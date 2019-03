La Ventana (07/03/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 pero las tres en Canarias

Voz 1915 00:05 polémicas declaraciones de un eurodiputado polaco de extrema derecha que ha asegurado en una comisión que las mujeres deben hacer tareas de mujer y los hombres las de hombre le ha respondido una eurodiputada socialista española Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 00:16 no obliguen a las mujeres que son felices hacer un trabajo de hombre has dicho este eurodiputado Stanislaw un diputado de la extrema derecha polaca al que le ha contestado la socialista española

Voz 2 00:27 aval en ningún caso una mujer quiere reemplazar el trabajo de nombre no nombre trabajo de una mujer porque para empezar no hay trabajos de hombre y trabajos de mujeres aquí lo que estamos haciendo es defender la igualdad de oportunidades de las mujeres y los hombres seis esto no es una lucha de hombres contra mujeres ni debería serlo de mujeres contra hombres siendo una lucha común para que podamos tener todos todas sobre todos los mismos derechos y las mismas oportunidades

Voz 0738 00:51 el intercambio que se ha producido en la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo la que hoy se presentaba un informe vinculando gastos presupuestarios problemas de género el Gobierno

Voz 1915 01:01 ya ha presentado sus alegaciones ante la Junta Electoral Central a petición del PP sobre la aprobación de decretos leyes en el Consejo de Ministros en la comparecencia posterior ante la prensa informa José María Patiño

Voz 1108 01:11 el Gobierno pide el archivo de la reclamación del Partido Popular con cuatro argumentos el primero que los hechos en los que se sustenta la petición tuvieron lugar en el Consejo de Ministros anterior al inicio del periodo

Voz 3 01:22 electoral Ike a la Junta como ha señalado

Voz 1108 01:24 ella misma no le corresponde actuar de manera preventiva sobre los consejos y decisiones que en ellos se puedan adoptar en segundo lugar se considera que la acción de gobierno a través de la aprobación de decretos ley no está sujeta al control de la Junta porque se justifican con la urgencia y necesidad que establece la Constitución tercero que nunca hasta ahora se ha puesto en cuestión que las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros a pesar de su carácter político informativo se consideren una campaña de logros como establece la ley la secretaria de Estado de Comunicación aporta en este sentido reseñas y vídeos de conferencias de prensa celebradas por otros gobiernos en periodo electoral por último el Gobierno hace referencia al artículo veinte de la Constitución que garantiza la libertad de información para contestar la petición del PP de suspender cualquier clase de publicidad y divulgación por los medios que sean

Voz 1915 02:17 Europa se ha convertido en una potencia en exportar basura según Greenpeace en Oslo cuenta Javier Gregori

Voz 0882 02:22 el envío de residuos de plástico a países pobres como Malasia Vietnam las islas Filipinas se han multiplicado por cuatro en la Unión Europea en sólo catorce años sea exportan ya tres millones de toneladas al año y España es el sexto exportador de una basura tóxica que provoca un grave impacto en la población como denuncia nuevo informe de Greenpeace cuyo portavoz es Julio Barea

Voz 3 02:43 se tira al vertedero de Asia

Voz 4 02:45 X verter o se termina quemando al medianamente porque hay una planta incendiadas Nadia con lo cual bueno con qué impacto tiene pues imagínate las pero están ir hablando aquello el agua se contamina

Voz 3 02:55 además este informe de Greenpeace denuncia que cada segundo

Voz 0882 02:58 se desecha al mar un camión de residuos de plástico cuatro

Voz 1915 03:01 hoy tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 5 03:05 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:08 el rector de la Complutense Carlos Andradas rechaza la creación de tres nuevas universidades privadas la Comunidad de Madrid El Pleno de la Asamblea aprobado esta mañana con los votos a favor de PP y Ciudadanos la creación de estos centros en Hora catorce Madrid Andradas ha asegurado que esta decisión no contribuye a la mejora del sistema universitario madrileño

Voz 1273 03:24 yo estoy ahora decepcionado lo que sea aprobado en la Cámara no contribuye a hacer un sistema universitario madrileño más prestigioso son universidades reducidas en su

Voz 0313 03:34 su ámbito de actuación

Voz 1273 03:37 también en lo que consideramos que es muy importante que es el ámbito de investigación y de transferencia de conocimiento y en ese sentido me parece que la Comunidad de Madrid va caminando en dirección contraria a lo que en toda Europa ahora mismo se está haciendo

Voz 1915 03:51 a esta hora se celebra en el Ayuntamiento de Madrid un acto institucional en apoyo del al Día de la Mujer esta mañana en Hoy por hoy la alcaldesa Manuela Carmena ha confirmado que se sumará a la huelga feminista

Voz 1410 04:00 fundamentalmente es eso sabes no tener agenda por supuesto estar preocupada cómo no por la ciudad como siempre no pero hacer el gesto de no tener agenda no no puede ser no puede ser que haya una brecha salarial que haya un techo de cristal que seamos las mujeres las que cuidemos porque valoramos el cuidado pensamos que el cuidado debe ser de todos por igual no ir porque por supuesto no puede haber violencia de género no

Voz 1915 04:23 ya a partir del próximo lunes se podrá consultar el censo de Madrid capital de cara a las elecciones generales del once al dieciocho de marzo les

Voz 1603 04:29 posición de las listas es informático aunque también se puede ver

Voz 1915 04:31 las oficinas de atención a la ciudadanía o consultar en el teléfono cero diez la portavoz municipal Rita

Voz 1821 04:36 Mestre es que la coincidencia de las varias elecciones municipales hace necesaria la app la puesta en marcha de más mesas electorales por eso cómo han tenido que constituirse que eso no lo hace el Ayuntamiento sino la Junta Electoral Central han tenido más mesas pues consideramos vamos cuestionamos no tenemos que informar a quién es

Voz 1 04:53 herido un cambio de colegial de cuál es el colegio en el que ahora debe deberá votar

Voz 6 05:00 hijos de rock juvenil es que no es que aparquen debido

Voz 7 05:04 volcán a golpe de batería por fin tienes el seguro de coche Mapfre con muchas ventajas para tu familia y además de beneficios de la bonificación del seguro de tus padres

Voz 1913 05:13 es un ahorro de hasta un cuarenta por ciento

Voz 7 05:16 esta condiciones enlace punto es tu familia necesitan seguro de coche de verdad

Voz 1915 05:22 es todo empieza a La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando las cinco las cuatro en Canarias unos eh

Voz 5 05:31 servicios informativos

Voz 9 05:46 en la Cadena SER La ventana con Carles Francino

Voz 0313 05:55 hola buenas tardes en si nos pidieran a cualquiera de nosotros una lista de los derechos que nunca jamás querríamos perder estoy seguro de que la libertad sería innegociable para para un montón de personas para casi todas luego la práctica es verdad que igual somos todos y menos libres de lo que pensamos eh porque hay muchas cosas que seguramente sin darnos cuenta no nos influyen los nos dirigen Ryan un poco en definitiva eso es verdad pero yo me refiero a otra cosa me refiero a la privación absoluta de libertad a que te encierren a que cumple una condena merecida o inmerecida con la ley en la mano y en un país democrático o impuesta por una dictadura hoy tenemos a La Ventana dos ejemplos dos historias muy distintas una de represión tenebrosa muy desconocida hasta ahora que son los campos de concentración de Franco que los hubo los hubo casi trescientos funcionando hasta bien entrada la década de los cuarenta y por donde pasaron atención casi un millón de españoles hoy hablaremos con un periodista que lo ha investigado a fondo y que la próxima semana publica un libro con el resultado de esa investigación esta es la historia más turbia más oscura la otra es muchísimo más luminosa porque es una historia de libertad entre rejas me explico en la prisión Madrid uno de mujeres de Alcalá de Henares antiguo y antiguamente en la cárcel de serías fusiona desde hace más de treinta años una compañía de teatro con las propias reclusas como actrices este proyecto ha ganado premios ha viajado al extranjero ya adquirido tanta notoriedad que al final ha acabado saltando a la pantalla esta noche se presenta en los Cines Callao en Madrid el documental titulado meses pero ayer hubo preestreno en la propia cárcel estuvimos allí creo que será muy interesante compartir con ustedes la experiencia conversar con los responsables del documental de la compañía de teatro ya verán cómo al final en escenarios diferentes en épocas distintas en caminos diversos todos los conduce a lo mismo a la búsqueda de la libertad bienvenidos a La Ventana

Voz 10 07:51 va a ha pedido la libertad ha visto cómo se unen volcar géneros soy Cyrus Coelho

Voz 5 08:15 Un par ala Ali

Voz 10 08:21 que Arenas echó esfuman dentro de los hospitales y entró en los sea yo

Voz 12 08:46 por qué

Voz 13 08:48 donde unas quince días esa manera ella contra dos piedras en qué nuevos plazos ni nuevas piernas credencial la Doña hará gala a las había vino bien

Voz 10 09:19 porque ya para mí ha vivido para la libertad ha visto Josemi géneros porque donde más cuencas Díaz Cano

Voz 13 10:01 ya ponderados piedra futura gira inunda reto ni hará gala cenando Rede en y así lo digo Gallery

Voz 10 10:28 por qué

Voz 1 10:32 pero Berto Isaías buenas tardes compañero hola qué tal buenas Domínguez Mínguez bienvenida se puede como esta

Voz 1603 10:40 es decir deja de jardines pararemos en España unas un minuto hay hay una forma más genial más gloriosa de musical un poema como se hizo con Para la libertad y luego ahí es verdad que distintas formas de interpretarlo yo recuerdo algunas gloriosas pero esta versión también qué bonita es muy grande grande grande grande como el

Voz 0313 11:01 correcto que vamos a presentarles ahora mismo en La Ventana anoche ya se lo contaba a ser anticipada fue un momento muy especial en una cárcel de Madrid en la cárcel madrileña uno de mujeres de Alcalá de Henares por qué ese pre estrenaba un documental titulado y es que cuenta la historia una historia muy hermosa muy larga también porque lleva más de treinta años de una compañía de teatro un documental una historia una película que arrancaba así

Voz 5 11:25 el taller de teatro en el salón de actos ha sido alguna vez al teatro

Voz 16 11:37 desde pequeñita siempre me ha gustado mucho no he ido a la zarzuela y ópera si en alguna que otra ocasión pero hace muchos años pues te visto Don Juan Tenorio Fuenteovejuna lo de Romeo y Julieta Don Quijote lo típico

Voz 17 11:58 lo más conocido mi favorita Romeo y Julieta de hecho como Mis sueños de Romero hace le no estado mal como aspiración diez yo les Tornero buenas tardes hola muy buenas y él es el director de seis

Voz 0313 12:10 a Cánovas buenas tardes buenas tardes la fundadora de la compañía que tal vez por el rostro por las sonrisas que anoche a la cosa fue bien no muy bien muy bien fue

Voz 18 12:19 vamos es un momento maravilloso no tú

Voz 0313 12:22 la historia tus manos por qué decides hacer un documental quién cuenta esto

Voz 19 12:26 pues por la amistad que tengo con con la hija de Elena con con Sara a través de ella pues conocí el trabajo de de Elena hay dice oye esto esto son trabajo como único y hay que contarlo no me apasiona he por por por el trabajo de Lena

Voz 0313 12:42 Henin poniendo el retrovisor cuando uno mira cuando una mira para atrás y pienso no lo no sin ir a sobre todo el son fundamentales y recuerda los inicios tú tú imaginabas que esto llegaría a adquirir la dimensión que tiene ahora

Voz 18 12:54 para nada para nada Se trataba bueno yo lo hice por por cambiar esa función que tenía no de corte digamos represivo aunque ya estaba la Ley General Penitenciaria de entreno hice hablaba tanto de reinserción social yo imaginé que iba a llegar allí que iba a trabajar con las chicas que vamos a hacer actividades si de golpe me encontré con un régimen pos franquista pero todavía duro e las cárceles entonces era un uniforme una llave es la funcionaria mejor edad una que vigilaba que ponía aparte si eso era el perfil de tener en funcionamiento toda yo por ejemplo que era una chica joven exactamente igual que las chicas que estaban allí la mayor parte de ellas toxicomanías pues claro a mí ya me obligaban a que la llamada disguste a que marca y eso a mí me costaba mucho no entonces bueno pues trate de cambiar cambiar mi situación no dejando el trabajo porque yo estaba separado con dos niñas pero sí tratando de hacer una cosa que realmente me gusta y como lo porque

Voz 0313 13:55 que fue hace mucho tendrías yo digo mucho

Voz 18 13:57 hay veces que es el destino también porque realmente yo fui a tratar de ingresar en la Escuela de Arte Dramático entonces estaba esto de de fama todos los hijos querían ser actor de serie televisiva si todos querían suicide del escenario quiénes yo llegaba un poco mayorcita o que tenía que haber madurado a la fuerza no era joven que tenía dos niñas no y entonces dije bueno voy a intentar entrar sino no si no no puedo estar todos los años intentando entrar aquí y entonces me ocurrió algo pues muy especial yo es que fui a clases de de de expresión corporal y el profesor que me daba clases a mí para la prueba de expresión corporal de la escuela les vi allí también intentando ingresar en la escuela hay diferentes y entrar en la vida y resulta que el centro yo sí que vi sabían señor yo no claro no se no yo cuando ya con el tiempo conocí incluso yo estuve también en la escuela de de auxiliar de dramaturgia ahí esto por lo pregunté a los profesores ya que los tenía casi como compañeros y me dijeron te vimos espontánea aquí no que heredé

Voz 0313 15:01 pues espontánea si no queremos a nadie

Voz 18 15:03 vale a El monje por lo del envite

Voz 0313 15:06 eso corporal y la proyección de la voz se nota mucho en el documental que lo

Voz 1 15:11 sí que te lo queréis

Voz 18 15:12 sí porque es muy importante localizar ya sabes que te general jóvenes no nos localizan cuando te encuentras con un joven que vocalista parece que es un Rey dicho realmente en el teatro

Voz 1 15:23 pero hay que vocalista

Voz 0313 15:26 que bueno

Voz 1 15:29 en el teatro y en el cine y las series

Voz 18 15:34 bueno yo les hago ejemplos así que se pueden decir las cosas así por los labios no sea total tú me entiendes yo digo no estás en una cafetería con una amiga te tienes que ir tienes que proyectar la voz y te tiene que ir la última fila porque ha venido para para insinuó es terrible para el público no poder oír no entonces hablan bajo desgranado localiza

Voz 0313 15:53 Miguel te has salido en la protagonista del documental yo te lo digo porque lo hemos visto no que bueno Kenny Kenny buscada en un cásting alguien así con personalidad con fuerza con con con ideas que transmite que comunica sobre todo que comunica verdad

Voz 19 16:06 sí sí la verdad es que ver a la trabajando es impresionante porque es una concentración una energía no para hasta el último momento ya incluso cuando están de gira la chicas las bandas las va dando indicaciones pero hasta última voló ya de vuelta ya no hay más de que a pues hay sería Elena dando indicaciones no digo bueno y tienen un talento brutal como como directora yo creo

Voz 0313 16:31 todo esto lo cuenta el documental y es es todo esto y mucho más este documental se estrenó ayer con un público tan especial como el de la el de las mujeres de la propia cárcel y ahí estuvo Sonia Ballesteros Oña buenas tardes

Voz 1603 16:43 la cuenta por experiencia qué tal a ver pues mal

Voz 1913 16:46 unifica entramos en Alcalá Meco en el centro de mujeres donde tienen ahora más de seiscientas reclusas la mayoría están allí por delitos relacionados con las drogas y el salón de actos estaba lleno a la derecha las presas a la izquierda los que veníamos de fuera de la pantalla ocho mujeres que hasta no hace mucho

Voz 20 17:03 se cumplían aquí su condena

Voz 5 17:08 sí yo soy Eva que e iba deprisa

Voz 12 17:17 ya

Voz 1913 17:20 en Elena Cánovas dirige su grupo de teatro que hace XXXIII años empezó a caminar como hemos contado ya en la cárcel de yeserías ese dentro ya no existe el grupo de teatro sí por él han pasado unas mil mujeres Sebastián ha fue una de las primeras para ella el teatro era más que teatro

Voz 22 17:38 quedan pues como a apartarse de lo malo uno del patio de lo que era la toga de lo que era la pelea de lo que era la monotonía la tristeza y el aburrimiento o no hacer algo un poquito que nos ha alegrado hubo una manera la vida no y el meter no en otro persona eh dada a salir no un poco nuestro no de la piel que no estaba doliendo el estar allí no

Voz 1913 18:05 en realidad para todas ese taller en el que se maquillan cambian de vestuario personalidad El que se les exige y corrige en el que deben memorizar unos textos y expresar emociones a todas les ha permitido

Voz 1603 18:17 pensaron otra cosa seguridad cumple

Voz 1913 18:20 era un sueño me ha hecho sentir bien

Voz 23 18:23 lo mejor es que me ha quitado condena me ha quitado mucho mucho tiempo de estar metiendo la cabeza pero están encerrada y todo lo que lo que perdí por en un error aquí las emociones son muy

Voz 16 18:37 son muy intensas no sabes cómo cómo palear ciertas cosas pero aquí me siento

Voz 5 18:44 la tendrá la verdad si lata la eran ya ya hay hija ahí los

Voz 1821 18:55 Olga yo pude cantarle y la Terra Alta la tarea era la tarea

Voz 1913 18:58 sus nietas a las que cuida por las tardes cuando vuele de trabajar y le echa una mano a su hija su lugar ingleses lo ocupan ahora otras mujeres como Rocío

Voz 24 19:06 debo confesar que el entrar en teatro ha sido para mí tener una nueva oportunidad de vida tener que el propio autoestima que se pierde totalmente al entrar acá Touré más de un año sin poder beber al espejo porque no podía perdonar me el entrar a casa

Voz 1913 19:26 los textos escogidos las canciones infantiles transformadas por Elena en mensajes para reivindicar a la mujer también cumplen su papel

Voz 5 19:38 hola

Voz 25 19:44 pero mató a su mujer Blair ortopédicas todos los puso a vender por cuatro dineros la gente decía que con esta es la mujer de Antón pero un euro

Voz 1913 19:56 este momento del documental arrancó los aplausos de las internas en ese preestreno de meses en la cárcel las protagonistas los contaron al salir como se habían sentí

Voz 1 20:05 no he llorado mucho mucho a mí me ha parecido que lo han hecho dándonos a nosotras mucho que yo considero que en este caso era muy importante

Voz 26 20:14 han aparecido increíble osa no pensaba que iba

Voz 0313 20:16 tan genial de verdad a muchas voces

Voz 26 20:19 tienes muchos recuerdos sin palabras

Voz 23 20:21 es emocionante me reí lloré vuelve a revivir sentimientos que solamente puede vivir alguien que ha estado aquí

Voz 1913 20:29 y que no quiere volver era unánime ese nunca más cuando pensaban en la cárcel alguna asegura que el teatro le ha dado herramientas para conseguirlo lo cierto es que ella

Voz 27 20:39 sabe lo que es la libertad después de haberla perdido

Voz 22 20:44 qué más puedo hacer por mí Tata libertad poderes donde quiere hacer lo que me la edad la me pongan número porque me llamó Basiana

Voz 28 21:06 la pensando Migueli Elena usado reír

Voz 0313 21:10 lograr y aplaudir el objetivo del teatro y del cine de cualquier arte escénica se anoche se cumplieron todos los requisitos absolutamente todo emociona hoy

Voz 19 21:22 sí sí sí la verdad es que ayer era era un día muy especial era es lugar donde queríamos estrenarlo compartir con con ellas aunque ya ya este grupo ya está fuera pero volver a prisión compartirlo con ellas con sus compañeras que han quedado dentro Illera el lugar donde habíamos rodado casi todo documental no el salón de actos de centro penitenciario entonces pues era un espacio pues muy especial no oí fue muy emocionante aparte que ellas lo vieron por primera vez ayer ayer por la mañana a este proyecto

Voz 0313 21:59 es es unipersonal e intransferible ha sido un una idea tuya que has defendido que has trabajado tú que algún día alguien podrá heredar o no pues de esas cosas que nacen con un ahí dice mira pues ya vos

Voz 1 22:10 bueno yo espero que continúe pero a lo mejor da cuando muera o cuando no pueda pueda no cuando uno se tiene que retirar porque está mal pero yo mientras pueda voy a seguir

Voz 18 22:22 sí ha sido un poco la impulsora hay pero vamos que como una manera hasta ahora hablamos de que hemos llegado hasta aquí pero realmente cuando empezábamos yo lo hice por cambiar mi situación laboral que es lo que me habías preguntado antes primero era mi objetivo no poder unir teatro y cartel y luego ya después empezamos a salir un poco yo estaba de presidenta de la sección de teatro el Ateneo la llevaba las a la tenido con la fuerza pública a las chicas eh salíamos alguna vez alguna intentó

Voz 0313 22:52 lo decía aprovechar eso para para para que no me voy a perder un para pedir asilo político pues mira algún en una pum como en las películas

Voz 18 23:01 jamás aprovechó la saliva para todo el icono está nuestra salida serán atómicas porque claro pensaban con borde todo el edificio lo acordonada la policía había como es esto ya con la gabardina ahí querían pasar desapercibidos y todo el mundo decía quién viene aquí porque tiene Felipe González entonces quién viene Felipe González lo aparecen estas pobres esposada y el primer la primera vez en La Elipa no querían iban aterrados los policías entonces no querían quitarle las esposas para actuar hoy a ellas hay ahí estaban aterrados que que se mezclarán con el público que se fugara bueno yo dije oye

Voz 0313 23:41 ahora vais de gira no ambos de gira pero ya

Voz 18 23:44 enviado ya no nos acompaña la Guardia Civil y la Policía Ivo en no pues es otra cosa totalmente distinta hemos progresado como están progresando las cárceles

Voz 1603 23:53 no más que alguna al alguna de las velas

Voz 0313 23:55 de las chicas luego ha hecho carrera o carrerilla en el mundo de comer Creed algunas yo ha llegado a hacer algún castigo algún papel o le ha gustado la interesada

Voz 18 24:03 sí que ha metido después si alguna ese que en poco excepcionalmente en en grupos dime para Service aviso la serie puede hacer otra cosa

Voz 0313 24:11 cualquier con alguna en grupo es alternativa

Voz 18 24:14 los pero en general como tiene la vida muy complicada realmente salen a a soluciona ahora te digo que salen con la cabeza

Voz 1 24:22 bien amueblada

Voz 0827 24:25 es el teatro esa proporción herramientas para desenvolverse después en la vida yo te iba a preguntar lo mismo Si alguna tenía has visto alguna con madera de actriz pero ahora te pregunto otra cosa es decir eh es un poco amargo que hayan encontrado esta salida se encuentra el teatro seguramente antes de entrar en la cárcel pues a lo mejor nunca hubieran entrado en la cárcel donde Belén

Voz 18 24:47 pues si hubiesen tenido esa posibilidad desde luego que porque es nacen actrices allí no son algunas como un diamante en bruto que tú tienes que pulir esos son consciente yo siempre digo cuando me hice Nikkei diferencia hay con los profesionales que entrar a trabajar en ellas pues que la yes eso lo tienen tics son totalmente espontaneidad algunas están muy cerrada sus emociones ya hasta que las vuelcan pero yo me acuerdo en la escuela de arte dramático que tuve la suerte de de tener profesores y harán figuras figuras a Paco Nieva no es dada a escenografía bueno Miguel Narros le tenían interpretación era maravilloso y me acuerdo que Miguel decía estábamos preparando la señorita Julia describe y claro esa relación de pareja tan difícil

Voz 1 25:32 pues como éramos todos jóvenes te dices que no habéis vivido es que no habéis vivido y tal yo resulta que me encuentro allí con un material humano Javi mucho pues ya he tenido la vida límite no entonces eso sale eso salen el escenario que imaginar nada

Voz 1603 25:48 aviso para los directores de casting da

Voz 1 25:51 ahí está oye déjame solamente Miguel que te

Voz 1603 25:53 he licite porque hay algo muy muy complicado que es en los primeros compases de un documental hemos escuchado antes como empieza es una maravilla en esa aparente sencillez es una delicia a ver una consulta practica yo después de ver el documental quiero hacer teatro yo sólo lo lo dice en el cole tú de Selena que una mujer de mi edad en mi condición teniendo en cuenta que todos los barrotes no solamente son los de metal todos tenemos nuestras Nuestras prisiones interiores no nuestros miedos y las inseguridades los los fracasos que nos que nos atenazan tú crees que el teatro puede hacer algo por mí

Voz 1 26:32 claro que sí porque yo aportar al teatro estoy segura que muy poco pero claro es que si tú has vivido mucho la vocalización ya está ya podemos pasar a la segunda

Voz 1603 26:42 no estoy pensando que es ellas lo cuentan es una terapia es verdad que su situación es muy muy complicada pero es que usted pensando que es una terapia para mí no necesariamente la de liderar también de otras cadenas sí sí sí sí sí

Voz 18 26:55 tengo amigas que bueno ya se han jubilado y todo y si te algunas sea admitido a grupos de teatro

Voz 1 27:00 pero es claro que no yo creo que

Voz 18 27:03 más el teatro siempre que hablo de estos profesores míos digo eran personas ya maduras no yo conocí a Miguel Narros maduro y sin embargo no tienen edad son personas que no tienen edad porque te en un espíritu muy una manera de ser que que se olvidan de la edad que tienen IS espíritu esa forma la llevas puesta ahora claro hay que lanzarse no

Voz 0889 27:27 así es que con el teatro imagino que se Canales

Voz 3 27:30 muchas energías yo he oído y visto que el documental que desde luego tú has trabajado con materia prima eh cargadísimo de energía no Ike imagino que parte de tu trabajo ha sido canalizar las a veces hasta atemperar las porque no siempre es positiva pero claro claro claro claro

Voz 18 27:46 pero precisamente es canalizar la agresividad no yo creo que ellas también tienen una sensación de que la vida a ha tratado mal ellas tienen que salir dando codazos a la a la vida no entonces tienen que encontrar y yo creo que el teatro además entra en ellas como algo lúdico considera no es vamos a aprender tienes que ellas entran como muy divertidas ven una función dicen que bien y compañera que gracias hasta luego ya cuando entran tienen que trabajar en equipo tienen que tener una disciplina tienen que memorizar pensar el personaje todo esto esto es lo que se va conformando no iban entendía y luego producto de ese esfuerzo no que luego las aplauden en escenarios no hacemos la gira por La Coruña Madrid las aplauden se emocionan de una manera es que se rompen para bien

Voz 0313 28:35 lo alguna otra vez en su vida

Voz 18 28:37 no yo creo que no aumenta además siempre digo es la ampara algunas es la primera vez que las han encargado de hacer algo Liz

Voz 1 28:48 oye Miguel

Voz 0827 28:49 cuéntanos lo que nos contaba en el documental que es lo que siente una persona en libertad cuando entra en una cárcel como es una cárcel por dentro bueno pues es

Voz 19 28:58 pues la verdad es que a mí me me sorprendió mucho no el y bueno pues el ha sido una experiencia muy buena la relación con con ellas siempre hemos intentado que fuera muy de tú a tú no no que hubiera una distancia de ella son las variedades nosotros somos el equipo de grabación si no que bueno ha sido desde el primer momento trabajar en equipo jazz montaban la hora nosotros íbamos con el documental bueno lo que tiene también el tema de los documentales que que nos obligaba a hablar con ella esa entenderlas y yo creo que ellas pues al final cogieron muy buena relación con nosotros también no vamos de hecho pues no seguimos viendo ahora una vez que han salido fuera pues seguimos manteniendo una relación red

Voz 0313 29:45 ahora ahora voy a establecer una una os voy a pedir que os queréis el resto de la hora porque la otra historia quiero comentarlo también con vosotros pero esto es una pequeña conexión de directora director porque no sé si recordáis papelito

Voz 12 29:56 hola Almodóvar Tacones lejanos

Voz 0889 30:02 donde se rodaron donde se rodaron muchísimas escenas de queda historia en lo que antiguamente era la cárcel

Voz 5 30:21 ah uno

Voz 0889 30:42 queda un de Almodóvar Miguel preguntarles qué tal fue su experiencia de rodaje a ver si puedes compartir experiencias y alguna cosa común

Voz 12 30:49 nuestra

Voz 0827 31:03 hay otra conexión con el siguiente invitado porque en la prisión de yeserías en los primeros años cuarenta hubo un taller penitenciario en donde presas fueron explotadas fabricando creo que medicamentos creo que se fabrican medicamentos en ese taller de ellos serías la una especie también de campo de concentración

Voz 12 31:24 no eh no aquí para nada

Voz 30 32:02 normal sientes este seísmo

Voz 17 32:05 Is ríe

Voz 7 32:07 ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 17 32:14 consulta condiciones el y métrica punto com una compañía Bankinter

Voz 1913 32:18 a mi amiga Teresa por aquella vez que me ayudase a quitarle los ojos a mi hijo y al final tuviste que reparte al cero el día antes de tu entrevista de trabajo siempre pensé que nunca podría devolver

Voz 31 32:31 no con hasta noventa millones del euro Jack POT de la ONCE

Voz 1 32:34 sí sí que puedo

Voz 7 32:37 tú de la ONCE cada viernes botes de hasta noventa millones de euros millones para dar

Voz 17 32:42 a arte no saber si es justo lo que pago por mi seguros mutuas de traer tela mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte

Voz 27 32:51 sí a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea Jamal

Voz 17 32:55 nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 32 33:04 ahí tengo unas cañitas de un viaje citó esta semana silente que no te puedes hacer un hoy de Hita lo que necesitas es un verano en miniatura pues tienes tu cita

Voz 1203 33:14 todo lo bueno del verano pero más concentraron llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes el Corte Inglés como las de verano pero en miniatura Europa cruceros Caribe por nuestras costas e islas con el mejor servicio todas las garantías disfruta de la Semana Santa con Viajes El Corte Inglés

Voz 16 33:39 la Ventana en las redes sociales a La Ventana La Ventana

Voz 33 33:50 David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este jueves a las siete y media de la tarde

Voz 7 34:11 no sólo es como toda la comedia pero que lo haga nazi de Talanta diga lo más cutre con Antonio

Voz 1 34:17 Castelo

Voz 7 34:20 en la vida moderna con David Broncano reto

Voz 17 34:26 un nuevo programa de humor en nuestra todo el mundo no cobramos entrada tampoco Cadena SER en El Larguero tratamos todo el deporte e incluso algunas cosas más tú como Rey cómo se venga

Voz 34 34:40 lo de ser unos se bici en español como se dice después cierta sino no ser o no ser suele ser o no ser eso es Cadena Ser exótico

Voz 17 34:51 Mollet entre de lunes a viernes pasa por El Larguero y hablaremos de todo el deporte ve lo que surja

Voz 30 34:59 esto esto una de la Cadena SER

Voz 35 35:04 en

Voz 36 35:08 lo sabes porque

Voz 17 35:12 dos millones setecientos sesenta mil oyentes eligen cada mañana a Pepa Bueno no entonces Esta promo es

Voz 33 35:20 en Hoy por hoy de seis a doce y veinte de la mañana una hora menos en Canarias con Pepa Bueno Toni Garrido síganos también

Voz 17 35:28 cadena SER los sábados a la uno

Voz 12 35:31 el hacer de Andreu Buenafuente y Berto Romero en

Voz 36 35:36 si alguien lo sabe

Voz 33 35:42 qué público días apenada Berto Romero y Andreu Buenafuente el programa en el que puede

Voz 17 35:48 Sáenz de todo pero si no es tu programa

Voz 37 35:51 la Benito se CDR

Voz 0313 35:54 semana volcando contenedores

Voz 7 35:59 en la pantalla de tu smartphone pulsa el logo de la SER Domaica

Voz 9 36:03 pero programas tendencias boletines opiniones títulos pop

Voz 33 36:07 John estará compartir o crear tu propia peleáis tú programas la sed con un Deza toma el corazón de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 9 36:26 cuenta con las

Voz 10 36:29 pase lo que pase

Voz 39 36:55 la Ventana

Voz 1913 36:57 con Carles Francino

Voz 12 36:59 qué

Voz 0313 37:51 aquí seguimos en La Ventana con Roberto con Isaías y un servidor como todas las tardes hoy nos acompaña Montserrat Domínguez también Miguel Tejeiro director del documental IS Elena Cánovas la fundadora de la compañía de teatro de reclusas que tiene ya más de treinta años de vida por cierto hay oyentes que preguntan cuándo

Voz 0889 38:06 es el estreno hoy hoy a las ocho y media las ocho en veinte treinta podéis ir puedes intentar entrar compilación no comentarlo Clancy Novo otro día porque ésta de documental tendrá vida no tendrá recorrido me imagino por festivales por la semana pasado lo presentamos en el festival de Estados Unidos

Voz 12 38:27 Carlos Chicago y el lunes se emite en La dos de Televisión Española el próximo lunes este lunes está está nominado

Voz 0889 38:35 no te guardas cosas modesto no no no te guarde que me estaban diciendo por aquí que a pesar de la invitación si no se llenara el aforo pues a lo mejor hay personas entrando decía hace un ratito en abril avanzarnos sí claro que teníamos dos historias está que hemos contado la luminosa hay otra relacionada con la pérdida de libertad e mucho más tenebrosa mucho más oscura enseguida vamos con ella pero antes la polémica de Isaías Lafuente

Voz 13 39:02 la polémica

Voz 0827 39:06 sobre la manifestación de mañana del ocho de marzo el Partido Popular que anunció representación oficial en esta manifestación en Madrid ha dado marcha atrás ya anunciado que donde dije digo digo Diego la razón no compartir el manifiesto que ha elaborado la Comisión feminista ocho de marzo como es su costumbre Pablo Casado ha decidido ir un poco más allá hoy ya ha dicho que la izquierda no le da la lecciones de feminismo al PP acusa a las convocantes de querer enfrentar a los hombres contra las mujeres buena a pesar de que el manifiesto es muy largo seguro que siempre habrá quien lo encuentre alguna carencia precisamente por ser largo seguramente siempre habrá quién hay algún la línea que no comparta en la derecha en la izquierda pero para ver en ese texto una declaración de guerra entre sexos hay que tener mucha imaginación o mucho desparpajo intelectual podría haberse limado más el manifiesto pues seguramente y además hubiera sido letal para quién siempre hurga en una grieta para encontrar un pretexto dicho lo cual pocas manifestaciones más transversales que las quédese desarrollaron el pasado ocho de marzo se han podido ver en la historia de la reivindicaciones públicas de nuestro país y la imagen la tenemos dos grabada hasta quién no leyó ni recuerda una sola línea del pasado manifiesto si la imagen se repite este año en las ausencias quedarán muchos retratados

Voz 1913 40:24 no lo ven ellos y ellos verán

Voz 0313 40:29 quiero saber qué qué opinas tú de todo esto luego te digo lo que pienso yo de casa no quiere hablar no no no no no no del de deleite María igual yo creo que me daba este pasa exceptuando además salía a la calle

Voz 1603 40:42 mujeres muchos hombres si el señor como ya salieron el año pasado nadie le vamos a pedir el carné ni yo desde luego pienso enseñar el mío a nadie vamos a salir a la calle a cada una con lo que considera que tiene que que luchar que es básicamente luchar pues los derechos de las mujeres de una sociedad que aspira a ser más justa lo hacemos nosotras por nuestras hijas por nuestros hijos memoria en nuestras abuelas de nuestros abuelos también que también luchadoras en su forma ya está el manifiesto bueno pues

Voz 1 41:15 tú te acordarás un año igual las tuvimos

Voz 0313 41:21 el nombre cosas el manifiesto que yo yo este año a mí me pasa exactamente igual que hacen treinta folios de manifiesto la soberanía alimentaria bueno no sé hay cosas sinceramente no sé qué pintan yo tampoco tanto yo lo que lamento vamos es mi opinión personal lamento que no se proporcionen proporcione munición para excusas coartadas a quién no quiera sumarse a lo que es muy obvio que en fin que debería ser de de con lo que querría para mí lo prioritario sería que las mujeres que esta noche va a estar por ejemplo en el debate de Hora veinticinco la representante de Vox no sé si querría estar

Voz 0827 41:52 poco difícil bueno pero las otras en esa ruta

Voz 0313 41:54 dadas Carmen Calvo Irene Montero Dolors Montserrat todas con una pancarta para mí eso sería lo prioritario que es lo que las une y lo que nos une y no a la violencia No al acoso no a la desigualdad no a la brecha no a todo esto todo lo demás las estructuras capitalistas

Voz 1 42:12 si él no estaría vivos la soberanía alimentaria vivo no no sé si es necesario ponerlo oeste

Voz 0313 42:19 quería en el mismo saco para darle a alguien una puerta Bayo no voy bueno pero oye la comisión cuando claro ya ya su manifiesto in Lemos

Voz 1603 42:29 lo que importa lo importante lo importante era una movilización que traspasó todas las fronteras todos los pronósticos

Voz 0313 42:36 hacerlo este año en la calle sin duda

Voz 1603 42:39 día de la huelga exactamente que sería algo claro es el de la guays porque logramos superar la letra pequeña y y las pequeñas miserias respetar lo que cada una pero claro que ser feminista define lo cómo lo haga escribe lo como quieras va a haber votantes del PP a punta pala apunta Alonso Olga diga lo que digo claro está en su derecho de sumarse no Seo de medio pensionista y eso es lo que realmente importante que el grito se va nítido el manifiesto como bien decía Isaías dentro de dos días no hay muchas gracias

Voz 1 43:13 ya están empezando a hacer un poquito de teatro naturalmente hay cosas

Voz 1603 43:18 de manifiesto que hay otras que no

Voz 1 43:22 hasta yo

Voz 0313 43:23 al cierre esta conversación recomendando la lectura de la columna que yo escribe Luz Sánchez Mellado en el país

Voz 1603 43:28 totalmente soportado lo dejo ahí y que la gente

Voz 0313 43:31 la la lea y saque sus propias conclusiones

Voz 41 43:35 bueno

Voz 0313 43:46 la música que está sonando formó parte de la banda sonora de una película que se estrena recientemente que está bastante bien además que es el fotógrafo de se cuenta la historia de de una persona de español que estuvo ahí que consiguió enredando engañando a los nazis sacar fotografías documentos de un valor impresionante y además cuenta muy bien esa Historia describe la la el horror y la miseria de los campos de concentración donde estuvieron muchos españoles vale hasta aquí todo conocido lo que mucha gente no sabe y a partir de este domingo con el avance en El País Semanal la próxima semana cuando se publique el libro los campos de concentración de Franco van a saber es que hasta un millón de españoles y españolas pasaron por campos de concentración muy parecidos o prácticamente iguales a los de los nazis no había cámaras de gas es verdad pero el resto erró estará muy parecido Carlos Hernández buenas tardes compañero hola Carlos Hernando veces periodista y escritor nos escucha desde los estudios de de Radio Vigo bueno este año que se cumple el ochenta aniversario del del final de la de la Guerra Civil no está mal que que sepamos cosas de éstas no te puedo asegurar que esta mañana era realmente equipo de La Ventana donde convivimos gente de todas las edades la sorpresa ha sido general con estos datos de casi trescientos campos un millón de personas bueno y las practicas que ahí se hacían y que tu puedes detallar Carlos

Voz 3 45:10 claro es que es otro de los capítulos que borraron de la historia yo tengo que confesar que me metí en este jaleo en esta investigación por culpa en parte de Isaías y Libro Rojo de esclavos por la patria de lo sabe bien también porque había investigado precisamente en el tema relacionado con el fotógrafo en todo lo que era la historia la deportación española dime decían E incluso supervivientes de House en alguno me lo dijo dice esto está muy bien Carlos pero tienes que investigar los campos de concentración que también hubo en España y ahí es donde me metí hilo que descubierto sobre todo pues es que hay una gran laguna históricas de todo esto que además el propio régimen yo creo que contribuyó aposta a confundir digamos la represión fue de tal magnitud que no sabemos muy bien distinguir a veces lo que era una cárcel lo que era una prisión provisional lo que era un batallón de trabajadores de lo que era un campo de concentración Puri duro yo me he centrado exclusivamente en esta obra en este libro en los campos de concentración oficiales es decir los propio régimen franquista los calificaba como tal con lo cual no hay duda de que de que eran eran así es verdad que caer en comparaciones con los campos nazis yo creo que tenemos que ser cuidadosos por lo siguiente por qué comparar cualquier cosa con Auschwitz

Voz 1 46:18 qué pasa que se queda sí que sea verdad Carlas

Voz 3 46:20 se queda pequeña entonces las víctimas parecen menos víctimas pero

Voz 18 46:23 es verdad que los relatos de los supervivientes

Voz 3 46:26 buf cuentan cosas muy parecidas desde los traslados entre enero de ganado en vagones de ganado donde estaban totalmente apiñados donde no les habían dado agua donde pasaban hambre donde pasaban calor frío hasta que llegan al campo y se encuentran con proceso que es verdad que en muchos de los campos no en todos pasó por una deshumanización muy P parecida les quitaban todas sus pertenencias cero y a partir de ahí humillaciones pasar hambre todo tipo de enfermedades torturas asesinatos que los hubo y mucho y un proceso de reeducación de lavado cerebral o de intento de lavado cerebral porque en muchos casos no lo consiguieron que fue absolutamente tremendo

Voz 0313 47:04 bueno en la declaración de intenciones cuando se crean los primeros campos es decía exactamente eso que la finalidad educarles

Voz 3 47:10 absolutamente y es que era prioritario claro francos encontró con con una situación no he cuando le falla el golpe de Estado oí aquello se prolonga en una guerra que parece que va a ser larga tampoco puede exterminar a todos los prisioneros primero porque necesita mano de obra y eso también lo sabe muy bien Isaías necesita mano de hora pues por ejemplo para construir trincheras en fin para ayudar en esas tareas de guerra con lo cual lo que hace es eliminar inmediatamente y ahí también juegan un papel fundamental los campos de concentración de Franco en los campos de concentración de Francos en digamos en el primer lugar donde se empiezan a producir asesinatos masivos es decir donde van grupos de falangistas grupos de militares de guardias civiles buscando a personas concretas y a veces incluso aleatoriamente las sacan de los campos las fusiles o los matan en los propios campos de tal manera que son yo creo un poco la PRI

Voz 1603 48:00 mira gran pata de esa gran mesa

Voz 3 48:04 que fue la represión franquista esos campos de concentración de Franco que empezaron a abrirse yo creo que es un dato muy significativo veinticuatro horas después de la sublevación militar es decir el dieciocho de julio la noche el dos del dieciocho al dieciocho diecinueve de julio de mil novecientos treinta y seis ya se abre el primer campo de concentración en lo que era el antiguo protectorado de Marruecos y a partir de ahí la lista esos trescientos campos que conseguido documentar

Voz 1603 48:28 es que además las siglas Carlos de P es que parece que estoy los campos de concentración bueno es que es buscado un título para el libro es una forma de de agruparlos se explica es que esto era la instrucción no la inspección de campos de concentración de prisioneros es que eso el propio régimen los llamaba los llamaba así

Voz 3 48:48 exactamente y además crear ese organismo en mil novecientos treinta y siete en julio de mil novecientos XXXVII cuando realmente ya hay llevan un año funcionando es un montón de campos de concentración por toda la parte de España que estaba ocupada por las tropas franquistas pero a partir de ese momento se institucionalizado un poco más nunca consiguen centralizar lo del todo porque bastante caos hay otra gran diferencia con los campos de concentración nazis y es que si aquellos eran bastante homogéneos de alguna manera es decir en todos ha funcionado más o menos parecido aquí cada uno bueno pues eran poco todo dependía de muchas cosas entre otras cosas el propio comandante que lo mandara de la zona donde estuviera en fin había muchos matices pero en todos ellos sí que había muchos elementos comunes primero eran efectivamente campos de concentración oficiales primer objetivo es terminar a los prisioneros reeducar les también hacer una selección porque como decía antes tenía tal volumen de prisioneros fue creciendo según avanzó la guerra el nuevo régimen franquista que lo que quería era hace era clasificarlos es decir investigar los a todos que nadie diese fuera su casa sin haber sido investigado y a partir de ahí eh hacer grupos el primero de ellos los más significados hilos oficiales del Ejército simplemente por el hecho

Voz 1603 49:56 de ser oficiales del ejército directamente

Voz 3 49:58 asilados asesinados es decir paseado sin ningún tipo de juicio o bien enviados a cárceles más y luego los otros grupos cuáles eran eh el grueso el gran grueso de los prisioneros en considerados desafectos no los querían exterminar porque no lo necesitaban entre otras cosas como mano de obra fueron a parar sobre todo a batallones de trabajos forzados que estuvieron funcionando hasta bien bien entrada la dictadura y el tercer grupo que fue el más reducido los que pudieron demostrar de alguna manera quieran afectos al régimen se decía así afectos al régimen que fueron puestos en libertad durante la época de la guerra inmediatamente enrolados en el Ejército franquista

Voz 0313 50:34 hoy existieron campos de concentración para mujeres

Voz 3 50:36 no es un detalle muy curioso y es pero es muy importante que los en el hemos y encima en un día como juega

Voz 0827 50:42 hay hay una razón no porque claro estos campos de concentración en un primer momento se nutre de prisioneros de guerra y las mujeres

Voz 3 50:48 sí batieron menos que los hombres no sí pero pero fíjate Isaías y tú lo sabes muy bien quién y lo que es la retaguardia es decir aquellas que regiones como por ejemplo Galicia o Canarias al Protectorado de Marruecos que caen en nada en cuarenta y ocho setenta y dos horas en manos franquistas ahí no podemos hablar tanto de prisioneros de guerra como practicamente de de de presos políticos es decir los que son capturados son los militantes los simpatizantes de las organizaciones de el democráticas de la República los maestros de escuela también hay caen muchas mujeres y sin embargo si envían en general a los hombres a los primeros digamos de esas fórmulas incipientes de campos de concentración yo explicado y le querido dedicar un apartado especial a las mujeres porque como me he centrado en los campos oficiales realmente Si hubiera sido muy estricto prácticamente no hubiera hablado de ellas porque es verdad que sí hubo mujeres en algunos campos hubo mujeres por ejemplo en los almendros hubo mujeres en el campo de San Marcos en León que ellos un parador de turismo donde pasamos unas noches estupendas

Voz 1 51:47 el actual parado en la actual es uno de los lugares espetó rastreado

Voz 3 51:52 ya había paradores había campos de fútbol Mi abuelo por ejemplo siempre me contó que estuvo él decía que estuvo muchos días metido me imagino que no quería ser cruel en el campo de fútbol en el antiguo campo de fútbol del Granada en los carta porque en Andalucía casi todos los campos de fútbol y plazas de toros se convirtieron en eso en campos de concentración no Carlos claro efectivamente Plaza de toros en las que seguimos asistiendo pues a corridas au sigue habiendo festejos tan importantes como San Fermín porque por ejemplo la plaza de toros de Pamplona fue una de ellas o la plaza de Ronda donde se celebran esas corridas

Voz 0313 52:24 oye escapando por campos de

Voz 3 52:27 el fútbol bueno ya fueron demolidos pero que han sido reconstruidos el Viejo Chamartín del Real Madrid o el Metropolitano fueron campos de concentración y eso la mayoría de la gente ni siquiera lo sabe es verdad que en algunos casos duraron muy poco tiempo y es verdad que la presencia de mujeres que era de lo que estábamos hablando inicialmente en general fue poco frecuente os ha pasado en poco tiempo y luego iban a parar

Voz 18 52:48 a las prisiones esto no fue un acto de generosidad

Voz 3 52:50 el franquismo esto fue un acto exclusivamente de esa falsa cómo llamarlo ese falso paternalismo no es decir ese propio machismo indicaba que no tenían que estar ahí y las metían en otro tipo de recintos en otro tipo de de cárceles provisionales donde pasaban exactamente las mismas penurias alero aquellos campos de concentración siguen siendo y lugares donde vamos a los toros o donde vamos a un campo de fútbol o donde estudian nuestros hijos como por ejemplo en Madrid en Madrid es el caso del Instituto Miguel de Unamuno que fue nunca uno de los campos de concentración además que más duró durante durante todo el franquismo

Voz 0827 53:24 Carlos hay un pequeño detalle que hay que subrayar bien es que estamos hablando de un sistema de represión extrajudicial es decir los que estaban en esos campos no estaban condenados silencia

Voz 1603 53:32 Valcárcel eso es recuerdan lo sabían

Voz 0827 53:35 tenido entonces decidían cómo ha comentado antes o bien matarlos o bien mantener los para explotar laboralmente y tal pero no caía sobre ellos ningún tipo de penas porque después vino el sistema de redención de penas ya digamos sobre estos presos ya condenados condenados pues eso por haber pertenece ha a un sindicato a un partido político haber sido concejal etcétera no pero es que aquí ni siquiera expone en una contra