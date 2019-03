La Ventana (05/03/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde a las cinco en Canarias

Voz 0313 00:06 vamos a esta hora el Tribunal Supremo porque está declarando en el juicio del es el coronel de la Guardia Civil que coordinó el dispositivo del uno de octubre Alberto Pozas buenas tardes buenas tardes las reuniones previas al referéndum acaba de decir el coronel Pérez

Voz 0055 00:19 los cobros fueron tensas ha dicho incluso kafkiana es porque los mismos que tenían que decidir cómo cumplir las órdenes judiciales para impedir el referéndum eran precisamente los convocantes

Voz 3 00:29 hubo un ambiente muy tenso porque no olvidemos que quiénes estaban sentado al otro lado de la mesa eran los convocantes

Voz 4 00:36 de la actividad ilegal que

Voz 3 00:38 Nos habían ordenado impedir ha cargado ya

Voz 0055 00:41 contra los Mossos d'Esquadra acaba de decir de hecho que los Mossos advirtieron a la gente que ocupaba los colegios electorales de cuál iba a ser su actuación para que estuvieran listos para cuando llegase a la policía

qué más contamos a esta hora Ester Bazán

Voz 1454 00:53 Valencia se ha llevado a la central el autobús de Hazte Oír con la imagen de Hitler y que habla de fémina CIS para retirar esos vinilos por incumplir varias normativas en el vehículo recordamos también hay otras pegatinas que dicen que no es violencia de género sino violencia doméstica según el Ayuntamiento el autobús ha sido detenido cuando entraba por la zona noroeste de la ciudad CLH querido la documentación incumple una de las normas relativas a salidas de emergencia lo que supone según el Consistorio una deficiencia grave íbamos con una noticia que acabamos de conocer de sabemos ya cómo va a afectar a España el fin del programa del Airbus trescientos ochenta que se anunció el pasado catorce de febrero como lo va a hacer Eladio Meizoso buenas tardes

Voz 1643 01:34 hola buenas tardes pues es decía ese catorce de febrero

Voz 0527 01:37 que el dejar de producir el la A trescientos ochenta iba a afectar a la entre tres mil y tres mil quinientos puestos de trabajo en toda Europa hoy sea concretado cómo puede afectar esto por países y en el caso de España pueden ser entre cuatrocientos y quinientos los empleos afectados es el número menor entre los cuatro países que participan en la fabricación de la A380 porque son entre mil y mil doscientos en Francia que haya Alemania respectivamente entre quinientos y seiscientos en el Reino Unido Airbus deja claro que el hecho de que estos empleos estén afectados no quiere decir que eso vaya a traducirse en despidos directos dice que cerca de doce mil empleados cada año cambian de puesto de trabajo en la compañía y que ahora se pondrán en marcha servicios específicos para precisamente tratar de reconvertida esa plantilla hacia otros centros de trabajo

Voz 1454 02:25 pues vamos ahora con los titulares del deporte Óscar Egido qué tal buenas tardes

Voz 1643 02:29 hola muy buenas el Real Madrid pueda ser el primer equipo español en los cuartos de final de la Liga de Campeones recibe al Ajax a nueve en el Bernabéu con ventaja de uno dos en la ida con la baja de Sergio Ramos por sanción solares sale con Courtois Carvajal Nacho Varane refilón Casemiro Kroos y Modric y arriba Lucas Vázquez Benzema Vinicius aparte de las ocho y media lo contamos en el Carrusel deportivo de la Cadena SER junto al otro partido en el que el Dortmund recibe al Tottenham buscando remontar el té

Voz 1454 02:51 cero en la ida que consiguieron los ingleses seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 2 02:58 cadena SER Madrid

Voz 1454 03:01 la Comunidad de Madrid ha fijado por primera vez los servicios mínimos para la huelga del ocho de marzo el año pasado no hubo acuerdo entre el Gobierno regional y los sindicatos para garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales en los servicios públicos el vicepresidente de la Comunidad Pedro Rollán

Voz 3 03:14 esta es la primera vez que comunidad también sindicatos UGT CSIF Amics incluso han alcanzado un acuerdo para establecer unos servicios mínimos un buen acuerdo el que es alcanzado en donde se produce el legítimo equilibrio entre la prestación de los servicios esenciales pero en donde por supuesto también está garantizado el derecho

Voz 1454 03:40 a la huelga los grupos en la Asamblea han dejado claras sus posturas respecto a la huelga feminista PSOE y Podemos han dicho ya que la secundarán el PP en cambio no la apoyó tampoco irá a la manifestación convocada en la capital su portavoz es Enrique Ossorio

Voz 6 03:51 las manifestaciones nosotros apoyamos las manifestaciones que quiera que vaya quien quiera la manifestaciones

Voz 1626 03:58 igual por supuesto el derecho de huelga que

Voz 6 04:00 tiene que tenemos todos los españoles pero saben que ustedes a nosotros pues nos gustan las huelgas así que ésta tampoco nos gusta en todo caso respeto absoluto aquellas personas que quieran ejercer el derecho de huelga ir apoyo a las manifestaciones que se plantea

Voz 1 04:16 la Asamblea aprobará mañana la Ley de tutela de Dhul

Voz 1454 04:18 dos la norma propuesta por ciudadanos contempla la obligación de auditar externamente todas las cuentas anuales y generales de los tutelados que se presentan a los juzgados la comunidades ajustará si a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad que España ratificó en el año dos mil ocho Alberto Reyero es el portavoz de Ciudadanos

Voz 1764 04:36 obligar a auditar externamente y cada año las cuentas anuales y las generales que se presentan en los juzgados esto es una cosa muy importante en segundo lugar el refuerzo de la transparencia mediante la exigencia de que se elabore una memoria anualmente y en tercer lugar la obligación de que la agencia cuente con un código de buenas

Voz 4 04:55 tenemos catorce grados en el centro de Madrid

pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las siete las seis en Canarias

Voz 1643 05:08 eh

Voz 22 10:41 y concretamente de su muerte en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 11:03 no me han visto la película la muerte de Stalin es para verla e tiene momentos tan trágico cómicos que parece que los guionistas se han inventado las horas tan locas que siguieron a la muerte del tirano soviético pero no fue tal cual el cinco de marzo de mil novecientos cincuenta y tres murió oficialmente Stalin en su casa de campo a las afueras de Moscú según unos fue envenenado que es muy probable otros dicen que casco de un ataque al corazón imposibles no tenía y los demás allá mantienen que fue una hemorragia cerebral osea que el explotó la cabeza de tanta maldad

Voz 24 11:37 no vamos

Voz 1626 11:54 hace trece años desclasificar clasificaron barrio

Voz 1643 11:57 los documentos que permitieron revisar un poco

Voz 1626 12:00 cómo se produjo la muerte de Stalin pero la cosa sigue sin aclararse no se sabe si aquel cinco de marzo llevaba tres días muerto si lo dejaron morir sin darle asistencia médica y cuando le vieron con el Parra que aprovecharon para rematarlo los testigos se llevaron a la tumba lo que de verdad ocurrió la madrugada de el día uno de marzo Stalin disolvió una reunión con cuatro de sus altos cargos con los que había estado poniéndose ciego a vodka en su habitación se desploma porque lo encontraron tirado en el suelo dieciocho horas después raro que nadie lo hubiera echado de menos antes del caso es que comenzaron las idas de unos las venidas de otros se ordenó silencio absoluto comenzaron a organizarse para la sucesión llegaba un ministro venía otro llevaron a varios médicos allí había medio Gobierno medio Comité Central del PCUS pero nadie decidía qué hacer con Stalin ni siquiera los médicos decidían ninguno quería acabar en Siberia por no poder salvar a Stalin y en este plan estuvieron cuatro días antes de comunicar que la muerte se había producido el cinco de marzo a las veintiuno a cincuenta horas por insuficiencia cardiorrespiratoria mentira sino han visto la peli la muerte de Stalin intenten lo si la prohibieron en Rusia hay que verla aunque se utilicen algunas situaciones les doy un detalle para que vean que se acerca mucho a lo ocurrido en la peli aparece el famoso mariscal Zhukov con su casaca repleta de medallas decenas de medallas bueno pues el auténtico llevaba todavía más pero el director decidió suprimir muchas para que no pareciera poco creíble

Voz 25 13:43 a ver

Voz 0313 13:46 y es que a veces la realidad supera amplísima veinte la la ficción el personaje de Stalin por ejemplo yo estoy seguro que se ruega inventar un novelista o un guionista de cine diríamos que Manu Toni si el último bueno pues por desgracia existió y les recordamos como lo fue como uno de los peores criminales de la historia

Voz 4 14:06 esto no ha ocurrido nunca

Voz 26 14:09 de un comité de bienvenida déjate barba pasito Fran

Voz 4 14:12 hoy cargado la monarquía os pone cachondo

Voz 26 14:15 no parece

Voz 27 14:18 el choque de una ola de aire siberiano ponerles

Voz 4 14:21 con los borrasca que penetra desvela

Voz 2 14:25 me encanta a La Ventana de la televisión Mariola Cubells

Voz 1 14:43 Mariola Cubells buenas tardes Fonte los auriculares que siente sino gritar mucho y estamos en un estudio diferentes y no te enteras de nada de menos fiero dice pues la tribu de los que estamos en este pequeño hay un volumen hasta Madrid porque has venido a Madrid cuenta mira los tres después como invitada nos el otro invitas Andreu Buenafuente

Voz 4 15:08 bueno yo no tenía suficiente presión

Voz 1 15:11 no puede sí

Voz 4 15:13 el hoy por si no tenía suficiente presión

Voz 1 15:16 mira este lustro soy francés por favor si si te enteras te para que recuperemos oye estoy muy contenta con los invitados de yo no sé yo también estoy muy contento porque además quiero quiero aclarar alguna duda que se lo que le corroe a muchísima gente esta tarde hemos discutido un ratón

Voz 0313 15:32 sobre esto de Spielberg que va cogido el mando de los que se oponen a que Netflix sea lo lo que hacen es Flick sea considerado como cine en fino o no no puede acceder a los Oscar por ejemplo no hemos tenido discusión porque hay hay un modelo de negocio que puede entrar en crisis hay diferencia de opinión sobre si el cine es un ritual lo son sólo una producción de

Voz 1 15:52 es igual no lo podemos comentar pero es que lo tenemos esta tarde lo que tenemos es algo que se parece un poquito la tele modelos de negocio la tele que todo el mundo ve que es la tele y que lo que se hace se puede hacer en otro lugar que no sea la tele si se puede hacerte el en Youtube se puede hacerte el en You Tube en teatros llamamos Youtube vele Auteuil estuve no tenía nos diría con los que no le llamamos contenidos audiovisuales

Voz 4 16:20 ya se llaman contenidos audiovisuales no te gusta más

Voz 1 16:23 dos audiovisuales también es el cine ese que no es el cine me gusta más me gusta más el título no te metas en Bolivar

Voz 28 16:29 están todos los partidos ya

Voz 1006 16:30 dando motores para el maratón electoral que se nos viene encima Albert Rivera buscándose novia para aparecer persona Pablo Casado dando más asco que nunca porque no Santiago Abascal siendo Santiago Abascal

Voz 4 16:42 y atención porque la izquierda viene fuerte

Voz 1006 16:44 cita la izquierda viene a tope e Izquierda Unida y Podemos ya han anunciado que repiten el acuerdo histórico que en su momento estuvieron para la coalición Unidos Podemos que me parece que en esta ocasión va a ser unidas Podemos porque soy aliados

Voz 4 16:57 nubes

Voz 1006 17:00 va a ser con los principales candidatos de siempre full aquí el lo que estaría guapo sería no repetir resultado pero es posible que la cosa empeore así que bien fiesta

Voz 1 17:10 Miguel Maldonado FACUA Díaz buenas tardes amigos buenas tardes bienvenidos tiene en Youtube de de un teatro todo mal todo mal

Voz 1643 17:22 lo diferente Toys sin bueno se paga por veros esto hay que también en el teatro es increíble proceso como locura colectiva

Voz 29 17:30 a día de mañana fiel a la gente

Voz 1643 17:34 qué golpe todo el mundo a la vez la gente paga

Voz 1 17:37 yo temo un poquito de orden empecemos por el principio cómo nace esto

Voz 1643 17:41 segundo es nosotros hacíamos antes un programa que que que que pertenecía la programación de la tú

Voz 1 17:46 la tuerca se aburría

Voz 1643 17:49 mucho porque hablábamos a una cámara que además eran cámara robotizada ni siquiera había alguien detrás éramos no podíamos saber hasta que queríamos

Voz 29 17:57 la verdad es que eso es deplorable primer pleno metal era muy bajo enero y hasta que no veíamos luego la emisión no podíamos saber si había estado hubiera o no

Voz 1643 18:07 y casualmente nunca todavía porque y queríamos hacer algo con público desde si tenemos a la gente delante seguro que que no lo pasaremos mejor claro decíamos no tenemos un plató dieron tenemos no tenemos una cadena no tenemos hicimos pues en un teatro Se podría digamos adaptar de cierta manera hacer un plato ahí seguro que hay algún teatro que está dispuesto a coger esto hicimos con el teatro del barrio miradores

Voz 4 18:34 sí sí y ahora estamos en la Sala Mirador Si bueno

Voz 1643 18:37 pues a así funciona el programa sagrado a los jueves ahora

Voz 1 18:39 las nueve de la noche y al día siguiente se mete tal cual lo edita hay salgo al cual salvo

Voz 29 18:43 para un problema la luz vamos a Stalin que cortar hay que cortar la vida pasa pasa más a menudo de lo que debería Eslava Stalin secuelas vamos a escuchar el típico espontáneo están siempre siempre hay alguno que exalta ido eh fíjate que casualmente llevan micro lo los espontáneos

Voz 1 19:03 esa muy interesante y es que no se edita vosotros tenéis una libertad absoluta que eso me sorprende cien por cien porque nadie nos paga por hacerlo salvo el público viene

Voz 1643 19:15 bueno hay hay hay varias maneras de la primera temporada se que lo lo producimos con una cooperativa que teníamos una productora que teníamos entre varias personas a partir de la segunda temporada Mediapro se sumó la producción ejecutiva tomaron las riendas de esto digan también y también de las cuentas pero es cierto que sigue siendo un proyecto que ese sostiene en base a que la gente paga su entrada a la publicidad que generamos en Internet que esos son los ingresos digamos que recibimos para sostenerlo

Voz 1 19:42 directo y esa libertad no

Voz 5 19:45 peligra no

Voz 1 19:46 porque es la base de los ingenieros ahora sería

Voz 1643 19:49 Belgrado ya la verdad es que no sé qué más podemos decir que no pongan

Voz 1 19:51 a mí me sorprendió mucho teatro en Valencia me estaba lleno para los días que sea su fenómeno además que ha ido fuera del mundo convencional de la L vosotros empezar es reconocidos

Voz 30 20:02 en ese mundo no de las redes de otros

Voz 1 20:05 males de Twitter poniendo la cosa tampoco

Voz 1643 20:08 a reventar la verdad que ahora la cosa está muy loca porque hacemos una gira por toda España y la gente no recibe los sitios con Albacete

Voz 4 20:20 que contar

Voz 1 20:21 qué contarlo lo

Voz 4 20:24 hacer la bola más grande de la

Voz 1643 20:28 que se sepa esto que es un sitio maravilloso relato por completo sujetos son maravillosa es bonito y está lleno de hombres que han hecho mucho por la ciencia siempre ha sido así siempre

Voz 29 20:41 la verdad no nos han pegado nunca ahí la verdad es que es de agradecer

Voz 1643 20:46 me encantó entonces resultó que estamos con la gira iba todo maravillosamente bien todos agotaba la entrada todo iba como sobre Rueda maravilloso menos en Albacete por lo que sea y actor tuvimos una idea que era que no hacemos un corte de del programa para animar a la gente

Voz 29 21:03 todo esto lo dije yo yo dije Miguel vamos a animar a la gente a venir al show Miguel dijo me encargo Miguel cuando se encarga de algo pues suele

Voz 4 21:11 la prole sacando las cosas de contexto me veo aquí

Voz 1643 21:16 quién dijo eso yo lo que dije fue

Voz 4 21:18 al toda la población

Voz 1643 21:21 tanto digo yo que dijera que a ver si dejaban un rato los tractores tranquilos hice podrían venir al teatro haciendo una referencia a que evidentemente en Albacete hay un mundo rural muy activo

Voz 0313 21:33 es potente está muy bien porque eso

Voz 1643 21:35 a la al resto de el Estado bueno nutre de él

Voz 1 21:38 pero es bonito que te hagan un boicot preciosas de no tiene que ser una experiencia que eso de Albacete bueno

Voz 4 21:47 claro la gente se lo tomó bastante a la tremenda empezar existe empeoró después reproducirlo de muy mal gusto Chile que hice

Voz 1643 21:56 esto además gusta porque es es cierto hay que reconocerle a mí que lo una cosa que él falta el respeto a todo el mundo pero igual no no sé de ningún tipo mucho con Murcia donde excelsas me pongo mal

Voz 1 22:05 ah mira mira altiva a Cataluña

Voz 31 22:08 esto tiene toda la pinta de convertirse en el típico problema español que se queda ahí no rinconcito sigue estando ahí todo el tiempo durante años no

Voz 32 22:16 yo a Pedrosa

Voz 4 22:19 tratamos de toda la cuneta todo esto pues años así que todo bien hasta que finalmente Telecinco hago un reality que todo ese recuperen la su culto y entonces Sagan España lazos junten a uno de Murcia es una de Salta hola a Santa Coloma no se adaptaban a está Juana

Voz 21 22:55 a lo firmada eh una soluciones pero verdad que ese día

Voz 29 22:59 dónde hay que firmar echó muchas gracias pero no sabían ni que habíamos dicho esto es verdad pero cuenta Carrillo

Voz 1 23:05 es es cosa cuando cuando cuando llegáis a la tele digamos generalista como ficha Buenafuente porque estáis hagan leitmotiv bueno primero eres tú ninguna promesa de desesperación

Voz 29 23:18 yo a día de hoy astral no sé qué es lo que este hombre aquí para decir venga chicos que se verdad que nos función social supongo que la Fundación ha dicho a ver a Miró mapa del mundo a ver quién estás jodido de hecho bueno Sudamérica hay Murcia meto me falta tocar esos palos dignos a no yo soy te gustaría tan bonita yo también soy del tercer mundo pero de de Uruguay de Sudán

Voz 4 23:45 sí sí sí sí

Voz 1643 23:49 dijeron llamó para para hacer una entrevista yo creo que ahí fue el escucha una historia que conté yo que le hizo mucha risa que fue cuando yo dibujó un pene gira antes en una gran pizarra sin darme cuenta de que junto estaba ídolos de mi Iñaki Gabilondo entonces yo estaba haciendo porque además era una pizarra muy larga dibuja un pene muy grande que hacía toda la pizarra y me dicen Miguel Miguel para cortar cortar digo porque no apoya grasos y entonces atrás Gabilondo la voz de España yo digo y entonces me miró con un gesto muy severo dijo no solo

Voz 4 24:29 la mirada miraba como diciendo el muchacho esto no no no

Voz 1 24:37 invitado al programa en el que él trabajaba correcto trabajo

Voz 4 24:40 a correcto entonces yo junto poderoso

Voz 1643 24:42 voy a por él sonriendo de la mano de dirige Iñaki qué tal bienvenido

Voz 29 24:47 todo es hoy el de las boyas y ante esta bonita historia pero la víspera de la verdad es que es muy bonita fue bonita eh

Voz 1 24:58 de de los dos Miguel es flaco esto lo dices tú que Miguel es el gracioso y tú eres

Voz 4 25:02 vamos el paso eso no es verdad eso sí genio creativo un rato

Voz 1643 25:09 que está instaurando Facundo hace ya mucho tiempo de que él escribe en cien por cien de las cosas que yo soy un

Voz 29 25:15 no lo que sale a ver a mi se me malinterprete a algo Facundo me malinterpreta cuando lo digo pero pero es cierto que en el pleno

Voz 1643 25:26 en cuanto a la grabación del programa sí que intentamos que yo tenga una parte más de de comunicarlas cosas y Miguel de rematar las pero a la hora de trabajar en casa y escribir ahí vamos fifty fifty la única reclamación que tengo yo es que Miguel hace igual temporada y media que no toca el ordenador yo transcribo todo lo que él me dice es un trabajo muy complicado porque transcribir lo que le viene a la cabeza de este muchacho Home párrafo de un guión de las tareas más difícil es como sobre piedra escribirlo sobre piedra es una cosa imposible pero bueno

Voz 0313 25:58 oye Paco Buenafuente ya te ha agradecido en algún momento que le dieras popularidad y que y que pudiera parecer incluso en el diario de sesiones del Congreso

Voz 1643 26:05 qué sería mucho pedir que dijera algo

Voz 33 26:08 de que área Areal mucha ilusión me enterando porque si en la intervención vale es una buena fuente con cualquier frase vale a mí me vale me comprometo vale guay

Voz 1006 26:17 cuándo y por qué haces eso porque no me lo preguntas antes porque claro es que me gusta en los bonos como seguir cosas yo de traigo para que tú de te monten una Juan que pasó mejor te voy a poner el vídeo de cómo terminó ayer su intervención en el Congreso si es que

Voz 34 26:35 nos pongamos como nos pongamos o dialogamos o palmarés o dejamos de hacer monólogos discursos como éste o bajo mi punto de vista no avanzaremos porque para monologuistas ya tenemos a Broncano y de buena fuente muchas gracias

Voz 21 26:59 es algo muy grande salvo al reportero yo también sabía que el llamará preclaro sí

Voz 29 27:04 a lo suyo eh que si le pedía eso a uno en concreto era Gabriel Rufián lo iba a hacer y lo hizo lo hizo pero bueno claro claro digo

Voz 1 27:14 exactamente lo hubiera hecho yo quiero que nos digo que si se lo hubiera pedido te lo hubiera hecho porque el entra a todos los trenes

Voz 1643 27:21 si se lo cuida Facundo a lo mejor no yo creo que tú si se te peruanas blanco es cierto sonrisita el blog de Twitter

Voz 1 27:29 quiero saber cuántos espectadores tenéis porque eso sí que lo también contactos

Voz 1643 27:33 esto como son cosas de números y de listos falla

Voz 29 27:36 Facundo eso es muy interesante

Voz 1 27:40 una cantidad despreciable no estaba muy bien

Voz 1643 27:42 nosotros tenemos más que en una semana podemos estar alrededor de ciento cincuenta ciento sesenta mil espectadores que es el récord vamos están la temporada que está haciendo la la más vista de las tres

Voz 29 27:52 empezamos con cuarenta mil de media en la primera que ya bueno era bastante gente que creía muy común

Voz 1643 27:58 marginal en esta pues y luego ya con el cómo se eso se queda colgado hay gente que lo ve mucho tiempo después y están pues los programas con el pasa el tiempo se queda en doscientas mil doscientos y pico mil espectadores

Voz 1 28:09 no y además es un espectador distinto por eso está claro que va a buscar el contenido de la tele

Voz 1643 28:15 Nos cuesta mucho comunicar es una de las cosas que tiene Internet es que no te estás anunciando permanentemente en la parrilla no la gente no te tiene asociado a una hora como como los programas de tele convencional entonces cuesta mucho llevamos toda esta temporada emitiendo el viernes a las ocho de la tarde el programa los viernes mucha gente que no síguenos dice a qué hora sale el programa es desesperante para nosotros

Voz 4 28:33 dónde donde pero sabe venga venga

Voz 1 28:37 una cosa que ahora claras que facilidad tienen veinticinco años

Voz 4 28:40 generoso acabó en un generoso tienen bien yo treinta y dos

Voz 1 28:46 alguno dos

Voz 4 28:49 no para pasar la franja ya los treinta

Voz 1 28:51 que este tiene veinticinco sí sí es una asquerosa

Voz 1643 28:54 cumplir veintiséis estoy ya estoy en cuesta abajo

Voz 4 28:59 el ocho de abril que estáis en Almería qué vais hacer porque es lo que viene por correo muchas risas

Voz 29 29:10 aquí a lo mejor dicho y lo retiro o Almería también sin duda un pueblo maravilloso que

Voz 1643 29:15 el amor casi a la altura de Albacete

Voz 1 29:18 ah sí oye yo quién sabe si vosotros entre vosotros hacéis gracia el uno al otro muchísima reír de lo que el otro dicen porque además estamos ahí sí sí sí

Voz 1643 29:28 además estamos siempre junto todo el día juntos hacemos todo juntos tampoco te pones a ver no todo pero pero sí han dormido juntos por ejemplo en una ocasión y ha sido maravilloso y muy bonitos jardines

Voz 29 29:41 E incluso un día casi todo un día no hubo suerte

Voz 4 29:48 pero bueno pero además ahí

Voz 1643 29:50 la porque hay una competir poco ahí competición sana he contado alguna vez que llegó a veces llego a casa como a las cuatro de la mañana de haber salido por ahí tal y me pongo sus secciones de leitmotiv cuando me hace gracia me enfado porque me doy cuenta de me veo a mí mismo riendo médico con la está haciendo gracias te acaba me cabreo digo yo tengo que hacerlo mejor igual con las bien aparte que que ella empezamos a hacer esto junto porque hubo una química la química real y la realmente él y yo nos hacemos mucha risa el uno del otro

Voz 0313 30:20 José otro aquí por ejemplo indignas

Voz 4 30:22 ah claro que estás con tu manía de que te para regalar Movistar yo he presentó una semana de ETA sigue del edificio de Telefónica y lo digo al jerifaltes más hemos

Voz 28 30:32 le dio

Voz 4 30:36 mira te digo una cosa tú no tienes huevos de ir al al edificio de Telefónica punto

Voz 21 30:43 te la perder más la leído

Voz 4 30:46 Schwarzer Sergio

Voz 34 30:50 sí que

Voz 4 30:52 no puede ser que te regalen Movistar va contra los principios de la Constitución permite trabajo y que admira a al mejor paso previo antes de ir ya un día desde aquí ahora no llamo al mil cuatro la es anda Irak se les dio

Voz 28 31:12 sí sí sí sí sí

Voz 1 31:15 sí estoy con

Voz 4 31:18 con tu jefe y me dice que el Boss que yo no soy yo no soy jefe de nuevo hace tú de la telefonía y falta ya a tope nuestros entendiendo pero todo impone un respeto como si lo fuera

Voz 1 31:33 el lugar de los hechos

Voz 1643 31:35 a ver si hay que decir que tiene Movistar ya eh pero hay que decir que fue Andreu el Boss personal que dijo yo me encargo hombre y él personalmente te me pagamos el Boss

Voz 1 31:46 es verdad que desde la época fundacional de Canal Plus un un crápula gratis fue el rey el otro día Boyero bueno bueno en fuente de su bolsillo están instalando la fibra Messi pero

Voz 35 32:05 no no no no no no no

Voz 1 32:08 avistar pero no regalan apeló

Voz 29 32:10 los que regalan sonrisas cada día parrilla eso sí

Voz 36 32:15 no

Voz 4 32:18 es buenísimo

Voz 37 32:21 ya

Voz 38 32:26 así que Giovinco hayáis venido extenso su salida

Voz 1 32:31 leitmotiv si fuera Michael Jackson yo estuve no podríamos hacer es la ventaja aunque tampoco pues no no no no ha sido sobradamente comentarle esta tarde

Voz 4 32:46 ellos a muy buenos chicos también es verdad que eras gracioso que te consideras delante de la cámara de dijera algo porque los servicios pero si lo decías eh repetimos amigo cumpla

Voz 2 33:24 no

Voz 49 39:50 hola

Voz 50 39:52 si buscas encontrarás

Voz 51 40:13 y así era

Voz 0313 40:28 oye esta Ventana de la filosofía vamos abrirla con una voz muy muy especial muy singular

Voz 5 40:33 la de Simón donde se necesita

Voz 0313 40:40 no es un hecho natural es el resultado de una historia

Voz 5 40:43 sí sí tú a quién afecta civilización china el ocho para se hunda algodón algo

Voz 1 41:07 desde el nacimiento semillas hacemos

Voz 0313 41:10 Pineda este fragmento que acaban de escuchar es es pertenece a una entrevista en la televisión francesa en la que Simón de Beauvoir explican las ideas centrales de de su libro El segundo sexo que es uno de los grandes referentes del feminismo

Voz 1095 41:22 y es que las mujeres no nacen sino que se hacen y ese es el punto de partida de este espacio que hoy quiere llegar desde la filosofía al tronco común del feminismo si es que lo hay Pepe Rubio buenas tardes sí buenas tardes porque estamos en unos días previos al ocho de marzo en un momento en el que se habla mucho de feminismo y a todos y a todas las preguntas si son o no son feminista tales En Marea de definiciones que una compañera Nerea os Aróstegui que es una chica de la relación muy abanderada del feminismo pues ha entrado en un estado de Qatar si no hay incluso el otro día la vimos cómo desde empaquetado

Voz 52 41:57 a un paquete de libro que llegaba de

Voz 1095 42:00 de Amazon donde aparecía el segundo sexo de Simón de Beauvoir dos libros de Nuria Varela el feminismo para principiante y cansadas la habitación propia de Virginia Woolf Fini feminismo para torpes de Nerea Pérez de las Heras o neo-liberalismo sexual de Ana de Miguel

Voz 1 42:17 te has dicho Nerea no que yo creía que estábamos más más puesta en la que lo teníamos claro que todo el equipo no lo deja clarísimo pero ahora mucho más

Voz 1095 42:23 qué le ha pedido si era capaz de contrastar declaraciones recientes con lo que dicen estos ensayos que ha leído y claro es lo que tiene ponerle un reto a una mujer de Bilbao

Voz 4 42:40 últimamente escuchamos mucho hablar sobre feminismo resuena en mayo Travel

Voz 20 42:51 ya basta vamos a poner un poco de orden en algunas frases de la actualidad con mujeres que han escrito sobre ello éste feminista no no nos valen los eufemismos Nerea Pérez de las Heras feminismo para torpes esa feminidad de la que se habla forma parte de la educación sexista que no se asocia con ser las guapas las buenas madres cuidadosas en apoyar la revolución de la mujer entonces lo sería el feminista algunas cosas que hacen algunos grupos no hay variables Nuria Varela en feminismo para principiantes feminismo es la teoría y práctica política que se basa en la justicia en que mujeres y hombres somos iguales en derechos y libertades y esto lo tiene que entender hasta el Papa

Voz 54 43:35 cine feminismo

Voz 20 43:38 es sede machismo como como explica Varela el machismo y el feminismo no sólo no es lo mismo sino que no tienen nada que ver el machismo consiste en la creencia de que los hombres son superiores a las mujeres aunque sus argumentos cambian dependiendo de la época hay algo más feminista que una mucho ver ayudando ser madre otra mujer escuchará Rivera nos hace pensar en el mito de la libre elección Ana de Miguel en neoliberalismo sexual legitimar leyes costumbres o acciones porque son producto de la libre elección deja a los que no tienen poder en manos de los poderosos el feminismo es la batalla por poner límites para que no puedan justificar todo con ella lo consintió creo que la incertidumbre sepáis simplemente sepa lo que lleva dentro

Voz 1 44:25 pues ya lo decía Virginia Woolf mirar a uno donde mirara

Voz 55 44:28 los hombres pensaban sobre las mujeres que Tarasca al para para vamos a dejarlo aquí que vamos a ir terminando y es mejor cerrar con una cita de Simón de a el feminismo es una forma de vivir individualmente de luchar colectiva

Voz 12 44:49 Ana de Miguel buenas tardes bienvenida La Ventana hola buenas tardes

Voz 0313 44:54 Miguel es profesora de Filosofía Moral y Política en la Universidad Rey Juan Carlos la radio todavía no se puede ver pero sería muy gracioso si yo pudiera describir les las reacciones de ganar tal cual iban apareciendo fragmentos de esta reflexión que nos hacía Nerea algunos de sorpresa en otros extrañeza otros de no estar muy de acuerdo otros otros de que si había muchas cosas en este repaso oro

Voz 30 45:16 pues una ventaja de la radio frente a la televisión te puede hacer esta gama de gestos si no saben lo que estás pensando pero verdaderamente estamos en un momento en que está apareciendo un feminismo a la carta en que personas que jamás han mostrado ningún interés por el feminismo sino todo lo contrario de repente comienzan a darnos lecciones comienzan a hablar de que el feminismo es lo que a cada uno Nos parece con lo que habría tantos feminismo como personas o tantos feminismo como partidos políticos con lo que es una banalización y un intento de dejar sin sentido una lucha una perspectiva teórica y tan interesante sobre lo que es el ser humano Sobrequés lo valioso en la vida sobre aquello por lo que merece la pena levantarse cada día tan interesante que lleva trescientos años esta tradición planteando a la sociedad qué tipo de sociedad queremos

Voz 1454 46:15 hemos ido no es la resuelven con

Voz 5 46:19 el feminismo que tú quieras ese porque no va

Voz 30 46:24 tantos feminismo como personas

Voz 0313 46:26 porque la Historia de la Filosofía que está absolutamente plagada de de de grandes pensadores de seres humanos con una profundidad intelectual brutal hay tantos y tantos y tantos que olvidaron a la mitad del mundo a las mujeres porque a la Historia de la Filosofía está tan llena de nombres de estos

Voz 1 46:41 hemos empezado aunque fuera como contrapeso pero

Voz 0313 46:44 qué

Voz 30 46:45 pues fíjate es tan interesante investigarlo y estudiarlo en realidad no no olvidaron parecía que sí pero no mira Platón nos olvidó Platón dice doy gracias a los dioses por tres cosas la primera por no haber nacido mujer claro que listo sin embargo luego aunque bueno Platón diseñó una república en la que habría cierta igualdad entre hombres y mujeres osea que no se le pasó de vista pero él de alguna manera dijo bueno pues menos mal que yo he nacido hombre y algo así como A vivir que son dos días mis matemáticas que me encantan mi filosofía Amis y mientras las mujeres energía y entonces los hombres Un filósofos Se que decían yo todo lo voy a mover la filosofía todo lo cambia pero nunca cambiaron la relación entre hombres y mujeres no fueron los filósofos tuvo que ser el feminismo que aparece en el siglo XIX y ahí sí habría filósofos varones y filósofa es que ya fueron capaces de comenzar a articular en profundidad El cómo era posible que nuestros hermanos los hombres no se hubieran asignado con la generosidad que les caracteriza el espacio de lo privado para nosotras como nuestro único sentido de la vida para ellos se auto designaron se auto designaron todo lo demás ingenieros pintores filósofos viajeros camino

Voz 7 48:12 antes

Voz 30 48:14 a ver esto es que alguien nos debe una explicación a los filósofos ahora Se la preguntamos cómo así ganasteis para vosotros Illa más propio de varones lo que era propio de seres humanos como viajar conducir leer y como nos dejaste Isaí encerrada

Voz 0313 48:33 cuál es la respuesta a esa pregunta si es que la hay

Voz 30 48:36 estamos trabajando todos seré

Voz 0313 48:39 es la respuesta

Voz 30 48:41 es un poco triste es mira un gran filósofo cartesiano un varón que era clérigo dijo que la desigualdad entre hombres y mujeres era el prejuicio de los prejuicios el prejuicio que ni los grandes filósofos eran capaces de enfrentarse a él ir derrotarlos se estaban enfrentando a mucho los prejuicios los filósofos ilustrados y sin embargo querían dejar todo como estaba en las relaciones entre hombres y mujeres es que te voy a decir a una cosa tú no Pi no pintas la Capilla Sixtina ni ibas a descubrir América ni escribe es el Quijote si estás cuidando a tus padres a tu madre mayor

Voz 1643 49:23 sí hijos

Voz 30 49:25 entonces yo creo que los hombres de alguna manera y los filósofos que tienen esa cabeza y esas antenas para percibir cómo se organiza el mundo percibieron que en fin para ser un creador un artista un viajero necesitas disponer de todo tu tiempo pero es que bueno ya me voy a callar

Voz 4 49:45 pero los hombres es como es

Voz 30 49:47 es lo que han querido quedarse no es sólo el viajar no es sólo el hacer películas buenísimas no es sólo es al mismo tiempo tener una familia a la que llegar por la noche ideal y ahora mis hijos que los adoro para mí los hombres han querido quedarse todo lo público con todo lo que lleva consigo que saca lo mejor de ti mismo hilo privado donde han encontraban el reposo del guerrero si ellos mismos lo decían están maravilloso el sueño de tenerlo todo claro las mujeres para eso se tuvieron que subir a nuestros hombros para Piqué a pintar la Capilla Sixtina es metafórico y luego encima además tener varias mujeres es decir no no a usted que le gusta a mí pintar la Capilla Sixtina y las mujeres que me escuchan me cuidan cuidan mis hijos cuidan Mi casa cocinan

Voz 0313 50:41 qué dice la filosofía de es que has hablado de sueños que decía la filosofía de la brecha de sueños entre niños y niñas es que hemos hablado esta tarde de eso hay una campaña hoy están Verne en el en el país una campaña que se puso en marcha en octubre del año pasado que ha rebotado estos días con motivo del del ocho m que a partir de los cinco años ya las niñas en función del trato que reciben de los regalos que se les dan de las ideas que se retransmiten Diana sueñan muchas astronautas o científicas o presidente del Gobierno ya los diez eso está consolidado halló a una bifurcación hoy en dos mil diecinueve que dice la afiló qué qué qué respuesta tienen la filosofía para esto

Voz 1 51:20 mira si quiero decir que habíamos avanzado nada porque no es verdad pero poder tienen un montón

Voz 30 51:25 les dé respuestas mira lo apasionante de la teoría feminista actual es que hay tantos libros tantas publicaciones cada una hemos investigado lo que más nos interesaba y hay montones de respuestas yo lo que creo es que un niño o una niña cuán a los dos tres años cuatro ya tiene sí completamente interiorizado para cómo manejarse en el mundo dentro de ese cómo manejarse sino lo dicen Nos dicen los niños y las niñas son esponjas porque están mirando todo fíjate que la lengua castellana con lo compleja que es a los dos y pico ya pueden hablar pero vamos y eso es mucho pues igual teorizado los valores aquello por lo que se les premia aquello por lo que se les mira con una cara que no sale aquí en la radio pero es una cara de eh bueno sí pero no

Voz 0313 52:14 el pero no ya están total mente

Voz 30 52:17 construidos yo te voy a decir un ejemplo ahora bueno que estoy muy interesada como tantas otras compañeras por la mitología griega Amelia Valcárcel me ha hecho ver que las religiones son muy importantes que tenemos que dedicarles más atención que ella es una especialista entre otras muchas cosas tú piensa

Voz 5 52:34 la Navidad un niño varón por no hablar del fútbol pero en Navidad el niño