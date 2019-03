La Ventana (07/03/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0230 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias la conveniencia de acudir o no a la manifestación del ocho en Madrid ha provocado un intenso debate en el seno de la dirección del Partido Popular Ester Bazán recordamos que ayer fuentes del PAR

Voz 1454 00:17 lo anunciaron primero que acudirían algunas mujeres e incluso dieron algunos de sus nombres y horas después arrepintiera dieron marcha atrás según dijeron a leer el manifiesto que consideraron politizado es información de Adrian

Voz 0019 00:28 Prado según fuentes populares algunos miembros de la dirección manifestaron la necesidad de estar si os si en la marcha independientemente de que no compartan el contenido del manifiesto de hecho creen que su presencia hubiera servido para dejar claro su rechazo a buena parte de lo que se dice en ese texto la candidata de los populares a la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso confirmaba esta mañana la existencia de esas diferencias internas

Voz 2 00:49 me parece yo en todo caso es que desde principio decidí

Voz 3 00:51 que no iba a ir entonces no he estado en el debate pero eso parece querrían ella así con las mejores sus voluntades pero sí vamos a politizar este día pues me parece lógico que el Partido Popular decida que no aporta mucho su existencia su aportación a esta manifestación

Voz 0019 01:06 al final se impuso el criterio de la calle Génova el PP no estará en la manifestación distribuir a su propio manifiesto con motivo del ocho M

Voz 1454 01:13 el Banco Central Europeo ha decidido mantener los tipos de interés y los dejará así hasta finales de este año más tiempo del que había comunicado hasta ahora retrasa la decisión de subirlos por el debilitamiento económico el presidente de la entidad ha anunciado además la revisión a la baja de las previsiones de crecimiento para este año en la Zona Euro seis décimas una décima para dos mil veinte el máximo órgano en judicial de Argelia ha rechazado el recurso interpuesto para intentar frenar la presentación del octogenario presidente Buteflika a la reelección nos lo cuenta Suárez nadie

Voz 4 01:43 el Consejo Constitucional anunciado este jueves su decisión de revocar la petición presentada por un colectivo de abogados de esta manera el Tribunal Superior da vía libre a la quinta candidatura del máximo mandatario que sigue hospitalizado en Ginebra desde el pasado mes de febrero mañana por tercer viernes consecutivo está prevista una manifestación masiva en las calles is espera que sea una de las más multitudinarias desde que el presidente que lleva diecinueve años gobernando anunciara su candidatura Buteflika a través de un comunicado ha llamado al orden y a la prudencia a la población para no sumir al país en el caos y las revueltas violentas

el vicepresidente del Gobierno italiano se ha vuelto a poner del lado de las familias que no vacunan a sus hijos y se ha enfrentado esta vez a la ministra de Sanidad del Movimiento cinco Estrellas Salvini ha enviado una carta a esa titular del departamento de Sanidad para pedirle un decreto ley urgente que permita a los niños no vacunados de entre cero y seis años a seguir en la escuela ya que a partir del diez de marzo no será posible

a juega la ida de octavos de final de Europa League tres partidos con españoles a las siete menos cinco el Sevilla recibe al Slavia de Praga y el Villarreal visita al Zenit en San Petersburgo a las nueve el Valencia recibe al Krasnodar y en baloncesto jornada veinticinco de Euroliga a las nueve partidazo entre Real Madrid y Fenerbahce antes Ana siete partida dental para el Gran Canaria en la engancha

Voz 1454 02:57 Luis cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 0333 03:02 cadena SER Madrid

Voz 1454 03:04 el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Móstoles Alberto Rodríguez de Rivera ha declarado esta mañana ante la la policía acusado de delitos urbanísticos por un sobrecoste de más de cuatro millones de euros en la construcción de un polideportivo que el Ayuntamiento llegó a ofrecer para la candidatura olímpica de Madrid dos mil veinte cuatro personas han sido detenidas en esta operación la alcaldesa Noelia posee ha lamentado que la corrupción vuelva a manchar la política del municipio

Voz 0230 03:24 me avergüenzo como el resto de vecinas y vecinos y lamento profundamente que Móstoles sea otra vez noticia por la corrupción de los gobiernos del Partido Popular de sus líderes las mostoleño así mostoleño no merecemos ser famosos por la corrupción de sus cargos públicos

Voz 1454 03:39 Telemadrid no podrá volver a emitir publicidad que promueva el juego on line los salones de juego o las casas de apuestas independientemente del horario de la programación la Asamblea aprobado por unanimidad una proposición de ley impulsada por Podemos para modificar la Ley de Radio Televisión Madrid de Madrid se convertirá sin la primera cadena pública en dar este paso Emilio Delgado

Voz 0282 03:57 lo de Podemos los poderes públicos no podemos renunciar a usar los instrumentos de los que disponemos para tratar de ordenar y controlar el juego sentamos Un precedente hito vamos

Voz 6 04:05 iniciativa para proponer un debate también a otros medios de comunicar

Voz 0282 04:08 reforzando la televisión de todos los madrileños y madrileñas como un instrumento de políticas públicas en favor de la salud y el sentido común Madrid dará

Voz 1454 04:16 a un año de moratoria los Círculo a los circos para que dejen de trabajar con animales salvajes un año en lugar de seis como pedía el sector según la modificación de la ordenanza que ha aprobado hoy la Junta de Gobierno del consistorio la portavoz municipal Rita Maestre

Voz 7 04:29 la prórroga que nosotros hemos considerado razonable para que como decía antes reorientar su modelo es de un año dado que esperamos por lo tanto aprobar definitivamente la ordenanza en el pleno de marzo por lo tanto será un año desde desde el pleno de marzo en marzo del año que viene

Voz 1454 04:46 día soleado en la mayor parte de la comunidad con algunas nubes en la sierra y bajada de las temperaturas mínimas que pueden dejar heladas al final del día en la sierra a esta hora tenemos once grados en el centro de Madrid es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las seis y las cinco en Canarias

Voz 0333 05:06 cadena SER servicios informativos

Voz 0333 09:10 un año después de la histórica movilización de dos mil dieciocho las políticas de igualdad a examen Bill motivos cinco mujeres un debate la campaña empieza el láser eh de jueves a partir de las nueve de la noche Carmen Calvo PSOE Dolors Monserrat PP Irene Montero podemos Inés Arrimadas C's pie Rocío Monasterio dos estará en en Hora veinticinco con Ángels Barceló Cadena SER pasó

Voz 19 09:44 a

Voz 0333 09:47 no es la patria una marca rojos y azules españoles de blanco y entonces lo que más matar que la inmensa mayoría de españoles donde el Partido Popular ya a uno los plenos por tu problema

Voz 20 10:11 eh

Voz 21 10:23 eh que la actitud del señor Trapero de

Voz 1322 10:30 poner palos en las ruedas en todo que no eres nadie para decirme cómo toca actuales

Voz 1501 10:38 nada hacía exactamente la cosa bueno hoy empieza todo por la radio con una enorme expectación por ver si regalamos tocadiscos sigue hoy tenemos desafíos haga y ayer hubo pleno a pleno Alonso uno de los dos final acabar dando dos hoy extraña no te extrañe hundimos a ser olvidados

Voz 0230 11:00 bueno Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo Today Taborda señor Ch

Voz 1220 11:09 pero como santuario para hola me venía podemos siempre malos

Voz 0230 11:15 venga buenas noticias el Banco Central Europeo volverá a inyectar dinero en la economía es verdad que si lo inyectara personalmente iría mejor no sentaría mejor la propia idea de inyectar dinero a la propia imagen de una inyección de dinero como si fuéramos heroinómanos no es en sí mismo positiva pero parece que la economía europea es un poco heroinómanos oye hecho lo que nunca he tenido que hacer que es buscar en Google expresamente una noticia sobre Jean Claude Juncker para poner a la canción el Gobierno húngaro retirará una camisa

Voz 23 12:00 España contra Jean Claude Juncker que dice había hecho el Gobierno húngaro si es la noticia que estaba más a mano había hecho carteles diciendo Juncker creer yo qué sé vamos que era una campaña negativa para yuca

Voz 0230 12:14 a pesar de todo el mundo progresa como nos cuenta Nerea

Voz 1454 12:19 dormir con el moño puesto ese es el concepto detrás del último invento de la marca valenciana añadidas Un con Gil un cojín que permite a las falleras mantener el peinado durante los días de fiestas y a la vez descansar me está informando un poquito de hacérselo el moño suele costar unos treinta euros bastantes horas así que he hacerlo cada día supone dinero tiempo lo normal es que las falleras se Payne el día quince y aguanten hasta el diecinueve con el mismo peinado los inconvenientes que suponen al dormir han llevado a esta empresa a crear el cojín específico para todas ellas una idea que surgió de Sofía rollo niña de diez años que fue la Fallera Mayor Infantil se quejó de que no podía dormir y ahora mismo se vende por veintitrés con noventa y cinco euros

Voz 1220 13:00 ya ahora en griego

Voz 22 13:03 me Acció pre

Voz 0230 13:10 venga twiterías

Voz 24 13:14 bueno no tenemos la gran manifestación el ocho de marzo guión de Ruth contribuye a la causa igualitaria con este tuit no me gusta que a los toros te pongas laminados

Voz 23 13:23 no es por comodidad que te pongas el traje de luces no sales a la plaza José Miguel

Voz 24 13:30 twitter Camilo de Ory lo bueno puede ser mejor

Voz 23 13:33 la venganza haría aún más si se sirviese fritas

Voz 24 13:37 twitter vuelco expanda sobre la eterna guerra entre cliente

Voz 23 13:41 dos buenos días quieren contratar una segunda línea me gustaría pagar menos no se preocupe le hablamos la tarifa de datos de sobra los datos me interesaría se triplica mira lo cachorro ciento mil gigas quiero pagar menos te entierre gigas

Voz 24 13:56 los adultos tenemos la responsabilidad de dar ejemplo a los niños con nuestros actos un ejemplo puerta Wilma

Voz 23 14:02 sí sí cruza un semáforo en rojo en presencia de un niño y viene un coche te dejas atropellar y punto

Voz 24 14:07 el llegamos cuando el nacionalismo entra en quirófano tuitera H le voy a poner

Voz 2 14:12 anestesia local claro que sí doctor primero

Voz 24 14:15 nuestra

Voz 25 14:19 yo

Voz 1981 14:26 sí señor después de las útero

Voz 1501 14:28 como de costumbre las noticias del mundo

Voz 1981 14:30 miles de hombres se disfrazan de feministas para celebrar el Carnaval las calles españolas se llenarán mañana de Ciudadanos con su disfraz de aliado exhibiendo sin pudor su apoyo a las mujeres luciendo incluso un lazo morado en la solapa también la clase política se rendirá al carnaval poniéndose en la piel del feminismo con declaraciones de apoyo al movimiento de las mujeres las mujeres aceptan que cada vez falta menos para que los hombres asuman el feminismo como un invento suyo

Voz 2 14:59 hay que aceptarlo porque es lo que va a ocurrir y no hay nada que podamos hacer para impedirlo es casi ley natural dicen las feministas insiste en que no hay nada más feminista que ser conscientes de que los hombres nos lo roban todo también el feminismo

Voz 1981 15:13 Irene Montero confirma que una mujer dirigirá Podemos en cuanto Pablo Iglesias se someta a una operación de cambio de hacer a través de Podemos insisten en que España está también preparada para tener una presidenta que sea Pablo Iglesias última hora Arman cuéntanos

Voz 24 15:29 acaban de lanzar al mercado la nueva Barbie feminista liberal

Voz 0230 15:33 exactamente igual que la clásica sólo cambia

Voz 24 15:36 que al pulsar un botón dice que es feminista liberal

Voz 1981 15:38 pues muchas gracias vamos ahora con algunos titulares breves conceden a Luke Perry el título póstumo de bachillerato

Voz 2 15:46 bebés se convierte en parte de familia porque nadie más quiere asumir la responsabilidad el nuevo protocolo de contaminación impedirá los

Voz 1981 15:53 el ex del Real Madrid circular por el centro del campo

Voz 2 15:57 el noventa por ciento de los padres de familias numerosas esperan que muera alguien importante para tener un minuto de silencio todos los personajes de Juegos de tronos morirán a mitad de temporada y los últimos capítulos son planos de paisajes ingentes una joven feminista obligada coger cada día el autobús o ir porque es el único que la cerca trabajo

Voz 26 16:23 eh

Voz 0230 16:46 sigue en el Tribunal Supremo los debates sobre sintaxis el gran os acordáis de que tenemos una apasionante discusión sobre la siguiente frase hay que subir el piano al octavo piso sin sobrecargar el ascensor y que se discute si lo principal es subir el piano o sobrecargar el ascenso en realidad una orden judicial sobre el referéndum ilegal del uno de octubre en Cataluña que decía impedir el referéndum garantizando la convivencia ciudadana el jefe de la Policía Nacional en Cataluña un comisario ahora jubilado Sebastián Trapote ha ido más allá garantizar

Voz 1046 17:34 la seguridad colectiva

Voz 27 17:37 por otro lado dar cumplimiento a un

Voz 0230 17:40 con mandato judicial ves aquí hay un problema porque el mandato judicial incluía la garantía de la seguridad colectiva no eran dos cosas distintas la seguridad colectiva el mandato la hubiera colectiva o el mandato al final nos encontraremos con que todo el proceso ha sido un problema de comprensión lectora unos no sabían leer la Constitución otros no sabían leer las órdenes judiciales luego venga discutir de sintaxis adiós malvado que poco corazón barco de un verso a otro el comisario de Policía Nacional que estaba al mando de la fuerza en Cataluña el uno de octubre ha hecho su interpretación

Voz 1046 18:22 por todos los medios dar cumplimiento al mandato judicial garantizar en lo posible la seguridad colectiva de los ciudadanos que estaban en los colegios

Voz 0230 18:37 pues son cosas distintas el interpreta que son cosas distintas y para una dice por todos los medios y para la otra en lo posible esto no lo decía el juez pero él lo interpreta así en cambio ha explicado que los Mossos d'Esquadra tenían otro plan

Voz 1046 18:50 hacer un dispositivo que enfocado sobre todo

Voz 28 18:58 la guardar

Voz 1046 18:59 la seguridad colectiva es esto que

Voz 0230 19:03 venimos explicando lo confirmamos en Cataluña había dos gobiernos dos cuerpos de policía dos cuerpos armados no cuerpo armado en el sentido de que bien armado tiene el cuerpo no hay personas con armas cuerpos de policía con criterios enfrentados se disponían a trabajar en un día que el comisario de la Policía Nacional describe así

Voz 1046 19:23 Davos un escenario difícil que siempre hemos contemplado que el día uno iba a ser muy difícil muy complicado no sería descabellado tal vez

Voz 0230 19:33 sugerir que en aquellos días los políticos nuestros gobernantes dejaron a sus profesionales de la policía en algo que podríamos llamar coloquialmente la estacada los responsables políticos de dos gobiernos metieron a sus jefes policiales en un marrón escuchamos a General de la Guardia Civil Ángel Gozalo que también ha declarado como testigo

Voz 21 19:53 con la concatenación persistencia determinados mensajes pues algunos tenían ya duda de dónde estaba la legalidad

Voz 0230 20:02 efectivamente si hay dos gobiernos diciendo cosas distintas la gente puede dudar de dónde estaba la legalidad ha tenido que venir un general de la Guardia Civil para que se diga esto sí dos gobiernos dicen cosas distintas apelando a leyes distintas los ciudadanos pueden dudar de la legalidad y en este clima que sucedió a las siete de la mañana del día uno el comisario de la Policía Nacional Sebastián Trapote telefonea al coordinador el coronel de la Guardia Civil López de los Cobos

Voz 1046 20:27 pero yo lo que hago es que a primera hora de la mañana se una serían las siete y las siete y cuarto siete treinta aproximadamente he yo llamo al coordinador como está establecido en la instrucción de la Secretaría de Estado

Voz 0230 20:45 poco después de las siete y media de la mañana le devuelve la llamada y se pone en marcha algo llamado Plan B y al cabo tiene muy poco tiempo

Voz 1046 20:55 me dice teníamos dos planes B Ladd que era colaborar con policía autonómica darle su apoyo y el ver sustituirlos hacer nosotros la intervención

Voz 0230 21:12 aproximadamente entonces a las siete y media de la mañana el secretario de Seguridad José Antonio Nieto da la instrucción de que la Policía y la Guardia Civil sustituyan a los Mossos d'Esquadra esto es esto es muy emocionante si se trata de una película pero no deja de ser un poco sobrecogedor dos cuerpos armados con instrucciones distintas ya a las siete y media de la mañana un cargo político ha dado la orden de sustituir las labores de los Mossos por su inacción

Voz 1046 21:42 en qué consistía la inacción de los Mossos d'Esquadra las

Voz 0230 21:44 siete treinta de la mañana eso ha preguntado un abogado hoy puede ser una de las claves para cuando los Mossos d'Esquadra en su versión que seguramente dirán señoría nosotros íbamos actuar a las ocho menos cuarto pero no nos dejaron

Voz 26 21:55 engañando que diga la verdad

Voz 0230 21:58 los colegios electorales abrieron a las nueve de la mañana hay que describe el comisario aglomeraciones a las puertas de los colegios electorales

Voz 1046 22:04 eh no bloqueaban el paso en los agredía nos empujaba tratando por todos los medios de dificultar ya digo no solamente la entrada sino la salida

Voz 0230 22:14 hoy hemos sabido que ante una movilización que se esperaba de dos millones de personas alguien decidió enviar a la Policía Nacional y la Guardia Civil en solitario como resultado de los altercados el comisario ofrece el siguiente balance resultado

Voz 1046 22:27 heridos sesenta y cinco policías

Voz 0230 22:31 el general de la Guardia Civil Ángel Gozalo Molina de escrito numerosas agresiones patadas a un agente no

Voz 21 22:36 el suelo cuando cayó fue objeto de agresiones en forma en forma de patada

Voz 0230 22:41 Lanzamiento de piedras y otros objetos

Voz 21 22:43 los sitio no lanzaban todo bueno todo tipo de objetos piedras y objetos que tuvieran

Voz 0230 22:49 se discute desde hace año y medio si esas agresiones a policías eran consecuencia de una violencia organizada o como resultado de los altercados que se producían por la actuación policial como consecuencia de la resistencia pasiva del general Gozalo ha dicho un poco sorprendentemente tampoco es que fuera una gran organización

Voz 21 23:07 eh tampoco hace falta un máster quiero decir que la gente

Voz 0230 23:12 cuál era la actitud no respaldo más pero no dice cuál era la actitud inicial

Voz 21 23:16 eh se pone físicamente su cuerpo en el acceso e dificulta Isis enlaza los brazo dificulta seriamente el paso de la gente de la autoridad eh llegó incluso pues le puede dar un empujón Le puedo poner un punto de dificultades

Voz 0230 23:34 claro dicho así si era violencia organizada si lo que estaba organizado era una resistencia pasiva ya aparecían brotes de violencia tras la intervención policial todo eso forma parte de la discusión y a veces en todo esto hay discusiones como esta frase de Sebastián Trapote el comisario virulencia

Voz 1046 23:52 la agresividad incluso haciendo cadenas humanas con el fin de poder impedir el acceso

Voz 0230 24:03 claro virulencia agresividad incluso cadenas humanas podría parecer un poco contradictorio en todo caso fue un día de muchísima tensión las imágenes dieron la vuelta al mundo en muchos medios de comunicación del mundo aparecieron imágenes de policías cargando contra manifestantes aquel día The New York Times y Le Mond por ejemplo no informaron de qué violentos manifestantes atacaban a policías sino que informaban de las cargas policiales contra manifestantes que querían votar pero vamos a escuchar una cosa que es un poco larga pero chula que es al corresponsal de The New York Times en España Rafael Méndez explicar la conversación que tuvo él esta madrugada en Barcelona con un Mosso d'Esquadra son cuarenta segundos pero es muy interesante

Voz 23 24:43 es algo que el de explicó al diario El País

Voz 0230 24:46 en seis meses aproximadamente porque es alguien explicando Colin coloquialmente lo que estamos viendo en el Tribunal Supremo con gran solemnidad esto contaba Rafel al diario El País

Voz 1798 24:56 ahora en el Raval en este colegio donde yo ya había pasado la la tarde anterior y a las seis de la mañana o poco antes había un grupo de mossos que dieron pilló más que a un al jefe al que parecía ser el jefe y pregunté dije soy divisa Baixa de esa lo desalojaran a la gente de aquí y el medallero dejó titulo a ver yo soy el pérdida la pregunta tú qué áreas pues yo tampoco me dijo tal cual entonces me dijo Pues y los que lo quieren hacer lo quién nacer que vengan

Voz 0230 25:39 bueno alguien tomó la decisión de intervenir el que vengan ellos había dos mil trescientos colegios electorales en cuantos actuó la Policía Nacional

Voz 1046 25:51 sí hicieron actuaciones que en cincuenta centros

Voz 0230 25:57 quién cuántos de esos centros en los que actuó la policía se cerraron cuanto se cerraron dejó de votar

Voz 27 26:03 permanecieron definitivamente cerrados durante toda la jornada tras la intervención del Cuerpo Nacional de Policía

Voz 1046 26:08 pero que ninguno permaneció cerrado

Voz 0230 26:12 es decir la actuación policial no cambió en nada la votación de aquel día se puede pensar que a primera hora de la mañana no se sabía que iba a fracasar la operación policial a primera hora no pero a segunda y tercera ya cuarta si se podía saber esto no tiene que ver con que los acusados sean culpable rebelde ese viciosos malversado es sólo un poquito traviesos eso lo decidirá el Tribunal pero tiene que ver con la gestión política de aquel día los responsables políticos de los dos gobiernos dejaron solos a los profesionales de los cuerpos policiales para que decidieran pues yo creo que me voy a sacar la porra yo creo me voy a sacarles todo Especialistas secundarios atención que porque con estos cables si ahora que otra el señor siento por cierto

Voz 26 27:06 lo que

Voz 0230 27:08 es tarde ya

Voz 24 27:09 si no quiero quiero hacer una alerta en atención porque con esto es calor sietes en toda la península y la falta de lluvia pues mucha gente ya está empezando a guardar el edredón antes de tiempo cuidado antes de tiempo y eso está mal porque resulta que el edredón no está maduro repito no está suficientemente maduro me acompaña Mateo matanzas que es profesor de biología Ojea Intermo ética de la Universidad de Navarra de Salamanca profesor matanzas

Voz 0230 27:35 me siento lo que he dicho para nada para nada

Voz 23 27:37 no no no el relleno pues nota lo suficientemente maduro OPA a guardarlo ahora explique porque se alimenta de ser humano no

Voz 24 27:46 de dos alimenta titulares

Voz 23 27:49 los cita con las metano que emitimos

Voz 0230 27:52 el provoca la aparición de microorganismos

Voz 23 27:54 que absorber los nutrientes que emite nuestro cuerpo vale ya si se crea una cadena proteico podríamos llamarlo que lo alimenta a beber colas y estoy siendo muy técnico en este periodo no debe ser nunca inferior a tres meses nunca inferior a tres meses si es el tiempo mínimo que necesita para hacer acopio de alimento vale que lo va a proporcionar la energía necesaria para invernal como se dice en tierra pero eso

Voz 1220 28:18 es ganar en Bernard

Voz 24 28:21 este invierno sea en nueve meses no sé pero qué pasa entonces si como mucha gente está haciendo ahora se mete el edredón antes de tiempo

Voz 23 28:28 bueno pues vamos a ver porque no ha almacenado lo suficiente lípidos para perdón las estoy siendo muy técnico para sobrevivir y lo más probable es que fallezca

Voz 24 28:37 que los dones

Voz 0230 28:39 los padres no se mueve

Voz 24 28:41 esto tira por tierra la creencia de que el edredón es una cosa es un animal en realidad es un ser vivo no

Voz 23 28:46 bueno sí eso es lo que pasa con con el coral por ejemplo con Risto Mejide dentro algo que no son cosas soy seguramente les ha pasado al al al coger Augusto Pérez del invierno pasado se encuentra ustedes plumas sueltas si fuera que ha muerto

Voz 24 29:01 es que ha muerto pues no nos damos cuenta una cosa que con esta con esto qué dice usted resulta que el no es el animal con el que tenía

Voz 23 29:09 hemos un trato más íntimos de la vida no muy famoso perro de Ricky Martín tuvo una relación tan estrecha con el ser humano ni siquiera es el de cuidarlos hemos de los profesor matanza no no estamos todo perfecto

Voz 0230 29:22 pues tenemos un audio de cómo suena

Voz 24 29:24 es un edredón el animal enredó emiten frecuencias su exóticas es una especie de sonido nuestros técnicos lo que han hecho es aumentar el rango de la grabación con un dispositivo especial en forma de Rodez cita que se llama volumen lo ha subido lo han subido han subido este es el sonido que es impresionante

Voz 0230 29:44 eh

Voz 24 29:48 me imagino que sí

Voz 29 29:48 pero en los primeros que escucharon el corazón de un bebé pues esto es una esto es un un edredón no tenéis la piel de gallina

Voz 24 29:58 que la mayoría de las personas desconocen el carácter animal de perdón sin embargo algunas personas han entrado de de la manera más dura y más trágica de que les es un animal por ejemplo teléfono tenemos a Bonifacio víctimas de un error Don Bonifacio qué tal buenas tardes bienvenido a La Ventana

Voz 23 30:12 qué clase contra pues me

Voz 30 30:15 pues en mi caso me arrancó una pierna comió rinde culto a punto de Soria nueva cuenta

Voz 1220 30:20 pues mira por cuestiones de trabajo yo estuve dos meses fuera de casa

Voz 30 30:23 bueno pues me metí en la cama para dormir lógico no si no te que el nórdico pues me apretaba con fuerza se como como una cama de hotel de esa que parece que las hagan al vacío sí que es verdad entonces empecé a las piernas me incorporé que tú sabes la película Tiburón si cuando el capitán del barco tiene medio cuerpo metido en la boca sí sí sí sí sí sí estaba yo entonces yo con el pregón comiéndote sí sí si tal cual lo que sacar una pierna pero se quedó para siempre ya dentro Adele

Voz 24 30:51 pero madre mía y que me perdiste la pierna y con el paredón que hiciste

Voz 30 30:55 por qué voy a perdonar lo porque no tiene conocimiento sólo actuó in tinto Summa lo de ese muerto de hambre letreros a mí me da mucho que los si yo me proporcionó la intimidad que cito yo cuando solas

Voz 23 31:10 este dato

Voz 24 31:12 necesario pero está muy bien alrededor un amigo muy fácil hay que tratarlo bien nos da calor a cambio de proteínas ahí parece una colaboración perfecta nunca abandone a nunca de Pedro vale gracias a Bonifacio bueno pues esto es lo que llamamiento Francino hay que cuidarlo

Voz 11 36:36 en La Ventana con Carles Francino

Voz 0230 36:39 va

Voz 1501 36:51 José Antonio Páramo quién es decir al con todos

Voz 0230 36:54 hombre claro que hay prisa venga vamos allá situaciones

Voz 45 36:59 las que tenemos que defender nuestros derechos qué pasa cuando firmamos un contrato de alquiler reclamaran esa factura solicitar la reducción de jornada por ejemplo en el trabajo momentos que necesitas que alguien realmente te ayude momento

Voz 0230 37:11 el abogado pues tengo la solución al alcance de la mano

Voz 45 37:15 ate de legal y siente poder contar

Voz 22 37:20 y entonces le

Voz 45 37:21 cuánto te cuesta tarifa plana de legalidad podrás consultar por teléfono abogados expertos en todas las materias de derecho por sólo quince euros al mes ya me está escribiendo teléfono vamos becado a novecientos cien seis seis tres abrir el habéis apuntado bien novecientos

Voz 24 37:35 ciento seis seis

Voz 0230 37:38 los tres por Mattel ahogado

Voz 1 37:41 la lista queda

Voz 0230 37:48 Boyle

Voz 1220 37:50 hola buenas tardes buenas tardes

Voz 46 37:53 ollas vengan las zapatillas muy bien no voy a poner la canción El Canto del Loco galardón mapamundi que saber realizado en el que se ve otra polarización con la que convivimos en este mundo paralizado los países que sabes calzan antes entrar en casa con en nuestro casus claro claro España obviamente bando pertenece es la segunda categoría a los que no se descarta

Voz 0230 38:13 no no yo me descalzo llegar antes de entrar

Voz 1322 38:23 bueno la mayor parte de los países América también son de nuestro grupo salvo Canadá que sí que se descalza antes de acceder al a la entrada tampoco se descalza toda Europa Occidental Oceanía y África subsahariana pero unos gana en los que sí se descalza esta costumbre como sabréis prevalecen casi toda Asia salvo Mongolia e Irak todos los países musulmanes y toda Europa Oriental incluyendo Alemania bueno si creéis que es amigo vuestro que tiene varios pares de zapatillas andar por casa a la entrada para los invitados es un neurótico que ese país que tiene toda la razón del mundo pues un estudio del profesor de microbiología de la Universidad de Arizona salsa jerga que es tan reputado como el profesor matado claro que tras dos semanas de uso se pueden encontrar pues un festival de bacterias en el exterior de unas zapatillas concretamente más de cuatrocientas cuatrocientos veinte mil bacterias en concreto

Voz 0230 39:10 de esos alimentarle tarea

Voz 1322 39:15 pero fijaos hay muchas más bacterias en muestra está patillas que en vuestro váter de hecho la tapa del váter es en muchas ocasiones el sitio con menos bacterias de la casa porque lo limpiamos más esto lo explicaba el profesor Charles E

Voz 2 39:28 en una charla Tex el objeto más limpio que encontramos en muchas casas es la tapa del váter en los edificios de oficinas también se alguna vez hay una epidemia mundial o algo así corre al váter bajase los pantalones y siéntate porque es el sitio más limpio que puedes encontrar

Voz 1220 39:43 por qué

Voz 2 39:45 bueno

Voz 46 39:47 a ver es un reputado profesor de microbiología e recomiendan andar descalzo por casa si saltarse la etapa del Valle del terremoto es la mierda que tras

Voz 47 40:06 he perdonado eh

Voz 1322 40:09 y otra de las ventajas de descalzarse en esta es que si llevas tacones especialmente es que tus vecinos trabajo te lo

Voz 46 40:15 agradecer ya por ejemplo sería avecina arriba vecina Buza

Voz 1322 40:22 a favor de no es calzarse durante un ratito pues extravagancias que también suman muchos puntos

Voz 0230 40:26 estaba en mi casa H algo eh un apocalipsis que se va a cagar no no a cagar va para no contagiarse lo que se ha sido muy técnicos y bueno ya de paso podría caga es verdad honor a ver pero pero tú querías hablar de otra cosa millennials padre este millennials hoy luego ya empezamos faltando perdona

Voz 6 41:05 padre de millennials hoy vengo a adentrarse un poco más en el mundo entenderlo a los chiquillos los chavales hay que entenderlo chavales que no lo fue el futuro del fue fui a presentar que que el seguramente alguien no lo conoce que que me me choca que esto no es la plataforma tuits tuits si es yo les llamaría la demócrata revisa la democratización de los directos en Internet ducha empezó en como en dos mil siete pero hasta dos mil catorce que no fue comprada por Amazon hubo hay una disputa entre Google y Amazon y al final dijo tacada pero ahí fue cuando realmente explotó porque empezó el sistema de Partner si es decir que la gente ya podía amortizar su contenido sí pues sistema de de directos de tuits es vamos le gana por goleada al de Youtube pero por una sencilla razón porque el contacto con el espectador es mucho más directo hay muchas herramientas que ha proporcionado el mismo tuits que por ejemplo tú puedes hacer encuestas pues hace juegos puedes hacer un montón de cosas mediante widgets sea aplicaciones externas que te ofrecen los programas de en gestión de directos hay mucho porque para hacer directo o sea no no es directamente porque tú lo puedes hacer me explico a ver porque hay forma hay muchas formas de hacer directos directamente con tu móvil o desde tu PC normalmente los gamers porque es una plataforma oriental al Gaming lo hacen desde su PC y hay varias plataformas pues usar vs explica bueno son mediante sea al final lo que estás haciendo con estos programas es hacer una realización esto va a emitir en en concreto bueno esto esto cambió realmente lo que es todo SAE todo el contenido online en Internet porque al principio sólo estado a los videojuegos pero poco a poco han ahí metiendo pasta más Amazon se está abriendo al mundo de los pocas al mundo del arte al mundo de la música gente que producen directo gente que pinta modela entre esté en directo ahí es es la leche Ésa es porque puede ir puedes encontrar lo que sea y cuando sea hay siempre gente en directo sólo sobre porque sólo está eh promoviendo el directo luego puedes ver lo directo guardado pero ahí están ahí como ciertos eventos que año pasando por cierto yo tengo un programa ahí vemos no hace poco si no llevamos ya cuatro capítulos en Internet que Si queréis conocer algo chulo si yo Internet y al final siempre con Internet o yo ahí como una dualidad es decir que hay Cano células de los millennials estamos todos los lunes a las ocho pero las más que no quiero quitarle

Voz 1220 43:49 la

Voz 6 43:53 pero no pero hay varios elementos que quiero mencionar en qué que hubo en tuits que fueron los que creo que colocaron la plataforma donde está ahora mismo pero

Voz 0230 44:02 esta obra ese directos a qué te refieres a cualquier cosa que esté ocurriendo

Voz 6 44:05 quiere pues en concierto sí puede una manifestación por ejemplo

Voz 0230 44:09 a una conferencia Un algo

Voz 6 44:11 es ir por tú con la hay mucha gente que lo que se dedica es está viaja

Voz 0230 44:15 no coge su móvil va enseñando pues la zona del mercado va hablando por ahí un Periscope avanza sí pero

Voz 6 44:24 la es que tú puedes ver directamente al Inter y al en el chat entonces vas interactuando totalmente es como imagínate que la televisión tuviera un chat pudiera ese programa contentar es perfecto porque puedes conocer la opinión de la audiencia al instante y una serie de eventos que ocurrieron en tuits que yo creo que fueron los que colocaron la plataforma donde está ahora es por ejemplo cuando tuits entero jugó a Pokemon o sea lo que consistía esto era que cada cada personales chat podía poner un botón como si tuviera un alien voy imaginaria

Voz 11 45:00 no ya te ponías a ver

Voz 6 45:03 arriba abajo entonces el personaje de Pokemon iba avanzando entonces tú imagínate ochenta mil personas poniendo direcciones aleatorias pero consiguieron pasarse el Pokémon porque al final es free fue a Hong ante eso ha hicieron un sistema de anarquía hay democracia cuando había una zona un poquito más difícil se democratizado y entonces ese votaba la opción que son del mundo ya entonces sí que haría él hace arriba todo el mundo vota Barriola luego estaban los típicos trucos que ponían abajo saltaban bueno pero esa era la lo divertido esto luego hubo otro streaming muy famoso que fue el debut Ros pusieron toda la serie sea borro ser un pintor muy famosa americano hacía paisajes muy americanos pero ahora yo creo que el inicio de la ex Mr porque era un verdadero placer audiovisual escuchar a ese hombre pintar creo que se alcanzó a Elop cien mil espectadores diciendo a este señor pintar ni el último que se hace todos los años que es el oso Gaines Down Quick sea juegas maravillosos pasando eso pasándose los rápidos en lo que se llama Speed Ravens pasarte en juego a toda hostia lo más rápido que pueda y luego se hacen como cronómetros dejó esto esto se hace cada día de Reyes esa semana para la prevención del cáncer hacen todos los años y eso recaudan creo que este año han regalado cinco billones de euros cosas como me dijo el primer día de radio

Voz 0230 46:27 que aleja ver que vamos a La Moraleja si se aleja tomo me dijo el primer día Rice Joaquín Reyes que esto lo tengo guardado el corazón que lo quería mucho y me lo dijo a mí me presentó Dani Mateo a Joaquín

Voz 6 46:36 dice mira este Che todo este ve You Tube está agentes el futuro dice no esta gente son el presente pues igual tuits

Voz 48 46:42 eh sí

Voz 1220 46:47 va colgados de Larra

Voz 48 46:49 le he hecho

Voz 49 46:50 a mi madre que dice que enseguida se se se bueno pues venga después se

Voz 1220 46:56 vamos vamos seis del presente

Voz 0230 46:58 eh

Voz 1220 46:59 eh señor chutó al pasado porque hoy tenemos tenemos la digamos la final eh la final entre los dos concursantes de ayer que no pudimos terminarlo vale tenemos a Pablo que debemos tener por ahí no Pablo hola Pablo Pablo hola Pablo y tenemos a Moisés también Moisés hola hola estaba per vale estáis ahí en la primera fase saca once puntos cada uno con lo cual los queda nueve nueve puntos para llevarlos el el tocar este maravilloso vale entonces vamos a hacer algo diferente porque no vamos a repetir lo de ayer no entonces simplemente tenéis once punto llover alternativamente haciendo

Voz 0230 47:40 juntas sí muy bien vale sí diré

Voz 1220 47:42 sí efectivamente y el primero que llegue chalé no contamos los errores el primero que llegue a veinte va se lleva alto cata vale algo bueno iba a ser cantas van a ser frases van a ser todas frases tales padrinos no hay no hay padrino padrino padrino vamos comenta la jugada pero es Pablo empezamos contigo escucha esto

Voz 50 48:03 y

Voz 51 48:05 por unos eh

Voz 1220 48:10 vale ser o no ser era Paco Valladares mítico Paco Valladares con esa voz ya he Pablo en qué obra de Shakespeare se escucha esto de ser o no ser SER Deportivos a Pablo estás para él es Hamlet correcto pues Pablo ya tiene doce puntos vamos con Moisés escucha esto

Voz 52 48:29 quiero decir que tengas cuidado que tengo mucha mala leche sabes cómo alambre de espinas sin veo napalm y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a doscientos tres así que vete a machacar tela por ahí

Voz 1220 48:42 para los bancos legendaria bueno esto es no es una frase esto es un discurso es sólo indies but podía que la voz de crisis Good digamos español ahora ya se le película qué película suelta esta espero data no pero pero ahora única

Voz 51 49:05 lirismo venga a De la Vega el sargento

Voz 1220 49:15 no de hierro correcto vamos con otra otra otra otra frase da

Voz 53 49:23 cosas no

Voz 1220 49:34 yo he visto cosas que vosotros no creería es atacar naves en llamas más allá de Orión te voy a dar alguna pista Pablo eso lo dice un con un contestó de qué película estamos hablando está bien eso me gusta Pablo hay que ir más rápido toque no tenemos mucho tiempo Pablo película

Voz 51 49:52 no no no

Voz 1220 49:56 es casi casi un contexto de es del Papa lo hacía con doce en esta no tenemos audio Moisés volvemos a Shakespeare la frases esta si los dos quieren hacerme Rey lo harán sin que yo búsqueda corona en cobra se dice esta frase te voy a dar dos opciones Macbeth o Julio César Mac Beth correcto sea adelanta Moisés vamos con un libro Pablo frase de un libro muy conocido muchos años después frente al pelotón de fusilamiento el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre le llevó a conocer el hielo es un libro de Gabriel García Márquez cual correcto Pablo se coloca esperan un poquito Pablo llevas queda fallado antes llamarlo Pablo antes bien entonces voy bien vale hay Moisés va contigo el día que lo iban a matar Santiago Nasar se levantó a las cinco y media de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo de que novela de de García Márquez es esta frase correcto

Voz 1266 51:10 dos de venga otro audio mal aspecto descuidado quiero que olvides ahora de Hollywood todo lo que les pide más tarde empieza a alargar la semana que viene Wolf le haré una oferta que lo rechaza

Voz 1220 51:25 ahí quién ha dicho que no ha dicho alguna vez te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar personaje o película Pablo

Voz 51 51:35 Pablo

Voz 1220 51:37 a los hombre una película la familia es lo más importante haber armado pitara el padre el padrino a correcto catorce Pablo Moisés paliativa

Voz 21 51:50 las perlas conmigo

Voz 0230 52:02 entonces es quién demonios mi frase de Robert De Niro en qué película Moisés

Voz 1220 52:12 taxi catorce venga vamos otro día para este estudio

Voz 0230 52:18 el abogado bueno perfectamente

Voz 1220 52:21 nadie se definan una de las mejores frases de final de la película de Billy Wilder cual Pablo y quince puntos vamos a esto lo avisó Hidum de veces pero igual igual Moisés no te acuerdas de qué película es tal que

Voz 54 52:40 la parte contratante de la primera parte era considerada como la parte contratante de la primera Martí la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato oiga porque hemos peleado

Voz 1220 52:48 la tontería es demasiado larga de qué película se es Moisés no una noche bueno empate empate a que seguimos ahora tocar un libro para cada uno Pablo yo pues el libro es una frase la verdad es que es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero poseedor de una gran fortuna

Voz 51 53:18 necesita una esposa estas una frase

Voz 1220 53:21 poco algo anacrónica pero es una frase de Jane Austin en el libro La dijo tres opciones Orgullo prejuicio Sentido y sensibilidad café copa y puro no todo orgullo bueno perjuicios posibilidad que se coloque por delante Moisés Llámame Ismael libro con animal grande cuál espera espera que estás tecleando Moby Dick va bien no te esperaré a ver a ver si sí lo sé lo sé vamos Pablo quince puntos Moisés dieciséis película o audio de película para Pablo

Voz 49 54:10 en ocasiones veo me sextas olvido muy bien

Voz 1220 54:17 dieciséis con Bruce Willis pues estamos en otra película también mítica

Voz 6 54:22 Cd de una encuesta

Voz 0333 54:26 acompañado de Abbas

Voz 1220 54:33 vale y actor y actriz de estas película los creo que les dieron los el Oscar a los dos décadas no es actor y actriz Moisés

Voz 55 54:42 ni igual no sé si

Voz 30 54:46 no recuerdo Anthony J

Voz 1220 54:49 que es Jodie Foster dieciséis iguales para Pablo Jo está siendo la sabes iguales

Voz 0230 54:55 sigue el empate sí