuerdo de los sitios los que estuvimos juntos y cuando murió George Harrison e hicieron un concierto homenaje salió a Ringo Star hizo voy a cantar pero esta vez la cosa cambia el significado cambia porque no es de una pareja es de mi querido amigo George guineano

Voz 9 59:13 grandes Iñaki de la Torre muchas gracias

Voz 0057 59:15 vuelve con lo hecho yo ya creo que la semana que viene

Voz 9 59:19 pero no lo puede las me voy de viaje Fito saludar desde Londres que lo disfrute