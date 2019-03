La Ventana (06/03/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 0313 00:07 Pablo Iglesias se desmarca del cartel con el que su partido anuncia su supuesta vuelta con un acto en Madrid el próximo veintitrés de marzo Esther Bazán buenas

Voz 1255 00:16 buenas tardes es una imagen del líder de Podemos de espaldas con el puño en alto y con la palabra vuelve la formación morada dice que ha sido un error de diseño y sobre todo que se replantea el mensaje Nieves Goicoechea

Voz 0141 00:26 el partido asegura que ese cartel con ese diseño no tendría que haberse publicado porque se han reforzado de forma equivocada las letras él L en un color malva dentro de la palabra vuelve que está en un morado más oscuro el color que identifica a esta formación política vista la polémica la organización ha retirado el cartel publicará otro nuevo con mensaje diferente el líder de Podemos asegura en los dos tuits publicados esta tarde que vuelve cargado de energía y que tiene ganas de encontrarse con amigos familia y cargos del partido el próximo veintitrés en el Museo Reina Sofía

Voz 1255 00:56 seis de cada diez personas con hambre crónica en el mundo son mujeres y niñas según un comunicado de Acción contra el Hambre con motivo del próximo ocho EM esta ONG recuerda que a menudo las mujeres tampoco tienen el control sobre los recursos producen el setenta por ciento de los alimentos del planeta pero posee menos del veinte por ciento de la tierra en nuestro país los partidos ya de precampaña se posicionan pensando en la manifestación del viernes en el Partido Popular cuáles son sus planes Adrián Prado

Voz 0230 01:20 hace un año el PP calificaba la manifestación del los

Voz 1255 01:22 m de elitista de insolidario y anticapitalista la dirección nacional llegó a distribuir un argumentario entre sus cargos en el que se decía que con la convocatorias apostaba por el enfrentamiento entre hombres y mujeres la entonces ministra Isabel García Tejerina ahora en el equipo de Casado propuso incluso hacer una huelga a la japonesa es decir que las mujeres trabajarán más horas de lo habitual este año los populares cambian por completo de estrategia y varias dirigentes del partido van a estar presentes en la marcha en concreto las vicesecretarías Andrea Levy Marta González y Cuca Gamarra la Secretaria de Igualdad Marimar Blanco la consigna en el PP es que las mujeres del partido hagan lo que quieran como siempre apuntan fuentes populares el pasado mes de febrero ha sido el menos lluvioso de los más calurosos de este siglo de nuestro país los datos con Javier Gregori buenas tardes así

Voz 0882 02:07 ese es sólo uno de los dieciocho récords que abatido este mes de febrero según Aemet España en España llovido de media sólo quince litros por metro cuadrado la cifra más baja de este siglo porque sus setenta por ciento menos de lo habitual además en batido casi una veintena de marca sobre temperaturas máximas ésta se han registrado sobre todo en ciudades de la mitad norte peninsular como A Coruña o Zaragoza

Voz 2 03:01 cadena SER Madrid

Voz 1255 03:04 fin de la fabricación del A380 de Airbus afectará a un centenar de trabajadores de la planta de Getafe como ocurre con los empleados del resto de la multinacional en toda Europa la empresa explica que la mayoría va a pasar a ejercer otras funciones una recolocación para evitar la mayor pérdida posible de puestos de trabajo Antonio Martín es el presidente del comité intercentros

Voz 4 03:21 entonces el tomada termina pues habrá siempre que que bueno pues que al coincidir acaba que tomar medidas para que buscara soluciones previamente para que continúe la empresa que siempre estarán en la órbita de la recolocación en otros programas no solamente de la propia Airbus sino programas que son también de Haya militar o del área de uso de helicópteros au haría que hacían

Voz 1255 03:46 bancada municipalista uno de los movimientos políticos que integraron Ahora Madrid en dos mil quince ha presentado su hoja de ruta de cara a las elecciones de mayo apuestan por una coalición electoral con Izquierda Unida ya anticapitalistas el todavía concejal de Carmena Pablo Carmona responsabiliza directamente a la alcaldesa de la ruptura de Ahora Madrid

Voz 5 04:02 el Carmen y el que hace

Voz 1220 04:05 que ahora Madrid deje de asistir tal hijo

Voz 5 04:07 no se conformó en dos mil en dos mil quince

Voz 6 04:11 claramente lo que se lanza en la ciudad de Madrid es una pregunta o conmigo o contra mí

Voz 1255 04:17 la ausencia de instituto en Montecarmelo llega hasta el Defensor del Pueblo vecinos del barrio y familias de sus dos colegios públicos han presentado una queja por la negativa de la Comunidad de Madrid a construir un centro y que obliga a los alumnos a desplazarse a otras zonas al terminar la primaria Fernando Mardones portavoz de familias y vecinos

Voz 7 04:33 comunidad lleva dando largas desde hace ya más de diez años desde el año dos mil ocho en el que en el que hay un primer movimiento por parte del Ayuntamiento en febrero una parcela para este instituto bueno once años después pues creemos que ya que ya es hora que ya hemos topado digamos el límite máximo que podemos aguantar sin tener esta esta infraestructura educativa docente

Voz 22 10:03 la patria una marca

Voz 16 10:05 no le vi yo no veo rojos y azules yo creo españoles blanco ya en sus el más caro loft bares y así que más natural que la inmensa mayoría de los españoles donde el Partido Popular ya aún no lo sabe suple mano suyo

Voz 22 10:19 tú problema eres tú

Voz 23 10:44 con los compañero descriptiva la que ponen aquí

Voz 13 10:54 aquí pero había mucha comida

Voz 0313 11:01 la comida en la cárcel de Sandokán dará que hablar ya estamos en todo por la radio aquí en La Ventana con Toni Martínez hola Nerea Aróstegui con Especialistas secundarios con Marta del Vado ir impresas con jugadas López no

Voz 24 11:15 miércoles Englaro no sabíamos nada es que ayer ayer de ahí ahí es que el ya de luto ayer

Voz 0313 11:22 a día de luto prevé proveen de luto blanco

Voz 24 11:25 ahí preventiva Vaya semanita lo dicho hola hola hola hola vial impresiona coincidir conmigo

Voz 1510 11:37 tienes el novato

Voz 25 11:39 sí pero ya te has enganchado

Voz 1104 11:44 no me lo pierdo el ingente eligen te tienen que elegir es difícil porque Francino siempre diciendo bueno yo estoy

Voz 0470 11:51 el punto de que tienen que ser tiene que haber dos padrinos de la economía europea va a él

Voz 0230 12:00 empezar una caída

Voz 26 12:03 no no no

Voz 27 12:06 fíjate que teníamos pocos problemas pero ha sido llegar Pedro Sánchez al Gobierno y caerse Europa será felonía tío

Voz 1104 12:22 tiene Pedro Sánchez un acto electoral bueno perdón electoral no institucional pero institucional que se parece mucho a lo electoral algo propaganda quién no la verdad

Voz 0230 12:32 dicen que hace muchos secretos y él se queja es que no obstaculizan deberes que lo dice con mucho sentimiento

Voz 1104 12:39 el Partido Popular y Ciudadanos durante estos nueve meses a lo único que se han dedicado ha sido a obstaculizar impedir que se tramitarán parlamentariamente estas medidas ves como le da un poco

Voz 0470 12:49 perdón ya

Voz 0230 12:54 está bien no está bien sentir rabia porque hacer las cosas bien y despacito tiene premio como nos cuenta ahora mismo Nerea Aróstegui

Voz 28 13:01 la NBC Los Ángeles ha informado de que una compañía de seguros de Florida con sede en San en San Petersburgo ha premiado con diez mil dólares a una profesora por haberse leído la letra pequeña de un contrato en el texto anunciaba que que no leyera podría participar en el sorteo de un premio ganador serían dio el premio serían diez mil dólares sólo sí

Voz 9 13:21 enviaba un mail a la dirección indicada

Voz 27 13:24 lo hizo fue la única así que ahora soy Marta Escocia con su marido para celebrar el treinta y cinco aniversario de su boda justicia sólo tiene dos casos

Voz 0313 13:39 no falten las twiterías

Voz 30 13:42 es verdad pues bueno estas horas hemos tenido miles y miles y miles de tuits sobre la eliminación del Real Madrid de la Champions League e incluso encontramos alguna reflexión como esta de Patxi Puñal desde que Florentino amenazó con abandonar la ACB no de todas las competiciones no va de farol hay que

Voz 25 13:58 para conocerlo

Voz 0470 14:00 sí pero aquí hay más placas más eh

Voz 30 14:03 hay gente hay gente que incluso tiene teorías para justificar la derrota del Madrid como esta a dos Cal le echaron Faria Benzema en el área pequeña cambiamos de postureo hora de servir según que copas para muchos anécdotas y aquí una más a cargo de afilado señor habría que echarle anti algas a la piscina es un gintonic gilipollas todos tenemos derecho a priorizar como nos de la gana nuestras preocupaciones un ejemplo lo sirve fotón bienvenido acaba de despertarse de un coma de quince años no me joda ya verás tú como esta noche no duermo no yo acabábamos tú escucha escucha y aprende que es especial para luego otro Hannibal Lecter soy muy buena multiplicando una portento treinta

Voz 31 14:53 son amigas

Voz 0470 14:54 tengo entendido

Voz 25 14:57 no lo entiendo mañana hoy me gusta llama

Voz 22 15:03 sí o no

Voz 30 15:11 no

Voz 22 15:15 eh

Voz 0470 15:34 sí eso es Supertramp lo que pasa es que lo hice con mucha rabia un poco de suerte que tenemos de

Voz 1104 15:41 Mir seguros confiados sabiendo que nuestras autoridades velan por nosotros es un

Voz 13 15:46 de vida que no vemos la de nuestras autoridades no

Voz 1104 15:48 hacemos que será en reuniones inaccesibles por qué existe este pacto de confianza nosotros sabemos que cuando

Voz 24 15:56 hay una crisis de seguridad nuestro

Voz 1104 15:58 la unidad de ser reúnen velan por nosotros

Voz 0230 16:01 todo fue bastante surrealista no Reuniones surrealistas absolutamente como digo esperpéntica reunión reuniones esperpéntica fue un auténtico despropósito no estos días estamos oyendo con cierta naturalidad como ante una crisis de seguridad que hubo en España hace un par de años no sé si nos sonará allá pues las autoridades tenían reuniones en un organismo que se llama junta de seguridad que como su propio nombre indica se juntan Palace

Voz 13 16:31 seguridad clasifican

Voz 0230 16:35 las califican como un despropósito surrealistas esperpénticas

Voz 33 16:39 la Junta de Seguridad fue una cosa

Voz 0230 16:43 la situación kafkiana kafkiana sin ninguna duda por culpa de los otros pero es curioso saber cómo se gestiona nuestra seguridad nuestras autoridades se reunían decían expuestos esperpéntico kafkiano surrealista

Voz 13 16:58 aquí entra tranquilidad lo que se dice tranquilidad no transmite

Voz 1104 17:06 en aquel momento ahora ya no nos acordamos pero en aquel momento actuaban dos gobiernos en realidad por lo que vamos sabiendo no había ninguno pero formalmente había dos hilos dos eran legales no había un gobierno ilegal había un gobierno que había impulsado unas leyes que decían que las leyes del otro gobierno no valen y el otro gobierno había presentado un recurso contra las leyes que anulaba las leyes

Voz 34 17:29 no

Voz 35 17:37 guays no

Voz 1220 17:39 si no

Voz 13 17:44 esto ya no nos acordamos sino queremos pero tranquilidad dos gobiernos dos policías defendiendo dos legislaciones diferentes reunían decían vamos a organizar la seguridad el problema que tenían no os lo vais a imaginar no caramba el gran Isaías estaba les faltaba un gran Isaías por qué discutían sobre sintaxis

Voz 0230 18:14 vamos a fijarnos hoy en esta discusión de sintaxis la juez había dicho hay que impedir el referéndum sin alterar la convivencia ciudadana y unos decían lo básico es impedir el referendo y otros decían no señor lo básico es alterar la convivencia ciudadana cada uno tenía un Isaías

Voz 0470 18:37 claro claro la gente se piensa que después de la Unidad de Vigilancia

Voz 0230 18:43 escuchamos al coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos

Voz 33 18:45 el otra magistrada hacia una referencia a que no habrá que actuar sin afectar la normal convivencia ciudadana parecía que pretendía agarrarse a un clavo como clavo ardiendo a a a esa expresión para condicionar cualquier tipo de actuación policial

Voz 0230 19:05 esta hora la discusión no es que yo me lo inventé es que esta era la discusión había dos gobiernos cada uno tenía una policía y cada uno tenía un gran Isaías cada uno tenía el suyo podrían haber llamado la jueza preguntarle oye con esto que hacemos esta mañana esta mañana la discusión sobre el si la convivencia ciudadana está por encima del cumplimiento del mandato judicial ha llegado a reproducir una grabación de la declaración de Pérez de los Cobos del coronel de la Guardia Civil ante el juez instructor Con la discusión que tuvo con Puche de Mon en la Junta de Seguridad surrealista porque en aquella reunión Pérez de los Cobos explicaba que Puigdemont defendía que la convivencia ciudadana era valor supremo

Voz 37 19:48 si el el utilizaba al argumento de la convivencia ciudadana diciendo que llegó a decir que él era la convivencia ciudadana al bien superior

Voz 0230 19:59 Ike las actuaciones policiales tenían que supeditarse a ese bien superior esto era lo que decía Puigdemont a Pérez de los Cobos que conversaciones imagínate logró esto ahora en el coronel añadía tuvimos que decir la yo también que el cumplimiento de la ley está por encima

Voz 37 20:13 Vimos que decir también que el cumplimiento de la ley estaba por encima de él

Voz 0230 20:21 cero estas pequeñas discrepancias entre autoridades simpáticas discrepancias se mantuvieron con cordialidad y cortesía hasta la noche antes del uno de octubre aunque Pérez de los Cobos veía que el mayor Trapero el jefe de los Mossos d'Esquadra ponía palos en las ruedas

Voz 33 20:36 la actitud del señor Trapero era de poner palos en las ruedas en todo

Voz 0230 20:41 pérdida definitiva de confianza es el día del referéndum por la mañana el domingo uno de octubre por la mañana al abrirse los colegios electorales

Voz 33 20:48 la constatación fehaciente de que de que no había unidad de propósito se produce el día uno a primeras horas de la mañana

Voz 0230 20:56 ese día que sucede a Pérez de los Cobos le informan de que los Mossos d'Esquadra van a los colegios electorales de dos en dos pero no hacen nada hay la Policía Nacional y la Guardia Civil se encuentran con el siguiente panorama

Voz 33 21:05 uno grupos organizados que en la puerta de los colegios trataban de impedir la actuación policial

Voz 38 21:13 y lo que hubo fue que

Voz 33 21:15 que hubo que vencer esa resistencia activa de eso grupos para cumplir con el mandato judicial

Voz 0230 21:24 grupos organizados de resistencia activa una resistencia organizada violenta jerarquizada según el coronel le piden al coronel que precise si resistencia pasiva personas con manos en alto o activa personas agresivas

Voz 33 21:36 no eh la resistencia pasiva selló en algunos casos eh sobre todo antes de llegar o cuando estaba llegando eh la fuerza en el momento de llegar la fuerza en la mayoría de los casos esa esa resistencia pasiva se convirtió en activa

Voz 0230 21:56 el coronel hablado de virulencia agresividad grupos organizados encapuchados aunque al final ha admitido que encapuchados podía ser porque ello vía también ha dicho así ha sido también ha dicho el coronel que el día uno de octubre no hubo no hubo cargas policiales técnicamente y a raíz de esto un abogado de la defensa va a la Unidad de Vigilancia

Voz 33 22:14 está usted completamente seguro que no huyeron cargas policía

Voz 0230 22:17 les no hubiera o no hubo yo creo que no

Voz 35 22:19 manejo se llama hubo

Voz 24 22:22 es que está ahí esa es la clave de todo ese día hubo ese día hubo incide

Voz 0230 22:29 antes en al menos treinta puntos de los dos mil trescientos colegios electorales que estaban previstos hubo incidentes al menos treinta puntos todos con Guardia Civil y la Policía Nacional porque los Mossos d Esquadra no actuaron con fuerza había dos gobiernos dos policías dos planteamientos distintos unos decían no vamos a montar un pollo para impedir un referendo otros decían vamos a impedir el referéndum aunque haya que montar un poco de pollo defina poco de fin apoyo Pérez de los Cobos sospecha que lo de respetar la convivencia era una excusa para permitir el referéndum informan los Mossos van de dos en dos no hacen nada y encima aparece normalidad institucional ahí constata la traición

Voz 33 23:05 la presencia durante todo el día de esos binomio en la puerta de un colegio lo que daba la sensación es de es decir de normalidad institucional a una actividad ilegal

Voz 0230 23:18 la pregunta que queda pendiente es si Pérez de los Cobos vio el día uno de octubre a primera hora de la mañana que el dispositivo de los Mossos d'Esquadra era una estafa si ya no se podía impedir la votación porque no disponía de suficientes efectivos para que servían las intervenciones de la Guardia Civil

Voz 1104 23:34 yo ni me con templo contempló una hipótesis que fuera incumplir el mandato judicial pero es que ya no lo podía no se podía

Voz 0230 23:41 cumplir porque efectivamente la votación además no se detuvo en todo el día la votación se hizo el Gobierno de España no le dio valor jurídico alguno pero las intervenciones policiales no tuvieron ningún efecto para impedir ese para referéndum ilegal el mismo coronel ha explicado la Guardia Civil siguió con intervenciones hasta las seis pero no se de la tarde pero no se sabe cuál era el propósito porque las votaciones seguían en toda Catalunya si ya no se podía impedir la votación cuál era el propósito de la intervención policial con uso de la fuerza pues hace dos días José Antonio Nieto el ex secretario de Seguridad que comandaba todo aquello explicó en un rifirrafe con la defensa para que había servido la actuación policial para que nadie en el mundo pudiera decir que había habido el referéndum el juez Marchena presidente de la Sala le interrumpió porque estaba haciendo un razonamiento político

Voz 39 24:30 el lo que se consiguió el uno de octubre que hoy ningún organismo serio en el mundo ningún país vamos a ver

Voz 33 24:37 pero el debate no es lo que se consiguió en términos políticos ni lo que dejó de conseguirse

Voz 0230 24:43 el juez le dijo esto es una respuesta política un triunfo de imágenes político había dos gobiernos con intereses de imagen distintos uno quería aparentar un referéndum otro aceptaba cualquier cosa menos aparentar un referéndum vamos a escuchar a Nieto explicando a la sala que propuso a Puig de Mon votar en plazas no en colegios

Voz 39 25:00 que se simular a ese referéndum en lugares que no estaba recogido en el auto de la magistrada que que se pudiera hacer en en la plaza de lo municipio o en lugares abiertos

Voz 0230 25:13 k para el Gobierno de España era importante evitar una imagen que pudiera sugerir una votación legal de un referéndum si se votaba en plazas irse simulaba se permitía el otro gobierno el catalán pretendía la simulación contraria era una guerra de simulaciones y si la gente medio cuál es la buena noticia evidente que les hemos sobrevivido

Voz 13 25:39 no es poco

Voz 30 25:43 Especialistas secundarios que pasa bueno amigo ya se han acabado los Carnavales o dicho otra manera por fin se acabó o los carnavales yo no sois vosotros os gusta mucho disfrazaron soy de camino yo vi mucho por ejemplo Johnny Depp que con cualquier otra Pito ya parece cualquier cosa en cambio nuestro invitado de hoy está muy a favor de el tema Carnavales y el tema disfraces de hecho le han cambió la vida expresidente Cancelo Thompson buenas tardes bona tarda olé tu al principio no eres de los míos no te gustaba disfrazarse de verdad

Voz 40 26:14 cuando llegan los carnavales más suela de primer ámbito a SAS luces tanta cena los regalos no se me da bajón rebajó una cuerda de Miserachs caiga sobre todo los que ya los llame un bajón

Voz 30 26:27 es lo que tiene pero este año tú decidiste aparcar todo esa mala melancolía que estas convertirte en normas de la mano que se me invitaba a una fiesta que ponía que era obligatoria disfrazar obligatorio y además ponían un leitmotiv de sesión sobre de viaje disfraces que era personalidades post revolución industrial

Voz 24 26:47 bueno no es bastante

Voz 30 26:49 abierto no que te disfrazadas de paz de Iñaki Gabilondo ya casi vamos una persona como personalidad industrial enseguida me pena así con la raya al lado como Iñaki aquí porque yo normalmente voy más surfista si procede de informal o del Iñaki ella queda en las grandes ocasiones camisa y americana de bajar a comprarlos de aquí de voy a departir con el resto del tren feas a plazo el quemada la fiesta y eso que había personas que iban de Rosalía pero nada Arriaga pero no triunfe yo además por lo que sea enseguida vieron que llora aquí va de Iñaki sí porque me debo parecer estaba muy currado y la gente vibrando la fiesta muy bien fue el triunfo entre un total de la partir animó por este éxito decías tomaron la decisión vital yo ya no voy a engañar pero siempre seré creo pero bueno pues tuvo una epifanía al día siguiente los Carnavales ya habían finalizado pero yo me volvía a disfrazar de Iñaki Gabilondo Yassin hasta ahora llevas desde entonces disfrazó de Iñaki no cambió la vida suponga mejora muchísimo mejor mejor sabe lo que se la pescadería donde antes me trataban como un paria como alguien que no merece comer me quedaba sin hilo de merluza que te miran y parece que esté viendo a Nicole Kidman el pincho

Voz 0470 28:14 no

Voz 30 28:17 de mayo para no defraudar le hablo hablo un poquito a la ley mito hablo digo por ejemplo un formidable ejemplar de merluza sin perjuicio de lo demás pescados que aquí hay todos formidable les ejemplar levita bien no la gente se derrite por la calle de trabajo Raúl la calle y me dice Eres Iñaki Gabilondo que grande que siga así te escucha otra la odiar el apoye Naji tal el nivel de bueno del I got me contabas que bien sus sí sus y madre mía que me dijo el otro día pasé por las afueras de la Universidad de periodismo y un montón de chica chico me Se acercaban una me dijo Iñaki eres el nuevo Rubio nuevo rubios es un halago lo demás tonterías macho o a llegar a la radio militar un ratón asegurate de seguridad ha dicho buenas tardes Don Iñaki ha subido en brazos las ocho plantas yo para darle conversación mientras subíamos doble no formidable enredo el derecho a no sé muy bien muy bien yo no va a quitarte el disfraz ni hablar cuando tocas el cielo no quiere volver a la Tierra puedo saludar hombre si es necesario buenos días España

Voz 0470 29:36 esto es Núñez

Voz 6 33:25 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 15 33:31 perdón les interesa lo voy a contar lo primero que quieren saber es dónde y cómo fue todo ese rollo de mi infancia que hacía mis padres antes de tenerme a mí y demás puñetas estilo David Copperfield pero no tengo ganas de contarles nada primero porque es un ala y segundo porque a mis padres les daría un ataque si yo me pusiera aquí a hablarles de su vida privada bueno estas cosas son muy especial y sobre todo mi padre son buena gente no digo que no pero a quisquilloso además no quisieran que voy a contarles mi biografía con pelos suria hablarles de una cosa de locos que me pasó durante las navidades pasadas antes este que me que hidratante que tuvieran que matarme quiere ponerme un poco un BB tampoco le he contado más que el hermano

Voz 0230 34:14 video Hollywood como nuestro

Voz 15 34:16 muy lejos de este antro suele venir a verme casi todos los fines de semana el será quién me llevé a casa no en el próximo acaba de comprarse un Jaguar uno de esos cacharros ingleses que se ponen en las doscientas millas por hora como una cerca de cuatro mil dólares leamos ahora está forrado cuestión no saben quiénes les diré que ha escrito el PC Filho secreta que suplencia de cuentos fenomenal el mejor de todos es el que se llama igual que el libro trata de un niño que tire Un pez no sólo de Javier a nadie porque si lo ha comprado con su dinero es una historia estupenda Laura CB estén cólico constituyéndose si hay algo que en el mundo es el cine ni me lo nombren El guardián

Voz 9 34:58 entre el centeno J D Salinger mil novecientos cincuenta y uno el escucha

Voz 22 35:11 por no

Voz 16 35:21 tanto tanto impedir ataques

Voz 0313 35:24 hemos en Todo por la radio en La Ventana hoy es miércoles Nos martes pero tendremos concurso con el gran Iturriaga desafío pero antes Marta del Vado su universo

Voz 22 35:35 Juan para nada

Voz 0313 35:54 ella no sabía el corresponsal en Washington ella no sabía esto pero bueno vamos a hacer la vida

Voz 0470 36:00 no salía te voy a decir

Voz 0313 36:03 a diferencia

Voz 0470 36:04 a lo de tono

Voz 1510 36:09 a en fines voy a empezar por contar que los demócratas respiran aliviados la verdad después de que Hillary Clinton haya confirmado que no se presenta a las elecciones de dos mil veinte que eh había dejado ahí ahí sí sí Donald Trump con su elegancia habitual lo ha lamentado la echar de menos

Voz 0470 36:28 Michael Bloomberg el que fuera alcalde

Voz 1510 36:31 el republicano de Nueva York tampoco se va a presentar él cree que ganaría Trump pero no en las primarias demócratas dice que el debate está escorado mucho la izquierda entre los catorce candidatos que ya han confirmado que se van a presentar para las presidenciales pero aquí en Washington el testimonio del ex abogado de Trump Michael Cohen ha provocado un terremoto Polly digo que está teniendo consecuencias inmediatas para empezar el Comité de Justicia de la Cámara abierto una gran investigación ha pedido documentos a ochenta y una personas muy cercanas al presidente para investigar supuestos crímenes de corrupción abuso de poder obstrucción a la justicia cometidos supuestamente durante la presidencia en la campaña electoral el Comité de vid digo prepara el marco legal para solicitar las declaraciones de hacienda de Trump que es el primer presidente que se ha negado a publicarlas en más de medio siglo otro comité de Supervisión investiga si hubo violación de la ley de financiación electoral en fin Cohen retrato a Trump como un estafador y un mentiroso describió prácticas gangster estériles y delictivas en un momento de la comparecencia una congresista Le pregunto cuántas veces había amenazado a alguna persona o entidad por orden directa de Trump quien dijo que habían sido muchas vamos a escucharlo

Voz 45 37:43 te estoy Chance cien Chance padece

Voz 1510 37:50 el quinientos ocurrido probablemente audiencias durante tres años que trabajo para Tram por amenazar Cohen dice que amenazó hasta los colegios donde estudió el presidente

Voz 45 38:01 no hay excusa

Voz 1510 38:07 ha mandado cartas a la escuela el Instituto a las universidades amenazándoles de que no publicaran las notas detrás y los resultados del MIT que la selectiva aquí en España bueno este es el

Voz 13 38:20 adiós

Voz 1510 38:23 tres a raíz del testimonio de Cohen os cuento una cosa que es autóctona de aquí de la capital al principio me llamaba la atención pero es que ahora veo que esto es un clásico y es que cada vez que hay algún tipo de comparecencia importante en el Capitolio de evento político tipo debate electoral discurso sobre el Estado de la Unión

Voz 27 38:39 son aquí los bares se llenan la gente

Voz 1510 38:42 va haberlo a los bares también pasó con la comparecencia del juez Cavani al que acusaron por cometer abusos sexuales el Johnny Pistolas que es el que está aquí enfrente de mi casa

Voz 0470 38:54 como has dicho esto antes con las radios que preguntamos qué La Ventana nadie no me extraña

Voz 30 39:09 pistolas

Voz 0470 39:13 las

Voz 27 39:14 bueno tío ni visto

Voz 1510 39:17 sí sí Johnny Pistolas por el cual este bar estaba a tope con un happy hour de Bloody Mary a las diez de la mañana

Voz 25 39:25 por el momento no se da igual el las

Voz 1510 39:29 serán en este tipo de eventos porque los bares se llenan de gente que van a verle en directo y hacen lo que aquí llaman Green Games esto consiste en que establecen una serie de palabras clave y cada vez que las pronuncian durante la comparecencia

Voz 13 39:43 el pintor

Voz 1510 39:45 todas las durante el testimonio de Cohen las palabras clave eran Clinton book del que es el acuerdo de un libro que que Cohen reconoció que iba a escribir y Alan White Solberg que es el director financiero de la organización Trump os puedo decir que las trece mencionaron mucho durante las siete horas que duró la compra defendió así que tu gente volando

Voz 0470 40:06 eh aquí lo la democracia este años de Periodismo Marta años de periodismo quedará inscrito en ondas de mármol este episodio de aprobado el Bloody Mary

Voz 30 40:25 sobre tomate un poquito de vodka hielo

Voz 1510 40:31 lo puede ni probar porque da de VICE la la única que no se bajo Johnny Pistolas a seguir a comer

Voz 0313 40:36 que sí exacto exacto me gusta mucho

Voz 13 40:43 David

Voz 23 40:49 bueno está que escuchamos es sencillo el coreógrafo este desenvuelto Wade Robson no no no es uno de los dos chicos que da su testimonio en Living una perla mental de HBO si en el que cuentan los presuntos abusos sexuales que sufrieron por parte de Michael Jackson en el caso de Weiss empezaron cuando él tenía siete años además de los abusos sexuales en esto documentan los al haber visto cuentan que que les dio alcohol que les enseña pornografía a uno de ellos le regaló un anillo

Voz 0313 41:20 este este fin de semana llega a Movistar el documental

Voz 23 41:23 Fran España no pues es es tremendo celebraron incluso como una especie de bote intercambiando votos el chico enseña el anillo en el documental tosco ocurrió cuando él tenía diez años obviamente esto ha provocado mucha polémica aquí por un lado está el ejército de fans que defiende al Rey del Pop por encima de todo la familia Jackson ha demandado a HBO por cien millones de dólares por otro está quienes censuran directamente al cantante y lo ojalá la pregunta del millón que habla estáis ayer no te hacemos con suerte justo después de que emitieran el documental Oprah Winfrey entrevistó a los testigos y que yo creo que al final es es el sentimiento mayoritario

Voz 46 42:00 con él Moment sens Michael Jackson es Hossein

Voz 1510 42:07 dice que para ella este momento traspié a Michael Jackson que es mucho más grande que cualquier persona porque estamos en un momento que nos permite ver si denunciar toda esta hipocresía de corrupción social que hasta ahora se había tapado dice que ocurre

Voz 23 42:21 en las casas en las escuelas en las iglesias que son los abusos sexuales y hace un llamamiento a que no se oculten y Senaki Jenni se ignore más

Voz 1510 42:34 os cuento un dato antropológico propio de la Universidad de Boston asegura que la comida basura en este país es peor ahora que hace treinta años a los ochenta si si las raciones de comida basura eran más pequeñas tenían menos calorías

Voz 0230 42:48 Gimeno como resultado

Voz 1510 42:50 entonces el índice de obesidad en adultos era del trece por ciento hoy es del cuarenta

Voz 0313 42:56 bueno es que son barbaridad el otro día las imágenes de los tornados en Arkansas la gente que se abrazaba llorando

Voz 13 43:01 bueno es que casi todo sobre eso de verdad es es una auténtica barbaridad pues el cuarenta por ciento entre adultos

Voz 1510 43:08 yo otro dato antropológico que eso también lo explica muchas cosas de este país por otro lado sabéis lo que es el CIS Challenge si algo lamentable es un nuevo reto de esto es que se hace viral en las redes sociales que consiste en lanzar un tran Chete a tu bebé de manera que se queda pegado a la cara

Voz 27 43:28 tiene que ser aún breve sí sí sí

Voz 1510 43:30 bebé le quitan el plástico que envuelve del TRAM Chete se lo lanzó a la cara así se queda pegado no impedirá que hagan los psicólogos del futuro eh que está siendo todo un debate las principales cadenas de televisión llevan varios días cuestionando si esto es gracioso o si puede ser considerado maltrato infantil la directora de la organización Children's Rights no cree que sea un abuso pero advierte de que lanzar que eso aves indefensos puede llegar a provocarle SOC molestias sí

Voz 0313 43:58 del cómo lo lances de además claro si no se vuelva a un canto al instante es verdad eso no a las lanchas caliente se pega mejor es mucho más tarde de la tarde de Johnny Pino veintidós países derrite la tarde te Johnny Pistolas y son más los Beatles nunca nunca

Voz 25 44:21 pues vamos a hacer

Voz 24 44:24 quebrar la vida con una semana más del desafío que tenemos

Voz 1220 44:29 dos si es que viniendo de EEUU los tres

Voz 24 44:32 te extrañan Pitarch hay que empujar un poquito tenemos

Voz 1220 44:36 a dos eh dos

Voz 24 44:39 bueno antiguo uno dos con dos concursantes ya conocidos les saludamos rápidamente en Madrid está Pablo Cavero la Pablo

Voz 25 44:47 buenas tardes solo

Voz 24 44:50 en el Murcia aunque es cordobés tenemos a Moisés hola Moisés hola

Voz 25 44:56 hola escucharos a ver un tocadiscos

Voz 24 45:02 el el tocadiscos hoy con padrinazgo sí pero espera que voy a hay que empezar para empezar Moisés que la semana pasada empezó Pablo no la semana pasada si empezó Moisés vejado sale esta semana va a empezar Pablo vale bien ya está aquí Pablo y necesitó madrina o padrino que de Madrid Madrid Madrid la madrina Pablo Marta Marta muy bien entre Marta Marta Marta

Voz 1220 45:27 esto es aquel eliges

Voz 27 45:32 si no puedo

Voz 25 45:36 no

Voz 24 45:39 todo el que venga pues vamos Pablo atenta Marta empezamos

Voz 47 45:46 pues ese es un desafío a

Voz 1220 45:48 sabes que es una cosa bastante rara pero bueno yo creo que sobrevivir hemos ya que estamos en miércoles un refrán cito ni miércoles termina lo por favor Paulo ni miércoles sin sol ni viuda sin tres opciones sin duda sin amor sin duda sin dolor sin vida sin fervor Bustos

Voz 27 46:13 sabe el amor dolor o fervor

Voz 1220 46:16 es una viuda eh

Voz 27 46:19 todos los dolor correcto pregunta madre mía

Voz 1220 46:23 el este viernes Nasser sabes que es ocho m vale si no se está comentando casi pero bueno viene bien y todos los partidos se han puesto hacer Dignitas nos guiños a las mujeres en algún caso incluso rectificando primero es anterior a esa que quemas no vamos con aunque es que se hace en un clásico donde dije digo dije bueno es que no sé muy bien cómo es ser clásico refranes SO dicho como es

Voz 24 46:48 Pablo el de digo Diego Diego digo como es

Voz 48 46:51 cuando dije digo digo Diego

Voz 1220 46:54 esta seguro haber repita

Voz 48 46:57 el donde dije digo digo Diego más rápido

Voz 24 47:00 sí bueno ese campeón venga vale vale vale vale tenemos la canción

Voz 13 47:06 las

Voz 24 47:18 respecto vale esta es la canción donde

Voz 27 47:21 le dije digo digo Diego vale

Voz 1220 47:24 es de que grupo estamos hablando de hace unas décadas tres opciones Siniestro Total los Nick is o los Francino

Voz 49 47:34 sí sí

Voz 27 47:37 los Miquel correcto si bien bien

Voz 1220 47:41 todo al cortejo de los partidos hacia las mujeres quizás sólo quizás esto puede estar impulsado por un dato que sea ha manejado ya ha salido el de el de número o el de tanto poniendo de mujeres que dicen algunas encuestas que están indecisas vale entonces de qué porcentaje esa estamos hablando de todos los indecisos qué porcentaje de mujeres ahí en ese grupo cuarenta por ciento sesenta por ciento un ochenta por ciento

Voz 50 48:13 pues cuarenta por ciento no

Voz 24 48:16 con cuarenta por ciento igual no estaría en mi caso no no no no sesenta sesenta

Voz 1220 48:21 siento eh pregunta

Voz 24 48:24 hoy vamos a felicitar en su septuagésimo segundo o sea yo hay dos si cumple años a Dick fue hombre que revolucionó el salto de altura en qué juegos cambió por completo y para siempre la forma de saltar altura sabe lo puedes en Marta o no lo pues no creo que lo sepa amar es verdad es verdad te voy a dar opciones

Voz 1220 48:51 bueno es que va a sesenta y ocho Múnich setenta y dos o Bilbao noventa y tres

Voz 0470 48:56 dime

Voz 1220 48:58 para evitar aquellos Juegos Fos Boris saltó dos veinticuatro

Voz 24 49:01 la pasada es una pasada

Voz 1220 49:04 no se queda casi en nada con el actual récord mundial que por cierto tiene ya más de veinticinco años yo creo que es igual es el el único el récord más longevo no de del atletismo en cuanto crees Pablo o en su caso Marta

Voz 27 49:20 a metralla me récord no os voy a dar

Voz 1220 49:24 tres centímetros arriba o tres centímetros abajo

Voz 27 49:28 bueno te voy a dar esto lo podrías haber Marta sí lo podía saber Marta tengo credo Marta

Voz 48 49:34 yo yo no todos cuarenta y cinco

Voz 27 49:38 a ver Marta tú qué dices yo apoyo a a Pablo

Voz 25 49:42 lo compró poco pelota mamá correcto

Voz 24 49:45 entre hay cinco Javier Sotomayor mil novecientos dos cuál

Voz 1220 49:50 treinta y cinco es increíble increíble efectivamente es que lo de Nacho Vidal me parecen las cosas más bueno venga una facilita en que series se hizo famoso el actor Luke Perry no que falleció el lunes fue más eh Marta Marta

Voz 24 50:07 la sensación de eso

Voz 25 50:12 Aspar denota que Marta no perdona que lo voy a apuntar a tu mano Cuba no hay no no esto venga pregunta

Voz 1220 50:24 no ha aviones que es muy bueno yo no sé si era con Luke Perry en Saturday Night Life que era uno de los actores vivir que la verdad es que se la había olvidado en el código el distrito postal de su casa todo preguntar lo sacó nos acordado bueno visto era más diverso y Pablo aquel equipo pregunta triple A qué equipo se ha ido Pau Gasol

Voz 48 50:50 a los Bucks de donde a las new world que iba

Voz 25 50:55 no habrá es como si todo el mundo supera los no no

Voz 1220 51:00 qué va Ax exactamente perdón verdadero o falso la Policía Nacional salva a una mujer en Tenerife a punto de morir al recrear cincuenta sombras de Grey verdadero o falso verdad es correcto así señor y por última pregunta la bueno era el padre de Juan le dice a su hijo que le va a dar dos monedas de curso legal vale dice el padre al hijo le dice el padre dijo entre las dos suman tres euros pero una de ellas no es de un euro le va a dar tres euros en dos monedas una de ellas no es de un euro una de ellas una de ellas vale vale vale Pablo

Voz 27 51:48 Pablo

Voz 24 51:53 osea tienen que sumar tres euros una de ellas una de ellas no es de un euro callarnos porque tiene dos

Voz 50 52:00 casi un euro en paz

Voz 25 52:03 habla Pablo Pablo que de pero no

Voz 24 52:08 bueno pues ha sido un fallo pero ya hemos hecho la eh oye pues once sobre diez está cantado cerca tocadiscos y sí venga Moisés lo Moix éramos haya antes hemos recordado un refrán de miércoles pero lo hemos dejado completo te pongas que decía

Voz 1220 52:24 ni miércoles sin sol ni viudas sin dolor ni muchacha sin que que bonito a Moisés lo que lo que toca lo todo lo que has miércoles y sol viuda sin dolor muchacha así

Voz 27 52:38 estás ahí sí estoy estoy si pensando reciba ayudas dolor

Voz 25 52:44 no sé cuál es la

Voz 1220 52:47 unidad de medida de la intensidad y un sonido

Voz 24 52:52 sabes vas a un local dejó como está haciendo sí

Voz 25 52:56 no Evelio

Voz 24 53:00 se pregunta

Voz 47 53:02 mucho ha dicho que esta no es una frase

Voz 1220 53:06 que las frases textualmente no desayuno heroína ni alcohol el experimento se ha acabado que era podía decir esto que músico ha podido decir esto sólo ayer una entrevista muy reciente tres opciones Rod Stewart

Voz 27 53:21 Keith Richards o Freddie Mercury bueno que me ha dicho

Voz 1220 53:24 Keith Richard correcto además de meterse lo que no está escrito por cierto recomiendo su autobiografía Se llama vida es es una pasada bueno al bueno de que participó en una superproducción de Hollywood de Disney él que estaba medio vivo medio muerto de qué producción de que estamos hablando que serie Piratas del Caribe señores de los anillos o Toy Story no

Voz 25 53:48 dirige el pregunta pero si no lo hace muy bien

Voz 24 53:56 ha habido Toy Story no como de fondo está me ha salido bien venga se cumple hoy hoy hoy posible

Voz 1220 54:07 el treinta y tres años del último avistamiento de un cohete un cometa muy famoso muy famoso muy famoso sea el Iturriaga de los cometas que no volverá hasta dos mil sesenta y uno coma Iturriaga

Voz 24 54:20 yo puedo aportar a comisiones sí que es verdad que está aquí que Cometa Halley

Voz 1220 54:26 sí porque se llama Haley tres opciones por el primer hombre que calculó su órbita que se llamaba Edmund Halley vale esa es una opción por la hija de Richard Smith que fue el que realmente lo descubrió y le puso a su hija Haley Smith Yamaha Ali Smith descubrió el cometa Halley

Voz 27 54:45 eso fue lo que dijo su descubridor cuando lo vio por primera vez dio el cometa vale no de cálculo es la primera que lo ha calculado muy bien están muy fino Moisés un día

Voz 1220 54:58 como en mil ochocientos cincuenta

Voz 27 55:00 tres se estrenó en la ópera