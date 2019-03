La Ventana (06/03/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias duodécima jornada del juicio del SES siguen declarando testigos y más testigos en el Tribunal Supremo Ester Bazán

Voz 0138 00:13 lo que nos queda buenas tardes hasta ahora se ha hablado mucho de la violencia esta tarde los interrogatorios están centrando en la posible malversación de caudales públicos en el Supremo Alberto Pozas buenas

Voz 0055 00:23 buenas tardes el interrogatorio entra en el dinero han comparecido varios trabajadores de agencias de comunicación trabajaron en campañas según la Fiscalía relacionadas con el referéndum y las facturas de decenas de miles de euros se quedaron sin cobrar alguno lo dio por perdido

Voz 1 00:37 ochenta mil euros si tirados a ver señor fiscal no ochenta

Voz 2 00:43 mil euros vamos yo no los tengo todos los días pero si los pierda me da algo

Voz 0055 00:48 ha declarado también un informático hay que el propio Carles Puigdemont propuso hacer un sistema de votación electrónica no hizo el trabajo pero le aseguraron que no lo pagaría Genaralitat que lo pagaría un tercero

Voz 0138 00:57 la que fuera portavoz parlamentario del PSOE en tiempos de Rubalcaba Soraya Rodríguez Se marcha por discrepancias con el partido en relación al independentismo catalán informa Inma

Voz 0806 01:05 pero si eran públicas las diferencias de la ex portavoz Soraya Rodríguez con Pedro Sánchez a cuenta de Cataluña y hoy ha solicitado formalmente a la baja como militante a través de una carta muy dura que ha enviado a la secretaria provincial de Valladolid asegura Soraya Rodríguez que no puede compartir que se vuelva a repetir la mayoría de la moción de censura que ha sostenido al Gobierno Duran de estos ocho meses dice textualmente que hacer depender de nuevo la gobernabilidad del país del independentismo tendrá consecuencias muy negativas para nuestra democracia hay pone como ejemplo el intento de condicionar la aprobación de los presupuestos a la creación de una mesa de partidos que pudiera hablar o decidir sobre un inexistente derecho de autodeterminación eso escribe en la carta en la que añade que no tiene sentido continuar en un partido en el que las diferentes opiniones políticas se entienden como críticas persa

Voz 0138 01:56 anales pues nada más conocer la información al Rivera ha escrito en Twitter que Sánchez está expulsando del PSOE a todos los constitucionalistas que quedaban el gobierno de Maduro ha declarado persona non grata al embajador de Alemania en Venezuela y le ha dado un plazo de cuarenta y ocho horas para abandonar el país el presidente encargado Juan Guaidó acaba de responder desde la Asamblea

Voz 3 02:16 hoy el régimen en suelo funcione que no tiene cualidades por cierto para declarar persona non grata absolutamente nadie simplemente ejerce coacción para el mundo libre para democracia para Europa entienda que no en una declaró persona no grata no tienen cualidades para serlo

Voz 0138 02:33 titulares del deporte Toni López buenas tardes de toros

Voz 1284 02:36 buenas están ocho termina la primera tanda de octavos de final de Champions a las nueve en el Play Fútbol a través de la web de la sería aplicaciones contaremos el san Germain Manchester United que le con el dos cero de la ida y el Porto Roma que quedó dos uno en la ida para los italianos partidos que se juegan un día después de la eliminación del Madrid contra el Ajax pendiente los blancos ahora de los tiempos de baja de los lesionados Vinicius Bailey Lucas Vázquez Vázquez por cierto en directo aborde la Audi de la Champions juvenil a partido único minuto cinco del Atlético cero Madrid

Voz 0138 03:01 seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 0047 03:06 cadena SER Madrid

Voz 0138 03:08 el PIB de la comunidad crecerá un dos coma ocho por ciento este año y un dos con tres por ciento en dos mil veinte según las previsiones que el BBVA ha presentado esta mañana el Banco pronostica una desaceleración de la economía madrileña sin embargo habla de una tendencia positiva en el empleo Rafael Doménech que es responsable de análisis económico del BBVA

Voz 4 03:24 mantiene un elevado dinamismo como resultado de un consumo privado que aguantar bastante bien cuenta no el turismo incluso ciertas señales de la federación en el mercado laboral se cumplen estas previsiones creemos que se crearán en más de cien mil empleos netos en estos dos años

Voz 0138 03:43 el sector anticapitalista de Podemos se ha registrado ya en el Ministerio del Interior como partido político la nueva marca anticapitalistas Madrid abandona la formación de Pablo Iglesias aunque no presentará candidatos propios en el caso de la Comunidad de hecho confían en poder confluir con Podemos el líder de los anticapitalistas Raúl Camargo

Voz 5 03:59 queremos tener una confluencia en la Comunidad de Madrid que todas las fuerzas que están opuestas al neoliberalismo pero queremos que esta confluencia se haga mediante procedimientos democráticos pluralista Si proporcionales y en eso estaremos ya esperamos poder confluir por supuesto con Izquierda Unida y también con Podemos y aceptar estos métodos de de confluencia democráticos

Voz 0138 04:17 el Ministerio de Fomento realizará un estudio para analizar la posibilidad en cápsulas la línea cinco de Cercanías a su paso por Móstoles es el compromiso que ha salido de la reunión entre el secretario de Estado de Infraestructuras Pedro Saura y la alcaldesa de la localidad Noelia Posse que ha planteado esta propuesta como una solución rápida para acabar con el ruido y las vibraciones que afectan a los vecinos de la localidad

Voz 6 04:35 por un lado el ruido del tren que soportan los vecinos de la zona de la curva de carga Villa y por otro la necesidad de conocer el proyecto de reforma de la estación de Cercanías el compromiso el secretario de Estado Pedro Saura ha sido el de estudiar la propuesta de en cápsulas las vías en la curva recubrir las por completo para erradicar así las molestias que esta zona de Móstoles viene sufriendo once grados en el centro de Madrid

Voz 0138 05:00 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las siete las seis en Canarias

servicios informativos

Voz 0047 06:37 hoy por hoy la actualidad al cuadrado con Pepa Bueno pitón Garrido síguenos también en Cadena Ser punto continua extra

Voz 12 06:47 cadena SER en silencio

Voz 14 06:51 así vivieron muchas mujeres que han hecho historia

Voz 1869 06:54 eso esta colección es tan necesaria disco

Voz 15 06:56 de las vides de Marie Curie María Moliner Simón dibujó hay muchas más en la colección Mujeres en la Historia Domingo diez primer libro patria por nueve miembros con noventa y cinco con él

Voz 1882 07:07 país a mi amigo Marco que se instaló en mi sofás para asegurarse de que iba a trabajar comía y me cambiaba de ropa los tres meses siguientes a que me dejase Claudia siempre pensé que nunca podría devolver tela pero con hasta noventa millones de euros y acto de la ONCE igual sí que puedo

Voz 6 08:30 en el deporte siempre se dan situaciones muy polémico

Voz 0313 08:34 hoy la prejuzgar si lo vamos a organizar extraña el pan es igual de malo que está en el campo

Voz 0047 08:39 pues bien una herramienta gratuita es tan rematadamente mal bueno no sí sí

Voz 16 08:45 hay yo estoy diciendo que para que estén

Voz 0313 08:48 contra esta diciendo que yo no esté preparado

Voz 17 08:51 este lunes a viernes desde las once y media hasta la una y media por el larguero trataremos

Voz 0047 08:56 toda la actualidad deportiva con la pasión

Voz 17 08:59 merece la pena

Voz 18 09:05 llevaban tiempo avisando y por fin lo hemos empezado a notar un gran seísmo ha llegado para darnos muchas alegrías es el seísmo de Línea Directa que te da por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche si si has escuchado bien seis meses gratis en tu seguro de coche llama ya al nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa apuntaban una compañía Bankinter

Voz 1 09:36 la Ventana entre encina

Voz 19 09:40 hoy en nuestro paseo por la historia de cada tarde vamos a vestir con los ropajes el arte te bueno del arte al máximo nivel que esta tarde nos ocupamos el gran Miguel Ángel aunque no tanto de su obra

Voz 0313 09:49 ya es sobradamente conocida sino de su vida detalles que tal vez tal vez digo ayudan a entender que se cocía en la mente de un genio tan descomunal

Voz 21 10:02 en La Ventana acontece que

Voz 7 10:05 es poco un relato personal de la isla

Voz 21 10:07 Soria con Nieves Concostrina Cadena Ser

Voz 20 10:10 el

Voz 1626 10:20 cuando sale a relucir Miguel Ángel siempre estamos que si el Moisés que si el David que si la cúpula de San Pedro que si la Capilla Sixtina que parece que este hombre sólo fue artista arquitecto y urbanista que no tuvo vida el seis de marzo de mil cuatrocientos setenta y cinco vino al mundo en ese el niño de los Buonanotte una acomodada familia de banqueros y mercaderes que tenía puestas sus esperanzas en que el muchacho continuara con los negocios

Voz 0324 10:46 pero el crío salió rana dijo aquello de

Voz 22 11:01 tonto

Voz 1626 11:12 con un canto en los dientes se tendría que haber dado la familia Bono Roddick que si seguimos hablando de ellos es por Miguelito la ciudad italiana donde vivían se llama ahora carece Michelangelo es gracias a que niños se empeñó en ser un artista divino de la muerte desde pequeñitos estuvo dando la brasa mucho tiempo que no culpe quiero esculpir quiero esculpir a él lo de pintar le parece una chorrada hasta que a los trece años un amigo de la familia agarró al niño y se lo llevó a Florencia hala quiere ser artista pues estudia también le parece una chorrada lo destruía por porque él consideraba su don algo innato lo suyo decía él venía de serie la verdad es que era un maldito genio sus primeras obras de influencia clásica porque era lo que estaba de moda en el Renacimiento eran tan geniales que algún aprovechado vendió una de ellas como si fuera una antigüedad el engaño se destapó pero el estafado se quedó tan cuajado por el virtuosismo de aquel Moscoso que lejos de mostrarse Se convirtió en su mecenas

Voz 23 12:14 eh

Voz 1626 12:23 algo tenía que tener este hombre no algún defecto pues si su antipatía que también la traía de serie tenía muy mala leche dicen los que saben que esa tensión interna acababa reflejada en los rostros en los gestos y en esas posturas agarrotados de sus obras sin Miguel Ángel ya tenía un carácter muy suyo desde pequeñito su homosexualidad no debió ayudar eran tiempos inquisitoriales como para amar libremente vivir reprimido debe de cabrear bastante ahora bien a nosotros nos gustan sus gustos porque la anatomía masculina tuvo su más alta creación en las manos de Michelangelo

Voz 0047 13:06 la masa sobre todo un artista diferente al que podíamos imaginar por desde de esta canción pero lo de la fama eso eso no tiene ninguna discusión

Voz 0313 13:15 nombre Miguel Ángel de Michelangelo Buonanotte ha quedado

Voz 0047 13:19 por los siglos de los siglos amén cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine una historia de amor

Voz 0324 13:31 es muy bonita dice no no voy a contar que que final tiene que dice lo que piensa parados

Voz 0047 13:38 siempre me uno de los mejores

Voz 0324 13:40 actores del mundo o para más no

Voz 24 13:43 me olía que era una majadería pero confirmado a alguien que se define con una sola palabra es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine obras

Voz 0047 13:56 Carlos Boyero

Voz 0313 14:07 Carlos Boyero buenas tardes amigo qué tal postal que tardan esos ánimos qué tal bueno poco hemos citado esta tarde nos hemos acordado de tío ya las cuatro de Benjamín Prado de Marta Estévez de todos los amigos que tenía amigas que son del Madrid y que hoy día para tirar cosas pero bueno para pensar ya en el foto

Voz 0324 14:27 a ver que viene tiene Vila en una canción que Samana de sólo un Rowe dudas si es que pase del agresor

Voz 0313 14:37 algo sobre el Madrid ahora que si hoy

Voz 0324 14:40 hoy escrito una columna que saldrá mañana sigue hablando pues eso de de que el apocalipsis estaba previsto yo creo desde la final de Kiev con con todo aquel numero con Zidane alargando se diciendo que ahí os quedáis no y no llena a a ninguna parte sencillamente retirándose en pleno y el numerito que montaron el tal Ronaldo y el tal de ir de acuerdo eran como síntomas de que algo terrorífico iba a pasar buenos pues ya ya ocurrió recomponer a recomponer todo esto yo creo que va a ser una labor durísima

Voz 0313 15:22 bueno

Voz 0324 15:24 no hay rumores de que va de que el señor Florentino Pérez va a traer a Mourinho otra vez esa posibilidad siempre ha estado ahí ya ya pues me dan escalofríos no aparte ellos que son tan amantes de los triunfadores y que sólo valoro en eso si eso ocurriera contrataría no un perdedor que yo recuerde este este tipo ha arruinado al Manchester ha salido allí enfrentado a todos los jugadores y con el tan resultadista ha sido un desastre detrás de otro

Voz 0313 15:58 y aquí mismo tampoco nos dejó la paz no

Voz 0324 16:00 no no no y montó un numero oí que ganó pues en tres años una Liga y una Copa no sabe que tampoco es para lanzar cohetes o la la que creo fue más que en fin que que esperemos que esas predicciones para nada no sé cuánto durará el duelo lo que pasa es que hasta septiembre ya me contarás que sentía

Voz 0313 16:24 esto tiene que terminar la Liga pero no hay que terminar la Liga hay que asegurarnos dedicamos aula hasta ahora Jones Ibon y faltan treinta y seis puntos faltan doce partidos hay que hay que jugarlos ya hay que reanimar son pocos que sino es peligroso cuando se entra en barrena porque nunca sabes si has tocado fondo o no pero vamos a empezar a sentar principios para la próxima temporada pero si el fútbol que tienes que termine un campeonato is casi ya está empezando otro Si no hay tiempo ni de ni de ni de estar triste Valdo muy deprisa lo pase que es verdad que este año se ha decidido todo muy pronto es verdad no sé si hay precedentes de que une en una semana pierda los tres para nosotros eh

Voz 0324 17:05 debido al valía eso

Voz 0313 17:07 exacto exacto es que lo de ida

Voz 0324 17:10 ya el Bernabéu era como una pesadilla que continúa orgía cinco bueno pues se acabó se acabó la que acabó el día de la marmota

Voz 0313 17:19 venga vamos vamos al cine va

Voz 26 17:36 su plantilla echáis de flores exquisitas Ma aunque se no dictadas por si sólo se de a ver qué Carlos Boyero

Voz 0313 17:50 tiene que pronunciarse sobre una polémica que planteamos ayer aquí en La Ventana a propósito de las declaraciones desde Spielberg INEF Flix el director está liderando ya de forma absolutamente evidente una batalla para conseguir que la Academia Hollywood cambie las normas de los Oscar en la próxima edición nos acepten películas que hayan pasado por los cines pero de una forma digamos un poquito más masiva de lo que se sitúa ahora o que sólo se puedan ver a las plataformas digitales este año Ron ha ganado tres Oscar no no el de mejor película pero ha ganado tres Oscar y estuvo a punto de ganar el de mejor película muy bueno ayer estuvimos hablándolo estuvo Mariano Barroso el presidente de la Academia que dijo bueno el debate consiste en decidir hasta dónde es cine han hasta donde tú cómo tienes ese ese tema Carlos qué

Voz 0324 18:37 de qué consiste en saber si en los próximos años va a existir la Academia de Hollywood o sencillamente va a desaparecer sospecho que Félix base eso plataformas similares van a seguir muy vivas yo entiendo lo de lo de Spielberg él es un hombre de cine aunque también está producidos

Voz 2 19:04 de televisión

Voz 0324 19:07 pero que no van a los Oscar sí sí sí

Voz 27 19:10 la no es marcada por la la dice

Voz 0324 19:13 carencia de decir pues esto se hace para el cine para ser proyectado de una forma determinada en determinados sitios sitar que son sus esencias y su naturaleza hiló otro va destinado pues al consumo en tu casa de tu móvil lo o estas pero

Voz 28 19:33 pero me temo me temo que que Spielberg tiene

Voz 0324 19:38 tiene la batalla perdida como tú crees si no sé estoy esperando a ver qué ocurre en Cannes sabes Cannes o esa que empieza ahora en mayo y no tenía muy claro no aceptaron a Roma es por lo por lo Deneuve Flis ir resulta que Roma ha sido la la película del año entonces Kahn que es muy muy pragmático pues sospecho

Voz 28 20:10 que que a partir de ahora pues

Voz 27 20:13 entrará

Voz 0313 20:14 pero cursará Joy una cosa que hay una cosa que no que no que no acabo de entender pues pregunta que sabes mucho Roma además una película rodada con todos los códigos y recursos propios del cine

Voz 0324 20:26 sé que está una exhibición

Voz 0313 20:29 Criteria en plataformas bien pero si estuviera dedicada a salas de cine podía adherida a los Oscar ergo no sería tan complicado buscar un porcentaje mínimo de salas que exhiban la la película y la plataforma que tiene millones y millones y millones de suscriptores elaborados en todo el mundo pues también pero con

Voz 0324 20:50 parar ese ese equilibrio es complicado es una

Voz 0313 20:55 la batalla de la Roma en España ha podido ver en Madrid un poquito en Barcelona oí en algún otro sitio creo que era un hoy lo comentamos conozco conozco

Voz 0324 21:03 gente que teniendo pone Félix en su casa han ido han ido al fin de verano no

Voz 0313 21:11 claro claro

Voz 0324 21:12 pero con la posibilidad de decir bueno pues la boya no no buscaban el el escenario natural para esa para esa película el sonido la imagen en el bueno lo que supone el filme pero

Voz 29 21:25 eso sí yo soy soy pesimista

Voz 0324 21:29 así que yo no sabía que Spielberg había hecho campaña activa

Voz 0313 21:32 va a favor de Green Book de que al final consiguió quiere ganar

Voz 0324 21:35 la película de Spielberg es el poderío Massimo en el Rally de Hollywood no hizo un un rey con con sentido no te quiero decir no es ya el director Spielberg es él el hombre de cine total que que representa Spielberg como productor como creativo como dices bueno ojalá que el el poder lo lo ocuparan gente con el el talento y la la personalidad de de Spielberg no pero sí parece ser que ha tenido mucho que ver en en qué ganara Green Book cosa en la que no me no me alegró ya lo que les damos Román parece una una obra de arte así curiosamente me decía el otro día me me contabas que Nieves que él había visto Nieves Concostrina que había visto en su casa que les resultaba que me me llega a Roma me llegan comentarios de ese tipo

Voz 0313 22:36 yo es que creo que la paró incluso nosotros dijo que no la quiso terminar de ver porque fin con todo lo que ha comentado de lo buena que es vital no tenía la sensación de estar disfrutando ya animar a verla al cine yeso aparte de que el formato el contexto la pantalla más grande etcétera esa es otra de las cosas que no te puedes permitir en el cine y por lo tanto la humanidad de consumir es diferente eso sí por una parte pero por otra yo me pregunto cuántos Spielberg en cuanto a generaciones quedan para que hagan de cordón sanitario para que ya este debate que dentro de veinte años a lo mejor es su claro que pareciera un poquito absurdo no lo que decía lo que sí dejó ayer bastante claro Mariano Barroso porque él hace unos meses parecía tener en la cabeza que el los Goya del próximo año tendrían una categoría para las series de televisión pero dicho lo que son son series tan tal que a veces son en cine bueno pues parece que no que ha habido muchas reticencias dentro de la del oficio de la profesión dice no no la tele es una cosa y el cine son no sé yo tengo ahí mis dudas también en no no no sé no sé por dónde tirar de lo tengo muy poquita certezas absolutas en medida ya está desde luego no lo es sabéis que ya tengo por fin tiene fibra como así que has visto con la fibra no

Voz 0324 23:52 si os cuento lo que me ha pasado a mí esa experimentos a ser objeto de bochorno ni de

Voz 0138 24:00 me están pasando cosas muy raras has visto Sálvame deluxe

Voz 0324 24:03 eh no intentan pues tuvo un problema con el sonido que en la tele normal o sea ahí hay luego de repente en la otra en la tele el bienestar no aparte que me bombardea con carteles todo el rato en la pantalla de haga esto lo otro no se cosas Murray muy raras así

Voz 2 24:28 pedía ayuda a un a un amigo

Voz 0324 24:32 el vecino que que ha estado esta mañana porque de repente no hoy

Voz 30 24:36 ya nada de él

Voz 0324 24:39 lo de Movistar no había sonido y tal bueno a punto de cortarme las venas pero como no tengo sonido y ha venido la da un botón y entonces que se lo habías quitado es que este que bloquea estos genes ya ya ya ya pero te quiero decir que la que lo mío es

Voz 0313 24:56 qué has podido ver patológico algo no

Voz 30 24:59 en no vida

Voz 0324 25:01 vi un poquito si el otro día del prólogo dama de de la serie de Alberto Berto sí sí sí sí sí mira lo que has hecho muy bien la semana que para mí del arranque de la segunda temporada no les pille la gracia y tal vamos vi el primer clavo e iraquí he visto también primer capítulo del del embarcadero

Voz 0313 25:25 es que no me no me Gustavo yo estoy parado no estamos para para no olvidar pero te paras pero esta noche

Voz 12 25:37 vamos sí

Voz 0324 25:39 si los dioses no se empeñan en lo contrario los dioses de la técnica tenía pensado empezar una serie que me han hablado muy bien de ella que Sama su burra una serie italiana sobre la mafia que no lo es

Voz 0313 25:53 a esto y que al parecer tiene mucho que ver

Voz 0324 25:55 con Gomorra sacó Gomorra sea

Voz 0313 25:58 sí sí

Voz 28 25:59 y y entonces bueno

Voz 0324 26:01 igual es una utopía que puedan sentarme en el sofá a darla tres botones Iber sube

Voz 0313 26:07 ya verás como no pero os lo cuento os lo cuento ahora vamos al cine va volvamos al cine

Voz 22 26:27 bueno

Voz 0313 26:37 mire porque tenemos que hablar de otro nombre muy potente de Hollywood que es Clinic este viernes estrena mula es una historia basada en hechos reales que dirige protagonizaría esta es la historia de un octogenario arruinado hacer Tom Curro aparentemente sencillo en el que se lo tiene que conducir pero sin saberlo se está convirtiendo en traficante de drogas para un cártel mexicano llena alguien a quién vigila hay mucho la policía

Voz 0047 27:15 necesita ayudas enorme

Voz 32 27:19 no

Voz 33 27:25 el Sumo es importante que hay no

Voz 7 27:28 los mismos sus antepuso bajo las

Voz 0324 27:30 condeno qué tal está is Gutter esta vez en las últimas si no tengo claro mucho las últimas películas de Hizb I es que no me entusiasma me parecen lamentables concretamente la última

Voz 24 27:40 qué hizo la de la de la dictadura

Voz 0313 27:43 como espantosa de decir esto no

Voz 0047 27:48 yo creo que sí

Voz 0324 27:51 su hubiera retirado como director

Voz 24 27:53 como actor también con gran todo hace once años llegar sí pero hubiera sido pues una retirada a la legendaria figura de seguir haciendo cine digo bueno igual teme mucho aburrimiento a su BG que tiene ochenta y nueve años en mayo cumple ochenta y nueve ochenta no

Voz 0324 28:16 ochenta y nueve años espléndidos de bebés Sosa para aguantar todo un rodaje y tal dirigiendo interpretando oí digamos que esta película está bien se puede se puede ver pero no tiene por supuesto la la grandeza la la complejidad a la oscuridad de como yo te diría dirías seis Société obras maestras que ha hecho este tíos que perdón tiene tantas películas extraordinarias no sí de pero pero muchas su incluso alguna más no

Voz 12 28:52 así que entonces siempre

Voz 0324 28:55 juegas con ese referente ya que estamos hablando del director de Bearn de Los puentes de Madison de

Voz 28 29:02 de Sin perdón de es que tiene tiene un montón no ir

Voz 0324 29:09 la la ves y la escuchas bien el personaje te inspira simpatía una horticultura por qué cuya vida familiar ha sido bastante desastre alejado de su mujer de Suiza de su nieta no

Voz 28 29:25 que bueno que de repente descubre que qué hacía

Voz 0324 29:29 yendo de Mula llevando consigo trasladando en su coche a través de Illinois ladrón

Voz 28 29:36 él pues pues puede vivir muy bien y se puede

Voz 0324 29:42 pagar señoras entre otras cosas aparte de las que le proporciona el cartel y esto a los ochenta y nueve años aunque seas Clean is good pues digamos que que es un es un lujo o no pero no tiene la inmensa ternura que desprendía a Gran Torino con ese hombre acabado como hiper reaccionario pero qué descubres que es un tipo legal defendiendo al a los débiles no hay ofreciéndose en sacrificio por salvar a a los débiles es

Voz 28 30:18 esta película no tiene ese aliento lírico

Voz 0324 30:21 esa grandeza simplemente pues bueno la de la ves pasas un rato yo no sé si va a ser lo último que haga ya he is But pero pero me encantaría que tuviera un final a la altura de The Sun genio alegre de todo lo que

Voz 22 30:49 bueno sí

Voz 0047 31:08 el Rey Brown

Voz 37 32:51 la idea La Ventana en las redes sociales roja La Ventana en y La Ventana

Voz 1 33:04 cuántas veces has dicho que damos en la plaza que vas a hacer a tu plaza has acabado el Camino de Santiago en la plaza del Obradoiro este país pasa por las plazas de los pobres cuéntanos

Voz 2 33:19 la Plaza Mayor

Voz 1 33:27 día puedes dejarnos tus mensajes de voz en el programa el seis ocho uno cero uno tres uno

Voz 1 33:48 estas unas gallitos del estadio de fútbol de Balaídos su sentimiento celtiña es tan fuerte que cantan larga en siguiera con el resto del público

Voz 0313 35:33 como tú quieras retiro cadena operado

Voz 41 35:36 libro de poner equilibrio

Voz 44 35:47 lo que pase eh

Voz 36 35:57 Luca

Voz 0047 38:13 en La Ventana con Carles Francino

Voz 46 38:20 de gripe sí y me o a llamo no a mí me da Pávez si un día relay teórica por los o hay digamos

Voz 0313 39:28 volvamos a hacer una cosa muy curiosa pero de la radio lo lo lo admite practicamente todos ya saben ustedes que son seguidores habituales del del programa que después de La Ventana del cine viene todas las semanas Santiago Niño Becerra la Ventana de los números Santiago buenas tardes compañera Santiago como esta más Santiago para que no lo sepa Sons cinéfilo pero no mensajitos ventas hablamos con Boyero y tal y esta canción que está sonando esta canción de los de los Chunguitos que les gusta tanta Carlos por cierto antiguo es una canción que forma parte de la banda sonora de deprisa deprisa de de Carlos Saura es ahora sí pre de leerá un un un un test de identidad con sus músicas a las películas muy muy concretas no resulta que sigue cada semana con Santiago buscamos emprendedores no gente que en el mundo de la economía Fini de la investigación y demás encuentre fin caminos hasta ahora inexplorados y tal bueno nuestro emprendedor de hoy es un madrileño que está grabando una nueva película con Saura se encuentra en México donde sonora a las once y cuarenta minutos de la mañana y además le componer bandas sonoras originales acaba de crear atención a esto una empresa nueva hace apenas un año llama Sound Titi serían poco sonoridad no un juego de tal Sound Viti que utiliza la neurociencia para crear música basada en las emociones Alfonso González buenas tardes buenos días para de amigo buenos días qué tal qué tal hola hola Goya a ver qué Carlos Boyero puesto que diciendo esto no nos cuentas cómo funciona por favor

Voz 39 41:01 pues claro que sí está contenida nueva es utilizar la neurociencia en inteligencia artificial para ayudar a las marcas completarse en esta en este nuevo han negocie más que estaban imagínese canal de audio que es lo que es tendencia ahora mismo ahora mismo con con Alexa con muy buen son con si estamos tendiendo a operar todos los dispositivos hasta la casa en del todo lo que hacemos utilizando la voz es la forma más orgánica de comunicarnos desenreda Kebir algo preocupado pues este cómo nos comunicamos así con con estos dispositivos lo que hacemos es haber llegado día poder transmitir esas emociones eso es lo que te marca para que se puedan comunicar en estos canales es decir costumbre la doble branding de las manos

Voz 0313 41:51 pero tú estás ahora con con con Saura estás componiendo la banda sonora original de su de su película lo estás haciendo con el método de digamos tradicional olla olla midiendo las emociones Alfonso

Voz 39 42:02 pues bueno en las emociones de muchos años ya las hemos tenerlas siempre y a mí sí me gusta diferenciar el aparte de cine que es la parte del arte también nosotros ponemos lo que nosotros consideramos que es nuestro arte sale de nosotros y siempre al que le gusta lo consume iban a a ello no van a ver tu película es un santo música porque es lo que te lo estoy transmitir a diferencia de la parte comercial de la parte de ventas si la parte más empresarial que es eh que te lo que busca llegar mejor al consumidor de adaptar esa marcha a su consumidor final redes

Voz 0313 42:40 oye de dónde dónde surge de donde surge la idea Alfonso

Voz 39 42:45 pues surge de una mezcla de de cosas que yo he hecho durante durante los últimos años que el cine puesto de de estar metido en el mundo de la música después estudió un máster en mismo clínica no se pudo Eriksson entonces se nos ocurrió mezclar estas dos cosas final sin que la decisión si cualquier decisiones emocional no aunque luego acusó etcétera racionalmente más marcas como están es una decisión pueden ser de compra puede llegar a su cliente puede hacer que yo recuerde mejor gestor no unir utilizar la música para vehicular esto pero viviendo más simplemente con lo que lo que yo creo que funcionar sin utilizar la neurociencia para ver qué ocurre cuando estamos más musical hubo otra en nuestros clientes cuando con la es los directivos en todo el mundo que tenga contacto con una marca

Voz 0313 43:38 oye la empresa tiene poco más de un año de vida comentábamos ahora está enfocada exclusivamente al mundo del cine hacéis otras cosas Alfonso

Voz 39 43:47 bueno nosotros sola me metí solamente hacemos trabajos con las marcas de empresa lo tuvimos otra con Chile aquí me cuando se hacía la parte

Voz 0313 43:54 sí

Voz 39 43:56 es obra estímulo de forma convencional disfrutamos muchísimo siéndolo y aparte deshagan del PIB eso tocado las marcas es una compañía de branding neurocientífico y trabajamos con marcas con compañías grandes de comarca

Voz 0313 44:10 vamos primero con el con el recorrido económico Santiago qué te parece ah bueno

Voz 47 44:14 pero es que es que claro yo por lo que por lo que veo y con esto

Voz 1869 44:21 la producción lo que ha hecho una puerta porque claro ahora es sonido pero mañana puede ser visión al mezclar la la neurociencia inteligencia artificial con con la voz con el sonido y con la música y claro el paso siguiente porque no puede ser

Voz 47 44:41 que la cámara del televisor

Voz 1869 44:46 escanea atraer y micro expresiones interponga la película o te ponga el programa que vaya mejor ha estado anímico claro esto esto es abrir la puerta bueno algo algo realmente desconocido yo desde luego pienso que tiene no no posibilidades todas las posibilidades

Voz 0313 45:05 BEOK Carlos Boyero con cara de de de inquietud puede hacerlo yo ahora que acabo de la fibra un poquito

Voz 28 45:14 no pero me han dicho que te selecciona porque el otro día me decían que que le apetecería ver qué decía tal película tal serie

Voz 0324 45:23 entonces ya conocen tus gustos y lo que te van a ofrecer es algo similar pero no sé

Voz 0313 45:31 si algo parecido que se ha jugado el se ajusta a lo que tú has seleccionado por lo que te has interesado y lo que desde luego de lo que estaba hablando y subrayando Santiago es como un pasito dos pasos por por encima de Sami no me parece espectacular Alfonso por cierto que que estáis rodado no se puede contar algo de la peli de que va o

Voz 39 45:49 sí mira el aquello de lo que decía Santiago contra la Ecuador que es una maravilla pero que hay que cambiar nuestro sistema de inteligencia artificial lo que hace es eso mismo es va a cámara de tu dispositivo leer la emoción que éste que estoy sintiendo esa persona alguien lanza una serie de músicas y así podemos que emoción se une al que sonido Icon eso construimos nuestros hacer esa música que para que la marca transmita los valores tiene graves

Voz 0313 46:17 la pelea politizada

Voz 39 46:19 o sea que ahora se titula El Rey que todo el mundo eso musical homenaje a la cultura mexicano que quería Carlos con esta película es que las los chicos de ahora todos los chavales de ahora bye Lenin canten canciones que ya estos vuelos corridas cosas te hace muchísimos años y poder recuperar echa parte de la cultura Mexicano ya estuvo rodando aquí hace hace bastantes años en México se quedó enamorado de Méjico quería rendir ese tributo al país

Voz 0313 46:53 muy bien estamos haciendo una mascota

Voz 39 46:55 qué es la verdad que es una maravilla Hemos estamos pasando

Voz 0313 46:59 qué vamos a Alfonso González Aguilar muchísimas gracias por este ratito en La Ventana eh

Voz 39 47:05 muchísimas gracias a vosotros se llama penosa

Voz 0313 47:07 buenos días buenos días de respiro buenos días Santiago no te marchas que vamos a hacer más números contigo enseguida eh pero Carlos Boyero trae también su música de cierre de la Ventana del cine que hoy también es especial

Voz 22 47:54 sí

Voz 0047 47:57 la canción de Bob Dylan que no tiene nada de de de de abstracto Ny no

Voz 0324 48:01 Toni esotérico no va va directamente no es muy curioso porque creo que él que pocas veces ha utilizado a a personaje vivos para hablar por la injusticia que se está cometiendo con ellos es mucho más de frase simbólica

Voz 28 48:22 más de de todo teñido de

Voz 24 48:24 os vamos todo lírico alegórico y tal

Voz 28 48:29 la de de

Voz 0324 48:31 Huracán Carter de de un boxer

Voz 28 48:34 por qué le ha acusado

Voz 0324 48:36 injustamente porque no hubo ninguna prueba de

Voz 28 48:39 crímenes que no había cometido que se estaba pudriendo en la cárcel

Voz 0324 48:44 es le dedica una de las canciones más vibrantes y rítmicas y furiosas que que ha escrito nunca al señor Robert Zimmerman alias Bob Dylan y es es tan grande este aunque es que puede puede hacerlo lo que le de la gana

Voz 22 49:13 pecio

Voz 0313 49:23 Carlos Boyero hasta la próxima semana amigo ha sido un placer pero luego buenas tardes Carlos adiós Santiago

Voz 22 49:31 es la voz qué hacer

Voz 0313 50:04 yo ahora lo prometido es deuda

Voz 50 50:08 la amén de los números con

Voz 0047 50:10 Santiago

Voz 51 50:13 si el Consejo Ejecutivo son capaces de hundir a coso Caja Ahorros Junco Vaughan pues las torres ahora que de ganar cuenta entre consiguió hoy eh Wall Street igual mañana se abre la sesión del tanque suena la campana las relata

Voz 0313 50:32 el de Niño Becerra como saben todos los oyentes de La Ventana en calidad de investigador de docente de divulgador de la economía estudia habitualmente variables de de todo tipo y hace unos días al al contemplar una gráfica de la evolución del calentamiento global desde mil ochocientos setenta descubrió que era muy parecida vamos pero mucho a la que existe del mismo periodo de tiempo pero del PIB mundial la super puso lo que digo prácticamente son iguales encajan

Voz 0324 51:01 conclusión mirando los datos

Voz 0313 51:05 hemos crecido durante los últimos ciento cincuenta años hemos crecido mucho mundos mundo más grande tanta tanta porque hemos contaminado pide que surte en surgen varias preguntas claro para seguir creciendo hoy habrá que seguir contaminando Se puede crecer al mismo ritmo utilizando energías renovables o alternativas la más importante quién va a decidir si crecemos más o menos dependiendo de si contaminamos más o menos vaya lío Santiago

Voz 1869 51:32 si realmente realmente es un es un dilema que bueno yo no se lo ha planteado pero bueno en esta web se pueden ver las dos gráficas a ver la cosas muy simple es esta con una con una correlación del noventa y nueve por ciento el calentamiento global relacionado con el crecimiento del Producto Interior Bruto mundial no decir aquí esto sea esto no hay quien lo ponga en duda estos así sea no no no es discutible esto entonces entonces claro es si estuviese pasa un año dos diez quince o incluso veinte diríamos bueno pues no sé pero claro lo que es lo que es incuestionable es que como todas ha apuntado hemos crecido porque hemos provocado del calentamiento global la contaminación de lo cual evidentemente se puede inferir lo lo contrario o lo paralelo y debido al modelo elegido sin hubiésemos contribuyó a este calentamiento global el crecimiento hubiese sido mucho menor del que ha sido es decir es decir no por favor no estoy criticando el el modelo elegido critica el pasado es muy fácil lo lo que estoy diciendo que ahora tenemos el problema medio ambiental que tenemos los problemas perdón me ha mientras que tenemos debido a que nuestro crecimiento ha sido espectacular es decir para que nos hagamos una idea si colocamos en mil ochocientos setenta el índice cien hoy dos mil dieciocho estaríamos en el índice cinco mil casi se hemos pasado ese nivel es es una auténtica salvajada acumulativo eh eh pero claro es decir tenemos este crecimiento debido a este calentamiento entonces pensando en el futuro no no no estoy calentando reducir el calentamiento va a implicar reducir el crecimiento o escoger un modelo alternativo que evidentemente va a significar un periodo larguísimo adaptación pero además va a significar evidentemente que habrá un así de personas que sepan al margen esto esto no es un problema o no es una decisión digamos a la ligera eh esto esto tiene narices

Voz 0313 53:49 ya himnos fíjate esta reflexión además en un momento donde parece que estamos ya de lleno en una nueva fase de la crisis vamos la advertencia de esta semana del del comisario europeo de presupuestos y Recursos humanos Vanessa dirección no contó lo que está sobre la mesa la guerra comercial China EEUU El Brexit Venezuela la TUR tú hay un montón de líos por ahí que amenazan con provocar o con o con acentuar una desaceleración que ya se intuye

Voz 1869 54:13 hoy hoy precisamente la OCDE ha publicado a quienes no está huyendo puede acceder a la web de la OCDE osea es gratis gratuita un informe en el que porno pero es precisamente habla de esto no que ha sido recogido por la prensa española hay de todo el mundo es decir yo yo le llamo así estamos agotada ya la la fase de anfetaminas etcétera etcétera ante la tercera ya es la definitiva e la la tercera fase de la crisis os he dicho ni próximo libro va de eso que se publica unas ya no pero

Voz 0313 54:44 qué es la definitiva que quiere decir bueno pues que

Voz 1869 54:46 por que precisamente ahora se implantará el nuevo modelo iba a partir ya de un pues alrededor de dos mil veintitrés veinticuatro ya viene la siguiente fase claro ese modelo no no puede ser un modelo basado en perdón dinero en abundancia

Voz 0313 55:01 ya endeudamiento decir porque eso está agotado

Voz 1869 55:03 con lo cual claro va va a tener que ser bajar el nivel bajar el ritmo

Voz 0313 55:07 es decir que esta es la última la definitiva la que obliga la refundación exactamente exactamente estas

Voz 1869 55:12 ya es ya es decir por ejemplo vamos a cosas concretas ese modelo ese modelo que hemos vivido cuidado que no critico e de una persona un coche esta este modelo está muerto yo

Voz 0313 55:23 bueno si hoy tenemos la economía colaborativa y un montón de cosas sí sí sí sí no pero pero el diseño de un modelo que tú que tú perfiladas es lo que tenemos ahora pero un poquito más bajo

Voz 1869 55:34 no es es bastante más bajo o sea yo creo que vamos osea Un por ejemplo está tontería de que una un bueno pues bueno pues si una persona no poner un coche pues compartir hemos cogemos transporte público las tecnologías de la comunicación no permitirán o permitirán novia tanto sí sí pero pero eso significa insisto bajar el listón y bajar el nivel

Voz 0313 56:00 bueno cambiar el paradigma desde luego tiene que ser un coche por cada tres que sea electo por ejemplo no

Voz 1869 56:05 bueno no no no no lo sé pero pues por ejemplo existe ya un prototipo

Voz 0324 56:10 todo tipo de camión encima de la mesa

Voz 1869 56:13 récord ochocientos kilómetros sin repostar eléctrico autónomo claro claro y es que bien bueno sí que bien pero eso tiene consecuencias

Voz 0313 56:20 en esa rebaja general seguirán ocurriendo cosas como que vivir o dormir en una suite que es la más cara del mundo te pueda costar cien mil dólares la noche esos seguirá ocurriendo también pues pues sí Carles eso sí

Voz 1869 56:32 da seguirá ocurriendo precisamente bueno a ver esta esta votación sea inaugurado en un resort en Las Vegas y está el precio viene justificado según dicen porque a la decorado todas habitación pone entre paréntesis habitación tiene ochocientos metros cuadrados es un dúplex entonces cuadrados ha decorado da Damien Hirst que fue si os acordáis de aquel tu exactamente tiene futuro no y bueno entre paréntesis esa esa escultura fue subastada por Sotheby's por seis coma cinco millones de libras entonces

Voz 0313 57:08 tantas aforado verdad

Voz 1869 57:10 bueno pues Carlas estoy convencido que hay lista de espera osea es que mira yo yo como programa como programa La Ventana valdría la pena que llamara islote para pregunta para preguntar es decir

Voz 0313 57:25 a ver cuánto cuánto tiempo reservar a ir al completo si en el Casino apuestas un millón de dólares una noche te sale gratis si apuesta un medio ganes o pierdas si apósitos exacto entonces es un diez por ciento de oferta

Voz 0324 57:39 bueno sí claro sí pero esto Roberto Cearsolo los grandes números de cien mil dolares un millón ya insisto eh

Voz 0313 57:51 me lo punto Mello apunta que la próxima semana testigo por si acaso gorilas un abrazo y gracias a Roberto hasta luego

