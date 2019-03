La Ventana (05/03/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde a las seis en Canarias

Voz 0313 00:07 el Gobierno de la Generalitat ha dado luz verde a un decreto sobre vivienda en el que contempla entre otras cosas expropiaciones forzosas de pisos vacíos alarga la vida de las viviendas de protección oficial aunque entre las medidas no está la regulación de los alquileres más detalles con Monica Peinado

Voz 1600 00:23 el decreto establece multas coercitivas para que los propietarios de los pisos vacíos los alquilen los vendan no los cedan a las administraciones pero si eso no ocurre la normativa prevé la expropiación forzosa de estas viviendas han cincuenta por ciento del precio de mercado otra de las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno es que los pisos de protección oficial que se hagan a partir de ahora serán protegidos para siempre a pesar de que Cataluña ya tiene un índice de referencia del alquiler el Gobierno catalán no limita los precios el decreto obliga a que este índice se recoja en todos los contratos de alquiler a título informativo recoge que sólo los propietarios que respeten este índice tendrán incentivos fiscales o ayudas al alquiler

Voz 1454 01:05 vamos con otras noticias entre cuatrocientos y quinientos trabajadores de Airbus en España se pueden ver afectados por la supresión del programa del A380 en las diferentes plantas que tiene en nuestro país la empresa ha precisado que esto no implica que vayan a ser despedidos porque el futuro depende ahora de las negociaciones que se van a iniciar con los sindicatos hice pondrá en marcha un proceso para buscar la recolocación de los afectados nos vamos ahora al juicio del proceso en el Supremo sigue la declaración del coronel Pérez de los Cobos como testigo Alberto Pozas buenas

Voz 0055 01:33 Tarrés buenas tardes y está repitiendo las acusaciones queda vertió hace un año en este mismo tribunal la Guardia Civil se encontró con grupos violentos organizados protegiendo los colegios electorales el uno de octubre Icon Cuerpo de Mossos d'Esquadra que no actuaba

Voz 2 01:45 por parte de la Jefatura Mossos d'Esquadra Se activó un sistema de actuación policial más encaminado a facilitar la realización del referéndum ilegal e impedir su cumplimiento

Voz 0055 01:59 en algunos casos dice la situación fue de violencia muy grave una declaración en la línea de la acusación de la Fiscalía por rebelión tanto por las alegaciones de violencia como por la instrumentalización que dice se hizo de los Mossos para permitir el referendo

Voz 0313 02:09 no les contamos ahora un informe sobre el impacto de las

Voz 1454 02:12 altas que utilizan carbón para producir electricidad entre la población que vive junto a ellas el informe lo ha elaborado el Instituto Internacional de Derecho y medio ambiente y nos lo cuenta Javier Gregori

Voz 0882 02:21 mil quinientas veintinueve muertes mil ingresos en urgencias para enfermedades cardiacas y respiratorias veinte mil ataques de asma en niños esos dos años Éste es el impacto negativo en la salud de las sustancias tóxicas que emitieron durante el dos mil quince dos mil dieciséis las quince centrales que queman carbón en nuestro país para producir electricidad también hay unas pérdidas económicas valoradas en casi tres mil quinientos millones de euros

Voz 1454 02:44 esta tarde hemos conocido el nombre del galardonado con el Premio Pritzker de este año el máximo galardón en arquitectura nos lo cuenta Javier Torres

Voz 0907 02:51 es es el autor del Palau Sant Jordi en Barcelona también de dos edificios en Abando en Bilbao las conocidas como Torres Isozaki que diseñó junto al arquitecto Iñaki Aurrekoetxea ir del museo Domus de A Coruña que hizo junto a César Portela Isozaki que tiene formación ingeniero gana el Prytz con ochenta y siete años lo que le consagra al final de su carrera es el octavo japonés que logra el galardón y esa marca de origen es precisamente uno de los hitos de un trabajo que también tiene mucho de sobria escultura en el deporte

de Óscar Egido buenas tardes o las tardes a la próxima

Voz 1643 03:22 ahora vamos a conocer el once del Real Madrid para recibir al Ajax a partir de la nube anoche en el Bernabéu con ventaja de uno dos en la ida iba con todo Javier Herráez en SER Deportivos con la baja de Sergio Ramos por sanción Solari sale con Courtois Carvajal Nacho Varane defensa Casemiro Kroos y Modric en el campo y arriba Lucas Vázquez Benzema inicios con este once en crecer en el primer equipo español en los cuartos de final de la Liga de Campeones a partir de las ocho y media contamos departió en Carrusel junto al otro encuentro el que enfrenta al Borussia de Dortmund ante el Tottenham con ventaja de tres cero

Voz 3 03:50 aquí me Quiles en el partido y además a Segunda división es noticia que el líder

Voz 1643 03:54 el Osasuna ha renovado su entrenador Jagoba Arrasate hasta dos

pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com Mike volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado este martes a las ocho a las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

servicios informativos

aquí los premios más prestigiosos del periodismo en español El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el catorce de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com

Voz 14 06:33 hay vides que han dejado los tan importantes como la imprenta o la penicilina también hay vidas como las de María o Rubén que gracias a su testamento Solidario Unicef ayudarán a que miles de niños tengan educación vacunas y nutrición en el futuro suma Tea vidas que dan vida incluyendo a Unicef en tu testamento informa tienen novecientos novecientos siete quinientos o estamento Unicef punto es Si con mi madre

Voz 15 06:54 qué bien se que es intimista profano este relicario es un dulce pecado como Green es injusto con nuestra te fijas en las manos de los demás

Voz 16 07:07 qué te dicen las pero

Voz 1510 07:08 son con un lenguaje no verbal

Voz 5 07:10 en cambio que a manos cuando te pones nervioso que gusta a las caricias te gusta acariciar es manitas

Voz 4 07:18 pues ya puedes dejarnos sus mensajes de Whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres no tengo manos igual

Voz 5 07:29 Nos encontramos esta noche a partir de la una y media en la SER Faro con Mara Torres

Voz 1510 07:36 Phil Avery tala con Carles Francino

Voz 17 07:41 y

Voz 18 07:42 a mí me lo de que eh lo que ver de qué que veo

Voz 3 08:16 a sólo siete y ocho minutos de la tarde las seis y ocho en Canarias es verdad es es

Voz 0313 08:21 es una gran verdad que cuando uno se pone a escuchar o leer noticias a menudo se se da cuenta de que la capacidad sorpresa es prácticamente infinita no y la capacidad de ser Cures con los demás también enseguida entenderán porque les comento esto miren cada año ya lo saben decenas decenas de miles de personas dejan atrás sus hogares en en países de Centroamérica atraviesa Méjico como inmigrantes irregulares y tratan de entrar en Estados Unidos unos lo consiguen de otros no vale ese es un camino que fin con muchísima frecuencia muy a menudo se convierte en un horror de una auténtica pesadilla ya lo reflejó por ejemplo el actor y productor mexicano Gael García Bernal en un documental muy recomendable que se llamaba a los invisible

Voz 19 09:01 sí

Voz 20 09:04 yo tengo a mi familia o mi mamá mis hermanos cuando una cuestión dos dos mi mamá y mi hermano bueno lo que todo lo que tengo lo deje allá piensa llevar a Estados Unidos para ayudarnos mucho no hay trabajo tenemos gastos muchos gastos todas estas malo malo malo

Voz 21 09:23 desean nuestro sueño pesadilla del sueño americano porque sea bueno no que tienen que pasar M extorsiones asaltos y violaciones una Dorita pues el secuestro

Voz 5 09:38 usted va a empezar

Voz 20 09:41 no tenía para asustar a comprar de todo lo que necesita sutileza eso me hace sentir muy mal dije no yo tengo que viajar para Estados Unidos para poder darle todo porque es lo que más de ser el una vida que os tengo lo que uno puede tener

Voz 0313 09:58 son un montón de historias que se repiten que conocemos que no resulta muy familiares muy bien pues hoy conocemos la siguiente noticia cuatro mujeres cuatro integrantes de un grupo monetario que se llama No más muertes han sido condenadas a quince meses de libertad provisional a un pasito de entrar en la cárcel saben porqué por dejar garrafas de agua y latas de comida en mitad del desierto de Arizona Marta Delgado buenas tardes Carles buenas tardes y por qué no lo acabo de explicar pero exactamente qué delitos eres eres atribuyo se les imputa para condenarlos mira

Voz 1510 10:33 el fiscal acusaba a estas voluntarias de promover la migración ilegal al dejar pues eso agua y comida en el desierto para los migrantes que cruzan durante horas jugándose la vida es un poco en realidad lo que pasó con la fiscalía italiana en las organizaciones

Voz 0273 10:46 que rescatar migrantes en el Mediterráneo no

Voz 1510 10:49 ahora el juez ha sentenciado a estas cuatro voluntarias a sus quince meses de libertad condicional y una multa de doscientos cincuenta dólares cada una ya advierte que pueden entrar en prisión si reiteran su mala conducta es decir si siguen ayudan a los migrantes les acusan de abandono de propiedad de dejar el agua y la comida en un parque nacional ID entrar a él sin sin permiso P pero esto va más allá a otro voluntario por ejemplo de esta misma organización de No más muertes está acusado por cargos de felonía el fiscal dice que daba cobijo a migrantes indocumentados el dice que estaba ayudando a personas en peligro el caso es que el juicio lo tiene en mayo y si es declarado culpable le pueden condenar hasta veinte años de prisión

Voz 0313 11:29 tú estuviste el año pasado con una organización similar daban Jerez de la Frontera creo cómo trabaja esta gente

Voz 1510 11:36 bueno pues se organiza con voluntarios yo fui con una veintena de voluntarios universitarios para hacer viajes hacia el desierto estos están Ángeles de la Frontera están basados en San Diego en Tijuana entonces se organizan en en caravanas de coches para viajar hacia el desierto hacia hacia al este de San Diego hacia mexicana

Voz 0394 11:56 y en la frontera con con

Voz 1510 11:58 Sonora y Arizona eh

Voz 0394 12:00 sí lo que hacen es cargar galones de agua un galón son con casi cuatro litros cada uno pues cargado todo la cantidad de de galones que puede en mochilas en la mano hay pues conducirlo cogimos como unos tres cuatro horas en coche y luego caminamos otra

Voz 1510 12:17 las tantas horas para ir a una ruta donde los voluntarios creen que pasan los migrantes lo deducen porque encuentran restos de ropa de basura

Voz 0394 12:27 sí hay dejan las garrafas de agua que que bueno que luego saben que muchas de ellas por los los migrantes los encuentran oí claro eso es un alivio después de

Voz 0313 12:38 deje de horas amargas vamos a trasladarnos al norte de Méjico allí nos escucha el padre Pedro Pantoja sacerdote de la casa del emigrante que recibe diariamente del orden de ciento y pico doscientas personas que llegan huyendo de la de la pobreza y el hambre padre Pantoja buenas tardes hola

Voz 9 12:54 muy buenas tardes a órdenes que tal como está qué tal ahora mismo

Voz 1582 13:00 porque hicimos por toda esta crisis humanitaria que Centroamérica esta multa visto que ser ordinarios caravanas verdad que nuestra Casa del Migrante ordenadamente cada día llegan doscientos cincuenta personas que estamos sorprendiendo integrarme

Voz 9 13:20 todas estas pocas horas estas últimas horas en estas últimas horas ha llegado a bien sí claro que sí y en que en qué

Voz 0313 13:32 acciones llegan padre

Voz 1582 13:34 llegan en una situación es totalmente lamentables que les digo que muchos por todas las problemáticas son sufrimientos las agresiones que reciben recibo gente que trae de sillas con fallido a través del Camino de que a Sean Penn armado el cáncer forzó la impresión de las cárceles donde han estado casi todas las mujeres llegan violada sexualmente de tal manera que tenemos que trabajar en su recuperación los niños todo llegan con mucha André tengo una niña con Evra Lolita en este momento gorda ya sigue con su madre tres mil kilómetros primer un mil kilómetros la ves ya a la capital yo después otros dos mil A también casos del Migrante por eso mi caso del migrante es como un oasis para todo el G de verdad además hemos venido las caravanas hace un mes tal y yo tuvimos dos mil quinientos personas que en la caravana a los quince días de recibir mi casa quinientos migrantes que llegaron totalmente cargados en el también verdad tés tres la situación lamentable aún cuando nosotros somos siete casos denigrante que trabajamos integra al mente todas las necesidades del mil delante no solamente el alimento su luz su atención sino todos sus derechos la cuestión política la cuestión jurídica la la cuestión cultural la cuestión religiosa la cohesión psicológica verdad no han parado en dieciocho años de trabajo para hacerse una idea hemos recibido hay ciento Miren Promusicae no yo para que se dé cuenta de la multitud que viene autoriza tenemos otra caravana de setecientos personas en la frontera de Guatemala porque voy a ir para que tengan la visa humanitaria

Voz 0313 15:44 no sé si tenía usted noticias de esta sentencia que acabamos de comentar del del desierto de Arizona

Voz 9 15:48 a ese tipo de sentencias hay más casos entonces

Voz 1582 15:53 no es el único Font sita en el estado de Querétaro por darle de comer a unos migrantes Ali junto a las vías la encarcelaron dos años porque estaba dando de comer a ilegales verdad tuvimos que rescatarla de la cárcel una humilde mujer Ana la beta que se dedicaba a hacer comida llegaron allí los federales porque él estaba dando de comer a cinco migrantes entonces la levantaron y Le encarcelaron dos años por darles de comer imagínese una humilde mujer verdad y los casos de Arizona son mucho no no más es uno del que ustedes mencionan verdad parejas que han estado aquí en mi casa parejas de norteamericanos que estuvieron en la cárcel también ellos Ikea masa bien ayudó a los migrantes sino que se les ocurrió un día era pensaban inmigrantes vinieron unos migrantes resultados en el desierto realizó una los levantaron los llevaron a Fini pues quedaron en la cárcel también lo bueno es que ellos se convirtieron en activistas o sea que no y tú uno el Zazo es una disuasión criminal realmente de todo lo que está pasando con ellos Usted debe saber la existencia de los de los mercenarios Nine amén definir primero tenemos testimonios que ante el la el la el recurso del agua se gente generó

Voz 9 17:24 es una como otra organización que se llama

Voz 1582 17:27 fronteras con pasivas Nozal dando testimonio de que han envenenado los los depósitos de agua o los pequeños manantiales convéncenos de Rato es verdad o sea aquí estamos sonando no solamente una novia sino reúne o digo por qué odian tanto a nuestros migrantes que les hemos hecho chinos han explotado toda la vida el imperio de Estados Unidos verdad así que no es sólo ese caso señor son muchos muchos casos que tenemos

Voz 22 17:59 tanto en el territorio de chico con una

Voz 1582 18:02 el territorio de Estados Unidos no solamente en el de ciertos el zonas también en los caminos que te dejan muy bien y Pedro

Voz 0313 18:10 antojo le agradezco muchísimo estos minutos en La Ventana porque además como puede usted comprender con la distancia a la realidad no es lengua siempre fragmentada difuminada Isabel que existen muchos más casos de decisiones judiciales comenta que comentábamos en el desierto de Arizona no sabía entender mejor la magnitud del problema un abrazo muy grande desde España Pedro

Voz 1582 18:29 encantado que se lo necesarios

Voz 0313 18:31 adiós Marta detalle yo decía antes lo de los límites de la crueldad también desborda nuestra capacidad de sorpresa han aparecido garrafas de estas de agua rebajadas no que las a las algo si alguien no

Voz 1510 18:41 el padre hablaba de de que se envenena los manantiales estas organizaciones como Ángeles de la Frontera o como esta que recibido ahora la condena de no más muertes han encontrado encontraban esas garrafas rajadas y entonces decidieron esconder unas cámaras entre la maleza para ver quiénes estaban rompiendo las botellas así descubrieron que son los propios agentes de la de la patrulla fronteriza que se dedican bueno pues a a pinchar a rajar las botellas para que para que los migrantes no

Voz 0313 19:11 qué barbaridad Marta del Vado compañera un abrazo muy grande un abrazo con estar dando adiós

Voz 23 19:21 el moco tiene ganas de dedicar el K2 Tambovskaya Dufour el comentado carrera del que el engaño llegaría y y por qué por qué

Voz 9 20:00 a las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana en la SER

Voz 0867 21:16 son los Pingüinos y las piscinas son niños de cinco años de tercero de Infantil de un colegio de Galapagar y ellos protagonizan la historia del día en Madrid

Voz 5 21:26 La Ventana de Madrid Javier Casal

Voz 0867 21:30 a gol ayuda de sus profesores han escrito una carta una decena de mandatarios de todo el mundo para que salven el planeta ISI han recibido ya la primera contestación la del presidente francés Emmanuel Macron

Voz 26 21:42 tienen cinco añitos y se han propuesto dar la vuelta al mundo para luchar contra la

Voz 27 21:46 también hacíais tan mus preocupados juega en el campo

Voz 26 21:54 con su profesor hay la ayuda de sus familias han redactado esta carta Ilan enviada una decena de jefes de Estado y de Gobierno a cada uno en su John Henry sigue Reus están en Francia Reino Unido Alemania Nepal Rumanía Estados Unidos Islandia y España han sido los destinatarios y el primero en responder ha sido el presidente francés Emmanuel

Voz 10 22:20 son sirios han Ki-moon Kio díptico Juanjo a Manuel

Voz 26 22:24 la cota de Hummer a través de su jefe de gabinete Macron agradece los niños de Galapagar su compromiso y su confianza en él las familias están entusiasmada

Voz 28 22:34 niños e ahora está muy concienciados Mi hijo cuando va conmigo por la calle de basura cómo mirarme a mala señal

Voz 1510 22:42 la carta de Macron así

Voz 26 22:44 la primera pero Moncloa ha llamado el colegio esta mañana para confirmar que el presidente Sánchez la recibido y que les responderá por escrito estrenan mucho menos

Voz 0867 23:01 Laura Gutiérrez buenos ha traído esta historia que pueden leer también en nuestra web en Radio Madrid puntos cuya el jueves a las once de la mañana el PSOE de Madrid va a celebrar su debate oficial de primarias tendrá lugar en la sede del partido la calle Buen Suceso sin público y a través de Stream Manuel de la Rocha candidato a las primarias socialistas buenas tardes bienvenido a La Ventana de Madrid como está preparado Juan Manuel de la Rocha inició una ronda de entrevistas con los candidatos a las primarias al Ayuntamiento de Madrid mañana estará con nosotros Chema Dávila y el jueves lo hará Pepu Hernández Larrocha ustedes querían un debate me dice usted estamos preparados pero este que se ha aprobado esta mañana es el debate que querían el debate que ese gol

Voz 29 23:41 sin duda que no yo quería un debate abierto en un espacio público donde pudieron asistir los militantes del partido incluso votantes el ellos con presencia de la prensa y además en un debate es decir no un conjunto de monólogos sucesivos sin posibilidades de réplica en todo caso yo intentaré utilizar los minutos que tengo en cada tema para replicar o para preguntar a mis compañeros de de candidaturas acerca de aquellas cuestiones que yo creo que son más relevantes porque me parece que no todos tenemos una posición común sobre los temas más importantes que los socialistas tenemos que los madrileños no usted del formato prosigue

Voz 0867 24:28 pensando que el día no Jueves once de la mañana pleno a esa hora en la Asamblea de Madrid prohibía de dieciocho m la resaca de la comparecencia mañana de Cifuentes en Vallecas la última vez el pico del debate del PSOE celebrado bajo la misma fórmula fue de una veintena de espectadores a través de You Tube puf mucho no van a pescar hay ninguno de los candidatos

Voz 29 24:50 no sólo formato efectivamente el ahora se ha acoplado a las necesidades de uno de los candidatos parece que Pepu tenía problemas para hacerse el debate a la hora razonable que serían las siete en la tarde noche tarde conoce es un debate probablemente preparado en función del interés de uno de los candidatos frente a los otros impuestos yo iría al debate plantearé réplicas y súplicas intentaremos que eso no sea un un monólogo sucesivo sin audiencia con escasísima audiencia buscaremos lo que eso tenga la mayor repercusión porqué por porque los militantes hombres y mujeres del Partido Socialista tienen que poder votar con el mejor conocimiento de quién se presenta de sus trayectorias de sus propuestas de su conocimiento de madres yo conozco la desigualdad de Madrid desde hace más de cuarenta años y algunos parece que dicen que las tan conociendo ahora de la capacidad de recuperar voto perdido por los socialistas de con quién piensan que sería más razonable gobernar si con Ciudadanos y parte de las derechas o con las izquierdas otras izquierdas que hay en Madrid etcétera son temas que interesan a todos esos se clarifica los militantes en voto secreto pues votarán con mayor conocimiento y con mayor transparencia

Voz 0867 26:14 me enseñan ustedes su experiencia bueno usted fue alcalde Fuenlabrada exconsejero con Leguina Diputado nació en mil novecientos cuarenta y siete verdad eso tenemos una alcaldesa en Madrid de setenta y cinco años yo le preguntó política no está hecha para jóvenes

Voz 29 26:29 la política está hecha para jóvenes y para mayores si uno mira otros países importantes de Europa o de Estados Unidos Yerma Corbijn tiene setenta y muchos años Sanders en Estados Unidos se presenta de nuevo con setenta y ocho setenta y nueve años en El Aaiún de Barcelona se presentan candidatos de setenta y muchos años el problema no es la Vaz el pleno es el espíritu joven o Maduro que uno tiene también la experiencia la alcaldía de Madrid requiere cierta experiencia cierta capacidad de ver las cosas con perspectiva de Gestión de Equipos de conocer la ciudad sus problemas iré a hacer propuestas yo creo que tengo esos esos elementos esas características mejor que otros que los otros contrincantes

Voz 0867 27:16 yo voy con Madrid le voy a preguntar por cuestiones concretas de la política que iban a marcar sin duda la próxima legislatura si usted llega a ser alcalde Madrid usted paralizaría la Operación Chamartín tal y como está planteada actualmente por el Ayuntamiento de Manuela Carmena

Voz 29 27:30 yo creo que la Operación Chamartín debe ser revisada debe ser revisada concierta profundizar y hay algunos parámetros que si se ejecutan tal como están vistos lo que se producirá es un incremento muy profundo de la segregación territorial entre el Norte Sur de Madrid un incremento de la desigualdad social hubo en junio del dos mil dieciséis un acuerdo entre el grupo municipal socialista y el grupo de Ahora Madrid Kerry redimensionar la Operación Chamartín en términos razonables en cuanto a volumetría en cuanto edificabilidad en contra viviendas públicas en cuanto a modo de gestión público y el alcaldesa con un pequeño núcleo de su equipo ha renegociado con el BBVA Icon Adif del Partido Popular otra vez prácticamente en los mismos términos que que

Voz 0867 28:22 básicamente se queda igual que al principio

Voz 29 28:25 no que al principio en la época de correr sino que en la época de Ana Botella muy muy cercano a la botella con un porcentaje de vivienda con algún grado de protección el mínimo legal para mí me parece

Voz 0867 28:36 porque hace entonces Manuela Carmena

Voz 29 28:39 yo hay que preguntárselo a ella porque ha hecho ese pacto ese acuerdo que le da de alguna manera el monopolio por ejemplo de las oficinas de calidad en Madrid al BBVA Si como decía antes si eso se va a probar tal como está en veinte o treinta años en el resto de Madrid no se construirán zonas modernas de oficinas porque el monopolio de la oferta lo tendrá el BBVA en el norte

Voz 0867 29:05 voy con con la vivienda que es uno de los principales problemas que tiene ahora mismo en la capital usted comparte esta teoría de que sin desarrollos urbanísticos nuevos en la ciudad nunca bajaron los precios o hay que buscar otras soluciones Se pueden buscar otras soluciones

Voz 29 29:20 se pueden y se deben buscar otras soluciones la primera y más importante la que está en casi todas las grandes ciudades europeas es tener un potente parque público de viviendas

Voz 0867 29:30 que no existe básicamente porque se vendió exacto

Voz 29 29:32 Madrid la Empresa Municipal de lo viviendo tenía siete mil viviendas el PP que ahora presume y habla de no sé que vendió cinco mil las vendió además para hacer caja y las vendió muchas de ellas por debajo de su precio con un desprecio absoluto además de las casas modestas que vivían allí no hay que hacer un parque público como potente que permita reequilibrar los precios y hay que hacer otras políticas el Gobierno de España como de aprobar un decreto ley que esperemos ha convalidado en el Parlamento con medidas muy importantes en esa materia sin duda desde el Ayuntamiento se podrán hacer muchas cosas también de fiscalidad en relación con viviendas vacías han está usted a favor de los pisos turísticos yo no estoy en contra el turismo todo lo contrario

Voz 0867 30:18 lo que no me Smallville turismos uno de los motores que mueven Madrid

Voz 29 30:21 exacto pero quiero empezar por el turismo pero claro los pisos turísticos una deformación de la cesión de viviendas para que vengan las gente de fines de semana de tal manera que hay barrios que son parques temáticos y eso incrementa de una manera muy significativo los precios de los útiles

Voz 0867 30:42 no hay vecinos que no pueden más que prima aquí el interés económico o el interés de los vecinos

Voz 29 30:47 pues debe primar el interés de los vecinos por eso el decreto ley que acaba de aprobar el Gobierno posibilita que por una mayoría no absoluta por una mayoría cualificada de la comunidad de propietarios pueda acordar que no haya pisos turísticos en un determinado inmueble es una medida muy importante

Voz 0867 31:04 habló de del futuro si usted tuviera que que gobernar con el apoyo algún partido político Bono evidentemente ese que tiene buenas relaciones con Manuela Carmena pero cierra completamente como sí ha hecho Ciudadanos por ejemplo con el PSOE usted cierra completamente la puerta a un acuerdo con Ciudadanos

Voz 29 31:20 yo no cierro la puerta completa con nadie pero tiene que haber similitudes e identidades de proyectos las tres derechas están muy cerrados en sí mismas lo danos ha acordado por su máximo órgano político que no pactará con Pedro con el Partido Socialista ni con Pedro Sánchez a mi me parece que lo razonable es que el Partido Socialista en Madrid pacte con las otras fuerzas izquierda y entre es la que encabeza Manuela Carmena insisten los sumaran pues sino sumarán habrá que pensar que que se hace pero yo me temo que sino suman es que suman las tres derechas que gobernará las tres derechas juntos que es lo que están diciendo qué es lo que han hecho en la foto de la plaza de Colón que es lo que han hecho en Andalucía por eso los madrileños y madrileñas tienen que saber que unos movilizamos el día de las elecciones veintiséis de mayo o que hay un riesgo de que gobierne en las desdichas yo tengo una confianza de que eso no se produzca y que haya un gobierno progresista y de izquierdas

Voz 0867 32:23 Manuel de la Rocha derogaría Madrid centro

Voz 29 32:26 no no en absoluto Madrid central se ha puesto en marcha con muchos defectos con muchas insuficiencias por parte de Ahora Madrid pero fue una iniciativa socialistas es lo primero que quiero

Voz 0867 32:37 ahora los semáforos de la cinco prorrogó algunos dirigentes socialistas han quitado el mucho lo encima

Voz 29 32:43 son cosas distintas el Madrid centrales una operación que tiene que ver con el futuro de las ciudades sostenibles hilos a foros de la cinco y que son una operación en la que no se ha tenido en cuenta un elemento a mí me parece clave que es la concertación metropolitana en la época del Gobierno de Leguina y de los gobiernos socialistas en el Ayuntamiento de Madrid era un tema clave la concertación con los otros municipios el PP la abandonó yo a Madrid no ha sido sensible a ello hay que concertar con otros ayuntamientos pero evidentemente en la cinco algo hay que hacer y a corto plazo porque es una llaga que separa dos zonas de Madrid que necesitan ser unirse las calles son para unir no para separar

Voz 0867 33:26 siete de la tarde y XXXIII minutos

Voz 30 33:31 no

Voz 31 33:33 sigue a La Ventana en las redes sociales roja La Ventana La Ventana

Voz 29 33:45 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana

Voz 32 33:47 la el faro un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 5 34:00 el Faro con Mara Torres síguenos también en redes nuestra aplicación móvil a partir de la una y media en la SER los últimos procesados al cauce de la mano de una forma mucho más familiar de lo que creemos

Voz 1584 34:13 por explicar a la gente que son pues los snacks los es la chucherías las chocolatinas los cereales y uno todas estas cosas que sí que os veo Sally bando pero es que claro están pensadas y sigue es están pensadas precisamente para eso no para para excitar nuestros más bajos y nombre el perdona momento tú comparas un un acelgas

Voz 5 34:34 es decir bueno las acelgas Trail

Voz 10 34:41 hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también el Hoy punto es Cadena SER

Voz 9 34:48 cuál es el nombre de la mejor emisora de Hispania a tiempo

Voz 33 34:51 con puedan practicar una pista es que encadena luego si luego la eh cabinas si luego la Cadena ser correcto hacer

Voz 34 35:06 pues pues esta que está escuchando no en la Cadena Ser cadena ser objeto de toda la vida de Dios aquí en la casa Cadena la

Voz 3 35:20 cadena SER o se

Voz 5 35:23 como tú quieras yo me tiro cadena encararon

Voz 35 35:25 libro de poner equilibrio porque cuenta con la SER

Voz 0867 35:35 siete de la tarde treinta y cinco minutos Manuel de la Rocha tiene usted una sociedad mercantil

Voz 29 35:40 no ninguna ni tengo ni se me ha ocurrido nunca tener

Voz 0867 35:44 a usted le convencieron las explicaciones que dio en su día el equipo de Pepu Hernández sobre este asunto el tema usted cree que le condición éticamente para ser candidato

Voz 29 35:53 Pepu Hernández que Le tengo un serio respeto el dio unas explicaciones yo no tengo nada más que añadir

Voz 0867 36:01 ha habido presiones está viendo presiones para que los militantes del PSOE y los secretarios generales voten por Pepu Hernández

Voz 29 36:09 yo lo que he percibido es muchos compañeros y compañeras que me dijeron muy pronto desde muy pronto a largo del proceso que me apoyaban que podía utilizar sus nombres incluso debo decir me lo han dicho prescrito todos los Whatsapp deja huella y que en determinado momento me común me comunicaron Manolo lo siento voy a avalar a Pepe pero cuando llegue el voto secreto sea distinto por eso yo creo que el voto secreto es la clave de la democracia y quiero recordar que Pedro Sánchez que tuvo siete mil avales menos que Susana Díaz arrasó el voto secreto

Voz 0867 36:48 Pedro Sánchez que se decantó por un candidato al principio no lo dijo abiertamente y sin tapujos esto va hacia el proceso

Voz 29 36:56 condicionó mucho el proceso de primarias el proceso de primarias debería serlo sin que la dirección impusieron candidato pretendieron candidato porque si es la dirección la que quiere seguir designando los candidatos a las listas del Partido Socialista volvamos al modelo anterior pero si las posibilidades de los militantes las direcciones deben tener una razonable neutralidad en todo caso yo respeto que Pedro Sánchez quiera apoyar o en un candidato de otro pero las estructuras del partido debe ser realmente y objetivamente neutro

Voz 0867 37:28 hemos hablado de su experiencia política usted cree que alguien sin un ápice de de esa experiencia política puede gobernar una ciudad como la de Madrid usted no sé no sé si usted se pondría a entrenar al Real Madrid de baloncesto

Voz 29 37:40 yo no podría enterrar al Real Madrid de baloncesto y la experiencia política me parece muy importante no yo creo que no es lo mismo gobernar un Ayuntamiento de tres mil o cinco mil habitantes que una ciudad de tres millones doscientos mil hay que conocer de gestión pública hay que saber hay que tener experiencia de lo que significan las fuerzas políticas haber ni conocer los barrios y los distritos yo llevo muchos años cuarenta años conociendo los barrios y los distritos de Madrid y ahora hay alguno que viene y que dice estoy empezando a conocer qué es Madrid pero desigual que es

Voz 0867 38:15 a usted también dirección en la voz cosa Pepu Hernández lo conoce Madrid

Voz 29 38:20 yo no sé si Pepu Hernández conoce Madrid pero el otro día escuché diciendo estoy asistiendo acudiendo las agrupaciones me estoy dando cuenta lo desigual que es Madrid los socialistas de viejo cuño los que llevamos muchos años militando visitamos en el Partido Socialista precisamente porque sabemos de la desigualdad de de la región y de ir a nuestro país en su conjunto no somos advenedizos en esta materia

Voz 0867 38:43 hay un empacho de independientes Gabilondo independiente y Pepu Hernández posible candidato independiente también

Voz 29 38:51 yo no es el contrario que los independientes colaboren con el proyecto socialista el mejor ejemplo lo acaba de decir hondo diez años comprometido con nuestras ideas pero ese mensaje de que en las instituciones más importantes las encabecen las listas independientes en despecho del militante como si ser militante fue una condición inferior fuera una situación de menor valía como si los demás tuvieron aire fresco Il nuestro fuera un aire contaminado a mí me parece un error de fondo

Voz 0827 39:19 para el Partido Socialista para la democracia

Voz 29 39:21 española hay que poner en valor la política y los políticos y los partidos y sus militantes el problema son los partidos sino a veces dirigentes que tienen actitudes distantes pero si no ponemos en valor a los militantes frente a los de fuera flaco servicio hacemos repito la democracia

Voz 0867 39:38 Manuel de la Rocha gracias por venir esta tarde en La Ventana de Madrid un saludo gracias a que mañana estará con nosotros el segundo no es candidato estos son los tres candidatos Chema la vida desde las siete y veinte aquí en La Ventana de Madrid esta noche Fútbol Champions juega el Madrid frente al Ajax han montado los de derechas justo aquí en el centro de la capital hasta mañana adiós

Voz 0313 42:04 faltan dieciocho minutos para que sean las ocho de la tarde a las siete en Canarias recta final de la ventana

Voz 26 42:10 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 0827 42:14 elige soy para arrancar el resumen pues vamos a arrancar una entrevista que hemos tenido hace unos minutos hoy no sorprendía no impactado la sentencia a quince meses de cárcel para cuatro miembros de un grupo humanitario que sencillamente habían dejado agua y comida en el desierto de Arizona para los migrantes pero nos ha sorprendido todavía mucho más lo que nos ha contado Pedro Pantoja sacerdote de la Casa del emigrante que nos dice que en dieciocho años arrecia

Voz 1 42:38 debido a seiscientos mil migrantes en su hogar y nos decía que no es el único caso

Voz 1582 42:44 no es el único con sita en el estado de Querétaro por darle de comer a unos migrantes al junto a los días la encarcelaron dos años parejas que han estado aquí en mi casa parejas de norteamericanos que estuvieron en la cárcel también ellos vieron a unos migrantes necesita doce en el desierto zonas donde levantaron los llevaron a fin ir quedaron en la cárcel también o sea que no y tú no el Zazo es una acción criminal realmente de todo lo que está pasando con ellos porque odian tanto a nuestros migrantes chinos han explotado toda la vida

Voz 23 43:29 el elemento

Voz 0827 43:32 la verdad es que es una historia desoladora con la que casi acabábamos La ventana que empezábamos con otra muy distinta la de un grupo de pequeños del colegio Ana Galapagar que han protagonizado una gran historia han escrito una carta una decena de jefes de Gobierno de estado de todo el mundo para pedir que pidan a sus ciudadanos que sean un poquillo más cuidadosos con el planeta

Voz 27 43:57 vivimos preocupados basura que en el campo le pedimos que digan mí en su país era tiren basura porque llegan

Voz 0827 44:16 el mensaje es muy clarito y detrás de estos niños grandes hay una gran profesora que se llama Guiomar Romero y que hoy se ha asomado a la ventana es la maestra de estos niños que nos ha contado que bueno él alguna carta ha recibido ya respuesta por ejemplo del presidente francés

Voz 22 44:35 la primera que nadie me dice bueno este es que venzan P que muchas gracias por haber confiado en ellos y que es alegra que haya gente que está tan pequeña preocupada por el medio ambiente porque ellos son él

Voz 0827 44:49 a otros sitios la carta habrá llegado antes pero han reaccionado más tarde en la Moncloa enseguida descolgado del teléfono para decirles que sí que Pedro Sánchez ha recibido la carta que les va a responder idioma

Voz 29 45:00 Nos ha contado como surgió la idea

Voz 22 45:02 esta cuál es a mi cerca del campo y solemos salir a pasear entonces siempre que vamos volvemos con una bolsa de basura cuando decidimos seré del grupo de los Pingüinos de Zegama sobre los pingüinos que ellos vieron que llegaba el plástico hasta la Antártida hay que había Pingüinos que se morían por consumir plástico el año anterior es una carta al Rey que es así que no la mandamos hemos para poder por un tema de elefantes en el Museo de Ciencias Naturales no

Voz 38 45:30 amigo no se hace las mandamos de verdad yo no

Voz 0827 45:39 a esta la vías bueno la preocupación de estos pequeños una preocupación muy grande hemos hablado con Alba García que responsable de la campaña de plásticos de Greenpeace que esta misma mañana se han ido hasta Bermeo para llamar la atención sobre este problema que no es decir Alba va a peor

Voz 22 45:53 por supuesto y por desgracia vamos la producción de plástico el último cuarenta años incriminado en un novecientos por cien no vamos reduciendo los clásicos de un solo uso sino todo lo contrario ya sabiendo que el reciclaje no en la solución es decir tenemos que seguir reciclando pero lo más importante necesitamos reducir si aparte de lo que nosotros podamos hacer de forma individual en tasas necesitamos que todas estas empresas realmente apuesten por temas reutilizable rellenando retornar legisle al ingente a la cultura de los felicidad porque es prácticamente imposible encontrar hoy en día de de esta marca o en supermercados quiere en plástico inflado de ellas responsable

Voz 0827 46:29 pues nada con esta bella iniciativa de estos chavales de Galapagar despertamos y irnos aquí estábamos escuchando a otra pequeña una niña de siete años Majid Macías la primera niña

Voz 5 46:39 jugar en un equipo masculino infantil en Uruguay

Voz 0827 46:41 tierra de grandes futbolistas ella juegan en el Nacional de Montevideo y anotó a dos minutos para el final el gol de la victoria ante el Peñarol la gente se volvió loca no es decía quizás demasiado loca no pudieron completar la vuelta de honor sí

Voz 39 46:56 contra el Peñarol que Tapie no

Voz 0827 46:59 sí he ganando

Voz 40 47:02 todo poema habérselo media vuelta padres todo el locos allí en El Aaiún con una más que de le vaya a los niños

Voz 14 47:19 pero sería de fogueo seriamente juguetes estas que a veces

Voz 0827 47:23 sí se porque son se a ver yo ni la bueno son niños y niñas que escribieran parte de la historia de este siglo XXI han cambiado muchas cosas desde luego hoy recordábamos en la Ser en esta semana el ocho de marzo la campaña de hace tres décadas la que puso en marcha el Instituto de la Mujer para que las familias no pusieran límites a los sueños de sus hijas María José Díaz Aguado catedrática de Psicología de Educación de la Universidad Complutense dice que no sólo fue bonita sino que con el paso del tiempo si observamos lo avanzado fue muy eficaz

Voz 41 47:54 más de treinta años se tuvo que hacer una campaña que decía las familias no límites sobre educación es una mujer del siglo XXI en el póster salía una niña de seis años

Voz 1510 48:06 cuando dirigir una orquesta como si estuviera dirigir

Voz 41 48:08 el mundo pues estas niñas que hoy son mujeres jóvenes obtiene el sesenta por ciento de las titulaciones universitarias aprueban mayoritariamente oposiciones para puestos como la judicatura que parecían antes prohibidos para las mujeres

Voz 0827 48:26 queda mucho por hacer pero se ha hecho mucho mucho vamos a hablar de igualdad de feminismo esta semana

Voz 5 48:31 al lado

Voz 0827 48:34 hoy en La Ventana hemos hablado con Ana de Miguel que es filósofa y es profesora de Filosofía moral de la Universidad Rey Juan Carlos está muy sorprendida con toda la gente que se está apuntando al feminismo desde lo todos los partidos políticos en los últimos días

Voz 42 48:49 verdaderamente estamos en un momento en que está apareciendo un feminismo la carta en que personas que jamás han mostrado ningún interés por el feminismo sino todo lo contrario de repente comienzan a darnos lecciones comienzan a hablar de que el feminismo es lo que a cada uno Nos parece con lo que habría tantos feminismo como personas tantos feminismo como partidos políticos con lo que es una banalización y un intento de dejar sin sentido una lucha tan interesante sobre lo que es el ser humano Sobrequés lo valioso en la vida sobre aquello por lo que merece la pena levantarse cada día

Voz 0827 49:27 siendo esa la lucha que es lo que ha pasado porque hasta los filósofos se olvidaron los hombres

Voz 42 49:33 filósofos decían la filosofía todo lo cambia pero nunca cambiaron la relación entre hombres y mujeres no fueron los filósofos tuvo que ser el feminismo de haber esto es que alguien nos debe una explicación como así ganasteis para vosotros Illa más propio de varones lo que era propio de seres humanos como viajar conducir leer y como nos dejaste Isaí encerrada

Voz 0313 49:59 cuál es la respuesta a esa pregunta estamos

Voz 5 50:02 todos seré estamos trabajando en ello

Voz 43 50:06 no no no

Voz 0827 50:10 bueno hay comenzábamos el programa con pequeños seres cargados de ternura hay para compensar Nieves Concostrina ha decidido recordarnos la muerte de un indeseable el cinco de marzo de mil novecientos cincuenta y tres Se declaró oficialmente muerto Stalin una novia de misterio envuelve su final incluso se desclasificar documentos secretos hacer trece años pero tampoco ayudó nada a esclarecer nada

Voz 1626 50:32 no se sabe si aquel cinco de marzo llevaba tres días muerto si lo dejaron morir sin darle asistencia médica y cuando le vieron con el Parra que aprovecharon para rematar la madrugada de el día uno de marzo Stalin disolvió una reunión con cuatro de sus altos cargos con los que había estado poniéndose ciego a vodka en su habitación se desplomó porque lo encontraron tirado en el suelo dieciocho horas después raro el caso es que comenzaron las idas de unos las venidas de otros allí había medio Gobierno medio Comité Central del PCUS pero nadie decidía qué hacer con Stalin y en este plan estuvieron cuatro días antes de comunicar que la muerte se había producido el cinco de marzo a las veintiuno a cincuenta horas por insuficiencia cardiorrespiratoria todo mentira

Voz 0827 51:22 hemos tenido polémica por partida doble tras el estreno en el Reino Unido el documental que cuenta en primera persona la denuncia de dos supuestos casos de abuso infantil por parte del cantante Michael Jackson pues la BBC Radio dos una de las emisoras más escuchadas en el Reino Unido ha decidido no emitir canciones de este artista ha abierto un debate en aquel país con opiniones diversas

Voz 0273 51:48 algunos piensan que Jackson es demasiado grande para borrarlo del mapa de la música pop

Voz 1510 51:52 el reducirlo al silencio otra gente

Voz 0273 51:55 dice bueno sus canciones forman parte de la vida de miles de millones de personas así un fenómeno cultural que ha inspirado a muchos jóvenes sobre todo a jóvenes de color otros piensan que sería necesario en este y en otros casos separar al artista al hombre o la mujer de sus trabajos separar las cosas para que no ocurran estas censuras au de pronto una figura como esta que puede desaparecer

Voz 0313 52:17 una polémica recurrente y marca caminos peligrosos espinosos a mí lo que me choca es que alguien decida prohibir o censurar boicotear da igual su música porque esa música es una obra es una creación artística que ya existe al margen de la catadura moral de su auto porque no está reñido tener talento con ser un cabrón con pintas de pero yo me pregunto no entre otras cosas me pregunto El Mundo sería mejor sin la música Michael Jackson para mí la respuesta está bastante claro pero bueno ya veo que no todo el mundo piensa igual y que la moda de prohibir por tierra Mariaire continúa ganando terreno Iñaki de la Torre se planteaba también que haríamos con otros muchos Hardy

Voz 0827 52:53 estás en circunstancias semejantes Begoña Arce nos ha contado que ya han ocurrido casos de censura en el Reino Unido