La Ventana (06/03/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias ha fallecido una mujer de Portugalete enferma de Alzheimer que había pedido a sus hijos recordemos que la dejaran marchar cuando ya fuera incapaz de reconocerles sus hijos recordemos también habían entregado más de doscientas ochenta mil firmas en el Congreso en favor de la despenalización de la eutanasia Sonia Lamberto buenas tardes

Voz 1628 00:25 arratsalde on Maribel si la mujer de Portugalete enferma de alzheimer ha fallecido esta tarde Nos lo confirmaba hace unos minutos su familia una familia conocida por liderar una batalla en busca de la legalización de una muerte digna la eutanasia Darnell Lorente es el hijo de Maribel

Voz 2 00:40 aquí lo único que tenemos claro es que que la lucha no ha acabado aquí que ama ha estado sometida injustamente a un final de vida cruel y doloroso por ley y que por ella porque no se ha sido luchar por todos nosotros y por todos los que vienen vamos a seguir luchando por una muerte digna

Voz 3 00:59 palabras de su hijo a escasos minutos de

Voz 1628 01:02 la muerte de su madre llamándonos con locura nos enseña este amar luchando siempre por los tuyos los enseñas de a luchar eso haremos seguir luchando por acabar con esta ley que te ha sometido a este final de vida cruel tortuoso dicen vamos con otros noticia

Voz 1454 01:14 los Ester Bazán pues el Partido Popular da marcha atrás no estará a la manifestación del ocho m fuentes el partido habían llegado anunciar incluso los nombres de algunas de las mujeres que iban a asistir Adrián Prado buenas tardes

Voz 0019 01:24 qué tal buenas tardes y no sabía han confirmado que los vicesecretarios del partido y la responsable de Igualdad tenían previsto acudir a la marcha hace unos minutos el PP ha publicado un comunicado en el que se desmarca de la convocatoria dice que no estarán porque el manifiesto que se vale el viernes es partidista y está politizado acusa además a los partidos de extrema izquierda de monopolizar la manifestación buscando la división y el enfrentamiento entre hombres y mujeres e incluso entre mujeres de ideologías distintas los populares van a celebrar el Día de la Mujer con un acto con las candidatas del partido y en el que el PP va a leer su propio mano

Voz 1454 01:54 hoy hemos contado que falla volvía a Barcelona mañana y lo va a hacer empleando una argucia para que la espera de quince minutos sólo sea una realidad en el primer servicio cómo es esto Monica Peinado buenas tardes

Voz 1600 02:04 buenas tardes pues los responsables de Cádiz Fay han encontrado la manera de burlar la normativa de la Generalitat que establece que los servicios de vehículos de alquiler con conductor Se tienen que contratar con quince minutos de antelación lo que hace esta plataforma es ofrecer a los usuarios un contrato de un año y les advierte que antes de pedir el primer servicio tienen que esperar quince minutos pero que después este requisito ya no será necesario de momento el Gobierno catalán no se ha pronunciado sobre las condiciones de la vuelta de Cádiz Fay los taxistas sí que lo han hecho entienden que lo que hace esta plataforma es un fraude de ley y creen que quiere provocar a las administraciones

Voz 1454 02:41 el Gobierno italiano ha desmantelado uno de los campamentos de refugiados de refugiados situados en el sur del país Roma Joan Solés

Voz 0946 02:48 estamos pasando de las palabras a los hechos ha afirmado el ministro italiano del Interior Matteo Salvini al referirse al desmantelamiento del campamento de hasta mil quinientos inmigrantes en San Ferdinando en el sur de Italia desde primera hora de la mañana interior ha desplegado seiscientos agentes de policía ya empleado excavadoras para destruir los precarios alojamientos algunos de los inmigrantes han sido trasladados a otros campamentos algunos han sido retenidos podrían ser deportados en los próximos días pero la mayoría

Voz 4 03:15 han donado la zona Islam dispersado deambulando por carreteras y poblaciones de Calabria miel deporte Antoni López

Voz 1454 03:22 buenas tardes buenos fútbol enderezó en Deraa

Voz 5 03:25 esto está jugando el Barça contra el Girona la Supercopa de Cataluña con muchas rotaciones en el primer equipo azulgrana Adrià Álvez muy buenas

Voz 0852 03:30 qué tal buenas tardes estamos en el catorce de la primera parte de esta Supercopa de Cataluña de momento no se ha movido el marcador Barça Girona empatan a cero el Barça que ha venido sin los titulares minutos para los suplentes debuta todo hubo lo hace como medio centro frente al Girona con mayoría de futbolistas del primer equipo catorce minutos de juego en la Nova Creu Alta Barça cero Girona

Voz 5 03:49 pero gracias Adrián juvenil derbi madrileño en octavos de la UEFA ya González ahora

Voz 0852 03:54 buenas tardes acaba de neutralizar Víctor Vallejo la ventaja que tenía el Real Madrid minuto cinco segundo tiempo Atlético uno Real Madrid uno recordemos que la eliminatoria se juega a partido único

Voz 5 04:04 gracias sectores recordemos también desde las nueve otros dos partidos de la vuelta de octavos de Champions el Manchester United con cero dos parado franceses y el Porto romo con el dos uno para los italianos ambos los contáramos en la Ser en Play Fútbol a través de la web y aplicaciones móviles

pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado este miércoles a las ocho o las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

Voz 1 04:26 cadena SER servicios informativos llega este seísmo lo vas a hacer una llamada

Voz 13 06:36 mínimo no representa ninguna amenaza también me gusta que me pongan esta etiqueta yo soy una mujer creciendo con la misma entidad parecido muy torpe el gesto de Ciudadanos de querer inventarse un nuevo feminismo

Voz 14 06:46 yo no voy a recibir lecciones de feminismo de Navia que diga portavoz

Voz 0542 06:50 las o que ponga un cartel que ponga a con

Voz 14 06:52 tres son se es mujer y no seré dócil y sumisa

Voz 13 06:55 a ni callada ante el feminismo suprema pista

un año después de la histórica movilización de dos mil dieciocho las políticas de igualdad a examen vi motivos cinco mujeres un debate la campaña empieza en la SER este jueves a partir de las nueve de la noche Carmen Calvo PSOE Dolors Monserrat PP Irene Montero podemos Inés Arrimadas C's y Rocío Monasterio Vox estará en en Hora veinticinco con Ángels Barceló

Voz 16 07:41 la Ventana con Carla

Voz 0313 07:43 cine

Voz 15 07:47 tira

Voz 0313 07:58 me gustaría hacer una brevísima reflexión sobre el poder de las marcas vivimos en un mundo donde prácticamente todos nos movemos a a ritmo de impacto a ritmo de de impulso puede ser a través de una canción puede ser a través de una voz puede ser a través de una imagen o puede ser a través de un título si yo digo por ejemplo los pilares de la tierra ya en este momento hay miles de personas y contando Ken Follett en la catedral de Kings Bridge Inglaterra siglo XII aventuras traiciones amor un montón de cosas bonos que los pilares de la tierra ha vendido que yo sepa Roberto más de veintiséis millones de ejemplares por cierto para que no lo haya leído comienza así

Voz 17 08:44 todo estaba construyendo una casa en Gran Valle al pie de la empinada ladera de una colina junto a un burbujeante y impávido Arroyo los muros alcanzaban un metro de altura y seguían subiendo rápidamente los dos albañiles que toma había contratado trabajaban sin prisa aunque sin pausa de sol a sol con sus paletas

Voz 1 09:06 mientras el peor que los acompañó cobró tuvo desde

Voz 0313 09:09 el comienzo un éxito realmente arrollador espectacular en el año dos mil diez saltó a la televisión se adaptó una a una serie bastante bueno mi opinión por cierto que estrenó cuatro con un resultado espectacular más de cinco millones de espectadores y más un treinta y uno por ciento de cuota de pantalla

Voz 18 09:25 tal vez fuera obra del demonio pero diestros sentido maestro de obras en diseño induce tendréis noticias de nuestra desgracia pero Dios nos ha bendecido enviándonos un ángel de manos ásperas para ayudarnos a vencer esta crisis el maestro albañil está decidido construiremos una nueva Pilares de la Tierra

Voz 1610 09:45 se disponen a vivir una nueva

Voz 0313 09:49 etapa suscitó el compositor iba Macías y su equipo creadores del médico cebar embarcar en adaptar esta novela aún musical

Voz 19 09:57 Iván buenas tardes

Voz 0313 09:59 buenas tardes el mundo de los osados

Voz 6 10:02 bueno nosotros intentamos serlo e intentamos por lo menos eso e intentarlo

Voz 0313 10:07 comentamos en su momento el éxito ahora recordaremos cifras de del médico pero el éxito de poder convencer a Noah Gordon no sólo convencer Resino entusiasmar le para que diera el OK a un proyecto de convertir musical su historia su su novela te has servido esa experiencia para convertirla a Ken Follett Ken Follet le conocemos bastante en este en este programa vio su nombre que tiene sus cosas muy muy muy risueño muy tan natural pero muy suyo también

Voz 6 10:31 hombre lógico lógico a hablar de los pilares de la tierra hablamos de esa marca como has dicho ante Mondiale no todo el mundo reconoce esa marca y no deja de ser yo creo que el tesoro más preciado que puede tener Ken Follet no entonces bueno pedirle los derechos para hacer un musical de la obra más importante de uno de los autores más importantes vivos no de la de la literatura la épica de la directora histórica pues eso usado sin duda no tener el médico pues yo creo que por supuesto no ha abierto todas las puertas no

Voz 0313 11:00 lo que pueda contarse cuál dirías que ha sido el el el factor el elemento fundamental para convencer a Ken Follet

Voz 6 11:07 yo creo que el presentar un proyecto muy serio se ha presentado un proyecto muy serio un proyecto a la altura de de Broadway

Voz 4 11:15 con un presupuesto muy importante una gran producción

Voz 6 11:18 material artístico de de de primera categoría entonces yo creo que a él que además un hombre apasionado de la música no a mí

Voz 1938 11:27 no sólo por ahí de vez en cuando ha compuesto una cosa también él mismo dice que con más voluntad que éxito lo dice él pero toca desde hace un montón de haber se le puede dar bien todo

Voz 6 11:35 bueno pues yo creo que sí que él él lo hemos conseguido yo creo que llegar a tocar la fibra no de la moción de incluso de sentir esa esa esa posibilidad que de que esos pilares de la tierra realmente también se sientan en un en un escenario yo creo que para un autor poner una obra en manos de de otros creativo y cuanto menos emocionalmente complejo claro es que usted y yo estoy tratando

Voz 0313 12:01 como como como todos los oyentes que han leído los pilares de la Tierra tratando de imaginar cómo se puede trasladar a un escenario es que eso eso es es es mucha dimensión mucha grandeza mucho difícil esa es la clave cómo se hace eso

Voz 6 12:13 pues mira esa es la clave porque nosotros con el médico

Voz 0313 12:16 P

Voz 6 12:17 eso se ha vivido una espiral no de de de emociones pero de repente el médico musical español con vocación internacional de repente

Voz 0313 12:24 mil espectadores el eliminen

Voz 6 12:27 se dice deprisa se transforman en número uno de la crítica se transforman en número uno del público empiezan a llegado ofertas de promotores Se va a aportar ahora en empezamos la preproducción en en Londres estamos en conversaciones para exportarlo a Latinoamérica yo ahora que después del médico que después de conseguir eso que se puede hacer fue cuando dormimos con los productores pues yo puse nombre encima de la mesa de después del médico sólo podemos hacer los pilares de la tierra y sobre todo por esa pregunta que qué qué has dicho ante de causarle al público el como estos colgado van a llevar una catedral no y sectorial a dos horas y media de de teatro musical ese reto no y el esa curiosidad de levantarle al fan de Ken Follet no al al al fan de la literatura épica como hemos llevado los pilares de la tierra un teatro yo creo que es una de las cosas más importante de los retos más emocionante que puede tener un

Voz 0313 13:19 pero tienes la cabeza como conseller eso quiero decir al igual que la legión de lectores del médico los lectores de los pilares de la tierra cuando vayan al teatro no sé si buscaran algo que les resulte familiar que les que les suene o aceptarán otro tipo de códigos que les sugieran que no es lo mismo no sé si tienes una idea ya más o menos clara

Voz 6 13:37 en una idea de que la gente va a sentir que estará dentro de una catedral a la gente va a ver cómo crece saca una manera claro se lo puede explicar

Voz 0313 13:45 como hay incendios ya hubiera gustado

Voz 6 13:48 esa historia muy va a vivir una una una

Voz 21 13:52 una historia épica y además vamos a hacerlo desde un lenguaje de gótico se vamos a vamos a llevarlo todo al gótico musical incluso pero un gótico gótico

Voz 6 14:02 del siglo XXI no no hablo de nuevas tendencias lo contemporáneo pero que la gente entienda este lenguaje por poner un ejemplo puedo hablar de Juego de Tronos no ese ese esa tensión esa pasión esa incluso esa violencia no que soy yo no la historia yo estoy goles si intentar trasladar la al teatro y que la gente salga

Voz 1938 14:20 que en viviendo todos que esto mucha palabrería ahora que plasmarlo y cuando cuando está previsto el estreno por cierto

Voz 6 14:29 en dos mil veinte veinte ya

Voz 1938 14:31 tenemos tiempo dieciocho meses tenemos tiempo

Voz 6 14:34 el XX si tenemos tiempo tiempo de dos catedrales

Voz 1938 14:37 pero los veinte primeros a mediados finales

Voz 6 14:39 cuando empecé la temporada dos mil veinte septiembre veces

Voz 1938 14:42 siempre octubre no oye y Ken Follet a partir de este momento ya lo deja todo en tus manos en vuestras manos implica cuál es la relación país

Voz 6 14:49 bueno mira El a la presentación pues lo ha dicho claro Noel confía plenamente los creativo pero evidentemente él va a tener una supervisión activa de de que estamos cuidando animando su obra no

Voz 1938 15:01 la música mira quién le conozco lo ha prometido que no ha sido bueno esta mañana en la rueda de prensa está encantado cuando le han preguntado

Voz 0313 15:10 al fin ha sido un día muy emocionante he conocido todos los planes para hacer un musical de Los pilares de la Tierra en español estoy muy emocionado la música suena genial las ideas son muy buenas y estoy deseando volver a Madrid para su estreno Iban perdona que te atraqué hemos pero es que me surge en un montón de de preguntas y de curiosidades es decir los pilares de la tierra cuántos actores y cuantas actrices va a subir al escenario con cuanta gente hay que contar una historia como ésta porque estaba haciendo memoria aro cuando empezaba con Tom de los personajes dice bueno

Voz 1938 15:45 estamos haciendo como hacemos uno de los productores quieren mucho más de los coproductores que

Voz 6 15:51 pero yo creo que es bueno vamos ahí a los cuarenta actores no como estamos con el con el mérito al médico y a los veinte músico que por cierto están en el teatro Nuevo Apolo dejar

Voz 0313 15:59 para yo no lo sabe que lo recuerde que sí

Voz 6 16:02 la nueva además bueno yo creo que invito a la gente que va al médico porque va a entender cómo cómo queremos hacer también los pilares de la tierra no como queremos cómo es posible pasar un bestseller tan importante como el médico a aún musical no

Voz 0313 16:18 es que yo creo que estás creando un formato

Voz 6 16:20 estamos intentando lo diferente ser diferente esas historias que todo el mundo ha leído ya conoce que lo viva sienta a través de la música estamos acostumbrado cada productora traigan grandes producciones franquicia nuestra propuesta es hacer grandes producciones que franquiciado

Voz 22 16:35 claro claro y bueno el médico ha sido el P

Voz 6 16:38 el paso pero de los pilares de la tierra

Voz 4 16:40 bien tienes tenéis los derechos para todo el mundo después de musical principio

Voz 6 16:43 España pero la idea por supuesto es luego exportarlo al al mundo he vivieron un sueño no tener los derecho de del médico hizo esperar de la Tierra es que estuvo en este interminable

Voz 1938 16:55 en sería también sería también sería otra novela para para adaptarnos encontraríamos la nada en el escenario como comenzaría no se podría hacer se podría hacerse podría hacer oye me ayuda en los Premios Max y el médico tiene tiene candidatura tiene tiene nominación me imagino que me hago sonríe que te haría muchísima ilusión verdad sería como un hall como un aldabonazo

Voz 6 17:15 bueno él están nominados ya es un premio

Voz 1938 17:18 es el conocimiento de la profesión

Voz 6 17:20 pero no nos va la vida en ello se nos va la vida con los aplausos del público después de décadas función ilusión máxima no pero bueno conseguir un premio la categoría es muy complicado hay muchísimo nivel en España Hay

Voz 0313 17:34 no no es lo prioritario para nosotros el el el ritmo el aire de la de lo que será la composición musical lo tienes la cabeza

Voz 6 17:42 sí sí ya hay un cuarenta por ciento y pico cogí Valle pero mucha tensión mucha emoción y sobre todo mucha pasión llevar a la gente al siglo no ha siglo XII al siglo XI a ese a ese medievo intentar impregnar la partitura de de de arquitectura gótica

Voz 4 17:59 lo conseguimos Joe sobreentendido que Ken Follet ya ha escuchado algo de esa música no el fragmento que hemos escuchado porque dice que está encantadísima con la música ya la escucha

Voz 21 18:07 al decir hemos pasado varios barrio de los números de las propuestas que te que tenemos tenemos un número grabado por la London Symphony estamos trabajando

Voz 6 18:16 a tope para construir la catedral es sí

Voz 0313 18:19 el estreno está previsto para el otoño de dos mil veinte el casting cuando va a empezar

Voz 6 18:27 no estamos seleccionando el teatro donde vamos a hacer esta producción seleccionando los medios técnico

Voz 0313 18:33 pequeñito no pues el teatro no son grandes

Voz 6 18:36 no y que y que nos permita crear esa estructura que queremos que la gente viva esa esa catedral de estamos con dos o tres propuestas ahora mismo igual yo creo que sí pero me lo ha definido pero basen K continuista con con el médico porque yo pienso que al médico tenemos por las mejores voces de de Madrid Barça conservarlo

Voz 1938 18:55 que puedas el equipo del médico no sea igual me medio

Voz 6 18:57 con ese momento seguramente seguirá su camino pero va a ser nunca potente y grande como como es de médicos pero todo le

Voz 1938 19:04 tipo que ha construido el médico lo lo lo vas a mantener todo lo que puedas

Voz 6 19:09 la parte gran parte del equipo incluso vivo estaremos porque además lo que funcionar porque cambiarlo no esa es una premisa que Nos ha ido bien hasta ahora hay porque no porque vamos a cambiarla

Voz 0313 19:18 fíjate hace bastante tiempo que que que se comenta y con razón que no sólo al teatro sino el musical en concreto está viviendo en España y en Madrid singularmente una época de joder dorada pero yo creo que las aportaciones del médico y ahora de los pilares de la Tierra son iba a ser la siguiente fundamentales eh esto no son granito de arena salgo más

Voz 6 19:38 tanta dar en la diana no y dar en el clavo nosotros pues creo que con el médico ha conseguido bueno todavía hoy venimos de la rueda de prensa de los sueños que vamos a hacer los piedras de la tierra ir una cosa

Voz 1938 19:52 te lo vas repitiendo una promesa de creerme digerirlo muchísimas gracias y mucha suerte amigo

Voz 18 21:29 el regreso más amargo de Cristina Cifuentes

Voz 0867 21:40 una sola palabra su entrada desde el garaje ni una sola respuesta en la sala de la comisión del caso Máster Cifuentes se ha acogido a su derecho a no declarar

Voz 23 21:51 me puedo pronunciarme pongo señor presidente en su conocimiento que no voy a efectuar declaración alguna ni tampoco voy a contestar a ninguna pregunta muchas gracias

Voz 0867 22:01 ahí ahí ha permanecido congelada acompañada de su abogado y escuchando cada uno de las preguntas que Ciudadanos Podemos y el PSOE le han formulado sin obtener contestación Cifuentes ha recogido las cosas se han marchado por donde vino sesión Express que no ha servido absolutamente para nada bueno sí ha servido para que la ex presidente de la Comunidad de Madrid se encontrara en ese paraje de la Asamblea con un grupo de diputados del Partido Popular que han ido recibirla alejados de las cámaras entre esos diputados estaba una de Cristina Cifuentes la hermana de Ignacio González Isabel González

Voz 1610 22:35 la culpa en general de todo el equipo pero falta un delantero

Voz 24 22:39 se habla mucho de que vuelva a Mourinho pero lo hubo

Voz 25 22:43 poco complicado pero por mí estaría encantado de que lo volví

Voz 1610 22:46 eran a fichar por que volvería a sacar el equipaje

Voz 25 22:48 delante y charló unos cuantos que nos no valen para nada

Voz 24 22:51 el primero en emisión para que ahorre para el estadio pues oye porque sin ni siquiera que se vaya que se vaya a otro equipo porque es que lo que Atabal también Madrid ex jugadores que la ven

Voz 0867 23:09 se llamará Ávila candidato a las primarias del PSOE al Ayuntamiento de Madrid qué tal muy buenas tardes bienvenido

Voz 10 23:14 muy buenas tardes qué tal y como usted qué cree que ha sido

Voz 0867 23:17 pero el día de Cristina Cifuentes sobre o el día de Florentino Pérez

Voz 10 23:20 huy pues es complicado decir no porque bueno quizás Cifuentes ha demostrado que ejerció transparencia hoy no ha habido en la Asamblea en la que no ha habido en ningún momento no entonces en ese sentido yo creo que cuando ha sido responsable público pues toca dar explicaciones tanto estás ejerciendo como después de tu vida de tu vida política

Voz 0867 23:35 vengo de Florentino tampoco está mal eh el Madrid no sale del hoyo

Voz 10 23:38 bueno es una semana muy mala para qué nos vamos a engañar

Voz 0867 23:41 hay unos decía Manuel de la Rocha en este programa que no haría nunca el Real Madrid de baloncesto que usted considera que un entrenador no puede ser alcalde que que aporta al conocimiento de de la política local cuánto aporta la popularidad de un candidato

Voz 10 23:56 hombre es importante que te conozcan pero yo creo que lo más importante es que tengan experiencia la gestión que es la ciudad y que sobre todo tenga claro qué proyecto de transformación y cambio tienes que tener para Madrid

Voz 0867 24:04 eh

Voz 10 24:05 Madrid es una ciudad de más de tres millones doscientos mil habitantes muy compleja GS un presupuesto mayor que de muchas unidades autónomas simplemente inscritos nuestros mayores capitales de provincia tener muy claro qué idea tiene de Madrid qué quieres hacer y cómo las simplemente

Voz 4 24:19 es decir que es mejor un político con conocimiento con galáctico y otra cosa es que yo me yo por un lado has leído por dónde voy

Voz 10 24:27 ya dónde yo siempre he sido más de cree en la cantera en ese sentido la filosofía el estudiante siempre ha sido apuesta por la cantera yo creo que es importante tener independientes en política que participen en política pero también es importante que bueno ponemos los cabezas de cartel pues evidentemente conozcan la ciudad y sepan claramente qué proyecto político tiene que hacer para definir lo que estamos haciendo lo que está a la ciudadanía madrileña que es un proyecto de cambio de transformación para ciudadanas

Voz 0867 24:49 que Carmena por ejemplo siempre se ha dicho no que es muy popular que tiene mucho carisma pero no necesariamente está el detalle de la gestión pero nadie discute el liderazgo

Voz 10 24:59 pues porque en Carmena cuando entra yo algunos problemas que tenía mandaba Carmena el equipo de gobierno ahora Madrid en general ha sido la falta de conocimiento de cómo gestiona la ciudad de Madrid de hecho cuando hablamos de una gestión fallida o una legislatura perdida no referimos un poco a eso filosóficamente en ideas podemos estaba acuerdo muchas cosas pero la gestión dará más habría pues ausencia de hecho cuando empieza a enterar un poco de a la gestión ha sido al final de la legislatura sentidos la ciudad de Madrid ciudadanía madrileña lo que quieres que resuelva sus problemas que este soluciones y cambiar la ciudad que después de treinta años que ha habido este del último gobierno socialista notamos un cambio radical de la ciudad

Voz 0867 25:34 bueno no vamos a hablar de deporte aunque sí le quiero preguntar si en esta carrera de las primarias socialistas en la que estamos algún candidato que que ha salido a la pista digamos dopado no usted comparte que no todos los corredores gozan del mismo impulso de la misma ayuda por parte de la dirección regional o incluso de la dirección federal

Voz 10 25:53 yo lo comparto es que tenemos la suerte privilegio de ser el único partido político de la ciudad de Madrid que vamos a elegir en urna y con voto secreto a la persona que va a encabezar adictas electorales en ese sentido tengo plena confianza en la militancia socialista de la ciudad de Madrid y que iban a la persona que mejor represente el cambio credit a nuestra ciudad con lo cual yo creo que los tres candidatos vamos ir explica nuestro proyecto vamos si es definir nuestra propuestas en ese sentido la la militancia va a poder elegir qué pasa mejor representa ese cambio

Voz 0867 26:20 pero también cuatro uno Si uno revisa no todo lo que se ha dicho en las últimas semanas desde que supimos que Pepu Hernández iba a ser candidato claro Pedro Sánchez que presidente del Gobierno es decir no es su nombre menor precisamente se decantó claramente en su apoye su respaldo pidiendo el voto para Pepu Hernández

Voz 10 26:38 pero es cierto que eso fue un error yo para mí Pedro Sánchez lo que ha hecho ha sido simplemente definir que la persona que considera que puede ser el mejor candidato

Voz 4 26:46 entre las opciones que había pero es el que manda no está condicionando oficiando un proceso bueno

Voz 10 26:50 también pero Sánchez ha sido quién mejor ha representado la democracia interna el partido y la apuesta por la voluntad de los militantes siglo militantes en una decir que persona queremos con lo cual ese sentido yo creo que a estas alturas de partido estamos en igualdad de condiciones a estas alturas de partido realmente lo que es importante es definir qué propuestas tenemos debatirlas puede planteadas de cara a la ciudadanía porque es un proceso interno yo creo que ese primer proceso que se de precampaña electoral real porque la ciudadanía tiene at a tres personas que se presenta a liderar un proyecto socialista para cambiar esta ciudad con lo cual en ese sentido yo creo que ahí están abiertos totalmente el partido y tenemos una posibilidad real de igual que nosotros pueda ganar estas

Voz 0867 27:28 primario cero pregunto directamente si pierde Pepu el sábado este es un golpe letal para el presidente a las puertas de unas generales o al menos un golpe importante

Voz 10 27:36 no yo creo que no yo creo que no básicamente por una cosa hacer un Gobierno o un proyecto de gobierno municipalista en la ciudad de Madrid fuerte consistente hacia nunca debilita un proyecto federal nacional hay que representa que creen la democracia interna y cree que hay que dar la voz a los militantes Pedro Sánchez con lo cual si yo ganara automáticamente en cinco minutos nos damos un abrazo hacemos un acto juntos y sin ningún problema eso no iba a tener ninguna la producción es posible que hubieron titular inicial en ese sentido pero sí Varga de forma rapidísima por aquí lo realmente importante y lo que estamos diciendo es que proyecto queremos para la ciudad de Madrid

Voz 4 28:12 hay presiones para que se vote a Pepu Hernández no existe la posibilidad de reflexionar tu pasión por eso Denia el otro candidato Manuel de la Rocha

Voz 10 28:20 dadas las presiones de los aparatos las situaciones que se dan yo creo que tenemos empezará a dar ideas debate que queremos que este tipo de cosas internas no interesante

Voz 0867 28:27 pero una cosa es un debate debatir ideas que está muy bien y otras

Voz 6 28:31 es una expresiones de ustedes votar a esto sí

Voz 0867 28:34 no quiere usted caerse de una lista determinada

Voz 10 28:37 pero yo creo que realmente un militante de la ciudad de Madrid muchos de ellos y no tiene cargo orgánico institucional ahora de votar no a votar a la persona que mejor crean que pueden representar proyecto socializan la ciudad yo estoy seguro que lo van a hacer que tengo plena confianza en los compañeros y compañeras lo han demostrado en numerosas ocasiones que tienen criterio político propio y quiero o la aplican ahora de votar el voto secreto y eso seguro que en el voto vamos a sacar un excelente resultado

Voz 0867 28:58 el mañana es el debate a las once en la sede del partido Buen Suceso ya sé que el formato no le gusta demasiado cuénteme cómo fue esa negociación fue fuero lentejas

Voz 10 29:07 bueno yo lo que siempre planteado y lo dicho públicamente medios eso

Voz 0867 29:10 el debate no es Gdaim

Voz 10 29:13 yo lo que he planteado ahí porque me tengo Madrid en serio es que tiene claro tiene un debate que era público medios de comunicación porque es una ventana maravillosa

Voz 4 29:20 para que la militancia para conocer diferentes propuestas de oro

Voz 10 29:23 que aparte de lo que vamos diciendo igualmente hay un punto muy importante que es cómo interactuar entre nosotros y como debatimos sentido siempre ha sido abierto a un formato muy amplio yo creo que debimos haber tenido un debate ya en la época avales para poder avalar la que conocer que planteamos cada uno y como como lo hemos sentido por supuesto yo estaba a favor de un debate de otro estilo otro formato dicho esto una vez que se ha planteado es San plata debate así pues vamos a debatir hemos tienen que debate mañana sea lo mejor posible

Voz 0867 29:50 estaremos pendientes y esperemos que tengamos éxito que que el último que hubo y que se produjo con motivo de las primarias de la secretaría general en el Ayuntamiento si dependiera de usted la decisión sería posible un acuerdo con Ciudadanos

Voz 10 30:03 yo lo que entiendo y creo que un partido político que aparte está en la ciudad de Madrid extremadamente virado a la derecha plantean una Reunión de su máximo órgano nacional un veto al presidente Pedro Sánchez para hacer un proyecto de progreso en España yo creo que no tiene ningún sentido que nos planteemos después de eso hacer patos poner pero tanto en la todo en la ciudad de Madrid yo conmigo con mi no tengo ningún interés en hacer ningún pacto a no se que consiguen esa situación ir a esa situación hay otro problema añadido que estoy seguro que si las tres derechas tiren en número de votos suficientes a una buena entre ellas Ibarretxe Begoña Villacís lo ha planteado claramente qué modelo andaluza ya le parece bien

Voz 0867 30:39 eh no no voy a preguntar si fue un error no entrar en el actual Gobierno de Manuela Carmena pero si se tiene que reeditar un acuerdo de investidura como el actual el PSOE debería formar parte de la Junta de Gobierno el no haberlo hecho no les ha dejado durante estos últimos cuatro años un poquito ensombrecidos por Carmena

Voz 10 30:55 sin ninguna duda yo creo que si fue un error al Gobierno nada Madrid yo creo que evidentemente tenemos seis votos para una mayoría progresista en la ciudad que los Babe de hemos entrada al Gobierno y por cierto intentando liderarlo yo creo que también hay una situación que no salimos a ser comparsas de nadie ser segundos dentro de la izquierda salimos intentar gobernar esta ciudad porque somos el partido que mejor está preparado para gobernar esta ciudad sentido tenemos que recuperar la ilusión las ganas y tenemos que superar sobre todo la capacidad y creen no nosotros mismos que somos un partido de gobierno y que vamos a liderar por cierto el veintiocho de abril yo estoy seguro que las elecciones generales vamos a tener un resultado espectacular hacia de Madrid si elegimos y hacemos una cosa bien con un proyecto municipal potente

Voz 4 31:36 vamos diciendo

Voz 10 31:37 tres se me ha me Rainer indicó me emergen a mí vamos a tener la posibilidad clarísima del veintiséis de mayo ser una fuerza progresista mayoritaria en la ciudad de Madrid

Voz 0867 31:47 qué hacemos una pausa de dos minutos y ahora le pregunto por cuestiones concretas de la ciudad

Voz 0867 33:59 siete de la tarde treinta y cuatro minutos Chema Dávila usted ha defendido Madrid Central lo ha hecho frente al criterio de mucha gente incluso de su propio partido especialmente de José Manuel Franco los algo más que matices de la dirección socialista ya han hecho cambiar en todo este tiempo de opinión usted sigue creyendo en ese proyecto en Madrid Central

Voz 10 34:17 hombre que en ese proyecto entre otras cosas por llevamos programa electoral yo fui personalmente que lo propuso en dos mil seis yo lo que tengo que decide el proyecto que me parece mal es que hayan tardado tanto en ponerlo marchan tenemos puesta en marcha mucho antes porque de esta manera loca pasada coincidir muy cerca de la celebración de las elecciones han creado una polémica muy difícil por cierto por parte sobre todo de Partido Popular y Ciudadanos hemos hecho antes y mejor hecho evidentemente hubiera sido menos polémica

Voz 0867 34:41 pues evidentemente usted no derogaría Madrid Central prefiero no debe extenderse a otras zonas de la capital usted cree que Manuela Carmena ha sido poco ambicioso

Voz 10 34:50 hombre el debate que tenemos que hacer es no sé lo qué actuaciones hacemos el centro de la ciudad sino en toda la ciudad el sentido te estos debates que está encima la mesa ya uno es qué hacemos con los barrios es son frontera central qué hacemos con los barrios que son frontera de la zona SER de la M30 ambos tenemos que hacer actuaciones claras y contundentes para mejorar la movilidad en Madrid hay que hacer un proyecto movilidad sostenible una ciudad Madrid como hay que hacer un peto sostenido para toda la ciudad como ahora

Voz 4 35:12 adiós hoy en Metro Metro funcionaba funcionaba mal pero que también no ha podido mojarse bajarían Callao me

Voz 10 35:20 Henson va a datos bueno como portavoz

Voz 0867 35:22 calidad muchos de nuestros oyentes ciclistas y se quejan de la falta de carriles segregados en la capital que se han hecho muchos kilómetros en esta legislatura pero claro circular por ellos es un suicidio usted tiene un plan ciclista para Madrid

Voz 10 35:36 yo lo que tengo ese convencimiento tenemos que reunirnos con los colectivo ciclistas como mejor habla moría ciclista en la ciudad y en ese sentido yo de las primeras cosas que voy a hacer sentarme con ellos plantear métodos y formas para realmente cambia la movilidad en esta ciudad tenemos que ir a movilidad Ana cuál es el tráfico la única forma reducir la contaminación el número de coches que circulan de uso privado la ciudad de y no hay otra manera coloquial una de las mecanismos más a los que tenemos el amor

Voz 0867 36:02 ha habido otro punto de división en su partido que son los famosos semáforos de la A5 y la conversión de de esa autopista en una en una vía urbana usted se que defendió el proyecto ese proyecto no sé si está bien o mal ejecutado es cierto que no está ejecutado en su totalidad que debe cambiar o qué o cómo debe ser esa zona esa entrada en Madrid por el paseo Extremadura pues en

Voz 10 36:22 no tiene que ser una calle que es lo que realmente ahora mismo figura así porque no hicieron el traspaso de este cuando inició el Partido Popular traspasará M30 tan nuestro repaso esa zona está tipificada como la calle con lo cual el ego o la A5 vía urbana yo lo tengo clarísimo venderá también un poquito más solidaridad tenemos miles de vecinos y vecinas de Madrid que una situación de insalubridad tanto de contaminación Agustí ha como contaminación atmosférica brutal tenemos colegios que tienen sus ventanas tapiadas porque darán la carretera yo creo que eso es vecinos tienen que ser

Voz 0867 36:54 vuelve a dar la vuelta claro propongan usted en la piel de los vecinos de Alcorcón de Móstoles de Arroyo Molinos que entran por la A5 y que se quejan dicen que no semáforos y cada mañana me encuentro un tapón para entrar en la ciudad

Voz 10 37:04 pero creo que es verdad que esa actuación está mal diseñado ya que me refiero un proceso de pacificación de tráfico de convertir una zona como es esta en el fondo lo mismo que tenemos en avenida de ilustración

Voz 4 37:13 a la M treinta a su paso por el barrio el problema

Voz 10 37:16 el camino pasa nada unas las que tiene que plantear es que los semáforos el último que se hace pero hacer un carril Bus VAO tienes que estrechar los carriles tienes que hacer convenios para hacer y líneas exprés central de Alcorcón a Madrid demostró esa Madrid tienes que mejorar en general y lo último que se hace después de ensanchar las aceras bueno los semáforos con lo cual yo estoy proyecto lo defiendo sin ningún tipo de duda pero es verdad que ha sido mal

Voz 0867 37:39 algunos han llegado antes los semáforos que las infraestructuras básicamente

Voz 10 37:42 efectivamente y además te hagan un cierto ir hago institucional no es posible que el Ayuntamiento de Madrid no haya convocado no convoque a los diferentes actores tanto otro municipios como en la Comunidad para la otra cosa que luego resto actores no quién hacer nada entonces porque para eso estudia pero es verdad que a día o institucional tenía que haberse dado

Voz 0867 37:56 eh cómo se tiene la la fiebre especuladora en los barrios más turísticos que que tiene usted en la cabeza que no se haya dicho ya para para frenar la subida de la vivienda en régimen de compra o alquiler y lo más importante no y lo más preocupante que es la desaparición de la vida en los barrios

Voz 10 38:10 pues porque hay una cosa que es fundamental que es que el derecho que tenemos los ciudadanos a la vivienda tiene que estar por encima de todo lo que no puede ser es que haya cambios de uso residencial a terciario de forma descontrolada en algunos distritos como centro Madrid más del diez por ciento de las viviendas han pasado a ser de uso turístico con el proceso que tiene de especulación absoluta de subida de precios de los alquileres eso no se puede dar es un derecho no es una mercancía con sentido se lo estamos a favor de regular la vivienda a su su turístico plantea limitaciones porque realmente sino lo que estamos haciendo este escolar un barrio y hacer un cambio de modelo de ciudad a un a un uso como si fuera un parque temático con el cual no estamos nada de acuerdo

Voz 0867 38:46 pero el turismo también vivimos de hecho es uno de los motores económicos de madre

Voz 10 38:50 claro pero es que el turismo no va a dejar de venir lo que tenemos que hacer es también al turismo dar una oferta de calidad año estamos en esa situación desde regulación tan sumamente grande que problema que tienes que muchas veces en un piso que está en un edificio en obras aparece como vivienda uso turístico de repente bien los turistas una mala impresión se encuentra con una casa que realmente no allí queremos hacer una falta calidad si queremos hacer otro tipo ciudad sí pues en ese sentido adelante tienes con ello

Voz 0867 39:13 cooperación Chamartín sí o no

Voz 10 39:15 tal como está hecha ahora mismo nuestros hicimos alegaciones en su momento y planteamos que debía ser una operación que sea mucho más sostenible mucho más razonable sino se presentan o mejor dicho si no se aprueban las alegaciones socialista yo estoy a favor de la operación

Voz 22 39:28 me como estrechar me quedo veinte segundos pero lo quiero pero

Voz 0867 39:30 dar Si no pasa una segunda vuelta alquilado

Voz 4 39:33 a sus votos voy a pasar a una segunda vuelta un lugar esto candidato escena que plantarse sirve aquí me ha supuesto Chema Dávila Nos marchamos gracias por venir venga hasta dos años

Voz 0867 39:43 este programa Pepu Hernández a las siete y veinte en La Ventana de Madrid en las siete emisoras de la SER en la Comunidad disfruten media hasta mañana adiós

Voz 22 42:30 dejadme pasar yo hoy es miércoles de ceniza eso sí para unos más que para otros

Voz 36 42:35 lo primero que de puede llegar el remate llega el remate gol

Voz 22 42:38 no me lo creo que hay mucha gente que no suele crear hay mucha gente afectada en el equipo Marta Estévez Benjamín Prado Itu o Carlos Boyero

Voz 6 42:46 el apocalipsis estaba previsto

Voz 0324 42:48 yo creo desde la final de Kiev con con todo aquel número con Zidane alargando se diciendo que ahí os quedáis no y no lleva a ninguna parte sencillamente retirándose en pleno y el numerito que montaron el tal Ronaldo y el talde IRTA cuáles eran como síntomas de que algo terrorífico iba a pasar bueno pues ya ocurrido y ahí recomponer a recomponer todo esto yo creo que va a ser una labor durísima

Voz 1610 43:27 ahí es que podía de luto ayer delito previo de luto blanco ayer

Voz 22 43:34 está pues que hayamos querido hacer sangre pero claro a los autores de nuestros twiterías pues no los podemos controlar ellos van a su bola

Voz 37 43:40 pues bueno estas horas hemos tenido miles y miles y miles de tuits sobre la eliminación del Real Madrid de la Champions League

Voz 22 43:46 incluso encontramos alguna reflexión como esta de Patxi

Voz 6 43:48 señal desde que Florentino amenazó con abandonarlo

Voz 38 43:51 la ACB Se está lleno de todas las competiciones yo no va de farol hay que reconocerlo

Voz 22 43:58 lo gasta Cristina Cifuentes le han preguntado hoy los periodistas no es que considerasen informativamente importante su opinión sobre el partido de ayer pero es que la mujer de lo suyo no ha querido hablar ni dentro de la Asamblea de Madrid

Voz 23 44:10 pongo señor presidente en su conocimiento que no voy a efectuar declaración alguna ni tampoco voy a contestar a ninguna pregunta muchas gracias

Voz 22 44:18 pues eso callada dentro tampoco ha querido hablar a la salida

Voz 30 44:22 claro

Voz 18 44:24 por qué no

Voz 1610 44:32 no era la única opción ya que quedaba vio usted el Madrid

Voz 1 44:36 se queda poco

Voz 0313 44:41 bueno hoy abierto con buen rollo